Leverkusen Freiburg 34. Gelbe Karte für Nicolas Höfler (SC Freiburg)

Moussa Diaby vernascht Nicolas Höfler am Mittelkreis, der den Franzosen anschließend nur noch mit einem taktischen Foul stoppen kann.

Stuttgart Schalke 32. Die Flanke fliegt ins Zentrum, rutscht vorne durch und landet bei Egloff. Der zieht ab, wird allerdings von den vielen Verteidigern geblockt. Auch aus der anschließenden Unordnung befreien sich die Knappen unter den Jubelschreien des aushelfenden Terodde!

Leverkusen Freiburg 33. Jetzt überlassen die Rheinländer wieder die Kugel an die Gäste. Das Team von Gerardo Seoane steht dagegen in der eigenen Hälfte und wartet wohl auf Kontermöglichkeiten.

Stuttgart Schalke 31. Silas setzt gegen van den Berg stark nach und holt links einen Eckball heraus.

Bochum Werder 33. Gelbe Karte für Mitchell Weiser (Werder Bremen)

Zeit für die erste Gelbe Karte! Weiser kommt gegen den schnellen Holtmann einen Schritt zu spät und wird nach einem Foul an der Seitenlinie mit Gelb verwarnt.

Wolfsburg Köln 31. Tooor für 1. FC Köln, 1:2 durch Paulo Otávio (Eigentor)



Bochum Werder 32. Als Antwort auf den Druck der Bremer hoffen die Bochumer auf Nadelstiche von Asano und Co. Bei einem Steilpass von Förster misslingt dem Japaner allerdings die Ballannahme. Einwurf für Werder.

Stuttgart Schalke 30. Beim Zweikampf mit Larsson bekommt Ito einen leichten Schlag an den Kopf ab. Badstübner schaut sich den Japaner kurz an, ehe es weitergeht.

Union Berlin Bayern 32. Schiedsrichter Frank Willenborg ist in den letzten Minuten deutlich häufiger gefordert als zuvor, denn die Zweikampfhärte nimmt auf beiden Seiten zu. Gästetrainer Julian Nagelsmann bekommt wegen Meckerns eine erste Ansage durch den hauptverantwortlichen Unparteiischen.

Wolfsburg Köln 30. Eine halbe Stunde ist gespielt. Der Effzeh verzeichnet insgesamt mehr Ballbesitz, die Chancenanteile sind in etwa ausgeglichen. Beide Klubs erarbeiten sich viele Aktionen im letzten Drittel, doch richtig gefährlich wird es dann doch zu selten. Das 1:1 geht Stand jetzt in Ordnung.

Leverkusen Freiburg 30. Wenngleich sich weiterhin viel zwischen beiden Strafräumen abspielt und der Sport-Club auch punktuell Akzente setzt, macht Leverkusen nun in Summe den etwas besseren Eindruck.

Bochum Werder 30. Werder legt auch beim Ballbesitz zu und hofft mit hohen Zuspielen auf die Kette der Bochumer auf die nächsten Chancen. Die Partie in Bochum ist in der 1. Halbzeit sehr unterhaltsam. Wann fällt das erste Tor?

Stuttgart Schalke 28. Gelbe Karte für Dominick Drexler (FC Schalke 04)

Drexler geht Vagnoman hinterher und tritt ihm bei dessen Rückpass versehentlich in die Hacke. Die Verwarnung gibt's zuercht, ist aber unglücklich, weil Drexler deutlich dem Ball nachschaut und gar nicht merkt, dass er seinem Gegenspieler zu nah ist.

Wolfsburg Köln 27. Freistoßvariante: Linke 25 Meter vor dem Gehäuse schiebt Arnold die Kugel quer herüber zu Max Kruse, der mit vollem Risiko sofort abschließt. Doch ein Roter steht im Weg und blockt den Schuss.

Union Berlin Bayern 29. Coman ist an der rechten Sechzehnerlinie Adressat eines präzisen Flugballs Kimmichs. Der Franzose verpasst gegen Ryerson den direkten Weg nach innen und wird dann sauber durch den Berliner Außenverteidiger gestoppt.

Stuttgart Schalke 27. Erneut tauchen die Stuttgarter am und im Strafraum auf, finden allerdings nicht die Lücke im Abwehrverbund der Gäste. Nach endlosen Querpässen schießt Egloff, scheitert jedoch an einem Schalker Bein.

Wolfsburg Köln 26. Mit einem halbhohen Heber wird Waldschmidt recht zentral zum Elfmeterpunkt geschickt. Hinter dem überwundenen Hübers führt Hector den Zweikampf und klärt schließlich vor dem noch zusätzlich einlaufenden Lukas Nmecha.

Leverkusen Freiburg 28. Aus dem Stand schlägt Vincenzo Grifo den Ball von der linken Seite nach innen. Auf der Höhe des Elfmeterpunkt verpasst Woo-yeong Jeong per Kopf. Währenddessen gibt es Applaus aus dem Bayer-Block – dort ist anscheinend alles glimpflich ausgegangen.

Stuttgart Schalke 26. Vagnoman zieht von links vor den Strafraum, aber wird just beim Abschluss entscheidend gestört und vom Ball getrennt.

