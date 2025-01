Hannover Pr. Münster 4. Der Untergrund vermittelt nun doch einen deutlich besseren Eindruck als noch vor einer halben Stunde. Er kommt zwar an einigen Stellen ziemlich rutschig daher, aber es steht nicht mehr so viel Wasser auf dem Rasen, dass der rollende Ball ausgebremst würde.

SSV Ulm Regensburg 2. Die Regensburger finden gut in die Partie und lassen den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen. So kommt Tim Handwerker über die linke Seite zu einer ersten Flanke, die jedoch geklärt werden kann.

Darmstadt Paderborn 1. Der Ball rollt! Welches Team erwischt den besseren Start in diese Partie?

Hannover Pr. Münster 1. Hannover gegen Münster – auf geht's in der Heinz-von-Heiden-Arena!

Hannover Pr. Münster 1. Spielbeginn

Darmstadt Paderborn 1. Spielbeginn

SSV Ulm Regensburg 1. Spielbeginn Die Gäste stoßen in weinroten Trikots an und spielen in der ersten Halbzeit von rechts nach links.

Hannover Pr. Münster Soeben haben die beiden Mannschaften den Rasen betreten.

Hannover Pr. Münster Schiedsrichter Frank Willenborg hat entschieden: Die Partie kann stattfinden!

SSV Ulm Regensburg Beide Trainer haben ihre Startformation im Vergleich zur Vorwoche verändert. Thomas Wörle, Trainer der Gastgeber, nimmt gleich vier Änderungen vor: Gaal, Dressel, Brandt und Batista Meier rücken in die Startelf, während Kolbe, Stoll, Hyryläinen und Ludwig auf der Bank Platz nehmen. Auf der Seite der Gäste tauscht Andreas Patz dreimal: Viet, Hein und Hottmann müssen heute zunächst zuschauen. Dafür beginnen Handwerker, Ananou und Pröger von Anfang an.

SSV Ulm Regensburg Die Regensburger haben zwar einen Saisonsieg mehr auf dem Konto, aber drei Punkte weniger. Zum Rückrundenauftakt in der vergangenen Woche unterlagen die Oberpfälzer zuhause mit 0:1 gegen Hannover 96. Es war bereits das 13. Spiel, in dem die Elf von Andreas Patz keinen eigenen Treffer erzielen konnte. Nur neun Tore nach 18 Spielen haben die Rot-Weißen bislang bejubeln dürfen. Das ist natürlich viel zu wenig, um eine realistische Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Deshalb sollte der Fokus vor allem darauf liegen, Torchancen zu kreieren und diese auch konsequent zu nutzen.

Hannover Pr. Münster Da es im Vorfeld stark geregnet hat und sich viel Wasser auf dem kürzlich verlegten Rasen befindet, steht die Ausführung der Partie auf der Kippe. Schiedsrichter Frank Willenborg wird um 13:15 Uhr eine Entscheidung treffen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit würde der Anstoß verspätet erfolgen.

Darmstadt Paderborn Der SC Paderborn ist seit vier Begegnungen ohne einen Sieg. Zuletzt gewann das Team von Łukasz Kwasniok Ende November gegen dens SV 07 Elversberg (3:1). Anschließend folgten eine Niederlage gegen FC Schalke 04 (2:4), ein Remis gegen den 1. FC Magdeburg (1:1) sowie zwei weitere Heimniederlagen gegen den Karlsruher SC (1:2) und Hertha BSC (1:2). Im Vergleich zur Vorwoche gibt es vier Veränderungen. Zwischen den Pfosten steht erstmals die neue Nr. 1 Manuel Riemann (VfL Bochum). Für ihn muss Markus Schubert weichen. Zudem beginnen Felix Götze, Marcel Hoffmeier und Sven Michel für Visar Musliu, Laurin Curda und Santiago Castaneda.

Darmstadt Paderborn Das Jahresende der Hausherren war mit einem Remis (Hamburger SV, 2:2), einem Sieg (1. FC Kaiserslautern, 5:1) und einer Niederlage (Jahn Regensburg, 1:2) durchwachsen. In der vergangenen Woche startete die Elf von Florian Kohfeldt mit einem 2:2 gegen Fortuna Düsseldorf in die Rückrunde. Die Startaufstellung bleibt im Verlgeich dazu unverändert. Auf der Bank sitzt erstmals Neuzugang Jean-Paul Boëtius, der nach langem Kampf gegen Krebs in den Profifußball zurückkehrt.

