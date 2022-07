Karlsruhe Magdeburg 45. Gelbe Karte für Jérôme Gondorf (Karlsruher SC)



Karlsruhe Magdeburg 45. Halbzeitfazit:

Der Karlsruher SC wird mit Pfiffen der eigenen Fans in die Pause begleitet! Nach 45 Minuten liegen die Hausherren mit 0:3 gegen Aufsteiger Magdeburg hinten. Das Unheil nahm schon früh seinen Lauf – bereits in der siebten Spielminute erzielte Müller das 0:1. Anschließend bäumte der KSC sich zunächst auf, probierte vieles nach vorne, lediglich der letzte Pass oder ein konsequenter Abschluss fehlten. Etwas aus dem Nichts fiel dann das 0:2 durch Atik (32'), dem ein viel zu passives Abwehrverhalten der Gastgeber voranging. 90 Sekunden später klingelte es dann erneut bei Eisele im Kasten, Kwarteng nutzte es aus, dass Gordon seinen Keeper mit einem Rückpass mächtig in Bedrängnis brachte (34'). Christian Eichner muss nun seinem Team wieder Leben und Mut einhauchen in der Halbzeit, während Christian Titz seine Jungs ermahnen wird, nicht zu früh vom Gas zu gehen. Gleich geht es weiter!

Bielefeld Regensburg 45. Halbzeit:

Halbzeit in Bielefeld, die Arminia liegt mit 0:1 gegen den SSV Jahn Regensburg zurück. Die Oberpfälzer erwischten mit zwei guten Abschlüssen den besseren Start, ließen sich dann aber von den äußerst harmlosen Ostwestfalen einlullen. Die Forte-Truppe präsentierte sich während der gesamten 45 Minuten ideenlos, langsam und unpräzise. Weil auch der Jahn nicht mehr zu überzeugen wusste, plätscherte die Begegnung einige Zeit lang vor sich hin. Erst in der Nachspielzeit traf Gimber aus dem Nichts zur Führung - und gibt dem Spielverlauf damit etwas Würze. Wir dürfen gespannt bleiben, bis gleich!

Hamburg Rostock 45. Halbzeitfazit:

0:0 steht es zur Pause der Heimpremiere des Hamburger SV gegen den FC Hansa Rostock. Nach dem emotionalen Gedenken an Uwe Seeler waren die Rothosen zwar von Anfang an feldüberlegen und im Kombinationsspiel bis zum Sechzehner überzeugend, verpassten gegen eine tiefstehende und mit einfachen Mitteln konzentriert verteidigende Kogge trotz einiger scharfer Flanken aber zunächst Abschlüsse auf das Gehäuse. Die Mecklenburger wurden in der Folge mutiger und kamen zu einigen gefährlichen Situationen im heimischen Sechzehner, die der Favorit oft erst im letzten Augenblick klärte. Die Walter-Auswahl steigerte ihre offensive Durchschlagskraft erst in der jüngsten Viertelstunde und schrammte durch zwei Direktabnahmen Kittels jeweils nur knapp an der Führung vorbei (38., 39.). Bis gleich!

Hamburg Rostock 45. Ende 1. Halbzeit

Karlsruhe Magdeburg 45. Ende 1. Halbzeit

Karlsruhe Magdeburg 45. Schleusener versucht es für den KSC nochmal mit einem Schuss aus halb rechter Position. Dieser wird von Bittroff aber sehenswert zur Ecke gegrätscht.

Hamburg Rostock 45. Bénes nimmt Maß! Der Ex-Mönchengladbacher taucht im Zentrum vor der letzten gegnerischen Linie auf und probiert sich mit einem linken Spannschuss. Der segelt nicht weit über die halbrechte Ecke hinweg.

Bielefeld Regensburg 45. Ende 1. Halbzeit

Karlsruhe Magdeburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Karlsruhe Magdeburg 45. ... Atik läuft an und versucht's selbst mit einem wuchtigen Schuss in Richtung linkes oberes Eck. Der Ball rauscht gegen das Außennetz.

Hamburg Rostock 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Durchgang eins im Volksparkstadion soll vor allem wegen der Trinkpause um 180 Sekunden verlängert wertden.

