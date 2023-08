Teutonia 05 Leverkusen 33. Die Rheinländer erspielen sich drei weitere Eckbälle, kommen dabei aber kaum gefährlich durch. Dennoch schaffen es die Hausherren in dieser Phase gar nicht mehr, die eigene Hälfte zu verlassen.

Schott Mainz Dortmund 35. Tooor für Borussia Dortmund, 1:3 durch Sébastien Haller



Oberneuland Nürnberg 19. Tooor für 1. FC Nürnberg, 0:4 durch Ahmet Gürleyen



Atlas St. Pauli 33. Atlas sorgt mit einer vergleichsweise langen Ballbesitzphase mal für etwas Entlastung für die eigene Hintermannschaft. Ansonsten können die Hausherren bislang froh sein, dass es "nur" 0:1 steht.

Vikt. Köln Werder 32. Ducksch flankt eine Ecke viel zu hoch ins Niemandsland auf der anderen Seite des Spielfeldes. Sekunden später lässt Bittencourt für Schmid durch, der zieht aus der Distanz ab. Viktoria-Keeper Ben Voll hat beim zu unplatzierten Versuch keine Probleme.

Schott Mainz Dortmund 34. Tooor für TSV Schott Mainz, 1:2 durch Nils Gans

Schott Mainz stellt aus heiterem Himmel den Anschluss her! Müller schlägt einen Freistoß aus dem rechten Mittelfeld im hohen Bogen auf die linke Sechzehnerseite. Nachdem Gans' direkter Versuch einer Vorarbeit Bensebaini aus nächster Nähe am Kopf getroffen hat, feuert

Vikt. Köln Werder 30. Burke setzt im Sechzehner im Laufduell mit May seinen Körper hart, aber fair ein und kann so die Situation entschärfen.

Teutonia 05 Leverkusen 30. Infolge eines Eckballs steigt Amine Adli am Elfmeterpunkt hoch, köpft das Leder aber weit über das Gehäuse.

FC Gütersloh Kiel 30. Beinahe das 0:1! Eine Ecke von links senkt sich fünf Meter vor dem langen Pfosten. Colin Kleine-Bekel ist dort und drückt mit der Stirn ins kurze Eck ab. Dort ist Peters und kann blitzschnell auf der Linie seine Schulter in den Weg halten. Die Kugel rollt vor ihn, doch er kann sich noch lang machen und den Ball im Nachfassen unter sich begraben.

Atlas St. Pauli 30. Die Gäste lassen Ball und Gegner laufen und holen damit das Maximum aus den Platz- und Wetterverhältnissen (leichter Regen) heraus. Währenddessen ist die Stimmung bei den heimischen Fans dennoch überragend.

Vikt. Köln Werder 28. David Philipp startet halblinks in die Tiefe, May bedient ihn mit einem Steilpass. Philipp legt sich den Ball im Strafraum auf den rechten Fuß, gerade noch rechtzeitig rauscht Stage heran und klärt ins Toraus. Dabei hat Philipp das Spielgerät wohl nochmal berührt, Schiedsrichter Frank Willenborg entscheidet daher auf Abstoß.

Schott Mainz Dortmund 32. Hummels mit dem Kopf! Der Routinier erreicht Brandts recht tiefe Eckstoßflanke am kurzen Fünfereck und nickt den Ball in Richtung naher Ecke. Der Ball rauscht nicht weit am Aluminium vorbei.

Oberneuland Nürnberg 15. Tooor für 1. FC Nürnberg, 0:3 durch Daichi Hayashi

Jetzt schwimmen den Gastgebern die Fälle so langsam davon. Die japanische Ko-Produktion Kanji Okunuki & Daichi Hayashi sorgt für das 3:0. Okunuki ist der Passgeber, der seinen Landsmann mit einem Zuspiel aus dem linken Halbraum findet. Hayashi befindet sich auf gleicher Höhe mit dem letzten Verteidiger, steht damit nicht im Abseits und hat nur noch Paul Engelkestock vor sich. Der Angreifer scheitert zwar zunächst am Keeper, jedoch bekommt er den Ball zurück und verwandelt den Nachschuss.

Teutonia 05 Leverkusen 28. Gelbe Karte für Fabio Maiolo (FC Teutonia 05)

Fabio Maiolo kommt im Zentrum gegen Exequiel Palacios zu spät und handelt sich die erste Verwarnung des Nachmittags ein.

Schott Mainz Dortmund 30. Schlotterbeck übernimmt den linken Part der Innenverteidigung; Hummels wechselt auf rechts.

Oberneuland Nürnberg 14. Tooor für 1. FC Nürnberg, 0:2 durch Can Uzun

Schon wieder trifft Can Uzun. Nach einem tollen Chipp-Pass aus dem Mittelfeld steht Duman links im Strafraum frei und spielt den Ball direkt in die Mitte, wo Uzun lauert und nur noch den Fuß hinhalten muss.

Schott Mainz Dortmund 29. Einwechslung bei Borussia Dortmund: Nico Schlotterbeck

Vikt. Köln Werder 27. Die Rheinländer haben nun auch längere Ballstafetten. Offensiv strahlen sie dabei zwar noch nicht allzu viel Gefahr aus, doch spielerisch ist das ordentlich vom Drittligisten.

Oberneuland Nürnberg 13. Paul Engelkestock kann sich erstmals auszeichnen, indem er einen 17-Meter-Schuss von Daichi Hayashi stark pariert.

FC Gütersloh Kiel 28. Kiel tut sich noch schwer. Vor allem weil es häufig zu langsam geht, bekommt Gütersloh immer wieder alle Spieler hinter den Ball.

Schott Mainz Dortmund 29. Auswechslung bei Borussia Dortmund: Niklas Süle

Atlas St. Pauli 27. Und das Team vom Millerntor will mehr! Irvine taucht rechts vor dem Kasten auf und zögert etwas zu lang mit dem Abschluss. So entscheidet er sich spät für den Schuss in Richtung kurzes Eck, doch ein Delmenhorster Bein geht in letzter Sekunde dazwischen.

