Bochum Stuttgart 46. Der Wiederanpfiff verzögert sich, weil vor dem Stuttgarter Fanblock in der Pause ein großes Banner aufgehängt wurde, das allerdings die Fluchtwege blockiert. Die Partie kann erst wieder angepfiffen werden, sobald dieses Problem behoben ist.

Darmstadt E. Frankfurt 54. Fast die direkte Antwort der Darmstädter! Justvan steckt den Ball rechts in den Strafraum zu Pfeiffer durch, der direkt aus der Drehung aufs Tor feuert. Trapp macht sich ganz breit und wehrt den Ball nach vorne ab.

Heidenheim Wolfsburg 53. Nach einer Flanke von der linken Seite bekommt der Torschütze im zentralen Sechzehner den Ball und legt den Ball auf Mæhle. Der Däne nimmt die Kugel mit rechts direkt. Sein Schuss fliegt genau zentral auf Müller und der fängt das Leder mit beiden Händen sicher.

Freiburg Hoffenheim 48. Warnchuss von Weghorst! Der Niederländer macht einen Ball auf der halbrechten Seite fest und probiert es nach einem Doppelpass mit Kramarić aus der Distanz. Sein Schuss geht zwar mittig durch die Luft, dreht sich aber deutlich zu hoch ab.

Köln Dortmund 46. Weiter geht's! Timo Schultz verzichtet zum Wiederanpfiff auf personelle Veränderungen. Bei den Dortmundern ist Niklas Süle mit Rückenproblemen draußen geblieben und wird von Hendry Blank ersetzt. Für den Youngster ist es das Debüt in der Bundesliga.

Heidenheim Wolfsburg 51. Die Wolfsburger erhöhen nun im Forechecking ein bisschen den Druck und erzwingen im Mittelfeld immer wieder den Ball, gefährliche Hereingaben in den Sechzehner gibt es bisher aber auf beiden Seiten nicht.

Köln Dortmund 46. Einwechslung bei Borussia Dortmund: Hendry Blank

Darmstadt E. Frankfurt 51. Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:2 durch Ansgar Knauff

Die Eintracht erhöht! Dina-Ebimbe ist über rechts frei durch und legt in den Rückraum zu Kalajdžić ab, der den Ball ungewollt links auf den zweiten Pfosten verlängert. Dort steht Knauff komplett frei und drückt den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Auch nach kurzem VAR-Check bleibt der Treffer bestehen.

Köln Dortmund 46. Auswechslung bei Borussia Dortmund: Niklas Süle

Köln Dortmund 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Heidenheim Wolfsburg 48. Arnold geht sogar zu den Gastefans und versucht diese dazu zu bringen, mit dem Zünden aufzuhören. Nach rund 90 Sekunden pfeift der Unparteiische das Spiel wieder an.

Darmstadt E. Frankfurt 49. Beide Mannschaften neutralisieren sich zu Beginn der zweiten Hälfte. Das Spiel ist geprägt von vielen Fehlpässen und Ungenauigkeiten.

Freiburg Hoffenheim 46. Die zweiten 45 Minuten laufen! Es gibt zunächst keine Wechsel.

Heidenheim Wolfsburg 46. Weiter geht es! Die Wolfsburger stoßen wieder an und wechseln einmal zur Pause. Für Majer ist nun Tiago Tomás im Spiel. Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff unterbricht Gerach das Spiel, weil die Gästefans Raketen aufs Spielfeld schießen.

Freiburg Hoffenheim 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Heidenheim Wolfsburg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Heidenheim Wolfsburg 46. Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Tiago Tomás

Heidenheim Wolfsburg 46. Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Lovro Majer

Darmstadt E. Frankfurt 46. Schiedsrichter Siebert pfeift den zweiten Durchgang an. Darmstadt hat einmal gewechselt: Der angeschlagene Maglica ist in der Kabine geblieben. Müller kommt für ihn in die Partie. Die Eintracht startet unverändert in die zweite Hälfte.

Darmstadt E. Frankfurt 46. Einwechslung bei SV Darmstadt 98: Andreas Müller

Darmstadt E. Frankfurt 46. Auswechslung bei SV Darmstadt 98: Matej Maglica

Darmstadt E. Frankfurt 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Köln Dortmund 45. +9 Halbzeitfazit:

Borussia Dortmund führt zur Pause mit 1:0 in Köln. Die Gäste gingen durch Malen früh in Front und konzentrierten sich im Anschluss hauptsächlich auf die Defensivarbeit. Trotzdem sorgten sie mit ihren wenigen weiteren Vorstößen für deutlich mehr Gefahr als die immer wieder anrennenden Rheinländer. Der 1. FC Köln ist wirklich bemüht, aber findet aus dem Spiel heraus einfach nicht den Weg vor das gegnerische Tor. Das Offensivspiel bleibt einfach die ganz große Baustelle der Domstädter. Da der Rückstand jedoch nur einen Treffer beträgt, ist für den zweiten Abschnitt natürlich noch alles drin. Bis gleich!

Freiburg Hoffenheim 45. +6 Halbzeitfazit:

Der Sport-Club Freiburg ist im Süwest-Duell mit der TSG Hoffenheim zur Halbzeit auf Kurs und führt dank einer feinen Co-Produktion von Grifo und Höler (37.) zur Pause mit 1:0. Die Freiburger sorgten nach einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase mit zunehmender Spielzeit für mehr Abschlüsse und verdienten sich so ihren Führunsgtreffer, bei dem Grifo Mitspieler Höler mit einem Zauber-Pass das 1:0 auflegte. Die Hoffenheimer ließen sich davon ein wenig aus der Ruhe bringen und hatten Glück, dass der SC nicht direkt danach auch noch das zweite Tor nachlegte. So ist die TSG zur Pause aber noch weiter im Spiel und darf noch auf Zählbares im Breisgau hoffen.

Bochum Stuttgart 45. +5 Halbzeitfazit:

In einem extrem zähen Fußballspiel an der Castroper Straße steht es zwischen Bochum und Stuttgart zur Pause noch 0:0. Der VfB kam gut in die Partie, biss in der VfL-Defensive dann aber zunehmend auf Granit. Die Gastgeber spielten praktisch auf dem ganzen Feld Manndeckung, verdichteten das Zentrum und stellten die Anspielstationen effektiv zu, sodass die Schwaben ihre spielerische Klasse nicht mal ansatzweise auf den Platz brachten. Immer wieder waren lange Bälle das Mittel der Wahl, was sehr dankbar zu verteidigen war. Bei wenig Strafraumszenen, vielen Unterbrechungen dank zahlreicher kleiner Fouls, die Schiri Dankert bisweilen sehr kleinlich pfiff, ist das 0:0 die logische Konsequenz. Hoffen wir auf spannendere 45 Minuten im zweiten Durchgang.

Heidenheim Wolfsburg 45. +5 Halbzeitfazit:

Heidenheim und Wolfsburg trennen sich in einer unterhaltsamen Partie zur Pause mit 1:1. Nach dem die Gäste früh durch Černý mit 1:0 in Führung gingen, kamen die Gäste danach immer besser ins Spiel und Schöppner und Gimber verpasst den Ausgleich nur knapp. Dann lag in der 21. Minute der Ball nach einem Treffer von Schöppner im Wolfsburger Tor, doch der Treffer der Heidenheimer wurde wegen einer Abseitsposition nicht gegeben. In der Nachspielzeit kamen die Gastgeber dann durch ein Eigentor von Jenz zum 1:1-Ausgleich. Wie reagiert nun der Aufsteiger, stellen sie sich in der zweiten Hälfte hinten rein oder wollen sie hier noch den Siegtreffer erzielen?

