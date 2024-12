Düsseldorf Magdeburg 77. Gelb-Rote Karte für Tim Rossmann (Fortuna Düsseldorf)



Düsseldorf Magdeburg 76. Die Magdeburger haben jetzt den Ball und lassen ihn durch die eigenen Reihen laufen. Die Düsseldorfer scheinen extrem geschockt von dem Rückstand. 15 Minuten bleiben ihnen noch.

Düsseldorf Magdeburg 73. Die Düsseldorfer hatten den Ausgleich noch nicht verdaut und direkt rappelt es wieder. Schafft die Mannschaft von Daniel Thioune noch das Comeback und kann sich an die Tabellenspitze der zweiten Liga hieven?

Elversberg Schalke 75. Tooor für FC Schalke 04, 1:4 durch Moussa Sylla

Schalke marschiert zum Kantersieg beim Tabellenführer! Nach direkten Pässen Karamans und Grügers gibt der eingewechselte Gantenbein von der rechten Strafraumlinie halbhoch in die Mitte. Sylla vollendet aus gut acht Metern mit dem rechten Fuß in die lange Ecke.

Elversberg Schalke 74. Einwechslung bei SV 07 Elversberg: Luca Schnellbacher

Elversberg Schalke 74. Auswechslung bei SV 07 Elversberg: Frederik Schmahl

Elversberg Schalke 73. Damar legt auf der linken Strafraumseite für Asllani ab, der aus 13 Metern mit dem rechten Innenrist die linke Ecke anvisiert. Sein Schuss mit dem rechten Innenrist ist tempoarm und damit leichte Beute für Heekeren.

Elversberg Schalke 71. Kees van Wonderen schickt mit Gantenbein und Donkor seine ersten beiden "freiwilligen" Joker ins Rennen. Aydın, Vorbereiter des 0:1, und Antwi-Adjei, der das zweite Gästetor einleitete, gehen vom Feld.

Elversberg Schalke 70. Einwechslung bei FC Schalke 04: Anton Donkor

Elversberg Schalke 70. Auswechslung bei FC Schalke 04: Christopher Antwi-Adjei

Elversberg Schalke 70. Einwechslung bei FC Schalke 04: Adrian Gantenbein

Düsseldorf Magdeburg 70. Tooor für 1. FC Magdeburg, 2:3 durch Martijn Kaars

Was ist denn hier los?! Magdeburg dreht das Spiel. Xavier Amaechi spielt einen hervorragenden Steckpass auf Martijn Kaars. Der profitiert davon, dass Lunddal Friðriksson das Abseits aufhebt und kann dann aus halbrechter Position 7 Meter vor dem Tor das Leder ins linke Eck schieben.

Elversberg Schalke 70. Auswechslung bei FC Schalke 04: Mehmet-Can Aydın

Elversberg Schalke 69. Erster Joker bei den Saarländern ist Gerezgiher. Er ersetzt Zimmerschied auf dem linken Offensivflügel.

Düsseldorf Magdeburg 68. Das hatte sich nicht wirklich angedeutet. Wie reagiert die Fortuna jetzt auf den Ausgleichstreffer? Im zweiten Durchgang war die Elf von Daniel Thioune die bessere, aktivere Mannschaft.

Elversberg Schalke 68. Einwechslung bei SV 07 Elversberg: Filimon Gerezgiher

Elversberg Schalke 68. Auswechslung bei SV 07 Elversberg: Tom Zimmerschied

Elversberg Schalke 67. Tooor für FC Schalke 04, 1:3 durch Ron Schallenberg

Schalke bestraft einen gegnerischen Aufbaufehler mit dem 3:1! Nachdem Grüger Petkovs ungenauen Pass abgefangen hat, bedient er Karaman auf der linken Strafraumseite. Der flankt halbhoch nach innen. Schallenberg lässt den Ball aus mittigen sieben Metern über die Stirn in die lange Ecke gleiten.

