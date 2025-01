Leverkusen Sparta Prag 67. Auswechslung bei AC Sparta Praha: Victor Olatunji

Bayern Sl. Bratislava 70. Auswechslung bei Slovan Bratislava: Tigran Barseghyan

Sturm Graz Leipzig 65. Einwechslung bei RB Leipzig: Benjamin Šeško

Sturm Graz Leipzig 65. Auswechslung bei RB Leipzig: Yussuf Poulsen

Dortmund S. Donezk 66. Starke Parade von Riznyk! Erneut wird ein Freistoß von Ryerson gefährlich und die Hereingabe findet Bensebaïni. Der Kopfball des Abwehrspielers schlägt fast im Winkel ein, doch Shakhtars Torhüter streckt sich und fischt die Kugel mit den Fingerspitzen aus dem Eck.

Bayern Sl. Bratislava 69. Mit den drei Einwechselspielern ist jetzt ein ganz anderer Schwung in der Partie. Die Münchner haben auf einmal viel mehr Zug zum gegnerischen Tor und drücken auf den dritten Treffer.

Stuttgart Paris SG 65. Undav sitzt auf der Bank und schüttelt mit dem Kopf. Der Nationalspieler kann nicht fassen, was hier heute Abend passiert ist. Das Spiel plätschert gerade ein wenig vor sich hin.

Sturm Graz Leipzig 65. Einwechslung bei RB Leipzig: Xavi Simons

Leverkusen Sparta Prag 66. Gelbe Karte für Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Auf einmal gibt's eine Rudelbildung! Die hat sich mal so gar nicht angekündigt. Auslöser war Xhaka, der seinem Gegenspieler auf den Fuß getreten war. Das hat für überraschend viel Aufregung gesorgt. Am Ende gibt's die Gelbe Karte und eine Ansage vom Schiedsrichter für die Kapitäne beider Teams.

Sturm Graz Leipzig 65. Auswechslung bei RB Leipzig: Nicolas Seiwald

Leverkusen Sparta Prag 65. Mit dem 2:0 hat Leverkusen beste Chancen auf die Top-8. Aktuell belegen sie den sechsten Platz.

Sturm Graz Leipzig 65. Einwechslung bei RB Leipzig: David Raum

Sturm Graz Leipzig 65. Auswechslung bei RB Leipzig: Christoph Baumgartner

Leverkusen Sparta Prag 64. Tooor für Bayer Leverkusen, 2:0 durch Nathan Tella

Beim fälligen Freistoß stehen Grimaldo und Wirtz bereit. Der Ball liegt relativ weit links, aber Grimaldo darf trotzdem direkt abziehen. Vindahl blockt den Flatterball nur nach vorne. Genau darauf antizipiert Tella und kann aus halber Drehung zum 2:0 abstauben!

Bayern Sl. Bratislava 66. Gnabry bringt derweil auf dem rechten Flügel viel Speed mit, zieht nach innen und legt für Sané ab, der erst geblockt wird, im zweiten Versuch dann aber mit links Takáč aus 17 Metern prüft. Der Slovan-Keeper ist jedoch rechtzeitig unten und begräbt den Ball sicher unter sich.

Dortmund S. Donezk 64. Auswechslung bei Borussia Dortmund: Karim Adeyemi

Dortmund S. Donezk 64. Einwechslung bei Borussia Dortmund: Gio Reyna

Leverkusen Sparta Prag 63. Gelbe Karte für Victor Olatunji (AC Sparta Praha)

Kurz vorm eigenen Strafraum tritt Olatunji Wirtz von hinten um. Dafür sieht er zurecht Gelb.

Dortmund S. Donezk 64. Auswechslung bei Borussia Dortmund: Julian Brandt

Stuttgart Paris SG 62. Stuttgart läuft weiterhin hoch an. Die Schwaben haben sich noch nicht aufgegeben.

Leverkusen Sparta Prag 62. Mehrfach haben sich die Hausherren zuletzt etwas Raum erspielt, nur um die Gelegenheiten dann zu vertändeln. Da können jedenfalls noch Potenziale ausgeschöpft werden.

Bayern Sl. Bratislava 65. Musiala wirbelt erneut, wird zwar vom Ball im gegnerischen Strafraum getrennt, erobert die Kugel aber postwendend wieder zurück. Nach Ablage für Sané nagelt dieser das Leder dann aber mit links aus 13 Metern auf die Tribüne.

Stuttgart Paris SG 60. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Ermedin Demirović

Stuttgart Paris SG 60. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Deniz Undav

Stuttgart Paris SG 60. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Leonidas Stergiou

Stuttgart Paris SG 60. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Josha Vagnoman

Stuttgart Paris SG 60. Einwechslung bei Paris Saint-Germain: Kang-in Lee

Stuttgart Paris SG 60. Auswechslung bei Paris Saint-Germain: Désiré Doué

Leverkusen Sparta Prag 60. Grimaldo gibt einen Geschmack seiner Schusstechnik ab, doch der dreht sich genau in die Arme des Torwarts. Vindahl macht das Spiel schnell, leitet einen Konter über rechts ein. Die Flanke köpft Tah allerdings aus der Gefahrenzone.

Stuttgart Paris SG 59. Jetzt hat Manchester City das 2:1 geschossen, wodurch Stuttgart wieder aus den Playoff-Plätzen herausgefallen ist.

Sturm Graz Leipzig 63. Gelbe Karte für Jürgen Säumel (Sturm Graz)

Sturm-Trainer Jürgen Säumel legt sich an der Seitenlinie unnötig mit dem 4. Offiziellen an. Er bekommt dafür ebenfalls eine Verwarnung.

Bayern Sl. Bratislava 63. Tooor für Bayern München, 2:0 durch Harry Kane

Die Bayern stellen auf 2:0 und Musiala findet sich direkt mit einem Scorerpunkt ein. Auf dem linken Flügel ist der quirlige Spieler nicht zu bremsen. Er verzögert und brigt die Flanke dann butterweich auf Kane, der aus vier Metern nur noch den Kopf hinhalten muss. Eine leichte Übung für den Goalgetter.

Sturm Graz Leipzig 63. Gelbe Karte für Seedy Jatta (Sturm Graz)

Seedy Jatta sieht für sein Foulspiel nachträglich auch die Gelbe Karte.

Bayern Sl. Bratislava 62. Beide Trainer wechseln erstmals. Kompany vollzieht dabei sogar einen Dreifachwechsel und bringt Coman, Musiala und Gnabry in die Partie, während bei den Gästen Medveděv kommt.

Dortmund S. Donezk 60. Die Ukrainer scheinen durch den überraschenden Anschlusstreffer wieder mutiger, spielen offensiv zielstrebiger als im ersten Durchgang. Borussia Dortmund hat sich zwar gefangen und hält die Gäste nun besser vom eigenen Strafraum weg, doch die Passivität könnte noch zum Problem werden.

Sturm Graz Leipzig 62. VAR-Entscheidung: Das Tor durch W. Bøving (Sturm Graz) wird nicht gegeben, Spielstand: 1:0

Ein langer Ball rutscht der RB-Verteidigung durch. William Bøving bringt das Leder im Tor unter. Es greift allerdings der VAR ein, weil Willi Orbán verletzt am Boden liegt. Die Wiederholung zeigt einen Ellenbogenschlag von Seedy Jatta. Schiedsrichter Mikola Balakin aus der Ukraine nimmt das Tor zurück.

Bayern Sl. Bratislava 62. Einwechslung bei Slovan Bratislava: Jurij Medveděv

Bayern Sl. Bratislava 62. Auswechslung bei Slovan Bratislava: Nino Marcelli

Leverkusen Sparta Prag 59. Einen Konteransatz verspielen die Prager, weil Victor Olatunji ins Seitenaus dribbelt.

Bayern Sl. Bratislava 62. Einwechslung bei Bayern München: Serge Gnabry

Bayern Sl. Bratislava 62. Auswechslung bei Bayern München: Sacha Boey

Bayern Sl. Bratislava 62. Einwechslung bei Bayern München: Jamal Musiala

Stuttgart Paris SG 58. Doué probiert es nach einer Ecke aus der zweiten Reihe. Bredlow hat den Schuss sicher.

Bayern Sl. Bratislava 62. Auswechslung bei Bayern München: Thomas Müller

Bayern Sl. Bratislava 62. Einwechslung bei Bayern München: Kingsley Coman

Bayern Sl. Bratislava 62. Auswechslung bei Bayern München: Mathys Tel

Stuttgart Paris SG 57. In der Live-Tabelle steht der VfB übrigens tatsächlich aktuell auf einem Playoff-Platz, weil es bei Manchester City gegen Brügge und bei Zagreb gegen Milan nur 1:1 steht.

Sturm Graz Leipzig 58. Insgesamt wirkt die Offensive von RB Leipzig nicht ganz auf der Höhe. Es fehlt an Präzision und Durchschlagskraft. Nicolas Seiwald sendet einen Ball hohen Ball nach vorne, der aber leicht abgefangen wird.

Dortmund S. Donezk 58. Gelbe Karte für Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)



Leverkusen Sparta Prag 57. Klare Chancen fehlen Bayer 04 noch im zweiten Durchgang. Dafür fliegen Flanken durch den gegnerischen Strafraum, Schüsse werden geblockt und der Gegner zurechtgelegt.

