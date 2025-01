Atlético Leverkusen 17. Da ist die erste gute Chance für Leverkusen! Xhaka hebt den Ball links in den Strafraum zum durchstartenden Álex Grimaldo. Der Spanier legt clever in den Rückraum ab für Hincapié, der den Ball per Direktabnahme jedoch über das Tor befördert.

Bologna Dortmund 20. Gelbe Karte für Remo Freuler (Bologna FC)

Nach einem vermeintlichen Halten von Groß an Ndoye im Dortmunder Strafraum will Bologna einen Elfmeter. Freuler beschwert sich derart lautstark, dass ihn der Schiedsrichter verwarnt.

Bologna Dortmund 18. Duranville verhindert den Ausgleich! Bologna spielt einen Konter blitzschnell aus und Orsolini legt im Strafraum quer auf den zweiten Pfosten. Dort war Ndoye mitgelaufen, doch auch Duranville hat den Rückwärtsgang eingelegt und fängt das Zuspiel wenige Meter vor der Torlinie noch rechtzeitig ab.

Sl. Bratislava Stuttgart 19. Von rechts bringt Stiller eine Ecke nach innen. Die daraus entstehende Bogenlampe fängt Takáč locker ab.

Atlético Leverkusen 14. Atlético setzt sich erstmals über einen längeren Zeitraum in der Bayer-Hälfte fest. Die Ballbesitzphase wird allerdings kurz unterbrochen, da Tella angeschlagen am Boden liegt.

Sl. Bratislava Stuttgart 17. Die Hausherren haben in der aktuellen Phase der Partie große Probleme damit, sich aus der Umklammerung ihres Gegners zu befreien. Eigentlich müsste Stuttgart genau jetzt nachlegen.

Bologna Dortmund 16. Nach dem Dortmunder Führungstreffer ist die Mannschaft übrigens zu Trainer Nuri Sahin gelaufen und hat mit dem Übungsleiter am Seitenrand gefeiert.

Bologna Dortmund 15. Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Serhou Guirassy

Guirassy zittert den Elfmeter ins Tor! Der Stürmer hebt die Kugel als Chipball relativ zentral aufs Tor und obwohl Keeper Skorupski schon halb in der linken Ecke liegt, bekommt er noch seine Hand an den Ball. Es reicht jedoch nicht, um das 0:1 aus Sicht der Gastgeber zu verhindern.

Sl. Bratislava Stuttgart 14. Gleich wieder die Hoeneß-Elf. Mittelstädt flankt von der linken Torauslinie an den zweiten Pfosten. Dort klären die Gastgeber soeben vor Leweling.

Bologna Dortmund 14. Gelbe Karte für Sam Beukema (Bologna FC)



Atlético Leverkusen 11. Leverkusen hat in der Anfangsphase deutlich mehr Ballbesitz. Madrid verteidigt aber höchst konzentriert im tiefen Block und lässt noch rein gar nichts zu.

Bologna Dortmund 13. Elfmeter für Borussia Dortmund! Beukema reißt Anton bei einem Eckstoß der Gäste zu Boden und der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Diesen Strafstoß kann man durchaus geben, das deutliche Zerren am Trikot war nicht zu übersehen.

Bologna Dortmund 12. Groß strahlt mit einem Freistoß vom rechten Strafraumeck erstmals Torgefahr aus, doch Skorupski geht dem scharf getretenen Ball entschlossen entgegen und klärt per Faustabwehr zur Ecke.

Sl. Bratislava Stuttgart 11. Tooor für VfB Stuttgart, 0:1 durch Jamie Leweling

Und wenig später geht Stuttgart in Front! Undav ist Adressat eines Steilpasses durch die halblinke Angriffsspur, der abgefälscht im Lauf des Nationalspielers landet. Links an der Strafraumkante legt Undav quer für den am Elfmeterpunkt einlaufenden Leweling. Der ehemalige Fürther schießt aus mittiger Position etwas glücklich zentral ein.

