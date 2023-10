Wolfsburg Leverkusen 20. Seit dem Führungstor geht bei der Werkself nicht mehr viel. Wolfsburg hat das Heft vollumfänglich in die Hand genommen und arbeitet daran, sich weitere Abschlüsse herauszuspielen. Die Rheinländer haben mit der Defensivarbeit alle Hände voll zu tun.

Freiburg Bochum 20. Die Führung des VfL ist mittlerweile verdient. Das Auswärtsteam wirkt klar gefährlicher, kommt immer wieder mit Tempo ins letzte Drittel. Offensiv kommt vom SCF bislang herzlich wenig.

Darmstadt Leipzig 20. Zwanzig Minuten sind gespielt, Darmstadt kann das Spielgeschehen am Böllenfalltor sehr ausgeglichen gestalten. Das größte Manko ist aber der Rückstand, weil die Lilien die erste Minute verschliefen.

Hoffenheim E. Frankfurt 19. Stark herausgespielt von der Eintracht! Buta setzt sich auf rechts an der Grundlinie gegen seinen Gegenspieler durch und flankt das Leder kurz an den ersten Pfosten. Marmoush läuft ein und nickt die Kugel aufs lange Eck. Baumann streckt sich und pariert die Kugel links neben das Tor.

Freiburg Bochum 18. Beinahe der Doppelschlag! Eine Hereingabe von rechts wird auf den zweiten Pfosten verlängert, wo Asano ins Zentrum zu Gonçalo Paciência ablegt. Der Torschütze kommt fünf Meter zentraler Position an den Ball und will abschließen. In allerletzter Sekunde hält Ginter noch sein Bein in den Schuss und klärt in höchster Not.

Union Berlin Stuttgart 19. Mit Guirassys 14. Saisontor halten die Brustringträger "nur" den zweiten Tabellenplatz, den Spitzenreiter Bayer Leverkusen liegt in Wolfsburg ebenfalls bereits mit 1:0 vorne.

Darmstadt Leipzig 18. Auch auf der anderen Seite ist der Keeper dazwischen, Xavi sucht Openda mit einem tiefen Zuspiel. Doch Schuhen arbeitet nicht zum ersten Mal gut mit und klärt ins Seitenaus.

Wolfsburg Leverkusen 17. Die Niedersachsen sind jetzt hellwach und drücken auf den Ausgleich. Baku tankt sich rechts in den Strafraum hinein und schließt dann aufs kurze Eck ab. Der brachiale Rechtsschuss verfehlt das Tor nur denkbar knapp und klatscht gegen die Bande.

Hoffenheim E. Frankfurt 17. Knauff probiert es selbst. Nach einem Pass von Skhiri aus dem zentralen Mittelfeld auf Linksaußen zu Knauff, zieht dieser mit der Kugel am Ball in den Sechzehner und schießt mit rechts aufs Tor. Sein halbhoher Abschluss bleibt dann aber in der Abwehr hängen.

Darmstadt Leipzig 17. Nürnberger will Vilhelmsson mit einem Steilpass suchen, der Pass des 14-Jährigen ist aber zu steil und wird so dankend von Blaswich aufgenommen.

Wolfsburg Leverkusen 15. Dreifachchance Wolfsburg! Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Erst pariert Hrádecký brillant gegen Tomás, dann lässt der Rückhalt der Werkself aber die hohe Flanke, die dem zweiten Ball folgt, fallen, woraufhin aber kein Spieler der Grün-Weißen zur Stelle ist, um ins leere Tor einzuschieben, und dann rauscht auch noch ein Gerhardt-Nachschuss aus der zweiten Reihe scharf aufs rechte Eck, wo Hrádecký dann wieder zur Stelle ist.

Hoffenheim E. Frankfurt 16. Und wieder kommen die Gäste. Chaïbi flankt das Leder halbhoch von der rechten Seite an den zweiten Pfosten. Knauff probiert es mit einem Seitfallzieher, doch er trifft den Ball nicht voll und so fliegt die Kugel links klar am Pfosten vorbei.

Darmstadt Leipzig 15. Viele enge Situationen und Mittelfeld-Zweikämpfe gibt es bisher, ein umkämpftes Spiel! Dafür könnten auch die Darmstadt-Fans sorgen, die die erste Viertelstunde der Partie als Protest gegen den Verein, RB bei Ballbesitz auspfeifen. Nun sind 15 Minuten vorbei, die Lilien-Fans feuern nun ihre eigene Mannschaft an.