Teutonia 05 Leverkusen 26. Nach verhaltenen Minuten zieht das Team von Xabi Alonso die Zügel wieder leicht an und drängt Ottensen weit zurück.

Schott Mainz Dortmund 28. Süle hat Schmerzen im unteren Rücken und muss auf dem Rasen behandelt werden. Möglicherweise ist Edin Terzić zu einem frühen personellen Tausch gezwungen; mit Schlotterbeck macht sich schon ein potentieller Ersatz bereit.

Atlas St. Pauli 26. Damit dürften die Kiezkicker von nun an deutlich entspannter auftreten, nicht im Sinne eines fahrigen Auftritts, sondern ohne die Last, dem guten Auftreten auch Tore folgen zu lassen. Es bleibt abzuwarten, wie der Gegentreffer die Gastgeber beeinflusst.

Vikt. Köln Werder 24. Bittencourts Flanke aus dem rechten Halbfeld fliegt hinter dem zweiten Pfosten ins Toraus. Offensiv ist das noch zu unkreativ von den Norddeutschen.

Teutonia 05 Leverkusen 24. Leverkusen fordert einen Elfmeter, da der am Boden liegende Marcus Coffie einen Steckpass von Exequiel Palacios mit der Hand stoppt. Neben dem Mittelfeldspieler beschweren sich auch Trainer Xabi Alonso und Sportdirektor Simon Rolfes vehement an der Seitenlinie, jedoch Schiedsrichter Tom Bauer lässt weiterlaufen - Glück für den Regionalligisten.

FC Gütersloh Kiel 25. Was für eine Chance! Esko wird durch Buckmaier in die Spitze geschickt. Minimal rechts versetzt geht er in di Box und an Komenda vorbei. Aus 13 Metern entscheidet er sich aber gegen den freien Linksschuss und will stattdessen nochmal auf die andere Seite des Verteidigers ziehen. Dabei verliert er den Ball dann ohne Abschluss aber doch noch. Den muss er irgendwie mit links abdrücken!

Schott Mainz Dortmund 27. Der BVB ist also doch schon zur Halbstundenmarke auf Kurs. Derweil muss sich der TSV schnell wieder fangen, damit es nicht noch vor dem Kabinengang richtig deutlich wird. Mit dem aktuellen Zwischenstand ist er zweifellos unter Wert geschlagen.

Oberneuland Nürnberg 11. Tooor für 1. FC Nürnberg, 0:1 durch Can Uzun

Die dritte klare Torchance der Nürnberger sitzt. Schleimer zieht von links kommend in den Strafraum und bleibt zwar an Trebin hängen, bekommt den Ball aber per unfreiwilligen Doppelpass zurück. Daraufhin stochert er das Leder durch zu Uzun, der aus sieben Metern mit einem Flachschuss ins linke Eck verwandelt. Damit geht auch das dritte Pflichtspieltor der Nürnberger auf das Konto des 17-Jährigen.

Teutonia 05 Leverkusen 22. Teutonia erkämpft sich nun sogar den ersten eigenen Eckball dieser Begegnung: Weil der Ball aber sehr nah an den gegnerischen Kasten fliegt, packt Bayer-Kapitän Lukáš Hrádecký sicher zu.

Oberneuland Nürnberg 10. Die Latte verhindert das 1:0 für den 1. FC Nürnberg! Ausgangspunkt ist Can Uzun, der Kanji Okunuki mit einem Steilpass auf der linken Seite freispielt. Der Japaner zieht in die Mitte und probiert es aus zwölf Metern mit einem Schlenzer ins lange Eck. Der Ball touchiert die Latte, fliegt jedoch ins Toraus.

Atlas St. Pauli 24. Tooor für FC St. Pauli, 0:1 durch Eric Smith

Smith zirkelt einen Freistoß astrein ins rechte Eck! Circa 25 Meter vor dem gegnerischen Tor in halb rechter Position bekommt St. Pauli einen Freistoß zugesprochen. Smith nimmt sich der Sache mit seinem starken rechten Fuß an und hebt das Leder gefühlvoll ins rechte obere Eck. Schobert hatte zuvor seine Mauer nicht optimal platziert, denn die Kugel fliegt rechts um sie herum.

Vikt. Köln Werder 22. Die Spielanteile sind nach dem Platzverweis etwas ausgeglichener. Spannend wird vor allem, ob Viktoria nach deutlich mehr Spielzeit profitiert.

FC Gütersloh Kiel 21. Machino mit dem nächsten Schuss. Ein Angriff über rechts wird früh am Strafraum abgefangen. Im Rückraum kommt der Japaner zum Abschluss, doch der Drop-Kick rauscht weit drüber und trifft nur die Arme der sich schützenden Zuschauer im Block hinter dem Tor.

Schott Mainz Dortmund 24. Tooor für Borussia Dortmund, 0:2 durch Julian Brandt

Der BVB legt das zweite Tor schnell nach! Malen überläuft Schlosser auf dem rechten Flügel, tankt sich in den Sechzehner und spielt flach und hart nach innen. Brandt ist einen Tick schneller als Ahlbach und drückt den Ball aus vier Metern in die Maschen.

Oberneuland Nürnberg 8. Ein leichter Klassenunterschied deutet sich bereits in der Anfangsphase an. Die Gastgeber verschieben jedoch gut und sind schnell und aggressiv in den Zweikämpfen. Demnach tut sich der Club auch schwer damit, sich durch das Zentrum in den Sechzehner zu kombinieren.

Atlas St. Pauli 21. Gut 20 Minuten sind gespielt und im Grunde genommen ist es ein Spiel auf ein Tor. Die Gäste müssen sich vorwerfen lassen, noch keinen Treffer erzielt zu haben.

Teutonia 05 Leverkusen 19. Die Hausherren zeigen sich nicht geschockt, sondern setzen gleich zwei Nadelstiche in der Offensive. An der Strafraumgrenze ist jedoch in beiden Fällen Schluss.

