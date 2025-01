Leverkusen Mainz Mainz 05 reitet derzeit auf der Erfolgswelle und spielt oben mit. Die Mannschaft von Chefcoach Bo Henriksen verlor in den letzten sieben Ligapartien nur einmal und musste sich mit 3:4 gegen Wolfsburg geschlagen geben. Alle anderen Spiele wurden gewonnen und dabei schlugen die Mainzer unter anderem auch Borussia Dortmund (3:1), den FC Bayern München (2:1) und Eintracht Frankfurt (3:1). Durch diese brillante Erfolgsserie ist der FSV derzeit auf den internationalen Rängen anzutreffen und steht mit 28 Zählern auf Platz fünf. Mit einem Sieg würden sich die 05er vorläufig auf den dritten Rang schieben.

Leverkusen Mainz Bo Henriksen nimmt nach dem 2:0-Erfolg über den VfL Bochum nur eine Änderung vor. In der Abwehr fällt Jenz aufgrund von muskulären Problemen im linken Oberschenkel aus und wird durch Hanche-Olsen ersetzt. Für den 27-jährigen Norweger ist es der erste Einsatz in der Startelf seit dem 5. Spieltag Ende September.

Wolfsburg M'gladbach Auch bei den Borussen herrscht eine positive Grundstimmung. In den letzten zehn Bundesliga-Partien mussten sich die Fohlen lediglich zweimal geschlagen geben (gegen den SC Freiburg und den FC Bayern München). Im Dezember gelang der Elf von Gerardo Seoane erstmals seit über zweieinhalb Jahren wieder das Kunststück, zwei Spiele in Folge zu gewinnen. Damit stehen die Fohlen punktgleich mit den Wolfsburgern nur einen Platz dahinter auf Rang 11. Zum Auftakt ins neue Jahr unterlagen sie zwar unglücklich, aber verdient dem Rekordmeister aus München. Heute möchte die Borussia jedoch Wiedergutmachung betreiben und drei Punkte aus der Autostadt mitnehmen.

E. Frankfurt Freiburg An das letzte Aufeinandertreffen dürften Frankfurter Fans keine guten Erinnerungen haben, denn die Adlerträger mussten sich trotz dreimaliger Führung mit einem Remis gegen den Sportclub zufrieden geben. Für die Gastgeber spricht dagegen die Freiburger Auswärtsschwäche: Aus acht Gastspielen holten die Breisgauer nur acht Zähler, in der Heimtabelle belegt der SC dagegen einen starken dritten Rang. Frankfurt holte im heimischen Stadion 14 Punkte aus sieben Begegnungen - insgesamt fielen in den Heimspielen der SGE satte 30 Treffer! Dürfen wir uns auch heute auf ein Torfestival freuen?

Leverkusen Mainz Am vergangenen Freitag schlug Leverkusen Borussia Dortmund mit 3:2. Im Vergleich dazu verändert Xabi Alonso seine Startelf auf insgesamt vier Positionen. Zwischen den Pfosten startet Kovář anstelle von Hrádecký. Der Keeper spielte in dieser Bundesligasaison nur beim 2:3 gegen Leipzig, die bisher einzige Liga-Niederlage der Werkself, sowie in jeweils drei Partien in der Champions League und im DFB-Pokal. Eine weitere Überraschung ist, dass Abwehrchef Tah im Kader fehlt. Der Innenverteidiger verpasste in dieser Spielzeit noch keine Minute. Auch Andrich und Tella dürfen nicht von Beginn an ran. Dafür rücken aber Palacios, Aleix García und Wirtz in die Anfangsformation.

E. Frankfurt Freiburg Vor der Freiburger Geschlossenheit hat SGE-Coach Dino Toppmöller sein Team vor dem Duell gewarnt: "Freiburg spielt eine gute Hinrunde, kommt über eine gute Geschlossenheit, gute Standards und eine laufstarke Truppe.". Bei den Gästen ist dagegen der Respekt vor dem Potenzial des Gegners enorm hoch, wie Schuster betont: "Das ist noch einmal eine andere, eine höhere Qualität auf die wir in Frankfurt treffen werden. Umso wichtiger wird es sein, unsere Dinge wirklich über die gesamte Spielstrecke durchzuführen."