Union Berlin Stuttgart 16. Tooor für VfB Stuttgart, 0:1 durch Serhou Guirassy

Guirassy trifft auch in der Hauptstadt und bringt den VfB nach vorne! Rouault kann aus dem halbrechten Offensivkorridor ohne Gegnerdruck flanken. Er lässt den Ball mit dem rechten Innenrist in das Strafraumzentrum hinter die Abwehrkette segeln. Guirassy verlängert mit der Stirn aus vollem Lauf und zwölf Metern in die obere rechte Ecke.

Hoffenheim E. Frankfurt 14. Eckball für die Gäste. Knauff holt gegen Vogt einen Eckball heraus. Chaïbi flankt die Kugel von der linken Seite hoch an den Fünfmeterraum, Vogt köpft das Leder aus dem Sechzehner ins Seitenaus.

Freiburg Bochum 15. Tooor für VfL Bochum, 0:1 durch Gonçalo Paciência

Der VfL führt - und wie! Riemann schlägt schnell auf den rechten Flügel ab, wo Eggestein am Ball vorbeisäbelt, sodass Asano den Ball auf die linke Seite per Flugball verlagern kann. Aus 20 Metern halblinker Position nimmt Gonçalo Paciência den Ball aus spitzem Winkel volley und schließt ihn präzise per Aufsetzer ins lange Eck ab. Überragendes Tor des Portugiesen, ganz unhaltbar war der Ball aber wohl nicht.

Darmstadt Leipzig 13. Blaswich hält das 1:0 fest! Darmstadt hat eine erste längere Druckphase. Pfeiffer setzt sich im Laufduell mit Lukeba quer zur Strafraumkante mit gutem Körpereinsatz durch und zieht dann den hoppelnden Ball aus der Luft ab. Den Volleyschuss mit links platziert der Stürmer nicht genau genug, Blaswich kann parieren.

Freiburg Bochum 12. ... Und die ist nicht ungefährlich! Stöger bringt den Standard von rechts auf den kurzen Pfosten, wo Ordets verlängert. Am langen Pfosten wartet Bernardo, der seinen anschließenden Kopfball nicht sauber kontrollieren kann. Aus acht Metern frei stehend geht sein Kopfball klar links vorbei.

Union Berlin Stuttgart 13. Die Hoeneß-Auswahl bringt eine erste längere Ballbesitzphase auf den Rasen, kombiniert nach dem vereinsfußballfreien Wochenende schon wieder sehr flüssig. Auf ihren ersten Abschluss wartet sie wie die Hausherren aber noch.

Wolfsburg Leverkusen 13. Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Jeremie Frimpong

Leverkusen kontert nach dem Wind-Fehlschuss und erzielt dabei den Treffer zum 1:0, bei dem Pervan gar nicht gut aussieht. Boniface ist von drei Gegenspielern nicht zu stoppen und chippt die Kugel dann auf Frimpong, der das nicht allzu präzise Zuspiel mit gestrecktem Bein aus spitzem Winkel aufs Tor drückt. Der Ball kommt genau auf Pervan, der mit einem Reflex wohl mühelos den Einschlag verhindern könnte. Der Keeper will die Partie stattdessen schnell machen, fängt den Ball und sprintet sofort nach vorne. Das Problem an der Sache ist, dass er die Kugel deutlich hinter der Linie fängt. Schiri Fritz bekommt das Signal auf die Uhr und gibt den Treffer.

Wolfsburg Leverkusen 12. Wind spielt einen starken öffnenden Pass aus dem Zentrum heraus, mit dem er Baku auf dem rechten Flügel nach vorne schickt. Einen Meter vor dem Strafraum wird der allerdings von Grimaldo von den Beinen geholt. Der fällige Freistoß kommt dann flach auf Wind, der sich jedoch aus zwölf Metern selbst anschießt.

Darmstadt Leipzig 11. Schuhen ist sehr wach bisher! Xavi Simons spielt einen Steilpass zu Poulsen, der halblinks alleine auf das Darmstädter Tor zuläuft, das Leder bei der Ballmitnahme jedoch etwas zu weit prallen lässt. Darmstadts Torwart pariert den Ball gegen den anstürmenden Poulsen.

