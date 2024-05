Werder Bochum 45. +2 Halbzeitfazit:

Pause in Bremen! Nach einer bisher passstarken und temporeichen Vorstellung führen die Grün-Weißen verdient mit 1:0 gegen den VfL Bochum, der noch einen Zähler im Kampf um den sicheren Ligaerhalt braucht. Friedl besorgte nach sechs Minuten die frühe Führung für die Norddeutschen. Ein ums andere Mal hatte Bremen die Chance, den Vorsprung zu erhöhen, weil besonders die rechte Abwehrseite der Bochumer hemmungslos überfordert ist und Pässe ankommen, die man so in dieser Situation nicht durchlassen sollte. Von den Dunkelblauen muss in Halbzeit zwei mehr kommen, wenn man sich nicht auf Schützenhilfe verlassen will.

Leverkusen Augsburg 45. +3 Halbzeitfazit:

Mit einem 2:0 geht es zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Augsburg in die Pause. Voller Fokus aufs Spiel war die Devise der Werkself, weshalb beim Einlaufen sogar auf die Meisterschale verzichtet wurde. Die Mannschaft setzte die Vorgabe um, überraschte Koubek beim Abschlag, sodass Victor Boniface in der 10. Minute zum 1:0 einschieben konnte. In der 27. Minute erhöhte Andrich per Hacke, nachdem ein Schuss von Tah geblockt wurde. Erst danach war mehr von Augsburg zu sehen, was aber auch am Verwaltungsmodus der Werkself lag. Einige Chancen wurden noch geblockt, zwei Abschlüsse flogen am Tor vorbei. Hrádecký durfte sich also noch nicht auszeichnen. Alles deutet auf einen ungeschlagenen Meister hin!

E. Frankfurt Leipzig 45. +5 Halbzeitfazit:

Es ist ein eher müder Kick im Deutsche Bank Park, dennoch führt RB Leipzig mit 1:0 zur Pause bei der Frankfurter Eintracht. Nach einer ereignislosen Anfangsphase übernahm die SGE langsam die Kontrolle und erhöhte den Druck. Dabei kamen die Hausherren zu keiner wirklich klaren Torchance, meist versuchte es die Toppmöller-Elf ohne Erfolg aus der Distanz. RB konzentrierte sich auf die Defensivarbeit und kam ziemlich aus dem Nichts zu einem zumindest fragwürdigen Elfmeter. Den verschoss Xavi zunächst, dabei war der Ball aber noch nicht freigegeben. Der Leipziger durfte nochmal ran und verwandelte sicher. Weil parallel Hoffenheim gegen die Bayern zurückliegt, würde sich die Eintracht aktuell dennoch Platz sechs sichern.

Dortmund Darmstadt 45. +2 Halbzeitfazit:

Völlig verdient führt Borussia Dortmund zur Halbzeit mit 2:0 gegen den SV Darmstadt 98 und kommt einem letzten Bundesligasieg in dieser Saison sehr nah. Die erste Torchance gehört Reus, der das Leder nach Zuspiel von Sancho aus 13 Metern an die Latte setzte (11.). Danach lief es aus Sicht der Dortmunder schleppend und es brauchte einen Konter im eigenen Stadion, um das 1:0 durch Maatsen aus 18 Metern einzuleiten (30.). Aus fast identischer Position versenkte Reus in seinem letzten BVB-Heimspiel wenig später einen direkten Freistoß im Winkel und wurde danach von Fans uns Mitspielern gefeiert (38.).

Heidenheim Köln 45. +2 Halbzeitfazit:

Mit einer deutlichen 3:0-Führung für den 1. FC Heidenheim geht es in die Kabinen. Der 1. FC Köln steht schon mit mehr als einem Bein in der 2. Bundesliga. Die Darbietung der Gäste hatte auch nichts mit erster Liga zutun. So desolat traten die Geißböcke bislang auf. Bereits nach 16 Minuten konnte Eren Dinkçi für die Heidenheimer Führung sorgen. Nur sechs Minuten später legte Dinkçi nach. Köln verstand es nicht, selbst etwas für das Spiel zu machen und kassierte sogar noch das 3:0 durch Sessa (36.). Timo Schultz muss nun die richtigen Worte finden, damit das heute keine richtige Klatsche gibt. Vom Klassenerhalt sollte sowieso erstmal niemand mehr sprechen beim 1. FC Köln. Das gleicht einer Mammutaufgabe.

Werder Bochum 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Werder Bochum 45. +1 Kurz vor dem Pausenpfiff ist Schmid nochmal frei durch, wird aber von Stöger und Ordets letztlich erfolgreich bedrängt. Das war es mit der ersten Hälfte!

E. Frankfurt Leipzig 45. +4 Ende 1. Halbzeit

E. Frankfurt Leipzig 45. +3 Im Anschluss an diese bringt Götze das Leder nochmal in den Strafraum, Blaswich fängt den Ball sicher ab.

Werder Bochum 45. +1 Ganz Bochum läuft protestierend zu Martin Petersen! Es geht um ein mögliches Handspiel im Bremer Strafraum. Anthony Jung bekam im Sechzehner den Ball aus kurzer Distanz an die Hand, doch nach kurzer Abstimmung mit den Kollegen in Köln geht es ohne Strafstoß weiter.

Wolfsburg Mainz 45. +4 Ende 1. Halbzeit

E. Frankfurt Leipzig 45. +2 Blaswich verpasst die Chaïbi-Ecke zwar obwohl er rauskommt, Klostermann kann jedoch mit dem Kopf am Fünfer zur nächsten Ecke verlängern.

Hoffenheim Bayern 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Hoffenheim Bayern 45. +3 Hoffenheim holt hier kurz vor der Pause beinahe den Ausgleich. Die Hausherren kontern und Beier marschiert in die gegnerische Hälfte. Er verpasst das erste Zuspiel auf Kramarić, kann sich dann gegen Upamecano durchsetzen und bedient dann Kramarić auf der linken Seite am Sechzehner. Der Torjäger der TSG sucht aus 15 Metern den Abschluss, bekommt aber keinen Druck auf das Leder. So kann Neuer im Kasten den Ball sicher festhalten.

Leverkusen Augsburg 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Dortmund Darmstadt 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Wolfsburg Mainz 45. +2 Das war schmerzhaft! Im Zweikampf bekommt Barreiro unabsichtlich von Wind einen mit, als der den Ball annehmen will. Es gibt Freistoß für Mainz, aber zu Recht keine Verwarnung des Stürmers.

Dortmund Darmstadt 45. +1 Skarke tanzt an der linken Grundlinie Hummels aus und zieht in Richtung erster Pfosten. Schlotterbeck grätscht das Zuspiel ins Zentrum letztlich zur Ecke.

E. Frankfurt Leipzig 45. +1 Im Anschluss an den Chaïbi-Freistoß setzt Ekitike halbrechts zum Fallrückzieher an. Der kommt auch nicht schlecht und wird zum Eckball abgefälscht.

Hoffenheim Bayern 45. +2 Wieder kann sich Davies auf der linken Seite durchsetzen und bringt erneut eine gute Flanke an den Fünfer. Kurz vor dem Kasten klärt Akpoguma abgeklärt zur Ecke.

Union Berlin Freiburg 45. +3 Halbzeitfazit:

Noch keine Tore im Stadion An der Alten Försterei, wo Juranović die riesige Chance ungenutzt ließ, sein Team nach einem Handelfmeter in Führung zu schießen. Atubolo parierte den halbhoch geschossenen Strafstoß aber stark. Übermäßig viele Strafraumszenen gab es in dem intensiven Spiel ansonsten nicht. Die Schwarzwälder hatten insgesamt die besseren Offensivaktionen, während die Köpenicker fast ausschließlich über Konter kamen, die insbesondere über Vertessen ein ums andere Mal zu fahrig vorgetragen wurden. Beide Teams haben noch richtig viel Luft nach oben und müssen sich für den zweiten Durchgang steigern. Die anderen Teams spielen aktuell schließlich mit. Freiburg würde mit einem Dreier auf Rang sieben klettern, Union mit dem Heimsieg auf einen Nicht-Abstiegsplatz.

Union Berlin Freiburg 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Heidenheim Köln 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Stuttgart M'gladbach 45. +1 Halbzeitfazit:

Der VfB Stuttgart führt zur Pause des saisonabschließenden Heimspiels gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:0. In einer ausgeglichenen Anfangsphase verzeichneten die Fohlen durch Pléa eine erste Annäherung (7.); wenig später prüfte auf der Gegenseite Anton Omlin (9.). Der Tabellendritte war in der Folge zielstrebiger und kam durch Mittelstädts Schuss aus spitzem Winkel (13.) sowie Undavs Strafraumschlenzer (22.), die Omlin parierte, zu hochwertigen Abschlüssen, ehe er sich durch einen Kopfball Guirassy in der 23. Minute mit der Führung belohnte. Gegen nun teilweise vogelwild verteidigende Gäste legte die Hoeneß-Auswahl schnell nach; Guirassy netzte nach wunderbarer Drehung mit einem überlegten Schuss (31.). Sie hätte das Ergebnis daraufhin weiter in die Höhe schrauben können: Leweling (36.) und Guirassy (43.) scheiterten jeweils an der Unterkante der Latte; Undav zwang Omlin zu einer Flugeinlage (39.). Auf der Gegenseite fanden Weigl und N'Goumou innerhalb weniger Momente ihren Meister in Nübel (42.). Bis gleich!

E. Frankfurt Leipzig 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Werder Bochum 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

E. Frankfurt Leipzig 45. Ekitike kann sich links tief im Strafraum nicht entscheidend durchsetzen. Es gibt nochmal einen Freistoß für die Eintracht aus dem linken Halbfeld.

Leverkusen Augsburg 45. +1 Für den Stürmer der Fuggerstädter geht es glücklicherweise schnell weiter. So fliegt die zweite Augsburger Ecke in die Mitte, die Hrádecký im Verbund mit dem Kopf eines Vordermanns klärt.

Dortmund Darmstadt 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Werder Bochum 45. Kevin Stöger tritt zum Freistoß an und überspielt erstmal die Bremer Mauer! Dann senkt sich die Kugel aber etwas zu spät, sodass Michael Zetterer nicht eingreifen muss und der Ball hinterm Tor landet.

Stuttgart M'gladbach 45. +1 Ende 1. Halbzeit

Heidenheim Köln 45. +1 Zwei Minuten werden nachgespielt. Passiert in diesen 120 Sekunden noch etwas?

Hoffenheim Bayern 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Wolfsburg Mainz 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Hoffenheim Bayern 45. Goretzka trifft bei einem Zweikampf Prömel am Fuß und gerät danach mit Marco Fritz aneinander. Der Unparteiische richtet ein paar deutliche Töne an den Bayern-Sechser, der sich kopfschüttelnd vom Schiedsrichter entfernt.

Leverkusen Augsburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Wolfsburg Mainz 45. Wind hat auf der Gegenseite die Kopfballchance nach einem hohen Ball aus dem linken Halbfeld, aber da fehlt der Druck. Zentner holt ihn sicher aus der Luft.

Leverkusen Augsburg 45. Jetzt liegt Demirović im Strafraum der Hausherren und hält sich den Kopf. Der wurde vom eigenen Mann abgeräumt.

Heidenheim Köln 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Heidenheim Köln 45. Die Gastgeber können nach einer Kölner Ecke über Dinkçi kontern. Aber sein Versuch, in die Spitze zu spielen, geht schief.

Stuttgart M'gladbach 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Der Nachschlag in Durchgang eins soll 60 Sekunden betragen.

Dortmund Darmstadt 44. Gelbe Karte für Klaus Gjasula (SV Darmstadt 98)

Gjasula sieht, dass aus der Dortmunder Hintermannschaft ein langer Ball geschlagen wird und Adeyemi startet. Auf Höhe der Mittellinie fährt der Routinier gegen den flinken Außenspieler den Arm aus und stoppt dessen Sprint mit einem taktischen Foul.

E. Frankfurt Leipzig 44. Xavi wird von den SGE-Fans nun konsequent ausgepfiffen. Leipzig scheint der Führungstreffer gut zu tun, RB bekommt mal etwas mehr Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte.

Werder Bochum 43. Kurz vor dem Abschluss am Sechzehnerhalbkreis trifft Lynen Osterhage mit dem Stollen am Fuß und ermöglicht den Bochumern eine richtig gute Freistoßposition! Geht über Standards etwas?

Union Berlin Freiburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Union Berlin Freiburg 44. Freiburg macht hinten dicht und will die Eisernen ein Stück weit aus der Reserve locken, die jedoch nicht so recht anbeißen. Das Spiel nimmt sich dadurch kurz vor der Pause eine kleine Auszeit.

Wolfsburg Mainz 44. Wieder Barreiro, wieder Casteels! Dieses Mal kommt der Schuss von links an der Strafraumgrenze, aber zu zentral. Der Torhüter kann den Versuch sicher festhalten.

Leverkusen Augsburg 44. An der Seitenlinie verfolgen die Kameras Tim Breithaupt, der sich den Kopf auch noch am Dach der Ersatzbank stößt. Der ist leider komplett abwesend.

Dortmund Darmstadt 43. Die Schlussphase des ersten Durchgangs plätschert so vor sich hin: Dortmund hat den Ball und lässt die Kugel laufen. Die Lilien auf der anderen Seite laufen hinterher und wollen sich keinen dritten Gegentreffer vor dem Seitenwechsel fangen.

Werder Bochum 41. Auf Seiten des VfL behält Ivan Ordets nach einem Steckpass von Woltemade in Richtung Agu die Übersicht. Er grätscht riskant gegen den Bremer an und kann regelkonform den nächsten Torschuss der Werderaner verhindern.

Stuttgart M'gladbach 43. Guirassy schrammt hauchdünn am Hattrick vorbei! Der Mittelstürmer wird auf links durch Führich in den Sechzehner geschickt. Bei freier Bahn schießt er aus zwölf Metern auf die obere linke Ecke und scheitert an der Unterkante der Latte.

Wolfsburg Mainz 42. Casteels verhindert den Rückstand! Zuvor hat sich Mainz mit feinem Kurzpassspiel am Sechzehner durchkombiniert. Aus zentraler Position kommt dann Barreiro nach Ablage von Gruda zum Abschluss, aber der belgische Schlussmann kann nach links abklatschen lassen. Danach klären seine Vorderleute.

Hoffenheim Bayern 42. Bayern ist am Drücker! Nach einer Hereingabe von Davies legt Zvonarek den Ball clever mit der Brust zu Müller ab. Der Mittelfeldakteur nimmt die Kugel aus 14 Metern volley und geht volles Risiko. Die Kugel wird von Akpoguma noch abgefälscht und geht nur haarscharf am linken Pfosten vorbei. Da wäre Baumann machtlos gewesen. Die anschließende Ecke wird aufgrund eines Offensivfouls zurückgepfiffen.

Heidenheim Köln 42. Den fälligen Freistoß spielt Beste auf den langen Pfosten, wo erst Dinkçis Schuss von einem Verteidiger geblockt wird. Doch der FCH behält den Ball. So kommt Kleindienst aus spitzem Winkel zum Schuss, wo diesmal ein Kölner auf der Linie klären kann. Auch der dritte Ball gehört aber den Hausherren. Diesen setzt Sessa schlussendlich drüber. Unglaublich wie schwach die Rheinländer hier verteidigen.

Leverkusen Augsburg 43. Auf der anderen Seite zieht Andrich ab! Aus zweiter Reihe jagt er den Ball nur einige Zentimeter am linken Pfosten vorbei!

Werder Bochum 41. Nach einem guten Ballgewinn in der eigenen Hälfte legt Werder wieder den Turbo ein! Felix Agu schickt mit einem Schlenzer Marvin Ducksch, der gegen Broschinski im Gerangel zu Fall kommt. Es geht aber umgehend weiter und dagegen protestiert auch niemand.

Leverkusen Augsburg 42. Hinten leistet sich die Werkself einen Fehler, in dessen Folge Ermedin Demirović zum Abschluss kommt. Den Volley rechts im Strafraum setzt er übers Tor!

E. Frankfurt Leipzig 42. Tooor für RB Leipzig, 0:1 durch Xavi Simons

Diesmal macht es Xavi besser und setzt die Kugel halbrechts halbhoch ins Tor. Trapp war in die linke Ecke unterwegs. Leipzig führt, während Götze den Elfmeterpfiff immer noch nicht wahr haben will und mit Zwayer diskutiert.

Leverkusen Augsburg 41. Thorup nimmt Breithaupt vorsichtshalber vom Platz. Das ist hoffentlich nichts Schlimmeres.

E. Frankfurt Leipzig 40. Jetzt wird es kurios: Zwayer steht noch direkt neben dem Elfmeterpunkt, Xavi läuft trotzdem an und setzt die Kugel fatal flach gute zwei Meter links neben das Tor. Der Ball war aber noch nicht freigegeben und wird demnach wiederholt.

Heidenheim Köln 41. Wieder können die FC-Verteidiger Beste auf links nicht fassen und ihn nur per Foul stoppen...

Werder Bochum 40. Neuigkeiten für den VfL: Union Berlin hat einen Elfmeter gegen den SC Freiburg verschossen und die Chance auf die Führung verpasst.

Dortmund Darmstadt 40. Von Mitspielern und den Fans wird der Torschütze überschwänglich gefeiert. Borussia Dortmund macht es in dieser Phase sehr effizient und nutzt die wenigen Chancen eiskalt aus.

Stuttgart M'gladbach 42. Die Fohlen beinahe mit dem Anschlusstor! Weigl dribbelt zunächst von der linken Strafraumseite nach innen und schießt aus zwölf Metern auf die rechte Ecke. Nübel ist schnell unten, wehrt aber nach vorne ab. N'Goumou will abstauben, doch Nübel lenkt den Nachschuss heldenhaft über die Latte.

Wolfsburg Mainz 41. Nach längerer Pause sind die Wölfe mal wieder vorne anzutreffen. Eine Flanke von Maher kommt zentral an den Fünfmeterraum, wo Wind sich etwas zu energisch gegen Kohr durchsetzt und zurückgepfiffen wird.

Union Berlin Freiburg 41. Aaronson lässt Höfler und Keitel stellen und bedient dann Vertessen, dem beim Rechtsschuss aus zwölf Metern der Ball aber etwas über den Spann rutscht. Deutlich rechts vorbei.

Leverkusen Augsburg 41. Einwechslung bei FC Augsburg: Arne Engels

Leverkusen Augsburg 41. Auswechslung bei FC Augsburg: Tim Breithaupt

Heidenheim Köln 40. Der erste vielversprechende Abschluss der Gäste nach 40 Minuten! Thielmann setzt sich auf halbrechts gegen Maloney durch, bekommt aber aus 16 Metern keinen ordentlichen Schuss auf das Tor. So geht es mit Abstoß weiter.

Hoffenheim Bayern 39. Die Partie nimmt wieder etwas Geschwindigkeit auf. Bayern kann umschalten über Tel, der den Ball auf der rechten Seite zu Müller in den Lauf schickt. Müller marschiert die Linie entlang und bedient mit einem feinen Pass Goretzka auf dem Elfmeterpunkt. Direkt zieht Goretzka und scheitert an Baumann, aber die Fahne an der Seitenlinie geht hoch. Beim Zuspiel von Tel war Müller wohl einen Schritt im Abseits.

Werder Bochum 38. Der 1. FC Heidenheim sorgt im eigenen Stadion für klare Verhältnisse: Mit 3:0 ist man gegen den Effzeh in Front gegangen und hat diesem wohl endgültig die Lichter im Abstiegskampf ausgeknipst - es sei denn, man legt jetzt eine Aufholjagd wie gegen Union hin...

E. Frankfurt Leipzig 39. Elfmeter für Leipzig! Aus dem Nichts bekommen die Gäste einen Strafstoß. Xavi zieht an der linken Grundlinie in den Strafraum ein und an Götze vorbei. Der liegt da schon am Boden und bewegt sich dann nicht mehr. Xavi könnte sicher auch einfach vorbeigehen, fädelt aber ein und kommt zu Fall.

Leverkusen Augsburg 40. Tim Breithaupt liegt auf dem Rasen und fasst sich an den Kopf. Das medizinische Personal kommt aufs Feld.

E. Frankfurt Leipzig 38. Henrichs holt auf der linken Seite mal wieder eine Ecke für die Gäste raus. Die zieht Xavi an den Fünfer, wo Trapp die Kugel sicher rausfaustet.

Stuttgart M'gladbach 39. Undav verlangt Omlin alles ab! Der Natiionalspieler gelingt mit hohem Tempo mittig vor die letzte Linie und zieht aus vollem Lauf und 20 Metern mit dem rechten Spann ab. Der zentrale, aber flatternde Ball ist unangenehm; Omlin lenkt ihn mit der rechten Hand über die Latte.

Wolfsburg Mainz 38. Immer wieder ist Amiri in die Angriffsbemühungen involviert. Er bekommt rechts am Strafraum an den Ball, legt dann aber eine Mischung aus Flanke und Torschuss seitlich vorbei. Sein Team hat in dieser Phase mehr vom Spiel.

Leverkusen Augsburg 38. Beim Umschaltspiel nimmt Boniface erst Adli den Ball weg und kann den Ball später nicht auf Grimaldo durchstecken. Da agiert er ein bisschen unglücklich.

Dortmund Darmstadt 38. Tooor für Borussia Dortmund, 2:0 durch Marco Reus

Reus trifft per Freistoß! Der Kapitän hatte den ruhenden Ball rund einen Meter halblinks vor dem Strafraum selbst rausgeholt - mit viel Gefühl hebt Dortmunds Nummer elf die Kugel mit rechts in den linken Winkel. Was für ein Treffer in seinem letzten Heimspiel in Schwarz-Gelb!

Heidenheim Köln 38. Die Partie scheint bereits vor der Pause durch zu sein. Für die Geißböcke wird es nur noch um Schadensbegrenzung gehen, wenn sie so zurückhaltend weiterspielen.

Werder Bochum 37. Gelbe Karte für Maximilian Wittek (VfL Bochum)

Der Ex-Fürther räumt den sprintenden Felix Agu an der Seitenlinie ohne Chance auf das Spielgerät an und sieht dafür die Verwarnung.

Union Berlin Freiburg 38. Elfmeter verschossen von Josip Juranović, 1. FC Union Berlin

Juranović übernimmt die Verantwortung und lässt sich mit dem Handelfmeter richtig viel Zeit. Der Schuss kommt zwar platziert aufs rechte Eck, aber Atubolu hat richtig spekuliert und verhindert mit einer bärenstarken Parade den Einschlag. Es bleibt beim 0:0.

Werder Bochum 35. Gelbe Karte für Senne Lynen (Werder Bremen)

Für ein klares taktisches Foul gegen Kevin Stöger gibt es Gelb.

Hoffenheim Bayern 37. Nach einem Zweikampf zwischen Kramarić und Laimer bleibt der nächste zentrale Mittelfeldspieler der Bayern am Boden liegen. Aber der Österreicher scheint nicht mehr als einen Pferdekuss abbekommen zu haben und nach einer kurzen Unterbrechung geht es für ihn weiter.

Werder Bochum 35. Werder spielt sich in einen Rausch! Woltemade behauptet sich an der Strafraumkante stark gegen Ordets und zieht ab in Richtung Bochumer Tor. Bernardo wirft sich in die Schussbahn und verhindert schlimmeres.

Leverkusen Augsburg 36. Es kehrt wieder etwas Ruhe ein. Erneut zirkuliert Augsburg den Ball in den eigenen Reihen. Sobald es in die gefährlichen Zonen geht, schnappt die Werkself allerdings zu.

Dortmund Darmstadt 35. Erneut probiert es Dortmund aus der Distanz: Sabitzer schließt aus über 23 Metern ab, rutscht dabei leicht weg. Der Aufsetzer wird für Schuhen im linken Eck dennoch unangenehm und der Keeper pariert auf Nummer sicher zur Ecke.

Union Berlin Freiburg 37. Gelbe Karte für Jordy Makengo (SC Freiburg)

Gelb für Makengo gibt es ebenfalls.

Wolfsburg Mainz 36. Mwene hat auf der linken Seite zu viel Platz. Sein hohes Zuspiel ist zu hoch für Burkardt, aber der Ball kommt über Umwege nochmal zu Amiri, der aus gut 16 Metern aber erneut knapp verzieht. Dieses Mal schießt er zu hoch.

Union Berlin Freiburg 37. Der Schiedsrichter wird jetzt zur Seitenlinie zitiert, um sich das Makengo-Handspiel selbst anzuschauen. Der Arm ist in der Tat leicht abgespreizt, obschon es unglücklich ist, dass ihm die Kugel genau hier hin springt. Der Schiedsrichter schaut es sich jedoch mehrfach an und zeigt dann auf den Punkt. Handelfmeter für Union Berlin!

Hoffenheim Bayern 35. Die Verletzungsmisere des Rekordmeisters reißt auch zum Saisonfinale nicht ab. Pavlović scheint sich am Oberschenkel verletzt zu haben, der bereits getaped war. Für den jungen Mittelfeldspieler geht es nicht weiter und hoffentlich ist da nichts schlimmeres passiert. Er kann zumindest selbstständig den Platz verlassen. Ersetzt wird er von Zvonarek.

Werder Bochum 33. Peng! Nach einer Hereingabe aus dem rechten Halbfeld nimmt Schmid links im Sechzehner den Ball mit der Brust an, schaltet mit einem Haken Ordets aus und nagelt vom Elferpunkt die Kugel an die Latte, von der das Ding zur Seite wegprallt. Das wäre fast das 2:0 gewesen!

E. Frankfurt Leipzig 35. Eine Chaïbi-Flanke von der rechten Strafraumkante fliegt gefährlich an den Fünfmeterraum, wo Knauff angerauscht kommt, das Leder bedrängt von Klostermann aber nicht kontrollieren kann und deutlich drüber setzt.

Dortmund Darmstadt 33. Der BVB hat das Spiel komplett im Griff und liegt nun mit 1:0 vorn! Verdient ist die Führung auf jeden Fall, bei Darmstadt ist der Mut in der Offensive mittlerweile verflogen und es geht nur noch um die eigene Abwehrleistung gegen den Champions-League-Finalisten.

Stuttgart M'gladbach 36. Leweling lässt den Querbalken zittern! Der gebürtige Franke packt nach Karazors Anspiel aus halbrechten 14 Metern einen satten Schuss mit dem linken Spann aus, der für die obere rechte Ecke bestimmt ist. Omlin kann nur zusehen, wie der Ball gegen die Unterkante der Latte klatscht und dann kurz vor der Linie aufsetzt.

Heidenheim Köln 36. Tooor für 1. FC Heidenheim 1846, 3:0 durch Kevin Sessa

Ist das schon die Vorentscheidung? Wieder verlieren die Gäste im Spielaufbau den Ball und der FCH macht es erneut eiskalt. Ein Flanke von Föhrenbach über links kann Köln zunächst klären, doch der Ball landet vor den Füßen von Sessa. Der nimmt das Leder einmal an und wuchtet es mit links eiskalt aus 21 Metern ins rechte Eck. Schwäbe sieht den Ball spät und hat somit keine Chance. Das tut weh aus FC-Sicht!

