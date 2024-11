Braunschweig Regensburg 63. Braunschweig versucht nun immer wieder die dichten Reihen des Aufsteigers mit langen Bällen zu überbrücken. Sobald sich der Strafraum nähert, bleibt es aber eine zähe Angelegenheit bei der Eintracht.

Köln Hannover 65. Das 2:1 scheint nur eine Frage der Zeit zu sein! Lemperle behauptet die Kugel im Sechzehner stark und legt quer für Ljubicic, der die Kiste aus 13 Metern knapp verfehlt, weil er im letzten Moment gerade noch von einem Hannoveraner beim Abschluss gestört wurde.

Köln Hannover 63. Köln belagert den Strafraum der Gäste jetzt regelrecht und lässt 96 gar nicht mehr hinten raus. Paçarada kommt 15 Meter zentral vor dem Tor zum Abschluss, schießt aber einen Verteidiger an.

Elversberg Paderborn 57. Bilbija verlangt SVE-Schlussmann Kristof alles ab! Nach Zehnters Eckstoßhereingabe von der rechten Fahne hat der Paderborner mit der sieben auf dem Rücken im Zentrum das beste Timing und nickt aus gut acht Metern auf die halbrechte Ecke. Kristof ist schnell unten und pariert zur Seite.

Köln Hannover 61. Stefan Leitl reagiert auf die Unterzahl mit einer personellen Umstellung. Stürmer Tresoldi geht runter, Kunze verstärkt das Mittelfeld.

Braunschweig Regensburg 59. Die Fans der Löwen merken, dass ihre Mannschaft Unterstützung von den Rängen braucht! Braunschweig hat die kurze Druckphase der Gäste unbeschadet überstanden und kann das Spiel nun wieder besser beruhigen.

Köln Hannover 61. Einwechslung bei Hannover 96: Fabian Kunze

Elversberg Paderborn 55. Aus dem Spiel heraus kommt der SCP weiterhin recht harmlos daher, kombiniert im letzten Felddrittel nur selten sowohl schnell als auch präzise. Kostons ist auf der tiefen rechten Strafraumseite Adressat einer Flanke. Er will in die Mitte für Ansah ablegen, doch Neubauer steht im Weg.

Köln Hannover 61. Auswechslung bei Hannover 96: Nicolo Tresoldi

Köln Hannover 60. Der Kölner Druck wird immer größer. Denis Huseinbašić wird rechts mit einem feinen Steckpass in die Box geschickt, geht an die Grundlinie durch und gibt scharf nach innen. In letzter Sekunde blockt ein Hannoveraner zur nächsten Ecke.

Köln Hannover 58. Immer wieder ist es Leart Paçarada, der auf Links Alarm macht und zum Flanken kommt. So holt der Linksfuß jetzt auch den nächsten Eckball heraus, der dann kurz ausgeführt wird und nicht für Gefahr sorgt.

Braunschweig Regensburg 56. Doppelchance für Regensburg! Zuerst kann Kother links aus spitzem Winkel abschließen, Johansson ist im kurzen Eck per Fußabwehr zur Stelle und nur wenig später bedient Hein von links Kühlwetter im Strafraum. Ehlers stellt gegen Jahns Sturmspitze im letzten Moment den Fuß rein und verhindert dessen Abschluss.

Elversberg Paderborn 52. Die Saarländer kommen engagierter zurück auf den Rasen. Bisher enden die Vorstöße über die beiden Außenbahnen aber mit unpräzisen Flanken; vor allem Asllani hat heute einen schweren Stand.

Köln Hannover 56. Was hat dieses Spiel für eine Wendung genommen! 96 führte verdíent und war auch gut in die zweite Hälfte gestartet. Dann bringt eine starke Einzelaktion von Lemperle den FC zurück, seither drücken die Hausherren auf die Führung und sind nun auch noch in Überzahl.

Braunschweig Regensburg 54. Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Fabio Di Michele Sanchez

Braunschweig Regensburg 54. Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Sanoussy Ba

Köln Hannover 54. Rote Karte für Max Christiansen (Hannover 96)

Was ist denn jetzt hier los? Christiansen kommt im Mittelfeld gegen Martel zu spät und steigt dem Kölner mit gestrecktem Bein aufs Schienbein! Schiri Storks zieht ohne zu überlegen sofort glatt Rot! Und da vom VAR keine Einwände kommen, ist 96 jetzt nur noch zu zehnt.

Elversberg Paderborn 49. Während Horst Steffen in der Pause auf personelle Umstellungen verzichtet hat, schickt Łukasz Kwasniok mit Scheller eine frische Kraft ins Rennen. Der verwarnte Torschütze Curda ist in der Kabine geblieben.

Köln Hannover 53. Kein Tor! Der VAR bestätigt, dass Martel eine Tick zu weit vorne stand.

