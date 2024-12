Pr. Münster SSV Ulm 15. Beiden Mannschaften merkt man an, dass heute Big Points im Abstiegskampf vergeben werden. Körperlich geht es gut zur Sache und hinzu kommt der Münsteraner Rasen, der witterungsbedingt nicht im idealen Zustand ist.

Paderborn Karlsruhe 15. Platte mit dem Kopf! Der Paderborner mit der 36 auf dem Rücken ist am Elfmeterpunkt Adressat einer scharfen Hereingabe Curdas von der rechten Außenbahn. Aus dem Stand verlängert er mit der Stirn in Richtung langer Ecke, verfehlt diese aber um gut anderthalb Meter.

Hamburg Fürth 13. Tooor für Hamburger SV, 3:0 durch Adam Karabec

Was ist hier los? Erneut kann Muheim völlig alleine in die Offensive ziehen und für Karabec leicht linksversetzt in den Sechzehner legen. Der Tscheche kann gegen Jung machen was er will und kann aus 12 Metern ins lange Eck vollstrecken. Schulze kann nur hinterherschauen, wie der Ball im langen Eck einschlägt. Nach 13 Minuten führt der HSV deutlich mit 3:0!

Pr. Münster SSV Ulm 11. Zum ersten Mal werden die Preußen gefährlich, weil Reichert einen hohen Ball auf Friðjónsson unterschätzt. Der Stürmer kann durchlaufen, doch Ulms Keeper Ortag hat aufgepasst und kommt aus seinem Kasten heraus, um das Leder unter sich zu begraben.

Paderborn Karlsruhe 12. Engelns steckt aus dem halbrechten Offensivkorridor zu Bilbija in den Sechzehner durch, der aus zwölf Metern eine Mischung aus Schuss und Vorarbeit produziert. Der halbhohe Ball segelt an Freund und Feind vorbei und landet im linken Toraus.

Hamburg Fürth 11. Tooor für Hamburger SV, 2:0 durch Davie Selke

Die Rothosen erhöhen! Wieder sind die Fürther zu weit von ihren Gegenspielern weg und so kann Dompé vom linken Flügel frei flanken. Aus vier Metern ist Selke mittig vor dem Tor per Kopf zur Stelle und kann per Aufsetzer zum 2:0 treffen. Wieder ist Schulze machtlos gegen diesen Kopfballtreffer.

Hamburg Fürth 10. Pherai kann aus rund 20 Metern frei zum Schuss kommen und versucht sein Glück. Schulze ist jedoch zur Stelle und bereinigt souverän.

Hamburg Fürth 9. Futkeu hat das 1:1 auf dem Fuß! Meyerhöfer probiert es mit einem langen Ball aus dem Mittelfeld und schickt Futkeu dadurch frei auf das Tor, da die Hausherren völlig schlafen. Der Stürmer verpasst jedoch den Abschluss am Elfmeterpunkt und kann so durch Schonlau rechtzeitig gestört werden.

Pr. Münster SSV Ulm 10. Mittlerweile hat der SSV seinen Ballbesitz auf nahezu 80% gesteigert. Preußen Münster läuft bisher nur hinterher, ist defensiv gegen mutige Spatzen gefordert.

Paderborn Karlsruhe 10. Nach Curdas flacher Verlagerung vom rechten Flügel packt Castaneda aus mittigen 22 Metern einen satten Schuss mit dem rechten Spann aus. Der Ball bewegt sich allerdings zentral auf den Gästekasten, sodass Keeper Weiß problemlos zupacken kann.

Paderborn Karlsruhe 8. Die Badener scheinen die zurückhaltende Herangehensweise akzeptieren zu können, wollen in der Defensive erst einmal sicher stehen. Das klappt in den ersten acht Minuten zweifellos.

Hamburg Fürth 7. Auf der Gegenseite wird Selke von Karabec halbrechts per Steckpass ideal in die Box der Gäste geschickt. Aus zu spitzem Winkel verzieht der Stürmer jedoch deutlich.

Pr. Münster SSV Ulm 7. Große Chance für die Gäste! Ulm spielt schnell in die Spitze und Telalović wird mit einer halbhohen Flanke von rechts bedient. Der Stürmer kann das Leder nur mit dem Oberschenkel aufs Tor bringen und Schenk pariert. Dann geht auch die Fahne hoch!

