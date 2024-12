Hannover Hertha BSC 33. Nielsen taucht nach einem Querpass von Oudenne plötzlich ein wenig aus dem Nichts rechts frei vor dem Tor auf. Ernst stürmt aber von seiner Linie, wirft sich dem Stürmer in den weg, verhindert damit einen überlegten Abschluss und damit das Gegentor.

K'lautern Köln 34. Im Anschluss an den Treffer muss Krahl behandelt werden. Der Keeper war vom ersten Pfosten noch in die Mitte gelaufen, konnte den Einschlag aber nicht verhindern. Bei seinem vergeblichen Flugversuch ist er jedoch auf die Hand gefallen, kann nach wenigen Augenblicken aber zumindest zunächst weitermachen.

Regensburg Darmstadt 31. Das Spielgeschehen verlagert sich zunehmend zwischen die beiden Strafräumen. Beide Teams liefern sich intensive Duelle im Mittelfeld, doch im letzten Spieldrittel fehlt es an Präzision und Durchschlagskraft. Nennenswerte Chancen bleiben daher aktuell aus.

Hannover Hertha BSC 32. Auch nach über einer halben Stunde schenken sich beide Mannschaften nicht viel. Chancen gab es zwar bereits auf beiden Seiten. Für einen Schuss auf das Tor hat es jedoch noch nicht gereicht.

K'lautern Köln 33. Tooor für 1. FC Köln, 0:1 durch Dejan Ljubicic

Die Gäste gehen in Führung. Wieder ist es eine Freistoßvariante aus dem rechten Halbfeld, diesmal sind es Paçarada und Kainz, die Maina rechts im Sechzehner freispielen. Seine anschließende Hereingabe an den zweiten Pfosten kann der freistehende Ljubicic aus fünf Metern per Kopf im leeren Tor versenken.

K'lautern Köln 30. Krahl pariert gegen Downs! Einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld spielt Maina clever als flachen Steilpass rechts in den Sechzehner, da hat die Defensive der Lauterer geschlafen. So taucht Downs alleine vor dem Keeper auf, scheitert aus doch etwas spitzem Winkel acht Meter vor dem Tor aber an einer guten Fußabwehr. Da haben wir wieder eine Möglichkeit.

K'lautern Köln 28. Nun ziehen sich auch die Hausherren mal zeitweise etwas weiter zurück, Köln kann den Ball durch die eigenen Reihen laufen lassen. Aktuell kommt keines der beiden Teams mehr so richtig in den gegnerischen Strafraum.

Hannover Hertha BSC 30. Gelbe Karte für Fabian Kunze (Hannover 96)

Fabian Kunze geht im Mittelfeld mit dem hohen Bein gegen Pascal Klemens in den Zweikampf. Dabei erwischt er den 19-Jährigen sogar unglücklich am Kopf und sieht folgerichtig die Gelbe Karte.

Hannover Hertha BSC 29. Für Florian Niederlechner, der den Platz mit einem dick bandagierten linken Oberschenkel verlässt, geht es nicht weiter. Der Stürmer wird positionsgetreu von Smail Prevljak ersetzt.

K'lautern Köln 26. Der Rasen im Fritz-Walter-Stadion hat inzwischen doch schon sehr gelitten, da sind einige Lücken im Grün zu erkennen sowie auch breitere braune Stellen. Im Verlaufe des Spiels kann das durchaus noch ein Faktor werden.

Hannover Hertha BSC 29. Einwechslung bei Hertha BSC: Smail Prevljak

Regensburg Darmstadt 28. Gelbe Karte für Fraser Hornby (SV Darmstadt 98)

Fraser Hornby räumt Rasim Bulić im Mittelfeld ab. Dafür sieht er die erste Gelbe Karte des Spiels. Das Abwinken nach der Karte kann er sich sparen.

Hannover Hertha BSC 29. Auswechslung bei Hertha BSC: Florian Niederlechner

Hannover Hertha BSC 28. Florian Niederlechner sitzt auf dem Rasen und muss behandelt werden.

Hannover Hertha BSC 27. Cuisance schickt Niederlechner mit einem Geistesblitz rechts in den Strafraum. Dadurch ist der Stürmer frei durch und scheitert aus spitzem Winkel mit seinem wuchtigen Flachschuss am linken Pfosten. Im Anschluss geht die Fahne allerdings ohnehin hoch. Ein möglicher Treffer hätte also nicht gezählt.