Wolfsburg M'gladbach Die Elf von Ralph Hasenhüttl kann mit dem bisherigen Saisonverlauf durchaus zufrieden sein. Mit 24 Punkten stehen die Wolfsburger auf Rang 10 und haben direkten Anschluss an die europäischen Plätze. Aus den letzten zehn Spielen konnten die Grün-Weißen sieben Siege und ein Unentschieden mitnehmen. Vor der Winterpause mussten sie jedoch zwei Niederlagen gegen den SC Freiburg und Borussia Dortmund hinnehmen. Zum Auftakt ins neue Jahr waren die Wölfe dann wieder erfolgreich und gewannen mit 1:0 bei der TSG Hoffenheim durch ein Tor von Mohamed Amoura.

E. Frankfurt Freiburg Beide Mannschaften treten mit der identischen Startelf wie am vergangenen Wochenende an: Bei der SGE steht damit auch Marmoush trotz Wechselgerüchten erneut von Beginn an auf dem Feld. Der Ägypter ist mit 14 Treffer der mit Abstand beste Torschütze der Frankfurter, sein Sturmpartner Ekitiké kommt auf sieben Tore. Bei den Gästen gibt es nicht den einen Knipser, sondern der SC kommt wie bereits in den letzten Jahren über das Kollektiv. Dōan und Grifo waren in allen Partien der Hinrunde aktiv und stehen auch heute in der ersten Elf von Julian Schuster - beide kommen auf je fünf Treffer für den SC.

E. Frankfurt Freiburg Das Spiel zwischen der Eintracht und dem SC ist aufgrund der Tabellenkonstellation in jedem Fall ein Topspiel: Der Tabellendritte empfängt den Sechstplatzierten! Trotz der besseren Platzierung sind die Gastgeber dennoch nicht der klare Favorit, weil Frankfurt einen miserablen Dezember aufs Parkett legte mit nur einem Sieg aus sechs Pflichtspielen. Der Jahresstart bei Aufsteiger St. Pauli glückte zwar, das 1:0 überzeugte aber nicht wie geplant. Freiburg startete ebenfalls mit drei Punkten in 2025, sicherte sich gegen Kiel ein torreiches 3:2.

Leverkusen Mainz Bayer Leverkusen knüpft nahtlos an die guten Ergebnisse aus dem letzten Jahr an und gewann wettbewerbsübergreifend die letzten neun Spiele. Die letzte Niederlage gab es für das Team von Cheftrainer Xabi Alonso Anfang November. Damals unterlag Bayer in der Champions League dem FC Liverpool klar mit 0:4. Dennoch stehen die Rheinländer dort auf Rang vier und könnten die Playoffs direkt erreichen. Auch in der Liga steht Leverkusen gut dar. Der amtierende Meister ist Bayern-Verfolger Nummer eins und hat derzeit vier Punkte Rückstand auf den Rekordmeister.

Wolfsburg M'gladbach In ihrer Historie sind die beiden Mannschaften bisher 50 Mal aufeinandergetroffen. Dabei spricht die Statistik leicht zugunsten der Wölfe: Die Wolfsburger konnten 22 Partien für sich entscheiden, während die Fohlen 18 Mal als Sieger vom Platz gingen. Zehn Begegnungen endeten mit einem Remis. Die letzten Jahre sprechen jedoch klar für die Rheinländer. Keine der vergangenen zehn Partien verloren die Gladbacher gegen Wolfsburg. In der vergangenen Saison waren die Fohlen sogar dreimal siegreich: Neben zwei Erfolgen in der Liga gewannen sie auch in der Verlängerung im DFB-Pokal gegen die Wölfe.

