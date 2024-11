Werder Stuttgart 33. Kurz darauf hat Führich eine gute Gelegenheit! Nach kurzem Gewusel im Bremer Strafraum scheitert er mit einem Linksschuss aus 14 Metern am schnell abtauchenden Zetterer.

Union Berlin Leverkusen 32. Die Passivität des Meisters wird damit bestraft! Der Großteil des Treffers geht dabei auf die Kappe von Hollerbach, der zu einem unwiderstehlichen Solo angesetzt hatte. Bayers Abwehr sah dabei gar nicht gut aus - das Spiel ist wieder offen!

Augsburg Bochum 31. Der FCS hat derzeit die Kontrolle und versucht es mit langen hohen Bällen auf die Flügel. Bochum ist aber aufmerksam und lässt kaum etwas zu.

Werder Stuttgart 31. Kurz schaut sich der Unparteiische die Szene in der Review Area an, dann steht fest: Osmers nimmt den Strafstoß zurück! Und die Entscheidung geht in Ordnung, Njinmah hebt in der Aktion nur zu dankbar ab.

Leipzig Wolfsburg 30. Die Verletztenmisere bei den Sachsen geht wohl weiter. Lukeba verletzt sich im Zweikampf mit Tiago Tomás am Oberschenkel und muss direkt ausgewechselt werden. Nicolas Seiwald rückt dafür in die Partie.

Freiburg M'gladbach 32. Die Fohlen haben in der Bundesliga übrigens seit mehr als 22 Jahren nicht mehr gewonnen. Im Unterhaus gelang dies im Dezember 2007 (3:1). In der Vorsaison trennten sich die Klubs hier mit einem 3:3-Unentschieden.

Leipzig Wolfsburg 30. Einwechslung bei RB Leipzig: Nicolas Seiwald

Leipzig Wolfsburg 30. Auswechslung bei RB Leipzig: Castello Lukeba

Augsburg Bochum 28. Rexhbeçaj kann sich auf der linken Außenbahn durchsetzen und dringt in den Strafraum ein. Seinen Abschluss vermasselt er aber ordentlich und schießt deutlich am Ziel vorbei.

Leipzig Wolfsburg 29. Es ertönen nach einem vielversprechenden, aber glücklosen RB-Angriff die ersten Pfiffe von den Rängen. Openda hat den vielen Freiraum vor der Box nicht genutzt und den Pass zu Šeško im Sechzehner nicht ans Ziel gebracht.

Union Berlin Leverkusen 29. Tooor für 1. FC Union Berlin, 1:1 durch Woo-yeong Jeong

Was für eine Vorarbeit von Hollerbach! Der Stürmer wird von keinem Gegenspieler gestört, läuft an mehreren Leverkusenern vorbei wie an Slalomstangen und zieht in den Strafraum ein. Von links spielt er das Leder quer in den Fünfmeterraum, wo Jeong von Hincapié komplett alleingelassen wird. Mit rechts setzt der Südkoreaner das Spielgerät an den rechten Innenpfosten!

Werder Stuttgart 29. Elfmeter für Bremen! Njinmah zieht über links an Chabot vorbei in die Box. Im folgenden Zweikampf geht der Torschütze gegen den Ex-Kölner zu Boden. Schiri Osmers zeigt sofort auf den Punkt.

Leipzig Wolfsburg 28. Seit dem Treffer zum 3:0 schafft es der VfL nun auch mal wieder, für Ballbesitz zu sorgen. Richtig druckvoll wird das nach vorne aber nicht bei den Wölfen.

Werder Stuttgart 28. Bittencourt legt eine Hereingabe von links ans kurze Fünfmeterraumeck klasse für Ducksch ab. Dessen Direktabnahme wird zur Ecke geblockt. Diese mündet in einem Offensivfoul.

Freiburg M'gladbach 29. Nach einer Heimecke schaltet Mönchengladbach schnell um und kommt im offensiven Drittel zu einer Gleichzahlsituation. Honorat verpasst in der halbrechten Spur aber den richtigen Moment für einen Pass nach innen. Letztlich lässt sich der Franzose abdrängen.

Union Berlin Leverkusen 28. Gelbe Karte für Tom Rothe (1. FC Union Berlin)

Rothe steigt Arthur Augusto an der rechten Außenlinie mit der offenen Sohle auf den Knöchel. Der Berliner Neuzugang hat sich die Gelbe Karte mehr als verdient!

Augsburg Bochum 26. Gelbe Karte für Marius Wolf (FC Augsburg)

Rechts von der gegnerischen Box wird Wolf zu Boden gebracht und fordert einen Freistoß. Die Pfeife von Tobias Reichel bleibt aber stumm und stattdessen sieht Wolf gelb wegen Meckerns.

Augsburg Bochum 25. Claude-Maurice passt vom rechten Sechzehnereck an die Grundlinie zu Wolf. Der legt die Kugel wieder zurück zu Claude-Maurice, sein Schuss aus rund 17 Metern wird aber geblockt.

