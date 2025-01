Pr. Münster Fürth 35. Trotz der Ampelkarte gegen Asta bleiben die Franken erstmal weiter in der Offensive! Hrgota und Klaus sind die Zielspieler, die sich regelmäßig im Rücken der SCP-Abwehr davonschleichen.

K'lautern SSV Ulm 36. Gelbe Karte für Niklas Kolbe (SSV Ulm 1846)



K'lautern SSV Ulm 34. Das Spiel ist enorm intensiv, beide Mannschaften suchen den Weg nach vorne. Vor allem das Aufbauspiel leidet unter dem doch angeschlagenen Rasen, immer wieder sind da haarsträubende Fehler dabei. Der Spannung kann dies aber nichts anhaben.

Braunschweig Schalke 34. Gelbe Karte für Sven Köhler (Eintracht Braunschweig)

Köhler verhindert die schnelle Ausführung eines gegnerischen Freistoßes im Mittelfeld. Diese Unsportlichkeit zieht ebenfalls eine Verwarnung nach sich.

Pr. Münster Fürth 33. Der Platzverweis ist für Fürth ein Schock. Die Gäste kämpften sich immer besser ins Spiel und dezimieren sich nun, nur vier Minuten, nach dem 1:1-Ausgleich selbst.

Braunschweig Schalke 33. Kaufmann ist nach Seguins Foul behandelt worden. Er ist zwar wieder auf den Beinen, läuft aber noch nicht wieder ganz rund. Ein Ausfall des Routiniers würde den BTSV zweifellos schmerzen.

K'lautern SSV Ulm 32. Aus zentraler Position 23 Metern vor dem Tor sucht Krattenmacher den Abschluss. Der flache Verusch geht klar links vorbei.

Pr. Münster Fürth 32. Gelb-Rote Karte für Simon Asta (SpVgg Greuther Fürth)

Jetzt gibt es sogar eine Ampelkarte! Der bereits verwarnte Asta legt auf der rechten Außenbahn Frenkert und fliegt nach 32 Minuten vom Platz. Fürth nur noch zu zehnt!

K'lautern SSV Ulm 30. Das hätte die komplette Wende sein können! Kolbe spielt das Leder im Aufbau direkt zu Yokota, der aus halbrechter Position Hanslik zentral bedient. Der Angreifer kommt aus zwölf Metern frei zum Abschluss, trifft das Spielgerät jedoch nicht richtig und verzieht so klar. Den muss er zumindest Richtung Kasten bringen.

Braunschweig Schalke 31. Gelbe Karte für Paul Seguin (FC Schalke 04)

Seguin steigt Kaufmann unweit der Mittellinie von hinten auf den rechten Fuß. Schiedsrichter Florian Lechner ahndet das Vergehen mit der ersten Gelben Karte der Partie. Für Seguin ist es die vierte in der laufenden Saison.

Pr. Münster Fürth 30. Gelbe Karte für Noel Futkeu (SpVgg Greuther Fürth)

Im Preußenstadion bleibt es weiter bunt! Nach einem Schieben gegen Klaus wird Hendrix verwarnt. Fufkeu reklamiert dabei zu wild vor dem Schiri und sieht ebenfalls Gelb.

K'lautern SSV Ulm 29. Den anschließenden Freistoß aus 30 Metern zentraler Position haut Ritter in die Mauer. Der anschließende Flankenversuch landet bei Ortag.

Pr. Münster Fürth 30. Gelbe Karte für Jorrit Hendrix (Preußen Münster)



Braunschweig Schalke 30. Karaman esrstmals im Mittelpunkt! Der Kapitän nimmt ein hohes Anspiel in der halbrechten Offensivspur mit der Brust an, dreht sich und zieht aus 23 Metern mit dem rechten Spann ab. Der Ball rauscht gut einen Meter über den rechten Winkel hinweg.

K'lautern SSV Ulm 28. Gelbe Karte für Andreas Ludwig (SSV Ulm 1846)

In der eigenen Hälfte kommt Ludwig etwas zu spät gegen Ritter und trifft diesen am Schienbein. Dafür sieht er die erste Gelbe Karte der Partie.

