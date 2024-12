E. Frankfurt Augsburg 22. Die Toppmöller-Auswahl hat deutlich mehr Mühe als zu Beginn, zwischen die gegnerischen Linien zu gelangen. Sie wartet noch darauf, FCA-Schlussmann Labrović erstmals ernsthaft zu prüfen.

Bayern Heidenheim 20. Das Tor der Hausherren hat sich angekündigt. Immer wieder sind die Heidenheimer nur zweiter Sieger in den Zweikämpfen, sodass die Akteure von Vincent Kompany keine Probleme haben, an Torchancen zu kommen.

Bochum Werder 22. Riesenchance für Werder Bremen! Stage spielt einen wunderbaren Ball auf Njinmah, der per Volleyschuss von der Strafraumkante abzieht und den Ball knapp neben den linken Pfosten setzt!

Kiel Leipzig 20. Plötzlich ist Openda fast durch! Der Belgier fordert einen weiten Ball aus der eigene Hälfte und bekommt ihn auch, weil er ihm von Marko Ivezić entscheidend vor die Füße abgefälscht wird. Openda findet sich alleine vor Weiner vor dem Kasten, dann aber ist der Schlussmann des Aufsteigers zur Stelle.

Leverkusen St. Pauli 21. Tooor für Bayer Leverkusen, 2:0 durch Jonathan Tah

Der Meister erhöht! Aleix García darf wieder ausführen, zirkelt das Leder in den Fünfmeterraum, wo sich Tah von Irvine lösen und unbedrängt einköpfen kann! Vielleicht muss da auch Vasilj rauskommen, aber die Flanke war schon mit einer guten Schärfe geschlagen.

Leverkusen St. Pauli 20. Auch Aleix García steht beim Freistoß und darf letztlich übernehmen. Von der Mauer abgefälscht, springt sein Schussversuch links ins Toraus.

Bochum Werder 20. Bremen findet weiterhin keine spielerischen Lösungen gegen das Pressing der Hausherren. Immer wieder unterlaufen der Elf von Ole Werner Fehlpässe im Mittelfeld.

E. Frankfurt Augsburg 19. Essende mit dem Premierenschuss der Fuggerstädter! Der Kongolese ist auf der rechten Strafraumseite Adressat einer hohen Verlagerung Tietz'. Mit dem zweiten Kontakt visiert er bei zugestellter Schussbahn aus 14 Metern die lange Ecke an. Der Ball fliegt klar drüber.

Leverkusen St. Pauli 19. Tella dreht sich klasse um David Nemeth herum, der nur das Foul ziehen kann. Wie zuvor bei Arthur verzichtet Jöllenbeck auf eine Verwarnung. Viel mehr dürfte die Werkself aber ärgern, dass sie den Vorteil nicht ausspielen konnten. Nunja, Grimaldo legt sich den Ball zurecht. Da gibt's Schlimmeres.

Bayern Heidenheim 18. Tooor für Bayern München, 1:0 durch Dayot Upamecano

Von der rechten Seite schlägt Kimmich eine scharfe Flanke rund sechs Meter zentral vors Tor. Dort kann sich Dayot Upamecano von seinem Gegenspieler lösen und köpft ohne Druck das Leder ins linke untere Eck. Kevin Müller kann aus kurzer Distanz nicht mehr reagieren und so gehen die Münchner in Führung!

Bayern Heidenheim 17. Der FC Bayern erhöht in den letzten Minuten den Druck auf die Abwehr der Gäste und kommt immer wieder bis zur Grundlinie. Michael Olise läuft auf dem rechten Flügel seinem Gegenspieler weg, ehe er in den Rücken der Abwehr zurücklegt. Aus halbrechter Position knapp 15 Meter vor dem Kasten wartet Raphaël Guerreiro, dessen Schuss zur Ecke geklärt wird.

Kiel Leipzig 18. Die Holsteiner machen jetzt tatsächlich etwas Druck! Marvin Schulz haut aus der zweiten Reihe drauf und bekommt dann noch eine zweite Chance, weil der erste Ball von den Verteidigern der Gäste abgeblockt wird. Versuch Nummer zwei wird schließlich zu einer Ecke geklärt, die in der Folge aber nichts einbringt.

Bochum Werder 18. Freistoß für den VfL. Wittek flankt den Ball von der linken Seite in die Mitte und sucht Sissokos Kopf. Zetterer kommt aber aus seinem Tor und pflückt den Ball souverän aus der Luft.

