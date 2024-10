Hoffenheim Bochum 25. Latte! Das muss doch das 2:0 für die Hausherren sein! Kramarić kombiniert sich ohne große Gegenwehr der Bochumer auf links in den Sechzehner. Aus rund zehn Metern aus spitzem Winkel schießt der Bosnier mit rechts aufs Tor. Er visiert das lange rechte Eck an, doch sein Schuss fliegt gegen die Latte.

M'gladbach Heidenheim 25. Honorat aus der zweiten Reihe! Nach einem starken Dribbling über die halbrechte Spur legt Reitz für den Franzosen ab, der sich aus gut 20 Metern mit einem rechten Außenristschuss probiert. Der unplatzierte Versuch ist leichte Beute für Keeper Müller.

Freiburg Augsburg 24. Gelbe Karte für Philipp Lienhart (SC Freiburg)



Mainz Leipzig 24. Openda geht im Zweikampf mit Jenz zu Boden und kracht dabei mit dem Kopf gegen das Knie von Mwene. Der Belgier bleibt vorerst liegen und muss kurz behandelt werden. Nach wenigen Momenten geht es jedoch für den Angreifer weiter.

Leverkusen E. Frankfurt 25. Tooor für Bayer Leverkusen, 1:1 durch Robert Andrich



Leverkusen E. Frankfurt 23. Die anschließende Ecke spielt die Werkself in den Rückraum, von wo Xhaka erneut Maß nimmt, doch weit rechts verpasst.

Freiburg Augsburg 23. Günter findet mit einer Flanke von links am langen Pfosten Doan, der aber nicht unbedingt als Kopfballspezialist bekannt ist und den auch noch schwierigen Ball aus gut 13 Metern deutlich über Labrovićs Kasten setzt.

Leverkusen E. Frankfurt 23. Ein bisschen wie Götze wird Boniface links im Strafraum angeflankt, nimmt die Kugel mit der Brust mit, aber kann Trapp dann unter Bedrängnis von Theate nicht überwinden!

Hoffenheim Bochum 23. Bochum läuft nun etwas früher das Aufbauspiel der TSG an. So können sich die Gastgeber nicht mehr so gut durch das Mittelfeld kombinieren und das Spiel plätschert ein wenig dahin.

Mainz Leipzig 22. Die erste Torchance der Gäste führt zum Treffer. Das ist eine etwas glückliche Führung, da die Spielanteile bisher sehr ausgeglichen waren. Torgefahr war jedoch auf beiden Seiten nur zu erahnen.

Leverkusen E. Frankfurt 21. Boniface, Adli und Xhaka arbeiten sich zum nächsten halben Abschluss. Letztlich grätscht Xhaka den Ball die Arme von Trapp.

Freiburg Augsburg 21. Giannoulis will Rexhbeçaj links in den Strafraum schicken. Da hat die Absprache aber nicht gepasst, Atubolu nimmt die Kugel problemlos auf.

M'gladbach Heidenheim 22. Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:1 durch Ko Itakura

Mönchengladbach gelingt in einer schwierigen Phase der Ausgleich! Reitz wuselt sich in den Nachwehen einer Ecke über halblinks in den Sechzehner. Der Ball gelangt mit Glück zu Pléa, der flach nach innen passt. Er rutscht zu Itakura durch, der aus verdeckten zwölf Metern in die flache rechte Ecke vollendet.

M'gladbach Heidenheim 21. Nicht erst seit dem Gegentor ist die Elf vom Niederrhein weit entfernt vom Schwung der Anfangsphase. Heidenheim hat seine Struktur in der Abwehr gefunden und lässt keine freien Schüssen aus guten Positionen mehr zu.

Leverkusen E. Frankfurt 20. Schon der Pfostentreffer von Marmoush hat Wirkung gezeigt. Durch den Gegentreffer ist es für die Werkself nicht leichter geworden. Über Nkounkou greifen die Hessen wieder an. Im Strafraum wird der Ball zu Marmoush durchgesteckt, der flach aufs rechte Eck zielt, allerdings vom eigenen Mann geblockt wird.

Hoffenheim Bochum 20. Weiter spielt hier nur die TSG! Die Kraichgauer sind die spielbestimmende Mannschaft und haben schon mehrere klare Torchancen. Darauf warten die Bochumer bisher noch. Der VfL schwimmt immer wieder nach den hohen Bällen in den Sechzehner.

Mainz Leipzig 20. Tooor für RB Leipzig, 0:1 durch Xavi Simons

Rund 20 Minuten funktioniert nahezu nichts bei den Leipzigern und dann macht es Xavi Simons mit einer tollen Einzelleistung. Haidara überspielt mit einem Pass gleich vier Gegenspieler und Simons bekommt zehn Meter vor dem Sechzehner die Kugel. Der dreht sich auf und zieht von halblinks einmal quer rüber und geht dann halbrechts in den Strafraum. Er nimmt einmal den Kopf hoch und zieht aus 13 Metern ab. Der flache und stramme Schuss fliegt Zentner durch die Hosenträger, sodass der Schuss am Ende zentral im Tor einschlägt.