Hannover Hertha BSC 25. Mickaël Cuisance behauptet rechts am Sechzehner gleich mehrfach irgendwie den Ball und leitet den am Ende nach links zu Scherhant weiter. Der Versuch des Angreifers wird aber geblockt und seine anschließende Flanke findet keinen Mitspieler.

K'lautern Köln 24. Von der rechten Seite bringt Maina eine Ecke herein, am zweiten Pfosten kann Heuer mit dem Kopf klären. Der Konter wird dann bereits im Mittelfeld von Thielmann gestoppt.

Regensburg Darmstadt 25. Auf der anderen Seite probiert es Louis Breunig aus der zweiten Reihe. Der Schuss wird jedoch abgefälscht, bevor es gefährlich wird. Es gibt den nächsten Eckball.

Regensburg Darmstadt 23. Kai Klefisch legt von der rechten Seite clever in den Rückraum auf Aleksandar Vukotić. Doch beim Abschluss gerät dieser zu stark in Rücklage und jagt den Ball weit über das Tor in Richtung Stadiondach.

Regensburg Darmstadt 20. Die bislang beste Gelegenheit! Lopez schlägt einen präzisen Diagonalball, den Hornby geschickt auf Marseiler weiterleitet. An der Strafraumgrenze nimmt der Stürmer Maß, doch sein Linksschuss streicht hauchdünn am rechten Pfosten vorbei.

Hannover Hertha BSC 23. Gelbe Karte für Enzo Leopold (Hannover 96)

Enzo Leopold zieht links in der gegnerischen Hälfte das taktische Foul, um einen Konter der Gäste frühzeitig zu stoppen und sieht dafür berechtigterweise Gelb.

K'lautern Köln 21. In zentraler Position macht es Mause gut, so kommt Yokota an das Leder, will Hanslik in den Sechzehner schicken. Martel hat aufgepasst und kann das Ganze bereinigen.

Hannover Hertha BSC 21. 20 Minuten sind bereits vorbei. Beide Teams sind sehr aktiv und sorgen für eine attraktive Partie, wobei Hannover nicht nur mehr Spielanteile hat, sondern auch gefährlicher wirkte.

Hannover Hertha BSC 19. Muroya verpasst die 96-Führung! Nielsen legt den Ball von zentral vor dem Strafraum nach halblinks zu Tresoldi, der direkt rechts in den Strafraum zum aufgerückten Muroya klatschen lässt. Der Japaner ist dadurch plötzlich frei vor dem Tor und könnte sich das Eck quasi aussuchen. Der 30-Jährige zieht direkt ab und jagt den Ball knapp mittig über den Kasten.

K'lautern Köln 18. Es ist eine wirklich temporeiche und intensive Anfangsphase, vor allem die Gastgeber drücke auf die Tube. Bei Köln ist zu erkennen, dass sie lieber über schnelles Umschaltspiel gefährlich werden wollen.

Hannover Hertha BSC 18. Gelbe Karte für Stefan Leitl (Hannover 96)

Auf Seiten der Hannoveraner sieht der Trainer die erste Gelbe, weil Stefan Leitl sich einfach zu vehement über einen Foulpfiff des Unparteiischen beschwert.

K'lautern Köln 15. Beinahe fällt der erste Treffer! Mit einem überragenden Heber bedient Yokota von rechts den einlaufenden Gyamerah. Der taucht alleine vor Schwäbe auf, setzt den Lupfer aus sieben Metern halbrechter Position jedoch links daneben. Was für ein Ding.

Regensburg Darmstadt 15. Mittlerweile liefern sich beide Teams eine ansprechende Partie mit Aktionen in beide Richtungen. Gefährliche Szenen im Strafraum entstehen jedoch bislang ausschließlich nach Eckbällen.

Hannover Hertha BSC 16. Gelbe Karte für Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC)

Deyovaisio Zeefuik erwischt Håvard Nielsen im Luftduell mit dem rechten Ellbogen im Gesicht und sieht dafür die erste Gelbe Karte der Begegnung. Es ist bereits die siebte Verwarnung für den Niederländer.

Hannover Hertha BSC 13. Kenny schaltet sich auf der rechten Seite in das Offensivspiel mit ein und setzt am Ende Scherhant links im Strafraum in Szene. Der 22-Jährige schließt direkt ab und visiert mit seinem Schlenzer das lange Eck an. Muroya schmeißt sich im letzten Moment mit einer Grätsche dazwischen und blockt den vielversprechenden Versuch ab.

