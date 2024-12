Paderborn Schalke 45. +5 Halbzeitfazit:

Nun ist Halbzeit in Westfalen! Der FC Schalke 04 führt beim Spitzenreiter aus Paderborn überraschend, aber hochverdient mit 2:1. Die Paderborner tauchten nur einmal vor dem Tor der Gäste auf und zeigten sich durch Kostons in der 12. Minute eiskalt. Vorausgegangen war ein schlechtes Stellungsspiel der S04-Abwehr. Doch die Königsblauen fingen sich in der Folge und glichen nach 23 Minuten durch Sylla aus dem Nichts aus. Daraufhin wurden die Schalker immer stärker und machten richtig Spaß. Paderborn hatte keinerlei Zugriff mehr und ließ sich immer weiter in die eigene Hälfte drücken. So ging das 2:1 durch Karaman kurz vor der Pause vollkommen klar. Kwasniok muss seine Mannen in der Halbzeit aufwecken, wenn heute nicht die erste Heimpleite erfolgen soll. Schalke hingegen muss schauen, dass sie im zweiten Abschnitt an die Leistung anknüpfen. Dann ist hier vieles möglich für die Knappen!

Elversberg Nürnberg 45. +3 Halbzeitfazit:

Eine sehr unterhaltsame erste Halbzeit geht An der Kaiserlinde zu Ende. Zur Pause steht es 1:1 und das vollkommen zu Recht. Beide Mannschaften suchten in der Anfangsphase unentwegt den Weg zum gegnerischen Tor. Die Clubberer stachen als erstes Team zu und gingen nach 15 Minuten in Führung. Etwa nach 25 Minuten übernahm Elversberg zunehmend die Spielkontrolle, erarbeitete sich ein Übergewicht und traf kurz vor der Pause zum verdienten Ausgleich. So kann es im zweiten Durchgang gerne weitergehen.

Paderborn Schalke 45. +5 Ende 1. Halbzeit

Elversberg Nürnberg 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Paderborn Schalke 45. +3 Schalke macht weiterhin eine bärenstarke Partie und führt völlig verdient mit 2:1 beim Spitzenreiter. Es ist fast schon verwunderlich, dass diese Schalker Mannschaft so tief im Tabellenkeller steht.

Elversberg Nürnberg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Paderborn Schalke 45. +1 Durch die vielen Unterbrechungen zu Spielbeginn lässt Kampka fünf Minuten nachspielen.

Paderborn Schalke 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Elversberg Nürnberg 44. Tooor für SV 07 Elversberg, 1:1 durch Tom Zimmerschied

Kurz vor der Pause gelingt Elversberg der verdiente Ausgleich. Wieder ist die Vorbereitung herausragend. Muhammed Damar wackelt auf der linken Außenbahn zwei Gegenspieler aus und legt die Kugel dann zwischen die beiden Verteidiger hindurch, direkt in die Bewegung von Tom Zimmerschied. Der zieht ohne Gegner in Richtung Tor, muss aber in Nähe der Grundlinie abschließen. Geschickt legt er das Leder aus extrem spitzem Winkel durch die Beine von Jan Reichert.

Elversberg Nürnberg 44. Elias Baum hat Probleme bei der Ballannahme und lässt das Spielgerät ins Aus rollen. Wütend schnappt er sich die Kugel, hält sie vor sein Gesicht und schreit seinen Frust in Richtung Ball. Eine Szene, die sehr gut die Intensität auf dem Rasen zeigt.

Paderborn Schalke 43. Tooor für FC Schalke 04, 1:2 durch Kenan Karaman

Jetzt ist es passiert und Schalke führt! Castaneda verliert den Ball an der Mittellinie an Seguin und es geht schnell bei Schalke. Karaman geht halblinks in die Box und setzt sich gegen Götze durch. Von der linken Fünfmeterraumecke kann der Kapitän ins lange Eck zum 2:1 treffen.

Paderborn Schalke 41. Bulut geht auf Rechtsaußen nach vorne, findet jedoch keinen Abnehmer mit seiner Flanke ins Zentrum.

