Basketball (F) Deutschland steht im Viertelfinale! Die DBB-Damen um Star Satou Sabally (33 Punkte) bezwingen kämpferische Japanerinnen mit 75:64 (42:36). Zum Schluss wird es nochmal richtig spannend mit herankommenden Japanerinnen, doch das deutsche Team setzt sich entgegen und bringt die Führung über die Zeit. Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel stehen die Deutschen bei vier Punkten und können im letzten Gruppenspiel nicht mehr von Belgien oder Japan eingeholt werden. Man wird sich am 4. August (17.15 Uhr) mit den US-amerikanischen Titelanwärterinnen um den Gruppensieg duellieren. Der historische Einzug ins Viertelfinale - bei der ersten Olympiateilnahme - ist sicher.

Tennis (-) Swiatek gibt den ersten Satz ab! Zheng Qinwen, die gestern Angelique Kerber aus dem Turnier warf, gewinnt Satz eins auf Court Philippe-Chatrier deutlich mit 6:2.

Reiten - Springen, Team (O) Auch Philipp Weishaupt und Zineday kommen fehlerfrei durch den Parcours. Mit nun schon zwei fehlerfreien Durchgängen haben die Deutschen sehr gute Chancen, in das Finale zu ziehen. Wie schon zuvor reihen sich die Deutschen vorerst hinter Schweden ein. Als letztes geht Richard Vogel mit United Touch für das deutsche Team an den Start.

Bogenschießen - Einzel (M) Der Gegner von Florian Unruh im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale heißt Junya Nakanishi. Der Japaner setzt sich knapp mit einem 6:4 gegen seinen Landsmann Takaharu Furukawa durch. Zum Duell mit Unruh kommt es in einer guten halben Stunde.

Tennis (-) In Roland Garros kämpft die Weltranglistenerste Iga Swiatek um den Finaleinzug. Gegen die Kerber-Bezwingerin Zheng aus China steht es im ersten Satz 1:2 aus Sicht der Polin. Das zweite Halbfinale bestreiten am Abend Anna Schmiedlova (Slowakei) und Donna Vekic (Kroatien).

Schwimmen - 4x200 m Freistil (F) Der zweite Staffelvorlauf ist eine einseitige Angelegenheit. Auch ohne ihre Topstars siegt Australien mit großem Abstand in 7:45,63 Min vor Ungarn (7:52,25) und China (7:52,36). Die viertplatzierten Kanadierinnen sind in 7:53,03 Min ebenfalls schneller als die deutsche Staffel im ersten Rennen, damit werden wir das DSV-Quartett als Gesamtzehnte am Abend im Finale nicht wiedersehen.

Basketball (F) Nach Schwierigkeiten zu Beginn des dritten Viertels haben sich die deutschen Basketball-Frauen gefangen und auch dieses Viertel für sich entschieden. Mit einem Kraftakt gehen die DBB-Damen mit 59:49 ins letzte Viertel gegen die Japanerinnen. Man steht mit einem Bein im Viertelfinale. Jetzt heißt es: Cool bleiben.

Handball (F) In der Gruppe A hat die deutsche Mannschaft den Viertelfinaleinzug weiter in eigener Hand. Durch die Niederlage von Südkorea gegen Schweden (21:27) haben die Deutschen noch die Möglichkeit, den vierten Platz der Tabelle zu erreichen und damit ins Viertelfinale einzuziehen. Deutschland trifft heute Abend um 19 Uhr auf Dänemark, zurzeit Dritter der Gruppe.

Bogenschießen - Einzel (M) Florian Unruh lässt dem Ägypter Tolba nicht den Hauch einer Chance und bestätigt seine Favoritenrolle. Der Fockbeker zieht mit einem klaren 6:0 nach drei Sätzen in die Runde der letzten 32 ein. Nachher tritt Unruh bereits in dieser Runde der letzten 32 an und kämpft um den Einzug ins Achtelfinale.

Rudern - Vierer ohne (M) Gold: USA (Mead, Best, Grady, Corrigan) 5:49,03 Minuten, Silber: Neuseeland (Maclean, Ullrich, Murray, Macdonald) 0,85 Sekunden zurück, Bronze: Großbritannien (Wilkes, Ambler, Aldridge, Davidson) 3,39. - ohne deutsche Beteiligung

Schwimmen - 4x200 m Freistil (F) Schlussschwimmerin Nele Schulze geht an fünfter Stelle ins Rennen und kann den Rückstand bis ins Ziel nicht verkürzen. Deutschland wird Fünfter im Vorlauf in 7:55,57 Min und muss um den Finaleinzug zittern. Die Nase vorn hat die USA mit Schlussschwimmerin Alex Shackell in 7:52,72 Min vor Brasilien (7:52,81) und Großbritannien (7:53,49).

Rudern - Vierer ohne (M) Die letzte Medaillenentscheidung des Tages in Vaires-sur-Marne steht an, der Männer-Vierer ohne Steuermann. Auf den ersten Metern führen die USA und Neuseeland fast gleichauf. An der 1000-Meter-Marke setzt sich das Boot der US-Amerikaner aber ab und hält die Führung bis ins Ziel. Gold geht in die USA, der neuseeländische Vierer gewinnt Silber. Auf dem dritten Rang kommen die Briten ins Ziel.

Hockey (M) In der Hockeygruppe B der Herren haben sich die bereits für das Viertelfinale qualifizierten Inder und Belgier mit 1:2 getrennt. So halten die Belgier den ersten Platz in Gruppe B bei. Indien ist Dritter nach vier der fünf Gruppenspielen. Im zweiten heutigen Spiel in Gruppe B unterliegt Neuseeland den Australiern klar mit 0:5. Somit ist auch Australien für das Viertelfinale qualifiziert, ebenso wie Deutschland in Gruppe A.

Judo - Halbschwergewicht (-78 kg) (F) Anna-Maria Wagner zieht ins Halbfinale ein und ist damit mitten im Medaillenrennen. In einem engen Kampf zwischen Wagner und der Japanerin Rika Takayama setzt sich die Kölnerin am Ende durch, da die Japanerin kurz vor Ablauf der Zeit den dritten Shido bekommt. Im Halbfinale trifft Wagner auf die Israelin Inbar Lanir.

