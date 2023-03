Augsburg Schalke 90. +10 Fazit:

Nach 100 gespielten Minuten trennen sich der FC Augsburg und Schalke 04 mit einem 1:1! Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit leistete sich Ralf Fährmann sechs Minuten nach Wiederanpfiff einen schlechten Abschlag, den die Fuggerstädter in Person von Arne Maier prompt zum 1:0 ausnutzten. Die Freude wehrte aber nicht lang, weil Vorlagengeber Ermedin Demirović kaum 120 Sekunden später vom Platz flog! In der Folge lief Schalke lange Zeit erfolglos an, ehe Terodde gegen einen stürmischen Gouweleeuw einen Strafstoß herausholte. Marius Bülter behielt in all dem Trubel die Ruhe und sorgte für den späten Ausgleich. Damit bleibt Schalke 17. und im Jahr 2023 weiter ungeschlagen. Gleichzeitig hält sich Augsburg die Konkurrenz weitestgehend vom Leib. Es können also alle zufrieden sein, obwohl niemand wirklich glücklich ist.

Stuttgart Wolfsburg 90. +5 Fazit:

Der VfB Stuttgart muss eine weitere bittere Pleite hinnehmen. Mit 1:0 verlieren die Schwaben ihr Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Ausgerechnet der ehemalige Stuttgarter Omar Marmoush sorgt in einer schwachen Partie für die Entscheidung und stürzt seine ehemaligen Mitspieler ganz tief in den Tabellenkeller. Aus neutraler Sicht hätte die Partie am Ende wohl weder einen Treffer noch einen Sieger verdient gehabt. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken zwischen den Strafräumen, Torszenen gab es so gut wie gar nicht. Wenn allerdings so etwas wie Gefahr vor dem Tor aufkam, dann doch durch den VfL Wolfsburg, der im letzten Drittel zumindest etwas zielstrebiger wirkte. Aus diesem Blickwinkel kamen wenn überhaupt nur die Wölfe für den Sieg in Frage, ein Remis wäre aber wohl gerechter gewesen. Den Wölfen wird das am Ende egal sein, denn mit ihrem Sieg bleiben sie dran am internationalen Geschäft, während Stuttgart als Tabellenletzter in die Länderspielpause geht.

Bochum Leipzig 90. +4 Fazit:

Der VfL Bochum ringt den RB Leipzig mit 1:0 nieder und baut den Vorsprung auf die Abstiegszone am 25. Spieltag auf vier Punkte aus. Nach dem torlosen Pausenunentschieden erwischten die Hausherren den deutlich besseren Wiederbeginn und rissen durch Mašović, der mit der Stirn nach einer Parade Blaswichs abstaubte, schnell die Führung an sich (49.). In der Folge wurden die Sachsen allmählich wieder kontrollierender, doch sie brachten trotz vieler Szenen im heimischen Sechzehner kaum gefährliche Bälle auf Riemanns Gehäuse. Der Ruhrpottklub hielt die Intensität hoch, war in der Lage, einige entlastende Phasen einzustreuen und hielten den knappen Vorsprung lange Zeit verhältnismäßig souverän. Erst ganz spät löste sich beim Gast der offensive Knoten; Forsberg (90.), Orban und Olmo (90.+1) sowie Silva (90.+2) vergaben Gelegenheiten der höchsten Güteklasse. Der VfL Bochum reist nach der Länderspielpause zur SG Eintracht Frankfurt. Der RB Leipzig empfängt dann den 1. FSV Mainz 05. Einen schönen Abend noch!

Augsburg Schalke 90. +10 Spielende

Augsburg Schalke 90. +10 Von der linken Seitenlinie schlägt Mohr eine klasse Flanke vors Tor, doch die fliegt zwischen drei Schalkern hindurch!

Augsburg Schalke 90. +8 Schlager lässt hier noch ein paar Sekunden extra spielen. Doch die Schalker Pässe in den Strafraum sind zu ungenau.

Augsburg Schalke 90. +6 Schalke will mehr und drückt nach vorne. Da geht wieder ein Mann in Königsblau zu Boden. Diesmal ist es Frey und Schlager denkt schon kurz über einen zweiten Elfmeter nach, ehe er erstmal Ecke anzeigt. Die Entscheidung wird auch vom VAR bestätigt.

Stuttgart Wolfsburg 90. +5 Spielende

Hoffenheim Hertha BSC 90. +3 Fazit:

Schiedsrichter Willenborg pfeift das Spiel ab. Die TSG Hoffenheim gewinnt am Ende verdient mit 3:1 im Kellerduell gegen Hertha BSC. Die Gastgeber starteten schwungvoll und erspielten sich mehrere Großchancen, die jedoch ungenutzt blieben. Ein Handelfmeter brachte schließlich die Führung, den Kramarić verwandelte. Kurz vor der Pause erhöhte der Kroate erneut vom Punkt nach einem Foul von Uremović an Bebou. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel machte Bebou den dritten Treffer und damit den Sieg perfekt, was auch nicht der Platzverweis von Dabbur und der Hertha-Treffer von Jovetić kurz vor Schluss verhindern konnten. Die TSG Hoffenheim holt damit Big-Points im Abstiegskampf und gibt die Rote Laterne an den VfB Stuttgart ab. Die Hertha rutscht durch die Niederlage auf den Relegationsplatz ab. Vielen Dank fürs Mitlesen und noch einen schönen Samstag!

Stuttgart Wolfsburg 90. +5 Weil es nicht danach aussieht, als könne Stuttgart hier noch den Lucky Punch landen, werfen wir einen kurzen Blick nach Augsburg, wo Schalke soeben den Ausgleich erzielte. Aktuell sind die Schwaben damit Tabellenletzter.

Bochum Leipzig 90. +4 Spielende

Stuttgart Wolfsburg 90. +3 Es gibt nochmal einen Eckball. Alle Stuttgarter, inklusive Keeper Bredlow sind vorne. Der Ball von Sosa findet aber nur einen Wolfsburger. Von der anderen Seite fliegt die Kugel nochmal in die Mitte, doch Freund und Feind verpassen den Ball.

Bochum Leipzig 90. +3 Leipzig bringt eine wahnsinnige Schlussoffensive auf den Rasen und ist dem Treffer so nahe wie nie. Bochum kommt überhaupt nicht mehr hinten raus und schleppt sich dem Abpfiff entgegen.

Bochum Leipzig 90. +2 Silva scheitert am Innenpfosten! Nachdem Szoboszlai mit einem tollen Dribbling durch das offensive Zentrum drei Bochumer ausgespielt hat, spitzelt ihm Kollege Silva den Ball aus zwölf Metern vom Fuß und in Richtung der linken Ecke. Für den geschlagenen Torhüter Riemann rettet das Aluminium.

Hoffenheim Hertha BSC 90. +3 Spielende

Augsburg Schalke 90. +3 Tooor für FC Schalke 04, 1:1 durch Marius Bülter

Alles eskaliert und Bülter behält die Ruhe! Während Gikiewicz aus Sicht des Schützen nach rechts springt, schiebt Bülter die Kugel sicher ins untere linke Eck!

Augsburg Schalke 90. +3 Gelbe Karte für Michael Frey (FC Schalke 04)

Vor dem Straftstoß zettelt Frey noch ein kleines Rudel an, weshalb er die Gelbe Karte sieht.

Augsburg Schalke 90. +2 Stefan Reuter sieht auch noch Gelb auf der Bank der Augsburger!

Stuttgart Wolfsburg 90. +1 Es gibt nochmal satte fünf Minuten oben drauf. Eine recht üppige Nachspielzeit, die nur mit den Wechseln zu erklären ist. Den Stuttgartern wird es egal sein, sie haben nochmal eine Hand voll Minuten, um für das 1:1 zu sorgen.

Bochum Leipzig 90. +1 Riemann mit der nächsten Glanztat! Orban nickt nach einer Eckstoßflanke von der linken Fahne aus zentralen neun Metern auf die rechte Ecke. Riemann lässt den Aufsetzer zur Seite abklatschen; aus spitzem Winkel schießt ihn dann Olmo an.

Bochum Leipzig 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Der Nachschlag an der Castroper Straße soll 240 Sekunden betragen.

Hoffenheim Hertha BSC 90. +2 Tooor für Hertha BSC, 3:1 durch Stevan Jovetić

Die Hertha betreibt Ergebniskosmetik und trifft doch noch. Hoffenheim kann einen langen Pass nicht richtig verteidigen, sodass die Kugel zum eingewechselten Jovetić kommt, der vorbei an drei Gegenspielern links in den Strafraum marschiert und trocken unten rechts ins Eck trifft.

Stuttgart Wolfsburg 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Bochum Leipzig 90. Forsberg mit der Großchance zum Ausgleich! Der Schwede springt nach Szoboszlais Flanke von rechts aus mittigen zwölf Metern einen Kopfball, der zentral auf den Heimkasten segelt. Riemann lenkt den Ball mit der rechten Hand über die Latte.

Augsburg Schalke 90. +2 Gelbe Karte für Jeffrey Gouweleeuw (FC Augsburg)

Die Karte ist ebenfalls schwer zuzuordnen, weil sie so spät nach dem Foul kam. Das riecht auch nach Meckern!

Bochum Leipzig 88. Olmo lässt die Heimfans zittern! Der Spanier packt aus halblinken 20 Metern einen flatterhaften Schuss mit dem rechten Spann aus, der zwar zentral auf den Heimkasten rauscht, Riemann aber trotzdem alles abverlangt. Bochums Keeper sichert den Ball erst im Nachfassen und kurz vor dem heranstürmenden Silva.

