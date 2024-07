Schwimmen - 100 m Rücken (M) Auch Ole Braunschweig wird in seinem Vorlauf nur Sechster, bleibt in 53,95 Sek aber immerhin unter der 54-Sekunden-Marke. Als Gesamtsechster verbleibt der Berliner weiterhin im Rennen um die Halbfinalplätze, aber die besten Athleten folgen in den abschließenden beiden Läufen.

Segeln - Windsurfen (F) Die Seglerin Theresa Marie Steilein startet im Hafen von Marseille in den Wettkampf im Windsurfen. Die Siegerin des ersten Rennens qualifiziert sich für das Finale. Die Boote auf den Plätzen Zwei und Drei qualifizieren sich für das Halbfinale. Die Boote auf den Plätzen Vier bis Zehn qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Hockey (F) Die Danas gewinnen ihr Auftaktmatch souverän mit 2:0 gegen die Japanerinnen und stehen durch den Sieg mit drei Punkten auf Platz zwei der Gruppe A hinter den Europameisterinnen aus den Niederlanden. Die Weltranglisten-Ersten gewannen bereits am gestrigen Samstag mit 6:2 gegen die Gastgeberinnen aus Frankreich. Auf Rang drei der Gruppe A folgt Belgien, ebenfalls mit drei Zählern auf dem Konto.

Schwimmen - 100 m Rücken (M) Eine Teilnahme am olympischen Halbfinale von Paris wird für Marek Ulrich aller Voraussicht nach utopisch bleiben. Als bisher Sechster in einer Zeit von 54,63 Sek, eine knappe Sekunde langsamer als seine Saisonbestzeit, müsste in den abschließenden drei Vorläufen schon eine ganze Reihe Athleten ebenfalls enttäuschen.

Skateboard - Street (F) Auf dem Place de la Concorde beginnen in diesen Minuten die Skateboard-Wettkämpfe. Die Damen starten in der Disziplin Street. Deutsche Starter sind nicht dabei. Die Medaillenanwärter kommen vor allem aus Japan, Brasilien, Australien und den USA, wo die Skateboardkultur groß ist.

Schießen - Luftgewehr (M) Wie schon die Frauen im Luftgewehr kommt auch Maximilian Ulbrich nicht besonders gut in die Qualifikation. Er liegt nach 30 Schuss im Mittelfeld und schießt durchschnittlich 10,4 Ringe. Aktuell führt der kroatische WM-Dritte von 2023, Miran Maricic, mit 476,3 Ringen die Qualifikation an.

Schwimmen - 100 m Rücken (M) Über die 100 m Rücken trennten im bisherigen Saisonverlauf nur Nuancen die Spitzenathleten. Somit könnte in Paris die Tagesform entscheidend sein. Als aussichtsreich gelten der Jahresbeste Ryan Murphy sowie Weltmeister Hunter Armstrong aus den USA, der griechische Europameister Apostolos Christou oder der Chinese Xu Jiayu. Mehr als eine Sekunde von der Weltspitze entfernt wollen sich in den Vorläufen Marek Ulrich und Ole Braunschweig behaupten.

Schwimmen - 100 m Brust (F) Die Zeit von Anna Elendt ist nicht schnell genug für den Halbfinaleinzug, als 20. scheidet die Frankfurterin aus. Die Südafrikanerin Tatjana Smith schwimmt in 1:05,00 Min exakt zwei Sekunden schneller und stiehlt mit der besten Zeit der Konkurrenz im Vorlauf sogar der favorisierten Chinesin Tang Qianting (1:05,63) die Show.

Beachvolleyball (F) Um 12 Uhr startet das deutsche Duo Svenja Müller und Cinja Tillmann in der Gruppe C in das Turnier. Die deutschen Meisterinnen treffen im Schatten des Eiffelturms auf Aline Chamerau und Clemence Vieira aus Frankreich. Müller und Tillmann spielen seit 2021 zusammen und haben schon bei der Weltmeisterschaft 2022 in Rom Bronze gewonnen.