Bielefeld Regensburg 45. Tooor für Jahn Regensburg, 0:1 durch Benedikt Gimber

Von wegen 0:0 - es steht 0:1! Shipnoski flankt völlig freistehend von rechts in Richtung Elfmeterpunkt. Dort läuft Gimber ein, lässt den Ball über den Scheitel rutschen und trifft überragend oben links. Kapino fliegt umsonst.

Hamburg Rostock 45. Am Ende eines schnellen Gegenstoßes dringt Reis über halblinks in den Sechzehner ein. Er zieht aus 14 Metern bei zugestellter Schussbahn mit links ab. Der Ball fliegt weit an der kurzen Ecke vorbei.

Karlsruhe Magdeburg 45. Kurz vor dem Pausentee darf Atik nochmal aus 25 Metern links zum Freistoß antreten...

Karlsruhe Magdeburg 43. Und zwei Minuten später wäre der Abschluss für Cueto die richtige Wahl gewesen. Halb rechts am Sechzehnerrand hat die Nummer 17 des KSC viel Platz, doch er möchte nochmal Rossmann am langen Pfosten mitnehmen. Die Flanke landet schließlich im Aus.

Hamburg Rostock 44. Heimkapitän Schonlau bewirbt sich für eine Verwarnung, indem er nach einem Aufbaufehler Verhoek im Mittelkreis per Grätsche zu Fall bringt, um einen Gästekonter zu verhindern. Referee Robert Kampka belässt es aber bei einer Ermahnung.

Bielefeld Regensburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Bielefeld Regensburg 44. Das 0:0, mit dem es voraussichtlich in die Pause gehen wird, ist das vollkommen gerechte Ergebnis. Trotz guten Beginns haben auch die Gäste keinen Treffer auf der Habenseite - zu Recht.

Hamburg Rostock 43. ... ncah kurzer Ausführung bleibt Muheim mit seinem Flankenversuch an Rhein hängen. Der HSV setzt sich aber vorne fest, hält den Druck auf die Gästeabwehr hoch.

Hamburg Rostock 42. Hamburg legt in der Schlussphase an Geschwindigkeit zu und drängt mit aller Macht auf den Führungstreffer vor dem Kabinengang. Kittel erzwingt über links den zweiten Eckstoß....

Karlsruhe Magdeburg 41. Cueto verfehlt den Kasten aus 11 Metern! Die Kugel springt zu ihm in den Sechzehner, wo Cueto mit dem Rücken zum Tor steht. Anstatt Schleusener rechts in der Box nochmal mitzunehmen, versucht Cueto es mit dem schwierigen Abschluss aus der Drehung, der ihm dann auch misslingt. Das Leder segelt gute drei Meter über die Querlatte.

Bielefeld Regensburg 41. Prietl bleibt nach einem Zweikampf am Boden liegen. Er muss behandelt werden, zunächst scheint es aber weiterzugehen.

Hamburg Rostock 39. Kittel mit der nächsten guten Möglichkeit! Nachdem Heyers Hereingabe von der rechten Außenbahn diesmal halbhoch kommt, packt der Hamburger Zehner mit dem rechten Fuß aus 13 Metern einen Volleyschuss aus. Der rauscht nicht weit an der rechten Stange vorbei.

Karlsruhe Magdeburg 39. Nach dem 0:5 am vergangenen Wochenende lässt der KSC sich nun von einem Aufsteiger vorführen. Irgendetwas muss in der Pause spätestens passieren, um der Mannschaft neue Impulse zu geben.

Hamburg Rostock 38. Kittel mit der Großchance für die Hausherren! Heyers flacher Querpass von der rechten Außenbahn ist für den Elfmeterpunkt bestimmt. Kittel, der sich von Neidhart gelöst hat, schießt mit dem rechten Fuß gegen Kolkes Laufrichtung auf die flache rechte Ecke. Hansas Keeper ist schnell unten und stoppt den Ball mit der linken Hand.

Karlsruhe Magdeburg 37. Gelbe Karte für Marvin Wanitzek (Karlsruher SC)

Wanitzek räumt El Hankouri rechts im Mittelfeld humorlos ab – ein Hauch von Frust ist wohl mit dabei. Klare Gelbe Karte!

Bielefeld Regensburg 38. Inzwischen ist es ein reines Minutenzählen bis zur Halbzeit. Es passiert praktisch gar nichts, beide Mannschaften kommen gar nicht mehr in gefährliche Räume.

