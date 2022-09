Bayern Stuttgart 45. Halbzeitfazit:

Ohne Nachspielzeit pfeift Dingert Halbzeit eins ab, der FC Bayern verabschiedet mit einer 1:0-Pausenführung im Südderby Richtung Kabine. Etwas bitter für die Gäste aus Stuttgart, die selber offensiv zwar kaum akzeptieren, den Rekordmeister aber lange Zeit vor komplizierte Aufgaben stellte. Und so taten sich die Bayern in der ersten halben Stunde auch enorm schwer, eine Lücke in der starken VfB-Verteidigung zu finden. Die erste richtig dicke Gelegenheit, eine Doppelchance von Tel und Gnabry (30.), leitete dann die erste größere Drangphase der Bayern ein, sie Startelf-Debütant Tel sechs Minuten später mit dem 1:0 beschloss.

Hertha BSC Leverkusen 45. Kurz vor dem Halbzeitpfiff nähert sich Bayer nochmals durch einen Freistoß von Kerem Demirbay an. In der Mitte setzt sich aber erneut Marc Oliver Kempf in der Luft durch.

Hertha BSC Leverkusen 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Leipzig Dortmund 45. Ende 1. Halbzeit

Leipzig Dortmund 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Hoffenheim Mainz 45. Die Entscheidung, auf den Punkt zu zeigen, ist übrigens umstritten. Die Wiederholungen zeigen, dass das Halten von Hack gegen Rutter eigentlich vor dem Sechzehner beginnt. Insofern eine glückliche Entscheidung für 1899, dass auf Strafstoß entschieden wurde.

Hoffenheim Mainz 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Hertha BSC Leverkusen 43. Gelbe Karte für Suat Serdar (Hertha BSC)

Suat Serdar begrüßt Charles Aránguiz gleich mit einem harten Foul an der Mittellinie.

Frankfurt Wolfsburg 45. Ende 1. Halbzeit

Hertha BSC Leverkusen 43. Gerardo Seoane muss noch vor der Pause verletzungsbedingt wechseln: Für Exequiel Palacios geht es auf direktem Wege in die Kabine, stattdessen übernimmt Charles Aránguiz den Posten.

Frankfurt Wolfsburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Bayern Stuttgart 45. Ende 1. Halbzeit

Leipzig Dortmund 45. Tooor für RB Leipzig, 2:0 durch Dominik Szoboszlai

Mit einem Sonntagsschuss aus der Kategorie "Weltklasse" erhöht RB Leipzig auf 2:0. Simakan fängt einen Dortmunder Pass ab und leitet die Kugel an Szoboszlai weiter, der zwar nach vorne hin keine Anspielstation hat, aber dafür richtig viel Platz im Zentrum. Nach ein paar Schritten zieht er deshalb aus gut 25 Metern einfach mal ab und erwischt die Kugel dermaßen satt, dass sich das Geschoss mit viel Effet und unfassbarem Tempo oben rechts in den Winkel schweißt. Was für ein Treffer!

Bayern Stuttgart 45. Guirassy kann eine Flanke von Borna Sosa nicht kontrollieren, von seiner Brust prallt der Ball rechts aus dem Strafraum heraus.

Leipzig Dortmund 44. Großchance Leipzig! Wahnsinn! Nach einem Umschaltmoment ist Timo Werner alleine durch und kann sich aus elf Metern die Ecke aussuchen. Er entscheidet sich für die linke untere Ecke, die er jedoch knapp verfehlt. Abstoß Dortmund.

Hertha BSC Leverkusen 42. Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Charles Aránguiz

Hertha BSC Leverkusen 42. Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Exequiel Palacios

Frankfurt Wolfsburg 43. Kurz vor der Pause wird die die Partie nochmal etwas heißer. Nmecha holt einen hohen Ball sauber mit dem Fuß runter und schießt den Ball daraufhin im Fallen knapp links vorbei.

Hertha BSC Leverkusen 42. Diesmal keimt mehr Gefahr bei den Gästen auf! Moussa Diaby spielt im richtigen Moment den Schnittstellenpass zu Kerem Demirbay, der rechts am Fünfmeterraum auftaucht. Marc Oliver Kempf blockt den Abschluss des 29 Jahre alten Mittelfeldspielers.

Leipzig Dortmund 43. Aus dem Nichts hat der BVB jetzt die dicke Chance zum Ausgleich. Nach drei völlig harmlosen Eckbällen findet Brandt mit dem vierten Eckstoß jetzt Schlotterbeck und Modeste, die beide per Kopf zum Ball gehen und die Kugel fast schon mit vereinten Kräften aufs lange Eck wuchten. Der Abschluss geht letztlich nur um eine Haaresbreite vorbei. Abstoß Leipzig.

Bayern Stuttgart 43. Musiala verstolpert im gegnerischen Strafraum den Ball ein wenig, womit eine weitere Chance ausbleibt. Das Tempo ist nun insgesamt deutlich höher.

Hoffenheim Mainz 44. Elfmeter verschossen von Andrej Kramarić, 1899 Hoffenheim

Kramarić verschießt! Der Kroate setzt den Elfer links neben den Kasten. Kein guter Versuch.

Hertha BSC Leverkusen 40. Moussa Diaby schlägt einen langen Ball in die Spitze zu Patrik Schick. Hertha-Torhüter Oliver Christensen spielt jedoch mit und fängt den Versuch rechtzeitig ab.

Hoffenheim Mainz 43. Gelbe Karte für Bo Svensson (1. FSV Mainz 05)

Svensson meckert und wird dafür verwarnt.

Hoffenheim Mainz 43. Schiedsrichter Schlager berät sich mit Video-Schiri Welz - und entscheidet auf Strafstoß! Offensichtlich beging Hack das Vergehen genau auf der Strafraumkante.

Bayern Stuttgart 42. Tiago Tomás' Schuss aus der zweiten Reihe stellt Manuel Neuer vor keine sonderlich großen Herausforderungen.

Bayern Stuttgart 41. Goretzka wird gefühlvoll bedient und hat halbrechts im Strafraum viel Platz, doch sein Querpass wird abgefangen.

Frankfurt Wolfsburg 40. ...trifft Jakić den Pfosten! Der Kroate holt aus der zweiten Reihe aus und ballert das Leder von rechts mit einem Strahl an den linken Außenpfosten. Beste Chance für die SGE.

Leipzig Dortmund 40. Werner wird über rechts geschickt, ist aber nach Tempovorstoß alleine auf weiter Flur, weil kein Mitspieler Schritt halten kann. Der RBL-Angreifer bricht den Angriff daraufhin ab und spielt den Rückpass. Die Sachsen halten das Leder damit in den eigenen Reihen und legen sich die Schwarzgelben weiter zurecht.