Freiburg Augsburg 18. Das gibt Freiburg Rückenwind! Links im Strafraum gibt Eggestein zu Adamu zurück, der recht freistehend aus 15 Metern zum Abschluss kommt. Mit der Innenseite produziert der SC-Angreifer nur ein Schüsschen, das in die Arme von Labrović kullert.

Mainz Leipzig 18. Mainz setzt sich wieder einmal in der Hälfte der Roten Bullen fest und wieder geht es über die linke Seite. Mwene möchte eine Hereingabe in die Mitte tätigen, jedoch rutscht ihm die Flanke ab, sodass das Leder im Toraus landet.

Leverkusen E. Frankfurt 17. Nach dem Treffer singen die Fans der Eintracht: "Deutscher Meister wird nur die SGE!" Man darf gespannt sein!

M'gladbach Heidenheim 19. Torschütze Scienza hat sich am linken Knöchel verletzt und muss behandelt werden. Möglicherweise wird Gästetrainer Frank Schmidt eine frühe personelle Änderung vornehmen.

Freiburg Augsburg 17. Der erste gefährliche Abschluss der Gastgeber ist einer aus der Distanz. Günter hat gute 25 Meter halblinks vor dem Tor etwas Platz und hält einfach mal drauf. Der Ball verpasst das linke Kreuzeck nur knapp.

Hoffenheim Bochum 17. Und da ist die Chance für die Kraichgauer auf das 2:0! Nach einer hohen Hereingabe von der linken Seite von Prass steigt Kramarić am zweiten Pfosten hoch und nickt die Kugel nur Zentimeter rechts am Kasten vorbei. Das muss das 2:0 für die TSG sein!

Leverkusen E. Frankfurt 16. Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:1 durch Omar Marmoush

So schießt man einen Elfmeter! Der Gefoulte tritt selbst an und jagt das Leder flach ins linke Eck. Hrádecký spekuliert richtig, ist da aber machtlos.

Mainz Leipzig 15. Nach einer Viertelstunde scheinen die Männer von Marco Rose aufgewacht zu sein, und sowohl das Pressing als auch der Spielaufbau wirkt deutlich runder. In die erste bessere Phase der Leipziger wird Sieb in den Strafraum geschickt. Aus 13 Metern möchte der Angreifer sofort abziehen, jedoch kommt Lukeba in der letzten Sekunde noch dazwischen und blockt den Abschlussversuch. Im Anschluss kann Gulácsi das Leder ohne Probleme aufnehmen.

Hoffenheim Bochum 16. Die Hausherren setzen sich nun um den Sechzehner fest. Nun versucht Bülter mit einer halbhohen Flanke von links des Sechzehners Hložek zu finden, doch Bochum klärt. Hoffenheim kommt aber schon wieder!

M'gladbach Heidenheim 17. Hack wird durch Reitz steil an die rechte Strafraumlinie geschickt. Er will Kleindienst mit einer halbhohen Hereingabe in Szene setzen, doch Gimber fälscht den Ball so ab, dass der Ball bei Schlussmann Müller landet.

Leverkusen E. Frankfurt 16. Beim ersten Kontakt komplett untergegangen, aber am linken Sechzehnereck wird Marmoush von Andrich an der Hacke klar erwischt und letztlich zu Fall gebracht. Das ist ein Elfmeter und so entscheidet auch Felix Brych!

Freiburg Augsburg 15. Grifo sucht mit einem langen Ball aus der eigenen Hälfte Adamu, der aber zu lang gerät und in Labrovićs Armen landet.

Leverkusen E. Frankfurt 15. Jetzt wird ein Elfmeter für die Eintracht gecheckt!

Freiburg Augsburg 14. Die Hausherren sind noch nicht wirklich in der Partie und offensiv noch gar nicht in Erscheinung getreten. Das liegt auch daran, dass der FCA sehr kompakt steht und den Breisgauern kaum Räume bietet.

Hoffenheim Bochum 15. Bülter! Die Gastgeber erzwingen schon wieder im Mittelfeld den Ball und Gendrey sieht von der rechten Seite am zweiten Pfosten Bülter lauern. Er flankt die Kugel hoch und lang dorthin, doch Bülter braucht etwas zu lang für die Ballannahme und sein Rechtsschuss aus rund acht Metern pariert Mašović kurz vor der Linie.

M'gladbach Heidenheim 15. In der Live-Tabelle rücken die Ostalbstädter durch die Führung auf den siebten Tabellenplatz vor. Sie liegen aktuell nur einen Punkt hinter der Champions-League-Zone.