Stuttgart Paris SG 56. Das 4:0 von PSG fällt in die Stuttgarter Aufbruchsstimmung hinein. Es passt aber sehr gut ins Bild, weil Dembélé heute einfach auf absolutem Top-Niveau performt. Da kann Stuttgart noch so gut pressen.

Bayern Sl. Bratislava 59. Slovan Bratislava kontert und hat die nächste richtig gute Chance auf den Ausgleich. Blackman ist über rechts durch, aber sein Abschluss aus zwölf Metern wird gerade noch entscheidend von Pavlović abgefälscht, sodass dieser am kurzen Eck nur noch das Außennetz touchiert. Der anschließende Eckstoß mündet jedoch in einen Konter der Bayern, aber Sané hat gleich drei Gegenspieler vor sich und kommt nicht durch.

Dortmund S. Donezk 56. Starkes Solo von Gittens! Der Engländer zieht auf links das Tempo an, lässt mehrere Gegenspieler stehen und dribbelt bis zur Grundlinie. Von da sucht der Außenspieler mit einem flachen Pass nach innen Guirassy, aber Donetsk klärt in höchster Not zur Ecke.

Leverkusen Sparta Prag 55. Vielleicht hat's auch nur eine längere Ballbesitzphase gebraucht. Inzwischen drückt Leverkusen den Gegner wieder hinten rein.

Bayern Sl. Bratislava 57. Die nächste dicke Chance für den FCB! Wieder bedient Olise Sané auf dem rechten Flügel, der nun für den nachrückenden Kimmich ablegt. Dessen hohe Hereingabe vom rechten Strafraumeck kommt butterweich auf Müller, der den Ball etwas zu legere über den Scheitel rutschen lässt. Die Kugel geht denkbar knapp links vorbei.

Stuttgart Paris SG 54. Tooor für Paris Saint-Germain, 0:4 durch Ousmane Dembélé

Dembélé ist heute nicht zu halten. Hakimi spielt zentral an der Strafraumkante auf Dembélé, der direkt aus 15 Metern mit der rechten Innenseite abzieht. Sein schöner Schlenzer schlägt halbrechts unter der Latte ein. Da kann Bredlow nichts machen. Ein schönes Tor.

Bayern Sl. Bratislava 56. Nach dem nächsten Olise-Vorstoß hat Sané nun auf dem rechten Flügel viel Platz, versenkt die sehr fahrige Hereingabe aber im Toraus. Die nächste sehr unglückliche Aktion des 29-Jährigen.

Dortmund S. Donezk 55. Seit dem Wiederanpfiff spielen nur die Gäste aus der Ukraine und Schwarz-Gelb agiert sehr passiv, wartet ab und ist nur in der Defensive beschäftigt.

Stuttgart Paris SG 53. Gelbe Karte für Angelo Stiller (VfB Stuttgart)

Stille hält Zaïre-Emery im Mittelfeld fest und lässt ihn gar nicht mehr los, um einen Konter zu unterbinden. Für das taktische Foul gibt es Gelb.

Leverkusen Sparta Prag 53. Das Spiel der Tschechen ist im zweiten Durchgang deutlich mutiger. Auch nach fast zehn Minuten wirkt die Werkself davon überrascht.

Dortmund S. Donezk 54. Einwechslung bei Borussia Dortmund: Julien Duranville

Bayern Sl. Bratislava 54. Riesenchance Bayern! Wahnsinn! Das muss das 2:0 sein! Olise tankt sich sehenswert links durch und hat dann das Auge für den völlig freien Sané, der sich aus elf Metern die Ecke aussuchen kann, stattdessen aber einfach nur auf rohe Gewalt geht. Sein satt getroffener Rechtsschuss kommt hoch und zentral aufs Tor. Takáč reist die Arme nach oben und wehrt das unpräzise Pfund ab. Den muss Sané einfach besser setzen!

Dortmund S. Donezk 52. Aus dem Nichts scheint der BVB wieder zu schwimmen, weil Shakhtar die fehlende Präzision der Borussia nun mit mehr Tempo bei Kontern bestraft.

Sturm Graz Leipzig 54. Nach einer Flanke von Nicolas Seiwald legt Yussuf Poulsen für Christoph Baumgartner an der Strafraumgrenze ab. Dem rutscht der Ball vom Schlappen. Das Spielgerät geht gefahrlos einige Meter am Tor vorbei.

Stuttgart Paris SG 51. Zaïre-Emery setzt sich auf der linken Seite gegen Vagnoman durch und flankt dann vor das Tor. Chabot klärt die Hereingabe.

Leverkusen Sparta Prag 51. Nächste Gelegenheit für Olatunji! Wieder wird er mit einem hohen Ball hinter die Abwehr geschickt. Kovář verschätzt sich, läuft hinaus und steht dann im leeren Raum. Zu seinem Glück hebt Olatunji die Kugel knapp links neben das Tor!

Stuttgart Paris SG 50. Stuttgart ist jetzt viel besser im Spiel als noch in Halbzeit eins. Die Hausherren gewinnen viel mehr Zweikämpfe und machen richtig Druck.

Bayern Sl. Bratislava 53. Mit einem hohen Ball in die Tiefe wird der schnelli Marcelli auf die Reise geschickt, den nun allerdings Stanišić bärenstark abkocht. Nach Balleroberung im Tackling passt er auf Neuer zurück und sorgt dafür, dass defensiv in dieser Szene rein gar nichts anbrennt.

Leverkusen Sparta Prag 49. Gute Chance für die Gäste! Einen hohen Ball behauptet Victor Olatunji gegen Tapsoba und zieht dann unter Bedrängnis ab. Kovář blockt den Flachschuss kurz zur Seite und wirft sich anschließend drauf.

Bayern Sl. Bratislava 52. Wimmer klärt eine Hereingabe von rechts zur Ecke. Olise übernimmt diesen ruhenden Ball nun, den er scharf in Richtung zweiter Pfosten zirkelt. Takáč macht aber den Schritt aus seinem Kasten raus und faustet die Kugel entschlossen aus der Gefahrenzone.

Sturm Graz Leipzig 51. Gelbe Karte für Dimitri Lavalée (Sturm Graz)

Für ein Foulspiel an Christoph Baumgartner sieht Dimitri Lavalée die erste Gelbe Karte bei den Gastgebern.

Dortmund S. Donezk 50. Tooor für Shakhtar Donetsk, 2:1 durch Marlon Gomes

Kobel patzt! Der BVB spielt hinten herum und der Keeper will es in seinem Fünfmeterraum zu lässig machen, den Ball hinter dem Standbein herziehen. Marlon Gomes läuft den Schweizer an, grätscht rein und bugsiert die Kugel aus wenigen Metern über die Linie.

Stuttgart Paris SG 48. Nach einer Undav-Flanke von der linken Seite kommt Chabot am zweiten Pfosten zum Kopfball. Er setzt den Abschluss links daneben.

Leverkusen Sparta Prag 48. Auf einmal geht Prag ins Pressing und wird prompt ausgekontert. Zwar läuft sich Frimpong fest, aber für Wirtz kann er noch ablegen. Dessen Schuss rauscht recht deutlich übers Tor hinweg.

Stuttgart Paris SG 47. Leweling geht auf den Strafraum zu und spielt dann halbhoch nach links auf Undav, der nochmal für Mittelstädt ablegt. Die folgende Flanke des Außenverteidigers wird von einem PSG-Spieler per Kopf geklärt.

Sturm Graz Leipzig 50. Die zweite Halbzeit beginnt nicht schwungvoller als die erste Halbzeit. Im letzten Spieldrittel sind die Teams noch nicht gefährlich zu sehen.

Dortmund S. Donezk 48. Muss der BVB erneut verletzungsbedingt wechseln? Bensebaïni bleibt in der gegnerischen Hälfte liegen, Donetsk spielt den Ball erst nach Beschwerden der Gastgeber ins Aus.

Leverkusen Sparta Prag 47. Durch einen Freistoß aus dem Halbfeld kann sich Sparta einen Eckball erarbeiten. Schick verlängert die Ecke von Birmančević unfreiwillig auf den zweiten Pfosten, an dem ein Prager den Kopf reinhält. Im Zentrum kann Tah dann schließlich klären.

Stuttgart Paris SG 46. Direkt wieder die Pariser: Dembélé hat auf der linken Seite Platz. Er geht in den Strafraum und schlenzt mit rechts aufs lange Eck. Sein Schuss geht zwei Meter am rechten Pfosten vorbei.

Bayern Sl. Bratislava 49. Der ŠK Slovan Bratislava steht weiterhin extrem tief, schwärmt aber bei einem Ballgewinn auf einmal explosionsartig aus. Dávid Strelec und Nino Marcelli kommen über links jedoch nicht durch. Immerhin holen sie einen Eckball heraus, den Kyriakos Savvidis jedoch zu unpräzise ins Strafraumzentrum serviert. Völlig ungefährlich.

Stuttgart Paris SG 46. Die zweite Halbzeit läuft. Es geht ohne Wechsel weiter.

Stuttgart Paris SG 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Leverkusen Sparta Prag 46. Es geht weiter in Leverkusen. Die Hausherren stoßen an. Mal schauen, ob sich die Werkself einen höheren Sieg herausschießt oder ob Prag eine Überraschung erzielt.