Schwimmen - 4x200 m Freistil (F) Startschwimmerin Isabel Gose sind die Strapazen der vergangenen beiden Tage mit zwei Rennen über 1500 m ein wenig anzumerken. Die Magdeburgerin schickt Nicole Maier im ersten Vorlauf an fünfter Position ins Becken. Vorne liegt Neuseeland vor Brasilien, Großbritannien und den USA.

Basketball (F) Die Japanerinnen kommen deutlich besser aus der Kabine als die DBB-Frauen und können nach knapp drei Minuten in Viertel drei auf 44:44 stellen. Jetzt müssen die Deutschen cool bleiben und antworten.

Schwimmen - 4x200 m Freistil (F) In den Vorläufen über die 4x200 m Freistil der Frauen hofft das deutsche Quartett den bislang starken Eindruck der vergangenen Tage zu bestätigen. Für den DSV steigen die 1500-m-Bronzemedaillengewinnerin Isabel Gose, Nicole Maier, Julia Mrozinski und Nele Schulze ins Becken. Neben Tokio-Olympiasieger und Weltmeister China gehen einmal mehr die USA und Australien als Favoriten ins Rennen.

Rudern - Vierer ohne (F) Gold: Niederlande (Oldenburg, Drenth, Offereins, Boonstra) 6:27,13 Minuten, Silber: Großbritannien (Glover, Booth, Redgrave, Shorten) 0,18 Sekunden zurück, Bronze: Neuseeland (Gowler, Spoors, Waddy, Williams) 1,95. - ohne deutsche Beteiligung

Schwimmen - 200 m Lagen (M) Kräftesparen steht bei Leon Marchand zur Mittagszeit offensichtlich auf dem Programm. In seinem Rennen sticht der französische Schwimmstar diesmal nicht heraus und überlässt in 1:57,86 Min ganz kontrolliert dem Briten Duncan Scott in 1:57,77 Min den Sieg im Auftaktrennen. Der US-Amerikaner Carson Foster steigt in seinem Vorlauf mit einer Zeit von 1:58,63 Min ein, der kanadische Weltmeister Finlay Knox wird in 1:58,97 Min nur Dritter seines Rennens. Die schnellste Zeit des Vormittags erzielt aber der Japaner Daiya Seto in 1:57,48 Min.

Bogenschießen - Einzel (M) In wenigen Minuten trifft die deutsche Bogenschieß-Hoffnung Florian Unruh (Fockbek), die Nummer drei der Platzierungsrunde, auf den Ägypter Youssof Tolba. Es geht um den Einzug in die Runde der letzten 32. Unruh gilt in diesem Duell auf dem Platz vor dem Invalidendom als klar favorisiert.

Rudern - Vierer ohne (F) Im Finale des Frauen-Vierers sind es die Weltmeisterinnen aus den Niederlanden, die sich auf den ersten 500 Metern absetzen können. Aber die Britinnen auf der Bahn links vom niederländischen Boot bleiben dran. Dahinter scheint sich ein Duell zwischen Neuseeland und Rumännien um die Bronzemedaille zu entwickeln. Die Boote aus Großbritannien und den Niederlanden sind auf den letzten Metern fast gleich auf, im Ziel entscheiden Zentimeter zugunsten der Niederländerinnen. Gold für Oranje! Den dritten Platz auf dem Podium sichert sich Neuseeland.

Golf (M) Matthias Schmid erwischt einen guten Start ins olympische Golfturnier. Nach elf gespielten Löchern liegt der Regensburger mit 39 Schlägen bei vier unter Par.

Schwimmen - 200 m Lagen (M) Der vierte Einzelstart von Leon Marchand soll dem französischen Schwimmstar die vierte Goldmedaille bescheren. Und wer soll den Schwimmstar dieser Spiele nach seinen bisherigen Leistungen nur stoppen? Die schnellste Zeit des Jahres über die 200 m Lagen hat aber bislang Tokio-Olympiasieger Wang Shun zu bieten. Stark einzuschätzen sind auch die beiden US-Amerikaner Carson Foster und Shaine Casas sowie der Brite Duncan Scott. Deutsche fehlen in der Startliste.

Basketball (F) Die deutschen Basketballerinnen gehen mit einer 42:36-Führung in die Halbzeitpause. Zu Beginn des zweiten Viertels lassen sich die Deutschen von den Japanerinnen einschnüren, sodass diese zwischenzeitlich ausgleichen können. Doch auch dann legt Satou Sabally wieder den Turbo ein und markiert 14 der 21 deutschen Punkte in Viertel zwei. Insgesamt liegt das deutsche Ausnahmetalent bei 23 Punkten. Wie viele kommen in der zweiten Halbzeit noch dazu?

Schwimmen - 50 m Freistil (M) Das französische Publikum macht im Vorlauf von Schwimmstar Florent Manaudou ordentlich Alarm, und ihr Held zahlt die Ovationen mit einer starken Zeit von 21,54 Sek, der drittbesten Vorlaufzeit aller Athleten, zurück. Der britische WM-Dritte Benjamin Proud bietet in seinem Rennen eine 21,70 an. Die schnellste Zeit aller zehn Vorläufe schafft allerdings der Jahresbeste, Cameron McEvoy aus Australien, in 21,32 Sek. Tokio-Olympiasieger Caeleb Dressel aus den USA scheint nicht mehr die Form vergangener Tage zu haben und rutscht in 21,91 Sek als 14. noch gerade eben ins Feld der besten 16.

Rudern - Doppelzweier (M) Gold: Rumänien (Cornea, Enache) 6:12,58 Minuten, Silber: Niederlande (Twellaar, Broenink) 1,34 Sekunden zurück, Bronze: Irland (Lynch, Doyle) 2,59

Schwimmen - 50 m Freistil (M) Die Bahn von Artem Selin ist nicht stark genug. In einer Zeit von 22,54 Sek wird der 22-Jährige Achter seines Vorlaufs. In der Gesamtwertung liegt er schon jetzt vor den drei Rennen mit den stärksten Athleten an 15. Position, damit wird er das Halbfinale nicht erreichen.