Werder Stuttgart 26. Insgesamt sehen wir eine intensive, wenngleich chancenarme Partie. Bisher fällt sie vor allem durch sehenswerte Assists und große Effizienz auf beiden Seiten auf.

Union Berlin Leverkusen 27. Bayer überlässt den Gastgebern immer mehr den Ball, doch den Köpenickern merkt man an, dass sie seit mittlerweile 300 Minuten keinen Treffer mehr erzielt haben. Offensiv fehlen die Ideen trotz vieler neuer Spieler in der Startelf!

Freiburg M'gladbach 27. ... Gregoritsch probiert es mit dem linken Fuß direkt. Der Schuss des Österreichers ist aber zu niedrig angesetzt und bleibt in der weißen Mauer hängen.

Leipzig Wolfsburg 26. Gelbe Karte für Christoph Baumgartner (RB Leipzig)

Der Österreicher zieht gegen Tiago Tomás das taktische Foul im Mittelkreis, ehe dieser wieder auf und davon ist.

Werder Stuttgart 23. Nicht nur wegen der unzureichenden Abwehrarbeit haben sich die Hausherren diesen Ausgleich zuzuschreiben. Auch ihre zunehmende Passivität hat dazu geführt, dass Stuttgart zurückkommen konnte.

Freiburg M'gladbach 26. Nach Weigls Foul an Dōan bekommt Freiburg einen Freistoß in bester Lage zugesprochen. Das dürfte auf halbrechts gut 21 Meter sein...

Augsburg Bochum 23. Keine Mannschaft kann sich bislang durchsetzen und vieles spielt sich im Mittelfeld. Doch dann bringt Wolf einen Freistoß aus dem Mittelfeld vor den Fünfer, wo die Kugel links bei Claude-Maurice landet. Der trifft den Ball aus der Luft aber nicht sauber und jagt das Leder über das Gehäuse, doch der Treffer hätte ohnehin nicht gezählt, weil auf Abseits entschieden wird.

Leipzig Wolfsburg 25. Kampls Freistoßflanke aus dem rechten Mittelfeld findet erneut perfekt auf den Kopf von Benjamin Šeško. Dessen Kopfball vom Elfmeterpunkt landet jedoch genau in den Armen von VfL-Schlussmann Grabara.

Union Berlin Leverkusen 24. Union nimmt mittlerweile aktiver am Spiel teil, tut sich im Passspiel nahe des Leverkusener Sechzehners aber weiterhin schwer. Zudem bleibt Bayer in den Zweikämpfen stabil und zieht auch clevere Fouls.

Freiburg M'gladbach 24. Da war mehr drin! Nachdem sich der Gast durch viele präzise Anspiel aus dem Angriffspressing des SCF befreit hat, spielt Scally aus dem rechten Mittelfeld in das Zentrum. Kleindienst will den durchstartenden Hack auf den Weg in Richtung Atubolu schicken, doch das Anspiel ist viel zu steil.

Leipzig Wolfsburg 23. Die Wölfe setzen derweil immer wieder auf Tempogegenstöße und lauern auf Ballverluste von RB.

Leipzig Wolfsburg 21. Dass die Sachsen seit 12 Ligapartien hier ungeschlagen sind und in dieser Saison erst einen Gegentreffer zuhause schlucken mussten, ist bei der aktuellen Darbietung kaum vorstellbar. Leipzig sucht weiterhin nach den zwingenden Aktionen.

Augsburg Bochum 20. Die Bochumer sind nun besser im Spiel als zuvor und haben sich in der Hälfte der Gastgeber festgesetzt. Die Augsburger Defensive steht aber kompakt und der VfL kann die Abwehrkette nicht überwinden.

Union Berlin Leverkusen 21. Gelbe Karte für Robert Andrich (Bayer Leverkusen)

Hollerbach nimmt mit Ball am Fuß Geschwindigkeit auf, wird von der Seite von Andrich umgerissen und kommt dadurch zu Fall. Der Mittelfeldmann der Leverkusener sieht die erste Verwarnung der Partie.

Freiburg M'gladbach 21. Hack treibt den Ball nach einem weiten Abwurf Nicolas' über den linken Flügel temporeich nach vorne. Auf Höhe der Strafraumkante will er Kleindienst mit einer Flanke bedienen. Die erwischt den Nationalspieler aber im Rücken. Letztlich klärt Eggestein problemlos.

Werder Stuttgart 20. Tooor für VfB Stuttgart, 1:1 durch Ermedin Demirović

Plötzlich der Ausgleich! Da hilft der SVW aber auch mit: Nach flachem Steilpass über die rechte Abwehrseite hat Mittelstädt viel Zeit zum Flanken. Seine Hereingabe auf den langen Pfosten verwandelt Demirović aus kurzer Distanz artistisch mit dem hohen Bein. Zetterer landet im eigenen Netz - die Flanke kann er bei besserem Stellungsspiel eventuell auch abfangen.