Braunschweig Schalke 29. Derweil haben Ulm und Münster jeweils den Ausgleich kassiert, sodass sich Braunschweigs Lage im Tabellenkeller etwas entspannt. Mit einer Führung würde der BTSV auf einen Punkt an das rettende Ufer heranrücken.

Pr. Münster Fürth 28. Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 1:1 durch Niko Gießelmann

Hier kommt der Ausgleich! Klaus zieht einen Freistoß von rechts per Aufsetzer in die Gefahrenzone. Der Ball rutscht zu Gießelmann durch, der im Sprung sehenswert mit der Innenseite trifft!

Pr. Münster Fürth 26. Münster will das Spiel nun kontrollieren und sammelt mehr Ballbesitz. Mittlerweile sind aber auch die Fürther auf Betriebstemperatur. Vor allem Fufkeu und Klaus warten vorn auf Konter und lange Pässe.

K'lautern SSV Ulm 25. Was ist das für eine Partie? Kleinhansl spielt den Ball im Aufbau direkt zu Telalović, der aus 18 Metern halbrechter Position zum Schuss kommt. Der Versuch wird noch abgefälscht und fällt somit gefährlich runter, doch Krahl ist zur Stelle und kann mit einer guten Parade klären. Die anschließende Ecke bringt dann keine Gefahr.

Braunschweig Schalke 26. Antwi-Adjei tankt sich auf der linken Strafraumseite an die Grundlinie. Er passt flach und hart an die Fünferkante. Sylla kann das Anspiel zwar zunächst annehmen, wird dann aber sauber durch Bičakčić ausgebremst.

Pr. Münster Fürth 24. Abseitstor von Münster! Bei einem Freistoß von der linken Seite rennt Amenyido frei vors Tor, steht dabei aber gleich mehrere Meter in der verbotenen Zone. Der SCP-Stürmer trifft und wird schon vor dem Jubel vom Abseitspfiff gestoppt.

K'lautern SSV Ulm 23. Tooor für 1. FC Kaiserslautern, 1:1 durch Marlon Ritter

Die Druckphase bringt den Ausgleich. Eigentlich kontert Ulm, doch Krattenmacher verliert den Ball im gegnerischen Sechzehner und dann geht es enorm schnell. Hanslik schickt Ritter von halblinks mit einem tollen Lupfer auf die Reise, der Kapitän nimmt das Spielgerät technisch hochwertig mit und taucht somit alleine vor Ortag auf. Aus 14 Metern jagd er das Leder flach unten links rein, der Ulmer Keeper ist ohne Chance.

Pr. Münster Fürth 22. Die Gäste profitieren von der passiven Phase der Preußn und erspielen sich mehr Abschlüsse. Bansé findet auf der linken Seite eine freie Lücke und schiebt den Ball mit einem Flachschuss rechts vorbei.

K'lautern SSV Ulm 21. An der rechten Grundlinie setzt sich Yokota mit einem feinen Lupfer gegen Rösch durch. Die anschließende flache Hereingabe kann von Strompf bereinigt werden.

Braunschweig Schalke 23. Nach einem zurückhaltenden Beginn ist Braunschweig mittlerweile sehr präsent im Mittelfeld und hält den Ball fast durchgängig fern vom eigenen Kasten. Köhler und Tempelmann arbeiten im Zentrum sehr wirksam.

K'lautern SSV Ulm 20. Ortag muss eingreifen! Jetzt kann Kaiserslautern mal schnell umschalten, Yokota behauptet sich links am Sechzehner und schließt dann aus 16 Metern ab. Der Versuch dreht sich Richtung langes Eck, doch der Ulmer Keeper streckt sich und kann parieren.

K'lautern SSV Ulm 19. Die anschließende Ecke kann nicht richtig geklärt werden, aus der zweiten Reihe schließt Kleinhansl ab. Der Schuss geht klar rechts vorbei, aber der Druck kann nun etwas erhöht werden.