Köln Dortmund 45. +9 Ende 1. Halbzeit

Köln Dortmund 45. +7 Köln sammelt gerade eine Ecke nach der anderen. Die Standards sind zwar deutlich besser getreten als noch die ersten FC-Ecken, doch für richtig große Gefahr sorgen auch diese nicht.

Bochum Stuttgart 45. +5 Ende 1. Halbzeit

Bochum Stuttgart 45. +3 Auch in der Nachspielzeit lassen spielerische Akzente weiterhin auf sich warten. Bochum verteidigt beherzt und effektiv, hat es bei eigenem Ballbesitz aber nicht wirklich eilig.

Köln Dortmund 45. +5 Auch kurz vor dem Gang in die Kabinen warten die Gastgeber weiter auf ihren ersten Schuss auf das Tor. Derzeit gelingt es ihnen aber zumindest ein wenig Druck aufzubauen.

Freiburg Hoffenheim 45. +6 Ende 1. Halbzeit

Heidenheim Wolfsburg 45. +5 Ende 1. Halbzeit

Bochum Stuttgart 45. +1 Die reguläre Spielzeit ist abgelaufen. Vier Minuten beträgt der Nachschlag, ehe der Pausentee serviert werden kann.

Darmstadt E. Frankfurt 45. +1 Halbzeitfazit:

Die Mannschaften verabschieden sich in die Halbzeitpause. Eintracht Frankfurt führt verdient mit 1:0 im Derby gegen Darmstadt 98. Die Eintracht kam besser in die Partie und kombinierte sich immer wieder schnell nach vorne, vergab jedoch mehrere Torchancen aus aussichtsreichen Positionen. In der 33. Minute belohnte sich die SGE dann mit dem 1:0 in Person von Nkounkou, der links im Strafraum freistehend zur Führung einschieben durfte. Die Darmstädter hingegen erspielten sich im ersten Durchgang keine gefährlichen Situationen und blieben weitestgehend blass im Spiel mit dem Ball. In einer Partie mit bisher wenig Derbycharakter ist weiterhin alles offen und wir freuen uns auf eine spannende zweite Halbzeit – bis gleich!

Bochum Stuttgart 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Köln Dortmund 45. +3 Über Standards sorgen die Geißböcke zumindest minimal für Gefahr. Dieses Mal ist es ein Kainz-Freistoß von links neben dem Sechzehner, der zumindest kurz für Verwirrung vor dem BVB-Tor sorgt. Brandt kann am Ende aber klären.

Heidenheim Wolfsburg 45. +4 Gelbe Karte für Yannick Gerhardt (VfL Wolfsburg)

Gerhardt sieht nach einem Foulspiel im Mittelfeld die Gelbe Karte.

Freiburg Hoffenheim 45. +3 Gregoritsch beschützt den Ball im TSG-Strafraum mit seinem Körper und will sich irgendwie für einen Abschluss freidrehen. Kabak hält dagegen und stoppt den Freiburger kurz vor Baumann.

Heidenheim Wolfsburg 45. +4 Gelbe Karte für Niko Kovač (VfL Wolfsburg)

Niko Kovač beschwert sich nach dem Ausgleichstreffer lautstark beim Schiedsrichter darüber, dass Majer nicht vorher aufs Spielfeld zurückkommen durfte und sieht dafür vom Unparteiischen den gelben Karton.

Freiburg Hoffenheim 45. +1 Nach der Spielunterbrechung vorhin und dem VAR-Einsatz beim 1:0 der Freiburger gibt es im ersten Durchgang bereits fünf Minuten Nachschlag.

Köln Dortmund 45. +1 Jetzt ist klar, dass es acht Minuten im ersten Durchgang oben drauf gibt. Aufgrund der langen Protest-Unterbrechung geht das aber absolut in Ordnung.

Bochum Stuttgart 44. Die Fouls und Nickligkeiten häufen sich. Bernardo langt jetzt gegen Leweling zu. Das ist richtig dünnes Eis. Der Brasilianer hat schon Gelb gesehen.

Freiburg Hoffenheim 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Darmstadt E. Frankfurt 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Heidenheim Wolfsburg 45. +2 Tooor für 1. FC Heidenheim 1846, 1:1 durch Moritz Jenz (Eigentor)

Da ist der Ausgleich! Majer ist noch nicht wieder nach seiner Verletzungspause auf dem Platz. Traoré setzt sich auf der rechten Seite durch und flankt die Kugel flach an den Fünfer. Jenz fälscht das Leder am ersten Pfosten unglücklich mit dem Fuß ab und der Ball fliegt ins Tor.

Freiburg Hoffenheim 44. Doppelchance für die TSG! Weghorst schirmt einen Ball im rechten Sechzehner-Eck ab und sieht danach Beier neben sich. Der junge Hoffenheimer hat das leere Tor vor sich, trifft aber nur Ginter auf der Linie! Danach klärt Atobolu auch noch einen Nachschuss von Bülter, ehe die Abseitsfahne hochgeht und den TSG-Angriff beendet.

Heidenheim Wolfsburg 45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Heidenheim Wolfsburg 45. Erneut flankt Dinkçi einen Ball von der rechten Seite lang an den zweiten Pfosten. Wieder schraubt sich Kleindienst hoch und will den Ball unten rechts ins Tor köpfen. Gegen die Laufrichtung pariert Casteels auf der Linie stark und hält das 1:0 der Gäste fest.

Köln Dortmund 45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 8

Köln Dortmund 45. Florian Kainz zirkelt einen Eckstoß von der linken Seite mit ganz viel Schnitt an den voll besetzten ersten Pfosten. Niclas Füllkrug behält aber die Ruhe und köpft den Ball erneut ins Aus. Die darauffolgende Ecke bleibt dann ungefährlich.

Bochum Stuttgart 42. Gelbe Karte für Philipp Förster (VfL Bochum)

Jetzt langt auch noch Förster per Tritt gegen den Knöchel gegen Karazor zu. Die Partie wird immer zerfahrener.

Darmstadt E. Frankfurt 45. +1 Die Schlussminuten im ersten Durchgang laufen. Zwei Minuten werden nachgespielt. Passiert hier noch was?

Darmstadt E. Frankfurt 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Bochum Stuttgart 41. Gelbe Karte für Christopher Antwi-Adjei (VfL Bochum)

Antwi-Adjei wird im Angriff rustikal gestoppt und hätte gerne einen Freistoß, der ihm jedoch verwehrt wird. Wegen Meckerns sieht er stattdessen selbst die Gelbe Karte.

Köln Dortmund 43. Die erste Hälfte neigt sich ausgehend von der regulären Spielzeit dem Ende entgegen. Allerdings war die Partie nach dem 1:0 lange unterbrochen. Dementsprechend dürfte es eine recht lange Nachspielzeit geben.

Heidenheim Wolfsburg 44. Nach einem Pass bekommt Dinkçi auf der rechten Seite den Ball und flankt die Kugel aus rund 26 Metern lang und hoch in den Sechzehner. Rund zehn Meter vor dem Kasten, in Höhe des zweiten Pfosten, schraubt sich Kleindienst hoch und nickt das Leder knapp links am Kasten vorbei.

Köln Dortmund 40. Die Kölner sind wirklich bemüht, aber haben ohne den fehlenden Davie Selke einfach keine klare Anspielstation vorne drin. Der Plan von Timo Schultz den BVB mit Tempo zu überlisten gelingt nicht wirklich. Das liegt aber auch daran, dass die Borussia nicht annähernd so offensiv spielt wie es unter Umständen zu erwarten gewesen wäre. Dadurch sind die Räume hinter der der BVB-Abwehr natürlich begrenzt.