Schwimmen - 100 m Brust (F) Der Start für den abschließenden Vorlauf wird abgebrochen. Warum? Ein Mann mittleren Alters ohne Astralkörper in knapper knallbunter Badehose kommt zum Einsatz, springt ins Wasser und fischt unter großem Jubel eine Badekappe aus dem Schwimmbeckenboden, die eine US-Athletin im Rennen zuvor offensichtlich verloren hat. Schön, auch das ist Olympia!

Hockey (F) Und da ist das 2:0 für die deutschen Hockey-Frauen! Nach einer Strafecke erhöht die deutsche Kapitänin Nike Lorenz auf 2:0. Noch rund vier Minuten sind auf der Uhr.

Fechten - Florett, Einzel (F) Die Düsseldorfer Florettfechterin Anne Sauer beginnt in wenigen Minuten ihr Gefecht gegen die Ägypterin Malak Hamza. Die an Nummer sechs gesetzte Sauer geht als Favoritin in das Gefecht auf der grünen Fechtbahn im Grand Palais. Ein Sieg würde den Einzug ins Achtelfinale bedeuten.

Schwimmen - 100 m Brust (F) Anna Elendt wendet in ihrem Vorlauf als Führende, aber in der zweiten Rennhälfte fällt die Frankfurterin in 1:07,00 Min auf den sechsten Platz zurück. Die Nase vorn hat Rio-Olympiasiegerin Lilly King aus den USA in 1:06,10 Min. Nach zwei weiteren Rennen wissen wir, ob die Zeit für Elendt fürs Weiterkommen reicht.

Schwimmen - 100 m Brust (F) Die Weltmeisterin gilt es über die 100 m Brust zu schlagen: Die Chinesin Tang Qianting hat die bisherige Saison meist mit deutlichem Vorsprung dominiert. Traditionell stark im Brustschwimmen ist Südafrika mit Hoffnungsträgerin Tatjana Smith, Italien wirft Benedetta Pilato ins Rennen. Für den DSV soll Anna Elendt im dritten von fünf Vorläufen die bisherige Erfolgweille der deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer weiter reiten.

Schwimmen - 400 m Lagen (M) Cedric Büssing schwimmt in seinem Vorlauf am Leistungslimit - und so schnell wie noch nie ein deutscher Athlet zuvor. In 4:11,52 Min schafft der Essener als Vierter - zeitgleich mit Weltmeister Lewis Clareburt aus Australien - völlig überraschend den Sprung ins olympische Finale. Klasse! Von seinem Heimpublikum lautstark angefeuert fliegt Leon Marchand in einer Zeit von 4:08,30 Min zum Sieg und untermauert seine Goldambitionen.

Hockey (F) Die Vize-Europameisterinnen aus Belgien starten mit einem Sieg in das Hockey-Turnier der Frauen. Am Ende gewinnen die Medaillenkandidatinnen gegen China mit 2:1 und setzen sich vorerst auf den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe A, in der Deutschland weiterhin mit 1:0 gegen Japan führt.

Judo - Halbleichtgewicht (-52 kg) (F) Und Mascha Ballhaus kommt wieder gut in ihren Kampf und versucht es gleich mit einem Schulterwurf, kommt aber nicht durch. Bishrelt, die Weltranglisten-Elfte, bekommt dann wegen wenig Kampfbereitschaft die erste Strafe. Die deutsche WM-Dritte geht dann in den Bodenkampf und holt sich mit dem Tani-otoshi die erste Wertung. Noch 90 Sekunden muss die Hamburgerin überstehen. Auch die Weltranglisten-Achte bekommt nun eine Strafe. Sie setzt aber nach und erzwingt mit einer Würgetechnik den Ippon und beendet damit den Kampf vorzeitig und zieht ins Viertelfinale ein und trifft dort auf die Usbekin Keldiyorova, die überraschend die haushohe Favoritin und Olympiasiegerin Uta Abe im Achtelfinale besiegte.

