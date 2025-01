Köln Elversberg 45. +2 Halbzeitfazit:

Mit einem torlosen Unentschieden geht es im Duell zwischen Köln und Elversberg in die Kabinen. Der FC erwischte den deutlich besseren Start und kam gegen anfänglich nervöse Gäste früh zu den ersten Möglichkeiten. Die ließen die Geißböcke jedoch ungenutzt und mit zunehmender Spielzeit fand sich die SVE dann immer besser zurecht. Die Saarländer sammelten dadurch im ersten Abschnitt nicht nur mehr Ballbesitz, sondern wirkten auch sicherer als die Rheinländer. Der Mannschaft von Horst Steffen ist es dennoch noch nicht geglückt einen Schuss auf das gegnerische Tor zu erzeugen. Für die zweite Hälfte haben beide Teams also vor allem in der Offensive noch deutliches Steigerungspotenzial.

Schalke Nürnberg 45. +2 Halbzeitfazit:

Es ist Pause im Pott. Der FC Schalke 04 führt nach 45 kurzweiligen und umkämpfen Minuten mit 3:1 gegen den 1. FC Nürnberg. Der Club kam sehr schlafmützig ins Spiel, was Schalke direkt mit einem Doppelschlag binnen weniger Minuten bestrafte. Erst traf Karaman nach einem Freistoß (7.), gefolgt von Sylla nach 15 Minuten. Die FCN-Defensive war bei beiden Gegentoren nicht wirklich auf der Höhe. Daraufhin kam Nürnberg mit dem ersten gefährlichen Angriff zum Anschlusstor durch Tzimas. Doch kurz vor der Pause schalteten die Gäste in der Abwehr nochmals in den Schlafmodus, was Schalke abermals ausnutzte. Wenn der FCN diese Passivität nicht abgestellt bekommt, wird das nichts mit dem Auswärtssieg. Die Knappen hingegen zeigten sich eiskalt und führen hochverdient. Bis gleich!

Karlsruhe Düsseldorf 45. +2 Halbzeitfazit:

Der Karlsruher SC führt zur Pause des Zweitligaheimspiels gegen Fortuna Düsseldorf mit 2:0. Die Badener kamen durch einen abgefälschten Strafraumschuss Wanitzeks zu einer frühen Möglichkeit (3.). In Minute neun durften sie dann jubeln: Winterneuzugang Kaufmann staubte nach eigenem Pfostenschuss erfolgreich ab. Die Rheinländer bauten ihre Spielanteile in der Folge deutlich aus, suchten abschlussreife Positionen vergeblich. Der KSC, nach der Führung passiv geworden, legte durch einen glücklich abgefälschten Mitteldistanzschuss Heußers aber den zweiten Treffer nach (22.). Die Thioune-Auswahl war erneut um eine Antwort bemüht, tat sich im letzten Felddrittel aber weiterhin schwer. Recht spät wurde sie aber einige Male zwingend. So läutete ein Fernversuch Haags eine beeindruckende Schlussoffensive Düsseldorfs ein (38.), die nach zwei weiteren Annäherungen in Jóhannessons Pfostenschuss gipfelte (45.+1). Bis gleich!

Schalke Nürnberg 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Karlsruhe Düsseldorf 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Köln Elversberg 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Karlsruhe Düsseldorf 45. +1 Jóhannesson scheitert am Pfosten! Der Isländer zirkelt den Ball aus mittigen 20 Metern mit dem rechten Innenrist auf die halbhohe rechte Ecke. Für den geschlagenen Schlussmann Weiß rettet das Aluminium.

Köln Elversberg 45. +1 60 Sekunden kommen im ersten Durchgang oben drauf. Aktuell wird Fisnik Asllani aber behandelt. Dementsprechend ist unklar wie lange der Ball hier wirklich noch rollt.

Schalke Nürnberg 45. +1 120 Sekunden werden in diesem kurzweiligen und sehr unterhaltsamen Kick nachgespielt.

Schalke Nürnberg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Köln Elversberg 45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Köln Elversberg 44. Heintz erobert den Ball auf der linken Offensivseite und will direkt nach vorne durchstarten. Maina verliert den Ball allerdings. Der FC setzt aber zumindest sofort nach und presst mal wieder geschlossen ganz vorne drauf. Elversberg löst sich aber spielerisch aus dem Gegnerdruck und lässt gar keine Gefahr aufkommen.

Karlsruhe Düsseldorf 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins im BBBank-Wildpark soll um 60 Sekunden verlängert werden.

Karlsruhe Düsseldorf 45. Nach einer langen Phase der Passivität bringt der KSC einen schnellen Konter auf den Rasen. An dessen Ende steht ein Dribbling Schleuseners auf die rechte Strafraumseite. Aus vollem Lauf und 13 Metern schießt er recht klar an der nahen Ecke vorbei.

