Dortmund Werder 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Mainz Stuttgart 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Augsburg Heidenheim 44. Die letzten Minuten der ersten Halbzeit laufen. Kann hier ein Team noch vor der Pause treffen?

Freiburg Bayern 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Dortmund Werder 44. Borussia Dortmund lässt die Kugel durch die eigenen Reihen zirkulieren und nimmt dadurch viel Zeit von der Uhr. Die Offensivbestrebungen sind so kurz vor der Halbzeit von Seiten der Schwarz-Gelben natürlich sehr überschaubar.

Mainz Stuttgart 43. Der Mainzer Abwehrmann kann nun doch schnell wieder mitwirken.

Leipzig Leverkusen 42. Gelbe Karte für Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen)

Nächste Karte! Auch Tapsoda muss ab sofort aufpassen. Die Leipziger sind jetzt sehr griffig und wollen das schnelle 2:2. Lässt sich Leverkusen davon verunsichern?

Augsburg Heidenheim 42. Eine weitere Flanke segelt von links in den Strafraum der Augsburger. Aber Banks lässt den Ball über seinen Kopf streichen und klärt so zur Ecke. Diese schlägt Krätzig über alle hinweg ins Toraus.

Mainz Stuttgart 42. Kohr hat sich in dieser Szene am rechten Arm verletzt und muss auf dem Rasen behandelt werden. Möglicherweise wird Bo Henriksen zu einer personelle Umstellung noch vor dem Kabinengang gezwungen.

Dortmund Werder 42. Derrick Köhn spielt von der linken Seite einen scharfen Pass in die Mitte, wo Grüll die Kugel nicht kontrollieren kann. Dennoch rutscht das Leder durch und Ducksch kommt zwar an den Ball, doch Pascal Groß klärt die Situation mit einer Grätsche. Ansonsten hätte der Angreifer des SVW sehr viel grüne Wiese vor sich gehabt und wäre allein auf Kobel zugelaufen.

Freiburg Bayern 43. Nach Balleroberung von Dōan gegen Kimmich greifen die Freiburger über links an. Die Hereingabe von Makengo blockt allerdings Stanišić zur ersten Ecke der Partie, die nichts weiter einbringt.

Leipzig Leverkusen 41. Tooor für RB Leipzig, 1:2 durch David Raum

Die Raum-Rache zum 1:2-Anschluss! Der Leipziger krallt sich den Freistoß vom rechten Strafraum-Eck und knallt den Ball, leicht abgefälscht, unter die Unterkante der Latte und ins Tor.

Freiburg Bayern 40. Goretzka steht zwar relativ schnell wieder, läuft aber nicht mehr rund. Schnell herrscht Klarheit: Die Roten müssen wie bereits am Mittwochabend in Rotterdam noch vor der Pause verletzungsbedingt wechseln. Stanišić übernimmt.

Dortmund Werder 40. Nach einem Fehlpass der Gäste tief in der gegnerischen Hälfte geht es ganz schnell. Ein Pass schickt Karim Adeyemi auf die Reise, der halbrechts bis an den Sechzehner läuft. Dort möchte er in die Mitte auf Serhou Guirassy durchstecken, doch der Pass wird noch abgefälscht. Etwas unverhofft kommt das Leder zu Julian Brandt, der sofort aus 18 Metern abdrückt. Sein strammer Schuss wird noch abgefälscht, sodass es eine Ecke gibt, die jedoch nichts einbringt.

Augsburg Heidenheim 39. Auch auf der anderen Seite wird es gefährlich. Eigentlich haben die Heidenheim eine gegnerische Ecke bereits geklärt. Aber Augsburg bringt den Ball aus dem linken Halbfeld nochmal in den Strafraum, wo Chrislain Matsima vorne geblieben ist. Der Innenverteidiger kriegt die Kugel aber nicht aufs Tor geköpft, obwohl er sehr frei war.

Leipzig Leverkusen 40. Gelbe Karte für Robert Andrich (Bayer Leverkusen)

Jetzt folgt auch die erste Gelbe Karte! Andrich wird nach einem taktischen Vergehen kurz vor der eigenen Gefahrenzone verwarnt.

Mainz Stuttgart 41. Gelbe Karte für Robin Zentner (1. FSV Mainz 05)

Nach einem Flugball in den halblinken Offensivkorridor verlässt Keeper Zentner seinen Sechzehner. Er kann zwar vor Kollege Kohr klären, prallt aber mit diesem zusammen. Danach spielt der VfB zunächst noch den Angriff erfolglos zu Ende. Darüber regen sich sowohl Heimfans als auch die FSV-Spieler auf. Zentner beschwert sich so lautstark, dass er verwarnt wird.

Leipzig Leverkusen 38. Jetzt sind die Emotionen da! Das Leipziger Publikum kann die Entscheidung nicht nachvollziehen und schreit jetzt bei jedem engen Zweikampf umso lauter auf.

Freiburg Bayern 40. Einwechslung bei Bayern München: Josip Stanišić

Freiburg Bayern 40. Auswechslung bei Bayern München: Leon Goretzka

Freiburg Bayern 39. Goretzka hält sich den Oberschenkel und setzt sich dann auf dem Rasen nieder. Die Münchner spielen den Ball ins Aus, damit Goretzka behandelt werden kann.

Mainz Stuttgart 39. Der VfB ist gewillt, die offensive Schlagzahl in der Schlussphase der ersten Halbzeit zu erhöhen, reibt sich in diesen Minuten aber meist im Mittelfeld auf. Mainz hat den Champions-League-Klub gerade dort, wo man ihn haben möchte.

Dortmund Werder 38. Die Partie plätschert ein wenig vor sich hin. Während der BVB nicht weiter nach vorne spielen möchte, scheinen die Bremer keine zündende Idee zu haben, wie man das Abwehrbollwerk der Hausherren überwinden kann.

Augsburg Heidenheim 36. Da ist die erste Großchance der Partie! Erneut kombiniert sich Heidenheim gut nach vorne und erspielt Schöppner viel freien Raum. Kurz vorm Strafraum bedient der Mittelfeldspieler Föhrenbach auf links, der direkt in die Mitte flankt. Sieben Meter vorm Tor kommt Zivzivadze völlig frei ans Leder und versucht es per Volley. Sein Abschluss geht aber am Ende doch recht deutlich über das Tor. Den Ball hat der Georgier nicht sauber getroffen.

