Nürnberg Regensburg 42. Tooor für Jahn Regensburg, 2:2 durch Christian Viet



Nürnberg Regensburg 41. Elfmeter für Regensburg! Bei einer Pröger-Ecke von rechts köpft Breunig die ausgestreckte Hand von Knoche an. Der Schiedsrichter zeigt sofort auf den Punkt.

Köln Paderborn 40. Gelbe Karte für Ilyas Ansah (SC Paderborn 07)

Nach seinem Foulspiel an Huseinbašić im Mittelfeld kickt Ansah den Ball weg. Diese Unsportlichkeit zieht die erste Gelbe Karte der Partie nach sich.

Köln Paderborn 39. Im Falle eines Unentschiedens blieben die Ostwestfalen übrigens außerhalb der Top drei. Würden sie mit mindestens zwei Treffern Differenz siegen, nähmen sie den zweiten Rang ein.

Nürnberg Regensburg 39. Jetzt wollen die Nürnberger wiederum die direkte Antwort abliefern. Castrop bedient Tzimas, der aus neun Metern wuchtig aufs linke obere Eck abzieht. Gebhardt steht aber goldrichtig und kann mit einem starken Reflex den Ball über die Querlatte lenken. Die anschließende Ecke bringt dann nichts weiter ein.

Nürnberg Regensburg 36. Tooor für Jahn Regensburg, 2:1 durch Eric Hottmann

Aus dem Nichts gelingt den Oberpfälzern nun der Anschlusstreffer zum 1:2 und es ist abermals Kother, der seine Mannschaft wachküsst. Wieder erobert der quirlige Offensivmann mit einer offensiven Grätsche in der gefährlichen Zone den Ball und steckt dann sofort auf den einlaufenden Hottmann durch. Der Pass kommt genau in dessen Lauf und der Rest ist Formsache. Aus 14 Metern sucht sich Hottmann die Ecke aus und versenkt den satten Rechtsschuss aufs linke obere Eck mithilfe der Unterkante der Latte im Netz.

Nürnberg Regensburg 34. Die Regensburger lassen die Köpfe zwar nicht hängen und sind weiterhin bemüht, allerdings kommt aus dem Spiel heraus einfach so gut wie gar nichts. Stattdessen muss der SSV bei Ballverlusten immer höllisch auf die schnellen Umschaltmomente der Franken aufpassen. Ganz schwieriges Spiel für den Aufsteiger.

Köln Paderborn 36. Bilbija beinahe mit dem 0:1! Infolge einer halbhohen Hereingabe Obermairs von der tiefen rechten Außenbahn nickt Ansah von der fernen Fünferkante vor den linken Pfosten. Bilbija will aus drei Metern mit dem rechten Fuß in die Maschen vollenden, scheitert aber an Kölns Keeper Urbig.

Köln Paderborn 33. Die Geißböcke machen weiterhin keine Anstalten, die Risiken im Anlaufen auch nur leicht zu erhöhen. Hinten stehen sie durch die Vielbeinigkeit zwar sicher, aber mit dieser Herangehensweise wird es schwierig, Tore zu schießen.

Nürnberg Regensburg 31. Nach Ballgewinn durch Kother, der Jeltsch die Kugel vom Fuß stibitzt, schwärmt der Jahn mal aus. Die Hereingabe vom linken Flügel klärt jedoch Karafiát vor Hottmann.

Köln Paderborn 30. Obermair tritt Paderborns erste Ecke von der linken Fahne ziemlich nahe vor den Kasten der Rheinländer. Mitten im Fünfmeterraum begeht dann Ansah nach Meinung des Unparteiischen Florian Lechner ein Offensivfoul am alles andere als sicher wirkenden FC-Torhüter Urbig.

Nürnberg Regensburg 30. Gelbe Karte für Jonas Bauer (Jahn Regensburg)

Bauer unterbindet eine mögliche Umschaltsituation, indem er Jander unsanft von den Beinen holt. Das bringt ihm die Gelbe Karte ein.

Köln Paderborn 27. Huseinbašić verpasst den Abschluss! Der Ex-Offenbacher wuselt sich durch das offensive Zentrum und gelangt durch einen Doppelpass mit Waldschmidt hinter die Paderborner Abwehrkette. Von einem Schuss aus zentralen 13 Metern wird aber im letzten Augenblick durch Götze abgehalten.

Nürnberg Regensburg 26. Jetzt wird es natürlich ein richtig dickes Brett, das die Rothosen in diesem Auswärtsspiel zu bohren haben. Der SSV agiert allerdings auch viel zu statisch bei eigenem Ballbesitz und stellt den Club nicht wirklich vor Probleme.

Köln Paderborn 24. Maina findet Martel! Der Ex-Hannoveraner schlägt einen Eckstoß von der rechten Fahne an die halbrechte Fünferkante. Martel springt zwar höher als Bewacher Götze, bleibt mit seinem Kopfstoß letztlich aber am Abwehrmann hängen.