Hoffenheim E. Frankfurt 11. Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:1 durch Omar Marmoush

Was ist den hier los! Grahl schlägt den Ball unter Druck von der rechten Seite lang in die gegnerische Hälfte. Marmoush erläuft auf rechts den Ball und setzt sich gegen Brooks durch. Er zieht in den Sechzehner und schießt das Leder aus rund zwölf Metern mit dem rechten Außenrist rechts ins Tor. Frankfurt ist zurück!

Freiburg Bochum 11. Bochum bekommt nun mehr Zugriff aufs Spiel. Atubolu schlägt einen langen Ball genau in die Beine von Ordets, der sofort nach vorne spielt. Gamboa kann anschließend über rechts Tempo aufnehmen und provoziert eine Ecke...

Hoffenheim E. Frankfurt 10. Und wieder ein Ballverlust der Gäste im Aufbauspiel. Nach einem schnellen Pass ins Zentrum, nimmt Weghorst das Leder direkt. Sein Schussversuch aus rund 17 Metern bleibt aber in der Abwehr hängen.

Darmstadt Leipzig 9. Es ist eine intensive Anfangsphase in Darmstadt. Poulsen läuft zentral an und wird erst von der Lilien-Verteidigung gestoppt, kann sich jedoch mit dem Ball wieder aufrichten und zieht zügig ab. Aus etwa zwanzig Metern Distanz zielt er nicht präzise genug, Schuhen hält den zu mittigen Schuss recht mühelos.

Union Berlin Stuttgart 10. Gegen aufgerückte Hausherren schickt Guirassy Leweling mit einem diagonalen Flugball in den halbrechten Offensivkorridor. Der von Union ausgeliehene Ex-Fürther will im Sechzehner für Millot ablegen. Das Anspiel ist aber ungenau und wird durch Knoche abgefangen.

Hoffenheim E. Frankfurt 8. Und schon wieder die Hoffenheimer. Beier flankt einen Ball von der rechte Seite lang an den zweiten Pfosten. Skov steigt hoch, verpasst die hohe Hereingabe aber knapp. Die TSG setzt aber nach und kommt gleich wieder über Grillitsch.

Freiburg Bochum 8. Nach einem Einwurf von links versucht es Danilo Soares mit einem Schuss aus 25 Metern halblinker Position, verfehlt aber das Tor klar. Sein Schuss rauscht weit über den Kasten von Atubolu. Es ist der erste Abschluss des Spiels.

Wolfsburg Leverkusen 9. Grimaldo zieht eine Ecke von rechts sehr weit in den Strafraum, findet hinter dem zweiten Pfosten aber Tah, der aus elf Metern jedoch direkt in die Hände von Pervan köpft. Der VfL-Torhüter packt sicher zu.

Freiburg Bochum 7. Nach einem Ballgewinn der Bochumer treibt Asano den Ball schnell nach vorne, kreiert dadurch eine Zwei-gegen-Zwei-Situation. Dann verpasst er aber den Moment des Abspiels und muss das Tempo rausnehmen. Die Chance verpufft.

Darmstadt Leipzig 7. Bei einem Halbfeldfreistoß kommt Klarer am langen Pfosten zum Kopfball, legt den Ball nochmal hoch ins Zentrum. Dort kommt Pfeiffer mit dem Schädel an den Ball, doch er bekommt nicht genug Druck hinter den Ball.

Hoffenheim E. Frankfurt 6. Was für ein Beginn! Erst hat hier Frankfurt mit der ersten Chance die Möglichkeit auf das Führungstor und dann kontern die Hoffenheimer stark und machen mit der ersten Aktion das 1:0. Wie reagieren nun die Gäste?

Freiburg Bochum 6. Freiburg übernimmt jetzt mehr und mehr das Kommando, lässt das Leder viel durch die eigenen Reihen laufen. Bochum greift erst hinter die Mittellinie an und lässt die Badener kommen. Noch tut sich aber keine Lücke beim VfL auf, der sicher steht und auf Konter lauert.

Darmstadt Leipzig 6. Raum gewinnt ein Kopfballduell gegen Kempe bei einer Flanke von der linken Seite. Im Rückraum kommt Nürnberger zum Schuss, trifft den Volley aber nicht voll.

Wolfsburg Leverkusen 6. Die Rheinländer pressen hoch und drängen den VfL von Anfang an in die Defensive. Die Niedersachsen tun sich bislang schwer, sich spielerisch zu befreien.

