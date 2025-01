Heidenheim St. Pauli 51. Es geht ein bisschen hitziger zu. Dankert steht sich wiederholt 50:50-Entscheidungen gegenüber, die bei einem der beiden Teams für Frust sorgen. Im Moment bleiben alle Beteiligten noch relativ ruhig.

Bayern Wolfsburg 46. Die Roten schwärmen direkt aus und Olise bedient eigentlich mustergültig den einlaufenden Kane, der zum wiederholten Mal heute Nachmittag den Ball unsauber mitnimmt und ihn nun sogar verstolpert. Der Brite hat wahrlich nicht seinen besten Tag erwischt.

Bochum Leipzig 48. Tooor für VfL Bochum, 1:3 durch Myron Boadu



Stuttgart Freiburg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Bochum Leipzig 47. Während Marco Rose in der Pause auf personelle Umstellungen verzichtet hat, schickt Dieter Hecking mit Holtmann eine frische Kraft ins Rennen. Der platzverweisgefährdete Passlack ist in der Kabine geblieben.

Kiel Hoffenheim 49. Die Holsteiner bauen das Spiel jetzt mit Elan und Druck aus der eigenen Hintermannschaft auf! Nach einem Doppelpass von Porath und Machino macht der Japaner es vor dem Sechzehnerhalbkreis mit Rechts, zirkelt das Leder aber dann doch einen guten Meter übers Lattenkreuz.

Bayern Wolfsburg 46. Unverändert kehren beide Teams auf den Platz zurück. Weiter geht's mit den zweiten 45 Minuten.

Bayern Wolfsburg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Bochum Leipzig 46. Weiter geht's mit den zweiten 45 Minuten an der Castroper Straße! Nach der bitteren zweiten Halbzeit in Stuttgart hätte Leipzig mit drei Treffern in 22 Minuten nicht besser starten können. Dieser hocheffiziente Beginn erlaubt es den Roten Bullen, phasenweise einige Kräfte zu sparen. Bochum ist nach dem verschlafenen Beginn immerhin bemüht, wehrt sich leidenschaftlich gegen eine hohe Niederlage.

Kiel Hoffenheim 48. Kiels Bernhardsson zirkelt einen hohen Ball in die Tiefen des Hoffenheimer Sechzehners. Dort läuft Harres mit dem Vollspann 15 Meter vor dem Tor in den Schuss, wird aber sofort von Akpoguma geblockt.

Bochum Leipzig 46. Einwechslung bei VfL Bochum: Gerrit Holtmann

Bochum Leipzig 46. Auswechslung bei VfL Bochum: Felix Passlack

Bochum Leipzig 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Heidenheim St. Pauli 48. Die Chance aufs 0:2! Erstmal greifen die Kiezkicker an! Guilavogui legt von rechts klasse in den Rückraum zum eingelaufenen Weißhaupt. Der zieht wuchtig ab, doch scheitert zu mittig an Müller oder dem vor ihm stehenden Eggestein. Das war ganz schwer zu erkennen, ist letztlich aber auch egal, denn Eggestein stand so oder so im Abseits.

Kiel Hoffenheim 47. Von der Mittellinie bringt Baumann einen Freistoß Richtung Kieler Strafraum. Dort rasselt Arthur Chaves aber Nicolai Remberg um und sollte langsam aufpassen, denn viel kann er sich nicht mehr erlauben.

Heidenheim St. Pauli 46. Auf zwei Positionen wechselt Frank Schmidt. Beide Flügel gehen vom Feld, dafür kommen Beck und Wanner, die bevorzugt über die Halbräume kommen. Vielleicht erhofft sich Schmidt etwas mehr Druck durchs Zentrum und mehr Flexibilität über dann hinterlaufende Außenverteidiger.

Heidenheim St. Pauli 46. Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Adrian Beck

Heidenheim St. Pauli 46. Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Sirlord Conteh

Heidenheim St. Pauli 46. Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Paul Wanner

Kiel Hoffenheim 46. Rein in den zweiten Durchgang. Es gibt keine Wechsel auf beiden Seiten!

Heidenheim St. Pauli 46. Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Léo Scienza

Heidenheim St. Pauli 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Kiel Hoffenheim 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Stuttgart Freiburg 45. +6 Halbzeitfazit:

Der VfB Stuttgart geht in der heimischen MHPArena mit 3:0 gegen den SC Freiburg in die Halbzeit. Nachdem die Stuttgarter mit einem Traumstart in die Partie gekommen sind, konnten sie in der Folge die Führung schnell ausbauen. Im Anschluss flachte die Begegnung ab. Erst mit dem Halbzeitpfiff erhöhte Woltemade vom Elfmeterpunkt auf 3:0. Die Freiburger zeigen bislang eine nahezu desaströse Vorstellung, bei der einzig ein Abseitstor in der Anfangsphase für Torgefahr sorgte. Ansonsten bestimmen die Hausherren das Geschehen, sodass die Führung auch in der Höhe völlig in Ordnung geht.

Bayern Wolfsburg 45. +6 Halbzeitfazit:

Mit 2:1 führen die Bayern zur Pause gegen Wolfsburg und damit ist der VfL richtig gut bedient. Bereits nach etwas mehr als zwei Minuten traf Sané schließlich nur die Latte, während Kane zwei gute Chancen ungenutzt ließ und ein Kimmich-Tor in der Nachspielzeit noch vom VAR aberkannt wurde. Die Niedersachsen hingegen hatten nur zwei nennenswerte Abschlüsse durch Amoura, von denen der erste auch direkt saß. Die beste Nachricht für die Grün-Weißen lautet also, dass sie nach der ersten Spielhälfte, die klar an den deutschen Rekordmeister ging, nur mit einem Tor zurückliegen und somit eigentlich noch alles drin ist. Für einen Punktgewinn an der Isar müssen sich defensiv nicht immer sortierte Wölfe dennoch merklich steigern.

Kiel Hoffenheim 45. +2 Halbzeitfazit:

Im Spiel Holstein Kiel gegen 1899 Hoffenheim steht es zur Halbzeit 0:2. Die Gäste erwischten den besseren Start und machten früh mehr in der Offensive, wenngleich die großen Chancen aber erstmal ausblieben. Bis zum Führungstreffer hatte Kiel in Form eines Fast-Eigentors von Stach (18.) die beste Chance des Spiels. Hložek stellte nach einem Einwurf von Gendrey die Führung durch einen traumhaften Volleyschuss her, wohlgemerkt zu einem Zeitpunkt, als Holstein besser in die Begegnung kam und nach vorne mehr wagte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Andrej Kramarić auf 2:0. 1899 Hoffenheim zeigt eine recht engagierte Vorstellung und hatte besonders in den Anfangsminuten mehr Spielanteile, weshalb die Führung insgesamt in Ordnung geht, aber etwas deutlicher aussieht, als der Spielverlauf es hergibt. Von den Störchen muss in der zweiten Hälfte definitiv mehr kommen, will man hier noch einen Punkt abgreifen.

Bayern Wolfsburg 45. +6 Ende 1. Halbzeit

Bayern Wolfsburg 45. +5 Zwei Minuten lang schaut sich der VAR diese Szene noch einmal an und erkennt das Tor von Kimmich jetzt wegen eines sträflichen Handspiels ab.

Stuttgart Freiburg 45. +6 Ende 1. Halbzeit

Stuttgart Freiburg 45. +5 Gelbe Karte für Philipp Lienhart (SC Freiburg)



Heidenheim St. Pauli 45. +3 Halbzeitfazit:

Nach 45 Minuten steht es zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem FC St. Pauli 0:1. Beide Teams schenken sich nichts, sind im Grunde genommen gleich auf. Einmal scheiterte Johannes Eggestein aus zweiter Reihe an Müller, auf der anderen Seite verpassten Zivzivadze und Pieringer die Flanken von Léo Scienza. Das Spiel lief so vor sich hin, als Krätzig plötzlich Saliakas in die Schulter griff und damit einen Elfmeter verschuldete. Eggestein verwandelte souverän und weil auch danach vor allem die Defensiven überzeugten, sicherte er damit direkt die Pausenführung.

Stuttgart Freiburg 45. +5 Gelbe Karte für Enzo Millot (VfB Stuttgart)



Bayern Wolfsburg 45. +3 VAR-Entscheidung: Das Tor durch J. Kimmich (Bayern München) wird nicht gegeben, Spielstand: 2:1

Der Rekordmeister legt noch vor dem Pausenpfiff nach und erhöht auf 3:1. Coman erobert auf dem linken Flügel den zweiten Ball und flankt dann hoch in die Box, wo Kimmich sich aus zehn Metern hochschraubt. Per Kopf verfehlt er das Leder zwar, aber mit seinem rechten Oberarm gibt er der Kugel genau den entscheidenden Touch mit, damit diese sich unhaltbar für Grabara ins rechte Eck dreht. Die Wolfsburger protestieren und werden zwei Minuten später vom VAR erhört, der den Treffer einkassiert.