Elversberg Nürnberg 41. Ein Zusammenprall zwischen Lukas Pinckert und Danilo Soares schenkt den Akteuren auf dem Rasen eine kurze Verschnaufpause. Beide Akteure können nach wenigen Momenten wieder aufstehen und weitermachen.

Paderborn Schalke 39. Seguins Eckstoß von der rechten Seite landet auf dem Kopf von Schallenberg am langen Pfosten. Der bringt den Ball aus spitzem Winkel sogar auf das Tor. Allerdings ist Obermair zur Stelle und bereinigt die Aktion in höchster Not.

Elversberg Nürnberg 38. Julian Justvan ackert gegen den Ball, spurtet in höchstem Tempo nach hinten und blockt eine versuchte Flanke von Maurice Neubauer zur Ecke. Diese wird gefährlich. Mohammad Mahmoud erhält einen verunglückten Klärungsversuch am Strafraumrand, legt sich die Kugel auf den rechten Fuß und zirkelt das Leder auf das linke obere Ecke. Ein kurzes Raunen geht durchs Stadion, ehe das Spielgerät knapp neben dem Gehäuse vorbei ins Aus fliegt.

Paderborn Schalke 37. Der Sportclub findet seit dem Ausgleich kaum mehr statt. Aktuell ist Schalke dem 2:1 deutlich näher als der Spitzenreiter.

Paderborn Schalke 35. Wieder S04! Karaman kann gegen Götze aus der Drehung abschließen. Allerdings erwischt Karaman den Ball nicht richtig, wodurch er klar verzieht. Da war mehr drin!

Elversberg Nürnberg 35. Die SVE drängt den 1. FC Nürnberg nun in die eigene Hälfte, schnürt die Clubberer phasenweise am eigenen Sechzehner zu und drängt auf den Ausgleich. Miroslav Klose zeigt sich davon wenig begeistert und reicht in kürzester Zeit zwei Zettel mit Anweisungen an seine Mannschaft weiter.

Paderborn Schalke 33. Murkin trifft fast zum 2:1! Aus 25 Metern aus dem Zentrum zieht der Brite trocken ab. Der Schuss geht knallhart auf Schubert, der es nur mit viel Glück schafft, den Ball erst an die Latte und dann über diese zu bugsieren.

Elversberg Nürnberg 33. In den letzten Minuten neigen die Franken vermehrt dazu, die Begegnung zu verwalten und weniger den Weg nach vorne zu suchen. Elversberg nimmt den zunehmenden Spielraum dankend an und wird minütlich stärker.

Elversberg Nürnberg 31. Trotz seiner erst 18 Jahre behauptet sich Stefanos Tzimas an der Mittellinie mit viel Körpereinsatz und sichert seiner Mannschaft den Ball. Nach seinem Zuspiel auf Julian Justvan versucht es der Mittelfeldspieler mit einem Beinschuss, verliert dabei aber den Ball.

Paderborn Schalke 30. Die Mannen aus Gelsenkirchen werfen sich in jeden Zweikampf und malochen, so wie es sich auf Schalke gehört. Das sehen die Schalker Fans gerne!

Elversberg Nürnberg 29. Carlo Sickinger leistet sich im zentralen Mittelfeld einen gefährlichen Fehlpass und schenkt Nürnberg die Gelegenheit zum schnellen Gegenstoß. Caspar Jander spielt das Leder in den Strafraum, wo Stefanos Tzimas aber die Kugel im Dribbling verliert. Seinen versuchten Haken riecht Maximilian Rohr bereits früh und verhindert damit einen freien Abschluss.

Paderborn Schalke 28. Vor allem Amin Younes setzt beim S04 viele offensive Akzente. So auch zu sehen beim Ausgleichstreffer. Erneut holt er einen Eckstoß heraus, aus welchem Karaman am langen Pfosten den Ball per Kopf zu Kamiński zurücklegen kann. Der vergibt die vielversprechende Situation jedoch aus wenigen Metern.

