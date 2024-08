Florian Peter erreicht in der ersten Stufe 292 von 300 möglichen Punkten. Das ist eine solide Punktzahl, die er aber in der zweiten Stufe noch steigern muss, um eine Chance auf das Finale zu haben.

Italien und die Türkei, die bereits für das Viertelfinale qualifiziert sind, spielen in der Gruppe C um den Gruppensieg. Die Dominikanische Republik hat sich als Gruppendritter ebenfalls für das Viertelfinale qualifiziert. Die Niederlande sind als Gruppenletzter aus dem Turnier ausgeschieden.

Christian Reitz wird ab 9.00 Uhr mit seiner Paradewaffe, der Schnellfeuerpistole auf 25 Meter, auf dem Schießstand in Chateauroux stehen. Zweiter Deutscher in der Qualifikation ist Florian Peter aus Kleinwelzheim. Die sechs Besten der Qualifikation sind für das Finale qualifiziert.

Der olympische Tag beginnt mit dem Badminton-Halbfinale im Dameneinzel in der La Chapelle Arena. Um 8.30 Uhr trifft die Weltranglistenerste An Se Young aus Südkorea auf die Indonesierin Gregoria Mariska Tunjung. Im zweiten Halbfinale kämpfen die Spanierin Carolina Marin und die Chinesin He Bing Jiao um das weitere Finalticket.

Am letzten Tag der Schwimm-Wettbewerbe in der La Defense Arena werden noch vier letzte Medaillensätze vergeben mit deutscher Beteiligung über 4x100 m Lagen der Männer (ab 19.10 Uhr). Zudem finden die Finalläufe über 50 m Freistil der Frauen (18.30 Uhr), 1500 m der Männer (ab 18.37 Uhr) sowie über 4x100 m Lagen der Frauen (ab 19.32 Uhr) statt.

Allgemein

Heute stehen schon am Vormittag viele interessante Spiele und Entscheidungen an. Deutschland hat in der einen oder anderen Disziplin gute Chancen auf eine Medaille. Nele Wißmer liegt nach dem ersten Qualifikationstag im Skeetschießen auf Platz eins, die zweite Qualifikationsrunde beginnt um 9.30 Uhr. Das Beachvolleyball-Duo Ehlers/Wickler startet um 10 Uhr ins Achtelfinale. In der Dressur wollen die deutschen Reiter wieder auf Medaillenjagd gehen. Florian Unruh trifft im Achtelfinale der Bogenschützen auf den Briten Tom Hall (10.48 Uhr). Außerdem gibt es drei Medaillenentscheidungen im Geräteturnen. Einige Entscheidungen um Edelmetall im Boxen und das Finale im Tennis-Einzel zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic.