Rostock Paderborn 40. Nun ist was los im Strafraum der Gastgeber! Klaas Aktion im Strafraum wird dann jedoch als Offensivfoul gewertet und abgepfiffen.

Hamburg Nürnberg 40. Freistoß für den Hamburger SV aus zentraler Position, 20 Meter Torentfernung. Benés legt sich den Ball zurecht.

Osnabrück Hertha BSC 42. Auch Tzolis hat übrigens bereits einen Doppelpack geschnürt und liegt wie Glatzel nur einen Treffer hinter Tabakovic. Auf dieses enge Rennen wird Pál Dárdai seine Mannschaft in der Pause sicherlich hinweisen.

Fürth Schalke 38. Consbruch spielt einen langen hohen Ball von der Mittellinie auf den linken Flügel, wo Karaman komplett frei steht und allein durchlaufen kann. Die Szene wird aber abgepfiffen, da der Schalker klar im Abseits stand.

Düsseldorf Magdeburg 38. Dieses Mal testet Daferner die Hintermannschaft der Magdeburger. Der Stürmer wird rechts in den Strafraum geschickt und aus 14 Metern zieht er ab. Der stramme und flache Schuss geht links am Pfosten vorbei. Reimann wäre da chancenlos gewesen.

Elversberg Karlsruhe 39. Doppelchance für Elversberg! Sahin probiert es zentral am Strafraum mit einem Schlenzer auf das rechte Eck, den Weiß gut herausfischt. Den Abpraller bekommt Schnellbacher im Strafraum auf den Fuß, er trifft dann aber nur das Außennetz!

Osnabrück Hertha BSC 41. Dudziak scheint Brustschmerzen zu haben, muss außerhalb des Feldes behandelt werden.

Hamburg Nürnberg 38. Sowohl die Hamburger als auch die Nürnberger spielen hier mit offenem Visier, während beide Abwehrreihen keinen sattelfesten Eindruck hinterlassen. Besonders den Nürnbergern fehlte bei den Gegentreffern der Zugriff. Das Toreschießen geht hier bislang viel zu einfach.

Hannover Kiel 39. Langsam aber sicher lassen es beide Mannschaften etwas ruhiger angehen, sodass es aktuell weniger Torraumszenen gibt. Kiel hat mehr Ballbesitz und lässt die Kugel durch die eigenen Reihen zirkulieren.

Elversberg Karlsruhe 38. Das dauert zu lang! Der KSC erobert den Ball in der gegnerischen Hälfte und Burnić hat die Möglichkeit, den Konter einzuleiten. Er dribbelt sich aber fest, anstatt einen der Mitspieler zu bedienen.

Rostock Paderborn 39. Während auf den Rängen alles gegeben wird, ist auf dem Feld nicht allzu viel geboten.

K'lautern Braunschweig 38. Aufgrund der Zwischenstände in den Parallelspielen wären die Roten Teufel gerade sogar auf dem 13. Tabellenplatz. Das würde sicherlich auch finanziell einiges an Vorteilen bringen.

Düsseldorf Magdeburg 36. Der Gegentreffer hat die Düsseldorfer nochmals aufgeweckt. Über einen langsamen Spielaufbau über die rechte Seite wird ein Flankenwechsel geschlagen. Von der Grundlinie legt Sobottka das Leder in den Rücken der Abwehr und Tzolis sucht direkt den Abschluss. Aus zentraler Position, rund acht Meter vor dem Tor, trifft er das Leder allerdings nicht, und anschließend kann die Situation geklärt werden.

Osnabrück Hertha BSC 39. Wieder Gyamfi mit dem Kopf! Nach Kleinhansls Eckstoßausführung von der rechten Fahne an die mittige Fünferkante kommt der aufgerückte Verteidiger vor dem zu spät vorgerückten Keeper Ernst an den Ball. Er nickt jedoch gut einen Meter über den verlassenen Kasten.

Elversberg Karlsruhe 36. Burnić zieht in Richtung Strafraum und bekommt im Vorbeigehen noch den Fuß von Schnellbacher ab, der mit zurückgeeilt war. Da hat der Elversberger Angreifer Glück, dass Schiedsrichter Exner das nicht als taktischer Foul ahndet und ihn verwarnt.

Hamburg Nürnberg 35. Gute Stimmung auf den Rängen. Die heimischen Fans wissen die Bemühungen um einen versöhnlichen Saisonabschluss zu schätzen und feiern ihre Mannschaft lautstark an. Der HSV hat die Partie derweil deutlich besser unter Kontrolle, was sich auch im Ergebnis widerspiegelt.

Fürth Schalke 35. Das Blatt hat sich wieder gewendet und die Hausherren bestimmen das Spielgeschehen. Zehn Minuten sind es noch bis zur Pause, doch ein Treffer liegt aktuell nicht in der Luft.

Wiesbaden St. Pauli 38. Dicke Chance für St. Pauli! Metcalfe wird kurz vor dem Strafraum angespielt und zieht dann, bedrängt von gleich drei Gegenspielern, wuchtig mit rechts aufs lange Eck ab. Der Flachschuss verfehlt das Wiesbadener Tor nur um wenige Zentimeter.

Osnabrück Hertha BSC 37. Tabakovics Torjägerkrone wird immer gefährdeter, denn Verfolger Glatzel hat soeben auch das 3:1 des HSV gegen Nürnberg und damit sein 21. Saisontor erzielt. Hinsichtlich eigener Abschlüsse ist der bosnische Nationalspieler bisher noch unauffällig.

Wiesbaden St. Pauli 36. Riesenchance Wehen! Kovačević holt einen weiteren Eckball für Wiesbaden heraus. Bennetts bringt den ruhenden Ball von links scharf in die Box, wo Prtajin am höchsten springt und das Leder mit viel Spannung aus sieben Metern aufs linke obere Eck drückt. Vasilj bekommt gerade noch so die Hand ausgefahren, um den Ball zur nächsten Ecke zu klären, die dann nichts weiter einbringt.

Hannover Kiel 36. Dieser 0:2-Rückstand ist natürlich bitter für die Hannoveraner, die bis hierhin eine ganze Reihe an guten Gelegenheiten hatten. In der Defensive wirkt 96 aber alles andere als sicher, was Kiel gnadenlos ausnutzt.

K'lautern Braunschweig 36. Tooor für 1. FC Kaiserslautern, 1:0 durch Marlon Ritter

Die Hausherren gehen in Führung! Über einen perfekten Pass von Ritter kommt der Ball zu Puchacz. Der spielt die Kugel scharf in die Mitte, wo sie zu Touré kommt, der auf Ritter querlegt. Die Nummer sieben hat dann den einfachen Job, die Kugel aus zwei Metern ins quasi leere Tor einzuschieben.

Fürth Schalke 34. Gelbe Karte für Bryan Lasme (FC Schalke 04)

Lasme stempelt Consbruch und sieht dafür die Gelbe Karte.

Düsseldorf Magdeburg 33. Auch das 1:2 hat sich wahrlich nicht angekündigt. Zuvor hatten die Gäste Probleme, in die gefährlichen Räume zu gelangen, allerdings benötigte es eine starke Defensivaktion von Bockhorn, ehe der Konter verwandelt werden konnte. Das Ergebnis spiegelt nicht unbedingt den Spielverlauf wider.

Rostock Paderborn 36. Kinsombi ist erst einmal draußen, die Partie geht weiter. Es scheint jedoch auch bei ihm weiterzugehen, so könnte es später zum Aufeinandertreffen mit seinem jüngeren Bruder Christian Kinsombi, der auf der Hansa-Bank sitzt, kommen.

Elversberg Karlsruhe 34. Das nasse Geläuf lädt durchaus zu Fernschüssen ein, doch diese finden weiterhin zu selten den Weg zumindest aufs Tor. Auch Rapp probiert es nun mal aus der zweiten Reihe, aber der geht deutlich drüber.

Hamburg Nürnberg 32. So langsam rückt der Hamburger Mittelstürmer dem bosnischen Nationalspieler Tabaković auf die Fersen. Ein Treffer fehlt Glatzel noch, um in der Torjägerliste gleichzuziehen. Vorausgesetzt der Herthaner bleibt im Parallelspiel torlos.

K'lautern Braunschweig 34. Dann geht es wieder über Redondo schnell. Sein Zuspiel in den Rückraum ist gut, doch der Abschluss geht dann weit am Kasten vorbei.

K'lautern Braunschweig 34. Philippe setzt sich rechts im Strafraum gegen Ritter durch und legt sich den Ball etwas zu weit vor. Krahl kommt mit den Füßen voraus angerauscht und klärt. Der Keeper spielt eine bärenstarke Partie.

Rostock Paderborn 34. David Kinsombi liegt auf dem Boden und muss behandelt werden, die Partie ist unterbrochen.

Osnabrück Hertha BSC 35. Reese enteilt zunächst VfL-Kapitän Gyamfi bei seinem Dribbling entlang der linken Grundlinie. Der Abwehrmann spitzelt ihm den Ball dann vom Fuß, befördert ihn auf die kurze Ecke des eigenen Kastens. Kühn verhindert das Eigentor mit dem rechten Fuß.

Fürth Schalke 31. Nächste Chance für Fürth! Nach einem Doppelpass mit Sieb flankt Lemperle links vom Sechzehner scharf an den zweiten Pfosten. Dort steht aber kein Mitspieler bereit und die Kugel geht ins Aus.

Wiesbaden St. Pauli 33. Zunehmend kommen nun auch die Wehener zu Ballbesitzphasen, die sie dazu nutzen, um das Tempo aus dem Spiel zu nehmen. Das kühlt die Partie insgesamt ziemlich ab.

Elversberg Karlsruhe 33. Pfosten! Zivzivadze nimmt eine Flanke von links am Fünfmeterraum aus spitzem Winkel volley und trifft damit das Gebälk. Dann springt der Ball aus der Gefahrenzone.