Braunschweig Regensburg 52. Während der Jahn offensiv entschlossener wird, tut sich Braunschweig weiterhin schwer und verliert in der Vorwärtsbewegung leichtfertig die Bälle. Auch das Publikum wird langsam unruhig im EINTRACHT STADION!

Köln Hannover 52. Der Doppelschlag für den Effzeh? Eine Freistoßflanke aus dem linken Halbfeld wird von Julian Pauli verlängert und landet im Fuß von Eric Martel, der die Kugel aus wenigen Metern an Zieler vorbei ins Netz jagt. Bei der Kopfballverlängerung stand Martel aber wohl knapp im Abseits und der Treffer wird erstmal nicht gegeben.

Braunschweig Regensburg 50. Pröger probiert es mal! Regensburgs Mittelfeldmotor zieht entschlossen in Richtung Strafraumgrenze und schließt aus rund 18 Metern flach ab. Doch Johansson muss sich nicht strecken, weil das Leder mittig auf ihn zufliegt.

Köln Hannover 50. Köln ist am Drücker! Eine Flanke nach der anderen segelt gerade in den Hannoveraner Sechzehner. Bisher sind die Gäste in der Luft aber stabil und lassen keinen weiteren Abschluss zu.

Elversberg Paderborn 46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Ursapharm-Arena! Nach den starken letzten Wochen sind die Schwarz-Weißen heute ziemlich vorsichtig unterwegs, wollen sich keinesfalls von den gegenstoßstarken Ostwestfalen aus der Reserve locken lassen. Der SCP hat lange Zeit unter offensiver Ideenlosigkeit gelitten, konnte aber spät einmal mehr Kapital aus seiner Standardstärke schlagen. Wer steht nach Abpfiff an der Tabellenspitze?

Elversberg Paderborn 46. Einwechslung bei SC Paderborn 07: Tjark Scheller

Elversberg Paderborn 46. Auswechslung bei SC Paderborn 07: Laurin Curda

Elversberg Paderborn 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Braunschweig Regensburg 48. Regensburg kommt druckvoll aus der Kabine, doch Braunschweig fährt den ersten Konter nach dem Seitenwechsel! Philippe zieht rechts das Tempo an und setzt Gómez mit einem scharfen Pass in den Strafraum in Szene, doch der Offensivmann bekommt das Leder nicht unter Kontrolle.

Köln Hannover 48. Tooor für 1. FC Köln, 1:1 durch Tim Lemperle

Der ganz schnelle Ausgleich für den FC! Paçarada spielt von der linken Seitenlinie einen Steilpass in den Strafraum, wo sich Lempere robust gegen Knight durchsetzt und vor Zieler auftaucht. Aus kurzer Distanz schickt Lemperle die Kugel am verdutzten 96-Keeper vorbei ins kurze Eck und macht seinen siebten Saisontreffer!

Braunschweig Regensburg 46. Beide Mannschaften kommen ohne Wechsel zurück auf den Platz - weiter geht's!

Braunschweig Regensburg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Köln Hannover 46. Ohne personelle Veränderungen geht es in den zweiten Durchgang.

Köln Hannover 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Elversberg Paderborn 45. +3 Halbzeitfazit:

1:1 steht es zur Pause der Zweitligasamstagspartie zwischen der SV 07 Elversberg und dem SC Paderborn 07. Der Vorjahresaufsteiger erarbeitete sich durch einen etwas zu hoch angesetzten Seitfallzieher Zimmerschieds früh die erste Möglichkeit (5.). Der Gast war ballbesitzüberlegen, ließ am und im heimischen Sechzehner aber wegen fehlender Genauigkeit die nötige Durchschlagskraft vermissen. So ergab sich seine Premierenchance erst in Minute 20 durch einen Kopfball Ansahs. Die Saarländer waren auch in der Folge meist in der Arbeit gegen den Ball gefordert, nutzten dann aber einen ihrer seltenen Vorstöße, um überraschend in Führung zu gehen; ein abgefälschter Strafraumschuss Damars fand den Weg in die Maschen (27.). In der jüngsten Viertelstunde baute Elversberg seine Spielanteile aus. Der SCP wurde erst später gefährlich und konnte den Spielstand noch egalisieren: Nachdem Obermair noch an der Latte gescheitert war (45.+2), traf Curda nach einer Ecke per Kopf (45.+3). Bis gleich!

Köln Hannover 45. +2 Halbzeitfazit:

Hannover 96 führt im Verfolgerduell beim 1. FC Köln zur Pause mit 1:0! Die Gäste bestimmten die erste Viertelstunde und hatten zunächst mehr Chancen, nutzten diese aber noch nicht. Erst als die Hausherren dann auch besser ins Spiel kamen, brachte eine Standardsituation 96 die Führung ein. Ngankam köpfte einen Leopold-Flanke sehenswert ein. Auch in der Folge hatten die Gäste, bei denen die Rückkehr zur Dreierkette sichtlich für Stabilität gesorgt hat, die besseren Chancen. Vor allem Nielsen hätte erhöhen können, doch Heintz rettete für den geschlagenen Schwäbe kurz vor der Linie. Der Effzeh hat durchaus auch ansehnliche Offensivaktionen, spielt diese aber nur selten gut zuende und hat erst einen Ball aufs Tor von Zieler gebracht.