Braunschweig Schalke 20. Seguin schickt Antwi-Adjei aus dem Mittelfeld mit einem hohen Anspiel auf die rechte Strafraumseite. Der Ex-Bochumer tritt auf den Ball und will links an Abwehrmann Ivanov vorbei, doch der stoppt ihn auf faire Art und Weise.

K'lautern SSV Ulm 18. Ein langer Ball findet links im Sechzehner Hanslik, weil sich Reichert etwas verschätzt. Der Lauterer gibt sofort flach an den zweiten Pfosten, wo Yokota lauert, Kolbe hat aber aufgepasst und klärt.

Pr. Münster Fürth 19. Nach den ersten Annäherungen der Franken sichert Münster das knappe 1:0 mehr ab. Die Hausherren schiebn sich den Ball hinten in den eigenen Reihen umher.

Pr. Münster Fürth 16. Achtung! Futkeu läuft der SCP-Abwehr bei einem Steilpass davon und visiert gegen den herausstürmenden Schenk die kurze Ecke an. Der Ball geht knapp neben dem Alu gegen das Tornetz!

K'lautern SSV Ulm 15. Die Gäste sind wirklich gut im Spiel, der FCK leistet sich im Mittelfeld einfache Fehler, die sofort zu Kontern führen. Noch konnten die Roten Teufel außer des frühen Fehlers von Ortag nicht gefährlich nach vorne kommen.

Braunschweig Schalke 17. Die Zwischenergebnisse der Parallelspiele schmecken den BTSV-Anhängern überhaupt nicht, denn mit Ulm (in Kaiserslautern) und Münster (gegen Fürth) liegen zwei Kellerkonkurrenten bereits jeweils mit 1:0 vorne. Rang 15 der Live-Tabelle ist aktuell fünf Punkte entfernt.

Pr. Münster Fürth 14. Die Spielvereinigung will schnell antworten! Nach einer unübersichtlichen Situation im SCP-Strafraum kickt Hrgota den Ball etwas zu kraftlos in die Arme von Schenk.

K'lautern SSV Ulm 13. Beinahe der zweite Treffer! Erneut macht es Krattenmacher gut, so kommt links Rösch zum Abschluss. Der Versuch wird noch geblockt, im zweiten Anlauf kann er jedoch rüberlegen zu Telalović. Dessen Schuss aus 14 Metern zentraler Position wird unangenehm von Heuer abgefälscht, Krahl war unterwegs in die andere Ecke, bekommt aber gerade noch die Hand an das Spielgerät und kann abwehren.

Braunschweig Schalke 14. Szabó mit dem Kopf! Kaufmann flankt von der rechten Außenbahn erneut ohne Gegenwehr nach innen. Szabó nickt aus zentralen zwölf Metern wuchtig, aber unplatziert in Richtung Gästegehäuse. S04-Schlussmann Heekeren packt scher zu.

Pr. Münster Fürth 12. Der Treffer wird nochmal auf Abseits geprüft, bleibt aber gültig. Preußen belohnt sich für die mutige Anfangsphase!

K'lautern SSV Ulm 10. Reichert gewinnt defensiv den Ball gegen Kleinhansl und dann geht es schnell. Krattenmacher marschiert weit durch die Lauterer Hälfte, bekommt im Fallen das Leder nach links zu Keller rüber. Dessen Schuss aus 18 Metern halblinker Position geht klar rechts vorbei, Krahl muss nicht eingreifen.

Braunschweig Schalke 12. Kaufmann schlägt nach Verlagerung Szabós vom rechten Flügel einen ersten Flugball in den Sechzehner. Philippe bringt am Elfmeterpunkt in Bedrängnis zwar einen Kopfball zustande, doch der ist unkontrolliert und segelt weit rechts am Ziel vorbei.

K'lautern SSV Ulm 8. Der FCK übernimmt nun den Ball, wird von den Spatzen ab der Mittellinie erwartet. Kaloč hat mal eine gute Idee in der gegnersichen Hälfte, doch das Ganze ist zu ungenau. Ulm setzt sichtlich auf Konter.

