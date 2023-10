K'lautern Köln 15. Köln kontert sich nach Vorne. Maina legt den Ball rechts im Strafraum von der Grundlinie zurück. Ein Lauterer Verteidiger klärt.

Bielefeld Hamburg 13. Der HSV möchte schnell antworten. Von rechts rollt die Kugel in den Strafraum, wo sich András Németh leicht löst, allerdings beim Abschluss den Ball nicht voll trifft. Mit zu viel Innenrist legt er das Leder einen guten Meter links vorbei!

M'gladbach Heidenheim 13. Beinahe der Hattrick! Heidenheim bietet beim Borussia-Angriff erneut nur Geleitschutz, sodass N'Goumou einmal mehr auf seiner rechten Seite Platz hat. Seine Flanke erreicht Siebatcheu, dessen Kopfball aus zehn Metern zentraler Position knapp über den Kasten rauscht.

U'haching Düsseldorf 12. Düsseldorf versucht die Kontrolle an sich zu reißen und schnürt die Gastgeber zumindest mal für eine längere Zeit in die eigene Hälfte ein. Dort formieren sich die Unterhachinger jedoch kompakt und können den Zweitligisten vom eigenen Tor weghalten. Bislang verzeichnet die Fortuna noch keine Torannäherung.

M'gladbach Heidenheim 11. Vergeblich wartet man auf eine Antwort des FCH. Gladbach lässt das Leder sicher durch die eigenen Reihen laufen, ist sehr forsch in den Zweikämpfen. Heidenheim kommt nicht wirklich aus der eigenen Hälfte heraus.

K'lautern Köln 12. Die zweite Kölner Ecke bringt erneut Gefahr. Kainz bringt den Ball von links in Richtung Elfmeterpunkt. Waldschmidt kommt ziemlich frei zum Kopfball. Sein Aufsetzer wird noch von Martel abgefälscht und geht knapp rechts daneben.

Bielefeld Hamburg 11. Tooor für Arminia Bielefeld, 1:0 durch Nicklas Shipnoski

Der Außenseiter führt auf der Alm! Eine Kopfballablage von Sarenren Bazee schießt Nassim Boujellab wunderbar aus der Drehung aufs Tor. Sofort taucht Raab ab, um die Kugel noch irgendwie an den Innenpfosten zu lenken. Genau auf diesen Abpraller spekuliert jedoch Nicklas Shipnoski und trifft ins verwaiste rechte Eck!

K'lautern Köln 11. Es gibt bisher auf beiden Seiten viele Standardsituationen. Es ist ein unterhaltsames Spiel. Die fußballerischen Glanzmomente lassen aber noch auf sich warten.

Bielefeld Hamburg 10. Gelbe Karte für Michél Kniat (Arminia Bielefeld)

Auch der Trainer der Ostwestfalen sieht früh Gelb, nachdem er sich über eine fehlende Verwarnung für László Bénes beklagt.

U'haching Düsseldorf 10. Starker Beginn von den Hachingern! Fetsch dribbelt an der Strafraumgrenze an und spielt einen klugen Doppelpass mit Simon Skarlatidis. Dadurch erhält er den Ball halbrechts im Strafraum und kann es aus zehn Metern mit einem Schlenzer auf das lange Eck probieren. Der Angreifer bekommt jedoch zu wenig Druck auf den Ball, weshalb Karol Niemczycki sicher parieren kann.

M'gladbach Heidenheim 9. Tooor für Bor. Mönchengladbach, 2:0 durch Jordan Siebatcheu

Der schnelle Doppelpack von Siebatcheu! Reitz nimmt im Mittelfeld Tempo auf, dann wird der Ball über mehrere Stationen auf die rechten Seite zu N'Goumou in den Strafraum verlagert. Der lässt den schülerhaft verteidigenden Föhrenbach stehen, kommt so zur Grundlinie und legt anschließend auf den im Zentrum wartenden Siebatcheu zurück. Der lässt sich nicht zweimal bitten und schiebt aus acht Metern ein. Die Borussia verschafft sich ein erstes Polster!

Bielefeld Hamburg 8. Gelbe Karte für Can Özkan (Arminia Bielefeld)

Für das erste Foulspiel des Abends sieht Özkan direkt Gelb. Diese verdient er sich durch ein taktisches Vergehen.