Hoffenheim Mainz 41. Rote Karte für Alexander Hack (1. FSV Mainz 05)

Platzverweis für Hack! Der Abwehrmann hälft den durchbrechenden Rutter als letzter Mann fest und reißt ihn zu Boden.

Hertha BSC Leverkusen 38. Ganz dickes Ding für Berlin! Auf der rechten Seite schraubt Dodi Lukébakio das Tempo hoch und rennt an Piero Hincapié vorbei. Bei der Hereingabe des Flügelstürmers verschätzt sich Lukáš Hrádecký komplett, sodass Wilfried Kanga am langen Pfosten plötzlich freie Bahn hat, aus kurzer Distanz aber nur den Pfosten trifft.

Bayern Stuttgart 39. Bitter für die Schwaben, die eine halbe Stunde Bayern-Chancen praktisch nicht zuließen. Jetzt müssen sie in der Allianz-Arena einem Rückstand hinterherlaufen.

Frankfurt Wolfsburg 38. Gleicher Winkel: Auch Kamada läuft steil vor den linken Pfosten und wuchtet den Ball aus ähnlicher Position knapp über das Gestänge. Kurz danach...

Leipzig Dortmund 37. Auf einmal drehen die Sachsen wieder auf und erhöhen das Tempo merklich. Der Ball läuft gut und Forsberg wäre nach Doppelpass mit Nkunku auch im ein Haar durch. Schlotterbeck kann aber per Hacke noch entscheidend stören, sodass Meyer zuerst am Ball ist und das Leder sicher aufnehmen kann.

Hertha BSC Leverkusen 36. Die Mannschaft von Sandro Schwarz ist im Moment sehr aggressiv in den Zweikämpfen und geht nach wie vor früh ins Pressing. Im Spielaufbau benötigen die Gäste aus dem Rheinland daher eine hohe Passschärfe, um überhaupt bis an die Mittellinie zu kommen.

Frankfurt Wolfsburg 36. Bei den Hessen probiert es Borré! Der Kolumbianer nimmt einen schnell augespielten Freistoß von Götze schnell mit und nagelt den Ball vom linken Pfosten aus klar drüber.

Hoffenheim Mainz 37. Gute Möglichkeit für die TSG: Nach punktgenauer Hereingabe von Skov von links drückt Baumgarnter das Leder per Kopf aus zentralen sieben Metern drüber.

Leipzig Dortmund 35. Nach einer kurz ausgeführten Ecke probiert es Raum einfach mal aus der zweiten Reihe. Der Schuss wäre wohl - vermutlich sogar als unangenehmer Aufsetzer - aufs linke untere Eck gekommen. Allerdings sprintet Diallo grundlos dazwischen und köpft die Kugel mit dem Rücken zum Tor meilenweit am gegnerischen Tor vorbei. Abstoß Dortmund.

Frankfurt Wolfsburg 34. Und mit dieser Gelegenheit steht es bei den bisherigen Torchancen nun sogar schon 2:0 für die Wölfe. Die Niedersachsen haben zwar nicht viel vom Spiel, sind bei ihren seltenen Offensivaktionen aber stets gefährlich.

Bayern Stuttgart 36. Tooor für Bayern München, 1:0 durch Mathys Tel

Mathys Tel erzielt seinen ersten Bundesliga-Treffer und belohnt die Bayern damit für die stärkeren letzten Minuten! Kimmich leitet die Situation mit einem hohen Pass hinter die VfB-Kette ein und schickt Davies auf der linken Seite auf den Weg. Der tanzt Mavropanos aus und dringt in den Strafraum ein, legt die Kugel auf Elfmeterpunkt-Höhe zurück. Leicht halbrechts nimmt Tel den Ball mit dem linken Fuß direkt, der Schuss wird noch kurz vor Müller von Ito unglücklich abgefälscht und zappelt recht mittig im Netz.

Hoffenheim Mainz 36. Fulgini sucht mit einem spannenden Steilpass durch die Mittelfeldzentrale Burgzorg. Das Zuspiel wird im letzten Moment abgefangen.

Hertha BSC Leverkusen 33. Jonathan Tah feiert heute übrigens ein Jubiläum und absolviert seine 200. Bundesliga-Partie für die Werkself – das ist vorher nur 16 anderen Bayer-Spielern gelungen.

Leipzig Dortmund 32. Der BVB greift an, läuft allerdings jetzt selbst in einen Leipziger Konter, bei dem Werner frei über rechts durch ist. Verfolgt von drei Dortmundern legt er die Kugel für Nkunku quer, aber Wolf sprintet mit viel Tempo dazwischen und kann per Grätsche gerade noch klären. Dann geht allerdings die Fahne hoch: Werner ist laut Ansicht des Linienrichters aus dem Abseits heraus gestartet. Die Wiederholung jedoch zeigt, dass er zum Zeitpunkt des Passes in der eigenen Hälfte steht. Ein Tor hätte somit spätestens durch die VAR-Überprüfung gezählt. Umso höher ist die Wahnsinnsgrätsche von Wolf zu bewerten.

Hertha BSC Leverkusen 32. Ein weiteres Mal will Marvin Plattenhardt den einlaufenden Wilfried Kanga im Sechzehner bedienen, aber Jonathan Tah ist aufmerksam und klärt die Aktion.

Frankfurt Wolfsburg 32. Trapp passt auf! Wolfsburgs Svanberg krallt sich den zweiten Ball nach einem Freistoß und ballert die Kugel aus 20 Metern flach auf die Bude. Trapp geht runter und kratzt den Ball rechts am Boden aus der Ecke. Gute Parade!

Bayern Stuttgart 34. Bayern wird stärker! Mazraoui dribbelt von rechts nach links, legt kurz vor der Strafraumkante mit der Sohle auf Gnabry ab. Der schlenzt den Ball mit etwas zu viel Härte am rechten Lattenkreuz vorbei.

Bayern Stuttgart 33. Zumindest kann der Rekordmeister etwas Druck aufrechterhalten. Kimmich lässt einen Distanzschuss ab, der jedoch weit über die Latte segelt.

Hoffenheim Mainz 33. Wir sehen ein verteiltes Spiel. Immer wieder gibt es nun kürzere Phasen, in denen das eine oder das andere Team ein wenig die Oberhand gewinnt. Remis ist das logische Ergebnis.