Bochum Werder 27. Mašović kassiert den nächsten Treffer! Nach einer hohen Hereingabe von Schmid klärt Lampropoulos und köpft die Kugel ausgerechnet gegen den Körper von Mašović. Diesmal kommt der Serbe aber glimpflich davon und wird nur an der Brust getroffen.

Wolfsburg Köln 25. Maxi Arnolds Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld wird von den Kölnern verteidigt.

Wolfsburg Köln 24. Unterm Strich ist das ein verdienter Ausgleichstreffer. Die Wölfe machen zwar kein schlechtes Spiel, waren nach dem frühen 1:0 aber auch nicht die bessere Mannschaft.

Union Berlin Bayern 26. Gelbe Karte für Joshua Kimmich (Bayern München)

Kimmich kommt unweit der Mittellinie einen Schritt zu spät gegen Thorsby. Er erwischt nur den rechten Fuß des Norwegers und sieht nach diesem Vergehen die erste Gelbe Karte des Nachmittags.

Stuttgart Schalke 24. Wie geht es jetzt weiter? Zunächst bringt Stuttgart etwas Ruhe in die Partie und lässt die Kugel in den eigenen Reihen laufen. Ein Pass aus der Verteidigung in den Lauf von Egloff gerät zu lang. Schwolow nimmt das Spielgerät auf.

Bochum Werder 25. In Bochum entwickelt sich nun eine offene Partie mit zwei mutig auftretenden Teams. Werder hat mittlerweile ein Chancenplus, wobei auch der VfL stets seine Chance sucht und ebenfalls nach vorne spielt.

Union Berlin Bayern 24. Die Fischer-Auswahl verschafft ihren Defensivakteuren zwar nur noch wenige Verschnaufpausen, kann die ganz großen Fehler in der Besetzung am eigenen Strafraum bislang aber verhindern. Die Bayern müssen sehr präzise kombinieren, um zu Abschlüssen zu kommen.

Leverkusen Freiburg 25. Schon seit einigen Minuten ist es hier in beiden Fanlager extrem still, weshalb die Anweisungen von Christian Streich deutlich zu vernehmen sind. Offenbar hat es im Block der Leverkusener einen medizinischen Notfall gegeben.

Bochum Werder 23. Nur ein paar Sekunden später rettet nun Mašović mit seinen Kronjuwelen! Der Bochumer steht als Unterstützung für Riemann kurz vor dem Tor und wird von Ducksch abgeschossen. Und zwar genau da, wo es besonders wehtut.

Wolfsburg Köln 22. Tooor für 1. FC Köln, 1:1 durch Dejan Ljubicic

Der 1:1-Ausgelichstreffer ist klasse herausgespielt! Kingsley Schindler zieht von der rechten Seitenlinie nach innen und spielt einen Querpass in die Füße von Kainz. Der lässt den Ball in die halbrechte Gasse klatschen, in die Ljubicic gestartet ist. Der Österreicher bleibt cool und schiebt alleinstehend vor Casteels unten links ins Tor ein.

Bochum Werder 22. Füllkrug scheitert an Riemann! Werder drängt auf das 0:1: Füllkrug setzt sich mitten im Sehczehner durch und zieht von halblinks mit einem Flachuss freistehend ab. Riemann macht sich groß und pariert ganz stark mit einer Fußabwehr!

Stuttgart Schalke 21. Tooor für FC Schalke 04, 1:1 durch Simon Terodde

Da ist Terodde! Er kann's auch in der Bundesliga! Aus dem Halbfeld schicken die Schalker Drexler an den Strafraum. Der leitet mit einem kurzen Lupfer weiter in den Lauf von Terodde und mit dem ersten Kontakt schießt der Stürmer aus spitzem Winkel ins lange Eck!

Stuttgart Schalke 20. Die königsblauen Zuschauer sind zu hören und peitschen die Mannschaft an, die hier den nächsten Rückschlag verkraften muss.

Leverkusen Freiburg 22. Übrigens: Erstmals in der noch jungen Saison liegt Freiburg mit 0:1 hinten. Für den Moment wirken die Gäste auch etwas geschockt und rennen der Kugel zumeist hinterher.

Union Berlin Bayern 21. Kimmich findet mit einer Freistoßflanke aus dem halbrechten Offensivkorridor zwar Mané. Der Neuzugang aus Liverpool produziert aus mittigen zwölf Metern aber nur eine Bogenlampe, die Rønnow vor der rechten Ecke sicher aus der Luft pflückt.

Wolfsburg Köln 20. Nach Kainz' harmlosem Eckball gibt es Einwurf auf der rechten Seite, den Schindler mit einem weiten Wurf vor das gegnerische Tor bringt. Die Kölner sind nicht gut gestaffelt, Wolfsburg klärt den Ball.

Leverkusen Freiburg 19. Die Mannschaft von Gerardo Seoane legt erneut den Vorwärtsgang ein! Patrik Schick taucht links im Strafraum auf und schließt aus sehr spitzem Winkel ab. Mark Flekken erkennt frühzeitig, dass der Ball am Außennetz landet.

Wolfsburg Köln 19. Die Domstädter zeigen sich insgesamt recht unbeeindruckt vom frühen Gegentreffer. Am Spielstil von Köln hat sich nicht viel geändert, in der Offensive ist die Baumgart-Elf keinesfalls in Unruhe verfallen.