E. Frankfurt Augsburg 18. Wolf dribbelt über die halbrechte Spur und will zu Essende durchstecken. Das Anspiel ist zu steil geraten und landet an der zentralen Fünferkante bei SGE-Schlussmann Trapp.

Leverkusen St. Pauli 18. Wenn's in die Tiefe geht, mangelt es der Werkself noch an der Präzision. Exemplarisch spielt Wirtz die Kugel in kürzester Zeit gleich zweimal zum Gegner.

Bayern Heidenheim 15. Auch an der nächsten Aktion sind Sané und Olise beteiligt. Der Franzose steckt von halblinks auf den deutschen Nationalspieler durch, der alleine vor Kevin Müller auftaucht. Der Torhüter vom FCH verlässt die Linie, sodass Sané zum leichten Chip ansetzt. Sein Abschluss geht erneut knapp rechts am Kasten vorbei, sodass es weiterhin beim 0:0 bleibt.

E. Frankfurt Augsburg 17. Auch Dahoud bewirbt sich um eine Verwarnung, indem er Onyeka ohne Chance auf den Ball in die Seite läuft, um einen Konter Augsburgs in der Entstehung zu stoppen. Dies wertet der Schiedsrichter aber nicht als taktisches Vergehen.

Bochum Werder 16. Stark und Holtmann liefern sich ein Laufduell auf der linken Außenbahn. Der Bochumer geht zu Boden und will einen Freistoß bekommen. Schiedsrichter Brych lässt aber weiterlaufen und gibt einen Abstoß für den SVW. Richtig entschieden vom Unparteiischen.

Bayern Heidenheim 14. Boey und Olise spielen sich auf dem rechten Flügel fast bis zur Grundlinie vor, ehe Olise eine Flanke in die Mitte bringt. Am Elfmeterpunkt wartet Leroy Sané, der völlig freistehend rechts am Tor vorbeiköpft.

Kiel Leipzig 15. Weil auf dem Platz bisher nicht wirklich was Bewegendes passiert, hier kurz ein paar Randdaten über das Wetter: Es hat den ganzen Nachmittag geregnet, zudem ist es bei fünf Grad nordisch windig.

E. Frankfurt Augsburg 14. Ekitiké ist glücklicherweise schnell wieder auf den Beinen.

Bochum Werder 14. Außennetz! Köhn versucht es aus etwa 20 Metern und halblinker Position und jagt den Ball ins Außennetz. Guter Versuch des 25-Jährigen.

Leverkusen St. Pauli 15. Den fälligen Freistoß chippt Smith kurz in den Strafraum, wo Leverkusen die Lufthoheit behält.

Leverkusen St. Pauli 14. Erneut ist Afolayan am Ball, dribbelt links an der Grundlinie an Arthur vorbei, der ihm kurz vor dem Strafraum in die Beine tritt. Palacios und Tapsoba ärgern sich, weil sie Afolayan wahrscheinlich ohne Foul hätten aufhalten können.

Bayern Heidenheim 13. Olise zieht im rechten Halbfeld das Foul. Der anschließende Freistoß kommt von Kimmich in den Sechzehner, jedoch ist die Hereingabe zu flach. Doch die Gäste verpassen die Situation zu klären, und so kommt Thomas Müller kurz darauf zentral aus 18 Metern zum Abschluss. Sein Linksschuss ist sehr zentral, sodass Kevin Müller vor kein Problem gestellt wird.

Kiel Leipzig 14. Dann landet der Ball aber direkt in den Reihen der Blau-Weißen, die schnell umschalten wollen: Machino tritt über die linke Seite an, wird vor der linken Strafraumkante aber auf Kosten eines Einwurfs von Seiwald abgelaufen.

Leverkusen St. Pauli 13. Zu gewagt von Tah! Der Verteidiger möchte das Spiel aus dem eigenen Strafraum heraus verlagern, flankt das Leder aber auf den Kopf von Oladapo Afolayan. Der hält die Rübe so rein, dass sie im hohen Bogen aufs Tor fliegt. Allerdings hat Hrádecký viel Zeit, um sich auf den Ball vorzubereiten und pflückt sie sicher aus der Luft.

Kiel Leipzig 13. Ruppig steigt Nicolai Remberg gegen Christoph Baumgartner im Mittelfeld ein und bringt den Österreicher im Nachsetzen schließlich zu Fall. Das gibt einen Freistoß für die Gäste knapp hinter der Mittellinie.

