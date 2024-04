Osnabrück Braunschweig 90. +4 Fazit:

Feierabend an der Bremer Brücke! Die Eintracht aus Braunschweig setzt ein fettes Ausrufezeichen im Tabellenkeller und gewinnt das Niedersachsen-Duell mit 3:0 beim VfL Osnabrück. Es war ein erwachsener Auftrifft der Scherning-Elf über die ganzen 90 Minuten und somit geht das Ergebnis auch in Ordnung. Die Eintracht zeigte sich eiskalt vor dem Tor und sorgte schon zur Pause für eine Vorentscheidung. Beim VfL ging auch in der zweiten Halbzeit viel zu wenig nach vorne und so gehen langsam die Lichter aus im Tabellenkeller. Passend dazu der Fehlschuss aus elf Metern von Wriedt kurz vor Spielende. Die Löwen springen auf Rang 13 in der Tabelle, während Osnabrück auf 18 bleibt mit sieben Zählern Rückstand auf Rang 16. Am kommenden Spieltag geht es für den VfL gegen Madgeburg, während Braunschweig den HSV zu Gast hat. Vielen Dank für’s Mitlesen und einen schönen Samstag!

Düsseldorf Fürth 90. +5 Fazit:

Fortuna Düsseldorf bezwingt die SpVgg Greuther Fürth mit 1:0, festigt durch den sechsten Dreier in Serie den Relegationsplatz und darf sogar auf die direkten Aufstiegsränge schielen. Nach dem torlosen Pausenremis begann die zweite Halbzeit mit einem Schreckmoment für die Hausherren; ein Handelfmeter gegen Engelhardt wurde zurückgenommen. Spielstarke Franken blieben auch in der Folge am Drücker und verzeichneten durch einen etwas zu hoch angesetzten Strafraumschuss Astas eine gute Chance (54.). Ab der Stundenmarke wurde die Thioune-Auswahl wieder etwas aktiver, litt im Vorwärtsgang aber unter Einfallslosigkeit. Dementsprechend überraschend kam ihr Führungstreffer: Nach einem Aussetzer Consbruchs steckte Appelkamp auf Vermeij durch, der freistehend seine persönliche Durststrecke beendete und die Hausherren auf die Siegerstraße brachten (69.), die das Kleeblatt mangels später Torgefahr nicht mehr gefährdete. Fortuna Düsseldorf ist am Samstag zu Gast beim FC Schalke 04. Die SpVgg Greuther Fürth tritt am Sonntag beim SV Wehen Wiesbaden an. Einen schönen Tag noch!

Osnabrück Braunschweig 90. +4 Spielende

Osnabrück Braunschweig 90. +4 Wriedt verpasst diesmal per Kopf den Ehrentreffer. Sein Kopfball geht klar links am Tor vorbei.

K'lautern Wiesbaden 90. +5 Fazit:

Im Kellerduell am Betzenberg trennen sich der 1. FC Kaiserslautern und der SV Wehen Wiesbaden die Punkte. Im weitestgehend chancenarmen ersten Durchgang gingen die Pfälzer durch einen ruhenden Ball verdient in Führung: Kaloč nickte nach Tomiaks Kopfballverlängerung zum 1:0 ein (30.). Nach dem Seitenwechsel wurden die Wiesbadener stärker und das Spiel damit immer offener. Die Hessen erarbeiteten sich einige Chancen, hatten gute Druckphasen und verdienten sich den Ausgleichstreffer in der 74. Minute damit: Prtajin durfte recht unbedrängt aufdrehen und setzte einen tollen Distanzschuss humorlos ins lange Eck. In der Schlussphase waren es dann nochmal die Lauterer, die dem Siegtor näher waren - ohne eine glasklare Chance auf das 2:1 zu haben. So bleibt das Kellerduell ohne Sieger und Kaiserslautern mit zwei Punkte Rückstand auf Wiesbaden auf dem direkten Abstiegsplatz 17. Die Lauterer gastieren nächste Woche beim – nach jetzigem Stand – Tabellenführer aus Kiel, der SV Wehen empfängt Greuther Fürth. Ein schönes Wochenende!

Düsseldorf Fürth 90. +5 Spielende

Düsseldorf Fürth 90. +5 Die folgende Ecke klären die Hausherren im ersten Anlauf. Sie setzen noch einmal zum Konter auf den leeren Gästekasten an, werden aber im Mittelfeld gestoppt. Augenblicke später ertönt der Abpfiff.

K'lautern Wiesbaden 90. +5 Spielende

K'lautern Wiesbaden 90. +5 Wohl die letzte Aktion, nochmal Ecke für den SVWW. Nah ans Tor herangetreten, Krahl faustet den Ball aus dem Strafraum.

Düsseldorf Fürth 90. +4 ... Michalski bringt den Ball gefährlich auf das Tor! Der eingewechselte Abwehrmann zirkelt den Ball auf die obere linke Ecke. Kastenmeier hebt ab und lenkt den Ball um den Pfosten.

K'lautern Wiesbaden 90. +4 Nochmal der Abschluss auf der anderen Seite: Prtajin jagt den Ball aus etwa 18 Metern aufs lange Eck, Krahl taucht ab und lenkt die Kugel neben das Tor.

Düsseldorf Fürth 90. +4 Nach einem Foul Engelhardts bekommt Fürth einen Freistoß aus mittigen 26 Metern zugesprochen...

Osnabrück Braunschweig 90. +2 Elfmeter verschossen von Kwasi Wriedt, VfL Osnabrück

Wriedt übernimmt und haut das Leder knallhart rechts über das Tor. Dieser Fehlschuss passt ins Bild des heutigen VfL-Spiels!

Düsseldorf Fürth 90. +3 Durch die Hereinnahme Gavorys nimmt Daniel Thioune Zeit von der Uhr. Torvorbereiter Appelkamp holt sich seinen verdienten Einzelapplaus ab.

K'lautern Wiesbaden 90. +3 Puchacz flankt scharf halbhoch, Vukotić klärt eben vor dem heraneilenden Zolinski.

Düsseldorf Fürth 90. +2 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Nicolas Gavory

Osnabrück Braunschweig 90. +1 Vier Minuten werden auch in Durchgang zwei nachgespielt.

Osnabrück Braunschweig 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Düsseldorf Fürth 90. +2 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Shinta Appelkamp

Osnabrück Braunschweig 90. Es gibt Elfmeter für Osnabrück! Lobinger wird von Bičakčić glasklar abgeräumt. Bauer zeigt direkt auf den Punkt. Der VAR überprüft, ob der Ball zuvor nicht schon im Seitenaus war. Doch dem war nicht so. Der Elfmeter steht.

K'lautern Wiesbaden 90. +3 Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Emanuel Taffertshofer

K'lautern Wiesbaden 90. +3 Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Marcus Mathisen

Osnabrück Braunschweig 89. Kühn verhindert das 0:4! Ujah schickt Multhaup mit einem Steckpass in die Box. Aus 13 Metern scheitert Multhaup von halblinks an Kühn, welcher per Fußabwehr reagiert.

K'lautern Wiesbaden 90. +3 Elvedi flankt. Sowohl Ache als auch Vukotić kommen nicht mehr richtig an die Kugel und verlängern sie nur unbedeutend.

Düsseldorf Fürth 90. +1 Taucht Fürth noch einmal zwingend vor dem Heimkasten auf? Es sieht nicht danach aus, aber im jüngsten Heimspiel gegen Kaiserslautern hat die SpVgg bewiesen, dass sie spät treffen kann.

K'lautern Wiesbaden 90. +2 Goppel hat beim Konter viel Platz, spielt den anspruchsvollen Pass auf die andere Seite aber nicht genau genug.

Osnabrück Braunschweig 88. Sehr bemerkenswert, dass fast noch alle VfL-Fans im Stadion sind und nun nochmals eine paar Gesänge anstimmen.

K'lautern Wiesbaden 90. +1 Stritzel faustet den mal wieder nah ans Tor getretenen Eckball heraus.

Düsseldorf Fürth 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Der Nachschlag in der Merkur-Spiel-Arena soll 240 Sekunden betragen.

K'lautern Wiesbaden 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

K'lautern Wiesbaden 90. Die Freistoßflanke verteidigen die Wiesbadener ins eigene Toraus.

K'lautern Wiesbaden 89. Wiesbaden ist eher in Lauerstellung und kontert. Agrafiotis probiert es aus der Distanz, schickt aus halbrechter Position aber einen zu unplatzierten Schuss ab - keine Probleme für Krahl.

K'lautern Wiesbaden 88. In der Schlussphase scheint Kaiserslautern nochmal auf den Siegtreffer zu drängen, zumindest vorsichtig. Ache und Zimmer finden jedoch keine Lücke.

Osnabrück Braunschweig 85. Auch beim VfL nun die letzten Wechsel: Goiginger und Wriedt kommen für Engelhardt und Cuisance.

Düsseldorf Fürth 88. Abgeklärte Fortunen verhindern weiterhin brenzlige Szenen am und im eigenen Strafraum. Derweil wird Fürth noch einmal durch Michalski und Popp aufgefrischt.