Nürnberg Regensburg 23. Tooor für 1. FC Nürnberg, 2:0 durch Mahir Emreli

Dafür klingelt es dann beim anschließenden Eckball. Die Franken stellen auf 2:0. Beim ruhenden Ball von rechts tauchen Tzimas und Jeltsch unter dem Ball hindurch, woraufhin Viet nicht mehr zurückziehen kann und die Kugel scharf aufs rechte Eck lenkt. Ein mögliches Eigentor verhindert jedoch Emreli, der dort absolut auf Nummer sicher geht und das Leder aus kurzer Distanz kurzerhand unter die Querlatte knallt.

Nürnberg Regensburg 22. Justvan steckt sehenswert auf Emreli durch, der aus zwölf Metern halbrechter Position eigentlich auch selbst abschließen könnte, es jedoch stattdessen mit einem Pass versucht, den die Jahn-Defensive noch zur Ecke klären kann. Da war mehr drin.

Köln Paderborn 21. Obermairs sanfte Hereingabe aus der halbrechten Offensivspur findet zwar den Weg zu Bilbija. Der bringt in Bedrängnis aber nur einen tempoarmen Kopfball zustande, den FC-Schlussmann Urbig in der halbrechten Ecke problemlos aufnimmt.

Nürnberg Regensburg 19. Auf der anderen Seite folgt beinahe eine Antwort der Oberpfälzer. Nach einem Freistoß schraubt sich Hottmann im Nürnberger Strafraum gefährlich nach oben und drückt per Kopf aus zwölf Metern aufs rechte untere Eck ab. Reichert sreckt sich aber und kann den Ball zur Seite abwehren.

Köln Paderborn 18. Die Struber-Auswahl streut eine längere Ballbesitzphase ein, präsentiert sich bei geordneter Abwehr der Blau-Schwarzen aber noch als ideenlos. Überhaupt hält sich der Unterhaltungswert dieser namhaften Zweitligapartie noch in Grenzen.

Nürnberg Regensburg 17. Tooor für 1. FC Nürnberg, 1:0 durch Stefanos Tzimas

Stefanos Tzimas schlägt erneut zu und bringt den Club mit 1:0 in Führung. Nach starkem Angriff durchs Zentrum könnte Emreli deutlich mehr aus dem Justvan-Zuspiel machen, hält den Ball aber zumindest in den eigenen Reihen. Tsimas bekommt die Kugel an der linken Strafraumgrenze und versucht sich an einer flachen Hereingabe, die Breunig genau in die Füße von Tzimas blockt. Der Shootingstar probiert es daraufhin mit seinem Nachschuss direkt und versenkt den wirklich anspruchsvoll zu spielenden Ball sehr sehenswert per Schlenzer im rechten oberen Eck.

Nürnberg Regensburg 15. Stefanos Tzimas fackelt nicht lange. Als sich aus 23 Metern eine kleine Lücke auftut, zieht er sofort mit rechts ab. Der flache Schuss aufs linke untere Eck stellt Felix Gebhardt allerdings vor gar keine Probleme. Der Jahn-Keeper begräbt die Kugel sicher unter sich.

Köln Paderborn 15. Götze ist glücklicherweise schnell wieder auf den Beinn und scheint seinen Arbeitstag fortsetzen zu können. Der Neuzugang aus Essen ist beim SCP gesetzt, spielt auch im zehnten Saisonspiel von Anfang an.

Nürnberg Regensburg 12. Oliver Villadsen schraubt sich auf dem Flügel nach vorne und sucht mit seiner hohen Hereingabe den einlaufenden Stefanos Tzimas. Louis Breunig ist aber zur Stelle und kann klären.

Köln Paderborn 14. Huseinbašićs wuchtiger Schuss mit dem rechten Spann aus gut 23 Metern rauscht direkt in Götzes Gesicht. Der Verteidiger muss daraufhin auf den Rasen behandelt werden.

Nürnberg Regensburg 10. Gelbe Karte für Alexander Bittroff (Jahn Regensburg)

Tzimas wird auf Höhe der Mittellinie angespielt und schraubt sich mit einer Drehung an Bittroff vorbei. Der muss seinen Gegenspieler am Trikot zu Boden reißen, um einen gefährlichen Konter zu unterbinden. Klare Gelbe Karte.

Köln Paderborn 11. Die erste Großchance gehört Paderborn! Obermair schlägt aus dem linken Mittelfeld einen harmlos erscheinenden Flugball in den Sechzehner. Pauli verlässt sich darauf, dass Torhüter Urbig vorrückt, was dieser jedoch nicht macht. Nutznießer ist der grätschende Youngster Engelns, der die linke Torecke aus 15 Metern nur knapp verfehlt.

Köln Paderborn 9. Die Geißböcke attackieren den gegnerischen Aufbau verhalten, lassen den SCP in dessen Hälfte weitgehend ungestört kombinieren. Nach den großen Problemen bei Darmstädter Kontern am letzten Wochenende steht jedenfalls zu Beginn die Sicherheit an erster Stelle.

Nürnberg Regensburg 7. Der FCN drückt jetzt auf die Führung, bekommt den Ball allerdings noch nicht im Regensburger Kasten unter gebracht. Erst trifft Julian Justvan die Kugel aus zehn Metern nicht richtig, ehe er beim Nachschuss nur Louis Breunig anschießt.