Dortmund Werder 37. Nach einem Doppelpass im Mittelfeld gibt es einen Steckpass auf Marco Grüll, der alleine in den Strafraum eindringen kann. Allerdings wird der Angreifer noch eingeholt, sodass sein Schuss geblockt wird. Kurz darauf geht auch die Fahne des Linienrichters hoch, da der Angreifer aus dem Abseits kam.

Freiburg Bayern 37. Musiala arbeitet sich auf dem linken Flügel nach vorne und setzt dann gegen gleich zwei Gegenspieler zum Dribbling an. Nachdem er Rosenfelder stehen lässt, kommt er im Sechzehner im Zweikampf mit Kübler zu Fall. Seine Reklamationen bleiben jedoch unerhört. Schiedsrichter Siebert zeigt sofort an, dass alles in Ordnung war.

Leipzig Leverkusen 36. Tooor für Bayer Leverkusen, 0:2 durch Aleix García

Bayer erhöht auf 2:0 und das ganze Stadion pfeift! Der Grund: Kurz vor dem Tor grätscht Raum in Wirtz und wird danach vom Bayer-Star getroffen, der unglücklich auf seinem Fuß landet. Kurz danach leitet Wirtz in den Strafraum weiter und Aleix García vollendet flach im kurzen Eck. Der Schiri und Köln schauen sich danach die Aktion nochmal an, sehen aber kein Foul! Vertretbare Entscheidung, da sich Raum selbst mit der Grätsche in Gefahr bringt...

Mainz Stuttgart 36. Gelbe Karte für Nelson Weiper (1. FSV Mainz 05)

Nach Nebels Foul an Stiller kickt der Torschütze den Ball weg. Diese Unsportlichkeit wird mit einer Verwarnung geahndet.

Freiburg Bayern 35. Symptomatisch: Nachdem Musiala ins Abseits tappt, schlägt Atubolu den fälligen Freistoß hoch nach vorne, woraufhin der Ballgewinn direkt wieder zu den Bayern wechselt. Bislang ist es wirklich nicht das Spiel der Breisgauer.

Leipzig Leverkusen 36. Die Werkself lässt hinten in der Abwehr keine Löcher aufkommen und hält Leipzig derzeit klar aus dem eigenen Strafraum. Die Leipziger hängen auf den Flügeln fest.

Dortmund Werder 35. Spielerisch möchte dem SV Werder Bremen bislang nicht viel gelingen. Generell ist das Spiel der Gäste zu statisch und man kommt nur selten tief in die gegnerische Hälfte.

Augsburg Heidenheim 34. Nach einem Foulspiel von Onyeka an Luca Kerber rechts neben dem Augsburger Strafraum, bekommen die Gäste einen Freistoß. Krätzig spielt diesen kurz in den Rückraum zu Wanner, der aber deutlich über das Tor schießt.

Leipzig Leverkusen 34. Auch der Ballbesitz ist jetzt klar bei den Hausherren angesiedelt. Leipzig hat 66 Prozent Ballbesitz, Bayer dafür die 1:0-Führung.

Mainz Stuttgart 33. In der Live-Tabelle nimmt der FSV Rang fünf ein und verkürzt den Rückstand auf den heutigen Gast auf einen Zähler. Für den 19-jährigen Weiper ist das Tor übrigens das dritte in der Bundesliga; alle drei gelangen vor eigenem Publikum.

Dortmund Werder 33. Pascal Groß kommt gegen Marvin Ducksch zu spät und holt den Bremer von den Beinen. Etwas überraschend kassiert der BVB-Profi für dieses Einsteigen keine Karte.

Augsburg Heidenheim 31. Von hinten heraus spielt sich Heidenheim über die rechte Seite nach vorne. Traoré treibt die Kugel übers Zentrum nach vorne und chippt den Ball mit guter Übersicht nach links. Die flache Hereingabe von Föhrenbach lässt Krätzig durch die Beine laufen, aber keiner seiner Mitspieler kann das Leder erreichen.

Freiburg Bayern 32. Wann immer die Schwarzwälder mal in Ballbesitz sind, laufen die Münchner sofort hoch an, erzwingen Fehler und holen sich das Leder stets in Windeseile wieder zurück, nur um dann bei eigenem Spiel mit dem Ball das Tempo wieder rauszunehmen. Dadurch wackelt die Führung zwar in keiner Weise. Ein fußballerischer Leckerbissen entsteht somit aber natürlich nicht.

Leipzig Leverkusen 32. Die Szene von Wirtz steht stellvertretend für die aktuelle Spielsituation: RB will mit Mut zur Offensive attackieren und den Ausgleich. Die besseren Abschlüss hat jedoch die Werkself. Vor allem dank Unterschiedspieler Florian Wirtz.

Dortmund Werder 30. Die Partie ist für Borussia Dortmund und deren Anhänger eine wahre Achterbahn der Gefühle. Nachdem Felix Nmecha verletzt vom Platz musste, gab es Rot gegen Nico Schlotterbeck, sodass man wieder vom Schlimmsten ausgehen musste. Kurz darauf ist es jedoch Guirassy, der die Schwarz-Gelben in Führung brachte. Eingeleitet wurde es über Ryerson, der nun auf der linken Seite spielt.

Leipzig Leverkusen 29. Wirtz beinahe mit dem 0:2! Bayers Youngster zieht wieder mit enger Ballführung vor dem RB-Sechzehner auf und schüttelt diesmal Klostermann chancenlos ab. Danach ist der Ball bereits auf dem Weg ins lange Ecke, doch Gulácsi lenkt die Kugel noch ans Alu. Außenpfosten!

Freiburg Bayern 29. Freiburg konzentriert sich im Moment einzig und allein aufs Verteidigen, lässt aber gegen einen Gast, der es mit der Führung im Rücken nicht wirklich eilig hat, sehr wenig zu. Ein hoher Chip in die Box wird von Rosenfelder aus der Gefahrenzone geköpft, ehe Dōan beim Kampf um den zweiten Ball die Kugel direkt wieder verliert.