Hamburg Rostock 36. Rostock hat die Dominanz der Rothosen vorerst durchbrochen. Der Gast ist in der Lage, den Ball länger in seinen Reihen zu halten und findet in regelmäßigen Abständen Wege in das letzte Felddrittel.

Bielefeld Regensburg 35. Forte kann mit dem Auftritt seiner Elf nicht zufrieden sein. Ab und zu hat dieses nämlich mal die Möglichkeit, einen Konter zu setzen. Mangelnde Präzision verhindert jedoch oft eine gute Gelegenheit.

Hamburg Rostock 33. Gelbe Karte für Frederic Ananou (Hansa Rostock)

Der Ex-Paderborner streckt Heyer auf der linken Mittelfeldseite bei erhöhtem Tempo nieder. Als zweiter Rostocker handelt er sich eine Gelbe Karte ein.

Karlsruhe Magdeburg 34. Tooor für 1. FC Magdeburg, 0:3 durch Moritz Kwarteng

Was ist denn hier los? Nur 90 Sekunden später fällt das 0:3! Ein langer pass der Magdeburger landet ziellos in der Hälfte des KSC. Gordon spielt dann einen viel zu harten und halb hohen Rückpass zum eigenen Keeper. Eisele hat dementsprechend Mühe, das Spielgerät zu kontrollieren, und das nutzt Kwarteng für sich aus, geht dazwischen und schiebt ins leere Tor hinein.

Hamburg Rostock 32. ... Rhein entscheidet sich gegen einen direkten Versuch aus 23 Metern. Im Rahmen einer überraschenden Variante will er Neidhart auf die tiefe rechte Strafraumseite schicken. Das Anspiel ist aber zu steil und landet im Toraus.

Karlsruhe Magdeburg 32. Tooor für 1. FC Magdeburg, 0:2 durch Barış Atik

Barış Atik sorgt für ratlose Gesichter bei Karlsruhe! Condé setzt ihn kurz vor dem Strafraum links in Szene. Atik wird weder von Thiede noch von Gondorf ernsthaft tangiert, macht einen Schlenker nach innen und versenkt das Leder unten im kurzen Eck.

Karlsruhe Magdeburg 30. Wanitzek und Gondorf stiften mit einem doppelten Doppelpass auf der linken Seite Unruhe beim 1. FCM. El Hankouri geht dazwischen, doch sein Querschläger landet im Toraus und es gibt Eckstoß. Diese wird schnell zurückgepfiffen – Offensivfoul!

Hamburg Rostock 31. Nach Kittels Foul an Rostocks Neuzugang Dressel (TSV 1860 München) bekommen die Gäste im halbrechten Offensivraum einen Freistoß in aussichtsreicher Position zugesprochen...

Bielefeld Regensburg 32. Nach über einer halben Stunde ist das Tempo aus der Partie inzwischen raus. Auch die Rot-Weißen entfachen keinerlei Druck mehr.

Hamburg Rostock 30. Die nächste Offensivszene des Außenseiters! Ananous hohe Hereingabe von der linken Außenbahn landet auf der rechten Strafraumseite beim unbewachten Pröger. Der feuert den Ball flach und hart vor den Kasten. Glatzel klärt in gefährlicher Position auf Kosten einer Ecke. Die bringt Hansa nichts ein.

Bielefeld Regensburg 29. Bello dribbelt sich auf links in die Box, wird dort aber zu Fall gebracht. Der Elfmeterpfiff bleibt korrekterweise aus.

Karlsruhe Magdeburg 27. Eisele und Franke behindern sich gegenseitig bei einem hohen Ball, der in den Sechzehner des KSC fliegt. Zwar packt der Keeper sicher zu, sein Knie landet aber in der Magenregion von Franke.

Hamburg Rostock 27. Wegen der hohen Temperaturen schickt Schiedsrichter Robert Kampka die 22 Akteure für eine Trinkpause an die Seitenlinie.

Karlsruhe Magdeburg 24. Aufgrund der Temperaturen bekommen die Spieler nun eine kurze Trinkpause. Christian Eichner hat darüber hinaus noch einiges mit seinen Jungs zu besprechen und nutzt die Gunst der Stunde.

Bielefeld Regensburg 27. Und weiter geht's.

