Über rechts hat Jung etwas Platz und flankt dann in die Mitte. Dort steigt Matanović zwar hoch, doch Hüsing ist vor ihm am Leder und kann klären.

Eine Halbfeldflanke von Heise von links leitet Schleusener artisitsch zu Matanović weiter. Der setzt zentral am Sechzehner zu einem kleinen Tänzchen an, der anschließende Schussversuch kann jedoch geblockt werden.

Kunze liegt am Boden, scheint nach einem Luftduell unglücklich auf der rechten Schulter gelandet zu sein. Er wird zwar auf dem Platz behandelt, scheinen seinen Arbeitstag aber in Kürze fortsetzen zu können.

Welch ein stürmischer Beginn der Hausherren! Augenblicke, nachdem Ansah aus mittigen 15 Metern mit einem satten Linksschuss an der Brust Zielers gescheitert ist, köpft Klefisch aus gut sechs Metern infolge einer Flanke Muslijas von links an die Latte .

Der SCP schnuppert an einem schnellen Treffer! Flotho treibt den Ball über links nach vorne und sucht den unbewachten Bilbija mit einer Flanke an das rechte Fünfereck. Torhüter Zieler ist gerade noch rechtzeitig vorgerückt und rettet mit den Fingerspitzen der linken Hand.

Los geht's! Die komplett in Schwarz spielenden Gäste stoßen an. Berlin hält im gewohnten Blau-Weiß dagegen.

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Deniz Aytekin den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

Dafür spricht auch die Statistik. Bei den letzten vier Duellen fielen insgesamt zwölf Tore, Langeweile ist demnach nicht auf der Tagesordnung. In der Vorsaison gewann der KSC beide Aufeinandertreffen mit jeweils 2:0, Rostock hat also noch eine Rechnung offen. Der letzte Auswärtssieg der Kogge liegt allerdings schon etwas zurück, 1995 siegte man in Karlsruhe durch Tore von Baumgart und Beinlich. Damals an der Seitenlinie: Frank Pagelsdorf.