SSV Ulm Regensburg Die Gastgeber stehen momentan mit 14 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Mit einem Sieg heute könnten die "Spatzen" jedoch auf den Relegationsrang springen. Dass dies ein schweres Unterfangen wird, zeigt die Statistik: In bisher 18 Saisonspielen konnte die Elf von Thomas Wörle erst zwei Siege feiern. Demgegenüber stehen acht Unentschieden. Seit elf Spielen wartet das Team von der Donau nun auf einen Dreier. Am vergangenen Wochenende unterlagen die Ulmer mit 2:1 in Kaiserslautern.

Hannover Pr. Münster Bei den Westfalen, die mit dem 0:0-Hinspielremis Mitte August an der Hammer Straße ihren ersten Zweitligapunkt seit über 33 Jahren holten und die ihren Vorsprung auf die Abstiegszone mit einem Sieg im Optimalfall auf sieben Punkte ausbauen würden, stellt Coach Sascha Hildmann nach dem 2:1-Heimerfolg gegen die SpVgg Greuther Fürth zweimal um. Koulis und Kinsombi beginnen anstelle von Frenkert (Gelbsperre) und Amenyido (Bank). Der unter der Woche vom 1. FC Nürnberg verpflichtete Pick gehört zum erweiterten Aufgebot.

Hannover Pr. Münster Auf Seiten der Niedersachsen, deren Defensive mit 17 Gegentoren die mit Abstand beste des nationalen Fußball-Unterhauses ist und die von ihren bisherigen neun Heimspielen sieben gewannen (ein Unentschieden, eine Niederlage), hat Trainer André Breitenreiter im Vergleich zum 1:0-Auswärtssieg beim SSV Jahn Regensburg drei personelle Änderungen vorgenommen. Startelfdebütant Tomiak, Kunze und Tresoldi verdrängen Lee, Christiansen und Nielsen auf die Bank.

Darmstadt Paderborn Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt (10.) und der SC Paderborn (9.) stehen im Mittelfeld der Liga. Dennoch dürfte der Blick weiterhin auch in Richtung Relegationsrang gehen. Denn für den SVD sind es nur sieben und für den SCP nur vier Punkte Rückstand. Für beide Teams beginnt daher die richtungsweisende Phase der Saison, um sich nicht vielleicht doch noch nach unten orientieren zu müssen.

SSV Ulm Regensburg Das Duell der beiden Aufsteiger aus dem vergangenen Jahr steht heute ganz im Zeichen des Abstiegskampfs. Sowohl die Gastgeber (17. Platz) als auch die Gäste (18. Platz) müssen dringend punkten, um noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Im Hinspiel gewannen die Regensburger mit 1:0 und feierten einen von bisher drei Saisonsiegen.

Hannover Pr. Münster Der SC Preußen Münster macht von den konkret abstiegsgefährdeten Mannschaften aktuell den besten Eindruck. Hatten die Adlerträger den Dezember mit einem 2:1-Auswärtserfolg bei Hertha BSC und einem torlosen Heimunentschieden gegen den SSV Ulm 1846 beendet, rangen sie zum Start in das Kalenderjahr 2025 die SpVgg Greuther Fürth mit 2:1 nieder. Matchwinner war Mees, der den SCP früh nach vorne brachte (10.) und in Minute 90 – erneut per Kopfball – den Siegtreffer erzielte.

Hannover Pr. Münster Nachdem Hannover 96 von den letzten sechs Hinrundenpartien nur eine gewonnen und sich kurz vor Jahresende von Cheftrainer Stefan Leitl hatte, legten die Roten unter dem neuen Coach André Breitenreiter einen erfolgreichen Start in die zweite Saisonhälfte hin. Beim SSV Jahn Regensburg setzten sie sich dank eines Treffer Ngankams (35.) mit 1:0 durch. In der Oberpfalz brachte 96 eine ordentliche Leistung auf dem Rasen, behielt bei einem verbesserten Schlusslicht wegen der besseren Chancenverwertung die Oberhand.

Darmstadt Paderborn Hallo und herzlich willkommen zum 19. Spieltag in der 2. Bundesliga. Der SV Darmstadt 98 empfängt im Merck-Stadion am Böllenfalltor den SC Paderborn 07. Viel Spaß beim Mitlesen!

Hannover Pr. Münster Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Sonntagnachmittag! Hannover 96 kann durch ein erfolgreiches Heimspiel gegen den formstarken Aufsteiger SC Preußen Münster auf den dritten Tabellenplatz vorrücken. Niedersachsen und Westfalen stehen sich ab 13:30 Uhr auf dem Rasen der Heinz-von-Heiden-Arena gegenüber.