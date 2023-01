Hoffenheim Stuttgart 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Bayern Köln 42. Immer wieder spielen sich die Gastgeber bis weit in die gegnerische Hälfte. Dort ist der Druck aber fast immer zu hoch und es geht schnell in die andere Richtung. Auch da ist es dann aber oft eine kleine technische Nachlässigkeit, die den gefährlichen konter verhindert.

Hoffenheim Stuttgart 42. Schon wieder sitzt ein Stuttgarter am Boden. Durch die Verletzungsunterbrechungen geht hier natürlich auch der letzte Fünkchen Spielfluss verloren.

Hertha BSC Wolfsburg 40. Von außen treibt Kovač seine Mannschaft konsequent an, als wäre er trotz des klaren Ergebnisses weiterhin unsicher.

Hertha BSC Wolfsburg 39. Lacroix läuft einen tiefen Pass in Richtung Lukébakio ab. Der Außenstürmer sieht keinen Stich gegen Lacroix und Van de Ven.

Bayern Köln 39. Der FC ist wieder im Strafraum. Und wieder brennt es beim Rekordmeister! Kainz ist zieht über links in den Strafraum ein, verpasst dann mit der Flanke aber zweimal den Mitspieler. Am Ende geht nach einer vogelwilden Szene aber die Fahne hoch.

Hertha BSC Wolfsburg 37. Wie in Freiburg lässt Wolfsburg nicht locker. Die Niedersachsen strotzen vor Spielfreude. Ein Distanzschuss von Jakub Kamiński fliegt allerdings weit rechts vorbei.

Hoffenheim Stuttgart 39. Eine Flanke von rechts erreicht am langen Pfosten Baumgartner. Dessen Kopfballablage landet mittig am Fünfer bei Bebou, der sich im Luftduell aber nicht durchsetzen kann.

Hoffenheim Stuttgart 38. Bis zur Pause sind noch rund sieben Zeigerumdrehungen zu gehen. Richtig viel geht bei den Schwaben derzeit nicht.

Bayern Köln 36. Und doch sind die Kölner bemüht das Spielgerät nicht zu schnell abzugeben. Das gelingt in der aktuellen Phase wieder besser. Das Selbstverständnis des Rekordmeisters scheint durch den Konter aus der 29. aber einen Knacks bekommen zu haben.

Hertha BSC Wolfsburg 34. Tooor für VfL Wolfsburg, 0:3 durch Jonas Wind

Auch der dritte Schuss sitzt! Diesmal verliert der Berliner Sportlcub den Ball im Spielaufbau. Den schnellen hohen Ball in die Spitze verlängert Svanberg per Kopf rechts hinaus in den Lauf von Wind, der nur noch Christensen vor sich sieht. Den Norweger nimmt er aber mit einem schönen Heber aus dem Spiel und trifft damit zum 0:3!

Hertha BSC Wolfsburg 34. Tatsächlich haben die Wölfe erst zwei reguläre Torschüsse abgegeben.

Bayern Köln 33. Es ist ein hochklassiges Spiel, das zudem kaum unterbrochen ist. Die Münchner drängen ziemlich einseitig auf den Ausgleich, doch der FC scheint durch die Nadelstiche immer weiter gefährlich zu bleiben.

Hoffenheim Stuttgart 35. Tiago Tomás hat im Luftduell einen Schlag auf die Hüfte bekommen. Er muss für Führich weichen.

Hertha BSC Wolfsburg 31. Tooor für VfL Wolfsburg, 0:2 durch Maximilian Arnold

Der Kapitän legt sich die Kugel im Vergleich zum Freistoß gute zehn Meter weiter vor und freut sich über die fehlende Mauer. Wuchtig jagt er den Ball ins rechte Eck und sorgt für Frust bei Christensen, der die Ecke geahnt hatte. Da ist er aber chancenlos!

Hoffenheim Stuttgart 34. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Chris Führich

Hoffenheim Stuttgart 34. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Tiago Tomás

Bayern Köln 29. Die fällige Ecke von rechts führt aber zu FC Konter. Zwischenzeitlich ist Maina mit Ball sogar der vorderste Mann, doch der Weg ist zu lang und hinter ihm Davies und Sané zu schnell. Er legt also nach links, wo Kainz schließlich aus 25 Metern hinter die Abwehr flach nach rechts in den Strafraum spielt. Skhiri ist durchgelaufen, doch durch ein hohes Stellungsspiel ist der aufmerksame Sommer aus acht Metern noch vor dem Tunesier dran. Ein gefährliches Lebenszeichen der Kölner.