Freiburg Hoffenheim 43. Gelbe Karte für Manuel Gulde (SC Freiburg)

Aua! Gulde trifft Kadeřábek bei einer Grätsche am Standbein und trifft den Hoffenheimer voll. Auch diese Verwarnung ist absolut verdient.

Freiburg Hoffenheim 40. Hoffenheim muss jetzt aufpassen, dass Freiburg sich nicht in einen Rausch spielt. Die Hausherren sind mit ihrer Offensive nun äußerst spielfreudig und wollen gleich nachlegen.

Bochum Stuttgart 39. Josha Vagnoman zieht vom rechten Flügel aus nach innen, hat Platz, scheitert mit seiner Hereingabe dann aber an Erhan Mašović, der per Kopf klärt. Es fehlt einfach bei den letzten Bällen auch die nötige Präzision.

Freiburg Hoffenheim 39. Freiburg beinahe mit dem Doppelschlag! Die Kombi von eben zieht erneut auf: Diesmal schiebt Grifo den Ball links hinter die Kette auf den Fuß von Höler. Der Torschütze von eben will die Kugel ins lange Eck schieben, gibt dem Ball aber etwas zu viel Rechtsdrall mit. Auch Baumann ist noch dran.

Heidenheim Wolfsburg 42. Nach einem Foulspiel an Beste bekommen die Gastgeber einen Freistoß. Der Standardspezialist Beste bringt den Ball von der rechten Seite scharf an den Fünfer, doch Mæhle köpft das Leder sicher aus dem Strafraum.

Darmstadt E. Frankfurt 43. Ecke für Darmstadt von rechts: Nürnberger zirkelt den Ball in den Strafraum, wo Trapp die Lufthoheit behält und die Kugel herunterpflückt.

Darmstadt E. Frankfurt 42. Frankfurt hat nach dem Führungstreffer vollständig die Spielkontrolle übernommen. Darmstadt hat im eigenen Ballbesitz wenige Ideen und wartet weiter auf die erste Tormöglichkeit.

Heidenheim Wolfsburg 39. Kaminski setzt sich auf der linken Seite durch und passt das Leder flach in den Sechzehner zu Mæhle. Der dänische Nationalspieler chippt das Leder aus rund neun Metern aufs Tor, doch Müller ist da und fängt die Kugel sicher.

Darmstadt E. Frankfurt 40. Die Eintracht schaltet schnell um: Kalajdžić behauptet den Ball und marschiert Richtung Strafraum. Kurz vor der Sechszehnerkante steckt der Stürmer links in den Strafraum zu Knauff durch, den die Kugel nicht richtig trifft, sodass diese zwei Meter rechts vorbei trudelt.

Bochum Stuttgart 36. Gelbe Karte für Bernardo (VfL Bochum)

Jetzt holt sich auch Bernardo die verdiente Gelbe Karte ab, der Gegenspieler Leweling mit dem gestreckten Bein erwischt. Auch diese Gelbe Karte zieht eine Sperre nach sich. Bernardo fehlt beim Revierderby gegen Dortmund.

Freiburg Hoffenheim 37. Tooor für SC Freiburg, 1:0 durch Lucas Höler

Das Tor zählt! Die Freiburger dürfen nochmal und final jubeln. Höler steht beim Zauber-Pass von Grifo nicht im Abseits. 1:0 für den Sport-Club!

Köln Dortmund 37. Wieder wird eine BVB-Ecke brandgefährlich! Dieses Mal kommt der Ball von der linken Fahne herein und rutscht wohl etwas zufällig durch bis zu Meunier. Aus halbrechten 14 Metern zieht der 32-Jährige direkt ab und verfehlt das untere linke Eck nur um Haaresbreite.

Freiburg Hoffenheim 37. Abseits-Tor von Höler! Grifo macht den Ball für den Sport-Club scharf und tänzelt mit dem Ball von links in die Mitte. Nach einem genialen Chip-Pass steht Höler frei und netzt aus dem Lauf mit dem Außenrisst ein. Allerdings geht die Fahne hoch! Was sagt Köln?

Freiburg Hoffenheim 35. Baumann verhindert das 1:0 Röhl klaut den Hoffenheimern den Ball an der rechten Eckfahne und dribbelt sich von dort zusammen mit Gregoritsch durch. Eggestein zieht daraufhin von der Fünfer-Kante ab, doch Baumann pariert stark!

Heidenheim Wolfsburg 37. Frank Schmidt holt sich nun ein paar Spieler an die Seitenlinie und gibt ihnen neue Informationen, als Majer auf dem Spielfeld bei den Wolfsburger behandelt wird. Daraufhin laufen die Heidenheimer nun früher an und pressen immer wieder auf das Aufbauspiel der Gäste.

Bochum Stuttgart 35. Gelbe Karte für Atakan Karazor (VfB Stuttgart)

Karazor kommt per Grätsche deutlich zu spät. Das bringt ihm nicht nur die erste Gelbe Karte der Partie ein, sondern auch eine Sperre. Er wird das nächste Spiel gegen RB Leipzig gesperrt verpassen.

Darmstadt E. Frankfurt 38. Maglica liegt am Boden, hält sich die Leiste und muss behandelt werden. Nach einer kurzen Pause geht es für ihn weiter.

Köln Dortmund 35. Die Schwarz-Gelben werden wieder etwas aktiver. Gegen die schwächste Offensive der Liga werden sie defensiv aber auch noch nicht sonderlich gefordert.

Bochum Stuttgart 33. Es gibt einen Freistoß für die Hausherren. Förster bringt den ruhenden Ball nahe des linken Strafraumecks hoch ins Zentrum, aber die VfB-Defensive kann ohne große Probleme klären.

Köln Dortmund 33. Aus dem Nichts steht es beinahe 2:0! Über die rechte Seite kriegen die Gäste ausnahmsweise mal Schwung in das Spiel und direkt wird es gefährlich. Malen schickt bei einem Doppelpass mit Meunier den Belgier gut in die Tiefe. Der Rechtsverteidiger spielt von rechts am Strafraum dann flach nach innen zu Füllkrug, der unter Gegnerdruck noch irgendwie den Fuß reinhält. Allerdings wirft sich Schwäbe dazwischen und kann den Einschlag noch gerade eben verhindern.

Freiburg Hoffenheim 34. Ein dankbarer Ball für den Torhüter: TSG-Schlusssmann Baumann muss bei einem weiten Schlag der Freiburger aus seinem Tor und fischt den Ball hoch im eigenen Sechzehner sicher vom Himmel.

Darmstadt E. Frankfurt 35. Die Führung der Eintracht ist keineswegs unverdient. Die Gäste hatten bis hierhin die besseren Torchancen. Wie reagiert Darmstadt?

Freiburg Hoffenheim 33. Das Spiel läuft - bis auf den Bonbon-Vorfall - fast komplett durch. Beide Teams hoffen immer wider auf schnelle Umschaltmomente und Mittelfeld-Überbrückungen. Der Ball fliegt daher fix von Sechzehner zu Sechzehner, wobei die richtigen Hochkaräter noch etwas fehlen.

Bochum Stuttgart 30. Die Blau-Weißen verdichten das Zentrum und stellen die Anspielstationen weiterhin sehr effektiv zu. Die Schwaben finden dagegen im Moment absolut kein Mittel.

