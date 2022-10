Regensburg Rostock 37. Malones Einwurfflanke sorgt nicht für die nächste Chance der Ostseestädter.

K'lautern Nürnberg 27. Ritter mit der zweiten sehr guten Möglichkeit der Pfälzer! Der Ex-Paderborner ist im halbrechten Offensivraum Adressat eines langen Schlages Durms aus der eigenen Hälfte. Nach perfekter Mitnahme schießt er bei dichter Verfolgung aus vollem Lauf und 14 Metern auf die flache linke Ecke. Der Ball rauscht hauchdünn am Aluminium vorbei.

Regensburg Rostock 35. Die Elf von Mersad Selimbegović zeigt sich durchaus beeindruckt von der bisherigen Leistung und Effizienz der Hanseaten. Zwar ist der Ball weiterhin häufiger in den Reihen des SSV, doch wissen die Hausherren weitestgehend nicht allzu viel damit anzufangen.

K'lautern Nürnberg 25. Nachdem Møller Dæhli im offensiven Zentrum zwei gegnerische Linien überspielt hat, will Schleimer steil zu Duah durchstecken. Am Elfmeterpunkt fängt Schindler das Anspiel auf Nürnbergs Toptorjäger ab und verhindert damit eine Chance der höchsten Kategorie.

Kiel Düsseldorf 33. Alles in allem hat sich die Begegnung nach der äußerst turbulenten Anfangsphase leicht beruhigt. Dabei hat Kiel mittlerweile wieder die Kontrolle übernommen.

Regensburg Rostock 32. Auf der anderen Seite kommt Dennis Dressel nach einer Standardsituation zum Nachschuss, jagt den Ball aus etwa 18 Metern wuchtig Richtung Tor. Nur zu mittig ist der Versuch. Stojanović lässt die Kugel nach vorne prallen, seine Verteidiger vor ihm schießen das Leder aus der Gefahrenzone.

Regensburg Rostock 30. Bei einem Halbfeld-Freistoß von der rechten Seite steigt Elvedi für die Jahnelf am höchsten, der Kopfball senkt sich in hohem Bogen zu spät und segelt über den Querbalken.

Kiel Düsseldorf 31. Plötzlich kontert Holstein im eigenen Stadion und taucht durch Kwasi Wriedt am Elfmeterpunkt auf. Nur eine bockstarke Grätsche von Christoph Klarer verhindert einen gefährlichen Abschluss.

K'lautern Nürnberg 22. Gegen aufgerückte Hausherren nimmt Schleimer auf dem rechten Flügel an Fahrt auf. Er steckt im Sechzehner auf Møller Dæhli. Zimmer klärt gegen den Norweger zur Ecke, die der FCK im ersten Anlauf klärt.

Kiel Düsseldorf 28. Ao Tanaka rammt Steven Skrzybski bei einem Kopfballduell den Ellbogen ungestüm in den Nacken. Da hat der Japaner etwas Glück, dass er ohne den gelben Karton davonkommt.

K'lautern Nürnberg 19. Der FCN hat Mühe, die dichten Räume am und im heimischen Sechzehner zu bespielen. Kaiserslautern arbeitet weiterhin äußerst wirksam gegen den Ball und ist aus dem laufenden Spiel heraus noch nicht in Bedrängnis geraten.

Regensburg Rostock 29. Andreas Albers probiert es aus der Distanz, sein Schuss wird abgefälscht. Der daraus resultierende Eckstoß bringt keine Gefahr ein.

Kiel Düsseldorf 25. Gelbe Karte für Hauke Wahl (Holstein Kiel)

Hauke Wahl zieht gegen Emmanuel Iyoha ein taktisches Foul im Mittelfeld und holt sich von Schiedsrichter Robert Schröder die erste Verwarnung der Begegnung ab.

K'lautern Nürnberg 16. Klement findet Tomiak! Der Ex-Stuttgarter zirkelt einen Freistoß aus dem halblinken Offensivkorridor gefühlvoll auf die tiefe rechte Sechzehnerseite. Nachdem Boyd verpasst hat, köpft der aufgerückte Abwehrmann Tomiak aus fünf Metern im Bogen über das Tor.