Hertha BSC Wolfsburg 30. Gelbe Karte für Dodi Lukébakio (Hertha BSC)

Lukébakio hebt den Ball sogar über den Kopf eines Mitspielers in der Mauer und blockt so deutlich den Schuss von Arnold! Klare Sache: Das ist Gelb und ein Elfmeter!

Hertha BSC Wolfsburg 30. Der fällige Freistoß führt zum Elfmeter!

Hoffenheim Stuttgart 32. Die nächste Auswechslung steht an. Diesmal hat es Tiago Tomás erwischt.

Bayern Köln 28. Upamecano spielt durch die Mitte einen scharfen Flachpass bis kurz hinter den Sechzehner, Goretzka verarbeitet den super. Dann zieht er halbrechts aus 14 Metern mit rechts ab, doch Soldo blockt den Schuss rechts neben den Kasten.

Hertha BSC Wolfsburg 28. Gelbe Karte für Agustín Rogel (Hertha BSC)

Das ist ganz knapp vorbei am Platzverweis! Die Hertha setzt sich vorne fest, als Wimmer an die Kugel kommt und den Ball gut 60 Meter übers Feld treibt! Kurz vor dem Strafraum wird er von zwei Verteidigern verfolgt, von denen ihn Rogel mit einem Bodycheck abräumt. Reichel wertet das nicht als Notbremse und so darf der Verteidiger weiter mitspielen!

Hoffenheim Stuttgart 29. Wenig später wird der Trainer zum ersten Wechsel gezwungen. Skov muss verletzungsbedingt gegen Akpoguma getauscht werden.

Hertha BSC Wolfsburg 25. Auf der anderen Seite gibt es den ersten Eckstoß für die Hausherren. Am ersten Pfosten wird die Kugel geblockt, doch landet direkt auf dem Fuß von Serdar. Dessen Abschluss aus 14 Metern wird aber zur nächsten Ecke abgefälscht. Diese endet ebenfalls in einem Abschluss aus der Distanz, doch der wird weit über die Tribüne gejagt.

Hoffenheim Stuttgart 28. Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Kevin Akpoguma

Hoffenheim Stuttgart 28. Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Robert Skov

Hoffenheim Stuttgart 28. Breitenreiter schimpft am Spielfeldrand wie ein Rohrspatz. Glücklich ist der Coach mit der aktuellen Gemengelage nicht.

Bayern Köln 26. Es spielt sich inzwischen alles in der Kölner Hälfte ab. Hin und wieder geht es dadurch auch in enge Duelle, die die Kölner aber vor allem durch Verschieben und Doppeln gewinnen möchten. Der Laufaufwand ist immens.

Hertha BSC Wolfsburg 23. Wieder zappelt das Netz! Erneut ist es ein Freistoß, den Wolfsburg diesmal kurz ausspielt und dann Wimmer rechts bedient. Der flankt scharf vors Tor, findet erneut Svanberg, der die Kugel mit dem rechten Schlappen ins lange Eck verlängert. Sofort geht die Fahne an der Seitenlinie hoch. Diesmal ist der Schwede zu früh gestartet.

Hertha BSC Wolfsburg 22. 70 Prozent Ballbesitz haben die Niedersachsen in den ersten 20 Minuten. Das ist eins von vielen Zeichen der Überlegenheit in diesem Spiel.

Bayern Köln 23. Wieder Gnabry, wieder ist es knapp! Links im Strafraum hat der Flügelstürmer viel Tempo und zieht aus elf Metern ab. Chabot ist aber eng dran und sorgt so dafür, dass recht an ihm vorbei und damit auch knapp neben den Pfosten zirkelt.

Hertha BSC Wolfsburg 21. Lukebakio trägt den Ball rechts bis an den gegnerischen Strafraum, als ihm die Kugel verspringt und der Angreifer unfreiwillig ins Toraus dribbelt. Abstoß für Casteels.