Hamburg Fürth 6. Die Antwort der Fürther kann sich sehen lassen. Die Mannen von Jan Siewert suchen die Wege in die Gefahrenzone, finden diese allerdings noch nicht wirklich.

Pr. Münster SSV Ulm 6. Die Anfangsphase ist geprägt von vielen Unterbrechungen. Zudem beschweren sich sehr regelmäßig Spieler beider Seiten beim Schiedsrichter. Spielfluss kommt in Münster bisher noch nicht richtig auf!

Paderborn Karlsruhe 7. Zehnter probiert sich von der linken Außenbahn mit einer Flanke vor den langen Pfosten. Der gesuchte Platte kann den Flugball aber nicht erreichen; es senkt sich erst hinter der rechten Grundlinie.

Hamburg Fürth 4. Wie wird die Reaktion des Kleeblatts nun aussehen? Aktuell wirken die Franken wenig geschockt vom Gegentor und versuchen, per Kurzpassspiel ins Spiel zu kommen.

Pr. Münster SSV Ulm 3. Ulm fordert Handelfmeter! Nach einem Freistoß der Gäste springt Friðjónsson die Kugel als Abpraller an die Hand, doch der Schiedsrichter lässt überzeugt weiterlaufen. Auch der VAR schaltet sich nicht ein und es geht weiter mit Ecke für den SSV.

Hamburg Fürth 2. Der VAR prüft den Treffer im Anschluss noch aufgrund eines möglichen Handspiels des Torschützen. Dieses liegt allerdings nicht vor, weswegen der Treffer bestand hat.

Paderborn Karlsruhe 4. Die Hausherren bestimmen die ersten Momente mit hohen Ballbesitzwerte, verzeichnen die allermeisten Kontakte aber im Mittelfeld. Der Gast ist zunächst fast ausschließlich in Sachen Laufarbeit gefordert.

Pr. Münster SSV Ulm 2. In den ersten Minuten wirkt Ulm in Ballbesitz etwas sicherer. Bei Münster ist die Kugel dagegen immer wieder schnell weg durch ungenaue Zuspiele.

Hamburg Fürth 1. Tooor für Hamburger SV, 1:0 durch Dennis Hadžikadunić

Blitzstart für den HSV! Selke erarbeitet sich nach wenigen Sekunden den ersten Eckstoß der Partie. Muheim bringt die Ecke von der rechten Seite in die Box, wo Hadžikadunić am kurzen Pfosten am höchsten steigt und die Kugel aus vier Metern unter die Latte nicken kann. Schulze kann nicht mehr rechtzeitig reagieren und so landet der Ball knapp hinter der Torlinie. Was ein Start!

Hamburg Fürth 1. Auch wenn es verdammt schwer fällt: zurück zum Sportlichen. Der Ball rollt in Hamburg!

Hamburg Fürth 1. Spielbeginn

Pr. Münster SSV Ulm 1. Spielbeginn

Paderborn Karlsruhe 1. Paderborn gegen Karlsruhe – der Hinrundenabschluss in der Home-Deluxe-Arena läuft!

Paderborn Karlsruhe 1. Spielbeginn

Hamburg Fürth Nach den schlimmen Nachrichten aus Magdeburg vom gestrigen Abend empfiehlt die DFL am restlichen Spieltag in der 1. und 2. Bundesliga für die Spieler das Tragen eines Trauerflors. Außerdem wird in diesen Momenten im Volksparkstadion eine Schweigeminute für die Opfer des Anschlags abgehalten.

Pr. Münster SSV Ulm Anlässlich des Anschlags in Magdeburg gibt es vor diesem Spiel eine Schweigeminute.

Paderborn Karlsruhe Es gibt eine Gedenkminute für die Opfer des gestrigen Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg.

Paderborn Karlsruhe Die Mannschaften betreten den Rasen.

Hamburg Fürth Timo Gerach heißt übrigens der Unparteiische dieser Begegnung. Der 38-Jährige leitet gleich sein drittes Spiel in dieser Zweitligasaison und pfiff den HSV bereits am 2. Spieltag hier vor Ort. Damals gab es ein 1:1 gegen Hertha BSC.