Leverkusen E. Frankfurt 14. Nach der guten Chance setzen sich die Hessen vorne fest. Ein weiterer Abschluss bleibt bislang noch aus.

Hoffenheim Bochum 14. Die Führung für die TSG ist verdient! Die Kraichgauer bestimmen in den letzten Minuten das Spiel und hatten schon durch Bischof und Bülter die Chance auf die Führung. Wie reagieren die Gäste auf den Rückstand?

Freiburg Augsburg 11. Und da ist er: Tietz wird aus der eigenen Hälfte rechts in den Strafraum geschickt. Kübler schläft und hebt somit das Abseits auf. Etwas überrascht von so viel Platz verzieht der Augsburger aus zwölf Metern halbrechter Position flach deutlich links am Kasten vorbei.

Leverkusen E. Frankfurt 12. Zum ersten Mal können Marmoush und Ekitike den Ball vorne fest machen und dieser Ägypter ist schon wieder nicht zu halten! Per Doppelpass bringt er sich in Position, ehe er das Leder aus über 20 Metern rechts an den Pfosten ballert! Da hätte Hrádecký nichts zu halten gehabt!

Mainz Leipzig 12. Openda zieht über die linke Seite in den Sechzehner, allerdings wird er von Anthony Caci eng bewacht, sodass der Belgier abgelaufen wird. Bisher sind die Angriffe der Gäste noch sehr unübersichtlich und wenig durchdacht.

Freiburg Augsburg 10. Nach der durchaus rasanten Anfangsphase werden die letzen Minuten von Mittelfeldgeplänkel bestimmt. Auf den ersten nennenswerten Abschluzss warten wir noch.

M'gladbach Heidenheim 12. Tooor für 1. FC Heidenheim 1846, 0:1 durch Léo Scienza

Heidenheim bejubelt das 0:1! Schöppner startet in der halblinken Spur durch und schießt aus 19 Metern auf die flache rechte Ecke. Keeper Nicolas pariert zur Seite, legt damit aber für den durchlaufenden Scienza auf. Der feuert den Ball aus spitzem Winkel auf die nicht konsequent abgedeckte kurze Ecke, wo er dann auch einschlägt.

Mainz Leipzig 10. Die Spielanteile liegen derzeit auf Seiten der Gastgeber, die jedoch nur selten gezielt die Mittellinie überqueren können. Dennoch unterbindet die Mannschaft von Bo Henriksen das Aufbauspiel der Leipziger frühzeitig.

Hoffenheim Bochum 11. Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:0 durch Andrej Kramarić

Da ist die Führung für die Hausherren! de Wit lenkt die Kugel aus dem Mittelfeld unglücklich vor die Füße des Hoffenheimers. Der Stürmer erläuft sich an der Strafraumgrenze den Ball und schießt das Leder mit rechts unten links zum 1:0 ins Tor.

Leverkusen E. Frankfurt 10. Es geht schnell weiter! Boniface hat kurz vor dem Strafraum genug Platz zum Abschluss, legt aber rechts raus zu Terrier, der zentral an Trapp scheitert!

Leverkusen E. Frankfurt 10. Das ist natürlich auch eine schöne Ansage für Kevin Trapp, über den vereinzelt schon spekuliert wurde, ob Ersatzkeeper Kauã nicht einfach im Tor bleiben sollte.

Hoffenheim Bochum 9. Die Gastgeber kombinieren sich erneut über die rechte Seite in den Sechzehner. Hložek legt die Kugel ins Zentrum zu Kramarić, doch der trifft bei seinem Abschluss rund zehn Meter vor dem Kasten den Ball nicht richtig.

M'gladbach Heidenheim 10. Mittlerweile befreit sich der Conference-League-Teilnehmer und bringt erste längere Kombinationen auf den Rasen. Wege in den heimischen Strafraum sucht die Schmidt-Auswahl aber noch vergeblich.

Mainz Leipzig 8. Noch kann sich keines der beiden Teams durchsetzen, sodass es auf beiden Seiten viele Fehlpässe gibt. Nahezu aus dem Nichts steckt Mwene von halblinks auf Burkardt in den Strafraum, dessen Abschluss aus acht Metern jedoch durch Orbán geblockt wird.

Freiburg Augsburg 8. Die Gäste agieren in der Anfangsphase mit auffällig vielen langen Bällen und suchen immer wieder die kopfballstarken Essende und Tietz.

Leverkusen E. Frankfurt 9. Elfmeter verschossen von Victor Boniface, Bayer Leverkusen

Ein kurioser Start ins Spiel! Boniface läuft selbstbewusst an, aber legt den dann halbrechts genau in die Arme des richtig spekulierenden Kevin Trapp! Der kann den Ball sogar festhalten!