Hoffenheim Stuttgart 24. Tempo ist aktuell nicht in der Partie. Der VfB generiert zwar etwas mehr Ballbesitz, weiß damit aber nicht viel anzufangen.

Hertha BSC Wolfsburg 20. Der anschließende Eckstoß findet den Kopf des stark bedrängten Bornauw. Unkontrolliert fliegt die Kugel ins Toraus.

Hertha BSC Wolfsburg 19. Gute flache Hereingabe vom aufgerückten Van de Ven, die Ivan Šunjić ganz knapp vor Svanberg klärt!

Hoffenheim Stuttgart 21. Von den Gästen ist offensiv relativ wenig zu sehen. Hoffenheims Abwehr hat nicht viele Probleme damit, den Vorsprung zu verteidigen.

Hertha BSC Wolfsburg 18. Trotz schwachen Starts ist der Support aus der Berliner Ostkurve hervorragend. Das darf man in einem eiskalten Olympiastadion gerne erwähnen.

Bayern Köln 19. Wieder eine Fast-Chance für den FCB! Sané geht rechts in den Strafraum und spielt dann diagonal flach auf die andere Seite. Für Gnabry ist der Pass einen Tick zu steil, sonst wäre das aus sechs Metern wohl der sichere Ausgleich gewesen.

Hertha BSC Wolfsburg 17. Nächster Freistoß für den VfL, diesmal von der linken Seite. Arnold schlägt das Leder auf den kurzen Pfosten, wo die Verteidigung der Hausherren klärt.

Bayern Köln 17. Der Bayern-Druck nimmt zu! Angetrieben vom Rückstand geht es immer mehr nach vorne. Kurz vorm Strafraum werden die Räume oft erst enger, weil der FC den hohen Druck nur noch selten erfolgreich gestalten kann.

Hoffenheim Stuttgart 18. Dicke Möglichkeit für Bebou! Der Angreifer steht infolge einer Kramarić-Flanke von rechts am Fünfer völlig frei. Er kriegt den Ball aber nicht richtig gedrückt, außerdem steht er im Abseits.

Hertha BSC Wolfsburg 15. Erstmals spielt sich die alte Dame ernsthaft ins letzte Drittel. Sofort fliegt eine halbhohe Flanke an die Strafraumgrenze, doch der Aufsetzer landet in der Verteidigung der Gäste.

Hertha BSC Wolfsburg 14. Wolfsburg dominiert diese Partie, ohne sich große Chancen herauszuspielen. Dafür haben sie im Mittelfeld meist die Kontrolle.

Bayern Köln 14. Gnabry scheitert frei an Schwäbe! Der Nationalspieler wird nach einer schnellen Kombination, die Schmitz in die Mitte zieht links im Strafraum freigespielt. Der erste Kontakt aus 13 Metern gerät aber etwas weit nach vorne und einen Meter links vom linken Fünfereck macht Schwäbe den Winkel mit dem Oberkörper zu und hält so.

Hertha BSC Wolfsburg 11. Für einen kurzen Moment wird wohl Rücksprache wegen eines möglichen Elfmeters gehalten. Da ist Mittelstädt etwas ungestüm in den Zweikampf gegangen. Da dieser jedoch außerhalb des Strafraums beginnt, ist kein weiterer Check notwendig. Ein Freistoß bleibt ebenfalls aus: Glück für die Hertha.

Hoffenheim Stuttgart 14. Völlig unverdient ist die Führung nicht. Zwar war 1899 bisher nicht drückend überlegen, allerdings bemühter als ihr Gegner. Die Labbadia-Elf wirkt etwas uninspiriert.

Bayern Köln 12. Gelbe Karte für Denis Huseinbašić (1. FC Köln)

Am Mittelpunkt läuft Huseinbašić nach einem hohen Ball in Goretzka hinein und sieht dafür Gelb.

Hertha BSC Wolfsburg 9. Plötzlich schalten die Wölfe über die rechte Seite um, wo sich Svanberg gelöst hat und ins Zentrum flankt. Da kommt Wind zwar an den Ball, wird von den Berlinern allerdings gestellt. Die Ablage kommt noch zum Mitspieler, doch beim Rückpass auf Wind steht der Stürmer schließlich im Abseits. Die Chance verpufft.