Braunschweig Regensburg 45. +3 Halbzeitfazit:

Braunschweig und Regensburg bleiben offensiv unter ihren Möglichkeiten und verabschieden sich torlos in die Kabinen. Beide Mannschaften kommen kaum zu Abschlüssen und neutralisieren sich zudem im Mittelfeld, weil das Passspiel zu ungenau ist. Die Fans der Löwen verabschiedeten ihr Team mit Pfiffen in die Halbzeit - von den Gastgebern muss mehr kommen, wenn die Punkte in Niedersachsen bleiben sollen!

Elversberg Paderborn 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Elversberg Paderborn 45. +3 Tooor für SC Paderborn 07, 1:1 durch Laurin Curda

Tief in der Nachspielzeit gleicht Paderborn aus! Nach Obermairs Eckstoßflanke von der linken Fahne schraubt sich Curda im Bereich zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt höher als sein Bewacher und lässt den Ball über die Stirn in Richtung rechter Ecke gleiten. Dort landet der Abschluss im Netz.

Elversberg Paderborn 45. +2 Obermair scheitert an der Latte! Nach einer halbherzig an die mittige Strafraumkante geklärte Paderborner Ecke von der linken Fahne nimmt der SCP-Kapitän mit dem rechten Fuß direkt Maß. Der Ball klatscht in der rechten Ecke frontal gegen den Querbalken.

Elversberg Paderborn 45. +1 Baur und Ansah verpassen! Kostons' Flanke von der tiefen rechten Strafraumseite wird abgefälscht zur Bogenlampe, die sich vor dem linken Pfosten senkt. Rohr rettet in höchster Not per Kopf.

Braunschweig Regensburg 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Braunschweig Regensburg 45. +2 Braunschweig spielt die eigenen Umschaltmomente dagegen weiterhin unsauber aus: Regensburg ist rechts nicht gut sortiert, doch das Zuspiel auf Bell Bell wird in den Rücken gespielt und damit ist der Konter dahin.

Köln Hannover 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Elversberg Paderborn 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins an der Kaiserlinde soll um 120 Sekunden verlängert werden.

Köln Hannover 45. +1 Köln schiebt nochmal an! Waldschmidt zieht von rechts schön nach innen, rennt sich dann aber kurz vor dem Strafraum fest.

Braunschweig Regensburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Braunschweig Regensburg 44. Kein Foul an Kother! Plötzlich ist die Abwehr der Löwen offen und Regensburg schaltet mit einem hohen Ball durchs Zentrum um. Kother geht ins Dribbling und fällt wenige Meter vor dem Strafraum, doch der Schiedsrichter steht gut und lässt weiterspielen.

Köln Hannover 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Köln Hannover 44. Hannover hat in den letzten Minuten wieder mehr vom Spiel und wirkt auch weiterhin gefährlicher als der Effzeh, dem es in der Offensive an Ideen und Zielstrebigkeit mangelt.

Braunschweig Regensburg 42. Unangenehmer Ball für Johansson! Kother zieht von links nach innen und schließt in Arjen-Robben-Manier ab: Die Kugel wird abgefälscht und fliegt in Richtung kurzes Eck, wo Braunschweigs Keeper gegen die Sonne schaut und noch pariert.

Elversberg Paderborn 42. Asllani ist nach dem Foul behandelt worden, wirkt mittlerweile aber wieder mit. Der Leihspieler aus Hoffenheim steht schon bei acht Saisontoren, traf in den letzten vier Spielen viermal.

Köln Hannover 43. Gelbe Karte für Håvard Nielsen (Hannover 96)

Nielsen verfolgt Heintz an der Seitenlinie und grätscht ihn von hinten bilderbuchmäßig um. Eine ganz klare Gelbe Karte.

Köln Hannover 40. Riesenchance für 96! Hannover führt einen Freistoß auf der linken Seite schnell aus und schickt Leopold an die Grundlinie. Dessen Flanke fliegt am unsicheren Schwäbe vorbei und landet am zweiten Pfosten bei Nielsen. Der Norweger zielt aus zehn Metern aufs kurze Eck, Schwäbe ist geschlagen, doch Heintz steht richtig und blockt den Schuss kurz vor der Linie!

Braunschweig Regensburg 39. Ein falscher Einwurf von Ba wird abgepfiffen - das passt irgendwie zum Spiel! Noch knapp fünf Minuten bis zum Halbzeitpfiff, gibt es noch eine Großchance für eine der beiden Mannschaften?