Kiel Düsseldorf 24. Fabian Reese schleudert einen Einwurf von rechts ganz weit in die Mitte. Patrick Erras verlängert die Kugel per Kopf, findet am zweiten Pfosten aber keinen Abnehmer.

Regensburg Rostock 26. Tooor für Hansa Rostock, 0:2 durch Kai Pröger

Doppelpack Pröger, Hansa effizient! Aus einem Einwurf an der linken Seitenlinie entsteht die Situation: Der Ball kommt zu Hinterseer, der diesen aus halblinker Position hoch am Jahn-Verteidiger Günther vorbeihebt. Das Leder liegt halbrechts etwa an der Strafraumkante perfekt in der Luft für Pröger, der lässt das Spielgerät etwas über den Spann rutschen und drischt den Volley so mit etwas Spin klasse hoch rechts ins gegnerische Gehäuse. Ein starker Schuss!

Regensburg Rostock 24. Die Jahnelf verzeichnet inzwischen deutlich mehr Ballbesitz, lässt die Kugel aktuell aber eher harmlos im Mittelfeld zirkulieren und sucht eine Lücke.

Kiel Düsseldorf 22. An der linken Grundlinie stochert Emmanuel Iyoha gegen Fabian Reese nach, holt sich den Ball und spielt nach innen. Die Hereingabe legt Dawid Kownacki auf Kristoffer Peterson ab, doch Tim Schreiber eilt heraus und schnappt sich das Leder.

K'lautern Nürnberg 13. Kaiserslautern mit der Großchance zur frühen Führung! Klements Eckstoßflanke von links verlängert Tomiak am ersten Pfosten per Kopf auf die rechte Sechzehnerseite. Niehues nimmt aus acht Metern mit dem rechten Innenrist direkt ab. Der Ball fliegt auf die halbhohe rechte Ecke. Dort rettet Tempelmann auf der Linie mit der Brust für den geschlagenen Torhüter Mathenia.

Regensburg Rostock 21. Das nächste Zeichen der Oberpfälzer: Von der rechten Seite kommt eine Flanke zu Makridis geflogen, der mit viel Geschwindigkeit einläuft und den Kopfball aus guter Position doch recht weit am kurzen Pfosten vorbeinickt.

K'lautern Nürnberg 11. Zimmer setzt aus halbrechten 20 Metern den ersten Schuss der Roten Teufel ab. FCN-Schlussmann Mathenia hat in der halbrechten Ecke keine Mühe, den Ball zu stoppen.

Kiel Düsseldorf 19. Nun versucht das Team von Marcel Rapp die Angelegenheit zu beruhigen und hält die Kugel in den eigenen Reihen. Auch die Zuschauer merken, dass Kiel Unterstützung benötigt.

Regensburg Rostock 20. Hinterseer erobert den Ball weit in der gegnerischen Hälfte und spielt zügig quer herüber zu Verhoek, der viel Platz hat. Etwas zu hektisch und dadurch zu hart kommt der Pass daher, sodass Verhoek die Kugel verstolpert.

Regensburg Rostock 18. Ein Halbfeld-Freistoß führt der SSV Jahn mit einer Variante aus, kurz wird der Ball von halbrechts nach halblinks gespielt und von dort aus geflankt. Schließlich kommt Breitkreuz zum Kopfball, der jedoch weit über den gegnerischen Kasten hinweg fliegt.

K'lautern Nürnberg 10. ... und die sorgt für die Premierenchance! Geis' Ausführung von der rechten Fahne ist für das nahe Fünfereck bestimmt. Dort hat Schindler das bessere Timing als Tomiak und nickt aus gut sechs Metern knapp an der rechten Stange vorbei.

Kiel Düsseldorf 17. Die Gäste sind bis zu diesem Zeitpunkt die aktivere Mannschaft und drängen Kiel weit in die eigene Hälfte zurück. Die Störche rennen deswegen gerade zumeist nur hinterher.

Regensburg Rostock 16. Die erste Großchance für den Gastgeber! Nach einem erfolglosen Eckball wird Thalhammer auf der linken Außenbahn bedient und findet mit seiner flachen Flanke Mees. Der zieht direkt mit links aus etwa zwölf Metern ab und zwingt Kolke zur ersten klasse Parade, der Hansa-Keeper übergreift und wischt das Spielgerät über die Latte.