Augsburg Heidenheim 29. Mal wieder ein Abschluss! Claude-Maurice bekommt das Leder im linken Halbfeld und geht ein paar Meter Richtung Strafraum. Aus gut 17 Metern zieht der Franzose mit links ab, bringt Kevin Müller im Kasten der Heidenheim aber nicht in Bedrängnis.

Mainz Stuttgart 30. Tooor für 1. FSV Mainz 05, 1:0 durch Nelson Weiper

Weiper nutzt sein zweites Eins-gegen-eins mit Nübel zur Führung! Gegen aufgerückte und ausnahmsweise ungeordnete Schwaben behauptet den Ball im Zentrum auf dem Weg in Richtung Strafraum gegen Karazor, schlägt einen Haken und bedient Weiper auf der linken Sechzehnerseite. Der vollendet aus sieben Metern in die flache linke Ecke.

Leipzig Leverkusen 28. RB jetzt mit der besten Phase! Die Roten Bullen spielen sich vorne fest und verlagern das Spiel nun deutlich vor den Kasten der Werkself.

Freiburg Bayern 26. Das Geschehen plätschert insgesamt recht ereignisarm vor sich hin. Die Bayern verwalten und lauern darauf, dass der Sport-Club etwas anbietet, während eine Reaktion der Breisgauer auf den Rückstand gänzlich auf sich warten lässt. Die Schuster-Elf läuft dem Geschehen hinterher, presst kaum noch und tut sich extrem schwer damit, den Ball mal zu gewinnen, wodurch es allein dem FCB obliegt, das Tempo zu bestimmen.

Augsburg Heidenheim 26. Gute Konterchance für Heidenheim, aber Zivzivadze braucht für seine Aktion zu lange, sodass ein Augsburger zum Einwurf klären kann. Anschließend verliert Adrian Beck die Kugel viel zu einfach.

Dortmund Werder 28. Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Serhou Guirassy

Trotz der Unterzahl gelingt dem BVB der Treffer! Über die linke Seite legt Gittens auf Ryerson ab, der eine scharfe Flanke auf den zweiten Pfosten schlägt. Dort läuft Julian Brandt ein, der mit dem rechten Fuß das Leder in die Mitte legt. Aus rund drei Metern steht Serhou Guirassy goldrichtig und köpft den Ball gegen die linke Seite der Latte. Von dort springt die Murmel über die Linie und Dortmund führt!

Mainz Stuttgart 28. Woltemade erreicht Vagnomans weiten Einwurf von der tiefen rechten Außenbahn an der mittigen Fünferkante vor Bell per Kopf. Er bringt aber nur einen tempoarmen Abschluss zustande, der zudem unplatziert ist. Zentner packt sicher zu.

Dortmund Werder 27. Die Dortmunder beruhigen die Partie, nachdem man in den ersten 20 Minuten doch das Team war, das die Begegnung kontrollierte. Nun ist der SVW wesentlich angriffslustiger.

Leipzig Leverkusen 26. Raum läuft auf der linken Seite wieder bis zur Eckfahne durch und schleudert den Ball mit Effet lang vors Tor. Xhaka passt auf Nusa und klärt kurz vor dem Leipziger zur Ecke.

Leipzig Leverkusen 24. Guter Vorstoß von RB! Nusa gibt Vollgas auf dem rechten Flügel und flankt die Kugel nach einem Übersteiger vor den linken Pfosten. Dort wird Openda von zwei Leverkusenern gedoppelt und kann den Ball daher nur von oben auf das Tor befördern.

Mainz Stuttgart 25. Da Stuttgarts erster Verfolger Leipzig gegen Leverkusen mit 0:1 hinten liegt, könnte der VfB diesen mit dem Führungstor auf vier Punkte distanzieren. Den Rheinhessen würde er mit einem Dreier auf sieben Punkte enteilen.

Augsburg Heidenheim 24. Es bleibt dabei, echte Chancen sind bisher Mangelware in dieser umkämpften Partie.

Dortmund Werder 25. Der Platzverweis bringt eine Umstellung mit sich. Während Linksverteidiger Bensebaïni in die Innenverteidigung rückt, geht Ryerson von der rechten auf die linke Seite und Pascal Groß bekleidet nun die Position des Rechtsverteidigers.

Dortmund Werder 23. Marvin Ducksch probiert es bei dem Freistoß direkt und schlenzt die Kugel mit rechts über die Mauer. Der Ball dreht sich vom Tor weg und landet schlussendlich rund einen Meter links neben dem Kasten von Gregor Kobel.

Augsburg Heidenheim 21. Diese fliegt auf den Kopf von Noahkai Banks, dessen Kopfball aber geblockt wird. Die Augsburger reklamieren kurz ein Handspiel, aber der Ball geht ganz klar gegen den Kopf eines heidenheimers und nicht an den Arm.

Freiburg Bayern 23. Sané schraubt sich auf dem rechten Flügel an Dinkçi vorbei und flankt dann scharf in die Box, wo Musiala einläuft. Atubolu macht aber drei Schritte aus dem Kasten raus und fängt die Hereingabe sehenswert ab, ehe es gefährlich werden kann.

Mainz Stuttgart 22. Nebel dribbelt nach einem Kurzpass Weipers entlang der linken Strafraumlinie und holt mit einer abgefälschten Flanke einen Eckstoß heraus. Amiri bringt diese direkt auf den Gästekasten. VfB-Keeper Nübel steht genau richtig und pflückt den Ball problemlos aus der Luft.

Augsburg Heidenheim 20. Gar nicht so schlecht. Augsburg kombiniert sich über links gut nach vorne. Am Ende bringt Arne Maier die Kugel fein nach innen zu Essende. Bevor der Stoßstürmer aber an das Leder kommt, kann Gimber noch zur Ecke klären.

Leipzig Leverkusen 21. Ein Tor der alt bekannten Bayer-Art aus der letzten Saison! Wie reagiert RBL auf den Rückstand? Die Offensive der Roten Bullen probiert viel, findet im letzten Drittel aber noch nicht den Abschluss.