Elversberg Paderborn 39. Gelbe Karte für Laurin Curda (SC Paderborn 07)

Curda steigt Asllani unweit der Mittellinie seitlich in die Beine. Schiedsrichter Nicolas Winter ahndet das Vergehen gegen den Toptorschützen mit der ersten Gelben Karte.

Elversberg Paderborn 38. Elversberg bringt eine etwas aktivere Phase auf den Rasen, kann den Ball auch mal im Mittelfeld länger in seinen Reihen behalten. Die Führung lässt die Gastgeber mutiger werden.

Köln Hannover 38. Die Hausherren werden immer stärker, machen aber weiter nichts aus ihren Chancen! Lemperle hat links im Sechzehner Platz und mit Waldschmidt auch einen freien Kollegen in der Mitte. Diesem spielt Lemperle den Ball aber in den Rücken, sodass Waldschmidt sich erstmal drehen muss und dann einen im Weg stehenden Gegenspieler anschießt.

Elversberg Paderborn 36. Neubauer treibt den Ball temporeich durch die halblinke Spur und steckt steil in den Sechzehner zu Zimmerschied durch. Der nimmt den Kopf hoch und spielt flach nach innen. Dort rettet Brackelmann grätschend vor Asllani.

Köln Hannover 36. Hannover will einen Elfer! Nach Tresoldis gewonnenem Kopfballduell geht Ngankam im Laufduell mit Heintz zehn Meter vor dem Tor zu Boden. Da haben sich aber beide nichts geschenkt und ordentlich gezogen, daher lässt Schiri Storks auch weiterlaufen.

Braunschweig Regensburg 36. Die Keeper Johansson und Gebhardt erleben bisher ein entspanntes Spiel, denn beide Abwehrreihen lassen keine Schüsse zu und im letzten Drittel machen beide Teams die Räume sehr gut eng.

Köln Hannover 35. Eric Martel versucht es mal aus der Distanz, zielt aus 27 Metern aber genau auf Zieler.

Köln Hannover 34. Köln lässt den Ball lange durch die eigenen Reihen laufen ohne dabei vorwärts zu kommen. Am Ende schlägt Huseinbašić dann einen Diagonalball ans linke Strafraumeck, wo Paçarada auch das Kopfballduell gewinnt, in der Mitte aber keinen Mitspieler findet.

Braunschweig Regensburg 34. Pröger setzt sich rechts außen stark gegen Ehlers durch und bleibt am Ball, doch dann fehlt dem Regensburger Antreiber die Unterstützung seiner Mitspieler und er muss wieder nach hinten spielen.

Elversberg Paderborn 33. Die Ostwestfalen haben am letzten Wochenende unter Beweis gestellt, dass sie über Comebackqualitäten verfügen, schlugen sie den FCN doch nach 1:2-Rückstand noch mit 3:2. Dafür braucht es aber deutlich mehr offensive Wucht als in der ersten halben Stunde.

Köln Hannover 32. Der Effzeh betreibt einen enormen läuferischen Aufwand, hat mittlerweile 60% Ballbesitz und erarbeitet sich auch gute Situationen, spielt es im letzten Drittel aber zu ungenau. Hannover steht nun einen Tick tiefer und lauert auf Umschaltmomente.

Elversberg Paderborn 30. "Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey", skandieren die Heimfans. Tatsächlich führt die SVE die Tabelle der 2. Bundesliga nun an. Sie ist punktgleich mit Hannover 96, das 1:0 in Köln führt; sie verfügt aber über das bessere Torverhältnis.

Braunschweig Regensburg 31. Gelbe Karte für Leopold Wurm (Jahn Regensburg)

Wurm arbeitet gegen den dribbelstarken Gómez zu sehr mit den Armen und zerrt den Braunschweiger im Mittelfeld zu Boden. Das Regensburger Eigengewächs sieht Gelb!

Köln Hannover 30. Nielsen geht im Luftkampf resolut gegen Heintz zu Werke und gibt dem Kölner ordentlich einen mit. Heintz liegt kurz am Boden, kann dann aber ohne Behandlung weitermachen.

Braunschweig Regensburg 30. Erneut setzen sich die Löwen am gegnerischen Sechzehner fest, doch Gómez und Philippe wollen es auf engstem Raum zu schön machen und der Doppelpass wird von Pröger unterbunden. Braunschweig kommt einfach nicht in Abschlusspositionen!

Köln Hannover 28. Fast die direkte Antwort der Kölner! Lemperle wird mit einem hohen Ball hinter die Kette geschickt und gibt den Ball dann auf Fünferhöhe von links scharf nach innen. Am zweiten Pfosten kommt Ljubicic angerauscht, kommt aber nur mit der Fußspitze dran und setzt den Ball neben das Tor. Da hat vielleicht ein halber Schritt gefehlt, dann stünde es hier wohl 1:1.