Bochum Leipzig 45. +3 Halbzeitfazit:

Der RB Leipzig liegt zur Pause seines Rückrundenstarts beim VfL Bochum mit 3:0 vorne. Abgesehen von einem geblockten Seitfallzieher Broschinskis (3.) legten die Roten Bullen dominant los und gingen durch eine verunglückte Flanke Orbáns, die den Weg in den Heimkasten fand, in Führung (10.). Nur wenig später erhöhten sie durch einen erfolgreichen Mitteldistanzschuss Nusas (13.). Das Rose-Team blieb am Drücker und kam mit ihrer dritten Chance zu ihrem dritten Treffer: Baumgartner verwertete einen Querpass Raums aus kurzer Distanz (22.). Etwa ab der Halbstundenmarke zog sich Leipzig zurück und überließ dem Schlusslicht weite Teile des Feldes. Die Hecking-Auswahl schrammte durch einen abgefälschten Kopfball Ordets’ knapp am 1:3 vorbei (33.), verpasste in ihrer aktiven Phase aber weitere zwingende Möglichkeiten. Bis gleich!

Stuttgart Freiburg 45. +5 Tooor für VfB Stuttgart, 3:0 durch Nick Woltemade

Nahezu mit dem Halbzeitpfiff darf Nick Woltemade zum Elfmeter antreten. Er nimmt drei Meter Anlauf und schaut fast durchgehend in Richtung Florian Müller. Der Torhüter entscheidet sich aus Sicht des Schützens für die rechte Ecke, während Woltemade ins linke Eck schießt. Am Ende fliegt die Kugel halbhoch ins kleine Netz. Damit endet die erste Halbzeit.

Stuttgart Freiburg 45. +3 Ermedin Demirović wird an der Strafraumkante bedient. Der Stürmer macht die Kugel kurz fest, ehe er sich dreht und aus halblinker Position auf das lange Eck abzieht. Sein Schuss wird noch leicht abgefälscht, sodass der Ball hauchdünn rechts am Tor vorbeiläuft. Nach der anschließenden Ecke trifft Max Rosenfelder seinen Gegenspieler am Bein und so gibt es Elfmeter für den VfB!

Bochum Leipzig 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Kiel Hoffenheim 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Bayern Wolfsburg 45. +3 Den fälligen Freistoß vom rechten Flügel zieht Kimmich genau auf den Kopf von Kane, dessen Kopfstoß aus sechs Metern aber von Grabara zur Seite abgewehrt wird.

Kiel Hoffenheim 45. +2 Der Kölner Keller schaltet sich ein. Es geht um eine mögliche Abseitsstellung von Yirdimci und anschließend Kramarić, da eine neue Spielsituation vorliegen könnte. Nach einer kurzen Überprüfung bleibt der Treffer aber bestehen.

Heidenheim St. Pauli 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Heidenheim St. Pauli 45. +3 Léo Scienza flankt auf den ersten Pfosten, wo sich Gimber fast schon wegdecken muss, um den Ball mit dem Hinterkopf zu treffen. Links fliegt das Leder am Tor vorbei!

Heidenheim St. Pauli 45. +2 Es gibt noch einen Freistoß links vom Strafraum der Hamburger.

Bayern Wolfsburg 45. +2 Gelbe Karte für Joakim Mæhle (VfL Wolfsburg)

Sané nimmt auf dem rechten Flügel Fahrt auf und Mæhle, der beim Tackling das Timing vermissen lässt, legt den Nationalspieler mit einem Bodycheck, für den er die erste Gelbe Karte der Partie sieht.

Stuttgart Freiburg 45. +1 Es gibt die dritte Ecke für den Gastgeber und wieder wird es gefährlich. Am Ende fliegt ein Schuss von Enzo Millot, der noch von Demirović per Hacke abgefälscht wird, in die Arme von Florian Müller.

Bayern Wolfsburg 45. +1 Drei Tore sowie eine lange Behandlungspause von Amoura ziehen eine dreiminütige Nachspielzeit nach sich.

Kiel Hoffenheim 45. +1 Tooor für 1899 Hoffenheim, 0:2 durch Andrej Kramarić

Kramarić erhöht auf 0:2! Zunächst bekommt die Kieler Abwehr den Ball gegen Erencan Yardımcı, der von der Mittellinie angespielt wurde, nicht raus. Geschwill hält seinen Fuß in den Abschluss, lässt den Ball aber zu Kramaric abprallen. Der vernascht anschließend links im Sechzehner mit einem Haken Marko Ivezić, zieht ab und lässt den Ball vom rechten Innenpfosten ins Tor abprallen. Keine Chance für Timon Weiner, der schon in die andere Ecke unterwegs war.

Bayern Wolfsburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Bochum Leipzig 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Durchgang eins an der Castroper Straße soll um 180 Sekunden verlängert werden.

Kiel Hoffenheim 45. +1 120 Sekunden bekommen die zwei Mannschaften noch.

Kiel Hoffenheim 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Stuttgart Freiburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Heidenheim St. Pauli 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Bayern Wolfsburg 44. Abermals tauchen die Niedersachsen aus dem völligen Nichts vor dem Bayern-Tor auf und erzielen um ein Haar das 2:2. Mohamed Amoura verfehlt mit einem satten Rechtsschuss aus halbrechter Position das lange Eck aber um eine Haaresbreite.

Stuttgart Freiburg 44. Von der linken Seite gibt es einen Einwurf, den Ramon Hendriks mit einem weiten Wurf bis an den zweiten Pfosten bringt. Ermedin Demirović kommt aus sechs Metern zum Abschluss, jedoch wird der Stürmer bei seinem Vorhand gestört, sodass er keine Kontrolle über seinen Schuss erlangen kann. Am Ende fliegt der Ball rund zwei Meter rechts am Kasten von Müller vorbei.

Heidenheim St. Pauli 44. Ohne große Aufreger nähert sich dieses Spiel der Halbzeit. Nach wie vor sind beide Teams defensiv sehr, sehr aufmerksam.

Bayern Wolfsburg 43. Riesenchance Kane! Koulierakis spielt kurz vor der eigenen Grundlinie einen hohen Diagonalball, der 15 Meter vor dem eigenen Tor bei Kane landet. Das lässt der Brite sich normalerweise nicht nehmen, aber er zögert mit dem Torschuss zu lange, sodass Vavro noch zur Ecke klären kann, die dann nichts weiter einbringt.

Bochum Leipzig 43. Während eines Entlastungsangriffs will Simons in der halbrechten Spur zum durchstartenden Nusa in den Sechzehner durchstecken. Das Anspiel ist etwas zu steil geraten; Bernardo klärt ins Seitenaus, bevor es richtig brenzlig wird.

Kiel Hoffenheim 42. Sonderlich viel passiert hier so kurz vor der Halbzeit nicht, die Partie ist stellenweise zerfahren. Man merkt, dass Abstiegskampf hier das Stichwort ist.

Bayern Wolfsburg 42. Jetzt verliert Wimmer sehr leicht den Ball im Aufbauspiel, aber die Münchner spielen es über Kane etwas zu umständlich aus und müssen dann sogar noch aufpassen, nicht in einen Konter zu laufen. Laimer und Kimmich vereiteln aber den direkten Gegenstoß.

Kiel Hoffenheim 41. Jetzt ist mal Kiels Shootingstar Phil Harres etwas länger mit dem Ball unterwegs, doch die Effizienz des Jungspunds hat sich zu den Profis der TSG rumgesprochen und so wird er früh in der eigenen Hälfte von Stach und Bischof getackled - und das erfolgreich.

Stuttgart Freiburg 42. Nick Woltemade lässt sich bis tief in die eigene Hälfte fallen, um mehr Bindung zu bekommen. Rund zehn Meter vor dem Strafraum tanzt er gleich zwei Gegenspieler aus und hält die Kugel in den Reihen der Schwaben.

Heidenheim St. Pauli 41. Irvine begeht ein Offensivfoul an Kerber. Der Heidenheimer bekommt schon den dritten Schlag ab. In der Pause muss er sich wahrscheinlich ein bisschen kühlen lassen.