Dortmund Werder 21. Rote Karte für Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Erstmals kommt Bremen hinter die Abwehrkette und Ducksch schickt Marco Grüll auf die Reise. Der kreuzt seinen Gegenspieler, der ihn von hinten leicht berührt und schubst. Damit kommt der Stürmer aus dem Tritt und fällt einige Meter später zu Boden. Schiedsrichter Dingert bleibt keine andere Möglichkeit und zeigt Nico Schlotterbeck die Rote Karte. Mit einem Freistoß aus 25 Metern zentral vor dem Tor geht es weiter.

Freiburg Bayern 20. Nach einem Ballerverlust von Guerreiro könnten die Schwarzwälder es mal schnell spielen, aber der Steckpass für Dinkçi ist nicht präzise genug. Nach der Ballannahme hat der 23-Jährige schon wieder drei Gegenspieler zwischen sich und dem Tor und kommt zu keinem Abschluss.

Dortmund Werder 19. Nico Schlotterbeck spielt erneut einen hohen Ball aus der eigenen Hälfte bis an den gegnerischen Strafraum und schickt damit Karim Adeyemi auf die Reise. Bei der Ballannahme rutscht der Angreifer jedoch weg, sodass er die Kugel nicht kontrolliert bekommt.

Augsburg Heidenheim 18. Schöppner spielt einen guten Steckpass in die Spitze auf Budu Zivzivadze. Matsima läuft den Neuzugang aus Karlsruhe aber gut ab und bekommt sogar noch einen Freistoß für sich. Das ist aber erneut sehr kleinlich gepfiffen von Florian Badstübner.

Freiburg Bayern 18. Der Sport-Club zeigt sich nach dem Rückstand sichtlich beeindruckt und läuft dem Geschehen jetzt ein Stück weit hinterher. Die Bayern haben dadurch den Ballbesitz im Moment klar auf ihrer Seite.

Mainz Stuttgart 19. Die Nullfünfer können sich mal wieder freischwimmen. Der aufgerückte Abwehrchef Bell treibt den Ball über rechts an die Grundlinie und gibt flach und hart an die Fünferkante. Lee verpasst eine Direktabnahme aus kurzer Distanz knapp.

Leipzig Leverkusen 18. Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Patrik Schick

Schick staubt ab! Wirtz tanzt zunächst die halbe RB-Abwehr aus und schüttelt Orban sowie Vermeeren leichtfüßig ab. Danach landet der Ball nach einem Außenrisst-Schuss von Wirtz am rechten Außenpfosten und landet kurz darauf direkt auf dem Fuß von Schick. Der Tscheche schiebt mit links ein und Bayer führt!

Dortmund Werder 18. Julian Brandt treibt über halbrechts das Leder bis an den Sechzehner, ehe er einen scharfen Pass in die Mitte spielen möchte. Dieser Ball erreicht jedoch Serhou Guirassy nicht und so kann der SVW die Situation klären.

Leipzig Leverkusen 17. Da war mehr drin! Nusa steht nach einem Pass auf die rechte Seite vollkommen frei und kann aus 18 Metern sogar schon einen Torschuss vorbereiten. Der Norweger will stattdessen aber nochmal quer auflegen und scheitert dabei mit einem Fehlpass.

Dortmund Werder 16. Auch Ramy Bensebaïni möchte einen Fehler direkt ausbügeln und geht mit einer Grätsche zu Werke. Obwohl er ausschließlich den Ball spielt und sein Gegenspieler eine Flugshow veranstaltet, ohne berührt worden zu sein, gibt es Freistoß für Werder.

Dortmund Werder 14. Obwohl es noch keine klare Torchance gab, ist in dieser Begegnung bereits viel los. Eine Verletzung von Nmecha und eine Gelbe Karte, die auch bei harter Regelauslegung in Rot hätte enden können, sind bislang die weniger glorreichen Höhepunkte.

Mainz Stuttgart 16. Gelbe Karte für Kaishu Sano (1. FSV Mainz 05)

Sano operiert im Luftduell mit Stiller mit dem linken Ellenbogen. Dieser rücksichtslose Einsatz zieht die erste Gelbe Karte der Partie nach sich.

Leipzig Leverkusen 16. Raum marschiert auf der linken Außenbahn und schiebt den Ball flach ins Zentrum. Tah passt auf und grätscht die Kugel sehenswert ins Seitenaus.

Augsburg Heidenheim 15. Die erste Viertelstunde verläuft sehr umkämpft und ausgeglichen. Die meisten Aktionen finden im Mittelfeld statt und keines der beiden Teams schafft es bisher wirklich gefährlich vors Tor zu kommen.

Leipzig Leverkusen 14. RB will Bayers Abwehr schnell stressen und presst mit Xabi und Co. so hoch wie möglich. Die Gäste lassen sich davon nicht überraschen, können sich aber teilweise erst in allerletzter Sekunde befreien. Vielleicht kann RBL heute auf diese Art noch einen Fehler erzwingen...

Freiburg Bayern 15. Tooor für Bayern München, 0:1 durch Harry Kane

Mit dem zweiten nennenswerten Angriff der Partie stellen die Münchner nun auf 1:0. Nach einem zu kurz geklärten Ball der Freiburger landet der Ball bei Dier auf dem rechten Flügel, der den einlaufenden Kane am Sechzehner bedient. Der lässt Lienhart mit einer Körpertäuschung aussteigen und zieht dann aus 14 Metern wuchtig mit rechts ab. Der Ball kommt zwar nicht mit allergrößter Präzision aufs Tor und ist sehr flach und eher zentral als linkslastig, aber bei dieser Wucht, die der Engländer in diesen Schuss packt, kann Atubolu dennoch nicht mehr parieren.

Mainz Stuttgart 15. Undav beinahe mit dem 0:1! Nebel verliert einen zuvor eroberten Ball am eigenen Sechzehner an Woltemade. Der legt im Strafraum quer für Undav, dem er damit freie Bahn verschafft. Der Nationalspieler schießt aus neun Metern links am herauslaufenden Torhüter Zentner, aber auch knapp am Heimgehäuse vorbei.