Karlsruhe Düsseldorf 44. Jóhannesson aus der Ferne! Der Isländer feuert einen aufspringenden Ball aus halblinken 22 Metern mit dem linken Spann in Richtung oberer rechter Ecke. Nachdem Torhüter Weiß den Schuss hechtend mit der linken Hand verpasst hat, rauscht dieser knapp an der Stange vorbei.

Schalke Nürnberg 45. Tooor für FC Schalke 04, 3:1 durch Moussa Sylla

Kurz vor der Pause erhöhen die Gastgeber sogar noch! Und wieder muss sich Nürnberg fragen, wo die Verteidiger sind. Mohr steht links am Strafraum völlig frei und kann in aller Ruhe ins Zentrum chippen, wo Sylla ähnlich blank steht und maximal Begleitschutz der Nürnberger bekommt. Aus fünf Metern trifft Sylla per Aufsetzer zum Doppelpack. Reichert kann einem Leid tun.

Schalke Nürnberg 43. In dessen Folge bringt Justvan den Ball auf den Kopf von Jeltsch. Der steigt im Strafraum am höchsten und setzt das Leder nur Millimeter über die Latte. Glück für Schalke, denn da passte die Zuordnung überhaupt nicht.

Schalke Nürnberg 42. Justvan prüft Heekeren! Castrop legt für Justvan im Zentrum ab, der direkt abschließt und so S04-Keeper Heekeren vor eine Herausforderung stellt. Der Niederländer kann zur Ecke parieren.

Karlsruhe Düsseldorf 42. Düsseldorf baut erstmals dauerhaften Druck auf die heimische Defensive auf, ist drauf und dran, noch vor dem Kabinengang zu verkürzen. Karlsruhe ist in diesen Minuten nur noch in der eigenen Hälfte gefordert.

Schalke Nürnberg 41. Wichtig von Bulut! Wieder sucht Jander seinen Stürmer in der Spitze, der sich hinter der Kette davonstiehlt. Doch Bulut ist aufmerksam und bekommt seinen Fuß in höchster Not dazwischen.

Köln Elversberg 41. Rein von der individuellen Klasse müsste Köln klar überlegen sein. Allerdings gelingt es Elversberg mit einer geschlossenen Teamleistung richtig gut dagegenzuhalten und das Spiel komplett ausgeglichen zu gestalten.

Karlsruhe Düsseldorf 41. Oberdorf mit dem Kopf! In den Nachwehen einer Ecke flankt Jóhannesson vom rechten Flügel an das ferne Fünfereck. Oberdorf befindet sich dort unbewacht, nickt aber recht weit an der kurzen Ecke vorbei.

Karlsruhe Düsseldorf 40. Kwarteng aus der zweiten Reihe! Der Winterneuzugang aus Bochum taucht zentralen vor der letzten gegnerischen Linie auf und schnibbelt den Ball aus 20 Metern mit dem rechten Innenrist flach auf die rechte Ecke. Weiß ist schnell unten und lenkt den Ball um den Pfosten.

Schalke Nürnberg 39. Die Schalker Intensität geht merklich zurück und das bringt den FCN nach und nach besser ins Spiel. Die Franken müssen es nur mal schaffen, sich auch sauber und gezielt in die Offensive zu kombinieren. Das passiert aktuell viel zu selten.

Köln Elversberg 38. Wieder kommt Jusuf Gazibegović nach einem FC-Eckstoß aus der zweiten Reihe zum Abschluss. Dieses Mal probiert es der 24-Jährige aus halbrechter Position eher mit einem Schlenzer auf das rechte Eck und scheitert damit am sicher zupackenden Nicolas Kristof.

Karlsruhe Düsseldorf 38. Haag beinahe mit dem Anschlusstor! Kwarteng macht ein Anspiel vom linken Flügel an der mittigen Strafraumkante fest und legt flach ab für den Franzosen, der aus halblinken 18 Metern mit dem linken Spann Maß nimmt. Der Ball rauscht hauchdünn an der kurzen Ecke vorbei und landet am Außennetz.

Köln Elversberg 36. Lukas Petkov kommt vom rechten Flügel an der Grundlinie viel zu leicht zum flanken. Seine flache Hereingabe kann Marvin Schwäbe am ersten Pfosten aber mit einer guten Fußabwehr aus der Gefahrenzone befördern.

Schalke Nürnberg 36. Und wieder Königsblau! Bulut startet den Angriff, gibt ins Zentrum zu Seguin, der wiederum Mohr kurz vor der Box der Nürnberger findet. Der flache Linksschuss von Mohr segelt jedoch knapp rechts am Tor vorbei.