Augsburg Schalke 90. +1 Gelbe Karte für Irvin Cardona (FC Augsburg)

Entweder hat sich Cardona hier als erster und zu vehement beschwert oder er hat davor ein Foul begangen. Jedenfalls wird er verwarnt.

Hoffenheim Hertha BSC 90. +1 Drei Minuten werden nachgespielt. Grund dafür sind mehrere kleinere Verletzungsunterbrechungen.

Augsburg Schalke 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 8

Hoffenheim Hertha BSC 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Augsburg Schalke 90. Schlager zeigt auf den Punkt! Es gibt Elfmeter! Gouweleeuw geht zu energisch in den Zweikampf mit Terodde, der sogar mit dem Rücken zum Tor steht! Unnötig, da so hart einzusteigen!

Stuttgart Wolfsburg 89. Für die letzten Minuten kommt nun nochmal Pfeiffer ins Spiel. Volle Offensive also beim VfB, der hier unbedingt den Ausgleich will.

Stuttgart Wolfsburg 88. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Luca Pfeiffer

Augsburg Schalke 89. Nach einer Ecke von rechts kommt Jenz zum Kopfball, aber vor ihm ist sehr viel Betrieb! So setzt er das Ding über die Latte!

Stuttgart Wolfsburg 88. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Genki Haraguchi

Stuttgart Wolfsburg 86. Ein lautes "HAAAAND" hallt durch das Rund! Nach einem Abschluss von Millot geht der Ball an die Schulter von Bornauw. Der Abwehrmann hatte seinen Arm hinter dem Rücken, zuckt aber zumindest in Richtung des Balles. Nach Rücksprache mit dem VAR bleibt Brych dabei, hier keinen Elfmeter zu geben. Eine vertretbare, wenn auch schwere Entscheidung.

Bochum Leipzig 87. Einwechslung bei VfL Bochum: Vassilios Lampropoulos

Bochum Leipzig 87. Auswechslung bei VfL Bochum: Patrick Osterhage

Augsburg Schalke 88. Renato Veiga schießt diesen Freistoß tatsächlich direkt Richtung Tor, findet aber nur das Hintertornetz. Der Versuch war zu hoch.

Augsburg Schalke 87. Etwa 25 Meter vor dem Tor holt Pedersen den nächsten Freistoß heraus. Man muss es den Hausherren lassen, dass sie hier immer wieder den Weg in die Offensive finden.

Bochum Leipzig 86. Gelbe Karte für Kevin Kampl (RB Leipzig)

Nach einem ausgebliebenen Freistoßpfiff beschwert sich Kampl dermaßen lautstark beim Unparteiischen Sascha Stegemann, dass ihm dieser die Gelbe Karte zeigt.

Hoffenheim Hertha BSC 88. Die Schlussminuten laufen und beide Mannschaften scheinen sich mit dem Ergebnis abgefunden zu haben. Wird es hier nochmal gefährlich?

Bochum Leipzig 85. ... die findet zwar den Weg zu Gvardiol, doch dessen unkontrollierter Kopfball segelt harmlos ins rechte Toraus.

Bochum Leipzig 84. ... Szoboszlais Ausführung auf die entfernte Strafraumseite landet bei Forsberg, dessen Direktabnahme durch Osterhage zu einer weiteren Ecke abgefälscht wird...

Augsburg Schalke 85. Torschütze Maier muss vom Platz und hält sich die rechte Wade. Hoffentlich ist das nichts Ernstes.

Bochum Leipzig 84. Henrichs erzwingt über den rechten Flügel einen Eckstoß...

Stuttgart Wolfsburg 84. Etwas mehr als fünf Minuten sind noch auf der Uhr und Stuttgart drückt von der gesamten Spielanlage zwar auf den Ausgleich, kommt allerdings weiterhin überhaupt nicht in die Gefahrenzone. Für die Gastgeber gibt es so gut wie keine Abschlussmöglichkeit innerhalb des Sechzehners.

Augsburg Schalke 85. Einwechslung bei FC Augsburg: Mads Pedersen

Hoffenheim Hertha BSC 85. Gelbe Karte für Maximilian Mittelstädt (Hertha BSC)

Mittelstädt kann Kadeřábek auf der rechten Seite nur mit einem Foul stoppen und wird verwarnt.

Augsburg Schalke 85. Auswechslung bei FC Augsburg: Arne Maier

Hoffenheim Hertha BSC 84. TSG-Coach Matarazzo wechselt nochmal dreifach: Mit Angeliño, Delaney und Bičakčić sind jetzt drei frische Kräfte für die Schlussphase auf dem Platz.

Stuttgart Wolfsburg 82. Weil sich Otavio bei einem langen Schritt wohl gezerrt hat, ist nun Bornauw mit von der Partie. Zudem soll offensiv nun Wind für Entlastung sorgen. Für ihn geht der Schütze des bisher Goldenen Tores vom Rasen.

Bochum Leipzig 82. Einwechslung bei RB Leipzig: David Raum

Hoffenheim Hertha BSC 83. Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Thomas Delaney

Bochum Leipzig 82. Auswechslung bei RB Leipzig: Marcel Halstenberg

Hoffenheim Hertha BSC 83. Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Angelo Stiller

Bochum Leipzig 82. Einwechslung bei RB Leipzig: Amadou Haïdara

Hoffenheim Hertha BSC 83. Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Ermin Bičakčić

Bochum Leipzig 82. Auswechslung bei RB Leipzig: Konrad Laimer

Hoffenheim Hertha BSC 83. Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Kevin Vogt

Augsburg Schalke 82. Die Ecke wird nur kurz geklärt, sodass Engels nahe am rechten Sechzehnereck einfach mal abzieht und das Spielgerät Richtung Tribüne pfeffert.

Hoffenheim Hertha BSC 83. Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Angeliño

Stuttgart Wolfsburg 82. Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Jonas Wind

Stuttgart Wolfsburg 82. Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Omar Marmoush

Hoffenheim Hertha BSC 83. Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Robert Skov

Augsburg Schalke 82. Iago erhält viel Applaus, nachdem er linksaußen einen Eckstoß herausholt. Das bringt viel Zeit.

Stuttgart Wolfsburg 81. Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Sebastiaan Bornauw

Bochum Leipzig 80. Das Letsch-Team kann es bislang verhindern, in dieser Schlussphase dauerhaft unter Druck zu geraten. Immer wieder verlagert er das Geschehen in die gegnerische Hälfte und verschafft den Abwehrspielern so Zeit zum Verschnaufen.

Stuttgart Wolfsburg 81. Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Paulo Otávio

Augsburg Schalke 81. Nächste Flanke und diesmal finden die Schalker den Kopf von Michael Frey. Der ist aber zu zentral platziert und so eine leichte Beute für Gikiewicz.

Hoffenheim Hertha BSC 82. Hertha drückt nochmal aufs Gaspedal und setzt sich am Hoffenheim-Strafraum fest. Schließlich wird Mittelstädt links im Strafraum freigespielt, der wuchtig aufs lange Ecke feuert. Baumann ist schnell unten und wehrt den Schuss zur Ecke ab, die nichts einbringt.

Bochum Leipzig 78. Olmo aus der zweiten Reihe! Dem Spanier fällt ein aufspringender Ball im offensiven Zentrum vor die Füße. Er wandelt ihn in einen rechten Spannschuss um, der aus gut 18 Metern recht klar über den rechten Winkel rauscht.

Hoffenheim Hertha BSC 80. Das Geschehen spielt sich vor allem zwischen den Strafräumen ab, was vor allem der TSG zu Gute kommt. Die Gastgeber haben das Spiel voll im Griff und lassen nichts anbrennen. Auch beiden Seite gibt es in dieser Phase des Spiels wenige Highlights.

Stuttgart Wolfsburg 78. Millot versucht es aus 25 Metern einfach Mal, doch der Ball ist einer für Koen Casteels, der das Leder zunächst nach vorne prallen lässt, im Nachfassen aber zur Stelle ist.

Augsburg Schalke 78. Gelbe Karte für Rafał Gikiewicz (FC Augsburg)

So lange braucht der Schlussmann der Fuggerstädter noch gar nicht, aber Schlager ist heute sehr konsequent und darauf bedacht, Fehlverhalten bereits im Ansatz zu ersticken. Das merkt nun auch Rafał Gikiewicz bei seinem leichten Zeitspiel.

Augsburg Schalke 77. Die Gäste sind es nicht gewohnt, vorne den Ball laufen zu lassen und nach Lücken zu suchen. Das merkt man hier eindeutig. Viele Flanken werden geschlagen. Eine davon fliegt hoch ins Toraus. Gikiewicz stößt ab.

Stuttgart Wolfsburg 77. Labbadia stärkt hinten raus nochmal das Zentrum. Für den offensiveren Felx Nmecha ist nun Josuha Guilavogui mit von der Partie und soll für mehr Stabilität sorgen.

Stuttgart Wolfsburg 76. Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Josuha Guilavogui

Stuttgart Wolfsburg 76. Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Felix Nmecha

Bochum Leipzig 75. Gelbe Karte für Dani Olmo (RB Leipzig)

Der eben eingewechselte Spanier steigt Stafylidis unweit der Mittellinie auf dessen linken Fuß. Referee Sascha Stegemann stand direkt daneben und ahndet das schmerzhafte Einsteigen mit einer Gelben Karte.

Stuttgart Wolfsburg 75. Sollten die Schwaben in der Schlussviertelstunde im Übrigen nicht noch für den Ausgleich oder mehr sorgen können, würde man nach aktuellem Stand auf einem Abstiegsplatz in die Länderspielpause gehen. Weil Hoffenheim gegen Hertha BSC wohl gewinnen wird, fällt das Team von Bruno Labbadia aktuell auf Rang 17 zurück.

Hoffenheim Hertha BSC 77. Doppeltorschütze Kramarić verlässt das Feld. Für ihn ist Becker in der Partie und soll vor allem Defensiv für Stabilität sorgen.