Freiburg Bayern 13. Pfosten für die Bayern! Da ist der erste Abschluss der Partie und direkt wird es auch brandgefährlich. Musiala dringt vom linken Flügel aus mit viel Tempo ins Zentrum hinein. Sané reißt durch einen klugen Laufweg ein Loch in die Deckung, sodass sich eine Lücke für einen Distanzschuss auftut. Musiala zieht aus 21 Metern sofort wuchtig mit rechts ab. Der Ball klatscht jedoch nur links an den Innenpfosten und prallt zurück ins Feld. Glück für die Schwarzwälder!

Augsburg Heidenheim 13. Nach einem kurzen Ziehen von Paul Wanner gegen Elvis Rexhbeçaj im linken Halbfeld, bekommen die Fuggerstädter einen Freistoß zugesprochen. Arne Maier bringt diesen ins Zentrum auf den Kopf von Jeffrey Gouweleeuw, der die Kugel aber weit neben das Tor setzt.

Dortmund Werder 12. Das ist natürlich extrem bitter für die Schwarz-Gelben! Nach zwölf Minuten muss Felix Nmecha vom Platz. Nach seiner Behandlungspause ist er gar nicht mehr aufs Feld zurückgekehrt und humpelt nun vor der Südtribüne vorbei in Richtung Bank. Für ihn kommt Marcel Sabitzer.

Freiburg Bayern 12. Die Partie wirkt schon sehr früh festgefahren. Auch eine Einzelaktion hilft aber nicht. Nachdem Sané Makengo sehenswert im Dribbling überspielt, sind alle Anspielstationen zugestellt, woraufhin auch dieser Vorstoß völlig im Sand verläuft.

Mainz Stuttgart 13. Das Hoeneß-Team hat die Kontrolle übernommen, lässt Ball und Mainzer nach einer knappen Viertelstunde fast durchgängig laufen. Es hält den Schwerpunkt des Geschehens jenseits der Mittellinie und tastet die heimische Defensive auf Lücken ab.

Dortmund Werder 12. Einwechslung bei Borussia Dortmund: Marcel Sabitzer

Dortmund Werder 12. Auswechslung bei Borussia Dortmund: Felix Nmecha

Leipzig Leverkusen 11. Auf der anderen dreht sich Xabi in einen Schuss und will von links im kurzen Eck vollenden. Hrádecký geht schnell genug runter und blockt den Ball im Liegen mit beiden Händen ab. Bei den Torannäherungen steht es somit 1:1.

Augsburg Heidenheim 10. Das war gar nicht schlecht gespielt von den Gästen. Zivzivadze hält einen langen Ball gut im Spiel. Anschließend verlagern sie gut über Beck und Schöppner auf die rechte Seite zu Omar Traoré. Dessen Flanke auf den zweiten Pfosten legt Beck nochmals nach innen, wo Zivzivadze aber nicht mehr rankommt.

Leipzig Leverkusen 9. Frech! Ex-Leipziger Mukiele legt sich den Ball im rechten Rückraum auf und donnert das Leder mit Gewalt mitten aufs Tor. Gulácsi nimmt den Ball mit seinen Fäusten das Tempo und pariert sichert.

Dortmund Werder 10. Gelbe Karte für Julian Ryerson (Borussia Dortmund)

Julian Ryerson hat sich die Worte seines neuen Trainers wohl zu Herzen genommen und jagt einem Ballverlust direkt hinterher. Er grätscht kurz vor dem gegnerischen Strafraum seinen Gegenspieler um und sieht für das harte Einsteigen die Gelbe Karte. Marco Friedl spricht mit dem Schiedsrichter und fordert wohl eine andere Farbe.

Mainz Stuttgart 10. Bruun Larsen aus der zweiten Reihe! Der Winterneuzugang aus Hoffenheim taucht mittigen Spur direkt vor der letzten gegnerischen Linie auf und setzt aus 21 Metern einen satten Rechtsschuss ab, der für das linke Kreuzeck bestimmt ist. FSV-Keeper Zentner verhindert den Einschlag mit einer starken Flugeinlage.

Freiburg Bayern 10. Zehn Minuten sind rum und noch kann kein Team nennenswerte Fortschritte erzielen. Die Defensivreihen stehen gut, sodass es immer wieder auf Geplänkel im Mittelfeld hinausläuft.

Dortmund Werder 9. Felix Nmecha wird bei einem Zweikampf leicht berührt und schlägt ein Luftloch. Der Mittelfeldspieler bleibt auf dem Boden liegen und fasst sich an sein rechtes Bein. Nach einer Behandlungspause von rund einer Minute trottet er vom Platz und Marcel Sabitzer macht sich bereits warm.

Mainz Stuttgart 9. Führich kommt wenige Schritte zu spät! Der durch Bruun Larsen auf die rechte Strafraumseite geschickte Vagnoman will den Kollegen mit der 27 auf dem Rücken per Querpass vor den langen Pfosten in Szene setzen. Der ist unpräzise und für Führich nicht zu erreichen.

Augsburg Heidenheim 7. Im eigenen Ballbesitz baut Augsburg das Spiel aus einer Viererkette heraus auf. Dann rückt Matsima auf die Rechtsverteidiger-Position und Marius Wolf schiebt deutlich höher. Gegen den Ball rücken beide wieder eine Position nach hinten, sodass sie eine Fünferkette bilden.

Leipzig Leverkusen 8. Leipzig will das Spiel jetzt an sich ziehen und befördert den Ball mehrmals von links tief vor Hrádecký. Nach einem kurzen Durcheinander haut Tah den Ball lieber erstmal in die Ferne.

Freiburg Bayern 7. Der FCB probiert es mit einem sehr ruhigen Spielaufbau und sucht nach Lücken, die sich bislang aber nicht auftun. Freiburg verteidigt weiterhin sehr hoch, sodass sich das Geschehen vorrangig im Zentrum abspielt.

Dortmund Werder 7. Dortmund lässt in der Anfangsphase keine Zweifel aufkommen, wie diese Begegnung ablaufen soll. Über die Außenbahnen geht es immer wieder bis an den Strafraum, ehe entweder eine Flanke geschlagen wird oder ein Abschluss von der Strafraumkante folgt. Bislang agieren die Borussen noch zu ungenau, sodass die Torgefahr noch sehr übersichtlich ist.