Heidenheim Wolfsburg 34. Nach einem Foulspiel von Kleindienst an Lenz bringt Majer den Standard von der linken Seite herein. Heidenheim steht aber erneut gut und köpft das Leder unbedrängt aus dem Sechzehner.

Darmstadt E. Frankfurt 33. Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:1 durch Niels Nkounkou

Die Eintracht führt im Derby! Dina-Ebimbe wird über rechts geschickt und legt quer in den Strafraum. Knauff verpasst am Elfmeterpunkt, doch die Kugel kommt zu Nkounkou. Der kann den Ball links im Strafraum in Ruhe annehmen und wuchtet die Kugel schließlich mit dem linken Fuß an Schuhen vorbei in die Maschen.

Köln Dortmund 30. Immer wieder zieht sich Dortmund in das Mittelfeldpressing zurück, verteidigt dadurch kompakt in der eigenen Hälfte und die Kölner haben große Probleme den Weg vor das Tor zu finden. Die Schwarz-Gelben wirken aber auch nicht sonderlich gewillt einen zweiten Treffer nachzulegen.

Darmstadt E. Frankfurt 33. Der SVD bekommt einen Freistoß rechts vor dem Sechszehner: Nürnberger zirkelt den Ball scharf auf den ersten Pfosten, wo der Ball Trapp in die Arme fällt - ein schwacher Versuch.

Heidenheim Wolfsburg 31. Nächster Eckball für die Gastgeber. Erneut bringt Beste von links die Ecke scharf an den ersten Pfosten. Föhrenbach schraubt sich hoch, trifft die Kugel aber ehr mit dem Hinterkopf und so hat Casteels keine Probleme mit dem Kopfball und fängt das Leder sicher.

Bochum Stuttgart 27. Immerhin mal wieder ein Abschluss: Nach Flanke von links köpft Undav das Leder aus sechs Metern aber direkt in die Arme von Riemann, der mühelos zupackt.

Freiburg Hoffenheim 31. Gelbe Karte für Ozan Kabak (1899 Hoffenheim)

Nächste Verwarnung! Höler will direkt vor dem eigenen Strafraum schnell einen Konter einleiten und wird von Kabak umgelaufen. Ebenfalls eine klare Gelbe.

Bochum Stuttgart 26. Es bleibt zäh im Ruhrstadion, weil das Defensivkonzept der Hausherren voll aufgeht. Der VfB probiert es immer wieder sehr ideenlos mit langen Bällen, was die Blau-Weißen sehr mühelos verteidigen. Allzu ausgeprägt ist derweil der Zug der Bochumer zum Gästetor noch nicht.

Heidenheim Wolfsburg 30. Nach einer halben Stunde ist der FCH dem Ausgleich nahe. Die Gastgeber sind mittlerweile die bessere Mannschaft und hatten auch schon zwei gute Möglichkeiten auf den Ausgleich. Einmal verpasste Föhrenbach knapp die Kugel und das andere Mal köpfte Gimber den Ball knapp links am Kasten vorbei. Dazu kam noch der nicht gegebenen Treffer von Schöppner wegen Abseits.

Freiburg Hoffenheim 28. Kramarić hat bei einem Sololauf durch die Hälfte der Freiburger viel Raum und treibt den Ball mit großen Schritten nach vorn. Nach einer Verlagerung auf die rechte Seite gerät Stach bei einem Fernschuss zu sehr in Rücklage. Sein Schuss geht einige Meter rechts vorbei.

Darmstadt E. Frankfurt 30. Darmstadt schaltet schnell um, sodass Skarke über rechts frei durch ist und gen Strafraum marschiert. Doch dann geht die Fahne hoch: Abseits!

Heidenheim Wolfsburg 28. Majer bringt den Eckball von der rechten Seite scharf und hoch an den Fünfer, doch Heidenheim steht gut und schlägt die Kugel aus dem Sechzehner.

Heidenheim Wolfsburg 27. Nach einem Pass auf die linke Seite will Schöppner im Zentrum Dinkçi bedienen, doch den Pass blockt der VfL ab. Die Wolfsburger kontern und holen ebenfalls eine Ecke heraus.

Freiburg Hoffenheim 26. Aus 25 Metern gibt es nun einen Freistoß für die Hausherren. Gregoritsch probiert es trotz der großen Entfernung direkt und ballert die Kugel etwas abgefälscht durch die Mauer der Hoffenheimer. Baumann ist danach zur Stelle und nimmt den Abpraller locker auf.

Bochum Stuttgart 23. Philipp Förster fasst sich ein Herz und zieht einfach mal aus der Distanz ab. Der Linksschuss aus gut 27 Metern rutscht dem 28-Jährigen jedoch über den Spann und ist ein Fall für die Tribüne.

Köln Dortmund 27. Gelbe Karte für Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Thomas Meunier verliert in der gegnerischen Hälfte den Ball, setzt sofort wieder nach und stoppt den Gegenangriff mit einem Foul. Da Salih Özcan verhindern möchte, dass es schnell weitergeht, schießt der Sechser den Ball weg und wird dafür verwarnt.

Köln Dortmund 26. Florian Kainz flankt aus dem linken Halbfeld mit ganz viel Schnitt zum Tor. Gregor Kobel passt aber auf und fängt den Ball mit einem eleganten Sprung nach vorne gut ab. Ansonsten hätte es durchaus gefährlich werden können.

Heidenheim Wolfsburg 25. Fast der Ausgleich! Beste holt eine Ecke heraus und bringt den Ball von der linken Seite scharf an den ersten Pfosten. Gimber steht rund sechs Meter vor dem Kasten komplett frei und nickt die Kugel aufs Tor. Sein Kopfball fliegt nur Zentimeter links am Pfosten vorbei.

Köln Dortmund 25. Die Gastgeber wirken von dem Rückstand nicht sonderlich beeindruckt. Dortmund hat sich ein bisschen zurückgezogen und deshalb sammeln die Domstädter ein wenig Ballbesitz innerhalb der gegnerischen Hälfte. Wirklich Raumgewinn gelingt ihnen dabei jedoch nicht.

Darmstadt E. Frankfurt 27. Darmstadt ist im Spiel angekommen und spielt jetzt mutig nach vorne. Die Gastgeber schaffen es jedoch noch nicht, ins letzte Angriffsdrittel vorzustoßen und Torchancen zu erspielen.

Freiburg Hoffenheim 24. Auch Sallai will für Torgefahr sorgen und geht gegen Stach mit viel Körpereinsatz nach. Es kommt zu einem Pressschlag mit dem Hoffenheimer, den der Schiri zum Unmut der Freiburgr als Stürmerfoul wertet.

Bochum Stuttgart 21. 20 Minuten sind rum und das Tempo ist im Moment sehr niedrig. Der VfL konzentriert sich fast ausschließlich aufs Verteidigen und zunehmend passive Stuttgarter kommen nicht in Überzahlsituationen.

Heidenheim Wolfsburg 24. Die Heidenheimer bleiben jetzt gefährlich und immer, wenn sich Beste auf der linken Seite durchsetzen kann und seine Flanke in den Sechzehner fliegen, wird es gefährlich.

Freiburg Hoffenheim 22. ...schnuppert mit Grifo am 1:0! Der SC-Kapitän zieht von links kommend mit zwei Schritten in die Mitte und will den Ball aus 23 Metern in den Winkel schlenzen. Baumann zeigt eine Flugshow und faustet den Ball aus dem Eck!

Darmstadt E. Frankfurt 24. Skarke hat auf links viel Platz und bringt eine Flanke in den Strafraum. Dina-Ebimbe ist zur Stelle und kann den Ball abfangen, ehe ein Darmstädter an die Kugel kommt.