Düsseldorf Magdeburg 32. Gelbe Karte für Marcel Sobottka (Fortuna Düsseldorf)

Sobottka unterbindet einen Angriff der Mageburger mit einem Halten, sodass er dafür Gelb sieht.

Osnabrück Hertha BSC 33. Winkler gegen Kühn! Das Eigengewächs nimmt auf dem rechten Flügel an Fahrt auf, zieht in den Halbraum ein und schießt aus 20 Metern auf die halbrechte Ecke. Kühn ist schnell unten und hält den Ball fest.

Rostock Paderborn 33. Der nächste Torschussversuch kommt von Alexander Rossipal, der relativ zentral aus der Ferne abzieht und verzieht.

K'lautern Braunschweig 32. Der FCK spielt es jetzt schnell über die linke Seite nach vorne. Mit seiner Flanke bleibt er hängen, doch der Abpraller fällt vor der Füße von Puchacz. Seine Direktabnahme wird zur Ecke gelenkt.

Fürth Schalke 30. Hrgota hat etwas Platz auf der rechten Seite und flankt an den zweiten Pfosten. Dort kommt aber van der Sloot angerauscht und klärt den Ball.

Elversberg Karlsruhe 32. Die äußeren Bedingungen mit Dauerregen tragen nicht zu einem flüssigen Spiel bei. Koffi war bei seiner Gelben Karte auch Opfer des nassen Grüns, aber dennoch darf er da nicht so ungestüm mit beiden Beinen reingehen.

Hannover Kiel 33. Gelbe Karte für Patrick Erras (Holstein Kiel)

Für ein taktisches Foul im Mittelfeld.

Düsseldorf Magdeburg 31. Tooor für 1. FC Magdeburg, 2:1 durch Bryan Teixeira

Aus dem Nichts kommen die Magdeburger zum Anschlusstreffer! Am eigenen Sechzehner gewinnt Bockhorn den Ball zurück. Über zwei Stationen schickt Atik den einlaufenden Teixeira in den Strafraum. Dieser umkurvt den herauseilenden Niemczycki und schiebt danach aus rund acht Metern lässig zum 1:2 ein.

Hannover Kiel 32. Tooor für Holstein Kiel, 0:2 durch Tom Rothe

Kiel erhöht auf 2:0! Eine Ecke von rechts landet bei Johansson, dessen Kopfball von Zieler auf der Linie entschärft wird. Die Situation ist aber noch nicht pariert, weil der Ball links im Strafraum Rothe auf die Füße springt. Der zieht aus spitzem Winkel wuchtig ab und der Ball rutscht Zieler am kurzen Pfosten durch die Beine.

Elversberg Karlsruhe 31. Gelbe Karte für Jean Koffi (SV 07 Elversberg)

Koffi sieht die erste Gelbe Karte der Partie, weil er Nebel umgrätscht, als der Ball schon weg ist.

Rostock Paderborn 30. Kolke! Bilbija rennt plötzlich nach einem tollen weiten Ball auf Kolke zu und versucht es dann von halblinks im Strafraum mit dem Lupfer - der Rostocker Schlussmann ist jedoch zur Stelle und fängt den Lupfer ab.

Wiesbaden St. Pauli 30. Der SVWW macht das defensiv weiterhin sehr ordentlich und verteidigt die Führung konsequent. St. Pauli tut sich sehr schwer, Lücken im hessischen Abwehrbollwerk zu finden.

K'lautern Braunschweig 30. Den fälligen Freistoß zieht Marx mit wunderschöner Technik an den Fünfer, doch die halbe Braunschweiger Mannschaft steht im Abseits. Kaiserslautern will das Spiel dann mit einem langen Ball schnell machen, doch sie werden zurückgepfiffen.

Elversberg Karlsruhe 30. Koffi hat beinahe die Führung auf dem Fuß! Zunächst treibt Wanner über links an, nimmt dann zentral Rochelt mit und der passt mit dem Außenrist an den Elfmeterpunkt. Dort bekommt Koffi das Leder etwas in den Rücken gespielt und kann es so nicht kontrollieren. Heise geht dazwischen und klärt.

Fürth Schalke 27. Mittlerweile hat S04 die Kontrolle übernommen und kann in Ruhe aufbauen. Gegen die gutstehende Fürther Abwehr tun sich die Schalker aber noch schwer.

Osnabrück Hertha BSC 30. Lobinger trifft den Pfosten! Der durch Wulff an die rechte Strafraumseite geschickte Ajdini spielt direkt flach in die Mitte weiter zum Leihspieler aus Kaiserslautern, der den Ball aus 15 Metern trotz Bedrängnis über den rechten Innenrist gleiten lässt. Für den geschlagenen Keeper Ernst rettet die Außenseite des linken Aluminiums.

Hannover Kiel 31. Zieler verhindert das 2:0! Die Fehler in der 96-Defensive häufen sich. Ein missglückter Querpass landet in den Füßen von Skrzybski, der über links in den Strafraum eindringt und das lange Eck anvisiert - Zieler lenkt den Ball um den Pfosten zur Ecke.

Düsseldorf Magdeburg 28. Es häufen sich die schnellen Ballverluste, sodass beide Teams keinen Angriff bis in die gefährlichen Räume vortragen können. Mit der 2:0-Führung sind die Gastgeber natürlich auch nicht mehr gezwungen, einen weiteren Treffer zu erzielen.

Hamburg Nürnberg 29. Tooor für Hamburger SV, 3:1 durch Robert Glatzel

Glatzel steht da, wo ein Mittelstürmer stehen muss. Muheim setzt sich gut durch auf der rechten Seite und drängt vor bis kurz vor die Grundlinie. Von dort spielt er den Ball flach auf den zweiten Pfosten, wo Glatzel einschussbereit steht und den Ball aus kurzer Distanz mit seinem linken Fuß nur noch über die Linie drücken muss.

K'lautern Braunschweig 29. Philippe wird mit einem Steckpass auf der rechten Seite geschickt. Dort ist er eigentlich alleine auf weiter Flur, doch er holt gegen Kraus clever einen Freistoß heraus. Marx und Philippe stehen bereit, um den Ball vorher zu bringen.

Elversberg Karlsruhe 28. Die Gäste setzen sich ein wenig am Strafraum des SVE fest. Aber die Flanken finden keinen Abnehmer in der Mitte.

Rostock Paderborn 29. Die Hanseaten setzten sich aber nun immer mehr in der Hälfte des Gegners fest und werden stärker.

Hamburg Nürnberg 25. Offensiver Beginn beider Mannschaft, der Lust macht auf mehr. Man merkt den Teams an, dass es heute um nichts mehr geht und der Druck auf beiden Seiten merklich abfällt. Unzureichende Abwehrarbeit begünstigt hier natürlich das Geschehen.

Rostock Paderborn 28. Neidhart zieht das nächste Foul, es gibt erneut Freistoß aus ähnlicher Distanz. Allerdings kann auch diese Ausführung nicht auf das Tor gebracht werden.

Fürth Schalke 26. Gelbe Karte für Lino Tempelmann (FC Schalke 04)

Tempelmann bringt Consbruch zu Fall und wird mit gelb verwarnt.

Hannover Kiel 28. Gelbe Karte für Enzo Leopold (Hannover 96)

Leopold geht gegen Pichler mit gestrecktem Bein in den Zweikampf und sieht die erste Verwarnung am heutigen Nachmittag.

K'lautern Braunschweig 26. Auch wenn es um nichts mehr geht, hauen sich alle rein. Amyn geht einem verlorenen Ball bis zur eigenen Viererkette nach und zieht da dann das Foul. Sowas sehen die Fans gerne und honorieren das dementsprechend.

Düsseldorf Magdeburg 26. Gelbe Karte für Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf)

Tanarka unterbindet einen Tempogegenstoß der Gäste durch ein taktisches Foul, wofür er folgerichtig die Gelbe Karte erhält.

Wiesbaden St. Pauli 27. Im Rahmen einer Umschaltsituation tauchen die Hausherren jetzt mal wieder vor dem Tor der Hamburger auf. Agrafiotis wird zunächst noch geblockt, legt dann aber für Prtajin ab, der aus zwölf Metern nicht allzu viel Druck hinter den Flachschuss bekommt. Vasilj hat die Kugel dennoch erst im Nachfassen sicher.

Fürth Schalke 24. Kabadayı setzt sich hin und muss behandelt werden, es geht wohl aber erstmal weiter für ihn. Nach kurzer Unterbrechung geht es nun weiter.

Düsseldorf Magdeburg 25. Das 2:0 gibt der Fortuna natürlich Rückenwind. So kommt Daferner auch zu einer weiteren Kopfballchance, nachdem der Ball von rechts in den Strafraum geschlagen wurde. Die Möglichkeit ist allerdings zu harmlos, sodass Reimann das Leder ohne Probleme festhalten kann.

Rostock Paderborn 26. Durch hohes Anlaufen erobert sich der FCH im Mittelfeld die Kugel, zudem gibt es Freistoß von dieser Position.

Osnabrück Hertha BSC 27. Die Gäste haben einen Gang zurückgeschaltet, werden deshalb von ihrem scheidenden Cheftrainer Pál Dárdai dazu aufgefordert, "nicht zu zufrieden zu sein". Das Ziel, die beste Offensive der 2. Liga zu stellen, ist etwas entfernter als vor Anpfiff. Düsseldorf liegt schon zweimal vorne (nun 71); Hertha steht bei 69 Treffern.

Elversberg Karlsruhe 25. Wanner übernimmt und hebt den Ball mit links über die Mauer. Doch der Schuss ist etwas hoch angesetzt und senkt sich nicht mehr rechtzeitig aufs Tor. Ein guter halber Meter fehlt letztendlich.

