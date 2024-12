SSV Ulm Hamburg 12. Chessa aus halbrechter Position! Der 32-Jährige lässt Schonlauf im Sechzehner aussteigen und schließt dann aus etwa 13 Metern ab. Der Ball rauscht knapp am rechten Pfosten vorbei!

Schalke Düsseldorf 10. Nach rund zehn Minuten nimmt sich die Partie eine erste ruhigere Phase. Düsseldorf versucht über Passstafetten ins Spiel zu gelangen.

SSV Ulm Hamburg 10. Krattenmacher versucht es direkt! Der Gefoulte führt den Freistoß knapp 30 Meter halblinks vor dem Tor selbst aus, schießt den Ball aber etwa einen Meter drüber.

Magdeburg Paderborn 11. Das war unangenehm für SCP-Keeper Boevink! El Hankouris effetreiche Freistoßflanke aus dem linken Mittelfeld setzt kurz hinter der Fünferkante einmal auf. So kann Boevink erst spät abspringen; er erreicht den Ball in der rechten Ecke mit der linken Hand.

Schalke Düsseldorf 8. Die Fortuna kommt noch nicht wirklich in die Partie. Die Schalker haben mehr vom Ball und lassen diesen gut laufen. Düsseldorf steht erstmal nur kompakt und wartet ab.

Magdeburg Paderborn 9. Die heute in orangefarbener Kleidung antretenden Ostwestfalen erwischen den besseren Einstieg, halten den Schwerpunkt des Geschehens in der Heimhälfte. Ihnen sind auch schon zwei Durchbrüche über die Außenbahnen gelungen; die Präzision der Flanken stimmte aber nicht.

SSV Ulm Hamburg 9. Gelbe Karte für Bakery Jatta (Hamburger SV)

Der 26-Jährige kann Krattenmacher, der mit Tempo durch das Mittelfeld marschiert, nur mit einem Foul stoppen.

Schalke Düsseldorf 7. Oberdorf hält gegen Karaman leicht den Schlappen drüber, wobei der Düsseldorfer zuvor den Ball spielt. Heft unterbricht das Spiel und entscheidet auf Freistoß für Königsblau. Glück für die Hausherren, denn sonst wären die Düsseldorfer in einer guten Umschaltaktion gewesen.

SSV Ulm Hamburg 7. Krattenmacher holt mit einem Flankenversuch auf der rechten Seite den ersten Eckball heraus. Der kommt hoch in den Sechzehner, der Unparteiische sieht aber ein Foul von Schonlau an Maier und gibt einen Freistoß für die Hausherren.

Magdeburg Paderborn 6. Bei der nächsten Unterbrechung füllt Christian Titz seine Mannschaft wieder auf. Krempicki übernimmt Lorics Aufgaben auf der linken Schiene.

Schalke Düsseldorf 5. Die Hausherren kommen mit viel Selbstbewusstsein rein. Antwi-Adjei schickt von links eine Flanke in die Mitte, wo Syllas Kopfball jedoch zu ungefährlich ist und somit leichte Beute für Kastenmeier ist.

SSV Ulm Hamburg 6. Jetzt hat der SSV den Ball und lässt ihn durch die eigenen Reihen laufen. Bisher spielt sich aber alles im Mittelfeld zwischen den beiden Strafräumen ab.

Magdeburg Paderborn 5. Einwechslung bei 1. FC Magdeburg: Connor Krempicki

Magdeburg Paderborn 5. Auswechslung bei 1. FC Magdeburg: Samuel Loric

Magdeburg Paderborn 4. Götze setzt aus mittigen 23 Metern einen ersten Schuss mit dem linken Spann ab. Der wuchtige, aber unplatzierte Versuch ist leichte Beute für Magdeburgs Schlussmann Reimann.

Schalke Düsseldorf 3. Weiter geht es! Karaman hat aus der zweiten Reihe zu viel Freiraum und knallt aus 20 Metern einfach mal drauf. Diesmal muss der Düsseldorfer Schlussmann eingreifen und die Kugel zur Seite abwehren.

Schalke Düsseldorf 2. Munterer Beginn auf Schalke! Auf der Gegenseite erkennt Sylla im Mittelfeldzentrum, dass Kastenmeier zu weit vor seinem Kasten steht. Der Schuss vom Mittelkreis des Schalkers ist allerdings viel zu kurz.

Magdeburg Paderborn 3. Der Franzose wird wohl nicht weitermachen können, muss er bei seinem Weg vom Feld doch von den medizinischen Betreuern gestützt werden.

SSV Ulm Hamburg 3. Die ersten Minuten verlaufen so, wie wir es erwartet haben. Der Hamburger SV ist zunächst einmal um Spielkontrolle bemüht, Ulm läuft sehr hoch an und ist auf Ballgewinne und schnelle Umschaltmomente aus.

Magdeburg Paderborn 2. FCM-Außenverteidiger Loric hat sich ohne gegnerische Einwirkung verletzt. Er ist wohl mit dem linken Knöchel umgeknickt und muss auf dem Rasen behandelt werden.