Atlético Leverkusen 8. Hincapié wehrt einen langen Ball etwas zu ungenau ab. Der Abpraller landet etwa 25 Meter vor dem Tor bei Julián Alvarez, der daraufhin einfach mal abzieht. Sein Flachschuss verfehlt das linke Eck aber um ein gutes Stück.

Sl. Bratislava Stuttgart 11. Der VfB erarbeitet sich die ersten Ecken. Zweimal tritt Stiller von rechts an, beim zweiten Versuch wird es schon etwas gefährlicher, weil Keitel die Kugel vom rechten Fünfmeterraumeck noch mal scharf macht. Takáč sieht dabei nicht unbedingt gut aus und hat Glück, dass ein Mitspieler zur Ecke von rechts klärt. Die mündet in einem Offensivfoul.

Bologna Dortmund 10. Duranville setzt sich auf seiner rechten Seite erstmals m Dribbling durch, hat aber auch Glück, weil Lykogiannis zu früh zur Grätsche runtergeht. Doch der Belgier findet mit seinem flachen Pass in den Rückraum ausschließlich Verteidiger und es gibt keinen Abschluss für die Gäste.

Atlético Leverkusen 5. Xabi Alonso lässt seine Truppe sehr variabel auflaufen. Piero Hincapié agiert teilweise fast als Linksaußen und Álex Grimaldo lässt sich in die linke Halbspur fallen, um sich aktiver am Aufbau zu beteiligen. In der Defensive übernimmt der Ecuadorianer dann aber wieder den defensiveren Part.

Bologna Dortmund 7. Und einer dieser langen Pässe wir gefährlich, weil Guirassy die Kugel stark festmacht und tief durchsteckt auf Beier. Dortmunda Neuzugang spielt sein Tempo aus, doch auch Lucumí ist schnell unterwegs und trennt seinen Gegenspieler mit fairen Mitteln im Strafraum vom Ball.

Sl. Bratislava Stuttgart 8. Bratislava schafft es allerdings, besser ins Match reinzukommen. Zwar ist offensiv noch nicht viel los, dafür passiert aber auch defensiv recht wenig.

Bologna Dortmund 6. Bologna läuft den BVB permanent sehr hoch an und besonders Schlotterbeck ist immer wieder dazu gezwungen das Spielgerät nach vorne zu schlagen.

Atlético Leverkusen 2. Die Stimmung im Stadion ist wirklich absolut überragend und die ersten Aktionen der Teams sehr schwungvoll. Das verspricht ein fantastischer Fußball-Abend zu werden.

Sl. Bratislava Stuttgart 5. Ein guter Auftakt also für die Süddeutschen, die hier gleich dominant auftreten möchten. Das frühe 0:1 wäre natürlich ein Traumstart gewesen.

Bologna Dortmund 4. Die Anfangsphase ist geprägt von vielen hohen Bällen und leichten Ballverlusten auf beiden Seiten. Kein Team kann das Spiel so richtig beruhigen.

Sl. Bratislava Stuttgart 2. Nach zwei Minuten hat Führich die große Gelegenheit zur Führung! Durch den halblinken Offensivraum steckt Leweling für seinen Teamkollegen durch. Der scheitert aus spitzem Winkel und kurzer Distanz an Keeper Takáč.

Atlético Leverkusen 1. Los geht's! Die Gäste stoßen an und spielen in ihren grauen Trikots. Atlético agiert im gewohnten Rot-Weiß.

Bologna Dortmund 2. Bereits kurz nach Anpfiff wird klar: Groß orientiert sich rechts in die Kette, damit ist Nmecha der einzige zentrale Mittelfeldspieler vor der Viererkette um Schlotterbeck und Anton.

Atlético Leverkusen 1. Spielbeginn

Sl. Bratislava Stuttgart 1. Auf geht's.

Sl. Bratislava Stuttgart 1. Spielbeginn

Bologna Dortmund 1. Los geht's! Der BVB stößt an.