Hannover Kiel 26. Tooor für Holstein Kiel, 0:1 durch Lewis Holtby

Kiel führt! Die Störche kombinieren sich unbedrängt durch das Mittelfeld, sodass der Ball schließlich nach links zu Rothe kommt. Der 19-Jährige flankt in den Strafraum zu Holtby, der ungestört hochsteigt und per Kopf rechts ins Eck zur Führung trifft.

Fürth Schalke 22. Nachdem Fürth zunächst das bessere Team war, sind die Knappen nun endlich im Spiel angekommen. Vom Kleeblatt kam in den letzten Minuten offensiv nicht mehr viel.

Elversberg Karlsruhe 24. Koffi holt einen Freistoß 18 Meter zentral vor dem Tor heruas. Heise kann ihn nur noch festhalten. Das könnte gefährlich werden!

Düsseldorf Magdeburg 22. Das zweite Tor hat sich nicht angekündigt. Die Hintermannschaft der Magdeburger hat es verpasst, Sobottka anzugreifen, und der hat seinen Platz überragend genutzt. Dennoch ist die Verteigungsarbeit der Gäste zu hinterfragen.

K'lautern Braunschweig 24. Sané versucht es aus der Distanz! Nach einem Zuspiel auf die rechte Seite öffnet sich plötzlich die Mitte. Er geht in die Lücke und probiert es aus 20 Metern zentraler Position. Für Krahl ist das kein Problem.

Rostock Paderborn 23. Die Ostwestfalen spielen größtenteils noch zu ungenau und kommen deswegen nicht zu Chancen. Bei Rostock wird es nun mal mit einem langen Ball versucht, aber der ist viel zu schlecht.

Elversberg Karlsruhe 23. Elversberg hat in den letzten Minuten etwas mehr Ballbesitz mit 54 Prozent und wehrt so das Pressing der Gäste erfolgreich ab. Offensiv geht aber noch wenig.

Wiesbaden St. Pauli 24. Die Hamburger spielen es erneut sehr direkt und kommen mit drei Vertikalpässen durch. Irvine steht letztlich aber beim Abschluss aus spitzem Winkel und halbrechter Position nicht optimal. Er hat keine Anspielstation und muss es aufs kurze Eck direkt versuchen. Dort steht aber natürlich Stritzel, der keine Mühe hat, den Ball sicher unter sich zu begraben.

Hannover Kiel 23. Die nächste dicke Chance für 96! Die Partie entwickelt sich langsam aber sicher zu einem echten Chancen-Festival. Diesmal kommt Muroya über die rechte Außenbahn und legt ins Zentrum rüber zu Voglsammer. In aller höchster Not blockt Johansson dessen Schuss und verhindert den ersten Treffer des Tages.

K'lautern Braunschweig 22. In der Lauterer Hälfte steigt Amyn Tomiak ordentlich auf den Fuß. Zum Glück hat sich bei dieser Situation niemand verletzt. Der Angreifer kommt ohne Verwarnung davor.

Hamburg Nürnberg 22. Tooor für Hamburger SV, 2:1 durch Łukasz Poręba

Erneute Führung für die Mannen von Baumgart. Dompé schlägt von der linken Seite aus eine Flanke in den Sechszehner. Der Ball landet nach einem Duell zwischen Glatzel und Schleimer vor den Füßen von Poreba, der die Situation erkennt und aus kurzer Distanz flach einschiebt.

Wiesbaden St. Pauli 22. Der FCSP bleibt weiterhin am Drücker, tut sich aber unglaublich schwer damit, nennenswerte Chancen zu kreieren. Wiesbaden steht defensiv sehr gut.

Hamburg Nürnberg 19. Chance für den HSV. Königsdörffer bedient Benes, der das Auge hat für Glatzel. Dessen Schuss Abschluss ist allerdings zu zentral, Ersatzkeeper Reichelt kann parieren.

Fürth Schalke 19. Fast das 1:0! Lasme schickt Kabadayı über die linke Seite und der ist frei durch. Er kommt aus rund neun Metern zum Abschluss und visiert das kurze Ecke an. Urbig bleibt lange stehen und pariert. Allerdings hebt der Assistent die Fahne, da Kabadayı beim Pass im Abseits stand.

Elversberg Karlsruhe 22. Der nächste Fernschuss passt ebenfalls nicht! Wanitzek läuft aus halblinker Position auf den Strafraum zu und schließt kurz davor erneut mit rechts flach ab. Da fehlt jedoch abermals die Präzision und Boss geht gar nicht erst hinterher, weil er sieht, dass der Schuss nicht passt.

Osnabrück Hertha BSC 24. Nachdem die Lila-Weißen in der ersten Viertelstunde nicht nur das Gegentor, sondern zwei Großchancen zugelassen haben, stabilisieren sie sich in ihrer Abwehrarbeit. Auch im Mittelfeld leisten sie mehr Gegenwehr.

Rostock Paderborn 22. Auf beiden Seiten mussten die Keeper noch nicht wirklich Eingreifen. Auch jetzt kommt Ansah nicht durch und zum Tor, es gibt Abstoß.

K'lautern Braunschweig 21. Marx wird durch einen Flügelwechsel angespielt, doch dann hat er Probleme bei der Ballverarbeitung. Schlussendlich gibt es sogar Einwurf für Lautern.

Hannover Kiel 21. Kiel wird gefährlicher! Hannover leistet sich in der eigenen Hälfte einen Ballverlust, der den 96ern fast zum Verhängnis wird. Skrzybski schickt Holtby per Steilpass, doch der Ex-Schalker kann kein Tempo aufnehmen und versucht es dann aus knapp 20 Metern - knapp drüber.

Hamburg Nürnberg 18. Bei dem Gegentor sah die HSV-Abwehr um die neu formierte Innenverteidigung alles andere als gut aus. Auch der Druck auf den Flankengeber fehlte komplett, womit es den Nürnbergern in dieser Situation zu einfach gemacht worden ist, zum schnellen Ausgleich zu kommen.

K'lautern Braunschweig 19. Während auf den anderen Plätzen schon einiges an Toren passiert ist, hat es hier der Ball noch nicht hinter die Linie geschafft. Aber bei den guten Gelegenheiten in den ersten knapp 20 Minuten, sollte das nur eine Frage der Zeit sein.

Osnabrück Hertha BSC 21. Die erste Chance für Osnabrück! Ersatzkapitän Gyamfi hat nach Kleinhansls Freistoßflanke vom rechten Flügel am Elfmeterpunkt das beste Timing und nickt auf die flache rechte Ecke. Der Ball fliegt hauchdunn am Ziel vorbei.

Elversberg Karlsruhe 19. Dem Spiel fehlt die ganz große Intensität, was aber angesichts der Ausgangslage beider Teams wenig verwunderlich ist. Dennoch sind beide Teams bemüht, sich nochmal ordentlich zu präsentieren und auch die Stimmung auf den Rängen ist bestens.

Rostock Paderborn 20. Rostock macht das Spiel erneut schnell, Dressels Abschluss aus der Distanz und zentraler Position kommt allerdings nicht auf den Kasten von Pelle Boevink.

Düsseldorf Magdeburg 20. Tooor für Fortuna Düsseldorf, 2:0 durch Christos Tzolis

Tzolis schnürt den Doppelpack! In der Mitte der Hälfte von Magdeburg kommt Sobottka auf halblinker Position in Ballbesitz. Er hat keinen Gegenspieler an sich und er zieht in Richtung Mitte. Kurz vorm Strafraum steckt er das Leder clever zu Tzolis durch, der die Hintermannschaft überläuft. Auf Höhe des Elfmeterpunktes kann er den Ball mit einem langen Bein über Reimann hinwegheben. Somit steht es 2:0.

Fürth Schalke 16. Eine Viertelstunde ist um und Fürth ist bisher das bessere Team. Doch in den letzten Minuten werden auch die Schalker immer besser. Fürth hat derzeit 55 Prozent Ballbesitz.

Wiesbaden St. Pauli 19. St. Pauli macht es mal ganz schnell und nach drei Kurzpässen könnte Eggestein gegen Mathisen durchstarten, geht dann allerdings im Sechzehner sofort zu Boden. Aytekin steht aber gut und winkt sofort ab. Kein Elfmeter. Weiter geht's. Reklamationen der Kiezkicker bleiben ebenso aus wie ein VAR-Check.

Düsseldorf Magdeburg 18. Aktuell plätschert die Partie etwas vor sich hin. Der 1. FC Magdeburg scheint noch immer keine Lösung für das hohe Pressing der Düsseldorfer zu finden und die Hausherren sind darauf bedacht, in der Defensive gut zu stehen. So entsteht auf beiden Seiten des Spielfelds keine Torgefahr.

Wiesbaden St. Pauli 18. Die Kiezkicker geben insgesamt schon den Ton an, gehen allerdings gegen sehr tief stehende Wehener nicht mit dem Kopf durch die Wand. Die Rot-Schwarzen lauern auf weitere Umschaltmomente, laufen dem Geschehen im Moment aber ein Stück weit hinterher.

Elversberg Karlsruhe 17. Da hätte es fast gekracht! Wanner nimmt Maß und donnert das Leder aus 20 Metern halbrechter Position an den rechten Pfosten! Danach haut Beifus das Leder raus.

K'lautern Braunschweig 17. Die Partie ist nun deutlich ausgeglichener als noch in den ersten Minuten. So macht das deutlich mehr Laune!

Rostock Paderborn 17. Die Ecken und die Gefahr nehmen zu, nun prallen aber nach einem Kopfballduell Schumacher und Musliu aneinander, Schiedsrichter Osmers pfeift ab.

Fürth Schalke 14. Gelbe Karte für Keke Topp (FC Schalke 04)

Topp kommt gegen Asta zu spät und sieht dafür gelb.

Osnabrück Hertha BSC 18. Berlin wird heute auch versuchen, die Torjägerkrone Tabakovics zu sichern. Da dessen ärgster Verfolger Glatzel in der Anfangsphase schon einmal getroffen hat (nun 20 Saisontore), beträgt der Abstand zum Ex-Wiener nur noch zwei Treffer.