Rudern - Zweier ohne (M) Julius Christ und Sönke Kruse erwischen einen deutlich besseren Start als der deutsche Doppelzweier im Hoffnungslauf. Das deutsche Boot liegt zu Beginn des Rennens in Führung. Kurz vor der 1000-Meter-Marke kommen die favorisierten Briten heran und ziehen am deutschen Duo vorbei. Auch die Südafrikaner ziehen im Laufe des Rennens am deutschen Boot vorbei. Doch das australische Boot hält das deutsche Boot auf Distanz und macht den Einzug ins Halbfinale perfekt.

Schwimmen - 400 m Lagen (M) Licht und Schatten bei den US-Amerikanern im ersten der beiden Vorläufe: Während der Jahresbeste Carson Foster souverän in 4:11,07 Min in Richtung Finale schwimmt, muss Tokio-Olympiasieger Chase Kalisz in 4:13,36 Min als Fünfter völlig entkräftet überraschend um den Finaleinzug zittern.

Schwimmen - 400 m Lagen (M) Über die Lagenstrecken soll der fünfmalige Weltchampion Leon Marchand der große Schwimmstar des französischen Heimspiels werden. Seinen Auftakt feiert der 22-Jährige aus Toulouse in den Vorläufen über die 400 m Lagen. Die beste Zeit des Jahres bot allerdings bislang der US-Amerikaner Carson Foster an, 2024er-Weltmeister ist der Australier Lewis Clareburt. Für den DSV darf Cedric Büssing erste olympische Erfahrungen sammeln.

Schwimmen - 200 m Freistil (M) Der erst 19 Jahre alte David Popovici aus Rumänien wird in 1:45,65 Min seiner Favoritenrolle gerecht und schwimmt die bislang beste Zeit, ohne sich zu sehr zu verausgaben. Lukas Märtens und Rafael Miroslaw ordnen sich nach den Vorläufen auf den Plätzen 10 und 13 ein.

Schwimmen - 200 m Freistil (M) Gut 14 Stunden nach seinem Olympiasieg knüpft Lukas Märtens in seinem dritten Vorlauf an die starken Leistungen der Vortags an und zieht als Zweitplatzierter in 1:46,33 Min locker ins Halbfinale ein. Einen Schönheitspreis gibt es für Vorlaufsiege sowieso nicht zu gewinnen. Vor dem Magdeburger schlägt der WM-Zweite Danas Rapsys aus Litauen in 1:45,91 Min an. Und schon vor dem abschließenden Vorlauf steht fest: Auch Rafael Miroslaw steht sicher in der Vorschlussrunde.

Judo - Halbleichtgewicht (-52 kg) (F) Das Achtelfinale von Mascha Ballhaus steht an. Die Hamburgerin trifft nun auf Khorloodoi Bishrelt, die für die Vereinigten Arabischen Emirate antritt und bei der WM 2022 den fünften Platz erreichte. Es wird ein sehr ausgeglichener Kampf erwartet.

Schwimmen - 200 m Freistil (M) Von 28 Athleten schaffen es die besten 16 ins Halbfinale. Rafael Miroslaw, der in der Staffel schon überzeugt hatte, möchte sich nicht auf ein Zitterspiel einlassen und geht als Führender auf die Schlussbahn. Allerdings bricht der 22-Jährige auf der Schlussbahn ein und wird Fünfter in 1:46,81 Min. Das könnte möglicherweise knapp werden. Die bisher beste Zeit schwimmt der Australier Maximilian Giuliani (1:46,15).

Rudern - Zweier ohne (M) Auf der Olympia-Regattastrecke startet in wenigen Minuten der deutsche Doppelzweier in seinen Vorlauf. Julius Christ und Sönke Kruse müssen in ihrem Rennen unter die ersten Drei kommen, um den Hoffnungslauf zu vermeiden. Gegner sind die Zweier aus Südafrika, Großbritannien und Australien.

Hockey (F) Das zweite Viertel ist durch und die Danas sind weiter die überlegende Mannschaft und führen seit der zwölften Minute mit 1:0 gegen die Japanerinnen. Die EM-Dritten hatten kurz vor der Pause sogar zweimal durch eine Strafecke auf 2:0 zu erhöhen, doch beide Male vergab Sonja Zimmermann aus aussichtsreicher Position.