Frankfurt Wolfsburg 32. ...findet keinen Mitspieler. Die Flanke des Japaners geht in den vollgestellten VfL-Strafraum und landet dort vor den Füßen von Paulo Otávio.

Bayern Stuttgart 32. Läutet das eine etwas stärkere Phase der Bayern ein?

Hertha BSC Leverkusen 30. Leverkusen ist in den vergangenen fünf Minuten in der Offensive etwas griffiger geworden. Dennoch bleiben auch die Hauptstädter aktiv und haben noch alles im Griff.

Bayern Stuttgart 30. Zwar waren die beiden Abschlüsse zu unplatziert, dennoch waren die Reaktionen von Müller gegen die Schüsse aus kürzester Distanz stark.

Frankfurt Wolfsburg 31. Zweite Angriffswelle von Frankfurt? Götze löst sich im Zentrum und sichert den Hessen die nächste Ecke. Nun legt sich Kamada den Ball zurecht und...

Leipzig Dortmund 30. Jetzt lässt sich Leipzig dazu hinreißen, etwas zu weit aufzurücken, wodurch prompt der BVB kontern kann. Gerade als Brandt den finalen Steckpass auf Modeste spielen will, kann aber Raum noch in allerletzter Sekunde stören und zur Ecke klären, die erneut völlig verpufft.

Bayern Stuttgart 30. Plötzlich die dicke Doppelchance: Müller hebt den Ball auf den rechten Außenflügel zu Mazraoui, seine Hereingabe ist nun besser und findet im Zentrum Mathys Tel. Der Neuzugang sieht das Leder spät, hält noch den linken Fuß hin, kann die Direktabnahme aus kurzer Distanz aber nicht mehr gut platzieren. Müller pariert die Kugel halb nach außen und muss ein zweites Mal eingreifen, als Gnabry seinen Nachschuss zu mittig aufs Tor jagt.

Frankfurt Wolfsburg 30. Eben hinten, jetzt vorne: Ndicka! Der Franzose zeigt ich bei einer Ecke im gegnerischen Sechzehner und drückt die Kugel aus dem Rückraum links vorbei. Gut zwei Meter fehlen zum Torjubel.

Hoffenheim Mainz 30. Onisiwo zieht aus mittigen 21 Metern unter Bedrängnis ab - links vorbei.

Hertha BSC Leverkusen 27. Wieder verhindert Oliver Christensen den Rückstand der Gastgeber! Bayer kommt über den rechten Flügel und Jeremie Frimpong. Der Niederländer findet mit seiner Hereingabe Adam Hložek am Elfmeterpunkt, der den Hertha-Keeper mit einer wuchtigen Direktabnahme nicht überwinden kann.

Frankfurt Wolfsburg 28. Die Niedersachsen übernehmen den Ball und schieben das Spiel ein Stück mehr in das Gebiet der Hessen. Insgesamt ist der Thrill-Faktor der Partie aber noch überschaubar.

Bayern Stuttgart 28. Musiala schiebt das Spielgerät zu Mazraoui, dessen etwas lasche Flanke von Karazor geklärt wird.

Leipzig Dortmund 27. Die Westfalen sind weiterhin bemüht, aber mit der Führung im Rücken spielt es sich für den amtierenden Pokalsieger im Moment wie von selbst. Die Roten Bullen stehen defensiv sehr kompakt und lauern auf Umschaltmomente, die sich trotz vorsichtiger Dortmunder Vorstöße auch immer wieder ergeben.

Hoffenheim Mainz 28. Eine kurz ausgespielte Ecke landet bei Baumgartner halblinks an der Strafraumkante. Sein abgefälschter Schuss rauscht knapp drüber.

Frankfurt Wolfsburg 26. Guter Einsatz vom VfL! Die Wölfe klauen den Hessen den Ball im Mittelfeld und erzwingen danach über Brekalo einen Eckstoß. Der Kroate schlägt auch gleich die Ecke, findet aber nur den Kopf von Eintracht-Abwehrspieler Ndicka.

Hertha BSC Leverkusen 24. Callum Hudson-Odoi legt das Leder von links in den Rückraum zu Kerem Demirbay ab, der aus der Ferne sofort der Abschluss sucht. Oliver Christensen muss nicht eingreifen, weil der Versuch etwa einen Meter über den Querbalken hinweg saust.

Bayern Stuttgart 26. Borna Sosa chippt die Kugel Richtung Elfmeterpunkt, wo Anton mit seinem Schädel nur knapp das Leder verfehlt. So kann Neuer die Kugel aufnehmen und will den sofortigen Konter einleiten, bei dem Gnabry schließlich aufgrund einer Abseitsposition zurückgepfiffen wird.

Hertha BSC Leverkusen 23. Über Jeremie Frimpong und Moussa Diaby läuft ein Angriff bei den Gästen zu Adam Hložek, der allerdings stolpert und den Ball in der Folge unglücklich mit der Hand spielt.

Hoffenheim Mainz 25. Rutter setzt sich am rechten Flügel gut durch und flankt hoch an den zweiten Pfosten. Dort kriegt Kramarić das Bein aber nicht hoch genug.

Leipzig Dortmund 24. Immer wieder muss Laimer behandelt werden, was dem Spiel ein Stück weit das Tempo raubt. Der Spieler der Roten Bullen bekam beim abgefangenen Ball im Zweikampf mit Schlotterbeck einen Schlag ab und läuft seitdem unrund. Nach kurzer Rücksprache mit Rose beißt der Österreicher aber fürs Erste noch einmal die Zähne zusammen und kehrt auf den Platz zurück.

Frankfurt Wolfsburg 23. An den Ecken muss Luca Pellegrini noch arbeiten. Der Eintracht-Neuzugang tritt auch die nächste Ecke für die Hessen und scheitert nochmal an eine kurzen Variante.

Bayern Stuttgart 25. Und die Schwaben erarbeiten sich immerhin den nächsten Halbfeld-Freistoß. Kimmichs bearbeitet Tiago Tomás nach Geschmack von Dingert etwas zu viel.

Bayern Stuttgart 24. Upamecanos langer und hoher Steilpass ist leichte Beute für VfB-Keeper Müller.

Frankfurt Wolfsburg 21. Pellegrini tritt erneut von der rechten Seite aus, kann mit einer kurzen Eckball-Variante aber nicht für neue Gefahr sorgen.

Leipzig Dortmund 21. Gleich zwei Aufreger in einer Szene: Erst wird Bellingham nach Tempovorstoß im Zentrum von Laimer gelegt, was erstaunlicherweise keinen Pfiff nach sich zieht, woraufhin die Leipziger kontern. Beim direkten Gegenstoß kommt dann Werner im Dortmunder Strafraum nach leichtem Kontakt mit Özcan zu Fall. Der RBL-Angreifer will natürlich einen Strafstoß, aber erneut bleibt die Pfeife des Unparteiischen stumm.