Rudern - Doppelzweier (F) Gold: Neuseeland (Francis, Spoors) 6:50,45 Minuten, Silber: Rumänien (Bodnar, Radis) 0,24 Sekunden zurück, Bronze: Großbritannien (Hodgkins Byrne, Wilde) 2,77

Tischtennis - Herreneinzel (M) Die ersten Viertelfinals der Einzel-Turniere im Tischtennis sind gespielt. Bei den Männern lässt der Brasilianer Hugo Calderano dem Südkoreaner Jang Woojin keine Chance und zieht mit 4:0 (11:4, 11:7, 11:5, 11:6) ins olympische Halbfinale ein. Bei den Frauen hat sich die zwei der Setzliste, die Chinesin Chen Meng, gegen die Österreicherin Sofia Polcanova ebenfalls deutlich mit 4:0 (11:5, 11:3, 11:0, 11:8) durchgesetzt. Die Halbfinalgegner werden heute im Laufe des Tages entschieden. Ovtcharov-Bezwinger Felix Lebrun (Frankreich) trifft um 15.00 Uhr auf Lin Yun-Ju (Taiwan).

Rudern - Doppelzweier (M) Auf der Regattastrecke von Vaires-sur-Marne geht es nun Schlag auf Schlag. Jetzt kämpfen die Doppelvierer der Männer um die Medaillen. Auch hier legen die Rumänen vor und führen das Feld auf Bahn eins zu Beginn an. Dahinter bleiben die vier Boote aus den Niederlanden, den USA, Irland und Spanien dran. An der 1000-Meter-Marke schließen die Niederländer auf, auch die Iren lauern noch mit einer halben Bootslänge Rückstand. Auf den letzten Metern ziehen Andrei Cornea und Marian Enache im rumänischen Boot nochmal an und gewinnen Gold! Dahinter lassen sich die Niederländer Silber nicht mehr nehmen. Der Schlussspurt der Iren reicht nur noch für die Bronzemedaille.

Schwimmen - 50 m Freistil (M) Vor dem viertletzten Vorlaufrennen über 50 m Freistil mit dem Wiesbadener Artem Selin hat ausschließlich der Ire Thomas Fannon in 21,79 Sek die 22-Sekunden-Marke unterboten. In diese Regionen muss der einzige deutsche Starter auch schwimmen, wenn er Chancen auf das Halbfinale haben will.

Reiten - Springen, Team (O) Perfekter Auftakt für das deutsche Team: Mit einem fehlerfreien Ritt von Christian Kukuk und seinem Pferd Checker bringt das Duo die deutsche Mannschaft in eine sehr gute Position. Nur Schweden reiht sich vorerst vor der deutschen Mannschaft ein. Der schwedische Reiter Eckermann ist rund eine Sekunde schneller als Kukuk.

Rudern - Doppelzweier (F) Die Doppelvierer der Frauen machen den Anfang im Kampf um die Medaillen. Die favorisierten Rumäninnen Ancuta Bodnar und Simona Radis, Olympiasieger und Weltmeister, liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Mathilda Hodgkins Byrne und Rebecca Wilde im britischen Boot. An der 1000-Meter-Marke setzen sich die Rumäninnen aber langsam ab, führen mit einer halben Bootslänge. Doch auf Bahn drei ziehen im Schlussviertel die Neuseeländerinnen Brooke Francis und Lucy Spoors vorbei. Bis ins Ziel bleibt es knapp, aber Francis/Spoors lassen sich die Führung nicht mehr abnehmen und gewinnen Gold! Die Rumäninnen sichern sich, nach Gold in Tokio, Silber. Für Großbritannien gibt es die Bronzemedaille.

Leichtathletik - 20 km Gehen (F) Gold: Yang Jiayu (China) 1:25:54, Silber: Maria Perez (Spanien) 1:26:19, Bronze: Jemina Montag (Australien) 1:26:25, ... 28. Saskia Feige (Leipzig) 1:33:23

Leichtathletik - 20 km Gehen (F) Auch Saskia Feige beendet ihr olympisches Rennen. In einer Zeit von 1:33:23 Stunden kann die Leipzigern ihre hochgesteckten Ziele nicht ganz erreichen, aber immerhin ist die Marke eine neue Saisonbestzeit. Am Ende bedeutet das den 28. Platz.

Schwimmen - 50 m Freistil (M) Vorsicht explosiv! Die 50 m der Freistil der Männer sind die kürzeste, schnellste und spritzigste Strecke im Becken der La Defense Arena. US-Schwimmstar und Tokio-Olympiasieger Caeleb Dressel bekommt die Chance zum erneuten Olympiasieg und der französische Fahnenträger der Eröffnungsfeier und Tokio-Zweite, Florent Manaudou, die Chance zur Revanche im eigenen Land. Die beste Zeit des Jahres hat jedoch der Australier Cameron McEvoy auf der Habenseite. Von deutscher Seite hofft Artem Selin bei seinem einzigen Olympiastart im Konzert der Großen mithalten zu können.

Schwimmen - 200 m Rücken (F) Die Goldkandidatinnen lassen sich in den Vorläufen noch nicht in die Karten schauen. Regan Smith aus den USA kommt erst auf der Schlussbahn auf und gibt sich in 2:09,61 Min mit dem zweiten Platz in ihrem Vorlaufrennen hinter der schnellen Chinesin Peng Xuwei (2:08,29) zufrieden. Kaylee McKeown schlägt in ihrem ersten Rennen über diese Distanz als Erste in 2:08,89 Min an. Bemerkenswert ist auch noch die Zeit der Tokio-Zweiten: Die Kanadierin Kylie Masse bleibt in 2:08,54 Min ebenfalls unter der 2:09-Minuten-Marke.

Basketball (F) Das erste Viertel des zweiten Olympiaspiels der deutschen Basketballfrauen jemals ist vorbei. Es steht 21:16 gegen bisher leicht unterlegene Japanerinnen. Die deutsche Starspielerin Satou Sabally hat sich merklich in ihren Flow gespielt und bereits neun Punkte beigesteuert. Mit einem Sieg gegen die Silbermedaillengewinnerinnen von 2021 ständen die DBB-Damen so gut wie im Viertelfinale. Es geht umgehend ins zweite Viertel.

Judo - Halbschwergewicht (-78 kg) (F) Anna-Maria Wagner kämpft sich souverän ins Viertelfinale in ihrem Auftaktkampf. Schon nach anderthalb Minuten landet sie ihre erste Wertung mit dem Waza-ari. Rund eine Minute vor Schluss bekommt die für Guinea startende Marie Branser den dritten Shido und scheidet somit direkt aus dem Wettbewerb aus. Im Viertelfinale trifft die Weltranglisten zweite auf Rika Takayama aus Japan.