Leverkusen E. Frankfurt 8. Am Ende sind sie sich wohl einfach nicht sicher, ob es eine klare Fehlentscheidung ist. Brych zeigt wieder auf den Punkt. Es bleibt beim Elfmeter!

Leverkusen E. Frankfurt 7. Jetzt verabschiedet sich Dr. Felix Brych in die Review Area. Man kann es wohl so interpretieren, dass Adli seinen Fuß gezielt reinstellt und damit fast schon das Momentum umdreht.

Freiburg Augsburg 6. Osterhage trifft Wolf an der Mittellinie am Knöchel, der nach kurzer Behandlungspause wieder steht und auf den Rasen zurückkehrt.

Leverkusen E. Frankfurt 6. Der VAR checkt die Aktion nochmal. Dina-Ebimbe hat da auch viel Ball gespielt...

Freiburg Augsburg 5. Den fälligen Freistoß zirkelt Günter an den Fünfer wo Tietz den Ball rausköpfen kann.

M'gladbach Heidenheim 7. Der FCH hat Mühe, den Ball länger in den eigenen Reihen zu halten. In seiner Defensive wirkt der letztjährige Aufsteiger ungeordnet und muss aufpassen, nicht früh in Rückstand zu geraten.

Hoffenheim Bochum 6. Wieder die Kraichgauer! Nach einem Pass von Bischof auf die linke Seite zu Kramarić passt dieser den Ball flach an den ersten Pfosten. Dort läuft Bülter ein, verpasst die Hereingabe aber um Zentimeter.

Mainz Leipzig 5. Nach einem Fehlpass in der eigenen Hälfte der Mainzer möchte Haidara das Leder auf Openda durchstecken. Leitsch reagiert schnell und schiebt seinen Körper dazwischen. Sein Rückpass zum Torhüter klärt Zentner dann jedoch kompromisslos.

Freiburg Augsburg 4. Beide Mannschaften spielen in den Anfangsminuten durchaus zielstrebig nach vorne. Adamu kann nahe der rechten Seitenlinie von Gouweleeuw nur mit einem Foul gestoppt werden.

Leverkusen E. Frankfurt 5. Auf einmal gibt es Elfmeter für Leverkusen! Zunächst tankt sich Boniface stark zur Grundlinie durch, legt zurück, wo dann die Frankfurter im Weg sind. Dina-Ebimbe will klären, trifft dabei aber Adli an der Hacke.

Leverkusen E. Frankfurt 4. Wer beim Blick auf die Aufstellungen noch ein wenig irritiert ist: Tuta rückt neben Larsson auf die Doppelsechs, damit Nkounkou links verteidigen kann. Vor dem Außenverteidiger gibt Götze quasi den Linksaußen.

Hoffenheim Bochum 5. Die Hoffenheimer erzwingen in der eigenen Hälfte den Ball und machen das Spiel über die rechte Seite breit. Bischof bekommt die Kugel und schießt das Leder aus rund 14 Metern halbrechter Position unten aufs Tor. Er visiert das untere linke Eck an, doch Drewes ist da.

Leverkusen E. Frankfurt 3. Leverkusen läuft gewohnt hoch an, um größtmöglichen Druck auszuüben. Damit dürfte die Eintracht aber gut leben können, denn mit durchschnittlich 41 Prozent haben sie den zweitwenigsten Ballbesitz der Liga.

M'gladbach Heidenheim 4. Mönchengladbach legt zielstrebig los! Nach Hacks Ausführung der Premierenecke von links bleibt zunächst Itakura mit einer Direktabnahme an einem Verteidiger hängen. Auch Friedrich kann in der Folge abziehen. Sein Aufsetzer aus zehn Metern fliegt aber drüber.

Mainz Leipzig 3. Mainz sucht in der Anfangsphase den Weg nach vorne und kommt nach einem Einwurf bereits zur ersten Torannäherung. Der Einwurf landet an der linken Kante des Fünfmeterraums, wo Lee den Ball nicht ganz erwischt, sodass Gulácsi die Situation klären kann.

Freiburg Augsburg 2. Doan macht erstmals rechts im Strafraum Alarm, kommt an zwei FCA-Verteidigern vorbei, ehe Bauer zur Ecke klären kann. Die fängt Labrović problemlos ab.

Leverkusen E. Frankfurt 2. Auf einmal lässt sich Trapp fast überrumpeln! Angepresst von Adli wird er den Ball einen Tick zu spät los! Mit dem Fuß ist Adli am Ball, dennoch fliegt das Leder im hohen Bogen ins Spielfeld, wo die Frankfurter wieder Kontrolle ins Spiel bringen.

Freiburg Augsburg 1. Der FCA stößt an und kommt nach nicht ein Mal zehn Sekunden zu seinem ersten Abschluss. Nach einem langen Schlag von Labrović legt Essende zu Rexhbeçaj ab, der aus 25 Metern zentraler Position nur einen Kullerball zu Stande bringt. Die Kugel trudelt weit rechts am Tor vorbei.