Frankfurt Wolfsburg 20. Aufpassen muss der VfL aber auf Kolo Muani. Der französische Angreifer der Eintracht ist sehr aktiv und holt nun mit einer Körpertäuschung gegen Svanberg die nächte Ecke heraus.

Bayern Stuttgart 22. Kurz nach einem harmlosen Vorstoß von Silas möchte Kimmich auf der anderen Seite in den Strafraum eindringen, wird aber ohne große Probleme gestoppt. Die Bayern tun sich schwer, die disziplinierte VfB-Defensive zu durchbrechen.

Hertha BSC Leverkusen 20. Die Mannschaft von Sandro Schwarz setzt sofort nach! Im Anschluss an einen Eckball springt das Leder eher zufällig zu Ivan Šunjić, der sich an der Strafraumgrenze gegen Callum Hudson-Odoi behauptet und abzieht. Piero Hincapié fälscht noch leicht ab und fordert deshalb Lukáš Hrádecký im rechten unteren Eck.

Hoffenheim Mainz 22. So richtig viel Tempo ist hier nicht drin. Viele Unterbrechungen haben dafür gesorgt, dass der Spielfluss leiden mussten.

Hertha BSC Leverkusen 18. Erneut schaltet sich Marvin Plattenhardt vorne mit ein und bedient Wilfried Kanga in der Sturmspitze. Edmond Tapsoba packt das lange Bein aus und blockt den Schuss des Franzosen.

Frankfurt Wolfsburg 19. So langsam ebbt der gute Beginn der Hessen ab. Der VfL Wolfsburg steht in der Abwehr stabil und lässt die SGE-Offensive derzeit eher abprallen. Auf anderen Seite erspielen sich die Wölfe, wie eben, auch eigene Gelegenheiten.

Bayern Stuttgart 20. Borna Sosas Hereingabe ist etwas zu hoch für seine Mitspieler und rauscht so ohne Kontakt über Freund und Feind hinweg rechts an Neuers Gehäuse vorbei.

Leipzig Dortmund 19. Modeste will Brandt bedienen, spielt aber einen Fehlpass. Weil der Angreifer jedoch sofort nachsetzt, kann er die Kugel zurückerobern. Er schickt daraufhin Wolf über rechts, der eine Ecke herausholt. Den ruhenden Ball von Brandt klärt dann allerdings Nkunku am ersten Pfosten.

Hertha BSC Leverkusen 17. Leverkusen kontert nun den Anfangsdruck von Berlin und zeigt sich selbst öfters in der Offensive. Dennoch bleiben die Hausherren über Umschaltstationen gefährlich.

Bayern Stuttgart 19. Auch auf der anderen Seite der erste Standard: Mazraoui trifft Tiago Tomás leicht in Nähe des linken Strafraumecks.

Hoffenheim Mainz 19. Und dann fast das 1:0! Skov vernascht auf der linken Seite Widmer, gibt flach nach innen und findet Prömel. Dessen langes Bein ist nicht lang genug, sein Versuch rauscht am zweiten Pfosten vorbei.

Bayern Stuttgart 18. Weil Mavropanos nach einem Zweikampf mit Goretzka noch kurz verletzt auf dem Boden liegt, dauert es ein wenig bis zur Ausführung. Als der Stuttgarter weiterspielen kann, nimmt sich Kimmich des ruhenden Balles an und zirkelt den Ball etwa einen halben Meter links über den Querbalken.

Leipzig Dortmund 17. Den Sachsen gelingt es im Moment sehr gut, das Tempo niedrig zu halten und den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen zu lassen. Borussia Dortmund läuft trotz höheren Spielanteilen gerade etwas hinterher.

Hertha BSC Leverkusen 15. Erster Eckstoß der Rheinländer: Kerem Demirbay zieht den Ball von der linken Fahne ins Zentrum, doch am kurzen Fünfereck klärt Suat Serdar die Situation mit dem Kopf.

Hoffenheim Mainz 18. Nach 18 Minuten bleibt festzuhalten, dass die Nullfünfer deutlich aktiver sind. Von der Breitenreiter-Elf ist offensiv noch überhaupt nichts zu sehen.

Bayern Stuttgart 16. Karazor fällt Alphonso Davies zentrale 30 Meter vor dem Tor. Eine erste aussichtsreiche Freistoßposition für den Rekordmeister.

Frankfurt Wolfsburg 16. Gelbe Karte für Djibril Sow (Eintracht Frankfurt)

Gelb für Sow: Der Schweizer macht einen Ausfallschritt und trifft dabei das Fußgelenk von Nmecha.

Leipzig Dortmund 14. Schlotterbeck lässt sich im Aufbauspiel von Laimer den Ball abnehmen. Meyer kommt aber rechtzeitig aus dem Kasten und kann den Abpraller vor Nkunku per Grätsche ins Seitenaus klären. Jetzt ist es auf einmal der BVB, der in seinen Spielzügen eine etwas nervöse Fahrigkeit hat.

Bayern Stuttgart 15. Der VfB Stuttgart kann mit der ersten Viertelstunde überaus zufrieden sein. Die Offensivakzente sind zwar noch spärlich, dafür steht die Hintermannschaft der Schwaben enorm diszipliniert. Eine Bayern-Chance hat es noch nicht gegeben!

Hoffenheim Mainz 15. ...und der zweite ruhende Ball verpufft vollständig.

Hertha BSC Leverkusen 12. Riesenmöglichkeit für Patrik Schick! Aus dem linken Halbfeld schlägt Kerem Demirbay einen perfekte Flanke an den langen Pfosten zum Stürmer aus Tschechien, der aus vier Metern per Kopf an einer Glanztat von Hertha-Schlussmann Oliver Christensen scheitert – den hätte Schick in der vergangenen Saison wohl im Schlaf gemacht.

Hoffenheim Mainz 14. ...zunächst aber schickt Svensson Burgzorg als Burkhardt-Ersatz ins Rennen. Die Ecke mündet dann in einer weiteren...

Frankfurt Wolfsburg 15. Die erste Torchance hat der VfL! Nach einer Ecke von links taucht Franjić frei im SGE-Fünfer auf und drückt den Ball aus kurzer Distanz mit seinem Körper gegen den blockenden Trapp.