Osnabrück Braunschweig 85. Einwechslung bei VfL Osnabrück: Thomas Goiginger

Osnabrück Braunschweig 85. Auswechslung bei VfL Osnabrück: Mickaël Cuisance

Osnabrück Braunschweig 85. Einwechslung bei VfL Osnabrück: Kwasi Wriedt

Düsseldorf Fürth 87. Einwechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Leander Popp

Osnabrück Braunschweig 85. Auswechslung bei VfL Osnabrück: Erik Engelhardt

Düsseldorf Fürth 87. Auswechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Dennis Srbeny

Osnabrück Braunschweig 84. Die Partie plätschert dem Spielende entgegen. Braunschweig ist im Verwaltungsmodus und beim VfL geht einfach nicht mehr.

Düsseldorf Fürth 87. Einwechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Damian Michalski

Düsseldorf Fürth 87. Auswechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Marco Meyerhöfer

K'lautern Wiesbaden 86. Puchacz tritt diesen zu nah ans Tor heran, Stritzel pflückt sich den Ball im Gewusel aus der Luft.

K'lautern Wiesbaden 85. Zolinski schlägt aus dem Halbfeld eine Flanke, die zum Eckball abgefälscht wird.

Düsseldorf Fürth 85. Wie selbstverständlich zieht sich die Fortuna zurück, überlässt den Franken weite Teile des Mittelfelds. Was zuletzt so oft funktioniert hat, soll auch heute dabei helfen, den knappen Vorsprung über die Ziellinie zu bringen.

Osnabrück Braunschweig 82. Können die Mannen von Uwe Koschinat noch den Anschlusstreffer erzielen? Denn mehr als das scheint heute nicht drin zu sein. Dafür treten die Braunschweiger zu souverän auf.

K'lautern Wiesbaden 83. Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Ba-Muaka Simakala

Düsseldorf Fürth 82. Alexander Zornigers Einwechselspieler Nummer zwei und drei heißen Mhamdi und Pfaffenrot. Gießelmann und Lemperle sehen sich den Rest der Partie von der Bank aus an.

K'lautern Wiesbaden 83. Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Marlon Ritter

K'lautern Wiesbaden 82. Aktuell fehlt aber beiden Teams trotz weiter hohem Tempo die Durchschlagskraft im letzten Drittel. Eine Halbfeldflanke des SV Wehen fliegt deutlich zu ungenau an Freund und Feind vorbei.

Osnabrück Braunschweig 79. Daniel Scherning erschöpft sein Wechselkontingent und bringt mit Lucoqui und Griesbeck seine zwei letzten frischen Spieler.

Düsseldorf Fürth 81. Einwechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Denis Pfaffenrot

Düsseldorf Fürth 81. Auswechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Tim Lemperle

Düsseldorf Fürth 81. Einwechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Oualid Mhamdi

Osnabrück Braunschweig 79. Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Sebastian Griesbeck

Düsseldorf Fürth 81. Auswechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Niko Gießelmann

Osnabrück Braunschweig 79. Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Robin Krauße

Düsseldorf Fürth 80. Srbeny aus der zweiten Reihe! Der Ex-Paderborner visiert aus zentralen 23 Metern mit dem rechten Spann die obere rechte Ecke an. Er erwischt den Ball aber nicht richtig; dieser ist zu hoch und zu weit rechts angesetzt.

Osnabrück Braunschweig 78. Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Anderson Lucoqui

Osnabrück Braunschweig 78. Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Anton Donkor

K'lautern Wiesbaden 80. Goppel sprintet die linke Außenbahn herunter und flankt flach auf den zweiten Pfosten, dort kann Iredale den Ball annehmen. Der Schuss rutscht ihm über den Schlappen und rauscht weit am kurzen Pfosten vorbei.

Osnabrück Braunschweig 76. Im Gegenzug wird Multhaup von Rechtsaußen im Zentrum bedient. Im Sechzehner steht der 27-jährige überraschend frei und kann sich den Ball perfekt hinlegen. Schlussendlich trifft sein Schuss aus zehn Metern das rechte Außennetz.

Osnabrück Braunschweig 75. Aus der Verzweiflung heraus schließt Erik Engelhardt mit links auf 17 Metern ab. Hoffmann packt erneut ohne Mühe zu.

Düsseldorf Fürth 78. Gelbe Karte für Maximilian Dietz (SpVgg Greuther Fürth)

Dietz bremst Jóhannesson im Mittelfeld bei erhöhtem Tempo ohne echte Chance auf den Ball aus.

Düsseldorf Fürth 77. Das Kleeblatt hat das unerwartete Gegentor noch nicht wirklich verdaut, ist bisher weit von einer Antwort auf der Anzeigetafel entfernt. In der Fremde hat es seit über 400 Minuten nicht mehr getroffen.

K'lautern Wiesbaden 77. Nach intensiven Minuten versuchen die Hausherren nun wieder etwas mehr Ruhe ins Spiel zu bringen und lassen den Ball in den eigenen Reihen zirkulieren.

Düsseldorf Fürth 77. Iyoha setzt aus mittigen 23 Metern einen satten, aber unplatzierten Schuss mit dem rechten Spann ab. Fürths Schlussmann Urbig packt sicher zu.

Osnabrück Braunschweig 74. Auf dem Rasen ist nicht viel los und auch auf den Rängen scheinen sich die VfL-Fans mit der drohenden Niederlage abgefunden zu haben. Es sind nur noch die Eintracht-Anhänger zu hören.

K'lautern Wiesbaden 76. Gelbe Karte für Marjan Petković (SV Wehen Wiesbaden)



Osnabrück Braunschweig 72. Auch bei Braunschweig gibt es zwei weitere Wechsel. Ujah und Tauer kommen für Kaufmann und den quirligen Philippe.

Düsseldorf Fürth 76. Der potentielle Matchwinner Vermeij, der nach über vier Monaten wieder genetzt hat, sowie Klaus verlassen den Rasen. Sie werden in der letzten Viertelstunde durch Daferner und Niemiec ersetzt.

Düsseldorf Fürth 75. Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Jona Niemiec

Osnabrück Braunschweig 72. Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Anthony Ujah

Düsseldorf Fürth 75. Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Felix Klaus

Osnabrück Braunschweig 72. Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Rayan Philippe

Düsseldorf Fürth 75. Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Christoph Daferner

Osnabrück Braunschweig 72. Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Niklas Tauer

Düsseldorf Fürth 75. Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Vincent Vermeij

Osnabrück Braunschweig 72. Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Fabio Kaufmann

K'lautern Wiesbaden 74. Tooor für SV Wehen Wiesbaden, 1:1 durch Ivan Prtajin

Ein toller Distanzschuss zum Ausgleich! Und das muss sich Kaiserslautern auch selbst ankreiden. Denn ein tiefer Pass von Fechner vom linken Seitenrand zu Prtajin im Zentrum hebelt die FCK-Defensive viel zu einfach aus. Prtajin dreht auf, hat meterweit keinen Gegenspieler um sich und zieht aus mehr als zwanzig Metern einfach mal wuchtig ab. Der wuchtige Spannschuss segelt in toller Flugkurve ins lange, rechte Eck - keine Chance für Krahl.

Osnabrück Braunschweig 70. Koschinat versucht es in den letzten 20 Minuten mit Noel Niemann. Der kommt für den schwachen Conteh.

K'lautern Wiesbaden 73. Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Florian Carstens

K'lautern Wiesbaden 73. Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Sascha Mockenhaupt

Osnabrück Braunschweig 70. Einwechslung bei VfL Osnabrück: Noel Niemann

Osnabrück Braunschweig 70. Auswechslung bei VfL Osnabrück: Christian Conteh

K'lautern Wiesbaden 73. Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: John Iredale

Osnabrück Braunschweig 69. Hoffmann pariert erneut stark! Einen Kleinhansl-Schuss aus 14 Metern kann der heute bockstarke Keeper halten.

K'lautern Wiesbaden 73. Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Nick Bätzner

Düsseldorf Fürth 73. Die Rheinländer liegen mit einer Portion Dusel vorne. Mit dem sechsten Ligasieg in Serie würden sie nicht nur den HSV auf sechs Punkte distanzieren. Sie rückten auch auf zwei Zähler an den Zweiten St. Paulin heran.

K'lautern Wiesbaden 72. Beim folgenden Eckstoß bekommt Hanslik den Kopfball nicht richtig gedrückt, Stritzel faustet den Ball schließlich aus der Gefahrenzone.

K'lautern Wiesbaden 71. Ritter bringt den Freistoß nach Bätzners Foul im Halbfeld zu weit, Vukotić klärt am zweiten Pfosten ins eigene Toraus.

Düsseldorf Fürth 71. Consbruch ist schon vor seinem Fehler für eine Auswechslung vorgesehen gewesen. Er wird ab sofort durch den 20-jährigen Müller ersetzt.

K'lautern Wiesbaden 71. Gelbe Karte für Nick Bätzner (SV Wehen Wiesbaden)



Osnabrück Braunschweig 67. Makridis vernascht drei Gegenspieler am linken Braunschweiger Strafraumeck und zieht in die Box ein. Sein Schlenzer mit rechts auf das lange Eck verfehlt das Ziel nur knapp.

K'lautern Wiesbaden 71. Abiama flankt halbhoch auf Zolinksi, der aus vollem Lauf den Fuß hinhält und die Kugel rechts am Tor vorbeischießt. Dennoch: Die beiden Eingewechselten sorgen für eine ganz andere Dynamik, inzwischen ist das ein temporeiches Geschehen am Betzenberg.