Augsburg Schalke 75. Maaßen wechselt in allen Mannschaftsteilen und möchte damit vermutlich ein gesundes Anlaufverhalten sichern.

Hoffenheim Hertha BSC 76. Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Finn Becker

Bochum Leipzig 72. Marco Roses Joker Nummer zwei und drei sind Olmo und Henrichs, die Werner und Simakan ersetzen.

Hoffenheim Hertha BSC 76. Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Andrej Kramarić

Hoffenheim Hertha BSC 75. Die Hertha wird wieder aktiver und bekommt eine Ecke von rechts, die Lukébakio auf den ersten Pfosten bringt. Brooks ist hellwach und köpft den Ball aus der Gefahrenzone.

Augsburg Schalke 74. Einwechslung bei FC Augsburg: Irvin Cardona

Augsburg Schalke 74. Auswechslung bei FC Augsburg: Ruben Vargas

Augsburg Schalke 74. Einwechslung bei FC Augsburg: Julian Baumgartlinger

Augsburg Schalke 74. Auswechslung bei FC Augsburg: Elvis Rexhbeçaj

Augsburg Schalke 74. Einwechslung bei FC Augsburg: Dion Beljo

Augsburg Schalke 74. Auswechslung bei FC Augsburg: Mërgim Berisha

Bochum Leipzig 71. Einwechslung bei RB Leipzig: Benjamin Henrichs

Hoffenheim Hertha BSC 73. Einwechslung bei Hertha BSC: Wilfried Kanga

Bochum Leipzig 71. Auswechslung bei RB Leipzig: Mohamed Simakan

Hoffenheim Hertha BSC 73. Auswechslung bei Hertha BSC: Suat Serdar

Stuttgart Wolfsburg 71. Etwas weniger als 20 Minuten sind regulär noch auf der Uhr. Bringt der VfL Wolfsburg die Führung über die Zeit oder kann Stuttgart doch noch Punkte in der heimischen Mercedes-Benz Arena behalten?

Bochum Leipzig 70. Einwechslung bei RB Leipzig: Dani Olmo

Hoffenheim Hertha BSC 72. Hertha fand in den vergangenen Minuten überhaupt nicht mehr statt. Ändert sich das durch den Platzverweis?

Bochum Leipzig 70. Auswechslung bei RB Leipzig: Timo Werner

Bochum Leipzig 70. Auf Seiten der Hausherren sollen Holtmann, Kunde und Förster mithelfen, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Antwi-Adjei, Asano Stöger sehen sich den Rest der Partie von der Bank aus an.

Bochum Leipzig 69. Einwechslung bei VfL Bochum: Philipp Förster

Bochum Leipzig 69. Auswechslung bei VfL Bochum: Kevin Stöger

Bochum Leipzig 69. Einwechslung bei VfL Bochum: Pierre Kunde

Bochum Leipzig 69. Auswechslung bei VfL Bochum: Takuma Asano

Bochum Leipzig 69. Einwechslung bei VfL Bochum: Gerrit Holtmann

Augsburg Schalke 71. Terodde lässt den Ausgleich liegen! Von der rechten Seite flankt Zalazar den Ball scharf flach vors Tor, wo Terodde sich gerade zurückfallen lässt. Dadurch steht er nicht zu 100 Prozent perfekt zum Ball und schiebt ihn aus kurzer Distanz rechts vorbei!

Bochum Leipzig 69. Auswechslung bei VfL Bochum: Christopher Antwi-Adjei

Hoffenheim Hertha BSC 71. Rote Karte für Munas Dabbur (1899 Hoffenheim)

Der Arbeitstag von Dabbur ist nach wenigen Sekunden wieder zu Ende. In Höhe der Mittellinie springt Dabbur mit beiden Beinen voraus Lukébakio in die Hacken - klare Sache!

Bochum Leipzig 69. Forsberg soll frischen Wind in die Leipziger Offensive bringen. Der Schwede kommt für den glücklosen Poulsen.

Bochum Leipzig 68. Einwechslung bei RB Leipzig: Emil Forsberg

Bochum Leipzig 68. Auswechslung bei RB Leipzig: Yussuf Poulsen

Augsburg Schalke 69. Mit Blick auf die Unterbrechungen dürften schon jetzt sechs, sieben Minuten Nachspielzeit feststehen.

Hoffenheim Hertha BSC 70. Auch TSG-Trainer Matarazzo wechselt zum ersten Mal: Dabbur ist jetzt für Baumgartner im Spiel.

Hoffenheim Hertha BSC 69. Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Munas Dabbur

Augsburg Schalke 68. Angesichts der Verletzungshistorie von Brunner wird der Außenverteidiger geschützt, obwohl er vermutlich hätte weiterspielen können. Aydin ist für ihn neu dabei.

Stuttgart Wolfsburg 67. Die neu formierten Schwaben müssen sich nun natürlich erstmal sortieren. Für den Moment haben die Stuttgarter zumindest viel Ballkontrolle, auch wenn es noch nicht wirklich nach vorne geht.

Hoffenheim Hertha BSC 69. Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Christoph Baumgartner

Bochum Leipzig 66. Silva ist auf der linken Strafraumseite Adressat eines Flugballs vom rechten Flügel. Er packt aus 14 Metern mit dem rechten Spann einen Volleyschuss aus, der für die kurze Ecke bestimmt ist. Dort packt Riemann sicher zu.

Augsburg Schalke 67. Einwechslung bei FC Schalke 04: Simon Terodde

Augsburg Schalke 67. Auswechslung bei FC Schalke 04: Kenan Karaman

Stuttgart Wolfsburg 63. Das sieht man auch nicht allzu häufig. Bruno Labbadia wirft seine Startelf über den Haufen und nimmt gleich vier Wechsel auf einen Streich vor. Den Platz verließen Anton, Führich, Dias und Karazor. Neu im Spiel sind dafür Tomas, Coulibaly, Millot und Vagnoman, der jüngst in den DFB-Kader für die Länderspielpause berufen wurde.

Augsburg Schalke 67. Einwechslung bei FC Schalke 04: Mehmet-Can Aydın

Augsburg Schalke 67. Auswechslung bei FC Schalke 04: Cédric Brunner

Augsburg Schalke 67. Auch der Augsburger trabt zur Seitenlinie. Die Schäden scheinen glücklicherweise nur oberflächlich zu sein und auch der Schiedsrichter gibt sein Okay.

Bochum Leipzig 65. Bochum hat noch eine lange letzte halbe Stunde vor sich, setzt seine wahnsinnig leidenschaftliche Leistung im Defensivverbund aber bislang fort. Mit aller Macht will der VfL verhindern, dass die Roten Bullen ausgleichen.

Augsburg Schalke 66. Während Rexhbeçaj einen Turban angelegt bekommt, sieht es bei Brunner etwas besser aus. Für die Behandlung haben sie ihm die Maske abgenommen, jetzt geht er an die Seitenlinie.

Stuttgart Wolfsburg 62. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Josha Vagnoman

Stuttgart Wolfsburg 62. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Waldemar Anton

Stuttgart Wolfsburg 62. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Tiago Tomás

Hoffenheim Hertha BSC 66. Doppelwechsel auf Seiten der Hertha: Boateng und Kenny ersetzten die schwachen Richter und Plattenhardt.

Augsburg Schalke 64. Brunner und Rexhbeçaj knallen im Luftduell mit den Köpfen aneinander. Das sieht sehr übel aus. Beim Augsburger läuft bereits Blut und Brunner spielt ja ohnehin mit einer Gesichtsmaske.

Stuttgart Wolfsburg 62. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Chris Führich

Hoffenheim Hertha BSC 65. Einwechslung bei Hertha BSC: Jonjoe Kenny

Stuttgart Wolfsburg 62. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Enzo Millot

Stuttgart Wolfsburg 62. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Atakan Karazor

Hoffenheim Hertha BSC 65. Auswechslung bei Hertha BSC: Marco Richter

Hoffenheim Hertha BSC 65. Einwechslung bei Hertha BSC: Kevin-Prince Boateng

Stuttgart Wolfsburg 62. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Tanguy Coulibaly

Hoffenheim Hertha BSC 65. Auswechslung bei Hertha BSC: Marvin Plattenhardt

Stuttgart Wolfsburg 62. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Gil Dias

Augsburg Schalke 63. Einwechslung bei FC Schalke 04: Tobias Mohr

Bochum Leipzig 62. Asano mit der Direktabnahme! Infolge seines nächsten Durchbruchs auf links bedient Antwi-Adjei den Japaner mit einer flachen Rückgabe auf die nahe Sechzehnerseite. Asano schießt den Ball aus 13 Metern mit dem linken Innenrist knapp über die Latte.

Augsburg Schalke 63. Auswechslung bei FC Schalke 04: Henning Matriciani

Hoffenheim Hertha BSC 63. Christensen verhindert das vierte Gegentor! Die TSG setzt sich am Strafraum der Hertha fest und findet schließlich Stiller, der kurz vor dem Sechzehner wuchtig aufs Tor feuert. Christensen kann den strammen Schuss über die Latte lenken. Die darauffolgende Ecke bringt nichts ein.

Augsburg Schalke 63. Gelbe Karte für Moritz Jenz (FC Schalke 04)

Beim Versuch, offensiv am Ball zu bleiben, reißt Jenz seinen Gegenspieler sehr aggressiv um und wird ebenfalls zurecht verwarnt.

Augsburg Schalke 62. Gelbe Karte für Ruben Vargas (FC Augsburg)

Vargas rutscht weg und dadurch seinem Gegenspieler in die Parade. Das gibt ebenfalls Gelb.