Elversberg Nürnberg 26. Technisch ist die Mannschaft von Horst Steffen hervorragend aufgestellt. Durch mehrere Pässe finden die Gastgeber einen Weg von der linken Seite bis zur rechten Außenbahn. Von dort zieht Außenverteidiger Elias Baum kurz das Tempo an und findet mit seiner flachen Hereingabe den Fuß von Fisnik Asllani. Der Stürmer bittet seinen Gegenspieler zu einem kurzen Tänzchen, vernascht diesen mit einer cleveren Körptertäuschung und zieht aus spitzem Winkel ab. Sein Schuss fliegt jedoch knapp über den Querbalken.

Paderborn Schalke 27. Die Königsblauen scheinen in diesen Minuten etwas mutiger zu werden. Die Schalke warten auf die Lücken beim SCP, doch diese stehen kompakt und warten ab.

Paderborn Schalke 25. Gelbe Karte für Janik Bachmann (FC Schalke 04)

Der Schalker geht nach einem Freistoßpfiff gegen Ansah nach und unterbindet die schnelle Spielfortsetzung der Hausherren.

Elversberg Nürnberg 23. Kurz darauf kriegt die SVE einen Freistoß, ungefähr 22 Meter vom FCN-Tor entfernt, zugesprochen. Aus zentraler Position darf sich Muhammed Damar versuchen, scheitert mit seinem Schlenzer aber bereits in der Mauer.

Elversberg Nürnberg 22. Geschickt dreht sich Muhammed Damar an der Mittellinie aus der Umklammerung seiner Gegenspieler, nimmt das Tempo mit und eröffnet den nächsten Angriffslauf der Saarländer. Beim Zuspiel in die Spitze hat er allerdings Pech, dass er die Ferse von Fisnik Asllani trifft, ehe es richtig gefährlich werde kann.

Paderborn Schalke 23. Tooor für FC Schalke 04, 1:1 durch Moussa Sylla

Aus dem Nichts der Ausgleich! Younes hat am Mittelkreis einen super Überblick, wodurch er Karaman auf der rechten Seite finden kann. Der entläuft gegen Brackelmann und legt den Ball flach in die Mitte, wo Sylla zunächst aus elf Metern an Schubert scheitert. Doch Sylla gehört auch der zweite Ball, welchen erst aus wenigen Metern ins leere Tor schiebt. Der VAR prüft in der Folge eine mögliche Abseitsstellung von Karaman, welche nicht vorlag.

Paderborn Schalke 20. So versucht es Seguin mit einer Hereingabe aus dem linken Halbfeld und sucht Karaman mit dem Ball am zweiten Pfosten. Aus dem Flankenball wird jedoch ein halber Schuss, welchen Schubert aber parieren kann.

Paderborn Schalke 19. Die Gäste versuchen über ihr Passspiel ins Spiel zu finden, was zwar nett aussieht, aber nicht wirklich zielführend ist. An den Strafraum kommen die Schalker bis dato noch gar nicht.

Elversberg Nürnberg 20. Unbeeindruckt vom frühen Rückstand drücken die Gastgeber mit fünf Akteuren am gegnerischen Sechzehner auf den ballführenden Spieler und forcieren einen Ballverlust. Fisnik Asllani versucht es daraufhin mit einem Distanzschuss, befördert das Spielgerät jedoch mit dem linken Fuß aus 22 Metern deutlich über den Querbalken.

Paderborn Schalke 18. Der Torschütze wird von Younes` Flankenversuch aus kürzester Distanz an der Brust getroffen und geht sofort zu Boden. Da bleibt Kostons kurz mal die Luft weg, allerdings sieht es so aus, als könne er gleich weiterspielen.

Elversberg Nürnberg 18. Auf dem Rasen glüht es förmlich vor Energie. Beide Mannschaften bereiten mit ihrem offensivem Mindset große Freude und zeigen ansprechenden Fußball, gepaart mit großer Intensität. Geht das so weiter, dauert es nicht lange, ehe der nächste Treffer fällt.