Düsseldorf Fürth 70. Einwechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Philipp Müller

K'lautern Wiesbaden 70. Ache startet schon wieder deutlich zu früh und damit in Abseitsstellung. Sein Schuss aus spitzem Winkel ist daher keine große Erwähnung wert, rauscht eh knapp am linken Pfosten vorbei.

Düsseldorf Fürth 70. Auswechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Jomaine Consbruch

Osnabrück Braunschweig 66. Es bleibt weiter viel zu harmlos beim VfL. Zwar stimmt die Einstellung und der Wille bei den Hausherren, doch das langt heute nicht. Weiterhin fehlen die letzten Pässe in der Offensive.

K'lautern Wiesbaden 69. Abiama holt dazu einen Eckstoß heraus. Kurz ausgeführt wird Puchacz im Halbfeld in Position gebracht, seine Flanke kommt gut, wird aber letzten Endes vom SV Wehen geklärt.

Düsseldorf Fürth 69. Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:0 durch Vincent Vermeij

Vermeij lässt den rot-weißen, aber auch seinen persönlichen Knoten aus heiterem Himmel platzen! Consbruch setzt auf der halblinken Abwehrseite Appelkamp mit einem undurchdachten Kopfball nach hinten in Szene. Der steckt auf halbrechts zum unbewachten Vermeij durch. Der Niederländer überwindet Gästekeeper Urbig aus halbrechten 14 Metern mit einem platzierten Rechtsschuss in die linke Ecke.

Düsseldorf Fürth 68. Sieb dribbelt über die halblinke Spur in den Sechzehner und schlenzt den Ball trotz zugestellter Schussbahn aus 15 Metern per rechtem Innenrist in Richtung langer Ecke. Der Versuch fliegt daneben.

K'lautern Wiesbaden 68. Das gelingt gut, Abiama und Zolinski bringen auf den Außenbahnen etwas mehr Schwung. Eine Flanke von der linken Seite wischt SVWW-Keeper Stritzel nach hinten weiter, Ache wäre zum Einköpfen bereit gewesen.

Düsseldorf Fürth 67. Verständlicherweise wird der ein oder andere Heimanhänger vor Anbruch der Schlussphase unruhig. Ohne den gelbgesperrten Tzolis bleibt Fortunas Offensive zahnlos; Mittelstürmer Vermeij ist heute noch kein Faktor. Nach neun Toren in der Hinrunde wartet der Niederländer seit dem 16. Dezember auf ein Erfolgserlebnis.

Osnabrück Braunschweig 63. Die Eintracht fast mit dem vierten Treffer! Diesen verpasst Helgason nur um Zentimeter, da er nach einem Multhaup-Schuss und dem folgenden Kühn-Abklatscher die Kugel nur hauchzart verpasst.

K'lautern Wiesbaden 66. Was war in den letzten Minuten mit den Roten Teufeln los? Sie waren viel zu passiv, haben beinahe nur zugeschaut. Nun möchte Funkel etwas Entlastung und wechselt doppelt.

K'lautern Wiesbaden 66. Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Ben Zolinski

K'lautern Wiesbaden 66. Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Kenny Redondo

K'lautern Wiesbaden 66. Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Dickson Abiama

K'lautern Wiesbaden 66. Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Richmond Tachie

K'lautern Wiesbaden 65. Prtajin köpft knapp daneben! Fechner findet ihn mit einer gefühlvollen Flanke, Tomiak dient Prtajin nur als Begleitschutz. Der SVWW-Stürmer schraubt sich hoch und köpft den Ball hoch links über das Tor - die nächste gute Chance!

Osnabrück Braunschweig 61. Daniel Scherning nimmt den Torschützen Gómez direkt vom Platz, da er in den letzten Minuten etwas erhitzt unterwegs war. Maurice Multhaup ist dafür neu dabei.

K'lautern Wiesbaden 64. Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Thijmen Goppel

K'lautern Wiesbaden 64. Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Keanan Bennetts

Düsseldorf Fürth 64. Im Aufbau kann sich die Fortuna leicht stabilisieren, benötigt in der letzten halben Stunde aber weitere Verbesserungen in ihren Kombinationen, um den sechsten Ligasieg in Serie noch einzutüten. Im Falle eines Unentschiedens könnte Hamburg heute Abend mit einem Sieg auf einen Punkt an F95 heranrücken.

K'lautern Wiesbaden 64. Wiesbaden bleibt am Drücker, doch Bennetts Eckball wird am ersten Pfosten geklärt und seine Halbfeldflanke nickt Prtajin deutlich am Tor vorbei.

Osnabrück Braunschweig 61. Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Maurice Multhaup

Osnabrück Braunschweig 61. Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Johan Gómez

K'lautern Wiesbaden 62. Lautern jetzt viel zu passiv! Über ein paar Stationen rollt der Ball halblinks schließlich zu Bennetts durch, der die Kugel aus leicht spitzem Winkel an Krahl vorbeispitzeln möchte. Doch der FCK-Torwart pariert erneut mit starkem Reflex, dazu geht die Fahne aufgrund einer wahrscheinlichen Abseitsposition im Vorfeld hoch.

Osnabrück Braunschweig 60. Tooor für Eintracht Braunschweig, 0:3 durch Johan Gómez

Die Löwen machen den Sack zu! Nach einer Stunde kann sich Rayan Philippe im Zentrum durchsetzen und über halblinks in die Box ziehen. Seinen halbhohen Rückpass vollendet Gómez vor dem Tor eiskalt. Wieder war die VfL-Defensive vogelwild unterwegs.

K'lautern Wiesbaden 61. Krahl hält das 1:0 fest! Bei der Ecke springen Vukotić und Agrafiotis gleichzeitig zum Kopfball hoch, Agrafiotis ist es schließlich, der den Kopfball auf das rechte Eck setzt. Krahl reagiert blendend und lenkt den Ball mit der linken Hand um den Pfosten.

Düsseldorf Fürth 61. Daniel Thioune schickt Tzolis-Ersatz Jastrzembski in den vorzeitigen Feierabend. Er bringt Sobottka und stellt damit taktisch um. Klaus bildet nun mit Vermeij eine Doppelspitze.

Osnabrück Braunschweig 59. Gelbe Karte für Uwe Koschinat (VfL Osnabrück)

Auch der VfL-Coach kassiert die Verwarnung, weil er sich lautstark beim Vierten Offiziellen beschwert hat und deutlich seine Coachingzone verlassen hat. In der Aktion zeigt sich auch der Frust des Trainers.

K'lautern Wiesbaden 61. Fechner stößt links vor und flankt Richtung zweiter Pfosten. Puchacz geht ohne Gegnerdruck dort auf Nummer sicher und klärt zum Eckstoß.

Osnabrück Braunschweig 58. Gelbe Karte für Johan Gómez (Eintracht Braunschweig)

Für sein vorangegangenes Foul an Gnasse sieht der Braunschweiger Gelb.

Osnabrück Braunschweig 58. Gelbe Karte für Dave Gnaase (VfL Osnabrück)

Es bildet sich in Folge eines Zweikampfes zwischen Gnaase und Gómez eine große Rudelbildung. In der Folge kassieren beide die Gelbe Karte.

Düsseldorf Fürth 60. Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Marcel Sobottka

Düsseldorf Fürth 60. Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Dennis Jastrzembski

Düsseldorf Fürth 59. Appelkamp mit der ersten Heimchance nach der Pause! Nach einem weiten Einwurf von der tiefen rechten Seite legt Vermeij per Kopf für den Deutsch-Japaner ab. Der visiert mit dem zweiten Kontakt aus 14 Metern die linke Ecke an, verfehlt diese aber klar.

Osnabrück Braunschweig 57. Nun hat auch der Himmel seine Schleusen geöffnet und es regnet heftig an der Bremer Brücke. Das wird nicht dafür sorgen, dass die Partie attraktiver wird. Aber das erwartet in diesem Kellerduell hoffentlich auch niemand.

K'lautern Wiesbaden 60. Agrafiotis spitzelt den Ball auf dem Boden noch zu Bätzner herüber, der mit seinem Schuss an Tomiak hängen bleibt.

K'lautern Wiesbaden 59. Heußer flankt ordentlich, Redondo bügelt im Zentrum sein unnötiges Foul selbst aus und klärt per Kopf.

K'lautern Wiesbaden 59. Redondo begeht in der Rückwärtsbewegung ein unnötiges Foul, zieht im Halbfeld am Trikot seines Gegenspielers. Sorgt ein Standard für Gefahr vorm Lauterer Tor?

K'lautern Wiesbaden 58. Doch die Gäste werden stärker! Wieder wird Agrafiotis geschickt, Elvedi geht zum Tackling herunter und klärt ins Seitenaus.

Düsseldorf Fürth 57. Nach einer mindestens soliden ersten Halbzeit ist das Kleeblatt knapp vor der Stundenmarke klar tonangebend und verfügt mittlerweile auch über eine ordentliche offensive Durchschlagskraft. Die Führung der Gäste liegt in der Luft.

Osnabrück Braunschweig 55. Bei beiden Teams häufen sich in den letzten Minuten zu einfache Ballverluste. So entsteht ein sehr zerfahrenes Spiel.