Schießen - Luftgewehr (M) Auch Maximilian Ulbrich wird nach dem Verpassen der Bronze-Medaille im Mixed-Wettbewerb heute in seinen Einzel-Wettbewerb im Luftgewehr über zehn Meter starten. Der 23-Jährige ist erstmals bei Olympia sda und wurde 2023 in dieser Disziplin Europameister. Wenn der Starnberger in das morgige Finale einziehen will, muss er unter die besten acht Athleten kommen. Insgesamt nehmen 54 Schützen an der Qualifikation teil.

Volleyball (F) Die Volleyballerinnen aus Italien sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben das Auftaktspiel des olympischen Volleyballturniers der Frauen gegen die Dominikanische Republik mit 3:1 gewonnen.

Bogenschießen - Team (F) Die deutschen Bogenschützinnen ziehen souverän ins Viertelfinale des Mannschaftswettbewerbs ein. Alle drei Sätze gehen an das deutsche Team, so dass am Ende ein ungefährdeter 6:0-Sieg (56:48, 56:54 53:51) zu Buche steht. Im Viertelfinale trifft das Trio um 15.01 Uhr auf Mexiko.

Schwimmen - 200 m Freistil (M) Weiter geht's in der La Defense Arena. Der Freudentaumel über den Olympiasieg von Lukas Märtens über 400 m Freistil ist noch gar nicht richtig abgeebbt und schon steigt der Magdeburger wieder für die Vorläufe über 200 m Freistil ins Becken. Auch auf der kürzeren Strecke gilt Märtens mit der zweitschnellsten Meldezeit als Medaillenkandidat, bei der WM im Februar belegte er den vierten Rang - einen Platz vor Rafael Miroslaw, dem zweiten deutschen Starter. Als Favorit gilt der rumänische Europameister David Popovici.

Bogenschießen - Team (F) Inzwischen steht das deutsche Bogenteam mit Katharina Bauer, Michelle Kroppen und Charline Schwarz im Mannschafts-Achtelfinale gegen Großbritannien auf dem Invalidenplatz. Das deutsche Team geht als klarer Favorit in das Duell.

Hockey (F) Da ist die Führung für die Danas! Nach einer starken Hereingabe von der rechten Seite setzt Stapenhorst gegen die Torhüterin Omoto im Fünfer nach und drückt den Ball in der zwölften Minute mittig zur 1:0-Führung über die Linie.

Reiten - Vielseitigkeit, Einzel (O) Julia Krajewski und der Fuchswallach Nickel starten als erstes Duo zum Geländeritt am Schloss von Versailles. Vor einer wahrhaft malerischen Kulisse haben sich zahlreiche Zuschauer zum Geländeritt der Vielseitigkeitsreiter und -reiterinnen eingefunden. Nickel und auch Julia Krajewski scheinen sich von der Kulisse inspirieren zu lassen und zeigen einen fehlerfreien Geländeritt. Nickel überwindet die aufwendig gestalteten Wasser- und Sprunghindernisse ohne Probleme und meistert auch den Tiefsprung. Am Ende reiten die beiden wie an der Schnur gezogen mit einer Traumvorstellung ins Ziel. 4,8 Strafpunkte stehen am Ende einer herausragenden Leistung zu Buche. Insgesamt kommen Krajewski und Nickel damit auf 31,70 Strafpunkte.

Schießen - Luftgewehr (F) Die beiden deutschen Schützinnen verpassen im Luftgewehr über die zehn Meter das morgige Finale. Anna Janßen belegt am Ende mit 627,5 Ringen den 19. Platz. Lisa Müller wird bei ihren ersten Olympischen Spielen 25. mit 626,5 Ringen. Die Qualifikation gewinnt etwas überraschend die Südkoreanerin Hyojin Ban mit 634,5 Ringen vor der Olympiasiegerin Duestad (633,2) und der Schweizerin Gogniat (632,6).