Hoffenheim Bochum 3. Bochum macht das Spiel in den ersten Minuten breit und hat mehr Ballbesitz. Hoffenheim konzentriert sich in den ersten Minuten erst einmal auf die Abwehrarbeit und lauert auf schnelle Konter.

M'gladbach Heidenheim 2. Die Fohlen kommen nach 70 Sekunden zu einem ersten Abschluss. Der durch Kleindiensts Hackenpass bediente Scally spielt von der linken Strafraumlinie nach innen. Über Umwege gelangt der Ball zu Honorat, der aus zentralen 14 Metern mit rechts druckarm schießt. Müller ist problemlos zur Stelle.

Leverkusen E. Frankfurt 2. Nach genau einer Minute gibt Xhaka einen ersten Distanzschuss ab. Die Kugel rauscht mittig übers Tor hinweg. Trapp wäre zur Stelle gewesen.

Leverkusen E. Frankfurt 1. Frankfurt stößt an in der BayArena. Der lange Ball fliegt direkt auf den Kopf von Éric Dina-Ebimbe, dessen Zuspiel in die Spitze aber eine leichte Beute für Lukáš Hrádecký ist.

Mainz Leipzig 1. Die Gäste stoßen an und sind heute in ihren dunklen Auswärtstrikots unterwegs. Die Hausherren tragen die gewohnten rot-weißen Heimjerseys.

Freiburg Augsburg 1. Spielbeginn

Hoffenheim Bochum 1. Los geht's! Schiedsrichter Storks gibt die Partie frei und Bochum stößt an.

Hoffenheim Bochum 1. Spielbeginn

M'gladbach Heidenheim 1. Mönchengladbach gegen Heidenheim – Durchgang eins im Borussia-Park ist eröffnet!

Mainz Leipzig 1. Spielbeginn

Leverkusen E. Frankfurt 1. Spielbeginn

M'gladbach Heidenheim 1. Spielbeginn

Leverkusen E. Frankfurt Bei bester Stimmung treten beide Mannschaften hinaus auf den Rasen der BayArena. Es dauert nicht mehr lange!

Freiburg Augsburg Schiedsrichter der Partie ist Bastian Dankert, der von René Rohde und Fabian Maibaum an den Seitenlinien begleitet wird. Als VAR-Assistent fungiert Johann Pfeifer. Die Spieler betreten soeben den Rasen, gleich rollt der Ball auf neuem Rasen im Europa-Park-Stadion. Viel Spaß!

M'gladbach Heidenheim Vor wenigen Augenblicken haben die beiden Teams den Rasen betreten.

Leverkusen E. Frankfurt Mit Dr. Felix Brych wird einer der erfahrensten und renommiertesten deutschen Schiedsrichter die Partie leiten. Dem 49-jährigen Juristen assistieren die Linienrichter Philipp Hüwe und Mitja Stegemann.

Freiburg Augsburg Die Statistik spricht nicht gerade für die Gäste: Der letzte Auswärtssieg des FCA in Freiburg datiert aus dem Jahr 2015 (3:0 im DFB-Pokal). Die letzten vier Bundesliga-Gastspiele im Breisgau endeten in teilweise herben Niederlagen und insgesamt 1:10 Toren. Der SC hat in der Bundesliga gar die beste Heimbilanz gegen die Fuggerstädter und konnte zehn seiner zwölf Heimspiele in Deutschlands höchster Spielklasse gegen Augsburg gewinnen.

Hoffenheim Bochum Mehr Wechsel nimmt sein Gegenüber aus Bochum vor. Zeidler tauscht nach der 1:3-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg seine Anfangsformation gleich auf vier Positionen. Für Medić, Sissoko (beide Bank), Bero und Boadu (beide nicht im Kader) starten heute Mašović, Pannewig, Miyoshi und Broschinski.

Freiburg Augsburg Auf Seiten des FCA sprach Thorup von einem "richtungsweisenden Spiel" und hob die Stärke der Breisgauer hervor: "Speziell zuhause ist Freiburg ganz stark, da müssen wir eine Top-Leistung auf den Platz bringen, um Punkte zu holen“. Dabei kann der Augsburg-Coach wieder auf Essende zurückgreifen, der nach seiner Rotsperre direkt in die Startelf rückt und Mounié im Vergleich zum 2:1 gegen Gladbach auf die Bank verdrängt. Außerdem kommt Leihspieler Matsima gezwungenermaßen zu seinem Startelfdebüt - Torschütze Schlotterbeck zog sich gegen Gladbach eine Oberschenkelzerrung zu. Außerdem fehlen die Langzeitverletzten Vargas, Oxford und Gumny sowie Pedersen (muskuläre Probleme) im Kader der Fuggerstädter.

