Paderborn Karlsruhe 2. Der Unparteiische muss sich gleich mal einen der in Weiß spielenden Gäste zur Brust nehmen, Lucas Cueto geht in der Offensive mit einer saftigen Grätsche etwas übermütig in einen Zweikampf. Noch bleibt es aber ohne Karte...

Rostock Heidenheim 1. Auf geht's! Heidenheim hat in rot-blau gestreiften Trikots angestoßen, Rostock ist in Blau-Weiß gekleidet.

Braunschweig Hamburg Da im Gästeblock bengalische Feuer abgebrannt worden sind, liegt noch Rauch über dem Spielfeld. Der Anstoß verzögert sich um ein paar Momente.

Rostock Heidenheim 1. Spielbeginn

Paderborn Karlsruhe 1. Unter der Leitung von Schiedsrichter Florian Lechner beginnen der SC Paderborn und der Karlsruher SC ihre Zweitliga-Saison!

Rostock Heidenheim Kurz vor dem Anpfiff gibt es noch eine Gedenkminute für die verstorbene Rostocker Vereinslegende Jürgen Heinsch.

Paderborn Karlsruhe 1. Spielbeginn

Paderborn Karlsruhe Unterschiedlicher hätte die Vorbereitung beider Vereine nicht sein können: Beim KSC viele Verletzungssorgen und durchwachsene Testspiele, Kwasniok war beim SCP durchweg zufrieden. Jetzt gilt es, das auf den Platz zu bringen - es kann losgehen!

Braunschweig Hamburg Soeben haben die Mannschaften bei strahlendem Sonnenschein vor ausverkauften Rängen den Rasen betreten.

Paderborn Karlsruhe Beim heutigen Gast aus Karlsruhe muss man auf einige verletzungsbedingte Ausfälle reagieren. Nach einer durchwachsenen Vorbereitung und einem großen Lazarett startet man mit mehr Sorgen als gewollt in die Saison. Der junge dänische Neuzugang Mikkel Kaufman, letzte Saison vor allem Joker beim HSV, startet im Mittelsturm. Lucas Cueto und Eigengewächs Tim Rossmann werden ihn auf den den Flügeln unterstützen. Kapitän Gondorf, Breithaupt und Wanitzek bilden wie auch letzte Saison das Mittelfeld. In der Viererkette debütiert Innenverteidiger Franke für den KSC, auch Keeper Eisele hütet das erste Mal für Karlsruhe die Pfosten.

Rostock Heidenheim Geleitet wird das Spiel heute von Daniel Siebert. Ihm assistieren Richard Hempel und Robert Wessel. VAR ist Pascal Müller.

Paderborn Karlsruhe Beim SCP setzt Łukasz Kwasniok in der Startelf auf vier Neuzugänge: In der Dreierkette setzt er neben den von Preußen Münster gekommenen, jungen Hoffmeier auf van der Werff und Heuer, Bormuth sitzt wartet ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein auf der Bank noch auf sein Pflichtspiel-Debüt für Paderborn. Heidenheim-Zugang Leipertz sowie die beiden ehemaligen Magdeburger Obermair und Conteh sind in der Offensive direkt mit von der Partie.

Rostock Heidenheim Gäste-Trainer Frank Schmidt setzt nur auf einen Neuzugang in der Anfangsformation. Jan-Niklas Beste startet auf dem linken Flügel.

Paderborn Karlsruhe Beim Karlsruher SC stapelt man trotz nun drei Zweitliga-Spielzeiten in Folge - von der man nur in der ersten ernsthaft in den Abstiegskampf verwickelt war - eher tief. Während Eichner zu den Aufstiegs-Aspiranten zahlreiche Klubs, unter anderem den heutigen Gegner, zählt, soll das Ziel für den KSC Klassenerhalt lauten. Dass das etwas mehr als ein Jahr nach 52 Punkten und Platz sechs (2020/21) dennoch ein vernünftiges Ziel ist, hat auch mit einer enorm ausgeglichenen zweiten Liga zu tun. Die konstante Arbeit in Karlsruhe unter Coach Eichner scheint sich insgesamt jedoch auszuzahlen, man hat sich vorerst wieder im Bundesliga-Unterhaus etabliert.

Braunschweig Hamburg Bei den Rothosen, die in der vergangenen Saison mit 35 Gegentoren über die mit Abstand beste Defensivabteilung der 2. Bundesliga verfügten, setzt Coach Tim Walter mit László Bénes (Borussia Mönchengladbach) und Ransford Königsdörffer (SG Dynamo Dresden) auf zwei neue Akteure in seiner Startelf. Matheo Raab (1. FC Kaiserslautern) und Filip Bilbija (FC Ingolstadt 04) haben Bankplätze ergattert.

Paderborn Karlsruhe Der SC Paderborn klopfte in der vergangenen Saison zwar immer mal wieder oben an, vor allem in der Hinrunde durfte man zufrieden mit der Arbeit vom damaligen Neu-Coach Lukas Kwasniok sein. Nach den turbulenten Spielzeiten zuvor - mit Beinahe-Abstieg in die Regionalliga, dem kometenhaften Aufstieg über die zweite Liga in die Erstklassigkeit und dem sofortigen Wieder-Abstieg, das alles unter Steffen Baumgart - festigte Kwasniok den Verein. Nach Tabellenplatz neun in der vorigen Saison wurde der SCP Siebter und konnte so mal zwei ruhige Saisons in Folge bestreiten. Langsam, aber sicher würde man im Nord-Osten NRWs nun gerne wieder die oberen Zweitliga-Plätze in Angriff nehmen.