Leichtathletik - 20 km Gehen (F) Etwa drei Viertel des Rennens absolvierte Yang Jiayu alleine an der Spitze. Dies wird mit der Goldmedaille belohnt. Die Chinesin siegt in 1:25:54 Stunden mit 25 Sekunden Vorsprung auf Maria Perez, die sogar noch Zeit findet, sich eine spanische Fahne zu schnappen. Sechs Sekunden dahinter gibt es Bronze für die Australierin Jemina Montag. Der Kolumbianerin Lorena Arenas bleibt mit 1:09 Minuten Rückstand der vierte Platz.

Leichtathletik - 20 km Gehen (F) Vor dem letzten Kilometer erscheint der Vorsprung der Chinesin Yang Jiayu auf Maria Perez mit 17 Sekunden recht komfortabel. Die Spanierin muss zudem Silber absichern, denn Jemima Montag lauert auf dem dritten Platz nur fünf Sekunden hinter ihr.

Leichtathletik - 20 km Gehen (F) Ma Zhenxia erhält tatsächlich ihren dritten Disqualifikationsantrag und erhält eine Zeitstrafe. Damit ist die Chinesin raus aus dem Bronzerennen. Im Kampf um Gold hat die führende Yang Jiayu nur noch 15 Sekunden Luft auf die heranstürmende Spanierin Maria Perez. Jemina Montag liegt elf Sekunden hinter Perez an dritter Position.

Reiten - Springen, Team (O) Nachdem gestern die Dressurreiter in das olympische Turnier gestartet sind, sind heute die Springreiter an der Reihe. In der Teamqualifikation gehen Christian Kukuk mit Checker, Philipp Weishaupt mit Zineday und Richard Vogel mit United Touch für Deutschland an den Start. Die zehn besten Teams qualifizieren sich für das Finale morgen um 14 Uhr. 20 Teams gehen insgesamt an den Start.

Leichtathletik - 20 km Gehen (F) Die chinesische Bronzekandidatin Ma Zhenxia erhält ihren zweiten Disqualifikationsantrag und muss nun auch ein größeres Augenmerk auf ihre Technik legen. Drei Kilometer vor dem Ziel bleibt der Abstand zwischen der führenden Yang Jiayu und Verfolgerin Maria Perez konstant bei 20 Sekunden. Dahinter setzt sich Jemima Montag nun an die dritte Stelle. Saskia Feige fällt mit mehr als fünf Minuten Rückstand auf Platz 30 zurück.

Leichtathletik - 20 km Gehen (F) Maria Perez nimmt die Verfolgung zu Spitzenreiterin Yang Jiayu auf. Vier Kilometer vor dem Ziel ist der Vorsprung der Chinesin auf 20 Sekunden dramatisch geschrumpft. Im Rennen um Bronze messen sich mit 37 Sekunden Rückstand auf die Spitze nun Lorena Arenas, Ma Xhenxia, Jemima Montag und die Mexikanerin Alegna Gonzalez.

Schwimmen - 200 m Rücken (F) In der La Defense Arena beginnen die Vorläufe mit den 200 m Rücken der Frauen. Kaylee McKeown ist auf dem besten Weg ihren Triumph von Tokio zu wiederholen: Nach Siegen auf beiden Strecken bei den Corona-Spielen 2021 hat die Australierin auch in Paris über die 100 m mit Gold bereits vorgelegt. Über die doppelte Strecke ist McKeown im erneuten Zweikampf mit der US-Amerikanerin Regan Smith sogar in der Rolle der Favoritin. Deutsche Athletinnen sind nicht am Start.

Rudern - Doppelzweier (M) Im B-Finale der Doppelzweier belegen Jonas Gelsen und Marc Weber den dritten Rang und beenden Olympia damit als Gesamtneunte der Doppelzweier-Konkurrenz. Die Rennen um die Medaillen starten um 11.18 Uhr mit dem Doppelzweier der Frauen. Es folgt der Doppelzweier der Männer (11.30 Uhr) und die Vierer (11.50/12.10 Uhr), leider jeweils ohne deutsche Beteiligung.

Leichtathletik - 20 km Gehen (F) Die Spanierin Maria Perez und die Chinesin Ma Zhenxia enteilen den Verfolgerinnen und kämpfen nach derzeitigem Stand um die Silbermedaille. Die Kolumbianerin Lorena Arenas liegt an vierter Stelle sieben Sekunden dahinter. Yang Jiayu hat an der Spitze nach wie vor einen Vorsprung in Höhe von 30 Sekunden.

Judo - Halbschwergewicht (-78 kg) (F) So langsam wird es für die deutsche Fahnenträgerin Anna-Maria Wagner ernst. Die Kölnerin tritt im Achtelfinale der Damen bis 78 kg gegen Marie Branser aus Guinea an. Die amtierende Weltmeisterin Wagner geht als klare Favoritin in das Duell und sollte keine große Probleme haben, in die nächste Runde einzuziehen.

Leichtathletik - 20 km Gehen (F) Tokio-Olympiasiegerin Antonella Palmisano aus Italien lehnt sich völlig entkräftet über ein Absperrgitter und muss von einem Betreuer getröstet werden. Das war's mit einer möglichen weiteren Medaille! Auch die frühere Weltmeisterin Kimberly Garcia Leon fällt zurück und geht nun 13 Sekunden hinter der Gruppe der Verfolgerinnen.

Leichtathletik - 20 km Gehen (F) Die an Position 15 liegende Brasilianerin Vivianne Lyra erhält ihren dritten Disqualifikationsantrag. Damit erhält sie eine zweiminütige Zeitstrafe, die nach dem Ende der Runde abgesessen werden muss. Der vierte Disqualifikationsantrag wäre gleichbedeutend mit einem Ausschluss aus dem Rennen. Lyra ordnet sich nun an 28. Stelle unmittelbar vor Saskia Feige ein.

Basketball (F) Um 11 Uhr geht es für das deutsche Basketball-Team der Damen gegen die Auswahl aus Japan. Mit einem Sieg gegen die Japanerinnen würden die deutschen Basketballerinnen einen großen Schritt Richtung Viertelfinale machen. Aktuell stehen sie auf dem zweiten Platz der Tabelle hinter den USA und vor Belgien und Japan. Nach dem starken Auftaktsieg gegen Belgien (83:69) geht Deutschland leicht favorisiert in dieses zweite Match.