Leipzig Wolfsburg 19. Kampl findet mit einer Flanke aus dem Mittelfeld Šeško in der Box. Der Stürmer legt die Kugel mit dem Rücken zum Tor stehend per Kopf zu Openda zurück. Von der Strafraumkante haut der Belgier das Leder wuchtig über den Kasten. Immerhin mal ein Angriff mit Abschluss von den Roten Bullen.

Werder Stuttgart 18. Andererseits geht auch bei Werder sehr wenig. Offensiv läuft seit dem 1:0 nichts mehr zusammen.

Union Berlin Leverkusen 19. Aktuell gibt es kaum Szenen in den Strafräumen und das Tempo hat deutlich abgenommen! Der Doublesieger muss nach der frühen Führung natürlich nicht mehr zwingend liefern, hat vielleicht auch schon das anstehende Pokalspiel gegen die Bayern im Hinterkopf!

Leipzig Wolfsburg 18. Leipzig rennt nach nicht mal 20 Minuten einem 0:3 hinterher und muss zwingend schauen, dass das hier nicht zu einem Debakel wird. Aktuell sieht man die Unsicherheit auf dem Rasen.

Freiburg M'gladbach 19. Die Elf vom Niederrhein kommt zwar formstark daher, hat auswärts aber nur eine ihrer bisherigen fünf Matches gewonnen. Dies gelang Ende August beim VfL Bochum (2:0).

Augsburg Bochum 17. Der Freistoß ist ungefährlich, doch Daschner kommt aus knapp 20 Metern zum Nachschuss. Sein Volleyschuss geht jedoch über die Latte und Labrović muss nicht eingreifen.

Augsburg Bochum 17. Gelbe Karte für Alexis Claude-Maurice (FC Augsburg)

Claude-Maurice stempelt Losilla im Mittelfeld und sieht dafür die erste Gelbe Karte der Partie.

Union Berlin Leverkusen 16. Die Gäste sind nicht nur stark am Ball, sondern auch griffig im Zweikampf: Bayer hat in der Anfangsphase 61% der Zweikämpfe gewonnen, Union muss sich hier definitiv steigern!

Werder Stuttgart 15. Der frühe Rückstand ist ein Schock für den VfB. Zwar ist er um eine schnelle Antwort bemüht, diese bleibt aber erst mal aus.

Leipzig Wolfsburg 16. Tooor für VfL Wolfsburg, 0:3 durch Mohamed Amoura

Der Wahnsinn geht weiter! Wieder verlieren die Hausherren den Ball im Spielaufbau und Wolfsburg bleibt eiskalt. Über die rechte Seite bringt Dárdai die Kugel in die Box, wo Amoura völlig frei steht. Gegen Haïdara hat der Algerier keine Mühe, an diesem vorbeizuziehen. Aus spitzem Winkel von rechts hämmert der Angreifer auf das Tor und bekommt den Ball durch die Hosenträger von Gulácsi. Da sieht der Keeper nicht gut aus. Aber auch seine Vorderleute machen es kaum besser.

Freiburg M'gladbach 16. Dōans hohe Hereingabe aus der halbrechten Spur landet bei Gregoritsch. Der Österreicher hat zwar das bessere Timing als Bewacher Friedrich, köpft aus gut sieben Metern aber im hohen Bogen über das Mönchengladbacher Gehäuse.

Augsburg Bochum 14. Onyeka will mit einem Steckpass halblinks Rexhbeçaj im Strafraum bedienen. Sein Pass ist aber zu steil und Drewes nimmt den Ball auf.

Leipzig Wolfsburg 14. Über den Ballbesitz versucht Leipzig ins Spiel zu gelangen. Wolfsburg wartet derweil ab und lässt die Gastgeber kommen. Richtig Druck üben diese allerdings noch nicht aus.

Union Berlin Leverkusen 13. Erneut wird Frimpong mit einem tiefen Ball geschickt, doch Vogt macht seinen Nachteil beim Tempo durch gutes Stellungsspiel wett und läuft den Leverkusener an der Grundlinie ab.

Leipzig Wolfsburg 12. Der VfL ist in jeder Aktion den Tick schneller und geht so aus fast jedem Zweikampf als Sieger hervor. Die Sachsen müssen Lösungen finden, um ins Spiel zu kommen.

Freiburg M'gladbach 13. Heimkapitän Günter flankt einen Freistoß von der linken Außenbahn mit viel Effet auf den Elfmeterpunkt. Kübler erreicht den Ball mit der Stirn, nickt wegen Rücklage aber weit drüber, sodass BMG-Schlussmann Nicolas nicht eingreifen muss.