Elversberg Paderborn 27. Tooor für SV 07 Elversberg, 1:0 durch Muhammed Damar

Aus heiterem Himmel geht Elversberg in Führung! Nachdem Petkov von der rechten Strafraumseite aus spitzem Winkel an Schuberts rechtem Fuß gescheitert ist, spielt Neubauer von der linken Sechzehnerseite zurück in das Zentrum. Damar haut erst über den Ball, bekommt dann aber die zweite Chance und schießt mit rechts in Richtung Gästekasten. Der noch abgefälschte Ball schlägt unhaltbar unten halblinks im Tor ein.

Braunschweig Regensburg 28. Auf beiden Seiten ist das Passspiel im letzten Drittel nicht genau genug: Philippe dreht sich im Zentrum gut auf, sein Pass nach links ist dann aber sehr absehbar und wird von Wurm abgefangen.

Elversberg Paderborn 25. Nach einem durch einen ungenauen Pass Baurs ins Stocken geratenen Konter probiert sich Obermair aus zentralen 23 Metern mit einem rechten Innenristschuss. Der ist viel zu hoch angesetzt, sodass SVE-Schlussmann Kristof nicht eingreifen muss.

Braunschweig Regensburg 24. Beide Teams bekommen ihre Sturmspitzen Polter und Kühlwetter kaum ins Spiel, der Braunschweiger hatte bisher nur vier Ballkontakte und die ersten Halbzeit ist schon zur Hälfte um.

Köln Hannover 25. Tooor für Hannover 96, 0:1 durch Jessic Ngankam

Die Gäste gehen in Führung! Denn Hannover macht seinem Ruf als beste Standardmannschaft der Liga mal wieder alle Ehre. Enzo Leopold zieht einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld auf den Elfmeterpunkt, wo Ngankam sich stark hochschraubt, während Hübers unten bleibt. Aus zehn Metern passt der Kopfball ins rechte Eck, Schwäbe fliegt umsonst.

Köln Hannover 23. Jessic Ngankam grätscht am Fünfer in eine Knight-Flanke von der rechten Seite herein und spitzelt den Ball Richtung Tor. Schwäbe steht aber genau richtig und greift zu. Der Ball wäre aber wohl auch sowieso am Tor vorbeigegangen.

Elversberg Paderborn 23. Den Status eines Spitzenspiels hat dieser Vergleich bislang nur auf dem Papier verdient; vor allem in Sachen Kombinationstempo erreicht er in der ersten Hälfte des ersten Durchgangs maximal durchschnittliches Zweitliganiveau.

Braunschweig Regensburg 22. Das Spiel wird unterbrochen, damit Geipl am Fuß behandelt werden kann. Bell Bell war im noch leicht gefrorenen Strafraum der Gäste in den Mittelfeldspieler gerutscht und hatte Geipl abgeräumt.

Köln Hannover 21. Auch Köln kommt nun mal zum Abschluss. Das Leder wandert um die Box herum bis zu Lemperle, der seinen Schuss aus 20 Metern aber deutlich neben das Gehäuse setzt.

Elversberg Paderborn 20. Ansah mit der ersten Gelegenheit des Tabellenersten! Kostons bekommt auf dem rechten Flügel keinen Verteidigerdruck und flankt in den Bereich zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt. Ansah springt höher als sein Bewacher und verlängert den Ball mit der Stirn auf die linke Ecke. Die verfehlt er um einen halben Meter.

Braunschweig Regensburg 20. Braunschweigs linke Seite um Gómez und Bell Bell wird langsam aktiver, Wurm hat aktuell einiges zu tun. Insgesamt bleibt es aber ein ausgeglichenes Spiel bisher!

Köln Hannover 19. Da ist der erste Torschuss! Håvard Nielsen kriegt die Kugel gute 30 Meter vor dem Tor, macht noch ein paar Schritte nach innen und zieht aus 21 Metern ab. Schwäbe kann den nicht allzu platzierten Schuss mit einer Flugparade abwehren.

Braunschweig Regensburg 17. Geipl probiert es aus der zweiten Reihe! Braunschweig lässt den Rückraum komplett offen und von dort aus probiert es Regensburgs Spielführer per Flachschuss aus der Distanz. Der Schuss wird noch von der Abwehr zur Ecke geblockt, Johansson muss gegen die Sonne blicken und wäre vielleicht nicht schnell genug in der Ecke gewesen.

Köln Hannover 16. Das Zentrum ist unheimlich umkämpft. Beide Teams spielen mit viel Energie und scheuen keinen Zweikampf. Köln hat mittlerweile besser rein gefunden und hat mehr und mehr Ballbesitz. Auch die Gastgeber warten aber noch auf einen Abschluss.

Elversberg Paderborn 17. Das Steffen-Team scheint seine passivere Rolle vorerst hinzunehmen, legt den Fokus auf eine vielbeinige Abwehr. Im Umschaltspiel hat es noch viel Luft nach oben.