K'lautern Köln 13. Die Ecke bringt fast die Führung, aber für Köln! Die wandeln den gegnerischen Standard nämlich in einen Konter um, Maina geht mit viel Tempo in den Strafraum, sieht sich dann aber drei Gegenspielern gegenüber, wird von Yokota vom Ball getrennt. Allerdings hüpft das Spielgerät dadurch zu Finkgräfe, der aus zehn Metern halblinker Position sofort abzieht, aber klar drüber schießt. Den muss er auf den Kasten bringen.

Regensburg Darmstadt 12. Auf der Gegenseite erspielt sich Regensburg erneut einen Eckball. Die präzise Hereingabe findet Rasim Bulić am Elfmeterpunkt, doch sein kraftvoller Kopfball verfehlt das Tor.

Hannover Hertha BSC 12. Beim ersten Eckstoß der Partie haben sich die Hausherren etwas einfallen lassen. Von der rechten Eckfahne geht der Ball flach in den Rückraum und anschließend sofort hoch links an den Fünfer. Dort lauert Halstenberg und legt noch einmal mit dem Kopf für Kunze ab. Der 26-Jährige probiert es anschließend direkt per Volley, aber trifft den Ball überhaupt nicht.

K'lautern Köln 11. Yokota setzt sich rechts clever gegen Paçarada durch und gibt dann flach an den zweiten Pfosten. Dort ist Wekesser eingerückt, seine Direktabnahme aus 13 Metern geht abgefälscht rechts drüber.

Hannover Hertha BSC 10. Mit sieben Siegen aus acht Heimspielen ist 96 eine absolute Heimmacht und würde mit einem weiteren Erfolg sogar einen Rekord aufstellen. Im Moment übernehmen sie vermehrt das Kommando und drängen die Alte Dame immer wieder in die eigene Hälfte.

K'lautern Köln 8. Auf der rechten Seite verursacht Aremu einen kuriosen Freistoß. Er dachte wohl, der Ball sei bereits im Seitenaus gewesen und nimmt das Leder deswegen in die Hand. Allerdings ist das nicht der Fall und damit ein Handspiel. Der Standard bringt dann keine Gefahr.

Regensburg Darmstadt 8. Bei einer Ecke für Darmstadt versammelt sich ein Pulk blauer Trikots an einer Stelle im Strafraum. Aus dem Gedränge steigt Fraser Hornby hoch und kommt zum Kopfball, doch die Kugel segelt knapp einen Meter über die Querlatte.

Hannover Hertha BSC 7. Hannover kann sich erstmals im letzten Drittel festsetzen. Dabei gelingt es den Roten gleich mehrfach den Ball in die Box zu bringen. Die Berliner passen in der Mitte aber sehr gut auf und können alle Situationen bereinigen.

K'lautern Köln 6. Sirch erobert einen Ball und macht dann viele Meter Richtung gegnerischen Strafraum. Dort wird er zu Fall gebracht, bekommt aber keinen Foulpfiff. Das wäre eine gute Position gewesen.

K'lautern Köln 4. Es sind intensive erste Minuten, beide Teams sind gewillt, nach vorne zu spielen. Die Kölner ziehen sich etwas weiter zurück und überlassen Kaiserslautern den Aufbau.

Regensburg Darmstadt 5. Nach dominanten Anfangsminuten der Darmstädter erspielt sich Jahn Regensburg die erste Ecke. Die Hereingabe von der linken Seite landet in der rechten Strafraumhälfte bei Christian Kühlwetter, der den Ball aus etwa zehn Metern ans Außennetz setzt.

Hannover Hertha BSC 4. Hertha erwischt den besseren Start und ist die aktivere Mannschaft. Nach einem Tempovorstoß über die linke Seite kommt Scherhant relativ frei zum Flanken. Seine Hereingabe gerät jedoch zu weit und findet keinen Abnehmer.

Regensburg Darmstadt 1. Keine 60 Sekunden sind gespielt, da setzt Darmstadt bereits zum ersten Angriff an. Ein hoher Ball segelt Richtung Strafraumgrenze, wird jedoch in den Rückraum abgewehrt. Dort fasst sich Kai Klefisch ein Herz und zieht mit einem kraftvollen Volleyschuss ab – doch die Kugel fliegt über das Tor.