Pr. Münster SSV Ulm Die beiden Vereine begegneten sich letzte Saison in der 3. Liga erstmals und feierten quasi gemeinsam den Aufstieg in die 2. Liga. Münster und Ulm gewannen jeweils ihr Heimspiel - ist das ein gutes Omen für die Preußen? Für die Gastgeber spricht zudem das etwas größere Selbstvertrauen. Die Münsteraner holten in Berlin nach vier Pflichtspielen ohne Sieg endlich mal wieder drei Punkte!

Pr. Münster SSV Ulm Auch Ulm muss wegen einer Sperre das Personal anpassen: Brandt hat sich durch seine fünfte Verwarnung frühzeitig in die Winterpause verabschiedet, Hyryläinen darf stattdessen beginnen. Der SSV überzeugte letzte Woche beim 1:1 gegen den HSV, konnte eine Überzahl in den letzten 20 Minuten der Partie jedoch nicht in einen Siegtreffer ummünzen. Damit liegt der letzte Dreier des Aufsteigers bereits fast zwei Monate zurück! Durch sechs Remis aus den letzten neun Partie holten die Spatzen immerhin ein paar Zähler.

Hamburg Fürth Beim Kleeblatt kehrt Maximilian Dietz nach seiner Sperre wieder in die Abwehr zurück und versetzt Luca Itter auf die Bank. Außerdem startet Marlon Mustapha für Roberto Massimo (auf der Bank).

Hamburg Fürth Ende November war man in Fürth noch nicht so richtig sicher, wohin die Reise in dieser Saison denn gehen soll. Vieles deutete nach zwei Trainerwechseln jedoch darauf hin, dass der Abstiegskampf ein Thema werden könnte. Dann folgten ein 1:1 in Ulm und zwei Heimsiege in Folge gegen Hertha BSC und Hannover. Und plötzlich ist der Optimismus beim Kleeblatt zurück, doch eine beruhigte Saison spielen zu können. Möglicherweise mit einem schielenden Auge in die obere Tabellenhälfte. Spielerisch glänzen die Franken allerdings selten. So auch beim Hannover-Sieg. Dort reichte eine Torchance, welche Futkeu kurz vor Toreschluss zum 1:0-Siegtreffer nutzte. „Vielleicht wird es für uns gegen den HSV wieder wenig Chancen geben. Aber diese einfach gezielt zu nutzen, das ist der Weg, den wir gemeinsam gehen wollen.“, so Cheftrainer Jan Siewert vor der Partie.

Pr. Münster SSV Ulm Die Gastgeber haben am vergangenen Wochenende einen wichtigen Sieg in der Ferne eingefahren und schlugen die Hertha mit 2:1. Im Vergleich zu diesem Spiel gibt es bei den Preußen zwei Anpassungen: ter Horst kann heute gelbgesperrt nicht mitwirken und wird von Amenyido ersetzt. Im Sturm bekommt heute Friðjónsson den Vorzug gegenüber Németh, der auf der Bank Platz nimmt. Münsters erfolgreichster Torschütze in dieser Saison spielt jedoch nicht im Sturm, denn Mees hat bisher vier Tore für den Aufsteiger erzielt.

Paderborn Karlsruhe Bei den Badenern, die keinen der jüngsten sieben Vergleiche mit dem SCP gewannen (vier Niederlagen, drei Unentschieden) und deren Defensive mit 30 Gegentoren die geteilt viertschwächste der 2. Bundesliga ist, verzichtet Coach Christian Eichner nach dem 4:2-Heimerfolg gegen den SSV Jahn Regensburg auf Umstellungen in seiner Startelf. Im 4-4-2 behalten also Beifus und Burnić ihre Plätze.

Pr. Münster SSV Ulm Im letzten Spiel vor der Winterpause treffen zwei abstiegsbedrohte Teams direkt aufeinander! Münster liegt mit 15 Punkten auf Rang 15, die Spatzen liegen mit zwei Zählern weniger direkt dahinter auf Platz 16. Mit einem Auswärtssieg würde Ulm nicht nur am Konkurrenten aus NRW vorbeiziehen, sondern auch die Sieglosserie von mittlerweile neun Partien beenden!