Bochum Leipzig 42. Passlack nimmt Raum den Ball auf dem rechten Offensivflügel ab und steckt in den Sechzehner zu Bero durch. Der lässt sich vor einem möglichen Pass nach innen mit recht einfachen Mitteln von Vermeeren abkochen.

Kiel Hoffenheim 40. Uff! Eine Flanke aus dem linken Halbfeld von Prass kommt gefährlich in den Kieler Sechzehner. Dort kommt Timon Weiner etwas zu früh aus dem Kasten, letztlich segelt die Kugel aber zwischen dem einköpfbereiten Andrej Kramarić und Finn Porath durch ins Aus.

Stuttgart Freiburg 40. Auch der VfB Stuttgart ist nun fehleranfälliger und so findet nicht mehr jeder Pass einen Mitspieler.

Kiel Hoffenheim 39. Aua! Nach einem harten Bodycheck von Chaves von der Seite bleibt Lasse Rosenboom erstmal auf dem Rasen liegen. Der Verteidiger der Gäste hat schon Gelb und läuft damit auf ganz dünnem Eis, darf aber erstmal weitermachen.

Bayern Wolfsburg 39. Tooor für Bayern München, 2:1 durch Michael Olise

Die Bayern setzen nach und erzwingen nun das 2:1, bei dem Grabara allerdings tatkräftig mithilft. Wolfsburg bekommt das Leder nicht weg und mit hohem Pressing erobert Sané den Ball im gegnerischen Drittel, wo Olise parallel zum Tor zum Dribbling ansetzt und dann aus 18 Metern mit links abzieht. Der Flachschuss kommt weder übermäßig platziert noch mit bedingungsloser Wucht. Grabara, der rechtzeitig unten ist, rutscht der Abschluss aber durch die Hände hindurch. Ein ziemliches Kullertor. Den Roten ist das aber natürlich egal.

Bochum Leipzig 39. Wittek mit der Direktabnahme! In den Nachwehen einer Ecke wandelt der VfL-Kapitän einen aufspringenden Ball am linken Strafraumeck in einen Volleyschuss per linkem Spann um. Der fliegt aber eher in Richtung Eckfahne.

Stuttgart Freiburg 38. Vincenzo Grifo geht nach über 37 gespielten Minuten erstmals in Richtung der Eckfahne und darf einen Eckstoß in die Mitte bringen. Im Zentrum findet er jedoch keinen Abnehmer, sodass keine Gefahr für den Kasten von Alexander Nübel aufkommt.

Bayern Wolfsburg 37. Die Münchner übernehmen zunehmend wieder die Initiative. Jetzt ist es Olise, der über rechts durch ist und mit einer etwas zu hohen Flanke Kane am zweiten Pfosten findet. Der bekommt den schwer zu verarbeitenden Ball aber nicht kontrolliert genug gedrückt, der dann ein gefundenes Fressen für Grabara ist. Keine Gefahr.

Heidenheim St. Pauli 38. Gelbe Karte für James Sands (FC St. Pauli)

Einen tiefen Flankenversuch blockt Sands mit dem ausgefahrenen Arm, weshalb er Gelb sieht. Die Chance hat er damit aber effektiv unterbunden, denn der fällige Freistoß bringt nichts ein.

Heidenheim St. Pauli 37. Im Hinspiel hinterließ St. Pauli lange Zeit den besseren Eindruck. Auch heute wirken sie hinten grundsätzlich sicherer und vorne gefährlicher als der Gegner. Mal schauen, ob Heidenheim vor dem Tor so effizient wie zum Saisonauftakt ist.

Kiel Hoffenheim 37. Die bringt Bernhardsson mit Wucht auf den zweiten Pfosten, wo aber auch Oliver Baumann ist - und sicher zupackt.

Bochum Leipzig 36. Bochum hält den Schwerpunkt des Geschehens in diesen Minuten jenseits der Mittellinie, wird bisher aber nur mit hohen Bällen richtig gefährlich. Sissoko dribbelt durch das Zentrum und schießt aus vollem Lauf und 20 Metern weit links am Kasten vorbei.

Kiel Hoffenheim 37. Nur auf Kosten eines Eckballs lässt sich Bernhardsson stoppen! Er zieht von rechts ins Zentrum, überläuft im Sechzehner Tom Bischof und Alexander Prass und will dann ins Zentrum querlegen. Dort bereinigt Akpoguma die Situation und ermöglicht Kiel den Standard.

Bayern Wolfsburg 35. Wimmer tritt Goretzka kurz vor dem eigenen Strafraum um. Das bringt dem Rekordmeister einen gefährlichen Freistoß aus 22 Metern halblinker Position ein. Kimmich und Olise stehen bereit. Letzterer nimmt dann mit links auch Maß aufs linke obere Eck, aber Grabara steht gut und faustet das Geschoss entschlossen zur Seite weg.

Kiel Hoffenheim 35. Und weil Hoffenheim sehr kompakt verteidigt, sieht Kiel sich gezwungen, es mal aus der Ferne zu probieren. Das denkt sich in diesem Fall auch Magnus Knudsen und haut mit seinem satten Schuss aus 25 Metern das Leder in die dritte Etage.

Stuttgart Freiburg 35. Aktuell plätschert die Partie vor sich hin. Während das Team von Julian Schuster keine Torgefahr kreieren kann, ruhen sich die Hausherren auf dem Polster einer Zwei-Tore-Führung aus.

Kiel Hoffenheim 33. Kiel kommt über Machino von der linken Seite. Der Japaner schaut sich um und will flanken, wird dann aber von Arthur Chaves rechtzeitig gestellt.

Bochum Leipzig 33. Ordets mit der Großchance zum 1:3! Witteks scharfe Eckstoßflanke von der rechten Fahne lässt der aufgerückte Abwehrmann über den Kopf in Richtung kurzer Ecke gleiten. Den noch von Baumgartner berührten Ball pariert Gulácsi klasse mit der linken Hand.

Bayern Wolfsburg 33. Die Dominanz der Roten ist seit dem Gegentor ein Stück weit passé. Das gefällt auch Vincent Kompany nicht, der seine Reservisten zum Warmmachen schickt.

Heidenheim St. Pauli 34. Treu gegen Müller! Flach rollt die Flanke von rechts durch den kompletten Strafraum der Hausherren. Treu läuft entgegen, zieht wuchtig ab, doch scheitert links am sich breit machenden Müller!

Kiel Hoffenheim 31. Wieder ist Vorsicht bei den Hausherren geboten, denn Gendrey tritt zum Einwurf an. Aber diesmal kommt Finn Porath mit dem Kopf heran und bugsiert die Pille aus der Box.

Stuttgart Freiburg 32. Nach über einer halben Stunde scheinen die Freiburger noch immer nicht vollends in der Partie angekommen zu sein. Sowohl die Offensivaktionen als auch die Zweikampfführung lassen zu wünschen übrig.

Bochum Leipzig 31. Durch eine längere Ballbesitzphase holt sich der Ruhrpottklub etwas Sicherheit, wobei ihm diese durch einen leichten Rückzug des Gasts auch gewährt wird.

Heidenheim St. Pauli 32. Jetzt darf Heidenheim ein bisschen nach vorne schieben, wo jedoch die Ideen ausgehen. So schlägt Mainka einen langen Ball auf den im Abseits stehenden Pieringer. An der Seitenlinie geht die Fahne hoch.

Bayern Wolfsburg 30. Mæhle erläuft sich noch einen starken Diagonalball auf dem linken Flügel. Im Zentrum lauert wieder der quirlige Amoura, aber Laimer ist zur Stelle und trennt Mæhle mit einem sauberen Tackling vom Ball, ehe der VfL zum zweiten Abschluss der Partie kommt.

Stuttgart Freiburg 29. VAR-Entscheidung: Das Tor durch E. Demirović (VfB Stuttgart) wird nicht gegeben, Spielstand: 2:0

Ganz viel Glück für den Sportclub! Leweling bringt eine Flanke von der linken Seite auf den zweiten Pfosten, von wo Demirović aus rund zwei Metern mit der linken Schulter die Kugel über die Linie drücken kann. Allerdings liegt eine Abseitsposition bei der Entstehung vor, sodass der Treffer zurückgenommen wird. Demirović war mit seiner linken Hacke um wenige Zentimeter in der verbotenen Zone.

Kiel Hoffenheim 28. Interessanter Fakt am Rande: Es ist das erste Pflichtspiel unter Christian Ilzer, in dem 1899 Hoffenheim 1:0 in Führung geht.

Heidenheim St. Pauli 29. Mit der Führung im Rücken wirkt das Spiel der Gäste nochmal deutlich souveräner. Man hält den Gegner effektiv vom Tor oder sogar aus der eigenen Hälfte fern und lauert auf eigene Angriffe.