K'lautern Wiesbaden 57. Mockenhaupts Flanke wird vom FCK nicht klar genug geklärt, Wiesbaden bleibt vorne. Bennetts und Heußer sind eigentlich in guter Schussposition, doch die Hessen machen das viel zu umständlich und kommen so nicht zum Abschluss. Ein Offensivfoul beendet die eigentlich vielversprechende Aktion.

K'lautern Wiesbaden 56. Nach Ritters Ballverlust hat Agrafiotis auf dem rechten Flügel Platz. Seine flache Flanke wird von den Hausherren zweimal abgefälscht, ein SVWW-Akteur kommt aber nicht in die Nähe eines Abschlusses.

Osnabrück Braunschweig 53. War diese vergebene Torchance nun der Startschuss für die Lila-Weißen?

Düsseldorf Fürth 55. Sieb scheitert an Kastenmeier! Astas hohe Hereingabe von der rechten Grundlinie ist lange in der Luft und senkt sich an der halblinken Fünferkante. Er springt höher als Oberdorf und nickt auf die kurze Ecke. Kastenmeier verhindert den Einschlag mit der rechten Hand.

K'lautern Wiesbaden 55. Zimmer spielt einen guten Steilpass die Linie lang zu Tachie. Der verzögert erst und bleibt mit seiner Flanke dann am Gegenspieler hängen - schwache Aktion.

Osnabrück Braunschweig 52. Fast der Anschlusstreffer! Conteh bringt von rechts eine saubere Flanke an den langen Pfosten. Dort kommt Engelhardt mit links ganz frei zum Abschluss. Doch aus dem spitzen Winkel kann er Hoffmann nicht überwinden. Eine starke Parade des Keepers!

K'lautern Wiesbaden 53. Weiterhin spielt sich das Geschehen auf dem Betzenberg im Mittelfeld ab. Lautern ist um Spielkontrolle bemüht, bei tiefen Pässen standen die Offensivakteure nun allerdings nicht zum ersten Mal im Abseits. Wiesbaden kommt selten in längere Ballbesitzphasen.

Düsseldorf Fürth 54. Asta hat das 0:1 auf dem Fuß! Lemperle schickt den Kollegen mit der zwei auf dem Rücken steil auf die rechte Strafraumseite. Asta zieht aus vollem Lauf und spitzem Winkel mit dem rechten Spann ab. Er jagt den Ball knapp über den linken Winkel.

Osnabrück Braunschweig 50. Der VfL kommt nicht wirklich mit mehr Intensität aus der Kabine. Doch diese ist zwingend nötig, wenn heute noch was möglich sein soll.

Düsseldorf Fürth 52. Urbig rettet mit Mühe! Nach einem weiten Schlag aus dem Mittelfeld ist Fürths Schlussmann erneut vor dem Strafraum gefordert. Nachdem er den Ball beinahe unterlaufen hat, klärt er vor dem lauernden Zimmermann im letzten Augenblick mit dem hohen linken Bein.

Osnabrück Braunschweig 48. Mal wieder wird Rittmüller über den rechten Flügel freigespielt, aber diesmal verstolpert er den Ball.

K'lautern Wiesbaden 50. Es ist ein recht gemütlicher Start in den zweiten Durchgang - aktuell noch von vielen Ballverlusten, Fehlern und engen Zweikämpfen geprägt.

Düsseldorf Fürth 49. Der Schiedsrichter sieht sich die Szene in der Review-Area an und nimmt die Entscheidung zurück! Florian Heft erkennt kein strafbares Handspiel.

Osnabrück Braunschweig 46. Weiter geht's in Osnabrück! Der VfL wechselt zweimal, während die Braunschweiger ohne Wechsel weitermachen.

Osnabrück Braunschweig 46. Einwechslung bei VfL Osnabrück: Charalambos Makridis

K'lautern Wiesbaden 48. Bei diesem rückt Krahl heraus und pflückt den Ball aus der Luft. Vukotić rauscht dabei in ihn herein, Offensivfoul.

Osnabrück Braunschweig 46. Auswechslung bei VfL Osnabrück: Jannes Wulff

Düsseldorf Fürth 48. Es gibt Strafstoß für Fürth! Nachdem Srbeny ein flaches Anspiel im Strafraum im Sechzehner halbhoch weitergeleitet hat, springt der Ball an die ganz leichte abgesüreizte Hand Engelhardts.

Osnabrück Braunschweig 46. Einwechslung bei VfL Osnabrück: Lex-Tyger Lobinger

Düsseldorf Fürth 47. Weder Daniel Thioune noch Alexander Zorniger haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

Osnabrück Braunschweig 46. Auswechslung bei VfL Osnabrück: Niklas Wiemann

Osnabrück Braunschweig 46. Anpfiff 2. Halbzeit

K'lautern Wiesbaden 48. Zweimal haben die Wiesbadener eine vielversprechende Konterchance, zweimal spielen sie das nicht gut aus. Erst der Fehlpass, im zweiten Anlauf holt Prtajin immerhin noch den Eckball heraus.

Düsseldorf Fürth 46. Weiter geht's mit den zweiten 45 Minuten in der Merkur-Spiel-Arena! Die formstarken Rheinländer legen ihren Fokus einmal mehr auf eine vielbeinige Defensive, zwingen ihrem Gast längere fruchtlose Ballbesitzphasen auf. Ohne den gelbgesperrten Topscorer Tzolis fehlt F95 bisher aber die nötige Qualität im Konterspiel. Fürth präsentiert sich als unangenehmer Widersacher und darf darauf hoffen, die Siegesserie der Fortuna zu beenden.

K'lautern Wiesbaden 46. Mit einem offensiven Wechsel bei den Gästen geht es weiter. Markus Kauczinski möchte im bisher so harmlosen Angriff mehr Durchschlagskraft und bringt Agrafiotis für Günther.

Düsseldorf Fürth 46. Anpfiff 2. Halbzeit

K'lautern Wiesbaden 46. Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Nikolas Agrafiotis

K'lautern Wiesbaden 46. Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Lasse Günther

K'lautern Wiesbaden 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Osnabrück Braunschweig 45. +4 Halbzeitfazit:

Bauer beendet den ersten Durchgang! Im Niedersachsen-Duell führt Eintracht Braunschweig verdient mit 2:0 gegen den VfL Osnabrück. Die VfL-Fans quittieren diesen Auftritt ihrer Mannen mit Pfiffen. Und die sind berechtigt. Der VfL trat hier sehr hilf- und planlos auf und hatte überhaupt keine Ideen in Richtung Eintracht-Tor. Lediglich die Tesche-Chance aus Minute 11 sorgte für Gefahr. Die Braunschweiger hingegen zeigten sich eiskalt und verwandelten ihre Chancen effizient. Sowohl Donkor (9.), als auch Philippe (40.) ließen sich nicht zweimal bitten. So geht die Führung völlig in Ordnung. Vom VfL muss in Durchgang zwei viel mehr kommen, wenn die Punkte noch hierbehalten werden sollen und der Geburtstag nicht im Sand verlaufen soll. Gleich geht es weiter an der Bremer Brücke!

K'lautern Wiesbaden 45. +2 Halbzeitfazit:

Der 1. FC Kaiserslautern führt im Kellerduell gegen den SV Wehen Wiesbaden nach intensiven, aber höhepunktarmen 45 Minuten mit 1:0. Das ist verdient, denn die Roten Teufel haben insgesamt mehr für das Spiel getan und sich von den insgesamt seltenen Chancen mehr und bessere herausgespielt. Nachdem aus dem Spiel heraus allerdings nur kleine Gelegenheiten wie die von Ache (25.) entstanden, musste es zur Führung ein Standard sein: Tomiak verlängerte einen Eckstoß am ersten Pfosten, Kaloč nickte im Zentrum zum 1:0 ein (30.). Kurz vor dem Pausenpfiff meldete sich der SVWW zum ersten Mal halbwegs gefährlich vorne, als Mathisen einen Schuss nach einer Eckball-Variante vorbeisetzte (45.+1). Ansonsten ist Lautern meist das leicht bestimmende Team und in den Strafräumen ist eher wenig los.

Osnabrück Braunschweig 45. +4 Ende 1. Halbzeit

Düsseldorf Fürth 45. +3 Halbzeitfazit:

0:0 steht es zur Pause der Zweitligasamstagspartie zwischen Fortuna Düsseldorf und der SpVgg Greuther Fürth. In einer temporeichen Anfangsphase verzeichneten die Rheinländer durch den nach einem langen Schlag durch Torhüter Urbig gestoppten Vermeij (4.) und eine verzogene Direktabnahme Jastrzembskis (7.) erste Annäherungen. In der Folge zogen sie sich immer wieder zurück und überließen den Franken weite Teile des Feldes; das Kleeblatt suchte Lücken im offensiven Felddrittel zunächst vergebens. Erst in der 27. Minute kam Sieb im heimischen Strafraum infolge eines Defensivaussetzers zum Schuss, beförderte den Ball aber daneben. In der jüngsten Viertelstunde investierte die Thioune-Auswahl ein paar mehr Kräfte in den Angriff, kam aber nur zu einer erfolgreichen Abnahme Engelhardts, der allerdings eine Abseitsstellung vorausging (37.). Auf der Gegenseite sorgte Consbruch mit einem Strafraumschuss für eine mittelschwere, bestandene Prüfung Kastenmeiers (39.). Bis gleich!