Hamburg Nürnberg 16. Tooor für 1. FC Nürnberg, 1:1 durch Lukas Schleimer

Erneute Flanke aus dem rechten Halbfeld der Nürnberger. Dieses Mal jedoch rutscht die Flanke von Hofmann auf den zweiten Pfosten durch, wo Schleimer toll durchläuft und aus kurzer Distanz mit einem Aufsetzer einköpfen kann.

Hannover Kiel 18. Nach einer schwungvollen Anfangsphase von Hannover, findet jetzt auch Holstein Kiel besser in die Partie. Beide Teams spielen mit offenem Visier und die Partie hätte aufgrund der Vielzahl an Torchancen längst einen Treffer verdient.

Düsseldorf Magdeburg 15. Nach dem fulminanten Start kehrt nun etwas Ruhe ein. Die Gäste schaffen es, das Leder über mehrere Stationen zu fixieren und dem Druck standzuhalten. Dennoch sind die Angriffsbemühungen überschaubar.

Fürth Schalke 13. Der erste Torschuss der Schalker. Nach einer kurz ausgeführten Ecke landet der Ball halblinks vor der Box bei Matriciani. Sein Flachschuss aus rund 17 Metern hat aber zu wenig Power um Urbig in Bedrängnis zu bringen.

Elversberg Karlsruhe 14. Feil hat den ersten Abschluss für die Gastgeber! Über Wanner kommt die Kugel rechts in den Strafraum zu Feil, der abzieht, dabei aber in Rücklage gerät. Der Schuss geht so deutlich über das Gehäuse.

Rostock Paderborn 14. Es gibt die zweite Ecke für die Ostwestfalen, aber wie schon der erste Versuch birgt auch der jetzige Eckball keine Gefahr.

K'lautern Braunschweig 14. Jetzt hat auch der FCK die erste gute Chance! Raschl wird am Strafraum angespielt und lupft aus der Drehung auf Ritter in die Box. Der Offensivmann verpasst die Führung mit seinem Flachschuss um wenige Zentimeter.

Hamburg Nürnberg 14. Kopfballversuch von Lohkemper. Nach einer flanke aus dem rechten Halbfeld bekommt der Angreifer in Rückenlage allerdings keinen Wumms mehr hinter die Kugel. Der Ball bleibt auf dem Tornetz liegen.

Wiesbaden St. Pauli 15. Ritzka hat den Ausgleich auf dem Fuß. Nach einem hohen Ball aus dem rechten Halbfeld rutscht Angha weg, sodass Ritzka aus 15 Metern freie Schussbahn hat. Sein Rechtsschuss wird allerdings noch entscheidend abgefälscht und verfehlt das linke Eck um eine Haaresbreite. Der anschließende Eckball bringt dann nichts weiter ein.

Fürth Schalke 10. Schalke ist bisher nur Zuschauer und überlässt den Gastgebern den Ball. Doch Dann spielt Mohr von der linken Seite eine schönen Lupfer links in den Strafraum zu Karaman. Er spielt flach und scharf an den zweiten Pfosten, wo Lasme knapp verpasst.

Hannover Kiel 15. Chance für Kiel! Holtby bringt eine Ecke von links in den Sechszehner, wo Johansson das Luftduell gewinnt und wuchtig draufköpft. Halstenberg klärt im letzten Moment auf der Linie.

K'lautern Braunschweig 13. Ritter zieht den Freistoß in den Strafraum, doch Braunschweig ist nach kurzem Wackler wach und kann den Ball durch Donkor aus der Gefahrenzone tragen. Zwar wird er abgefangen, aber die Gefahr ist erstmal bereinigt.

Osnabrück Hertha BSC 15. In der Live-Tabelle besteht durch Herthas Führung das optimale Szenario, denn da Paderborn beim Tabellenvorletzten Hansa Rostock noch nicht über ein 0:0 hinauskommt, liegt die Dárdai-Auswahl auf dem siebten Rang.

Düsseldorf Magdeburg 12. Die Fortuna macht es geschickt. Der Ball läuft durch die eigenen Reihen und die schnellen Flügelspieler in Niemiec und Tzolis lauern auf ihre Chance, einen tiefen Lauf zu starten. Magdeburg scheint aktuell noch kein Gegenmittel zu finden.

Rostock Paderborn 13. Paderborn erhöht den Druck, die Rostocker Abwehr ist gefordert, damit der Ball nicht hinter die letzte Kette und in die Gefahrenzone geht.

Elversberg Karlsruhe 12. Das war knapp! Matanović tankt sich links in die Gefahrenzone und produziert aus spitzem Winkel eine Mischung aus Schuss und Flanke. Weil Boss noch die Hand dranbekommt, kann Nebel in der Mitte nicht einschieben! Danach wird die Situation durch einen Befreiungsschlag bereinigt.

Wiesbaden St. Pauli 13. Mit der Führung im Rücken ziehen die Wiesbadener sich jetzt etwas zurück und lauern darauf, die Kiezkicker nach Ballverlusten im Umschaltspiel vor Probleme zu stellen.

Hannover Kiel 14. +++ Im Parallelspiel liegt der FC St. Pauli beim SV Wehen Wiesbaden hinten. Damit reicht den Störchen aktuell ein Remis zur Meisterschaft. +++

Hamburg Nürnberg 11. Die Stimmung auf den heimischen Rängen ist trotz des verpassten Aufstieges ausgelassen. An den Fans liegt es sicherlich nicht, dass sich der HSV mit einer weiteren Saison in der 2. Bundesliga begnügen muss.

Hannover Kiel 13. Jetzt zeigen sich die Störche erstmals vor dem gegnerischen Tor: Holtby chippt den Ball über die 96er-Abwehrkette in den Lauf von Pichler, der links im Strafraum den Ball behauptet und dann scharf aus spitzem Winkel abzieht. Zieler ist zur Stelle und pariert zur Ecke, die im Anschluss aber nichts einbringt.

K'lautern Braunschweig 12. Gelbe Karte für Jan-Hendrik Marx (Eintracht Braunschweig)

Der Außen kommt gegen Puchacz zu spät und wird verwarnt. Kaiserslautern hat eine gute Standardgelegenheit aus halblinker Position.

Rostock Paderborn 10. Da ist die Chance für den FCH! Es geht schnell über die rechte Außenbahn, wo Neidhart die Kugel in den Strafraum bringt. Dort steht Bachmann zentral frei, schießt aber deutlich drüber - es wäre mehr drin gewesen.

Elversberg Karlsruhe 10. Nur eine Minute später hat Wanitzek aus ähnlicher Position wie beim Freistoß zuvor Platz und probiert es direkt. Sein Flachschuss geht aber einen guten Meter links vorbei.

Hamburg Nürnberg 8. Die Clubberer laufen nach gutem Beginn nun einem frühen Rückstand hinterher. Fehler dieser Art in der Hintermannschaft bleiben auf diesem Niveau selten unbestraft.

Hannover Kiel 11. Die Anfangsphase gehört ganz klar den Hausherren. Hannover hätte bis dato die Führung mehr als verdient. Holstein Kiel findet bislang überhaupt nicht ins Spiel.

Düsseldorf Magdeburg 9. Weiterhin ist Düsseldorf klar spielbestimmend. Die Hausherren haben deutlich mehr Spielanteile und suchen auch mal den Abschluss aus der Distanz. Der Schuss von Sobottka geht allerdings deutlich am Gehäuse vorbei. Dennoch spielen nur die Düsseldorfer.

K'lautern Braunschweig 10. Die Hausherren kommen jetzt auch mal mit dem Ball in die gegnerische Hälfte und können das Leder länger in den eigenen Reihen halten.

Osnabrück Hertha BSC 12. Winkler scheitert am Pfosten! Durch einen Doppelpass mit Palkó Dárdai gelangt der Mann mit der 22 auf dem Rücken auf rechts in die Tiefe. Er tankt sich in den Sechzehner und will bei freier Bahn aus zwölf Metern in die kurze Ecke vollenden. Der Ball klatscht gegen die Außenseite der Stange.

Elversberg Karlsruhe 9. ...und dann probiert es Wanitzek mit rechts und viel Schnitt. Er bleibt aber an der Mauer hängen und dann kann der KSC klären.

K'lautern Braunschweig 9. Immer wieder versuchen Amyn und Sané hinter die Kette zu kommen. Lautern muss da etwas anpassen, auf Dauer kann das nicht gut gehen.

Elversberg Karlsruhe 8. Das könnte gefährlich werden! Conrad stellt Martinovic gut 20 Meter zentral vor dem Tor ein Bein und verursacht so einen Freistoß. Boss stellt seine Mauer zurecht, während Heise und Wanitzek sich beraten...

Fürth Schalke 7. In den ersten Minuten ist Fürth die bessere Mannschaft. Die Spielvereinigung steht hoch und presst früh.

Osnabrück Hertha BSC 11. Kempf mit dem Kopf! Infolge einer von der linken Fahne kurz ausgeführten Ecke flankt Reese im hohen Bogen an das ferne Fünfereck. Kempf springt dort am höchsten, nickt aus leicht spitzem Winkel aber nur an das Außennetz.

Hannover Kiel 9. Engelhardt rettet! Halstenberg führt eine Ecke von rechts kurz aus und flankt auf den zweiten Pfosten, wo Leopold komplett frei zum Kopfball kommt. Sein Aufsetzer zwingt Egelhardt erneut zu einer Parade - der Kieler Schlussmann lenkt den Ball per Flugeinlage über die Latte.