Union Berlin Freiburg 35. Im Nachgang setzt Gosens dann noch den Nachschuss knapp rechts am Freiburger Tor vorbei.

Heidenheim Köln 35. Heidenheims Co-Trainer Bernhard Raab kann zufrieden sein mit der bisherigen Darbietung seiner Mannschaft!

Hoffenheim Bayern 34. Einwechslung bei Bayern München: Lovro Zvonarek

Union Berlin Freiburg 34. Aaronson schickt Gosens über links, bei dessen flacher Hereingabe Makengo den Ball unglücklich an den Arm bekommt. Das dürfte sich der VAR noch einmal genauer anschauen.

Werder Bochum 32. Da hat nicht viel gefehlt! Weil nach vorne nicht viel geht, haut Toto Losilla aus der zweiten Reihe einfach mal drauf. Dadurch, dass er den Ball nicht hundertprozentig trifft, wird das flatternde Gerät erst so richtig gefährlich und fliegt nur knapp am Bremer Tor vorbei.

Hoffenheim Bayern 34. Auswechslung bei Bayern München: Aleksandar Pavlović

Hoffenheim Bayern 33. Wieder zeigen sich die Bayern in der Defensive unkonzentriert. Dier fängt eine flache Hereingabe von Kadeřábek eigentlich sicher ab und spielt die Kugel direkt in die Füße von Bebou. Doch der Angreifer schließt aus 15 Metern zu überhastet ab und bringt den Schuss direkt auf den Mann.

E. Frankfurt Leipzig 33. Die Gäste kommen durch Šeško immerhin zum ersten Torabschluss, der Linksschuss aus der Drehung aus acht Metern und spitzem Winkel von der linken Seite ist jedoch harmlos und gar kein Problem für Trapp.

Heidenheim Köln 33. Wieder hat ein Kölner über rechts zu viel Platz für seine Flanke. Doch auch Martels Flanke findet keinen Mitspieler vor dem Tor.

E. Frankfurt Leipzig 32. Der Leipziger Top-Torjäger kann weiterspielen.

Wolfsburg Mainz 34. Gelbe Karte für Niko Bungert (1. FSV Mainz 05)

Der Mainzer Co-Trainer ist mit einer Schiedsrichter-Entscheidung nicht einverstanden und beschwert sich zu lautstark. Dafür wird er von Schiedrichter Willenborg verwarnt. Es ging um einen leichten Zupfer von Bornauw gegen Burkard, was nicht mit Strafstoß geahndet wurde.

Stuttgart M'gladbach 34. Nach ordentlichen ersten 20 Minuten droht den Fohlen eine echte Abreibung kurz vor der Sommerpause. Sie stehen mittlerweile bei 65 Gegentoren.

Leverkusen Augsburg 32. Das ist gut gespielt! Tietz steckt den Ball sauber durch auf Dorsch, der für einen Moment frei vor Hrádecký ist, ehe Jonathan Tah mit einem langen Bein den Schuss blockt!

Werder Bochum 31. Heiko Butscher kann mit dem Verhalten der rechten Abwehrseite absolut nicht zufrieden sein. Bisher hat das keinerlei Einfluss auf den Ligaverbleib der Grauen Maus, aber der Fußball hat schon sehr viele kuriose und tragische Geschichten geschrieben...

Heidenheim Köln 31. Beste setzt sich erneut links gegen Thielmann durch und wird dann vom Kölner zu Boden gebracht. Den fälligen Freistoß von links schlägt Sessa auf den Kopf von Maloney, welcher mit dem Kopfball den langen Pfosten nur knapp verpasst.

Union Berlin Freiburg 32. Trimmel zieht eine Flanke vom rechten Flügel etwas zu nah vors Freiburger Tor, wo Atubolu den Ball sicher aus der Luft pflückt.

Wolfsburg Mainz 31. Amiri fasst sich ein Herz! Er schießt mit rechts aus gut 20 Metern zentraler Position einfach mal drauf, knapp links vorbei!

Leverkusen Augsburg 31. An der Seitenlinie kann man Xhaka beobachten, der das Spiel konzentriert verfolgt und leicht zu den Gesängen der Fans klatscht.

Hoffenheim Bayern 30. Wieder kann sich Kramarić auf der linken Seite durchsetzen und bringt eine punktgenau Flanke zu Beier in den Sechzehner. Der EM-Teilnehmer nimmt die Kugel in Ruhe an und sucht aus 14 Metern den Abschluss. Sein Schuss geht durch die Beine von Davies auf den kurzen Pfosten, doch diesmal ist Neuer zur Stelle und hat den Ball sicher.

Werder Bochum 29. Da stimmt hinten rechts beim VfL überhaupt nichts! Nach einem hohen Ball in die Tiefe hat Felix Agu erschreckend viel Platz und schickt mit einer scharfen Hereingabe Romano Schmid, der sich bei der Annahme aber etwas verschätzt und das Leder nicht präzise genug aufs Tor bringt - knapp links vorbei.

E. Frankfurt Leipzig 30. Openda ist nach einem Zweikampf mit Pacho an der rechten Seitenlinie liegengeblieben und wird dann noch unglücklich mit dem Fuß im Gesicht getroffen. Der Leipziger muss behandelt werden.

Leverkusen Augsburg 30. Der FCA muss ein Stück weit aufpassen, dass sich Leverkusen nicht in einen Rausch spielt. Die möchten die Partie natürlich am liebsten schon im ersten Durchgang entscheiden.

Stuttgart M'gladbach 31. Tooor für VfB Stuttgart, 2:0 durch Serhou Guirassy

Guirassy schnürt am letzten Spieltag einen Doppelpack! Nach einem kurzen Anspiel Karazors lässt der Ex-Kölner an der mittigen Strafraumkante Reitz mit einer schnellen Drehung aussteigen und vollendet aus 14 Metern mit dem linken Innenrist präzise in die flache rechte Ecke.

Dortmund Darmstadt 30. Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Ian Maatsen

Maatsen trifft aus der zweiten Reihe! Adeyemi treibt die Kugel mit seinem Tempo in die gegnerische Hälfte und über Umwege landet das Leder im Rückraum bei Sabitzer. Der Österreicher trifft aus rund 16 Metern die Latte und der bleibt im Rückraum im Ballbesitz. Reus legt aus dem Zentrum mit einem kurzen Pass halblinks raus zu Maatsen und der Außenverteidiger nimmt Maß, schweißt die Kugel flach im langen Eck rein!

Hoffenheim Bayern 29. Ein Blick auf die Trainerbänke zeigt Pellegrino Matarazzo, der seine Mannschaft anfeuert und an der Seitenlinie wild gestikuliert. Ein paar Meter weiter sitzt Thomas Tuchel mit verschränkten Fingern vor dem Mund auf der Bank und schaut sich ruhig das Geschehen an.

Wolfsburg Mainz 30. In der Tabelle ist Mainz durch den Ausgleich nach aktuellem Stand gerettet. Zudem gibt es Schützenhilfe der Freiburger, die in Berlin weiterhin das Unentschieden halten. Verfolger Bochum liegt zudem in Bremen zurück.

Heidenheim Köln 30. Gelbe Karte für Florian Kainz (1. FC Köln)

Der Kölner Kapitän packt Kleindienst im Mittelkreis an der Hose und sieht zu Recht die erste Verwarnung am Nachmittag. Die folgende kleine Rudelbildung löst Welz umgehend auf.

Heidenheim Köln 29. Die Brenzstädter können weiter schalten und walten wie sie wollen. Köln bekommt kaum Zugriff.

Werder Bochum 27. Hofmann mit der Chance zum Equalizer! Nach einer Stöger-Flanke aus dem Halbraum kann der Ex-Karlsruher den Ball annehmen, verarbeiten und Zetterer mit einem Wuchtschuss aus spitzem Winkel zu einer Parade zwingen. Die anschließende Ecke verpufft dann.

Stuttgart M'gladbach 30. ... nach dessen kurzer Ausführung flankt der Franzose scharf in das Zentrum. Dort klären die Schwaben durch Karazor im ersten Anlauf.

E. Frankfurt Leipzig 28. Nach einer kurzen Druckphase der Gastgeber hat sich das Spiel wieder beruhigt, Leipzig hat mehr Kontrolle, kommt aber nach wie vor nur selten an den Ball.

Union Berlin Freiburg 29. Die Eisernen erarbeiten sich einen Eckball, der jedoch absolut gar nichts einbringt. Josip Juranović versenkt die Hereingabe fernab von Mit- und Gegenspielern im Toraus. Ganz schwach.

Stuttgart M'gladbach 29. Pléa hat auf links erneut viel freien Rasen vor sich. Er bringt den Ball zwar nicht an Anton vorbei, erzwingt aber immerhin einen Eckstoß...

Wolfsburg Mainz 28. Wind und van den Berg rasseln im Mainzer Strafraum zusammen, während Zentner eine Flanke herunterpflückt. Beide Spieler giften sich kurz an, aber das war nicht ahndungswürdig.

Heidenheim Köln 27. "Wir wollen euch kämpfen sehen!" ertönt es auf dem Gästeblock. Besser wäre es für den FC, wenn sie den Abstieg noch verhindern wollen. Doch auch in der vergangenen Woche lagen die Kölner früh mit 0:2 zurück und gewannen am Ende noch. Wer weiß, was heute noch passiert.

Dortmund Darmstadt 27. Das Dortmunder Tempo lässt bisher noch zu wünschen übrig, dadurch kann Darmstadt kompakt von links nach rechts schieben. Die Partie findet aktuell ausschließlich im Mittelfeld statt, Szenen im Strafraum sind Mangelware.

Werder Bochum 25. Manuel Riemann verhindert das 2:0 für den SV Werder! Infolge eines Zuckerpasses mit dem Außenrist von Leonardo Bittencourt steht Ducksch nicht im Abseits und hat dann nur noch Manuel Riemann vor sich. Der zeigt dann, warum er einer der besten Keeper der Liga ist: Geschickt antizipiert er den Sprint des Bremer Stürmers, kommt hoch raus und wehrt den Abschluss mit dem rechten Knie zur Seite ab.

Union Berlin Freiburg 27. Ein Juranović-Einwurf rutscht irgendwie zu Vertessen durch, der jedoch ebenso nicht zum Abschluss kommt wie Doekhi und Gosens. Die Defensive der Schwarzwälder steht gut.

Hoffenheim Bayern 27. Nach den ersten acht Minuten hat die Partie etwas nachgelassen. Beide Teams investieren viel und suchen den Weg nach vorne. Vor allem die TSG wirkt nun aber viel besser auf die Gäste eingestellt und kommt viel konsequenter in die Zweikämpfe. Das sorgt für eine ausgeglichene Partie.

E. Frankfurt Leipzig 26. Eine Flanke aus dem rechten Halbfeld von Ekitike köpft Lukeba problemlos aus der Gefahrenzone. RB hat sich schon lange nicht mehr in der gegnerischen Hälfte gezeigt.

Leverkusen Augsburg 27. Tooor für Bayer Leverkusen, 2:0 durch Robert Andrich

Der Meister erhöht! Grimaldo schlägt eine Ecke in den Strafraum. Hinten kann Tah die Kugel kontrollieren und aufs Tor schießen. Das Ding wird abgefälscht und landet in der Nähe von Andrich, der das Leder klasse mit der Hacke zwischen Torwart und letztem Verteidiger ins Tor schiebt!

Heidenheim Köln 26. Jan Thielmann hat auf dem rechten Flügel etwas Raum und schickt die Kugel in die Box. Doch dort ist FCH-Torhüter Kevin Müller wieder zur Stelle und greift sich das Leder.

Wolfsburg Mainz 26. Die Wolfsburger antworten mit dem nächsten Angriff über die linke Seite, wo Wind letztendlich im Fallen abschließt, aber geblockt wird. Es gibt Ecke, die dann verpufft.

Leverkusen Augsburg 26. Ungewohnte Szenen, in denen Augsburg den Ball an der Mittellinie laufen lässt und fast alle Spieler in die gegnerische Hälfte schickt. Als es in die Tiefe geht, verlieren sie den Ball allerdings.

Werder Bochum 23. Unterdessen hat der FSV Mainz 05 den Ausgleich in Wolfsburg erzielt und der 1. FC Heidenheim das 2:0 gegen den 1. FC Köln. Somit würde Union in der Relegation auf die Fortuna treffen und Werder hinter dem Aufsteiger auf einem zweistelligen Tabellenplatz bleiben.

Stuttgart M'gladbach 26. Die Heimfans feiern Guirassy für dessen bärenstarke Saison. Derweil bricht Leweling an der rechten Strafraumlinie durch und sucht Undav per Querpass. Vor dem einschussbereiten Ex-Meppener rettet Friedrich auf Kosten einer Ecke.

Heidenheim Köln 24. Allerspätestens jetzt muss der FC aufwachen. Nach aktuellem Stand brauchen die Kölner sechs Tore, um an Union Berlin vorbeizuziehen.

Dortmund Darmstadt 24. Rund 70% Ballbesitz sprechen für die Dominanz der Borussen, aber die meisten Pässe spielt der BVB in der eigenen Defensivreihe. Auch Kobel wird per Rückpass immer wieder eingesetzt - Darmstadt macht es gegen den Ball sehr ordentlich.

Leverkusen Augsburg 25. Hofmann gibt einen Schuss aus Strafraumnähe ab, den Koubek jedoch sicher hält.

Werder Bochum 22. Der VfL Bochum hat sich jetzt etwas sortiert und will die Werderaner schon früher im Aufbau stören. Die spielen das bisher aber sehr lässig runter und können sich gut aus dem Pressing befreien.