Werder Stuttgart 12. Jetzt taucht auch der Gast aus dem Schwabenland erstmals offensiv auf. Führich dringt über links in den Sechzehner ein. Dort wird er abgedrängt, die folgende Ecke ist völlig harmlos.

Augsburg Bochum 11. In der Anfangshase haben die Fuggerstädter etwas mehr vom Spiel, kommen aber noch nicht in Abschlusssituationen. Der VfL hält bislang gut dagegen.

Werder Stuttgart 9. Knifflig: In der Entstehung des Treffers gab es bei Ballgewinn einen Zweikampf, in dessen Folge die Kugel womöglich im Toraus war. Ganz kann die Szene nicht aufgeklärt werden, die Bude zählt allerdings trotzdem.

Leipzig Wolfsburg 10. Nach einem Henrichs-Einwurf auf der linken Seite geht Baumgartner im Strafraum der Wölfe zu Boden. Doch Petersen erkennt kein Foul von Wimmer. Auch im folgenden Angriff fordert RB einen Strafstoß, nachdem Šeško den Ball an die angelegte Hand von Koulierakis bugsiert. Auch hier lässt der Referee, zu Recht, weiterlaufen.

Union Berlin Leverkusen 10. Zum ersten Mal setzen sich die Gastgeber im letzten Drittel fest und zwingen Leverkusen damit zu Defensivarbeit. Mehrmals fliegt das Spielgerät hoch in Bayers Strafraum, am Ende kommt Doekhi recht überrascht an den Ball und schließt nicht entschlossen ab.

Freiburg M'gladbach 11. Die Schuster-Auswahl bringt eine erste längere Ballbesitzphase auf den Rasen und hält den Gast in dessen Hälfte. Fast alles geht bei ihr in dieser Anfangsphase über den rechten Flügel.

Augsburg Bochum 8. Broschinski wird mit einem Steilpass über die linke Seite auf die Reise geschickt. Am linken Sechzehnereck zieht er leicht nach rechts und schießt flach ins lange Eck, sein Abschluss geht rund einen halben Meter am Pfosten vorbei. Allerdings hebt der Assistent die Fahne, da der Angreifer zuvor im Abseits stand.

Leipzig Wolfsburg 9. Die Hausherren sind bemüht, hier mal irgendwie einen Fuß auf den Rasen zu bekommen. Das Leipziger Spiel ist geprägt von Nervosität und vielen Fehlern. Das sorgt auch für Unruhe auf den Rängen.

Freiburg M'gladbach 8. Die erste Chance gehört den Fohlen! Nach Reitz' Balleroberung gegen Höfler an der heimischen Sechzehnerkante kann Pléa aus zentralen 17 Metern mit dem rechten Innenrist unbedrängt schießen. Der Versuch des Franzosen rauscht gut einen halben Meter links am Ziel vorbei.

Leipzig Wolfsburg 7. Nun heißt es erstmal Durchatmen bei Leipzig. Binnen weniger Sekunden stellen die Wölfe das Spiel hier völlig auf den Kopf und führen mit 2:0. Wie sieht die Reaktion der Rose-Elf nun aus?

Union Berlin Leverkusen 7. Frimpong lässt Rothe mit einer Körpertäuschung an der rechten Außenlinie einfach stehen und flankt aus vollem Lauf scharf in den Strafraum. Schick hatte gelauert, doch Rønnow ist gut aus seinem Fünfmeterraum gerückt und sichert das Leder vor dem Stürmer.

Augsburg Bochum 6. Bero flankt links vom Sechzehner an den zweiten Pfosten, wo Hofmann per Kopf nach innen spielt. Sein Pass findet aber keinen Abnehmer und Augsburg klärt.

Werder Stuttgart 6. Tooor für Werder Bremen, 1:0 durch Justin Njinmah

Und dann schlägt Njinmah doch zu! Nach Ballgewinn auf der rechten Seite im Mittelfeld geht es schnell. Bittencourt schickt Ducksch, der sich auf den Flügel raustreiben lässt. Sofort schickt der Angreifer eine wunderbare Flanke mittig an den Fünfmeterraum. Dort schaltet Njinmah schneller als alle anderen - und nickt klasse unten links ein.

Union Berlin Leverkusen 5. Union bekommt in den ersten Minuten einen Vorgeschmack auf die verbleibende Spieldauer: Bayer ist enorm ballsicher, findet von Beginn an gute Lösungen unter Druck und geht mit der ersten Möglichkeit eiskalt in Führung.

Freiburg M'gladbach 5. Honorat sucht Hack! Der Franzose dringt über rechts in den Sechzehner ein und will für den Ex-Bielefelder querlegen. Mit einer sauberen Grätsche verhindert Lienhart einen freien Abschluss Hacks aus bester Position.