Karlsruhe Düsseldorf 36. Wieder ist der Gast mit klaren Ballbesitz- und Feldvorteilen bemüht, auf der Anzeigetafel aufzutauchen. Bei geordneter Defensive der Badener ist er aber weiterhin nicht in der Lage, gefährlich vor dem Heimkasten aufzutauchen.

Köln Elversberg 34. Eine kurz ausgeführte FC-Ecke bleibt gleich mehrfach hängen. Kristof faustet eine Paçarada-Flanke von der rechten Seite aber genau vor den im Rückraum lauernden Gazibegović. Der Neuzugang zieht einfach mal direkt per Drop-Kick ab und drischt den Ball mit einem absoluten Strahl nur knapp links am Tor vorbei.

Schalke Nürnberg 34. Auf der Gegenseite versucht es Karaman aus der zweiten Reihe. Allerdings geht der Linksschuss genau auf Jan Reichert, der die Kugel in aller Ruhe greifen kann.

Schalke Nürnberg 33. Mittlerweile kommen die Nürnberger etwas besser ins Spiel und lassen die Schalker kaum mehr an das Leder kommen. Es geht größtenteils über die linke Seite, wo Danilo Soares jedoch Mühe hat, an Bulut vorbeizukommen.

Köln Elversberg 33. Im Moment haben sich beide Defensivreihen deutlich stabilisiert. Dadurch neutralisieren sich die Mannschaften nahezu vollständig und das Geschehen findet nur noch zwischen den Strafräumen statt.

Karlsruhe Düsseldorf 33. Da war mehr drin für die Fortuna! Nach seiner Eroberung gegen Herold spielt van Brederode den Ball vom rechten Flügel flach in Richtung Elfmeterpunkt. Kownacki kommt mit dem rechten Fuß ungehindert zum Schuss, erwischt den Ball aber nicht richtig. Der kullert harmlose in die Hände Weiß'.

Schalke Nürnberg 32. Alle drei Treffer wurden übrigens von den Torjägern ihrer Farben erzielt. Karaman (11), Sylla (12) und Tzimas (10) kommen insgesamt auf 33 Tore.

Schalke Nürnberg 30. Die Gäste zeigen sich ab und an Mal in der Offensive, spielen jedoch mit viel zu wenig Zielstrebigkeit in den Schalker Strafraum. So kann die Hereingabe von Danilo Soares über die linke Seite völlig mühelos von einem Schalker bereinigt werden.

Köln Elversberg 30. Gelbe Karte für Fisnik Asllani (SV 07 Elversberg)

Asllani lässt nach einem Ballverlust knapp innerhalb der gegnerischen Hälfte das Bein stehen und bringt Heintz damit zu Fall. Dadurch verhindert der 22-Jährige einen möglichen Konter und sieht seine fünfte Gelbe Karte. Damit fehlt der Toptorschütze der SVE am Freitag gegen Karlsruhe.

Karlsruhe Düsseldorf 31. Eine Freistoßausführung Wanitzeks von der linken Außenbahn sorgt zum wiederholten Mal für eine unübersichtliche Situation im Strafraumzentrum der Rheinländer. Erst nach zwei geblockten Karlsruher Schüssen wirft sich Kastenmeier auf den Ball.

Schalke Nürnberg 28. Aydın will nach einem Zweikampf mit Danilo Soares auf dem rechten Flügel einen Einwurf für sich haben, was ihm der Assistent verwehrt. Etwas zu vehement geht der Außenspieler auf den Assistenten los, weswegen Burda einschreitet und sich Aydın zur Brust nimmt. Der Unparteiische belässt es aber dabei. Diese Szene zeigt, wie sehr die Schalker aktuell brennen auf diesen Heimsieg.

Köln Elversberg 28. Nach längerer Zeit kommen die Rheinländer mal wieder in den gegnerischen Strafraum. Schlussendlich resultiert aber nur ein Schuss aus extrem spitzem Winkel heraus, den Florian Kainz von rechts in der Box nur an das Außennetz jagt.

Köln Elversberg 27. Anfangs zeigte sich Elversberg noch ziemlich nervös. Die Sportvereinigung bot große Lücken und verlor gleich mehrfach leichtfertig den Ball. Mittlerweile sind sie gegen den großen FC aber absolut auf Augenhöhe.

Karlsruhe Düsseldorf 28. Schleusener nimmt auf dem rechten Flügel an Fahrt auf und flankt aus dem Lauf scharf auf den Elfmeterpunkt. Vor dem gesuchten Wanitzek ist Torhüter Kastenmeier zur Stelle, faustet den Ball aus der Gefahrenzone.