Stuttgart Freiburg 28. Jamie Leweling bekommt auf dem linken Flügel die Kugel und treibt das Leder bis an die Strafraumkante. Von dort hebt er den Ball auf den zweiten Pfosten, wo Enzo Millot in den Rücken der Abwehr mit dem Kopf zurücklegt und Ermedin Demirović sofort aus 13 Metern abschließt. Sein Schuss wird jedoch im letzten Augenblick noch geblockt.

Kiel Hoffenheim 27. Wie reagiert Marcel Rapp auf den Rückstand? Bis hierhin hat Holstein das nicht mal schlecht verteidigt und hatte auch die beste Chance der Partie, aber alles in allem geht die Führung zum jetzigen Zeitpunkt auch in Ordnung.

Bochum Leipzig 28. Fast alles geht im Leipziger Vorwärtsgang über den linken Flügel. Dort ist Raum deutlich auffälliger als sein Gegenüber Seiwald. Der Ex-Hoffenheimer steht schon bei zwei Vorlagen.

Bayern Wolfsburg 27. Auf der anderen Seite wird Kane in guter Position angespielt. Aus der Drehung heraus legt er sich das Leder dann aber gut einen Meter zu weit vor, sodass der Angriff im Sand verläuft. Bei präziserer Ballmitnahme wäre der Weg für den Goalgetter sonst frei gewesen.

Kiel Hoffenheim 26. Tooor für 1899 Hoffenheim, 0:1 durch Adam Hložek

Die Führung für die TSG! So fiel der Treffer: Nach einem weiten Einwurf von Gendrey von der rechten Seite in die Box nimmt der ehemalige Leverkusener den Ball auf artistische Art und Weise per Volleyschuss mit dem Vollspann. Weil Nicolai Remberg die Kugel mit der Schulter unberechenbar für Weiner abfälscht, hat dieser keine Chance, die Kugel abzuwehren und muss nach etwas weniger als einer halben Stunde hinter sich greifen.

Stuttgart Freiburg 25. Angelo Stiller sitzt erneut auf dem Rasen und auch in diesem Fall muss das medizinische Personal auf das Feld eilen.

Bayern Wolfsburg 24. Tooor für VfL Wolfsburg, 1:1 durch Mohamed Amoura

Aus dem buchstäblichen Nichts gelingt den Gästen nun mit ihrem ersten Abschluss überhaupt der Ausgleich zum 1:1. Wimmer bedient den am Strafraum lauernden Gerhardt, der von gleich drei Gegenspielern attackiert wird, die Kugel aber sehenswert behauptet und mit etwas Glück und Zutun von Goretzka den Ball auf Amoura weiterleitet. Der fackelt aus 15 Metern nicht lange und versenkt den platzierten und druckvollen Rechtsschuss unhaltbar für Neuer bei freier Schussbahn im rechten unteren Eck. Alles wieder offen.

Bochum Leipzig 25. Nach den starken Auftritten vor Weihnachten und in der letzten Woche dürfte es für Bochum heute nur um die Verhinderung einer echten Klatsche gehen. Die höchsten Pleiten des VfL in dieser Saison sind bisher das 0:5 gegen die Bayern und das 2:7 in Frankfurt.

Bayern Wolfsburg 23. Davies zieht vom linken Flügel nach innen und sucht den Abschluss aufs kurze Eck, aber Grabara ist per Fußabwehr zur Stelle. Der frontal nach vorne geblockte Ball landet dann bei Kimmich, der aus kompliziertem Winkel aus der zweiten Reihe den Nachschuss dann aber deutlich über die Querlatte hinweg jagt.

Heidenheim St. Pauli 25. Tooor für FC St. Pauli, 0:1 durch Johannes Eggestein

Kein Problem für Eggestein! Der Stürmer schießt wuchtig links ein, während Müller nach rechts wegspringt. 0:1!

Stuttgart Freiburg 23. Vagnoman bekommt einen Seitenwechsel von über 50 Metern genau in den Fuß gespielt, sodass er die Kugel bis knapp an die Strafraumkante vorantreiben kann. Sein Steckpass auf Enzo Millot ist jedoch etwas zu stark dosiert, sodass das Leder ins Toraus rollt.

Kiel Hoffenheim 23. Gelbe Karte für Arthur Chaves (1899 Hoffenheim)

Sehr energisch, etwas zu viel für den Geschmack von Felix Brych, geht Chaves mit einer frontalen Grätsche gegen Max Geschwill zu Werke und lässt den Verteidiger der Kieler über die Sense springen. Das gibt die erste Gelbe des Spiels.

Heidenheim St. Pauli 24. Es gibt Elfmeter für St. Pauli! Das ist nicht klug von Krätzig, der hinter Saliakas herläuft und kurz in die Schulter vom Hamburger greift. Sofort geht Saliakas zu Boden und holt damit den Strafstoß heraus!

Kiel Hoffenheim 21. Zwanzig Minuten sind gespielt! Hoffenheim ist die spielerisch aktivere Mannschaft, aber die beste Chance des Spiels hatte Holstein Kiel vor wenigen Minuten.

Heidenheim St. Pauli 22. Nächste Gelegenheit für die Hausherren! Wieder flankt Scienza und findet gleich zwei Mitspieler. Allerdings nimmt mit Budu Zivzivadze der schlechter postierte Stürmer den Kopfball, statt für den hinter ihm einspringenden Pieringer durchzulassen. So fliegt die Kugel im hohen Bogen übers Tor.

Stuttgart Freiburg 21. Mathias Ginter bleibt nach einem Zweikampf am Boden liegen und muss behandelt werden. Der Freiburger zieht seinen linken Schuh aus und humpelt kurz darauf vom Platz. Für den 30-Jährigen geht es nicht weiter und er wird durch Philipp Lienhart ersetzt. Das ist natürlich extrem bitter für die Gäste.

Bochum Leipzig 22. Tooor für RB Leipzig, 0:3 durch Christoph Baumgartner

Effiziente Sachsen lassen das Ruhrstadion verstummen! Nach einem weiteren kurz ausgeführten Freistoß schickt Baku Raum auf links an die Grundlinie. Der Ex-Hoffenheimer passt flach in den Fünfmeterraum. Baumgartner ist vor Keeper Drewes am Ball und verlängert mit dem rechten Fuß in die lange Ecke.

Bayern Wolfsburg 20. Tooor für Bayern München, 1:0 durch Leon Goretzka

Der FCB geht mit 1:0 in Führung! Nach einem Wolfsburger Abschlag gewinnt Kim im Zentrum gegen Nmecha den Ball und bedient sofort Kimmich, der Goretzka im Zentrum auf die Reise schickt. Der hat zwar zwei Gegenspieler vor sich, aber keiner greift den Mittelfeldmotor an, der aus 19 Metern daher einfach mal mit rechts abzieht. Der sehr überlegte und platzierte Abschluss passt perfekt ins linke untere Eck. Grabara streckt sich vergeblich.

Bayern Wolfsburg 19. Auch der VAR schenkt dem vermeintlichen Foul an Kane keine Beachtung. Weiter geht's.

Kiel Hoffenheim 19. Ecke Nummer zwei hat dann aber keine brenzlige Situation für die Gäste zur Folge.

Stuttgart Freiburg 20. Einwechslung bei SC Freiburg: Philipp Lienhart

Stuttgart Freiburg 20. Auswechslung bei SC Freiburg: Matthias Ginter

Bochum Leipzig 20. Gelbe Karte für Felix Passlack (VfL Bochum)

Passlack räumt Nusa unweit der Mittellinie mit einer seitlichen Grätsche unsanft ab. Die zweite Gelbe Karte gegen einen VfL-Akteur ist fällig.

Heidenheim St. Pauli 19. Gute Flanke von Scienza. Im Zentrum kommt Zivzivadze jedoch nicht rechtzeitig zum Sprung und am zweiten Pfosten kommt Conteh zwei Schritte zu spät. Damit verpufft die Chance.

Bayern Wolfsburg 18. Coman ist über links durch, arbeitet sich bis zur Grundlinie vor und findet dann im Zentrum Kane. Der muss es aus elf Metern unter Bedrängnis per Direktabnahme versuchen. Sein Linksschuss geht zwar deutlich drüber, allerdings bekommt er zuvor auch von Koulierakis einen heftige Treffer gegen das Sprunggelenk ab. Die Münchner fordern Elfmeter, aber der Schiedsrichter entscheidet auf Abstoß für Wolfsburg.

