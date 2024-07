Ab 9.30 Uhr beginnt auch das olympische Reitturnier mit der Dressur der Vielseitigkeitsreiter in der Einzel- und Mannschaftswertung. Für Deutschland gehen Julia Krajewski mit Nickel, Christoph Wahler mit Carjatan und Michael Jung mit Chipmunk an den Start.

Das Gruppenspiel der deutschen Volleyballer hat begonnen. Deutschland startet mit Aufschlag in das olympische Turnier in der Paris Arena Süd 1.

Die erste Entscheidung um Edelmetall fällt in der Sportschützenklasse. Ab 9 Uhr starten Anna Janssen und Maximilian Ulbricht in der Qualifikation über 10 Meter Luftgewehr Mixed.

Schwimmen

Am ersten Olympia-Tag werden beim Schwimmen am Abend vier Medaillensätze vergeben - und schon zum Auftakt bietet sich die voraussichtlich größte Goldchance für den DSV. Denn Lukas Märtens geht als Jahresschnellster in das Finale über die 400 m Freistil (ab 20.42 Uhr), sollte er sich dafür qualifizieren. Weitere Entscheidungen fallen über die 400 m Freistil der Frauen (ab 20.52 Uhr) mit Isabel Gose und Leonie Märtens sowie die 4x100 m Freistil der Frauen (ab 21.34 Uhr) und bei den Männern (ab 21.44 Uhr) womöglich mit einem deutschen Quartett. Die Vorläufe in der Paris La Defense Arena - auch über die 100 m Schmetterling mit Weltmeisterin Angelina Köhler sowie die 100 m Brust mit Europameister Melvin Imoudu und Lucas Matzerath - beginnen um 11.00 Uhr.