Schalke Nürnberg 27. Die Mannen von Kees van Wonderen laufen immer wieder früh an und setzen Nürnberg schnell unter Druck. Das kostet bereits jetzt ordentlich Kräfte, was man bei einigen Spielern in blau und weiß schon erkennen kann.

Köln Elversberg 25. Mit der großartigen Kulisse im Rücken sollten die Kölner eigentlich richtig heimstark sein. Nach neun Begegnungen ist die Bilanz mit vier Siegen, zwei Remis und drei Niederlagen jedoch nur knapp positiv und auch heute deutet nichts mehr auf einen problemlosen Heimsieg hin.

Karlsruhe Düsseldorf 26. Gelbe Karte für Marvin Wanitzek (Karlsruher SC)

Wanitzek kommt mit seiner Grätsche an der Mittellinie zu spät gegen Jóhannesson. Schiedsrichter Wolfgang Haslberger zückt die zweite Gelbe Karte des Nachmittags.

Karlsruhe Düsseldorf 25. Sehr effiziente Badener wollen das Momentum nutzen, um schon zu diesem Zeitpunkt eine Vorentscheidung zu schaffen, die ein dritter Treffer wohl bedeuten würde. Düsseldorf wirkt nach dem zweiten Gegentor angeschlagen.

Schalke Nürnberg 25. Die Klose-Elf bemüht sich nun, über Ballbesitzphasen ins Spiel zu kommen. So beruhigen die Franken die Begegnung etwas. Vor der S04-Box versucht es Castrop aus halblinken 20 Metern, verzieht aber sehr klar.

Schalke Nürnberg 23. Die Gastgeber machen den wacheren Eindruck und sind gefühlt immer einen Schritt früher in den Aktionen als der Club. Das war auch bei Seguins Pfostenschuss gerade gut zu erkennen. Nürnberg ist viel zu passiv in den Szenen.

Köln Elversberg 22. Nachdem das Momentum zuletzt eindeutig bei den Saarländern war, versuchen die Kölner das Geschehen über eigenen Ballbesitz wieder besser zu kontrollieren. Auf dem Weg nach vorne gelingt ihnen dabei jedoch nicht viel.

Karlsruhe Düsseldorf 22. Tooor für Karlsruher SC, 2:0 durch Robin Heußer

Karlsruhe legt den zweiten Treffer nach! Burnić steckt nach einem flachen Anspiel vom nahen Flügel an die linke Strafraumkante zu Heußer durch, der aus 15 Metern mit rechts abzieht. Der Ball wird vom grätschenden Lunddal Friðriksson so abgefälscht, dass er über Keeper Kastenmeier hinweg in die rechte Ecke segelt.

Schalke Nürnberg 21. Auch nach dem Gegentor halten die Königsblauen weiter die Spielkontrolle und suchen die Wege an den Sechzehner des Gäste. Nach Buluts Ballverlust an der Box kommt Seguin an den Ball und hämmert aus 17 Metern auch halbrechter Position einfach mal drauf. Das Leder klatscht halbhoch an den rechten Pfosten. Glück für Nürnberg!

Köln Elversberg 19. Die Gäste trauen sich immer mehr zu. Nach schönem Kombinationsspiel wird der startende Zimmerschied in Szene gesetzt und scheint sich aus zentraler Position in der Box das Eck fast schon aussuchen zu können. Gazibegović kommt im allerletzten Moment aber noch angerauscht und kann den Abschluss mit einer starken Grätsche verhindern.

Schalke Nürnberg 19. Diese Partie macht bis dato richtig Laune! Es geht Hin und Her und beide Teams wollen direkt an die gegnerische Box gelangen.

Karlsruhe Düsseldorf 20. Gelbe Karte für Dženis Burnić (Karlsruher SC)

Burnić streckt van Brederode im Mittelfeld mit einem seitlichen Tritt nieder. Da es bereits sein zweites Foul, sieht er die Gelbe Karte. Es ist seine neunte in der laufenden Saison.

Köln Elversberg 17. Bei einer Neubauer-Ecke von der linken Fahne hat Schwäbe Glück, dass sein Ausflug ins Leere nicht bestraft wird, weil der am zweiten Pfosten lauernde Pinckert zu überrascht ist.

Karlsruhe Düsseldorf 18. Die Eichner-Auswahl scheint es vorerst hinzunehmen, nach der Führung in erster Linie gegen den Ball gefordert zu sein. Düsseldorf lässt den Ball bereits einige Minuten lang durch die eigenen Reihen kreisen, schafft aber kaum Raumgewinn.

Köln Elversberg 16. Der FC zieht sich nach dem intensiven Beginn aktuell erstmals ein wenig zurück und lässt die SVE mal ein bisschen kommen. Dadurch werden die Gäste Stück für Stück sicherer und besser.