Vikt. Köln Werder 20. Füllkrug lässt halblinks einen Gegenspieler ins Leere grätschen und findet mit einem Querpass Bittencourt. Der nimmt den Ball direkt, jagt das Leder aus mehr als zwanzig Metern aber klar über das Tor.

FC Gütersloh Kiel 20. Der Ballbesitz ist in der Anfangsphase gleichmäßig verteilt. Man merkt keinen Klassenunterschied.

Oberneuland Nürnberg 5. Fast die frühe Führung für den Club! Nach einem starken Chipp-Ball in den Sechzehner behält Daichi Hayashi den Überblick und setzt den besser positionierten Jamie Lawrence in Szene, der jedoch ein wenig zu lang braucht, um aus acht Metern aufs Tor zu zielen. Dies ermöglicht der Oberneuländer Abwehr zwei, drei Spieler hinter den Ball zu bekommen, wovon einer den Abschluss per Block knapp am Tor vorbei lenkt.

Schott Mainz Dortmund 22. Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Sébastien Haller

Haller eröffnet die Dortmunder Pflichtspielsaison 2023/2024! Nachdem eine Flanke von rechts an die linke Strafraumlinie durchgerutscht ist, gibt Brandt mit dem linken Innenrist an die halblinke Fünferkante. Der unbewachte Haller vollendet mit einem wuchtigen Kopfstoß unhaltbar in die obere halbrechte Ecke.

Schott Mainz Dortmund 21. Der flinke Schwarz kann der schwarz-gelben Restverteidigung immer mal wieder Probleme bereiten. Der Außenseiter wartet zwar noch auf seinen ersten gefährlichen Abschluss, zeigt aber beeindruckend viel Präsenz jenseits der Mittellinie.

Vikt. Köln Werder 18. Bittencourt wird mit einem hohen Pass hinter die Kölner Abwehrkette gesucht, verpasst den Ball aber knapp.

Vikt. Köln Werder 17. Der erste ernsthafte Abschluss! Dem Gastgeber bietet sich offensiv natürlich immer mal wieder etwas mehr Platz, Marseiler schiebt heraus zu Bogićević. Der nimmt Tempo auf, schlägt kurz vor der Strafraumkante einen Haken und zieht nach innen. Aus knapp 18 Metern zieht er in freier Schussbahn ab, der Schuss muss aber deutlich platzierter kommen. Flach und mittig bereitet Bogićević Pavlenka keine Probleme.

Oberneuland Nürnberg 3. Ali Loune holt nach Zuspiel von Lukas Schleimer den ersten Eckball heraus. Taylan Duman bringt den Ball von der rechten Seite in die Mitte, jedoch haben die Gastgeber in der Mitte die Lufthoheit.

FC Gütersloh Kiel 17. In Eckbällen steht es 2:1 und das sagt auch etwas über das Spiel aus: Sie sind etwas häufiger vorne, auch wenn die Pichler-Chance bisher sicherlich am gefährlichsten war.

Atlas St. Pauli 18. Schobert reagiert auf der Linie blitzschnell! Irvine steht am Elfmeterpunkt völlig blank und bekommt einen Flanke aus dem Halbfeld perfekt auf die Stirn serviert. Aus kurzer Distanz köpft er auf den Kasten und Schobert lenkt das Leder mit der linken Hand noch so gerade zur Seite.

Teutonia 05 Leverkusen 16. Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Edmond Tapsoba

Der Favorit geht in Führung! Ein Eckstoß von Jonas Hofmann segelt an den langen Pfosten zu Granit Xhaka. Eigentlich köpft der Schweizer recht unplatziert in die Tormitte, doch trotzdem lässt Keeper Marius Liesegang, der auch noch von Marcus Coffie behindert wird, die Kugel unglücklich nach vorne prallen. Edmond Tapsoba ist zur Stelle und nickt aus fünf Metern problemlos ein.

Oberneuland Nürnberg 2. Justin Schmidt wird von Jan Gyamerah auf der linken Offensivseite gezogen und fordert energisch einen Freistoß. Diesen hätte er auch durchaus verdient gehabt, jedoch bleibt die Pfeife des Schiedsrichters stumm.

Vikt. Köln Werder 15. Bremen agiert weiterhin in der Dreierkette, nun ergibt sich also ein 3-4-2-System. Anthony Jung ist nach hinten gerückt, Schmid wechselt dafür auf die linke Außenbahn.

Schott Mainz Dortmund 18. Auch Can schafft es auf der linken Sechzehnerseite in die Tiefe. Er spielt flach und hart in den Fünfmeterraum. Vor dem einschussbereiten Haller rettet Ahlbach mit einer Grätsche.

Oberneuland Nürnberg 1. Das Spiel kann beginnen. Der 1.FC Nürnberg hat Anstoß und agiert gänzlich in Weiß gekleidet. Die Gastgeber spielen in roten Trikots mit weißen Ärmeln.

Atlas St. Pauli 15. Nun aber die erste Gelegenheit für die Gastgeber! Stütz hat 25 Meter vor dem Tor einigen Freiraum und fasst sich ein Herz. Er schießt aufs linke Eck und der Ball setzt gefährlich kurz vor dem Kasten auf, fliegt aber auch einen guten Meter am Pfosten vorbei.

Vikt. Köln Werder 13. Der fällige Freistoß ist harmlos, dennoch vergrößern sich die Kölner Chancen auf einen Überraschungssieg durch den Platzverweis entscheidend.

Teutonia 05 Leverkusen 14. Sebastian Hertner kann Victor Boniface im Zentrum nur mit einem taktischen Foul stoppen und verursacht einen Freistoß aus mittiger Lage und rund 20 Metern Torentfernung. Wieder übernimmt Álex Grimaldo die Aufgabe und knallt das Leder nur knapp über den Querbalken.

Oberneuland Nürnberg 1. Spielbeginn

Schott Mainz Dortmund 16. Brandt tanzt auf links auf dem Weg in den Sechzehner Just aus und sucht Haller mit einem flachen Querpass. Das Anspiel erwischt den Ivorer im Rücken; Gans schlägt den Ball aus der Gefahrenzone.