Leipzig Leverkusen 6. Generell ist das Spitzenspiel schon in der Anfangsphase direkt unterhaltsam. Beide Teams wollen nach vorne spielen und zeigen bereits im Ansatz, was die beiden Offensivabteilungen alles so drauf haben.

Mainz Stuttgart 6. Sowohl Rheinhessen als auch Schwaben wollen das Spiel aktiv mitgestalten, tragen ihren Teil zu einer Anfangsphase auf hohem fußballerischen Niveau bei. Woltemade tankt sich über die tiefe linke Seite in den Sechzehner, schafft es dann aber nicht an Bell vorbei.

Augsburg Heidenheim 4. Heidenheim wirkt in der Anfangsphase extrem bissig und motiviert. Es ist den Gästen durchaus anzumerken, dass sie in diesem Spiel wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln wollen.

Leipzig Leverkusen 3. Danach bringen auch die Leverkusener ihre PS auf den Rasen und schalten via Wirtz schnell um. Andrich probiert es kurz darauf mit einem Schuss aus der zweiten Reihe und sichert Bayer so die erste Ecke. Diese bringt dem Meister jedoch nichts ein.

Dortmund Werder 4. Die Hausherren zeigen sich sehr bemüht in der Anfangsphase und kommen über die rechte Seite durch Adeyemi zu einer Flanke, die auf den zweiten Pfosten geschlagen wird. Dort möchte Nmecha in die Mitte ablegen, doch sein Kopfball wird zur Ecke geklärt. Diese Situation bringt keine Gefahr mit sich.

Freiburg Bayern 4. Der Sport-Club ist bemüht, sich nicht in der eigenen Hälfte einschnüren zu lassen. Die Breisgauer stören extrem früh und laufen hoch an. Entsprechend flott ist der Beginn, in dem die Münchner zumeist den Quer- oder Rückpass wählen müssen, um den Ball nicht zu verlieren.

Mainz Stuttgart 3. Die frühe Riesenchance für den FSV! Amiri setzt sich im offensiven Zentrum kraftvoll durch und bedient Weiper auf der linken Strafraumseite mit einem tollen Steilpass. Der hat aus gut mittigen elf Metern freie Schussbahn, bleibt mit der Direktabnahme per rechtem Fuß aber am herausstürmenden Nübel hängen.

Leipzig Leverkusen 2. Die Roten Bullen erobern den Ball in der eigenen Hälfe und schicken Xavi durch das Zentrum. Der Niederländer kann sich absetzen, allerdings kann Openda die Aktion danach nicht mit einem Torschuss vollenden und bleibt am rechten Strafraum-Eck hängen.

Dortmund Werder 2. Nach etwas mehr als einer Minute schlägt Schlotterbeck die Kugel aus der eigenen Hälfte nach vorne und schickt Brandt in den gegnerischen Strafraum. Allerdings kann Jung noch den Körper zwischen Gegenspieler und Ball bringen, sodass er einen Freistoß rausholt.

Augsburg Heidenheim 1. Heidenheim hat direkt zu Beginn mal eine Ecke, die Krätzig von der rechten Seite hereinbringt. Aber Noahkai Banks ist bei seiner Startelf-Prämiere hellwach und klärt per Kopf.

Dortmund Werder 1. Die Partie beginnt und die in Weiß spielenden Bremer stoßen an. Der BVB trägt die altbekannten schwarz-gelben Heimtrikots.

Leipzig Leverkusen 1. RBL gegen Bayer 04 läuft! Die Hausherren tragen ihr weißes Heimtrikot, Leverkusen gastiert in dunklen Jerseys. Schiedsrichter ist Bastian Dankert.

Augsburg Heidenheim 1. Spielbeginn

Mainz Stuttgart 1. Mainz gegen Stuttgart – auf geht's in der Mewa-Arena!

Freiburg Bayern 1. Anpfiff im Breisgau! Die Hausherren treten ganz in Rot an, die Gäste von der Isar sind daher in Schwarz gekleidet. Los geht's.

Dortmund Werder 1. Spielbeginn

Augsburg Heidenheim Bevor es in wenigen Augenblicken losgeht, bilden beide Teams nochmal einen Teamkreis und beschwören sich für die kommenden 90 Minuten.

Mainz Stuttgart 1. Spielbeginn

Freiburg Bayern 1. Spielbeginn

Leipzig Leverkusen 1. Spielbeginn

Mainz Stuttgart Die Teams haben vor wenigen Augenblicken den Rasen betreten.

Leipzig Leverkusen Xabi Alonso wechselt ebenfalls den Torhüter und stellt wieder Hrádecký zwischen die Pfosten. Ebenso gibt es mit Arthur und Aleix García zwei neue Außenspieler im Mittelfeld. Der fünfte Neue ist Andrich als Xhakas Nebenmann im Zentrum.

Augsburg Heidenheim Für Heidenheim geht es heute nach der schmerzhaften 2:0-Niederlage gegen St. Pauli am letzten Wochenende darum, nicht den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze zu verlieren. Nach dem guten Start in das neue Jahr, mit vier Punkten aus zwei Spielen und dem ersten Bundesligasieg nach zehn Spielen, war der Auftritt gegen die Kiezkicker eine herbe Enttäuschung. Durch die Niederlage liegt die Mannschaft aus Baden-Württemberg derzeit mit 14 Punkten auf dem Relegationsplatz, nur zwei Punkte vor Holstein Kiel.

Leipzig Leverkusen Nach der Champions League unter der Woche wechseln beide Trainer heute insgesamt fünfmal. RB-Coach Rose setzt in der Liga wieder auf Torhüter Gulácsi und bringt zudem mit Vermeeren, Kampl und Nusa drei neue Mittelfeldspieler. Außerdem läuft in der Viererkette Klostermann wieder auf.