Schalke Nürnberg 17. Tooor für 1. FC Nürnberg, 2:1 durch Stefanos Tzimas

Was ist denn hier los? Der Club zeigt sich nicht geschockt und verkürzt nur zwei Minuten nach dem 2:0! Jens Castrop wird rechts in der Box gefunden und scheitert mit seiner Hereingabe an Schallenberg. Am Boden liegend bekommt Castrop den Ball aber nochmals und bringt das Leder artistisch per Seitfallzieher in die Mitte. Dort ist Tzimas aus rund einem Meter vor dem Tor und kann völlig frei einköpfen.

Köln Elversberg 13. Elversberg kommt bereits zum dritten eigenen Eckstoß der Partie. Die Saarländer sind nach Standards jedoch erschreckend ungefährlich. Dieses Mal kommt Neubauer zumindest zum Kopfball, aber bleibt an Downs hängen.

Schalke Nürnberg 15. Tooor für FC Schalke 04, 2:0 durch Moussa Sylla

Die Gastgeber erhöhen nach einer Viertelstunde! Wieder ist der FCN zu schlafmützig und so kann Donkor gegen Karafiát den Ball links an der Box des Clubs erobern. Donkor steckt umgehend in die Box, wo Sylla aus 12 Metern von links eiskalt bleibt. Die Kugel schlägt links unten ein, wo Reichert erneut chancenlos ist.

Karlsruhe Düsseldorf 15. Der Gast ist alles andere als katastrophal in die Partie gestartet und reagiert auch ziemlich reif auf das Gegentor. Rossmann bricht auf der linken Außenbahn durch und passt flach und hart nach innen. Vor dem lauernden Kownacki ist Franke zur Stelle.

Schalke Nürnberg 13. Auch nach dem ersten Vorstoß der Gäste lässt sich Schalke nicht aus der Ruhe bringen. Aydın treibt das Leder von rechts in den Rückraum, wo Bulut etwas unglücklich abzieht. Um ein Haar findet der kuriose Schuss aber noch den Kopf von Karaman, der frei am linken Pfosten steht. Nur knapp kommt der S04-Kapitän aber nicht an die Kugel.

Köln Elversberg 10. Die Defensive war bereits in den letzten beiden Partien der große Schwachpunkt bei Elversberg. Auch heute macht die SVE-Abwehr alles andere als einen sattelfesten Eindruck. Die Gastgeber machen in der Anfangsphase richtig Druck.

Schalke Nürnberg 10. Über Tzimas kann der FCN den ersten Gegenstoß starten. Gegen Schallenberg und Seguin kann der Stürmer davonlaufen, Heekeren am Ende mit seinem Schuss aus 16 Metern aus dem Zentrum aber nicht herausfordern.

Karlsruhe Düsseldorf 12. In der Live-Tabelle rücken die Blau-Weißen durch den Treffer auf den vierten Platz vor. Sie liegen aktuell nur wegen der schlechteren Tordifferenz hinter den Top drei.

Schalke Nürnberg 8. Ein bitterer Start für die Franken! Bereits der Freistoß vor dem Gegentreffer war unnötig fabriziert und genauso schwach wurde das Tor in der Folge verteidigt.

Köln Elversberg 7. Hier ist wirklich von Beginne an viel Tempo drin, wobei die Kölner auf ihr schnelles Umschaltspiel bauen. Das führt jetzt mal dazu, dass Damion Downs frei durch ist. Der Stürmer scheitert von links im Sechzehner aber am herauskommenden Nicolas Kristof. Der Treffer hätte aber ohnehin nicht gezählt, da im Anschluss die Fahne hochgeht.

Karlsruhe Düsseldorf 9. Tooor für Karlsruher SC, 1:0 durch Mikkel Kaufmann

Winterneuzugang Kaufmann bringt den KSC in Führung! Infolge eines kurzen Hackenanspiels Burnićs zirkelt der Däne den Ball aus halblinken 18 Metern mit dem rechten Innenrist an den rechten Innenpfosten. Der Abpraller landet vor seinen Füßen; er schiebt ihn von der linken Strafraumseite mit dem linken Fuß ein.

Schalke Nürnberg 7. Tooor für FC Schalke 04, 1:0 durch Kenan Karaman

Die frühe Führung für die Knappen! Auf dem linken Flügel bringt Flick Karaman zu Fall, was Burda mit Freistoß für Schalke ahndet. Den fälligen Standard bringt Mohr ins Zentrum, wo Karaman direkt aus neun Metern artistisch ins lange Eck vollenden kann. Reichert ist völlig chancenlos, da ihm die Sicht versperrt ist. Der elfte Saisontreffer für Karaman.

