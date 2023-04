Bayern Hoffenheim 73. Tooor für Bayern München! Die Flanke wird aber klar ersichtlich von de Ligt verlängert, weshalb Pavard im Abseits steht, bevor er die Kugel am rechten Pfosten über die Linie drückt. Kein Doppelpack für den französischen Weltmeister!

Leipzig Augsburg 74. Einwechslung bei RB Leipzig: Christopher Nkunku

Leipzig Augsburg 74. Auswechslung bei RB Leipzig: Dani Olmo

Leipzig Augsburg 73. Der erste Leipziger Abschluss der Leipziger seit 15 Minuten: Olmo scheitert mit seinem Schuss aus 12 Metern an der vielbeinigen Augsburger Abwehr.

Stuttgart Dortmund 71. Gelbe Karte für Marco Reus (Borussia Dortmund)

Der Gästekapitän bringt Endo auf der halbrechten Abwehrseite mit einem Schubser zu Fall. Des zieht seine vierte Verwarnung in der laufenden Saison nach sich.

Leipzig Augsburg 71. Marco Rose reagiert auf das uninspirierte Auftreten seines Teams in Halbzeit 2. Christopher Nkunku macht sich bereit.

Stuttgart Dortmund 70. Der mutmaßliche Matchwinner Malen, der zwei Scorerpunkte eingesammelt hat, verabschiedet sich in den vorzeitigen Feierabend. Bynoe-Gittens hat das Feld betreten.

Köln Mainz 70. Nach einem Fehler von Edimilson Fernandes fällt Linton Maina die Kugel vor die Füße. Er zieht mit seinem Tempo frei aufs Tor zu und schließt aus rund 14 Metern flach selbst aufs Tor. Sein Schuss rollt haarscharf am linken Pfosten vorbei. Das muss das 2:1 sein. Nur Zentimeter fehlen zur Führung!

Bayern Hoffenheim 72. Gelbe Karte für Dayot Upamecano (Bayern München)

Die Verwarnung für Upamecano dürfte vielleicht auch einige Flashbacks auslösen, allerdings war hier nicht viel zu beanstanden. Im Mittelfeld kommt der Verteidiger einen Schritt zu spät und sieht die Gelbe Karte.

Stuttgart Dortmund 69. Einwechslung bei Borussia Dortmund: Jamie Bynoe-Gittens

Stuttgart Dortmund 69. Auswechslung bei Borussia Dortmund: Donyell Malen

Leipzig Augsburg 69. Ein Werner-Fehlpass im Mittelfeld bringt die RB-Abwehr in Bedrängnis, die die Kugel mit Mühe zur Ecke klären kann. Das Momentum liegt gerade eindeutig bei Augsburg.

Köln Mainz 69. Jetzt muss auch Daie Selke wieder an die Seitenlinie. Der Cut scheint wieder aufgegangen zu sein und er muss geflickt werden.

Stuttgart Dortmund 68. Der durch Bellingham an der halbrechten Strafraumkante in Szene gesetzte Malen visiert mit dem rechten Spann die flache linke Ecke an. Der Ball rauscht nicht weit an der Stange vorbei.

Bayern Hoffenheim 71. Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:1 durch Andrej Kramarić

Da ist tatsächlich der Ausgleich! Andrej Kramarić legt sich den Ball zum Freistoß zurecht, nimmt drei Schritte Anlauf und hebt ihn dann über die Mauer auf die linke Torhälfte. Sommer ist dran, aber kann den Ball nur an den Innenpfosten lenken, von wo die Kugel ins Tor springt! Jetzt können die Torwartdiskussionen weitergehen!

Bayern Hoffenheim 70. Wegen Pavard wurde die Partie kurz unterbrochen, allerdings hat Müller auch ein Foul direkt vor dem eigenen Strafraum gespielt...

Köln Mainz 69. Andreas Hanche-Olsen bleibt nach dem Zweikampf mit Jan Thielmann liegen und blutet die Nase. Er muss an die Seitenlinie und behandelt werden.

Bayern Hoffenheim 68. Lass doch den Fuß weg! Über die linke Seite brechen die Gäste durch, während Pavard angeschlagen in der Hälfte des Gegners liegt. Die Flanke fliegt flach an den Fünfer, wo Bebou mit dem Rücken zum Tor das Bein ausstreckt und die Kugel antippt, obwohl Kadeřábek mit Tempo zum Schuss anläuft! So kann der FCB erstmal klären!

Stuttgart Dortmund 67. Silas mit der Möglichkeit zum 1:2! Millot bedient den Einwechselspieler von der rechten Strafraumlinie mit einem Kurzpass. Silas ist vor Can am Ball, schiebt ihn aus neun Metern mit dem rechten Innenrist aber knapp drüber.

Köln Mainz 68. Jan Thielmann setzt sich auf rechts gegen Andreas Hanche-Olsen durch und passt die Kugel auf rechts in den Sechzehner auf Selke. Dem Stürmer verspringt aber das Leder und Mainz ist wieder im Ballbesitz.

Leipzig Augsburg 67. Offenbar haben die Wechsel von Enrico Maaßen gefruchtet. Seitdem ist deutlich mehr Leben im Spiel vom FC Augsburg. Leipzig lässt die Gäste im Moment auch gewähren.

Stuttgart Dortmund 66. Reus gleich im Mittelpunkt! Der Joker zieht an der halblinken Strafraumkante an Anton vorbei und in den Sechzehner ein. Dort hat er zwar freie Bahn in Richtung Heimkasten, doch ein unsauberer Kontakt verschafft Keeper Bredlow den entscheidenden Vorteil.

Köln Mainz 67. Nach mehr als einer Stunde ist das Spiel ausgeglichen. Beide Mannschaften suchen den Weg nach vorne, doch beide Teams stellen hinten gut zu und unterbinden immer wieder den letzten Pass.

Leipzig Augsburg 65. Cardona hat den ersten Abschluss für Augsburg in der zweiten Halbzeit. Der gerade eingewechselte Franzose bringt den Ball aus halbrechter Position aus sieben Metern aber nicht aufs Tor und scheitert relativ deutlich am Außennetz.

Stuttgart Dortmund 64. Erster Joker auf Seiten der Schwaben ist Silas, der den starken, aber glücklosen Führich ersetzt. Bei den Schwarz-Gelben kommen Kapitän Reus und Moukoko für Brand und Torschütze Haller.

Köln Mainz 65. Beide Teams tauschen einmal. Für Anton Stach bei den Mainzern ist jetzt Jae-sung Lee im Spiel. Bei Köln kommt Eigengewächs Jan Thielmann für Kingsley Schindler in die Partie.

Bayern Hoffenheim 66. Nochmal die Bayern! Bei einer Umschaltsituation müssen die Münchner kurz abbrechen, ehe João Cancelo den Ball im Rückraum bekommt und kurzerhand abzieht. Den Aufsetzer kratzt Baumann klasse aus dem linken Eck!

Stuttgart Dortmund 63. Einwechslung bei Borussia Dortmund: Youssoufa Moukoko

Köln Mainz 63. Nach einer Ecke verschätzt der Mainzer Schlussmann Zentner und Schindler kommt so frei zum Kopfball, nickt diesen aber links knapp am Pfosten vorbei.

Stuttgart Dortmund 63. Auswechslung bei Borussia Dortmund: Sébastien Haller

Stuttgart Dortmund 63. Einwechslung bei Borussia Dortmund: Marco Reus

Stuttgart Dortmund 63. Auswechslung bei Borussia Dortmund: Julian Brandt

Stuttgart Dortmund 62. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Silas Katompa Mvumpa

Bayern Hoffenheim 65. Kimmich schlägt den fälligen Eckstoß kurz auf den Kopf von Gnabry, der jedoch am gut postierten Baumann scheitert!

Stuttgart Dortmund 62. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Chris Führich

Köln Mainz 63. Einwechslung bei 1. FC Köln: Jan Thielmann

Stuttgart Dortmund 61. Adeyemi nimmt Maß! Dem Ex-Salzburger fällt ein aufspringender Ball nach einer Ecke an der halblinken Strafraumkante vor die Füße. Er packt einen wuchtigen Schuss mit dem linken Spann aus, der nur knapp über den linken Winkel fliegt.