Augsburg Heidenheim Die Augsburger wollen heute an die letzten beiden Auswärtsauftritte in Bremen und Berlin anknüpfen, wo es jeweils einen 2:0-Auswärtssieg gab. Gegen die Gäste aus Heidenheim will das Team von Jess Thorup die ersten Punkte im Jahr 2025 vor heimischem Publikum einfahren und sich mit einem Heimsieg endgültig aus dem Abstiegskampf verabschieden.

Dortmund Werder In den letzten vier Aufeinandertreffen mit dem SV Werder Bremen hat der BVB den Platz nicht als Verlierer verlassen. Zwei Siege und zwei Unentschieden gab es in dieser Zeit. Davor mussten die Hausherren am 20. August 2022 eine bittere Heimpleite hinnehmen, als man bis zur 89. Minute noch mit 2:0 führte, ehe es in den nächsten sechs Minuten noch dreimal im eigenen Tor klingelte. Der damalige Siegtorschütze Oliver Burke kann auch heute wieder als Joker auftreten, da er vorerst nur auf der Bank sitzt. Zuletzt hat er in der Partie gegen RB Leipzig als Geheimwaffe funktioniert.

Freiburg Bayern Auch die Münchner sind mit 45 Punkten aus 18 Ligaspielen aber richtig gut unterwegs. Faktisch ist es die beste Bundesliga-Saison der Roten seit acht Jahren, als in 2016/17 unter Carlo Ancelotti nach 18 Spieltagen ebenfalls 45 Punkte zu Protokoll standen. Die bereits 56 erzielten Tore wurden an 18 Spieltagen überdies erst ein einziges Mal in der kompletten Geschichte der Bundesliga überboten – von den Bayern selbst in der Saison 2021/22 (57).

Leipzig Leverkusen Auch heute ist das Duell für beide Vereine wieder eine richtungsweisende Partie. RB verspielte in der letzten Woche einen 3:0-Vorsprung beim wilden 3:3 in Bochum und kämpft abermals gegen die eigene Krise und Unruhe. Bayer ist dagegen im Flow und will nach starken Wochen weiter im Zweikampf mit den Bayern mithalten und konstant punkten. Zuletzt feierte die Werkself sogar acht Siege am Stück. „Wir sind in einem wichtigen Moment der Saison“, sagte Trainer Xabi Alonso.

Freiburg Bayern Der SC Freiburg ist allerdings durchaus heimstark. Unter Julian Schuster holten die Breisgauer 19 von 24 möglichen Punkten vor heimischer Kulisse. Das entspricht einem bärenstarken Schnitt von 2,4 Punkten pro Heimspiel, den ligaweit nur der heutige Gegner FC Bayern toppt (2,8). Schon jetzt haben die Schwarzwälder in der Saison 2024/25 mehr Heimspiele gewonnen (sechs) als in der kompletten Spielzeit 2023/24 (fünf).

Mainz Stuttgart Bei den Schwaben, die gegen die Nullfünfer seit Januar 2019 ungeschlagen sind (seitdem sechs Siege, drei Unentschieden) und die drei ihrer bisherigen acht Bundesligaauswärtsspiele der laufenden Saison gewannen, stellt Coach Sebastian Hoeneß nach dem 3:1-Königsklassenerfolg beim ŠK Slovan Bratislava viermal um. Anstelle von Chabot, Keitel, Leweling (allesamt auf der Bank) und Millot (Gelbsperre) beginnen Al-Dakhil, Karazor, Bruun Larsen und Woltemade.

Dortmund Werder Bei den Gästen aus Bremen gibt es lediglich zwei Wechsel im Vergleich zur 0:2-Niederlage gegen den FC Augsburg zu verzeichnen. Während Ole Werner krankheitsbedingt auf Niklas Stark verzichten muss, rückt dafür Miloš Veljković in die Startelf. Außerdem muss Leonardo Bittencourt seinen Platz im Mittelfeld räumen und wird durch Senne Lynen ersetzt. An der Grundformation hat sich unterdessen nichts geändert. Wie gewohnt tritt der SVW im 4-2-2-2 auf.

Augsburg Heidenheim Frank Schmidt verändert seine Heidenheimer Mannschaft im Vergleich zu letzter Woche sogar auf vier Positionen. Neu dabei sind Paul Wanner, Adrian Beck, Jonas Föhrenbach und Omar Traoré. Sie ersetzen Léo Scienza, Conteh, Pieringer und Busch, die allesamt erstmal auf der Bank Platz nehmen.

Augsburg Heidenheim Bei einem Blick auf die Startformation der Augsburger fällt auf, dass Jess Thorup seine Mannschaft im Vergleich zum letzten Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen auf drei Positionen verändert. Für den gesperrten Zesiger gibt Noahkai Banks heute sein Startelfdebüt in der Bundesliga. Des Weiteren kehrt Frank Onyeka nach abgesessener Gelbsperre zurück ins zentrale Mittelfeld und ersetzt den angeschlagenen Jakić. Zudem startet Marius Wolf auf der rechten Seite anstelle von Koudossou, der muskuläre Probleme hat.

Mainz Stuttgart Auf Seiten der Rheinhessen, die im Hinspiel Ende August in Bad Cannstatt nach zweimaligem Rückstand noch ein 3:3-Unentschieden ergatterten und die vor eigenem Publikum lediglich zwölf ihrer 31 Tore erzielten, hat Trainer Bo Henriksen im Vergleich zur 1:2-Auswärtsniederlage beim 1. FC Union Berlin eine personelle Änderung vorgenommen. Im Angriff bekommt Weiper den Vorzug vor Sieb. Der unter der Woche aus Heidenheim verpflichtete Maloney sitzt auf der Bank.

Freiburg Bayern Die Bilanz spricht klar für den deutschen Rekordmeister. Das Team von der Isar hat keines der letzten 17 Bundesliga-Spiele gegen den SC Freiburg mehr verloren (13 Siege, vier Remis) und hat von allen aktuellen Bundesligisten nur gegen den VfL Wolfsburg eine noch längere Ungeschlagen-Serie (20 Spiele lang). Im Hinspiel feierten die Roten am 1. September 2024 nach Toren durch Harry Kane und Thomas Müller einen 2:0-Heimsieg gegen die Schwarzwälder.