Heidenheim Wolfsburg 21. VAR-Entscheidung: Das Tor durch J. Schöppner (1. FC Heidenheim 1846) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:1

Nach einer Flanke von Beste von der linken Seite steigt Kleindienst am ersten Pfosten hoch und köpft das Leder aufs Tor. Casteels rettet auf der Linie und Schöppner stochert nach und drückt den Ball über die Linie. Der VAR überprüft den Treffer aber nochmal auf eine Abseitsposition und gibt den Treffer nicht, da Schöppner bei der Rettungstat von Casteels knapp im Abseits steht.

Freiburg Hoffenheim 22. Das Spiel macht Laune! Beide Teams wollen mutig nach vorne spielen und erhöhen so langsam auch das Risiko. Vor allem der Sport-Club legt jetzt zu und...

Köln Dortmund 22. Die erste FC-Ecke bringt Florian Kainz an den ersten Pfosten. Allerdings steht da nur ein Akteur in Gelb und kann problemlos klären.

Bochum Stuttgart 18. Seit der Unterbrechung plätschert die Partie recht ereignisarm vor sich hin. Die Schwaben stellen ihre offensiven Bemühungen zunehmend ein. Auch Bochum lässt sich nicht so recht aus der Reserve locken.

Darmstadt E. Frankfurt 22. Mittlerweile ist das Spiel wieder etwas ausgeglichener. Darmstadt schiebt weiter vor und hat jetzt wieder mehr Ballbesitz. Insgesamt ist das Derby bis hierhin von viel Sicherheit geprägt, wobei die Eintracht die besseren Torchancen hatte.

Heidenheim Wolfsburg 20. Erneut kommen die Heidenheimer auf der linken Seite durch. Beste will an der Strafraumkante den ausgeliehenen Bremer Dinkçi bedienen, doch Wolfsburg ist da und der Abpraller springt vor die Füße von Beck. Sein Abschluss fliegt aber klar über das Tor.

Freiburg Hoffenheim 19. Auf der anderen Seite wühlt sich Höler durch! Der Stürmer der Breisgauer schirmt den Ball mit dem Rücken zum Tor ab und dreht sich für einen Abschluss um die eigene Achse. Das Leder bleibt kurz vor TSG-Keeper Baumann hängen.

Köln Dortmund 20. Nach mehreren Minuten Unterbrechung geht es endlich mit Anstoß für den 1. FC Köln weiter. Erst jetzt wird sich zeigen, wie die Kölner den Rückstand verkraften.

Heidenheim Wolfsburg 19. Arnold bekommt auf der rechten Seite den Ball und flankt die Kugel einfach mal aus rund 27 Metern lang und hoch aufs Tor. Wind verpasst die Kugel, doch Torhüter Müller ist auf der Linie da, pariert den Ball mit beiden Händen und hat den Ball im Nachfassen sicher.

Darmstadt E. Frankfurt 19. Gelbe Karte für Matej Maglica (SV Darmstadt 98)

Maglica räumt Kalajdžić ab und sieht die erste Verwarnung in der Partie.

Bochum Stuttgart 15. Das Geschehen kann fortgesetzt werden. Bochum wirft ein, aber die VfB-Defensive erobert rascht die Kugel zurück.

Freiburg Hoffenheim 18. Erste Großchance der Partie! Grillitsch rast die rechte Seite herunter und drückt den Ball flach in den Rückraum zurück. Kramarić läuft ein und schiebt die Kugel, etwas zu ungenau, in die Arme vom Atobolu.

Köln Dortmund 17. Der Ball ruht weiterhin. Zwar sind die Münzen auf der FC-Seite entfernt. Doch gerade als es wieder losgehen könnte, fliegen jetzt die Münzen aus dem BVB-Block.

Freiburg Hoffenheim 16. Das Spiel läuft wieder! Die Freiburger Platz-Crew zeigt vollen Einsatz und beseitigt alle Süßigkeiten mit diversen Staubsaugern und Kehrblechen. Hoffentlich landen die Bonbons nicht im Müll...

Heidenheim Wolfsburg 17. Beste bringt einen langen Standard von der linken Seite in den Sechzehner. Gimber legt für den eingelaufenenen Föhrenbach per Kopf vor und dieser verpasst den Ball nur um Zentimeter. Das hätte das 1:1 sein können!

Bochum Stuttgart 14. Im Rahmen eines Fanprotests fliegen gerade unzählige Schokoladentaler aufs Spielfeld. Der Unparteiische unterbricht die Begegnung, um den Platz räumen zu lassen.

Darmstadt E. Frankfurt 18. Die SGE drückt jetzt ordentlich aufs Tempo und lässt den Gastgebern kaum eigene Aktionen mit dem Ball. Knauff bringt eine flache Flanke von rechts auf den ersten Pfosten, wo Riedel im letzten Moment vor dem eingelaufenen van de Beek klärt.

Freiburg Hoffenheim 13. Bonbon-Regen sorgt für Spielunterbrechung! Zum Ende des Stimmungsboykotts der Fans werfen die Freiburger Anhänger schlagartig Kamelle aufs Spielfeld - passend zum anstehenden Karneval! Schiri Stegemann unterbricht die Partie.

Heidenheim Wolfsburg 15. Nach einer Viertelstunde ist der VfL nun die bessere Mannschaft. Heidenheim steht hinten immer wieder unsortiert und sucht noch ein wenig den Zugriff aus den ersten Minuten. Die Führung geht in Ordnung.

Köln Dortmund 14. Aktuell ist die Partie unterbrochen, da viele "Goldmünzen" auf das Feld geflogen sind und nun beseitigt werden müssen.

Bochum Stuttgart 11. Aus sehr spitzem Winkel kommt jetzt Jamie Leweling zum Abschluss. Die Volley-Abnahme mit rechts rauscht jedoch deutlich am VfL-Tor vorbei.

Darmstadt E. Frankfurt 15. Götze steckt links zu Nkounkou durch, der in den Strafraum eindringt und frei vor Schuhen auftaucht. Sein harmloser Schuss aus etwa 14 Metern ist aber zu unplatziert und landet in den Armen des Darmstädter Schlussmann.

Freiburg Hoffenheim 13. Kramarić ist weiter auffällig! Der Kroate erkämpft sich den Ball auf der linken Außenbahn gegen Sildillia und holt Beier für einen Doppelpass hinzu. Danach misslingt Kramarić jedoch eine Hereingabe.

Bochum Stuttgart 10. Derweil landet eine starke Flanke vom rechten Flügel direkt im Lauf von Undav, der per Kopf jedoch trotz bemerkenswert viel Platz das Leder deutlich rechts am Tor der Blau-Weißen vorbei setzt.

Heidenheim Wolfsburg 13. Und wieder kommen die Gäste über die rechte Seite. Mæhle bringt den Ball von der rechts scharf an den Sechzehner und Wind zieht aus der zweiten Reihe aus dem Zentrum ab. Sein Schuss wird aber diesmal geblockt und Heidenheim kann klären.

Bochum Stuttgart 9. Der VfB ist zwar sehr bemüht, tut sich aber gegen die Bochumer Defensive noch sehr schwer. Die Abseitsfalle schnappt zu. Führich steht beim hohen Zuspiel in der verbotenen Zone.

Freiburg Hoffenheim 11. Unordnung vor Atobolu! Nach einem weiten Freistoß von Kramarić liegt der Ball mit einem Mal frei vor Kabak. Die Freiburger kommen erst nicht ganz hinterher, können den Standard schlussendlich aber doch noch rausschlagen.