Oberneuland Nürnberg Die beiden Teams und die Unparteiischen befinden sich auf dem Feld und treffen letzte Vorbereitungen auf die Partie. In wenigen Moment wird Schiedsrichter Lukas Benen das Spiel am Sportpark am Vinnenweg mit 15 Minuten Verspätung anpfeifen.

FC Gütersloh Kiel 13. Dieses Mal ist Kiel vorne! Skrzybski treibt über rechts und gibt aus 14 Metern flach hinter die Kette. Pichler kommt aus sieben Metern ran, doch mit der rechten Innenseite zielt er deutlich zu weit nach links. Die Kugel rollt einige Meter links vorbei.

Schott Mainz Dortmund 14. Heimkapitän Müller zirkelt die Premierenecke der Rheinhessen von der rechten Fahne in Richtung Elfmeterpunkt. Der aufgerückte Abwehrmann Just erreicht den Ball trotz enger Bewachung mit der Stirn und nickt ihn gut anderhalb Meter über den linken Winkel.

Atlas St. Pauli 13. Die Hamburger vergeben die nächste Großchance! Eine Flanke von der linken Seite landet am langen Pfosten bei Sinani. Dieser hat vergleichsweise viel Zeit und zieht überhastet ab. So landet der Ball rechts am Außennetz.

Teutonia 05 Leverkusen 11. Ottesen macht es vor allem in der Defensive bislang sehr ordentlich und gibt dem Bundesligisten kaum Räume. Bei den Leverkusenern stimmt allerdings auch das Timing beim finalen Pass noch nicht.

Vikt. Köln Werder 11. Rote Karte für Amos Pieper (Werder Bremen)

80 Minuten Unterzahl für Bremen, das ist nun natürlich ein Brett! Im Mittelfeld klärt ein Grün-Weißer Richtung eigenes Tor. Pieper kann den anlaufenden Marseiler eigentlich stellen, doch der Werder-Verteidiger rückt etwas zu ambitioniert heraus. Marseiler legt sich den Ball an ihm vorbei und wird dann gefällt. Zwar war der Viktorianer noch mehr als 30 Meter vom Tor entfernt, doch er wäre frei durch gewesen - vertretbare Entscheidung also.

Schott Mainz Dortmund 13. Mit dem Start in die Partie kann TSV-Coach Aydin Ay zweifellos zufrieden sein. Seine Mannschaft hält die zentralen Abwehrräume sehr eng und setzt durch bisher noch harmlose Konteransätze einige Nadelstiche.

Atlas St. Pauli 10. Den Hausherren ist zugutezuhalten, dass sie vieles spielerisch lösen wollen. Einzig: Dieser Plan geht bislang noch gar nicht auf. Vielleicht wäre ab und an die einfachere Variante die bessere Option.

Vikt. Köln Werder 10. Die Hanseaten sind hier natürlich vermehrt im Ballbesitz. Stand jetzt halten die Kölner den Bundesligisten dennoch ganz gut in Schach, viel Lücken bieten sie noch nicht.

FC Gütersloh Kiel 10. Wieder Gütersloh! Halblinks aus 18 Metern probiert es ein Mittelfeldmann mit rechts. Der Spannschuss senkt sich etwas zu spät zentral über der Latte auf das Tordach.

Teutonia 05 Leverkusen 8. Der Viertligist überquert erstmals die Mittellinie, was die Anhänger der Teutonen selbstverständlich mit frenetischem Applaus quittieren.

FC Gütersloh Kiel 8. Weiner ist das erste Mal gefordert! Eine Flanke des FCG von rechts wird mit links und Schnitt geschlagen. Der Ball dreht sich aus 30 Metern auf den langen Pfosten, ist dann aber zu hoch angesetzt.

Vikt. Köln Werder 7. Füllkrug will nach einer Balleroberung weit in der gegnerischen Hälfte auf Ducksch durchstecken. Der geht aber gar nicht hinterher, weil er deutlich im Abseits gestanden hätte.

Teutonia 05 Leverkusen 6. Zwei Neuzugänge sorgen für den ersten Abschluss: Álex Grimaldo schlägt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld hoch in den Sechzehner. Granit Xhaka kommt etwa zehn Meter vor dem Kasten zum Kopfball, wird aber im entscheidenden Moment bedrängt und verfehlt das Ziel daher recht deutlich.

Schott Mainz Dortmund 11. Phasenweise bekommt der BVB durchaus Gegenwehr im Mittelfeld. Vorne mangelt es den Schwarz-Gelben noch an Geschwindigkeit im Kombinationsspiel, um sich in abschlussreife Positionen zu bringen.

Schott Mainz Dortmund 8. Gelbe Karte für Emre Can (Borussia Dortmund)

Der neue BVB-Kapitän lässt Embaye im Mittelkreis über die Klinge springen, um einen schnellen Gegenstoß des Underdogs zu stoppen. Dieses taktische Vergehen zieht eine frühe Gelbe Karte nach sich.

Vikt. Köln Werder 6. Zwar ist Werder durchaus bekannt für einen Ausrutscher in Runde eins, gleichzeitig können nur die Bayern dem SVW bei den Titeln etwas vormachen. Gleich sechsmal gewannen die Werderaner den DFB-Pokal, zuletzt 2009. Aktuell spielt sich das Geschehen im Mittelfeld ab.

Atlas St. Pauli 7. Nun ist Hartel auf halb rechts durch und könnte aus 16 Metern abschließen. Stattdessen sucht er nochmal seinen Nebenmann, was ihm nicht gelingt. St. Pauli lässt zu Beginn einiges liegen.

FC Gütersloh Kiel 7. Vor allem auf der rechten Verteidigungsseite gibt es für Gütersloh immer wieder Ballgewinne. Vorne ist man über eine gute Kombination am rechten Flügel auch das erste Team mit gefährlichem Ballbesitz im Strafraum.

Oberneuland Nürnberg Der FC Oberneuland und der 1.FC Nürnberg treffen heute zum ersten Mal in der Historie in einem Pflichtspiel aufeinander. Trotz der Verzögerung nähern wir uns langsam den Anpfiff. In sieben Minuten geht es los.