Schalke Nürnberg 5. Taylan Bulut kommt früh gut ins Spiel und durchbricht über die rechte Seite. Auch der perfekte Pass in die Sturmspitze zu Sylla kommt an. Doch der Stürmer legt sich das Leder zu weit vor, sodass FCN-Schlussmann Reichert den Ball erlaufen kann.

Köln Elversberg 5. Muhammed Damar übernimmt bei einem Freistoß aus recht mittigen 30 Metern und probiert es direkt. Allerdings bleibt sein Schuss bereits an der Mauer hängen.

Karlsruhe Düsseldorf 6. Beide Teams stellen in der bisherigen Anfangsphase unter Beweis, dass sie an einer aktiven Gestaltung interessiert sind. Der Nachmittag im fast schon frühlingshaften Karlsruhe beginnt in fußballerischer Hinsicht vielversprechend.

Schalke Nürnberg 4. Die Nürnberger lauern auf Schalker Ballverluste und versuchen in der Folge, schnelle Gegenangriffe zu starten. Schalke sollte gewarnt sein!

Köln Elversberg 2. Nach einem langen Ball von Schwäbe ist Ljubicic plötzlich durch. Der Österreicher wird aber weit nach links im Strafraum rausgedrängt. Von dort legt er zunächst auf Paçarada zurück von dem der Ball aber mit etwas Glück wieder zum 27-Jährigen zurückkehrt. Aus spitzem Winkel probiert es Ljubicic daraufhin einfach mal mit einem Schlenzer auf das lange Eck und setzt seinen Versuch nur minimal zu hoch an.

Karlsruhe Düsseldorf 3. Die erste Annäherung gehört dem KSC! Infolge der Premierenecke von der rechten Fahne kommt es an der Fünferkante zu einem Durcheinander, an dessen Ende ein Linksschuss Wanitzeks aus spitzem Winkel steht. Der abgefälschte Versuch rauscht nicht weit an der kurzen Ecke vorbei.

Schalke Nürnberg 3. In den ersten Augenblicken haben die Hausherren viel den Ball, doch so richtig nach vorne geht beim Team von Kees van Wonderen noch nicht. Der Club steht kompakt und wartet erstmal ab.

Köln Elversberg 1. Los geht's! Bei bester Stimmung stoßen die komplett in Schwarz spielenden Gäste an. Köln hält in den weißen Trikots dagegen.

Karlsruhe Düsseldorf 1. Karlsruhe gegen Düsseldorf – Durchgang eins im BBBank-Wildpark ist eröffnet!

Karlsruhe Düsseldorf 1. Spielbeginn

Schalke Nürnberg 1. Auf geht es in dieses besondere Duell! Die Franken stoßen an und spielen zunächst von rechts nach links.

Schalke Nürnberg 1. Spielbeginn

Köln Elversberg 1. Spielbeginn

Karlsruhe Düsseldorf In Gedenken an die von den Nationalsozialisten verfolgten, deportierten und ermordeten Menschen gibt es eine Erinnerungsminute. Anlass ist die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau am 27. Januar 1945.

Karlsruhe Düsseldorf Soeben haben die 22 Akteure den Rasen betreten.

Köln Elversberg Das Hinspiel war das erste Aufeinandertreffen beider Vereine im Profifußball. Nachdem Elversberg die FC-Führung drehen konnte, sorgte Timo Hübers mit einem späten Kopfballtreffer für den 2:2-Endstand.

Köln Elversberg Elversberg kassierte in den letzten beiden Begegnungen heftige Niederlagen. In den Heimspielen gegen Magdeburg (2:5) und Schalke (1:4) war vor allem die Defensive das Problem. Immerhin kassierte die SVE erstmals in ihrer Zweitliga-Geschichte mindestens vier Gegentreffer. Auswärts ist die Bilanz jedoch eine völlig andere. Dort kassierten sie in der gesamten Saison bislang nur sechs Gegentore und konnte zuletzt In Braunschweig und Düsseldorf jeweils zu Null gewinnen. Darauf hoffen die Saarländer natürlich auch heute. Wenn am Ende dann sogar ein Sieg herausspringen sollte, würde die kleine Sportvereinigung sogar mit dem großen FC gleichziehen.

Schalke Nürnberg Noch ein kurzer Rückblick auf das Hinspiel. Das gewann der FCN im Hochsommer bei knackigen Temperaturen mit 3:1 im Max-Morlock-Stadion. Damals kassierte Schalkes Ron Schallenberg kurz vor der Pause, beim Stand von 1:1, eine völlig unberechtigte Gelb-Rote-Karte, welche das Spiel schlussendlich zu Gunsten der Nürnberger kippen ließ. Hoffen wir, dass der heutige Referee Max Burda nicht so sehr in den Fokus heute rückt, wie Nicolas Winter im Hinspiel.