Darmstadt E. Frankfurt 13. Knauff nimmt über die rechte Seite Fahrt auf und bekommt einen langen Pass in den Lauf gespielt. Schuhen hat aufgepasst, kommt aus seinem Kasten und ist rechts an der Sechszehnerkante eher am Ball.

Heidenheim Wolfsburg 11. Und wieder setzt sich Wind auf der linken Seite durch und sucht erneut den Torschützen, diesmal ist Mainka aber da und klärt den Ball ins Seitenaus.

Köln Dortmund 12. Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Donyell Malen

Da hat sich das Standardtraining mal so richtig gelohnt! Brandt schlägt den Ball von der rechten Seite fast flach in Richtung des Elfmeterpunkts. Dorthin läuft Malen und setzt sich dabei robust gegen Maina durch. Am Ende vollstreckt der Niederländer sicher per Direktabnahme mit dem rechten Innenrist ins untere linke Eck.

Köln Dortmund 10. Thielmann legt ein langes Anspiel überlegt mit dem Kopf auf Ljubicic ab. Der Österreicher sucht aus der zweiten Reihe den Abschluss, aber jagt den Ball weit drüber. Dennoch ist es die erste echte Torannäherung der Hausherren.

Heidenheim Wolfsburg 9. Fast wie im Hinspiel. Auch im ersten Bundesliga-Spiel der Heidenheimer in der Vereinsgeschichte gingen die ersten Minuten klar an den FCH und die Wölfe nutzen die Effizienz und erzielten die Tore. Auch jetzt waren die Gastgeber in den ersten Minuten die bessere Mannschaft.

Darmstadt E. Frankfurt 11. Frankfurt ist die spielbestimmende Mannschaft und lässt den Ball durch die eigenen Reihen zirkulieren. Darmstadt setzt auf Sicherheit und macht die Räume eng.

Bochum Stuttgart 6. Die Hausherren sind im Angriff derweil noch zu zahm. Antwi-Adjei hat auf dem linken Flügel zwar viel Platz, legt dann aber auf Förster ab, statt die Flanke zu bringen. Dessen verunglückte Hereingabe segelt dann fernab aller Mitspieler ins Toraus.

Bochum Stuttgart 4. Die erste Chance der Partie gehört den Gästen. Nach hohem Ball in die Tiefe taucht Deniz Undav aus sehr spitzem Winkel gefährlich vor Manuel Riemann auf, der jedoch seinen Körper hineinwirft und den Abschluss entsprechend entschärfen kann.

Köln Dortmund 7. Kainz antizipiert tief in der eigenen Hälfte einen Pass von Sancho und leitet sofort den Gegenangriff ein. Maina nimmt Tempo auf und läuft diagonal über das Feld. Links in der gegnerischen Hälfte ist er jedoch alleine auf weiter Flur und muss deswegen doch abdrehen und wieder hinten herum spielen.

Freiburg Hoffenheim 8. Gelbe Karte für Pavel Kadeřábek (1899 Hoffenheim)

Kurz mäht Kadeřábek seinen Gegenspieler Makengo mit einem Ausfallschritt um und sieht dafür auch schon zu diesem frühen Zeitpunkt zu Recht Gelb.

Freiburg Hoffenheim 7. Krasser Fehler von Sildillia! Der Abwehrspieler der Freiburger schenkt Beier den Ball beim eigenen Aufbau am Sechzehner-Rand und ermöglicht den Hoffenheimern eine mögliche Topchance. Kramarić will kurz darauf nach einem Querpass von Beier abziehen, kommt aber nicht ganz durch.

Freiburg Hoffenheim 6. Bei der ersten Flanke der Hoffenheimer geht Gulde auf Nummer sicher und köpft den Ball für Freiburg-Keeper Atobolu etwas überraschend in Richtung Torauslinie zurück. Atobolu muss daher schnell nach rechts sprinten und verhindert so die erste Ecke der Gäste.

Heidenheim Wolfsburg 7. Tooor für VfL Wolfsburg, 0:1 durch Vaclav Černý

Erster Angriff, erstes Tor. Nach einem Pass in den Sechzehner legt Wind den Ball mit dem Rücken zum späteren Torschützen Černý halbhoch vor. Der Spieler mit der Nummer sieben nimmt den Ball an und schießt das Leder mit links von der rechten Seite freistehend unten links zum 1:0 ins Tor.

Heidenheim Wolfsburg 6. Und erneut versucht Dinkçi im Zentrum Kleindienst zu finden. Sein spitzer Pass an die Strafraumgrenze bleibt aber erneut hängen und Wolfsburg kann klären.

Darmstadt E. Frankfurt 8. Dina-Ebimbe erobert den Ball rechts am Strafraum, zieht in die Mitte und schießt drauf. Klarer bekommt das Bein dazwischen und kann den Abschluss blocken.

Köln Dortmund 4. Brandt dreht im Mittelfeld stark auf und leitet den BVB-Angriff damit selbst ein. An der Strafraumgrenze wird der Nationalspieler dann von Schlotterbeck wieder in Szene gesetzt. Aus zentraler Position ist der wuchtige Abschluss des 27-Jährigen aber zu zentral. Deswegen kann Schwäbe noch gerade eben parieren. Füllkrug lauert zwar auf den Abpraller, aber kommt nicht an den Ball.

Darmstadt E. Frankfurt 7. Darmstadt presst früh und drängt die Frankfurter tief in die eigene Hälfte zurück. Bislang kommen die Lilien aber noch nicht gefährlich durch.

Heidenheim Wolfsburg 5. Beste setzt sich auf der linken Seite durch und flankt den Ball in den Sechzehner. Doch Rogério klärt vor dem heranfliegenden Beck den Ball aus den Sechzehner und bleibt dann liegen. Er muss kurz behandelt werden, doch nach kurzer Pause geht es für den Wolfsburger weiter.

Freiburg Hoffenheim 3. Danach folgt für die Elf von Christian Streich eine regelrechte Einwurfserie. Rechtsverteidige Kiliann Sildillia bugsiert den Ball dreimal nacheiander mit weiten Einwürfen vors Tor. Eine Torchance ensteht aus dem kurzen Abstecher zum Handball aber nicht.

Bochum Stuttgart 1. Der Ball rollt im Ruhrgebiet. Die Hausherren treten ganz in Dunkelblau an. Die Schwaben sind derweil ganz in Weiß mit ihrem markanten roten Querstreifen auf der Brust gekleidet. Los geht's.

Köln Dortmund 3. Die ersten Aktionen der Begegnung sind vor allem geprägt vom protestierenden Schweigen der Fans. Auf dem Feld ist noch nichts Nennenswertes geschehen.

Bochum Stuttgart 1. Spielbeginn

Freiburg Hoffenheim 1. Die Freiburger haben etwas vor! Nach einem Foul an Höler will der Sport-Club den folgenden Freistoß schnell ausführen und Grifo sofort in die Spitze schicken. Dem Schiri geht das allerdings zu schnell und pfeift die Hausherren zurück. Der Ball war noch gar nicht freigegeben...

Heidenheim Wolfsburg 4. Die Heim- und Gästefans schweigen in den ersten zwölf Minuten und protestieren gegen den Investorendeals. In den ersten Minuten ist noch wenig los, beide Teams versuchen über Ballbesitz erst einmal Ruhe ins Spiel zu bringen.

Darmstadt E. Frankfurt 4. Die Eintracht beginnt munter und hat die erste Ecke im Spiel. Van de Beek bringt den Ball von rechts gefühlvoll in den Strafraum, wo die Darmstädter per Kopf in den Rückraum klären können. Dort kommt Ngankam an die Kugel und feuert aus 18 Metern hart und zentral auf den Kasten - Schuhen kann nach vorne abwehren.