Kiel Hoffenheim 18. Die wird brandgefährlich! Die Ecke von Bernhardsson kommt hoch an den ersten Pfosten, wo Marko Ivezic und Anton Stach zum Ball gehen. Der Kieler Verteidiger ist aber nicht mehr selbst dran und so wird Stachs Abnwehraktion mit der Brust fast zum Eigentor, was aber Baumann, der nach rechts unten abtaucht, mit einer Parade verhindert. Noch eine Ecke!

Bochum Leipzig 19. In den bisherigen vier von Dieter Hecking verantworteten Heimspielen hat der VfL nur zwei Gegentore zugelassen. Nun hat es nicht einmal eine Viertelstunde gedauert, ehe Schlussmann Drewes den Ball zweimal aus dem Netz holen musste.

Kiel Hoffenheim 17. Jetzt mal die Störche in der Vorwärtsbewegung: Finn Porath sprintet links an der Seitenlinie entlang und kann gegen Anton Stach immerhin einen Eckball für die Gastgeber rausholen!

Bayern Wolfsburg 16. Eine Viertelstunde ist rum und auch wegen der längeren Behandlung von Amoura, der inzwischen wieder rund läuft, ist dem Match zuletzt das Tempo ein wenig abhanden gekommen. Die Wölfe schaffen es, die Bayern in Mittelfeldgeplänkel und Klein-Klein zu verstricken und damit effektiv vom eigenen Sechzehner fernzuhalten.

Heidenheim St. Pauli 17. Der fällige Eckstoß der Kiezkicker bringt nichts ein, allerdings bleibt St. Pauli in der Offensive.

Kiel Hoffenheim 16. Mit einem kurzen Lupfer schickt Prass links an der Strafraumbegrenzung der Hausherren Kramaric ins Laufduell, doch in dieser Auseinandersetzung bleibt Nicolai Remberg durch Nachsetzen Sieger und kann sogar noch einen Abstoß herausholen.

Heidenheim St. Pauli 16. Vielleicht aus der Distanz! Eggestein fasst sich einfach mal ein Herz, haut das Leder aus 25 Metern aufs flache rechte Eck, doch scheitert am gut reagierenden Müller!

Stuttgart Freiburg 17. Tooor für VfB Stuttgart, 2:0 durch Ermedin Demirović

Der anschließende Freistoß wird zu einer Ecke geklärt, die als Ausgangssituation für das 2:0 dient. Nachdem die Flanke der Ecke unzureichend geklärt werden kann, bekommt Angelo Stiller rund acht Meter vor der Grundlinie wieder das Leder auf der rechten Seite. Er nimmt kurz den Kopf hoch und bringt eine Hereingabe auf den zweiten Pfosten. Dort läuft Ermedin Demirović ein und kann aus sechs Metern auf Höhe des linken Pfostens zum Kopfball ansetzen. Er drückt die Kugel links unten aufs Tor und Florian Müller ist völlig chancenlos.

Bochum Leipzig 16. Wegen einer vermuteten Abseitsstellung von Baumgartner ist der Treffer noch etwa anderthalb Minuten durch den VAR geprüft worden, Er hat aber Bestand.

Stuttgart Freiburg 15. Gelbe Karte für Patrick Osterhage (SC Freiburg)

Leweling nimmt auf Höhe der Mittellinie Fahrt auf und kreuzt rund acht Meter vor dem Sechzehner Osterhage, der den Stuttgarter leicht am Bein berührt. Nachdem der Pfiff ertönt, gibt es die Gelbe Karte für den Mittelfeldspieler der Freiburger und einen Freistoß.

Bayern Wolfsburg 13. Mohamed Amoura knickt im Rahmen eines ergebnislosen Sprints in die Tiefe ohne Gegnerkontakt um und muss lange auf dem Platz behandelt werden. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Nach gut zweiminütiger Pause scheint es aber fürs Erste doch weiterzugehen.

Stuttgart Freiburg 14. Nach einer hochdramatischen Anfangsphase ist nun deutlich mehr Ruhe im Spiel. Der VfB Stuttgart hält das Leder in großem Abstand zum eigenen Tor, ohne jedoch selbst gefährlich zu werden. Die Freiburger hingegen begehen viele Aufbaufehler, sodass man selbst ebenfalls nicht gefährlich werden kann.

Heidenheim St. Pauli 14. Leider findet die Partie bisher in erster Linie zwischen den Strafräumen statt. Beide Teams verteidigen sehr konzentriert, wodurch nur wenige Lücken entstehen.

Kiel Hoffenheim 13. Ungeachtet der Tatsache, dass die Störche offensiv noch nicht wirklich für Impulse sorgen und Nadelstiche setzen können, peitschen die Fans der Schleswig-Holsteiner ihre Mannschaft leidenschaftlich nach vorne.

Bochum Leipzig 13. Tooor für RB Leipzig, 0:2 durch Antonio Nusa

Leipzig legt schnell nach! Baumgartner verpasst an der halblinken Sechzehnerkante zwar eine saubere Ablage für Simons. Der Ball landet aber bei Nusa, der aus 17 Metern trocken mit dem rechten Spann abzieht. Der wuchtige Schuss schlägt in der flachen halblinken Ecke ein.

Bochum Leipzig 12. Durch den fünften Saisontreffer des Ungarn kehren die Sachsen auf den vierten Tabellenplatz zurück, den sie durch die frühe Stuttgarter Führung gegen Freiburg verloren haben.

Kiel Hoffenheim 11. Hoffenheim legt nach. Nach einem Querpass zu Moerstedt an die Fünferlinie legt dieser vor dem herauskommenden Weiner zurück zu Alexander Prass, der aus dem Rückraum dann aber deutlich links am Tor vorbei schießt.

Stuttgart Freiburg 12. Der anschließende Freistoß auf über 30 Metern Torentfernung segelt zwar in den Strafraum, jedoch kann kein Freiburger die Kugel erreichen und so geht es mit Abschlag für Nübel weiter.

Bayern Wolfsburg 10. Die Bayern spielen sehr geduldig und lauern darauf, dass sich weitere Lücken ergeben. Dabei agieren die Roten extrem dominant und lassen praktisch überhaupt kein Gegenspiel zu. Die Wölfe schaffen es bei ihren raren Balleroberungen kaum über die Mittellinie hinaus.

Kiel Hoffenheim 9. Und der nächste Abschluss der TSG! Beginnend bei Andrej Kramarić, der die Kugel an die Box hebt, verlängert Hložek mit dem Kopf zu Max Moerstedt, der vom Punkt per Volleyschuss draufhaut und genau in die Arme von Timon Weiner schießt.

Stuttgart Freiburg 11. Gelbe Karte für Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)

Josha Vagnoman geht in der eigenen Hälfte rund 20 Meter vor dem eigenen Strafraum völlig übermütig mit einem gestreckten Bein in einen Zweikampf mit Osterhage und sieht für diese Aktion Gelb.

Bochum Leipzig 10. Tooor für RB Leipzig, 0:1 durch Willi Orbán

Orbán bringt die Roten Bullen nach vorne! Der infolge eines kurz ausgeführen Freistoßes durch Raum an die linke Sechzehnerlinie geschickte Kapitän will eigentlich flanken. Der Ball rutscht ihm aber über den Schlappen und segelt über Keeper Drewes hinweg auf die lange Ecke. Von Innenpfosten springt er in die Maschen.

Heidenheim St. Pauli 10. Die Flanke rutscht durch! Von links segelt der Ball weit durch den Strafraum, über die Abwehr hinweg, bis auf den Fuß des durchgelaufenen Manolis Saliakas. Aus vollem Lauf jagt er den Ball weit übers Tor!

Kiel Hoffenheim 9. Jetzt sind die ersten zehn Minuten fast rum. Die TSG hat etwas mehr vom Spiel und macht mehr in der Offensive, während die Störche auf Umschaltmomente lauern und noch nicht hoch pressen.

Heidenheim St. Pauli 9. Es sieht ganz so aus, als sei Schöppner speziell für die Manndeckung von Jackson Irvine abbestellt worden.

Bochum Leipzig 9. Gelbe Karte für Matúš Bero (VfL Bochum)

Bero steigt Simons während eines Leipziger Gegenstoßes seitlich in die Beine. Das taktische Vergehen ahndet Schiedsrichter Robert Hartmann mit der Gelbe Karte. Da es für Bero die fünfte in der laufenden Saison ist, fehlt er am nächsten Samstag in Mönchengladbach.