Wiesbaden St. Pauli 10. Tooor für SV Wehen Wiesbaden, 1:0 durch Franko Kovačević

Die Hausherren gehen nach einem Eckstoß mit 1:0 in Führung! Goppel zieht einfach mal aus der zweiten Reihe mit rechts ab und Vasilj lenkt den zentralen Schuss mit den Figerspitzen über die Querlatte hinweg. Beim ruhenden Ball zeigen die Hessen dann einfach das Quäntchen mehr an Entschlossenheit. Erst kann Metcalfe einen Vukotić-Kopfball noch blocken, ehe Kovačević beim zweiten Ball zur Stelle ist, um die Kugel aus sechs Metern ins linke obere Eck zu köpfen. Nichts zu machen für Vasilj.

Wiesbaden St. Pauli 9. Wieder kommen die Gäste zum Abschluss und wieder ist es Metcalfe, der sich nun aus 14 Metern nahe des rechten Strafraumecks den Ball auf den linken Fuß legt und dann aufs kurze Eck abzieht. Dort steht Stritzel aber goldrichtig und begräbt das Leder sicher unter sich.

Osnabrück Hertha BSC 10. Reese verlangt Kühn alles ab! Der Ex-Kieler zirkelt den Ball aus zentralen 22 Metern mit dem rechten Innenrist effetreich auf die halbhohe linke Ecke. Schlussmann Kühn hebt ab, streckt sich und rettet mit den Fingerspitzen der rechten Hand.

Rostock Paderborn 9. Hansa spielt zu Beginn dieser Partie ruhig und lässt sich nicht unter Druck setzen. Paderborn hat deutlich mehr Ballbesitz, jedoch noch keine Chancen.

Hannover Kiel 7. Nächste Chance für Hannover! Gindorf marschiert über links in den Strafraum und gibt von der Grundlinie auf den ersten Pfosten, wo Tresoldi knapp verpasst - Glück für Kiel.

Hamburg Nürnberg 6. Tooor für Hamburger SV, 1:0 durch Robert Glatzel

Die Vorlage zum Treffer kommt vom Nürnberger Márquez, der einen Rückpass zum eigenen Keeper zu kurz spielt. Glatzel schnappt sich das Leder und trifft in die rechte Ecke des Tores.

K'lautern Braunschweig 7. Kaiserslautern wird überrollt! Nikolaou gewinnt den Ball in der eigenen Hälfte und schaltet direkt auf Angriff. Er spielt direkt in die Spitze auf Sané, der gut mitnimmt, im Abschluss aber wieder am überragenden Krahl scheitert. Der DFB-Pokalfinalist ist noch gar nicht in der Partie!

Elversberg Karlsruhe 6. In den ersten Minuten ist es noch ein Abtasten zwischen den Teams. Die Gäste haben den Ball und lassen ihn in den eigenen Reihen laufen. Torschüsse sind noch Mangelware.

Düsseldorf Magdeburg 6. Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:0 durch Christos Tzolis

Die Fortuna macht das 1:0! Nach einem Ballgewinn geht es ganz schnell. Auf der rechten Seite wird Niemiec geschickt, der seinem Gegenspieler entwischt. Er an der rechten Strafraumkante den Kopf hoch und sieht in der Mitte den mitgelaufenen Tzolis, der aus zehn Metern nur noch den Fuß hinhalten muss und zum 1:0 einschiebt. Das ging viel zu schnell für die Hintermannschaft!

Hannover Kiel 6. Die Niedersachsen starten hier sehr schwungvoll. Kiel läuft in den Anfangsminuten oft hinterher und zieht sich in die eigene Hälfte zurück.

Osnabrück Hertha BSC 8. Der VfL taucht erstmals vorne auf! Lobinger behauptet den Ball an der rechten Grundlinie gegen Dudziak und passt flach und hart in den Fünfmeterraum. Vor dem lauernden Wulff wirft sich Herthas Schlussmann Ernst auf den Ball.

Hamburg Nürnberg 3. Der Ball landet im Tor der Hamburger. Goller trifft das Tor, nachdem Torhüter Raab einen Schuss zu kurz abwehrt. Beim Torschuss steht der Nürnberger allerdings im Abseits.

Düsseldorf Magdeburg 6. Düsseldorf ist bedacht auf Ballbesitz und stört den Gegner frühzeitig, sofern der 1. FCM doch mal den Ball in den eigenen Reihen haben sollte.

Fürth Schalke 4. Wagner kommt durchs Zentrum spielt den Ball vor die linke Ecke des Sechzehners, wo Hrgota steht und leicht innen zieht um den Abschluss zu suchen. Sein Schuss wird aber von van der Sloot geblockt.

K'lautern Braunschweig 6. Wieder spielt Philippe einen wunderbaren Steckpass. Diesmal auf Donkor, der über links dann bis zur Grundlinie gehen kann. Sein Ball in die Mitte findet dann allerdings keinen Mitspieler.

Rostock Paderborn 7. Der SCP versucht, die Heimmannschaft herauszulocken und so Platz zu schaffen, das gelingt aber nicht wirklich.

Hannover Kiel 3. 96 mit der nächsten dicken Chance! Unmittelbar nach der Großchance von Tresoldi, bekommt Hannover eine Ecke von rechts. Diese landet auf dem ersten Pfosten erneut bei Tresoldi, der wuchtig in Richtung rechtes Eck köpft. Engelhardt ist schon geschlagen, doch Rothe klärt per Befreiungsschlag kurz vor der Linie.

K'lautern Braunschweig 4. Die nachfolgende Ecke bringt keine weitere Gefahr. Trotzdem ist Braunschweig hier in den ersten Minuten das bessere Team.

Düsseldorf Magdeburg 4. Magdeburg beginnt sehr nervös. Nach einer schwachen Spieleröffnung weiß sich Gnaka nicht anders zu helfen, als das Leder ins eigene Toraus zu spielen. Somit gibt es Eckball für die Gastgeber, der allerdings geklärt werden kann.

Wiesbaden St. Pauli 6. Dicke Chance für St. Pauli! Nach Afolayan-Steckpass hat Metcalfe nur noch Stritzel vor sich. Im Eins-gegen-Eins scheitert er jedoch aus zwölf Metern an einer richtig starken Fußabwehr des Wiesbadener Rückhalts.

Rostock Paderborn 5. Schumacher läuft Ansah auf der Außenbahn ab und verhindert so eine Kontermöglichkeit der Paderborner.

Elversberg Karlsruhe 3. Die Gäste gehen bei Ballbesitz Elversberg früh drauf. Nebel läuft Fellhauer an der Eckfahne an und kriegt den Ball aus kurzer Distanz ins Gesicht. Er schüttelt sich kurz, dann geht es weiter für ihn.

Hamburg Nürnberg 1. Schiedsrichter Arne Aarnink gibt das Leder frei. Auf geht's!

Wiesbaden St. Pauli 4. Gelbe Karte für Thijmen Goppel (SV Wehen Wiesbaden)

Goppel rauscht etwas zu überambitioniert in den Zweikampf mit Mets hinein, den er am Knöchel trifft. Aytekin zückt die frühe Gelbe Karte.

Osnabrück Hertha BSC 5. Tooor für Hertha BSC, 0:1 durch Palkó Dárdai

Palkó Dárdai bringt Hertha nach 242 Sekunden in Führung! Gegen eine ungeordnete Heimdefensive treibt Reese den Ball über links nach vorne und verlagert hoch auf die rechte Strafraumseite. Tabakovic legt per Kopf für Palkó Dárdai ab, der VfL-Keeper Kühn aus sechs Metern mit einem Rechtsschuss in die rechte Ecke überwindet.

Rostock Paderborn 4. Die Fans unterstützen ihre Hanseaten lautstark, die Stimmung ist toll.

K'lautern Braunschweig 3. Braunschweig kommt das erste Mal in die gegnerische Hälfte und wie! Sie spielen sich über die linke Seite durch und dann hat Philippe einen Geistesblitz. Sein Steckpass auf Amyn ist perfekt getimed. Aus halblinker Position scheitert er am Krahl und die Lauterer klären zur Ecke.

Düsseldorf Magdeburg 2. Erste Möglichkeit für die Fortuna. Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte geht es ganz schnell. Auf der rechten Seite wird Niemiec auf die Reise geschickt und er kann bis acht Meter vor das Tor laufen. Aus halbrechter Position sucht er den Abschluss, allerdings reagiert Reimann hervorragend und kann den flachen Schuss ins Lange Eck noch parieren.

Wiesbaden St. Pauli 4. Goppel tankt sich mit viel Tempo den rechten Flügel nach vorne und flankt dann scharf und flach ins Zentrum, wo Wahl aber per Grätsche vor Agrafiotis zur Stelle ist, um den Ball abzufangen.

Hannover Kiel 2. Gute Chance für Hannover! Die Niedersachsen sind direkt gut drin und erzielen beinahe das 1:0. Gindorf marschiert über rechts, wird nicht angegriffen und flankt auf den Elfmeterpunkt, wo Tresoldi per Volley abzieht. Engelhardt darf sich direkt auszeichnen und pariert nach vorne.

Fürth Schalke 1. Der Ball rollt! Schalke hat Anstoß.

Osnabrück Hertha BSC 3. Reese ist Adressat eines Queranspiels Winklers von der rechten Außenbahn. Er nimmt aus zentralen 15 Metern direkt mit dem rechten Spann ab. Gyamfi steht im Weg und blockt den wuchtigen Versuch.

Rostock Paderborn 3. Paderborn versucht es über Kinsombi, in das letzte Drittel zu kommen - die Rostocker Abwehr ist aber zur Stelle.

Fürth Schalke 1. Spielbeginn

Düsseldorf Magdeburg 1. Die Gäste stoßen an und treten komplett in Blau auf. Die Hausherren sind komplett in Rot-Weiß gekleidet.

Elversberg Karlsruhe 1. Die Partie ist angepfiffen, die Gäste in ihren schwarzen Trikots haben Ballbesitz. Karlsruhe läuft in Weiß auf.

Wiesbaden St. Pauli 2. Afolayan holt gegen Heußer direkt mal den ersten Eckstoß der Partie heraus. In Vertretung vom erkrankten Hartel bringt Kemlein den ruhenden Ball hoch in die Box, wo Angha aber souverän per Kopf klärt. Keine Gefahr.