Leverkusen E. Frankfurt Ein Blick auf die Aufeinandertreffen der letzten Saison zeigt deutlich die Veränderung im Spiel der Eintracht. Mit oft biederem Ballbesitzfußball geriet Dino Toppmöller immer wieder unter Beschuss. Gegen die Werkself unterlagen die Adler zunächst mit 0:3, als die erste Meisterschaft von Bayer 04 dann feststand, geriet Frankfurt sogar mit 1:5 unter die Räder. Heute dürfte es deutlich enger werden, wenn die Hessen ihr Potenzial wieder abrufen.

Mainz Leipzig Mit dem 1. FSV Mainz 05 wartet nun jedoch ein Angstgegner auf die Roten Bullen. Aus den letzten sieben Aufeinandertreffen konnte das Team von Marco Rose lediglich ein Match für sich entscheiden. Am 8. Januar 2022 gab es den vorerst letzten Erfolg für die Leipziger. Damals gewann man jedoch im heimischen Stadion mit 4:1 gegen die Mainzer. In den weiteren sechs Partien verließ Mainz viermal den Platz als Sieger. Dazu gab es zwei Unentschieden. Der letzte Auswärtssieg der Sachsen gegen den heutigen Gegner liegt bereits über vier Jahre zurück. Am 24. Mai 2020 feierten die Gäste einen 5:0-Kantersieg. Seither hat man jedoch nur einen Punkt beim Karnevalsverein holen können.

Hoffenheim Bochum Hoffenheims Trainer Matarazzo nimmt nach dem 1:1-Remis vor der Länderspielpause nur eine Veränderung vor. Für Drexler (Bank) beginnt heute Arthur Chaves von Anfang an. Weiterhin müssen die Kraichgauer auf ihre Leistungsträger Ihlas Bebou, Ozan Kabak oder Grischa Prömel verletzungsbedingt verzichten. “Dazu fallen Pavel Kadeřábek und David Jurásek mit Muskelverletzungen aus. Stanley Nsoki fehlt weiterhin gesperrt, Dennis Geiger ist fraglich. Mergim Berisha ist seit Donnerstag wieder im Mannschaftstraining”, so Matarazzo auf der Pressekonferenz.

Leverkusen E. Frankfurt Sogar auf vier Positionen rotiert Dino Toppmöller, trotz des starken Auftritts bei den Bayern. Torwart Kevin Trapp ist zurück und ersetzt den starken Kauã. Außerdem schauen die eher formschwachen Farès Chaïbi und Ellyes Skhiri erstmal zu. Neben ihnen sitzt auch Ansgar Knauff. Dafür starten Niels Nkounkou, Mario Götze und Éric Dina-Ebimbe.

Freiburg Augsburg Schuster erwartet einen wuchtigen FCA: "Sie haben eine Mischung aus hoher Körperlichkeit und der Fähigkeit, sich im letzten Drittel Chancen herauszuspielen. Wir müssen kompakt stehen und sehr wach sein“. Dabei schickt der SC-Coach dieselbe Elf wie beim 1:0 in Bremen ins Rennen. In der Sturmspitze beginnt erneut Adamu während Höler und Gregoritsch zunächst auf der Bank Platz nehmen. Die verletzten Gulde, Kyereh, Röhl und Philipp, der in der Länderspielpause immerhin Testspielminuten sammeln durfte, haben es noch nicht in den Kader geschafft.

Mainz Leipzig Vor allem aufgrund der Defensive sind die Gäste bisher so gut in die Saison gestartet. Nach sechs Spieltagen musste Péter Gulácsi erst zweimal hinter sich greifen. Das ist absoluter Bestwert in der höchsten deutschen Spielklasse. Die zweitbeste Verteidigung stellt der 1. FC Union Berlin, der bisher vier Gegentreffer hinnehmen musste. Platz drei teilen sich der FC Bayern und der SC Freiburg, die bereits sieben Tore kassierten. Demzufolge basiert der Erfolg der Leipziger auf einer kompakten Defensivleistung. Bisher hat man nur gegen den FC Augsburg (4:0-Erfolg) mit mehr als einem Tor Unterschied gewinnen können.

Hoffenheim Bochum Noch schlechter lief der Saisonstart für den VfL Bochum. Die Bochumer holten aus den ersten sechs Spielen nur einen Punkt und stehen mit diesem einen Zähler am Tabellenende der Bundesliga. Nur gegen Aufsteiger Kiel nahm die Mannschaft von Chefcoach Peter Zeidler beim 2:2-Remis einen Punkt mit. Sonst gab es Niederlagen gegen RB Leipzig (0:1), Borussia Mönchengladbach (0:2), den SC Freiburg (1:2), Borussia Dortmund (2:4) und zuletzt gegen den VfL Wolfsburg (1:3).

