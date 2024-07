Schießen - Luftgewehr (F) In rund einer halben Stunde steht die erste Medaillenentscheidung des dritten Olympia-Tages an. Die Frauen im Luftgewehr über die zehn Meter Distanz schießen ab 9.30 Uhr um Edelmetall, leider aber ohne deutsche Beteiligung. Anna Janßen, die am Samstag noch knapp die Bronzemedaille im Mixed-Wettbewerb mit Maximilian Ulbrich verpasste und im Luftgewehr die Weltrangliste vor dem Turnier anführte, belegte am gestrigen Sonntag in der Qualifikation den 19. Rang. Lisa Müller beendete die Qualifikation auf dem 26. Platz. Nur die besten Acht qualifizierten sich für das Finale. Eine Mitfavorit auf die Medaille ist die Norwegerin Jeanette Hegg Duestad.

Schießen - Luftpistole Team In knapp 20 Minuten starten die Mixed-Wettbewerbe in der Klasse der Luftpistole.. In der Qualifikation sind zwei deutsche Teams vertreten. Für Deutschland eins starten Doreen Vennekamp und Robin Walter. Für Deutschland zwei gehen Josefin Eder und der Fünfte des Luftpistolen-Finales, Christian Reitz an den Start. Auch in der Qualifikation mit dabei ist die Chinesin Jiang Ranxin, die 2021 mit ihrem damaligen Partner Pang Wei die Goldmedaille in dieser Disziplin holte. Am heutigen Montag geht die Chinesin mit Xie Yu an den Start. Ebenfalls einen neuen Partner hat die Ukrainerin Olena Kostewytsch, die sich vor drei Jahren in Tokio mit Oleh Omeltschuk die Bronzemedaille sicherte. Heute startet sie mit Wiktor Bankin in die Qualifikation.

Handball (M) Für die deutschen Handball-Herren steht am heutigen Olympia-Tag um 9.00 Uhr das zweite Spiel in der Gruppe A an. Das DHB-Team gewann das erste Spiel, trotz einer Roten Karte gegen Juri Knorr, am Ende mit 30:27 gegen Schweden. Damit steht das Team von Bundestrainer Alfred Gislason mit zwei Punkten an der Tabellenspitze der Gruppe A. Anders verlief der Olympia-Beginn für den heutigen deutschen Gegner aus Japan. Die Asiaten unterlagen zum Auftakt knapp mit 29:30 gegen die Kroaten und sind mit null Zählern Vierter der Gruppe.

Allgemein Weiter macht die Seine den Athleten bei den Olympischen Spielen Probleme. Wie schon am gestrigen Sonntag, wurde auch heute das Schwimmtraining der Tritathleten in der Seine wegen der schlechten Wasserqualität abgesagt. Die Veranstalter sind aber weiter zuversichtlich, dass die Medaillenentscheidungen am Dienstag und Mittwoch stattfinden können. Nach den Triathlon-Entscheidungen sollen auch am achten und neunten August die Freiwasser-Sportler ihre Wettbewerbe in der Seine austragen.

Badminton - Doppel (M) Eigentlich sollten in knapp zehn Minuten das deutsche Badminton-Duo Mark Lamsfuß und Marvin Seidel ihr zweites Match in der Gruppe C bei den Olympischen Spielen bestreiten. Die Europameister im Doppel aus dem Jahr 2022 hatten das erste Spiel am Samstag gegen die Weltranglisten-Siebten aus Indonesien Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto mit 13:21 und 17:21 verloren. Jedoch zogen die Weltranglisten-31. aus Deutschland kurzfristig die Teilnahme am Spiel gegen die Weltranglisten-Dritten Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty aus Indien (Beginn um 8.30 Uhr) zurück. Der Grund sind wohl die Knieprobleme des Wipperfürthers Lamsfuß, der vor den Olympischen Spielen mit seinem Partner Seidel mehr als vier Monate kein Spiel bestreiten konnte.

Allgemein Surfer Tim Elter hat bei den olympischen Wettbewerben auf Tahiti, wie Camilla Kemp, den Sprung ins Achtelfinale verpasst. Nachdem er bereits in seinem ersten Heat hinter Ethan Ewing und Jordy Smith nur Dritter geworden war und damit die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale verpasst hatte, konnte der in Fuerteventura geborene Deutsche sich auch nicht in der zweiten Runde durchsetzen. Der 20-Jährige verlor in der zweiten Runde gegen den Japaner Connor O'Leary deutlich. Elter holte eine Gesamtpunktzahl von 6,07, O'Leary kam auf 14,50 Punkte. Zuvor war bereits Camilla Kemp gescheitert. Die 28-Jährige schied ebenfalls in der zweiten Runde gegen Sarah Baum aus Südafrika nach zwischenzeitlicher Führung aus.

Allgemein In der Paris La Defense Arena stehen am dritten Olympia-Tag wieder fünf Entscheidungen an. Nach seinem Olympiasieg über die 400 m Freistil gehört Lukas Märtens im Finale über die 200 m Freistil (ab 20.40 Uhr) wieder zu den Medaillenkandidaten. Ohne deutsche Beteiligung steigen die Endläufe über 400 m Lagen der Frauen (ab 20.30 Uhr), 100 m Rücken der Männer (21.19 Uhr) sowie über die 100 m Brust (21.25 Uhr) und 200 m Freistil der Frauen (ab 21.41 Uhr). Schon am Vormittag greifen Florian Wellbrock und Sven Schwarz in den Vorläufen über die 800 m Freistil (ab 11.28 Uhr) ins olympische Geschehen ein.