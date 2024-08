Triathlon - Mixed-Staffel Die Staffeln aus Italien, Portugal und den USA distanzieren den Schweizer Fridelance und blasen zum Angriff auf die beiden Führenden. Samuel Dickinson distanziert Lasse Lührs auf den letzten 200 Metern und übergibt in Führung an Beth Potter. Lasse Lührs übergibt mit fünf Sekunden Rückstand an Laura Lindemann. Portugal liegt 15 Sekunden hinter Deutschland auf Rang drei.

Volleyball (M) Gleich beginnt das erste K.o.-Spiel des Volleyballturniers der Männer. Im ersten Viertelfinale trifft Slowenien auf Polen. Italien trifft um 13 Uhr auf Japan. Um 17 Uhr spielt die DVV-Auswahl gegen Frankreich um den Einzug ins Halbfinale, um 21 Uhr treffen die USA und Brasilien aufeinander.

Schießen - Skeet Team Nachdem Nele Wißmer und Sven Korte vom SSC Schale im Einzel jeweils im Stechen das Finale verpasst haben, schießen sie heute gemeinsam im Mixed-Team für das Team D. In der Qualifikation, die um 9 Uhr beginnt, qualifizieren sich die Plätze eins und zwei für das Match um die Goldmedaille, die Plätze drei und vier für das Schießen um die Bronzemedaille. Insgesamt gehen 15 Mannschaften an den Start.

Triathlon - Mixed-Staffel Großbritannien und Deutschland tauschen zusammen das Fahrrad gegen die Laufschuhe ein. Dahinter liegen weiterhin die vier Staffel aus Portugal, der Schweiz, Italien und den USA. Der Abstand auf die Vierergruppe beträgt 17 Sekunden.

Triathlon - Mixed-Staffel Großbritannien und Deutschland liegen gemeinsam 17 Sekunden vor den Staffeln aus Portugal, der Schweiz, Italien und den USA. Lührs zeigt bisher ein fantastisches Rennen.

Triathlon - Mixed-Staffel Dickinson und Lührs führen gemeinsam das Feld an und gehen zusammen auf die sieben Kilometer lange Radstrecke durch Paris.

Beachvolleyball (F) Um 9 Uhr starten Svenja Müller und Cinja Tillmann auf dem Centre Court am Eiffelturm in das Achtelfinale der Beachvolleyballerinnen. Ihre Gegnerinnen sind Tina Graudina und Anastasija Samoilova aus Lettland. Beide Teams haben in der Gruppenphase zwei Spiele gewonnen und eines verloren. Erwartet wird ein Duell auf Augenhöhe mit leichten Vorteilen für das deutsche Duo.

Triathlon - Mixed-Staffel Die Darmstädterin Lisa Tertsch zeigt ein tolles Rennen und überholt im Schlussspurt sogar Georgia Taylor-Brown. Als Führende übergibt Tertsch an Lasse Lührs, der zusammen mit dem Briten Samuel Dickinson auf die Schwimmstrecke in die Seine geht. Auch der Schweizer Sylvain Fridelance ist dabei.

Triathlon - Mixed-Staffel Die mitfavorisierte Staffel aus Frankreich bleibt nach der Kollision in der ersten Runde auf Rang zwölf. Mit über 50 Sekunden Rückstand geht Emma Lombardi für das Gastgeberland auf die Laufstrecke.

Triathlon - Mixed-Staffel Lisa Tertsch und die Italienerin Alice Betto bilden eine Radgruppe. Allerdings sind die beiden langsamer als die große Gruppe hinter ihnen. Die Schweizerin Julie Derron schließt die Lücke und bringt viele Nationen zurück zur italienischen und deutschen Staffel. Großbritannien liegt nun mit zwölf Sekunden in Führung, dahinter folgt eine Gruppe von elf Staffeln, in der sich auch die deutsche Staffel um Lisa Tertsch befindet. Die deutsche Staffel geht als 7. auf die Laufstrecke.

Triathlon - Mixed-Staffel Lisa Tertsch liegt nach dem Schwimmen in der Seine weiterhin auf Rang zwei. Die britische Staffel liegt sieben Sekunden vor ihr. Dritter ist die Staffel aus Italien mit sieben Sekunden Abstand zu Lisa Tertsch.