Dortmund S. Donezk 46. Die zweite Halbzeit startet mit einem Wechsel bei Dortmund: Beier ist gelbvorbelastet und wird durch Groß ersetzt. Vermutlich wird Sabitzer nun etwas offensiver.

Leverkusen Sparta Prag 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Dortmund S. Donezk 46. Einwechslung bei Borussia Dortmund: Pascal Groß

Dortmund S. Donezk 46. Auswechslung bei Borussia Dortmund: Maximilian Beier

Dortmund S. Donezk 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Sturm Graz Leipzig 46. Die Mannschaften sind unverändert zurück auf dem Rasen. Weiter geht's!

Bayern Sl. Bratislava 46. Unverändert kehren beide Teams auf den Rasen zurück. Noch keine Wechsel. Weiter geht's.

Bayern Sl. Bratislava 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Sturm Graz Leipzig 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Sturm Graz Leipzig 45. Halbzeitfazit:

Nach den ersten 45 Minuten führt Sturm Graz mit 1:0 gegen RB Leipzig. Zunänchst begann die Begegnung ausgeglichen mit wenigen Torraumszenen auf beiden Seiten. Mit zunehmender Spielzeit übernahm Leipzig mehr und mehr die Kontrolle, doch kam nur selten gefährlich zum Abschluss. Die beste Chance hatte Antonio Nusa mit einem Schuss von der Strafraumgrenze in der 21. Minute. Kurz vor der Pause gelang den Hausherren nach einem Eckball durch Arjan Malic die überraschende Führung. Kurzdarauf verpastten Lutsharel Geertruida und Christoph Baumgartner bei einer Doppelchance den Ausgleich.

Sturm Graz Leipzig 45. Ende 1. Halbzeit

Stuttgart Paris SG 45. +3 Halbzeitfazit

Paris Saint-Germain spielte den VfB Stuttgart fast eine ganze Halbzeit lang an die Wand und führt hochverdient mit 3:0. Die Gäste hatten über weite Strecken der ersten 45 Minuten über 75 Prozent Ballbesitz und sie wirkten hochmotiviert. Der VfB hingegen fand überhaupt nicht ins Spiel und konnte dem Pariser Druck nicht standhalten. Zwar hatte auch Stuttgart zwei gute Chancen, aber zur Pause müssen die Hausherren trotzdem froh sein, dass es "nur" 3:0 für PSG steht. Die Leistung der Franzosen war absolut herausragend.

Leverkusen Sparta Prag 45. +4 Halbzeitfazit:

Zur Halbzeit führt Bayer Leverkusen hochverdient mit 1:0 gegen AC Sparta Praha. Die Hausherren sorgten früh für Dauerdruck aufs gegnerische Tor, allerdings wollte das Tor lange nicht fallen. In der 32. Minute nahm der VAR zwar einen zu unrecht angezeigten Elfmeter für die Werkself zurück, doch nur eine Minute später öffnete Florian Wirtz mit seinem 1:0 das Spiel. Auch danach blieb die Werkself tonangebend, schoss jedoch vorbei, wurde geblockt oder der gut aufgelegte Peter Vindahl Jensen stand im Weg. So bleibt es eng, obwohl Prag bislang nicht mehr als ungefährliche Distanzschüsse und Kopfbälle zum Spiel beitragen konnte. Ein 2:0 wäre also wichtig.

Dortmund S. Donezk 45. +3 Halbzeitfazit:

Borussia Dortmund führt zur Halbzeit verdient mit 2:0, weil Guirassy zwei Tore erzielt! Die Anfangsphase war von beiden Seiten zögerlich, die Gastgeber hatten aber insgesamt mehr Ballbesitz und die Spielkontrolle. Beim 1:0 sprang Guirassy in den Weg von Adeyemis Abschluss und fälschte das Leder dadurch entscheidend ab (17.). Danach plätscherte das Spiel größtenteils vor sich hin, Donetsk war offensiv harmlos und Kobel musste zu keinem Zeitpunkt ernsthaft eingreifen. Kurz vor der Halbzeit dann das zweite Tor des Dortmunder Stürmers, nachdem Brandt einen langen Ball von Can verarbeitete und in die Spitze durchsteckte (44.).

Stuttgart Paris SG 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Stuttgart Paris SG 45. +3 Nochmal eine Chance für Stuttgart! Nach einem Ballgewinn am PSG-Strafraum flankt Stiller nach rechts in den Strafraum auf Millot. Der Franzose geht noch ein paar Schritte und schießt dann flach ins rechte Außennetz.

Bayern Sl. Bratislava 45. +2 Halbzeitfazit:

Die Bayern führen zur Pause mit 1:0 gegen Slovan Bratislava, was zu wenig sein könnte, um sich noch auf die vorderen acht Plätze zu schieben. Zwar glückte dem deutschen Rekordmeister durch Müller nach herrlicher Kimmich-Flanke ein frühes Tor (8.). Die richtig zwingenden Chancen ließen dann aber lange auf sich warten. Nachdem Tel dann nur das Außennetz traf (23.), musste überdies Neuer gegen Barseghyan all sein Können abrufen, um nach Stanišić-Patzer den Ausgleich aus dem Nichts zu verhindern (26.). Die Roten müssen sich gegen defensiv insgesamt sehr gut sortierte Gäste deutlich steigern, denn die Tordifferenz könnte heute bekanntermaßen das Zünglein an der Waage sein, weshalb das 1:0 nicht zufriedenstellend ist.

Stuttgart Paris SG 45. +3 Stuttgart ist jetzt endlich auch kämpferisch in diesem Spiel angekommen. Die Hausherren gewinnen immer häufiger hoch den Ball.

Leverkusen Sparta Prag 45. +4 Ende 1. Halbzeit

Leverkusen Sparta Prag 45. +4 Einen letzten Schuss gibt Xhaka noch ab, doch der senkt sich nicht wie erhofft ins Tor. Stattdessen fliegt das Leder weit übers Tor.

Sturm Graz Leipzig 44. Fast der Ausgleich! Einen Schuss von Lutsharel Geertruida wehrt Kjell Scherpen in die Füße von Christoph Baumgartner ab. Der schießt aus elf Metern über das Tor.

Dortmund S. Donezk 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Leverkusen Sparta Prag 45. +1 Das ist fast zu kompliziert! Frimpong spielt von rechts in die Mitte. Erst lässt Tella durch, dahinter tippt Schick nur kurz für Wirtz an und der rechnet gar nicht mehr mit dem Ball. Trotzdem kann er ihn links für Grimaldo rauslegen, dessen Direktschuss auf den linken Winkel zurast. Mit einer richtig starken Parade wischt Vindahl das Leder allerdings übers Tor!

Dortmund S. Donezk 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Bayern Sl. Bratislava 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Stuttgart Paris SG 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Bayern Sl. Bratislava 45. +1 Die ersten 45 Minuten sind vorbei. Eine Minute gibt es noch, dann wird der Pausentee serviert.

Leverkusen Sparta Prag 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Stuttgart Paris SG 45. Die kurze Entlastungsphase für Stuttgart ist schon wieder vorbei. PSG lässt die Kugel erneut in den eigenen Reihen laufen und der VfB läuft nur hinterher.

Bayern Sl. Bratislava 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Sturm Graz Leipzig 43. Tooor für Sturm Graz, 1:0 durch Arjan Malic

Plötzlich führt Sturm Graz! Einen Eckball von der rechten Seite verlängert Tochi Chukwuani auf den langen Pfosten. Dort steht Arjan Malic völlig blank. Aus kurzer Distanz drückt er den ball über die Linie.

Bayern Sl. Bratislava 45. Tel wird kurz vor dem gegnerischen Sechzehner von Blackman gestempelt, was den Bayern einen gefährlichen Freistoß aus 24 Metern einbringt. Kimmich und Olise stehen bereit und Letztgenannter ist es, der dann einen Chip in Richtung zweiter Pfosten spielt. Müller schiebt dort etwas zu sehr gegen Savvidis. Der Schiedsrichter entscheidet auf Offensivfoul.

Leverkusen Sparta Prag 44. Die Gäste bleiben in der Offensive, doch Tella blockt den Schussversuch von Kairinen mit dem Oberschenkel.

Sturm Graz Leipzig 41. Gelbe Karte für Amadou Haïdara (RB Leipzig)



Dortmund S. Donezk 44. Tooor für Borussia Dortmund, 2:0 durch Serhou Guirassy

Guirassy schnürt den Doppelpack! Can schlägt einen Ball aus der eigenen Hälfte lang nach vorne, Brandt holt das Leder herunter und schickt den Stürmer flach in die Tiefe. Das lässt sich Guirassy nicht mehr nehmen und verwandelt flach aus rund 13 Metern.

Bayern Sl. Bratislava 43. Aus dem Spiel heraus geht bei den Münchnern insgesamt bemerkenswert wenig, weshalb Kim sich jetzt einfach mal ein Herz fasst und aus 20 Metern wuchtig mit rechts abzieht. Der stramme Schuss kommt nicht schlecht, rauscht aber gut zwei Meter über die Querlatte hinweg.

Leverkusen Sparta Prag 43. Aus sehr großer Distanz jagt Qazim Laçi den Ball auf die Tribüne. Das war nichts.