Hamburg Fürth Wie will es Polzin gegen die Fürther heute angehen? Auf der Spieltags-Pressekonferenz verriet der Übungsleiter: "Sie haben mit und gegen den Ball wieder mehr Akzente setzen können. Das beschäftigt uns. Die Fünferkette, das Verteidigen mit sehr laufstarken Defensivspielern wird uns offensiv im Positionsspiel viel abverlangen. (...) Das Gleiche gilt für unser Spiel gegen den Ball. Wir wollen auf Kompaktheit im Zentrum achten und in unterschiedlichen Höhen attackieren.". In seiner Startformation kehrt Jonas Meffert nach seiner Armverletzung zurück und ersetzt Elfadli (Gelb-Rot-Sperre). Außerdem rücken Mikelbrencis, Pherai und Sahiti für Jatta, Hefti und Richter (alle auf der Bank) in die Startelf. Es ist also ein reger Wechsel beim HSV zu erkennen.

Paderborn Karlsruhe Auf Seiten der Ostwestfalen, die so selten besiegt wurden wie keine andere Mannschaft des nationalen Fußball-Unterhauses (zweimal) und die ihre drei gegentorlosen Partien vor eigenem Publikum schafften, hat Trainer Łukasz Kwasniok im Vergleich zum 1:1-Auswärtsremis beim 1. FC Magdeburg vier personelle Änderungen vorgenommen. Neben Schubert, der im Tor wieder den Vorzug vor Boevink bekommt, nehmen Zehnter, Engelns und Platte die Plätze Hoffmeiers (Bank), Götzes (Bauchmuskelverletzung) und Kostons’ (nicht im Kader) ein.

Paderborn Karlsruhe Der Karlsruher SC ist am vergangenen Wochenende wieder etwas näher an die Top drei herangerückt. Waren die Blau-Weißen mit 1:3-Pleiten gegen den Hamburger SV und beim 1. FC Kaiserslautern in den Dezember gestartet, wurden sie ihrer Favoritenrolle im Heimspiel gegen Schlusslicht SSV Jahn Regensburg trotz eines durchschnittlichen Auftritts gerecht. Nach zweimaligen Rückstand gewannen sie dank der Tore Zivzivadzes (45.+2, 62.), Wanitzeks (62.) und Schleuseners (86.) mit 4:2.

Hamburg Fürth Wird es das letzte Spiel für Merlin Polzin als Interimschef an der Seitenlinie des HSV? Seit drei Spielen hat der 34 Jahre alte Coach das Sagen im Norden und nach der heutigen Partie soll entschieden werden, ob Polzin ab dem neuen Jahr zur Dauerlösung wird oder ein neuer Trainer geholt wird. Die Ausbeute von Polzin ist mit fünf Punkten in Ordnung, jedoch glänzten die Rothosen spielerisch zuletzt kaum. Vor allem bei 1:1 bei Aufsteiger Ulm war nicht wirklich erkennbar, dass der HSV um den Aufstieg mitspielen möchte. Wenn er das aber tun möchte, sollte heute dringend gewonnen werden. Selbst dann ist aber nicht gesagt, dass der Verein mit Polzin ins neue Jahr geht. Zuletzt war immer wieder der Name Danny Röhl gefallen. Aktuell trainiert der ehemalige Assistent von Hansi Flick bei Sheffield Wednesday in Englands zweiter Liga. Es steht also, mal wieder, einiges auf dem Spiel im Norden!

Paderborn Karlsruhe Nachdem der SC Paderborn 07 die Tabellenführung am 22. November mit einem 3:2-Heimerfolg gegen den 1. FC Nürnberg übernommen und am ersten Adventswochenende mit einem 3:1-Auswärtssieg bei der SV 07 Elversberg gefestigt hatte, mussten sie diese nach der 2:4-Heimniederlage gegen den FC Schalke 04 und dem 1:1-Auswärtsunentschieden beim 1. FC Magdeburg wieder abgeben. Die Blau-Schwarzen mischen im großen Feld der Aufstiegskandidaten munter mit, haben es aber verpasst, mit einem Vorsprung in die zweite Saisonhälfte zu gehen.

Pr. Münster SSV Ulm Herzlich willkommen zum 17. Spieltag der 2. Bundesliga! Um 13 Uhr kommt es zum Duell zweier Aufsteiger: Preußen Münster spielt gegen Ulm!

Paderborn Karlsruhe Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Samstagnachmittag! Der SC Paderborn 07 beschließt die Hinrunde mit einem Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Das Duell zwischen Ostwestfalen und Badenern soll um 13 Uhr auf dem Rasen der Home-Deluxe-Arena beginnen.