Pr. Münster Fürth 10. Tooor für Preußen Münster, 1:0 durch Joshua Mees

Münster führt! Der SCP kontert nach dem ersten Abschluss der Gäste und trifft, weil die Fürther im Rückwärtsgang noch nicht sortiert sind. Mees geht nach einer Flanke von ter Horst hoch und köpft aus sechs Metern ein!

Pr. Münster Fürth 8. Die Spielvreinigung ist noch nicht so schwungvoll. Klaus nimmt nun mal Tempo im Rückraum auf und wird von Hendrix sofort gefoult. Die Anfangsphase ist gerprägt von vielen intensiven Zweikämpfen.

K'lautern SSV Ulm 6. Beide Fanlager machen hier von Anfang an mächtig Stimmung, es gab auf beiden Seiten auch eine beeindruckende Choregraphie. Aktuell haben die Ulmer Anhänger mehr zu lachen, diese frühe Führung ist natürlich wie gemalt.

Braunschweig Schalke 9. Nach einem Kurzpass Karamans dribbelt Antwi-Adjei von der linken Außenbahn nach innen und probiert sich vom Strafraumeck mit einem rechten Spannschuss. Mit diesem bleibt er am grätschenden Rittmüller hängen.

Pr. Münster Fürth 7. Gelbe Karte für Lukas Frenkert (Preußen Münster)

Nächste Gelbe! Frenkert umklammert Futkeu und bringt den Fürther mit einem Tritt zu Fall.

Pr. Münster Fürth 5. Münster schnuppert am 1:0! Die Hausherren legen mutig los und haben nun die erste dicke Chance. Nach einem Freistoß muss Fürth-Keeper Körber erneut im Strafraum mit den Fäusten ran. Der Abraller landet bei Amenyido, der am linken Pfosten aber zu überrascht ist und rechts vorbeischießt.

Braunschweig Schalke 6. Königsblau ist gewillt, das Heft des Handelns von Anfang an in die Hand zu nehmen. Der Ball rollt bereits wieder ganz flüssig durch die Reihen der van-Wonderen-Auswahl.

K'lautern SSV Ulm 4. Tooor für SSV Ulm 1846, 0:1 durch Philipp Strompf

Und die anschließende Ecke bringt die frühe Führung für die Gäste. Von links wird der Standard von Ludwig fast flach an den ersten Pfosten gebracht, wo Kaloč unglücklich eine Bogenlampe daraus macht. Am zweiten Pfosten setzt sich im Getümmel dann Strompf per Kopf durch und netzt aus vier Metern ein, Krahl konnte nicht rechtzeitig eingreifen.

K'lautern SSV Ulm 3. Auch Ulm ist gleich gut drin. Krattenmacher sammelt einen zweiten Ball auf, setzt sich zentral vor dem Strafraum gegen Heuer durch und zieht aus 17 Metern ab. Krahl kann den zentralen Versuch über die Latte lenken.

Pr. Münster Fürth 4. Gelbe Karte für Simon Asta (SpVgg Greuther Fürth)

Kurz danach sieht Asta die erste Gelbe Karte der Partie. Grund ist ein zu spätes Einsteigen gegen Kirkeskov.

Pr. Münster Fürth 3. Die Ecke bringt den Preußen erstmal nichts ein. Danach hebelt Kirkeskov aber eine scharfe Flanke von rechts in den Fünfer. Körber im Gäste-Tor boxt den Ball mit einer Hand weg.

Pr. Münster Fürth 2. Nach zwei Minuten erarbeiten sich die Hausherren ihre erste Ecke. Ein Hereingabe von Frenkert wird von der Fürther Abwehr ins Toraus geklärt.

Braunschweig Schalke 3. Der erste Abschluss gehört dem Gast! Murkin taucht in der halblinken Spur unmittelbar vor der letzten gegnerischen Linie auf und visiert mit dem linken Spann die flache rechte Ecke an. Der Versuch des Engländers verfehlt den Kasten um etwa einen Meter.

K'lautern SSV Ulm 1. Es wird gleich mal knifflig, Ortag spielt einen ganz schlimmen Ball im Aufbau außerhalb seines Strafraums. Ritter zeiht sofort aus 30 Metern ab, bekommt jedoch nicht genug Druck dahinter, so kann Reichert locker vor der Linie das Spielgerät aufsammeln. Ohnehin wäre der Versuch wohl daneben gegangen.