Hamburg Rostock 24. Die erste Annäherung der Mecklenburger! Rhein flankt von der rechten Eckfahne druckvoll vor das lange Fünfereck. Dort entscheidet Fröde das Luftduell mit Königsdörffer für sich und nickt aus gut sechs Metern in Richtung naher Ecke. Die verfehlt der ehemalige Bremer deutlich.

Bielefeld Regensburg 25. Trinkpause in Bielefeld. Bei den warmen Temperaturen dürfte die Erfrischung den Akteuren guttun.

Bielefeld Regensburg 24. Und dann sowas: Gebauer steht im linken Halbfeld für einen Freistoß bereit, scheitert mit seiner Hereingabe aber bereits am ersten Abwehrspieler. Schwach.

Hamburg Rostock 21. Am Ende einer langen Kombination will Muheim Kittel mit einem halbhohen Lupfer auf die linke Sechzehnerseite schicken. Abwehrmann Malone hat diesen vorausgeahnt und fängt den Ball ab. Er verhindert damit, dass Hamburgs Spielmacher freie Bahn in Richtung Gästekasten hat.

Bielefeld Regensburg 22. Weiterhin tut sich die Forte-Elf äußerst schwer, Gefahr zu kreieren. Auch Standards gibt es praktisch keine.

Karlsruhe Magdeburg 21. Beinahe fällt der Ausgleich! Nach einem gefährlichen Ballverlust im Aufbau schaltet der Gastgeber schnurstracks und bringt Cueto rechts in Szene. Sein Schuss wird zunächst noch geblockt, doch er bleibt dran und erkämpft sich das Leder zurück. Er schickt Gondorf halb rechts in die Box, der vor dem Tor nochmal quer auf Rossmann spielen möchte. In letzter Sekunde kommt noch ein Magdeburger Fuß dazwischen und klärt in höchster Not.

Karlsruhe Magdeburg 18. Tim Rossmann und der KSC fordern Elfmeter! Links kurz vor der Grundlinie kommt der Spieler der Hausherren nach einem robusten Zweikampf von Alexander Bittroff zu Fall. Der Referee lässt weiterspielen, was durchaus zu vertreten ist. An dieser Linie muss er sich nun aber auch messen lassen.

Karlsruhe Magdeburg 17. Karlsruhe kombiniert sich bei einem Konter bis in den Strafraum des Aufsteigers vor. Lucas Cueto hat rechts im Sechzehner dann aber keine Anspielstation und muss die Kugel letztlich hergeben.

Hamburg Rostock 18. Wie erwartet verzeichnet der Aufstiegsfavorit in dieser Anfangsphase klare Feldvorteile, hält den Schwerpunkt des Geschehens jenseits der Mittellinie. Er hat allerdings noch Mühe, in abschlussreifen Positionen aufzutauchen.

Bielefeld Regensburg 19. Der nächste Abschluss aus der Distanz. Diesmal ist es Thalhammer, der die Murmel aus 25 Metern von halblinks drüber schießt.

Karlsruhe Magdeburg 15. Und die Badener? Sie haben immer mal wieder längere Ballstafetten in der gegnerischen Hälfte, eine zündende Idee oder gar ein gefährlicher Abschluss springt dabei nicht heraus. So ist es für die Gäste nicht schwer, den Sechzehner zu verteidigen.

Bielefeld Regensburg 18. ...Gefahr kommt nicht auf. Die Ecke wird wieder zum Absender geblockt, Mees' Flanke landet dann in Kapinos Armen.

Bielefeld Regensburg 17. Wieso nicht? Mees probiert es aus 24 Metern einfach mal mit einem Distanzschuss, Owusu blockt zur Ecke...

Hamburg Rostock 15. Kittel zirkelt den Premiereneckstoß von der rechten Fahne mit dem rechten Innenrist direkt vor den kurzen Pfosten. Zielspieler Schonlau hebt ab, doch sein Bewacher befördert den Ball mit dem Kopf aus der Gefahrenzone.

Karlsruhe Magdeburg 12. Magdeburg kann im Vorwärtsgang schalten und walten, wie es will, spielt es aber nicht immer konsequent zu Ende. Nach einer herrlichen Verlagerung auf die linke Seite schickt Atik Condé die Linie entlang. Dieser legt nochmal auf Bell Bell ab. Seine Hereingabe landet dann im Nirgendwo, sodass der KSC wieder in Ballbesitz gerät.