Leverkusen E. Frankfurt Dreifach wechselt Xabi Alonso im Vergleich zum Unentschieden in Kiel. Jonas Hofmann muss wieder auf die Bank. Außerdem werden Florian Wirtz und Exequiel Palacios nach anstrengenden Länderspielreisen zumindest zu Beginn geschont. Dafür dürfen Piero Hincapié, Martin Terrier und Amine Adli von Beginn an ran.

M'gladbach Heidenheim Bei den Ostalbstädtern, die in dieser Spielzeit wie zwei andere Bundesliga noch nicht Unentschieden gespielt haben und die in zwei ihrer bisherigen drei Auswärtsspiele ohne Gegentor blieben, stellt Coach Frank Schmidt nach der 0:1-Heimniederlage gegen den RB Leipzig zweimal um. Beck und Scienza verdrängen Traoré und Kaufmann auf die Bank.

Freiburg Augsburg Etwas gut zu machen hat auch der FC Augsburg im Hinblick auf seine Auswärtsbilanz in dieser noch jungen Saison. In Heidenheim und Leipzig unterlagen die Fuggerstädter jeweils mit 0:4. Im heimischen Stadion lief es etwas besser. Nach Siegen gegen St. Pauli (3:1) und Gladbach (2:1) sowie einem Punkt gegen Bremen (2:2) am ersten Spieltag steht die Elf von Chefcoach Jess Thorup mit sieben Zählern auf Platz 13.

Mainz Leipzig Im Vergleich zum knappen 1:0-Erfolg gegen den 1. FC Heidenheim muss Marco Rose einen Wechsel vornehmen. David Raum, der sich beim vierten Ligasieg am Sprunggelenk verletzte, wird durch Lutsharel Geertruida ersetzt. Daraus resultiert, dass Castello Lukeba die Linksverteidigerposition einnimmt und Lukas Klostermann neben Willi Orbán in der Innenverteidigung agieren wird. Geertruida bearbeitet derweil die rechte Seite. Die Leipziger werden mit einer 4-4-2-Formation in die Partie starten. Auch Bo Henriksen muss seine Startelf auf einer Position ändern. Der gelbgesperrte Dominik Kohr wird durch Danny da Costa ersetzt, wodurch Anthony Caci in der Dreierkette startet. Im Gegensatz zu den Leipzigern bleibt Mainz seinem 3-4-2-1-System treu.

Leverkusen E. Frankfurt Eine Niederlage zum Auftakt in Dortmund, seitdem läuft's bei der Eintracht! Vier Siege in Serie und dazu das mitreißende Unentschieden gegen Bayern München. Spätestens mit dem jüngsten Remis dürfte sich Frankfurt in den Kampf um die Champions-League-Plätze angemeldet haben. Im Fokus stehen dabei die Stürmer Hugo Ekitike und Omar Marmoush. Besonders der Ägypter ist mit zwölf Scorern nach sechs Spielen auf Rekordjagd. Nur Robert Lewandwoski gelang mit 13 Scorern nach sechs Spielen ein effektiverer Start. Hält er diese Form auch gegen die Werkself?

M'gladbach Heidenheim Auf Seiten der Elf vom Niederrhein, die den FCH in der Vorsaison sowohl in der Bundesliga (2:1) als auch im DFB-Pokal (3:1) vor heimischer Kulisse bezwangen und deren Offensive mit sieben Treffern die drittschwächste der Bundesliga ist, hat Trainer Gerardo Seoane im Vergleich zur 1:2-Auswärtsniederlage beim FC Augsburg fünf personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Netz (Fußverletzung), Elvedi (muskuläre Probleme im Oberschenkel), Stöger, Sander, Čvančara (allesamt auf der Bank) beginnen Friedrich, Lainer, Reitz, Hack und Honorat.

Hoffenheim Bochum Die TSG Hoffenheim hat keinen guten Start in die Saison 2024/25 erwischt. Das Team von Cheftrainer Pellegrino Matarazzo steht nach sechs Spieltagen mit vier Punkten auf dem 15. Tabellenplatz. Nur gegen die Aufsteiger aus Kiel gab es für die Kraichgauer zum Auftakt einen knappen 3:2-Sieg. Danach unterlag die TSG mit 1:3 der Eintracht aus Frankfurt, verlor gegen Leverkusen (1:4) und kassierte auch gegen Union Berlin (1:2) und Werder Bremen (3:4) eine Niederlage. Vor der Länderspielpause holte der Europa-League-Teilnehmer ein 1:1-Unentschieden gegen den VfB Stuttgart. Nach der Länderspielpause wartet nun der VfL Bochum auf die TSG. Für Cheftrainer Matarazzo ist das ein “wichtiges Spiel”. Für das Team gehe es “jetzt darum, zu liefern. Wir wollen die drei Punkte bei uns behalten. Wir können mit Druck umgehen”, so der 46-Jährige auf der Pressekonferenz.