Darmstadt Leipzig 5. Blaswich wird im Spielaufbau angelaufen und lässt sich etwas zu lange Zeit, sein hoher Pass rauscht nur knapp am Kopf von Pfeiffer vorbei.

Union Berlin Stuttgart 7. Die Köpenicker scheinen sich eine harte körperliche Gangart vorgenommen zu haben. Sie ziehen in den ersten Zweikämpfen voll durch, wollen die herausragend gestarteten Schwaben auf diese Weise wohl beeindrucken.

Hoffenheim E. Frankfurt 3. Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:0 durch Maximilian Beier

Nach einem langen Abschlag von Torhüter Baumann erläuft im Zentrum Maximilian Beier den Ball und setzte sich mit der Kugel am Ball stark gegen Buta durch und schießt das Leder aus rund 13 Metern unten rechts ins Tor. Es ist sein sechstes Tor im siebten Bundesliga-Spiel.

Hoffenheim E. Frankfurt 2. Super Chance für Farès Chaïbi! Nach einem Fehlpass von John Brooks in die Füße von Omar Marmoush. Er spielt von der linken Seite den Ball an die zentrale Strafraumgrneze zu Chaibi und der schießt aus rund 15 Metern den Ball oben links aufs Tor. Baumann pariert den Schuss links neben das Tor. Der anschließende Eckball bringt keine Gefahr.

Freiburg Bochum 3. Grifo steckt stark links in den Strafraum auf Weißhaupt durch, der von der Grundlinie Philipp sucht, aber nur Schlotterbeck findet. Die erste echte Offensivaktion gehört also dem SCF.

Wolfsburg Leverkusen 3. Granit Xhaka steckt die Kugel einfach mal zentral in den Lauf von Victor Boniface durch, der aus acht Metern jedoch an einer Fußabwehr von Pavao Pervan scheitert. Wäre allerdings wohl auch Abseits gewesen.

Union Berlin Stuttgart 4. Nachdem ihm Behrens auf den rechten Fuß getreten ist, bleibt Karazor zunächst liegen. Der Ex-Kieler kann dann aber schnell ohne Behandlung weiterspielen.

Freiburg Bochum 3. Zu Beginn tasten sich die beiden Teams erst einmal ab. Erst unterbricht Freiburg die erste Ballbesitzphase des VfL, nachdem Ginter einen langen Ball abfängt. Nun lässt das Heimteam Ball und Gegner laufen.

Wolfsburg Leverkusen 1. Arnold gibt direkt mal einen Warnschuss ab. Hrádecký klärt fahrig in die Füße des Wolfsburger Spielers, der aus gut 40 Metern wuchtig Maß aufs leere Tor nimmt. Denkbar knapp rauscht der stramme Abschluss rechts am Pfosten vorbei.

Freiburg Bochum 1. Der Ball rollt! Schiedsrichter Tobias Reichel hat die Partie freigegeben, die Auswärtsmannschaft hat angestoßen und lässt das Leder durch die eigenen Reihen laufen.

Darmstadt Leipzig 1. Tooor für RB Leipzig, 0:1 durch Loïs Openda

43 Sekunden benötigen die Leipziger nur zur Führung! Forsberg spielt zu Henrichs, der kurz vor dem Strafraum nach innen zieht und mit einem starken Gassenpass den rechts gestarteten Openda findet. Der legt den Ball aus leicht spitzem Winkel am herauseilenden SVD-Keeper Schuhen vorbei ins lange Eck.

Darmstadt Leipzig 1. Darmsradt spielt in den blau-weißen Heimoutfits, RB agiert in den rot-blauen Auswärtstrikots.

Hoffenheim E. Frankfurt 1. Los geht's! Schiedsrichter Jöllenbeck gibt die Partie frei und Hoffenheim stößt an.

Hoffenheim E. Frankfurt 1. Spielbeginn

Wolfsburg Leverkusen 1. Der Ball rollt in Niedersachsen. Wolfsburg spielt ganz in Neongrün. Die Gäste aus dem Rheinland tragen hellblaue Trikots über schwarzen Hosen. Los geht's.

Union Berlin Stuttgart 1. Union gegen den VfB – auf geht's im Stadion An der Alten Försterei!

Freiburg Bochum 1. Spielbeginn

Wolfsburg Leverkusen 1. Spielbeginn

Darmstadt Leipzig 1. Spielbeginn

Darmstadt Leipzig Bevor es losgeht, wird den Opfern des Nahostkonflikts gedacht.