Paderborn Schalke 17. Die Königsblauen suchen den Anschluss in die Begegnung. Aktuell haben die Hausherren jedoch alles im Griff und lassen Schalke nicht zur Entfaltung kommen.

Elversberg Nürnberg 15. Tooor für 1. FC Nürnberg, 0:1 durch Jens Castrop

Stefanos Tzimas stellt seine ganze Klasse zur Schau, überläuft Lukas Pinckert mit dem Ball am Fuß problemlos und spielt dann von der Grundlinie mit viel Übersicht einen Pass an den Fünfmeterraum. Inmitten mehrerer SVE-Verteidiger hat sich Jens Castrop genügend Raum verschafft, um die Kugel souverän einschieben zu können.

Paderborn Schalke 15. Felix Götze versucht es nun selbst mal aus der zweiten Reihe aus der Mitte. Die Kugel findet allerdings direkt in die Arme von Justin Heekeren.

Paderborn Schalke 14. Das zeichnet den Spitzenreiter in dieser Saisonphase aus. Aus sehr wenig machen die Paderborner brutal viel. So rennen die Schalker durch diesen Abwehrfehler erneut einem Rückstand hinterher. Da bringt den Knappen auch die solide Anfangsphase nichts.

Elversberg Nürnberg 13. Auf der Gegenseite kombiniert sich Nürnberg von der linken Außenbahn bis in den Strafraum. Julian Justvan erhält im Strafraum einen Chip-Pass, spurtet bis zur Grundlinie und legt das Ball aus der vollen Bewegung in den Rückraum. Dort kommt Stefanos Tzimas zwar an den Ball, hat sich zuvor aber unerlaubt Platz verschafft, sodass die Situation mit einem Freistoß für Elversberg fortgesetzt wird.

Elversberg Nürnberg 10. Fisnik Asllani wird auf letzter Linie mit dem Rücken zum Tor angespielt, legt die Kugel mit einer gekonnten Hacken-Ablage zu einem Mitspieler und startet direkt in die Spitze. Prompt erhält er das Zuspiel in die Tiefe und läuft im Zwei gegen Zwei auf den Sechzehner zu. Kurz vor dem Strafraum legt er den Ball auf die linke Seite, doch da ist leider niemand mitgelaufen.

Paderborn Schalke 12. Tooor für SC Paderborn 07, 1:0 durch Koen Kostons

Die frühe Führung für die Gastgeber! Götze schickt die Kugel aus der eigenen Hälfte hoch auf die halbrechte Seite, wo Kostons zwischen Murkin und Kamiński durchgeht. Aus 12 Metern bleibt der Niederländer eiskalt und hämmert die Kugel an Heekeren vorbei. Mit einem Pass ist die Schalker Abwehr zuvor überrumpelt worden. Das ist zu einfach!

Paderborn Schalke 10. Seguin treibt die Kugel im Zentrum nach vorne und sieht links den mitgelaufenen Younes. Der zieht leicht in die Mitte, wird beim Schuss von der Sechzehnerkante aber gestört.

Paderborn Schalke 8. Seguin hält im Mittelkreis gegen Bilbija den Schlappen voll drüber und hat Glück, dass er nicht die Gelbe Karte sieht. Auch SCP-Coach Kwasniok fragt beim Vierten Offiziellen mal nach, ob bei der Aktion denn keine Verwarnung nötig gewesen wäre.

Elversberg Nürnberg 8. Mutig marschiert Maximilian Rohr mit dem Ball am Fuß von der Mittellinie aus los und führt die Kugel bis an den gegnerischen Sechzehner und versucht es dort mit einem Doppelpass. Gerade noch rechtzeitig kann ein Verteidiger der Franken den Fuß dazwischen bekommen.

Paderborn Schalke 7. Aufgrund der vielen Unterbrechungen, welche teilweise unglücklich und nicht durch die Schalker Härte zustande kamen, kommt noch kein richtiger Spielfluss zusammen. Aber bereits jetzt zeigt sich auch, dass der enorm tiefe Rasen kaum guten Stand bietet.