U'haching Düsseldorf 8. Fortuna Düsseldorf zeigt sich nervös. Soeben konnte Siebert einen schlampigen Aufbaupass von Oberdorf nahe der rechten Seitenlinie nicht kontrollieren, wodurch die Hachinger einen Einwurf gutgeschrieben bekamen. Die Gastgeber machen bislang den etwas wacheren und gefestigteren Eindruck.

M'gladbach Heidenheim 6. Heidenheim wagt sich nun erstmals nach vorne und greift über die rechte Seite an. Traoré will Sessa mitnehmen, der aber das Zuspiel nicht erreichen kann. Wöber stellt den Körper rein und beruhigt die Situation.

K'lautern Köln 8. Ritter bringt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld in den Strafraum. Der Ball wird unkontrolliert verlängert. Schwäbe kommt nicht dran, aber ein Verteidiger klärt.

U'haching Düsseldorf 6. Düsseldorf erhält einen etwas kleinlichen Freistoßpfiff im linken Halbfeld. Klaus führt aus und bringt den Ball mit Zug zum Tor in den Sechzehner, jedoch ist Fetsch dazwischen und kann zur Ecke klären. Der anstoßende Eckball bringt nichts ein.

K'lautern Köln 8. Es ist bisher das erwartete Spiel auf Augenhöhe. Hier ist kein Klassenunterschied zu erkennen.

Bielefeld Hamburg 6. Im Gegenzug die Chance für den HSV! Linksaußen dribbelt Öztunali stark an, zieht mit Tempo in die Mitte und zieht flach ab. Kersken kann nur prallen lassen, wodurch Königsdörffer zum Kopfball kommt, allerdings über den wieder aufstehenden Keeper und das Tor hinwegköpft!

Bielefeld Hamburg 5. Für einige Sekunden setzt sich die Arminia im letzten Drittel des Gegners fest. Klare Abschlüsse aufs Tor bleiben trotz zweier Abschlüsse jedoch aus.

U'haching Düsseldorf 4. Simon Skarlatidis legt sich den Ball zurecht und führt den Standard aus 23 Metern, halbrechter Position, direkt aus. Sein Flachschuss wird jedoch abgeblockt. Keine Gefahr für das Gäste-Tor.

K'lautern Köln 5. Beinahe die Führung für die Gäste! Die Ecke von der rechten Seite wird von Paqarada in den Strafraum gebracht. Aus acht Metern kommt Hübers zum Kopfball. Sein Abschluss geht knapp über die Latte.

Bielefeld Hamburg 4. Am rechten Pfosten sind gleich zwei Hamburger frei, als Pherai den springenden Ball etwas übereifrig per Kopf nimmt. So kann Kersken sicher zupacken und weit abschlagen.

Bielefeld Hamburg 3. Ein abgefälschte Distanzschuss stellt sich als Gefahr heraus. Poręba zieht in diesem Fall ab, doch Jonas Kersken kommt rechtzeig ins rechte Eck.

K'lautern Köln 5. Auch Köln holt eine erste Ecke raus.

K'lautern Köln 4. Erster Abschluss des Spiels! Nach der Ecke von Ritter landet der Ball an der Strafraumgrenze bei Tomiak. Der Mittelfeldspieler zieht volley mit rechts ab. Sein Schuss fliegt einige Meter links daneben.

M'gladbach Heidenheim 3. Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:0 durch Jordan Siebatcheu

Die frühe Führung für die Borussia! Nach einer Ecke kommt Jordan Siebatcheu am ersten Pfosten an den Ball, der diesen in Richtung Tor drückt. Pieringer will den Ball kurz vor der Linie klären, fälscht den Ball aber so ab, dass Eicher nicht mehr eingreifen kann. Toller Auftakt der Heimmannschaft!

U'haching Düsseldorf 3. Gelbe Karte für Jamil Siebert (Fortuna Düsseldorf)

Siebert kommt etwas zu spät gegen Maier in den Freistoß. Eigentlich trifft der Innenverteidiger seinen Gegenspieler aber nicht richtig, weshalb die Verwarnung etwas hart ist. Zudem hat Haching gleich die Chance aus einer aussichtsreichen Freistoßposition.

U'haching Düsseldorf 2. Unterhaching spielt sich ruhig in der eigenen Hälfte den Ball zu, während die Düsseldorfer erstmal abwarten, um zu sehen, was die Gastgeber so mit der Kugel anstellen.

M'gladbach Heidenheim 1. Gladbach beginnt aktiv, ist sofort im Vorwärtsgang: Koné weicht auf die linke Seite aus, findet mit seiner Hereingabe Siebatcheu, weil Pick nicht klären kann. Der Schuss des Angreifers geht aber am Tor vorbei. Die Borussia ist sofort da!