Düsseldorf Magdeburg 67. Tooor für 1. FC Magdeburg, 2:2 durch Martijn Kaars

So schnell kann es gehen und das ist traumhaft gespielt. Alexander Nollenberger bringt aus dem linken Halbfeld eine Flanke. Diese legt Martijn Kaars am Elfmeterpunkt perfekt zu Barış Atik ab. Der Offensivspieler fackelt nicht lange und setzt den Ball aus 11 Metern trocken ins rechte Eck.

Düsseldorf Magdeburg 66. Einwechslung bei 1. FC Magdeburg: Xavier Amaechi

Düsseldorf Magdeburg 66. Auswechslung bei 1. FC Magdeburg: Bryan Teixeira

Düsseldorf Magdeburg 65. Die Magdeburger sind in der zweiten Hälfte überwiegend mit Verteidigen beschäftigt. Die Elf von Daniel Thioune macht es gut, lässt den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen und verschärft in den richtigen Momenten das Tempo. Momentan ist die Fortuna deutlich näher am dritten Treffer, als die Magdeburger am Ausgleich.

Elversberg Schalke 65. Der erneute Rückstand wirft die SVE zwar nicht um, aber so richtig ins Rollen kommt sie nach dem Wiederbeginn noch nicht. Durch die parallele Führung Fortuna Düsseldorfs gegen den 1. FC Magdeburg rutscht Elversberg in die Live-Tabelle auf Rang zwei ab.

Düsseldorf Magdeburg 63. Nächste Chance für die Fortuna. Über die rechte Seite wird Ísak Jóhannesson freigespielt und sucht dann aus spitzem Winkel, 8 Meter vor dem Tor, den Abschluss. Allerdings scheitert sein Versuch an der Fußabwehr von Reimann.

Düsseldorf Magdeburg 62. Einwechslung bei 1. FC Magdeburg: Alexander Nollenberger

Elversberg Schalke 62. Kalas übernimmt die Dienste Bachmanns im defensiven Mittelfeld Schalkes. Er ist der erste Einwechselspieler dieser Partie.

Düsseldorf Magdeburg 62. Auswechslung bei 1. FC Magdeburg: Connor Krempicki

Düsseldorf Magdeburg 62. Gelbe Karte für André Hoffmann (Fortuna Düsseldorf)



Düsseldorf Magdeburg 62. Gelbe Karte für Silas Gnaka (1. FC Magdeburg)



Elversberg Schalke 61. Einwechslung bei FC Schalke 04: Tomáš Kalas

Düsseldorf Magdeburg 61. Jetzt meldet sich Magdeburg auch nochmal an. Aus knapp 25 Metern halbrechter Position fasst sich Barış Atik ein Herz. Allerdings fliegt sein Versuch deutlich am rechten Pfosten vorbei.

Elversberg Schalke 61. Auswechslung bei FC Schalke 04: Janik Bachmann

Elversberg Schalke 60. Bachmann hat sich wohl eine Verletzung an der rechten Wade zugezogen. Er muss auf dem Rasen behandelt werden und wird nicht weitermachen können.

Elversberg Schalke 58. Gelbe Karte für Tim Boss (SV 07 Elversberg)

Wegen Meckerns wird Elversbergs Ersatztorhüter Boss von Schiedsrichter Eric Weisbach mit einer Gelben Karte bestraft.

Elversberg Schalke 57. Damar gelangt durch einen Doppelpass mit Asllani auf der linken Strafraumseite in die Tiefe. Bevor der Leihspieler aus Hoffenheim aus leicht spitzem Winkel abziehen könnte, wird er fair durch eine Grätsche Aydıns gestoppt.

Düsseldorf Magdeburg 59. Die Fortuna drückt jetzt auf das dritte Tor. Über die rechte Seite setzt sich Valgeir Lunddal Friðriksson stark durch und wird dann unfair kurz vor dem Sechzehner von Daniel Heber gestoppt. Der anschließende Freistoß als Hereingabe sorgt für ordentlich Gefahr, aber Jamil Siebert köpft aus fünf Metern knapp vorbei.