Elversberg Nürnberg 6. Wie von beiden Trainern im Vorfeld versprochen, bewegen sich beide Mannschaften in Ballbesitz schnellstmöglich nach vorne. Für die anwesenden Zuschauer bahnt sich ein packender Zweitliga-Abend mit vielen Abschlüssen an. Schon jetzt segelt die dritte Ecke der Partie in den Strafraum.

Elversberg Nürnberg 3. Quasi im Gegenzug rettet Nicolas Kristof im direkten Duell gegen Mahir Emreli, zieht seine Hände rechzeitig in die Höhe und klärt den Chip-Ball zur Ecke.

Paderborn Schalke 5. Der nächste Paderborner liegt am Boden! Diesmal hat es Baur nach einem Zweikampf mit Aydın erwischt. Wieder ruht die Partie. Aber auch für Baur geht es nach einer kurzen Pause weiter.

Paderborn Schalke 4. Nach den beiden kurzen Unterbrechungen rollt nun die Kugel endlich mal über eine längere Phase. Die Gäste pressen hoch und über früh Druck auf den Spitzenreiter aus.

Elversberg Nürnberg 2. Auf das obligatorische Abtasten verzichten beide Mannschaften. Zügig zieht Elversberg den ersten Angriff auf und erarbeitet sich über die rechte Seite einen Eckball. Bei diesem droht sofort Gefahr. Muhammed Damar zieht den Standard von der rechten Seite mit dem linken Fuß in Richtung Tor. Der anschließende Kopfball von Lukas Pinckert knallt an den Pfosten und von dort zur Seite.

Paderborn Schalke 2. Nach der Castaneda-Behandlungspause geht es für den Paderborner weiter. Doch direkt in der nächsten Aktion klärt SCP-Keeper Schubert gegen Sylla im Herauslaufen und bleibt auch am Boden liegen. Das geht ja munter los hier!

Elversberg Nürnberg 1. Nürnberg hat Anstoß. Die Gäste sind heute in roten Trikots gekleidet, während die Gastgeber aus dem Saarland die weißen Jerseys übergezogen haben.

Paderborn Schalke 1. Nach wenigen Sekunden geht Karaman gegen Castaneda mit einem Bodycheck hart zu Werk. Der US-Amerikaner bleibt zunächst liegen und benötigt eine Behandlung.

Elversberg Nürnberg 1. Spielbeginn

Paderborn Schalke 1. Rein geht es in dieses Flutlichtduell am verregnten Nikolaustag in Paderborn! Es hat den Tag über teilweise viel und heftig geregnet, weswegen der Platz möglicherweise früher oder später Spuren zeigen wird.

Paderborn Schalke 1. Spielbeginn

Paderborn Schalke Geleitet wird das Spiel vom Unparteiischen Dr. Robert Kampka. Der 42-Jährige leitete auch bereits das Rückspiel in der letzten Saison, als die Schalker zuhause einen 2:0-Vorsprung aus der Hand gaben und am Ende glücklich ein 3:3 erreichten. Über ein ähnliches Spektakel wären die neutralen Beobachter gleich sicherlich froh.

Elversberg Nürnberg Im Vergleich zum letzten Spieltag nehmen beide Trainer keine Veränderungen vor. Die beiden Stürmer-Positionen der Gastgeber bekleiden somit zwei Leihspieler der TSG 1899 Hoffenheim. Muhammed Damar unterstützt Top-Angreifer Fisnik Asllani (8 Tore) auf der Jagd nach weiteren Treffern. Für den 1. FC Nürnberg ruhen die Hoffnungen im Sturm vor allem auf den Schultern von Stefanos Tzimas (7 Tore), der ebenfalls nur geliehen ist (PAOK).

Paderborn Schalke Der niederländische Cheftrainer der Knappen stellt seine Mannschaft im Gegensatz zur FCK-Partie zweifach um. Kapitän Paul Seguin ist wieder fit und verdrängt Max Grüger auf die Bank, genauso wie Mehmet-Can Aydın Tomáš Kalas (Bank) in der Innenverteidigung ersetzt. Mit Emil Højlund und Christopher Antwi-Adjei sind zudem wieder zwei Akteure im Kader, welche zuletzt eine lange Zeit verletzt fehlten.