Schießen - Dreistellungskampf (M) Gold: Liu Yukun (China) 463,6 Punkte, Silber: Sergei Kulisch (Ukraine) 461,3, Bronze: Swapnil Kusale (Indien) 451,4. - in der Qualifkation ausgeschieden: Maximilian Ulbrich (Dießen)

Leichtathletik - 20 km Gehen (F) Die führende Chinesin Yang Jiayu wird von den Gehrichtern ermahnt, doch bitte sauberer zu gehen. Bei einem Polster von 36 Sekunden sollte sie sich das eigentlich auch erlauben können. Nach elf Kilometern ist Saskia Feige um zwei weitere Positionen geklettert, bei einem Rückstand von 2:47 Minuten liegt die Leipzigerin nun auf Platz 29.

Schießen - Dreistellungskampf (M) Der Weltrekordler holt auch den Olympiasieg. Liu Yukun aus China holt Gold im 50 m Dreistellungskampf der Männer. Mit 463,6 Punkten bleibt er zwar hinter seinem Weltrekord zurück, verweist den Ukrainer Kulisch in der letzten Ausscheidungsrunde aber auf den SIlberrang. Bronze holt Swapnil Kusale aus Indien.

Leichtathletik - 20 km Gehen (F) Die Gruppe der Verfolgerinnen ist auf elf Athletinnen angewachsen. Vorne macht Yang Jiayu trotz eines Disqualifikationsantrags aber weiter einen starken Eindruck. Zur Hälfte des Rennens beträgt der Vorsprung der Chinesin im Schatten des Eiffelturms bei einer schnellen Durchgangszeit von 43:06 Minuten nun 33 Sekunden.

Rudern - Achter (M) Nun kämpft der deutsche Männer-Achter im Hoffnungslauf um den Finaleinzug. Die ersten vier Boote buchen das Finalticket. Kurzfristig muss im deutschen Boot Julius Christ, gestern noch im Zweier aktiv, für Schlagmann Mattes Schönherr einspringen. Trotzdem legen die Deutschen einen starken Start hin und führen das Rennen an der 1000-Meter-Marke an. An der Spitze ist es aber ein enges Rennen mit Australien und den Niederlanden. Der deutsche Achter wird im Ziel Zweiter hinter den Niederländern und zieht damit souverän ins Finale ein. Das Finalrennen steht am Samstag an (11.10 Uhr).

Leichtathletik - 20 km Gehen (F) Yang Jiayu verdoppelt den Vorsprung auf ihre acht Verfolgerinnen bei Kilometer sieben auf zwölf Sekunden. Neben Garcia Leon und Montag halten sich in dieser Gruppe noch Maria Perez, Ma Zhenxia, Antonella Palmisano, die Spanierin Laura Garcia-Caro, die Kolumbianerin Lorena Arenas und die Mexikanerin Alegna Gonzalez auf. Saskia Feige macht zwei Positionen gut und ist nun 30. mit 1:39 Minuten Rückstand.

Leichtathletik - 20 km Gehen (F) Die Chinesin Yang Jiayu reißt nach gut fünf Kilometern eine Lücke und geht ihr olympisches Rennen nun auf eigene Faust. Bei der Sechs-Kilometer-Marke beträgt ihr Vorsprung schon sechs Sekunden. Eine Achtergruppe um Kimberly Garcia Leon und die australische WM-Zweite Jemima Montag und andere Topgeherinnen hält jedoch unbeeindruckt ihr Tempo.

Leichtathletik - 20 km Gehen (F) 13 Athletinnen passieren die Vier-Kilometer-Marke mit einer Durchgangszeit von 17:15 Minuten. Die Chinesin Liu Hong hat als 17. schon sieben Sekunden Rückstand, Saskia Feige geht ihr eigenes Tempo und ist 32. mit einer Hypothek von 44 Sekunden.

Rudern - Einer (M) Jetzt kämpft Oliver Zeidler um den Einzug ins Einer-Finale. Der Weltmeister erarbeitet sich sofort eine halbe Bootslänge Vorsprung und führt das Rennen an der 500-Meter-Marke souverän an. Nach 1000 Metern sind es bereits zwei Längen. Zeidler lässt nichts anbrennen, nimmt vor dem Ziel etwas Tempo raus und beendet das Halbfinale als Erster. Yauheni Zalaty und Stefanos Ntouskos, der griechische Olympiasieger von Tokio, folgen Zeidler ins Finale. Sein größter Konkurrent Simon van Dorp (Niederlande) schaffte den Finaleinzug bereits im ersten Halbfinale, im Finale kommt es am Samtag (10.30 Uhr) zum Showdown. In Tokio hatte Zeidler das Finale als Topfavorit bei schwierigen Bedingungen verpasst. Nun hat er die Chance sein Olympia-Trauma vergessen zu machen.

Beachvolleyball (M) Ehlers/Wickler gewinnen den dritten Satz gegen das Team Hodges/Schubert aus Australien in einem Nervenkrimi mit 19:17. In einem sehr umkämpften dritten Satz liegen die Deutschen von Beginn an zurück, kämpfen sich allerdings immer wieder heran. Das deutsche Duo kann sechs Matchbälle abwehren und verwandelt dann den ersten eigenen Matchball. Im nächsten Spiel geht es für die Deutschen gegen die Polen Bryl/Losiak um den Gruppensieg. Um dort gewinnen zu können, müssen sich Ehlers/Wickler wohl vermutlich noch etwas steigern. Mit den zwei bisherigen Siegen stehen sie aber aller Voraussicht nach bereits im Achtelfinale.

Leichtathletik - 20 km Gehen (F) Im Gegensatz zu den Männern zuvor zieht sich das Feld nun schon früh weit auseinander. Die Favoritinnen um Yang Jiayu, Kimberly Garcia Leon, Antonella Palmisano und Maria Perez übernehmen an der Spitze die Tempoarbeit und passieren die Zwei-Kilometer-Marke in 8:40 Minuten. Saskia Feige ist als 32. schon nicht mehr Teil der vordersten Gruppe und hat einen Rückstand von 14 Sekunden.

Basketball - 3x3 (F) Deutschland bringt den Sieg nach Hause! Mit einer starken Leistung gegen die vorher ungeschlagenen Kanadierinnen gewinnt das deutsche Team 19:15. Damit ziehen die Mannschaften in der Tabelle nach Punkten gleich, Deutschland liegt nun auf Rang drei. Im olympischen 3x3-Basketball spielt jedes der acht Teams gegen Jeden. Die Top 6 der Tabelle können sich dann noch Hoffnungen auf die Medaillen machen. Deutschland trifft am Abend im zweiten Spiel des Tages noch auf Aserbaidschan.