Leipzig Augsburg 63. Gelbe Karte für Jeffrey Gouweleeuw (FC Augsburg)

Einzig Schiedsrichter Fritz bringt im zweiten Durchgang ein wenig Farbe ins Spiel. Für Gouweleeuw ist es die 10. der Saison. Er fehlt also in der nächsten Partie gegen Stuttgart.

Bayern Hoffenheim 64. Einen Steilpass kann Tel nicht vor Akpoguma bekommen, doch zumindest einen Eckball holt er noch gegen den abschirmenden Verteidiger heraus. Gute Aktion!

Köln Mainz 63. Auswechslung bei 1. FC Köln: Kingsley Schindler

Leipzig Augsburg 62. Die Gäste machten in der zweiten Halbzeit bislang nicht den Eindruck, als glaubten sie noch an die Chance zu einem Comeback. Maaßen versucht es deshalb mit neuem Personal.

Köln Mainz 63. Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Jae-sung Lee

Köln Mainz 63. Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Anton Stach

Köln Mainz 62. Mainz setzt sich jetzt wieder in der gegnerischen Hälfte fest, doch Linton Maina fischt einen Ball ab und macht über die linke Seite das Spiel schnell. Er will die Kugel ins Zentrum zu Stürmer Selke passen, doch Dominik Kohr bekommt an der Mittellinie gerade noch den Fuß dazwischen.

Bayern Hoffenheim 63. Auch Pellegrino Matarazzo wechselt ein bisschen. Mal schauen, wie sich das Spiel jetzt entwickelt. Erstmal spielt Baumann einen Abschlag versehentlich ins Seitenaus.

Stuttgart Dortmund 60. Die Blicke der Dortmunder Anhänger gehen nach einer guten Stunde auf das Zwischenergebnis in München. Dort liegen die Bayern immer noch "nur" mit 1:0 gegen Hoffenheim vorne. Es bleibt also im Rahmen des Möglichen, den Rückstand auf Rang eins an diesem Nachmittag zu verkürzen.

Leipzig Augsburg 61. Einwechslung bei FC Augsburg: Irvin Cardona

Leipzig Augsburg 61. Auswechslung bei FC Augsburg: Dion Beljo

Leipzig Augsburg 61. Einwechslung bei FC Augsburg: Ruben Vargas

Bayern Hoffenheim 62. Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Stanley N'Soki

Leipzig Augsburg 61. Auswechslung bei FC Augsburg: Arne Maier

Bayern Hoffenheim 62. Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Ozan Kabak

Bayern Hoffenheim 62. Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Finn Becker

Leipzig Augsburg 59. Joško Gvardiol nimmt aus gut 22 Metern Maß, Koubek hat mit dem zentral aufs Tor abgegebenen Aufsetzer allerdings keine große Mühe.

Bayern Hoffenheim 62. Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Angelo Stiller

Köln Mainz 59. Jonas Hector hat nach einem Freistoß im Zentrum viel Raum und Zeit und legt die Kugel nach rechts zu Linton Maina, der mit rechts die Kugel an den Fünfer legen will. Mainz blockt im letzten Moment.

Bayern Hoffenheim 60. Einwechslung bei Bayern München: Jamal Musiala

Bayern Hoffenheim 60. Auswechslung bei Bayern München: Leon Goretzka

Bayern Hoffenheim 60. Einwechslung bei Bayern München: Mathys Tel

Bayern Hoffenheim 60. Auswechslung bei Bayern München: Leroy Sané

Bayern Hoffenheim 60. Einwechslung bei Bayern München: Alphonso Davies

Bayern Hoffenheim 60. Auswechslung bei Bayern München: Kingsley Coman

Bayern Hoffenheim 59. João Cancelo muss im eigenen Fünfer klären, nachdem Baumgartner eine Hereingabe mit der Hacke verlängert. Hoffenheim wird spürbar besser!

Leipzig Augsburg 58. Olmo setzt sich mit einem beherzten Antritt auf der rechten Außenbahn im Laufduell durch und flankt dann in vollem Lauf vor das Tor. Die Hereingabe ist aber ein wenig zu steil für Werner, der in der Mitte auf seinen dritten Treffer gelauert hatte.

Stuttgart Dortmund 57. Gelbe Karte für Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Tief in der gegnerischen Hälfte steigt der junge Engländer Vagnoman auf dessen rechten Fuß. Als erster Dortmunder kassiert er eine Gelbe Karte.

Köln Mainz 58. Nach dem Ausgleichstreffer der Kölner gibt es immer wieder kleine Unterbrechungen auf beiden Seiten. So kommt in den letzten Minuten ein Spielfluss nicht mehr wirklich auf.

Stuttgart Dortmund 55. Dortmund vermittelt in dieser Phase in der Defensive einen wackeligen Eindruck, kommt in Abwesenheit Hummels' nicht immer abgestimmt daher. Auch ohne Anschlusstor ist die Stuttgarter Hoffnung auf ein Comeback in den letzten Minuten wieder größer geworden.

Bayern Hoffenheim 58. An der Seitenlinie scharrt Tuchel drei Ersatzspieler um sich. Da wird gleich mächtig rotiert.

Leipzig Augsburg 56. RB läuft die ballbesitzenden Augsburger nun wieder etwas konsequenter an. Dennoch plätschert die Partie momentan dahin.

Bayern Hoffenheim 57. Gelbe Karte für Benjamin Pavard (Bayern München)

Nach einer unnötig harten Grätsche von Pavard sieht der Rechtsverteidiger zurecht Gelb und fehlt damit kommende Woche in Mainz.

Bayern Hoffenheim 56. Da ist der nächste Abschluss! Sommer faustet den Ball im Rücken von Bebou direkt auf den Kopf von Stiller. Der ehemalige Münchner köpft das Leder im hohen Bogen über den liegenden Schlussmann hinweg. Allerdings segelt der Versuch auch deutlich rechts neben das Tor!

Stuttgart Dortmund 52. VAR-Entscheidung: Das Tor durch S. Guirassy (VfB Stuttgart) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:2

Nach einem feinen Steilpass Millots hat Guirassy den herauslaufenden Kobel mit einem gefühlvollen Lupfer überwunden und damit das Stadion beben lassen. Wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung, festgestellt durch den VAR, wird der Treffer aber zurückgenommen.

Köln Mainz 55. Kingsley Schindler bleibt nach einem Zweikampf verletzt liegen. Mainz spielt erst einmal weiter, schießt dann aber die Kugel ins Aus und der Kölner kann behandelt werden. Es geht für den Außenspieler aber wohl weiter.

Köln Mainz 54. Verdienter Ausgleich! Die Kölner starten besser in die zweite Halbzeit und setzen sich in der gegnerischen Hälfte fest. Mainz wirkt wie Ende der ersten Hälfte etwas passiv und die Rheinländer bestrafen das mit dem Ausgleich!

Bayern Hoffenheim 55. Erster Schuss für die TSG! Eine weite Flanke Angeliños findet ganz hinten den durchgelaufenen Pavel Kadeřábek. Aus dem Sprint heraus jagt er den Ball deutlich übers Tor!

Leipzig Augsburg 54. Gelbe Karte für Maximilian Bauer (FC Augsburg)

Bauer lässt im Mittelfeld Szoboszlai über die Klinge springen. Fritz zeigt die dritte Gelbe gegen einen Augsburger.

Leipzig Augsburg 53. Kampl spitzelt an der gegnerischen Strafraumgrenze seinem Gegenspieler den Ball vom Fuss, kann die Kugel danach aber nicht kontrollieren.

Bayern Hoffenheim 53. Da ist wieder Platz für die Bayern! Eigentlich hat Sané ganz viel Platz rechts vor dem Strafraum, doch geht dann nicht aufs Tempo, sondern legt sich die Kugel verzögernd auf den linken Fuß, um selbst zu schießen. Den Versuch blocken jedoch die Abwehrspieler!