Bayern Stuttgart 14. Guirassys scharfer Querpass von der Grundlinie aus rutscht durch den FCB-Strafraum hindurch zu Borna Sosa. Dessen Abschluss aus etwa 14 Metern Entfernung wird geblockt.

Hoffenheim Mainz 14. Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Delano Burgzorg

Frankfurt Wolfsburg 15. Knapp 15 Minuten sind auf der Uhr und die Eintracht ist bislang die bessere Mannschaft. Die Hessen sind aktiver als der VfL und stressen die Abwehr der Niedersachsen mit frühem Pressing.

Hoffenheim Mainz 14. Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Jonathan Burkardt

Hoffenheim Mainz 14. So ist es dann auch. Der Mainzer Stürmer verschwindet in den Katakomben. Trotz Unterzahl erarbeiten sie sich auf rechts eine Ecke...

Bayern Stuttgart 13. Borna Sosas Flanke aus dem linken Halbfeld wird von de Ligt mit dem Kopf geklärt, bei den Gästen hat die Strafraumbesetzung gefehlt.

Hertha BSC Leverkusen 11. Die Gastgeber wollen die Verunsicherung der Werkself ausnutzen und gehen früh ins Pressing. Beinahe verliert Edmond Tapsoba das Leder an Suat Serdar, ehe Exequiel Palacios zur Hilfe eilt und den Ball kompromisslos ins Seitenaus knallt.

Frankfurt Wolfsburg 12. Den nachfolgenden Freistoß übernimmt bei der SGE wieder Pellegrini. Der Italiener probiert es vom rechten Strafraum-Eck direkt und jagt den Ball hoch und weit über die Kiste.

Leipzig Dortmund 12. Die Truppe von Marco Rose agiert jetzt deutlich ballsicherer. Das liegt aber auch daran, dass die Schwarzgelben sich vom Gegentor ein wenig verunsichern lassen und im Moment deutlich tiefer ins Pressing gehen.

Bayern Stuttgart 12. Um die Liste der Startelf-Debütanten zu vervollständigen: Auch Mazraoui kickt in der Bundesliga erstmals in der Startformation für die Bayern und möchte sich auf der Rechtsverteidigerposition beweisen.

Hoffenheim Mainz 12. Noch immer liegt Burkhardt am Boden. Ihm wurde bereits der Schuh ausgezogen und der Fuß bandagiert. Er wird ausgewechselt werden müssen.

Hertha BSC Leverkusen 9. Das Team von Gerardo Seoane tritt nach dem stürmischen Start der Hauptstädter auf die Bremse und lässt die Kugel hinten durch die eigenen Reihen zirkulieren.

Frankfurt Wolfsburg 10. Gelbe Karte für Paulo Otávio (VfL Wolfsburg)

Der erste Eintrag auf dem Spielbericht ist in Gelb gefärbt: Kolo Muani legt auf der rechten Seite dem Turbo ein und wird dabei von Paulo Otávio zu Boden gerissen. Klare Verwarnung!

Leipzig Dortmund 9. Und noch einmal die Sachsen, deren Nervosität durch den Führungstreffer wie weggeblasen ist. Nkunku verlagert die Seite und Szoboszlai nimmt das Zuspiel 14 Meter vor dem gegnerischen Tor direkt. Aus dem Volley wird ein Aufsetzer, der allerdings direkt auf Meyer kommt. Der Kobel-Vertreter packt sicher zu.

Hoffenheim Mainz 10. Gelbe Karte für Kevin Akpoguma (1899 Hoffenheim)

Auf der linken Defensivseite senst Akpoguma Burkhardt um. Der Angreifer muss daraufhin behandelt werden.

Bayern Stuttgart 10. Die Schwaben haben nun eine längere Ballstafette, eine Gelegenheit resultiert daraus aber nicht.

Frankfurt Wolfsburg 9. Ein Flitzer betritt das Spielfeld und sorgt für Jubel, aber auch Pfiffen auf den Rängen. Schiri Tobias Reichel unterbricht kurz.

Frankfurt Wolfsburg 8. Ein Schritt fehlt! Götze holt sich den Ball im Rückraum und schickt Borré schnell mit einem Steilpass durch die Mitte. Der Kolumbianer spielt nicht ganz mit und geht etwas zu spät in die Lücke.

Hertha BSC Leverkusen 6. Beide Mannschaften zeigen in den ersten Minuten, dass es möglichst geradlinig nach vorne gehen soll. Vor allem die Hertha überbrückt das Mittelfeld bisher immer schnell und sucht oftmals die flinken Außenbahn-Akteure Chidera Ejuke und Dodi Lukébakio.

Bayern Stuttgart 8. De Ligts halbhoher Steilpass soll Davies finden, ist aber einige Meter zu weit gespielt. In den ersten Minuten findet der Rekordmeister wenig Lücken.

Hoffenheim Mainz 9. Gelbe Karte für Christoph Baumgartner (1899 Hoffenheim)

Baumgartner hat im Luftduell den Arm leicht draußen. Gelb ist eine sehr harte Entscheidung.

Frankfurt Wolfsburg 7. Wolfsburg ist in der Anfangsphase erstmal auf Sicherheit bedacht. Die Wölfe schieben sich den Ball mit Kurzpässen durch die eigenen Reihen und wollen kein Risiko eingehen.

Bayern Stuttgart 7. Die erste kleinere Drangphase der Bayern übersteht der VfB ohne ernstzunehmende Torchance der Münchner. Der Konter über Silas ist aber ausbaufähig, Upamecano läuft den Ball locker ab.

Hertha BSC Leverkusen 4. Die erste Chance der Partie geht an die Hausherren! Marvin Plattenhardt lässt Jeremie Frimpong auf dem linken Flügel aussteigen und bringt das Leder ins Zentrum. Am Fünfmeterraum wird Dodi Lukébakio in höchster Not von Piero Hincapié gestört.

Leipzig Dortmund 6. Tooor für RB Leipzig, 1:0 durch Willi Orban

Dortmund legt los wie die Feuerwehr, aber Leipzig erzielt mit der ersten Chance das erste Tor zum 1:0. Ausgangslage ist eine Ecke von rechts, die Szoboszlai passgenau auf den Kopf von Orban serviert. Der Verteidiger der Sachsen muss nicht einmal abspringen, sondern auf Höhe des Elfmeterpunktes nach starkem Laufweg einfach nur den Kopf hinhalten. Rechts schlägt die Kugel im Kasten der Gäste ein. Keine Chance für Meyer, der den Ball sehr spät sieht.