Bochum Werder 19. Kein Abseits? Doch! Ein langer Schlag aus dem Werder-Strafraum landet nach einer Kopfball-Abwehr der Bochumer im Lauf von Füllkrug. Der Bremer steht dabei locker fünf Meter im Abseits, darf aber erstmal trotzdem weiterspielen. Erst als daraufhin Riemann zur Parade rauskommt, ertönt doch noch der Abseitspfiff.

Stuttgart Schalke 18. Tooor für VfB Stuttgart, 1:0 durch Chris Führich

Führich bringt den VfB in Führung! Ausgerechnet Neuzugang Sepp van Berg legt einen hohen Ball perfekt für Silas ab. Der Angreifer treibt den Ball bis zum Strafraumrand, legt kurz hinaus auf Führich und der trifft abgefälscht ins linke Eck!

Stuttgart Schalke 17. Mavropanos gibt den nächsten Distanzschuss für die Schwaben ab, der auf die Tribüne fliegt. Diese Aktionen sorgen noch nicht für Gefahr.

Union Berlin Bayern 18. Der FCB überzeugt weiterhin mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit im Zusammenspiel, muss lediglich noch seine Genauigkeit steigern. Er wirft alles in die Waagschale, um die Führung an sich zu reißen und an die Tabellenspitze zurückzukehren.

Stuttgart Schalke 16. Gute Chance für Larsson, nachdem Drexler den Ball früh erobert. Drexler ist es auch, der letztlich von rechts vors Tor flankt, aber Larsson kann das kurze flache Zuspiel nicht auf den Kasten von Florian Müller ziehen.

Bochum Werder 18. Insgesamt legt Werder an der Castroper mittlerweile aber zu. Die Bremer zeigen sich mehr in der gegnerischen Hälfte und werden so lagsam gefährlicher.

Wolfsburg Köln 16. Ondrej Duda versucht es mal aus der zweiten Reihe, sein satter Linksschuss ist zu mittig platziert und stellt keine großer Herausforderung für Koen Casteels dar.

Stuttgart Schalke 15. Der VfB setzt sich am gegnerischen Strafraum fest, doch findet nicht den Weg hinein. Beide Teams leisten sich leichtfertige Fehlpässe und am Ende ist es Endo, der geradewegs in die Hände von Schwolow flankt.

Bochum Werder 16. Wieder Unruhe vor dem VfL-Gehäuse! Nach einer Ecke von links zieht Friedl im Rückraum ab und wird dabei noch abgeblockt. Der Abpraller landet auf Umwegen bei Ducksch, der davon jedoch zu überrascht ist.

Wolfsburg Köln 14. Dass es in dem Defensivverbund der Niedersachsen immer mal wieder Lücken gibt, ist kaum zu bestreiten. Tigges wird an der rechten Strafraumgrenze bedient, doch der ehemalige BVB-Stürmer ist im Abseits gestartet.

Leverkusen Freiburg 16. Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Kerem Demirbay

Mehr oder weniger aus dem Nichts geht die Werkself in Führung! Odilon Kossounou trägt die Kugel von rechts in die Sechzehner und spielt an den Fünfmeterraum. Dort finden Patrik Schick und Manuel Gulde in einem harten Zweikampf keinen Sieger, ehe Kerem Demirbay das Leder auf die Füße fällt und trocken einschiebt. SC-Keeper Mark Flekken ist im kurzen Eck machtlos.

Union Berlin Bayern 15. Tooor für Bayern München, 1:1 durch Joshua Kimmich

Dem Rekordmeister gelingt die schnelle Antwort! In den Nachwehen einer Ecke kommt es zunächst in der Strafraummitte zu einem weiteren geblockten Schuss Musialas. Der Abpraller landet bei Kimmich, der aus halbrechten zwölf Metern mit dem rechten Spann schießt. Der flache Abschluss findet den Weg in die flache linke Ecke.

Union Berlin Bayern 14. Musiala dribbelt über halbrechts mit hohem Tempo in den Sechzehner. Er bleibt gleich mit zwei Schussversuchen an gegnerischen Verteidigern hängen; erst ist Doekhi und dann Ryerson zur Stelle.

Bochum Werder 15. Friedl übernimmt einen Freistoß am Mittelkreis und überrascht die Bochumer mit einer langen Vorlage für Ducksch. Der Bremer will bereits abschließen, doch dann geht die Abseitsfahne hoch.

Leverkusen Freiburg 14. Patrik Schick will den mitgelaufenen Daley Sinkgraven über den linken Flügel in den Sechzehner schicken. Kiliann Sildillia ist aufmerksam und verhindert die erste Bayer-Chance.

Wolfsburg Köln 12. Auf der anderen Seite schlägt Kainz die Flanke. Im Zentrum steigen sowohl Tigges als auch Thielmann hoch, beide touchieren den Ball jedoch nicht, sodass die Hereingabe ohne Berührung rechts ins Toraus fliegt.

Stuttgart Schalke 12. Ito jagt einen abgefälschten Schuss auf die Tribüne und bekommt trotzdem keinen Eckball. Das war ein leichter Fehler vom Schiedsrichterteam um Florian Badstübner.