Bayern Hoffenheim 52. Nach dem harten Aufprall lässt sich Sommer erstmal behandeln. Für den Schweizer geht es aber weiter, obwohl sich Ulreich vorsichtshalber schonmal etwas Tape umbindet.

Köln Mainz 51. Tooor für 1. FC Köln, 1:1 durch Dejan Ljubicic

Köln setzt sich auf der linken Seite fest und Dejan Ljubicic legt die Kugel tief zu Jonas Hector. Er legt die Kugel zurück zum Mittelfeldmann und der schießt den Ball mit rechts aus rund zwölf Metern unten rechts ins Tor.

Leipzig Augsburg 51. Die ersten Minuten der zweiten Halbzeit können noch nicht mit der Intensität der ersten 45 Minuten mithalten. Vor den Toren passiert seit dem Pausentee nicht allzu viel.

Stuttgart Dortmund 51. Bellingham trifft die Latte! Adeyemi verlagert im Rahmen eines schnellen Angriffs über halblinks auf die rechte Sechzehnerseite. Bellingham packt aus gut 13 Metern einen harten Schuss mit dem rechten Spann aus, der in der kurzen Ecke frontal gegen den Querbalken rauscht.

Bayern Hoffenheim 51. Sommer lässt eine Flanke fallen, wodurch es kurz zur Aufregung kommt. Bastian Dankert pfeift aber sofort ab, weil ihn Andrej Kramarić angesprungen hatte.

Köln Mainz 50. Freistoß für die Gastgeber. Rund 28 Meter rechts vor dem Kasten bringt Hector die Kugel hoch und lang an den zweiten Pfosten. Erneut ist der Mainzer Schlussmann da und fängt das Leder sicher.

Stuttgart Dortmund 49. Während Sebastian Hoeneß in der Pause auf personelle Umstellungen verzichtet hat, ist Edin Terzić zu einer Änderung in der Pause gezwungen gewesen. Für den anscheinend verletzten Hummels schickt er den 19-jährigen Coulibaly ins Rennen, der sein Bundesligadebüt feiert.

Köln Mainz 48. Nun flankt Julian Chabot aus dem rechtem Halbfeld die Kugel an den Fünfer. Robin Zentner passt auf und fischt sich das Leder vor dem heranfliegenden Davie Selke aus der Luft.

Leipzig Augsburg 48. Die Augsburger kommen ein wenig schläfrig aus der Kabine. Gleich zweimal innerhalb weniger Sekunden müssen sie sich mit taktischen Fouls helfen, um gefährliche Aktionen der Leipziger zu unterbinden. Uduokhai und Iago sehen dafür jeweils Gelb.

Bayern Hoffenheim 49. Wieder arbeitet sich die TSG nach vorne, nur um dann den Ball zu verlieren und in einen Konter zu laufen. Coman wird zwar erstmal zum Abdrehen gezwungen, aber so findet der Franzose den nachlaufenden Sané. Dessen Schuss rauscht knapp links neben dem Tor in die Bande!

Köln Mainz 47. In den ersten Minuten der zweiten Hälfte findet die Partie viel im Mittelfeld statt. Köln sucht zwar gleich wieder den Weg in den gegnerischen Kasten, doch der letzte Pass kommt noch nicht durch.

Leipzig Augsburg 48. Gelbe Karte für Iago (FC Augsburg)



Leipzig Augsburg 48. Gelbe Karte für Felix Uduokhai (FC Augsburg)



Leipzig Augsburg 46. Enrico Maaßen reagiert und bringt den erfahrenen Baumgartlinger. Dafür muss Arne Engels weichen.

Stuttgart Dortmund 46. Weiter geht's mit den zweiten 45 Minuten in der Mercedes-Benz-Arena! Nach der starken ersten Woche unter der Verantwortung Sebastian Hoeneß’ bringt Stuttgart auch heute viele positive Aktionen auf den Rasen, doch in den entscheidenden Situationen läuft die Partie gegen den Gastgeber. Dortmund ist auf dem allerbesten Weg, den Druck auf die Tabellenspitze hoch zu halten – unter diesen Voraussetzungen darf sich der BVB den 19. Bundesligasieg der Saison nicht mehr nehmen lassen.

Stuttgart Dortmund 46. Einwechslung bei Borussia Dortmund: Soumaïla Coulibaly

Stuttgart Dortmund 46. Auswechslung bei Borussia Dortmund: Mats Hummels

Stuttgart Dortmund 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Leipzig Augsburg 46. Einwechslung bei FC Augsburg: Julian Baumgartlinger

Leipzig Augsburg 46. Auswechslung bei FC Augsburg: Arne Engels

Bayern Hoffenheim 46. Nach einem Ballverlust hat Hoffenheim eine kleine Chance, bis Kramarić plötzlich stolpert, kurz bevor er angespielt wird. Die Münchner erobern den Ball und schalten ganz schnell um. Am Ende zieht Coman aus halblinker Position ab, doch scheitert im kurzen Eck an Baumann!

Köln Mainz 46. Weiter geht's! Köln stößt an und beide Teams kommen unverändert aus der Kabine.

Köln Mainz 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Leipzig Augsburg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Bayern Hoffenheim 46. Ohne Wechsel geht es weiter in der Allianz Arena. Hoffentlich passiert trotzdem ein bisschen mehr.

Bayern Hoffenheim 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Köln Mainz 45. +3 Halbzeitfazit:

Mainz führt zur Pause mit 1:0 in Köln. Nach besserem Beginn der Gäste traf Ludovic Ajorque (17.) zum Führungstor. Die Führung ging in Ordnung und Köln musste sich danach erst einmal sortieren. Doch ab der 30. Minute wurden die Rheinländer dann mutiger und trauten sich immer wieder in den gegnerischen Sechzehner. Mehr als einmal hatte der FC die Chance auf den Ausgleich. Mainz wurde zu passiv und entweder stand der Mainzer Schlussmann Robin Zentner dem Ausgleich im Weg oder der Ball flog haarscharf am Kasten vorbei. Für Halbzeit zwei verspricht die Partie viel Spannung. Kommt Köln gegen die Rheinhessen noch zum Ausgleich?

Leipzig Augsburg 45. +2 Halbzeitfazit:

Timo Werner heißt der Mann der ersten Halbzeit, in der fast jeder Schuss ein Treffer war. Nach dem frühen Führungstreffer für die Augsburger durch Arne Maier mit dem ersten gefährlichen Angriff der Gäste drehte der deutsche Nationalstürmer auf. Zuerst bereitete er den Ausgleichstreffer durch Kevin Kampl durch seine Schnelligkeit mustergültig vor, dann traf er innerhalt von 3 Minuten doppelt. Besonders das 3:1, sein 100. Bundesligator, war dabei sehenswert. Die Führung ist - auch in dieser Höhe - verdient, weil Leipzig die reifere Spielanlage an den Tag legte.

Köln Mainz 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Köln Mainz 45. +2 Noch einmal Eckball für den FC. Köln will hier vor dem Pausenpfiff noch den Ausgleich und Kainz bringt die Ecke von rechts kurz an den ersten Pfosten. Hector verlängert auf Davie Selke, der die Kugel zurück an den ersten Pfosten köpft. Dort fliegt dann Julian Chabot artistisch heran und bringt die Kugel per Fallrückzieher aufs Tor - knapp drüber!