Stuttgart Wolfsburg 62. Blicken wir nochmal zurück auf den Treffer zum 1:0. Ausgerechnet Omar Marmoush zeichnete sich hier zum wiederholten Male als Torschütze aus. Schon beim 3:2-Erfolg der Wölfe im Hinspiel hatte der ehemalige Stuttgarter getroffen. Damals wie heute jubelte er gegen seinen Ex-Klub nur verhalten.

Augsburg Schalke 61. Königsblau sucht nach der Lücke. Auch per Eckball macht Augsburg zu. Es bleibt noch eine halbe Stunde.

Bochum Leipzig 59. Thomas Letsch nimmt den platzverweisgefährdeten Soares vom Rasen und ersetzt ihn in der Defensivabteilung durch Heintz.

Stuttgart Wolfsburg 59. Wolfsburg besetzt die Außen neu. Für Kaminski und Wimmer, die ja beide neu in der Startelf waren sind nun Baku und Paredes mit dabei und sorgen auf den Flügeln für frischen Wind.

Bochum Leipzig 58. Einwechslung bei VfL Bochum: Dominique Heintz

Bochum Leipzig 58. Auswechslung bei VfL Bochum: Danilo Soares

Bochum Leipzig 58. Silva verpasst knapp! Szoboszlai tankt sich über rechts an die Grundlinie und produziert einen harten Flachpass vor den langen Pfosten. Dort will Silva mit dem rechten Innenrist einschieben, kommt aber nicht an den Ball heran.

Stuttgart Wolfsburg 58. Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Kevin Paredes

Hoffenheim Hertha BSC 60. Die Atmosphäre auf den Rängen am heutigen Nachmittag ist fantastisch. Auch viele Anhänger aus der Hauptstadt sind mit nach Sinsheim gereist, dem Spielverlauf entsprechend sind aber nur die Hoffenheim-Fans akustisch zu vernehmen.

Stuttgart Wolfsburg 58. Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Jakub Kamiński

Stuttgart Wolfsburg 58. Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Ridle Baku

Stuttgart Wolfsburg 58. Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Patrick Wimmer

Bochum Leipzig 57. Antwi-Adjei sucht Hofmann! Der Ex-Paderborner taucht auf dem linken Flügel auf und flankt scharf an die Fünferkante. Fort kommt Kollege Hofmann nur einen Schritt zu spät, um aus bester Lage zu köpfen.

Augsburg Schalke 58. Die Hausherren sind jetzt erstmal in der Defensive. Gikiewicz schnappt sich eine flache Flanke von der linken Seite.

Hoffenheim Hertha BSC 57. Geiger schaltet schnell um und schickt Bebou auf der linken Seite, der sich mit viel Tempo in Richtung Christensen aufmacht. Rogel hat aufgepasst und kann den schnellen Angriff durch eine tolle Grätsche unterbinden.

Bochum Leipzig 55. Die Roten Bullen berappeln sich langsam wieder, zeigen sich aber auch nach dem Seitenwechsel oft beeindruckt von der kompromisslosen Herangehensweise des Ruhrpottklubs. Der hat den Vorsprung auf Rang 16 in der Live-Tabelle durch den Treffer auf vier Zähler verdoppelt.

Augsburg Schalke 56. Erst jetzt geht Krauß an die Seitenline. Der hat einen satten Treffer im Gesicht abbekommen und blutet auch an der Nase. Es dürfte trotzdem gleich für ihn weitergehen.

Stuttgart Wolfsburg 56. Tooor für VfL Wolfsburg, 0:1 durch Omar Marmoush

Nach einem Ballverlust in der Offensive fliegt Stuttgart der Ball um die Ohren. Ein langer Schlag wird im Zentrum zu Marmoush verlängert, der in Richtung Tor zieht und dabei überhaupt nicht attackiert wird. Aus knapp 25 Metern zieht er dann einfach mal ab und trifft in die linke untere Ecke.

Stuttgart Wolfsburg 56. Die Anhänger des VfB machen hier unentwegt Stimmung und versuchen ihr Möglichstes, um die Mannschaft nach vorne zu pushen. Stuttgart ist aber vor allem defensiv gefordert bisher.

Augsburg Schalke 55. Eben noch die Vorlage, jetzt schon in den Katakomben verschwunden. Wie im Hinspiel muss Augsburg in Unterzahl weiterspielen. Damals legten die heutigen Gastgeber aber noch einen Treffer in Unterzahl nach.

Bochum Leipzig 52. Szoboszlai probiert es mit einer weiteren direkten Freistoßausführung. Aus mittigen 21 Metern donnert er den Ball mit dem rechten Fuß über die blaue Mauer, aber eben auch weit über das Gehäuse Riemanns hinweg.

Hoffenheim Hertha BSC 54. Hertha kommt schwungvoll aus der Kabine, doch die TSG ist eiskalt und bestraft die Fehler in der Berliner-Abwehrkette gnadenlos. Wie reagiert die Hertha auf den erneuten Rückschlag?

Stuttgart Wolfsburg 53. Die Gastgeber schaffen es derweil noch nicht, ihren Schwung aus der guten Phase in Durchgang Eins wieder aufleben zu lassen. Auch dort hatte man im Übrigen Silas überhaupt nicht ins Spiel bekommen. Der Angreifer der Stuttgarter kam in Durchgang Eins auf fünf Ballkontakte und fiel auch in den zweiten 45 Minuten bislang nicht auf.

Augsburg Schalke 53. Rote Karte für Ermedin Demirović (FC Augsburg)

Zwei Paukenschläge zum Start in den zweiten Durchgang! Das ist bitter für Demirović, der einem hohen Ball mit dem noch höheren Fuß entgegengeht. Allerdings ist Tom Krauß mit dem Kopf da und dem Tritt er mitten ins Gesicht. Da helfen keine Entschuldigungen. Es war natürlich keine Absicht. Dennoch wird er hier zurecht des Feldes verwiesen. Das war zu gefährlich!

Augsburg Schalke 51. Tooor für FC Augsburg, 1:0 durch Arne Maier

Das ist vielleicht der Fehler dieses Spiels! Fährmann schlägt einen Rückpass nicht weit genug nach vorne. So läuft Maier dem Ball entgegen, lässt ihn direkt zu Demirović prallen und bekommt ihn dann rechts im Strafraum zurück. Mit dem ersten Kontakt zieht Maier ab und trifft unten rechts im kurzen Eck!

Stuttgart Wolfsburg 49. Die ersten Minuten nach der Pause gehört ganz klar dem VfL Wolfsburg, der die Schwaben in der eigenen Hälfte festsetzen kann. Wie auch in Durchgang Eins fehlt allerdings die letzte Konsequenz in Richtung Tor.

Hoffenheim Hertha BSC 51. Tooor für 1899 Hoffenheim, 3:0 durch Ihlas Bebou

Jetzt wird es deutlich! Baumann spielt einen langen Pass aus der eigenen Hälfte, den die Hertha nicht verteidigt bekommt. Bebou kann den Ball herunternehmen und dringt über links in den Strafraum ein. Vor Christensen behält er die Nerven und trifft unten rechts ins Eck.

Bochum Leipzig 49. Tooor für VfL Bochum, 1:0 durch Erhan Mašović

Bochum belohnt sich für einen schwungvollen Wiederbeginn mit der Führung! Nachdem Hofmann einen weiten Einwurf Antwi-Adjeis von der linken Außenbahn per Kopf verlängert hat, nickt Asano aus gut fünf Metern wuchtig, aber unplatziert auf den Gästekasten. RBL-Keeper Blaswich lässt nach vorne abklatschen. Mašović versenkt den zweiten Ball von der mittigen Fünferkante mit der Stirn in die linke Ecke.

Hoffenheim Hertha BSC 50. War das ein strafstoßwürdiges Handspiel? Hertha kommt über links und bringt eine Flanke auf den zweiten Pfosten, wo Lukébakio aufs kurze Ecke köpft. Baumann kann nach vorne parieren, sodass der Ball an die Hand von Skov springt. Schiedsrichter Willenborg entscheidet auf Weiterspielen - eine strittige Situation.

Bochum Leipzig 47. Weder Thomas Letsch noch Marco Rose haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

Augsburg Schalke 48. Král schlägt eine ganz weite Flanke geradewegs ins Seitenaus. Das war nichts.

Stuttgart Wolfsburg 46. Weiter geht's! Beide Mannschaften sind zurück auf dem Rasen und das mit demselben Personal, das auch zu Beginn der Partie auf dem Platz stand. Wechsel gibt es dementsprechend keine.

Hoffenheim Hertha BSC 47. Schiedsrichter Willenborg pfeift den zweiten Durchgang an. Hertha-Trainer Schwarz hat doppelt gewechselt: Jovetić und Lukébakio sind jetzt in der Partie und sollen offensiv Dampf machen.

Hoffenheim Hertha BSC 46. Einwechslung bei Hertha BSC: Dodi Lukébakio

Hoffenheim Hertha BSC 46. Auswechslung bei Hertha BSC: Florian Niederlechner

Bochum Leipzig 46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Vonovia-Ruhrstadion! Nach der großen Enttäuschung in der Champions League hat Leipzig mit dem Gastspiel beim VfL eine undankbare Aufgabe zu lösen, denn der schenkt mit konzentrierter Defensivarbeit kaum aussichtsreiche Situationen her. Leipzig muss Geduld beweisen, will es Platz drei durch den fünften Auswärtssieg der Saison festigen.

Stuttgart Wolfsburg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Bochum Leipzig 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Augsburg Schalke 46. Kurz vor der Pause hat Bauer einen Schlag ins Gesicht bekommen, weshalb die Fuggerstädter bereits den Wechsel vorbereitet hatten. Nun, am Ende der Pause, kommt also Renato Veiga und die Partie geht weiter.