K'lautern Nürnberg 9. Schleimer zieht infolge eines hohen Ballgewinns Castrops von halbrechts nach innen und holt aus gut 18 Metern zu einem Schuss aus. Diesen unterbindet Durm auf Kosten einer Ecke...

Kiel Düsseldorf 14. Das nächste dicke Ding der Fortuna! Im Anschluss an einen Eckstoß fällt Tim Oberdorf das Leder auf die Füße. Aus zehn Metern packt der 26-Jährige einen Drehschuss aus und zimmert den Ball in Richtung des rechten Kreuzecks. Tim Schreiber ist wieder zur Stelle und rettet großartig.

Regensburg Rostock 15. Der erste ernstzunehmende Vorstoß der Jahnelf: Nach einem rechten Flankenlauf soll zentral Mees in Szene gesetzt werden. Das klappt nicht, Viet probiert es stattdessen aus der Distanz, ein Rostocker schmeißt sich dazwischen.

K'lautern Nürnberg 7. Während Ritter bereits wieder mitwirkt, streuen die Hausherren ihre erste aktivere Phase ein. Ihnen geht es aber vornehmlich darum, in der Arbeit gegen den Ball geordnet zu sein.

Regensburg Rostock 14. Malone rutscht im Spielaufbau aus, Andreas Albers ist zu weit weg und kann das nicht ausnutzen.

K'lautern Nürnberg 4. Der Club gibt in den ersten Momenten den Takt vor, startet ziemlich passsicher in den Nachmittag. Nachdem Ritter von einem Schuss Tempelmanns aus kurzer Distanz getroffen worden ist, muss er auf dem Feld behandelt werden.

Kiel Düsseldorf 11. Wie kann das denn nicht die Führung sein? Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schaltet Düsseldorf schnell um und setzt Kristoffer Peterson im rechten Sechzehner in Szene. Den folgenden Schuss des Schweden pariert Tim Schreiber im linken Eck, doch der Ball bleibt am langen Fünfereck. Dort stürmt Emmanuel Iyoha heran und vollbringt es tatsächlich, den Abpraller nicht in den leeren Kasten zu bugsieren.

Regensburg Rostock 12. Zwar ist ein Eckball der Hanseaten eher harmlos. Insgesamt ist das aber ein guter Auftakt der Gäste, die bissig wirken.

Regensburg Rostock 11. Der eingewechselte Breitkreuz klärt in seiner ersten wichtigen Aktion: Bei einer scharfen Hereingabe von Pröger will Verhoek den Ball Richtung Tor verlängern, Breitkreuz hält seinen Fuß dazwischen.

Regensburg Rostock 10. Nach der Verletzung von Kennedy, der nach dem Tor dann tatsächlich ausgewechselt wurde, war das Tor die aus sportlicher Sicht einzig nennenswerte Aktion im bisherigen Spielverlauf. Rostock zeigt sich zu Spielbeginn also effizient.

Kiel Düsseldorf 9. Es war durchaus zu erwarten, dass es hier offensiv zur Sache geht – und beide Teams zeigen rasch, was möglich ist.

K'lautern Nürnberg 1. Kaiserslautern gegen Nürnberg – das Traditionsduell auf dem Betzenberg ist eröffnet!

K'lautern Nürnberg 1. Spielbeginn

Regensburg Rostock 8. Einwechslung bei Jahn Regensburg: Steve Breitkreuz

Regensburg Rostock 8. Auswechslung bei Jahn Regensburg: Scott Kennedy

Kiel Düsseldorf 7. Sehr munterer Auftakt im hohen Norden! Fabian Reese darf die Kugel von der rechten Seite ziemlich ungestört ins Zentrum flanken. Am Fünfer steht Steven Skrzybski ebenfalls völlig blank und drückt das Leder per Kopf auf die linke Ecke. Florian Kastenmeier muss sich erstmals richtig strecken und pariert stark.

K'lautern Nürnberg Soeben haben die Mannschaften vor 47000 Zuschauern den Rasen betreten.