Hannover Hertha BSC 2. Die Atmosphäre ist wirklich überragend! Das liegt vor allem an den Berlin-Fans von denen rund 10.000 die Auswärtsreise mit angetreten haben.

K'lautern Köln 2. Die Gäste zeigen sich gleich mal vorne. Von rechts gibt Kainz einen Aufsetzer in die Mitte, am ersten Pfosten springt Maina über das Leder, das dadurch gefährlich Richtung Kasten geht. Krahl hat aufgepasst und bekommt rechtzeitig den Arm nach oben.

Hannover Hertha BSC 1. Los geht's! Hannover stößt an und spielt in den gewohnten roten Trikots mit schwarzen Hosen und weißen Stutzen. Die Gäste agieren in Blau-Weiß.

K'lautern Köln 1. Dann rollt der Ball auch schon. Kaiserslautern hat angestoßen.

K'lautern Köln 1. Spielbeginn

Regensburg Darmstadt 1. Der Ball rollt! Welches Team erwischt den besseren Start?

Regensburg Darmstadt 1. Spielbeginn

Hannover Hertha BSC 1. Spielbeginn

K'lautern Köln Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Wolfgang Haslberger den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

K'lautern Köln Neben der aktuellen sportlichen Brisanz handelt es sich beim heutigen Spiel natürlich auch um ein echtes Traditionsduell. Dennoch muss man etwas in der Statistik graben, um an frühere Ergebnisse zu kommen. Letztes Jahr im DFB-Pokal konnte Kaiserslautern mit 3:2 gewinnen, am Ende kam man sogar ins Finale. Dann aber müssen wir schon in die Saison 2013/2014 zurückgehen, um etwas zu finden, damals ebenfalls in der 2. Bundesliga. Beide Partien endeten mit 0:0, da erhoffen wir uns dann doch etwas mehr Tore vom heutigen Aufeinandertreffen.

Hannover Hertha BSC Die Aufeinandertreffen in der Vorsaison waren die ersten in der 2. Bundesliga seit 1995/96. Beide endeten mit einer Punkteteilung. In Hannover gab es ein 2:2 und in Berlin ein 1:1.

K'lautern Köln Gegen Köln wird das jedoch alles andere als einfach. Der FC hat auf Platz vier des Tableaus zwei Punkte mehr als der heutige Gegner und damit die bessere Ausgangsposition. Und dazu sind die Gäste so etwas wie die Mannschaft der Stunde, wenn man das bei einer so engen Liga, die gepickt ist mit Überraschungsmannschaften, sagen kann. Die letzte Niederlage haben die Geißböcke Ende Oktober kassiert, danach gab es fünf Siege aus sechs Ligaspielen und dazu den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals. Zuletzt wurde Nürnberg ohne größere Probleme mit 3:1 besiegt.

Regensburg Darmstadt Der SV Darmstadt hat das 10. Spiel in Folge ohne Niederlage als Ziel. Fünf Siege und vier Unentschieden gab es aus den veragangenen neun Partien. Zuletzt errang die Elf von Florian Kohfeldt einen 5:1-Heimerfolg über den 1. FC Kaiserslautern. Der Coach nimmt nur einen personellen Wechsel vor. Es beginnt Luca Marseiler für Isac Lidberg, der wegen eienr Muskelverletzung ausfällt.

Hannover Hertha BSC Hertha BSC liegt mit 21 Zählern nur auf dem zwölften Platz und damit in der unteren Tabellenhälfte. Dennoch ist der Abstand nach unten genauso groß wie nach oben. Zu beiden Relegationsplätzen liegt der nämlich bei sieben Punkten. Zuletzt zeigte die Tendenz allerdings eher nach unten, da die Alte Dame gegen die Kellerkinder aus Fürth und Münster jeweils eine 2:1-Niederlage kassierte. Um das Jahr versöhnlich und mit einer ausgeglichenen Bilanz von je sieben Siegen und sieben Niederlage abzuschließen, soll der Negativlauf heute durchbrochen werden. Wenn den Hauptstädtern das gelingt, wären sie plötzlich sogar wieder oben dran und nur noch vier Punkte hinter einem direkten Aufstiegsplatz.