Union Berlin Freiburg 24. Schon wieder kontern die Eisernen. Dieses Mal läuft der Gegenstoß über Aaronson, der jedoch im Dribbling von Keitel gestellt wird. Starke Defensivaktion des 24-Jährigen, der den Sport-Club in diesem Sommer verlassen wird.

Wolfsburg Mainz 24. Tooor für 1. FSV Mainz 05, 1:1 durch Brajan Gruda

Der Mainzer Fanblock explodiert beim Ausgleichstor! Burkardt erobert den Mal, dann geht es mit Tempo durch die Mitte. Amiri legt für Gruda auf, der am Sechzehner aus der Drehung nicht lange fackelt und aus zentraler Position mit rechts abzieht. Der Ball schlägt rechts unten ein.

Hoffenheim Bayern 24. Der folgende Standard sorgt für Gefahr. Aus dem Zentrum bedient Kramarić Bülter auf Links der die Kugel direkt an den zweiten Pfosten bringt. Dort läuft Kadeřábek ein, doch sein Abschluss aus sieben Metern geht deutlich über den Kasten.

Wolfsburg Mainz 23. Für Lacroix wird es weitergehen, er wird rausgeführt. Auch die Streithähne kommen ohne Gelbe Karten davon. Derweil probiert es Arnold in Unterzahl seines Teams aus der zweiten Reihe, aber Zentner lässt nach links abklatschen. Danach kommt Lacroix wieder ins Spiel.

E. Frankfurt Leipzig 24. Mittlerweile hat die SGE das Zepter in die Hand genommen und ist deutlich aktiver. Man spürt den deutlich höheren Willen bei der Toppmöller-Elf.

Union Berlin Freiburg 23. Trimmel leitet nach Balleroberung gegen Günter einen Konter ein, bei dem Vertessen auf dem rechten Flügel durch ist. Im Zentrum lauern Aaronson und Gosens, aber die flache Hereingabe ist viel zu scharf, sodass kein Mitspieler mehr herankommt.

Hoffenheim Bayern 23. Bebou bekommt die Kugel und rutscht im Moment der Ballannahme weg. Dennoch steht der Angreifer schnell auf und holt einen Freistoß gegen Upamecano heraus.

Stuttgart M'gladbach 23. Tooor für VfB Stuttgart, 1:0 durch Serhou Guirassy

Guirassy bringt den VfB mit seinem 27. Saisontor in Führung! Der Mittelstürmer behauptet den Ball zunächst am Elfmeterpunkt und gibt zurück zu Millot. Der Franzose gibt im hohen Bogen an die mittige Fünferkante. Dort springt Guirassy höher als Itakura und Friedrich und vollendet per Stirn in die halbrechte Ecke.

E. Frankfurt Leipzig 23. Der nächste Distanzschuss kommt von Skhiri, der diesen aus 18 Metern halbrechter Position aber deutlich links hoch verzieht.

Leverkusen Augsburg 22. Aus dem rechten Halbfeld schlägt Hofmann einen Freistoß auf den Kopf von Tapsoba, der das Spielgerät relativ weit links aber nicht richtig drücken kann. Im hohen Bogen fliegt das Leder in die Hände von Koubek.

Union Berlin Freiburg 22. Die Hauptstädter haben sich nach dem starken Start ein Stück weit den Schneid abkaufen lassen. Freiburg ist inzwischen klar am Drücker und gibt den Ton an.

E. Frankfurt Leipzig 22. Den anschließenden Eckball kann Leipzig klären, die zweite Flanke hat Blaswich sicher.

Werder Bochum 20. Nach 20 Minuten kommt der VfL mal etwas gefährlicher vor die Bremer Bude: Losilla setzt nach einem Freistoß aus dem zweiten Drittel zum Flugkopfball an, reißt dabei aber auch Felix Agu zu Boden und bekommt ein Stürmerfoul gegen sich gepfiffen. Der Ball geht unterdessen am Pfosten vorbei und bleibt harmlos für Zetterer.

Dortmund Darmstadt 21. Zwei Eckbälle in Folge kann der BVB nicht nutzen, die Gastgeber bleiben aber in Ballbesitz und schieben weiter an. Bis auf den Lattentreffer von Reus vor rund zehn Minuten ist das Offensivspiel aber noch ausbaufähig.

E. Frankfurt Leipzig 21. Nach einer guten Bewegung zieht Marmoush aus gut 25 Metern einfach mal drauf, Blaswich lenkt den strammen, halbhohen Schuss um den linken Pfosten.

Wolfsburg Mainz 21. Arnold und Amiri führen eine hitzige Diskussion, nachdem Lacroix am Boden liegengeblieben ist. Der Abwehrspieler muss behandelt werden, nachdem Burkardt ihn unglücklich getroffen hat.

Stuttgart M'gladbach 22. Undav nimmt Maß! Der EM-Fahrer dringt über links in den Sechzehner ein, legt den Ball rechts an Lainer vorbei und zirkelt ihn aus 14 Metern mit dem rechten Innenrist auf die lange Ecke. Gästeschlussmann Omlin hebt ab und lenkt ihn mit der linken Hand um die Stange.

Heidenheim Köln 22. Tooor für 1. FC Heidenheim 1846, 2:0 durch Eren Dinkçi

Doppelpack von Dinkçi! Alidou verliert den Ball an der Mittellinie an Maloney und es geht schnell. Dinkçi wird von Kleindienst in die Spitze geschickt und lässt zwei Verteidiger aussteigen. Am Strafraum angekommen lässt sich der Flügelflitzer nicht zweimal bitten. Sein Linksschuss schlägt eiskalt im linken Eck ein.

Hoffenheim Bayern 21. Bayern versucht wieder mehr im Spiel nach vorne, wirkt aber im Zentrum etwas löchrig. Wenn die Kraichgauer einmal das Zentrum überspielen wirken die Gäste in der Dreierkette etwas überfordert.

Leverkusen Augsburg 21. Und schon wird es wieder laut im weiteren Rund. Amine Adli tauscht erstmal sein Schuhwerk aus.

Dortmund Darmstadt 19. Adeyemi ist auf seiner linken Seite ein echter Aktivposten bei den Schwarz-Gelben! Immer wieder entwischt er seinem Gegenspieler Zimmermann, weil der beim Tempo einfach nicht mithalten kann.

Leverkusen Augsburg 20. Die BayArena hüllt sich in Schweigen. Ab Minute 19:04 haben Verein und Fans entschlossen, eine Schweigeminute einzulegen, um denen zu gedenken, die diese erste Meisterschaft nicht mehr erleben können.

Werder Bochum 19. Mittlerweile liegt der FSV Mainz 05 gegen den VfL Wolfsburg hinten und der 1. FC Köln in Heidenheim. Bochum wäre somit weiterhin gerettet und Werder erstmal auf Rang zehn.

Wolfsburg Mainz 20. Wolfsburg belohnt sich für sicheres Passspiel und mehr Spielanteile, während Mainz nun die abwartende Haltung ablegen muss. Im Parallelspiel von Union gegen Freiburg steht es noch Remis, aber ein Tor der Berliner würde den FSV auf den Relegationsrang befördern!

Heidenheim Köln 20. Die Hausherren sind in sämtlichen Bereichen die bessere und aktivere Mannschaft. Von Köln ist kaum etwas zu sehen und somit auch nicht zu erkennen, dass es um etwas geht.

Werder Bochum 18. Doch Werder setzt nach und so kommt Mitch Weiser neun Meter vor dem Tor nach einer Schmid-Flanke zum Kopfball - knapp über die Latte!

E. Frankfurt Leipzig 18. Auf der Gegenseite findet eine Flanke Openda, der stark von Tuta bedrängt aber nicht entscheidend zum Abschluss kommt.

Union Berlin Freiburg 19. Brenden Aaronson probiert es mal aus der zweiten Reihe. Sein Rechtsschuss aus 25 Metern ist jedoch ein Fall für die Tribüne.

Dortmund Darmstadt 17. Mehlem wird von der Grundlinie aus gut im Rückraum freigespielt, doch beim Schuss aus rund 13 Metern trifft er die Kugel nicht richtig. Wenig später geht auch die Fahne hoch - ein Treffer hätte wegen einer Abseitsstellung von Karic nicht gezählt.

E. Frankfurt Leipzig 17. Lukeba schenkt der SGE eine Ecke mit einer verunglückten Ballannahme, die landet dann aber bei Blaswich.

Werder Bochum 18. Souverän sah das beim VfL wieder nicht aus, diesmal klärt aber Bernardo mit dem Schädel.

Union Berlin Freiburg 18. Im Moment spielt alles für die Köpenicker. Köln liegt ebenso mit 0:1 zurück wie Bochum und Mainz. Union Berlin würde mit einem Heimsieg aktuell sogar auf Platz 14 klettern.

Leverkusen Augsburg 18. Einen tiefen Pass von Maier fängt Tah ab, bevor es ernsthaft gefährlich wird. Dennoch präsentieren sich die Gäste in dieser Phase etwas mutiger.

Heidenheim Köln 17. Was macht dieser frühe Rückschlag nun mit dem 1. FC Köln? Mit diesem Ergebnis wären die Rheinländer abgestiegen.

Werder Bochum 16. So richtig befreien kann sich der VfL auch weiterhin nicht: Marvin Ducksch verlängert einen Abschlag in Richtung von Romano Schmid. Nach wenigen Metern flankt er aus dem linken Halbfeld auf den zweiten Pfosten zurück zu Ducksch, der mit seinem Abschluss immerhin eine Ecke rausholt. Jetzt ist Vorsicht geboten!

Hoffenheim Bayern 18. Nach einer guten Szene der TSG im Sechzehner der Münchner, die jedoch nicht zum Abschluss führte, können die Gäste kontern. Mit einem langen Ball bedient Goretzka Müller, der aus der eigenen Hälfte gestartet ist. Auf der linken Seite am Sechzehner legt er quer zu Laimer, der aus 14 Metern draufhält. Doch beim Abschluss in die kurze Ecke ist Baumann zur Stelle und faustet den Ball nach außen weg.

Wolfsburg Mainz 18. Tooor für VfL Wolfsburg, 1:0 durch Kevin Paredes

Die Wölfe führen durch das 3. Saisontor von Paredes! Vorausgegangen war ein feines und direktes Kombinationsspiel, bei dem Majer clever links rauslegt auf Kamiński. Dessen scharfen und halbhohen Pass kommt genau in den Lauf von Paredes, der am ersten Pfosten aus kurzer Distanz einschiebt und dann zum Jubel abdreht.

Stuttgart M'gladbach 19. Die Brustringträger vermitteln den Eindruck, noch nicht voll durchzuziehen. Sie üben zwar meist die Kontrolle aus, lassen aber auch immer wieder längere Ballbesitzphasen der Gäste zu.

Leverkusen Augsburg 17. Augsburg läuft etwas höher an, bringt Tah und Palacios in Bedrängnis, allerdings können sich beide spielerisch befreien und leiten den nächsten Angriff ein.

E. Frankfurt Leipzig 16. Marmoush setzt sich an der Strafraumkante gegen Seiwald durch, legt sich den Ball auf den linken Fuß und zieht druckvoll ab. Der Abschluss rauscht knapp über das linke Kreuzeck.

Union Berlin Freiburg 17. Gute Chance für Freiburg! Roland Sallai nimmt aus knapp 16 Metern mit links Maß aufs lange Eck, das er lediglich um eine Haaresbreite verfehlt.

Dortmund Darmstadt 16. Darmstadt packt eine interessante Eckballvariante aus: So gut wie alle Spieler in Blau stellen sich in den Fünfmeterraum und behindern den Dortmunder Keeper, doch bis dahin kommt die Kugel von Kempe nicht mal.

E. Frankfurt Leipzig 15. Der Eintracht gelingt mal ein hoher Ballgewinn durch Marmoush, Knauff gibt direkt weiter zu Ekitike. Der hat an der Strafraumkante viel Platz, entscheidet sich für einen Abschluss mit der Innenseite und schlenzt das Leder flach zu unplatziert in die Arme von Blaswich.

Wolfsburg Mainz 16. Nach einer guten Viertelstunde ist es eine enge Partie, die noch nicht das ganz große Offensivfeuerwerk erlebt hat. Die Gastgeber haben mehr Ballbesitz und Torannäherungen, aber so richtig brandgefährlich wurde es noch nicht.

Leverkusen Augsburg 16. Boniface versucht, den Ball im Strafraum zu behaupten, um dann aus halber Drehung abzuziehen. Den trifft er nicht richtig, weshalb der Ball weit rechts ins Aus rollt.

Werder Bochum 14. Was ist mit Bochums Abwehr los? Zuerst bietet sich wieder sehr viel Zeit und Platz für Ducksch im Zentrum vor dem Strafraum der Bochumer. In den Abschluss des Werder-Profis wirft sich Schlotterbeck, kann aber nicht mit Nachdruck klären, sodass Romano Schmid ungehindert den zweiten Ball verwerten kann und unter Bedrängnis einen Meter über die Latte zielt.

Hoffenheim Bayern 15. Nach einer Viertelstunde ist die Begegnung, trotz knapper Führung für die Gäste, ausgeglichen. Die TSG ist nach den verschlafenen ersten Minuten und dem wichtigen, aber etwas geschenkten Anschlusstreffer offensichtlich aufgewacht.

Heidenheim Köln 16. Tooor für 1. FC Heidenheim 1846, 1:0 durch Eren Dinkçi

Der Aufsteiger geht in Führung! Die Kölner lassen Maloney über links laufen. Der findet Beste, welcher unnachahmlich ins Zentrum zieht und Dinkçi bedient. Der schließt mit rechts aus 18 Metern in Richtung rechtes Eck ab. Sein Schuss wird jedoch von Chabot unhaltbar für Schwäbe ins linke Eck abgefälscht. Bitter für den FC!