Hoffenheim Hertha BSC 46. Einwechslung bei Hertha BSC: Stevan Jovetić

Hoffenheim Hertha BSC 46. Auswechslung bei Hertha BSC: Tolga Ciğerci

Augsburg Schalke 46. Einwechslung bei FC Augsburg: Renato Veiga

Augsburg Schalke 46. Auswechslung bei FC Augsburg: Maximilian Bauer

Augsburg Schalke 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Hoffenheim Hertha BSC 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Augsburg Schalke 45. +3 Halbzeitfazit:

Der FC Augsburg und Schalke 04 liefern sich ein Spiel, dass den Erwartungen gerecht wird: viele Zweikämpfe, dichte Defensiven und lauern auf Fehler. Da sich keins der Teams größere Aussetzer leistet, steht es verdientermaßen 0:0. Schüsse gab es zwar durchaus, meistens jedoch aus schwierigen Positionen. So hatte Elvis Rexhbeçaj die größte Chance, als er aus 20 Metern das flache linke Eck anvisierte und am starken Ralf Fährmann scheiterte. Mal schauen, ob es im zweiten Durchgang einen Sieger gibt!

Stuttgart Wolfsburg 45. Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen dem VfB Stuttgart und dem VfL Wolfsburg noch 0:0-Unentschieden. Das Ergebnis drückt hierbei den Verlauf des Spiels sehr gut aus. Die Highlights der ersten 45 Minuten sind daher schnell erzählt. Nach dem Dias auf der einen Seite aus der Distanz an Casteels scheiterte, hatte Kaminski unmittelbar danach die große Chance auf die Führung. Der Offensivmann fand seinen Meister in VfB-Schlussmann Bredlow. Ansonsten fand das Spiel fast ausschließlich zwischen den Strafräumen statt. Stuttgart hatte dabei über weite Strecken etwas mehr vom Spiel, von wirklicher Überlegenheit kann man allerdings nicht sprechen. Ganz sicher ist jedoch, dass beide Teams für den zweiten Abschnitt noch viel Luft nach oben haben.

Hoffenheim Hertha BSC 45. +1 Halbzeitfazit:

Schiedsrichter Willenborg pfeift die erste Hälfte ab und die Mannschaften verabschieden sich in die Halbzeitpause. Hoffenheim führt verdient mit 2:0 gegen Hertha BSC. Die Gastgeber kontrollieren das Geschehen über weite Strecken und kamen immer wieder gefährlich vors Tor. Die Führung der Gastgeber brachte schließlich Kramarić, der per Handelfmeter vom Punkt traf. Kurz vor der Pause gab es dann den zweiten Strafstoß nach einem Foul von Uremović an Bebou, den Kramarić erneut souverän verwandeln konnte. Die Hertha blieb im ersten Durchgang blass und muss vor allem in der Offensive kreativer und aktiver werden, um die Niederlage in Sinsheim noch zu verhindern.

Augsburg Schalke 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Augsburg Schalke 45. +3 Bauer hat Schmerzen und Augsburg bereitet sogar einen Wechsel vor. So kurz vor der Pause sollte das aber eigentlich nichts mehr werden.

Bochum Leipzig 45. Halbzeitfazit:

0:0 steht es zur Pause der Bundesligasamstagspartie zwischen dem VfL Bochum und dem RB Leipzig. In einer an Strafraumszenen armen, aber intensiven Anfangsphase übernahmen die Roten Bullen allmählich die Kontrolle, ließen am und im heimischen Sechzehner aber die nötige Durchschlagskraft vermissen, um zu Chancen zu kommen. Es dauerte bis zur 23. Minute, ehe sie durch Werner einen Angriff zu Ende brachten; der Schuss des Nationalspielers vom Elfmeterpunkt war viel zu hoch angesetzt (23.). Wenig später verhinderte VfL-Schlussmann Riemann ein Eigentor Soares’ (26.). Die Letsch-Truppe überzeugte mit konsequenter Zweikampfführung und sorgte beim Gast hin und wieder Probleme durch hohes Anlaufen, ohne dass sich hieraus konkrete Annäherungen ergaben. In Minute 42 kam die Rose-Auswahl durch einen zu sanften Versuch Silvas zu einer weiteren Chance. Bis gleich!

Augsburg Schalke 45. +1 Eigentlich eine gute Chance für Frey, der rechts im Strafraum von Krauß freigespielt wird. Durch einen schwachen ersten Kontakt schaffen es die Augsburger aber zurück in die Szene und blocken den Stürmer ab. Wenig später taucht Frey in ähnlicher Position auf, scheitert diesmal aber im kurzen Eck an Gikiewicz.

Bochum Leipzig 45. Ende 1. Halbzeit

Hoffenheim Hertha BSC 45. +1 Ende 1. Halbzeit

Augsburg Schalke 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Stuttgart Wolfsburg 45. Ende 1. Halbzeit

Augsburg Schalke 45. Am ersten Pfosten macht Brunner dicht und köpft die Flanke aus der Gefahrenzone.

Hoffenheim Hertha BSC 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Bochum Leipzig 44. Gelbe Karte für Danilo Soares (VfL Bochum)

Soares unterbindet im Mittelfeld einen schnellen Gegenstoß der Sachsen. Für dieses taktische Vergehen sieht er seine fünfte Gelbe Karte in der laufenden Saison und fehlt damit nach der Länderspielpause in Frankfurt.

Augsburg Schalke 44. Yoshida merkt nicht, dass ihm Fährmann bereits entgegenkommt und klärt vor dem eigenen Keeper zur vermeidbaren Ecke.

Bochum Leipzig 42. Silva mit der Direktabnahme! Simakan bricht auf rechts an die Grundlinie durch und legt flach für den Ex-Frankfurter zurück. Der schiebt den Ball aus gut zehn Metern mit dem rechten Innenrist eher sanft auf die lange Ecke. Dort rettet Soares vor dem ebenfalls bereiten Torhüter Riemann.

Stuttgart Wolfsburg 42. Nmecha versucht es nun mal mit einem Solo, das im ersten Moment erfolgsversprechend aussieht. Allerdings findet der Angreifer seinen Meister dann doch in Ito, der seinen Körper clever in den Zweikampf stellt und die Situation klärt.

Hoffenheim Hertha BSC 44. Skov bringt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld scharf vors Tor, wo Hertha nur mit viel Mühe klären kann. Rogel schlägt den Ball schließlich aus dem Strafraum.

Bochum Leipzig 40. Szoboszlais Eckstoßflanke von der rechten Fahne segelt zunächst über Freund und Feind hinweg. Sie findet zwar zunächst den Weg zu Halstenberg auf der gegenüberliegenden Sechzehneseite. Dann aber geht die Fahne des Assistenten hoch: Der Ball hat in der Luft die Torauslinie überquert.

Augsburg Schalke 41. Nach einem Foul von Rexhbeçaj gibt es keine Gelbe Karte und das sorgt jetzt für ein wenig Unmut bei den Schalkern. Schlager kann die Situation beruhigen, ehe es hässlich wird.

Hoffenheim Hertha BSC 42. Wieder geht es schnell bei Hoffenheim: Bebou dringt über links mit viel Tempo in den Strafraum ein und will sofort abschließen. Mittelstädt hat aufgepasst und springt im letzten Moment dazwischen und verhindert so wohlmöglich den nächsten Gegentreffer.

Augsburg Schalke 39. Im Mittelfeld erobert Augsburg den Ball und es droht bereits, gefährlich zu werden. Den Pass in den Strafraum fängt Matriciani allerdings ab.

Stuttgart Wolfsburg 38. Sieben Minuten sind es offiziell noch bis zum Pausenpfiff und alles sieht danach aus, als gehe es hier torlos in die Halbzeit. Das meiste spielt sich in dieser Phase zwischen den Strafräumen ab. Wirklich herzerwärmend ist das für Freunde des Offensiv-Spektakels nicht.

Bochum Leipzig 38. Asano taucht nach Stögers Querpass von links im zentralen Offensivraum direkt vor der gegnerischen Abwehrkette auf. Er will es mit einem rechten Spannschuss aus gut 22 Metern probieren. Orban ist rechtzeitig vorgerückt und blockt den Schuss des Japaners.

Hoffenheim Hertha BSC 40. Die Schlussminuten der ersten Halbzeit laufen und die TSG ist früh auf der Siegerstraße. Wie reagiert die Hertha?

Augsburg Schalke 37. Cédric Brunner liegt am Boden und hält sich da mehrere Körperteile, nachdem er unsanft auf dem Rasen gelandet ist. Es geht jedoch weiter für ihn.

Bochum Leipzig 35. Bochum muss zwar viele Situationen am und im eigenen Sechzehner bewältigen, vollzieht dies aber mit großer Leidenschaft und verhindert damit, dass Riemann häufig eingreifen muss. Der VfL-Torhüter wurde bisher nur von Mitspieler Soares geprüft.

Stuttgart Wolfsburg 34. Wolfsburg wird etwas mehr als zehn Minuten vor der Pause etwas aktiver und setzt sich nun zumindest Mal in der gegnerischen Hälfte fest. Gegen gut formierte Schwaben kommen die Wölfe aber kaum in die Gefahrenzone.

Hoffenheim Hertha BSC 37. Tooor für 1899 Hoffenheim, 2:0 durch Andrej Kramarić

Die TSG erhöht! Wieder tritt Kramarić an und versenkt den zweiten Elfmeter im Spiel. Diesmal trifft er im rechten Eck - Christensen war in die andere Ecke unterwegs.

Hoffenheim Hertha BSC 37. Elfmeter für Hoffenheim! Bebou dringt rechts in den Strafraum ein und wird von Uremovic gefoult, der ihn von hinten in die Hacken läuft.