E. Frankfurt Augsburg 13. Gelbe Karte für Niels Nkounkou (Eintracht Frankfurt)

Nkounkou kommt dem Schiedsrichter Bastian Dankert zu nahe, als er diesen zu einer Unterbrechung auffordert, nachdem Ekitiké unsanft auf dem Rasen gelandet ist.

Bochum Werder 12. Passlack marschiert die rechte Seite entlang. Seine Flanke misslingt ihm ein wenig und der Ball kommt auf der Querlatte auf. Dann unterbricht der Schiedsrichter aber die Partie, weil Bero in der Mitte zuvor gefoult hatte.

E. Frankfurt Augsburg 12. Nach einem sehr defensivgeprägten Beginn setzen die Fuggerstädter erste Angriffsakzente. Dennoch stehen die Hausherren immer noch bei beeindruckenden 68 % Ballbesitz.

Kiel Leipzig 11. Viele Torraumszenen gab es bisher nicht in dieser Partie zu sehen, über weite Strecken beschränkt sich das Geschehen auf Mittelfeldgeplänkel. Abwarten und vorsichtig sein scheint in beiden Lagern die Devise.

Leverkusen St. Pauli 12. Mit der Führung im Rücken lässt sich Bayer gerne Zeit im Spielaufbau. Einen tiefen Ball auf Tella bereinigen zwei Verteidiger im Zusammenspiel.

Bayern Heidenheim 11. Die Ballbesitzstatistik spricht aktuell Bände. Der FC Bayern hat nach etwas mehr als zehn Minuten über 80 Prozent die Kugel in den eigenen Reihen.

Bochum Werder 12. Werders Spielaufbau ist sehr behäbig. Die Mannschaft von Ole Werner spielt häufig quer und tut sich gegen das hohe Pressing der Bochumer schwer.

E. Frankfurt Augsburg 10. Trapp ist wachsam! Frankfurts Torhüter verlässt nach einem Flugball Rexhbeçajs in den halblinken Offensivkorridor sein Herrgeschaftsgebiet, um vor Essende zu klären. Erst ist im letzten Augenblick vor dem Angreifer am Ball.

Bayern Heidenheim 9. Die Gastgeber wechseln oft die Seiten, sodass Raphaël Guerreiro, Leroy Sané und Michael Olise nur schwer ausrechenbar sind. Auch Thomas Müller verlässt seine Position des Mittelstürmers und bietet sich in den Halbräumen zur Anspielstation an.

Kiel Leipzig 8. Dann sieht Baumgartner aber doch mal eine Lücke und chipt den Ball in die Tiefe zu Lois Openda, dem dann aber der Ball im Zentrum verspringt. Keine Gefahr für Timon Weiner!

E. Frankfurt Augsburg 9. Nach Dahouds Foul an Rexhbeçaj bekommt der FCA einen Freistoß in der halblinken Offensivspur zugesprochen. Wolfs Ausführung senkt sich an der halbrechten Fünferkante. Matsima erreicht den Ball mit dem Kopf, bringt aber nur eine harmlose Bogenlampe zustande.

Leverkusen St. Pauli 8. Keine Hoffnung mehr für den Aufsteiger? Immerhin konnte St. Pauli diese Saison nach Rückstand noch nicht punkten. Gleichzeitig war Leverkusen in dieser Spielzeit das Team, das die meisten Führungen verspielt hat. Wir warten also erstmal ab.

Bochum Werder 9. Bochum hinterlässt in den ersten Minuten einen mutigen Eindruck. Der Tabellenletzte versteckt sich keineswegs und sucht mit Flanken immer wieder den langen Hofmann.

Bayern Heidenheim 7. Das erste kleine Lebenszeichen der Gäste endet mit Omar Traoré, der bis auf die Grundlinie auf dem rechten Flügel zieht und das Leder nicht mehr in die Mitte bringen kann. Somit geht es mit einem Abstoß von Daniel Peretz weiter.

Kiel Leipzig 7. Die Kieler agieren mit einer Fünferkette gegen die ballführenden Leipziger und schaffen es, schnell die Räume zu verdichten und spätestens im letzten Drittel die Bälle zu gewinnen. RB baut aus einer Dreierkette auf, tut sich aber noch schwer mit dem Abwehrriegel.

Bochum Werder 7. Wittek bringt den Eckball von der rechten Seite hoch rein, ein Bremer Verteidiger kann aber per Kopf klären.

