Rugby Beim 7er-Rugby spielen im Gegensatz zum Rugby Union sieben statt 15 Spieler. Das Spielfeld ist jedoch gleich groß, so dass die schnellen und sprintstarken Spieler der Rugby Union-Mannschaften ihre Stärken im 7er-Rugby oft besser ausspielen können. Gespielt wird zweimal 14 Minuten.

Rugby Im 7er-Rugby der Männer heißt der Titelverteidiger Fidschi. Argentinien und Frankreich sind neben Fidschi wohl die heißesten Anwärter auf die Goldmedaille des Turniers. Alle 7er-Rugby-Mannschaften sind bereits heute zweimal in ihren Gruppenspielen im Einsatz.

Fußball Die Schiedsrichter haben die Spiele angepfiffen. Damit haben die ersten Wettkämpfe der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris offiziell begonnen.

Fußball (M) Für die Spanier, die ausschließlich mit Spielern unter 25 Jahren an den Start gehen, ist der Gruppensieg Pflicht. In der Gruppe C mit Usbekistan, Ägypten und der Dominikanischen Republik ist der erste Platz fest eingeplant.

Fußball (M) Argentinien und Spanien, die in wenigen Minuten das olympische Fußballturnier eröffnen, zählen neben Frankreich zu den großen Medaillenanwärtern. Auch Argentiniens Auftaktgegner Marokko ist nicht zu unterschätzen. Der ehemalige Dortmunder Achraf Hakimi steht in der Startformation der Marokkaner.

Fußball (M) Beim olympischen Fußballturnier starten bei den Männern die U-21-Mannschaften der Nationen. Die ältesten dieser Spieler sind 23 Jahre alt, da sie zu Beginn der Qualifikation nicht älter als 21 Jahre alt sein dürfen. Es gibt jedoch die Möglichkeit, pro Nation drei Spieler zu nominieren, die älter sind. So spielt bei den Argentiniern der erfahrene Innenverteidiger und Weltmeister Nicolas Otamendi von Benfica Lissabon von Beginn an.

Allgemein Judoka Anna-Maria Wagner und Basketballer Dennis Schröder führen die deutsche Mannschaft am Freitag als Fahnenträger bei der Olympia-Eröffnungsfeier auf der Seine in Paris an. Das Duo wurde von den Fans und der deutschen Olympiamannschaft gewählt. Beide Stimmen wurden zu je 50 Prozent gewertet.

Allgemein Bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio belegte Deutschland den neunten Platz im Medaillenspiegel. Zehn Goldmedaillen standen neben elf Silber- und 16 Bronzemedaillen für das deutsche Team zu Buche. Auch in diesem Jahr sollen die Stars um Malaika Mihambo, Jessica von Bredow-Werndl und Alexander Zverev für einen Medaillenregen im deutschen Haus sorgen.

Allgemein Vertretungen aus Deutschland sind heute noch nicht am Start. Die deutschen 7er-Rugby Teams haben bei den Europaspielen 2023 in Krakau die Qualifikation für Olympia verpasst. Sowohl die Männer- als auch die Frauennationalmannschaft scheiterten im Viertelfinale an Großbritannien. Die deutsche U 21 im Fußball der Männer ist an der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 ebenfalls gescheitert. Dafür greifen die deutschen Frauen bereits morgen ins Geschehen ein. Um 19 Uhr heißt der Gegner in Marseille Australien.

Allgemein Ab 15 Uhr warten die ersten Wettkämpfe von Paris 2024 auf uns: Das olympische Fußballturnier der Männer beginnt mit der Partie zwischen Argentinien und Marokko in der Gruppe B in Saint-Etienne. Parallel dazu treffen in der Gruppe C Usbekistan und Spanien im Pariser Prinzenpark aufeinander. Um 15.30 Uhr starten dann die 7er-Rugby-Mannschaften der Männer in das olympische Turnier. In der Gruppe B treffen zum Auftakt Australien und Samoa im Stade de France in Paris aufeinander.