Rudern - Doppelzweier (M) Der Doppelzweier von Jonas Gelsen und Marc Weber erwischt keinen guten Start. Bereits nach 250 Metern liegt das Boot der beiden Deutschen eine halbe Länge hinter den drittplatzierten Italienern zurück. Nach der 500-Meter-Marke blasen die beiden zum Angriff auf die Italiener. Sie ziehen vorbei und können in der zweiten Rennhälfte sogar China überholen. Die Attacke auf die erstplatzierten Serben kommt zu spät. Dennoch können Gelsen und Weber mit drei Vierteln des Rennens vollauf zufrieden sein. Damit ist der deutsche Doppelzweier für das Halbfinale der olympischen Regatta qualifiziert.

Hockey (F) In wenigen Minuten bestreiten die deutschen Hockey-Frauen ihr erstes Match bei Olympia in Paris. Die Danas treffen ab 10.30 Uhr auf Japan. Das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg bekommt es in Gruppe A zudem mit den Europameisterinnen aus den Niederlanden, sowie den Vizeeuropameisterinnen aus Belgien, den Weltranglisten-Achten aus China und den Gastgeberinnen aus Frankreich zutun. Deutschland, die bei den Olympischen Spielen in Rio das Turnier auf dem dritten Platz beendeten, gelten im Duell gegen die Japanerin als Favoritinnen.

Rudern - Doppelzweier (M) Gleich starten Jonas Gelsen und Marc Weber in den Hoffnungslauf im Doppelzweier. Gegner sind die Ruderer aus China, Italien und Serbien. Das deutsche Team darf nicht Letzter werden, denn die ersten drei Teams erreichen das Halbfinale.

Judo - Halbleichtgewicht (-52 kg) (F) Nun ist Mascha Ballhaus auf der Matte gefordert. Die Weltranglisten-Achte und die Mexikanerin belauern sich in der ersten Minute erst einmal und kassieren beide eine Strafe wegen Inaktivität. Dann probiert es Martinez mit einem Haltegriff, kommt aber nicht durch und Ballhaus kontert und holt sich mit einem Schulterwurf die erste Wertung. Noch rund 90 Sekunden sind auf der Uhr und die WM-Dritte von 2024 bekommt eine zweite Strafe. Eine dritte Strafe würde die Disqualifikation der Deutschen bedeuten, doch die Hamburgerin probiert es mit einer Würgetechnik und gewinnt mit einem Ippon ihren Wettkampf. Damit zieht die deutsche Judoka ins Achtelfinale ein. Ihre Gegnerin steht noch nicht fest.

Reiten - Vielseitigkeit, Einzel (O) Nach der gestrigen Dressur geht es heute für die Vielseitigkeitsreiter weiter. Als erste Reiterin des Feldes geht Julia Krajewski mit ihrem Pferd Nickel als erste in die Geländestrecke am Schloss von Versailles. Um 12.06 Uhr geht Christoph Wahler mit seinem Schimmel Carjatan an den Start. Letzter deutscher Starter ist Michael Jung mit Chipmunk um 13.42 Uhr.

Judo - Halbleichtgewicht (-52 kg) (F) Gleich startet auch die deutsche Judoka Mascha Ballhaus in ihren Olympia-Wettkampf. Sie tritt gleich im Halbleichtgewicht gegen die Mexikanerin Paulina Martinez an. Die Hamburgerin und WM-Dritte gilt als Favoritin in diesem Kampf.

Schießen - Luftpistole (M) Gold: Xie Yu (China), Silber: Federico Nico Maldini (Italien), Bronze: Paolo Monna (Italien), 5. Christian Reitz (Regensburg), 6. Robin Walter (Reichenbach)

Schießen - Luftpistole (M) Das Finale auf dem Schießstand in Chateauroux ist durch und die Medaillien haben nach 24 Schüssen ihre Besitzer gefunden. Gold geht an Xie Yu aus China. Silber sichert sich Federico Nilo Maldini aus Italien . Sein Landsmann Paolo Monna gewinnt die Bronzemedaille.

Schießen - Luftpistole (M) Deutschland geht leer aus. Auch Christian Reitz scheidet im Finale aus. 9,2 und 9,4 Ringe reichen nicht, um im Wettbewerb zu bleiben. Am Ende wird Reitz Fünfter.