Teutonia 05 Leverkusen 4. Bis auf Bayer-Torhüter Lukáš Hrádecký befinden sich alle Spieler in der Hälfte der Gastgeber.

Schott Mainz Dortmund 7. Ryerson wird auf seiner rechten Mittelfeldseite durch Schlösser unsanft zu Fall gebracht. Glücklicherweise ist der Ex-Unioner schnell wieder auf den Beinen. Referee Benjamin Brand verzichtet auf die erste Gelbe Karte.

Atlas St. Pauli 5. Das muss eigentlich das 0:1 sein! Irvine spielt einen überragenden Chipball in den Sechzehner, den Albers herunterpflückt. Doch aus fünf Metern frei vor dem Keeper kriegt er das Ding nicht im Kasten untergebracht, stattdessen pariert Schobert mit dem Fuß.

Vikt. Köln Werder 3. Auch Werders erste Offensivaktion ist ein ruhender Ball. Ducksch schlägt einen Halbfeldfreistoß scharf vor das gegnerische Tor. Die Hereingabe ist aber etwas zu optimistisch, die Mitspieler verpassen allesamt klar.

Teutonia 05 Leverkusen 3. Die Mannschaft von Xabi Alonso lässt die Kugel zunächst im Mittelfeld zirkulieren. Ottensen formiert sich rund fünf Meter vor der eigenen Strafraumgrenze und macht die Räume möglichst eng.

Atlas St. Pauli 4. Die Delmenhorster haben in den Anfangsminuten Mühe, aus der eigenen Hälfte zu kommen. Allerdings ist zu sehen, dass jeder mit voller Leidenschaft dabei ist.

Vikt. Köln Werder 2. Die erste Strafraumszene geht auf das Konto des Herausforderers. Bei einem Eckball von der rechten Seite hält Schultz den Fuß hin, die Direktabnahme bleibt aber im Gewusel vor dem Tor hängen.

FC Gütersloh Kiel 4. Kiel ist natürlich das balldominante Team. Zwei hohe Bälle kann Peters zum Start aber gleich mal abfangen.

Schott Mainz Dortmund 4. ... und die hat es in sich! Brandts Flanke von der rechten Fahne landet bei Süle. Der springt am Elfmeterpunkt höher als sein Bewacher Ahlbach und nickt in Richtung rechter Ecke. Die verfehlt er nur knapp.

Atlas St. Pauli 1. Erste gute Gelegenheit für die Gäste! Sinani flankt rechts vor dem Sechzehner auf den langen Pfosten, wo der Ball genau auf die Füße von Hartel fällt. Dieser visiert mit dem ersten Kontakt das lange Eck an, verfehlt dies aber. Abstoß!

Vikt. Köln Werder 1. Los geht's auf der rechten Rheinseite in Köln! Werder stößt in den neuen grün-weiß-gestreiften Heimtrikots an, die Kölner Viktoria spielt in grauen Jerseys.

Schott Mainz Dortmund 3. Sabitzer will einen Freistoß aus zentralen 27 Metern mit dem rechten Spann direkt im Heimgehäuse unterbringen. Die etwas zu niedrige Ausführung des Österreichers wird zur Premierenecke abgefälscht...

FC Gütersloh Kiel 1. Der Gäste-Block gibt richtig Gas! Mit dem Anstoß wird das Segel eingeholt und dafür steigt aus mehreren Rauch-Fackeln blauer, roter und weiße Rauch auf. Ein tolles Bild!

Teutonia 05 Leverkusen 1. Los geht’s im Millerntor-Stadion – als Schiedsrichter soll Tom Bauer auf dem Rasen für Ordnung sorgen!

Teutonia 05 Leverkusen 1. Spielbeginn

Vikt. Köln Werder 1. Spielbeginn

Atlas St. Pauli 1. Auf geht's! Für gut 4.000 heimische Zuschauer in Delmenhorst beginnt in diesem Moment das Highlight des Jahres.

FC Gütersloh Kiel 1. Spielbeginn

Schott Mainz Dortmund 1. Schott Mainz gegen den BVB – auf geht's in der Mewa-Arena!

Atlas St. Pauli 1. Spielbeginn

Schott Mainz Dortmund 1. Spielbeginn

FC Gütersloh Kiel Der Kieler Gäste-Block ist ganz in weiß gekleidet. Zum Auflaufen der Teams präsentieren sie zudem eine Choreo, bei dem ein Schiff mit dem Holstein-Logo durch die Wellen segelt.

Oberneuland Nürnberg Der Anpfiff im verregneten Bremen wurde soeben auf 15:45 Uhr verschoben. Dies haben DFB und Polizei gemeinsam entschieden. Der Grund dafür ist, dass einige Gäste-Fans noch nicht im Stadion eingetroffen sind. Die Teams befinden sich jedoch auf dem Platz und bereiten sich auf die kommenden 90 Minuten oder mehr vor.

FC Gütersloh Kiel Die Spieler kommen auf den Rasen. Gleich kann es losgehen.

Schott Mainz Dortmund Vor wenigen Augenblicken hat Schiedsrichter Benjamin Brand die beiden Teams auf den Rasen geführt. Knapp 30000 Zuschauer sind vor Ort.

Vikt. Köln Werder Viktoria-Coach Olaf Janßen schickt nach dem 3:1-Auftaktsieg im Ligabetrieb die gleiche Startelf in die Mission Überraschungserfolg. Angeführt wird das Team vom Innenverteidiger Moritz Fritz. Im Sturmzentrum spielt aus Werder-Sicht ein alter Bekannter: David Philipp hat die Werderaner Jugendmannschaften durchlaufen und spielte in der Bremer Zweitvertretung.

Teutonia 05 Leverkusen Xabi Alonso geht wie angekündigt keine Experimente ein und stellt seine Bestbesetzung auf, die aus insgesamt vier Neuzugängen besteht. Álex Grimaldo, Granit Xhaka, Jonas Hofmann und Victor Boniface geben somit ihr Pflichtspieldebüt für Leverkusen.