Braunschweig Regensburg 14. Der erste Braunschweiger Standard bleibt ungenutzt, weil der Eckball am ersten Pfosten herunterkommt und Wurm per Kopf klärt.

Köln Hannover 13. Im Anschluss an die Ecke rutscht der Ball aus dem Getümmel knapp über den Kölner Kasten und es gibt eine weitere Ecke. Diese bringt auch nichts ein.

Elversberg Paderborn 14. Erstmals setzt sich der SCP vorne fest, erarbeitet sich zwei Ecken innerhalb weniger Augenblicke. Die beiden Ausführungen segeln jeweils an die Fünferkante, werden von Elversberg aber geklärt, bevor es zu Abschlüssen kommen kann.

Braunschweig Regensburg 13. Guter Umschaltmoment der Gastgeber: Abwehrspieler Ehlers erahnt einen Pass in die Tiefe, fängt diesen ab und leitet den Braunschweiger Gegenangriff ein. Philippes Flanke von links wird zur Ecke abgefälscht!

Köln Hannover 12. Eric Martel schiebt auf der rechten Kölner Seite mit an und trifft mit seinem Flankenversuch Jannik Dehm am Arm, Diesen hat der Hannoveraner allerdings auf dem Rücken verschränkt, deshalb gibt es natürlich keinen Elfer, sondern Ecke.

Elversberg Paderborn 11. Mit einem Sieg würde der Vorjahresaufsteiger übrigens Rang eins übernehmen. Er ginge aber nur als solcher aus dem Wochenende hervor, wenn Karlsruhe morgen nicht gegen den HSV gewänne.

Braunschweig Regensburg 11. Regensburg ist sehr wachsam und Braunschweig kann sich dadurch kaum in der gegnerischen Hälfte festsetzen. Der Start deutet auf ein Geduldsspiel für die leicht favorisierten Löwen hin.

Elversberg Paderborn 8. Die Kwasniok-Auswahl verzeichnet in der Anfangsphase Ballbesitzvorteile, präsentiert im Aufbau gegen hoch attackierende Hausherren bereits viele präzise Pässe. Wege in die Spitze sucht sie noch vergeblich.

Köln Hannover 10. 96 drängt auf die Führung! Hannover ist viel besser im Spiel und hat bereits vier Eckbälle herausgearbeitet. Die verteidigt der FC bisher aber alle problemlos weg.

Braunschweig Regensburg 8. Die Anfangsphase findet zwischen den Strafräumen statt: Die Löwen haben mehr Ballbesitz, Regensburg läuft vorne an und setzt auf hohe Ballgewinne. Generell verlieren beide Mannschaften aber recht schnell die Kugel, daher ist es Hin und Her.

Köln Hannover 8. Die Hausherren spielen wie üblich in einem 3-4-2-1-System, in dem Tim Lemperle den Stoßstürmer gibt. Auch Hannover kehrt nach den letzten Niederlagen zur Dreierkette zurück, die zu Saisonbeginn mehr Stabilität brachte. Leitl lässt sein Team in einem 3-4-1-2 beginnen.

Köln Hannover 6. Auf Kölner Seite ist Maina nach einem langen Ball plötzlich frei durch und scheitert ganz alleine vor Zieler. Allerdings geht die Fahne hoch, denn Maina stand beim Zuspiel im Abseits.

Braunschweig Regensburg 6. Gelbe Karte für Andreas Geipl (Jahn Regensburg)

Geipl muss das taktische Foul ziehen! Ein Freistoß der Gäste kommt postwendend zurück und Geipl kommt gegen den schnellen Bell Bell wenige Meter vor der Mittellinie einen Moment zu spät und trifft den Braunschweiger am Fuß. Damit ist Geipl nächste Woche gelbgesperrt!

Elversberg Paderborn 5. Die erste Chance gehört der SVE! Der an die rechte Grundlinie geschickte Baum flankt auf den Elfmeterpunkt. Zimmerschied probiert sich mit einem sehenswerten Seitfallzieher per rechtem Fuß, der nicht weit halblinks über die Latte fliegt.

Braunschweig Regensburg 4. Bei Braunschweig wird in der Defensive viel kommuniziert! Die stellenweise desolate Abwehrleistung von Bičakčić & Co. gegen Kaiserslautern scheint in der Trainingswoche ein Schwerpunkt gewesen zu sein.

Köln Hannover 5. Die Gäste haben gut in die Partie gefunden und sind bisher das aktivere Team. Der erste Eckball der Partie bringt aber auch noch keinen Abschluss ein.

Elversberg Paderborn 3. Ansah ist an der linken Strafraumlinie Adressat eines langen Schlages Götzes. Er kann den Ball zwar festmachen, wird dann aber schnell von drei Abwehrakteuren umringt. Deshalb bricht er den Angriff ab.