Düsseldorf Magdeburg 59. Gelbe Karte für Daniel Heber (1. FC Magdeburg)



Düsseldorf Magdeburg 56. Und wieder Tim Rossmann. Der Außenbahnspieler setzt sich ganz leicht über die linke Seite durch und spielt dann kurz vor der Grundlinie eine scharfe Flanke in die Mitte. Allerdings ist ein Magdeburger Verteidiger vor Kownacki am Ball und kann klären.

Elversberg Schalke 55. Tooor für FC Schalke 04, 1:2 durch Moussa Sylla

Der bisher glücklose Sylla bringt Schalke wieder in Führung! Murkin wird durch Antwi-Adjei an die linke Grundlinie geschickt. Er flankt im hohen Bogen an die halbrechte Fünferkante. Dort springt Sylla höher als Bewacher Rohr und vollendet per Kopf in die nahe Ecke.

Düsseldorf Magdeburg 55. Tim Rossmann setzt sich im Dribbling stark am linken Sechzehnereck durch und sucht dann den Abschluss auf den kurzen Pfosten. Allerdings ist Dominik Reimann auf der Hut und kann den Ball zur Ecke abwehren. Diese bringt dann keine Gefahr ein.

Düsseldorf Magdeburg 53. Am linken Sechzehnereck geht Myron van Brederode ins Dribbling und lässt seinen Gegenspieler ganz alt aussehen. Der Abschluss aus 16 Metern halblinker Position geht jedoch ein gutes Stück am rechten Pfosten vorbei.

Elversberg Schalke 54. Schalke bewegt sich nach dem Seitenwechsel auf Augenhöhe, schiebt den Schwerpunkt des Geschehens einige Meter weiter in Richtung Mittellinie. In der Vorsaison hat S04 gegen die SVE nur einen Punkt geholt.

Elversberg Schalke 52. Grügers Fluball vom linken Flügel findet den Weg zu Sylla an der halbrechten Strafraumkante. Der Franzose will für Karaman ablegen, doch dieses Vorhaben scheitert an einer technisch unsauberen Annahme.

Düsseldorf Magdeburg 51. Und auch Düsseldorf meldet sich an. Nach einer Flanke kommt Dawid Kownacki am Fünfmeterraum zum Kopfball. In Rücklage setzt er den Ball jedoch über das Tor.

Düsseldorf Magdeburg 49. Da ist direkt die erste Möglichkeit des zweiten Durchgangs. Über die linke Seite kommt Barış Atik zur Flanke. In der Mitte kommt Connor Krempicki mit der Hacke zum Abschluss, trifft dabei allerdings auch Florian Kastenmeier. Der Unparteiische entscheidet auf Foulspiel.

Elversberg Schalke 49. Weder Horst Steffen noch Kees van Wonderen haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

Düsseldorf Magdeburg 46. Ohne personelle Wechsel geht es weiter.

Elversberg Schalke 46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Ursapharm-Arena! Elversberg bringt einmal mehr seine fußballerische Qualität auf den Rasen, hat es aber mit einem zweikampfstarken Schalke zu tun, das zudem aus wenigen Angriffsszenen viel macht. Kann die SVE das bisherige spielerische Niveau halten, bleibt sie der erste Kandidat für den Dreier, wobei die individuelle Qualität Karamans das Pendel auch zugunsten Schalkes ausschlagen lassen könnte.

Elversberg Schalke 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Düsseldorf Magdeburg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Düsseldorf Magdeburg 45. +2 Halbzeitfazit:

Dann ist Pause in Düsseldorf. Es geht mit einer 2:1-Führung für die Fortuna in die Halbzeit und das geht auch in Ordnung. Die Magdeburger haben stark begonnen und die Rheinländer in die eigene Hälfte gedrückt. So kam auch die Führung durch Martijn Kaars nicht wirklich überraschend. Nur vier Minuten später war die Fortuna allerdings zur Stelle und sorgte für den überraschenden Ausgleich. Ab diesem Zeitpunkt waren die Rot-Weißen auch die bessere Mannschaft. Die Magdeburger konzentrierten sich überwiegend auf das Verteidigen. Ab der 30. Minute verflachte die Partie zunehmend, aber kurz vor der Pause war Tim Rossmann nach einer schönen Kombination über die linke Seite zur Stelle und sorgte somit für die Pausenführung. Von den Magdeburgern muss in der zweiten Hälfte wieder mehr kommen, um hier noch Punkte mitnehmen zu können. Wir dürfen uns auf eine spannende zweite Hälfte freuen.