Leipzig Wolfsburg 5. Tooor für VfL Wolfsburg, 0:2 durch Tiago Tomás

Der Doppelschlag! Die Roten Bullen verlieren im Aufbau die Kugel und die Wölfe schalten blitzschnell um. Tiago Tomás versucht es daraufhin mit einem Schuss aus der zweiten Reihe und wird belohnt. Kampl fälscht den Schuss aus dem Zentrum mit dem Rücken so ab, dass Gulácsi keinerlei Chance hat, an den abgefälschten Ball zu kommen. Links unten schlägt der Ball ein. 2:0!

Augsburg Bochum 3. Claude-Maurice gehört der erste harmlose Abschluss des Spiels. Der Augsburger Stürmer versucht es mit einem Fernschuss aus rund 25 Metern. Sein Schuss geht aber klar links vorbei.

Freiburg M'gladbach 4. Honorat schlägt die Premierenecke von der linken Fahne in Richtung Elfmeterpunkt. Dort ist mit Dōan nur ein SCF-Akteur positioniert. Der Japaner befördert den Ball mit dem Kopf aus der Gefahrenzone.

Werder Stuttgart 4. Mit einem langen Schlag aus der eigenen Hälfte sucht Friedl den schnellen Njinmah. Nübel eilt jedoch aus seinem Kasten und klärt.

Leipzig Wolfsburg 4. Tooor für VfL Wolfsburg, 0:1 durch Mohamed Amoura

Von wegen abwartend! Über die linke Seite kombinieren sich die Wölfe über Wimmer und Ridle Baku in die Box. Baku geht auf die Grundlinie und legt die Kugel von dort zurück, wo Amoura eher als Lukeba am Ball ist. Aus wenigen Metern erzielt der Stürmer das 1:0.

Leipzig Wolfsburg 3. Die ersten Augenblicke in der Red Bull Arena könnten unter Abtasten abgelegt werden. Beide Teams spielen zunächst sehr abwartend.

Freiburg M'gladbach 3. Nach einer kurzen Ablage Dōans zieht Eggestein aus halbrechten 14 Metern mit rechts ab. Itakura ist vorgerückt und blockt den wuchtigen Versuch.

Union Berlin Leverkusen 2. Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Jeremie Frimpong

Leverkusen geht schnell in Führung! Ein langer Ball von Tah nimmt die komplette Defensive der Gastgeber auseinander und Álex Grimaldo legt auf Höhe der Strafraumgrenze quer auf den mitgelaufenen Frimpong. Der Niederländer lässt sich nicht bitten und versenkt mit rechts zum 1:0!

Augsburg Bochum 1. Der Ball rollt! Augsburg hat Anstoß.

Augsburg Bochum 1. Spielbeginn

Werder Stuttgart 1. Das Bällchen rollt.

Leipzig Wolfsburg 1. Petersen eröffnet die Partie und die Gäste stoßen an. Gut Kick! Welche Mannschaft erwischt den besseren Start ins Spiel?

Union Berlin Leverkusen 1. Leverkusen stößt an!

Werder Stuttgart 1. Spielbeginn

Union Berlin Leverkusen 1. Spielbeginn

Leipzig Wolfsburg 1. Spielbeginn

Freiburg M'gladbach 1. Freiburg gegen Mönchengladbach – auf geht's im Europa-Park-Stadion!

Freiburg M'gladbach 1. Spielbeginn

Freiburg M'gladbach Die Mannschaften verlassen die Katakomben in Richtung Rasen.

Augsburg Bochum Im Vergleich zur Niederlage gegen Stuttgart verändert Dieter Hecking seine Anfangsformation auf zwei Positionen. Anstelle von Holtmann und Sissoko starten Ordets und Daschner.

Werder Stuttgart Schiedsrichter des heutigen Kräftemessens ist Harm Osmers. Der 39-jährige Hannoveraner pfeift in der laufenden Spielzeit zum sechsten Mal, leitete unter anderem das Stuttgarter Heimremis gegen die TSG 1899 Hoffenheim (1:1). An den Seitenlinien unterstützen ihn Dominik Schaal und Stefan Lupp sowie Lukas Benen als Vierter Offizieller. VAR ist Günter Perl, Holger Henschel sein Assistent.

Leipzig Wolfsburg Geleitet wird die Partie vom Stuttgarter Referee Martin Petersen. Für den 39 Jahre alten Unparteiischen ist es die fünfte Bundesligapartie in dieser Saison. Ihm assistieren Alexander Sather und Robert Wessel. Im Kölner Keller sitzt Markus Schmidt.

Union Berlin Leverkusen Auch die Gäste aus dem Rheinland rotieren, nachdem sie unter der Woche in der Königsklasse gefordert waren. Hrádecký nimmt wieder seinen Platz zwischen den Pfosten ein. Wirtz und Palacios dürfen sich zunächst eine Pause gönnen, ihre Plätze in der Startelf haben Aleix García und Arthur Augusto ergattert. Im Sturm ist Schick gesetzt, Boniface fällt weiterhin verletzungsbedingt aus. Der Tscheche absolviert heute sein 100. Bundesliga-Spiel für Bayer!