Leichtathletik - 20 km Gehen (F) Auch für die Frauen heißt es nun: Es geht los! 45 Athletinnen begeben sich auf den Rundkurs, den knapp zwei Stunden zuvor bereits die Männer bewältigt haben. Mittlerweile zeigt sich die Sonne rund um den Eiffelturm. Das bedeutet in den kommenden knapp anderthalb Stunden aber auch steigende Temperaturen.

Rudern - Einer (F) Alexander Förster braucht im Halbfinale des Einers eine Platzierung unter den besten Drei, um das Finalticket zu buchen. Die Deutsche hängt zu Beginn erstmal etwas hinter der führenden Neuseeländerin Twigg zurück, hält aber Anschluss an die Top 3. An der 1000-Meter-Marke ist Föster Fünfte und kann die Schlagzahl nur geringfügig erhöhen. Twigg, der Litauerin Senkute und Kohler (USA) gelingt der Finaleinzug, Alexandra Föster wird zwar noch Vierte, fürs Finale reicht es aber nicht.

Leichtathletik - 20 km Gehen (F) Heute hieß es: Gentlemen first! Aber nun sind die Ladies dran! In der Frauenkonkurrenz über die 20 km Gehen könnte Erfahrung der große Trumpf werden. Denn die meisten Favoritinnen sind jenseits der 30, wie Tokio-Olympiasiegerin Antonella Palmisano, die bei ihrem Heimsieg bei der EM in Rom schon ihre Form unter Beweis gestellt hat, die spanische Weltmeisterin Maria Perez oder die frühere peruanische Weltmeisterin Kimberly Garcia Leon. Wie man Olympiamedaillen gewinnt, weiß auch die 37-Jährige Chinesin Liu Hong, der bei den letzten drei Spielen erst Silber, dann Gold und schließlich Bronze umgehängt wurde. Die schnellsten Meldezeiten bringen aber ihre beiden Landsfrauen Ma Zhenxia und Yang Jiayu mit - beide unter 30. Kurz vor ihrem 27. Geburtstag steht Saskia Feige, deren Saison von Verletzungen und Krankheiten geplagt gewesen ist. Nun möchte die Leipzigerin bei ihren zweiten Spielen im Gegensatz zu Tokio das Ziel erreichen und die 1:30-Stunden-Marke attackieren.

Basketball - 3x3 (F) Zwischenzeitlich führen die Kanadierinnen, aber die deutschen Korbjägerinnen kommen zurück. Mit zwei Würfen in Folge stellt Elisa Mevius auf 15:10. Zweieinhalb Minuten verbleiben noch.

Beachvolleyball (M) Das deutsche Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler holen den zweiten Satz und wahren somit die Chance auf den Sieg. Die Medaillenanwärter gewinnen den umkämpften Satz am Ende mit 21:18.

Basketball - 3x3 (F) Sechs Punkte gehen bereits auf das Konto von Sonja Greinacher - 7:5 beträgt die Führung nun. Die bisher ungeschlagenen Kanadierinnen kommen langsam in Fahrt. Offensiv stockt das deutsche Spiel etwas. Fünf Minuten noch auf der Uhr.

Basketball - 3x3 (F) Hochkonzentrierter Start der deutschen Basketballerinnen. Nach zwei Spielminuten führen die deutschen Frauen mit 6:0 gegen Kanada. Beim 3x3 Basketball enden die Spiele nach zehn Minuten oder sobald ein Team 21 Punkte erreicht hat.

Schießen - Dreistellungskampf (M) Ohne deutsche Beteiligung findet am Schießstand von Chateauroux das Finale im 50 m Kleinkaliber-Dreistellungskampf der Männer statt. Die Schützen schießen kniend und liegend drei Serien je fünf Schüsse sowie zwei Serien stehend, bevor die Ausscheidungsrunde beginnt. Zum Favoritenkreis gehören der Chinese Liu Yukun sowie Jon-Hermann Hegg aus Norwegen. Maximilian Ulbrich verpasste das Finale der besten Acht in der Qualifikation am Vortag.

Rudern - Einer (F) Vier Entscheidungen stehen heute auf der Regattastrecke von Vaires-sur-Marne auf dem Programm, die Medaillenrennen müssen aber komplett ohne deutsche Ruderinnen und Ruderer auskommen. Dafür kämpfen Alexandra Föster und Oliver Zeidler im Einer um den Finaleinzug. Gleiches versucht das einstige deutsche Paradeboot, der Ruderachter der Männer (10.20 Uhr).

Basketball - 3x3 (F) Die Australierinnen gewinnen gegen China mit 21:15 und behalten damit den dritten Tabellenplatz. Als nächstes stehen die deutschen 3x3-Basketballerinnen gegen Kanada auf dem Court.

Leichtathletik - 20 km Gehen (M) Gold: Brian Pintado (Ecuador) 1:18:55, Silber: Caio Bonfim (Brasilien) 1:19:09, Bronze: Alvaro Martin (Spanien) 1:19:11, ... 19. Christopher Linke (Potsdam) 1:20:35, ... 23. Leo Köpp (Berlin) 1:21:36

Leichtathletik - 20 km Gehen (M) Christopher Linke knackt immerhin einen Platz unter den besten 20. Der Potsdamer erreicht das Ziel mit 1:40 Minuten Rückstand an 19. Stelle. Auch Leo Köpp hat noch einmal aufgeholt und wird 23. mit 2:41 Minuten Rückstand.

Beachvolleyball (M) Satzverlust für Ehlers/Wickler. Die Australier Hodges/Schubert gewinnen den ersten Satz überraschend deutlich mit 21:16. Die Deutschen finden bislang noch kein Rezept gegen die starken Angriffsschläge der Australier.

Leichtathletik - 20 km Gehen (M) Damit war nicht unbedingt zu rechnen! Der Ecuadorianer Brian Pintado stürmt in einer Zeit von 1:18:55 Stunden zum Olympiasieg. Im Zweikampf um Silber setzt sich mit 14 Sekunden Rückstand der Brasilianer Caio Bonfim durch. Nur zwei Sekunden dahinter sichert sich Alvaro Martin mit spanischer Flagge in der Hand Bronze. Massimo Stano fehlt als Vierter am Ende eine Sekunde zu einer erneuten Medaille.