E. Frankfurt Augsburg 7. Im Vorwärtsgang findet der Gast in dieser Anfangsphase noch nicht nennenswert statt. Er ist fast durchgängig in der eigenen Hälfte gefordert und hat große Mühe, die Hessen auszubremsen.

Bochum Werder 6. Passlack bringt einen Freistoß von der linken Seite hoch in den Sechzehner. Dort steigt Friedl hoch und verlängert den Ball per Kopf zur Ecke.

Bayern Heidenheim 5. Die Männer von Vincent Kompany finden noch kein Durchkommen. Immer wieder kommt das Leder auf die Flügel, ohne jedoch in die gefährlichen Räume zu gelangen.

Bochum Werder 6. Die Gastgeber gehen im Spiel gegen den Ball aggressiv zu Werke uns dind eng am jeweils ballführenden Spieler. Nach Ballgewinnen schaltet die Hecking-Elf meist schnell um und sucht zielstrebig den Weg in die Spitze.

Leverkusen St. Pauli 6. Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Florian Wirtz

Die kurz ausgeführte Ecke wird zunächst noch geblockt, danach wird allerdings neu aufgebaut und direkt getroffen! Xhaka spielt ungewohnt von der linken Seitenlinie in die Mitte zum freien Wirtz. Der nimmt die Kugel klasse mit, tunnelt Smith auf dem Weg in den Strafraum und setzt das Leder dann links an Nikola Vasilj vorbei ins Netz!

Kiel Leipzig 5. Links im Halbfeld vor dem Strafraum zieht Antonio Nusa nach innen, sieht sich einmal um und bringt dann einen halbhohen Ball vor das Tor der Störche - wieder ist die Abwehr zur Stelle, hier in Person von Marko Ivezić.

Leverkusen St. Pauli 5. Erstmals kommt Bayer 04 ins Offensivpressing. Prompt spielen die Gäste einen Fehlpass und sorgen damit für die erste Ecke des Spiels.

Kiel Leipzig 3. Mit einem weiten Ball sucht Willi Orban rechts im Halbfeld Christoph Baumgartner, der schnell zu Henrichs weiterleitet. Er hat Platz zum Flanken, doch dann ist Timon Weiner auf dem Posten und zum ersten Mal gefordert.

E. Frankfurt Augsburg 4. Die SGE will's wissen! Infolge einer hohen Eroberung Ekitikés auf dem linken Flügel gelangt der Ball zu Marmoush ins offensive Zentrum. Der Ägypter zieht aus 20 Metern aus der Drehung mit rechts ab. Der Ball rauscht recht klar links am Ziel vorbei.

Leverkusen St. Pauli 4. Eng am Mann, hart in den Zweikämpfen, das ist der Ansatz von St. Pauli am heutigen Tag. Bislang sorgt das auch für Probleme im Offensivspiel der Hausherren. Ab der Mittellinie wird der Platz spürbar enger.

Bochum Werder 3. Köhn geht geht auf dem linken Flügel gegen Oermann ins Dribbling und versucht es dann mit einer Flanke. Der Bochumer Verteidiger blockt den Ball aber und Werder bekommt einen Einwurf.

Bayern Heidenheim 3. Der Rekordmeister ist sehr stark um Ballkontrolle bemüht und baut das Spiel langsam auf. Die Heidenheimer lassen die Münchner gewehren und greifen erst sehr spät den Ballführenden an.

E. Frankfurt Augsburg 2. Marmoush zirkelt den Freistoß vor den langen Pfosten. Dort kommt Tuta zwar an den Ball, verfehlt die nahe Ecke mit dem rechten Oberschenkel aber deutlich.

Leverkusen St. Pauli 2. Jetzt wird Jackson Irvine tief hinter die Abwehr gescheckt. Vor dem Kapitän der Hamburger schnappt sich allerdings der Kapitän der Werkself den Ball. Hrádecký baut neu auf.

Bochum Werder 2. Nach einem hohen Ballgewinn der Bochumer will Holtmann den Ball von der linken Seite ins Zentrum flanken. Der Ball rutscht ihm aber etwas über den Fuß und landet hinter dem Tor.

Bayern Heidenheim 1. Der FC Bayern stößt an und spielt heute in den roten Heimtrikots. Die Gäste sind unterdessen in Dunkelblau unterwegs.

Kiel Leipzig 1. Schiedsrichter der heutigen Partie ist Florian Badstübner. Assistiert wird ihm von Markus Schüller und Philipp Hüwe an den Linien sowie Lukas Benen zwischen den Trainerbänken. Im Kölner Keller sitzt Katrin Rafalski für die kniffligen Szenen.

