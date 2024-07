Triathlon (F) Flora Duffy ist eingeholt, nun führt eine zehnköpfige Gruppe das Rennen an. Knapp 15 km der Radstrecke sind absolviert und Laura Lindemann liegt nach wie vor in aussichtsreicher Position. Lisa Tertsch fährt nach ihrem Sturz etwa 50 Sekunden hinter der Spitzengruppe auf Rang elf. Nina Eim liegt weitere 25 Sekunden weiter zurück auf dem 20. Platz.

Triathlon (F) Die ersten 8,75 km auf dem Rad sind absolviert. Flora Duffy führt das Feld auf dem Rundkurs durch die französische Hauptstadt weiter an. Zehn Sekunden dahinter folgt eine neunköpfige Gruppe um Laura Lindemann und die Britinnen Taylor-Brown und Potter. Auch Lisa Tertsch ist in der Gruppe vertreten, muss nach einem von zahlreichen Stürzen auf der nassen Straße in Paris aber reißen lassen und liegt nun etwa 20 Sekunden weiter hinten.

Triathlon (F) Die ersten Triathletinnen verlassen das Wasser. Flora Duffy (Bermudas) bleibt in Führung vor der Italienerin Seregni. Lisa Tersch und Laura Lindemann bleiben beieinander an Platz 13 und 14. Etwa 40 Sekunden sind es bis zur Spitze. Die Deutschen werden versuchen sich auf der 40 km langen Radstrecke im Zentrum von Paris zusammen nach vorne zu kämpfen. Nina Eim liegt etwa eine Minute weiter hinten auf Rang 20. Das Feld ist recht weit auseinandergezogen.

Triathlon (F) An der ersten Zwischenzeit auf der Schwimmstrecke nach 910 Metern führt Flora Duffy von den Bermudainseln. Lisa Tertsch und Laura Lindemann belegen nach knapp zwei Dritteln der Schwimmdistanz Platz 13 und 14. Etwa eine halbe Minute beträgt der Rückstand zur Spitze. Nina Eim ist 18.

Triathlon (F) Gestern noch abgesagt, heute ist die Seine sauber genug: Die Wettkämpfe der Triathletinnen und Triathleten können stattfinden. Die Frauen machen den Anfang, Lisa Tertsch, Nina Eim und Laura Lindemann sind vor wenigen Minuten an der Pont Alexandre III in die Seine gesprungen. 1,5 km werden geschwommen, danach stehen 40 km auf dem Rad und abschließende 10 km auf der Laufstrecke an. Als Favoritin geht die britische Weltmeisterin Beth Potter, ihre Landsfrau Georgia Taylor-Brown sowie die Französin Cassandre Beaugrand an den Start.

Allgemein Außerdem bestreiten beide Damenduos im Beachvolleyball heute ihren zweiten Spieltag (10.00/11.00 Uhr) und auch die Hockeydamen und -männer sind an der Reihe (12.45/17.30 Uhr). Die deutschen Handballer wollen gegen Kroatien ihren dritten Sieg (11.00 Uhr). Im Dressurreiten steht der zweite Wettkampftag mit Jessica von Bredow-Werndl und Isabell Werth an (ab 10.00 Uhr).

Allgemein Den Anfang machen die Triathleten und Triathletinnen, die nun endlich in die Seine springen dürfen (8.00/10.45 Uhr). Die deutschen Doppelvierer der Männer und Frauen kämpfen in den ersten Finalrennen der Ruderer um die Medaillen (12.26/12.38 Uhr). Auch für Elena Lilik im Canadier Einer steht der Finaltag im Wildwasser an (15.30/17.25 Uhr). Fünf Medaillen werden im Schwimmbecken der La Defense-Arena vergeben. Mit deutscher Beteiligung gehen dabei die Endläufe über die 1500 m Freistil (ab 21.13 Uhr) mit Medaillenhoffnung Isabel Gose und Leonie Märtens sowie über die 100 m Freistil (22.39 Uhr) mit Josha Salchow über die Bühne. Zudem steigen die Finals über 100 m Freistil der Frauen (20.30 Uhr) sowie über 200 m Schmetterling (ab 20.37 Uhr) und 200 m Brust der Männer (ab 22.31 Uhr). Weitere Entscheidungen stehen im Wasserspringen, BMX Freestyle, Schießen, Judo, Geräteturnen und Fechten an.