Heidenheim Wolfsburg 1. Und gleich kommen die Gastgeber über die rechte Seiet über Dinkçi durch. Sein Pass ins Zentrum auf Kleindienst bleibt dann aber hängen.

Freiburg Hoffenheim 1. Jetzt rollt der Ball! Schiri Sascha Stegemann gibt die Partie frei. Die Hoffenheimer stoßen an und sind heute in blauen Shirts unterwegs. Freiburg trägt das rote Heimtrikot.

Köln Dortmund 1. Los geht's! Die Gäste stoßen an und spielen in gelben Trikots mit schwarzen Hosen. Köln hält komplett in Weiß dagegen.

Heidenheim Wolfsburg 1. Los geht's! Heidenheim stößt an.

Darmstadt E. Frankfurt 1. Der Ball rollt. Darmstadt stößt an in blau-weißen Trikots. Frankfurt ist in Schwarz unterwegs.

Heidenheim Wolfsburg 1. Spielbeginn

Freiburg Hoffenheim 1. Spielbeginn

Darmstadt E. Frankfurt 1. Spielbeginn

Köln Dortmund 1. Spielbeginn

Freiburg Hoffenheim Rund 33.000 Zuschauer sind heute live mit dabei und trotzen der Kälte im Breisgau. Auch der Gästeblock der Hoffenheimer ist beim Südwest-Duell in Freiburg gut gefüllt.

Heidenheim Wolfsburg Auch Wolfsburg wechselt zweimal. Gegenüber dem 1:1-Remis gegen Mainz tauscht Kovac seine Startelf zweimal. Für den gelb-gesperrten Vranckx und Cozza (Bank) starten heute Rogério und Gerhardt.

Darmstadt E. Frankfurt Schiedsrichter der Partie ist Daniel Siebert. Seine Assistenten an der Seitenlinie sind Jan Seidel und Rafael Foltyn. Als VAR ist Benjamin Cortus im Einsatz.

Köln Dortmund Das Hinspiel konnte der BVB mit 1:0 gewinnen. Allerdings war der Sieg durchaus schmeichelhaft. Köln hielt nicht nur gut mit, sondern war über Konter immer wieder erfolgreich und hielt hinten lange Zeit die Null. Den goldenen Treffer erzielte Donyell Malen erst in der 88. Minute.

Köln Dortmund Edin Terzić wechselt nach dem Erfolg in Darmstadt zweimal das Personal. Niklas Süle, über dessen Bankplatz letzte Woche noch viel diskutiert wurde, beginnt für den kurzfristig verletzt ausfallenden Emre Can. Zudem rückt Jadon Sancho für Jamie Bynoe-Gittens in die Anfangsformation. Für den Engländer ist es der erste Einsatz in der BVB-Startelf seit dem 33. Spieltag der Saison 2020/21. Damals gewann die Bourssia auch dank zweier Sancho-Assists mit 3:1 gegen Mainz.

Heidenheim Wolfsburg Heidenheims Cheftrainer Frank Schmidt wechselt gegenüber dem 1:1-Unentschieden gegen Köln seine Anfangsformation auf drei Positionen. Für Busch, Theuerkauf und den gelb-gesperrten Pieringer stehen heute Traoré, Schöppner und Beck von Beginn an auf dem Platz.

Köln Dortmund Im Vergleich zum Remis gegen den 1. FC Heidenheim nimmt Timo Schultz nur einen notgedrungenen Wechsel vor. Davie Selke, der mit fünf Treffern der absolute FC-Toptorschütze ist, fällt verletzt aus und wird durch Dejan Ljubicic ersetzt.

Freiburg Hoffenheim Schauen wir auf das Personal. Beide Trainer nehmen im Vergleich zur Vorwoche jeweils einen Wechsel vor: Beim Sport-Club läuft Höler für Weißhaupt auf und bei Hoffenheim ersetzt Becker den gesperrten Prömel.

Bochum Stuttgart Zumindest die Bilanz spricht klar für den VfB Stuttgart, der insgesamt 42 der 79 absolvierten Pflichtspiele gegen den VfL Bochum gewinnen konnte (20 Remis, 17 Niederlagen). Insbesondere in der jüngsten Vergangenheit war dabei fast gar nichts mehr für die Elf aus dem Ruhrgebiet zu holen, die nur ein einziges ihrer letzten 20 Pflichtspiele gegen die Schwaben für sich entscheiden konnte (sechs Remis, 13 Niederlagen). Gerade erst im Hinspiel setzten sich die Baden-Württemberger vor heimischer Kulisse überzeugend mit 5:0 durch.

Köln Dortmund Borussia Dortmund ist in Darmstadt ergebnistechnisch ein Start nach Maß gelungen. Gegen die Lilien konnte der BVB mit 3:0 gewinnen. Spielerisch konnten die Schwarz-Gelben zwar nicht sonderlich überzeugen, doch angesichts der sicher eingefahrenen Punkte dürfte ihnen das ziemlich egal sein. Durch den Dreier steht der Revierklub aktuell bei 30 Punkten und damit nur ein Pünktchen schlechter als nach der Hinrunde der Vorsaison. Da es bekanntlich am Ende dennoch für den wohl spannendsten Meisterkampf seit einer gefühlten Ewigkeit gereicht hat, haben die Dortmunder auch für dieses Jahr die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Damit jedoch auch nur die Chance besteht wieder oben anzuklopfen, muss gegen den Tabellenvorletzten nun natürlich ein Sieg eingefahren werden.

Darmstadt E. Frankfurt Schauen wir auf das Personal: Auf Seiten der Gäste fehlen die abgestellten Chaibi, Marmoush und Skhiri. Rode kehrt in den Kader zurück. Im Vergleich zum Dortmund-Spiel rückt Nürnberger für Karic in die Startelf. Außerdem ersetzt Justvan im zentralen Mittelfeld Kempe.

Heidenheim Wolfsburg Der VfL Wolfsburg trennt nur einen Punkt auf seinen heutigen Gegner. Die Wölfe stehen nach der Hinrunde mit 20 Punkten auf dem elften Rang. Jedoch lief es zuletzt für das Team von Chefcoach von Niko Kovac nicht so gut. Nach zwei Niederlagen in Folge gab es gegen Darmstadt einen 1:0-Sieg. Vor der Pause gab es dann aber noch eine 1:2-Niederlage gegen den Meister der vergangenen Saison, den FC Bayern München. Nach der Winterpause holten die Niedersachsen ein 1:1-Unentschieden gegen den FSV Mainz 05.

Freiburg Hoffenheim Vor allem für die TSG geht es heute darum, den eigenen Negativtrend zu stoppen. Die zuvor lange auswärtsstarken Kraichgauer kassierten zuletzt gleich drei Auswärts-Pleiten am Stück und warten ebenfalls seit drei Partien auf ihren nächsten Bundesligasieg. Pünktlich zur Rückrunde will TSG-Tainer Pellegrino Matarazzo nun den Turnaround einleiten: „Wir haben den Wunsch nach mehr und wollen wieder angreifen“, sagte der 1899-Coach.

Bochum Stuttgart Sebastian Hoeneß reagiert auf die 1:3-Pleite am Niederrhein heute mit lediglich einer Veränderung an seiner Startelf: Jamie Leweling erhält den Vorzug vor Pascal Stenzel (Bank).