Wolfsburg Köln 11. Der Wolfsburger Führungstreffer war übrigens das schnellste Tor in der bisherigen Bundesligasaison. Und nach einer kurzen chancenlosen Phase gibt es die nächste Chance für die Wölfe: Baku findet mit einer präzisen Flanke den Kopf, dessen Aufpraller mit dem Kopf aus kurzer Entfernung einen guten Meter am rechten Pfosten vorbeifliegt.

Union Berlin Bayern 12. Tooor für 1. FC Union Berlin, 1:0 durch Sheraldo Becker

Union führt gegen die Bayern! Trimmels Freistoß aus dem halblinken Offensivkorridor segelt über sämtliche FCB-Akteure hinweg und landet auf Beckers rechtem Innenrist. Der Niederländer befördert den Ball aus halbrechten 13 Metern präzise in die halbhohe linke Ecke.

Leverkusen Freiburg 12. Nach der längeren Verletzungsunterbrechung scheuen beide Mannschaften ein hohes Risiko. Aktuell lässt das Team von Christian Streich das Leder durch die eigenen Reihen zirkulieren.

Stuttgart Schalke 10. Auf den ersten Pfosten fliegt die dritte Ecke der Knappen. Für Drexler kommt der Ball einen Tick zu flach, weshalb er den Ball nicht verlängern kann, sondern versehentlich klärt.

Bochum Werder 13. Auf der linken Torauslinie zeigt sich Asano, der mit einem Dribbling in den Fünfer vor dsa SVW-Tor will. Pieper bleibt eng an seinem Gegenspieler und klärt mit einer Grätsche aufmerksam zum Eckball. Dieser bleibt daraufhin harmlos.

Union Berlin Bayern 11. Mit zwei Ecken, die konkret nichts einbringen, setzt sich das Nagelsmann-Team tief in der gegnerischen Hälfte fest. Heimtorhüter Rønnow wartet allerdings noch auf seine erste echte Prüfung; seine Vorderleute haben die Lufthoheit.

Wolfsburg Köln 9. Inzwischen kann Köln aber mehr und mehr Offensivaktionen verzeichnen. Als sich mal wieder Lücken in der VfL-Defensive offenbaren, wird Thielmann steil geschickt, der Distanzschuss des Stürmers wird geblockt. Die Flanke von Ljubicic findet im Anschluss keinen Abnehmer.

Bochum Werder 10. Die Bochumer werden von ihren Fans regelrecht nach vorne gepeitscht und sind von Beginn an voll in der Partie. Werder muss sich damit erstmal akklimatisieren.

Union Berlin Bayern 9. Die Köpenicker fokussieren sich in der Anfangsphase auf die Arbeit gegen den Ball sowie schnelle Umschaltmomente. Pavard probiert sein Glück nach einem weiteren direkten Angriff der Süddeutschen aus zentralen 22 Metern. Der Schuss wird zur Ecke abgefälscht.

Leverkusen Freiburg 9. Mit Applaus von den Rängen wird Roland Sallai vom Platz getragen, auch Gerardo Seoane gibt ihm am Spielfeldrand noch einen aufmunternden Klaps mit. Woo-yeong Jeong ist jetzt neu dabei.

Stuttgart Schalke 7. Plötzlich geht Terodde im Strafraum zu Boden. Gegen Anton hat er sich vor den Verteidiger gestohlen, allerdings fällt er zu einfach. Das reicht nicht für einen Elfmeter.

Wolfsburg Köln 7. Mit einem halbhohen Pass aus dem halbrechten Mittefeld wird bei den Geißböcken Tigges an der Strafraumkante gesucht, der lässt die Kugel aber durch. Hinter ihm probiert es Kainz mit der Direktabnahme aus halblinker Position, doch der anspruchsvoll zu nehmende Schuss steigt weit über das Wölfe-Tor.

Leverkusen Freiburg 9. Einwechslung bei SC Freiburg: Woo-yeong Jeong

Leverkusen Freiburg 9. Auswechslung bei SC Freiburg: Roland Sallai

Leverkusen Freiburg 7. Jeong ist bereit, aber Sallai wird immer noch auf dem Rasen behandelt. Es dauert, bis draußen die Trage bereit ist, um ihn vom Platz zu transportieren.

Stuttgart Schalke 7. Einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld verlängert Mavropanos Richtung Tor. Den Versuch lässt Schwolow einmal aufspringen und schnappt sich dann den Ball.

Bochum Werder 8. Erste, zarte Offensivkation von Grün-Weiß: Schmidt rennt bei einem Konter auf den linken Flügel und flankt auf den zweiten Pfosten. Weiser will dort einstarten, ist aber etwas zu spät dran.

Wolfsburg Köln 6. Der Effzeh das erste Mal im gegnerischen Strafraum: Tigges erobert den Ball in der gegnerischen Hälfte und schickt sofort Ljubicic auf dem Weg. Der ist beinahe alleine auf dem Weg zum gegnerischen Tor, doch lässt sich dann von Gegenspieler van de Ven nach außen abdrängen. Schließlich wird die Situation nach einem Offensivfoul abgepfiffen.

Leverkusen Freiburg 5. Gelbe Karte für Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Tah zieht zwar nicht voll durch, aber das war gefährliches Spiel und dafür sieht er früh Gelb.