Dortmund S. Donezk 42. Die Dortmunder können den Ball jetzt wieder länger behaupten, Torgefahr strahlen die Gastgeber dadurch aber nicht automatisch aus. Mit dem 1:0 scheint der BVB zum aktuellen Zeitpunkt leben zu können.

Sturm Graz Leipzig 35. Von der linken Seite versucht Loïs Openda eine Flanke in den Strafraum. Niklas Geyrhofer fälscht die Hereingabe aber ins Toraus ab.

Stuttgart Paris SG 42. Es ist jetzt das erste Mal in diesem Spiel so, dass PSG sich leicht zurückzieht und dem VfB den Ball überlässt. Der Druck in den ersten 40 Minuten war enorm.

Leverkusen Sparta Prag 41. Tella zum Dritten! Diesmal schießt er flach aus etwa 19 Metern, wobei er Vindahl mit dem sehr mittigen Abschluss vor keine große Herausforderung stellt.

Stuttgart Paris SG 41. Stiller spielt einen guten Pass in den Strafraum auf Undav, der mit der Hacke ablegt. Dann klärt Hernández zur Ecke. Die folgende Ecke bringt keine Gefahr, aber der VfB bleibt am Ball.

Sturm Graz Leipzig 33. Gelegentlich versucht es Sturm Graz mit schnellem Umschaltspiel. Bisher sind die Ansätze aber nicht sehr vielversprechend. Ein Pass von Otar Kiteishvili landet im Seitenaus.

Leverkusen Sparta Prag 40. In Glasgow hat sich Aston Villa innerhalb von zwei Minuten zwei Gegentore gefangen. Da steht's also 2:2, wodurch Leverkusen wieder ein gutes Stück sicherer in den Top-8 steht.

Bayern Sl. Bratislava 39. Tel will heute womöglich etwas zu sehr etwas beweisen und hat schon mehrere unglückliche Aktionen gehabt. So auch in diesem Angriff, in dem er sich im Zweikampf mit Barseghyan ein Offensivfoul leistet, durch den auch dieser Vorstoß im Nichts endet.

Dortmund S. Donezk 38. Starke Grätsche von Schlotterbeck! Nun sieht der BVB bei einem hohen Ball in der Abwehr nicht gut aus, weil Can sich verschätzt. Sein Kollege in der Innenverteidigung macht diesen Fehler wett, setzt im perfekten Moment im Strafraum zur riskanten Grätsche gegen Sudakov an. Dortmunds Nummer vier bejubelt seine Aktion im Anschluss selbst in Richtung Südtribüne uns erntet viel Applaus.

Stuttgart Paris SG 38. Nach einer Ecke kommt Vitinha aus der zweiten Reihe zum Abschluss. Karazor wehrt den Schuss mit dem Kopf ab.

Stuttgart Paris SG 38. Aufreger im PSG-Strafraum: Nach einem Abschluss von Undav wollen die Hausherren einen Handelfmeter haben, aber der Schiedsrichter lässt weiterlaufen und auch der VAR greift nicht ein.

Leverkusen Sparta Prag 37. Weiter geht's mit Tella! Halblinks im Strafraum wird er von Schick bedient, schlägt noch einen Haken und hebt die Kugel dann knapp über den rechten Winkel hinweg!

Stuttgart Paris SG 37. Das 3:0 für die Pariser ist hochverdient. Es ist bisher ein Gala-Auftritt der Gäste. Stuttgart ist in allen Belangen unterlegen.

Dortmund S. Donezk 37. Über kurze Pässe geht bei der Borussia nicht viel, aber die langen Bälle aus der Innenverteidigung sind effektiv. In diesem Fall steht Beier nach Zuspiel von Schlotterbeck jedoch knapp im Abseits und der Angriff wird nach einigen Sekunden zurückgepfiffen.

Leverkusen Sparta Prag 36. Gelbe Karte für Veljko Birmančević (AC Sparta Praha)

Im Luftzweikampf fährt Birmančević den Arm weit aus und drückt Mukiele die Hand wuchtig ins Gesicht. Dafür sieht er zurecht Gelb.

Bayern Sl. Bratislava 36. Sané geht einfach mal mit dem Kopf durch die Wand. Drei Gegenspieler lässt er in diesem herrlichen Solo auch stehen. Beim Vierten ist dann aber Endstation.

Sturm Graz Leipzig 30. Eine halbe Stunde ist gespielt. Leipzig ist nach einer ausgeglichenen Anfangsphase das bessere Team. Dennoch steht es 0:0. Nennenswerte Torraumszenen gibt es kaum.

Stuttgart Paris SG 35. Tooor für Paris Saint-Germain, 0:3 durch Ousmane Dembélé

PSG nimmt Stuttgart auseinander! João Neves spielt nach rechts in den Strafraum auf Dembélé, der kurz Antritt und dann aus ungünstigem Winkel wuchtig mit rechts abzieht. Sein wunderschöner Schuss schlägt unhaltbar oben links ein. Ein tolles Tor.

Leverkusen Sparta Prag 35. Nach kurzer Unterbrechung geht es weiter für Sørensen. Zunächst schlägt Grimaldo jedoch eine Ecke auf den Kopf von Tella. Am zweiten Pfosten verschafft er sich etwas Platz, nur um dann aus kurzer Distanz ins Außennetz zu köpfen.

Dortmund S. Donezk 34. Gute Chance für Schlotterbeck! Ryerson tritt einen ruhenden Ball von der linken Strafraumecke halbhoch ins Zentrum und Donetsk pennt im Kollektiv. Der Dortmunder Innenverteidiger wirkt etwas überrascht und köpft am Tor vorbei.

Leverkusen Sparta Prag 33. Das zweite Tor soll folgen! Mit einem Schlenker zieht Wirtz an seinem Gegenspieler vorbei, spielt flach an den Fünfer, doch Tella ist da schon einen halben Schritt zu weit gelaufen. Dennoch kann Sparta sich nicht vollends befreien. Stattdessen jagt Mukiele den Ball aus zweiter Reihe aufs Tor und trifft den Kopf von Asger Sørensen. Der muss sich jetzt erstmal behandeln lassen.

Bayern Sl. Bratislava 34. Zuberu geht auf Nummer sicher und köpft eine eigentlich zu lange Müller-Flanke ins Toraus. Abermals ist jedoch bei der anschließenden Bayern-Ecke jede Anspielstation zugestellt, sodass Kimmich den ruhenden Ball kurz ausführt und die Szene völlig verpufft.

Stuttgart Paris SG 31. Das muss eigentlich das 3:0 sein! Wieder wird Barcola über die linke Seite geschickt und Vagnoman kommt nicht hinterher. Dann spielt Barcola wieder sehr gut quer, aber Doué will den Ball nur noch aufs Tor schießen und zielt überhaupt nicht mehr. Dadurch kann Bredlow mit einer unglaublichen Parade den Schuss noch vor der Linie abwehren.

Dortmund S. Donezk 32. Das Spiel plätschert gerade ein wenig vor sich hin, die beste Phase der Gäste scheint nur von kurzer Dauer gewesen zu sein.

Sturm Graz Leipzig 28. Auf der linken Seite marschiert Loïs Openda. Zwei Mitspieler laufen in ausichtstreicher Position mit. Openda entscheidet sich allerdings für ein Dribbling in die Box. Dabei bleibt er aber an Arjan Malic hängen.

Bayern Sl. Bratislava 32. Gelbe Karte für César Blackman (Slovan Bratislava)

Olise nimmt im Zentrum Fahrt auf und Blackman lässt seinen Gegenspieler über die Klinge springen, was ihm die erste Gelbe Karte der Partie einbringt.

Leverkusen Sparta Prag 32. Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Florian Wirtz

Wer braucht denn schon Elfmeter? Rechts ergibt sich Platz für Frimpong, um die Linie hinunter und rechts an den Strafraum zu laufen. Überlegt spielt er in den Rückraum, wo Wirtz kurz entgegengeht und dann flach ins linke Eck trifft!

Bayern Sl. Bratislava 30. Zuberu klärt eine Hereingabe von rechts zur Ecke, bei der es beinahe erneut im Tor der Gäste klingelt. Der Ball rutscht bis zum zweiten Pfosten durch, wo Kim aus fünf Metern aber beim Volley halb auf den Ball tritt. Heraus kommt ein harmloses Schüsschen, das Takáč vor keine Probleme stellt.

Leverkusen Sparta Prag 30. Nach kurzer Rücksprache geht Georgi Kabakov zur Seitenlinie zum Monitor, dreht gleich wieder um und nimmt die Entscheidung zurück. Es geht ohne Elfmeter weiter in der BayArena.

Dortmund S. Donezk 29. Durch leichte Fehler schenkt Dortmund in der Abwehr aktuell den ein oder anderen Ball schnell weg, doch Donetsk kann diese Schläfrigkeit nicht nutzen und schnell umschalten.

Stuttgart Paris SG 28. Bredlow rettet für den VfB! Vagnoman verliert als letzter Mann den Ball, sodass Barcola frei aufs Tor zuläuft. Der Franzose will den Ball etwas zu lässig zu einem mitgelaufenen Mitspieler rüberspielen, wodurch Bredlow, der aus seinem Tor gestürmt ist, noch dazwischenkommt.