Schalke Düsseldorf 1. Nach keinen 30 Sekunden schlägt S04-Keeper Heekeren eine Bogenlampe und bringt van Brederode aus 16 Metern in eine aussichtsreiche Schussposition. Die Schalker können jedoch in höchster Not klären.

Magdeburg Paderborn 1. Magdeburg gegen Paderborn – Durchgang eins in der Avnet-Arena läuft!

Magdeburg Paderborn 1. Spielbeginn

SSV Ulm Hamburg 1. Der Ball rollt!

Schalke Düsseldorf 1. Rein geht es in dieses NRW-Duell! Der Rasen wurde Anfang der Woche ausgetauscht und sieht noch nicht ganz zusammengewachsen aus. Hoffentlich hält das Grün.

SSV Ulm Hamburg 1. Spielbeginn

Schalke Düsseldorf 1. Spielbeginn

Magdeburg Paderborn In diesen Augenblicken betreten die 22 Spieler den Rasen.

SSV Ulm Hamburg Die beiden Mannschaften betreten den Rasen. In wenigen Augenblicken kann es losgehen!

Schalke Düsseldorf Kurzfristig gibt es auf beiden Seiten wohl doch noch Veränderungen im Startpersonal. Bei Schalke geht es bei Amin Younes nicht. Der wird durch Antwi-Adjei ersetzt. Auf der Gegenseite wird Shinta Appelkamp (muskuläre Probleme) durch van Brederode ausgetauscht.

SSV Ulm Hamburg Das letzte direkte Aufeinandertreffen der beiden Klubs liegt schon eine Weile zurück. In der Saison 1999/2000 setzten sich die Hamburger in der Hinrunde in Ulm mit 2:1 durch, in der Rückrunde gewann Ulm im Norden ebenfalls mit 2:1.

SSV Ulm Hamburg Hamburgs Trainer Polzin nimmt im Vergleich zum Darmstadt-Spiel lediglich zwei Veränderungen vor. Für Mikenbrencis und Königsdörffer rücken Selke und Hefti ins Team.

Schalke Düsseldorf Die Begegnung in der ausverkauften Arena, darunter sind knapp 6.000 Fans aus Düsseldorf, wird geleitet von Schiedsrichter Florian Heft. Der 34-Jährige leitete auch bereits die Partie der Schalker im September gegen Darmstadt, als Königsblau einen 3:0-Vorsprung aus der Hand gab und mit 3:5 verlor. Ob das ein schlechtes Omen für die Knappen ist?

SSV Ulm Hamburg Auf Seiten der Ulmer gibt es insgesamt fünf Wechsel. Ortag, Strompf, Kolbe, Chessa und Brandt ersetzen Thiede, Gaal, Allgeier, Hyryläinen und Meier.

Schalke Düsseldorf Unter der Woche standen dem Düsseldorfer Cheftrainer im Training alle Profis zur Verfügung. Das erste Mal in seiner Amtszeit am Rhein! Das bringt ihn jedoch nicht dazu, etwas in seinem Startpersonal zu verändern. Es werden dieselben elf Kicker starten, wie jüngst beim 5:0-Erfolg gegen die Eintracht aus Braunschweig.

Schalke Düsseldorf Zwischen Ende Oktober bis Anfang Dezember war der Wurm drin im Lager der Düsseldorfer. Aus fünf Spielen gab es zwei Remis und drei Niederlagen. So verloren die Mannen vom Rhein den Platz an der Sonne und rutschten aus den Top drei. Erst am vergangenen Wochenende platzte der Knoten und die Braunschweiger Löwen wurden furios mit 5:0 aus dem Stadion geschossen. Bereits nach elf Minuten führte die Thioune-Mannschaft mit 3:0. Ob an die gute Leistung heute auf Schalke angeknüpft werden kann? Sogar der Sprung auf Platz eins kann gelingen. Der Cheftrainer warnt jedenfalls vor S04. "Das Spiel in Paderborn aus der letzten Woche ist die Messlatte, für das, was wir auf Schalke erwarten. (...) Sie haben gezeigt, wie gut sie als Team und als einzelne Spieler sind. Da kommt etwas auf uns zu.". Von seiner Elf fordert der Cheftrainer, mutig zu agieren, das Eins-gegen-eins zu suchen und zu lösen, sowie Überzahlverhältnisse zu schaffen.

SSV Ulm Hamburg Der Aufsteiger aus Ulm verlor nach fünf Unentschieden in Serie vergangene Woche mit 2:3 bei Hannover 96. Semir Telalović brachte die Ulmer mit seinen beiden Treffern mit 2:0 in Führung, ehe die Elf von Thomas Wörle das Spiel noch aus der Hand gab. Hannover drehte die Partie innerhalb von gut zwanzig Minuten.

Magdeburg Paderborn Bei den Ostwestfalen, die auswärts zuletzt sieben von neun Punkten einfuhren und die bereits zwölf Torschützen in ihren Reihen haben, stellt Coach Łukasz Kwasniok nach der 2:4-Heimniederlage gegen den FC Schalke 04 dreimal um. Nach sieben Pflichtspielen auf der Bank kehrt Boevink zwischen die Pfosten zurück; Schubert gehört nur zum erweiterten Aufgebot. Zudem bekommen Scheller und Hoffmeier den Vorzug vor Zehnter und Baur (beide auf der Bank).