Stuttgart Schalke 5. Silas kann Tempo aufnehmen und an Yoshida vorbeiziehen. Seinem Flachschuss fehlt es aber an Kraft, sodass Schwolow sicher zupackt.

Leverkusen Freiburg 5. Bitter für den SC! Roland Sallai bekommt im Fallen von Jonathan Tah unglücklich den Schuh ins Gesicht. Das Auge wird direkt blau und draußen macht sich Woo-yeong Jeong bereit. Freiburg muss früh wechseln.

Wolfsburg Köln 5. Einen Eckstoß von der linken Seite verteidigen die Domstädter nach außen weg.

Bochum Werder 6. Werder findet sich im stimmungsvollen Bochum nocht nicht zurecht und agiert in der Abwehr mitunter verunsichert. Nach einem Querschläger von Friedl folgt fast der nächste VfL-Sturmlauf.

Union Berlin Bayern 6. ... FCU-Kapitän Trimmel zirkelt den Ball mit dem rechten Innenrist vor den kurzen Pfosten. Upamecano befördert ihn per Kopf aus der Gefahrenzone.

Wolfsburg Köln 4. Der VfL startet unter großem Druck stehend also sehr gut in dieses Spiel, die Kölner haben unterdessen noch nicht viel Zugriff bekommen.

Stuttgart Schalke 4. Auf der anderen Seite holt Schalke direkt zwei Ecken heraus. Die Erste wurde am kurzen Pfosten geklärt, die Zweite entschärft Mavropanos.

Union Berlin Bayern 5. Der Rekordmeister legt äußerst dominant los, lässt die Hausherren direkt fast durchgängig laufen. Die erste Ecke gehört aber Union, nachdem de Ligt eine Hereingabe Ryersons ins linke Toraus verstolpert hat...

Bochum Werder 5. Nach dem offensiven Start der Hausherren ist Werder um Ruhe bemüht. Das Spielgerät ist zu Beginn aber weiterhin bei den Hausherren.

Leverkusen Freiburg 3. Die Gäste sind sofort am Drücker und versuchen, sich mit schnellen direkten Pässen in die Gefahrenzone zu kombinieren. Bayer macht aber gut dicht und so wählt Lienhart den hohen Steilpass in Richtung Gregoritsch. Das Zuspiel ist aber zu nah an den Elfmeterpunkt und dort pflückt Hrádecký den Ball herunter.

Stuttgart Schalke 2. Zum ersten Mal treiben die Stuttgarter den Ball nach vorne. Die Hereingabe von Führich wird allerdings geblockt.

Union Berlin Bayern 3. Am Ende einer ersten schnellen Kombination der Gäste steht Davies' Querpass von der linken Außenbahn. Sabitzer erreicht den Ball zwar auf der nahen Strafraumseite, verpasst aber wegen unsauberer Annahme einen Schussversuch aus gut 13 Metern.

Wolfsburg Köln 2. Tooor für VfL Wolfsburg, 1:0 durch Lukas Nmecha

Auftakt nach Maß für die Wölfe! Auf der rechten Seite zieht Bartol Franjić bei seinem ersten Bundesligaspiel das Tempo an und treibt die Kugel voran, schiebt den Ball dann mit einem klasse Gassenpass halbrechts vor das Tor. Der tief gestartete Lukas Nmecha fackelt aus einigermaßen spitzem Winkel nicht lange und knallt den Ball ins linke Eck - keine Chance für FC-Keeper Schwäbe.

Bochum Werder 3. Nächste Gelegenheit für den VfL! Kurz nach der Ecke legt sich Stöger die Kugel zurecht und streichelt einen Schlenzer von rechts knapp am linken Pfosten vorbei! Der VfL hat was vor!

Stuttgart Schalke 1. Mit einer Schweigeminute wurde den israelischen Opfern der Olympischen Spiele 1972 gedacht. Deshalb startet die Partie mit einer leichten Verzögerung. Nun rollt die Kugel aber!

Bochum Werder 1. Bochum sofort mit der ersten Chance! Asano tankt sich im rechten Strafraum-Bereich durch und haut den Ball hoch aufs Tor. Pavlenka reagiert stark und lenkt den Gewaltschuss mit den Fingerspitzen zur Ecke.

Wolfsburg Köln 1. Der FC Köln in roten Trikots stößt an, die Wölfe spielen in den bekannten hellgrünen Jerseys.

Stuttgart Schalke 1. Spielbeginn

Wolfsburg Köln 1. Spielbeginn

Union Berlin Bayern 1. Union gegen die Bayern – Durchgang eins im Stadion An der Alten Försterei ist eröffnet!

Bochum Werder 1. Werder stößt an und trägt im Pott heute die mittlerweile bekannten lachsfarbigen Jerseys. Der VfL setzt da eher auf klassische Farben und spielt ganz in Blau.

Union Berlin Bayern 1. Spielbeginn

Leverkusen Freiburg 1. Der Ball rollte bei 25 Grad und Sonnenschein in der BayArena!

Wolfsburg Köln 50 Jahre nach dem Attentat auf das israelische Olympiateam bei den Spielen in München wird in einer Gedenkminute den Opfern gedacht.

Leverkusen Freiburg 1. Spielbeginn

Bochum Werder 1. Und jetzt läuft das Spiel an der Castroper Straße! Holt Bochum seine erste Punkte oder gehen die Zähler an die Weser?