Leverkusen Sparta Prag 29. Der VAR meldet sich bei der Aktion von Adam Ševinský. Der hatte den Schuss von Tapsoba vermeintlich mit dem weit erhobenen Arm geblockt. Die Wiederholung offenbart aber eine kleine optische Täuschung. Statt an den Arm, hat er den Ball nur an den Kopf bekommen.

Bayern Sl. Bratislava 28. Die Roten kombinieren sich jetzt sehr flach nach vorne und auf einmal taucht Sané aus zehn Metern halbrechter Position frei vor Takáč auf. Seinen Gewaltschuss mit rechts kann der Slovan-Keeper, der sich anschließend das Handgelenk hält, gerade noch so zur Ecke abwehren, die dann nichts weiter einbringt.

Leverkusen Sparta Prag 28. Da ist die Hand im Spiel! Es gibt Elfmeter! Oder war das doch der Kopf?

Stuttgart Paris SG 27. Stuttgart gewinnt mal am PSG-Strafraum den Ball, dann flankt Undav jedoch in die Arme von Donnarumma.

Leverkusen Sparta Prag 28. Leverkusen spielt sich mehrere Ecken heraus, ohne ernsthaft gefährlich zu werden. Sowohl die Hereingaben von Wirtz als auch von Grimaldo werden geblockt.

Bayern Sl. Bratislava 26. Großchance Slovan Bratislava! Aus dem buchstäblichen Nichts patzt Stanišić als letzter Mann im eigenen Drittel und legt Tigran Barseghyan den Ball geradezu auf. Im anschließenden Zwei-gegen-Eins macht der Bratislava-Angreifer es dann kurzerhand selbst und zieht aus knapp sechs Metern wuchtig mit links ab. Mit einem irren Reflex verhindert erst Neuer den Einschlag, ehe Kimmich dann hellwach ist, als es darum geht, den zweiten Ball der Gäste abzublocken.

Sturm Graz Leipzig 24. Mittlerweile ist RB Leipzig das bessere Team. Die Begegnung spielt sich überwiegend in der Hälfte der Gastgeber statt. Die Frequenz der Chancen muss die Elf von Marco Rose aber noch erhöhen.

Stuttgart Paris SG 26. Bisher ist es ein sehr dominanter Auftritt von PSG. Stuttgart hatte zwar auch schon gute Offensivaktionen, die Gäste schnüren den VfB aber die meiste Zeit hinten ein und stehen nach wie vor bei über 75 Prozent Ballbesitz.

Dortmund S. Donezk 27. Gelbe Karte für Maximilian Beier (Borussia Dortmund)

Nun sieht der erste Dortmunder die Gelbe Karte: Beier setzt gegen Vinícius Tobías auf der Außenbahn zur Grätsche an, kommt von der Seite einen Moment zu spät und trifft dadurch auch seinen Gegenspieler.

Stuttgart Paris SG 25. Erneut PSG: Hakimi wird rechts im Strafraum zur Grundlinie geschickt. Er legt den Ball quer, aber Barcola hat mit einem Pass in den Rückraum gerechnet, deshalb kann Vagnoman klären.

Dortmund S. Donezk 25. Gelbe Karte für Kevin (Shakhtar Donetsk)

Adeyemi schickt den Brasilianer Kevin an der Außenlinie mit einem leichten Bodycheck ins Seitenaus. Dem Spieler der Gäste gefällt das gar nicht, schubst den Dortmunder im Anschluss von hinten. Adeyemi lässt sich nicht auf die Provokation ein, Kevin sieht jedoch die Gelbe Karte.

Sturm Graz Leipzig 21. Fast die RB-Führung! Eine Hereingabe faustet Sturm-Torwart Kjell Scherpen in die Fü0e von Amadou Haïdara. Der bedient 18 Meter vor dem Tor Antonio Nusa, dessen Schuss aus zentraler Position von Scherpen mit einer Flugeinlage entschärft wird.

Leverkusen Sparta Prag 25. Plötzlich jagt Wirtz den Ball wieder aufs Tor! Vindahl streckt sich, greift über und lenkt die Kugel um den rechten Pfosten! Starke Aktion von Beiden!

Leverkusen Sparta Prag 24. Nicht zu selbstgefällig werden ... erneut darf Wiesner köpfen, verpasst zwar sein Ziel, aber die Chancen der Gäste mehren sich!

Leverkusen Sparta Prag 23. Jetzt schlägt Sparta Praha zwei Flanken vors Tor. Eine fliegt unberührt durch den Strafraum, ehe wenig später Wiesner weit rechts vorbeiköpft.

Dortmund S. Donezk 23. Sabitzer und Bensebaïni stehen bereit für einen Freistoß aus aussichtsreicher Position. Die Kugel liegt halbrechts rund drei Meter vor der Strafraumkante, der Abschluss des Österreichers wird jedoch von der Mauer zur Ecke abgefälscht.

Stuttgart Paris SG 23. Stuttgart taucht erneut im PSG-Strafraum auf, Lewelings Abschluss wird jedoch geblockt.

Bayern Sl. Bratislava 23. Dicke Chance für die Bayern! Zauberfuß Kimmich packt einen herrlichen Pass in die Tiefe aus, der im Lauf von Tel landet. Aus acht Metern halblinker Position setzt der den Linksschuss aber denkbar knapp neben dem Pfosten nur ans Außennetz.

Sturm Graz Leipzig 19. Die fällige Freistoßflanke fliegt gefährlich in den Fünfmeterraum. Von einem Graz-Verteidiger prallt die Kugel ab und liegt für einen Moment völlig frei in der Box. Die Reaktion der Hausherren ist jedoch schneller: der Ball wird aus dem Sechzehner geklärt.

Stuttgart Paris SG 20. Vitinha bringt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld in den Strafraum. Der VfB kann klären.

Leverkusen Sparta Prag 22. Gleich zwei Chancen ergeben sich für Wirtz. Den ersten Schussversuch blocken die Tschechen, wenig später zieht er den Ball ein gutes Stück links vorbei.

Dortmund S. Donezk 20. Das 1:0 geht in Ordnung, auch wenn der BVB bisher nur wenig Offensivaktionen hatte und auch der Treffer durch Guirassy alles andere als gewollt aussah.

Bayern Sl. Bratislava 21. Boey prüft Takáč mit einem Schlenzer aufs kurze Eck, den der Slovan-Keeper nicht festhalten kann. Bei der anschließenden Kimmich-Ecke brennt es dann ebenfalls im Strafraum der Slowaken. Letztlich schließt Kane im Getümmel per Hacke ab, wird dabei aber von Wimmer geblockt.

Sturm Graz Leipzig 18. Ein Foulspiel von Malick Yalcouyé bringt den Gästen einen Freistoß im linken Halbfeld ein. Nicolas Seiwald legt sich das Leder zurecht.

Leverkusen Sparta Prag 20. Nach hoher Balleroberung hat Palacios viel Platz, schaut sich um und schießt dann aus 18 Metern selbst. Der Schuss fliegt zu zentral aufs Tor, wodurch Vindahl leichtes Spiel hat.

Leverkusen Sparta Prag 19. Prag steht immer noch sehr tief und kann die Räume nun besser dicht halten, als noch in den ersten Minuten. Dadurch erinnert das Spiel ein bisschen an Handball.

Stuttgart Paris SG 17. Tooor für Paris Saint-Germain, 0:2 durch Ousmane Dembélé

Kein Abseits, der Treffer zählt! Direkt nach der Stuttgarter Großchance geht Paris in den Konter. Barcola wird auf der linken Seite steil geschickt. Er geht in den Strafraum und legt auf Dembélé quer, der den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückt. Danach geht die Fahne hoch, aber der VAR korrigiert die Entscheidung des Linienrichters.

Bayern Sl. Bratislava 18. Die Gäste sind durchaus darum bemüht, aktiv dagegenzuhalten, aber es fehlen die spielerischen Mittel. César Blackman schickt Nino Marcelli über rechts zur Grundlinie vor, der den Ball aber per Grätsche erst erreicht, als dieser bereits vollständig im Aus ist.

Stuttgart Paris SG 17. PSG macht das 2:0, aber die Fahne geht hoch! Die vermeintliche Abseitsstellung wird durch den VAR überprüft.

Stuttgart Paris SG 16. Klasse Parade von Donnarumma! Leweling entwischt auf der linken Seite Hakimi und geht in den Strafraum. Dann spielt er nach rechts auf Führich, der aus zehn Metern abzieht. Donnarumma wehrt den Schuss mit einer herausragenden Parade ab.

Sturm Graz Leipzig 14. In der linken Strafraumhälfte taucht Christoph Baumgartner gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf. Am Ende wird der Winkel jedoch zu spitz. Immerhin holt er noch einen Eckball heraus.

Stuttgart Paris SG 16. Jetzt kontert mal PSG: Hakimi wird auf der rechten Seite geschickt. Er bricht nochmal ab und legt auf für Doué. Der folgende Abschluss des Franzosen wird von einem VfB-Verteidiger geblockt.

Dortmund S. Donezk 17. Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Serhou Guirassy

Und da ist die schwarz-gelbe Führung! Schlotterbeck spielt nach einem glücklichen Ballgewinn nahe der Mittellinie einen tollen Chipball nach rechts zu Adeyemi. Der Flügelspieler zieht erneut nach innen und sucht den Abschluss, dabei läuft Guirassy in die Schussbahn und bugsiert das Leder glücklich aus fünf Metern über die Linie.