Düsseldorf Magdeburg 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Düsseldorf Magdeburg 45. +1 Philipp Hercher bekommt den Ball 22 Meter vor dem Tor und sucht direkt den Abschluss. Sein Schuss wird jedoch abgefälscht, sodass es Eckball für die Magdeburger gibt. Die kurz ausgeführte Ecke bringt jedoch keine Gefahr.

Elversberg Schalke 45. +1 Halbzeitfazit:

1:1 steht es zur Pause der Zweitligafreitagspartie zwischen der SV 07 Elversberg und der FC Schalke 04. Die Saarländer legten passsicher los und kamen durch Damar, der im Sechzehner am herauslaufenden Torhüter Heekeren scheiterte, zu einer frühen Großchance (7.). Die Gelsenkirchener gingen mit ihrer ersten Offensivszene in Führung; Karaman vollstreckte am Ende eines starken Solos (11.). Die Steffen-Auswahl hatte auch in der Folge die Spielkontrolle inne. Nachdem Neubauers Mitteldistanzschuss noch durch S04-Schlussmann Heekeren pariert worden war, flutschte diesem ein viel harmloser erscheinender Versuch Sickingers aus ähnlicher Weite durch die Finger, was in Minute 25 den Ausgleich bedeutete. In der ausgeglicheneren jüngsten Viertelstunde nahm der Betrieb in den Strafräumen zunächst ab, ehe Elversberg durch einen Konterabschluss Asllanis beinahe den Spielstand auf seine Seite zog (43.). Bis gleich!

Elversberg Schalke 45. +1 Ende 1. Halbzeit

Düsseldorf Magdeburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Elversberg Schalke 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins in der Ursapharm-Arena soll um 60 Sekunden verlängert werden.

Elversberg Schalke 45. Kamiński mit dem Kopf! Buluts Flanke aus dem rechten Halbraum erreicht den vorgerückten Abwehrmann unbewacht am Elfmeterpunkt. Er nickt allerdings recht klar rechts am Gehäuse vorbei.

Düsseldorf Magdeburg 44. Vor dem Tor gab es lange keine Chancen mehr. Kommen die Magdeburger vor der Halbzeit noch einmal zurück? Die Elf von Christian Titz läuft wieder an.

Elversberg Schalke 43. Asllani beinahe mit dem 2:1! Gegen aufgerückte Königsblaue treibt Damar den Ball durch die Mitte in die gegnerische Hälfte und steckt im richtigen Moment auf den Toptorjäger durch. Der dircht durch Kamiński verfolgte Asllani feuert den Ball aus vollem Lauf und 16 Metern knapp über den rechten Winkel.

Düsseldorf Magdeburg 42. Tooor für Fortuna Düsseldorf, 2:1 durch Tim Rossmann

Da ist die Führung für die Fortuna! Über die linke Seite spielen sich Tim Rossmann und Marcel Sobottka klasse durch. Sobottka bedient den einstartenden Rossmann, der aus halblinker Position 6 Meter vor dem Tor eiskalt bleibt und den Ball ins linke Eck schiebt.

Elversberg Schalke 42. Schalkes Spieler mit den meisten Ballkontakten sind Torhüter Heekeren sowie die beiden Innenverteidiger Kamiński und Schallenberg. Ballbesitzmäßig ist S04 zwar fast auf Augenhöhe, findet aber deutlich seltener Wege nach vorne als Elversberg.

Düsseldorf Magdeburg 39. Die Defensivreihen beider Teams stehen äußerst sicher. Durch eine enge Staffelung gibt es kaum Räume, die das angreifende Team bespielen kann. So bleibt es weiterhin beim 1:1.

Elversberg Schalke 39. Bulut taucht auf halbrechts direkt vor der letzten gegnerischen Linie auf und zieht aus 18 Metern mit dem rechten Spann ab. Wegen starker Rücklage rauscht der Ball weit über Kristofs Gehäuse.