Union Berlin Bayern Es gibt eine Gedenkminute für die Opfer des Attentats bei den Olympischen Spielen 1972 in München.

Wolfsburg Köln Angeführt von Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck betreten die beiden Mannschaften den Rasen der Volkswagen-Arena.

Bochum Werder 1. Spielbeginn

Stuttgart Schalke Seite an Seite betreten die Mannschaften das Feld der Mercedes-Benz-Arena. Es dauert nicht mehr lange.

Union Berlin Bayern Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Wolfsburg Köln Beim Effzeh muss Steffen Baumgart auch auf eine lange Verletztenliste reagieren. In der Innenverteidigung spielt Hübers anstelle von Marbot. Ljubicic, Duda und Kainz bilden ein komplett neues Mittelfeld. Steffen Tigges feiert im Sturm seinen zweiten Startelfeinsatz.

Bochum Werder Bevor der Ball rollt, wird in allen Bundesliga-Stadien heute mit einer Schweigeminute an die Opfer des Olympia-Attentats 1972 erinnert.

Wolfsburg Köln Der Wölfe-Coach nimmt im Vergleich zur 0:2-Niederlage bei RB Leipzig drei Änderungen vor: Bornauw läuft anstelle von Lacroix in der Innenverteidigung auf. In der Offensive spielen zudem Waldschmidt und Franjić statt Kaminski und Philipp.

Bochum Werder Beim SV Werder heißen die beiden neuen Spieler in der ersten Elf fast gleich: Schmid und Schmidt rotieren ins Team und ersetzen Stage sowie den verletzten Bittencourt.

Wolfsburg Köln Niko Kovac, der in seiner Zeit beim VfL Wolfsburg schon gleich die erste kleine Krise bewältigen muss, forderte in der Pressekonferenz, sein Team müsse „den Bock umstoßen“ - vor dem Hintergrund des tierischen Maskottchens der Kölner ließ er dem unbewussten Wortspiel ein Lachen folgen.

Stuttgart Schalke In seiner dritten Bundesliga-Saison übernimmt Florian Badstübner die Leitung dieser Partie. Dem 31-jährigen unterstützen die Linienassistenten Markus Schüller und Philipp Hüwe.

Bochum Werder Schauen wir kurz vor Anpfiff noch schnell auf die Personalien: Beim VfL gibt es in der Abwehr einige Ausfälle, sodass Osei-Tutu heute neuer Linksverteidiger ist. Dazu kommen auch Förster und Lampropoulos neu ins Teams.

Leverkusen Freiburg Da Piero Hincapié und Mitchel Bakker beide in Mainz mit Gelb-Rot vom Platz flogen, spielt heute Daley Sinkgraven links hinten und Odilon Kossounou rechts in der Dreierkette. Neuzugang Callum Hudson-Odoi, vom FC Chelsea ausgeliehen, sitzt zunächst auf der Bank. Freiburg rotiert einmal im Vergleich zum Bochum-Sieg: Manuel Gulde beginnt anstelle von Ritsu Dōan.

Wolfsburg Köln Am Deadline Day ist beim VfL und beim FC nicht allzu viel passiert, es wurden keine Neuzugänge präsentiert. Bei Wolfsburg wurden Abgänge verkündet, der bis dato selten eingesetzter Youngster Aster Vranckx schließt sich leihweise dem AC Mailand an. Max Kruse, über den nach seinen unzufriedenen Äußerungen auch etwas spekuliert wurde, hält es hingegen weiterhin bei den Wölfen.

Stuttgart Schalke Vor eineinhalb Jahren trafen Stuttgart und Schalke zuletzt aufeinander. Die Schwaben siegten deutlich mit 5:1 und trieben Schalke damit noch weiter in die Krise, die letztlich im Abstieg mündete. Für die Tore waren zweimal Wataru Endo, der kürzlich gewechselte Saša Kalajdžić, Philipp Klement und Daniel Didavi verantwortlich.

Union Berlin Bayern Bei den Süddeutschen, die in der Vorsaison sowohl das Gastspiel beim FCU (5:2) als auch die Heimpartie in Fröttmaning (4:0) deutlich für sich entschieden und die am Mittwoch die DFB-Erstrundenpartie beim drittklassigen FC Viktoria Köln ungefährdet mit 5:0 gewannen, stellt Coach Julian Nagelsmann nach dem 1:1-Heimunentschieden gegen Borussia Mönchengladbach zweimal um. De Ligt und Musiala bekommen den Vorzug vor Hernández und Müller (beide auf der Bank).

Wolfsburg Köln Bei den Kölnern startet mit diesem Spiel gegen die Wölfe ein heftiges Programm bis zur WM-bedingten Winterpause ab Mitte November: 17 Spiele wird der Effzeh dank der Europapokal-Teilnahme in den nächsten zehn Wochen bestreiten, für die Nationalspieler gesellt sich eine Länderspielpause dazu – eine ordentliche Belastung. Für Steffen Baumgart allerdings kein Grund Trübsal zu blasen: „Wenn wir jetzt die ganze Zeit darüber jammern, wie hoch die Belastung wird… Das wissen jetzt alle. Das haben wir uns erarbeitet, das ist ja auch etwas Positives.“

Leverkusen Freiburg Vor dem Spiel machte sich SC-Trainer Christian Streich Gedanken und die Ausrichtung der Hausherren. "Sie haben vorher immer Viererkette gespielt, jetzt haben sie sich für 3-5-2 entschieden. Das hat funktioniert in Mainz. Sie haben zwei Tore gemacht, wo es total ums Umschalten. Ich bin gespannt, ob sie dabei bleiben", erklärte er. Bei einem perfekten Verlauf des Spieltages winkt den Breisgauern heute sogar der Sprung auf Platz eins.