Kiel Düsseldorf 5. Wieder die Fortuna! Ein Fernschuss aus zentraler Lage von Ao Tanaka saust links am Kasten der Störche vorbei – KSV-Keeper Tim Schreiber muss bei seinem Zweitliga-Debüt nicht eingreifen.

Regensburg Rostock 7. Tooor für Hansa Rostock, 0:1 durch Kai Pröger

Die Kogge ist in Führung! Während die Regensburger aufgrund der Schulterverletzung von Kennedy in Unterzahl sind, spielen die Rostocker einen guten Angriff über die linke Seite. Ingelsson rückt an die Grundlinie hervor und bringt den Ball dann in den Rückraum, vom Regensburger Thalhammer abgefälscht landet das Leder vor den Füßen von Pröger. Der fackelt knapp hinter dem Elfmeterpunkt nicht lange und schickt den hoppelnden Ball mit einem wuchtigen Linksschuss ins linke Toreck.

Regensburg Rostock 5. ...das Foul war von härterer Natur, Ingelsson ist zudem unglücklich auf die Schulter von Kennedy gefallen. Der muss behandelt werden und verlässt kurz darauf den Platz, die rechte Schulter ungelenk mit dem linken Arm festhaltend. Das sieht nicht gut aus und wird wohl den ersten Wechsel nach sich ziehen lassen.

Kiel Düsseldorf 4. Auch die Rheinländer melden sich im Spiel an: Kristoffer Peterson dringt in den rechten Bereich des Sechzehners vor und zieht aus rund 15 Metern ab. Dessen Schuss wird von Simon Lorenz abgeblockt und fliegt aus der Gefahrenzone.

Regensburg Rostock 4. Bei einer Hansa-Flanke von der rechten Seite klärt Scott Kennedy die Kugel mit dem Kopf aus der Gefahrenzone. Mit viel Tempo und klar zu spät rauscht Ingelsson dann in ihn herein. Offensivfoul...

Regensburg Rostock 3. Schiedsrichter der Partie ist der 32-Jährige Florian Exner. In den ersten Momenten haben die Hausherren den Ball in den eigenen Reihen, ohne viel Zug zum Tor aufzubauen.

Kiel Düsseldorf 3. Die Hausherren starten druckvoll und suchen gleich den Weg nach vorne. Ein misslungener Steckpass von Steven Skrzybski auf Kwasi Wriedt beendet aber den ersten Angriffsversuch.

Kiel Düsseldorf 1. Los geht’s im Holstein-Stadion – als Schiedsrichter wird Robert Schröder für Ordnung sorgen.

Kiel Düsseldorf 1. Spielbeginn

Regensburg Rostock 1. Los geht's! Hansa stößt in blauen Trikots an, Regensburg spielt in Weiß-Rot.

Regensburg Rostock 1. Spielbeginn

K'lautern Nürnberg Da noch viele Zuschauer vor dem Stadion sind, wird die Partie zehn Minuten später angepfiffen.

Regensburg Rostock Ende Oktober - T-Shirt-Wetter in Regensburg: Bei etwa 20 Grad laufen die Spieler ins Jahnstadion ein, in wenigen Sekunden wird die Partie angepfiffen.

Regensburg Rostock Der Jahnelf fehlt Kapitän Gimber mit einer Schulterverletzung wohl bis zur Winterpause, für ihn läuft Viet auf. Im rechten Mittelfeld muss zudem Vizinger Platz machen für Mees.

Regensburg Rostock Nicht nur die Suspendierungen lassen auf einen strengen Wind an der Ostsee schließen, auch die insgesamt sechs Startelf-Änderungen im Vergleich zur 0:2-Heimniederlage gegen Lautern. In der Viererkette behält nur Ananou seinen Platz in der Startformation; Roßbach, Malone und Neidhardt verteidigen anstelle vom suspendierten Meißner, van Drongelen und Schumacher. Der verletzte Rhein wird durch Fröde ersetzt. In der Offensivabteilung spielen Ingelsson und Verhoek statt Fröling und Duljević.

Regensburg Rostock In Rostock gab es drei Suspendierungen: Thomas Meißner und Ridge Munsy nach sportlich schwachen Leistungen, Talent Theo Gunnar Martens aus disziplinarischen Gründen. Gibt es vom Rest der Mannschaft einen Antwort auf die deutliche Ansage vom Trainer?