Werder Stuttgart Und auch in der Bundesliga laufen sie ihrer Form aus der Vorsaison weiter hinterher. Zwar triumphierten sie am vergangenen Wochenende gegen Schlusslicht Bochum insgesamt verdient (2:0). Rang neun stellt die eigenen Ansprüche jedoch nicht unbedingt zufrieden, wenngleich der Abstand auf Gladbach nur einen Zähler beträgt. Schlappen wie gegen den FC Bayern München (0:4) und Eintracht Frankfurt (2:3) zeigen, dass gerade gegen starke Gegner noch Luft nach oben ist.

Union Berlin Leverkusen Union nimmt vor dem sechsten Heimspiel der Saison fünf personelle Wechsel vor: Skov, Haberer, Siebatcheu und Vertessen rotieren auf die Bank, zudem fällt Diogo Leite mit einer Knieverletzung aus. Die fünf neuen in der Startelf der Eisernen heißen Rothe, Jeong, Hollerbach, Skarke und Querfeld. Nach St. Paulis Sieg am Freitagabend hat Union mit nur neun Treffern nun offiziell die schlechteste Offensive der Liga - ob das reicht, um gegen den Doublesieger zu bestehen?

Augsburg Bochum Letzte Saison rettete sich der VfL über die Relegation, doch in dieser Spielzeit sieht es schon jetzt danach aus, als ob der Ruhrpott-Club den Weg in die zweite Liga antreten muss. In Elf Spielen kassierte Bochum satte 32 Tore und holte erst zwei Punkte. Damit sind die Bochumer aktuell das Schlusslicht der Liga. Auch ein Trainerwechsel brachte bisher noch nicht den gewünschten Effekt. Dieter Hecking übernahm den Chefposten von Peter Zeidler, der in sieben Spielen nur einen Punkt holte. Bei seinem Debüt gelang Bochum ein 1:1 gegen Meister Bayer Leverkusen, in der vergangenen Woche unterlagen sie dem VfB Stuttgart mit 0:2. Eine Statistik wird den heutigen Gästen aber sicherlich Mut machen. Viermal reiste Bochum in die Fuggestadt und kehrte dreimal als Sieger zurück und spielte einmal Remis.

Werder Stuttgart Auf der Gegenseite dürfte die Stimmung ungleich trüber sein. Der Vorjahres-Vizemeister kassierte unter der Woche in der Champions League einen saftigen Dämpfer. Beim serbischen Vertreter Roter Stern Belgrad setzte es trotz Führung eine Klatsche (1:5). Im neuen Königsklassenformat rangieren die Roten damit nur auf Platz 27 – aktuell würde dies das Aus bedeuten.

Union Berlin Leverkusen Bayer Leverkusen scheint das Formtief in der Bundesliga überwunden zu haben, denn nach drei Remis in Folge gegen Bremen, Stuttgart und Bochum gelang dem Doublesieger gegen Heidenheim endlich wieder die volle Punktausbeute! Mit 5:2 schickten sie den abstiegsbedrohten Gast nach Hause und in der Champions League machte die Mannschaft von Xabi Alonso auch mit RB Salzburg kurzen Prozess: Mit 5:0 setzte sich Bayer durch, Wirtz glänzte per Doppelpack und Assist. In der Tabelle könnten die Gäste mit einem Auswärtssieg zumindest über Nacht mit dem Zweitplatzierten aus Frankfurt gleichziehen, die Eintracht schließt den Spieltag morgen Abend in Heidenheim ab.

Leipzig Wolfsburg Dementsprechend sieht Hasenhüttl auch keinen Bedarf für Änderungen in seiner Startformation. Der Cheftrainer schickt dieselben elf Akteure auf den Rasen, wie zuletzt beim Heimsieg gegen Union Berlin.

Werder Stuttgart Damit die Bremer aber oben anklopfen können, müssen sie endlich ihre eklatant werdende Heimschwäche ablegen. Aus fünf Auftritten auf eigenem Rasen resultieren bis dato lediglich zwei Unentschieden und ein Dreier bei zwei Niederlagen – in dieser Statistik sind nur der 1. FC Heidenheim, Holstein Kiel und der VfL Bochum schwächer. Apropos Kiel: Gegen die Störche gelang vor der Länderspielpause der erste Heimsieg. Folgt heute der nächste?