Dortmund Werder Im Vergleich zur Partie in Bologna wechselt Mike Tullberg auf vier Positionen. In der Innenverteidigung kommt Emre Can zum Einsatz und verdrängt Waldemar Anton auf die Bank. Außerdem fehlen Julien Duranville, Gio Reyna und Maximilian Beier in der Startformation. Dafür dürfen Ramy Bensebaïni, Julian Brandt und Karim Adeyemi von Beginn an ran. Diese Wechsel haben auch große Auswirkungen auf das System. Statt im 3-4-2-1 geht es heute im 4-2-1-3 auf das Feld, womit man etwas offensiver agieren wird als noch unter der Woche.

Leipzig Leverkusen Kurze Rückblende auf das Hinspiel: Bayer 04 geht als deutscher Meister ins erste Heimspiel der neuen Saison, ist noch nicht ganz wieder in der Spur und verliert prompt mit 2:3 gegen RB Leipzig. Seitdem ist viel passiert. Bayer 04 ist längst wieder in Meisterschaftsrennen angekommen und darf mit vier Punkten Rückstand auf die Bayern auch noch auf die Titelverteidigung hoffen. RB spielt dagegen keine Rolle im Kampf um die Schale, sondern schleppt sich als Fünfter durch eine bisher enttäuschende Spielzeit.

Mainz Stuttgart Der VfB Stuttgart hätte nicht besser aus der Winterpause in den Pflichtspielbetrieb zurückkehren können. So folgte den hart erkämpften Dreiern beim FC Augsburg (1:0) und gegen den RB Leipzig (2:1) in der Bundesliga ein souveräner 4:0-Heimsieg gegen den SC Freiburg, durch den die Brustringträger auf den vierten Tabellenplatz vorrückten. In der Champions League setzten sie sich hochverdient mit 3:1 beim ŠK Slovan Bratislava durch und haben den Einzug in die Playoff-Runde am Mittwoch in der eigenen Hand.

Freiburg Bayern Der FC Bayern München möchte heute eine starke Reaktion auf das 0:3 bei Feyenoord Rotterdam zeigen. Vincent Kompany rotiert hierfür auf fünf Positionen: Für Kingsley Coman, Michael Olise (beide Bank), Konrad Laimer (Gelbsperre), Alphonso Davies (Muskelverletzung) und Dayot Upamecano, der in Rotterdam bereits verletzt ausgewechselt werden musste, starten heute Leon Goretzka, Leroy Sané, Aleksandar Pavlović, Raphaël Guerreiro und Eric Dier.

Dortmund Werder Nachdem der BVB am Dienstagabend eine 1:2-Niederlage beim FC Bologna hinnehmen musste, zogen die Verantwortlichen am Folgetag die Reißleine und beendeten das Arbeitsverhältnis mit Nuri Şahin. Der ehemalige türkische Nationalspieler, der mit den Schwarz-Gelben auch zwei Meisterschaften als Spieler feiern konnte, stand in 27 Pflichtspielen an der Seitenlinie. Dabei holt er zwölf Siege bei elf Niederlagen. Die restlichen vier Partien endeten unentschieden. Auf Şahin folgt nun vorerst interimsmäßig Mike Tullberg, der in den letzten viereinhalb Jahren als U-19-Trainer aktiv war. Auch eine langfristige Zusammenarbeit könnte dem 39-Jährigen winken, sofern er als Feuerwehrmann Erfolge feiern kann.

Freiburg Bayern Der SC Freiburg geriet am vergangenen Samstag mit 0:4 beim VfB Stuttgart unter die Räder und hat damit erstmals unter Julian Schuster zwei Bundesliga-Spiele in Folge verloren. Der SCF-Coach reagiert darauf heute mit sechs Veränderungen an seiner Startelf: Philipp Lienhart, Lucas Höler, Nicolas Höfler, Jordy Makengo und Eren Dinkçi erhalten den Vorzug vor Matthias Ginter, Junior Adamu, Vincenzo Grifo, Christian Günter (alle vier Bank) und Patrick Osterhage (nicht im Kader). Außerdem kehrt Noah Atubolu nach auskurierter Erkrankung für Florian Müller (Bank) zwischen die Pfosten zurück.

Mainz Stuttgart Nachdem der 1. FSV Mainz 05 durch den 2:0-Heimsieg gegen den VfL Bochum erfolgreich in das Kalenderjahr 2025 gestartet war, konnte er weder aus dem Hinrundenende noch aus dem Rückrundenbeginn Punkte ziehen. Nach einer erwartbaren 0:1-Niederlage bei Bayer Leverkusen mussten sich die Nullfünfer auch beim formschwachen 1. FC Union Berlin geschlagen geben, verloren in Köpenick mit 1:2. Können sie heute in die Erfolgsspur zurückkehren und in Sichtweite zu den Top vier bleiben?

Leipzig Leverkusen Hallo und herzlich willkommen zum Bundesliga-Kracher zwischen RB Leipzig und Bayer Leverkusen! Bleibt Bayer mit einem Sieg bei den Roten Bullen im Titelrennen?

Freiburg Bayern Der deutsche Rekordmeister musste unter der Woche zwar in der Champions League einen Rückschlag hinnehmen, führt aber zumindest die Tabelle der Bundesliga weiterhin mit vier Punkten Vorsprung auf Bayer 04 Leverkusen an. Ein Auswärtssieg im Breisgau soll nun dafür Sorge tragen, dass dieser Abstand mindestens aufrechterhalten bleibt.

Augsburg Heidenheim Herzlich willkommen zu diesem Bundesliga-Spiel am 19.Spieltag zwischen dem FC Augsburg und dem 1.FC Heidenheim! Um 15:30 Uhr wird Florian Badstübner die Partie in der WWK-Arena anpfeifen.

Dortmund Werder Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag. Ab 15:30 Uhr empfängt Borussia Dortmund im heimischen Signal Iduna Park den SV Werder Bremen.

Freiburg Bayern Guten Tag und herzlich willkommen aus dem Europa-Park Stadion. Hier empfängt der SC Freiburg heute um 15:30 Uhr den FC Bayern München im Rahmen des 19. Spieltags der Fußball-Bundesliga.