Osnabrück Braunschweig 45. +2 Das muss das 3:0 sein! Wieder kommt eine Philippe-Hereingabe von rechts bis ins Zentrum durch. Beermann taucht unter dem hohen Ball durch und so kann Kaufmann zweimal aus rund elf Metern auf das Tor schießen. Jedoch bleiben beide Schüssen an Gegenspielern hängen. Da war deutlich mehr drin für die Löwen!

Düsseldorf Fürth 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Düsseldorf Fürth 45. +3 Für die Fortuna probiert Iyoha ebenfalls sein Glück aus der Distanz. Wegen starker Rücklage rauscht sein wuchtiger Schuss mit dem linken Spann aus mittigen 21 Metern aber in Richtung Oberrang.

K'lautern Wiesbaden 45. +2 Ende 1. Halbzeit

K'lautern Wiesbaden 45. +2 Gelbe Karte für Marcus Mathisen (SV Wehen Wiesbaden)

Mathisen setzt im Zweikampf mit Redondo den Ellbogen ein.

K'lautern Wiesbaden 45. +1 Gute Eckstoß-Variante! Angha läuft sich am ersten Pfosten frei und verlängert den Ball mit der Hacke nach hinten, dort war Mathisen eingelaufen. Der Schuss fliegt einen guten Meter rechts am Tor vorbei.

Düsseldorf Fürth 45. +1 Mangels Anspielstationen setzt Srbeny aus zentralen 25 Metern einen rechten Spannschuss ab. Der Aufsetzer ist unplatziert und daher leichte Beute für Kastenmeier.

Osnabrück Braunschweig 45. +1 Vier Minuten gibt das Schiedsrichtergespann oben drauf.

K'lautern Wiesbaden 45. +1 Bätzner schickt Mockenhaupt, der holt im Laufduell mit Tachie nochmal einen Eckstoß heraus.

Osnabrück Braunschweig 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Düsseldorf Fürth 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Durchgang eins in der Merkur-Spiel-Arena soll 180 Sekunden betragen.

K'lautern Wiesbaden 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Osnabrück Braunschweig 44. Für den VfL kommt die Halbzeitpause gleich zum richtigen Zeitpunkt. Dann muss Uwe Koschinat seine Mannen wachrütteln, wenn hier noch etwas drin sein soll.

K'lautern Wiesbaden 44. In erster Instanz ist die Ecke harmlos. Redondo kommt im Rückraum nochmal zum Schuss, jagt diesen aber deutlich zu hoch über den Kasten.

K'lautern Wiesbaden 43. Derweil ist Braunschweig übrigens im anderen Kellerduell mit 2:0 in Osnabrück in Führung gegangen. Währenddessen wird am Betzenberg das Herausholen eines Eckstoßes abermals laut bejubelt.

Düsseldorf Fürth 43. Das Prunkstück der Fortuna war in den letzten Wochen zweifellos ihre Abwehr. In vier der jüngsten fünf Ligamatches musste Torhüter Kastenmeier keinen Ball aus dem Netz holen.

Osnabrück Braunschweig 42. Dieses 2:0 hat nun auch die Fans des VfL verstummen lassen. Aktuell sind nur noch die Fans der Eintracht zu hören.

K'lautern Wiesbaden 42. Bis zur Ausführung des Freistoßes dauert es etwas. Die Freistoßflanke ist dann deutlich zu kurz getreten und wird von Lautern in die Füße von Bätzner geklärt, dessen Nachschuss aus der zweiten Reihe wird geblockt.

K'lautern Wiesbaden 40. Gelbe Karte für Keanan Bennetts (SV Wehen Wiesbaden)

...der unbeteiligte Bennetts beschwert sich zu gestenreich und lautstark darüber.

K'lautern Wiesbaden 40. Gelbe Karte für Marlon Ritter (1. FC Kaiserslautern)

Ritter lässt das Bein gegen Heußer ein paar Meter nahe des Strafraumecks stehen...

Osnabrück Braunschweig 40. Tooor für Eintracht Braunschweig, 0:2 durch Rayan Philippe

Die Löwen erhöhen! Der VfL verliert die Kugel im Spielaufbau und es geht schnell. Kuruçay sieht die Lücke gegen die aufgerückten Osnabrücker und schickt den Franzosen im Sturm. Der geht in Richtung Tor und kann alleine gegen Kühn eiskalt aus 16 Metern einnetzen. Der VAR überprüft den Treffer im Anschluss, da der Torschütze knapp an der Abseitskante war. Doch es war alles im grünen Bereich. Es geht mit dem 2:0 weiter!

K'lautern Wiesbaden 40. Beide Mannschaften spielen aktuell etwas unkonzentriert, einige Ballverluste bestimmen das Geschehen. So spielt Lautern einen Konter nicht gut aus und es geht wieder in die andere Richtung.

Düsseldorf Fürth 40. Da war mehr drin für Fürth! Sieb wird aus dem Mittelfeld in den zentralen Bereich vor der letzten gegnerischen Linie geschickt. Er nimmt ohne Verteidigerdruck aus 20 Maß, schießt aber weit links vorbei.

Düsseldorf Fürth 39. Consbruch gegen Kastenmeier! Astas hohe Hereingabe vom rechten Flügel legt Sieb per Stirn für den Ex-Bielefelder ab, der sich aus zentralen 13 Metern mit einer Direktabnahme per linkem Spann probiert. Kastenmeier taucht schnell ab und begräbt den Ball in der halblinken Ecke unter sich.

Osnabrück Braunschweig 38. Wieder geht es für den VfL über die rechte Seite zu schnell. Rittmüller zieht an Kleinhansl vorbei und flankt auf den langen Pfosten. Dort ist Philippe ganz frei und der Franzose nimmt die Kugel risikoreich direkt mit links. Der Ball geht allerdings klar links am Tor vorbei.

K'lautern Wiesbaden 37. Beim fälligen Freistoß läuft Fechner ziemlich frei Richtung zweiter Pfosten, was jedoch auch an seiner Abseitsstellung liegt. Sein Kopfball aus vollem Lauf war eh über die Latte geflogen.

Düsseldorf Fürth 37. Engelhardt lässt das Netz des Gästekastens mit einer sehenswerten Mischung aus Fallrück- und Seitfallzieher zappeln, nachdem Jastrzembski aus spitzem Winkel an Keeper Urbig gescheitert ist. Die Fahne des Assistenten geht aber direkt hoch: Wegen einer Abseitsstellung bei der vorherigen Freistoßflanke zählt der Treffer nicht.

Osnabrück Braunschweig 36. In Folge des Eckballs kann Beermann nach einer Cuisance-Flanke am höchsten steigen und die Kugel in Richtung Tor bringen. Das Ziel verpasst der Innenverteidiger knapp.

K'lautern Wiesbaden 36. Gelbe Karte für Jean Zimmer (1. FC Kaiserslautern)

Die erste Gelbe Karte der Partie bekommt der Kapitän der Hausherren. Bennetts legt sich den Ball an ihm vorbei, Zimmer kommt deutlich zu spät und trifft nur Bennetts.

K'lautern Wiesbaden 35. Die Hessen bleiben derweil harmlos. Ein Eckball von der linken Seite wird sofort am ersten Pfosten von den Lauterern abgefangen.

Osnabrück Braunschweig 35. Auf der rechten Seite sticht Conteh durch und versucht per Flachpass seine Mitspieler in der Mitte vor dem Tor zu finden. Aber auch diesmal ist nicht wirklich ein Lila-Weißer im Zentrum. Immerhin kann er einen Eckstoß herausholen.

K'lautern Wiesbaden 34. Der FCK bleibt dran! Dieses Mal ist es ein Halbfeldfreistoß, der für Gefahr sorgt. Ache kommt am zweiten Pfosten an den Ball, legt diesen nochmal in den Rückraum. Tomiaks Schuss auf das kurze Eck pariert Stritzel. Ache will abstauben, steht aber im Abseits.

Düsseldorf Fürth 34. Wagner klärt in höchster Not! Nach einer scharfen Eckstoßflanke von der linken Fahne senkt sich der Ball im Fünfmeterraum. Vermeij will mit dem Kopf in die Maschen verlängern, doch sein Bewacher Wagner verhindert, dass der Ball in Richtung Tor segelt.

Osnabrück Braunschweig 33. Kaufmann kommt aus 17 Metern von halblinks mit seinem linken Fuß zum Abschluss. Gyamfi fälscht die Kugel noch hauchzart ab und so landet der Ball im Toraus. Den Eckstoß gibt es aber nicht, da Bauer den knappen Kontakt nicht gesehen hat. Das will Kaufmann nicht wahrhaben und beschwert sich beim Referee.

K'lautern Wiesbaden 32. Der Torschütze konnte gar nicht jubeln und musste sofort behandelt werden, weil er mit seinem Gegenspieler zusammengestoßen war. Er kann zum Glück nach kurzer Behandlung weiterspielen und kann sich erst beim Weg zum Seitenrand über das Tor freuen.

Osnabrück Braunschweig 32. Gelbe Karte für Anton Donkor (Eintracht Braunschweig)

Bereits jetzt spielen die Gäste auf Zeit und Bauer greift direkt durch. Da die Löwen mehrfach den einwerfenden Spieler wechseln sieht Donkor als letzter in der Kette die erste Karte am Mittag.