K'lautern Köln Was ist das für ein Duell zum Abschluss dieser Hinrunde? Beide Teams können mit einem Dreier in dieser enorm engen 2. Bundesliga Herbstmeister werden. Und das, obwohl Kaiserslautern aktuell auf Rang neun liegt, 26 Punkte bedeuten drei Zähler Rückstand auf Tabellenführer Karlsruhe. Prinzipiell sind die Roten Teufel gut in Form, vor letztem Wochenende gab es drei Ligasiege in Folge. Dann allerdings kam das verheerende 1:5 gegen Darmstadt, das war im Derby doch eine herbe Klatsche. Nun möchte man gegen Köln in die Erfolgsspur zurückkehren.

Regensburg Darmstadt Die Hausherren holten aus den vergangenen fünf Begegnungen nur einen Punkt. Nach vier Partien ohne eigenes Tor gelangen in der Vorwoche gegen den Karlsruher SC immerhin zwei Treffer. Doch nach zweimaliger Führung (1:0, 2:1) verloren die Regensburger am Ende mit 2:4. Trainer Andreas Patz nimmt im Verlgeich dazu keine Veränderungen an der eingespielten Startaufstellung vor.

Hannover Hertha BSC Seit dem 2:1-Sieg gegen den Karlsruher SC mit dem Hannover am elften Spieltag die Tabellenführung übernahm, durchleben die Niedersachsen eine kleine Krise. Von den letzten fünf Begegnungen konnten die Roten nur noch eine gewinnen und sind dadurch bis auf den achten Platz abgerutscht. Mit einem Dreier könnte all das jedoch wieder vergessen gemacht werden. Schließlich würde 96 mit einem Sieg mit dem KSC gleichziehen, der im Moment die Spitzenposition innehat.

Hannover Hertha BSC Gegen Preußen Münster kassierte Hertha am vergangenen Wochenende eine empfindliche 2:1-Niederlage. Trotzdem sieht Cristian Fiél keinen Grund für personelle Wechsel und gibt seinem Team stattdessen die Chance auf Wiedergutmachung.

Regensburg Darmstadt Im Kampf um den Klassenerhalt hat es der Aufsteiger bisher sehr schwer. Nur acht Punkte stehen beim Schlusslicht der Tabelle auf dem Konto. Auf den Relegationsplatz sind es bereits sechs Zähler Abstand. Die Begegnung mit dem Bundesliga-Absteiger aus Darmstadt stellt keine leichte Aufgabe dar. Obwohl die Gäste lediglich auf Rang 10 stehen, beträgt der Abstand zum Tabellenführer Karlsruher SC in der engen Liga nur fünf Punkte.

Hannover Hertha BSC Stefan Leitl nimmt im Vergleich zur ernüchternden 1:0-Pleite in Fürth drei Veränderungen vor. Für Phil Neumann (Gelbsperre), Jannik Dehm und Andreas Voglsammer (beide Bank) beginnen Bartłomiej Wdowik, Kolja Oudenne und Håvard Nielsen.

K'lautern Köln Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei Kaiserslautern beruft Trainer Markus Anfang mit Wekesser, Gyamerah, Elvedi, Aremu und Mause fünf Neue im Vergleich zum letzten Ligaspiel in die Startelf. Für sie müssen Touré, Ronstadt, Kaloč, Kleinhansl und Ritter weichen. Schmerzlich vermisst wird weiter Ache, dazu fallen auch Klement, Zimmer und Redondo aus. Auf der anderen Seite rotiert auch Köln-Coach Gerhard Struber, allerdings nur einmal und das notgedrungen. Finkgräfe ersetzt den wegen seiner 5. Gelben Karte gesperrten Heintz. Lemperle, Kilian, Dietz und Christensen fehlen verletzungsbedingt. Pauli ist nicht rechtzeitig fit geworden, sonst hätte wohl er Heintz ersetzt.

K'lautern Köln Herzlich willkommen zum Abschluss des 17. Spieltags der 2. Bundesliga und damit auch zum Abschluss der Hinrunde sowie des Zweitligajahres, es stehen sich in einem Spitzenspiel der 1. FC Kaiserslautern und der 1. FC Köln gegenüber. Anstoß im Fritz-Walter-Stadion ist um 13:30 Uhr!

Regensburg Darmstadt Hallo und herzlich willkommen zum 17. Spieltag in der 2. Bundesliga. In der letzten Begegnung vor der Winterpause empfängt Jahn Regensburg im heimischen Jahnstadion den SV Darmstadt 98. Viel Spaß beim Mitlesen!