Kiel Hoffenheim 8. Adam Hložek sprintet energisch auf der rechten Seite in Richtung Torauslinie, flankt dann hoch ins Zentrum - etwas zu hoch, denn das Leder segelt auf der anderen Seite ins Seitenaus, ohne dass einer der Mitspieler die Chance gehabt hätte, den Kopfballabschluss zu suchen. Da war mehr drin, aber die Marschrichtung bei den Gästen scheint schon mal zu stimmen.

Stuttgart Freiburg 9. Angelo Stiller bekommt im Luftzweikampf einen Ellenbogen ins Gesicht und bleibt auf dem Rasen liegen. Nach einer kurzen Behandlungspause geht es für den Stuttgarter jedoch weiter.

Bochum Leipzig 8. Infolge eines durchgerutschten Anspiels Raums aus dem linken Mittelfeld umkurvt Baumgartner im Strafraumzentrum den herauslaufenden Torhüter Drewes und schiebt dann in den leeren Kasten ein. Die Fahne des Assistenten geht in diesem Moment hoch: Der Österreicher hat einen Meter im Abseits gestanden.

Bayern Wolfsburg 7. Kim bedient Olise, der für Kane prallen lässt. Der wiederum schickt sofort Coman auf die Reise. Der starke Pass landet direkt im Lauf des Franzosen, der aus 13 Metern jedoch im Eins-gegen-Eins an einer starken Fußabwehr von Grabara scheitert. Ein möglicher Treffer hätte allerdings auch überprüft werden müssen. Zumindest hebt der Linienrichter die Fahne.

Heidenheim St. Pauli 8. Nach dem Freistoß lässt sich Luca Kerber behandeln. Das sieht im ersten Moment überhaupt nicht gut aus, ehe er plötzlich auf die Beine springt, einige Schritte humpelt und schließlich aufs Feld zurückläuft.

Kiel Hoffenheim 7. Nach einem Chipball hinter die Kette von Nicolai Remberg ist Alexander Bernhardsson links fast frei vor Oliver Baumann durch, aber Alexander Prass wirft sich riskant in den Spieler und bereinigt die Situation regelkonform.

Stuttgart Freiburg 7. Die Stuttgarter versuchen, die Partie mit eigenem Ballbesitz wieder zu beruhigen. Der Sportclub jagt dem Ball jedoch nach und zwingt die Gastgeber zu Fehlern.

Heidenheim St. Pauli 7. Letztlich tippt Krätzig nur kurz an, sodass Léo Scienza die Kugel mit rechts vors Tor zirkeln darf. Pieringer steigt hoch, doch setzt das Leder unter Bedrängnis übers Tor.

Stuttgart Freiburg 5. Wieder zappelt der Ball im Netz! Nach einem Freistoß von Vincenzo Grifo aus dem rechten Halbfeld taucht Max Rosenfelder ganz allein vor Alexander Nübel auf und köpft aus acht Metern links unten ins Tor. Der Torhüter des VfB reagiert nicht und holt bereits die Kugel aus dem Netz. Dann geht jedoch die Fahne des Schiedsrichterassistenten hoch und der vermeintliche Ausgleichstreffer zählt aufgrund einer Abseitssituation nicht. Verrückter Beginn in der MHPArena.

Kiel Hoffenheim 5. Nachträglich noch eine kurzfristige Änderung in der Anfangsformation bei Holstein Kiel: Offenbar hat sich Timo Becker beim Warmmachen verletzt, denn statt ihm verteidigt Marko Ivezić neben Max Geschwill und David Zec.

Heidenheim St. Pauli 6. Im rechten Halbfeld holt Scienza einen Freistoß heraus. Der Gefoulte und Krätzig legen sich den Ball zurecht.

Bochum Leipzig 6. Die Sachsen verzeichnen in den ersten Minuten klare Ballbesitzvorteile, suchen die Wege in die Tiefe aber noch vergeblich. Das Hecking-Team arbeitet von Anfang an konzentriert und geschlossen gegen den Ball.

Bayern Wolfsburg 4. Und noch einmal geraten für Gäste früh unter Druck. Dieses Mal ist es Kane, der aus halblinker Position aufs kurze Eck abzieht. Grabara kann nur frontal nach vorne abwehren, wo Olise aber den Nachschuss knapp verpasst.

Kiel Hoffenheim 4. Kramaric spielt links auf dem Flügel Alexander Prass frei. Der kann dann in Strafraumnähe von der Grundlinie ins Zentrum geben, wo aber Erencan Yardımcı das Leder nicht unter Kontrolle bekommt.

Bayern Wolfsburg 3. Latte für die Bayern! Leroy Sané tankt sich auf dem rechten Flügel gegen gleich drei Gegenspieler durch, zieht dann an Joakim Mæhle vorbei nach innen und zieht aus 17 Metern zentraler Position mit links ab. Der Abschluss, der nach tollem Solo einen Treffer verdient gehabt hätte, klatscht jedoch nur an die Querlatte.

Bochum Leipzig 3. Die erste Annäherung gehört dem VfL! Passlacks hohe Hereingabe von der rechten Außenbahn senkt sich auf der fernen Strafraumseite. Broschinski probiert sich aus acht Metern mit einem Seitfallzieher, der gegen gegen Klostermanns Rücken fliegt.

Stuttgart Freiburg 2. Tooor für VfB Stuttgart, 1:0 durch Anthony Rouault

Der anschließende Eckball wird von Stiller auf den ersten Pfosten getreten. Dort steigt Anthony Rouault hoch und lässt die Kugel über den Scheitel rutschen. Somit verlängert er den Ball von der Fünfmeterraumkante auf den zweiten Pfosten, wo es schlussendlich auch einschlägt. Ein Start nach Maß für die Hausherren.

Heidenheim St. Pauli 3. Zu Beginn haben die Gäste mehr Ballbesitz, drängen in die Hälfte von Heidenheim. Zu einer Chance reicht es noch nicht.

Kiel Hoffenheim 2. Die TSG sucht früh den Zug nach vorne, hat sich über Kramaric schon zwei Ecken herausgespielt. Beide verpuffen aber ohne einen Schuss auf den Kasten von Timon Weiner.

Stuttgart Freiburg 2. In den Anfangsmomenten zeigt der VfB sofort, in welche Richtung heute gespielt werden soll. Nick Woltemade wird halbrechts an der Strafraumkante angespielt, der den Ball abschirmt und aus der Drehung abschließt. Sein Schuss auf das kurze Eck kann Florian Müller über die Latte lenken.

Kiel Hoffenheim 1. Für die Einhaltung der Regeln ist heute und hier Dr. Felix Brych zuständig, der dabei Unterstützung von Mitja Stegemann und Nikolai Kimmeyer bekommt. Vierter Offizieller ist Sven Jablonski und im Kölner Videokeller ist Tobias Stieler für die kniffligen Szenen verantwortlich.

Bayern Wolfsburg 1. Anpfiff an der Isar. Die Hausherren treten ganz in Rot an, die Gäste aus Niedersachsen sind in Weiß gekleidet. Los geht's.

Bayern Wolfsburg 1. Spielbeginn

Heidenheim St. Pauli 1. St. Pauli stößt an. Die Kugel rollt in der Ostalb. Und ab geht die wilde Fahrt!

Bochum Leipzig 1. Bochum gegen Leipzig – Durchgang eins an der Castroper Straße läuft!

Kiel Hoffenheim 1. Der Ball rollt! Hoffenheim in den neongelben Auswärtstrikots stößt gegen die in altbekanntem Blau spielenden Störche an.

Stuttgart Freiburg 1. Das Spiel beginnt! Die Hausherren tragen ihre altbekannten weißen Trikots mit rotem Bruststreifen. Die Gäste agieren in Schwarz.

Bochum Leipzig 1. Spielbeginn

Heidenheim St. Pauli 1. Spielbeginn

Kiel Hoffenheim 1. Spielbeginn

Stuttgart Freiburg 1. Spielbeginn

Bochum Leipzig Die Mannschaften haben das Grün betreten.

Kiel Hoffenheim Die Teams machen sich bereit zum Einlaufen auf den Rasen im Holstein-Stadion. Gleich geht's los!

Heidenheim St. Pauli Beide Teams treten aus den Katakomben hinaus auf den Rasen. Es dauert nicht mehr lange!

Heidenheim St. Pauli Den Abstiegskampf begleitet der international erfahrene Bastian Dankert. Dem 44-jährigen Rostocker assistieren die Linienrichter René Rohde und Marcel Unger.