Vikt. Köln Werder Die Startelf hätte also auch in der letzten Spielzeit – zumindest in der Hinrunde - so auf dem Platz stehen können. Denn lediglich der in der Rückrunde verliehene Burke, dessen Zukunft noch nicht geklärt ist, kehrt bei Werder zurück. Er beginnt auf der rechten Seite, weil Weiser noch nicht bereit für die Startelf ist und Felix Agu weiterhin verletzt fehlt. Stage und Bittencourt beginnen wohl auf der Doppelsechs, das Stürmer-Duo Ducksch/Füllkrug bildet gemeinsam mit Schmid die grün-weiße Offensivabteilung.

Vikt. Köln Werder Für Furore sorgten die Hanseaten im Transfersommer, als sie mit Naby Keïta für den wohl überraschendsten Transfer der vergangenen Wochen sorgten. Der Ex-Leipziger fällt jedoch vorerst nach einer Muskelverletzung aus, die SVW-Fans müssen sich also noch etwas gedulden. Die anderen beiden Neuzugänge heißen Dawid Kownacki und Senne Lynen, beide nehmen vorerst auf der Bank Platz.

Oberneuland Nürnberg Oberneuland-Trainer Soren Seidel lässt sein Team heute mutmaßlich in einem flachen 4-4-2-System auflaufen. Über bekannte Akteure verfügt das Team aus Bremen nicht. Heute kann es ohnehin nur über das Kollektiv und den Kampf gehen. Auf diese Weise hat es im Jahr 2008 zum ersten und bislang einzigen mal für den Einzug in die 2. Runde gereicht. Damals schlug man den damaligen Zweitligisten TuS Koblenz im Elfmeterschießen. Auf eine solche Nervenschlacht würde sich der Underdog natürlich auch heute nur zu gerne einlassen.

Teutonia 05 Leverkusen Doch wie schnell die Reise im DFB-Pokal enden kann, hat die Werkself erst im vergangenen Jahr schmerzhaft erfahren. Damals war Leverkusen überraschend in der ersten Runde gegen Elversberg (3:4) ausgeschieden, was gleichzeitig den Startschuss in eine völlig verpatzte Hinrunde darstellte. Ein weiteres Fiasko will Xabi Alonso daher unbedingt vermeiden. “Wir sind zu einhundert Prozent bereit und werden Vollgas geben. Wir gehen daher mit einem guten Gefühl in diese Pokal-Partie – und wollen es natürlich besser machen als im letzten Jahr“, erklärte der Bayer-Cheftrainer.

FC Gütersloh Kiel Der Start in die Liga gelang den Störchen dabei sogar richtig gut. Sechs Punkte stehen nach zwei Spieltagen zu Buche, denn die Spiele in Braunschweig (1:0) und gegen Fürth (2:1) konnten gewonnen werden. Spielerisch sah das zwar noch nicht ganz abgestimmt aus, mit den Ergebnissen wurde aber sicherlich Schwung für den Umbruch mitgenommen.

Vikt. Köln Werder Die Bremer Vorbereitung lief solide, aber nicht überragend. Nach zwei standesgemäßen Siegen gegen unterklassige Gegner gab es unter anderem ein torloses Unentschieden gegen RB Leipzig sowie unterschiedliche Ergebnisse gegen die französischen Erstligisten FC Toulouse (5:2) und Racing Straßburg (3:3 und 1:2). Wie so oft werden die ersten Pflichtspielaufgaben mehr verraten als die Testspiele. Nächste Woche Freitag geht es im Bundesliga-Auftakt zu Hause gegen die Bayern ja sofort hoch her.

FC Gütersloh Kiel Bei den Kielern hat sich die Ligazugehörigkeit zwar nicht verändert, dafür gab es einen großen Umbruch im Kader. Die gesamte Abwehr wurde umgebaut und auch Führungsspieler wie Mühling, Bartels und Reese verließen den Verein.

Teutonia 05 Leverkusen Als Spitzenreiter führt Ottensen derzeit die Tabelle der Regionalliga Nord nach zwei Siegen an den ersten zwei Spieltagen, acht Toren sowie einer weißen Weste an. Ein Start nach Maß, denn die Teutonen wollen um den Aufstieg mitspielen. Vorher freut sich der Viertligist aber, eine „der besten Mannschaften Deutschlands im Millerntor-Stadion zu begrüßen“, sagte Liborio Mazzagatti, Sportlicher Leiter von T05, und ergänzte: „Wir wollen der Sportstadt Hamburg ein echtes Ereignis bieten, auf und neben dem Feld. Es soll für alle Besucherinnen und Besucher ein Erlebnis werden.“

Oberneuland Nürnberg Nürnberg-Coach Cristian Fiél verändert sein Team im Vergleich zum Remis gegen Hannover 96 auf fünf Positionen. Mit Enrico Valentini, Jens, Castrop und Joseph Hungbo weicht die komplette rechte Seite. Zudem stehen Mittelfeldspieler Johannes Geis und Mittelstürmer Christoph Daferner nicht in der Startelf. Neu mit dabei sind Taylan Duman, Daichi Hayashi, Jan Gyamerah, Lukas Schleimer und Ali Loune. Damit baut Fiél heute noch ein wenig mehr auf junge Spieler. Top-Talent Can Uzun ist auch von Beginn an am Start. Taktisch wird der Club wohl weiterhin in einem 4-3-3-System agieren.

Vikt. Köln Werder Viktoria Köln, inzwischen etablierterer Drittligist und in den vier Saisons seit dem Aufstieg meist im Tabellen-Mittelfeld vorzufinden, ist mit einem 3:1-Heimsieg gegen den SC Verl in die Drittligasaison gestartet und konnte so etwas Selbstvertrauen für die Pokalaufgabe gegen den Bundesligisten schöpfen.