K'lautern Braunschweig 1. Der Ball rollt am Betzenberg! Die Fans sind schon lautstark zu hören, genau wie man es aus diesem Stadion gewohnt ist.

Düsseldorf Magdeburg 1. Spielbeginn

Osnabrück Hertha BSC 2. Reeses erster Antritt über den linken Flügel führt direkt in die Tiefe. Der Ex-Kieler spielt auf Höhe des Elfmeterpunkts flach nach innen. Vor Tabakovic klärt Innenverteidiger Wiemann ins Seitenaus.

Elversberg Karlsruhe 1. Spielbeginn

Hamburg Nürnberg 1. Spielbeginn

Rostock Paderborn 1. Das Spiel läuft, für Rostock geht es nun um alles.

K'lautern Braunschweig 1. Spielbeginn

Hannover Kiel 1. Der Ball rollt. Kiel stößt an in weißen Trikots. Hannover ist traditionell in Rot unterwegs.

Rostock Paderborn 1. Spielbeginn

Hannover Kiel 1. Spielbeginn

Wiesbaden St. Pauli 1. Anstoß in der Brita-Arena. Der SVWW tritt in den gewohnten rot-schwarzen Heimfarben an. Die Gäste aus Hamburg sind ganz in Weiß gekleidet. Der Ball rollt!

Osnabrück Hertha BSC 1. Osnabrück gegen Hertha – das vorerst letzte Zweitligaspiel des VfL läuft!

Wiesbaden St. Pauli 1. Spielbeginn

Hamburg Nürnberg In der heutigen Partie geht es für beide Teams um nichts mehr. Eine Saison, die für den HSV zu einer weiteren Enttäuschung geworden ist, geht heute Nachmittag zu Ende und das Spiel dürfte eher einem Schaulaufen gleichkommen. Dennoch gehen die Hamburger hier als Favorit in die Partie gegen die Clubberer, um zumindest einen halbwegs versöhnlichen Saisonabschluss für die heimischen Fans zu gestalten.

Osnabrück Hertha BSC 1. Spielbeginn

Düsseldorf Magdeburg Die Spieler kommen aufs Feld und somit ist der Anpfiff nicht mehr weit entfernt.

Hannover Kiel Die Teams laufen ein. Holt sich Holstein Kiel die Meisterschaft in der 2. Bundesliga? Gleich werden wir es erfahren. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel.

Osnabrück Hertha BSC Soeben haben die beiden Mannschaften vor ausverkauften Rängen das grüne Geläuf betreten.

Düsseldorf Magdeburg Auch der Gästetrainer fand am Vortag einige Worte zu seinen Kontrahenten. "Düsseldorf ist eine defensive sehr stabile Mannschaft, die kompakt verteidigt, in der Rückrunde stark im Umschaltspiel war und eine Top-3-Mannschaft in der 2. Bundesliga ist. Wir wollen die Saison mit dem für uns bestmöglichen Ergebnis abschließen", zeigte sich Titz kämpferisch.

Elversberg Karlsruhe Mit Zuversicht kommen auch die Gäste erstmals nach 23 Jahren an die Kaiserlinde. Trainer Christian Eichner sagte vor der Partie: „Wir wollen ordentlichen Fußball auf den Platz bringen. Ich hoffe es duscht jeder nochmal und dann können wir uns in aller Herren Länder verabschieden.“ Er erwartet einen engagierten Gegner, der ordentlich dagegenhalten wird. Verzichten muss Eichner auf den gelbgesperrten Kapitän Jerôme Gondorf, dessen Karriere damit bereits beendet ist.

K'lautern Braunschweig Das Hinspiel ging mit 2:1 für Braunschweig aus. Zwar kontern die Lauterer durch ein Eigentor in Führung gehen, doch Philippe und Gómez drehten die Partie.

Rostock Paderborn Rostock hat die Suche nach einem neuen Direktor im Bereich Profifußball beendet: Amir Shapourzadeh wurde am Mittwoch offiziell vorgestellt, er soll für den Neuaufbau verantwortlich sein. Trainer Mersad Selimbegović muss für die heutige, extrem wichtige Partie auf Sarpreet Singh - nach seiner Roten Karte auf Schalke - sowie den gelbgesperrten Kai Pröger verzichten. Sie werden von Simon Rhein und Kevin Schumacher ersetzt, zudem verdrängt Nils Fröling Sebastian Vasiliadis auf die Bank. Im Gegensatz zu den Rostockern kann die Mannschaft von Trainer Łukasz Kwasniok den 34. Spieltag deutlicher gelassener angehen. In der Startelf gibt es eine Änderung: Raphael Obermair fehlt aufgrund einer Gelbsperre, David Kinsombi spielt für ihn.

Hamburg Nürnberg Für den Hamburger SV war es wiederum abermals eine Saison frei nach dem Motto "weder Fisch noch Fleisch". Am Ende reicht es wieder nicht für den Aufstieg in die 1. Bundesliga, die Enttäuschung darüber dürfte im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld dementsprechend groß ausfallen. Man musste sich den norddeutschen Kontrahenten aus Kiel und St. Pauli geschlagen geben, während Fortuna Düsseldorf schließlich den Relegationsplatz innehat.

Hannover Kiel Schiedsrichter der Partie ist Alexander Sather. Seine Assistenten an der Seitenlinie sind Oliver Lossius und Stefan Zeilsdorf.

Düsseldorf Magdeburg Trotz der geringen Bedeutung des Spiels für den Ausgang der 2. Bundesliga steht aus Sicht der Fortuna die Serie von 13 ungeschlagenen Bundesligapartien auf dem Spiel. Zuletzt verlor man am 4. Februar gegen den SC Paderborn mit 3:4. "Magdeburg war bislang unser Lieblingsgegner. Aus vier Spielen haben wir vier Siege geholt. Diese Serie würde ich als Fortuna Düsseldorf auch gerne halten und mit dem fünften Sieg fortführen. Darüber hinaus können wir morgen im 14. Spiel in Folge ungeschlagen bleiben", äußerte sich Thioune am Samstag zum Gegner und zur Serie.

Fürth Schalke Die Bilanz spricht leicht für das Kleeblatt. Von acht Pflichtspielen gewannen die Franken drei, zweimal war S04 erfolgreich und drei Duelle endeten mit einem Remis. Im Hinspiel trennte man sich mit 2:2. Zweimal ging Schalke in Führung und zweimal kassierten die Knappen den Ausgleich.

Hannover Kiel Das Hinspiel zwischen beiden Mannschaften endete im Holstein-Stadion 3:0 für Kiel. Auch das letzte Duell in Niedersachsens Landeshauptstadt, beim Saisonabschluss der vergangenen Saison, entschieden die Störche deutlich mit 5:1 für sich. Die letzte Pflichtspielniederlage der Kieler gegen Hannover war im Februar 2022.

Hamburg Nürnberg Mit dem jüngsten 3:0-Heimsieg gegen Elversberg konnten die Nürnberger nach zuvor fünf Niederlagen in Folge den Klassenerhalt dingfest machen, nachdem man durch die Niederlagen-Serie zumindest nochmal ernsthaft nach unten schauen musste. Mit 40 Punkten steht die Mannschaft schließlich auf dem rettenden Ufer und dürfte die Saisonleistung insgesamt als überschaubar bewerten.

K'lautern Braunschweig Auch Funkel beruft im Vergleich zum letzten Saisonspiel fünf neue Spieler in die Startelf. Für Soldo, Elvedi, Zimmer, Ache und Zolinski sind Kraus, Kaloč, Hanslik, Ronstadt und Touré mit von der Partie.

Elversberg Karlsruhe „Eine Saison zuhause zu beenden und zu wissen, dass wir im nächsten Jahr wieder in der 2. Bundesliga spielen, dazu ein ausverkauftes Haus – das sind tolle Anlässe für das Wochenende und den Spieltag“, sagt Horst Steffen vor der Partie. Er verwies auf die Gefährlichkeit des Gegners, der das Hinspiel mit 3:2 gewinnen konnte. Dennoch glaubt er an die Revanche: „Wir haben es gegen Spitzenmannschaften immer mal wieder geschafft, für Überraschungen zu sorgen. Das ist auch wieder das Ziel am Wochenende.“

Hamburg Nürnberg Christian Fiél muss beim Saisonabschluss auf Top-Torschützen Uzun verzichten, der den Verein nach der Saison verlassen wird und nur schwer zu ersetzen sein wird. Für den türkischen Nationalspieler spielt Duman im zentralen Mittelfeld. Außerdem rückt Hofmann für Brown auf die Position des linken Außenverteidigers. Márquez beginnt für Horn in der Innenverteidigung und auf der Torhüterposition wird auch rotiert. Reichert spielt anstelle des etatmäßigen Stammkeepers Klaus.

Rostock Paderborn Kurz vor dem Ende der Saison stehen für die Paderborner 49 Punkte auf dem Papier, dazu kommt ein Torverhältnis von -1. 14 Siege stehen zwölf Niederlagen und sieben Unentschieden in dieser Drittligazeit gegenüber. Dabei lief die Hinrunde punktemäßig mit 27 Punkten und dem sechsten Rang minimal besser als die Rückrunde, wo man heute mit einem Sieg auf 25 Punkte erhöhen könnte. Die Planungen für die kommende Saison sind also bereits im vollen Gange – und mit Tjark Scheller gibt es schon einen ersten Neuzugang für die Abwehr der Ostwestfalen. Der 22-Jährige spielte überwiegend für die zweite Mannschaft der Kiezkicker.

K'lautern Braunschweig Daniel Scherning wechselt seine Startelf auf unzähligen Positionen aus. Nur Hoffmann, Philippe, Kuruçay und Gómez bleiben nach dem Sieg in der Startelf. Neu dabei sind Donkor, Marx, Griesbeck, Kuruçay, Finndell, Nikolaou, Amyn und Sané.