Osnabrück Braunschweig 32. Die Löwen kontern wieder im gegnerischen Stadion und erarbeiten sich somit den nächsten Angriff nach vorne. Erneut weil die Osnabrücker zu einfach den Ball herschenken.

Düsseldorf Fürth 32. Sollten die Franken den jüngsten Last-Minute-Sieg gegen Kaiserslautern heute mit einem weiteren Dreier vergolden, würden sie bis morgen auf den sechsten Platz vorrücken. Wegen des direkten Duells zwischen KSC und Hertha würden sie diesen auf jeden Fall wieder einbüßen.

Osnabrück Braunschweig 30. Der Osnabrücker Aufschwung nach dem Gegentreffer ist aktuell dahin. Gegen die tief stehenden Braunschweiger ist weiter kaum ein Durchkommen möglich. Es fehlt aber auch an der Zielstrebigkeit, zwingend in die Box zu wollen.

K'lautern Wiesbaden 30. Tooor für 1. FC Kaiserslautern, 1:0 durch Filip Kaloč

Also muss es ein ruhender Ball sein: Ein Eckball bringt die Führung! Puchacz zirkelt das Leder auf den ersten Pfosten, dort verlängert Tomiak mit dem Kopf ins Zentrum. Mittige sechs Meter vor dem Tor hält dort Kaloč seinen Schädel hin und köpft den Ball ins rechte Eck - Riesenjubel am Betzenberg!

K'lautern Wiesbaden 29. Also wieder Zweikämpfe: Fechner grätscht in den Ball, trifft dabei aber auch viel von Redondo. Dem Unparteiischen ist das zu hart, eine Gelbe Karte vergibt er weiterhin nicht.

Düsseldorf Fürth 29. Gelbe Karte für Marco Meyerhöfer (SpVgg Greuther Fürth)

Unweit der Mittellinie kommt Meyerhöfer mit einer Grätsche zu spät gegen Appelkamp. Als erster SpVgg-Akteur wird er verwarnt.

K'lautern Wiesbaden 28. Mockenhaupt flankt von der rechten Seite, etwa an der Strafraumkante bekommt Prtajin kaum Druck hinter seinen Kopfball. Es bleibt harmlos.

Osnabrück Braunschweig 27. Es bleibt weiter zu ungefährlich was der VfL nach vorne anbietet. Eine Tesche-Flanke aus dem rechten Halbfeld kommt direkt in den Armen von Ron-Thorben Hoffmann wieder runter. Wirklich Mitspieler von Tesche waren dort nicht in der Nähe.

K'lautern Wiesbaden 27. Ein richtiger Hochkaräter war auch das nicht, im chancenarmen Spiel dennoch nennenswert. Die xGoals-Werte sprechen bereits eine deutliche Sprache (Lautern 0,2 - Wiesbaden 0,0).

K'lautern Wiesbaden 25. Die bisher beste Chance: Eine Flanke von Tachie wird im Luftduell zwischen Vukotić und Hanslik unkontrolliert für Ache abgelegt. Der schießt aus etwa elf Metern Entfernung und aus der Drehung etwas zu lasch ab, trifft die Kugel nicht richtig. Stritzel hält den Ball locker fest, da wäre noch mehr drin gewesen.

Düsseldorf Fürth 27. Die erste gute Chance für das Kleeblatt! Consbruchs Freistoßflanke von der rechten Außenbahn will Abwehrmann Oberdorf klären, legt aber unfreiwillig für Sieb ab. Der schießt aus mittigen 13 Metern etwas überhastet mit dem rechten Spann nicht weit an der rechten Stange vorbei.

Osnabrück Braunschweig 24. Die Löwen sind immer einen Schritt schneller. So kann Donkor auf der linken Seite frei geschickt werden. Er legt die Kugel flach in die Mitte zu Johan Gómez, welcher im Zweikampf mit Beermann im Strafraum zu Fall kommt. Bauer entscheidet allerdings auf Stürmerfoul des Braunschweigers. Glück für den VfL!

Düsseldorf Fürth 24. Düsseldorfs Rivale um den dritten Tabellenplatz Hamburger SV empfängt erst am Abend die KSV Holstein. Die Rheinländer werden also gegen halb elf wissen, ob sie ein Gewinner oder ein Verlierer des 30. Spieltags sind. Wegen des besseren Torverhältnisses werden sie auf jeden Fall vor den Hanseaten bleiben.

K'lautern Wiesbaden 23. Nur Sekunden später kommt Ritter deutlich zu spät gegen Fechner, der wohl ohne Verletzung daherkommt. Ritter kann derweil froh sein, ohne Verwarnung weiterzuspielen.

K'lautern Wiesbaden 23. Nach Balleroberung spielt Ritter einen feinen Außenristpass in den Lauf von Redondo, dessen Flanke geblockt wird.

Osnabrück Braunschweig 22. Bei den Gästen geht viel über den rechten Flügel. Dort machen Philippe und Rittmüller ordentlich Betrieb und sorgen für Unruhe in der VfL-Defensive. Seitdem Führungstor sind jedoch auch keine weiteren gefährlichen Torchancen dazugekommen.

K'lautern Wiesbaden 21. Mathisen köpft bei einem hohen Schlag Hanslik an, von dem der Ball genau in den Lauf von Ache prallt - und der ist frei durch. Doch erstens verstolpert er das Leder und zweitens geht die Fahne des Linienrichters zu Recht nach oben.

Düsseldorf Fürth 21. Jóhannesson mit dem Kopf! Jastrzembski flankt mit dem linken Innenrist vom linken Strafraumeck in den Bereich zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt. Nachdem Mittelstürmer Vermeij verpasst hat, bringt Jóhannesson per Stirn nur eine Bogenlampe zustande. Die pflückt Gästeschlussmann Urbig problemlos aus der Luft.

K'lautern Wiesbaden 20. Puchacz köpft einen Ball in der Rückwärtsbewegung genau in den Fuß von Bennetts. Der hat etwas Platz und könnte das Spielgerät dynamisch nach vorne mitnehmen, rutscht dabei aber über den Ball aus und begeht Sekunden später auch noch ein Foul.

K'lautern Wiesbaden 19. Die Elf von Friedhelm Funkel macht das bei Ballbesitz weitestgehend ruhig und sucht die Lücke im Wiesbadener Defensivverbund. Weite Schläge haben bislang nichts geholfen, das ändert sich auch bei Krahls hohem Schlag nicht.

Osnabrück Braunschweig 19. Die Koschinat-Elf ist um eine schnelle Antwort bemüht. Es fehlt bis dato allerdings an den finalen Pässen in die Box. Die Eintracht steht zudem geordnet und kompakt.

Osnabrück Braunschweig 16. Aus einem Eckball für die Gastgeber entwickelt sich durch einen Gyamfi-Fehlpass ein Braunschweiger Konter über den pfeilschnellen Rayan Philippe. Doch kurz nach der Mittellinie sorgt Kleinhansl mit einer sauberen Grätsche für das Ende des Konters. Auch das löst Jubelstürme auf den Tribünen aus.

Düsseldorf Fürth 18. Die Zorniger-Auswahl hält den Schwerpunkt des Geschehens in den letzten Minuten in der heimischen Hälfte. Bis zum Sechzehner kombiniert sie auch phasenweise ansehnlich, befindet sich dort aber noch auf der Suche nach abschlussreifen Positionen.

K'lautern Wiesbaden 16. Wiesbaden hatte zwischenzeitlich etwas mehr Spielanteile, nun möchten die Lauterer das Geschehen - auch mithilfe des Publikums - wieder mehr in den Griff bekommen. Der SVWW presst mal weiter vorne, Lautern bekommt das gelöst.

Osnabrück Braunschweig 15. Auch von den Rängen ist der Support weiterhin grenzenlos! Jede gelungene VfL-Aktion wird lautstark bejubelt.

Düsseldorf Fürth 15. Klaus ist nach dem Kopftreffer etwas benommen und muss auf dem Rasen behandelt werden.

K'lautern Wiesbaden 14. Tachie holt einen Eckstoß auf der rechten Seite heraus und facht das Publikum so richtig an, die Fans reagieren sofort lautstark. Puchacz' Hereingabe wird von Wiesbaden aber recht mühelos aus der Gefahrenzone geköpft, auch die zweite Flanke ist harmlos.

Düsseldorf Fürth 14. Ex-Fortune Gießelmann will den fälligen Freistoß aus halbrechten 20 Metern mit dem linken Innenrist direkt im rechten Kreuzeck unterbringen. Seine Ausführung ist aber zu niedrig angesetzt und wird durch Klaus per Kopf geblockt.

Osnabrück Braunschweig 13. Die Lila-Weißen zeigen sich kaum geschockt und werden trotz des Gegentreffers mutiger. Engelhardt versucht es von halblinks per Distanzschuss, aber die Kugel wird von einem Braunschweiger zur Ecke abgefälscht.

K'lautern Wiesbaden 13. Bätzner spielt im Spielaufbau einen Fehlpass, Kaiserslautern schaltet schnell und leitet den Ball über Redondo und Ritter auf die andere Seite weiter. Tachie schließt aus etwa 22 Metern halbrechter Position ab, verzieht aber links neben das Tor.