Bologna Dortmund 1. Spielbeginn

Atlético Leverkusen Der direkte Vergleich ist nach zehn Aufeinandertreffen komplett ausgeglichen. Beide Vereine konnten je dreimal gewinnen und viermal endeten die Duelle mit einem Remis. Sogar unter Xabi Alonso trafen die Klubs bereits aufeinander. Den Leverkusenern gelang daheim ein 2:0-Sieg und in Madrid endete ein absolut wildes Match mit einem 2:2-Unentschieden.

Sl. Bratislava Stuttgart Die Slowaken sind bis dato noch punktlos. Nur dank der weniger schlechten Tordifferenz liegen sie vor den Young Boys aus Bern auf dem vorletzten Rang in der Tabelle. In die nächste Runde können sie schon jetzt nicht mehr einziehen, zu groß ist der Abstand auf Zagreb. Zwar stehen sie in der heimischen Niké Liga mit drei Punkten Vorsprung auf Position eins, allerdings liegt ihr letztes Pflichtspiel bereits über einen Monat zurück. Gute Voraussetzungen für den VfB?

Atlético Leverkusen Nachdem Leverkusen in der Vorsaison international erst im Europa-League-Finale scheiterte, zeigt der deutsche Doublesieger jetzt auch auf der höchstmöglichen Ebene, dass sie zu den besten Mannschaften gehören. Seit der 4:0-Klatsche in Liverpool Anfang November, der letzten Pflichtspielniederlage der Werkself, hat sich Bayer wieder richtig stabilisiert und feierte zuletzt sogar elf Siege hintereinander. Diesen Lauf wollen Xhaka und Co. natürlich auch heute trotz schwieriger Aufgabe fortsetzen und dem Achtelfinale damit noch näherkommen.

Bologna Dortmund In der BVB-Offensive haben in dieser Champions-League-Saison besonders Gittens und Guirassy abgeliefert: Der Flügelspieler erzielte seine vier Treffer in den letzten drei Auswärtsspielen in der Königsklasse. Dortmunds Neuzugang im Sturm belegt mit sechs Toren aus sechs Spielen sogar den zweiten Platz in der Torjägerliste. Nur Lewandowski hat für den FC Barcelona häufiger getroffen als Guirassy.

Atlético Leverkusen Für Atlético hat die heutige Begegnung bereits einen vorentscheidenden Charakter im Rennen um die begehrten Top-Acht, die gleichbedeutend mit der direkten Qualifikation für das Achtelfinale sind. Aktuell liegen die Spanier zwar nur einen Punkt hinter Leverkusen. Rein tabellarisch macht das allerdings einen gewaltigen Unterschied. Während die Werkself in der Live-Tabelle auf dem fünften Platz steht, rangiert Madrid in der nur auf dem 13. Die Rojiblancos dürfen sich also keine Ausrutscher mehr wie gegen Benfica (0:4) und Lille (1:3) leisten. Mit Pflichtspielsiegen gegen Paris und Barcelona hat die Truppe von Diego Simeone jedoch auch bereits unter Beweis gestellt, dass sie für solche Spitzenspiele absolut gerüstet sind.

Bologna Dortmund Der deutliche Knick in der Dortmunder Leistungskurve geht nicht spurlos an der Mannschaft vorbei, wie BVB-Trainer Nuri Sahin auf der Pressekonferenz vor der Abreise nach Italien offenlegte: "Natürlich macht das etwas mit jedem Einzelnen von uns. Wir wollen einen Riesenschritt machen und uns zugleich das Momentum für die Bundesliga holen."

Sl. Bratislava Stuttgart Dass das jetzt auch in der Königsklasse der Fall ist, darauf hoffen die Roten inständig. Derzeit belegen sie dort nämlich nur Platz 26, einen Zähler hinter Dinamo Zagreb (Platz 24). Nach aktuellem Stand wäre ihr Champions-League-Abenteuer also schon wieder vorbei. Umso wichtiger ist heute der Dreier beim Außenseiter Bratislava.