Düsseldorf Magdeburg Aus Sicht der Gastgeber ist die heutige Partie bedeutungslos. Für die Magdeburger hingegen besteht noch das minimale Risiko, auf den 15. Tabellenplatz abzurutschen, was bedeuten würde, dass man im DFB-Pokal in den Lostopf der Amateurvereine rutscht. Damit dieses Szenario eintritt, müsste die Titz-Elf mit fünf Toren Differenz verlieren und der 1. FC Kaiserslautern müsste einen knappen Erfolg mit einem Tor Unterschied gegen Eintracht Braunschweig feiern. Demzufolge können sich die Gäste noch nicht ganz sicher sein, dass sie in den Lostopf der Profivereine kommen.

Fürth Schalke Alexander Zorniger schickt dieselbe Startelf ins Rennen wie vergangene Woche beim 1:1 gegen Magdeburg. Karel Geraerts hingegen nimmt im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen Hansa Rostock fünf Veränderungen vor. Matriciani, Mohr, Tempelmann, Lasme und Kabadayı spielen von Beginn an. Kaminski, Mohr, Ouédraogo, Seguin und Terodde, der nach dieser Saison seine Karriere beenden wird, müssen weichen.

Elversberg Karlsruhe Für die Gäste riss am vergangenen Wochenende eine erfolgreiche Serie von bis dato sieben Spielen ohne Niederlage. Das Team von Trainer Christian Streich unterlag gegen Hannover mit 1:2 und versäumte so den Sprung auf Platz vier. Doch auch mit dem Sieg wäre der Relegationsrang nicht mehr erreichbar gewesen. Der Abstand beträgt nun sieben Zähler, aber der HSV wäre noch einholbar. Drei Punkte Abstand und die gleiche Tordifferenz wären ausgleichbar, wenn der KSC heute mit mehreren Toren Abstand gewinnt. Es geht also noch um eine bessere Platzierung.

Wiesbaden St. Pauli Die Bilanz ist zwischen beiden Teams nach acht Aufeinandertreffen im Profifußball übrigens bei jeweils drei Siegen und zwei Unentschieden gänzlich ausgeglichen. In Wiesbaden taten die Kiezkicker sich bislang allerdings sehr schwer. Der SVWW hat seine letzten drei Heimspiele gegen den FCSP allesamt gewonnen und den Hamburgern dabei insgesamt elf Gegentore eingeschenkt. Für die Wehener spricht außerdem noch der Umstand, dass in der Vereinsgeschichte noch keines der bisherigen drei Zweitliga-Spiele am 34. Spieltag verloren wurde (zwei Siege, ein Remis). 2020 schlug Wiesbaden dabei im Saisonfinale ausgerechnet den heutigen Gegner St. Pauli mit 5:3.

Hamburg Nürnberg Im Vergleich zur jüngsten 0:1-Niederlage muss HSV-Coach Baumgart auf eine neu formierte Innenverteidigung setzen. Für den bosnischen Nationalspieler Hadžikadunić und Kapitän Schonlau rücken Ambrosius und Ramos in die Abwehr. Reis rückt eine Position tiefer in die Außenverteidigung, während Bénes Meffert ins Mittelfeld rücken. Vorne im 4-3-3 läuft die Mannschaft unverändert auf.

Hannover Kiel Schauen wir auf das Personal: Holstein Kiel muss ohne Kapitän Sander auskommen, der kurzfristig wegen einer Erkältung ausfällt. Auch Weiner fehlt den Störchen mit einer Prellung. Auf Seiten von Hannover kehrt Neumann nach seiner Sperre zurück und ersetzt Lührs.

Düsseldorf Magdeburg Aufgrund dieser Tatsache nimmt Daniel Thioune auch acht Wechsel vor. Lediglich Jordy de Wijs, Ao Tanaka und Christos Tzolis dürfen heute wie bereits in der Vorwoche gegen Holstein Kiel von Beginn an ran. Die Düsseldorfer werden in der 4-5-1-Formation auflaufen. Im Gegensatz dazu nehmen die Gäste lediglich eine Änderung vor. Im angedachten 3-4-3 nimmt Daniel Elfadli auf der Bank Platz und wird durch Connor Krempicki ersetzt. Dieser rückt ins Mittelfeld vor und Silas Gnaka beginnt in der Innenverteidigung.

Fürth Schalke Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 hatte in dieser Saison phasenweise große Probleme und der Klassenerhalt wurde es am 32. Spieltag klar gemacht. Mit einem Sieg würden die Knappen diese Spielzeit auf dem zehnten Rang beenden. Cheftrainer Karel Geraerts will die Saison positiv abschließen, doch für den Coach ist Fürth eine der spielstärksten Mannschaften der Liga. „Sie wechseln oft die Positionen, was es schwierig macht, gegen sie zu verteidigen“, so der 42-Jährige. Die Chance auf einen Sieg steht dabei gar nicht so schlecht. Die Knappen sind bereits seit sieben Partien ungeschlagen und könnten heute den dritten Sieg in Serie feiern.

Elversberg Karlsruhe Der SV Elversberg darf sehr zufrieden mit dem Saisonverlauf sein. Der Drittliga-Meister des Vorjahres konnte schon vorzeitig den Klassenerhalt feiern und heute winkt sogar noch der Sprung auf Platz 10, wenn Schalke im Parallelspiel bei Fürth Federn lässt und der SVE das Spiel gegen den KSC gewinnt. Die Ergebnisse der Heimmannschaft waren zuletzt wechselhaft: Auf ein 1:3 in Paderborn folgte ein 4:2 gegen Hertha und dann am vergangenen Spieltag ein deutliches 0:3 in Nürnberg.

Osnabrück Hertha BSC Bei den Hauptstädtern, die in ihren letzten vier Auswärtsspielen elf Gegentore zuließen und die heute noch Tabellensiebter, aber auch -neunter werden könnten, stellt Coach Pál Dárdai nach dem 3:1-Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern zweimal um. Kempf und Winkler nehmen die Plätze Zeefuiks (Gelbsperre) und Mazas (U19-Halbfinale) ein.

Wiesbaden St. Pauli Der SV Wehen Wiesbaden hingegen ist das schwächste Team der Rückrunde und holte gerade einmal zehn Zähler in der zweiten Saisonhälfte. Nur aufgrund der soliden Hinserie haben die Hessen, die aktuell seit neun Zweitliga-Spielen auf einen weiteren Sieg warten (zwei Remis, sieben Niederlagen), es noch selbst in der Hand, sich in die Relegation zu retten. Viel spricht aber nicht für einen Heimsieg. Im Kalenderjahr 2024 gewann die Elf aus dem Taunus schließlich gerade einmal zwei von 16 Ligaspielen. Alle anderen Zweitligisten gewannen im gleichen Zeitraum mindestens vier Partien.

Hannover Kiel "Es ist sehr erfreulich, dass der Zuschauerzuspruch noch einmal so groß ist. Das wissen wir zu schätzen und sind auch dankbar, am letzten Spieltag noch mal ein volles Haus zu haben. Ich glaube, das ist auch ein Resultat dessen, dass die Mannschaft sich im Laufe der Saison überwiegend positiv präsentiert hat. Kiel wird sicherlich mit der Euphorie des Aufstiegs kommen. Wir haben aber das klare Ziel, unser letztes Spiel zu Hause zu gewinnen", sagt 96-Sportdirektor Mann vor der Partie.

Hannover Kiel Hannover 96 kann mit einem Sieg heute noch auf den vierten Tabellenplatz springen. Die Niedersachsen rangieren aktuell mit Punkten auf Tabellenplatz sechs – hinter dem HSV und dem Karlsruher SC.

Rostock Paderborn Für Rostock ist die Aufgabe heute also klar: Ein Sieg muss her und zugleich muss St. Pauli bei Wiesbaden punkten, um noch die Relegation zu schaffen. Mit der Relegation und einem etwaigen Verbleib in der Zweiten Liga könnte die verkorkste Saison noch gerettet werden. In der dritten Zweitliga-Saison in Folge fällt die Bilanz mager aus: Hansa holte neun Siege, vier Unentschieden und verlor ganze 20 Mal. Im Schnitt bekamen die Hanseaten 1,67 Gegentore bei einem Wert von 0,88 eigenen Toren pro Spiel. Auf die Saison hochgerechnet steht Rostock vor dem letzten Spieltag bei einer Tordifferenz von -26. Die defensiven Probleme offenbarten sich auch an den vergangenen Spieltagen, als der FC jeweils mit 1:2 gegen den FC Schalke 04 und den Karlsruher SC verlor.

K'lautern Braunschweig Wie eben bereits angesprochen, gewannen die Gäste zuletzt das enorm wichtige Duell mit Wehen Wiesbaden 1:0. Den goldenen Treffer erzielte Helgason, der den Braunschweigern so ein weiteres Zweitligajahr beschert. Denn mit diesem Sieg haben auch sie den Klassenerhalt faktisch gesichert. Beide Teams können also an diesem letzten Spieltag befreit aufspielen und den Fußball für sich sprechen lassen.

Osnabrück Hertha BSC Auf Seiten der Niedersachsen, die im Hinspiel Mitte Dezember im Olympiastadion ein torloses Unentschieden ergatterten und die nach zuvor zwei Siegen in Serie aus den jüngsten fünf Spielen nur noch einen Punkt zogen, hat Trainer Uwe Koschinat im Vergleich zur 1:3-Auswärtsniederlage beim FC St. Pauli vier personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Kapitän Beermann (verletzt), Wriedt, Makridis und Conteh (allesamt auf der Bank) beginnen Gyamfi, Wulff, Kehl und Lobinger.

Hannover Kiel "Wir sehen wie viele Kieler uns wieder zum Auswärtsspiel begleiten werden und empfinden eine große Vorfreude. Deshalb wollen wir den Fans nochmal ein gutes Spiel liefern", sagt Kiels Cheftrainer Rapp vor der Partie.