Düsseldorf Fürth 13. Gelbe Karte für Jamil Siebert (Fortuna Düsseldorf)

Siebert streckt Asta kurz vor dem Sechzehner mit einem seitlichen Tritt nieder. Er handelt sich für dieses Vergehen seine fünfte Gelbe Karte in der laufenden Saison ein und fehlt damit am nächsten Samstag auf Schalke.

K'lautern Wiesbaden 12. Bennetts schickt Bätzner halbrechts, doch Tomiak läuft das recht sicher ab.

Osnabrück Braunschweig 11. Da wäre fast die perfekte Antwort für den VfL gewesen! Eine Freistoßflanke aus dem Mittelfeld landet beim freistehenden Robert Tesche. Der schafft es allerdings nicht, den Ball aus fünf Metern im Tor unterzubekommen. Die Kugel bleibt zwischen den Beinen von Keeper Hoffmann klemmen.

Düsseldorf Fürth 12. Sieb findet mit einem flachen Querpass vom rechten Flügel Srbeny auf der nahen Sechzehnerseite. Der wird allerdings sofort von zwei Verteidigern umringt und spielt den Ball schnell wieder vom Kasten weg.

K'lautern Wiesbaden 9. Nun dringen die Gäste mal auf der rechten Seite vor, Bätzner wird recht rustikal vom Ball getrennt - der Unparteiische lässt laufen.

Düsseldorf Fürth 10. Das Kleeblatt ist zwar noch nicht zwingend vor dem Heimgehäuse aufgetaucht, schafft aber ebenfalls einen ordentlichen Einstieg. Es kommt ziemlich mutig daher, stört den rot-weißen Aufbau immer wieder durch hohes Anlaufen.

K'lautern Wiesbaden 8. Kaiserslautern hat deutlich mehr Spielkontrolle und verlagert das Spiel meist auch in die gegnerische Hälfte. Die bisherigen Wiesbadener Vorstöße sind Stand jetzt problemlos verteidigt.

Osnabrück Braunschweig 9. Tooor für Eintracht Braunschweig, 0:1 durch Anton Donkor

Die frühe Führung für die Gäste! Osnabrück verteidigt am rechten Flügel schlampig und so rutscht die Hereingabe von Rittmüller bis in die Mitte durch. Dort setzt sich Donkor gegen Conteh durch und stupst die Kugel aus wenigen Metern mit der Fußspitze ins Tor. Das ging viel zu schnell für die VfL-Abwehrreihe.

Osnabrück Braunschweig 6. Der nächste Braunschweiger hat etwas abbekommen. Krauße wird von Gnaase klar gestempelt und bleibt mit Schmerzen am Boden liegen. Der Osnabrücker hat Glück, dass er hier nicht Gelb kassiert. Die Situation ist an Bauer jedoch vorbeigegangen, da er nicht mal auf Freistoß entscheidet.

Düsseldorf Fürth 7. Jastrzembski verzieht aus guter Position! Klaus bricht auf der rechten Außenbahn an die Grundlinie durch. Der Ex-Fürther spielt flach zurück in das Sechzehnerzentrum. Der schießt der nicht direkt bewachte Tzolis-Ersatz aus vollem Lauf mit dem linken Innenrist, setzt den Ball aber recht weit rechts am Ziel vorbei.

K'lautern Wiesbaden 6. Tachie lässt einen Gegenspieler stehen und legt rechts heraus zu Zimmer. Der flankt etwas zu hoch für Ache. Doch: Die Pfälzer starten insgesamt besser in dieses Spiel.

Osnabrück Braunschweig 5. Die Löwen pressen hoch an und setzen die Osnabrücker früh in deren Hälfte unter Druck. Bislang bekommt der VfL damit aber noch keine Probleme.

K'lautern Wiesbaden 4. Auf dem Platz ist noch nicht so viel los wie auf den Rängen. Die Zweikämpfe werden bereits intensiv geführt, in den Strafräumen ist bis dato noch nichts passiert.

Osnabrück Braunschweig 3. An der Mittellinie trifft Kleinhansl Fabio Kaufmann unnötig hart am Fuß. Daraufhin erhitzen die Gemüter das erste Mal, doch Bauer moderiert die Situation gelassen weg.

Düsseldorf Fürth 4. In wilden Premierenmomenten schaffen es beide Teams auf Anhieb in den gegnerischen Sechzehner. Zudem hat Vermeij nach einem weiten Schlag in der halbrechten Spur zwar freie Bahn in Richtung Gästekasten. Fürths Keeper Urbig hat dies aber vorausgeahnt und klärt grätschend vor seinem Strafraum ins Seitenaus.

Osnabrück Braunschweig 2. Es ist direkt zu merken, wie besonders die Stimmung heute im Stadion ist. Nicht nur wegen der riesigen Choreo, welche die VfL-Fans über ihren Block gespannt haben. Auch der Support von den Rängen ist von Sekunde eins an da.

K'lautern Wiesbaden 2. Es ist übrigens das Duell der beiden schlechtesten Rückrundenteams, wobei der SVWW noch weniger Punkte in der Rückserie geholt hat als die Hausherren.

Düsseldorf Fürth 2. Sieb hat mit dem ersten Vorstoß der Gäste einen Eckstoß erzwungen. Consbruch zirkelt diesen mit viel Effet an das nahe Fünfereck. Dort klärt Vermeij per Kopf aus der Gefahrenzone.

K'lautern Wiesbaden 1. Der Unparteiische heißt Dr. Arne Aarnink und hat das Spiel eröffnet, im Kölner Keller schaut Dr. Robert Kampka zu. Lautern spielt in Rot, Wiesbaden in Weiß.

Osnabrück Braunschweig 1. Auf geht’s! Das Kellerduell läuft. Der VfL spielt in seinen lilafarbenen Sondertrikots, die Eintracht in gewohnten gelben Jerseys. Welches Team erwischt den besseren Start?

Düsseldorf Fürth 1. Düsseldorf gegen Fürth – auf geht's in der Merkur-Spiel-Arena!

Osnabrück Braunschweig 1. Spielbeginn

K'lautern Wiesbaden 1. Spielbeginn

Düsseldorf Fürth 1. Spielbeginn

K'lautern Wiesbaden Die Westkurve hat die Mannschaft wenige Minuten vor dem Spiel nochmal ordentlich eingeheizt. Nun hängt ein Banner "Gemeinsam zum Klassenerhalt - gemeinsam unzerstörbar" vor der Kurve. Im Gästeblock wird eine große Blockfahne ausgerollt, der Betzenberg ist also bereit!

Düsseldorf Fürth Die Teams verlassen die Katakomben in Richtung Rasen.

Düsseldorf Fürth Bevor die Mannschaften den Rasen betreten, wird dem kürzlich verstorbenen, langjährigen Mannschaftsbetreuer Aleks Spengler gedacht.

K'lautern Wiesbaden Wiesbaden-Trainer Markus Kauczinski nimmt zwei Änderungen vor. Statt dem rotgesperrten Lee sowie Kovačević beginnen Bennetts und Fechner in der ersten Elf.

K'lautern Wiesbaden Niehues geht, Krahl kommt: Während sich Julian Niehues letzte Woche das Kreuzband riss und so bis zum Saisonende ausfällt, kehrt Keeper Julian Krahl zwischen die Pfosten zurück - Himmelmann muss im Tor weichen. Redondo und Hanslik laufen anstelle von Opoku und eben Niehues auf.

K'lautern Wiesbaden Allzu häufig sind sich die beiden Vereine noch nicht begegnet, in den letzten Jahren schlug das Pendel dabei aber klar für den SV Wehen aus. Von den letzten sieben Pflichtspielduellen verlor Wiesbaden nur eins (4S, 2U). Das Hinspiel in dieser Saison gewann der SVWW zu Hause mit 2:1.

Osnabrück Braunschweig Geleitet wird dieses Duell von Referee Tom Bauer. Ob das Spiel ähnlich dramatisch wird wie das Hinspiel? Damals feierte Daniel Scherning sein Debüt als Braunschweig-Coach und er fuhr direkt einen Last-Minute-Sieg ein. Das 3:2-Siegtor fiel erst in der achten Minute der Nachspielzeit durch Ermin Bičakčić. Ob es heute eine ähnliche Dramatik gibt?

K'lautern Wiesbaden Ein kleiner Vorteil im Abstiegskampf könnte für den 1. FCK das Restprogramm sein. Zwar gibt es auswärts in Kiel und Hertha schwere Aufgaben, das restliche Heimprogramm hält neben Wiesbaden mit Magdeburg und Braunschweig weitere Kellerduelle parat. Bei Wiesbaden sieht das komplizierter aus: Gegen Braunschweig darf der SVWW auch noch ran, neben Fürth empfängt Wiesbaden zu Hause allerdings die beiden wahrscheinlichen Aufsteiger aus Kiel und St. Pauli.

K'lautern Wiesbaden Bei den Roten Teufeln gab es nach einem ordentlichen Start unter Friedhelm Funkel - mit Siegen im dritten und im vierten Spiel seiner Tätigkeit - im Anschluss ein Remis und dann drei Niederlagen in Serie. Der zwischenzeitliche 2:0-Halbfinalsieg im DFB-Pokal beim 1. FC Saarbrücken weckt zwar riesige Hoffnungen auf die Finalüberraschung und den ersten Titel seit 1998, kann die akuten Abstiegssorgen aber natürlich nicht überdecken.