Stuttgart Dortmund 45. +2 Halbzeitfazit:

Borussia Dortmund führt zur Pause der Bundesligaauswärtspartie bei Borussia Dortmund mit 2:0. Die Schwaben gestalteten die Kräfteverhältnisse in der Anfangsphase ausgeglichen und kamen durch Vagnoman zur ersten Gelegenheit (7.). Die Gäste übernahmen dann für einige Minuten das Kommando und ließen durch Haller eine gute Chance ungenutzt (12.). Das Hoeneß-Team bewegte sich daraufhin hinsichtlich der Spielanteile mindestens auf Augenhöhe mit dem Favoriten, wandelte einige Aktionen im gegnerischen Strafraum aber nicht in weitere klare Abschlüsse um. In Minute 26 waren es dann die Westfalen, die durch eine Direktabnahme Hallers in Führung gingen. Der VfB schrammte durch Guirassy nur hauchdünn an einer schnellen Antwort vorbei (31.). In der jüngsten Viertelstunde ging aus Heimsicht alles schief: Nicht nur baute die Terzić-Auswahl ihren Vorteil durch eine feine Einzelaktion Malens aus (33.); nach einer Ampelkarte gegen Mavropanos muss Stuttgart seit der 39. Minute mit neun Feldspielern auskommen. Bis gleich!

Stuttgart Dortmund 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Bayern Hoffenheim 45. Halbzeitfazit:

Ohne Nachspielzeit geht es in die Pause, weil fast nichts passiert ist. Bayern München führt dennoch mit 1:0 gegen 1899 Hoffenheim. Diese Führung ist vollkommen leistungsgerecht, obwohl die Hausherren nur wenig investieren. Gegen ausschließlich defensiv denkende Hoffenheimer hat Bayern mit fast schon zu viel Ruhe nach einer Lücke gesucht. Schließlich rutschte im Zuge einer Ecke ein Schuss von Coman ab und dadurch direkt in die Füße von Benjamin Parvard. Der drehte sich schnell und vollendete zum 1:0. Ansonsten ist tatsächlich ganz wenig los. Die Gäste haben nicht mal einen Schuss abgegeben. Hier besteht also Steigerungsbedarf.

Leipzig Augsburg 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Leipzig Augsburg 45. +2 Leipzig spielt nun souverän die Zeit runter. Offenbar sind sie mit diesem Zwischenergebnis zum Pausentee zufrieden.

Stuttgart Dortmund 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Halbzeit eins in Bad Cannstatt soll um 120 Sekunden verlängert werden.

Köln Mainz 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Köln Mainz 45. Florian Kainz holt einen Eckball für die Gastgeber heraus. Er bringt die Ecke von rechts hoch an den Fünfer, wo Davie Selke hochsteigt und das Leder knapp über die Querlatte nickt.

Leipzig Augsburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Leipzig Augsburg 45. Freistoß für Augsburg von unweit der linken Eckfahne. Die Kugel kommt scharf aufs Tor, aber Blaswich ist mit beiden Fäusten dran.

Bayern Hoffenheim 45. Ende 1. Halbzeit

Köln Mainz 43. Dejan Ljubicic bekommt nach einem Doppelpass viel Platz auf dem rechten Flügel und zeiht fast bis zur Strafraumgrenze. Seine Hereingabe ist dann eigentlich etwas schlammpig gespielt, doch Mainz klärt nicht und Linton Maina zieht in Höhe des zweiten Pfostens mit links ab. Er trifft die Kugel aber nicht voll und so fliegt das Leder nicht gefährlich aufs Tor zu.

Stuttgart Dortmund 42. Kurz vor dem Kabinengang spricht kaum noch etwas für einen erfreulichen Ausgang für den VfB. Am Ende eines schwarz-gelben Vorstoßes über links spielt Haller flach nach innen. Malen kann zwar aus zehn Metern abnehmen, schießt aber direkt in Bredlows Hände.

Leipzig Augsburg 43. Nach dem fulminanten Doppelschlag von Werner plätschert die Partie nun dem Halbzeitpfiff entgegen.

Bayern Hoffenheim 42. Nach langem Abschlag Baumanns bekommt die TSG einen Einwurf tief in der gegnerischen Hälfte zugesprochen. Dadurch können die Kraichgauer mal aufrücken, ehe der Einwurf direkt zu einem Einwurf für die Bayern führt. So gibt es die einzige Aufregung, als Sommer einen anlaufenden Stürmer mit einem Haken aussteigen lässt.

Köln Mainz 41. Köln ist mittlerweile richtig gut in der Partie und hat sich vom frühen Gegentreffer erholt. Der Ausgleichstreffer wäre derzeit mehr als verdient. Trifft der FC noch vor der Pause?

Leipzig Augsburg 41. Es sieht im Moment nicht so aus, als könne Augsburg dieser Partie noch einmal eine Wendung geben. Dabei hat das Spiel so gut für die Gäste angefangen.

Bayern Hoffenheim 41. Hinten passt dann Kabak wieder auf. Zuvor hatte João Cancelo die Seite gewechselt und von rechts über Baumann hinweg an den zweiten Pfosten geflankt. Vor Müller drückt dann aber Kabak den Ball per Kopf ins Aus.

Köln Mainz 40. Kingsley Schindler bekommt nach einem Einwurf den Ball auf rechts zurück und flankt die Kugel scharf an den Fünfer. Robin Zentner begräbt das Leder vor Davie Selke unter sich.

Stuttgart Dortmund 39. Gelb-Rote Karte für Konstantinos Mavropanos (VfB Stuttgart)

Die Brustringträger müssen in Unterzahl weiterspielen! Der erst kürzlich verwarnte Mavropanos hat im Mittelfeld klare Temponachteile gegenüber Malen und kann ihn nur mit einem Tritt gegen den rechten Fuß stoppen. Referee Harm Osmers hat keine andere Wahl, als ihn des Feldes zu verweisen.

Stuttgart Dortmund 38. Millot ist auf der linken Strafraumseite schon halb an Can vorbei, als dieser mit dem rechten Bein nach dem Ball stochert, diesen aber klar verfehlt und den Stuttgarter leicht am rechten Oberschenkel berührt. Für Schiedsrichter Harm Osmers reicht dieser Kontakt nicht für einen Elfmeterpfiff aus.

Bayern Hoffenheim 40. Jetzt ist Hoffenheim tatsächlich mal wieder in der Offensive. Bebou holt eine Ecke heraus, die Angeliño auf den ersten Pfosten schlägt, wo sich allerdings die Münchner durchsetzen.

Leipzig Augsburg 39. Der zweite Treffer von Werner ist übrigens sein 100. Bundesligatreffer im 244. Bundesligaspiel.

Bayern Hoffenheim 39. Da sich dieses Spiel wieder im Ballbesitzfußball verliert, kann man nochmal ins Parallelspiel schauen: Dortmund führt nun mit zwei Treffern.

Köln Mainz 38. Nach einem Feistoß bringt Kainz den Standard von der rechten Seite aus rund 22 Metern hoch an den Fünfer, Stefan Bell köpft die Kugel ins Seitenaus.

Leipzig Augsburg 38. Einwechslung bei FC Augsburg: Fredrik Jensen

Leipzig Augsburg 38. Auswechslung bei FC Augsburg: Robert Gumny

Köln Mainz 36. Hector setzt auf der linken Seiten gegen die Mainzer Abwehr nach und Maina legt die Kugel ins Zentrum zu Eric Martel, der das Leder mit rechts direkt aufs Tor schießt. Sein Schuss aus rund 16 Metern fliegt hoch aufs Tor zu, Zentner ist noch mit den Fingerspitzen dran und lenkt die Kugel über die Querlatte. Viel fehlt nicht auf den Ausgleich!

Bayern Hoffenheim 36. Zumindest mal wieder ein Schuss! Gnabry legt sich den Ball an der Strafraumgrenze flink auf den linken Fuß und hämmert das Spielgerät knapp links vorbei!

Stuttgart Dortmund 35. Gelbe Karte für Wataru Endo (VfB Stuttgart)

Kapitän Endo erwischt es wenige Augenblicke später ebenfalls wegen Meckerns. Der Japaner hat ein mutmaßliches Foulspiel der Gäste im Vorfeld von Mavropanos' Regelverstoß moniert.

Stuttgart Dortmund 35. Gelbe Karte für Konstantinos Mavropanos (VfB Stuttgart)

Mavropanos reißt Adeyemi auf der rechten Abwehrseite bei erhöhtem Tempo an der rechten Schulter zu Boden, um einen Dortmunder Konter zu stoppen. Dieses taktische Vergehen zieht die erste Gelbe Karte der Partie nach sich.