Leipzig Dortmund 5. Sehr nervöser Beginn der Roten Bullen. Erst lässt sich Werner von Schlotterbeck abkochen und dann verstolpert Raum die Kugel ins Seitenaus. Auf der anderen Seite setzt sich Meunier alleine gegen drei Gegenspieler durch und passt dann flach auf Bellingham. Orban kann entscheidend abfälschen, sodass kein Abschluss herauskommt.

Bayern Stuttgart 6. Noch jünger als Mathys Tel war beim FCB-Debüt nur Paul Wanner. Da der bislang nur als Einwechselspieler diente, ist Tel der jüngste Startelf-Debütant der Münchner.

Hoffenheim Mainz 7. Eine flache Flanke von rechts erreicht nahe des Strafstoßpunktes Burkhardt. Dessen unkontrollierter Abschluss saust links daneben.

Frankfurt Wolfsburg 5. Die Ecke ist nicht ohne! Luca Pellegrini übernimmt den Standard und schlenzt seine Hereingabe weit auf den zweiten Pfosten. Koen Casteels boxt den Ball mit einer Faust aus der Gefahrenzone.

Frankfurt Wolfsburg 3. Die Eintracht ist direkt um die Spielkontrolle bemüht und geht schon früh auf die Abwehr der Wölfe drauf. Beim ersten Vorstoß der Hessen nimmt Kolo Muani den Ball im rechten Fünfer auf und holt mit einer Übersteiger die erste Ecke heraus.

Hoffenheim Mainz 5. Erneut der FSV: Hack macht eine Ecke von Aarón von links scharf, am zweiten Pfosten nickt schließlich Bell die Pille aus fünf Metern drüber.

Hertha BSC Leverkusen 2. Wilfried Kanga wagt nach einem langen Schlag erstmals einen Vorstoß in den gegnerischen Sechzehner. Im Zweikampf gegen Edmond Tapsoba hat der Franzose aber das Nachsehen.

Bayern Stuttgart 4. Gelbe Karte für Borna Sosa (VfB Stuttgart)

Früh belädt sich Borna Sosa mit der Hypothek der Gelben Karte und ist nun 86 Minuten lang vorbestraft. Gegen Mazraoui geht der Kroate an der linken Seitenlinie unnötig hart in den Zweikampf, räumt ihn mit einer Grätsche und recht offener Sohle ab.

Bayern Stuttgart 3. In der Allianz-Arena geht es mit gemächlichem Tempo los. Die Hausherren haben zunächst den Ball, aber noch wenig Zug zum Tor.

Hertha BSC Leverkusen 1. Los geht’s im Olympiastadion – Schiedsrichter Benjamin Brand gibt die Begegnung frei!

Leipzig Dortmund 2. Diallo verschätzt sich bei einem Rückpass und muss gegen den anstürmenden Wolf zur Ecke klären. Brandt sucht dann den freien Wolf am ersten Pfosten, der allerdings direkt in den Leipziger Defensivpulk verlängert. Keine Gefahr.

Hertha BSC Leverkusen 1. Spielbeginn

Hoffenheim Mainz 2. Die erste spannende Szene: Einen Freistoß aus dem linken Halbfeld verlängert Hack per Kopf vom Elfmeterpunkt nach links in den Strafraum. Fulgini bugsiert das Spielgerät aus spitzem Winkel aber deutlich drüber.

Bayern Stuttgart 1. Los geht's in München! Beide Teams laufen in ihren Heimtrikots auf, Bayern spielt also komplett in Rot, der VfB trägt traditionell die weißen Trikots mit rotem Brustring.

Leipzig Dortmund 1. Der Ball rollt in der Red Bull Arena. Die Hausherren treten ganz in Rot an. Die Gäste aus Westfalen tragen schwarze Trikots über gelben Hosen. Los geht's.

Frankfurt Wolfsburg 1. Der Ball rollt! Die Gäste tragen das bekannte grüne Jersey und stoßen im Frankfurter Stadtwald an. Die SGE nimmt die Verfolgungsjagd auf und spielt heute in Weiß.

Leipzig Dortmund 1. Spielbeginn

Hoffenheim Mainz 1. Ab geht's.

Hoffenheim Mainz 1. Spielbeginn

Frankfurt Wolfsburg 1. Spielbeginn

Bayern Stuttgart 1. Spielbeginn

Frankfurt Wolfsburg Wenn der Adler am Spielfeldrand sitzt und dazu "Im Herzen von Europa" erklingt, kann das nur eins bedeuten: Die Eintracht hat ein Heimspiel! Und zwar gegen den VfL aus Wolfsburg. Gleich geht's los!

Bayern Stuttgart Schiedsrichter der Partie ist Christian Dingert, der die beiden Teams in diesen Momenten in die Allianz Arena führt. Gleich kann es mit dem Südgipfel losgehen!

Bayern Stuttgart Bei den Gästen ist die Ausfallliste länger: Coulibaly und Nartey fehlen noch verletzt, Pfeiffer (Rot vor zwei Spielen) und Vagnoman (Gelb-Rot im letzten Duell) sitzen eine Sperre ab. Führich und Egloff werden zudem nicht beginnen, für sie geht es auf die Wechselbank. Nicht ganz positionsgetreu sind drei Spieler neu in die Startelf: Karazor wird im Mittelfeld auflaufen, Tiago Tomás und der Startelf-Debütant auf Stuttgarter Seiten, Serhou Guirassy, im Angriff.

Bayern Stuttgart Ihn gilt es zu ersetzen, dazu gibt es fünf weitere Veränderungen – wie von Nagelsmann angekündigt wird nach dem erfolgreichen Champions-League-Auftakt mit dem 2:0-Auswärtssieg bei Inter Mailand also fleißig rotiert. Pavard, Hernandez, Sabitzer, Sané und Mané nehmen vorerst auf der Bank Platz. Mazraoui und Upamecano rotieren in die Abwehrkette hinein, Goretzka und Musiala ins Mittelfeld. Die Doppelspitze werden Gnabry und Neuzugang Mathys Tel bilden, der heute mit jungen 17 Jahren das Liga-Debüt für die Bayern feiert.

Bayern Stuttgart Am gestrigen Freitag gab es eine Hiobsbotschaft für die Bayern: Kingsley Coman hat sich eine Muskelverletzung zugezogen. Zunächst wurde ein monatelanger Ausfall nicht ausgeschlossen, dann aber die Gewissheit, dass es nicht ganz so schlimm kommt: Mit einem Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel fällt der Franzose mindestens zwei Wochen aus.

Frankfurt Wolfsburg Auch SGE-Trainer Glasner rotiert in Anbetracht der Englischen Woche und bringt ebenfalls drei frische Spieler: Pellegrini, Knauff und Borré spielen von Anfang an für Lenz, Lindstrøm und Dina-Ebimbe.