Bayern Heidenheim 1. Spielbeginn

Leverkusen St. Pauli 1. Erste Offensivaktionen gehen an den Aufsteiger. Eggestein bleibt mit seinem Versuch einer flachen Flanke jedoch an Tah hängen.

E. Frankfurt Augsburg 1. Gelbe Karte für Keven Schlotterbeck (FC Augsburg)

Keine 15 Sekunden sind gespielt, als Schlotterbeck die erste Gelbe Karte sieht. Der Abwehrmann kann den auf der halbrechten Offensivseite durchstartenden Marmoush nur mit einem seitlichen Tritt stoppen.

Bochum Werder 1. Der Ball rollt!

Kiel Leipzig 1. Auf geht's! RB Leipzig stößt in weinroter Spielkleidung gegen die Kieler in den blauen Heimtrikots an.

E. Frankfurt Augsburg 1. Frankfurt gegen Augsburg – der Bundesligasamstag ist eröffnet!

Bochum Werder 1. Spielbeginn

E. Frankfurt Augsburg 1. Spielbeginn

Leverkusen St. Pauli 1. Die Kugel rollt in Leverkusen. Die Gäste dürfen anstoßen. Und ab geht die wilde Fahrt!

Kiel Leipzig 1. Spielbeginn

Leverkusen St. Pauli 1. Spielbeginn

E. Frankfurt Augsburg Soeben haben die beiden Mannschaften die Katakomben in Richtung Rasen verlassen.

Leverkusen St. Pauli Bei fast noch milden Temperaturen kommen beide Teams aus den Katakomben. Der Regen ist abgeklungen. Die BayArena ist gut gefüllt. Es dauert nicht mehr lange!

Bochum Werder Die beiden Mannschaften betreten den Rasen. In wenigen Augenblicken kann es losgehen!

Kiel Leipzig Die Spannung steigt, die Teams haben sich warm gemacht und auch wir wärmen uns die Finger für den Live-Ticker! In wenigen Minuten wird der Ball freigegeben. Bis gleich!

Bochum Werder In der vergangenen Saison trennten sich die beiden Teams in Bochum mit einem 1:1. Osterhages Führung egalisierte Stark mit einem Treffer in der 93. Minute. Beim Rückrundenspiel in Bremen behielt der SVW mir 4:1 die Oberhand. Friedl, Jung, Stage und Schmid trafen für die Werner-Elf, für die Bochumer verkürzte Antwi-Adjej zwischenzeitlich.

Leverkusen St. Pauli Dr. Matthias Jölenbeck leitet heute sein 49. Spiel in der Bundesliga. Dem 37-jährigen Arzt aus Freiburg assistieren die Linienrichter Jonas Weickenmeier und Mark Borsch.

Bayern Heidenheim Mit einem Blick auf die aktuelle Tabellensituation ist die Favoritenrolle schnell verteilt. Während der FC Bayern nach zwölf Spielen bereits 30 Punkte sammeln konnte und an der Spitze mit vier Zählern Vorsprung steht, kämpfen die Heidenheimer ums Überleben in der höchsten deutschen Spielklasse. Lediglich zehn Punkte holte der FCH bislang und belegt damit Rang 16. Der Rückstand auf das rettende Ufer ist jedoch minimal, da der FC St. Pauli nur ein Unentschieden mehr aufzuweisen hat. Dennoch können die Gäste nicht an ihre starke erste Bundesligasaison anknüpfen. In der Conference League läuft es dagegen besser, in der man sich nach drei Siegen und einer Niederlage auf Platz neun wiederfindet.

Kiel Leipzig Sechs Pflichtspiele, allesamt in der dritten Liga bzw. Regionalliga Nord, gab es bisher zwischen Holstein Kiel und RB Leipzig. Dabei stehen zwei Kieler Siegen vier Erfolge der Rasenballer zu Buche. Zuletzt trafen die Störche und die Bullen am 22. Februar 2014 in der 3. Liga aufeinander, damals siegten die Leipziger mit 2:0 dank der Tore von Daniel Frahn und Sebastian Heidinger. Mit auf dem Platz in den Reihen RB Leipzigs war dabei auch der heutige Bayern-Star Joshua Kimmich. Viel lieber denkt man an die Störche an den Februar 2011 zurück, denn dort verpasste Holstein Kiel den Sachsen eine 1:5-Heimniederlage und damit die bis heute höchste Niederlage der Klubgeschichte im deutschen Vereinsfußball.