Düsseldorf Magdeburg 36. Die Fortuna lässt den Ball ruhig durch die eigenen Reihen laufen. Die Magdeburger laufen viel hinterher, ohne jedoch den Eindruck zu erwecken, den Ball wirklich erobern zu wollen.

Elversberg Schalke 37. Nach der starken Offensivphase der Hausherren, die im Ausgleich mündete, kann sich S04 wieder befreien und weitere brenzlige Szenen in den Abwehrräumen verhindern. In der Live-Tabelle beträgt der Vorsprung auf Rang 16 fünf Zähler.

Düsseldorf Magdeburg 33. Das Geschehen spielt sich in den letzten Minuten ausschließlich im Mittelfeld ab. Vor den Toren haben wir schon einige Minuten keine Action mehr gesehen.

Elversberg Schalke 34. Grüger schlägt einen Freistoß aus dem rechten Mittelfeld in den Bereich zwischen Elfmeterpunkt und Sechzehnerkante. Dort klären die Schwarz-Weißen im ersten Anlauf durch Schmahl, der nach seinem Kopfball unglücklich landet, aber ohne Behandlung weitermachen kann.

Düsseldorf Magdeburg 31. Gelbe Karte für Tim Rossmann (Fortuna Düsseldorf)



Elversberg Schalke 31. Im Falle eines Unentschiedens hätte die SVE "nur" Hinrundenrang vier sicher. Paderborn (morgen gegen Karlsruhe) und Köln (am Sonntag in Kaiserslautern) würden dann mit einem Dreier an den Saarländern vorbeiziehen.

Düsseldorf Magdeburg 30. Eine knappe halbe Stunde ist vorbei und das 1:1 geht in Ordnung. In den ersten 15 Minuten waren die Magdeburger die bessere Mannschaft und gingen verdient in Führung. Die Gastgeber glichen dann überraschend aus und sind seitdem die bessere Mannschaft.

Elversberg Schalke 28. Schalke schnuppert an der schnellen Antwort! Murkins halbhohe Hereingabe von der linken Strafraumlinie verpasst der grätschende Karaman am Elfmeterpunkt. Aydın zieht aus vollem Lauf und halbrechten 14 Metern mit rechts ab, befördert den Ball aber weit links am Ziel vorbei.

Düsseldorf Magdeburg 27. Und es ist immer wieder das gleiche Muster. Tim Oberdorf wird über die rechte Seite gefunden und flankt in die Mitte. Dieses Mal ist die Hereingabe jedoch ein Tick zu weit für Dawid Kownacki. Die Magdeburger finden momentan keine Lösung, um diese Art der Düsseldorfer Angriffe zu stoppen.

Düsseldorf Magdeburg 24. Nach einer Verletzungsunterbrechung wegen Dawid Kownacki nimmt sich die Partie jetzt eine kurze Verschnaufpause. Die Düsseldorfer lassen den Ball ruhig durch die eigenen Reihen laufen, während die Magdeburger sich von den letzten Minuten erholen müssen.

Elversberg Schalke 25. Tooor für SV 07 Elversberg, 1:1 durch Carlo Sickinger

Ein Torhüterfehler ermöglicht Elversberg den Ausgleich! Nach einer flachen Verlagerung Zimmerschieds von halblinks nach halbrechts produziert Sickinger aus 21 Metern per rechtem Spann einen eigentlich harmlosen, weil unplatzierten Schuss. Heekeren rutscht der Ball aber durch die Finger.

Düsseldorf Magdeburg 21. Die Rheinländer sind jetzt die deutlich gefährlichere Mannschaft. Nach einem Eckball kommt Jamil Siebert am ersten Pfosten zum Kopfball. Leider kann der Innenverteidiger das Leder nicht richtig platzieren, sodass Dominik Reimann den zentralen Kopfball sicher abwehren kann.

Elversberg Schalke 22. Am Ende einer flüssigen Kombination von flachen Anspielen legt Damar auf der rechten Strafraumseite für Asllani ab. Kamiński grätscht in die Schussbahn und verhindert, dass der Ball auf den Gästekasten rauscht.