Stuttgart M'gladbach 16. Nach dem schnellen 2:0 haben die Bayern in Sinsheim übrigens das 2:1 kassiert. Es besteht also doch noch ein kleines Fünkchen Hoffnung, dass sich der VfB mit einem eigenen Dreier die Vizemeisterschaft sichert.

E. Frankfurt Leipzig 14. Als die Bayer-Führung auf dem Stadionwürfel angezeigt wird, wird es erstmals laut auf den Rängen. Auf dem Rasen spielt sich bisher fast alles zwischen den beiden Strafräumen ab.

Wolfsburg Mainz 14. Die Zweikämpfe werden intensiver. Gruda geht energisch, aber fair gegen Arnold zu Werke und erobert den Ball, aber dann findet er vorne keinen Mitspieler. Lacroix kann die Szene klären.

Union Berlin Freiburg 15. Einen hohen Ball in die Tiefe saugt Ritsu Dōan stark runter, aber Brenden Aaronson hilft hinten aus und trennt den Japaner mit einem fairen Tackling vom Ball.

Werder Bochum 11. Gute Nachrichten für Werder Bremen: Victor Boniface hat das 1:0 für Bayer Leverkusen gegen den FC Augsburg erzielt, womit einer der direkten Konkurrenten um Platz acht schon mal hinten liegt. Stand jetzt bräuchte es nur noch eine Freiburger Niederlage, aber wie gesagt - hier stehen noch einige Minuten an.

Leverkusen Augsburg 14. Damit sinken die Hoffnungen der Fuggerstädter auf den internationalen Wettbewerb rapide. Ohnehin hat Augsburg noch gar nichts in der Offensive angeboten. Einen Rückstand gegen eine scheinbar unschlagbare Mannschaft aufzuholen, dürfte aber nahezu unmöglich sein.

Heidenheim Köln 13. Nach dem folgenden Eckball kann Dinkçi gefunden werden. Der kann die Kugel am langen Pfosten annehmen und zum Abschluss kommen. Er verzieht aus zehn Metern aber deutlich.

Dortmund Darmstadt 13. Nach einer Grätsche bleibt Schlotterbeck liegen, scheint Probleme mit seinem Arm zu haben. Kurz ist das Spiel für eine Behandlung unterbrochen, dann kommt der Innenverteidiger wenig später wieder aufs Feld.

Hoffenheim Bayern 12. Nach einer kurz ausgeführten Ecke bedient Pavlović Müller am kurzen Pfosten. Doch die Hereingabe des neuen Nationalspielers ist selbst für Müller schwer zu verarbeiten, der kurz vor dem Kasten keine Kontrolle über die Kugel bekommt.

Union Berlin Freiburg 13. Yorbe Vertessen hat auf dem rechten Flügel Platz, aber seine flache Hereingabe fängt Yannik Keitel kurz vor Brenden Aaronson noch ab.

E. Frankfurt Leipzig 13. RB überlasst den Hausherren meist den Ball und setzt auf schnelle Gegenstöße, zu denen die Rose-Elf aber noch gar nicht kam.

Heidenheim Köln 12. Beste schlägt von links in höchster Not vor dem Aus einen Ball an den kurzen Pfosten. Dort kommt Chabot gerade noch so vor Dinkçi an die Kugel und kann zur Ecke klären. Das war wichtig vom Kölner, sonst wäre es brandgefährlich für Schwäbe geworden!

Dortmund Darmstadt 11. Reus trifft die Latte! Mit einer tollen Seitenverlagerung kommt die Kugel rechts zu Sancho, der die Kugel mit dem ersten Kontakt perfekt annimmt und schließlich flach auf den Elfmeterpunkt legt. Reus läuft ein und schließt wuchtig ab - der Querbalken rettet für die Gäste!

Werder Bochum 10. Bremen marschiert umgehend wieder nach vorne! Marvin Ducksch hat auf dem Weg Richtung Tor viel Platz und könnte eigentlich auch links den ebenso freistehenden Woltemade steil schicken. Stattdessen versucht er es aus der Distanz selbst, doch ihm rutscht das Ding beim Abschluss über den Schlappen. So hat Riemann letztlich keine Mühe, den Ball aufzunehmen.

Wolfsburg Mainz 12. Gelbe Karte für Jae-sung Lee (1. FSV Mainz 05)

Lee sieht früh Gelb für ein taktisches Foul.

Wolfsburg Mainz 11. Mainz zieht sich bei Ballbesitz der Wölfe nicht zurück, sondern läuft früh am gegnerischen Sechzehner an. Das Gästeteam will nicht auf das womöglich ausreichende Remis setzen, sondern es selbst regeln und nicht auf andere Ergebnisse angewiesen sein.

Stuttgart M'gladbach 13. Mittelstädt aus spitzem Winkel! Nach einer halbhohen Verlagerung auf die linke Strafraumseite steckt Führich zu seinem Nationalmannschaftskollegen in Richtung Grundlinie durch. Der Ex-Berliner schießt aus sechs Metern flach und hart auf die kurze Ecke. Omlin wehrt mit dem rechten Fuß ab.

Leverkusen Augsburg 12. Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Victor Boniface

Tomáš Koubek patzt beim Abschlag! Der Torhüter wartet einen Moment zu lange, sodass Adli seinen Schlag blocken kann. Statt am Fünfer mit dem Keeper im Rücken selbst zu schießen, legt er klug für Boniface ab, der dann die ganze rechte Seite offen hat und locker einschiebt!

E. Frankfurt Leipzig 11. Ekitike zieht links in den Strafraum ein und gibt am Fünfer scharf quer. Am langen Pfosten verpasst Chaïbi knapp, da war deutlich mehr drin.

Stuttgart M'gladbach 11. Die Hoeneß-Auswahl verzeichnet mittlerweile Feldvorteile, doch Mönchengladbach hat durchaus seine offensiven Momente. Für die Elf vom Niederrhein geht es heute noch um Rang 13; im schlechtesten Fall landet sie auf dem 15. Platz

Heidenheim Köln 11. Ein erster Versuch für die Gäste über die linke Seite. Die Hereingabe von Maina landet jedoch in den Armen von Kevin Müller.

Dortmund Darmstadt 9. Der BVB hat die Spielkontrolle mittlerweile übernommen, die Darmstädter hingegen ziehen sich nach und nach tiefer in die eigene Hälfte zurück.

Werder Bochum 8. Das ist jetzt natürlich erstmal ein Rückschlag für den VfL Bochum. Aber weil bisher weder in Berlin noch in Heidenheim etwas passiert ist, würde der aktuelle Zwischenstand noch keine Gefahr bedeuten. Aber der Spieltag ist noch jung...

Hoffenheim Bayern 10. Es ist eine höchst unterhaltsame Anfangsphase mit drei Toren innerhalb von acht Minuten. Durch den Treffer wirken die Kraichgauer wieder beflügelt und wollen den Ausgleich.

Leverkusen Augsburg 10. Jetzt ist Leverkusen etwas näher dran, weil Frimpong den Ball zu Boniface querlegen kann. Der Stürmer steht aber einen Schritt im Abseits und trifft dazu die Kugel nicht richtig. Wir warten also weiter auf die erste klare Chance.

E. Frankfurt Leipzig 9. Während es in Frankfurt weiter ein sehr beschaulicher Beginn ist, führen die Bayern mittlerweile mit 2:1 in Hoffenheim.

Union Berlin Freiburg 10. Auf einmal ist der Sport-Club durch. Eggestein tankt sich per Doppelpass mit Doan in die Box hinein und kann aus sechs Metern abschließen. Rønnow ist jedoch zur Stelle und klärt mit einem starken Reflex zur Ecke, die dann nichts weiter einbringt.

Heidenheim Köln 9. Sessa und Chabot prallen im Zweikampf am rechten Flügel auf der Grundlinie aufeinander. Beide Spieler fordern einen Freistoß für sich, doch Welz entscheidet auf Abstoß für Köln. Richtig so!

Wolfsburg Mainz 9. Ralph Hasenhüttl coacht heute sein 110. Spiel als Bundesliga-Coach. Er gibt seinem Team von draußen lautstark Anweisungen und scheint nicht ganz zufrieden mit den ersten Minuten zu sein.

Dortmund Darmstadt 7. Reus führt den Freistoß von links aus und zieht das Leder im hohen Bogen in Richtung langes Eck. Ein Raunen geht durch das Stadion, doch da haben mindestens zwei Meter zum Torerfolg gefehlt.

Heidenheim Köln 8. Der FC wartet weiter ab und lässt den FCH machen. Diese haben weiterhin viel Ballbesitz, ziehen aber noch nicht zwingend in Richtung Tor.

E. Frankfurt Leipzig 6. In Hoffenheim sind die Bayern soeben in Führung gegangen, aktuell muss die Eintracht demnach nicht mal punkten, um sich Platz sechs zu sichern.

Hoffenheim Bayern 8. Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:2 durch Maximilian Beier

In Sinsheim geht's mal so richtig los! Neuer zeigt einen folgeschweren Fehler. Er will Upamecano im Sechzehner bedienen, der vom Zuspiel überrascht ist und sich von Bebou die Kugel vom Fuß klauen lässt. Bebou legt am Fünfer quer zu Kramarić, der das Leder verstolpert. Am Boden legt er dann noch ab zu Beier, der aus neun Metern die Kugel unter der Latte platziert und so die zurückeilenden Münchner überwindet. Neuer holt die Hausherren somit wieder zurück ins Spiel.

Stuttgart M'gladbach 9. ... und auch die hat es in sich! Nach kurzer Ausführung flankt Führich an die mittige Fünferkante. Anton verlängert mit der Stirn zentral auf den Kasten. So kann Omlin zupacken.

Union Berlin Freiburg 7. Tousart steckt für Vertessen durch. Das Zuspiel ist allerdings zu steil. Atubolu ist vor dem Belgier zur Stelle.

Leverkusen Augsburg 7. Wieder geht Bayer 04 über rechts, wo sich Frimpong festläuft. Es fühlt sich bislang alles ein bisschen nach Schaulaufen an. Die Bandenwerbung bewirbt den neuen Meister, Leverkusen lässt die Kugel weiter laufen und Augsburg lauert.

Wolfsburg Mainz 7. Arnold fährt es bei einer Ballannahme schmerzhaft in die Adduktoren. Er sammelt sich aber und kann vorerst weitermachen.

Werder Bochum 6. Tooor für Werder Bremen, 1:0 durch Marco Friedl

Werder geht früh in Führung! Die Ecke kommt scharf von links in die Gefahrenzone, wo die Bochumer das überhaupt nicht gut verteidigen und ihr 19. Gegentor nach einem Standard kassieren. Denn der Eckball springt zunächst in der Box auf und dann auf den Rumpf von Romano Schmid, der so eher ungeplant, aber erfolgreich zu Friedl weiterleitet. Der fackelt nicht lange und hämmert das Ding aus kurzer Distanz unhaltbar für Riemann ins Netz des VfL.

Dortmund Darmstadt 7. Gelbe Karte für Christoph Klarer (SV Darmstadt 98)

Adeyemi beschleunigt aus dem Stand und ist an Zimmermann vorbei. Dann kommt links an der Strafraumgrenze Klarer per Grätsche in den Dortmunder hineingerauscht. Zurecht sieht der Abwehrspieler früh eine Gelbe Karte.

Werder Bochum 6. Romano Schmid holt den ersten Eckball für Werder raus! Nach feinem Zusammenspiel mit Nick Woltemade zwingt er Bochums Keeper Manuel Riemann aus kurzer Distanz zu einer Glanztat auf Kosten des Standards.

Dortmund Darmstadt 6. Darmstadt macht das in der frühen Anfangsphase mehr als ordentlich und setzt die Dortmunder tief in deren Hälfte unter Druck. Der BVB kann sich bisher noch nicht entfalten, wenn überhaupt geht es per langem Ball in die Hälfte der Lilien.

Stuttgart M'gladbach 8. Die erste Annäherung des VfB! Undav wird im Stafraumzentrum durch einen Kurzpass Führichs bedient. Der Leihspieler aus Brighton zieht mit dem rechten Spann ab. Friedrich steht im Weg und blockt zur Ecke...

Union Berlin Freiburg 6. Die Köpenicker nehmen in den ersten Minuten das Heft in die Hand. Freiburg kommt nicht aus der Passivität heraus und wird in der eigenen Hälfte eingeschnürt.

Wolfsburg Mainz 6. Kohr hält links am Sechzehner den Fuß gegen Paredes hin, das gibt Freistoß für die Wölfe, die nach ruhendem Ball erst acht eigene Treffer erzielen konnten. Kamiński und Majer beraten sich, dann bringt Majer den Ball scharf hinein, wo Wind knapp per Kopf drüberzielt.

Werder Bochum 5. Der VfL lässt sich das erste Mal im Bremer Strafraum blicken! Nach einer Flanke vom linken Flügel kann Keven Schlotterbeck den Ball mit der Brust stoppen, sich auf den Innenspann legen und in der Box abziehen. Dort hat Zetterer nicht unbedingt freie Sicht, kann das Spielgerät aber sicher festhalten.

E. Frankfurt Leipzig 5. Eine Flanke aus dem rechten Halbfeld von Openda will Buta mit der Brust zu Trapp zurücklegen, befördert die Kugel jedoch zur Ecke ins Toraus. Die ist dann aber schwach getreten und verpufft.

Hoffenheim Bayern 6. Tooor für Bayern München, 0:2 durch Alphonso Davies

Die Gäste überrennen die Kraichgauer! Ein Einwurf von der linken Seite der Hausherren wird von de Ligt wuchtig zurück in die offensive geköpft. Tel kann die Kugel gegen Grillitsch stark behaupten und bedient den pfeilschnellen Davies auf der linken Seite. Aus sieben Metern bleibt Davies cool und schiebt den Ball aus halblinker Position in die lange Ecke.