Stuttgart Schalke Frank Kramer geht ein bisschen ins Risiko. Sepp van den Berg feiert kurz nach seinem Transfer ebenso wie Florian Flick und Jordan Larsson sein Startelf-Debüt in der Bundesliga. Sie ersetzen den zur AC Milan gewechselten Malick Thiaw sowie Rodrigo Zalazar und Alex Král.

Wolfsburg Köln Die Domstädter haben zwar noch kein einziges Ligaspiel verloren, aber eben auch nur eines gewonnen – gegen den FC Schalke 04 am ersten Spieltag. Danach gab es drei Unentschieden, bei RB Leipzig und Eintracht Frankfurt sowie gegen die Stuttgarter. Im letzten Spiel gegen den VfB war das torlose Remis eher eine Enttäuschung, denn die Baumgart-Elf spielte lange Zeit in Überzahl.

Bochum Werder Deutlich harmonischer geht es derweil an der Weser zu. Werder Bremen präsentiert sich beim Bundesliga-Comeback zum Saisonstart so geschlossen, wie man es eigentlich auch vom VfL Bochum kennt, und befindet mit fünf Zählern nach vier Partien erstmal im sicheren Tabellenmittelfeld. Nach der verrückten 3:4-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt erwartet Werder in Bochum nun direkt das nächstes Fußball-Fest: „In Bochum herrscht überall gute Stimmung im Stadion, darauf freue ich mich“, sagte Werder-Trainer Ole Werner vor der Partie. Für die Unterstützung von Grün-Weiß sei aber ebenfalls gesorgt: „Wir haben aber auch ein paar Jungs im Rücken, die uns begleiten."

Union Berlin Bayern Auf Seiten der Köpenicker, die noch auf ihren ersten Sieg gegen den Rekordmeister warten (zwei Unentschieden, vier Niederlagen) und die mit einem heutigen Überraschungserfolg erstmals die Tabellenführung der Bundesliga übernähmen, hat Trainer Urs Fischer im Vergleich zum 6:1-Auswärtssieg beim FC Schalke 04 vier personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Diogo Leite (Brustkorbprellung), Haberer (private Gründe), Siebatcheu (muskuläre Probleme) und Gießelmann (Bank) beginnen Jaeckel, Trimmel, Schäfer und Behrens.

Leverkusen Freiburg Bayer-Coach Gerardo Seoane gab im Vorfeld eine klare Marschroute vor. "Wir wollen die Leistungen im Bereich Energie und Mentalität wiederholen und gleichzeitig mit Disziplin verteidigen. Trotzdem wären mehr Offensivaktionen in einem Heimspiel natürlich wünschenswert", sagte der Schweizer und ergänzte über Gäste aus Freiburg: "Es ist ein Team, dass sich stetig weiterentwickelt. Wir erwarten einen starken Gegner."

Wolfsburg Köln Die Grün-Weißen haben in den ersten vier Spielen außerdem bereits die beiden komplizierten Spiele bei RB Leipzig und Bayern München hinter sich gebracht – auch das wirkte sich auf die schwache Punkteausbeute von zwei Zählern nach vier Spieltagen aus. Gegen die beiden Aufsteiger aus Schalke und Bremen in den beiden Heimspielen sollte wiederum eigentlich mehr herausspringen als nur zwei Punkteteilungen.

Union Berlin Bayern Der FC Bayern München hat infolge der klaren Siege bei der SG Eintracht Frankfurt (6:1), gegen den VfL Wolfsburg (2:0) und beim VfL Bochum (7:0) am 4. Spieltag den ersten Punktverlust erlitten. Gegen Borussia Mönchengladbach erarbeiteten sich die Roten zwar eine Vielzahl an sehr guten Gelegenheiten, scheiterten aber reihenweise am überragenden Fohlen-Schlussmann Sommer und kamen deshalb nicht über ein 1:1 hinaus, wobei ihnen der Ausgleich durch Sané erst in der 83. Minute gelang.

Stuttgart Schalke Auf einer Position wechselt der VfB. Nachdem Luca Pfeiffer vergangene Woche bereits in der 56. Minute Rot sah, fehlt er heute natürlich. Lilian Egloff wird ihn ersetzen. Dazu steht Pellegrino Matarazzo erstmals Serhou Guirassy zur Verfügung, der zunächst auf der Bank sitzt.

Stuttgart Schalke Für Schalke gilt heute, Wiedergutmachung zu leisten. Nach drei sieglosen Spielen zum Auftakt brachen die Knappen gegen Union Berlin komplett zusammen. Mit 1:6 verlor die Mannschaft vor heimischer Kulisse, die jedoch im harten Kern sehr fair reagierte. Umso wichtiger ist es nun, selbst eine Reaktion zu zeigen und bestenfalls den ersten Saisonsieg zu feiern.