Union Berlin Stuttgart 1. Spielbeginn

Darmstadt Leipzig Harm Osmers ist der Schiedsrichter der Begegnung und hat die Mannschaften auf das Feld geführt. Im Kölner Keller wirft Sven Jablonski ein Auge auf seine Entscheidungen.

Union Berlin Stuttgart Vor wenigen Augenblicken haben die 22 Akteure den Rasen betreten.

Hoffenheim E. Frankfurt Auch Eintracht-Coach Dino Toppmöller schickt eine andere Startelf als beim 2:0-Sieg gegen Heidenheim auf den Platz. Er verändert seine Anfangsformation zweimal. Für Jessic Ngankam (Bank) startet heute Ansgar Knauff von Beginn an. Außerdem muss Toppmüller seinen Keeper Kevin Trapp kurzfristig wegen Rückenproblemen ersetzen. Für ihn startet Jens Grahl.

Darmstadt Leipzig RB-Coach Marco Rose rotiert hingegen viermal nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Bochum. Henrichs beginnt in der Viererkette statt Klostermann. Auf der Doppelsechs läuft neben Kampl, der seinen Vertrag unter der Woche bis 2026 verlängerte, Haïdara anstelle von Schlager auf. Offensiv verdrängen Forsberg und Poulsen Forsberg und Šeško auf die Bank.

Freiburg Bochum SCF-Coach Streich tauscht im Vergleich zur 0:3-Niederlage gegen die Bayern auf gleich vier Positionen: In die Startelf kehren die beiden Schlüsselspieler Höfler nach Sperre und Ginter nach überstandener Krankheit zurück. Zudem dürfen Weißhaupt und Philipp erstmals in dieser Saison von Beginn an ran. Bochums Trainer Letsch wechselt im Vergleich zum 0:0 in Leipzig lediglich einmal: Für Mittelfeldspieler Osterhage kommt Flügelflitzer Antwi-Adjei. Damit stellt Letsch wohl wieder von einer Doppelspitze auf einen Dreiersturm mit zwei Flügeln um.

Darmstadt Leipzig Lilien-Trainer Thorsten Lieberknecht sieht nach den Siegen zuletzt keine Notwendigkeit, Änderungen an der Startelf vorzunehmen. Zu einem Wechsel ist er jedoch gezwungen, für den krankheitsbedingt fehlenden Bader beginnt Vilhelmsson. Skarke wird wahrscheinlich etwas nach hinten rücken, sodass der Schwede im Sturm auflaufen kann.

Hoffenheim E. Frankfurt Hoffenheims Cheftrainer Pellegrino Matarazzo tauscht seine Startelf gegenüber dem 3:2-Sieg gegen Werder Bremen nur auf einer Position für den verletzten Ozan Kabak (Schulterluxation) steht heute Attila Szalai in der Startformation. Weiter fehlen der TSG Dennis Geiger (Aufbautraining), Marco John (Kreuzbandteilriss), Andrej Kramarić (Schlag auf den hinteren Oberschenkel) und Stanley N'Soki (Probleme an der Patellasehne).

Darmstadt Leipzig Leipzig könnte hingegen erstmals unter Trainer Marco Rose vier Pflichtspiele und drei Bundesligaspiele in Folge sieglos bleiben. Die Sachsen stehen unter Druck, denn falls sie heute keine drei Punkte einfahren würden, droht der Abstand auf die Top-Klubs Leverkusen, Stuttgart, Bayern und Dortmund auf fünf bis acht Punkte anzuwachsen.

Freiburg Bochum Zwar hat Bochum noch kein Spiel gewinnen können, der VfL bewies aber immer wieder, dass er mit gestandenen Bundesligateams mithalten kann. So erzielte Bochum am vergangenen Spieltag ein 0:0 in Leipzig und entführte einen Punkt ins Ruhrgebiet. Besonders herausragend war dabei Keeper Manuel Riemann, der 2,3 erwartete Gegentore verhinderte und mit fünf Paraden seinem Team zum Punktgewinn verhalf. Auch Kreativspieler Stöger spielt eine gute Saison: Er sammelte drei Scorer-Punkte und kreiert über sein Passspiel regelmäßig gute Chancen für seine Mitspieler.