Leichtathletik - 20 km Gehen (M) Am meisten Luft scheint auf der letzten Runde Brian Pintado zu haben. Der Ecuadorianer reitet auf dem letzten Kilometer die vermeintlich entscheidende Attacke und weder Caio Bonfim noch Alvaro Martin können ihm folgen.

Leichtathletik - 20 km Gehen (M) Die Fußbeschwerden bei Tokio-Champion Massimo Stano scheinen schwerwiegender zu sein, der Italiener muss an vierter Stelle vor dem letzten Kilometer eine Lücke reißen lassen. Vorne verbleiben zwei Südamerikaner und der spanische Weltmeister Alvaro Martin.

Leichtathletik - 20 km Gehen (M) Es sieht stark danach aus, als ob vier Athleten an der Spitze die drei Medaillen unter sich ausmachen werden. Caio Bonfim bekommt den zweiten Disqualifikationsantrag und darf sich nun keine Fehler mehr erlauben. Neben dem Brasilianer halten sich ganz vorne weiter Brian Pintado, Alvaro Martin und Massimo Stano, der allerdings zunehmend an Fußproblemen zu leiden scheint, auf. An fünfter Stelle liegt mit zehn Sekunden Rückstand nun der kanadische WM-Vierte Evan Dunfee. Koki Ikeda ist als Siebter nun bereits zwölf Sekunden zurück, Christopher Linke als 18. nun 58 Sekunden.

Leichtathletik - 20 km Gehen (M) Caio Bonfim löst Massimo Stano bei der Tempoarbeit ab - und die Führungsgruppe schrumpft weiter. Drei Kilometer vor dem Ziel fallen Zhang Jun, Misgana Wakuma, Paul McGrath und Yuta Koga ganz vorne heraus.

Golf (M) Die Golfer sind seit 2016 wieder im olympischen Programm vertreten und schlagen heute das erste Mal in Paris ab. Auf der Anlage Le Golf National in Guyancourt bei Versailles spielen die 60 Golfer je vier Runden. Für Deutschland sind Stephan Jäger und Matthias Schmid dabei, der direkt um 9.00 Uhr in seine erste Runde startet. Topfavorit ist natürlich der Weltranglistenerste Scottie Scheffler (USA). Die Medaillen werden nach der vierten Runde am Sonntag vergeben. Die Frauen spielen ab dem 7. August.

Leichtathletik - 20 km Gehen (M) Da waren es nur noch neun. Neben Tempouhrwerk Massimo Stano können noch die Spanier Alvaro Martin und Paul McGrath, der Ecuadorianer Brian Pintado, der Äthiopier Misgana Wakuma, die Japaner Koki Ikeda und Yuta Koga, der Chinese Zhang Jun sowie der Brasilianer Caio Bonfim mithalten.

Basketball - 3x3 (F) Für die deutschen 3x3-Basketballerinnen steht auf dem Place de la Concorde ein Doppelspieltag an. Marie Reichert, Elisa Mevius, Sonja Greinacher und Svenja Brunckhorst treffen dabei um 9.30 Uhr auf die bislang ungeschlagenen Kanadierinnen und im späten Spiel um 18.30 Uhr auf Aserbaidschan. Im ersten Spiel des Tages trifft China auf die Australierinnen, die bereits 8:5 führen.

Leichtathletik - 20 km Gehen (M) Tokio-Olympiasieger Massimo Stano bolzt fünf Kilometer vor dem Ziel konstant Tempo - und das wird zunehmend ersichtlich. Die vorderste Spitzengruppe schrumpft auf elf Athleten. Der Rückstand von Christopher Linke auf Platz 19 beträgt nun schon 14 Sekunden.

Leichtathletik - 20 km Gehen (M) Schleichend reißt die Spitzengruppe auseinander. Christopher Linke und Europameisterin Perseus Karlström verlieren Sekunde um Sekunde und können das Tempo der Topleute nicht mehr ganz mitgehen. Bei Kilometer 14 beträgt Linkes Rückstand als 19. nun sieben Sekunden, der Schwede ist als 22. sogar zehn Sekunden zurück. Leo Köpp hat als 28. mit 51 Sekunden Rückstand ein paar Athleten eingesammelt. Der japanische Mitfavorit Koki Ikeda hat sich ganz vorne noch gar nicht gezeigt, ist als derzeit Achter aber weiter in Schlagdistanz.

Beachvolleyball (M) Nils Ehlers und Clemens Wickler eröffnen den Tag im Sand am Fuße des Eiffelturms. Die deutschen Meister können nach ihrem Sieg zum Auftakt in Gruppe C gegen die Australier Thomas Hodges und Zachery Schubert einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Hodges/Schubert mussten im ersten Spiel gegen das Duo Bryl/Losika aus Polen eine Niederlage (16:21, 16:21) hinnehmen.

Leichtathletik - 20 km Gehen (M) Acht Kilometer vor dem Ziel deutet sich noch nicht an, welche Richtung das Rennen noch nehmen wird. Die Topathleten, darunter nahezu alle Medaillenkandidaten, passieren die Zwölf-Kilometer-Marke in einer Zeit von 48:19 Min. Christopher Linke hat als 21. einen Rückstand von drei Sekunden, Leo Köpp liegt als 33. nun 32 Sekunden zurück.

Leichtathletik - 20 km Gehen (M) Zur Hälfte des Wettkampfes müssen mehr und mehr Geher dem hohen Renntempo Tribut zollen und sich zurückfallen lassen. Die Spitzengruppe schrumpft auf 28 Athleten - mit Christopher Linke ganz am Ende. Leo Köpp liegt an 32. Stelle mit einem Rückstand von 17 Sekunden.

Leichtathletik - 20 km Gehen (M) Der Ecuadorianer Brian Pintado verschärft die Geschwindigkeit an der Spitze und läutet das erwartete Ausscheidungsrennen ein. Christopher Linke muss sich am Ende der Topgruppe kurz vor Kilometer neun ordentlich anstrengen, um das Tempo mitgehen zu können.

Leichtathletik - 20 km Gehen (M) Perseus Karlström, Alvaro Martin, Massimo Stano, Zhang Jun - die größeren Namen formieren sich und an der Spitze des Feldes und belauern sich. Wer wagt als erster Athlet die Flucht nach vorne? Christopher Linke geht weiter in der Mitte des Pulks, während Leo Köpp als 33. um einige Sekunden abreißen lassen muss.