Bayern Hoffenheim 35. Rechts im Strafraum wurschtelt sich Müller erst gegen seinen Manndecker durch, gerät dabei jedoch ins Stolpern und kommt nicht mehr an den Ball, bevor Baumann zupackt.

Leipzig Augsburg 35. Tooor für RB Leipzig, 3:1 durch Timo Werner

Was für ein Treffer von Timo Werner! Schon die Vorbereitung des Tores ist zum Zungeschnalzen. Kevin Kampl spielt einen hohen 30-Meter-Pass zentimetergenau an den Strafraum, wo Werner die Kugel mit einem Kontakt aus der Luft annimmt, ihn sich auf rechts lupft und volley rechts oben unter die Querlatte hämmert. Koubek steht etwas weit vor dem Kasten, so dass er keine Abwehrchance hat.

Stuttgart Dortmund 33. Tooor für Borussia Dortmund, 0:2 durch Donyell Malen

Der BVB baut seinen Vorsprung aus! In den Nachwehen einer Ecke dribbelt Malen entlang der halblinken Sechzehnerkante nach innen, schüttelt gleich drei Stuttgarter ab und jagt den Ball aus zentralen 15 Metern mit dem rechten Spann trocken in die halbrechte Ecke.

Bayern Hoffenheim 34. Auch nach einer guten halben Stunde ist das hier in erster Linie ein ereignisarmes Spiel. Hoffenheim ist praktisch nur auf die Defensive konzentriert und hat noch keinen Schuss abgegeben.

Köln Mainz 34. Gelbe Karte für Ludovic Ajorque (1. FSV Mainz 05)

Ludovic Ajorque gibt auf rechts Timo Hübers unten einen mit und sieht dafür die Gelbe Karte.

Köln Mainz 31. Florian Kainz macht das Spiel mit einer Seitenverlagerung auf Kingsley Schindler schnell. Er sucht selbst den Abschluss und zieht aus rund neun Metern von rechts flach aufs Tor. Sein Schuss fliegt haarscharf am linken Pfosten vorbei. Selke verpasst zudem am Fünfer noch knapp die Hereingabe. Super Chance für die Gastgeber!

Stuttgart Dortmund 31. Guirassy mit der Riesenchance zum Ausgleich! Gegen unabgestimmt aufgerückte Schwarz-Gelbe treibt Führich den Konter durch die Mitte bis an den Sechzehner und setzt Guirassy mit einem Flachpass auf die linke Sechzehnerseite in Szene. Der Franzose lässt Can ins Leere grätschen und visiert dann im Eins-gegen-eins mit Kobel die kurze Ecke an. Mit seinem Schuss aus neun Metern bleibt er aber an dessen rechtem Bein hängen.

Bayern Hoffenheim 31. Jetzt ist Müller da! Beim fälligen Eckstoß von der linken Seite setzt sich der Spielmacher ab und nickt die Kugel am ersten Pfosten übers Tor!

Leipzig Augsburg 32. Tooor für RB Leipzig, 2:1 durch Timo Werner

Fast jeder Schuss ein Treffer! Iago leitet den Angriff aus der Zentrale mit seinem Pass nach rechts auf Henrichs ein. Der macht einige Meter und gibt den Ball dann scharf nach innen an den Strafstoßpunkt, wo Werner seinen Schlappen reinhält und ins linke untere Eck verwandelt. RB hat die Partie vorerst gedreht.

Köln Mainz 30. Köln hat sich vom Gegentreffer erholt und kommt jetzt mit Tempo immer wieder in die gegnerische Hälfte. Jedoch kommt der letzte Pass in den Sechzehner noch nicht genau genug beim Mitspieler an.

Bayern Hoffenheim 30. Aus dem linken Halbfeld schlägt Kimmich einen Freistoß vors Tor, bei dem Müller schon den Kopf reinhalten möchte. Vor dem zweifachen Champions-League-Sieger schraubt sich allerdings Brooks hoch und klärt zur Ecke.

Stuttgart Dortmund 29. Die Bayern liegen gegen Hoffenheim mittlerweile ebenfalls mit 1:0 vorne, sodass Dortmunds Rückstand auf den ersten Tabellenplatz weiterhin zwei Zähler beträgt. Der VfB ist in der Live-Tabelle wieder Vorletzter.

Köln Mainz 28. Florian Kainz setzt sich auf rechts gegen seinen Gegenspieler durch und flankt die Kugel in den Sechzehner. Sein Schuss wird geblockt und fällt so Jonas Hector an der Strafraumgrenze vor die Füße. Der Kölner will das Leder direkt nehmen, doch Dominik Kohr klärt und trifft erst Ball und dann den linken Außenverteidiger. Die Kölner Fans wollen Elfmeter, Cortus Pfeife bleibt still.

Bayern Hoffenheim 30. Im Parallelspiel ist Dortmund gegen Stuttgart in Führung gegangen. Das bringt etwas Entlastung für Hoffenheim und mehr Druck für die Bayern.

Leipzig Augsburg 28. Leipzig dominiert zwar die Partie, aber der letzte gefährliche Abschluss ist schon einige Minuten her. Momentan fehlt den Leipziger Offensivaktionen die Zielstrebigkeit.

Bayern Hoffenheim 27. Beim Pass rechts hinaus rutscht Sommer der Ball über den Spann und springt dadurch ins Seitenaus. Dennoch kann Hoffenheim kein Kapital daraus schlagen.

Köln Mainz 27. Nach mehr als 25 Minuten geht die Führung für die Gäste in Ordnung. Köln hat bisher immer wieder Probleme im Aufbauspiel und kommt bisher noch nicht konsequent vors Tor. Mainz macht mit der einen richtigen Chance gleich das 1:0 und steht bis jetzt hinten sicher.

Stuttgart Dortmund 26. Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Sébastien Haller

Hallers Hammer lässt Bad Cannstatt verstummen! Malen behauptet den Ball auf der tiefen rechten Außenbahn gegen Anton und gibt halbhoch an das nahe Fünfereck. Haller ist einen Schritt vor Zagadou am Ball und donnert den Ball mit dem rechten Fuß zentral auf den Heimkasten. Von der Unterkante der Latte springt der Ball ins Netz.

Leipzig Augsburg 25. Leipzig kontert im eigenen Stadion. Über drei Stationen landet der Ball bei Kevin Kampl, der in zentraler Position nur noch auf den frei durchgestarteten Werner weiterleiten muss. Dem Pass des Deutsch-Slowenen fehlt es aber an Power, so dass die FCA-Verteidigung das Zuspiel abfangen kann. Da war mehr drin!

Bayern Hoffenheim 26. Im Moment passiert nicht viel. Die Bayern geben den Ball für einige Augenblicke an den Gegner ab, allerdings weiß die TSG damit nicht allzu viel anzufangen. Im Mittelfeld zirkuliert die Kugel.

Köln Mainz 24. Abschluss von Martel. Linton Maina kommt wieder mit Tempo über die Außen und legt das Leder ins Zentrum zu Eric Martel. Der deutsche U21-Nationalspieler zieht mit rechts aus rund 18 Metern aufs Tor. Sein Schuss fliegt halbhoch aufs Tor zu, doch Robin Zentner ist da und fängt seinen Schuss im Nachgreifen. Beste Aktion der Hausherren bisher.

Stuttgart Dortmund 24. Mavropanos grlangt im halbrechten Offensivkorridor vor die letzte schwarz-gelbe Linie und setzt aus vollem Lauf und 23 Metern einen wuchtigen Schuss mit dem rechten Spann ab. Mit Guirassy blockt den aussichtsreichen Versuch ein Kollege.

Köln Mainz 23. Freistoß für die Gäste. Anton Stach bringt den Standard von der rechten Seite lang in den Sechzehner. Kingsley Schindler köpft die Kugel aus dem Strafraum.