Leverkusen Sparta Prag 16. Zum ersten Mal können sich die Gäste über einen etwas längeren Zeitraum vorne festsetzen. Kurz nach dem Ballverlust rollt jedoch der Leverkusener Konter, allerdings verdribbelt sich Schick links im Strafraum.

Sturm Graz Leipzig 12. Kein Team kann bisher die Spielkontrolle übernehmen. Der Ballbesitz ist ausgeglichen. In der Offensive agieren beide Vereine harmlos.

Dortmund S. Donezk 15. Borussia Dortmund spielt nun Pressing und erzwingt dadurch schnelle Ballverluste bei Shakhtar. Doch in der gegnerischen Hälfte tut sich der Bundesligist im kontrollierten Ballbesitz weiterhin schwer: Guirassy lässt sich teilweise bis an die Mittellinie fallen, um Ballkontakte zu sammeln.

Stuttgart Paris SG 14. João Neves bekommt nach einem Foul im Mittelfeld gegen Mittelstädt eine Ermahnung vom italienischen Schiedsrichter. Die Zeichensprache des Unparteiischen ist unmissverständlich: Noch ein Foul und João Neves bekommt Gelb.

Bayern Sl. Bratislava 15. Die Roten suchen immer wieder Mathys Tel, der nun aus der Drehung heraus abschließen will, dabei jedoch vom gut postierten Kenan Bajrič gestört wird, der erfolgreich blocken kann.

Stuttgart Paris SG 12. Erste Chance für Stuttgart! Im Konter geht Führich halblinks in den Strafraum. Er traut sich den Abschluss mit links aber nicht zu und macht stattdessen noch einen Haken. Pacho stellt die Schussbahn gut zu, sodass Führich sich den Ball wieder auf links legen muss. Der folgende Abschluss aufs kurze Eck ist kein Problem für Donnarumma.

Leverkusen Sparta Prag 13. Im Übrigen regnet es stark im Rheinland. Bisher kompensiert das der Rasen sehr gut.

Bayern Sl. Bratislava 13. Eine weitere Kimmich-Hereingabe wird zur Ecke geklärt, die ebenfalls Kimmich übernimmt. Im Rahmen einer kurz ausgeführten Variante spielt er einen Doppelpass mit Tel, zieht die anschließende Flanke dann aber zu nah vors Tor der Slowaken. Takáč fängt den Ball sicher ab.

Leverkusen Sparta Prag 12. Ein tiefes Zuspiel kann Frimpong nicht erreichen. Vindahl schnappt sich den springenden Ball.

Stuttgart Paris SG 11. Nach einem Stuttgarter Fehler am eigenen Strafraum hat PSG plötzlich Platz und der Ball kommt flach von der rechten Seite vor das Tor. Kein Pariser kommt zum Abschluss.

Sturm Graz Leipzig 9. Der Ball ist im Tor, doch die Partie bereits vorher unterbrochen. Dem Treffer ging ein eindeutiges Foulspiel von Christoph Baumgartner an Torhüter Kjell Scherpen zuvor. Die Entscheidung geht für alle in Ordnung. Baumgartner entschuldigt sich und es geht weiter.

Dortmund S. Donezk 11. Endlich bekommt die Borussia mal Tempo ins Spiel und Adeyemi steckt halbrechts im richtigen Moment durch auf Beier. Der Offensivmann kann den Steilpass rechts im Strafraum jedoch nicht erlaufen und der Keeper der Gäste packt zu.

Leverkusen Sparta Prag 11. Da ist die nächste Chance! Eine Flanke von Grimaldo findet den Kopf von Schick, der unter Bedrängnis letztlich deutlich links vorbeiköpft.

Bayern Sl. Bratislava 11. Olise schickt Tel mit einem starken Steckpass über links, aber Kashia passt gut auf und fängt das Zuspiel ab, ehe es brenzlig wird.

Leverkusen Sparta Prag 9. Der Ball liegt direkt vorm freien Tor! Zuvor springt Peter Vindahl Jensen unter einer Ecke durch. Von Tahs Oberschenkel hoppelt der Ball vors freie Tor, doch Martin Vitík kann die Kugel von der Linie schlagen!

Bayern Sl. Bratislava 10. Der FCB setzt nach und die Belasí versuchen es einfach mal mit einer schnellen Umschaltaktion, in deren Rahmen Tigran Barseghyan dann jedoch zu überhastet ins Abseits läuft.

Stuttgart Paris SG 9. Ein guter Steckpass geht halbrechts auf Hakimi. Dem Ex-Dortmunder misslingt aber die Ballmitnahme, sodass Al-Dakhil dazwischenkommt. Danach geht die Fahne hoch.

Sturm Graz Leipzig 7. El Chadaïlle Bitshiabu probiert es mit einem ersten Schuss einfach mal aus der zweiten Reihe. Sein Abschluss aus halblinker Position fliegt aber etwa zwei Meter über das Tor hinweg. RB-Keeper Maarten Vandevoordt muss nicht eingreifen.

Leverkusen Sparta Prag 9. Wirtz versucht sich im Dribbling, wird jedoch zwischen drei Gegenspielern aufgerieben. Da zieht er ausnahmsweise den Kürzeren.

Stuttgart Paris SG 8. Das war auf jeden Fall eine einstudierte Eckenvariante von PSG. Es war aber auch nicht gut verteidigt vom VfB. Sowohl Doué bei der Verlängerung der Ecke als auch Barcola beim Kopfball bekamen überhaupt keinen Druck.

Dortmund S. Donezk 8. Bensebaïni rückt in Dortmunder Ballbesitz ins zentrale Mittelfeld neben Sabitzer und soll das Spiel ankurbeln. Bislang tun sich die Gastgeber jedoch noch schwer und Schwarz-Gelb findet keine Lücken. Es ist eine verhaltene Anfangsphase von beiden Seiten.

Sturm Graz Leipzig 5. Die Begegnung kommt bisher nur langsam in Fahrt. Die Spieler bewegen sich vor allem zwischen den beiden Strafräumen. Zu Torabschlüssen kommen die Teams noch nicht.

Bayern Sl. Bratislava 8. Tooor für Bayern München, 1:0 durch Thomas Müller

Der deutsche Rekordmeister drückt und erzwingt nun das wichtige 1:0. Kimmich hat am rechten Strafraumeck zu viel Platz und serviert den Ball butterweich auf den am zweiten Pfosten lauernden Müller, der aus sechs Metern noch nicht einmal abspringen muss, sondern stattdessen wohlüberlegt per Kopf einnicken kann. Obwohl der Abschluss sehr zentral kommt, hat Takáč aus dieser Distanz keine Abwehrchance mehr.

Leverkusen Sparta Prag 7. Druck im Parallelspiel! Aston Villa führt bereits mit zwei Toren. Selbst mit eigener knapper Führung wird's jetzt eng für die Werkself!

Bayern Sl. Bratislava 7. Statt aus 17 Metern halbrechter Position die Flanke in den Sechzehner zu schlagen, zieht Kane einfach mal aufs kurze Eck ab. Der wuchtige Ball fliegt hoch aufs Tor, wo Takáč die Arme hoch reißt und etwas unorthodox mit einer rudernden Bewegung das Leder frontal nach vorne abwehrt.

Sturm Graz Leipzig 3. Ein steiler Pass in die Spitze landet bei Loïs Openda in halblinker Position. Der sucht mit einem weiteren Pass Yussuf Poulsen. Niklas Geyrhofer kommt aber rechtzeitig dazwischen.

Stuttgart Paris SG 6. Tooor für Paris Saint-Germain, 0:1 durch Bradley Barcola

Paris geht mit der ersten Chance in Führung! Die Ecke von Dembélé kommt von der rechten Seite auf den ersten Pfosten. Doué verlängert etwas unkonventionell, aber sehr genau auf den zweiten Pfosten, wo Barcola eingelaufen kommt und den Ball aus kurzer Distanz mit dem Kopf über die Linie drückt.

Stuttgart Paris SG 6. PSG hat eine erste Ecke, weil Karazor einen Fehlpass ins Toraus spielt.

Stuttgart Paris SG 5. Stuttgart geht mal in den Konter: Leweling geht mit Tempo halblinks in den Strafraum. Pacho geht im Zweikampf eigentlich zu schnell runter, er kann Leweling aber letztlich mit der Grätsche den Ball abnehmen.

Bayern Sl. Bratislava 5. Kim schickt Boey über rechts, dessen scharfe Flanke direkt beim einlaufenden Tel landet. Dessen Kopfball aus elf Metern fischt dann aber Takáč mit einem guten Reflex aus dem linken Eck.

Leverkusen Sparta Prag 5. Die Werkself baut hier einen frühen Dauerdruck auf. Dagegen ist Prag kaum gewappnet, was mit Blick auf die noch immer andauernde Winterpause der tschechischen Liga wenig wundert. Vergangene Woche hatten sie gegen Inter Mailand ihr erstes Rückrundenspiel.

Dortmund S. Donezk 5. Der BVB hat mehr Ballbesitz, doch im Aufbau fehlt ein wenig die Bewegung und Donetsk wird es leicht gemacht die Passwege zuzustellen.