Leichtathletik - 20 km Gehen (M) Nach einem Viertel des Rennens lassen die großen Highlights noch auf sich warten. Das Feld ist nach fünf Kilometern noch nahezu komplett beisammen. Der Chinese Zhang Jun setzt sich bei einer Durchgangszeit von 20:19 Min an die Spitze der großen Gruppe. Christopher Linke liegt an 28. Stelle, Leo Köpp wird als 38. von der Statistik erfasst.

Leichtathletik - 20 km Gehen (M) Der morgendliche Ausflug von Caio Bonfim ist nach knapp zwei Kilometern auch schon wieder beendet, nachdem der Brasilianer die erste Verwarnkelle einer Gehrichterin sieht. Auch das zuvor zügige Tempo im Feld pendelt sich ein wenig ein. Christopher Linke hält sich in der Mitte des Feldes auf, welches noch komplett beisammen ist.

Leichtathletik - 20 km Gehen (M) Der brasilianische WM-Dritte Caio Bonfim stürmt wie von einer Tarantel gestochen voraus und setzt sich bereits in der ersten Rennminute vom Rest des Feldes ab. Die übrigen 48 Athleten lassen sich jedoch (noch) nicht aus der Ruhe bringen und gehen weiter ihr Tempo. Der Franzose Gabriel Bordier führt an der Seite von Tokio-Olympiasieger Massimo Stano das große Feld an. Leo Köpp schaut sich das Treiben nach dem ersten Kilometer von ganz hinten an.

Leichtathletik - 20 km Gehen (M) Abgedroschen, aber wahr: Es geht endlich los! 49 Athleten begeben sich auf die am Trocadero beginnende Schleife mit herrlichem Eiffelturm-Panorama.

Leichtathletik - 20 km Gehen (M) Der bedeckte Himmel rund um den Eiffelturm, wo sich auch der einen Kilometer lange Rundkurs der Geherinnen und Geher befindet, zeigt immer größere blaue Lücken. Zudem hat sich Lufttemperatur dank des Gewitters auf etwa 22 Grad abgekühlt. Beste Voraussetzungen also für einen fairen und hochklassigen Wettbewerb.

Leichtathletik - 20 km Gehen (M) Eine Reihe Geher aus Japan um den Tokio-Olympiazweiten Koki Ikeda und China um Zhang Jun haben bei heimischen Wettbewerben in diesem Jahr für die schnellsten Zeiten gesorgt. Doch können es die Asiaten auch auf den Straßen von Paris? Der Kandidatenkreis für Medaillen ist weit und umfasst mit Tokio-Champion Massimo Stano aus Italien, Weltmeister Alvaro Martin aus Spanien und dem schwedischen Europameister Perseus Karlström auch drei Europäer. Und die Deutschen? Bei den vergangenen weltweiten Großereignissen ging der mittlerweile 35-jährige Christopher Linke auch stets in den Dunstkreis zu den Medaillen, mehr und mehr an die Weltspitze tastet sich auch Leo Köpp heran. In 15 Minuten soll es im wahrsten Sinne des Wortes endlich losgehen.

Leichtathletik - 20 km Gehen (F) Nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen sind von den wetterbedingten Verzögerungen im Ablauf betroffen. Auch der Wettbewerb der Frauen mit der deutschen Starterin Saskia Feige beginnt eine halbe Stunde später - somit um 9.50 Uhr.

Leichtathletik - 20 km Gehen (M) Schon am frühen Morgen kommt es zu ersten Verzögerungen im olympischen Programm. Über Paris tobte in den vergangenen Stunden ein heftiges Gewitter, welches sich erst langsam verzieht. Um den Athleten ein ausreichendes Aufwärmprogramm bieten zu können, wird der Start über die 20 km Gehen der Männer um eine halbe Stunde auf 8.00 Uhr verschoben.

Allgemein Bevor es am Freitag im Stade de France mit den Leichtathletik-Wettbewerben rund um die Laufbahn losgeht, begeben sich als Vorboten die Geherinnen und Geher in den frühen Morgenstunden auf ihren Rundkurs am Trocadero. Für die Männer ertönt um 7.30 Uhr über die 20 km der Startschuss, die Frauen sind dann ab 9.20 Uhr an der Reihe. Die Golfer gehen dann ab 9 Uhr auf ihre Runden im Le Golf National und starten in das olympische Turnier. Um 9.30 Uhr startet dann die Entscheidung im Dreistellungskampf beim Schießen sowie die Ruderwettbewerbe, bevor um 11 Uhr auch die Teamqualifikation im Springreiten sowie weitere Schwimm-Vorläufe beginnen. Ein prallgefüllter Vormittag also!

Schwimmen Im Schwimmbecken der La Defense Arena jagt Olympiasieger Lukas Märtens ab 20.38 Uhr im Finale über die 200 m Rücken erneut nach Edelmetall. Zudem stehen dort gleich drei weitere Entscheidungen über die 200 m Schmetterling (ab 20.30 Uhr), die 200 m Brust (ab 21.11 Uhr) sowie die 4x200 m Freistil bei den Frauen (ab 22.03 Uhr) möglicherweise mit einem deutschen Quartett um die Olympia-Dritte Isabel Gose auf dem Programm.

Allgemein Tokios Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev spielt heute (nicht vor 13.30 Uhr) sein Viertelfinale im Herreneinzel gegen Lorenzo Musetti. Nicht mehr dabei ist Angelique Kerber. Sie verlor gestern ihr Viertelfinale gegen die Chinesin Zheng. Es war Kerbers letztes Profimatch ihrer Karriere. Zudem startet Anna-Maria Wagner in der Gewichtsklasse bis 78 kg bei den Judokas. Bei den Mannschaftssportarten gehen heute das Beachvolleyball-Duo Ehlers/Wickler (ab 9.00 Uhr), die Basketball-Frauen (ab 11.00 Uhr), die 3x3-Basketball-Frauen (ab 9.30/18.30 Uhr) und die Handball-Frauen (19.00 Uhr) an den Start. Insgesamt stehen 16 Entscheidungen in den Sportarten Schießen, Rudern, Segeln, Judo, Kanuslalom, Turnen, Fechten und Schwimmen auf dem Programm.