K'lautern Nürnberg Bei den Franken, die mit nur zwölf Treffern die schlechteste Offensivabteilung der 2. Bundesliga stellen und die seit 280 Pflichtspielminuten keinen Gegentreffer mehr zugelassen haben, stellt Coach Markus Weinzierl nach dem 0:0-Heimremis gegen Hannover 96 einmal um. Schleimer verdrängt Daferner auf die Bank.

K'lautern Nürnberg Auf Seiten der Pfälzer, die den letzten Pflichtspielvergleich mit dem FCN im Rahmen der 2. DFB-Pokal-Runde Ende Oktober 2019 nach Elfmeterschießen für sich entschieden und die beide bisherigen Niederlagen dieser Saison im heimischen Fritz-Walter-Stadion kassierten, verzichtet Trainer Dirk Schuster im Vergleich zum 2:0-Auswärtssieg beim FC Hansa Rostock auf personelle Änderungen. Im 4-2-3-1 ist Klement erneut Spielmacher hinter der einzigen Spitze Boyd.

Kiel Düsseldorf Marcel Rapp muss im Vergleich zur Vorwoche Torhüter Thomas Dähne, der krankheitsbedingt ausfällt, durch Tim Schreiber ersetzen. Zudem rückt Philipp Sander für Finn Porath in die Startelf. Bei den Gästen sieht Cheftrainer Daniel Thioune nach dem 2:0-Erfolg in Karlsruhe keinen Anlass für personelle Änderungen.

Regensburg Rostock Als Tabellenneunter hat Jahn Regensburg bislang nur 14 Tore geschossen. Seltener genetzt haben nur drei Teams und die sind deutlich weiter unten platziert. Hansa Rostock gehört genau wie die punkt- und torgleichen Nürnberger dazu.

Kiel Düsseldorf Bei der Fortuna entpuppte sich zuletzt Kris Peterson als Schlüsselfigur. Er habe sich „seine Einsatzzeiten durch seine Trainingsarbeit verdient. Er ist sehr reflektiert und war vor seiner Leistungssteigerung etwas unglücklich. Ich bin froh, dass er den Knoten jetzt durchschlagen hat“, kommentierte Daniel Thioune die Leistungsexplosion des Schweden, der zwei Tore in den letzten drei Spielen schoss.

Regensburg Rostock Bei Rostock sieht die Formkurve deutlich schlechter aus: Im Pokal ist Hansa bereits in Runde eins ausgeschieden, in der Liga im Oktober noch sieglos (2U, 2N). Insgesamt konnten die Nordostdeutschen seit dem 5. Spieltag und einem eigentlich ordentlichen Saisonstart (neun Punkte in fünf Spielen) nur noch einen Sieg einfahren – düstere Wochen in Rostock.

Kiel Düsseldorf Die jüngsten Resultate haben im hohen Norden wieder Ruhe einkehren lassen. „Mit jeder positiven Leistung wächst das Selbstvertrauen. Jetzt sind zuletzt auch die Ergebnisse dazugekommen. Wir sind froh über unsere Punktzahl und über die Leistung in den letzten Spielen. Das gilt es zu bestätigen“, erklärte Marcel Rapp. In spielerischer Hinsicht gehören die Störche aktuell zu den absoluten Top-Teams der 2. Liga.

Regensburg Rostock Für Jahn Regensburg liefen die letzten Wochen in der Liga optimal: Auf das 2:2-Unentschieden gegen Fürth folgten zwei Ligasiege in Lautern (3:0) und gegen Sandhausen (2:1). Der einzige Wermutstropfen ist das besagte Pokalspiel gegen die Düsseldorfer Fortuna, mit einer 0:3-Niederlage verabschiedete sich die Jahnelf aus dem Pokalwettbewerb. Heute möchte man eine Reaktion darauf zeigen und den dritten Ligasieg in Serie bejubeln.