Stuttgart Paris SG 4. Bisher haben die Gäste 85 Prozent Ballbesitz, kommen aber noch nicht ins letzte Drittel.

Bayern Sl. Bratislava 3. Die Bayern legen los wie die Feuerwehr, sind weit aufgerückt, verlieren dann aber die Kugel. Barseghyan treibt den Ball nach vorne und bedient dann den startenden Marcelli mit einem starken Steckpass. Boey passt aber auf und trennt seinen Gegenspieler fair vom Ball, ehe es gefährlich wird.

Leverkusen Sparta Prag 3. Es geht direkt weiter. Schick wird noch im Fünfer bedient, allerdings beim Schuss geblockt. Ohne Unterbrechung drückt Bayer 04 auf den nächsten Angriff, sodass Wirtz auf Xhaka ablegen kann. Dessen Direktschuss aus 17 Metern segelt links übers Tor.

Stuttgart Paris SG 2. PSG hat in den ersten Minuten viel den Ball. An der Intensität, mit der beide Mannschaften ins Spiel kommen, ist eindeutig zu erkennen, dass es hier heute keinen Nichtangriffspakt gibt.

Dortmund S. Donezk 2. Dortmund wird zum ersten Mal gefährlich, weil Adeyemi von rechts nach innen zieht und Guirassy einbindet. Der Stürmer spielt eine Station weiter auf Gittens, der sich halblinks im Strafraum positioniert hatte. Der Schuss des Engländers wird jedoch geblockt.

Leverkusen Sparta Prag 2. Erster guter Vorstoß für Leverkusen! Rechts dribbelt Frimpong am Gegenspieler vorbei, findet jedoch keine Anspielstation im Zentrum. Nach kurzem Durcheinander klärt die Abwehr.

Sturm Graz Leipzig 1. Der Ball rollt! Welcher Mannschaft gelingt es sich mit einem Sieg aus der Königsklasse zu verabschieden?

Stuttgart Paris SG 1. Der Ball rollt in Stuttgart. Die Gäste haben angestoßen.

Stuttgart Paris SG 1. Spielbeginn

Sturm Graz Leipzig 1. Spielbeginn

Leverkusen Sparta Prag 1. Die Kugel rollt in der BayArena. Die Gäste stoßen an und ab geht die wilde Fahrt!

Dortmund S. Donezk 1. Los geht's! Die Gäste stoßen an.

Bayern Sl. Bratislava 1. Anpfiff in der Allianz Arena. Die Münchner treten heute in Weiß an. Die Gäste aus der Slowakei sind in Blau gekleidet. Los geht's.

Leverkusen Sparta Prag 1. Spielbeginn

Bayern Sl. Bratislava 1. Spielbeginn

Dortmund S. Donezk 1. Spielbeginn

Leverkusen Sparta Prag Im Vorfeld hatte die Werkself leichte Probleme dabei, Tickets fürs heutige Spiel zu verkaufen. Beim Blick ins Rund sieht das jedoch sehr gut gefüllt aus und die Stimmung ist richtig gut. Beide Mannschaften kommen aufs Feld. Es dauert nicht mehr lange!

Leverkusen Sparta Prag Der heutige Schiedsrichter reist aus Bulgarien an - vielleicht weckt das die ein oder andere Erinnerung an Dimitar Berbatow. Heute heißt der gute Mann aber Georgi Kabakov. Der 38-jährige pfeift schon seit vielen Jahren auf internationalem Niveau und nähert sich immer mehr dem Spitzenlevel an. Ihm assistieren die Linienrichter Martin Margaritov und Martin Venev.

Dortmund S. Donezk Auf der Pressekonferenz forderte Torhüter Kobel, dass es darum geht "mit Tugenden, mit Laufen, mit Zweikämpfen, mit allem, was Borussia Dortmund auszeichnet, wieder Sicherheit und Leichtigkeit zurückholen und unsere Leistung auf den Platz bringen." Auch Coach Tullberg ergänzte und sagte: "Es geht weniger um Shakhtar, sondern mehr um uns und dass wir unsere Qualität auf den Platz bekommen."

Leverkusen Sparta Prag Bei Sparta Praha braucht es ein bisschen Insiderwissen, um die Startelf zu analysieren. Im Großen und Ganzen versucht Lars Friis trotz des feststehenden Ausscheidens definitiv, sein bestes Team aufs Feld zu schicken. Dennoch wechselt er im Vergleich zum jüngsten Ligasieg über den FK Jablonec auf vier Positionen. Martin Suchomel und Filip Panák sitzen zunächst auf der Bank, während Markus Solbakken und Albion Rrahmani ausfallen. Vor allem Rrahmani wird schmerzlich vermisst. Dafür beginnen Adam Ševinský, Martin Vitík, Tomáš Wiesner und Victor Olatunji.

Dortmund S. Donezk Seit fünf Pflichtspielen ist Borussia Dortmund sieglos - heute müssen drei Punkte her, wenn es ohne Umweg ins Achtelfinale gehen soll. Mit Shakhtar wartet der amtierende ukrainische Meister und Pokalsieger auf den BVB. Die Gäste haben in der Ligaphase Siege gegen Brest und Bern geholt, ansonsten lief bei den Ukrainern gegen größere Clubs wie Atalanta Bergamo, den FC Arsenal oder den FC Bayern München nicht viel zusammen. Rein rechnerisch könnte Donetsk noch in die Play-offs springen, dafür müssten aber einige direkte Konkurrenten punktlos bleiben.

Leverkusen Sparta Prag Wer mit dem Spiel der Werkself vertraut ist, den dürfte die heutige Startelf wenig überraschen. Xabi Alonso rotiert auf fünf Positionen. Das Tor hütet der Tscheche Matěj Kovář, auf den Außen starten Álex Grimaldo und Jeremie Frimpong, in der Zentrale rückt Exequiel Palacios ins Team und neben Florian Wirtz darf Nathan Tella ran. Dafür sitzen Lukáš Hrádecký, Arthur Augusto, Robert Andrich und Aleix García auf der Bank. Piero Hincapié fehlt gesperrt.

Sturm Graz Leipzig Sturm Graz ist mit drei Punkten Vorsprung Tabellenführer in der österreichischen Bundesliga. Bis zum Jahresende waren die heutigen Gastgeber zehn Partien in Serie ungeschlagen. Da der ÖFB-Cup und die Bundesliga erst im Februar wieder losgehen, startete die Mannschaft von Jürgen Säumel in der vergangenen Woche mit der Champions League-Begegnung gegen Atalante in das neue Spieljahr. Die Rückreise musste jedoch mit einer 5:0-Niederlage im Gepäck angetreten werden. Es gibt dazu zwei Veränderungen: Niklas Geyrhofer und Seedy Jatta weichen für Emanuel Aiwu und Amady Camara.

Leverkusen Sparta Prag Für Sparta Praha geht's heute nur noch um die goldene Ananas. Mit nur vier Punkten belegen die Tschechen den 29. Platz direkt vor RB Leipzig. Dabei waren die Prager noch mit einem Sieg und einem Unentschieden in die Ligaphase gestartet. Das ist auch der Grund, warum die Werkself gewarnt sein sollte, denn das Remis erarbeitete sich Sparta beim 1:1 in Stuttgart. Mit deutschen Vertretern hat die Mannschaft von Trainer Lars Friis also durchaus positive Erfahrungen gesammelt.

Dortmund S. Donezk Für U19-Trainer Mike Tullberg kommt es nach seinem Bundesliga-Debüt gegen Bremen nur wenige Tage später auch zum ersten Auftritt in der Königsklasse des europäischen Fußballs. In der Startelf der Schwarz-Gelben gibt es zwei Anpassungen beim Startpersonal, die beide das Mittelfeld der Borussia betreffen: Der verletzte Nmecha wird durch Sabitzer ersetzt und zusätzlich rotiert Groß auf die Bank und Beier darf starten. Die Innenverteidigung bilden erneut Can und Schlotterbeck, Anton muss sich mit der Reservistenrolle begnügen. Über die Außen setzt Dortmund auf Tempo, denn Adeyemi und Gittens sollen Stürmer Guirassy bedienen.

Bayern Sl. Bratislava Insbesondere auswärts lief bei den Slowaken in der Champions League herzlich wenig zusammen. Klammert man die Qualifikationsrunden mal aus und konzentriert sich auf die Hauptrunde des Wettbewerbs, steht nach neun absolvierten Auswärtsspielen der Belasí im Wettbewerb noch immer kein Sieg zu Protokoll (acht Niederlagen, ein Remis).

Sturm Graz Leipzig Die Favoritenrollte dürfte dennoch bei der deutschen Gastmannschaft liegen. In der Bundesliga kämpfen die Leipziger um den erneuten Einzug in die Bundesliga. Dort steht die Elf von Marco Rose derzeit auf dem 5. Platz. So richtig rund lief es zuletzt allerdings nicht. Seit drei Spielen ist Leipzig ohne Sieg. Im Vergleich zum 2:2 gegen Bayer Leverkusen am Wochenende rotiert Marco Rose seine Startaufstellung auf sechs Positionen durch. Lediglich Willi Orbán, El Chadaïlle Bitshiabu, Arthur Vermeeren, Antonio Nusa und Loïs Openda verbleiben in der ersten Elf.