Bayern Stuttgart VfB-Coach Matarazzo hebte vor dem Duell als Qualitäten des Gegners neben der größeren Variabilität durch die Neuzugänge auch die Stärke der Bayern im Gegenpressing hervor. Daher müsse sein Team „in der Umschaltbewegung in beide Richtungen extrem aufmerksam sein.”

Frankfurt Wolfsburg Im Vergleich zur 2:4-Niederlage gegen den 1. FC Köln wechselt Kovač heute insgesamt drei Mal: Lacroix kehrt in die Innenverteidigung, dazu kommen auch Svanberg und Brekalo neu ins Wölfe-Team. Eine Pause erhalen hingegen Bornau und Guilavogui und der nicht nominierte Kruse.

Bayern Stuttgart Es kommt zum nächsten Wiedersehen der beiden Trainer: Pellegrino Matarazzo hat 2018 und 2019 als Hoffenheimer Co-Trainer unter Julian Nagelsmann gearbeitet, die Beiden kommen gut miteinander klar. Der FCB-Coach auf der Pressekonferenz mit einem Augenzwinkern versehen: „Ich habe mir immer die Pläne von ihm schicken lassen, wie er gegen Bayern spielt. Die schickt er aber nicht mehr, deswegen muss ich jetzt selber draufkommen.“

Hoffenheim Mainz Einen davon belegen derweil die Nullfünfer. Mit einem Punkt mehr rangieren sie aktuell auf Position fünf – und das bei einem Torverhältnis von 5:5. Dass sie sich in diesen Tabellengefilden bewegen, hängt vor allem mit ihrer tollen Auswärtsbilanz zusammen. Sowohl zum Auftakt beim VfL Bochum (2:1) als auch beim FC Augsburg (2:1) und jüngst bei Borussia Mönchengladbach (1:0) siegten sie auf fremdem Platz. Ein gutes Omen für heute?

Hertha BSC Leverkusen Gerardo Seoane zeigte sich nach wie vor kämpferisch. "Es ist meine Aufgabe, den Fokus auf die Mannschaft zu legen und das persönliche Empfinden zur Seite zu schieben, Es ist eine Herausforderung, die ich annehme", sagte der Schweier und fügte hinzu: "Wir orientieren uns an den positiven Punkten. Die Mannschaft hat in Brügge kompakter und aggressiver verteidigt und in der zweiten Halbzeit auch besser nach vorne gespielt."

Bayern Stuttgart Schwierig einzuschätzen sind die Stuttgarter also. Nagelsmann lobte im Vorfeld der Partie die effizientere Herangehensweise des Gegners: „Sie sterben nicht mehr in Schönheit wie letztes Jahr” und würden „nicht mehr auf Teufel komm raus hinten herauskombinieren."

Leipzig Dortmund RB Leipzig und Borussia Dortmund standen sich bislang 13 Mal in einem Pflichtspiel gegenüber und mit sieben Siegen führen die Schwarzgelben den direkten Vergleich sehr deutlich an (zwei Remis, vier Niederlagen). Dabei haben die Westfalen in den letzten zwölf Aufeinandertreffen mit den Sachsen ausnahmslos immer getroffen. Auch die Roten Bullen schossen aber in zehn der 13 Partien gegen den BVB immer mindestens ein Tor.

Hertha BSC Leverkusen Trotz der Bayer-Misere warnte Sandro Schwarz im Vorfeld eindringlich vor dem Gegner. "Wir lassen uns nicht von den Ergebnissen blenden. Wir wissen, dass die Leverkusener eine sehr gute individuelle Qualität und hohe Schnelligkeit haben, gerade im vorderen Bereich", erklärte der Hertha-Coach und forderte von seiner Mannschaft: "Wir müssen den Gegner vor Aufgaben stellen, die sie daran erinnert, dass es auch gegen uns schwierig wird."

Frankfurt Wolfsburg Gegen die Stimmgewalt der SGE-Fans wollen sich heute indes die bislang eher zahmen Wölfe behaupten. Die Niedersachsen warten in der Bundesliga nach fünf Spieltagen immer noch auf ihren ersten Sieg und gehen heute mit Druck ins Duell der beiden Ex-Trainer Niko Kovač und Oliver Glasner. Kovač freue sich zwar auf die „schöne Reise“ nach Frankfurt, will mit dem VfL nun aber schnell in die Erfolgsspur: „Mit ein, zwei Siegen bist du urplötzlich wieder in einer ganz anderen Situation“, meint Kovač.

Bayern Stuttgart Beinahe ungeschlagen ist auch der heutige Bayern-Gegner Stuttgart. Nur eine Niederlage musste der VfB bis dato hinnehmen – ein 0:1 im Heimspiel gegen den aktuellen Spitzenreiter SC Freiburg. Die Kehrseite der Medaille: Nach fünf Spielen stehen die Schwaben auch noch ohne Sieg da. Die Remis-Maschine aus Stuttgart hat gegen RB Leipzig (1:1) und beim torlosen Spiel in Köln sowie gegen die beiden Aufsteiger aus Schalke (1:1) und Bremen (2:2) jeweils Unentschieden gespielt. Vier Punkte aus den ersten fünf Spielen sorgen aktuell für Platz zwölf.

Leipzig Dortmund Erstmals seit den Spielzeiten 2000/01 und 2010/11 könnte der BVB nun wieder die ersten drei Auswärtsspiele einer Saison im Ligabetrieb gewinnen. Dabei sieht Edin Terzić im Vergleich zum souveränen Heimsieg über Kopenhagen in der Königsklasse wenig Grund für Veränderungen. Allerdings muss der Übungsleiter der Schwarzgelben auf die Verletzung von Thorgan Hazard (Oberschenkelprobleme) reagieren, für den Marius Wolf übernimmt. Es ist der einzige Wechsel bei den Westfalen.

Bayern Stuttgart Unterm Strich ist dennoch von einem soliden Saisonstart der Bayern zu sprechen. Nach wettbewerbsübergreifend acht Partien sind die Münchner noch ungeschlagen, die besagten zwei Unentschieden waren zwar enttäuschend, stehen aber auch sechs jeweils deutlichen Siegen gegenüber. Starke 27 Tore bei diesen sechs Erfolgen machen einen Schnitt von etwa 4,5 Treffern pro Duell - die beiden 1:1-Unentschieden ziehen diesen auf 3,6 herunter. Dennoch: In der Bundesliga sei der FCB nun „gefordert, weil wir nicht auf dem Tabellenplatz sind, wo wir hinwollen“, so Nagelsmann.