Atlas St. Pauli Die Spielstätte von Atlas Delmenhorst – das Stadion an der Düstornortstraße – fasst 4.999 Zuschauer. Es dauerte nur wenige Stunden, bis alle Tickets vergriffen waren, darunter 750 der Gäste. Anders als noch vor vier Jahren, als man in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Werder Bremen ins Weserstadion auswich, ist dies dieses Jahr nicht möglich, sodass die Hausherren in ihrem Wohnzimmer auflaufen werden.

Vikt. Köln Werder Statt Überraschungssiegen gab es für die Domstädter in den letzten Jahren immerhin meist interessante Erstrundenlose: Hertha, Nürnberg, Leipzig, Hoffenheim und letztes Jahr gar den Branchenprimus Bayern. Gegen den Rekordpokalsieger zog Viktoria dann auch ins RheinEnergieStadion vom städtischen Bundesliga-Nachbarn um. Dieses Jahr folgt mit Bremen also das nächste interessante Los, doch die Viktoria bleibt im heimischen Sportpark Höhenberg.

Schott Mainz Dortmund Bei den Westfalen, die in der Vorsaison im Viertelfinale am späteren Sieger RB Leipzig scheiterten (0:2) und die letztmals vor 18 Jahren in der 1. Runde ausschieden, schickt Edin Terzić mit Bensebaini (Borussia Mönchengladbach) und Sabitzer (FC Bayern München, zuletzt Manchester Untied FC) zwei Neuzugänge von Anfang an ins Rennen. Nmecha (VfL Wolfsburg) gehört wegen Sprunggelenksproblemen nicht zum Aufgebot.

Teutonia 05 Leverkusen Im Duell David Goliat sind die Rheinländer selbstverständlich klar in der Favoritenrolle. Mit Granit Xhaka, Jonas Hofmann, Victor Boniface, Alejandro Grimaldo und Arthur hat sich Leverkusen im Sommer hochkarätig verstärkt und will den nächsten Schritt nach vorne gehen. Welches Potenzial in der Mannschaft steckt, zeigten unter anderem die beiden überzeugenden Testspiele bei Olympique Marseille (2:1) und gegen West Ham United (4:0). Cheftrainer Xabi Alonso erklärte: „Wir hatten eine gute Vorbereitung und ein erfolgreiches Trainingslager, in dem wir an vielen Dingen arbeiten konnten.”

Schott Mainz Dortmund Auf Seiten der Rheinhessen, die im Vorjahr Hannover 96 im Bruchwegstadion mit 0:3 unterlagen und denen dabei zwei Eigentore unterliefen, hat Trainer Aydin Ay im Vergleich zur 3:4-Saisonauftaktpleite beim FSV Frankfurt, bei der sie bis in die Nachspielzeit hinein mit 3:1 führten, eine personelle Änderung vorgenommen. Cucchiara ersetzt den mit einem Kreuzbandriss lange ausfallenden Gansmann,

Atlas St. Pauli Der FC St. Pauli auf der anderen Seite hat bereits zwei Spieltage in der neuen Spielzeit hinter sich. Zum Auftakt gab es einen Sieg gegen Kaiserslautern am Betzenberg (2:1), während die Kiezkicker anschließend ein müdes 0:0 gegen Fortuna Düsseldorf zum Heimspielauftakt zustande brachten. Die Hamburger haben ohnehin saisonübergreifend einen Lauf: Unter Übungsleiter Fabian Hürzeler ging St. Pauli in 18 Spielen nur zweimal als Verlierer vom Platz. Und so kann auch heute erwartet werden, dass die Gäste die Aufgabe keineswegs auf die leichte Schulter nehmen.

Vikt. Köln Werder Viktoria Köln ist in den letzten zehn Jahren Dauergast im DFB-Pokal gewesen, hat sieben seiner insgesamt neun Mittelrheinpokal-Titel seit 2014 gefeiert. Nur einmal gelang dem damaligen Regionalligisten die Überraschung in Runde eins: 2015 warf die Viktoria Union Berlin heraus, schied in Runde zwei aber deutlich gegen Leverkusen (0:6) aus.

FC Gütersloh Kiel Für Schlagzeilen sorgten die Gütersloher aber am vergangenen Dienstag mit ihrem Auftakt in den diesjährigen Westfalen-Pokal. Mit Kaan-Marienborn erwischte man das Los eines Kreisliga-C Teams. Denn der letztjährige Regionalligist hatte sich aus dem professionellen Fußball zurückziehen müssen, weil das Stadion die Auflagen des Westdeutschen Fußballverbandes nicht erfüllen konnte. Aus der letzten Saison war man aber noch für den Pokal qualifiziert. So endete das Spiel für den FC Gütersloh mit einem, das kann man so wohl sagen, mühelosen 32:0.

Oberneuland Nürnberg Der 1.FC Nürnberg absolviert in der laufenden Saison sein drittes Pflichtspiel, kann jedoch auf keinen wirklich erfolgreichen Auftakt zurückblicken. Der Club startete mit einer 0:2-Niederlage bei Hansa Rostock und einem 2:2-Unentschieden gegen Hannover 96 in die Saison. Der einzige wirkliche Lichtblick war bislang der junge Angreifer Can Uzun, der beide Treffer für die Nürnberger erzielen konnte. Heute ist der Zweitligist natürlich klarer Favorit. Im Vorjahr schafften es die Franken im Pokal sogar ins Viertelfinale.

Atlas St. Pauli Dabei hat Atlas keinen einfachen Sommer hinter sich. In der letzten Saison stieg das Team aus der vierten Liga ab und hofft nun auf eine erfolgreiche Spielzeit in Liga fünf. Immerhin: Der Auftakt ist geglückt. Letztes Wochenende siegten die Gastgeber mit einem 2:0 über Mitabsteiger VfV Heidenheim. Gleichzeitig entfachte der Einzug in den DFB-Pokal natürlich eine große Euphorie. Überhaupt hat man dies nur dem Umstand zu verdanken, dass der VfL Osnabrück, gegen den Delmenhorst im Niedersachsenpokal-Finale mit 1:2 verlor, durch den Aufstieg in die 2. Liga ohnehin fester Teilnehmer ist.