Dortmund S. Donezk Der BVB hat zumindest die Teilnahme an den Play-offs bereits vor diesem Spiel sicher, liebäugelt jedoch trotz der verhängnisvollen Niederlage in Bologna noch mit dem direkten Ticket fürs Achtelfinale. Einen Platz unter den ersten acht Teams haben die Dortmunder jedoch nicht in der eigenen Hand: Nur mit einem Sieg gegen Donetsk und ausbleibenden Erfolgen der Konkurrenz rückt die Borussia in die Top 8, selbst ein richtiges gutes Torverhältnis von +8 Toren vor dem letzten Spieltag würde im schlimmsten Fall nicht reichen. Teams wie Aston Villa, Feyernoord, Lille und Brest hätten im Falle eines Sieges allesamt mehr Punkte als der BVB auf dem Konto.

Stuttgart Paris SG Bis auf die Niederlage gegen Mainz läuft das Jahr 2025 für den VfB Stuttgart bisher sehr zufriedenstellend: Die vorigen vier Pflichtspiele des neuen Jahres wurden allesamt gewonnen. PSG ist aber auch in beeindruckender Form. Die letzte Niederlage der Franzosen war das 0:1 Ende November gegen den FC Bayern. Seitdem gab es wettbewerbsübergreifend neuen Siege und drei Unentschieden.

Leverkusen Sparta Prag Was braucht die Werkself in diesem Spiel gegen Sparta Praha, um die nächste Runde zu erreichen? Also die Playoffs hat sich Leverkusen schon gesichert. Für das direkte Ticket zum Achtelfinale dürfte ein Sieg genügen. Zwar könnten einige Teams vorbeiziehen, wenn sie deutlich höhere Siege als Leverkusen erzielen und damit die Tordifferenz der Werkself ausgleichen, allerdings kann ja auch noch oben das ein oder andere Team patzen. Bei einem Unentschieden dürfte es extrem eng für Bayer 04 werden. Idealerweise gewinnt Leverkusen also mit einigen Toren Vorsprung.

Bayern Sl. Bratislava Für die Roten spricht heute Abend ganz klar die Heimbilanz. In Champions-League-Heimspielen in der Vorrunde (ehemals Gruppenphase, jetzt Ligaphase) hat der deutsche Rekordmeister keines seiner letzten 33 Heimspiele mehr verloren (31 Siege, zwei Remis). Daran soll sich auch heute nichts ändern, wenn es gegen die löchrigste Defensive im Wettbewerb geht. Slovan Bratislava ließ an sieben Spieltagen bereits 24 Gegentreffer zu – und damit im Schnitt 3,4 Gegentore pro Champions-League-Spiel.

Sturm Graz Leipzig Für beide Mannschaften geht heute Abend die Champions League-Saison zu Ende. Sowowhl Sturm Graz als auch RB Leipzig haben aus den bisherigen sechs Begegnungen nur einen Sieg geholt. Es geht daher nur noch um eine verbesserte Platzierung. Im besten Fall wäre noch Rang 28 von 36 drin.

Stuttgart Paris SG Stuttgarts Generalprobe in der Bundesliga vor dem Duell mit Paris ist mit 0:2 gegen Mainz verloren gegangen. Der VfB konnte dem leidenschaftlichen Auftritt der 05er nichts entgegensetzen. Nach der Partie waren sich die Stuttgarter Akteure aber einig, dass die Niederlage verkraftbar ist und sie richteten direkt den Blick auf PSG: "Wenn du Mittwoch gewinnst, ist alles wieder gut", sagte Undav am Sky-Mikrofon.

Leverkusen Sparta Prag 10 Spiele in Folge blieb Bayer Leverkusen ungeschlagen, bis es vor einer Woche eine bittere Niederlage gegen Atlético Madrid setzte. Feldüberlegenheit, Überzahl und Führung reichten letztlich nicht zum Erfolg in der spanischen Hauptstadt. Stattdessen verlor die Werkself und fiel auf den achten Platz in der Champions League zurück. Am Wochenende folgte gegen Leipzig der nächste Dämpfer, als trotz dreier Pfostentreffer nur ein Remis heraussprang. Jetzt möchten Leverkusen zurück in die Erfolgsspur.

Dortmund S. Donezk Erstmals in der Geschichte der Champions League finden 18 Spiele gleichzeitig statt! Erstmals findet der Wettbewerb in einer Liga- statt Gruppenhphase statt und damit kommt es heute in fast allen Spielen zum Showdown im Kampf um die direkte Qualifikation oder die Teilnahme an den Playoffs.

Stuttgart Paris SG Luis Enrique tauscht bei PSG nach dem 1:1 gegen Reims auf sechs Positionen. Barcola, João Neves, Vitinha, Pacho, Marquinhos und Hakimi starten anstelle von Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Lee, Fabián Ruiz, Nuno Mendes und Lucas Beraldo.

Bayern Sl. Bratislava Die Münchner fingen sich zwar vor einer Woche eine ärgerliche 0:3-Niederlage bei Feyenoord Rotterdam ein, als etliche Topchance ungenutzt blieben und die Niederländer mit nahezu jedem Abschluss trafen. In der Bundesliga jedoch hat der FCB alle vier Spiele im Jahr 2025 gewonnen. Damit führen die Roten die Tabelle wieder mit sechs Punkten Vorsprung auf Bayer Leverkusen an und können sich prinzipiell voll auf die Königsklasse konzentrieren.

Stuttgart Paris SG Zum Personal: Sebastian Hoeneß nimmt beim VfB vier Änderungen im Vergleich zum 0:2 gegen Mainz vor. Nübel fehlt krankheitsbedingt. Für ihn startet Bredlow im Tor. Rouault wird in der Innenverteidigung durch Chabot ersetzt. Außerdem kommt Millot im offensiven Mittelfeld für Woltemade in die Mannscahft und Leweling startet auf dem rechten Flügel anstelle von Bruun Larsen.

Dortmund S. Donezk Guten Abend und herzlich willkommen letzten Spieltag in der Ligaphase der Königsklasse. Um 21 Uhr empfängt Borussia Dortmund im Signal Iduna Park Shakhtar Donetsk!

Stuttgart Paris SG "Ich wüsste auch gar nicht, wie das funktionieren soll", sagte Sebastian Hoeneß zum Thema Nichtangriffspakt. "Paris wird das Spiel so spielen, dass sie es im besten Fall gewinnen und wir werden es genauso spielen."

Sturm Graz Leipzig Hallo und herzlich willkommen zum letzten Spieltag in der Ligaphase der Champions League. Sturm Graz empängt im Wörthersee Stadion in Klagenfurt RB Leipzig. Um 21 Uhr geht es los. Viel Spaß beim Mitlesen!

Stuttgart Paris SG Die Ausgangslage vor dem 8. Spieltag ist für Stuttgart und Paris denkbar einfach: Wer gewinnt, qualifiziert sich für die Playoffs. Jedoch gibt es auch noch die etwas brisantere Option des Unentschiedens, die ebenfalls beiden Teams (mit hoher Wahrscheinlichkeit) für das Weiterkommen reichen würde. Von einem Nichtangriffspakt wollte vor dem Spiel aber niemand etwas hören.

Bayern Sl. Bratislava In der Slowakei ist aktuell noch Winterpause. Slovan Bratislava absolvierte daher letzten Dienstag gegen den VfB Stuttgart das erste und einzige Pflichtspiel im neuen Jahr. Trainer Vladimir Weiss reagiert auf die 1:3-Heimpleite der Belasí heute mit zwei Veränderungen an seiner Startelf: Július Szöke und Tigran Barseghyan starten für Marko Tolić und Robert Mak (beide Bank).

Stuttgart Paris SG Hallo und herzlich willkommen zum letzten Spieltag der Ligaphase in der Champions League. Heute um 21 Uhr trifft der VfB Stuttgart auf Paris Saint-Germain.

Bayern Sl. Bratislava Schauen wir uns direkt an, wie der deutsche Rekordmeister es personell angeht. Im Vergleich zum jüngsten 2:1-Auswärtssieg beim SC Freiburg nimmt Vincent Kompany stolze fünf Wechsel vor: Draußen bleiben Serge Gnabry, Raphaël Guerreiro, Jamal Musiala (erkrankt), Eric Dier (nicht im Kader) und Leon Goretzka (Gelbsperre). Neu dabei sind Thomas Müller, Sacha Boey, Josip Stanišić, Michael Olise und der wechselwillige Mathys Tel.

Leverkusen Sparta Prag Die Ligaphase endet mit einem Knall! 18 Spiele finden gleichzeitig statt, um die Teilnahme an Playoffs und Achtelfinale zu bestimmen. Bayer Leverkusen will mit einem Sieg direkt unter die letzten 16 – herzlich willkommen!

Bayern Sl. Bratislava Die Slowaken haben alle sieben bisherigen Spiele der Ligaphase bei 6:24-Toren verloren und sind bereits vorzeitig ausgeschieden. Die Bayern wiederum gehen als Tabellen-15. in den finalen Spieltag. Die Ausgangslage ist dabei klar: Ein Dreier soll her, um im Falle etwaiger Patzer der Mitbewerber noch auf die vorderen acht Plätze zu klettern und sich damit die Playoffs zu sparen. Dabei könnte es theoretisch auch auf die Tordifferenz ankommen.