Darmstadt E. Frankfurt "Uns ist wichtig, neben der gegebenen Emotionalität, die zu solchen Spielen dazugehört, uns auf die eigene Leistung zu konzentrieren. Es wird Fouls geben, es kann scheppern. Dann erwarte ich und das sage ich den Jungs auch nochmal: aufstehen, weitermachen. Und nicht lamentieren. Das ist Fußball", so Eintracht-Trainer Toppmöller vor dem Derby.

Köln Dortmund Für den 1. FC Köln ist es zum Jahresstart direkt das zweite Heimspiel in Folge. Beim FC-Debüt von Timo Schultz gab es am vergangenen Wochenende ein 1:1-Unentschieden gegen Heidenheim. Dabei sah die erste Hälfte noch ziemlich gut aus. Nach dem Seitenwechsel übernahm der Aufsteiger dann aber vermehrt die Kontrolle und entführte schlussendlich einen verdienten Punkt aus dem Rheinland. Aus Sicht der Geißböcke, die mit nur elf Punkten den vorletzten Platz belegen, könnte der Zähler am Ende der Saison natürlich noch wichtig werden, allerdings war der Ertrag zu wenig für ein Heimspiel gegen einen Liganeuling. Heute gegen die favorisierten Dortmunder etwas Zählbares einzufahren, wäre hingegen als absoluter Erfolg zu werten.

Darmstadt E. Frankfurt Während Darmstadt seit zehn Spielen sieglos ist, ist die Eintracht aktuell im Aufwind. Die Frankfurter feierten am vergangenen Wochenende einen 1:0-Sieg gegen RB Leipzig und arbeiteten sich damit auch in der Tabelle nach vorne: Die SGE steht mit aktuell 27 Zählern auf dem sechsten Tabellenplatz.

Bochum Stuttgart Der VfB Stuttgart befindet sich tabellarisch zwar weiterhin auf Champions-League-Kurs, musste zuletzt allerdings auch ein paar Rückschläge hinnehmen. Erstmals unter Sebastian Hoeneß haben die Schwaben gleich zwei Bundesliga-Auswärtsspiele in Folge verloren, bei denen es jeweils exakt drei Gegentore gab. Damit stehen nur vier von zwölf möglichen Punkten aus den letzten vier Ligaspielen bei den Weiß-Roten zu Protokoll, die sich am letzten Sonntag mit einer 1:3-Pleite bei Borussia Mönchengladbach aus der Winterpause zurückmeldeten und durch die Afrika-Cup-Abstellung weiterhin auf ihren Superstar Serhou Guirassy verzichten müssen.

Darmstadt E. Frankfurt "Wir haben uns im Hinspiel schon gut und teuer verkauft. Aber das reicht nicht, denn wir haben verloren. Daher wollen wir im Rückspiel Punkte holen", sagte Lilien-Innenverteidiger Maglica vor dem Derby.

Freiburg Hoffenheim Dass dieses Duell angesichts der vielen Parallelen auf beiden Seiten vielleicht mit einem Unentschieden enden könnte, würde beiden Teams allerdings nicht helfen. Noch können sowohl der Sport-Club als auch die TSG noch in den Kampf um die Europapokal-Plätze eingreifen und mit einem Sieg wieder mehr Druck auf die formstarken Dortmunder und Frankfurter machen. Dem Verlierer droht dagegen erstmal ein Stammplatz im tristen Tabellenmittelfeld.

Bochum Stuttgart Am vergangenen Wochenende punktete Bochum vor heimischer Kulisse gegen den SV Werder Bremen (Endstand: 1:1). Thomas Letsch verändert sein Team im Vergleich zu diesem Spiel notgedrungen auf drei Positionen: Für Cristian Gamboa (Gelbsperre), Keven Schlotterbeck (muskuläre Probleme) und Kevin Stöger (krank) starten heute Noah Loosli, Tim Oermann und Philipp Förster von Beginn an.

Heidenheim Wolfsburg Der 1. Fc Heidenheim steht nach der Hinrunde mit 21 Punkten auf dem neunten Rang in der 1. Bundesliga. Der Aufsteiger ist fünf Spielen ungeschlagen. Nach drei Siegen in Folge für die Mannschaft von Cheftrainer Frank Schmidt gab es nach der Winterpause zuletzt ein 1:1-Unentschieden gegen den 1. FC Köln. Zuvor hatten die Jungs von der Ostalb unter anderem gegen Darmstadt (3:2), Mainz (1:0) und Freiburg (3:2) drei Punkte geholt. Der Zweitliga-Meister der vergangenen Saison hat aktuell auf einen direkten Abstiegsplatz zehn Punkte Vorsprung.

Bochum Stuttgart Die Hinrunde ist für den VfL dennoch als positiv zu bewerten. Gerade einmal sechs der 17 Ligaspiele wurden verloren. So wenige Niederlagen gab es in der Bundesliga für eine Bochumer Mannschaft zum letzten Mal vor exakt 20 Jahren, als 2003/04 sogar nur fünf verlorene Spiele zu Buche standen. Insbesondere im eigenen Stadion waren die Blau-Weißen sehr stark. Auch aktuell ist die Truppe von Thomas Letsch seit fünf Bundesliga-Heimspielen in Folge ungeschlagen (zwei Siege, drei Remis).

Darmstadt E. Frankfurt Derbyzeit in Hessen: Der SV Darmstadt 98 trifft auf Eintracht Frankfurt und möchte gegen den Erzrivalen wichtige drei Punkte für den Klassenerhalt einfahren. Die Gastgeber rangieren mit aktuell zehn Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Am vergangenen Wochenende musste Darmstadt eine deutliche 0:3-Niederlage vor heimischer Kulisse gegen den BVB schlucken.

Bochum Stuttgart Letzten Sommer waren beide Teams noch direkte Tabellennachbarn, wobei der VfL Bochum den VfB Stuttgart am 34. Spieltag mit einem Sieg über Leverkusen noch in die Relegation schickte. Diese Saison hat sich das Kräfteverhältnis klar verschoben. In der Hinrunde holten die Schwaben exakt doppelt so viele Punkte (34) wie die Blau-Weißen (17). Die Weiß-Roten reisen als Tabellendritter ins Ruhrgebiet.

Freiburg Hoffenheim Die Vorzeichen vor dem Duell zwischen den beiden Tabellennachbarn aus dem Südwesten könnten kaum ausgeglichener sein. Beide Teams spielen bislang fast eine exakt gleiche Saison und duellieren sich heute als Tabellensiebter- und Achter. Nur ein Punkt trennt die TSG vom Sport-Club, dazu haben beide Teams bislang jeweils sieben Siege geholt.

Bochum Stuttgart Guten Tag und herzlich willkommen aus dem Vonovia Ruhrstadion. Hier empfängt der VfL Bochum heute um 15:30 Uhr den VfB Stuttgart im Rahmen des 18. Spieltags der Fußball-Bundesliga.

Freiburg Hoffenheim Hallo und herzlich willkommen zum Spiel SC Freiburg - 1899 Hoffenheim! Rechtzeitig vor Spielbeginn geht es los mit dem Liveticker der Partie am 18. Spieltag der Bundesliga.

Heidenheim Wolfsburg Hallo und herzlich willkommen zum Spiel 1. FC Heidenheim 1846 - VfL Wolfsburg! Rechtzeitig vor Spielbeginn geht es los mit dem Liveticker der Partie am 18. Spieltag der Bundesliga.

Darmstadt E. Frankfurt Hallo und herzlich willkommen zum 18. Spieltag der Bundesliga! Am heutigen Samstagnachmittag trifft der SV Darmstadt 98 auf Eintracht Frankfurt. Anpfiff des Spiels im Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt ist um 15:30 Uhr.