K'lautern SSV Ulm 1. Dann rollt der Ball auch schon. Kaiserslautern hat angestoßen.

K'lautern SSV Ulm 1. Spielbeginn

Pr. Münster Fürth 1. Und wir gehen rein! Schiri Nicolas Winter pfeift an und lässt die Preußen anstoßen. Münster spielt in Weiß, Fürth gastiert komplett in Schwarz.

Braunschweig Schalke 1. Braunschweig gegen Schalke – auf geht's im Eintracht-Stadion!

Braunschweig Schalke 1. Spielbeginn

Pr. Münster Fürth 1. Spielbeginn

K'lautern SSV Ulm Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Michael Bacher den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

Braunschweig Schalke Soeben haben die 22 Spieler den Rasen betreten.

K'lautern SSV Ulm Im Hinspiel ging Ulm durch einen Treffer von Higl, der heute nicht mitwirken kann, in Führung. Innerhalb von sechs Minuten drehte der FCK dann jedoch die Partie im zweiten Durchgang, ein Elfmeter von Tomiak, der wie angesprochen inzwischen für Hannover aufläuft, sowie ein Treffer von Opoku brachten Kaiserslautern die drei Punkte. Kann der SSV sich heute dafür revanchieren und die Überraschung schaffen? Wir dürfen gespannt sein.

Pr. Münster Fürth Bei den Preußen feiert Abwehrspieler Scherder sein Debüt, der den gesperrten Koulis vertritt. Münsters einziger Neuzugang David Kinsombi sitzt zunächst als Joker auf der Bank.

Pr. Münster Fürth In der Startelf der Fürther gibt es heute ein neues Gesicht: Felix Klaus ist zurück am Ronhof und kommt von Fortuna Düsseldorf. Außerdem absolviert Torhüter Nils Körber sein Debüt.

K'lautern SSV Ulm Denn die Ulmer kämpfen mit ganz anderen Problemen. Mit 14 Punkten steht man auf dem 16 Tabellenrang, trägt dabei eine Sieglos-Serie von inzwischen zehn Partien mit sich rum. Das große Problem der Gäste ist dabei die Offensive, denn mit nur 16 Treffern stellt man die geteilte zweitschlechteste Angriffsreihe der Liga. Auch deshalb wurde mit Batista Meier aus Dresden nachgelegt, der hier für Belebung sorgen soll. Das große Prunkstück der Spatzen ist die bärenstarke Defensive, auf die man sich auch heute am Betzenberg verlassen will.

Pr. Münster Fürth Auch Greuther Fürth freut sich auf den Rückrunden-Auftakt und arbeitete in der Winterpause intensiv in der Heimat. Statt eines Trainingslagers, gab es unter anderem einen 3:2-Sieg im Testspiel gegen 1860 München. „Wir sind gut ins neue Jahr reingekommen. Es geht darum, dass wir als Mannschaft diese Ausstrahlung bekommen, jedes Spiel gewinnen zu wollen“, sagte Trainer Jan Siewert.

Braunschweig Schalke Bei den Gelsenkirchenern, die das Hinspiel Anfang August durch die Tore Mohrs (9.), Syllas (25., 82.) und Karamans (73., 83.) mit 5:1 für sich entschieden und die unter der Woche mit dem zuletzt vertragslosen Karius (bis Sommer Newcastle United FC) einen Ersatztorhüter in ihre Mannschaft holten, stellt Coach Kees van Wonderen nach dem 4:1-Auswärtssieg bei der SV 07 Elversberg einmal um. Seguin nimmt den Platz des nach einer Knie-OP ausfallenden Bachmann ein.

Braunschweig Schalke Auf Seiten der Niedersachsen, die elf ihrer 13 Punkte vor eigenem Publikum einfuhren und die in der Winterpause mit Rückkehrer Hoffmann und Tempelmann zwei Spieler auf Leihbasis von ihrem heutigen Widersacher verpflichteten, hat Trainer Daniel Scherning im Vergleich zur 0:1-Auswärtsniederlage beim 1. FC Nürnberg drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Ba, Marie (beide auf der Bank) und Conteh (Gelb-Rot-Sperre) beginnen Rittmüller, Tempelmann und Szabó.