Vikt. Köln Werder Die Zeiten der häufigen Erstrunden-Blamagen (zwischen 2011 und 2016 viermal) waren bei Bremen zuletzt eigentlich vorbei, doch nach den beiden Halbfinalvorstößen 2018/19 und 2020/21 (gegen Bayern und Leipzig ausgeschieden) waren die letzten beiden Pokalsaisons wieder zum Vergessen. Vor zwei Jahren scheiterte der SVW als Zweitligist beim damaligen Drittligist VfL Osnabrück in der ersten Runde. Letztes Jahr besiegten die Werderaner zwar in Runde eins Energie Cottbus mit 2:1, in der zweiten Runde war nach einem Elfmeterschießen in Paderborn aber Schluss.

FC Gütersloh Kiel Nicht nur deshalb war es eine erfolgreiche Saison für den FCG. In der Liga konnte man sich als Spitzenreiter für den Aufstieg qualifizieren. Daher geht es in diesem Jahr in der Regionalliga West zur Sache. Dort startete man mit einem 2:3 gegen Mit-Aufsteiger Paderborn II in die Saison. Am vergangenen Wochenende folgte ein 2:2 im Heimauftakt gegen Wiedenbrück.

Schott Mainz Dortmund Borussia Dortmund bestreitet heute das erste Pflichtspiel seit der vor zweieinhalb Monaten am 34. Bundesligaspieltag aus der Hand gegeben Meisterschaft. Die Schwarz-Gelben möchten dem FC Bayern München in der deutschen Eliteklasse erneut einen harten Kampf um die Schale liefern und auch in der Champions League eine größere Rolle spielen, doch die realistischste Titelchance besteht für sie zweifellos im DFB-Pokal, den sie letztmals in der ersten Amtszeit Edin Terzićs 2021 holten.

FC Gütersloh Kiel Der FC Fütersloh qualifizierte sich im letzten Jahr über den Gewinn des Westfalen-Pokals. Im Finale setzte man sich in Hamm als Oberligist mit 4:3 im Elfmeterschießen durch.

Oberneuland Nürnberg Der FC Oberneuland konnte sich im Landespokal Bremen gegen den SG Aumund Vegesack im Elfmeterschießen durchsetzen und hat dadurch den Sprung in die 1.DFB-Pokal-Hauptrunde geschafft. Der Verein kickt in der Bremen-Liga, hat in dieser Saison jedoch noch kein Pflichtspiel bestritten. In der Vorsaison beendete man die Bremen-Liga auf Rang eins, verzichtete jedoch aus finanziellen Gründen auf die Aufstiegs-Play-offs. Zuletzt mischte der Fünftligist im Jahr 2020 im DFB-Pokal mit, unterlag Borussia Mönchengladbach aber deutlich mit 0:8.

Atlas St. Pauli Die Vorzeichen sind klar – wie bei so vielen Partien in der ersten Runde des Pokals. Der Außenseiter empfängt den haushohen Favoriten. In dem Fall liegen zwischen Atlas und St. Pauli drei Klassen auf dem Papier. Dies war aber auch mal anders: Bereits sechsmal trafen beide Teams aufeinander und das in den Saisons 1980/1981–1982/1983. Ganze fünf dieser sechs Begegnungen entschieden die Kiezkicker für sich, Delmenhorst gewann einmal.

Teutonia 05 Leverkusen Zum zweiten Mal in Folge nach 2022 hat Ottensen den Pokalwettbewerb des Landesverbandes Hamburg gewonnen und sich damit erneut für die Auftaktrunde des DFB-Pokals qualifiziert. Bei der Premiere im Vorjahr gegen den späteren Titelgewinner RB Leipzig (0:8) fand der Regionalligist allerdings keine Spielstätte auf dem eigenen Stadtgebiet, sodass nach langem Hin und Her das Heimspielrecht mit den Sachsen getauscht wurde. Nun seien die Teutonen dem FC St. Pauli für die konstruktive und positive Zusammenarbeit sehr dankbar.

Schott Mainz Dortmund Der TSV Schott Mainz hat die Spielzeit 2022/2023 als Doublesieger abgeschlossen. Nicht nur feierten die Blau-Weißen die Meisterschaft in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und kehren damit direkt in die Regionalliga Südwest zurück; sie schafften auch die Titelverteidigung im Südwestpokal, indem sie den VfR Wormatia Worms im Elfmeterschießen schlugen und qualifizierten sich wie bei ihrer Premierenteilnahme im Vorjahr für den nationalen Cup-Wettbewerb.

FC Gütersloh Kiel Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der ersten DFP-Pokal-Runde der Saison 2023/2024. Der FC Gütersloh empfängt Holstein Kiel. Angestoßen wird um 15:30 Uhr.

Teutonia 05 Leverkusen Hallo und herzlich willkommen zur 1. Runde des DFB-Pokals! Bayer 04 Leverkusen nimmt den Pflichtspielbetrieb gegen den FC Teutonia 05 Ottensen auf. Anstoß in der Hamburger Ausweichspielstätte am Millerntor-Stadion ist um 15:30 Uhr.

Vikt. Köln Werder Einen guten Nachmittag und herzlich willkommen zur ersten Pokalrunde! Drittligist Viktoria Köln fordert Bundesligist Werder Bremen heraus, im Kölner Sportpark Höhenberg ertönt um 15:30 Uhr der Anpfiff.

Oberneuland Nürnberg Hallo und herzlich willkommen zur 1.DFB-Pokal-Hauptrunde. Am heutigen Samstagnachmittag begegnen sich der FC Oberneuland und der 1.FC Nürnberg. Der Anpfiff erfolgt um 15:30 Uhr.

Schott Mainz Dortmund Ein herzliches Willkommen zu den Nachmittagspartien des DFB-Pokal-Samstags! Der TSV Schott Mainz hat eines der ganz großen Lose gezogen, empfängt er in Runde eins doch Borussia Dortmund. Der Regionalligaaufsteiger und der fünfmalige DFB-Pokal-Sieger stehen sich ab 15:30 Uhr auf dem Rasen der Mewa-Arena gegenüber.