Bayern Hoffenheim 23. Nach einem Missverständnis zwischen Pavard und Sané springt der Ball in die Arme von Baumann. Wenig später fängt der Routinier einen Steilpass in den unbesetzten Raum ab. Spielerisch können die Bayern noch nicht zu 100 Prozent überzeugen.

Leipzig Augsburg 23. Die Augsburger Hintermannschaft hat sich nun besser auf die Leipziger Offensive eingestellt und schafft es zuletzt deutlich besser, die Gastgeber aus dem eigenen Strafraum fernzuhalten.

Köln Mainz 22. Köln will jetzt ruhig über die Abwehr aufbauen, doch Mainz geht früh auf das Aufbauspiel der Kölner drauf und provoziert einen Fehlpass von Marvin Schwäbe. Jonas Hector ist aber da und die Rheinhessen bauen über die Verteidigung neu auf.

Leipzig Augsburg 21. Nun bleibt auch Mads Pedersen die Luft weg. Der Däne bekommt einen abgefälschten Befreiungsschlag von Blaswich in die Magengegend und bleibt erst einmal liegen. Nach kurzer Erholungspause geht es für Pedersen allerdings weiter.

Stuttgart Dortmund 21. Glück für Hummels! Wieder wird Vagnoman auf der rechten Sechzehnerseite durch eine Flanke bedient, wieder nickt er nach innen. Hummels will klären, produziert dabei aber einen Querschläger, der nur knapp über die linke Ecke rauscht.

Köln Mainz 20. Nach dem Führungstor für die Rheinhessen machen nun erstmal die Mainzer das Spiel und schieben sich die Kugel in der Abwehr hin und her.

Stuttgart Dortmund 18. Guirassy mit der Direktabnahme! Sosas hohe Hereingabe von der linken Außenbahn legt Vagnoman von der rechten Strafraumseite per Kopf für den Franzosen ab, der sich aus zentralen 14 Metern trotz enger Bewachung durch Hummels mit einem Volleyschuss per rechtem Spann probiert. Der Ball segelt weit über Kobels Kasten hinweg.

Leipzig Augsburg 20. Nach dem fulminanten Beginn beruhigt sich die Partie nun etwas und spielt sich hauptsächlich im Mittelfeld ab.

Bayern Hoffenheim 20. Die nächsten Angriffen rollen, wobei Gnabry den Ball mittig an der Strafraumgrenze vertändelt.

Köln Mainz 19. Der VAR schaut sich die Aktion nochmal an, doch der Norweger stand beim Zuspiel nicht im Abseits und so zählt der Treffer für die Gäste.

Leipzig Augsburg 17. Trotz des mutigen Auftritts der Gäste gehören die meisten Angriffsaktionen den Leipzigern.

Köln Mainz 17. Tooor für 1. FSV Mainz 05, 0:1 durch Ludovic Ajorque

Köln ist wieder vollständig geht aber schon Stefan Bell nicht richtig an. Er passt die Kugel nach rechts zu Silvan Widmer und der flankt das Leder lang an den zweiten Pfosten. Ludovic Ajorque setzt sich im Zweikampf gegen Hübers durch und köpft die Kugel mittig zum 1:0 ins Tor.

Bayern Hoffenheim 17. Tooor für Bayern München, 1:0 durch Benjamin Pavard

Einen Eckball von rechts klärt Stiller nur kurz vor den Strafraum. Coman nimmt den Ball an, trifft ihn beim Schuss falsch und spielt so perfekt zu Benjamin Pavard. Sieben Meter vor dem Tor dreht der sich schnell um und spielt dann mühelos durch die Beine von Baumann ins Netz!

Köln Mainz 15. Wieder macht die Rheinländer das Spiel über die Außen schnell. Linton Maina setzt sich mit Tempo auf links durch und flankt die Kugel in den Sechzehner, findet aber keinen Abnehmer.

Bayern Hoffenheim 16. Auf einmal kann Hoffenheim umschalten! Bebou treibt den Ball mit Tempo durchs Zentrum, kann rechts Kramarić mitnehmen, doch spielt dann einen kümmerlichen Pass zum Kroaten. Die Bayern gehen dazwischen!

Leipzig Augsburg 16. Auch nach dem Ausgleich versteckt sich Augsburg nicht. Arne Engels schließt aus gut 20 Metern ab, aber er trifft die Kugel nicht richtig, so dass keine Gefahr für das Leipziger Gehäuse entsteht.

Köln Mainz 14. Davie Selke muss an der Seitenlinie behandelt werden. Er hat einen Cut am Kopf und bekommt einen Turban.

Stuttgart Dortmund 15. Die Terzić-Auswahl steigert die Genauigkeit in ihren Kombinationen und verschiebt den Schwerpunkt des Geschehens immer weiter in die heimische Hälfte. Im Falle einer Pleite Bayerns gegen Hoffenheim (noch 0:0) kann sie mit einem eigenen Sieg die Tabellenspitze übernehmen.

Leipzig Augsburg 12. Nach kurzer Auszeit ist Kampl wieder zurück auf dem Feld. Der Torschütze kann also weitermachen.

Köln Mainz 13. Nach einem Zweikampf mit Julian Chabot bleibt Anton Stach liegen. Schiedsrichter Benjamin Cortus unterbricht kurz das Spiel, doch es scheint für den Mainzer weiterzugehen.

Bayern Hoffenheim 13. João Cancelo nimmt sich einen Schuss, mit dem er am mitlaufenden Kabak hängenbleibt.

Köln Mainz 12. Erster Vorstoß der Hausherren! Nach einer Flanke von Dejan Ljubicic von der rechten Grundlinie läuft Davie Selke am ersten Pfosten heran, doch Mainz klärt Leder ins Seitenaus.

Bayern Hoffenheim 12. Bei einer Ecke von der rechten Seite stehen sich Pavard und de Ligt ein bisschen im Weg, wodurch die Kugel zum Gegner prallt.

Bayern Hoffenheim 10. Da kann Müller eigentlich selbst schießen! Einen kurzen Chip von Sané verlängert Kimmich per Hacke sehenswert kurz rechts hinaus zu Müller, der sofort zum Achter zurückspielen möchte. Allerdings ist Kimmich darauf nicht vorbereitet, weshalb Hoffenheim klären kann.

Köln Mainz 10. Edimilson Fernandes bringt die erste Ecke von der linken Seite kurz an den ersten Pfosten. Jonas Hector köpft die Kugel sicher aus dem Sechzehner.

Stuttgart Dortmund 12. Haller gegen Bredlow! Nach einem großartigen Zwischenlinienpass Cans auf die rechte Strafraumseite bedient Guerreiro den Ivorer mit einem flachen Kurzpass. Haller schießt aus mittigen zwölf Metern unplatziert auf die halbrechte Ecke. Bredlow reißt den rechten Arm hoch und pariert. Wenig später hält er Brandts Versuch aus halblinken 17 Metern in der rechten Ecke fest.

Stuttgart Dortmund 10. Die Brustringträger bringen in den Anfangsminuten mehr Geschwindigkeit auf den Rasen als der BVB, dem es zudem im Aufbauspiel an Präzision mangelt. Stuttgart hat sich in den ersten 180 Minuten unter Sebastian Hoeneß eine ordentliche Portion Selbstvertrauen erarbeitet.

Köln Mainz 10. Erneut ein langer und hoher Einwurf von Silvan Widmer von der rechten Seite. Timo Hübers ist aber da und Jonas Hector klärt den Ball aus dem Strafraum.

Leipzig Augsburg 10. Tooor für RB Leipzig, 1:1 durch Kevin Kampl

Leipzig gelingt die schnelle Antwort - und der Ausgleich geht zu großen Teilen auf das Konto von Timo Werner, der auf der rechten Außenbahn Uduokhai einfach stehen lässt und scharf an den kurzen Pfosten flankt. Dort prescht Kampl vor Maximilian Bauer mit dem langen Bein in die Flanke und bugsiert die Kugel über die Linie. Bei der Aktion hat der Torschütze von Bauer in der Magengegend getroffen worden, so dass ihm erst einmal die Luft wegbleibt.