Bielefeld Regensburg 14. Viel Tempo ist in den zaghaften Bemühungen der Hausherren nicht drin. Vielmehr ist es der SSV, der aggressiv zu Werke geht.

Hamburg Rostock 12. Gelbe Karte für John Verhoek (Hansa Rostock)

Im Kampf um einen freien Ball im Mittelfeld steigt Verhoek Muheim auf den linken Fuß. Schiedsrichter Robert Kampka ahndet das Vergehen des Niederländers mit der ersten Verwarnung des Nachmittags.

Karlsruhe Magdeburg 10. Nächste Standardsituation für den 1. FCM – diesmal von rechts! Die Ecke wird wieder kurz ausgeführt, doch ehe Atik zur Grundlinie durchstarten kann, wird er wegen eines Offensivfouls zurückgepfiffen.

Bielefeld Regensburg 11. Die Arminia agiert etwas zurückgezogen. Sie überlässt den Regensburgern oft den Ball und steht ziemlich tief.

Hamburg Rostock 10. Glatzel schickt Königsdörffer auf der halbrechten Offensivseite grätschend mit einem Steilpass in die Tiefe. Der Neuzugang aus Dresden befindet sich zwar hinter der gegnerischen Abwehrkette, kommt aber nicht an den Ball: Keeper Kolke hat seinen Kasten rechtzeitig verlassen und ist vor dem Angreifer zur Stelle.

Hamburg Rostock 7. Pröger ist im halbrechten Offensivkorridor Adressat eines langen Schlages aus dem Mittelkreis. Ihm gelingt zwar ein sauberer erster Kontakt, doch noch vor dem Strafraum wird er von drei Verteidigern umringt. Schonlau nimmt ihm den Ball ab.

Karlsruhe Magdeburg 7. Tooor für 1. FC Magdeburg, 0:1 durch Andreas Müller

Die komplette Mannschaft des KSC wird aus dem Tiefschlaf aufgeweckt! Die Gäste führen einen Eckstoß von der linken Seite kurz aus. Ceka wird überhaupt nicht angegriffen und kann unbedrängt ins Zentrum auf Müller spielen. 20 Meter vor dem Kasten fasst dieser sich ein Herz und zieht auf. Der Ball fliegt im Prinzip mittig auf Eisele zu, wird aber noch etwas abgefälscht und landet so in den Maschen.

Bielefeld Regensburg 8. Kapino mit dem Riesenschnitzer! Der Keeper spielt einen Flachpass aus dem eigenen Sechzehnmeterraum genau in die Füße von Albers. Der Angreifer probiert es von halbrechts aus 21 Metern direkt in Richtung des leeren Kastens. Nur haarscharf trudelt die Kugel unten links vorbei.

Karlsruhe Magdeburg 6. Die Gäste reißen von Beginn an das Spielgerät an sich und versuchen, den Takt vorzugeben.

Hamburg Rostock 4. Kittel bringt nach Bénes' kurzer Ausführung eines Freistoßes auf dem linken Flügel eine erste hohe Hereingabe in den gegnerischen Sechzehner. Nach einem Klärungsversuch will Vušković aus mittigen zwölf Metern abziehen, doch sein Schuss wird durch Roßbach geblockt.

Bielefeld Regensburg 6. Der erste Schuss gehört dem Jahn: Guwara zieht aus 19 Metern von halblinks einfach mal flach ab. Sein Versuch saust gut zwei Meter rechts unten vorbei.

Karlsruhe Magdeburg 3. Gelbe Karte für Connor Krempicki (1. FC Magdeburg)

Benjamin Brand zückt bereits nach knapp drei Minuten die erste Gelbe! Krempicki wird für ein taktisches Foul im Mittelfeld verwarnt.

Bielefeld Regensburg 4. Ruhiger Auftakt in der Schüco-Arena. Beide Teams tasten sich zunächst ab.

Karlsruhe Magdeburg 2. Amara Condé findet direkt mal Jason Ceka mit einer Hereingabe aus dem linken Halbfeld am langen Pfosten. Dem Angreifer verspringt die Kugel dann, sodass die Chance verpufft.