Bochum Werder Werders Trainer Ole Werner wechselt nach dem DFB-Pokalspiel auf zwei Positionen. Für Miloš Veljković und Marco Grüll starten Anthony Jung und Justin Njinmah.

Leverkusen St. Pauli Die Bilanz zwischen Leverkusen und St. Pauli ist überraschend ausgeglichen. Tatsächlich konnten die Kiezkicker von insgesamt 22 Aufeinandertreffen ein Spiel mehr gewinnen als die Werkself. Allerdings wurden die meisten dieser Duelle noch vor der Jahrtausendwende ausgefochten. In der Bundesliga trafen beide Teams zuletzt 2011 aufeinander. Stefan Kießling und Lars Bender drehten damals das Spiel zu Gunsten des SVB.

Bochum Werder VfL-Coach Hecking nimmt im Vergleich zum Spiel in Augsburg vier Veränderungen in der Startelf vor. Für Medić, Losilla, Daschner und Broschinski beginnen Bernardo, Sissoko, Holtmann und Miyoshi.

Bayern Heidenheim Obwohl der FC Bayern den direkten Vergleich der beiden Mannschaften in zwei von drei Fällen für sich entscheiden konnte, dürfte man sich beim Rekordmeister nur sehr ungern an die letzte Begegnung zurückerinnern. Am 28. Spieltag der Vorsaison gewann das Team von Frank Schmidt überraschend mit 3:2 in der Voith-Arena, womit die Münchner damals auch die letzte kleine Hoffnung auf eine Verteidigung der Meisterschaft begraben mussten. Obwohl die Partie rund acht Monate erst zurückliegt, wird keiner der Akteure, die beim letzten Aufeinandertreffen getroffen haben, heute ein Tor erzielen. Während Harry Kane und Serge Gnabry verletzt fehlen, haben Tim Kleindienst und Kevin Sessa den 1. FC Heidenheim verlassen.

Leverkusen St. Pauli Auf der anderen Seite Alexander Blessin keinerlei Grund seine Aufstellung zu verändern. Das letzte Spiel konnte man gewinnen und danach eine Woche konzentriert trainieren. Entsprechend schickt Blessin auch dieselbe Elf aufs Feld, die schon Kiel schlagen konnte. Nicht mal auf der Bank findet man neues Personal. Never change a winning Team!

Bochum Werder Unter der Woche mühte sich die Mannschaft von Ole Werner im DFB-Pokal beim 1:0-Sieg gegen Darmstadt 98 ins Viertelfinale. Beim Wiedersehen mit Ex-Coach Florian Kohfeldt erlöste Anthony Jung sein Team mit einem Treffer in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Kiel Leipzig Trotz des Befreiungsschlags unter der Woche mahnt RB-Cheftrainer Marco Rose zur Vorsicht vor dem heutigen Gegner: "Kiel ist ein unangenehmer Gegner. Sie kämpfen um den Klassenerhalt und werden nicht zurückstecken. Es wird ein körperbetontes und aggressives Spiel, aber sie sind auch am Ball stark." Angesprochen auf den Erfolg unter der Woche meinte er: "Wir reisen mit einem Erfolgserlebnis im Rücken an. Wir sehen, dass wir es auch in der jetzigen Konstellation können. Das müssen wir nun wieder abrufen, mit der gleichen Intensität, dem gleichen Fokus und auf dem Niveau wie am Mittwoch." Rose vertraut nach dem 3:0 gegen Frankfurt auf die gleiche Startelf, lediglich Pokaltorhüter Maarten Vandevoordt macht wieder Platz für Péter Gulácsi .

E. Frankfurt Augsburg Bei den Fuggerstädtern, die seit dem 16. März auf einen Auswärtssieg in der Bundesliga warten (seitdem acht Niederlagen, ein Unentschieden) und die ihren Vorsprung auf die Abstiegszone heute Nachmittag im Optimalfall auf acht Zähler ausbauen, stellt Coach Jess Thorup nach dem erfolgreichen, aber langwierigen DFB-Pokal-Auftritt beim Karlsruher SC zweimal um. Stammtorhüter Labrović und Rexhbeçaj ersetzen Pokalkeeper Dahmen (wegen Bänderdehnung in der Schulter nicht im Kader) und Claude-Maurice (Bank).