Osnabrück Braunschweig Die Blau-Gelben aus Braunschweig haben es binnen weniger Wochen aus eigener Kraft von Rang 17 auf 15 und somit über den Strich geschafft. Somit haben die Löwen aktuell alles in der eigenen Hand, was den Klassenerhalt angeht. Der Punktgewinn am vergangenen Spieltag im Derby gegen Hannover befeuerte die Braunschweiger Hoffnungen auf ein weiteres Jahr in der 2. Bundesliga. Dennoch beträgt der Vorsprung auf die bedrohende Zone nur zwei Punkte. Schon am Ende dieses Spieltages könnten die heutigen Gäste wieder unter dem Strich stehen, so eng ist es aktuell im Unterhaus. Damit das nicht passiert, fordert Löwen-Trainer Daniel Scherning das von seinem Team: "Es bedarf einer konzentrierten Defensivleistung plus mehr Klarheit, Zielstrebigkeit und Effektivität in der Offensive.". Außerdem fordert der 40-jährige, dass seine Spieler emotional an ihre Grenzen kommen und warnt, dass speziell an der Bremer Brücke eine spezielle Stimmung herrsche. Auf diese könne er seine Mannen allerdings einstellen. Den Druck gewinnen zu müssen sehe er zudem eher beim VfL.

K'lautern Wiesbaden Beide Teams reisen nicht wirklich mit breiter Brust an und gehörten zuletzt zu den formschwächsten Mannschaften der Liga. Wiesbadens letzter Sieg stammt von Anfang März (3:0 in Elversberg), im Anschluss gab es ein Unentschieden und zuletzt vier Niederlagen in Folge.

Osnabrück Braunschweig Unter dem Motto "Alle in Lila-Weiß zum Spiel. Gemeinsam zum Klassenerhalt." startete um 9:30 Uhr ein Fanmarsch der Osnabrücker Fanszene zur Bremer Brücke. Dieser Marsch findet im Rahmen des 125-jährigen Geburtstags des VfL statt. Auch nach dem Spiel wird am Stadion noch einiges für die VfL-Fans geboten sein. Ob diesen nach dem Spiel aber zu Feiern zumute ist, werden die 90 Minuten zeigen. Für die Lila-Weißen ist es vermutlich die letzte Chance, um sich im Kampf um den Ligaverbleib zurückzumelden. Sollte kein Sieg eingefahren werden, dürfte der achte Zweitligaabstieg in der Vereinsgeschichte nicht mehr zu verhindern sein. Der Rückstand für den Tabellenletzten auf das rettende Ufer beträgt fünf Spieltage vor Endabrechnung sieben Punkte. Zuletzt kamen die Mannen von Uwe Koschinat in Kiel mit 0:4 unter die Räder. Nach der letzten deftigen Packung in Düsseldorf (auch 0:4) vor einigen Wochen fanden die VfLer die perfekte Antwort und gewannen gegen Wiesbaden und Fürth mit ansprechenden Leistungen. Wenn das auch heute gelingt, kann der Klassenerhalt weiter realistisch bleiben.

K'lautern Wiesbaden Vor allem die Lauterer stehen also gehörig unter Druck: Verlieren sie und die Löwen punkten parallel dreifach, kann es im Tabellenkeller für den Pokalfinalisten nach diesem Spieltag ganz schön düster aussehen. Der nächste Konkurrent im Bunde, Hansa Rostock, spielt erst morgen – im dritten Kellerduell des Spieltags gegen den 1. FC Magdeburg (33 Punkte). Die sechs schwächsten Teams bleiben diesen Spieltag also unter sich – richtungsweisend!

Düsseldorf Fürth Bei den Franken, die das Hinspiel Mitte November im Ronhof dank eines Treffers Wagners (48.) mit 1:0 für sich entschieden und die in 13 Anläufen noch nie in Düsseldorf gewannen (sechs Niederlagen, sieben Unentschieden), muss Coach Alexander Zorniger nach dem 2:1-Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern ebenfalls einmal umstellen. Lemperle übernimmt den Platz des Kapitäns Hrgotas, der zuletzt auch die fünfte Gelbe Karte sah.

Düsseldorf Fürth Auf Seiten der Rheinländer, die in vier ihrer letzten fünf Partien kein Gegentor zuließen und die den Rückstand auf Rang zwei mit einem weiteren Sieg jedenfalls bis morgen auf zwei Punkte verkleinern würden, ist Trainer Daniel Thioune im Vergleich zum 2:0-Auswärtserfolg beim SV Wehen Wiesbaden zu einer personellen Änderung gezwungen. Der gelbgesperrte Topscorer Tzolis (18 Tore, neun Vorlagen) wird durch Jastrzembski ersetzt.

Osnabrück Braunschweig Vorab ein Blick auf die Startformationen. Beim VfL rücken im Gegensatz zum 0:4 gegen Kiel Timo Beermann und Jannes Wulff neu in die Startelf. Bashkim Ajdini (Bank) und Oumar Diakhité (nicht im Kader) machen dafür Platz. Auf der Gegenseite nimmt Löwen-Coach Daniel Scherning einen verletzungsbedingten Wechsel im Gegensatz zum 0:0 gegen Hannover vor: Jannis Nikolaou kommt für Robert Ivanov ins Spiel. Der 29-jährige Finne muss nach der Gehirnerschütterung aus dem Derby heute pausieren.

K'lautern Wiesbaden Es ist also ein wahres Sechs-Punkte-Spiel, wobei zeitgleich noch ein anderes dieser Art stattfindet: Wiesbadens Tabellennachbar Braunschweig gastiert beim Schlusslicht VfL Osnabrück, das wiederum nur noch minimale Restchancen auf einen Klassenverbleib hat.

Düsseldorf Fürth Die SpVgg Greuther Fürth hat ihre Chance auf die Rückkehr in die Eliteklasse nach zwei Saisons durch eine bemerkenswerte Durststrecke im Rückrundenverlauf verspielt. Bevor das Kleeblatt am letzten Freitag gegen den 1. FC Kaiserslautern durch einen Doppelpack Wagners (54., 90.+5) ganz spät einen 0:1-Pausenrückstand in einen 2:1-Heimsieg umwandelte, hatte er nur vier Punkte aus neun Begegnungen gezogen und war so vom zweiten auf den achten Tabellenplatz abgestürzt. Die jüngste Aufholjagd nährt die Hoffnung der SpVgg, sich im Endspurt in der oberen Tabellenhälfte halten zu können.

K'lautern Wiesbaden Mit 29 Zählern steht Kaiserslautern aktuell auf Abstiegsrang 17, hat aber gleich drei Vereine mit nur zwei Punkten Vorsprung vor sich: Hansa Rostock, Eintracht Braunschweig und eben den heutigen Gegner aus Wiesbaden, der dank der besten Tordifferenz dieser drei Teams auf Platz 14 rangiert.

Düsseldorf Fürth Fortuna Düsseldorf ist im nationalen Fußball-Unterhaus neben dem neuen Spitzenreiter KSV Holstein die Mannschaft der Stunde. Waren die Rot-Weißen durch einen enttäuschenden Rückrundenstart zwischenzeitlich außer Sichtweite zu den Aufstiegsplätzen geraten, gewannen sie ihre letzten fünf Ligapartien allesamt. Den vor zwei Wochen durch einen 2:0-Heimerfolg gegen Eintracht Braunschweig eroberten Rang drei konnten sie am 29. Spieltag nicht nur verteidigen, sondern bauten ihren Vorsprung auf Verfolger Hamburger SV durch einen 2:0-Auswärtssieg beim SV Wehen Wiesbaden auf drei Punkte aus.

Osnabrück Braunschweig An der Bremer Brücke steht heute ein enorm wichtiges Duell im deutschen Unterhaus an. Es geht dabei nicht nur um drei Punkte für den Klassenerhalt, sondern für die Gastgeber auch darum, die Jubiläum-Woche rund zu machen. Für den VfL ist es nämlich der Geburtstags-Spieltag. Am 17. April feierte der Verein sein 125-jähriges Bestehen und dieses Jubiläum soll mit drei Punkten im Niedersachsen-Duell abgerundet werden. Auf der Gegenseite steht mit der Eintracht aus Braunschweig und Ex-Coach Daniel Scherning heute ein Team, welches sich peu à peu aus der Abstiegszone gearbeitet hat. Doch auch für die Löwen ist noch nichts entschieden und so brauchen auch diese weitere Punkte für den Ligaverbleib.

K'lautern Wiesbaden Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Liga am Samstag! Im Abstiegskampf geht es für den 1. FC Kaiserslautern und den SV Wehen Wiesbaden heute um Big Points, nur zwei Punkte trennen Lautern und Wiesbaden im Tabellenkeller voneinander. Auf dem Betzenberg ertönt um 13 Uhr der Anpfiff.

Osnabrück Braunschweig Ein herzliches Willkommen und einen schönen Samstagmittag zur 2. Bundesliga. Ab 13:00 Uhr steigt an der legendären Bremer Brücke das Kellerduell zwischen dem Tabellenletzten und dem 15. - der VfL Osnabrück empfängt Eintracht Braunschweig. Wir wünschen gute Unterhaltung!