K'lautern Köln 3. Köln hat zunächst viel den Ball. Kaiserslautern lauert auf Umschaltsituationen. Beim ersten Kölner Ballverlust holen die Hausherren direkt eine Ecke raus.

U'haching Düsseldorf 1. Die Partie läuft! Die Gäste aus Düsseldorf haben Anstoß und agieren in den weißen Trikots. Die Hachinger tragen rote Shirts.

M'gladbach Heidenheim 1. Schiedsrichter Timo Gerach hat die Partie freigegeben - der Ball rollt! Ganz ausverkauft ist das Stadion im Borussia-Park heute im Übrigen nicht.

Bielefeld Hamburg 1. Auf der Alm rollt die Kugel. Die Rothosen stoßen in eben diesen an. Ab geht die wilde Fahrt!

M'gladbach Heidenheim 1. Spielbeginn

Bielefeld Hamburg 1. Spielbeginn

U'haching Düsseldorf 1. Spielbeginn

K'lautern Köln 1. Spielbeginn

U'haching Düsseldorf Alles ist angerichtet für 90 spannende Minuten oder mehr. Schiedsrichter Alexander Sather wird das Duell zwischen dem Drittligisten und dem Zweitligisten in wenigen Momenten eröffnen.

Bielefeld Hamburg Die Stimmung in der SchücoArena ist sehr gut. Beide Fangruppierungen pflegen eine langjährige Fanfreundschaft. Unter dem Schein des Flutlichts treten beide Teams hinaus auf den Rasen. Es dauert nicht mehr lange!

U'haching Düsseldorf Die beiden Teams treten heute zum neunten Mal aufeinander. Im direkten Vergleich führen die Hachinger mit fünf Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage. Das letzte Aufeinandertreffen ist allerdings auch schon fast 15 Jahre her. Die Stimmung im Alpenbauer Sportpark ist erwartungsfroh. In wenigen Momenten werden die Akteure den Platz betreten.

U'haching Düsseldorf Haching-Trainer Marc Unterberger verändert sein Team im Vergleich zum 3:0-Sieg gegen Mannheim auf zwei Positionen. Beide Wechsel betreffen das Mittelfeld, wo Aaron Keller und Ben Westermeier nicht mitmischen können. Die beiden Youngster werden Eins-zu-Eins durch den talentierten Boipelo Mashigo und den routinierten Maximilian Welzmüller ersetzt. Taktisch werden die Gastgeber voraussichtlich in einem 4-3-3-System auflaufen. Insgesamt setzt Marc Unterberger auf sehr viel Erfahrung. Ganze sieben Akteure sind 30 Jahre oder älter.

Bielefeld Hamburg Mit Dr. Robert Kampa übernimmt ein Schiedsrichter die Leitung dieser Partie, der über viel Erfahrung in der 2. und 3. Liga verfügt. Dem 41-jährigen Arzt assistieren die Linienrichter Leonidas Exuzidis und Marcel Gasteier.

M'gladbach Heidenheim Im Vergleich zur Generalprobe am vergangenen Wochenende wechselt Borussia-Coach Seoane auf zwei Positionen: In der Offensive wandern Pléa und Honorat auf die Bank, sie werden von Hack und den in der Bundesliga Rot-gesperrten Koné ersetzt. Heidenheim-Trainer Schmidt tauscht dagegen gleich fünfmal durch: Im Tor bekommt Ersatzkeeper Eicher seine Chance, er kommt für Müller in die Startelf. Neben ihm sind Thomalla, Pick, Pieringer und Sessa neu dabei, sie ersetzen Theuerkauf, Beste, Beck und Dinkçi, die allesamt auf der Bank Platz nehmen.

Bielefeld Hamburg Auch Tim Walter setzt auf Rotationen und dürfte Sorgen auslösen, dass der heutige Gegner unterschätzt wird. Matheo Raab, William Mikelbrencis, Stephan Ambrosius, Łukasz Poręba, Levin Öztunali und András Németh werden alle in die Startelf gespült. Dafür sitzen Stammspieler wie Daniel Heuer Fernandes, Guilherme Ramos und Robert Glatzel auf der Bank. Dort nimmt übrigens auch der 16-jährige Stürmer Otto Stange Platz, der bislang nur bei den B-Junioren unterwegs war.