Bayern Köln 10. Aber auch die Bayern melden sich an. Sané zieht halbrechts aus gut 20 Metern ab, doch der Linksschuss geht ein paar Meter links vorbei.

Bayern Köln 9. Der FC kommt beinahe zum zweiten guten Abschluss! Links holt Maina einen Einwurf raus und gibt reaktionsschnell auf den durchlaufenden Tigges. Über Umwege ist Maina auf der Grundlinie wieder dran, doch seine flache Flanke auf den kurzen Pfosten verpasst Olesen aus drei Metern um ein Haar.

Hertha BSC Wolfsburg 8. Aus der Innenverteidigung wird Lukebakio mal tief geschickt, startet jedoch im Abseits und muss ohnehin dem aufmerksamen Casteels den Vorzug lassen.

Hoffenheim Stuttgart 11. Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:0 durch Andrej Kramarić

Hoffenheim führt! Nach einer Seitenverlagerung über mehrere Stationen leitet Angeliño von links aus dem Stand mit einem feinen Heber an den Fünfmeterraum weiter. Kramarić schaltet am schnellsten und drückt die Kugel mit dem langen Bein aus kurzer Distanz ins Netz.

Hoffenheim Stuttgart 10. Guirassy probiert sein Glück einfach mal aus 24 Metern von halbrechts. Sein Schuss saust deutlich drüber.

Bayern Köln 7. Das erste Mal kommen die Bayern ins Offensiv-Drittel, doch da schieben sich die Gäste ganz schnell zusammen. So verlieren die Münchener den Ball dann durch eines der häufigen ungenauen Zuspiele.

Hertha BSC Wolfsburg 5. An der Seitenlinie sieht Sandro Schwarz bedient aus. Frühe Standardgegentore sind oft ein besonderes Zeichen mangelnder Aufmerksamkeit. Das kann man im Abstiegskampf überhaupt nicht gebrauchen.

Hoffenheim Stuttgart 8. Tiago Tomás sucht mit einem Zuspiel aus dem linken Halbraum den im Zentrum postierten Katompa Mvumpa. Der Pass kommt aber nicht an.

Hertha BSC Wolfsburg 4. Tooor für VfL Wolfsburg, 0:1 durch Mattias Svanberg

Wieder führt Wolfsburg früh! Rechts vom Strafraum legt sich Wimmer die Kugel für den Freistoß zurück, flankt dann in den Rückraum, wo Svanberg alleingelassen wird. Im Sprung nimmt er den Ball volley und trifft links ins Tor! Guter Abschluss, 0:1!

Hoffenheim Stuttgart 5. In den ersten Minuten macht die TSG den etwas mutigeren Eindruck. Der VfB ist noch nicht richtig drin.

Bayern Köln 4. Tooor für 1. FC Köln, 0:1 durch Ellyes Skhiri

Der FC belohnt sich sofort! Die ersten Minuten halten sie das Spiel in der Bayern-Hälfte und holen so durch Olesen auch die erste Ecke raus. Kainz serviert die von rechts in die Mitte, wo Chabot aus fünf Metern auf den zweiten Pfosten verlängert. Aus einem Meter läuft Skhiri von hinten durch und drückt mit rechts über die Linie. Eine beliebte Variante des FC, der so schonmal doppelt gegen Dortmund getroffen hat.

Hertha BSC Wolfsburg 1. Die anschließende Ecke wird mehrmals hin- und hergeköpft, ehe die Hertha endlich klären kann. Das ist ein knackiger Start der Gäste!

Hertha BSC Wolfsburg 1. Direkt der erste Abschluss für den VfL! Van de Ven gewinnt halblinks den Zweikampf und schickt dann direkt Wind in den Strafraum. Dessen Schuss wird im letzten Moment geblockt!

Hertha BSC Wolfsburg 1. Wolfsburg stößt an. Die Kugel rollt an der Spree. Los geht die wilde Fahrt!

Bayern Köln 2. Los geht es mit einer kleinen Schrecksekunde. Upamecano bleibt nach dem Zusammenstoß mit Maina im Laufduell liegen, kann aber ohne Hilfe aufstehen und weitermachen.

Hertha BSC Wolfsburg 1. Spielbeginn

Bayern Köln 1. Das Spiel läuft. Die Kölner stoßen in ihrem blauen Ausweich-Dress an, die Münchner tragen das gewohnte Rot.