Wolfsburg Leverkusen 55 Pflichtspiele fanden bislang zwischen beiden Mannschaften statt. Dabei führt Bayer Leverkusen den direkten Vergleich mit 24 Siegen an (zehn Remis, 21 Niederlagen). Die Rheinländer holten 17 von 21 möglichen Punkten aus ihren letzten sieben Gastspielen in der Volkswagen Arena, haben aber auch selbst keines ihrer letzten sieben Heimspiele gegen Wolfsburg gewonnen. Damit stehen in dieser Paarung bereits 14 aufeinanderfolgende Bundesliga-Spiele zu Buche, in denen die Heimmannschaft nicht gewinnen konnte.

Darmstadt Leipzig Vier Bundesliga-Spielzeiten haben die Darmstädter (vor dieser Saison) in ihrer Vereinsgeschichte gespielt, nur einmal konnten sie drei Spiele in Serie gewinnen. 2017, als der Abstieg schon so gut wie feststand, schlugen die Lilien Schalke, den HSV und Freiburg. Heute könnten sie zum zweiten Mal das Kunststück vollbringen.

Darmstadt Leipzig Die letzten beiden Duelle, zwei Zu-Null-Siege aus Leipziger Sicht (2:0 in Darmstadt und 4:0 in Leipzig), fanden in der Bundesligasaison 2016/17 statt. Darmstadt stieg am Ende dieser Spielzeit nach zwei Bundesligajahren ab, Leipzig wurde als damaliger Aufsteiger sofort Vizemeister. Seitdem haben sich die zuvor schon ungleichen Gegebenheiten in Sachsen und Hessen bekanntlich stark verändert: Leipzig hat sich unter den deutschen Top-Klubs etabliert und ist zweimal Pokalsieger geworden. Darmstadt hat sich nach Mittelfeldplatzierungen in Liga zwei – und mit klar anderen finanziellen Möglichkeiten als RB – unter Lieberknecht zurück in die Bundesliga gekämpft.

Wolfsburg Leverkusen Während Wolfsburg mit nur einem Gegentor die beste Heimdefensive der Bundesliga stellt, steht bei Leverkusen bei nur sechs Gegentreffern aus sieben Ligaspielen die zweitbeste Defensive der Liga zu Protokoll (hinter Frankfurt mit fünf Gegentoren). Allerdings reisen die Rheinländer mit viel offensiver Wucht an. Kein Team schoss in der Saison 2023/24 in der Bundesliga bislang noch mehr Tore als die Werkself (schon 23).

Union Berlin Stuttgart Bei den Schwaben, die nur einen der bisherigen zehn Pflichtspielvergleiche mit dem FCU für sich entschieden und denen im Falle eines eigenen Sieges bei gleichzeitigem Punktverlust Leverkusens in Wolfsburg die Spitzenreiterposition winkt, stellt Coach Sebastian Hoeneß nach dem 3:1-Heimerfolg gegen den VfL Wolfsburg zweimal um. Mittelstädt und Zagadou bekommen den Vorzug vor Ito und Stenzel (beide auf der Bank).

Freiburg Bochum Die Länderspielpause kam dem SCF gelegen. Nachdem die Badener in der Europa-League West Ham unterlagen, gab es auch in der Liga eine 0:3-Niederlage gegen den FC Bayern. Damit gewann Freiburg nur eines der letzten fünf Ligaspiele. Ein Sieg heute wäre für das Selbstbewusstsein der Mannschaft wohl nicht unwichtig. Erstmals seit seiner Rückkehr steht heute Stürmer Maximilian Philipp in der Startelf, der mit seinem Last-Minute-Treffer gegen Werder Bremen auf sich aufmerksam machte und vor allem durch seine Beweglichkeit besticht.

Hoffenheim E. Frankfurt Besser lief der Saisonstart für die Eintracht. Die Hessen waren die ersten fünf Partien ungeschlagen und holten nach einem 1:0-Sieg im Hessen-Derby gegen Darmstadt, mehrere Unentschieden gegen Mainz (1:1), Köln (1:1), Bochum (1:1) und Freiburg (0:0). Am sechsten Spieltag kassierte dann die Mannschaft von Chefcoach Dino Toppmöller eine 0:2-Niederlage beim VfL Wolfsburg. Zuletzt gewann die Frankfurter aber souverän mit 2:0 gegen den Aufsteiger 1. FC Heidenheim. Damit stehen die Adler mit zehn Punkten auf den achten Rang in der Bundesliga.