M'gladbach Heidenheim Mit 8:0 besiegte Heidenheim den Oberligisten Rostocker FC und zog so in die zweite Runde des DFB-Pokals ein. Für die Hälfte der Tore verantwortlich war der Doppelsturm bestehend aus Kleindienst und Pieringer. Auf diesem ruhen auch heute wieder die offensiven Hoffnungen, weil die beiden Top-Scorer aus der Bundesliga nur auf der Bank sitzen: Dinkçi und Beste. Kleinienst hat zwar in der Bundesliga die meisten erwarteten Tore mit einem xG-Wert von fast fünf, ihm fehlt in dieser Saison aber noch die Kaltschnäuzigkeit.

Bielefeld Hamburg Michél Kniat überrascht ein Stück weit, weil er im Vergleich zum jüngsten Ligasieg mit Marius Wörl, Fabian Klos und Leandro Putaro drei Spieler aus der Startelf nimmt, die sich zuletzt festgespielt hatten. Dazu rotiert Merveille Biankadi auf die Bank. Dafür beginnen Can Özkan, Nassim Boujellab, Nicklas Shipnoski und Manuel Wintzheimer.

U'haching Düsseldorf Fortuna-Coach Daniel Thioune nimmt im Vergleich zum 4:1-Erfolg in Braunschweig vier Veränderungen vor. Eine davon trifft das Tor, wo Karol Niemczycki den erkrankten Stammkeeper Florian Kastenmeier ersetzt. Fehlen werden außerdem der ebenfalls erkrankte Jordy de Wijs und der an einer Stressfraktur laborierende Matthias Zimmermann. Die beiden Verteidiger werden durch Takashi Uchino und Tim Oberdorf ersetzt. Nicht mit dabei ist zudem Shinta Appelkamp, der den Platz im rechten Mittelfeld für Jona Niemiec räumt.

M'gladbach Heidenheim In der ersten Runde besiegte die Borussia den unterklassigen TuS Bersenbrück mit 7:0. Dabei herausragend war Flügelspieler Franck Honorat, der sich nach seinem Transfer schnell in Mönchengladbach zurecht findet und in der Bundesliga immerhin schon fünf Scorer-Punkte sammeln konnte. Der Franzose wird aber heute wohl nur von der Bank kommen. Auf dem Flügel startet heute erneut Nathan N'Goumou, der am vergangenen Wochenende gegen den FCH jedes seiner drei Dribblings erfolgreich abschloss und mit einer Passquote von 92% sehr präzise agierte.

K'lautern Köln Steffen Baumgart nimmt nach der Blamage gegen Leipzig nur eine Änderungen in seiner Anfangself vor. Schmitz startet hinten rechts anstelle des erkrankten Carstensen.

Bielefeld Hamburg In der ersten Runde mussten Bielefeld und Hamburg bereits ihre Qualitäten nachweisen. Als Drittligist zog die Arminia den VfL Bochum aus der Bundesliga. Zwar gaben die Ostwestfalen eine 2:0-Führung aus der Hand, behielten dann aber die Oberhand im Elfmeterschießen. Dagegen gab der Hamburger SV gegen Schalke 04 einen ersten Vorgeschmack auf die 2. Liga. Mit 5:3 wurden die Knappen niedergerungen, wohlgemerkt ohne Elfmeterschießen. Es dauerte allerdings bis zur Nachspielzeit, ehe Robert Glatzel und Jean-Luc Dompé die entscheidenden Tore erzielten.

K'lautern Köln Zum Personal: Dirk Schuster vertraut bei Kaiserslautern auf die Startaufstellung, die am Samstag gegen den HSV auf dem Platz stand. Der Trainer nimmt keine Wechsel vor.

K'lautern Köln Der 1. FC Köln ist sehr schlecht in die Bundesliga gestartet und auch der Derbysieg gegen Gladbach vor anderthalb Wochen konnte der Mannschaft von Steffen Baumgart keinen Aufwind geben. Am vergangenen Samstag gab es direkt wieder den Dämpfer: Köln verlor mit 0:6 in Leipzig. Die Kölner haben vor allem Probleme in der Offensive. Erst sieben Tore gelangen in neun Spielen. Das ist die schwächste Ausbeute in der Bundesliga. Aufgrund dieser Statistiken ist Kaiserslautern heute Abend definitiv kein Außenseiter.