Schießen - Luftgewehr (F) In der Qualifikation beim Luftgewehr über zehn Meter läuft es für die beiden deutschen Athletinnen noch nicht so wirklich. Nach der Hälfte der Qualifikation liegt Lisa Müller mit 313 Ringe und 30 Schuss auf Rang 30. Anna Janßen, die gestern im Mixed-Wettbewerb mit Maximilian Ulbrich knapp die Bronze-Medaille verpasste, liegt nach 20 Schuss und 207 Ringe auf dem 36. Platz. Die norwegische Olympiasiegerin von 2021, Jeanette Hegg Duestad, ist derzeit Zweite der Qualifikation. Nur die besten Acht der 43 Schützinnen qualifizieren sich für das morgige Finale.

Schießen - Luftpistole (M) Der Vorrundenerste Damir Mikec aus Serbien scheidet als Siebter aus dem Finale aus. Robin Walter scheidet zwei Schüsse später als Sechster aus dem Finale aus. Christian Reitz ist als Vierter noch im Rennen, hat aber nur noch geringe Medaillenchancen.

Schießen - Luftpistole (M) Nach zwölf Schüssen scheidet der Mongole Enkhataivan Davaakhuu aus dem Finale aus. Robin Walter ist Sechster, Christian Reitz bleibt Fünfter. Ab jetzt scheidet nach jedem zweiten Schießen ein Teilnehmer aus.

Schießen - Luftpistole (M) Nach den ersten fünf Schüssen liegt Christian Reitz auf Rang sechs. Robin Walter auf Platz sieben. Auf Platz eins liegt der Italiener Paolo Monna.

Schießen - Luftpistole (M) Im Finale werden die Ringzahlen addiert. Nach zehn Schüssen scheidet zunächst der Letztplatzierte aus. Nach zwei weiteren Schüssen scheidet der Nächstplatzierte aus. So wird fortgefahren, bis nur noch ein Schütze übrig ist.

Schießen - Luftpistole (M) Auch Robin Walter und Christian Reitz haben den Schießstand erreicht. Die beiden deutschen Starter beginnen gleich mit dem Luftgewehr-Finale auf der Zehn-Meter-Distanz.Die Konkurrenz ist groß. Vor allem der Qualifikationsbeste Damir Mikec aus Serbien gilt als Medaillenkandidat.

Triathlon (M) Am Sonntagmorgen ist das angesetzte Schwimmtraining der Triathleten abgesagt worden. Grund dafür sind die Regenfälle der vergangenen zwei Tage, die die Seine zu stark verschmutzt haben. Hinsichtlich der Wettkämpfe am Dienstag und Mittwoch herrsche aber Zuversicht bei den Organisatoren.

Schießen - Luftgewehr (F) Lisa Müller vom SV Berg und Anna Janßen von der SSG Kevelaer betreten den Schießstand in Chateauroux. Gleich beginnt die Qualifikation über zehn Meter mit dem Luftgewehr.

Tennis (-) Auf der roten Asche von Roland Garros spielen aus deutscher Sicht heute: Laura Siegemund (Metzingen) - Collins (USA), Medvedev/Safiullin (AIN) - Krawietz/Pütz (Coburg/Frankfurt), Alex de Minaur (Australien) - Jan-Lennard Struff (Warstein), Raonic (Kanada) - Dominik Koepfer (Furtwangen), Lajovic (Serbien) - Maximilian Marterer (Nürnberg), Maria Carle (Argentinien), Tatjana Maria (Bad Saulgau), Wang (China) - Tamara Korpatsch (Hamburg), Alexander Zverev (Hamburg) - Munar (Spanien)

Tennis (-) Das Wetter in Paris hat sich nach dem gestrigen regnerischen ersten Wettkampftag gebessert, so dass sich die Tennisspielerinnen und Tennisspieler vorraussichtlich auch auf auf einen Wettkampftag auf den Außenplätzen des Stade Roland Garros freuen können.