Köln Elversberg Mit neun ungeschlagenen Pflichtspielen in Serie legte Köln zum Ende des Jahres 2024 einen unglaublichen Schlussspurt hin. In der Liga eroberten sie dadurch ausgerechnet vor der Winterpause erstmals die Spitzenposition. Die wollen sie mit einem Dreier heute zumindest vorübergehend zurückerobern. Zusätzlich könnten sich die Geißböcke dadurch von einem weiteren Konkurrenten im Aufstiegskampf distanzieren. Damit das gelingt muss der sonst so gefährliche FC-Angriff aber wieder liefern. Gegen den HSV blieben die Kölner nämlich erstmals in der laufenden Saison ohne Torerfolg.

Schalke Nürnberg In seiner Startformation nimmt Klose im Gegensatz zum Auftaktsieg gegen den KSC nur eine Änderung vor. Joker und Siegtorschütze vom KSC-Spiel Florian Flick rückt für Mahir Emreli (Gelbsperre) in die Elf. Für Flick ist es außerdem eine besondere Partie: denn der Mittelfeldspieler absolvierte 12 Bundesliga- und 27 Zweitliga-Spiele für Königsblau und wurde 2022 Zweitliga-Meister mit Blau-Weiß in Nürnberg.

Schalke Nürnberg In Nürnberg sucht man, wie eigentlich jede Saison, die Konstanz. Auf gute und erfolgreiche Phasen folgen oftmals schlechte, weswegen man auch in dieser Spielzeit im Frankenland im Niemandsland der Tabelle steht. Nach zuletzt zwei Heimsiegen in Folge, darunter jüngst 2:1 gegen den Karlsruher SC, muss Trainer Miroslav Klose allerdings erstmal wieder auf die Euphoriebremse treten: „Ich weiß, wohin die Spieler wollen. Das will ich auch irgendwann. Aber das muss alles wachsen. Deshalb erstmal piano“, so Klose in Hinsicht auf die vorderen Tabellenplätze. Mit 25 Punkten steht der Club derzeit sechs Punkte hinter den Aufstiegsrängen. Also wieso sollte man nicht mal mit einem Auge nach oben schielen?

Schalke Nürnberg Nun aber zu der Aufstellung vom S04. Im Vergleich zum schwachen 0:0 in Braunschweig stellt Trainer Kees van Wonderen zweimal um. Murkin (verletzt) und Antwi-Adjei (nicht im Kader) werden durch Mohr und Donkor ersetzt. Für Mohr ist es der erste Startelf-Einsatz seit dem 12. Spieltag. Außerdem sitzt Neuzugang Loris Karius erstmals auf der Schalker Ersatzbank.

Karlsruhe Düsseldorf Bei den Rheinländern, die nach zuvor fünf Siegen in Serie keines ihrer jüngsten drei Auswärtsmatches für sich entschieden und die schon acht Joker-Tore vorzuweisen haben, stellt Coach Daniel Thioune nach dem 2:2-Heimunentschieden gegen den SV Darmstadt 98 einmal um. Rossmann ersetzt den fehlenden Gavory (muskuläre Probleme).

Karlsruhe Düsseldorf Auf Seiten der Badener, die seit März 2016 auf einen Dreier gegen die Fortuna warten (seitdem sieben Niederlagen, vier Unentschieden) und die seit dem 20. Oktober auf ein gegentorloses Ligaspiel warten, hat Trainer Christian Eichner im Vergleich zur 1:2-Auswärtsniederlage beim 1. FC Nürnberg zwei personelle Änderungen vorgenommen. Jung und Heußer verdrängen Pinto Pedrosa und Rapp auf die Bank.

Köln Elversberg Elversberg erlebte zuletzt eine zweite Halbzeit zum Vergessen. Im Heimspiel gegen Magdeburg gaben sie in Unterzahl noch eine 2:0-FÜhrung aus der Hand und kassierten am Ende sogar eine heftige 5:2-Abreibung. Dementsprechend sieht sich Horst Steffen wohl auch zu Wechseln gezwungen und tauscht dreifach. Lukas Pinckert beginnt in der Innenverteidigung für Florian Le Joncour, Tom Zimmerschied rückt für Luca Schnellbacher rein und Semih Sahin ersetzt den gesperrten Frederik Schmahl.