Freiburg Augsburg Der SC Freiburg hat vor heimischer Kulisse etwas gut zu machen und will die jüngste 0:3-Pleite gegen St. Pauli vergessen machen. Ansonsten erwischte das Team von Neu-Cheftrainer Julian Schuster jedoch einen Top-Saisonstart. Die restlichen beiden Heimspiele gewannen die Breisgauer (3:1 gegen Stuttgart, 2:1 gegen Bochum) ebenso wie in Heidenheim (3:0) und zuletzt vor der Länderspielpause in Bremen (1:0). Hinzu kommt eine 0:2-Niederlage bei den Bayern am zweiten Spieltag, die in der Summe einen guten fünften Platz mit 12 Zählern ergibt.

M'gladbach Heidenheim Der 1. FC Heidenheim 1846 hat zwar drei seiner letzten vier Bundesligaspielen verloren, ist durch den makellosen Auftakt aber im Soll. Bevor sich die Blau-Rot-Weißen trotz ordentlicher Leistung mit einer 0:1-Heimniederlage gegen den RB Leipzig in die Länderspielpause verabschiedeten, setzten sie sich nach gut 60-minütiger Überzahl dank der Treffer Pieringers (15.) und Schöppners (86.) mit 2:0 beim 1. FSV Mainz 05 durch.

Leverkusen E. Frankfurt "Immerhin!", dürften sich die Fans vom amtierenden Doublesieger denken. Vor der Länderspielpause patzte Leverkusen gegen Kiel, aber immerhin zogen die Bayern nicht davon. Dann musste Florian Wirtz im Spiel gegen die Niederlande mit einer Kapselverletzung ausgewechselt werden, aber immerhin kann er heute auf der Bank Platz nehmen. Jetzt wird es allerdings Zeit, wieder die Dominanz der letzten Saison etablieren. Ein Sieg gegen die Überflieger aus Frankfurt würde dabei sicherlich helfen.

M'gladbach Heidenheim Bei der Anhängerschaft Borussia Mönchengladbachs hat es während der jüngsten Länderspielpause einmal mehr viel Unruhe und Frust gegeben, droht den Fohlen nach sechs Punkten aus sechs Partien doch eine weitere Saison mit Abstiegssorgen. Hatten sich die Schwarz-Weiß-Grünen eine Woche zuvor zu einem Last-Minute-Heimerfolg gegen den 1. FC Union Berlin aufgeschwungen (1:0), enttäuschten sie vor 15 Tagen über weite Strecken im Gastspiel beim FC Augsburg und verloren mit 1:2. Ob Trainer Gerardo Seoane und Geschäftsführer Sport Roland Virkus einen weiteren Rückschlag überstehen?

Freiburg Augsburg Herzlich willkommen zum 7. Spieltag der Bundesliga und der Partie zwischen dem SC Freiburg und dem FC Augsburg! Anstoß im Europa-Park-Stadion ist um 15:30 Uhr.

Leverkusen E. Frankfurt Festspieltag zwischen Leverkusen, Frankfurt, den Bayern und dem VfB Stuttgart. Dazu natürlich vier weitere Spiele in der Konferenz. Ab 15:30 Uhr duellieren sich Bayer 04 und die Eintracht. Herzlich willkommen!

Mainz Leipzig Vor der Länderspielpause konnten beide Mannschaften ihre jeweiligen Partien gewinnen. Während RB Leipzig ein knappes 1:0 in Heidenheim einfahren konnte, waren die Mainzer deutlich souveräner. Mit einem 3:0-Erfolg auf St. Pauli verabschiedeten sich die Männer von Bo Henriksen in die spielfreie Zeit. In der Tabelle liegen die Hausherren aktuell mit acht Punkten auf Platz zehn. Die Gäste hingegen haben bereits sechs Zähler mehr sammeln können und liegen punktgleich mit dem FC Bayern an der Spitze (vier Siege und zwei Remis), wobei der Rekordmeister die bessere Tordifferenz aufweist. Die Leipziger und Münchner sind die letzten beiden ungeschlagenen Teams in der Bundesliga.

Hoffenheim Bochum Herzlich willkommen zu den Samstagnachmittagsspielen des siebten Spieltages in der Fußball-Bundesliga in der Saison 2024/25. Um 15.30 Uhr trifft die TSG 1899 Hoffenheim auf den VfL Bochum. Schiedsrichter Sören Storks leitet die Partie.

M'gladbach Heidenheim Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Borussia Mönchengladbach empfängt am 7. Spieltag den 1. FC Heidenheim 1846. Die Elf vom Niederrhein und die Ostalbstädter stehen sich ab 15:30 Uhr in der Hennes-Weisweiler-Allee gegenüber.