Augsburg Schalke 35. Das sieht man selten. Balanta geht in der 35. Minute ohne Verletzung vom Feld, hat aber volles Verständnis für die Entscheidung des Trainers. Alle Beteiligten wissen, dass es bei der strengen Linie von Schlager ein zu großes Risiko wäre, den Kolumbianer auf dem Feld zu lassen.

Augsburg Schalke 35. Einwechslung bei FC Schalke 04: Rodrigo Zalazar

Hoffenheim Hertha BSC 36. Jetzt mal die Hertha: Ngankam verliert den Ball in der gegnerischen Hälfte, holt ihn sich dann aber im Zweikampf mit Akpoguma zurück und legt links raus zu Niederlechner, der an der Strafraumkante das lange Eck anvisiert. Baumann macht sich lang und wehrt den flachen Schussversuch nach Außen ab.

Augsburg Schalke 35. Auswechslung bei FC Schalke 04: Éder Balanta

Augsburg Schalke 35. An der Seitenlinie bereitet Thomas Reis bereits den ersten Wechsel vor!

Augsburg Schalke 34. Vargas spielt den Ball gut an die Strafraumgrenze, wo Berisha die Kugel leicht verspringen lässt. So können die Gäste klären.

Bochum Leipzig 32. Szoboszlai will einen Freistoß aus halblinken 26 Metern mit dem rechten Spann auf direktem Weg im Netz hinter Riemann unterbringen. Er bringt ihn zwar an der Zwei-Mann-Mauer vorbei, doch für den rechten Winkel ist der Schuss viel zu hoch angesetzt.

Hoffenheim Hertha BSC 33. Skov bringt den nächsten Eckball von links in den Strafraum. Der Ball rutscht an Freund und Fein vorbei und landet auf dem Fuß von Kadeřábek, der in Höhe der Sechzehnerlinie direkt aufs Tor schießt. Sein Schussversuch geht knapp links am Kasten vorbei.

Augsburg Schalke 31. Zum zweiten Mal in diesem Spiel kommt Vargas zum Kopfball. Diesmal versucht er es aus zentraler Position, scheitert allerdings auch mittig an Fährmann. Dem Versuch fehlten sowohl Druck als auch Präzision.

Stuttgart Wolfsburg 31. Bei gutem Frühlingswetter ist das Stadion natürlich gut gefüllt. Die schwäbischen Fans versuchen ihre Mannschaft lautstark nach vorne zu treiben.

Bochum Leipzig 29. Werners nächster Ball von links kommt hoch und landet über Umwege bei Silva. Der Portugiese vermittelt weiterhin einen unglücklichen Eindruck, denn erneut verpasst er wegen einer unsauberen Annahme einen Schuss aus mittiger Sechzehnerlage.

Stuttgart Wolfsburg 28. Eine knappe halbe Stunde ist gespielt und beide Mannschaften stehen weiterhin bei nur einem Schuss auf das Tor. Abgesehen von der 16. Minute als beide Mannschaften mal vor das Tor kam, verleben die Keeper bisher einen eher ruhigen Nachmittag.

Augsburg Schalke 29. Balanta muss aufpassen, denn beim Freistoß für Augsburg legt er sich mit den Gegnern an. Der Kollege hat schon in der fünften Minute Gelb gesehen und sollte sich tunlichst daran erinnern.

Hoffenheim Hertha BSC 30. Jetzt geht es mal schnell bei Hertha: Mittelstädt nimmt auf der linken Seite Fahrt auf und legt zurück zu Niederlechner, die aus zentraler Position aufs Tor schießt. Sein Schussversuch wird von Akpoguma mit dem Rücken geblockt.

Bochum Leipzig 26. Riemann rettet gegen Kollege Soares! Werner treibt den Ball über die linke Außenbahn in den Sechzehner und spielt flach nach innen. Dort will Soares vor Silva klären, befördert den Ball aber auf die kurze Ecke des Heimkastens. Riemann kann den Einschlag nur mit Mühe per rechter Hand verhindern.

Augsburg Schalke 27. Einen hohen Ball möchte Král außerhalb des Strafraums direktnehmen, schlägt dabei aber eine Bogenlampe, die Gikiewicz sicher fängt.

Stuttgart Wolfsburg 24. Allerdings kann Stuttgart zu selten für Gefahr sorgen. Immer wieder versuchen sie es über die linke Seite, wo Sosa und Führich zwar viel ackern, allerdings zum einen in Sachen Flanken, zum anderen im Eins gegen Eins noch nicht erfolgreich sind.

Hoffenheim Hertha BSC 27. Gelbe Karte für Marco Richter (Hertha BSC)

Richter kann Skov in Höhe der Mittellinie nur mit einem Foul stoppen und sieht die erste Verwarnung der Partie.

Augsburg Schalke 26. Im Parallelspiel schiebt Hoffenheim von hinten an. Durch die Führung gegen Hertha BSC liegen zwischen den Plätzen 18 und 14 in der Blitztabelle nur zwei Punkte! Augsburg will sich davon dringend fernhalten!

Hoffenheim Hertha BSC 27. Die Führung der TSG ist keineswegs unverdient, weil die Kraichgauer bis hierhin das aktivere Team sind. Wie reagiert die Hertha auf diesen Rückschlag?

Stuttgart Wolfsburg 20. Doch trotz dieser großen Chance für den VfL Wolfsburg ist Stuttgart das aktivere Team. Die Schwaben agieren mutig und keinesfalls abwartend. Auch das Pressing funktioniert nun besser, immer wieder zwingt man die Gäste zu langen Bällen.

Augsburg Schalke 24. Zwei Ecken bekommen die Augsburger im Anschluss zugesprochen, die jeweils vom Schalker Abwehrverbund geklärt werden.

Bochum Leipzig 23. Werner mit dem ersten gefährlichen Abschluss der Sachsen! Szoboszlai gelangt nach einer Verlagerung über rechts an die Grundlinie und spielt flach zurück auf den Elfmeterpunkt. Der eingelaufene Werner nimmt mit dem rechten Innenrist direkt ab, jagt den Ball wegen starker Rücklage aber auf das Stadiondach.

Augsburg Schalke 23. Plötzlich der starke Abschluss von Elvis Rexhbeçaj! Die Nummer 13 zieht aus 20 Metern flach ab, tunnelt einen Verteidiger und setzt die Kugel vermeintlich perfekt ins linke Eck. Im letzten Moment rauscht jedoch die rechte Hand von Fährmann in die Flugbahn des Balls und lenkt das Ding um den Pfosten!

Hoffenheim Hertha BSC 24. Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:0 durch Andrej Kramarić

Kramarić tritt an und bleibt ganz cool. Der Kroate trifft halbhoch in die Mitte, Christensen war nach rechts unterwegs.

Augsburg Schalke 22. Über 20 Minuten sind gespielt und beide Mannschaften sind extrem vorsichtig. Es steht weit über dieses Stadion hinaus viel auf dem Spiel, schließlich spielen aktuell die letzten sechs Vereine der Bundesliga gleichzeitig!

Hoffenheim Hertha BSC 22. Elfmeter für Hoffenheim! Skov bringt die nächste Ecke von links auf den zweiten Pfosten, wo Brooks aufs Tor köpft. Ciğerci hat beide Hände in der Luft und wehrt so den Kopfball ab. Willenborg zeigt sofort auf den Punkt - die richtige Entscheidung.

Bochum Leipzig 20. Mit einem Überraschungserfolg gegen den Champions-League-Teilnehmer kann Bochum den Vorsprung auf Rang 16 übrigens auf bis zu vier Punkte ausbauen. In allen anderen Stadien, in denen die fünf anderen Kellerkinder im Einsatz sind, steht es übrigens ebenfalls noch 0:0.

Hoffenheim Hertha BSC 21. Dicke Chance für die TSG! Vogt spielt einen überragenden Pass aus der eigenen Hälfte und findet Kramarić links im Strafraum, der den Ball mit der Brust annimmt und dann direkt aufs kurze Eck feuert. Christensen kann den Ball rechts um den Pfosten lenken. Die darauffolgende Ecke bringt nichts ein.

Augsburg Schalke 19. Jetzt auch der erste Schuss aufs Tor für Königsblau! Bülter täuscht erstmal gegen Bauer an, legt sich die Kugel dann aber nochmal auf den rechten Fuß und zieht kurzerhand ab. Sofort geht Rafał Gikiewicz runter und fängt den mittigen Flachschuss!

Hoffenheim Hertha BSC 19. Die TSG bekommt die nächste Ecke von links, die Skov auf den Elfmeterpunkt chippt. Wieder steigt Rogel hoch und köpft den Ball aus dem Strafraum. Die Standards sind auf beiden Seiten bisher eher ungefährlich.

Stuttgart Wolfsburg 16. Im Gegenzug hat Wolfsburg nun aber plötzlich die richtig dicke Gelegenheit zum 1:0! Mit einem herrlichen Pass hebeln die Wölfe die gesamte Abwehr der Schwaben auseinander. Kaminski ist das Ziel dieses Balles und der Offensvimannn zieht von der halblinken Seite in den Strafraum. Sein Abschluss in die lange Ecke hat Bredlow im Kasten allerdings gerochen und pariert diese gute Chance ganz stark.

Augsburg Schalke 18. Gute Flanke von Engels aus dem Halbfeld. Damit findet er Vargas am zweiten Pfosten, doch aus spitzem Winkel ist der Angreifer praktisch chancenlos. Ralf Fährmann sichert die Kugel im Nachfassen.

Bochum Leipzig 17. Es gibt in diesen Minuten viele Unterbrechungen, was natürlich eher dem Außenseiter in die Karten spielt. Leipzig verzeichnet zwar mittlerweile Ballbesitzvorteile, kann VfL-Keeper Riemann aber noch nicht herausfordern.