Köln Elversberg Zum Jahresauftakt verlor der 1. FC Köln ein wenig unterhaltsames Topspiel beim Hamburger SV mit 1:0. Dadurch gabe die Rheinländer die Tabellenführung ab und finden sich jetzt erneut in der Rolle des Verfolgers wieder. Im Vergleich zur letztwöchigen Pleite tauscht Gerhard Struber zweimal das Personal. Florian Kainz beginnt für Luca Waldschmidt und Neuzugang Joël Schmied feiert direkt sein Debüt. Dafür rückt Eric Martel wieder auf seine angestammte Position auf der Sechs für den fehlenden Denis Huseinbašić vor.

Schalke Nürnberg Immerhin konnte unter der Woche Abseits vom Sportlichen etwas Positives auf Schalke berichtet werden. Denn es fand der große Zeichnungsstart der Schalker Fördergenossenschaft statt. Bereits nach wenigen Minuten brachen die Server aufgrund der hohen Nachfrage zusammen. Die Schalker erhoffen sich durch diese Aktion langfristig einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Diesen brauchen sie nämlich, um die hohen Altlasten abzubauen.

Karlsruhe Düsseldorf Fortuna Düsseldorf, vor Weihnachten in nur einem von acht Spielen siegreich, tritt weiterhin auf der Stelle. Die Rot-Weißen schienen im Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 dank der Treffer van Brederodes (41.) und Haags (60.) auf dem besten Weg zu einem erfolgreichen Rückrundenauftakt zu sein, verspielten diese Führung aber noch und holten lediglich einen Zähler. Durch das Unentschieden verdoppelte sich der Rückstand auf die Aufstiegszone auf vier Punkte.

Schalke Nürnberg Die große Euphorie, mit welcher der Revierklub ins neue Jahr gestartet ist, war bereits nach dem ersten Auftritt wieder verflogen. Bei Kellerkind Braunschweig kamen die Knappen nicht über ein müdes 0:0 hinaus. Und das, obwohl Schalke rund 30 Minuten in Überzahl agierte. So bleibt nach dem starken Schlussspurt 2024 die Erkenntnis, dass die Königsblauen noch nicht an dem Punkt angelangt sind, an welchem sie sich wünschen, bereits zu sein. Denn weiterhin muss der Blick nach hinten gehen. Die Sorge, doch wieder in den Tabellenkeller zu rutschen, ist nicht beendet. Nun stehen mit dem Duell heute und nächste Woche gegen Magdeburg zwei Heimspiele in Serie an. Es gab Zeiten, da waren die Schalker zuhause eine Macht. Jedoch nicht in dieser Saison: zwei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Diese Bilanz macht nicht unbedingt Mut vor dem Heimspiel-Doppelpack.

Karlsruhe Düsseldorf Hatte sich der Karlsruher SC durch die Siege gegen den SSV Jahn Regensburg (4:2) und beim SC Paderborn 07 (2:1) mit einem guten Gefühl in die Winterpause verabschiedet, verlief der Rückrundenstart weniger erfreulich. Die Blau-Weißen, die kurz nach dem Jahreswechsel Goalgetter Zivzivadze (zwölf Ligatreffer) an den 1. FC Heidenheim 1846 abgaben, verloren beim 1. FC Nürnberg mit 1:2, kassierten das entscheidende Gegentor dabei in der Nachspielzeit (90.+1). Ein Sieg hätte ihnen die zwischenzeitliche Tabellenführung beschert.

Schalke Nürnberg Es ist immer etwas Besonderes, wenn Königsblau und der Club aufeinandertreffen. Stichwort Fanfreundschaft. Denn die beiden Vereine verbindet eine der ältesten und wohl intensivsten Fanfreundschaften im deutschen Profifußball. Nicht nur heute, sondern auch bereits am gestrigen Abend fanden einige Veranstaltung rund um Gelsenkirchen zusammen mit beiden Fangruppierungen statt. Doch das soll nicht davon abhalten, dass es auf dem Rasen heute für beide Mannschaften um wichtige Punkte geht. Die Schalker wollen (und müssen wohl auch) im ersten Heimspiel des Jahres Punkten, um die Distanz zum Keller zu wahren. Auf der Gegenseite wollen die Franken weiter ins Mittelfeld klettern. Und wer weiß, was noch möglich ist, sollte der FCN hier gewinnen.

Karlsruhe Düsseldorf Ein herzliches Willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Samstagnachmittag! Der Karlsruher SC empfängt zu seiner Heimpremiere im Kalenderjahr 2025 Fortuna Düsseldorf. Der Anstoß des Duells zwischen Badenern und Rheinländern im BBBank-Wildpark soll um 13 Uhr erfolgen.

Köln Elversberg Hallo und herzlich willkommen zum 19. Spieltag der 2. Bundesliga. Der 1. FC Köln empfängt die SV Elversberg. Anstoß ist um 13 Uhr im RheinEnergieStadion.