Darmstadt Leipzig Auch der direkte Vergleich spricht deutlich für die Sachsen. Sechs Aufeinandertreffen gab es bisher, je zwei davon in Liga drei, Liga zwei und dem Oberhaus. Leipzig gewann fünf Duelle, Darmstadt fuhr 2014 zu Hause den bisher einzigen Sieg gegen RB ein (1:0).

Wolfsburg Leverkusen Bayer Leverkusen feierte vor der Länderspielpause einen 3:0-Heimsieg gegen den 1. FC Köln. Xabi Alonso, der in sechs der bisherigen sieben Ligaspiele unverändert spielen ließ, wechselt trotzdem doppelt: Erstmals in der laufenden Saison stehen Amine Adli und Josip Stanišić in der Startelf. Draußen bleiben dafür Florian Wirtz und Odilon Kossounou (beide Bank).

Union Berlin Stuttgart Auf Seiten der Köpenicker, die in der vergangenen Saison beide Matches gegen den VfB gewannen (1:0 und 3:0) und im Optimalfall als Tabellenzehnter aus diesem Wochenende hervorgehen, hat Trainer Urs Fischer im Vergleich zur 2:4-Auswärtsniederlage bei Borussia Dortmund vier personelle Änderungen vorgenommen. Knoche, Khedira, Tousart und Volland verdrängen Bonucci, Laïdouni, Král und Becker auf die Bank.

Darmstadt Leipzig Das Momentum spricht also ein wenig für die Darmstädter, sonst aber das allermeiste für Leipzig. Zwar trennen die beiden Klubs nur fünf Plätze in der Tabelle voneinander (RB 6., SVD 11.), doch hat RB doppelt so viele Punkte geholt wie Darmstadt (14:7).

Wolfsburg Leverkusen Werfen wir einen Blick auf die Mannschaftsaufstellungen: Bei den Wölfen gibt es im Vergleich zur 1:3-Niederlage beim VfB Stuttgart, mit dem die Niedersachsen sich in die Länderspielpause verabschiedet haben, drei Veränderungen an der Startformation: Sebastiaan Bornauw und Moritz Jenz erhalten den Vorzug vor Cédric Zesiger und Lovro Majer (beide Bank). Zwischen den Pfosten vertritt außerdem Pavao Pervan den verletzten Stammkeeper Koen Casteels, der wegen einer Entzüdung im Bauchbereich fehlt.

Darmstadt Leipzig Genau gegensätzlich sieht es bei RB Leipzig aus. Sechs Siege in Folge feierten die Bullen, ehe in einem zuletzt schwierigen Programm kein weiterer Erfolg zu verbuchen war. Im Topspiel gegen die Bayern (2:2-Remis) und bei der 1:3-Niederlage in der Champions League gegen Titelverteidiger Manchester City war das zu verkraften. Das torlose Remis gegen den Abstiegskandidaten VfL Bochum tat schon mehr weh. In der Länderspielpause testete RB gegen den tschechischen Klub FK Mlada Boleslav und verlor mit einer B-Elf 2:4. Heute sollen nach drei Spielen ohne Sieg also mal wieder drei Punkte her.

Union Berlin Stuttgart Der VfB Stuttgart ist durch die herausragende Bilanz von 18 Punkten in sieben Partien als Tabellenzweiter in das vereinsfußballfreie Wochenende gegangen. Vor 14 Tagen stellten die Brustringträger im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg ihre Comebackqualitäten unter Beweis. Nachdem sie lange Zeit in Rückstand gelegen waren, drehten sie in der letzten halben Stunde mächtig auf und zogen den Spielstand durch einen Dreierpack des aktuell wohl besten Stürmers Europas Guirassy (67., 78., 82.) mit beeindruckender Abgeklärtheit noch auf ihre Seite.

Wolfsburg Leverkusen Auch der VfL Wolfsburg geht durchaus mit Momentum in dieses Spiel. Die Wölfe gewannen alle drei Heimspiele der Saison 2023/24 bei 6:1-Toren und ließen im eigenen Stadion bislang rein gar nichts anbrennen. Aber: Aus den letzten sieben Bundesliga-Heimspielen gegen die Werkself holten die Niedersachsen gerade einmal zwei Punkte (zwei Remis, fünf Niederlagen). In den letzten fünf dieser sieben Heimspiele glückte den Grün-Weißen noch nicht einmal mehr ein Tor.