Stuttgart Freiburg Aus den letzten zehn direkten Pflichtspielduellen zwischen dem VfB und dem Sportclub verließen die heutigen Gäste sieben Partien als Sieger. Dem stehen lediglich drei Erfolge der Schwaben gegenüber. Das letzte Unentschieden liegt übrigens fast sechs Jahre zurück. Am 3. Februar 2019 gab es letztmals eine Punktteilung beim 2:2 in Stuttgart. Eine Begegnung zwischen beiden Mannschaften ohne einen Treffer gab es bislang erst einmal in 52 Aufeinandertreffen. Am 16. Dezember 2000 trennte man sich torlos.

Heidenheim St. Pauli Auch Alexander Blessin wechselt auf drei Positionen, allerdings nur aus Leistungs- und Belastungsgründen. So sitzen Daniel Sinani, Carlo Boukhalfa und Oladapo Afolayan erstmal an der Seitenlinie. Das Trio wird durch James Sands, Johannes Eggestein und Noah Weißhaupt ersetzt. Vor allem Neuzugang Weißhaupt konnte unter der Woche als Einwechsler gegen Bochum überzeugen.

Kiel Hoffenheim Beiden Teams kann ein Sieg übrigens sehr nachhaltig helfen - zum Einen, weil man hier auf den jeweiligen Tabellennachbarn trifft und zum Anderen, weil mit St. Pauli und Heidenheim die unmittelbare Konkurrenz ebenso aufeinandertrifft. Kiel könnte mit einem Sieg zum ersten Mal seit dem dritten Spieltag die direkten Abstiegsränge verlassen, während Hoffenheim mit einem Dreier den Relegationsplatz verlässt.

Kiel Hoffenheim Werfen wir einen Blick in den Rückspiegel - und zwar nur einen sehr kurzen Blick, denn so viel gibt es zur Historie der beiden Mannschaften gar nicht zu erzählen. Die beiden bisherigen Pflichtspiele zwischen Kiel und Hoffenheim konnten die heutigen Gäste für sich entscheiden, zuletzt das Hinspiel, welches auch das erste Kieler Bundesligaspiel war. Drei Treffer von Andrej Kramarić sorgten für einen 3:2-Heimsieg der TSG. Im Kraichgau hätte ganz bestimmt niemand etwas dagegen, dieses Erfolgserlebnis heute zu wiederholen.

Heidenheim St. Pauli Frank Schmidt muss und will ein bisschen umbauen. Niklas Dorsch hat sich eine Innenbandverletzung zugezogen und fällt bis auf weiteres aus. Außerdem fehlt Omar Traoré krankheitsbedingt im Kader der Hausherren. Die Beiden werden durch Luca Kerber und Sirlord Conteh ersetzt. Zusätzlich rotiert Léo Scienza für Paul Wanner in die Startelf, der zunächst auf der Bank Platz nimmt.

Bayern Wolfsburg Zwar hat der VfL noch nie zuvor ein Auswärtsspiel bei den Bayern gewonnen. Die Niedersachsen reisen dennoch sehr formstark an. Acht ihrer wettbewerbsübergreifend letzten zwölf Pflichtspiele haben die Wolfsburger gewonnen (zwei Remis, zwei Niederlagen), die im Gegensatz zu den Münchnern auch ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen sind.

Stuttgart Freiburg In einer extrem umkämpften Bundesliga im Bereich der internationalen Plätze hat die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg eine große Bedeutung für beide Teams. Während die Schwaben aktuell auf Platz fünf rangieren und mit 29 Punkten nur einen Zähler hinter dem Vierplatzierten, RB Leipzig, liegen, haben die Gäste bislang nur zwei Punkte weniger einheimsen können als die Gastgeber. Damit belegen die Freiburger den achten Rang. Der Abstand des Teams von Julian Schuster zum Tabellenelften, Borussia Mönchengladbach, beträgt jedoch ebenfalls nur drei Zähler, sodass sich mit jedem Spieltag große Verschiebungen im Klassement ergeben können.

Heidenheim St. Pauli Beim ersten Aufeinandertreffen zum Saisonauftakt musste der FCSP noch ein bisschen Lehrgeld zahlen. Zahlreiche Chancen wurden vergeben, ehe Paul Wanner die Partie mit einem Kontertor auf den Kopf stellte. Dieses Gegentor traf St. Pauli ins Mark, weshalb wenig überraschend auch noch das 0:2 fiel. Inzwischen sind die Kiezkicker aber in der Bundesliga angekommen und möchten sich für die Niederlage bei Heidenheim revanchieren.

Kiel Hoffenheim 1899-Trainer Christian Ilzer betonte auf der PK vor dem Spiel, dass ein gutes Miteinander nötig ist und ist beeindruckt von der heutigen Auswärtsaufgabe: "Kiel geht mit einem Erfolgserlebnis gegen einen großen Gegner ins Spiel. Das war sehr beeindruckend gegen Dortmund. Sie sind eine sehr geschlossene Mannschaft, die gemeinsam verteidigen und stark im Umschaltspiel sind. Das Team ist sehr laufstark. Man hat das Gefühl, dass in Kiel die Mannschaft über allem steht. Das macht sie so gefährlich." Über die heutige Herangehensweise sagte er: "Jeder Einzelne muss zeigen, was er kann und was wir als Gruppe leisten können. Wir wollen zeigen, dass wir mit der Situation klarkommen. Es braucht eine gemeinsame Reaktion." Reagieren tut auch Ilzer in personeller Hinsicht und das gleich dreifach: Für Geiger und Nsoki, die auf die Bank rücken, beginnen Alexander Prass und Anton Stach. Zudem kommt Max Moerstedt für Diadié Samassékou in die Partie.

Bayern Wolfsburg Der VfL Wolfsburg steht den Münchnern zumindest im neuen Kalenderjahr aber in fast gar nichts nach. Auch die Grün-Weißen holten die vollen sechs Punkte, erzielten ebenfalls sechs Tore, ließen allerdings bereits das erste Gegentor zu. Die Wölfe sind dafür sehr auswärtsstark. In der Ferne sicherte die Truppe von Ralph Hasenhüttl sich in 2024/25 16 von 24 möglichen Punkten. Das ist schon jetzt ein Zähler mehr als in der gesamten Saison 2023/24 (15), wobei bislang nur die Bayern selbst (20) und Meister Leverkusen (18) noch mehr Auswärtspunkte holten.

Bochum Leipzig Bei den Sachsen, die das Hinspiel Ende August dank eines Treffers Nusas (59.) mit 1:0 gewannen und die vier ihrer letzten fünf Bundesligaauswärtspartien verloren, stellt Coach Marco Rose nach der 1:2-Niederlage beim VfB Stuttgart gezwungenermaßen zweimal um. Baumgartner und Nusa ersetzen die gelb-rot-gesperrten Openda und Šeško.

Stuttgart Freiburg Im Gegensatz zum knappen 2:1-Erfolg unter der Woche gegen RB Leipzig nimmt Sebastian Hoeneß gleich vier Veränderungen vor. In der Innenverteidigung startet Anthony Rouault anstatt Jeff Chabot. Außerdem nehmen zu Beginn Chris Führich, Jacob Bruun Larsen und Deniz Undav auf der Bank Platz. Die drei Offensivspieler werden durch Jamie Leweling, Enzo Millot und Ermedin Demirović ersetzt. Am altbekannten 4-4-2-System gibt es jedoch keine Änderung. Bei den Gästen sind es unterdessen drei Wechsel im Vergleich zur 1:4-Klatsche gegen Eintracht Frankfurt. Während Noah Atubolu krankheitsbedingt ausfällt und von Florian Müller vertreten wird, setzt Julian Schuster sowohl Eren Dinkçi als auch Lucas Höler vorerst auf die Bank. Dafür starten Patrick Osterhage und Junior Adamu. Auch beim Sportclub gibt es keine Formationsänderung, sodass man im 4-2-3-1 aufläuft.

Kiel Hoffenheim Kiels Trainer Marcel Rapp, der acht Jahre und zehn Monate im Nachwuchsbereich und zeitweise als Interimstrainer der ersten Mannschaft für 1899 arbeitete, äußert sich zuversichtlich vor dem heutigen Heimspiel: "Jeder Sieg in der Bundesliga gibt uns Rückenwind, weil wir wissen, wie schwer es ist, ein Spiel zu gewinnen", so Rapp über den Sieg gegen den BVB Angesprochen aufs heutige Spiel meinte er: "Es geht einfach um uns, dass wir uns entwickeln, dass wir die nächsten Schritte gehen, dass wir jetzt wieder wie in den letzten Wochen einfach besser verteidigen, dass wir unsere Angriffe gut zu Ende spielen, dass wir die Leidenschaft auf den Platz bringen. Da sind wir auf einem guten Weg." Rapp muss im Vergleich zum Sieg gegen Dortmund einen Wechsel vornehmen: Marco Komenda fällt angeschlagen aus, für ihn rückt Max Geschwill in die erste Elf.