Paderborn Schalke Auf Schalke war man froh, als man zuletzt drei Spiele in Serie mal nicht verloren hat. Diese drei Spiele sollten aber nicht über die dennoch schwache Hinrunde hinwegtäuschen. So folgte im Heimspiel vor einer Woche gegen Kaiserslautern beim 0:3 direkt der nächste Dämpfer. Gegen die Roten Teufel spielten die Knappen sowas von blutleer, dass die Arena bei Abpfiff gefühlt schon halbleer gespielt wurde. Wenn es auf Schalke mal so weit ist, dann brennt der Baum schon gewaltig. Der Tabellen-14. kann im schlimmsten Fall an diesem Spieltag bis auf den vorletzten Platz abrutschen. Das würde nicht dafür sorgen, dass die Kritik an Trainer Kees van Wonderen ruhiger wird. Der Rückschlag gegen die Pfalzer wäre ausgiebig aufgearbeitet worden und es war unter der Woche eine gute Energie auf dem Trainingsplatz. Diese sollten die Schalker heute auch zwingend auf den Platz bringen, denn sonst drohen die Zeiten noch ungemütlicher zu werden. Viel weniger Energie als gegen den FCK geht zudem auch nicht.

Elversberg Nürnberg SVE-Trainer Horst Steffen erwartet im heutigen Flutlichtspiel einen starken Gegner. "Nürnberg spielt mittlerweile einen wirklich guten Fußball. In der Anfangsphase der Saison waren sie noch etwas auf der Suche nach der richtigen Formation, aber dass sie diese jetzt gefunden haben, sieht man in den Abläufen."

Elversberg Nürnberg In dieser Spitzengruppe befinden sich für viele überraschend auch die Gastgeber aus dem Saarland. Elversberg gewann zuletzt fünf von acht Zweitliga-Begegnungen und rangiert aktuell drei Zähler vor dem 1. FC Nürnberg.

Paderborn Schalke Kwasniok sieht durch den 3:1-Erfolg im Saarland keinen Grund für Veränderungen in seiner Mannschaft. Er schickt von Beginn an dieselben elf Akteure auf den Rasen wie in Elversberg. Mit Schlussmann Markus Schubert und Calvin Brackelmann finden sich auch zwei ehemalige Schalker in der Startelf.

Elversberg Nürnberg Das zwischenzeitliche Hoch der Nürnberger ist in den letzten Wochen wieder etwas abgeflacht. Die Clubberer warten seit vier Ligaspieltagen auf einen Sieg (3 Unentschieden, 1 Niederlage). Dennoch hängen die Franken am letzten Zipfel der Spitzengruppe, nur vier Zähler hinter dem Relegationsplatz.

Paderborn Schalke In der mit 15.000 Fans ausverkauften Home Deluxe Arena wollten die Paderborner weiter an ihrer starken Hinrunde arbeiten. Der aktuelle Spitzenreiter des Unterhauses, was er auch nach diesem Spieltag sein wird, egal wie die Partie heute ausgeht, ist seit fünf Ligapartie ungeschlagen und fuhr zuletzt nach Rückständen jeweils Siege gegen Nürnberg und Elversberg ein. Dementsprechend breit dürfte die Brust der Mannen von der Pader heute gegen Königsblau sein. Außerdem sind die Kwasniok-Jungs erst einmal in der 2. Liga diese Saison geschlagen worden: 0:3 in Kaiserslautern. Zuhause ist die Weste also noch weiß. "Aktuell ist bei uns eine Siegermentalität spürbar. Gerade im Zuge des Erfolges müssen wir demütig und fleißig bleiben". Ob dies heute gegen Kellerkind Schalke gelingen kann?

Elversberg Nürnberg Herzlich willkommen zum Zweitliga-Spiel zwischen Elversberg und Nürnberg!