Magdeburg Paderborn Auf Seiten der Sachsen-Anhalter, die im nationalen Fußball-Unterhaus noch auf ihren ersten Dreier gegen den SCP warten (fünf Unentschieden, eine Niederlage) und deren Trainer Christian Titz heute zum 150. Mal beim FCM an der Seitenlinie steht, gibt es im Vergleich zum 2:1-Auswärtssieg beim SC Preußen Münster keine personellen Änderungen. Im 3-4-3 können sich Mathisen und Atik also halten.

SSV Ulm Hamburg Vier Punkte konnte der Interimscoach Merlin Polzin in seinen ersten beiden Spielen einfahren. Nach dem Auswärtssieg in Karlsruhe holte der HSV am vergangenen Spieltag ein 2:2 gegen die formstarken Darmstädter. Königsdörffer und Karabec schossen die beiden Tore für Hamburg.

Schalke Düsseldorf Im letzten Heimspiel des Jahres schickt Cheftrainer Kees van Wonderen dieselbe Elf ins Spiel wie zuletzt in Paderborn. Das ist absolut nachvollziehbar, denn nach der Leistung beim SCP gibt es keinerlei Gründe für Umstellungen.

Magdeburg Paderborn Der SC Paderborn 07 ist als Spitzenreiter an die Elbe gereist. Nachdem die Blau-Schwarzen Rang eins durch einen 3:2-Last-Minute-Heimerfolg gegen den 1. FC Nürnberg erobert und durch einen 3:1-Auswärtssieg bei der SV 07 Elversberg gefestigt hatten, wurden sie am vergangenen Freitag vor heimischer Kulisse aber vom FC Schalke 04 mit 2:4 geschlagen. Sie haben die Herbstmeisterschaft weiterhin in der eigenen Hand, benötigen dafür aber wegen der vielen Verfolger wohl die Optimalausbeute von sechs Zählern.

Schalke Düsseldorf Das Schalker Auf und Ab ist die einzige Konstante in dieser Spielzeit bei den Knappen. Häufig folgten auf gute Partien schlechte, wodurch nie so richtig eine Erfolgsserie gestartet werden konnte. Wie wird es heute aussehen? Nach dem überraschenden aber hochverdienten 4:2-Sieg bei Spitzenreiter Paderborn vor acht Tagen, wartet mit der Fortuna direkt der nächste Brocken auf die Blau-Weißen. Um etwas Ruhe in den Laden zu bekommen, gaben die Königsblauen unter der Woche bekannt, dass Youri Mulder als Direktor Profifußball bis zum Saisonende im Amt bleiben wird. Ursprünglich sollte der 55-Jährige nur bis Jahresende das Sagen haben. "Wichtig ist mir, dass wir zusammen weitermachen und so Tag für Tag stabiler werden, dann werden wir unsere Ziele für diese Saison erreichen.“, so Mulder auf der Vereinshomepage.

Schalke Düsseldorf Zwei Teams, welche sich im leichten Aufwind befinden, treffen gleich in der Veltins-Arena aufeinander. Während die krisengeplagten Schalker zuletzt beim SC Paderborn mit 4:2 gewinnen konnten und etwas Luft im Abstiegskampf schnappen durften, fand die Fortuna beim souveränen 5:0 gegen Braunschweig in die Erfolgsspur zurück. Im Kampf um den Aufstieg sind die Düsseldorfer somit weiter gut im Geschäft. Welche Mannschaft kann den Aufwärtstrend gleich bestätigen und einen weiteren Erfolg nachliefern?

Magdeburg Paderborn Hatte sich beim 1. FC Magdeburg an das Erklimmen des zweiten Tabellenplatzes Ende September eine Durststrecke von fünf Begegnungen ohne Sieg angeschlossen, gewann er zwei seiner letzten drei Partien. Während die Blau-Weißen ihre Auswärtspartien bei den Abstiegskandidaten SSV Jahn Regensburg (1:0) und beim SC Preußen Münster (2:1) mühsam für sich entschieden, unterlagen sie vor eigenem Publikum Hertha BSC trotz Führung mit 1:3. Magdeburg gehört 180 Spielminuten vor dem Hinrundenende zum großen Verfolgerfeld der Top drei und könnte mit dem ersten Heimsieg seit Februar in diese stoßen.

SSV Ulm Hamburg Hallo und herzlich willkommen im Donaustadion zum 16. Spieltag der 2. Liga und der Partie zwischen dem SSV Ulm und dem Hamburger SV. Um 13 Uhr geht’s los.

Magdeburg Paderborn Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Samstagnachmittag! Der vor heimischer Kulisse noch sieglose 1. FC Magdeburg empfängt den Tabellenführer SC Paderborn 07. Das Duell zwischen Sachsen-Anhaltern und Ostwestfalen soll um 13 Uhr in der Avnet-Arena beginnen.