Karlsruhe Magdeburg 1. Der Ball rollt! Die Badener spielen in ihren blauen Trikots und haben Anstoß. Die Gäste laufen in weiß auf.

Hamburg Rostock 1. Hamburg gegen Rostock – Durchgang eins im Volksparkstadion ist eröffnet!

Hamburg Rostock 1. Spielbeginn

Hamburg Rostock Nach dem Gedenken an die HSV-Legende Uwe Seeler geht es mit dem normalen Ablauf weiter. Infolge der Seitenwahl wird in Kürze der Anpfiff ertönen.

Karlsruhe Magdeburg 1. Spielbeginn

Hamburg Rostock Es gibt nun einen sehr langen Applaus für Uwe Seeler.

Karlsruhe Magdeburg Auch hier wird vor Anpfiff an Uwe Seeler gedacht. Die hamburger Fußballlegende verstarb unter der Woche im Alter von 85 Jahren.

Bielefeld Regensburg 1. Das Bällchen rollt.

Bielefeld Regensburg 1. Spielbeginn

Hamburg Rostock Der ehemalige Tagesschau-Sprecher Jo Brauner hält eine kurze Trauerrede.

Hamburg Rostock Alle Spieler, Trainer und Betreuer sowie die Schiedsrichter versammeln sich hinter einem großen Banner mit der Aufschrift Uns Uwe - Sportler. HSVer. Mensch."

Hamburg Rostock Die HSV-Akteure haben den Schriftzug "Uns Uwe" auf der Trikotbrust und die Nummer 9 auf dem Ärmel. Alle Spieler sowie die Unparteiischen tragen Trauerflor.

Hamburg Rostock Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Hamburg Rostock "Uns Uwe", "Loyal und bescheiden – der Größte aller Zeiten" und R.I.P. Uwe Seeler" ist auf der in schwarz gehaltenen Choreographie der Heimkurve zu lesen. Die Stimmung im Volksparkstadion ist sehr emotional.

Hamburg Rostock Verantwortliche beider Klubs tragen zum Gedenken an Uwe Seeler Trauerkränze in den Mittelkreis.

Bielefeld Regensburg Auf der anderen Seite verfolgen die Oberpfälzer natürlich andere Pläne. Ihr Auftakt in die neue Spielzeit war rundum gelungen – gegen den favorisierten SV Darmstadt 98 erreichten sie gleich mal einen Sieg (2:0). Zwar profitierten sie dabei von einem gegnerischen Platzverweis, waren aber auch abgesehen davon meist das bessere Team. Ob es gegen den Absteiger auch zu Zählbarem reicht?

Hamburg Rostock Bei den Mecklenburgern, die seit März 2004 nicht mehr gegen den HSV gewinnen konnten (seitdem sechs Niederlagen) und die in der letzten Spielzeit auswärts (24) mehr Punkte holten als im eigenen Stadion (17), stellt Coach Jens Härtel nach der 0:1-Heimniederlage gegen den 1. FC Heidenheim 1846 verletzungsbedingt einmal um. Der mit einem Bänder- und Kapselriss im Sprunggelenk länger ausfallende Thill wird durch den aus Paderborn verpflichteten Ananou ersetzt.

Hamburg Rostock Auf Seiten der Rothosen, die in der Vorsaison über die mit Abstand beste Defensivabteilung der 2. Bundesliga verfügten (35 Gegentore) und die für die alleinige Tabellenführung mit drei Toren Abstand gewinnen müssen, verzichtet Trainer Tim Walter im Vergleich zum 2:0-Auswärtssieg bei Eintracht Braunschweig auf Änderungen seiner Startelf. Er schickt mit Bénes (Borussia Mönchengladbach) und Königsdörffer also erneut zwei Neuzugänge von Anfang an ins Rennen.

Hamburg Rostock Der FC Hansa Rostock hat einen erfreulichen Einstieg in die zweite Spielzeit nach seiner Rückkehr in die 2. Bundesliga verpasst. In einem Vergleich mit wenigen Höhepunkten unterlag die Kogge vor eigenem Publikum dem 1. FC Heidenheim 1846 mit 0:1. Über die gesamten 90 Minuten entwickelte sie viel zu wenig Torgefahr und ist in dieser Form zweifellos ein Kandidat für die untere Tabellenhälfte. Um den Kader hinsichtlich der Offensive noch einmal zu verstärken, wurde unter der Woche mit Lukas Hinterseer (Hannover 96) ein erfahrener Angreifer verpflichtet.