Bayern Heidenheim Bei den Gästen gab es am vergangenen Sonntag eine bittere 0:4-Klatsche bei Eintracht Frankfurt. Auf diese herbe Niederlage reagiert Frank Schmidt und wechselt auf vier Positionen. Marnon Busch, Niklas Dorsch, Léo Scienza und Mikkel Kaufmann fehlen in der Startaufstellung, wobei alle, bis auf Kaufmann, der sich am Sprunggelenk verletzt hat, auf der Bank zu finden sind. Dafür rücken Tim Siersleben, Omar Traoré, Luca Kerber und Mathias Honsak in die Erste Elf. Dies führt dazu, dass aus dem 4-1-2-3 aus der Vorwoche ein 3-4-2-1 wird. Bei gegnerischem Ballbesitz wird aus der Dreierkette eine Fünferkette.

Leverkusen St. Pauli Auf vier Positionen rotiert Xabi Alonso nach dem Pokalspiel. Das Tor wird wieder von Kapitän Lukáš Hrádecký gehütet. Dazu kann Arthur erstmals zwei Ligaspiele in Folge starten. Außerdem beginnen Aleix García und Nathan Tella. Statt des Quartetts müssen Matěj Kovář, Nordi Mukiele, Robert Andrich und Jeremie Frimpong zunächst auf der Bank sitzen.

Bochum Werder Die Gäste aus Bremen hatten den VfB Stuttgart vergangene Woche am Rande einer Niederlage, mussten sich nach zweimaliger Führung am Ende aber mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Njinmah und Stage besorgten die Tore für den SVW.

E. Frankfurt Augsburg Auf Seiten der Hessen, die den jüngsten Vergleich mit dem FCA Mitte April vor eigenem Publikum mit 3:1 für sich entschieden und die in Heimspielen bislang 13 von möglichen 16 Punkten holten, hat Trainer Dino Toppmöller im Vergleich zur 0:3-Auswärtsniederlage beim RB Leipzig fünf personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Brown, Collins, Skhiri, Götze (allesamt auf der Bank) und Larsson (muskuläre Probleme) beginnen Theate, Dahoud, Chaïbi, Knauff und Nkounkou.

Leverkusen St. Pauli Auch der FC St. Pauli kommt mit einer gewissen Euphorie in dieses Spiel. Vergangenen Freitag gewannen die Hamburger im Duell der Aufsteiger gegen Holstein Kiel und verließen tatsächlich die Abstiegsränge. Den oft spielerischen Ansatz scheint der FCSP inzwischen gut in die erste Liga übertragen zu haben. Allerdings kann genau diese Idee gegen ein Team wie Bayer Leverkusen eiskalt bestraft werden. Höchste Achtsamkeit ist also gefordert.

Kiel Leipzig Einfacher als unbedingt notwendig wollen die von Marcel Rapp trainierten Störche es den Roten Bullen nicht machen: "Wir sind nicht dazu da, um 'Moin' zu sagen oder Trikots zu tauschen. Es geht um drei Punkte." Zur taktischen Ausrichtung ließ er auf der PK vor dem Spiel verlauten: "Wir müssen die Basics wie Laufbereitschaft, Kampfgeist und Leidenschaft auf den Platz bringen - gepaart mit Effizienz. Wenn uns das gelingt, werden wir Punkte holen. Wenn nicht, dann nicht." Aufgrund der Verletzungen von Patrick Erras und Timo Becker muss Rapp in der Startformation umstellen. Für die beiden beginnen Marvin Schulz und Lasse Rosenboom. Außerdem nehmen Lewis Holtby und Jann-Fiete Arp zunächst auf der Bank Platz und werden von Armin Gigović und Shuto Machino verdrängt.

Bayern Heidenheim Nach der knappen 0:1-Pleite im DFK-Pokal geht es für den FC Bayern im Ligaalltag weiter. Im Spiel gegen den 1. FC Heidenheim muss Kingsley Coman allerdings auf einige seiner Akteure verzichten. Sowohl Harry Kane als auch Serge Gnabry stehen dem Belgier in der Offensive nicht zur Verfügung. Auch im Defensivbund gibt es Engpässe. Neben Hiroki Itō und João Palhinha fällt auch Manuel Neuer aus. Für den ehemaligen Nationalspieler steht Daniel Peretz zwischen den Pfosten. Auf der rechten Seite in der Verteidigung beginnt Sacha Boey für Konrad Laimer. Im defensiven Mittelfeld ist Aleksandar Pavlović zurück und verdrängt Leon Goretzka aus der Startelf. Auch in der Offensive gibt es zwei Wechsel. Für Kingsley Coman und Jamal Musiala starten Raphaël Guerreiro und Thomas Müller. Am 4-2-3-1-System hat sich jedoch nichts geändert.