Triathlon - Mixed-Staffel Nach der 1800 Meter langen Laufstrecke wechselt Tim Hellwig mit drei Sekunden Rückstand auf Lisa Tertsch. In Führung liegt die Staffel aus Großbritannien vor der deutschen Staffel auf Platz zwei.

Triathlon - Mixed-Staffel Hellwig wechselt in die Laufschuhe und liegt weiterhin auf Rang sechs. Der Franzose Pierre le Corre hat gut 30 Sekunden Rückstand, weil er beim Radfahren mit dem neuseeländischen Team kollidiert ist und sich dabei die Kette abgesprungen gelöst hat.

Triathlon - Mixed-Staffel Eine erste Spitzengruppe aus elf Nationen hat sich gebildet. Hellwig ist dabei und liegt auf dem sechsten Platz.

Triathlon - Mixed-Staffel Nach dem Schwimmen liegt Tim Hellwig auf dem dritten Platz. Der Deutsche kommt schnell in die Wechselzone und schwingt sich aufs Rad. Zwei 3,5 Kilometer lange Runden durch Paris liegen vor ihm. Spanien liegt in Führung.

Triathlon - Mixed-Staffel Das Rennen ist eröffnet. Tim Hellwig ist für das deutsche Team in die Seine gesprungen.

Triathlon - Mixed-Staffel Um 8 Uhr startet der erste Wettkampf, die Mixed Triathlon Staffel. Die Mixed-Staffel wird erst zum zweiten Mal bei Olympischen Spielen ausgetragen. Die deutsche Staffel, die heute mit Tim Hellwig, Lisa Tertsch, Lasse Lührs und Laura Lindemann an den Start geht, ist amtierender Weltmeister und heutiger Mitfavorit. Im Feld der 15 Staffeln sind Frankreich und Großbritannien die weiteren Nationen, denen Medaillenchancen eingeräumt werden.

Leichtathletik In der Leichtathletik geht es am Abend viermal um Medaillen. Bei der womöglich nächsten Show des schwedischen Höhenfliegers Armand Duplantis im Stabhochsprung (ab 19.00 Uhr) spielen auch Oleg Zernikel und Bo Kanda Lita Baehre eine Hauptrolle, beim Finale im Diskuswurf (ab 20.30 Uhr) sind in Kristin Pudenz, Marike Steinacker und Claudine Vita sogar drei Deutsche dabei. Zudem fallen zwei Laufentscheidungen bei den Frauen über die 5000 m (ab 21.15 Uhr) und die 800 m (ab 21.47 Uhr).

Allgemein Viele interessante Spiele und Entscheidungen stehen heute auf dem Programm. Auch Deutschland darf wieder auf Edelmetall hoffen. Los geht es gleich mit dem Triathlon Mixed (8 Uhr). Hier holte das deutsche Team 2023 und 2024 den Weltmeistertitel. Das Beachvolleyball-Duo Müller/Tillmann trifft im Achtelfinale auf die Lettinnen Graudina/Samoilova, ab 9.30 Uhr steht Florian Peter im Schnellfeuerpistolen-Finale über 25 Meter. Außerdem turnt Lukas Dauser (ab 11.45 Uhr) um den Olympiasieg. Im Kajak-Cross geht es für Ricarda Funk, Elena Lilik und Noah Hegge ab 16.43 Uhr im Viertelfinale und bei erfolgreicher Qualifikation im Finale um die Medaillen. Von den deutschen Mannschaften treffen die Hockey-Frauen im Viertelfinale auf Argentinien, die Volleyballer spielen ihr Viertelfinale gegen Frankreich. Kanada heißt der Gegner im Halbfinale der deutschen 3x3-Frauen und im Achtelfinale der deutschen Tischtennis-Herren. Für die 3x3-Basketballerinnen stehen am Abend die Medaillenentscheidungen auf dem Programm. Außerdem starten die Bahnradsportlerinnen Sophie Friedrich, Pauline Grabosch und Emma Hinze im Teamsprint. Sollten sich die aktuellen Welt- und Europameisterinnen erwartungsgemäß für die Medaillenrennen qualifizieren, sprinten sie ab 19.54 Uhr um Bronze oder Gold.