Bayern Mainz

45.

Halbzeitfazit:

Der FC Bayern München führt zur Pause des Heimspiels gegen den 1. FSV Mainz 05 mit 3:1. Der Rekordmeister riss bereits in der 5. Minute durch Gnabry die Führung an sich. Fast im Gegenzug verzeichneten die Nullfünfer durch Onisiwo einen gefährlichen Abschluss (7.). In der Folge gestaltete die Svensson-Auswahl die Kräfteverhältnisse ausgeglichener und verhinderte zunächst weitere klare Abschlüsse des Favoriten. Kurz vor der Halbstundenmarke schlug die Nagelsmann-Truppe am Ende eines sehenswerten Angriffs zum zweiten Mal zu; Musiala netzte aus mittlerer Distanz (28.). Burkardt und Lee schrammten daraufhin jeweils hauchdünn am schnellen Anschlusstreffer vorbei, indem sie innerhalb eines Augenblicks an Latte bzw. am Pfosten scheiterten (33.). In der Schlussphase verursachte dann Hack einen Strafstoß, den Mané zwar vergab, aber im Nachschuss erfolgreich war (43.). In der Nachspielzeit bekam dann der Gast einen zweifelhaften Elfmeter zugesprochen. Mit dem scheiterte Burkardt an Ulreich (45.+3), doch nach der fälligen Ecke traf Widmer per Kopf (45.+4). Bis gleich!