Allgemein Doch zunächst starten die Turniere im Beachvolleyball, Handball und Volleyball in den nächsten Wettkampftag. Ab 9.00 Uhr treffen im Sandkasten vor dem Eiffelturm die Frauenteams Gottardi/Menegatti aus Italien und Liliana/Paula aus Spanien aufeinander. Im Handball duellieren sich die Frauenmannschaften aus Brasilien und Ungarn und im Volleyball trifft die Dominikanische Republik auf Italien. Vor allem die italienischen Volleyballerinnen gelten in ihrer Disziplin als Medaillenkandidatinnen.

Schießen - Luftpistole (M) Eine Viertelstunde später, ab 9.30 Uhr, starten Christian Reitz und Robin Walter im Finale mit der Luftpistole über zehn Meter. Hier besteht die nächste aussichtsreiche Medaillenchance für das deutsche Schützenteam.

Schießen - Luftgewehr (F) Ab 9.15 Uhr geht es für Anna Janssen, die gestern im Mixed-Wettbewerb knapp die Bronzemedaille verpasste, und Lisa Müller auf dem Schießstand in Chateauroux um die Qualifikation für das Finale mit dem Luftgewehr über 10 Meter. Nur die besten Acht des 52-köpfigen Teilnehmerfeldes qualifizieren sich für das Finale.

Badminton - Einzel (F) In wenigen Augenblicken werden die Badmintonspieler den Tag in der La Chapelle Arena eröffnen. Aus deutscher Sicht spielen heute Yvonne Li (nicht vor 14.50 Uhr) gegen die Chinesin Chen Yu Fei und Fabian Roth (nicht vor 16.30 Uhr) gegen den Inder Prannoy.

Surfen (F) Surferin Camilla Kemp hat bei den Olympischen Spielen wie Tim Elter den direkten Einzug ins Achtelfinale verpasst. In den Wellen vor Tahiti belegte die 28-Jährige in der Nacht zum Montag in ihrem Heat den dritten Platz. Wie Elter, mit dem sie die deutschen Farben bei den Wellenreitern vertritt, muss Kemp nun ihren zweiten Heat erfolgreich gestalten, um die Chance auf eine überraschende Medaille zu wahren. Kemp trifft heute Abend ab 19.36 Uhr auf die Südafrikanerin Sarah Baum. Elters zweiter Heat folgt in der Nacht. Dort trifft er auf Connor O'Leary aus Japan.

Schwimmen Im Schwimmbecken der La Defense Arena gibt es ab 11.00 Uhr bei den Vorläufen über 200 m Freistil ein schnelles Wiedersehen mit Olympiasieger Lukas Märtens sowie mit Rafael Miroslaw. Ebenfalls deutsche Beteiligung gibt es über die 400 m Lagen der Männer mit Cedric Büssing, die 100 m Brust mit Anna Elendt, die 100 m Rücken mit Marek Ulrich und Ole Braunschweig sowie die 200 m Freistil mit Julia Mrozinski. Am Abend werden Medaillen über die 400 m Lagen der Männer (ab 20.30 Uhr), die 100 m Schmetterling mit leisen Medaillenhoffnungen für Angelina Köhler (20.40 Uhr) sowie die 100 m Brust (ab 21.44 Uhr) mit Melvin Imoudu und Lucas Matzerath vergeben.

Allgemein 13 Medaillenentscheidungen stehen an. Mit der Luftpistole jagen Robin Walter und Christian Reitz nach Edelmetall (09.30). Die deutschen Bogenschützinnen gehören im Teamwettbewerb zu den Medaillenkandidatinnen (17.11 Uhr). Ricarda Funk startet die Mission Titelverteidigung im Kajak-Einer (17.45 Uhr). Weitere Entscheidungen stehen im Fechten, Judo, Mountainbike und Skateboard auf dem Programm. Die deutschen Hockey-Frauen starten gegen Japan ins Turnier (10.30 Uhr). Für die Vielseitigkeitsreiter steht der Geländeritt an (10.30 Uhr). Im Handball wollen die deutschen Frauen gegen Schweden den ersten Sieg holen (14.00 Uhr). Nach erfolgreichem Auftakt bestreiten die Hockey-Männer ihr zweites Gruppenspiel gegen Spanien (17.00 Uhr). Am Abend können die DFB-Frauen gegen die USA den Viertelfinaleinzug perfekt machen (21.00 Uhr).