Leipzig Wolfsburg Auf der Gegenseite reisen die Wölfe mit Rückenwind ins ehemalige Zentralstadion. Durch den 1:0-Erfolg im jüngsten Heimspiel gegen Union Berlin konnte etwas Ruhe erspielt werden und bereits sein fünf Partien sind die Niedersachsen ungeschlagen. Das gab es seit eineinhalb Jahren nicht mehr! Mit 15 Punkten steht man auf Rang elf dennoch derzeit im Niemandsland der Tabelle und weiß nicht so recht, wo die Reise hingehen soll. Vielleicht kann die Partie heute etwas mehr Aufschluss darüber geben. Ralph Hasenhüttl, welcher selbst bei RB Leipzig für einige Jahre an der Seitenlinie stand und unter anderem Vizemeister in der Bundesliga wurde, sagt vor dem heutigen Aufeinandertreffen: "Es macht im Moment einfach riesig Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten. Es ist eine super Truppe geworden, wir haben eine unheimliche Kameradschaft im Team.“.

Augsburg Bochum Vergangene Woche verlor der FCA mit 0:3 gegen den FC Bayern und heute muss Jess Thorup auf Schlotterbeck verzichten, der wegen einer Gelb-Rot-Sperre fehlt und auf Giannoulis, der sich eine Adduktorenverletzung zuzog. Sie werden durch Bauer und Koudossou ersetzt. Außerdem startet Jakić für Maier.

Freiburg M'gladbach Bei den Rheinländern, die seit über zweieinhalb Jahren auf zwei Bundesligasiege in Serie warten und deren Defensive mit 14 Gegentoren die geteilt viertbeste des nationalen Fußball-Oberhauses ist, verzichtet Trainer Gerardo Seoane zum vierten Mal in Serie auf eine Änderung seiner Anfangsformation. Im 4-2-3-1 übernimmt Pléa die zentrale Offensivrolle hinter der Spitze Kleindienst.

Freiburg M'gladbach Auf Seiten der Breisgauer, die das letzte Aufeinandertreffen Ende März dieses Jahres in der Hennes-Weisweiler-Allee mit 3:0 für sich entschieden und die seit März 2002 kein Bundesligaheimspiel gegen die Fohlen verloren haben (seitdem zehn Siege, sechs Unentschieden), stellt Coach Julian Schuster nach der 0:4-Heimniederlage bei Borussia Dortmund einmal um. Gregoritsch rutscht für Osterhage (Gelb-Rot-Sperre) in die Startelf.

Werder Stuttgart Die letzten Wochen sind ein einziges Auf und Ab für die Norddeutschen. Immer wieder reihen sich Sieg und Niederlage aneinander – so gab es aus den letzten zehn Pflichtspielen insgesamt vier Pleiten, sechs Erfolge und ein Remis. In der Tabelle sorgt das natürlich dafür, dass weder nach oben noch nach unten so wirklich wie zu gehen scheint. Aktuell belegt Grün-Weiß Position zwölf, fünf Zähler vor dem Relegationsplatz. Allerdings: Der Rückstand auf die Borussia aus Mönchengladbach (Rang sechs) liegt nur bei zwei Punkten.

Leipzig Wolfsburg Rose nimmt einen Wechsel im Vergleich zum 0:1 in Mailand vor. Benjamin Šeško ersetzt André Silva, welcher auf der Bank sitzt. Des Weiteren ist Xaver Schlager erstmals seit seinem Kreuzbandriss vor sieben Monaten wieder im Kader. Zudem sitzen aufgrund der Personalknappheit die Nachwuchstalente Viggo Gebel, Nuha Jatta und Faik Sakar auf der Auswechselbank.

Augsburg Bochum Allein dieser Heimstärke ist es zu verdanken, dass die Augsburger noch nicht ganz unten angekommen ist, denn auswärts holten sie erst einen einzigen Punkt. Aktuell rangiert der FCA mit zwölf Zählern auf Platz 14 und hat zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, den derzeit die Heidenheimer belegen.

Leipzig Wolfsburg Dazu kam zuletzt in Mailand eine weitere Niederlage hinzu, wodurch die Roten Bullen in der Königsklasse weiterhin punktlos am Ende der Tabelle stehen. So kommt es, wie es im Fußballgeschäft meistens kommt: es wird über den Trainer gesprochen. Marco Rose sieht sich, wenn man den Leipziger Medien glauben mag, einem Endspiel gleich entgegen. Dennoch geht Rose mit seinem Team positiv an die Sache ran: „Wir wollen es unbedingt erzwingen und umbiegen.“. Zu alledem kam die erneute Verletzung von Talent Assan Ouédraogo. Der 18-jährige Mittelfeldspieler verletzte sich in Italien erneut am Oberschenkel. So stehen Rose heute nur 14 fitte Profis zur Verfügung.

Freiburg M'gladbach Borussia Mönchengladbach liegt nur wegen des besseren Torverhältnisses unmittelbar vor dem Gastgeber, doch der Trend der Elf vom Niederrhein ist sehr positiv. So sind die Schwarz-Weiß-Grünen in der Bundesliga seit acht Wochen ungeschlagen und zogen aus ihren jüngsten fünf Begegnungen starke elf Zähler, durch die sie die Hoffnungen ihrer Anhängerschaft auf eine sorgenfreie Saison nährten. Infolge der Länderspielpause gelang ihnen ein auf Treffern Pléas (13.) und Kleindiensts (44.) beruhender, recht glanzloser 2:0-Heimerfolg gegen den FC St. Pauli.