Braunschweig Regensburg 2. Die Löwen bauen konzentriert auf, doch der ersten Abschluss gehört den Gästen: Hein legt im Strafraum quer zu Kother, der halblinks aus der Drehung abschließt. Jaeckel fälscht noch leicht ab und Johansson packt ohne Probleme zu.

Köln Hannover 3. Nach einem Ballgewinn von Phil Neumann im Mittelfeld macht sich Nicolo Tresoldi links auf die reise und wird 35 Meter vor dem Tor gefoult. Enzo Leopold zieht den fälligen Freistoß auf den Elfer, findet aber nur einen Kölner Kopf.

Elversberg Paderborn 1. Elversberg gegen Paderborn – das Spitzenspiel der 2. Bundesliga ist eröffnet!

Braunschweig Regensburg 1. Bei Sonnenschein und dennoch kühlen Temperaturen rollt der Ball in Braunschweig!

Elversberg Paderborn 1. Spielbeginn

Braunschweig Regensburg 1. Spielbeginn

Köln Hannover 1. Der Ball rollt! Der Effzeh ist in weißen Trikots unterwegs, Hannover trägt Rot.

Köln Hannover 1. Spielbeginn

Elversberg Paderborn Vor wenigen Momenten haben die Teams den Rasen betreten.

Köln Hannover Zuletzt trafen diese beiden Urgesteine des deutschen Profifußballs sich in der Saison 2017/18, damals noch in der Bundesliga. Beide Partien endeten unentschieden. Das erste Duell auf Zweitligaebene seit 2000 wird heute geleitet von Schiedsrichter Sören Storks, der an den Seitenlinien von Thorben Siewer und Patrick Kessel unterstützt wird. Für den Videobeweis ist Patrick Hanslbauer verantwortlich.

Köln Hannover 96-Trainer Stefan Leitl will derweil mit seinem Team endlich zurück in die Erfolgsspur. "Wir wissen, dass wir Dinge besser machen müssen, um in Köln zu bestehen. Wir haben zweimal in Folge verloren und wollen die passende Antwort geben", stellte der 47-Jährige klar. In Köln erwartet Leitl eine "schwer zu spielende Mannschaft". "Sie attackieren hoch, haben viel Intensität im Anlaufverhalten", analysierte Hannovers Übungsleiter und formulierte, worauf es für sein Team heute ankommt: "Fehlervermeidung wird wichtig sein, um das Spiel positiv zu gestalten."

Braunschweig Regensburg Bislang haben die beiden Teams 15 Mal gegeneinander gespielt, bis auf ein Pokalspiel fanden alle Duelle in der 3. Liga oder der 2. Bundesliga statt. In der Zweitligasaison 2022/23 blieb Regensburg in den letzten beiden Pflichtspielen gegen Braunschweig ungeschlagen, spielte zuhause 1:1 und gewann in Niedersachsen mit 2:1!

Braunschweig Regensburg Die Löwen sind in dieser Saison enorm heimstark und haben satte zehn ihrer insgesamt zwölf Punkte im eigenen Stadion geholt! Regensburg hingegen hat in fremden Stadien in sechs Gastspielen noch keinen einzigen Punkte geholt und steht mit einer Tordifferenz von -22 alles andere als stabil dar. Der Aufsteiger hat fünf Punkte Rückstand auf Braunschweig und könnte durch einen Sieg im direkten Duell den Anschluss an das rettende Ufer halten.

Köln Hannover Im Kölner Lager ist die Stimmung aktuell natürlich bestens. Die Rheinländer sind nach ihrer kleinen Serie im oberen Tabellendrittel angekommen und wollen nun die Aufstiegsränge ins Visier nehmen. Gerhard Struber mahnte nach den vor allem defensiv sehr stabilen jüngsten Auftritten seiner Mannschaft zu vollem Fokus. "Darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. Die Gegner werden sich zunehmend auf uns einstellen, deswegen müssen wir uns immer weiterentwickeln", forderte der FC-Coach, der ein schweres Spiel für seine Elf erwartet. "Hannover ist ein sehr starker Gegner – sowohl bei den Einzelspielern als auch in der gesamten Teamleistung", so Struber im Vorfeld der Partie.

Braunschweig Regensburg Beim Jahn zeigt der Trend unter dem neuen Coach Patz nach Pokalsieg gegen Fürth und Ligaerfolg gegen Elversberg zuletzt wieder nach unten: Auf Schalke unterlag Regensburg 0:2 und zuhause gegen Magdeburg hieß es 0:1. Das Tabellenschlusslicht hält an der Startelf aus dem letzten Pflichtspiel fest, Pröger war auf der rechten Seite gegen den FCM der auffälligste Spieler des Jahn. Kühlwetter und Kother dürfen in der Offensive erneut ran, die Dreierkette um Breunig, Bulić und Wurm ist unter Patz gesetzt.