Hoffenheim Bayern 6. Hoffenheim wirkt in den Anfangsminuten etwas überrascht von dem druckvollen Auftritt der Münchner.

Stuttgart M'gladbach 7. Pléa gegen Nübel! Der Franzose tankt sich über das linke Strafraumeck nach innen und donnert den Ball aus gut 14 Metern mit dem linken Spann auf die halbhohe linke Ecke. Nübel lenkt den Schuss mit der rechten Hand um den Pfosten.

E. Frankfurt Leipzig 4. Der erste Vorstoß der SGE läuft über rechts, bis Marmoush am Fünfer mit dem Rücken zum Tor an die Kugel kommt, den Ball gut behauptet und an den Sechzehner zurücklegt. Dort kommt Skhiri zum Abschluss, wird aber geblockt.

Heidenheim Köln 5. Der folgende Beste-Freistoß landet deutlich über dem Kasten.

Heidenheim Köln 4. Föhrenbach wird am linken Flügel von Thielmann zu Fall gebracht. Da kann man auch schon mal über Gelb sprechen.

Dortmund Darmstadt 3. Sabitzer schickt Adeyemi mit einem Steckpass in die Tiefe, doch der flinke Außenspieler gerät in vollem Tempo ohne Berührung eines Gegenspielers ins Straucheln und das Leder rollt ins Aus.

Werder Bochum 2. Referee dieses Spiels ist der Stuttgarter Martin Petersen. Mit im Team sind Robert Wessel und Arno Blos an den Seitenlinien und Nicolas Winter in der Coachingzone. Im Kölner Keller sitzt Markus Schmidt.

Stuttgart M'gladbach 5. Die Bayern sind in Hoffenheim bereits früh in Führung gegangen. Damit ist eine Vizemeisterschaft der Brustringträger gleich ein ganzes Stück unwahrscheinlicher geworden.

Wolfsburg Mainz 3. Der Mainzer Fanblock ist prall gefüllt, die Gäste glauben an den Klassenerhalt. Eine erste Angriffsbemühung ist beinahe erfolgreich, aber Burkardt bekommt den Ball nach Zuspiel von Mwene aus spitzem Winkel nicht aufs Tor bekommt.

Leverkusen Augsburg 4. Über die rechte Seite wird die Werkself erstmals ein bisschen gefährlich. Sowohl die Hereingabe von Frimpong als auch von Hofmann werden jedoch abgefangen.

Hoffenheim Bayern 4. Tooor für Bayern München, 0:1 durch Mathys Tel

Die Bayern erwischen einen Traumstart! Goretzka bedient auf der linken Seite Davies der ins Eins-gegen-Eins mit Kadeřábek geht. Der Kanadier wird Sieger in diesem Duell und bringt von der Grundlinie eine Hereingabe auf den zweiten Pfosten. Müller ist zur Stelle und bringt die Kugel volley als Hereingabe an den Fünfmeterraum. Tel läuft stark ein, muss nur den Kopf hinhalten und erzielt die frühe Führung für den FCB.

E. Frankfurt Leipzig 3. Die beiden Teams tasten sich zunächst ab und lassen den Ball durch die eigenen Reihen zirkulieren ohne besonders zielstrebig nach vorne zu spielen.

Union Berlin Freiburg 3. Der erste Abschluss der Partie gehört den Eisernen. Yorbe Vertessen zieht aus 17 Metern scharf mit links ab, aber Noah Atubolu ist rechtzeitig unten und pariert sicher.

Werder Bochum 1. Bremen geht forsch im Mittelfeld auf den Ball! Schmid spielt kurz im Halbraum in Richtung Marvin Ducksch, der den Vorwärtsgang einlegt. Auf dem Weg ins letzte Drittel stoppt ihn Keven Schlotterbeck mit Nachsetzen erfolgreich.

Hoffenheim Bayern 3. Bayern übernimmt früh die Spielkontrolle. Sie lassen die Kugel laufen und die TSG steht erstmal tief. Sie schauen erstmal was der Rekordmeister so macht.

Dortmund Darmstadt 2. Die ersten Minuten gehören den Lilien und nach rund 60 Sekunden bekommt Darmstadt auch direkt mal einen Eckball zugesprochen. Gjasula köpft deutlich über das Tor von Kobel.

Leverkusen Augsburg 3. Es ist ein ruhiger Start ins Spiel. Leverkusen lässt den Ball hinten laufen, während Augsburg abwartet. Die Schwaben möchten sich natürlich kein unnötiges frühes Gegentor fangen.

Hoffenheim Bayern 1. Nach 35 Sekunden hat Tel die Führung auf dem Fuß! Laimer erobert die Kugel in der gegnerischen Hälfte und spielt den Ball quer zu Goretzka, der mit der Hacke sofort in die Spitze zu Tel weiterleitet. Der junge Angreifer geht in den Sechzehner und zieht aus 14 Metern zentraler Position ab. Sein Schuss geht vielversprechend in die linke untere Ecke, aber Baumann ist zur Stelle. Blitzschnell ist der Keeper am Boden und verhindert einen sehr frühen Rückstand.

Stuttgart M'gladbach 3. BMG-Abwehrmann Friedrich holt sich eine frühe Ermahnung des Schiedsrichters Daniel Schlagers ab, nachdem er Guirassy im Mittelfeld von hinten auf den linken Fuß gestiegen ist.

Heidenheim Köln 3. Die Partie beginnt verhalten. Die Heidenheimer haben viel den Ball und Köln wartet erstmal ab.

Werder Bochum 1. Ein letztes Mal in dieser Saison heißt es: Der Ball rollt!

Werder Bochum 1. Spielbeginn

Leverkusen Augsburg 1. Die Zuschauer singen von der ersten Minute an von der ersten Deutschen Meisterschaft. Die Schale ist aber noch nicht zu sehen. Volle Konzentration auf dieses Spiel ist die Devise, weshalb die Spieler beim Einlaufen noch nicht daran vorbeigehen durften.

E. Frankfurt Leipzig 1. Der Ball rollt in Frankfurt, Zwayer hat die Partie freigegeben und die Gäste aus Leipzig haben angestoßen.

Hoffenheim Bayern 1. Der Ball rollt! Ein letztes Mal eröffnet Marco Fritz eine Bundesligapartie und die Hausherren stoßen an. Sofort attackieren die Bayern hoch und stören sie früh!

Dortmund Darmstadt 1. Spielbeginn

E. Frankfurt Leipzig 1. Spielbeginn

Heidenheim Köln 1. Der Ball rollt auf der Ostalb! Die Gastgeber spielen in ihrer traditionellen rot-blauen Spielkleidung, während die Kölner in weißen Jerseys aufspielen. Rein geht es in diesen Showdown für den 1. FC Köln!

Hoffenheim Bayern 1. Spielbeginn

Stuttgart M'gladbach 1. Stuttgart gegen Mönchengladbach – Durchgang eins in Bad Cannstatt ist eröffnet!

Wolfsburg Mainz 1. Der Ball rollt in Wolfsburg!

Union Berlin Freiburg 1. Anpfiff im Stadion An der Alten Försterei. Die Eisernen treten in roten Trikots über weißen Hosen an. Die Gäste aus dem Breisgau sind ganz in Schwarz gekleidet. Los geht's.

Stuttgart M'gladbach 1. Spielbeginn

Union Berlin Freiburg 1. Spielbeginn

Wolfsburg Mainz 1. Spielbeginn

Leverkusen Augsburg 1. Spielbeginn

Werder Bochum Noch kurz zu den Startformationen: Bei Werder gibt es keine Wechsel im Vergleich zum Leipzig-Spiel zu vermelden. Heiko Butscher dagegen ändert auf zwei Positionen: Für den gesperrten Passlack kommt Oermann in die Partie, zudem verdrängt Broschinski Takuma Asano auf die Ersatzbank.

Heidenheim Köln 1. Spielbeginn

Hoffenheim Bayern In der vergangenen Partie gab es einen 6:0-Erfolg der Hoffenheimer gegen Schlusslicht Darmstadt. Deshalb sah Pellegrino keinen Grund auch nur einen Wechsel vorzunehmen. Er bringt die gleiche Startaufstellung wie in Darmstadt auf den Rasen.

Werder Bochum Bevor es losgeht, feiern die Werder-Fans die legendäre Mannschaft um Ailton, Ivan Klasnic, Andreas Reinke und Co., die im Jahr 2004 unter Thomas Schaaf sensationell das Double und den bis dato letzten Titel für den SV Werder holte.

Heidenheim Köln Der Unparteiische Tobias Welz führt die 22 Akteure soeben auf den Rasen der Voith-Arena. Im fast gesamten Rund haben die FCH-Fans eine riesige Choreo vorbereitet. Gänsehaut-Atmosphäre im beschaulichen Heidenheim!

E. Frankfurt Leipzig Schiedsrichter der Partie ist Felix Zwayer, der von Stefan Lupp und Marco Achmüller an den Seitenlinien begleitet wird. VAR-Assistent ist Pascal Müller. Die Mannschaften sind soeben in den Deutsche Bank Park eingelaufen, gleich kann es losgehen. Viel Spaß!

Stuttgart M'gladbach Vor wenigen Augenblicken haben die 22 Akteure die Katakomben in Richtung Rasen verlassen.

Leverkusen Augsburg Die Stimmung in der BayArena ist fantastisch. Natürlich ist das Stadion ausverkauft, um den Titel "Vizekusen" gegen "Deutscher Meister" auszutauschen. Beide Teams kommen aufs Feld. Es dauert nicht mehr lange!

Hoffenheim Bayern Bei den Münchnern gibt es im Vergleich zum letzten Heimspiel gegen die Wolfsburger drei Veränderungen in der Startelf. Tuchel setzt auf eine Dreierkette und somit rutschen Dier de Ligt in die erste Elf. Außerdem sitzen die jungen Zvanorek und Zaragoza vorerst auf der Bank. Dafür rückt Laimer in die Startformation. Harry Kane ist ja bekanntlich heute nicht dabei und wird von Tel in der Offensive ersetzt. Deshalb muss auch die Übergabe der Torjägerkanone vertagt werden.

Dortmund Darmstadt Die Gelbe Wand mit ihren 25.000 Zuschauern hat für Reus eine tolle Choreo vorbereitet. Der heutige Kapitän des BVB wird lautstark bejubelt und strahlt über das gesamte Gesicht.

Wolfsburg Mainz Personell muss der VfL heute auf Dzenan Pejcinovic verzichten, der sich nach Einwechslung in München einen Mittelfußbruch zuzog. Auch Lukas Nmecha (Muskelverletzung), Yannick Gerhardt (Muskelfaserriss), Rogerio (Knie-Operation), Matthias Svanberg (Schulterverletzung) und Aster Vranckx (Wadenprobleme) können heute nicht mitwirken. Bei den Gästen fehlt lediglich Maxim Leitsch, der an Adduktorenproblemen laboriert.

Leverkusen Augsburg Mit Dr. Matthias Jöllenbeck reist ein vergleichsweise unerfahrener Schiedsrichter an den Rhein. Dennoch hat er schon 43 Bundesliga-Spiele auf dem Buckel und sollte hier alles im Griff haben. Dem 37-jährigen Arzt assistieren die Linienrichter Christof Günsch und Jonas Weickenmeier.

Heidenheim Köln Kommen wir zu den Startaufstellungen und beginnen mit der vom FCH. Bernd Raab nimmt zwei Veränderungen im Vergleich zum 1:1 in Freiburg vor: Maloney startet für Theuerkauf, genauso wie Kleindienst im Sturmzentrum für Pieringer. Auf der Gegenseite ändert Timo Schultz sein Startpersonal im Gegensatz zum 3:2-Sieg gegen Berlin gleich fünfmal: Maina, Heintz, Tigges, Thielmann und Ljubicic ersetzen die gesperrten Huseinbasic und Schmitz, sowie Adamyan (Bank), Finkgräfe und Waldschmidt (beide verletzt).

E. Frankfurt Leipzig Bei der SGE ist es das letzte Spiel in der Karriere von Sebastian Rode und von Makoto Hasebe. Die Marschroute gibt SGE-Coach Toppmöller klar vor: "Jetzt wollen wir den allerletzten Schritt gehen. Wir haben unser Glück in der eigenen Hand. Das wollen wir ergreifen". Dabei setzt der Cheftrainer auf beinahe dieselbe Startformation wie beim 1:1 in Gladbach. Lediglich Buta ersetzt Dina-Ebimbe (Bank) auf der rechten Außenbahn. Die Routiniers Rode und Hasebe nehmen zunächst auf der Bank Platz.

Dortmund Darmstadt Den Darmstädtern blieb letzte Woche beim 0:6 gegen Hoffenheim ein versöhnlicher Abschied vor heimischem Publikum nicht vergönnt. Aus sportlicher Sicht schien Coach Lieberknecht nicht zufrieden zu sein, denn auf gleich auf fünf Positionen wechselt er vor dem Spiel in Dortmund: Schuhen steht wieder im Tor anstelle von Brunst und dazu rotieren Justvan und Honsak (Bank) sowie Müller (Gelbsperre) und Nürnberger (verletzt) aus der Startelf. Neu dabei sind Zimmermann, Bader, Gjasula und Kempe.