Düsseldorf Magdeburg 19. Die nächste Möglichkeit für die Gastgeber! Wieder bringt Tim Oberdorf von der rechten Seite eine Flanke an den Elfmeterpunkt. Dieses Mal ist Dawid Kownacki der Abnehmer und köpft den Ball ins rechte Eck. Doch Dominik Reimann ist zur Stelle und verhindert mit einer starken Parade den Einschlag.

Elversberg Schalke 20. Neubauer verlangt Heekeren alles ab! Der ehemalige Schalker Jugendspieler treibt den Ball durch den halblinken Offensivkorridor und befördert ihn aus gut 20 Metern mit dem linken Spann in Richtung linker Ecke. Heekeren taucht ab und lenkt den Ball mit der rechten Hand um den Pfosten.

Düsseldorf Magdeburg 17. Bis zum Führungstreffer waren die Elbestädter die bessere Mannschaft und hatten mehr Kontrolle im Spiel. Nach dem Ausgleichstreffer hat sich die Fortuna jedoch mutiger nach vorne gewagt und konnte mit dem ersten Schuss aufs Tor direkt den Ausgleich erzielen.

Elversberg Schalke 17. Karaman mit dem Kopf! Aydıns scharfe Flanke vom rechten Flügel nickt der Deutsch-Türke aus zwölf Metern in Richtung halbrechter Ecke. Abwehrmann Rohr steht im Weg und blockt, sodass SVE-Schlussmann Kristof nicht eingreifen muss.

Düsseldorf Magdeburg 15. Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:1 durch Ísak Jóhannesson

Der erste Torschuss der Gastgeber sorgt direkt für den Ausgleich. Über die rechte Seite kombinieren sich die Fortunen stark durch. Am Ende kann Tim Oberdorf relativ frei eine Flanke schlagen. Am Elfmeterpunkt läuft Ísak Jóhannesson ein und köpft den Ball ins linke Eck. Ein schönes Tor für die Fortuna!

Düsseldorf Magdeburg 13. Direkt die nächste Möglichkeit für die Gäste! Barış Atik wird auf der linken Seite kurz vor dem Sechzehner gefoult. Atik übernimmt selbst den fälligen Freistoß und zieht den Ball aufs kurze Eck. Florian Kastenmeier hat jedoch den Braten gerochen und kann den Ball sicher abfangen.

Elversberg Schalke 14. Gelbe Karte für Derry Murkin (FC Schalke 04)

Murkin streckt auf der linken Abwehrseite erst Petkov regelwidrig nieder und handelt sich die erste Gelbe Karte der Partie ein.

Elversberg Schalke 13. In der Live-Tabelle lässt S04 durch die Führung Nürnberg und Fürth hinter sich und nimmt den zwölften Tabellenplatz ein. Viel wichtiger: Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt aktuell sieben Zähler.

Düsseldorf Magdeburg 11. Tooor für 1. FC Magdeburg, 0:1 durch Martijn Kaars

Da ist die Führung für die Gäste! Silas Gnaka setzt sich im Mittelfeld gut durch und spielt dann einen präzisen Steckpass in den rechten Sechzehner zu Bryan Teixeira. Der Außenbahnspieler geht noch zwei Schritte und flankt den Ball scharf in die Mitte. Am Fünfmeterraum kommt Martijn Kaars herangesprungen und bugsiert den Ball per Fluggrätsche ins Tor.

Elversberg Schalke 11. Tooor für FC Schalke 04, 0:1 durch Kenan Karaman

Mit einem wunderbaren Solo bringt Karaman Schalke nach vorne! Einen hohen Ball aus der Gästehälfte macht Aydın in der halblinken Spur fest und bedient Karaman per Kurzpass. Der lässt bei seinem Dribbling in den Sechzehner gleich vier Elversberger stehen und vollendet aus zwölf Metern mit dem rechten Fuß in die obere halblinke Ecke.