Elversberg Paderborn Bei den Ostwestfalen, die nur zwei ihrer bisherigen sieben Auswärtsmatches für sich entschieden und die als einziger Klub des nationalen Fußball-Unterhauses erst ein Ligaspiel verloren, stellt Coach Łukasz Kwasniok nach dem 3:2-Heimerfolg gegen den 1. FC Nürnberg viermal um. Anstelle von Scheller, Engelns (Bank), Michel (Meniskus-OP) und Grimaldi (Rotsperre) beginnen Curda, Baur, Kostons und Ansah.

Elversberg Paderborn Auf Seiten der Saarländer, die den SCP vor fast genau einem Jahr vor heimischer Kulisse nach Rückstand mit 4:1 schlugen und die mit +10 über die beste Tordifferenz der 2. Bundesliga verfügen, hat Trainer Horst Steffen im Vergleich zum 2:0-Auswärtssieg bei Fortuna Düsseldorf eine personelle Änderung vorgenommen. Petkov verdrängt Feil auf die Bank.

Braunschweig Regensburg Braunschweig belegt aktuell den Tabellenplatz, den Regensburg anstrebt: Die Eintracht belegt mit Rang 15 den ersten Nicht-Abstiegsplatz, hat aber akute Personalsorgen! Den Gastgebern fehlen zahlreiche Spieler und es stehen nur 14 Profis für das Feld zur Verfügung, sodass gleich vier U23-Spieler auf der Bank Platz nehmen. Im Vergleich zum 2:3 gegen den FCK gibt es nur eine Anpassung, weil Kaufmann gelbgesperrt nicht mitmachen darf und von Ba ersetzt wird.

Köln Hannover Ein Blick auf die Aufstellungen: Bei den Hausherren sieht Coach Gerhard Struber keinen Anlass, im Vergleich zum 1:0-Erfolg in Münster etwas zu ändern. Kapitän Timo Hübers ist nach seiner Gehirnerschütterung wieder einsatzbereit und führt die gleiche Elf aufs Feld wie letzte Woche. Stefan Leitl tauscht auf der anderen Seite nach der 1:2-Pleite gegen Darmstadt ordentlich durch und bringt vier Neue. Jannik Dehm, Josh Knight, Jessic Ngankam und Håvard Nielsen starten für Hyun-ju Lee, Monju Momuluh, Andreas Voglsammer und Bartłomiej Wdowik (alle Bank).

Elversberg Paderborn Der SC Paderborn 07 geht als Spitzenreiter in diesen 14. Spieltag. Nachdem die Blau-Schwarzen vor dem vereinsfußballfreien Wochenende zweimal hintereinander unentschieden gespielt hatten, rangen sie vor acht Tagen vor eigenem Publikum den 1. FC Nürnberg mit 3:2 nieder. Dabei glichen sie einen 1:2-Rückstand durch einen von Obermair verwandelten Strafstoß aus (55.) und sicherten sich den dreifachen Punktgewinn in ab der 78. Minute wegen einer Roten Karte gegen Grimaldi bestehender Unterzahl tief in der Nachspielzeit durch ein Kopfballtor Brackelmanns (90.+6).

Köln Hannover Die beiden langjährigen Bundesligisten aus Köln und Hannover treffen sich heute zu einem klassischen Verfolgerduell. Der Sechste empfängt den Fünften. Beide trennt nur ein Punkt und beide könnten mit einem Dreier heute bis an die Tabellenspitze klettern. Die Form sprich dabei für die Gastgeber. Der FC hat die letzten drei Spiele gewonnen und dabei kein Gegentor kassiert, während 96 seit drei Partien sieglos ist.

Elversberg Paderborn Die SV 07 Elversberg spielt auch in ihrer zweiten Saison im nationalen Fußball-Unterhaus eine beachtliche Rolle, belegt sie vier Spieltage vor dem Hinrundenende mit 22 Punkten doch den dritten Tabellenplatz. Nach dem holprigen Auftakt mit nur einem Sieg in sechs Matches haben sich die Schwarz-Weißen mit zuletzt neun Punkten aus vier Begegnungen auf den Aufstiegsrelegationsrang katapultiert und mischen erst einmal oben mit. Am Samstag triumphierten sie dank der Treffer Asllanis (58.) und Petkovs (65.) mit 2:0 bei Fortuna Düsseldorf.

Braunschweig Regensburg Herzlich willkommen zum Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und Jahn Regensburg! Die beiden Teams treffen am 14. Spieltag aufeinander, der Anpfiff erfolgt um 13 Uhr.

Köln Hannover Hallo und herzlich willkommen zum Samstag in Liga zwei! Der 1. FC Köln hat am 14. Spieltag Hannover 96 zu Gast. Um 13 Uhr rollt der Ball im Rhein-Energie-Stadion!