Hoffenheim Stuttgart 2. Infolge einer kurz ausgespielten Ecke landet der Ball bei Skov. Der Däne knallt ihn aus 22 Metern von halblinks aber deutlich drüber.

Bayern Köln 1. Spielbeginn

Hertha BSC Wolfsburg Die Mannschaften betreten den Rasen des altehrwürdigen Olympiastadions in Berlin. Die Stimmung ist trotz der klirrenden Kälte gut. Es dauert nicht mehr lange!

Hoffenheim Stuttgart 1. Auf geht's.

Hoffenheim Stuttgart 1. Spielbeginn

Hertha BSC Wolfsburg Tobias Reichel wird die heutige Partie leiten. Dem 37-jährigen Stuttgarter unterstützen die Linienassistenten Benedikt Kempkes und Christian Bandurski.

Bayern Köln Der Trainer des Rekordmeisters nimmt keine Änderungen nach dem 1:1 gegen Leipzig vor. Beim FC gibt es den bereits angesprochenen Wechsel in der Innenverteidigung von Hübers zu Soldo. Außerdem beginnt Olesen für Martel. In der Offensive rückt Maina neben Tigges, weil Baumgart gegen eine Viererkette gerne mit zwei Stürmern anlaufen möchte.

Bayern Köln Nagelsmann sagt zu der Position: "Ein Miteinander ist nie so entstanden, wie wir Verantwortliche es uns wünschen". Er wolle aber "nicht mit einem Finger auf jemanden zeigen". Zuletzt hieß es, dass Nagelsmann schon zum Start gerne einen anderen Torwarttrainer installiert hätte.

Hertha BSC Wolfsburg Zum 60. Mal treffen die Hertha und der VfL heute aufeinander. Seit vier Spielen wartet Berlin in dieser Serie auf einen Sieg. Vor ziemlich genau einem Jahr trafen die Teams ebenfalls zum zweiten Spieltag nach der Winterpause aufeinander. Wir erhoffen uns allerdings mehr als das enttäuschende 0:0 vom vergangenen Jahr.

Hoffenheim Stuttgart Apropos 16. Rang: Auf dem befindet sich mit dem VfB ein durchaus prominentes Team. Am vergangenen Wochenende gingen die Schwaben mit dem neuen alten Trainer Bruno Labbadia ins Rennen, kamen daheim gegen den 1. FSV Mainz 05 aber nicht über ein Unentschieden hinaus (1:1). Gerade hinten heraus konnten sie noch mal einen Zahn zulegen und hätten um ein Haar noch das Siegtor erzielt. So aber blieb es bei der Punkteteilung, die ihnen nicht wirklich weiterhilft. Immerhin: Mit nur einem einzigen Zähler können sie heute – zumindest vorübergehend – den FC Augsburg und den VfL Bochum in der Tabelle überholen.

Hertha BSC Wolfsburg Niko Kovač würde angesichts des überzeugenden 6:0 am liebsten gar nicht wechseln, allerdings fehlen ihm Paulo Otávio (Gelbsperre) und Felix Nmecha (Verletzung im Oberschenkel). Deshalb rückt Micky van de Ven hinten auf die linke Seite, während Maxence Lacroix die Innenverteidigung komplettiert. Außerdem beginnt Mattias Svanberg im Mittelfeld. Beide Wechsel wurden schon gegen Freiburg getestet.

Bayern Köln Der langjährige Torwarttrainer gilt als enger Vertrauter von Manuel Neuer. Es heißt, Tapalovic wurde schon kaum in die Nachfolgersuche seines langjährigen Schützlings einbezogen. Heute wird er bei der Spiel-Vorbereitung von Ex-Ersatzmann Tom Starke vertreten.

Bayern Köln Beim FCB ist der Trubel aktuell noch weiter hinten zu verorten. Erst verletzte sich Neuer nach der WM im Winter bekanntlich schwerer. Das Thema schien mit der Verpflichtung Yann Sommers nach langen Verhandlungen dann abgeschlossen, doch nun gibt es ein weiteres Kapitel, denn überraschend gab man die Trennung von Toni Tapalovic bekannt.