K'lautern Nürnberg Der 1. FC Nürnberg war unter Klauß-Nachfolger Markus Weinziel mit einer 2:3-Heimpleite gegen die KSV Holstein gestartet, stabilisierte seine Leistungen daraufhin aber. Der Club triumphierte mit 1:0 bei Fortuna Düsseldorf, zog mit demselben Ergebnis beim drittklassigen SV Waldhof Mannheim in das DFB-Pokal-Achtelfinale ein und ergatterte im jüngsten Heimspiel gegen Hannover 96 ein 0:0. Die Abstiegsplätze sind trotz des jüngsten Aufwärtstrends nur einen Punkt entfernt.

Regensburg Rostock Dafür ist Rostock Angstgegner des SSV Jahn: In zehn Ligaspielen, davon acht in Liga drei, hat Regensburg nur einmal gewinnen können – bei ganzen sieben Punkteteilungen und immerhin drei Hansa-Siegen. Die einzigen Zweiligaduelle fanden in der letzten Spielzeit statt, das Rückspiel ging 1:1 unentschieden aus, im Hinspiel gewannen die Hanseaten mit 3:2.

Kiel Düsseldorf Die hervorragende Rückrunde der letzten Spielzeit weckte große Hoffnungen, dass Düsseldorf diese Saison von Anfang an oben mitspielen wird. Zwar klappte dies aufgrund eines missglückten Auftakts nicht, trotzdem befindet sich die Fortuna nach wie vor in Schlagdistanz. Mit ebenfalls 20 Zählern, aber einem besseren Torverhältnis als die Kieler, rangiert das Team von Daniel Thioune auf dem sechsten Platz.

K'lautern Nürnberg Der 1. FC Kaiserslautern geht mit Rückenwind in das achte Heimspiel der Aufstiegssaison. Nachdem die Roten Teufel zunächst sechs Unentschieden in Serie geholt und dann vor eigenem Publikum mit 0:3 gegen den SSV Jahn Regensburg verloren hatten, rangen sie am letzten Freitag auswärts den FC Hansa Rostock nieder. Ein Doppelpack Boyds (67., 82.) machte den Unterschied im Gastspiel an der Ostsee. Kaiserslautern hielt sich durch den vierten Saisonsieg in den einstelligen Tabellenregionen.

Regensburg Rostock Die Regensburger spielen in dieser englischen Woche das dritte Heimspiel innerhalb von nur sechs Tagen – Zweitligaspielplan und DFB-Pokal sei Dank. Für die Jahnelf sollte das auch heute vorteilhaft sein, sie haben vor heimischen Publikum nur eine Liganiederlage hinnehmen müssen – aber eben auch das Pokalaus gegen Düsseldorf unter der Woche. Die Gäste aus Rostock sind zudem auswärtsschwach und haben erst einen Sieg in der Fremde feiern dürfen.

K'lautern Nürnberg Die Bundesligagründungsmitglieder 1. FC Kaiserslautern und 1. FC Nürnberg, die 26 gemeinsame Jahre in der nationalen Eliteklasse verbracht haben, kämpfen zum 11. Mal im Unterhaus um Punkte. In der 2. Bundesliga spricht die Bilanz für den Club, gewann er bei drei Niederlagen und einem Unentschieden doch sechs Matches.

Kiel Düsseldorf Nach einem holprigen Saisonstart hat Kiel zuletzt wieder in die Spur gefunden. Zwei Siege sowie zwei Remis aus den vergangenen vier Spielen brachten Holstein in Lauerstellung hinter den Aufstiegsrängen. Aktuell befindet sich die Mannschaft von KSV-Coach Marcel Rapp mit 20 Punkten auf Rang sieben. Vor einer Woche trotzten die Norddeutschen dem SV Darmstadt 98 ein respektables 1:1-Unentschieden ab.

Regensburg Rostock Die Jahnelf hat zuletzt in der Liga überzeugt, die kriselnde Kogge möchte wieder ein Erfolgserlebnis einfahren – ein herzliches Willkommen zum Zweitliga-Samstag. Der SSV Jahn Regensburg empfängt Hansa Rostock im Jahnstadion, um 13 Uhr rollt der Ball.

Kiel Düsseldorf Hallo und herzlich willkommen zum 14. Spieltag der 2. Bundesliga am Samstagmittag! Im Duell der Tabellennachbarn gastiert Fortuna Düsseldorf bei Holstein Kiel. Anstoß im Holstein-Stadion ist um 13 Uhr.