Elversberg Schalke 10. Asllani erreicht Neubauer hohe Hereingabe von der linken Außenbahn am Elfmeterpunkt mit dem Kopf. Der 10-Tore-Mann bringt bei enger Bewachung aber nur einen unkontrollierten Kopfball zustande, der weit rechts am Ziel vorbei fliegt.

Düsseldorf Magdeburg 8. Da ist die erste Möglichkeit der Partie! Nach einem Fehlpass der Düsseldorfer in die Mitte schnappt sich Philipp Hercher den Ball und zieht aus 25 Metern direkt ab. Florian Kastenmeier im Tor der Gastgeber kann den Schuss nicht festhalten und wehrt ihn zur Seite ab. Aus fünf Metern hat Bryan Teixeira die Nachschussmöglichkeit, aber Kastenmeier reagiert blitzschnell und pariert auch diesen Versuch stark.

Elversberg Schalke 9. Die Königsblauen steigern sich in der Passgenauigkeit, bringen aber noch kaum Schärfe in ihre Anspiele. So hat der Gastgeber wenig Mühe, den Ball fern vom eigenen Gehäuse zu halten.

Düsseldorf Magdeburg 6. Die Rheinländer erobern jetzt am Mittelkreis den Ball und versuchen schnell umzuschalten. Doch die Seitenverlagerung von Dawid Kownacki gerät zum Fehlpass, wodurch diese Kontermöglichkeit bereits im Ansatz verpufft.

Elversberg Schalke 7. Die erste Chance geht an die SVE! Nach einer hohen Eroberung Asllanis gegen Schallenberg auf dem linken Flügel steckt Zimmerschied in den Sechzehner zu Damar durch, der den herauslaufenden Keeper Heekeren aus zwölf Meternmit einem Lupfer überwinden will. Der Ball fliegt gegen die Brust des Torhüters. Den Nachschuss setzt Zimmerschied klar drüber.

Düsseldorf Magdeburg 3. Die Magdeburger haben in den ersten Minuten mehr Ballbesitz. Allerdings lauern die Gastgeber auf schnelle Umschaltmomente. Bislang ergeben sich jedoch auf beiden Seiten noch keine Torchancen.

Elversberg Schalke 4. Der Vorjahresaufsteiger startet mit hohen Ballbesitzwerten in die Partie, lässt den Gast in den ersten Momenten kaum an den Ball kommen. Der Premierenvorstoß in den gegnerischen Sechzehner hat ihm keinen Abschluss eingebracht.

Düsseldorf Magdeburg 1. Spielbeginn Sascha Stegemann gibt die Partie frei! Die Gäste stoßen an und spielen in den blauen Trikots in der ersten Hälfte von links nach rechts.

Elversberg Schalke 1. Elversberg gegen Schalke – auf geht's in der Ursapharm-Arena!

Elversberg Schalke 1. Spielbeginn

Elversberg Schalke Beim Gast gibt es noch einen kurzfristigen personellen Tausch. Grüger übernimmt die Aufgaben Seguins, der sich beim Aufwärmen verletzt hat.

Elversberg Schalke Soeben haben die 22 Akteure den Rasen betreten.

Düsseldorf Magdeburg Schauen wir auf die Aufstellungen. Sowohl Daniel Thioune als auch sein Gegenüber Christian Titz nehmen im Vergleich zu den Spielen am vergangenen Wochenende Änderungen vor. Die Fortuna tauscht auf einer Position: Tim Rossmann rückt für den verletzten Emmanuel Iyoha in die Startelf. Christian Titz tauscht auf Seiten der Gäste zweimal: Für Burcu und Loric, die beide nicht im Kader stehen, beginnen Krempicki und Teixeira.

Düsseldorf Magdeburg Bei den Gästen hingegen sorgen die zahlreichen Unentschieden in dieser Saison für einen Mittelfeldplatz. Sieben Remis nach 16 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Trotzdem dürften die Elbestädter mit ihrer bisherigen Positionierung zufrieden sein. Obwohl der FCM mit 25 Punkten „nur“ auf Rang 9 steht, beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer lediglich drei Punkte. Heute will die Mannschaft von Christian Titz vor der Winterpause ein Ausrufezeichen setzen und sich mit einem Erfolg über Weihnachten in die Nähe der Spitzenposition bringen.