Bologna Dortmund Das Ticket für die K.O.-Phase hat Borussia Dortmund schon sicher, mit einem Auswärtssieg würde man aber nicht nur die Sieglosserie in diesem Jahr beenden, sondern auch einen riesigen Schritt in Richtung der direkten Qualifikation fürs Achtelfinale machen. Ein Pflichtspiel zwischen Bologna und dem BVB hat es bis dato übrigens noch nie gegeben!

Bologna Dortmund Bologna spielt bislang eine ordentliche Saison in der Serie A und belegt Tabellenplatz sieben. Nach dem Jahreswechsel sind die Italiener noch ohne Niederlage, holten gegen die AS Rom und Meister Inter Mailand zuletzt jeweils ein achtbares Remis. Auf internationalem Parkett konnte Bologna bei der ersten Teilnahme in der Vereinsgeschichte dagegen nicht überzeugen und steht mit nur zwei Punkten aus sechs Spielen abgeschlagen im letzten Tabellendrittel.

Atlético Leverkusen Xabi Alonso ist immer wieder für Überraschungen in seiner Startelf gut. Die größte heute ist eindeutig, dass der formstarke Patrik Schick zunächst nur auf der Bank neben dem wiedergenesenen Victor Boniface Platz nehmen muss und die Werkself somit ohne klaren Stürmer agieren wird. Stattdessen rückt Jeremie Frimpong wieder in die Anfangsformation. Zusätzlich dazu steht im Vergleich zum 3:1-Derbysieg gegen Borussia Mönchengladbach Matěj Kovář für Lukáš Hrádecký zwischen den Pfosten, Nordi Mukiele beginnt anstelle von Arthur Augusto, Exequiel Palacios kommt für Robert Andrich und Piero Hincapié ersetzt den verletzten Martin Terrier.

Bologna Dortmund Die schwächelnde Borussia hat alle drei Pflichtspiele im Kalenderjahr 2025 verloren und damit hat auch Trainer Nuri Sahin scheinbar viele Aktien verspielt. Das heutige Gastspiel in Italien gilt wohl als eine Art Endspiel und im Vergleich zum 0:2 in Frankfurt gibt es drei Anpassungen in der Dortmunder Startelf: Can, Bensebaïni und Brandt rotieren auf die Bank und werden durch Beier, Reyna und Duranville ersetzt. In der Abwehr ist damit sowohl eine Dreier- als auch Viererkette möglich - mal schauen in welchem System sich der Bundesligist nach Anpfiff formiert.

Atlético Leverkusen Ausgerechnet die Generalprobe vor der Königsklasse verpatze Atlético und verlor am Samstag mit 1:0 gegen CD Leganés. Doch damit nicht genug gleichzeitig endete damit auch der Sensationslauf der Madrilenen von 15 Siegen in Folge. Trotzdem sieht Diego Simeone im Vergleich zum Wochenende keinen Grund für große personelle Veränderunge. José Giménez beginnt in der Innenverteidigung für Robin Le Normand und Giuliano Simeone ersetzt Conor Gallagher.

Sl. Bratislava Stuttgart Das neue Jahr startet für die Schwaben richtig gut. Aus den bisherigen drei Bundesligaspielen beim FC Augsburg (1:0) sowie daheim gegen RB Leipzig (2:1) und den SC Freiburg (4:0) holten sie die Maximalausbeute von neun Punkten. So schoben sie sich im Klassement wieder bis auf den vierten Rang vor, wenngleich die Abstände auf die Verfolger klein sind. Dennoch: Der Trend zeigt klar in die richtige Richtung.

Bologna Dortmund Guten Abend und herzlich willkommen zur Königsklasse und dem 7. Spieltag der Ligaphase! Um 21 Uhr startet Borussia Dortmunds Gastspiel beim FC Bologna.

Sl. Bratislava Stuttgart Hallo und herzlich willkommen zum vorletzten Spieltag der diesjährigen Champions League!In einer für die Deutschen extrem wichtigen Partie gastiert der VfB Stuttgart bei Slovan Bratislava aus der Slowakei. Anstoß ist um 21:00 Uhr.