K'lautern Köln Kaiserslautern spielt oben mit in der 2. Liga. Die Roten Teufel stehen nach elf Spieltagen auf Platz sechs. Es fehlen nur drei Punkte zu einem direkten Aufstiegsplatz. Am vergangenen Samstag spielten die Lauterer 3:3 gegen den HSV. Mit 24 erzielten Toren hat die Mannschaft von Dirk Schuster zusammen mit Hannover 96 die beste Offensive der Liga. Die Abwehr ist die Problemzone: Der FCK hat mit 21 Gegentoren die viertschwächste Defensive.

Bielefeld Hamburg Beim HSV geht es auch in diesem Jahr nur um den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Einmal mehr sorgt dabei die fehlende Konstanz für eine gewisse Unsicherheit, die am Ende des Jahres gerade groß genug sein könnte, um das große Ziel zu verpassen. Bei all der Schwarzmalerei lohnt sich allerdings ein Blick auf die Fakten, denn tatsächlich muss der HSV nur eine Schwäche abstellen: Zu Hause fehlen die Siege! Erst einmal konnten die Rothosen dieses Jahr in der Fremde gewinnen. Um die dritte Runde zu erreichen, muss ein weiterer Sieg dazukommen.

U'haching Düsseldorf Fortuna Düsseldorf konnte in der 1. Pokalrunde Illertissen mit 3:1 bezwingen. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch eigentlich auf der Liga, wo man den Aufstieg ins Oberhaus unbedingt schaffen möchte. Derzeit sieht es für die Düsseldorfer mit dem zweiten Tabellenplatz sehr gut aus. Nach zwischendurch drei sieglosen Spielen, ist die Fortuna durch den spektakulären 4:3-Erfolg gegen Kaiserslautern und den souveränen 4:1-Sieg in Braunschweig wieder auf Kurs. Den heutigen Gegner aus Unterhaching darf man trotzdem keinesfalls unterschätzen.

M'gladbach Heidenheim Die Partie am heutigen Dienstagabend ist eine Wiederholung des Spiels vom vergangenen Wochenende. Dort empfing Gladbach bereits die Heidenheimer - die Generalprobe für heute entschied die Borussia mit 2:1 für sich. Dabei agierte die Borussia überzeugend: Sie ließ in der Defensive wenig zu und setzte mit immerhin 13 Schüssen im Angriff immer wieder Nadelstiche. Folglich gehen die Fohlen heute als leichte Favoriten ins Spiel: Mit dem Erfolg am vergangenen Wochenende konnten sie sich auch in der Bundesliga-Tabelle an Heidenheim vorbeischieben.

Bielefeld Hamburg Über zehn Spieltage lang sah es sehr düster aus für Arminia Bielefeld. Bis auf die Abstiegsränge fielen die Ostwestfalen zurück, weshalb bereits einiges darauf hindeutete, dass der DSC bis in die vierte Liga durchgereicht werden könnte. Vor einigen Wochen gelang dann aber wieder ein Sieg, der nun schon zu einer kleinen Serie ausgebaut werden konnte. Mit drei Siegen in Folge sprangen die Arminen bis auf den 11. Platz und plötzlich scheinen die Aufstiegsränge nicht mehr so weit entfernt.

K'lautern Köln Hallo und herzlich willkommen zur 2. Runde des DFB-Pokals. Heute um 20:45 Uhr trifft der 1. FC Kaiserslautern auf den 1. FC Köln.

U'haching Düsseldorf Die Hachinger haben in der 1. Hauptrunde das bayerische Derby gegen den FC Augsburg überraschend mit 2:0 gewonnen. Die starke Pokal-Leistung konnte der Aufsteiger auch in der dritten Liga punktuell bestätigen. Derzeit belegt die Spielvereinigung den zehnten Tabellenplatz. Am vergangenen Freitag konnte das Team beim 3:0 gegen Mannheim Selbstvertrauen tanken, nachdem man zuvor nur einen Punkt aus drei Spielen gesammelt hatte. Natürlich ist Unterhaching heute der Underdog, jedoch sehr wahrscheinlich kein Kanonenfutter und durchaus stark genug, um der Fortuna Paroli zu bieten.

U'haching Düsseldorf Hallo und herzlich willkommen zur 2. DFB-Pokal-Hauptrunde. Am heutigen Dienstagabend kommt es zum Duell zwischen der Spielvereinigung Unterhaching und Fortuna Düsseldorf. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr.

Bielefeld Hamburg Letztes Jahr noch in der 2. Bundesliga, heute in der 2. Runde des DFB-Pokals. Um 20:45 Uhr empfängt Arminia Bielefeld den Hamburger SV. Herzlich willkommen!