Werder Bochum Heiko Butscher (Trainer VfL Bochum) im Mediengespräch vor dem Spiel: „Bremen ist sehr heimstark, spielt körperbetont. Ich kenne Ole Werner, ein sehr guter Trainer. Werder will sich sicherlich gut von den eigenen Fans verabschieden. Außerdem gibt es ja noch Chancen auf das internationale Geschäft.“ Zum Abstiegskampf hat er vor dem letzten Spieltag zu sagen: „Es gibt mehrere Szenarien für das Wochenende, und natürlich bereiten wir uns professionell auf alles vor. Aber klar, wir hoffen doch alle, dass wir die Saison am Samstag beenden können. Ich kann mich komplett von den anderen Zwischenständen lösen. Mich interessiert nur unser Auftritt. Wir brauchen mindestens den einen Punkt, aber natürlich spielen wir in Bremen auf Sieg.“

Union Berlin Freiburg Zumindest die Bilanz spricht für den 1. FC Union Berlin, der sechs der bisherigen 15 Pflichtspiele gegen den SC Freiburg gewinnen konnte (vier Remis, fünf Niederlagen). Dabei haben die Eisernen im Ligabetrieb noch nie zuvor ein Heimspiel gegen die Breisgauer verloren (zwei Siege und zwei Remis in der Bundesliga; ein Sieg und ein Remis in der 2. Bundesliga). Im Hinspiel am 13. Januar 2024 trennten sich beide Teams mit einem 0:0-Unentschieden.

Leverkusen Augsburg Beim FC Augsburg fallen am letzten Spieltag mit Kevin Mbabu, Kristijan Jakić und Ruben Vargas nochmal drei Spieler aus oder fehlen gelbgesperrt. Deshalb setzt Jess Thorup auf Mads Pedersen, Arne Maier und den jungen Mert Kömür im Vergleich zum jüngsten 0:1 gegen den VfB Stuttgart.

Hoffenheim Bayern Im Hinspiel zeichnete sich ein deutliches Bild ab. Durch zwei Treffer von Jamal Musiala und einen Treffer von Harry Kane gewannen die Bayern in der Allianz Arena deutlich mit 3:0 und starteten perfekt in das neue Jahr. Doch zum Saisonabschluss sieht es bei den Münchnern etwas anders aus. Beide Torschützen vom Hinspiel fehlen heute nämlich verletzungsbedingt und Thomas Tuchel wird wohl wieder auf die jungen Spieler zurückgreifen. Somit werden die Karten heute Nachmittag neu gemischt und die Partie in Sinsheim könnte sich, trotz des Dauerfavoritenstatus des Rekordmeisters, ziemlich offen gestalten.

Dortmund Darmstadt Wie zu erwarten nimmt Terzic zahlreiche Wechsel in seiner Startelf vor und nimmt im Vergleich zum Auswärtsspiel in Mainz alle Spieler bis auf Reus und Schlotterbeck vom Spielbogen. Damit kommt es möglicherweise auch für Hummels zum letzten Startelfeinsatz in Dortmund, denn eine Entscheidung ist beim Routinier noch nicht gefallen. Über die Flügel sollen Adeyemi und Sancho Dampf machen, im Zentrum steht auch Füllkrug mal wieder in der ersten Elf.

Union Berlin Freiburg Sollte sich der Sport-Club den Auswärtssieg sichern, wäre das ein toller Abschluss für die Ära unter Christian Streich, die heute Nachmittag endet. Für den 58-Jährigen ist es das 391. Bundesliga-Spiel für die Schwarzwälder. Nur Otto Rehhagel (480) und Thomas Schaaf (479) standen bislang in der Bundesliga noch häufiger bei einem einzigen Klub an der Seitenlinie – beide für den SV Werder Bremen.

Heidenheim Köln Positive Nachrichten gab es zudem am gestrigen Freitag: das kölsche Urgestein Mark Uth verlängerte seinen Vertrag und läuft auch in der kommenden Spielzeit für die Kölner auf. Unabhängig von der Liga. „Für mich gibt es nichts anderes mehr – ich möchte meine Karriere hier beim FC beenden“, so der 32-jährige Mittelfeldmann.

Werder Bochum Ole Werner gab auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bekannt, dass Justin Njinmah und Amos Pieper in der heutigen Partie fehlen werden, er aber ansonsten aus dem Vollen schöpfen kann. Über den heutigen Gegner und die theoretischen Chancen auf Europa meinte er kurz: „Bochum verwickelt einen in viele Zweikämpfe und wird sich nicht verstecken. Man wird gezwungen, das aggressive Pressung zu überwinden. Wir wollen das Spiel für uns entscheiden […] In der ersten Halbzeit werden wir auf uns gucken. Wir werden dennoch schauen, wie es auf den anderen Plätzen steht, um gewisse Dinge in der Schlussphase abzuwägen.“

Leverkusen Augsburg Xabi Alonso hat noch zwei Spiele zu gehen und rotiert entsprechend mal wieder. Josip Stanišić, Granit Xhaka, Patrik Schick und Nathan Tella sitzen auf der Bank, während Arthur Augusto sogar im Aufgebot fehlt. Dafür starten Álex Grimaldo, Jeremie Frimpong, Exequiel Palacios, Jonas Hofmann und Amine Adli. Nach B-Elf hört sich das nicht an.

Werder Bochum Beim Hinspiel im Januar war der VfL bis kurz vor dem Abpfiff dem ersten Heimsieg gegen Werder Bremen seit dem 8. September 1998 nahe, doch Niklas Stark erzielte in der Nachspielzeit per Distanzschuss den 1:1-Endstand und stellte den Ausgleich für die Nordlichter her. Überhaupt muss man für den letzten Sieg des VfL gegen den Traditionsverein etwas im Archiv blättern, denn der datiert vom 18. Spieltag der Saison 2007/08. Benjamin Auer und Anthar Yahia drehten im Weserstadion einen 1:0-Pausenrückstand beim damaligen Tabellenzweiten und besorgten den ersten und bisher einzigen Auswärtssieg in Bremen. Lang ist’s her – die Bilanz spricht im Vorfeld eine klare Sprache für die Hansestädter, die 43 von 69 Ligaduellen gegen den Revierklub gewinnen konnten.

Wolfsburg Mainz Der VfL wird im Hinblick auf einen versöhnlichen Abschluss auch die letzten Duelle gegen Mainz als Motivation nehmen, denn drei der letzten vier Spiele gingen an die Wölfe, dazu gab es ein Remis. Mainz schaffte dabei nur einen eigenen Treffer. Hinzu kommt, dass die Nullfünfer noch keinen Auswärtsdreier in dieser Saison einfahren konnten.

E. Frankfurt Leipzig RB-Coach Rose gab im Vorfeld zu, dass in den letzten beiden Partien "etwas die Luft raus war" und vor der anstehenden EM die Spieler "nicht über die Grenzen hinausgehen wollen". Dennoch beteuert er das Gastspiel in Frankfurt sei ein "für die Gesamtbewertung wichtiges Spiel". Während Dani Olmo und Schlager weiterhin fehlen, nimmt Rose in seiner Startelf vier Änderungen vor: Blaswich ersetzt Gulácsi (Bank) im Tor, in der Offensive rücken Elmas, Šeško und Xavi (nach Rotsperre) in die Anfangsformation. Dafür nehmen Baumgartner und Poulsen auf der Bank Platz, Simakan fehlt heute im Kader. Der 17-jährige Norweger Norbye steht dagegen erstmals im RB-Kader.

Dortmund Darmstadt Während Darmstadt die Spielzeit nach dem Abpfiff endgültig abhaken kann, richtet sich der Blick des BVB deutlich auf den 01. Juni und das Champions-League-Finale gegen Real Madrid! Nachdem die Borussia letzte Woche in Mainz noch viel rotierte und die fehlenden Automatismen beim 0:3 deutlich sichtbar waren, dürfte Terzic heute wieder mehr Leistungsträgern Spielzeit einräumen. Neben Reus feiern auch Wolf und Morey ihren letzten Auftritt im Signal-Iduna-Park, weil ihre auslaufenden Verträge nicht verlängert werden. Beim Hinspiel am 17. Spieltag setzte sich Dortmund zwar mit 3:0 durch, überzeugte dabei aber nicht auf voller Linie - erst in der 77. Spielminute machte Reus mit dem 2:0 den Deckel auf eine glanzlose Partie.

Heidenheim Köln Die Geißböcke drehten zuletzt eine kurz vor Ende schon sicher geglaubte Niederlage gegen Union Berlin noch zu einem 3:2-Sieg. Die beiden Joker Steffen Tigges und Damion Downs sorgten mit ihren Treffern in der 87. und 93. für ein Tollhaus in Müngersdorf. So ist der Optimismus am Rhein zurück, dass doch noch die Relegation erreicht werden kann. Dort wartet der Kontrahent von der anderen Rheinseite: Fortuna Düsseldorf. Doch dafür müssen heute drei FC-Punkte her und die schlechtere Tordifferenz aufgeholt werden. Es kann also nur in eine Richtung heute gehen für die schwächste Offensive der Liga: nach vorne! „Wir glauben bis zum Ende daran. Wir wollen unsere Hausaufgaben machen und das Spiel unbedingt gewinnen.“, so Trainer Timo Schultz.

Union Berlin Freiburg Der SC Freiburg könnte mit einem Auswärtssieg im Stadion An der Alten Försterei noch die TSG Hoffenheim überholen, falls die Sinsheimer im Parallelspiel gegen die Bayern keinen Sieg einfahren. Damit würde sich die Elf aus dem Breisgau auf Rang sieben schieben, der sogar für die Teilnahme an der Europa League reichen könnte, sofern Bayer Leverkusen in genau einer Woche gegen den 1. FC Kaiserslautern den DFB-Pokal holen sollte.

Stuttgart M'gladbach Bei der Elf vom Niederrhein, die das Hinspiel Mitte Januar dank der Treffer Hacks (1., 19.) und Jordans (90.+1) mit 3:1 für sich entschied und die nur zwei ihrer bisherigen 16 Auswärtsspiele gewann, stellt Coach Gerardo Seoane nach dem 1:1-Heimremis gegen die SG Eintracht Frankfurt viermal um. Anstelle von Scally, Elvedi (beide auf der Bank), Honorat und Hack (beide verletzt) beginnen Netz, Lainer, N'Goumou und Jordan.

Union Berlin Freiburg Union Berlin wartet aktuell seit sieben Bundesliga-Spielen auf einen weiteren Sieg (zwei Remis, fünf Niederlagen) und ist mit gerade einmal zwei von 18 möglichen Punkten das formschwächste Team seit der März-Länderspielpause. Die letzten drei Heimspiele wurden sogar allesamt verloren, was die Aufgabe gegen den SC Freiburg sehr schwer macht. Die Schwarzwälder holten zuletzt schließlich zehn von zwölf möglichen Punkten aus den letzten vier Bundesliga-Auswärtsspielen und blieben in ihren letzten drei Gastspielen stets ohne Gegentor.

Wolfsburg Mainz Entsprechend zuversichtlich geht daher Mainz-Coach Bo Henriksen in die Partie. "Wir haben keine Angst vor gar nichts. Wir haben uns selbst in eine Situation gebracht, wo wir rausgehen und es selbst entscheiden können. Wir denken nur an uns selber", sagte er vor dem Saisonfinale. Er wolle keine Informationen aus anderen Stadien haben, sondern nur auf sein Team schauen. „Wir müssen unser Spiel spielen“, so der Coach.

Hoffenheim Bayern Auch für die TSG Hoffenheim ist noch einiges drin an diesem letzten Spieltag. Die Kraichgauer könnten mit einem Sieg bei irren Konstellationen noch einen Champions League Platz ergattern. All das will Cheftrainer Pellegrino Matarazzo allerdings vor der Partie gar nicht hören. Zuerst sollen die Hoffenheimer ihre Hausaufgaben erledigen und drei Punkte gegen die Bayern holen. Eine Aufgabe die bereits schwer genug ist. Hinter den Kraichgauern lauert nämlich der SC Freiburg, der sich bei einem Sieg gegen Union an den heutigen Gastgebern vorbeischieben könnte. Sollte die TSG heute jedoch einen Heimsieg feiern, könnten sie bei zeitgleicher Niederlage der Eintracht auf Rang sechs springen. Bei einem Champions League Sieg der Dortmunder würde dies einen Champions League Platz bedeuten. Klingt kompliziert, doch „für mich ist es nicht kompliziert. Spiel gewinnen - und dann weiterschauen.“, unterstrich Matarazzo in der Pressekonferenz vor der Partie. Somit schauen die Kraichgauer zunächst einmal auf sich, ehe sich der Blick nach Links und Rechts dreht.

Leverkusen Augsburg Im Hinspiel hat Augsburg schon angedeutet, wie sie den neuen Deutschen Meister ärgern können. Eine Mischung aus hohem Anlaufen, gefährlichem Konterspiel und aufopferungsvollem Abwehrkampf brachte ihnen lange ein 0:0 ein. Allerdings erzielte Exequiel Palacios in der 94. Minute den Siegtreffer. Damals war es nur ein Zufall, ein Zeichen vom Siegeswillen, dass die Werkself so spät traf. Seitdem gelang das Kunststück in zehn weiteren Spielen.

E. Frankfurt Leipzig Bei der Eintracht steht Trainer Dino Toppmöller zumindest im Fanlager durchaus in der Kritik, was auch an nur einem Sieg aus den letzten acht Partien liegt. Nach dem wichtigen 3:1-Heimsieg gegen Augsburg, unterlag die SGE in München (2:1) und Leverkusen (1:5). Vergangene Woche setzte es ein 1:1-Unentschieden in Gladbach.