Stuttgart Wolfsburg 16. Stuttgart wird immer besser und mutiger. Die Schwaben übernehmen das Kommando und kommen nun auch zu ihrer ersten richtigen Torchance. Dias zieht aus dem Rückraum einfach mal ab, doch Casteels ist auf dem Posten.

Hoffenheim Hertha BSC 18. Die Gastgeber finden immer besser in die Partie und haben mittlerweile mehr Ballbesitz. Hertha lauert eher auf Kontersituationen, verpasste es bisher jedoch gefährlich ins letzte Drittel vorzustoßen.

Augsburg Schalke 15. Balanta schlägt den fälligen Eckstoß Richtung Fünfer, wo sich Kraus durchsetzt, allerdings stark bedrängt wird. So fliegt das Leder steil übers Tor.

Augsburg Schalke 14. Auf der linken Seite schickt Bülter den hinterlaufenden Henning Matriciani an die Grundlinie, von der er wuchtig ins Zentrum flankt. Am ersten Pfosten wird die Hereingabe zur Ecke geblockt.

Bochum Leipzig 14. Gelbe Karte für Erhan Mašović (VfL Bochum)

Es wird zu einem frühen Zeitpunkt ruppig! Mašović steigt Werner tief in der gegnerischen Hälfte auf dessen rechte Achillessehne. Über die Gelbe Karte kann sich der Serbe nicht beschweren.

Hoffenheim Hertha BSC 15. Geiger bringt eine Ecke von rechts auf den ersten Pfosten, wo jedoch kein TSG-Spieler zu finden ist. Rogel hat keine Probleme, den Ball aus der Gefahrenzone zu köpfen.

Stuttgart Wolfsburg 12. Mavropanos schaltet sich vorne mit ein und spielt den Ball auf die rechte Seite zu Gil Dias. Dieser zieht in die Mitte und findet Haraguchi im Rückraum. Dessen Direktabnahme fliegt dann allerdings in Richtung Oberrang und so ist auch diese Angriff verpufft.

Bochum Leipzig 11. Gelbe Karte für Konrad Laimer (RB Leipzig)

Laimer räumt Stöger im Mittelkreis völlig ohne Not mit einem überharten Körpereinsatz ab. Schiedsrichter Sascha Stegemann ahndet das Vergehen mit einer frühen Gelben Karte.

Bochum Leipzig 10. Silva verpasst den Abschluss aus bester Lage! Der Portugiese ist am Elfmeterpunkt Adressat einer hohen Hereingabe Halstenbergs von der linken Außenbahn. Nach der unbedrängten Abnahme will er mit rechts schießen, tritt aber über den Ball.

Augsburg Schalke 12. Gelbe Karte für Alex Král (FC Schalke 04)

Král kommt zu spät in den Zweikampf und tritt seinem Gegenspieler auf den Fuß. Schlager bleibt da sehr konsequent, hält sich allerdings auch an die Regeln.

Hoffenheim Hertha BSC 12. Hertha hat die erste Ecke im Spiel, die Ciğerci von rechts mit Dampf auf den Elfmeterpunkt bringt. Dort steigt Niederlechner am höchsten, köpft den Ball am Ende aber ein Meter über den Querbalken.

Augsburg Schalke 9. S04 schiebt etwas hoch und prompt wird die Partie sehr wild. Viele Ballverluste prägen das Spiel im Mittelfeld.

Bochum Leipzig 8. Die Rose-Auswahl bringt erste überzeugende Offensivaktionen auf den Rasen. Szoboszlai wuselt sich im Zentrum vor die letzte gegnerische Linie, klebt dann aber zu lange am Ball. Osterhage stellt ihn und erobert die Kugel.

Hoffenheim Hertha BSC 9. Großchance für Hoffenheim! Kramarić zieht mit einem Schlenker von links in die Mitte und flankt auf den zweiten Pfosten, wo Kadeřábek an den Ball kommt, das Tor aber knapp verfehlt und die Kugel rechts am Pfosten vorbeisetzt.

Stuttgart Wolfsburg 9. Gelbe Karte für Atakan Karazor (VfB Stuttgart)

Keine zehn Minuten dauert es, da greift Dr. Felix Brych erstmals in seine Brusttasche. Karazor versucht mit der Grätsche vor Nmecha an die Kugel zu kommen, fährt dem Wolfsburger aber voll in die Parade. Eine vertretbare Entscheidung, hier Gelb zu geben.

Stuttgart Wolfsburg 7. Stutgart versucht es stellenweise mit Pressing, allerdings geht das noch nicht so auf. Wolfsburg hat in den ersten Minuten deutlich mehr vom Spiel. Richtige Gefahr kommt allerdings auf beiden Seiten noch nicht auf.

Augsburg Schalke 6. Der Auftakt in dieses Spiel geht eindeutig an den FCA. Die Gelsenkirchener schauen sich das Treiben aus einer ziemlich defensiven Grundhaltung an.

Bochum Leipzig 5. Die Hausherren finden einen guten Einstieg in die Partie, kommen in den ersten Momenten gedankenschneller daher als die Sachsen, denen es noch an Genauigkeit im Zusammenspiel mangelt.

Augsburg Schalke 5. Gelbe Karte für Éder Balanta (FC Schalke 04)

Balanta sieht eine ganz frühe Karte, weil er im Luftzweikampf den Arm ins Gesicht von Maier fährt. Da deutet Daniel Schlager eine resolute Linie an.

Augsburg Schalke 4. Iago hat den nächsten eher ungefährlichen Abschluss. Nachdem die Schalker eine Ecke klären, jagt der Außenverteidiger das Spielgerät auf die Tribüne.

Hoffenheim Hertha BSC 6. Den ersten Torabschluss in der Partie hat Hoffenheim. Die Gastgeber haben viel Platz und machen das Spiel über Skov schnell, der links an der Strafraumgrenze abzieht. Sein flacher und unplatzierter Schuss landet in den Armen von Christensen.

Stuttgart Wolfsburg 4. Gerhardt erobert den Ball auf der linken Seite und steckt direkt durch auf Kaminski. Dieser zieht bis zur Grundlinie, seine Hereingabe in die Mitte wird allerdings von der Abwehr der Schwaben geklärt.

Bochum Leipzig 2. Die erste Annäherung gehört dem VfL! Asano wird auf der rechten Sechzehnerseite durch einen Flugball in Szene gesetzt, den er mit einem Volleyschuss per rechtem Spann verwerten will. Der Japaner erwischt den Ball nicht richtig; der Abschluss segelt ins nahe Toraus.

Hoffenheim Hertha BSC 4. Hertha läuft in den Anfangsminuten munter an und setzt die Gastgeber früh unter Druck. Hoffenheim macht die Räume eng und steht kompakt.

Augsburg Schalke 2. Mit der ersten Offensivaktion kommen die Augsburger zum Abschluss. Eine hohe Flanke drückt Berisha jedoch übers Tor.

Bochum Leipzig 1. Bochum gegen Leipzig – die ersten 45 Minuten an der Castroper Straße laufen!

Bochum Leipzig 1. Spielbeginn

Stuttgart Wolfsburg 1. Auf geht's! Wolfsburg stößt an und das im gewohnten Hellgrün. Die Hausherren agieren derweil im schwarzen Sondertrikot mit Regenbogenfarben im Brustring.

Augsburg Schalke 1. Der FC Schalke stößt in Augsburg an. Die Kugel rollt. Los geht die wilde Fahrt!

Augsburg Schalke 1. Spielbeginn

Stuttgart Wolfsburg 1. Spielbeginn

Hoffenheim Hertha BSC 1. Der Ball rollt. Hertha stößt an in roten Trikots. Hoffenheim ist in Blau-Weiß unterwegs.

Hoffenheim Hertha BSC 1. Spielbeginn

Augsburg Schalke Es ist angenehm warm in Augsburg und die Stimmung auf den Rängen ist erwartungsfroh. Beide Teams kommen hinaus aus den Katakomben der WWK ARENA. Es dauert nicht mehr lange!

Hoffenheim Hertha BSC Die Teams laufen ein. Wer behält im Sechs-Punkte-Spiel die Oberhand und sammelt wichtige Zähler für den Klassenerhalt? Gleich werden wir es erfahren. Wir freuen uns auf eine spannende Partie.

Bochum Leipzig Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Stuttgart Wolfsburg Auf der Gegenseite wechselt Niko Kovac im Vergleich zur Vorwoche sogar vier Mal. Dass Maximilian Arnold heute wieder mit dabei ist, ist nicht überraschend. Neben ihm stehen heute Maxence Lacroix, Jakub Kamiński und Patrick Wimmer neu in der Startelf. Mit Bornauw, Guilavogui, Svanberg und Wind müssen gleich vier Akteure im Vergleich zum 1:1 gegen Union auf der Bank Platz nehmen.

Augsburg Schalke Daniel Schlager wird dieses Duell als Schiedsrichter begleiten. Dem 33-jährigen Bankkaufmann aus Rastatt assistieren die Linienrichter Sven Waschitzki-Günther und Arno Blos.

Stuttgart Wolfsburg In der Offensive setzt Bruno Labbadia beim VfB heute auf etwas mehr Körperlichkeit. Für Juan José Perea und Tiago Tomas sind deshalb heute Silas Katompa Mvumpa und Chris Führich mit von der Partie. Ansonsten schickt der Trainer die Startelf vom letzten Wochenende ins Rennen.