Augsburg Bochum Für die Bochumer wird es heute eine schwere Partie, denn der FCA ist vor heimischem Publikum seit vier Spielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage für die Mannschaft von Cheftrainer Jess Thorup gab es am vierten Spieltag als Mainz 05 zu Gast war und man mit 2:3 unterlag. Im Anschluss folgten Siege gegen Mönchengladbach (2:1) und Dortmund (2:1). Im DFB-Pokal feierten die Fuggerstädter gegen Schalke 04 (3:0) den Einzug ins Achtelfinale und das letzte Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim endete mit einem Remis (0:0).

Freiburg M'gladbach Der SC Freiburg hat es verpasst, seinen starken Saisonstart zu bestätigen. Hatte der Sport-Club fünf der ersten Bundesligamatches der Post-Streich-Ära gewonnen und damit Mitte Oktober den Status "Spitzenteam" verdient gehabt, gewann er keines der folgenden vier. Zuletzt setzte es nach 1:3-Auswärtsniederlage beim RB Leipzig und den beiden torlosen Unentschieden gegen den 1. FSV Mainz 05 und beim 1. FC Union Berlin eine 0:4-Niederlage bei Borussia Dortmund. Als Siebter mit 17 Zählern ist Freiburg immer noch im Soll, droht aber in der Tabelle weiter abzurutschen.

Leipzig Wolfsburg Bei den Leipzigern entwickelte sich nach einem soliden Saisonstart, als man anfangs Bayern-Jäger Nummer eins war, im Laufe des Novembers eine Phase, in welcher man nicht mehr gerne auf die Tabelle blickt. Tut man das, sieht man, dass die Sachsen zwar noch auf Rang drei liegen, jedoch mit acht Punkten Rückstand auf Platz eins, was im Grunde, aufgrund der letzten Jahre, nichts Neues im RB-Lager ist. Blickt man allerdings genauer auf die Leistungen der letzten vier Wochen, dann wird es einem schon mulmiger. Der Mannschaft von Marco Rose gelang nur ein Punkt aus den letzten fünf Spielen, darunter wurden vier Pflichtspiele in Folge ohne Sieg abgeschlossen. Das ist durchaus ungewohnt bei dem Verein, in welchem es Jahr für Jahr nur nach oben ging. In der jüngsten Bundesligapartie bei der TSG Hoffenheim schafften es die Leipziger sogar, dreimal eine Führung aus der Hand zu geben und schlussendlich mit 3:4 zu verlieren. Anstatt weiterzuspielen und die Führung auszubauen, wurde der Verwaltungsmodus eingeschalten. Die Quittung kam prompt in Sinsheim.

Union Berlin Leverkusen Die Fans der Eisernen warten schon seit vier Pflichtspielen auf einen Treffer ihrer Mannschaft! Zuletzt jubelte Union beim 1:1 gegen Frankfurt Ende Oktober, danach folgte das überraschende Pokal-Aus gegen Arminia Bielefeld und die Gastgeber haben seitdem nur einen mickrigen Punkt gegen Freiburg geholt (0:0). Durch die ausbleibenden Ergebnisse sind die Hauptstädter aus dem oberen Tabellendrittel gerutscht und stehen mit 16 Punkten auf Rang zehn - in Richtung Abstiegszone beträgt der Vorsprung jedoch nur noch sechs Zähler. Doch an der Alten Försterei ist Union noch ungeschlagen, holte elf von 15 möglichen Punkten!

Freiburg M'gladbach Ein herzliches Willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Im Duell zweier Tabellennachbarn empfängt der SC Freiburg am 12. Spieltag Borussia Mönchengladbach. Breisgauer und Rheinländer stehen sich ab 15:30 Uhr auf dem Rasen des Europa-Park-Stadions gegenüber.

Augsburg Bochum Herzlich willkommen zum zwölften Spieltag der Bundesliga. Um 15:30 Uhr kommt es zum Kellerduell zwischen dem FC Augsburg und dem VfL Bochum. Geleitet wird die Partie von Tobias Reichel.

Werder Stuttgart Hallo und herzlich willkommen zum 12. Spieltag der Bundesliga! In einem Duell zweier ähnlich mittelprächtig gestarteten Teams gastiert der VfB Stuttgart beim SV Werder Bremen. Anstoß an der Weser ist um 15:30 Uhr.

Union Berlin Leverkusen Herzlich willkommen zu Spieltag Nummer zwölf und dem Duell zwischen Union Berlin und dem amtierenden Meister Bayer Leverkusen! Das Spiel in der Hauptstadt beginnt um 15:30 Uhr und wird von Schiedsrichter Christian Dingert geleitet.