Leipzig Augsburg 9. ...Szoboszlai bringt die Kugel herein und findet an der kurzen Ecke des 5ers auch seinen Mitspieler, aber Orban triff den Ball nicht richtig, so dass das Spielgerät über die Torauslinie hoppelt.

Leipzig Augsburg 8. Gouweleeuw klärt im eigenen Strafraum zum ersten Eckball für Leipzig...

Köln Mainz 8. Gelbe Karte für Florian Kainz (1. FC Köln)

Florian Kainz trifft Ludovic Ajorque mit dem Fuß im Gesicht und sieht für das gefährliche Spiel die erste Verwarnung des Spiels.

Bayern Hoffenheim 8. In dieser Anfangsphase probiert es der Rekordmeister immer wieder über die linke Seite mit Coman und Cancelo. Bisher bekommen die Sinsheimer diese Räume aber zu.

Köln Mainz 6. Dejan Ljubicic passt die Kugel an die Strafraumgrenze zu Davie Selke, der mit der Kugel am Bein in den Sechzehner zieht und nach rechts zu Kingsley Schindler legt. Er rutscht dann aber über den Ball und Mainz ist wieder im Ballbesitz.

Stuttgart Dortmund 7. Die Premierenchance hat der VfB! Der durch Führich im Sechzehner an die linke Grundlinie geschickte Millot spielt flach zurück in Richtung Elfmeterpunkt. Nachdem Guirassy verpasst hat, nimmt der unbewachte Vagnoman mit dem linken Fuß etwas überhastet und mit starker Rücklage direkt ab. Er schießt weit an der oberen linken Ecke vorbei.

Bayern Hoffenheim 7. Baumgartner nimmt eine kurze Auszeit, nachdem er die Stirn von Upamecano an die Schläfe bekommt. Nach wenigen Augenblicken geht es weiter.

Köln Mainz 5. Beide Mannschaften tasten sich in den Anfangsminuten noch ab und die Partie findet viel im Mittelfeld statt. Chancen gibt es bisher auf beiden Seiten noch nicht.

Bayern Hoffenheim 5. Vorne nimmt sich Pavard den ersten Abschluss der Partie. Aus etwas mehr als 20 Metern jagt er die Kugel über den rechten Winkel!

Leipzig Augsburg 5. Tooor für FC Augsburg, 0:1 durch Arne Maier

Was für eine kalte Dusche für die Gastgeber! Mit der ersten Offensivaktion gehen die Fuggerstädter in Führung - und wie schön diese herausgespielt ist! Nach einem einfachen Pass auf links ist Iago mit viel Platz ausgestattet und bringt die Kugel passgenau an den Elfmeterpunkt, wo Arne Maier nur noch den Schlappen hinhalten muss. Keine Abwehrchance für Blaswich.

Stuttgart Dortmund 4. Die ersten Momente kommen sehr intensiv daher, sind von einigen hart geführten Zweikämpfen geprägt. So ist Can unglücklich durch Guirassy am linken Schienbein getroffen worden, aber glücklicherweise schnell wieder auf den Beinen.

Leipzig Augsburg 3. Wunderschöner Angriff der Leipziger über die rechte Seite. Werner lässt perfekt in den Lauf von Dominik Szoboszlai abprallen. Der ist frei durch, aber der Winkel ist doch arg spitz. Dennoch gelingt ihm ein guter Abschluss aufs lange Eck. Koubek ist reaktionsschnell mit den Fäusten dran und lenkt die Kugel um den Pfosten.

Bayern Hoffenheim 3. Die erste Ecke der Partie wird den Gästen zugesprochen, nachdem Pavard gegen Baumgartner klärt. Am ersten Pfosten köpfen die Bayern den all aus der Gefahrenzone.

Köln Mainz 3. In den ersten Minuten sucht Mainz gleich den Weg in den Sechzehner, doch der FC steht hinten gut und klärt einen langen Einwurf von Silvan Widmer aus dem Sechzehner.

Bayern Hoffenheim 2. Coman möchte die Seite wechseln, doch schlägt den Ball direkt rechts ins Toraus.

Leipzig Augsburg 1. Die erste Offensivaktion des Spiels gehört den Gastgebern. Timo Werner bekommt den Ball im rechten Strafraum, kann sich dort aber nicht gegen den aufmerksamen Felix Uduokhai durchsetzen.

Stuttgart Dortmund 1. Stuttgart gegen Dortmund – Durchgang eins in der Mercedes-Benz-Arena ist eröffnet!

Stuttgart Dortmund 1. Spielbeginn

Köln Mainz 1. Los geht's! Schiedsrichter Benjamin Cortus pfeift das Spiel an. Mainz stößt an.

Köln Mainz 1. Spielbeginn

Bayern Hoffenheim 1. Das Spiel ist eröffnet. 1899 Hoffenheim stößt bei leichtem Niesel an. Los geht die wilde Fahrt!

Leipzig Augsburg 1. Spielbeginn

Bayern Hoffenheim 1. Spielbeginn

Stuttgart Dortmund Vor wenigen Momenten haben die 22 Hauptdarsteller die Katakomben in Richtung Rasen verlassen.

Bayern Hoffenheim Beide Mannschaften treten hinaus vor das gespannte Publikum der erfolgsverwöhnten Allianz Arena. Es dauert nicht mehr lange!

Leipzig Augsburg In seiner 192. Bundesligapartie an der Pfeife: Marco Fritz. Er wird unterstützt von Dominik Schaal und Marcel Pelgrim.

Leipzig Augsburg Noch mehr gebeutelt ist Roses Gegenüber Enrico Maaßen, der gleich auf eine ganze Reihe von Leistungsträgern verzichten muss: Es fehlen die angeschlagenen Mergim Berisha, Rafal Gikiewicz, Niklas Dorsch und Reece Oxford. Zudem fehlt Ermin Demirovic weiterhin gesperrt. Im Vergleich zur Startelf bei der 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln fehlen Rafał Gikiewicz, Fredrik Jensen sowie Ruben Vargas. Dafür kehrt Mads Pedersen nach seiner Sperre in die Startelf zurück. Im Kasten übernimmt Tomáš Koubek, in der Innenverteidigung Felix Uduokhai.

Bayern Hoffenheim Der international erfahrene Basian Dankert übernimmt die Leitung dieser ungleichen Partie. Dem 42-jährigen Sportwissenschaftler stehen René Rohde und Marcel Unger assistierend zur Seite.

Köln Mainz Auch Mainz-Cheftrainer Bo Svensson rotiert nur einmal gegenüber dem 2:2-Remis gegen Werder Bremen. Für Marcus Ingvartsen (Bank) rückt Karim Onisiwo in die Anfangsformation. Auch dem FSV fehlt ein Spieler verletzt. Jonathan Burkardt laboriert weiter an einem Knochenmarködem im Knie. Außerdem drohen Leandro Barreiro, Andreas Hanche-Olsen, Karim Onisiwo und Anton Stach im nächsten Spiel eine Sperre. Alle vier kassierten in der Saison viermal den gelben Karton.

Bayern Hoffenheim Im Hinspiel leiteten die Bayern die schwarze Serie der TSG ein, durch die Hoffenheim von einem Champions-League-Platz auf den 17. Rang durchgereicht wurde. Mit 0:2 siegte der Rekordmeister in Sinsheim. Damals erzielten die umjubelten Jamal Musiala und Eric Maxim Choupo-Moting die Tore zum Sieg.

Leipzig Augsburg Marco Rose muss seine Startelf im Vergleich zum 1:0-Auswärtssieg bei der Hertha letzte Woche verletzungsbedingt auf zwei Positionen umbauen. Emil Forsberg und Mohamed Simakan fehlen im Kader und werden in der ersten 11 ersetzt durch Lukas Klostermann und Dani Olmo.