Leipzig Dortmund Borussia Dortmund startete mit vier Siegen aus den ersten fünf Ligaspielen gut in die neue Spielzeit. Auch im DFB-Pokal (3:0 gegen 1860 München) und in der Champions League (3:0 gegen Kopenhagen) glückte der Auftakt. In insgesamt fünf der bisherigen sieben Pflichtspiele behielten die Schwarzgelben überdies eine weiße Weste und blieben ohne Gegentor.

Hoffenheim Mainz Es war ein kleiner Dämpfer, den die Kraichgauer zuletzt einstecken mussten. Nach drei Siegen in Serie und einem klaren Aufwärtstrend ließ die Leistung bei Borussia Dortmund zu wünschen übrig (0:1). Mit nunmehr drei Erfolgen und zwei Pleiten aus fünf Partien finden sie sich auf einem soliden siebten Rang wieder. Heute sollen allerdings die oberen Plätze wieder ins Visier genommen werden.

Hertha BSC Leverkusen Vier der fünf Bundesliga-Partien verloren, das peinliche Pokal-Aus in Elversberg und am Mittwoch der verpatzte Champions League-Auftakt gegen Brügge (0:1) – Leverkusen weist zum Start der Saison eine Bilanz des Schreckens auf. Nie zuvor stand die Werkself zu diesem Zeitpunkt wettbewerbsübergreifend schlechter dar. Geht der Auftritt in Berlin ebenfalls in die Hose, dürfte es für Bayer-Trainer Gerardo Seoane allmählich eng werden.

Bayern Stuttgart Zwei 1:1-Unentschieden in den letzten beiden Ligaspielen haben beim FCB für den Verlust des Platzes an der Sonne gesorgt - das erste davon gegen Angstgegner Gladbach, das zweite beim stark gestarteten 1. FC Union Berlin. Angesichts von 35:5 Torschüssen gegen die Fohlen und 21:10 gegen die Eisernen waren die Endergebnisse zwar nicht ganz leistungsgerecht. Spielt am Ende aber keine Rolle – es sind vier Punkte, die den Bayern fehlen.

Leipzig Dortmund Marco Rose hält im Kern an dem Personal fest, das unter der Woche besagte 1:4-Heimniederlage gegen Donezk verschuldete. Lediglich zwei Wechsel führt der neue Trainer im Vergleich zur letzten Tedesco-Elf durch: Emil Forsberg und David Raum rücken für André Silva und Marcel Halstenberg (beide Bank) in die Startformation.

Frankfurt Wolfsburg Gutes Spiel, gute Stimmung und trotzdem 0:3. So verlief das Debüt der Eintracht in der Champions League gegen Sporting Lissabon. Nach der unglücklichen Premiere in der Königsklase sind die Hessen nun direkt wieder in der Bundesliga gefordert und absolvieren gegen den VfL Wolfsburg bereits das dritte Heimspiel in nur acht Tagen. Laut Trainer Oliver Glasner kommt es in dieser intensiven Saisonphase umso mehr auf die Fans an: "Es sind wieder 50.000 im Stadion. Großes Kompliment an die Fans“, sagte Glasner. „Genau das brauchen wir.“

Leipzig Dortmund Die Sachsen sind mit nur fünf von 15 möglichen Punkten denkbar schlecht in die Saison gestartet. Am vergangenen Wochenende gab der amtierende Pokalsieger bei der 0:4-Pleite in Frankfurt sogar zum erst dritten Mal überhaupt seit der Zugehörigkeit zur Bundesliga nicht einen einzigen Torschuss ab. Entsprechend groß ist das Steigerungspotenzial der Roten Bullen, die letzte Saison beide Ligaspiele gegen Borussia Dortmund gewinnen konnten.

Hertha BSC Leverkusen Der Mannschaft von Sandro Schwarz ist am vergangenen Wochenende ein kleiner Befreiungsschlag gelungen. Beim Gastspiel in Augsburg feierten die Hauptstädter einen 2:0-Erfolg und damit den ersten Pflichtspielsieg der laufenden Saison. Als emotionales Highlight besorgte der eingewechselte und gerade von seiner Hodenkrebserkrankung genesene Marco Richter in der Nachspielzeit mit seinem Treffer die Entscheidung.

Bayern Stuttgart Nach zwei Punkteteilungen in Folge steht der FC Bayern gegen die Schwaben unter Druck. Die Tabellenführung hat der Rekordmeister am letzten Spieltag an den SC Freiburg abgeben müssen, auch der BVB ist vorbeigezogen. Während die Dortmunder Borussia parallel im brisanten Duell mit Ex-Coach Marco Rose bei RB Leipzig gefordert ist, sind die Freiburger erst morgen an der Reihe und empfangen Gladbach.

Leipzig Dortmund Die Sachsen trennten sich nach einer 1:4-Heimpleite in der Champions League unter der Woche von Domenico Tedesco. Mit Marco Rose übernimmt nun jener Trainer das Amt bei den Roten Bullen, der am Ende der Vorsaison beim heutigen Gast aus Dortmund vor die Tür gesetzt wurde. Der 45-Jährige, der morgen seinen Geburtstag feiert, trifft damit ausgerechnet beim Pflichtspieldebüt für seinen neuen Arbeitgeber auf seinen Ex-Verein.

Hertha BSC Leverkusen Hallo und herzlich willkommen zum 6. Spieltag der Bundesliga am Samstagnachmittag! Hertha BSC möchte gegen den Krisenklub Bayer Leverkusen kein Aufbaugegner sein und peilt der zweiten Sieg in Folge an. Anstoß im Olympiastadion ist um 15:30 Uhr.

Hoffenheim Mainz Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Spieltag in der Bundesliga! In Sinsheim kommt es heute zum Aufeinandertreffen der TSG 1899 Hoffenheim und dem 1. FSV Mainz 05. Anstoß ist um 15:30 Uhr.

Bayern Stuttgart Servus und ein herzliches Willkommen zum sechsten Bundesliga-Spieltag! Der VfB Stuttgart möchte als dritte Mannschaft in Serie Punkte gegen die Bayern mitnehmen, in der Allianz-Arena beginnt diese Mission zur klassischen Anstoßzeit um 15:30 Uhr!

Leipzig Dortmund Guten Tag und herzlich willkommen aus der Red Bull Arena in Leipzig. Hier empfängt RB Leipzig heute im Rahmen des sechsten Spieltags der Bundesliga Borussia Dortmund. Anpfiff ist um 15:30 Uhr.