Werder Bochum Hätte der SV Werder Bremen auf der anderen Seite vergangene Woche die drei Punkte in Leipzig sicher über die Zeit gebracht, so würde die Elf von Ole Werner heute um die sichere Qualifikation zur Conference League spielen. Hat man aber nicht - und da es am Ende nur zum Unentschieden reichte, ist Rang sieben am letzten Spieltag außer Reichweite. Somit besteht nur eine Restchance, sich für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. Hierfür muss Werder das heutige Spiel auf jeden Fall gewinnen, Freiburg gegen Union Berlin verlieren und weder Heidenheim (gegen Köln) noch der FC Augsburg (gegen Leverkusen) aus ihrer Partie siegreich hervorgehen. Final in der Hand hätte es mit den Bremern auf Rang acht dann der BVB am 1. Juni in Wembley, der dafür gegen Real Madrid gewinnen muss und somit einen sechsten deutschen CL-Startplatz klären würde, wodurch sich die internationalen Ränge nach unten verschieben.

Stuttgart M'gladbach Auf Seiten der Schwaben, die lediglich eine ihrer bisherigen 16 Heimpartien verloren und aus deren Reihen gleich fünf Akteure für den vorläufigen deutschen EM-Kader nominiert wurden, hat Trainer Sebastian Hoeneß im Vergleich zum 1:0-Auswärtssieg beim FC Augsburg eine personelle Änderung vorgenommen. Karazor verdrängt Stergiou auf die Bank.

Heidenheim Köln Doch auch die Heidenheimer wollen sich ordentlich aus dieser Saison verabschieden. Zwar spielen die Mannen von Frank Schmidt eine überraschend starke und sorgenfreie erste Bundesligasaison, doch im letzten Heimspiel geht es tatsächlich auch noch um die minimale Chance auf die Europa-Conference-League. Dafür muss der FCH gewinnen und auf eine Niederlage der Freiburger in Berlin hoffen. Der Blick geht also sowohl für Heidenheim als auch für Köln heute des öfteren in die Haupstadt. Fehlen wird auf der Trainerbank gleich Trainer-Legende Frank Schmidt. Der 50-Jährige unterzog sich diese Woche einer dringend notwendigen OP am linken Sprunggelenk und kann heute nicht dabei sein. Ihn wird sein Co-Trainer Bernd Raab ersetzen. Bereits unter der Woche leitete Raab zusammen mit dem Trainerstab die Einheiten auf dem Schlossberg.

Union Berlin Freiburg Es gibt allerdings auch einige Szenarien, in denen die Köpenicker unter Marco Grote heute Nachmittag den Klassenerhalt feiern könnten. Beispielsweise, wenn es mit dem Heimsieg klappt und entweder Bochum oder Mainz im Parallelspiel verlieren. Gewinnt Bochum und spielt Mainz remis, bräuchte es allerdings einen utopischen Heimsieg mit mindestens zwölf Toren Vorsprung. Für die Eisernen spricht immerhin der Umstand, dass Union Berlin in den ersten vier Bundesliga-Spielzeiten am 34. Spieltag ausnahmslos immer einen Heimsieg feierte.

Wolfsburg Mainz Die Mainzer haben heute das Endspiel. Sie haben ihren Ligaverbleib in der eigenen Hand. Bei einem Remis in Wolfsburg kann Union Berlin, das derzeit den Relegationsrang belegt, aufgrund der deutlich schlechteren Tordifferenz nicht mehr vorbeiziehen. Die Mainzer kommen mit einer stolzen Serie von acht Spielen ohne Niederlage in die Autostadt. Die Serie begann kurioserweise nach dem deutlichen 1:8 in München und fand beim 3:0 gegen Dortmund am vergangenen Wochenende ihren vorläufigen Höhepunkt. Mainz kommt also mit Selbstvertrauen und will alles klarmachen.

Hoffenheim Bayern Die Personalie Thomas Tuchel erfordert bei den Bayern nochmal einen gesonderten Blick. Nachdem Tuchel und die Verantwortlichen des Rekordmeisters im Februar diesen Jahres die gemeinsame Trennung verkündet haben, befinden sich die Bayern auf Trainersuche. Ein Topkandidat nach dem anderen gab den Münchnern allerdings den Laufpass. Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Ragnick, Olli Glasner und, und, und. Kein Trainer will sich in der kommenden Saison die Trainerbank des Rekordmeisters annehmen. Und nun der nächste Paukenschlag. Auf der Pressekonferenz zum Auswärtsspiel in Hoffenheim verkündete auch Tuchel die vereinbarte Trennung zu vollziehen, nachdem es nochmal intensive Gespräche mit den Verantwortlichen gegeben hat. Somit entwickelt sich die Trainersuche des Rekordmeisters zur absoluten Farce und überschattet sicherlich das Saisonfinale für die Bayern. Es bleibt gespannt abzuwarten, welchen Trainer die Verantwortlichen um Max Eberl und Co. letztlich an die Säbener Straße locken können.

Dortmund Darmstadt Tabellarisch geht es für beide Teams um Nichts mehr: Dem BVB ist Rang fünf sicher und die Lilien stehen bereits seit ein paar Wochen als erster Absteiger fest, während die anderen Teams im Tabellenkeller zumindest rein rechnerisch noch die Relegation erreichen können. Die Gäste verabschieden sich als Aufsteiger damit nach nur einer Spielzeit wieder in die zweite Liga. Ein emotionaler Abschied steht heute auch Marco Reus bevor, denn nach 12 Jahren in Schwarz-Gelb absolviert die Klub-Ikone heute ein letztes Pflichtspiel im Dortmunder Stadion. BVB-Coach Edin Terzic hatte bereits auf der Pressekonferenz am Freitag bekannt gegeben, dass Reus seine Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen wird.

Leverkusen Augsburg Der FC Augsburg könnte das Zünglein an der Waage sein, denn auch für die Fuggerstädter ist die Saison noch nicht beendet. Die Augsburger hoffen auf einen Sieg, der sie auf den achten Tabellenplatz führt. Gleichzeitig müssen sie im Anschluss auf die Schützenhilfe des heutigen Gegners hoffen, denn nur wenn Bayer 04 den DFB-Pokal gewinnt, reicht der achte Platz für die Play-offs zur Conference League. Es ist also eine verzwickte Lage, aber dennoch eine Lage mit Hoffnung. Heute muss dafür aber etwas vermeintlich unmögliches gelingen - auch in der Nachspielzeit.

E. Frankfurt Leipzig RB zeigte nach der sicheren Champions-League-Qualifikation, die durch Dortmunds Finaleinzug in der Königsklasse besiegelt wurde, zwei eher durchwachsene Leistungen. Nach zuvor vier Siegen in Serie setzte es sowohl in Hoffenheim als auch gegen Bremen ein 1:1-Unentschieden. Insgesamt sind die Leipziger dennoch seit nun seit zehn Spielen ungeschlagen und dürften die Saison mit einem Erfolgserlebnis beenden wollen.

Werder Bochum Das Thema Relegationsplatz war bei der grauen Maus aus dem Ruhrgebiet nach den Siegen gegen Hoffenheim (3:2) und den direkten Konkurrenten Union Berlin (4:3) eigentlich schon gegessen. Weil es gegen die Werkself im eigenen Stadion nicht nur eine Niederlage, sondern gleich eine ganze Fünferpackung gab und gleichzeitig sowohl Mainz als auch der 1. FC Köln mit ihren Siegen sowohl Punkteabstand als auch Torverhältnis verkürzen konnten, braucht der VfL Bochum in Bremen mindestens einen Punkt, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen.

Stuttgart M'gladbach Borussia Mönchengladbach gehört zu den großen Enttäuschungen der 61. Bundesligasaison, auch wenn sich die tabellarische Talfahrt der Saisons nach der Champions-League-Qualifikation 2019/2020 nur fortgesetzt hat. Die Fohlen haben ihre 17. aufeinanderfolgende Spielzeit in der Eliteklasse erst seit letztem Samstag sicher; ausgerechnet der Last-Minute-Sieg des Lokalrivalen 1. FC Köln gegen den 1. FC Union Berlin verhinderte in Verbindung mit dem eigenen 1:1-Heimunentschieden gegen die SG Eintracht Frankfurt für ein großes Zittern an diesem 34. Spieltag. Nach Adi Hütter und Daniel Farke hat sich die negative Entwicklung auch unter Gerardo Seoane fortgesetzt – in der Hennes-Weisweiler-Allee scheinen die Probleme tiefer zu liegen.

Heidenheim Köln Dort, wo der Aufsteiger vom 1. FC Heidenheim aktuell steht, würden die Kölner gerne sein. Im gesicherten Mittelfeld, mit der minimalen Chance auf das internationale Geschäft. Doch dem ist nicht so. Die Geißböcke stehen mit dem Rücken zur Wand und haben gleich ihr Endspiel um die Relegation auf der Ostalb. Als Tabellenvorletzter muss ein Sieg her gegen die Ostwürttemberger. Doch ein Dreier alleine reicht nicht. Parallel muss Union Berlin gegen den SC Freiburg im Fernduell verlieren und das am besten hoch. Denn die Kölner haben im Vergleich zu Berlin eine schlechtere Tordifferenz von drei Toren (-26 zu -29). Es kann also ein richtiges Herzschlagfinale in der Heidenheimer Voith-Arena geben. 2.000 Fans sind offiziell im Gästebereich zugelassen, es ist jedoch davon auszugehen, dass deutlich mehr Kölner Fans in der Stadt sein werden.

Union Berlin Freiburg Für beide Teams geht es heute Nachmittag noch um richtig viel. Union Berlin steht aktuell auf dem Relegationsplatz und könnte im Fall einer Heimniederlage sogar noch auf direktem Weg absteigen, während der SC Freiburg im letzten Pflichtspiel unter Christian Streich noch um einen europäischen Startplatz kämpft.

Hoffenheim Bayern Es ist der Abschluss einer wahrlich schwierigen Saison für den Rekordmeister aus München. Zum ersten Mal seit zwölf Jahren erwartet den FC Bayern eine titellose Saison. Das frühe Ausscheiden im DFB-Pokal, die abgegebene Meisterschaft an das Topteam aus Leverkusen und das bittere Aus im Halbfinale der Königsklasse stehen am Ende auf der Habenseite der Münchner. Doch am letzten Spieltag dieser Saison geht es für die Bayern immerhin noch um Schadensbegrenzung. Im Fernduell mit dem VFB Stuttgart kämpfen beide Teams noch um die Vizemeisterschaft in der Bundesliga. Auch die Stuttgarter legen eine starke Saison hin und könnten den Saisonabschluss der Münchener nochmal so richtig vermiesen. Somit geht es für die Mannschaft von Thomas Tuchel in Sinsheim nochmal darum ein versöhnliches Saisonende zu finden und sich wenigstens die Vizemeisterschaft zu sichern.

E. Frankfurt Leipzig Für die Gäste aus Leipzig ist es eine bedeutungslose Partie zum Abschluss der Umbruch-Saison, die das Team von Marco Rose so oder so auf Platz vier abschließen wird. Der VfB Stuttgart ist bei sechs Punkten Rückstand auf Rang drei nicht mehr einzuholen, Borussia Dortmund kann die Leipziger aber bei vier Zählern Abstand auch nicht mehr abfangen. Anders sieht es bei der Frankfurter Eintracht aus, die mindestens einen Punkt braucht, um sich Platz sechs zu sichern, der sicher für die Europa-League-Qualifikation reicht und bei einem Dortmunder Champions-League-Sieg sogar einen Platz in der Königsklasse bedeuten würde. Bei einer Niederlage müsste die SGE auf Schützenhilfe des FC Bayern hoffen, sollten die Münchner nämlich bei der TSG Hoffenheim punkten, ist die Eintracht sowieso sicher auf Rang sechs.

Leverkusen Augsburg Bei 15 Punkten Vorsprung und einem Spiel gegen den 10. der Tabelle sollte eigentlich alles erzählt sein, aber hier steckt noch einiges drin. Bayern München wurde schon mit mehr Punkten Meister, wurde sogar schon zehnmal am Stück Meister, aber noch keinem Team gelang es, eine komplette Saison ungeschlagen zu bleiben. Eine goldene Meisterschale schwirrt der Werkself im Hinterkopf und mit diesem Mindset soll heute die erste Meisterschaft in der langen Geschichte von Bayer 04 Leverkusen gefeiert werden. Übrigens gelang der erste Titelgewinn vor exakt 36 Jahren, als die Rheinländer den UEFA-Cup gewannen.

Wolfsburg Mainz Für die Wölfe ist es ein entspannter Saisonausklang, denn nach holprigem Saisonverlauf ist der Klassenerhalt vor dem heutigen Spiel bereits in trockenen Tüchern. Dennoch wird der VfL heute nochmal einen schönen Abschluss zuhause mit den Fans zelebrieren wollen. Wolfsburg verlor zuletzt mit 0:2 in München, davor gab es aber drei Siege am Stück gegen Bochum (1:0), in Freiburg (2:1) und gegen Darmstadt (3:0), welche zum Klassenerhalt beitrugen.

Stuttgart M'gladbach Der VfB Stuttgart befindet sich am Ende einer Saison, die sich die kühnsten Optimisten an deren Anfang im vergangenen August nicht erträumt haben. Nach dem erst in der Relegation abgewendeten Absturz in das nationale Fußball-Unterhaus haben die Brustringträger so viele Siege eingefahren wie nie zuvor (bisher 22), die Punkteanzahl der Spielzeit des letzten Meisterschaftsgewinns 2006/2007 bereits eingestellt und sich auf souveräne Art und Weise erstmals seit 14 Jahren für die Champions League qualifiziert. Heute gibt es noch die Möglichkeit zu einer Steigerung: Bei einer parallelen Niederlagen des FC Bayern München bei der TSG 1899 Hoffenheim würde der VfB Stuttgart mit einem eigenen Sieg den dritten Bundesligavizetitel nach 1979 und 2003 feiern.