Hertha BSC Wolfsburg Wie bereits erwähnt, war bei der Auftaktniederlage gegen Bochum nicht alles schlecht. Entsprechend dreht Trainer Sandro Schwarz nur an einigen Stellschrauben. Mit Suat Serdar soll etwas mehr Dynamik ins Mittelfeld. Dazu kehrt Dodi Lukebakio nach abgesessener Gelbsperre zurück in die Startelf. Dafür rotieren Jean-Paul Boëtius und der 20-jährige Derry Scherhant auf die Bank.

Bayern Köln Das Rückspiel endete dann doch deutlich mit 0:4, auch wenn die Kölner auch da nicht chancenlos waren. Heute könnte noch ein anderer Faktor für Tore sprechen: Beim FC fallen mit Hübers und Kilian beide Innenverteidiger aus. Sie werden durch Soldo und Chabot, der schon am Samstag spielen durfte ersetzt. Nachwuchsmann Bakatukanda sitzt daher heute auf der Bank.

Bayern Köln Es erwartet uns also ein packendes Duell. Denn Steffen Baumgart wird nicht müde zu betonen, dass er seine Idee von Fußball auch gegen das Spitzenteam nicht allzu sehr verändern möchte. In der vergangenen Saison ging das Duell in München beispielsweise nur knapp 3:2 zu Gunsten der Favoriten aus.

Hoffenheim Stuttgart Den Re-Start nach der WM-Pause haben sich die Sinsheimer ganz anders vorgestellt – dabei sah in der Auswärtspartie beim 1. FC Union Berlin eigentlich vieles gut aus. Bis zur 73. Minute lagen sie bei den Eisernen in Front, ehe ihnen eine eklatante Standardschwäche den Garaus machte. Zwei Eckstöße führten in der Schlussphase zum Rückstand, in der Nachspielzeit fingen sie sich den dritten Gegentreffer zum Endstand (1:3). Damit rutschten sie im Klassement auf den 13. Platz ab – und haben nur drei Punkte Rückstand auf den 16. Rang.

Hertha BSC Wolfsburg Buchstäblich von der ersten Minute an zeigte sich dagegen der VfL Wolfsburg in starker Verfassung, denn Patrick Wimmer brachte die Wölfe innerhalb der ersten 60 Sekunden in Führung. Was folgte, war eine durchweg abgeklärte Leistung der Niedersachsen gegen einen seltsam lethargischen Freiburger Sportclub. Wolfsburg nutze die vielen Lücken und feierte ein herausragendes 6:0. Allerdings gilt es nun, einen neuen Fokus zu finden, um einer abstiegsbedrohten Mannschaft gegenüberzutreten.

Bayern Köln Der FC ist dagegen das Team mit dem besten Start nach Wiederbeginn der Liga. Am Samstag erzielte man beim 7:1 gegen Bremen des höchsten Sieg des torreichen 16. Bundesliga-Spieltags.

Bayern Köln Der FC Bayern steht zum Abschluss der ersten Halbserie wie gewohnt an der Tabellenspitze. Durch den anstehenden Sieg Leipzigs im frühen Spiel schmilzt der Vorsprung vor Anstoß aber auf drei Zähler gegenüber RaBa Leipzig.

Hertha BSC Wolfsburg Zum Start ins neue Jahr hat Hertha BSC einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Im direkten Duell mit dem VfL Bochum verloren die Hauptstädter klar mit 3:1 und fielen auf den Abstiegsplatz 17 zurück. Dabei kam die Hertha gut ins Spiel, erzielte die vermeintliche Führung durch Tousart, ehe der VAR eingriff. Dadurch kam der Berliner Sportclub aus dem Konzept, Bochum wurde stärker und nahm ihm das Spiel aus der Hand. Früh im neuen Jahr steht die Hertha also wieder unter Druck!

Bayern Köln Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln. Der Hinrunden-Abschluss am 17. Spieltag wird um 20:30 Uhr in der Landeshauptstadt Bayerns angestoßen.

Hoffenheim Stuttgart Hallo und herzlich willkommen zum 17. Spieltag der Bundesliga! Zum Abschluss der Hinrunde kommt es zum Baden-Württemberg-Duell zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem VfB Stuttgart. Anstoß in der PreZero-Arena ist um 20:30 Uhr.