Köln Mainz Nur ein Wechsel bei den Hausherren. Chefcoach Steffen Baumgart muss auf den Sechser Ellyes Skhiri verzichten. Er sitzt eine Gelbsperre ab. Für ihn rückt Dejan Ljubicic in die Startelf. Es fehlen Sebastian Andersson (Aufbautraining), Florian Dietz (Reha nach Kreuzbandriss) und Mark Uth (Aufbautraining nach OP). Sperren drohen Eric Martel, Kingsley Schindler und Benno Schmitz. Alle sahen in der Saison schon viermal die Gelbe Karte.

Bayern Hoffenheim Auch Pellegrino Matarazzo nimmt zwei Spielertäusche vor. Im Vergleich zum 2:0 über Schalke 04 stehen Ozan Kabak und Angelo Stiller neu auf dem Platz. Finn Becker sitzt dafür auf der Bank, während Kevin Vogt verletzungsbedingt im Aufgebot der Kraichgauer fehlt.

Stuttgart Dortmund Bei den Westfalen, die das Hinspiel Ende Oktober im Signal-Iduna-Park dank Treffer Bellinghams (2., 53.), Süles (13.), Reynas (44.) und Moukokos (72.) mit 5:0 für sich entschieden und die sechs ihrer bisherigen sieben Saisonniederlagen in der Fremde kassierten, stellt Coach Edin Terzić nach dem 2:1-Heimerfolg gegen den 1. FC Union Berlin verletzungsbedingt einmal um. Özcan ersetzt den wegen Oberschenkelbeschwerden ausfallenden Süle.

Köln Mainz Viel besser läuft es aktuell für die Rheinhessen. Der FSV Mainz 05 ist seit acht Spielen ungeschlagen und holte aus den vergangenen acht Spielen fünf Siege und drei Unentschieden. Zuletzt gab es allerdings drei Unentschieden gegen Hertha BSC (1:1), Freiburg (1:1) und Werder Bremen 2:2) und nur einen 3:0-Sieg gegen RB Leipzig. Damit steht der FSV mit 41 Zählern auf dem achten Rang in der Bundesliga.

Leipzig Augsburg In der heutigen Partie geht es auf beiden Seiten um viel. RB darf sich im Hinblick auf die Champions-League-Qualifikation und dem Druck, den Freiburg und die wiedererstarkten Leverkusener in der Tabelle auf die Ostdeutschen ausüben, keine Blöße gegen den vermeintlichen Außenseiter geben. Die Augsburger dagegen dürfen sich durch den 6-Punkte-Vorsprung vor diesem Spieltag nicht blenden lassen. Bei einer zu erwartenden Niederlage in Leipzig könnte das Polster auf den Relegationsplatz im schlechtesten Fall auf drei Punkte schmelzen.

Bayern Hoffenheim Auf zwei Positionen wechselt Thomas Tuchel im Vergleich zur klaren Niederlage in Manchester. Jamal Musiala und Alphonso Davies müssen nach teils deutlicher Kritik von der Zuschauerschaft erstmal von der Bank aus zuschauen. Dafür beginnen João Cancelo und Routinier Thomas Müller.

Stuttgart Dortmund Auf Seiten der Schwaben, die mit einem dreifachen Punktgewinn mindestens bis morgen Rang 15 einnähmen und die den BVB vor eigenem Publikum letztmals im November 2017 schlugen, hat Trainer Sebastian Hoeneß im Vergleich zum 3:2-Auswärtssieg beim VfL Bochum gezwungenermaßen eine personelle Änderungen vorgenommen. Den wegen eines Infekts fehlenden Ito ersetzt Zagadou.

Bayern Hoffenheim Mit neuem Selbstvertrauen möchte 1899 Hoffenheim dabei helfen, die Münchner wieder vom Thron der Liga zu stoßen, wobei der Fokus der Kraichgauer noch immer auf der eigenen prekären Lage liegen dürfte. Zwar konnte Hoffenheim zuletzt mit drei Siegen in Folge aus der Abstiegszone klettern, mit ein wenig Pech schrumpft der Vorsprung auf den Relegationsrang an diesem Wochenende aber wieder auf zwei Punkte. Es gilt also, den jüngsten Schwung mitzunehmen und bei angeschlagenen Bayern irgendwie zu punkten.

Stuttgart Dortmund Borussia Dortmund scheint die großen Enttäuschungen, nämlich die klare 2:4-Pleite im Spitzenspiel beim FC Bayern München sowie das Ausscheiden aus dem DFB-Pokal durch die verdiente 0:2-Niederlage beim RB Leipzig, gut verdaut zu haben, denn das jüngste Bundesligaheimspiel gegen den 1. FC Union Berlin endete mit einem 2:1-Heimerfolg. Die Schwarz-Gelben bleiben Tabellenführer FC Bayern München weiterhin dicht auf den Fersen.

Köln Mainz Köln beendete nach sechs sieglosen Spielen am vergangenen Wochenende mit einem 3:1-Erfolg gegen den FC Augsburg seine Negativserie. Zuvor hatte die Mannschaft von Cheftrainer Steffen Baumgart nur gegen Union Berlin (0:0) und Borussia Mönchengladbach (0:0) gepunktet. Mit dem Sieg befreiten sich die Rheinländer ein wenig im Abstiegskampf und stehen jetzt mit 31 Punkten auf dem zwölften Rang. Mit einem Sieg heute gegen Mainz könnte der FC auf den elften Rang vorrücken.

Stuttgart Dortmund Nachdem der VfB Stuttgart durch die magere Ausbeute von nur einem Punkt in fünf Partien an das Tabellenende der Bundesliga abgestürzt war und sich schon wieder von Bruno Labbadia getrennt hatte, verlief die erste Woche unter dessen Nachfolger Sebastian Hoeneß äußerst erfolgreich. Nach dem durch einen 1:0-Auswärtssieg beim 1. FC Nürnberg gesicherten Einzug in das DFB-Pokal-Halbfinale gewannen die Brustringträger das Kellerduell beim VfL Bochum mit 3:2 und gerieten wieder in Sichtweite zum direkten Klassenerhalt.

Bayern Hoffenheim Die Nerven liegen Blank bei den Bayern! Nach der 3:0-Niederlage gegen Manchester City droht nun der zweite geplatzte Titeltraum seit der noch immer jungen Amtsübernahme von Thomas Tuchel. Unglücklicherweise war der offizielle Grund für den Trainerwechsel, die Chancen aufs Triple zu erhöhen, was gründlich schiefgelaufen ist. Dazu wirkt der Verein zerstritten, nachdem Sadio Mané Mitspieler Leroy Sané die Lippe blutig geschlagen hatte. Die Berichte dazu kamen so schnell ans Tageslicht, als säßen die Reporter mit in der Münchner Kabine. Bei all dem Trubel geht fast unter, dass der Rekordmeister nach wie vor an der Tabellenspitze steht.

Bayern Hoffenheim Bayern München will zurück in die Spur finden. Um 15:30 Uhr stellt sich 1899 Hoffenheim in den Weg. Herzlich willkommen!

Stuttgart Dortmund Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Der VfB Stuttgart fordert am 28. Spieltag Borussia Dortmund heraus. Schwaben und Westfalen stehen sich ab 15:30 Uhr auf dem Rasen der Mercedes-Benz-Arena gegenüber.

Köln Mainz Herzlich willkommen zu den Samstagnachmittagsspielen des 28. Spieltages in der 1. Bundesliga in der Saison 2022/23. Der 1. FC Köln trifft um 15.30 Uhr auf den FSV Mainz 05. Schiedsrichter Benjamin Cortus leitet die Partie.

Leipzig Augsburg Zum 18. Mal treffen die beiden Teams zu einem Pflichtspiel aufeinander, zum 14. Mal in der Bundesliga. Die Bilanz der Fuggerstädter gegen die Leipziger ist erwartungsgemäß negativ. In der Bundesliga gab es 7 RB-Siege, 5 Unentschieden und nur einen Sieg der Augsburger. In Leipzig sieht die Statistik noch schlechter für die Gäste aus: Lediglich einen Punkt konnten sie in 7 Auftritten - bei einer Tordifferenz von 13:3 in der Red Bull Arena ergattern