Hoffenheim E. Frankfurt Die TSG verlor erst zwei von den ersten sieben Spielen in dieser Saison in der Bundesliga. Nach einer 1:2-Niederlage gegen den SC Freiburg zum Auftakt, gab es danach vier Siege. Unter anderem gewann die Mannschaft von Cheftrainer Pellegrino Matarazzo gegen Wolfsburg (3:1), Köln (3:1), Union Berlin (2:0) und Heidenheim (3:2). Danach kassierten die Hoffenheimer dann aber eine 1:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund. Vor der Länderspielpause siegten die Kraichgauer in einer torreichen Partie mit 3:2 gegen Werder Bremen. Hoffenheim steht so mit 15 Zählern auf dem fünften Rang in der Bundesliga und könnte mit einem Sieg heute an amtierenden Meister Bayern München vorbeiziehen und den vierten Platz belegen.

Freiburg Bochum Als Favorit geht heute die Heimmannschaft in die Partie. Der SC Freiburg hat aus sieben Spielen zehn Punkte holen können und befindet sich auf dem neunten Tabellenplatz. Bochum konnte dagegen noch kein Spiel gewinnen und steht deshalb mit vier Punkten auf Relegationsplatz 16. Auch in der vergangenen Saison gewann der SCF beide Partien: Vor heimischem Publikum sorgte Grifo für den 1:0 Sieg, Anfang Januar bezwang Freiburg Bochum an der Castroper Straße mit 2:0. Die beiden Torschützen hießen damals Gregoritsch und Höler.

Union Berlin Stuttgart Der 1. FC Union Berlin hat seine sportliche Misere auch unmittelbar vor der jüngsten Länderspielpause nicht beenden können; die 2:4-Auswärtsniederlage bei Borussia Dortmund, bei der die Eisernen einen 2:1-Pausenvorsprung verspielten, war wettbewerbsübergreifend ihr siebtes punktloses Match in Serie. In der Bundesliga befindet sich der FCU mittlerweile im unteren Tabellenmittelfeld und benötigt ein schnelles Ende der Talfahrt, um nicht dauerhaft im Abstiegskampf zu versinken.

Darmstadt Leipzig Für die einen kam die Länderspielpause zum genau richtigen, für die anderen zum ungünstigen Zeitpunkt. Nach fünf sieglosen Spielen kam Aufsteiger Darmstadt vor der Pause erstmals ins Rollen, besiegte zu Hause Werder Bremen mit 4:2 und auswärts den FC Augsburg mit 2:1. Den Lauf hätten die Hessen am liebsten fortgeführt, doch die Länderspielpause könnte den Rhythmus brechen. Immerhin hat der SVD mit einem 4:2-Testspielsieg gegen den Zweitligisten SV Elversberg die breite Brust behalten können.

Wolfsburg Leverkusen Die Werkself erwischte den historisch besten Bundesliga-Start der Vereinsgeschichte. 19 von 21 möglichen Punkten fuhr Leverkusen ein, obwohl sogar schon die schwierigen Spiele gegen den amtierenden Meister Bayern (2:2) und den amtierenden Pokalsieger Leipzig (3:2) auf dem Programm standen. Wettbewerbsübergreifend blieben die Rheinländer in allen zehn Pflichtspielen der Saison 2023/24 ungeschlagen (neun Siege, ein Remis).

Union Berlin Stuttgart Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Der stark kriselnde 1. FC Union Berlin fordert am 8. Spieltag den Senkrechtstarter VfB Stuttgart heraus. Köpenicker und Schwaben stehen sich ab 15:30 Uhr auf dem Rasen des Stadions An der Alten Försterei gegenüber.

Hoffenheim E. Frankfurt Herzlich willkommen zu den Samstagnachmittagsspielen des achten Spieltages in der 1. Bundesliga in der Saison 2023/24. Um 15.30 Uhr empfängt die TSG Hoffenheim im eigenen Stadion Eintracht Frankfurt. Schiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck leitet die Partie.

Darmstadt Leipzig Hallo und herzlich willkommen zum Samstagnachmittag in der Bundesliga! Der Aufsteiger SV Darmstadt 98 empfängt den Champions-League-Klub RB Leipzig, am Böllenfalltor geht’s um 15:30 Uhr los.

Wolfsburg Leverkusen Guten Tag und herzlich willkommen aus der Volkswagen Arena. Hier empfängt der VfL Wolfsburg heute um 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen im Rahmen des 8. Spieltags der Bundesliga.