Bochum Werder Nach der herausragenden letzten Saison steckt der VfL Bochum in seinem zweiten Bundesliga-Jahr mittlerweile tief in der Krise. Die Revierklub ist mit null Punkten und 3:13-Toren Tabellenletzter und beschäftigt sich laut Medienberichten auch bereits mit der Trennung von Erfolgs-Trainer Thomas Reis. Der neue Geschäftsführer Patrick Fabian musste sich auf der Pressekonferenz daher unangenehmen Fragen zum Trainer stellen und muss sich in seiner neuen Rolle als Krisen-Manager schnell beweisen: „Ein ruhiges Umfeld ist für den VfL Bochum essenziell“, sagte der ehemalige VfL-Profi.

Union Berlin Bayern Der 1. FC Union Berlin darf sich mittlerweile nicht nur als etablierte Bundesligakraft bezeichnen, sondern hat zu Beginn seiner vierten Spielzeit in der nationalen Eliteklasse sogar den Status einer Spitzenmannschaft. Die Eisernen haben nämlich zehn von zwölf möglichen Zählern eingefahren und sind deshalb als Tabellenzweiter in dieses Wochenende gegangen. Am vergangenen Samstag triumphierten sie dank einer herausragenden Chancenverwertung mit 6:1 bei Aufsteiger FC Schalke 04 und fuhren damit den geteilt höchsten Bundesligasieg ihrer Geschichte ein.

Leverkusen Freiburg Im Gegensatz dazu scheint Freiburg nahtlos an die erfolgreiche Vorsaison anknüpfen zu können. Mit drei Siegen aus vier Partien legte der Sport-Club einen so guten Start hin, wie bislang überhaupt erst zweimal in der gesamten Vereinshistorie. Am letzten Spieltag gewannen die Breisgauer in einer abwechslungsreichen Begegnung samt vielen Chancen mit 1:0 gegen Bochum und haben sich auf den 3. Tabellenplatz geschoben.

Wolfsburg Köln Doch bei genauerem Hinsehen ist der Unterschied zwischen den Saisonstarts gar nicht so groß wie die großen Worte „ungeschlagen“ und „sieglos“ vermuten ließen. Zum Beispiel haben die beiden Klubs im Pokal unterschiedlich performt: Anders als der Effzeh, der bei Jahn Regensburg ausschied, hat der VfL Wolfsburg die Runde zwei im DFB-Pokal erreicht. Und den Kölnern wurde zudem in der Conference-League-Quali einige Nerven geraubt, sie verloren das Hinspiel zu Hause mit 1:2 gegen den ungarischen Klub vom Fehérvár FC und retteten sich nur über das Auswärtsspiel (3:0) in die Gruppenphase. 

Stuttgart Schalke Die bisherige Saison des VfB ist extrem schwer zu bewerten. Unentschieden gegen Leipzig, Werder Bremen und den 1. FC Köln können einerseits als Erfolg gewertet werden und sind gleichzeitig vielleicht etwas zu wenig. Dazu gesellt sich eine Niederlage gegen den SC Freiburg, gegen die man sicherlich verlieren kann. Allerdings ist es langsam an der Zeit, nun auch die Siege zu holen, bei denen man eben gewinnen kann.

Leverkusen Freiburg Erst eine 1:2-Niederlage gegen den FC Augsburg und eine Woche später eine 0:3-Pleite gegen die TSG Hoffenheim – die Fans der Werkself hatten während der ersten beiden Heimspiele wenig zu bejubeln. Immerhin fuhr Leverkusen am vergangenen Wochenende beim 1. FSV Mainz 05 (3:0) die ersten drei Zähler nach der Sommerpause ein. Dennoch hinken die Rheinländer den hohen eigenen Ansprüchen nach wie vor hinterher.

Wolfsburg Köln Europa-Euphorie bei den in der Bundesliga ungeschlagenen Kölnern, Sieglos-Frust in Wolfsburg: Die Vorzeichen vor dem Duell zwischen den Wölfen und den Geißböcken könnten ähnlicher sein.

Wolfsburg Köln Hallo und herzlich willkommen zum Bundesliga-Samstag! Der in der Liga noch sieglose VfL Wolfsburg empfängt den ungeschlagenen 1. FC Köln. Um 15:30 Uhr wird das Spiel in der VW-Arena angepfiffen.

Leverkusen Freiburg Hallo und herzlich willkommen zum 5. Spieltag der Bundesliga am Samstagnachmittag! Bayer Leverkusen will gegen den SC Freiburg endlich den ersten Heimsieg der Saison einfahren. Anstoß in der BayArena ist um 15:30 Uhr.

Union Berlin Bayern Hallo und herzlich willkommen zum Gipfeltreffen des 5. Bundesligaspieltags! Der 1. FC Union Berlin fordert den punktgleichen FC Bayern München heraus. Köpenicker und Süddeutsche stehen sich ab 15:30 Uhr auf dem Rasen des Stadions An der Alten Försterei gegenüber.

Stuttgart Schalke Der VfB Stuttgart empfängt um 15:30 den FC Schalke 04 in einem Duell zweier siegloser Mannschaften. Herzlich willkommen!