K'lautern SSV Ulm Wohin geht die Reise für Kaiserslautern? Mit Platz neun ist man in die Winterpause gegangen, der Rückstand auf den Relegationsplatz für die Bundesliga beträgt jedoch nur drei Zähler, die Roten Teufel sind also mittendrin im engen Aufstiegsrennen. Allerdings gab es zum Ende der Hinrunde zwei Niederlagen gegen direkte Konkurrenten, 1:5 gegen Darmstadt und 0:1 gegen Köln waren die Ergebnisse. Dazu wurde mit Tomiak eine echte Stütze abgegeben, die laut Trainer Anfang jedoch noch ersetzt werden soll. Heute ist man trotz dieser leichten Turbulenzen natürlich großer Favorit.

Braunschweig Schalke Der FC Schalke 04 hat eine wechselhafte Hinrunde hinter sich, aus die er mit einem guten Gefühl hervorgegangen ist. Hatten die Königsblauen nach der 0:3-Heimniederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern Ende November nur einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone gehabt, zogen sie aus ihren Dezemberspielen beim SC Paderborn 07 (4:2), gegen Fortuna Düsseldorf (1:1) und bei der SV 07 Elversberg (4:1) beachtliche sieben Zähler und stellten damit doch noch den Anschluss an das Tabellenmittelfeld her.

Pr. Münster Fürth Nach der Hinrunde ist bei Aufsteiger Preußen Münster noch alles im Soll: Der SCP punktete in zehn von 17 Spielen und steht als Tabellen-15. über dem Strich. Heute will die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann den Abstand zu den Fürthern verkleinern, die mit vier Punkten Vorsprung auf Münster die Grenze zu den abstiegsgefährdeten Klubs bilden.

Braunschweig Schalke Eintracht Braunschweig hat die Winterpause auf dem vorletzten Tabellenplatz verbracht. Für diese enttäuschende Zwischenbilanz sind vor allem Durststrecken zu Beginn und zum Ende der Hinrunde verantwortlich. So starteten die Blau-Gelben mit vier Niederlagen in die Saison und konnten keines der jüngsten fünf Spiele gewinnen – lediglich die Phase zwischen dem fünften und dem 12. Spieltag, in der zwölf der 13 Punkte geholt wurden, hält den BTSV in Sichtweite zum rettenden Ufer, das aktuell drei Zähler entfernt ist.

K'lautern SSV Ulm Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei Kaiserslautern beruft Trainer Markus Anfang mit Kleinhansl, Ritter, Kaloc und Robinson, mit seinem Startelfdebüt, vier Neue im Vergleich zum letzten Spiel vor der Winterpause in die Anfangself. Für sie müssen Aremu, Tomiak, Wekesser und Mause weichen. Redondo, Spahic und Toure sind noch verletzt, Tomiak wurde kurzfristig an Hannover abgegeben. Ache ist dafür zurück und kann immerhin im Kader stehen. Auf der anderen Seite rotiert auch Ulm-Coach Thomas Wörle. Ludwig und Stoll ersetzen Philipp Maier und den gelbgesperrten Chessa in der Anfangsformation. Neben Chessa fehlt auch der verletzte Higl.

Braunschweig Schalke Ein herzliches Willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Samstagnachmittag! Eintracht Braunschweig empfängt zum Start der zweiten Saisonhälfte den FC Schalke 04. Niedersachsen und Gelsenkirchener stehen sich ab 13:30 Uhr auf dem Rasen des Eintracht-Stadions gegenüber.

K'lautern SSV Ulm Herzlich willkommen zum 18. Spieltag und damit dem Auftakt der Rückrunde in der 2. Bundesliga, es stehen sich der 1. FC Kaiserslautern und der SSV Ulm gegenüber. Anstoß im Fritz-Walter-Stadion ist um 13:00 Uhr!