Bielefeld Regensburg Es war ein Fehlstart für Neu-Trainer Uli Forte und seine Bielefelder. Beim SV Sandhausen mussten sie nicht nur eine ärgerliche, allerdings nicht unverdiente Pleite einstecken (1:2) – auch der Coach wurde gleich bei seinem Pflichtspieldebüt auf die Tribüne verbannt. Heute soll nun das Positiverlebnis her, damit der Beginn der neuen Saison nicht völlig vergeigt wird.

Hamburg Rostock eit Donnerstag wird das aktuelle sportliche Geschehen beim Hamburger SV vom Tod Uwe Seelers überschattet. Die Vereinslegende, die zu ihrer aktiven Zeit (1953-1972) als einer der besten Mittelstürmer der Welt galt und die wegen seiner Verdienste für die Nationalmannschaft DFB-Ehrenspielführer wurde, wurde neben den fußballerischen Fähigkeiten wegen ihrer Bodenständigkeit und Freundlichkeit bundesweit wie international geschätzt.

Karlsruhe Magdeburg Bei den Gästen hoffte man unter der Woche vor allem darauf, dass Barış Atik heute im Aufgebot stehen kann. Und siehe da: Der Flügelflitzer steht sogar in der ersten Elf. Jamie Lawrence und Tatsuya Ito, die am Freitag noch das Training aussetzen mussten, befinden sich ebenfalls im Aufgebot, wenngleich sie vorerst auf der Bank Platz nehmen werden.

Hamburg Rostock Der Hamburger SV hat seine fünfte aufeinanderfolgende Spielzeit im nationalen Fußball-Unterhaus und die Aufstiegsmission erfolgreich begonnen, setzte er sich bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig doch dank eines Doppelpack Glatzels (67., 76.) mit 2:0 durch. Der Auftritt in Niedersachsen war allerdings keinesfalls durchgängig überzeugend: In der ersten Halbzeit ließen die Rothosen durch leichtfertige Ballverluste und große Fehler im Rückzugsverhalten etliche Konterchancen der Hausherren zu, während sie kaum zu klaren Abschlüssen kamen.

Karlsruhe Magdeburg Auf der anderen Seite hat sich auch der Gegner aus Magdeburg den Auftakt in die neue Spielzeit anders vorgestellt. Gegen Fortuna Düsseldorf verlor der 1. FCM knapp mit 1:2 und hatte dabei sicherlich auch ein wenig Pech. Letztlich verhalfen den Fortunen zwei individuelle Fehler der Mannschaft von Trainer Christian Titz auf die Siegerstraße.

Karlsruhe Magdeburg Christian Eichner nahm dennoch auch Positives aus dem Duell gegen die Paderborner mit und gab an, an "die sehr anständigen ersten 60 Minuten anknüpfen" zu wollen. Personell gibt es nun kurz vor Anpfiff einige Entwarnungen, auch wenn auf der Verletztenliste noch immer einige Namen vertreten sind. Jérôme Gondorf kann von Beginn an ran, Simone Rapp und Mikkel Kaufmann, hinter denen auch ein Fragezeichen war, sitzen auf der Bank.

Karlsruhe Magdeburg Zum ersten Heimspiel der noch jungen Spielzeit steht der KSC nach der krachenden Auftaktpleite gegen den SC Paderborn sofort unter Zugzwang. Mit 0:5 verloren die Hausherren am vergangenen Wochenende – ein Ergebnis, das man natürlich schnell wieder vergessen machen möchte.

Karlsruhe Magdeburg Spieltag zwei in der 2. Bundesliga – der Karlsruher SC empfängt den 1. FC Magdeburg! Euch ein herzliches Willkommen und gute Unterhaltung mit der Partie! Los geht’s um 13:30 Uhr.

Bielefeld Regensburg Hallo und herzlich willkommen zum 2. Spieltag in der 2. Bundesliga! In Ostwestfalen kommt es heute zum Aufeinandertreffen zwischen Arminia Bielefeld und dem SSV Jahn Regensburg. Anstoß ist um 13:30 Uhr.