Bochum Leipzig Auf Seiten des Ruhrpottklubs, der nur einen der bisherigen zwölf Pflichtspielvergleiche mit RBL für sich entschied (zehn Niederlagen, ein Unentschieden) und der in den letzten vier Heimspielen nur zwei Gegentore zuließ, hat Trainer Dieter Hecking im Vergleich zum 1:0-Erfolg gegen den FC St. Pauli vier personelle Änderungen vorgenommen. Oermann, de Wit, Boadu und Broschinski verdrängen Mašović, Miyoshi, Holtmann und Hofmann auf die Bank.

Heidenheim St. Pauli Deutlich unzufriedener dürfte der FC St. Pauli mit dem Start ins Jahr 2025 sein. Zwar gab es beim 0:1 gegen die Eintracht Frankfurt noch einige positive Aspekte, allerdings brachten diese ebenso wenig Punkte wie die jüngste Niederlage beim VfL Bochum. Dadurch ist es hinten wieder richtig kuschlig geworden, denn sollte der VfL die Punkte am grünen Tisch erwartungsgemäß zugesprochen bekommen, trennen den Tabellenletzten nur noch drei Punkte vom 14. Rang. Die Devise ist also klar: punkten, punkten, punkten!

Stuttgart Freiburg Der VfB Stuttgart kommt seit Anfang Dezember ins Rollen. Seither konnte das Team von Sebastian Hoeneß vier der fünf Ligapartien für sich entscheiden und hat in diesem Zeitraum die Hälfte der acht Dreier einfahren können. Außerdem ist man in den beiden Spielen im neuen Jahr noch ohne Punktverlust. Der Sportclub hingegen hat zuletzt immer wieder Federn lassen müssen und so gab es gegen Eintracht Frankfurt (1:4) und gegen Bayer Leverkusen (1:5) herbe Niederlagen hinzunehmen.

Bochum Leipzig Der RB Leipzig ist gemessen an den eigenen Ansprüchen durchschnittlich in das Kalenderjahr 2025 gestartet. War ihnen am 16. Spieltag ein 4:2-Heimsieg gegen den SV Werder Bremen gelungen, befanden sich die Roten Bullen durch eine 1:0-Pausenführung im Gastspiel beim VfB Stuttgart ebenfalls auf Erfolgskurs, mussten sich wegen eines Leistungseinbruchs in der zweite Halbzeit aber mit 1:2 geschlagen geben. Zu allem Überfluss handelten sich Torschütze Šeško und Openda in der Schlussphase Gelb-Rote Karten ein.

Bayern Wolfsburg Auch insgesamt kann sich die Heimbilanz des deutschen Rekordmeisters mehr als sehen lassen. Der FCB blieb in den bisherigen acht Bundesliga-Heimspielen unter Vincent Kompany ungeschlagen (sieben Siege, ein Remis), holte 22 von 24 möglichen Punkten, schoss stolze 27 Tore und ließ gerade einmal vier Gegentreffer zu. Darüber hinaus stimmt auch die aktuelle Form. Die Roten starteten mit zwei Siegen und 6:0-Toren ins Jahr 2025.

Kiel Hoffenheim Während man im Norden der Republik jetzt also mehr Gründe hat, die Sache etwas optimistischer anzugehen, brennt bei 1899 Hoffenheim der Baum: Seit dem 11. Spieltag (4:3 gegen Leipzig) wartet die TSG auf einen Sieg in der Bundesliga, verlor die letzten drei Partien und kam zuletzt mit 0:5 bei den Bayern unter die Räder. Routinier Andrej Kramarić platzte in einem Interview nach dem Spiel der Kragen: "Nichts funktioniert, seit sich im Verein etwas geändert hat. Wir haben so viel Geld investiert, für nichts", so das Hoffenheimer Urgestein. Bisher trägt der Trainerwechsel zu Christian Ilzer noch nicht wirklich die erwarteten Früchte und ein Sieg am heutigen Nachmittag würde zumindest kurzzeitig die Wogen glätten.

Heidenheim St. Pauli Das sieht doch schon wieder deutlich mehr nach dem klassischen Heidenheim-Fußball aus. Ging den Schwaben durch die Dreifachbelastung der Hinrunde öfters die Luft aus, kann der FCH trotz kurzer Winterpause jetzt wieder das Gaspedal bis zum Ende durchdrücken. Jüngst bewies das das Team von Frank Schmidt eindrucksvoll, als es drei Rückstände beim SV Werder Bremen aufholte und sich ein 3:3 erkämpfte. Im neuen Jahr ist Heidenheim dadurch noch ungeschlagen und möchte nun im direkten Duell mit dem Tabellennachbarn nachlegen.

Bochum Leipzig Der VfL Bochum ist wieder konkurrenzfähig und darf berechtigte Hoffnungen auf den Klassenerhalt hegen. Nachdem die Blau-Weißen zwei Tage vor Heiligabend mit dem 2:0-Heimerfolg gegen den 1. FC Heidenheim 1846 endlich den ersten Saisondreier eingefahren hatten, kehrten sie zwar mit einer 0:2-Auswärtsniederlage beim 1. FSV Mainz 05 aus der Winterpause zurück, rangen aber unter der Woche vor eigenem Publikum den FC St. Pauli dank eines Treffer Hofmanns (66.) mit 1:0 nieder. Sollte das Sportgerichtsurteil hinsichtlich des Gastspiels beim 1. FC Union Berlin bestätigt werden, liegt Bochum nur noch drei Punkte hinter dem rettenden Ufer.

Bayern Wolfsburg Beim VfL Wolfsburg, der unter der Woche einen 5:1-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach verbuchte, sind es derweil zwei Wechsel: Ralph Hasenhüttl beordert Lukas Nmecha und Patrick Wimmer in die erste Elf. Draußen bleiben dafür Jakub Kamiński (Fußprellung) und Jonas Wind (Bank).

Bayern Wolfsburg Schauen wir uns direkt die Aufstellungen an, die soeben veröffentlicht wurden. Vincent Kompany setzt im Vergleich zum souveränen 5:0 gegen Hoffenheim auf Rotation. Für Raphaël Guerreiro, Eric Dier, Thomas Müller und Aleksandar Pavlović (alle vier Bank) beginnen heute Min-jae Kim, Leon Goretzka, Konrad Laimer und Michael Olise.

Bochum Leipzig Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Der wiedererstarkte, aber immer noch auf dem letzten Tabellenplatz stehende VfL Bochum fordert zum Rückrundenauftakt den unbeständigen RB Leipzig heraus. Der Anstoß im Vonovia-Ruhrstadion soll um 15:30 Uhr erfolgen.

Stuttgart Freiburg Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag. Ab 15:30 Uhr empfängt der VfB Stuttgart den SC Freiburg in der heimischen MHPArena.

Bayern Wolfsburg Rein vom Papier her handelt es sich um ein sehr einseitiges Match. Die Bayern, die unter der Woche ihre 27. Hinrundenmeisterschaft in der Bundesliga-Geschichte feierten, sind seit 21 Pflichtspielen gegen Wolfsburg ungeschlagen (19 Siege, zwei Remis). Vor heimischer Kulisse haben die Roten sogar noch kein einziges ihrer bisherigen 27 Pflichtspiele gegen die Wölfe verloren (25 Siege, zwei Remis).

Heidenheim St. Pauli Der Abstiegskampf startet heute in die Rückrunde! Beim 1. FC Heidenheim gegen den FC St. Pauli trifft der 15. auf den 14. Kann sich ein Team absetzen? Wir finden es heraus!

Kiel Hoffenheim So wirklich mit einem Erfolg gegen Borussia Dortmund gerechnet haben wohl nur die wenigsten Anhänger der Störche, doch die befreit aufspielenden Kieler setzten schon in der ersten Halbzeit ein Statement und belohnten sich mit einem nur zwischenzeitlich gefährdeten 4:2 vor eigenem Publikum - dem dritten Sieg der noch jungen Kieler Bundesliga-Geschichte. Jann-Fiete Arp markierte in der letzten Minute der Nachspielzeit den Endstand, wodurch Holstein nun nur noch drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz hat - der momentan vom heutigen Gegner aus Hoffenheim besetzt wird.

Bayern Wolfsburg Guten Tag und herzlich willkommen aus der Allianz Arena. Hier empfängt der FC Bayern München heute um 15:30 Uhr den VfL Wolfsburg im Rahmen des 18. Spieltags der Fußball-Bundesliga.