Rostock Heidenheim Schauen wir auf die Aufstellungen. Bei den Gastgebern setzt Härtel auf drei Neuzugänge in der Startelf. Neben Thill, der als linker Schienenspieler startet, beginnen Dressel im zentralen Mittelfeld sowie Pröger im Angriff.

Paderborn Karlsruhe In dieser Spielstätte werden heute zwei Vereine aufeinander treffen, die in den letzten Spieltagen der letzten Saison eher das obere und das untere Ende im Mittelmaß bildeten. Wird es für eine der Mannschaften diese Spielzeit einen spannenderen Endspurt geben - mit Möglichkeiten nach oben oder Gefahr nach unten?

Braunschweig Hamburg Auf Seiten der Niedersachsen, die den jüngsten Vergleich mit dem HSV im Rahmen der 1. Runde des DFB-Pokals der Vorsaison mit 1:2 verloren, schickt Trainer Michael Schiele mit Rob-Thorben Hoffmann (Sunderland AFC), Saulo Decarli (VfL Bochum), Fabio Kaufmann (Karlsruher SC) und Immanuël Pherai (Borussia Dortmund II) vier Neuzugänge von Anfang an ins Rennen. Anton Donkor (Waldhof Mannheim) und Mehmet Ibrahimi (RB Leipzig, Leihe) dürfen auf einen ersten Teilzeiteinsatz für den BTSV hoffen. Kapitän und Stammtorhüter Jasmin Fejzić fällt kurzfristig wegen eines positiven Coronatests aus.

Rostock Heidenheim Nach dem sechsten Platz in der Vorsaison wollen die Heidenheimer an die gute Spielzeit 2021/22 anknüpfen. Allerdings ist der Gegner Hansa Rostock dafür kein gutes Omen: In der letzten Saison trafen die beiden Teams dreimal aufeinander und die Heidenheimer konnten keine Partie für sich entscheiden. Neben zwei Unentschieden in der Liga (0:0, 1:1) schied der FCH im DFB-Pokal mit 2:3 nach Verlängerung in Rostock aus. "Alles, was wir letztes Jahr geleistet haben und was wir erreicht haben, zählt ab sofort nicht mehr. Vor dem Start der Saison weiß keiner, wo er genau steht. Es ist gleich ein Auftakt in einem tollen Stadion mit einer heißen Atmosphäre. Deshalb werden wir von Anfang an mit einem heißen Herz und einem klaren Kopf spielen müssen", sagte Heidenheims Trainer Frank Schmidt vor dem Auftakt.

Paderborn Karlsruhe Home-Deluxe-Arena, noch ein unbekannter Name? Kein Wunder, denn das SCP-Stadion wurde Anfang diesen Monats erst neu und für vorerst zehn Jahre nach dem Sponsor Home Deluxe benannt. Den meisten deutschen Fußballfans dürfte das ostwestfälische Stadion noch als Benteler-Arena bekannt sein.

Braunschweig Hamburg Der Hamburger SV hat es zum vierten Mal verpasst, sich wieder für die Eliteklasse zu qualifizieren. So nahe wie im Mai waren die Rothosen dem großen Ziel allerdings noch nicht gekommen: Nach dem dritten Tabellenplatz scheiterten sie erst in der Relegation an Hertha BSC (1:0 und 0:2). Da die Verantwortlichen allerdings eine sportliche Entwicklung unter Tim Walter erkennen, bekommt dieser eine zweite Chance auf der Trainerposition.

Rostock Heidenheim Gegen den 1. FC Heidenheim starten die Rostocker in das schwierige zweite Jahr nach dem Aufstieg. Schon vor Anpfiff der neuen Spielzeit ist das Ziel für diese Saison klar: Es geht erneut nur um den Klassenerhalt. "Wir wollen uns verbessern, in erster Linie aber so schnell wie möglich 40 Punkte holen", sagte Jens Härtel im Vorfeld. Rostocks Trainer weiß aber auch, dass mit Heidenheim eine extrem schwierige Aufgabe auf die Hansa-Kogge wartet: "Heidenheim hat eine enorme Laufleistung und physische Wucht. Wir wollen aber den Fokus auf unser Spiel richten. Wir sind gut vorbereitet auf Heidenheim und wollen die drei Punkte hier behalten."

Braunschweig Hamburg Nach nur einem Jahr in der 3. Liga ist Eintracht Braunschweig wieder in die Zweitklassigkeit zurückgekehrt. Hinter Meister 1. FC Magdeburg waren die Blau-Gelben das konstanteste Team und schafften den entscheidenden Schritt letztlich durch eine Siegesserie von vier Partien im April, durch die sie Konkurrent 1. FC Kaiserslautern in die Relegation zwangen. Nun will der BTSV einen direkten Wiederabstieg wie vor zwei Jahren vermeiden und sich mittelfristig im Unterhaus etablieren.

Paderborn Karlsruhe Einen guten Sonntag und herzlich willkommen zum letzten Teil des Auftaktwochenendes in Liga zwei! Heute treffen unter anderem der SC Paderborn und der Karlsruher SC aufeinander. In der Paderborner Home-Deluxe-Arena wird der Ball um 13:30 Uhr rollen.

Braunschweig Hamburg Hallo und herzlich willkommen zum 1. Spieltag der 2. Bundesliga! Aufsteiger Eintracht Braunschweig fordert zur Rückkehr in das nationale Fußball-Unterhaus den Hamburger SV heraus. Löwen und Rothosen stehen sich ab 13:30 Uhr auf dem Rasen des Eintracht-Stadions gegenüber.