Augsburg Schalke Anfang Oktober ließ Schalke schon einmal aufhorchen. Im Hinspiel gegen Augsburg glichen die Königsblauen einen Doppelpack von Ermedin Demirović durch Tore von Simon Terodde und Tom Krauß aus. Durch einen Platzverweis für Mërgim Berisha schien sogar ein Sieg in greifbarer Nähe, doch stattdessen brachte André Hahn den FCA wieder in Führung und sorgte für einen Auswärtssieg.

Augsburg Schalke Auch Thomas Reis muss nach dem Revierderby gedanklich wieder auf Abstiegskampf umschalten. Er bringt Éder Balanta und den Torschützen zum 2:2, Kenan Karaman, in die erste Mannschaft. Weichen müssen Mehmet-Can Aydin und Spielmacher Rodrigo Zalazar.

Stuttgart Wolfsburg Doch auch der VfL Wolfsburg hat keine Punkte zu verschenken. Nachdem die Niedersachsen im Januar noch um die Champions-League mitspielten, muss nun vor allem geschaut werden, dass es überhaupt internationalen Fußball in der Autostadt gibt. Nach nur einem Sieg aus den letzten sieben Spielen rangiert der VfL auf Platz Acht und damit einen Punkt und einen Platz hinter Mainz 05 auf Rang Sieben. Eben dieser siebte Platz dürfte aller Voraussicht nach zumindest für die Conference League berechtigen, was das Mindestziel der Wölfe sein dürfte. Dafür allerdings müsste man ein Spiel wie heute, gegen einen Abstiegskandidaten, erfolgreich gestalten.

Bochum Leipzig Bei den Sachsen, die das Hinspiel Anfang Oktober in der Red-Bull-Arena durch Doppelpacks Werners (15., 53.) und Nkunkus (23., 85.) mit 4:0 für sich entschieden und die mit 16 Punkten nur das neuntbeste Auswärtsteam der Bundesliga stellen, hat Trainer Marco Rose im Vergleich zur 0:7-CL-Achtelfinalrückspielpleite beim Manchester City FC vier personelle Änderungen vorgenommen. Halstenberg, Simakan, Silva und Poulsen verdrängen Raum, Henrichs, Haïdara und Forsberg auf die Bank.

Augsburg Schalke Dreimal wechselt Enrico Maaßen nach dem Bayern-Spiel in seiner Startelf. Logischerweise ist der taktische Ansatz in München etwas anders als zu Hause gegen Schalke. Mads Pedersen, Julian Baumgartlinger und Dion Beljo sitzen entsprechend nur auf der Bank. Dafür beginnen Iago, Elvis Rexhbeçaj und Ruben Vargas.

Bochum Leipzig Auf Seiten des Ruhrpottklubs, dessen Defensivabteilung mit 56 Gegentoren die mit Abstand schwächste des nationalen Fußball-Oberhauses ist und die alle bisherigen acht Pflichtspielvergleiche mit den Roten Bullen verloren (2:20 Tore), verzichtet Coach Thomas Letsch nach dem 2:0-Auswärtssieg beim 1. FC Köln auf personelle Umstellungen. Im 4-3-3 bilden Antwi-Adjei, Hofmann und Asano erneut die Angriffsreihe.

Stuttgart Wolfsburg Wo genau die Reise für den VfB Stuttgart hingehen wird, weiß man noch immer nicht so recht. Unter Bruno Labbadia haben sich die Schwaben zwar stabilisiert, konstante Ergebnisse gibt es trotz guter Auftritte aber nicht. Fakt ist jedoch: Nach aktuellem Stand müsste der VfB in die Relegation gehen. Das gilt es für die Mannen mit dem Brustring natürlich unbedingt zu vermeiden. Immerhin liegt der Abstand auf das rettende Ufer auch nur bei einem Punkt. Um die nötigen Zähler zu sammeln, brauchen die Stuttgarter weitere Leistungen wie in der Vorwoche, als man einen Punkt aus Frankfurt entführte. Heute soll gegen den VfL Wolfsburg erneut etwas zählbares herausspringen.

Hoffenheim Hertha BSC Der Schiedsrichter der Partie heißt Frank Willenborg. Seine Assistenten an der Seitenlinie sind Guido Kleve und Arne Aarnink. Im Videokeller sitzt Robert Hartmann.

Hoffenheim Hertha BSC Schauen wir aufs Personal: Die TSG muss weiter auf die verletzten Prömel, Bruun Larsen, Che, Dolberg und Nsoki verzichten. Auch Innenverteidiger Kabak fehlt den Kraichgauern gesperrt. Rudy und Vogt hingegen konnte zuletzt wieder trainieren und stehen heute im Kader der Hoffenheimer. Die Hertha muss auf die verletzten Dardai, Kempf, Boetius, Ejuke und Nsona verzichten.

Bochum Leipzig Dass der RB Leipzig vor sieben Tagen durch einen 3:0-Heimerfolg gegen Borussia Mönchengladbach in die nationale Erfolgsspur zurückgekehrt und auf den dritten Tabellenplatz vorgerückt ist, steht im Schatten der Schmach, die er am Dienstag im Champions-League-Achtelfinalrückspiel beim Manchester City FC erlitt. Waren die Roten Bullen durch das Hinspiel-1:1 jedenfalls mit einer kleinen Hoffnung auf das Weiterkommen angereist, bekamen sie eine heftige 0:7-Klatsche verpasst.

Augsburg Schalke Als 17. der Tabelle steckt Schalke noch tief in der Krise, doch irgendwie fühlt sich bei S04 nur wenig danach an. Seit sieben Spielen ist Königsblau ungeschlagen und hat damit jetzt schon unglaubliches geleistet. Am vergangenen Wochenede erkämpften sich die Gelsenkirchener ein 2:2 im Derby gegen Dortmund. Nun können mit einem Sieg die Abstiegsränge verlassen werden und gleichzeitig Augsburg zurück in den Klassenkampf gezogen werden. Es steht viel auf dem Spiel!

Stuttgart Wolfsburg Guten Tag und herzlich willkommen zum 25. Spieltag der Bundesliga. An diesem Wochenende startete das letzte vierte der Bundesliga-Saison 2022/23 und unmittelbar vor der Länderspielpause trifft unter anderem der VfB Stuttgart auf den VfL Wolfsburg. Anstoß in der Mercedes-Benz Arena ist wie gewohnt um 15:30 Uhr!

Hoffenheim Hertha BSC "Wir haben in dieser Saison schon oft bewiesen, dass wir gegen Widerstände angehen können – und die kommen mit jedem Wochenende. Jedes Spiel ist ein Widerstand, den wir überwinden müssen, um zu punkten. Demzufolge werden wir auch am Samstag versuchen, alles auf dem Platz zu lassen, um die bestmögliche Leistung abzurufen", sagte Hertha-Co-Trainer Bulut vor der Partie.

Hoffenheim Hertha BSC Die Formkurve der Hertha zeigt in den letzten Wochen zumindest vor heimischem Publikum deutlich nach oben. Unter Trainer Schwarz konnten die Hauptstädter in den vergangenen drei Heimspielen sieben Punkte einfahren. Doch auswärts läuft es bisher nicht so gut: Die letzten sieben Spiele in der Ferne gingen alle verloren – Hertha ist damit das schwächste Auswärtsteam der Liga. Die Berliner rangieren mit aktuell 21 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz.

Hoffenheim Hertha BSC "Jedes Spiel ist für uns wichtig, aber natürlich ist es am Samstag nochmal besonders wichtig, weil Hertha ein direkter Kontrahent ist. Wir wollen Berlin mit einem Sieg überholen und nehmen die Herausforderung an. Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft brennt. Die Jungs wollen etwas erreichen. Es herrscht keine Angst, stattdessen ist da eine Unzufriedenheit. Die Spieler wollen eine Energie entfachen, um die Situation zu drehen", sagte TSG-Trainer Matarazzo vor der Partie.

Bochum Leipzig Der VfL Bochum landete im Kampf um den Klassenerhalt nach zuvor vier Niederlagen ohne eigenen Treffer in Serie am vergangenen Wochenende einen Befreiungsschlag, indem er sich beim 1. FC Köln dank der Treffer Stögers (9.) und Mašovićs (76.) mit 2:0 durchsetzte. Durch die Auswärtspunkte vier, fünf und sechs gaben die Blau-Weißen die Rote Laterne direkt wieder ab und sprangen auf den 14. Tabellenplatz.

Hoffenheim Hertha BSC TSG-Trainer Matarazzo steht bei der TSG Hoffenheim unter Druck. Nachdem Matarazzo bislang alle fünf Spiele seit seiner Amtsübernahme verloren hat, droht ihm im Falle einer Niederlage die Ablösung. Die TSG Hoffenheim ist zuletzt auf den 18. Tabellenplatz abgerutscht und befindet sich mit nur 19 Punkten in akuter Abstiegsgefahr.

Augsburg Schalke Vier Heimsiege in Folge brachten den FCA in eine gute Position. Inzwischen beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge sieben Punkte und kann heute auf zehn Punkte ansteigen. Zuletzt bekamen die Fuggerstädter viel Lob bei einer torreichen 5:3-Niederlage beim FC Bayern und gestern wurde Stürmer Mërgim Berisha auch noch für die Nationalmannschaft nominiert. In Augsburg läuft's also rund!

Bochum Leipzig Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Der VfL Bochum fordert am 25. Spieltag den RB Leipzig heraus. Das Duell zwischen dem Ruhrpottklub und den Sachsen soll um 15:30 Uhr im Vonovia-Ruhrstadion beginnen.

Hoffenheim Hertha BSC Hallo und herzlich willkommen zum 25. Spieltag der Bundesliga! Am heutigen Samstagnachmittag trifft die TSG Hoffenheim im Kellerduell auf Hertha BSC. Anpfiff des Spiels in der PreZero-Arena in Sinsheim ist um 15:30 Uhr.