Wiesbaden St. Pauli Der sechste Bundesliga-Aufstieg der Kiezkicker in der Vereinsgeschichte ist bereits in trockenen Tüchern. Erstmals könnten die Hamburger in der eingleisigen 2. Bundesliga sogar die Meisterschaft holen. Dafür spricht die bärenstarken Performance in der Rückrunde. Kein Team holte in der zweiten Saisonhälfte dermaßen viele Punkte wie der FCSP (33), der mit den insgesamt 66 Punkten aus 33 Ligaspielen auch einen neuen Vereinsrekord aufgestellt hat.

Hannover Kiel Die Kieler sind bereits sicher aufgestiegen, wollen am heutigen Nachmittag jedoch das Fernduell gegen den FC St. Pauli für sich entscheiden, um die Hamburger am letzten Spieltag noch vom ersten Tabellenplatz zu verdrängen. Die Störche rangieren aktuell mit 65 Punkten auf Rang zwei – nur einen Punkt hinter den Kiezkickern, die ebenfalls bereits sicher aufgestiegen sind.

Düsseldorf Magdeburg Während die heutige Partie das letzte Spiel für den 1. FC Magdeburg in der Saison 2023/24 darstellt, stehen für die Hausherren aus Düsseldorf noch die Relegationsspiele für den Aufstieg in die Bundesliga an. Seit gestern steht auch der Gegner mit dem VfL Bochum fest. Bereits am kommenden Donnerstag steigt das Hinspiel in Bochum, ehe es am darauffolgenden Montag das Rückspiel in Düsseldorf gibt.

Fürth Schalke Die SpVgg Greuther Fürth spielte eine solide Saison und wird die Saison im gesicherten Mittelfeld beenden. Das Kleeblatt steht derzeit mit 47 Zählern auf dem neunten Platz und mit einem Sieg könnte es sogar noch für Rang sieben reichen. Auch wenn es sportlich nicht mehr um viel geht, freut sich Chefcoach Alexander Zorniger auf den FC Schalke. „Wir freuen uns nochmal auf dieses Spiel und werden nochmal alles raushauen“, so der 56-Jährige. Mit dem ausverkauften Sportpark Ronhof | Thomas Sommer am heutigen Spieltag, erreichen die Mittelfranken einen Zuschauerschnitt von 12.474. Das ist Zweitliga-Rekord für die Spielvereinigung.

Elversberg Karlsruhe Zu den Aufstellungen: Horst Steffen rotiert im Tor und bringt Tim Boss für Nicolas Kristof ins Spiel. Außerdem sind Kevin Conrad, und Jean Koffi neu in der Startformation, dafür ist Florian Le Joncour nur auf der Bank und Carlo Sickinger fehlt wegen Muskelfaserriss. Beim KSC spielt Sebastian Jungt anstelle von Marco Thiede, für den gesperrten Jerome Gondorf ist Dženis Burnić dabei und Budu Zivzivadze ersetzt Lars Stindl (Bank).

Osnabrück Hertha BSC Hertha BSC ist am Versuch, die direkte Rückkehr in die Bundesliga zu schaffen, klar gescheitert, besteht doch bereits seit Ende April keine rechnerische Chance mehr auf das Erreichen des Relegationsplatzes. Waren die Blau-Weißen mit drei Niederlagen denkbar schlecht in die Saison gestartet, brachten sie auch in der Folge keine konstant hohen Leistungen und waren im gesamten Verlauf der Spielzeit eher ein Team der Mittelklasse, das nie über den sechsten Tabellenplatz hinauskam. Seit gestern steht fest, dass Pál Dárdais dritte Amtszeit als Herthas Cheftrainers heute endet; er wird dem Verein aber erhalten bleiben.

K'lautern Braunschweig Ein letztes Mal in dieser Saison brodelt es am Betzenberg! Friedhelm Funkel hat seine Mission erfolgreich erledigt und hat den Klassenerhalt gemeistert. Zwar gab es in der vergangenen Woche eine 3:1 Niederlage in Berlin gegen die Hertha, doch weil der heutige Gegner Braunschweig gegen den nun feststehenden Teilnehmer der Relegation Wiesbaden mit 1:0 gewann, reichte auch diese Niederlage, um die Lauterer in Euphorie zu versetzen.

Hannover Kiel Holstein Kiel oder der FC St. Pauli: Wer holt die Meisterschaft in der 2. Bundesliga? Diese Frage wird heute Nachmittag am letzten Spieltag beantwortet - und damit auch, welches Teams die Schale vor seinen Fans in die Höhe stemmen darf.

Wiesbaden St. Pauli Fabian Hürzeler wechselt heute im Vergleich zum 3:1-Heimsieg gegen Osnabrück auf zwei Positionen: Manolis Saliakas und Aljoscha Kemlein ersetzen die beiden erkrankten Marcel Hartel und Elias Saad (beide nicht im Kader).

Wiesbaden St. Pauli Schauen wir uns gleich zu Beginn an, wie beide Teams es personell angehen. Beim SVWW gibt es nach dem jüngsten 0:1 in Braunschweig drei Wechsel: Für Nick Bätzner, Sascha Mockenhaupt (beide Bank) und Bjarke Jacobsen (Muskelverletzung) starten Keanan Bennetts, Franko Kovačević und Gino Fechner.

Osnabrück Hertha BSC Mit 16 Punkten in bisher 16 Spielen absolviert der VfL Osnabrück eine durchaus konkurrenzfähige Rückrunde, doch die Hypothek der neun Zähler aus der ersten Saisonhälfte war einfach zu groß, um eine ernsthafte Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Immerhin können die Lila-Weißen ihre vorerst letzte Partie in der 2. Bundesliga in der Bremer Brücke bestreiten, nachdem sie wegen einer Nutzungsuntersagung aufgrund des beschädigten Stadiondachs zuletzt gegen den FC Schalke 04 (0:4) ins Millerntor-Stadion umziehen mussten – die notwendigen Sicherungsmaßnahmen konnten innerhalb von drei Wochen vorgenommen werden.

Rostock Paderborn Entscheidung am letzten Spieltag der Zweiten Liga: Muss sich der FC Hansa Rostock in die Drittklassigkeit verabschieden oder schaffen es die Hanseaten in die Relegation? Das Heimspiel gegen den SC Paderborn 07 wird Antworten liefern. Zugleich ist auch die Partie Wehen Wiesbaden gegen Meister St. Pauli von Bedeutung, denn Wiesbaden ist mit einem Punkt Vorsprung und einem deutlich besseren Torverhältnis auf dem Relegationsrang zu finden. Hansa befindet sich vor dem Spieltag mit 31 Punkten auf dem 17. Rang der Tabelle, der Abstieg des Tabellenletzten VfL Osnabrück steht bereits fest. Für Paderborn geht es indes darum, den siebten Tabellenplatz zu sichern – denn von hinten lauern Hertha BSC und Greuther Fürth.

Wiesbaden St. Pauli Einige Entscheidungen hängen von diesem Duell noch ab. Der SV Wehen Wiesbaden kann zwar nicht mehr das rettende Ufer erreichen, aber zumindest den Relegationsplatz über die Ziellinie retten. Das klappt, wenn die Hessen gewinnen oder aber wenn sie remis spielen und Rostock nicht gewinnt. Verliert Hansa das Parallelspiel ist der SVWW sicher der Gegner von Jahn Regensburg in der Relegation. St. Pauli hingegen kann noch Meister werden und muss hierzu mindestens das gleiche Ergebnis wie Holstein Kiel in Hannover einfahren.

K'lautern Braunschweig Hallo und herzlich willkommen zum Spiel 1. FC Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig! Rechtzeitig vor Spielbeginn geht es los mit dem Liveticker der Partie am 34. Spieltag der 2. Bundesliga.

Hamburg Nürnberg Hallo und herzlich willkommen zum letzten Spieltag in der 2. Bundesliga. Am 34. Spieltag treffen die Mannschaften vom HSV und dem 1. FC Nürnberg um 15:30 Uhr im Hamburger Volksparkstadion aufeinander.

Düsseldorf Magdeburg Hallo und herzlich willkommen zum 34. Spieltag der 2. Bundesliga! Ab 15:30 Uhr empfängt Fortuna Düsseldorf den 1. FC Magdeburg in der heimischen Merkur Spiel-Arena.

Hannover Kiel Hallo und herzlich willkommen zum 34. Spieltag der 2. Bundesliga. Am heutigen Samstagnachmittag empfängt Hannover 96 im Nordduell Holstein Kiel. Anpfiff des Spiels in der Heinz von Heiden Arena in Hannover ist um 15:30 Uhr.

Elversberg Karlsruhe Hallo und herzlich willkommen zum Spiel SV 07 Elversberg - Karlsruher SC! Rechtzeitig vor Spielbeginn geht es los mit dem Liveticker der Partie am 34. Spieltag der 2. Bundesliga.

Rostock Paderborn Hallo und herzlich willkommen zum Spiel Hansa Rostock - SC Paderborn 07! Rechtzeitig vor Spielbeginn geht es los mit dem Liveticker der Partie am 34. Spieltag der 2. Bundesliga.

Wiesbaden St. Pauli Hallo und herzlich willkommen zum Spiel SV Wehen Wiesbaden - FC St. Pauli! Rechtzeitig vor Spielbeginn geht es los mit dem Liveticker der Partie am 34. Spieltag der 2. Bundesliga.

Osnabrück Hertha BSC Hallo und herzlich willkommen zum 34. Spieltag der 2. Bundesliga! Der bereits seit zwölf Tagen als Absteiger feststehende VfL Osnabrück verabschiedet sich mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC aus dem nationalen Fußball-Unterhaus. Niedersachsen und Hauptstädter stehen sich ab 15:30 Uhr in der Bremer Brücke gegenüber.