E. Frankfurt Augsburg Der FC Augsburg steht erstmals seit sechs Jahren wieder im Viertelfinale des DFB-Pokals, setzte sich am Mittwoch bei Zweitligist Karlsruher SC nach Elfmeterschießen durch. Auch in der Bundesliga ist die Tendenz positiv, verloren die Rot-Grün-Weißen doch nur eines ihrer letzten fünf Partien und könnten bei einer weiteren Stabilisierung an das Tabellenmittelfeld andocken. Am letzten Samstag rangen sie das abgeschlagene Schlusslicht mit 1:0 nieder; ein durch Tietz verwandelter Strafstoß (38.) machte den Unterschied.

Kiel Leipzig Sechs Pflichtspiele blieb RB Leipzig wettbewerbsübergreifend ohne Sieg und verlor dabei drei von vier Bundesligapartien. Der Gipfel wurde dabei am vergangenen Samstag erreicht, denn die Sachsen wurden vor eigenen Fans vom VfL Wolfsburg komplett auseinandergenommen und mit 1:5 abgeschossen. Unter der Woche schossen die Roten Bullen sich im Pokal mit dem 3:0-Heimsieg gegen die Eintracht den Frust von der Seele und wollen am heutigen Nachmittag auch die Durststrecke im Oberhaus beenden. Kommt der Aufsteiger da heute gerade recht?

Leverkusen St. Pauli Mit einem Sieg gegen die Bayern zog Leverkusen jüngst ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein. Beim 1:0 in der Allianz Arena profitierte die Werkself von einem höchst defensiven Ansatz und der frühen Roten Karte gegen Manuel Neuer. Heute wird natürlich ein vollkommen anderes Spiel erwartet. Umso wichtiger dürfte der Kopf werden. Xabi Alonso wird alles dafür geben, dass die Rheinländer dieses Spiel mit der nötigen Ernsthaftigkeit angehen.

Bochum Werder Auf den Achtungserfolg beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen folgten beim VfL Bochum zuletzt zwei Niederlagen in Folge. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking verlor am vergangenen Spieltag mit 0:1 beim FC Augsburg und wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg.

E. Frankfurt Augsburg Der Höhenflug der SG Eintracht Frankfurt hat unter der Woche ein jähes Ende gefunden. Nach zuvor in drei Wettbewerben eingefahrenen sieben Siegen in Serie schied sie durch eine 0:3-Auswärtsniederlage beim formschwachen RB Leipzig im Achtelfinale aus dem DFB-Pokal aus. Diese jedenfalls in der Deutlichkeit überraschende Pleite wollen die Adlerträger vergessen machen, indem sie in der Bundesliga ihren Status einer Spitzenmannschaft mit dem neunten Dreier erneut unterstreichen und den zweiten Tabellenplatz halten.

Kiel Leipzig Für den Aufsteiger geht es um nicht mehr und nicht weniger als darum, wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln: Mit nur einem Sieg und zwei Unentschieden rangiert man mit fünf Punkten Rückstand hinter dem Relegationsplatz auf Rang 17 und hat nur den sieglosen VfL Bochum hinter sich. Zuletzt mussten die Störche im Nordderby bei Mitaufsteiger FC St. Pauli in Form einer 1:3-Niederlage Federn lassen.

E. Frankfurt Augsburg Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Die SG Eintracht Frankfurt peilt den fünften Bundesligasieg in Serie an. Diesem Vorhaben stellt sich der auswärtsschwache FC Augsburg entgegen. Der Anstoß im Deutsche-Bank-Park soll um 15:30 Uhr erfolgen.

Bochum Werder Hallo und herzlich willkommen im Vonovia Ruhrstadion zum 13. Spieltag der Bundesliga und der Partie zwischen dem VfL Bochum und Werder Bremen. Um 15:30 Uhr geht’s los.

Bayern Heidenheim Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag. Ab 15:30 Uhr geht es in der Allianz Arena zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Heidenheim los.

Leverkusen St. Pauli Meister gegen Aufsteiger! Um 15:30 Uhr empfängt Bayer Leverkusen den FC St. Pauli. Werden die Kiezkicker zum Stolperstein? Bald wissen wir mehr. Herzlich willkommen!