Düsseldorf Magdeburg Die Fortuna steht aktuell auf dem 4. Tabellenplatz. Damit dürfte Coach Daniel Thioune jedoch nicht vollständig zufrieden sein. Seine Mannschaft startete stark in die Saison und war bis zum 11. Spieltag Tabellenführer. In den darauffolgenden fünf Spielen konnten die Rot-Weißen allerdings nur einen Sieg verbuchen, begleitet von drei Unentschieden und einer Niederlage. Auch am vergangenen Wochenende gelang der Mannschaft nicht mehr als ein 1:1 gegen den kriselnden FC Schalke – und das trotz einer zwischenzeitlichen Führung.

Elversberg Schalke Bei den Gelsenkirchenern, die bereits zwölf Treffer nach ruhenden Bällen erzielten und die in der Fremde mehr Punkte holten (neun) als vor heimischer Kulisse (acht), verzichtet Coach Kees van Wonderen nach dem 1:1-Heimunentschieden gegen Fortuna Düsseldorf auf Umstellungen in der Startelf. Antwi-Adjei verbleibt also in der ersten Formation.

Elversberg Schalke Auf Seiten der Saarländer, die in der Vorsaison vier Punkte gegen S04 einfuhren (2:1 auswärts und 1:1 daheim) und die vor eigenem Publikum 16 ihrer 29 Zähler holten, hat Trainer Horst Steffen im Vergleich zum 3:0-Auswärtserfolg bei Eintracht Braunschweig eine personelle Änderung vorgenommen. Damar verdrängt Schnellbacher wieder auf die Bank.

Düsseldorf Magdeburg In ihrer Historie sind die beiden Mannschaften bisher elfmal aufeinandergetroffen. Dabei waren die Fortunen sechsmal siegreich, während die Magdeburger drei Spiele gewannen. Zwei Partien endeten unentschieden. In der vergangenen Saison trafen die beiden Teams dreimal aufeinander: Sowohl die Duelle in der Liga als auch die Begegnung im Pokal entschieden die Rheinländer für sich. Heute dürfen wir uns auf eine spannende Begegnung freuen, da nur ein Punkt zwischen den beiden Kontrahenten liegt.

Elversberg Schalke Der FC Schalke 04 muss seinen Blick bei vier Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone immer noch nach unten richten, hat sich im November und bisherigen Dezember aber stabilisiert. Die Königsblauen haben lediglich eine ihrer jüngsten sechs Partien verloren, obwohl sie zuletzt vermehrt Klubs mit Aufstiegsambitionen begegneten. Waren sie mit einer 0:3-Auswärtspleite beim 1. FC Kaiserslautern in die Adventszeit gestartet, schlugen sie in der Folge auswärts Spitzenreiter SC Paderborn 07 mit 4:2 und trotzten vor heimischer Kulisse Fortuna Düsseldorf ein 1:1 ab.

Elversberg Schalke Die SV 07 Elversberg führt das nationale Fußball-Unterhaus 90 Minuten vor dem Ende des ersten Saisonabschnitts wegen des besseren Torverhältnisses vor dem 1. FC Köln und dem SC Paderborn 07 an. In diese Pole-Position um das Überwintern auf Rang eins hat sich der Vorjahresaufsteiger gebracht, indem er auf die 1:3-Heimniederlage gegen den SC Paderborn 07 mit Siegen gegen den 1. FC Nürnberg (2:1) und bei Eintracht Braunschweig (3:0) antwortete. In Niedersachsen sorgten ein Doppelpack Asllanis (62., 78.) und ein Treffer Neubauers (90.+1) für den achten Dreier.

Elversberg Schalke Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Freitagabend! Die SV 07 Elversberg kann am letzten Hinrundenspieltag aus eigener Kraft Herbstmeister werden. Dazu ist ein Sieg gegen den FC Schalke 04 nötig. Saarländer und Gelsenkirchener stehen sich ab 18:30 Uhr auf dem Rasen der Ursapharm-Arena gegenüber.