Nürnberg Regensburg 5. Der Jahn ist in den ersten Minuten durchaus bemüht und erobert sehr effektiv die Bälle, hat im Spiel nach vorne aber noch keine zündenden Ideen.

Köln Paderborn 6. Erstmals überqueren die Ostwestfalen mit ihrem flachen Aufbau die Mittellinie. Wege in das letzte Felddrittel finden sie bisher allerdings nicht.

Nürnberg Regensburg 2. Die Gäste tauchen erstmals im Nürnberger Strafraum auf, aber der Hottmann-Kopfball ist viel zu harmlos und unplatziert. Reichert hat den Ball sicher.

Köln Paderborn 3. Ljubicic erzwingt über den rechten Flügel die Premierenecke. Paçaradas Ausführung mit dem linken Innenrist senkt sich an der Fünferkante. Ljubicic spitzelt den Ball zwar in Richtung Gästekasten, doch dies geschieht unplatziert und tempoarm. Abwehrmann Götze klärt daraufhin.

Nürnberg Regensburg 1. Anpfiff in Nürnberg. Die Hausherren treten in ihren rot-schwarzen Heimfarben an. Die Gäste aus der Oberpfalz laufen in weißen Trikots über roten Hosen auf. Los geht's.

Nürnberg Regensburg 1. Spielbeginn

Köln Paderborn 1. Köln gegen Paderborn – auf geht's im RheinEnergieStadion!

Köln Paderborn 1. Spielbeginn

Köln Paderborn Soeben haben die beiden Mannschaften die Katakomben in Richtung Rasen verlassen.

Nürnberg Regensburg Dass es für eine Trendwende noch nicht gänzlich zu spät ist, haben schon zwei Zweitligisten vorgemacht. Von 15 Teams in der gesamten Geschichte der 2. Bundesliga, die nach neun Spieltagen vier oder weniger Punkte auf dem Konto hatten, sind 13 Klubs zwar am Saisonende abgestiegen. Zuletzt zeigte aber der FC Ingolstadt mit dem Ligaverbleib in 2010/11, dass erst am letzten Spieltag abgerechnet wird. Mit Blick darauf, dass dem Jahn trotz dem Katastrophenstart gerade einmal drei Zähler zum rettenden Ufer fehlen, dürfte der Glaube bei den Rothosen allerdings ohnehin noch nicht erloschen sein.

Köln Paderborn Bei den Ostwestfalen, die in der Fremde bisher nur zum Saisonstart in Berlin gewannen und die heute mit einem klaren Sieg auf Rang zwei vorrücken würden, stellt Coach Łukasz Kwasniok nach der 0:3-Auswärtsniederlage beim 1. FC Kaiserslautern fünfmal um. Wie angekündigt bekommt Schubert im Tor den Vorzug vor Boevink. Zudem nehmen Hoffmeier, Zehnter, der 17-jährige Startelfdebütant Engelns und Ansah die Plätze Herrmanns, Michels (beide auf der Bank), Klaas' (Adduktorenprobleme) und Curdas (Gelb-Rot-Sperre) ein.

Nürnberg Regensburg Gegen das aktuelle Schlusslicht der Tabelle spricht auch die verheerende Auswärtsbilanz. Regensburg hat als erst dritter Zweitligist aller Zeiten in den ersten vier Auswärtsspielen einer Saison null Punkte geholt und kein einziges Mal getroffen (0:12). Das war zuvor nur dem 1. FSV Mainz 05 (1995/96) und dem FSV Frankfurt (2009/10) passiert.

Köln Paderborn Auf Seiten der Rheinländer, die die letzten beiden Vergleiche mit dem SCP in der Bundesligasaison 2019/2020 für sich entschieden (3:0 und 2:1) und deren Offensive mit 21 Treffern aktuell die zweitbeste der 2. Bundesliga ist, hat Trainer Gerhard Struber im Vergleich zur 1:5-Auswärtsklatsche beim SV Darmstadt 98 zwei personelle Änderungen vorgenommen. Thielmann und Ljubicic beginnen anstelle von Carstensen (Bank) und Downs (Erkältung).

Nürnberg Regensburg Auch die Bilanzen sprechen heute Abend für die Nürnberger. Der Club hat nur eines der letzten zehn Zweitliga-Spiele gegen den Jahn verloren (drei Siege, sechs Remis) und ist aktuell überdies seit elf Zweitliga-Partien gegen Aufsteiger ungeschlagen (sieben Siege, vier Remis). In den letzten drei Vergleichen mit den Oberpfälzern behielten die Franken überdies eine Weiße Weste.

Köln Paderborn Der SC Paderborn 07 hatte sich mit vier Siegen und vier Unentschieden seit Beginn der Spielzeit Anfang August schadlos gehalten, ehe er vor sechs Tagen beim 1. FC Kaiserslautern seine Premierenniederlage erlitt. Auf dem Betzenberg gerieten die Blau-Schwarzen durch einen Patzer ihres Torhüters Boevink nach einer halben Stunde in Rückstand, verpassten in der Folge bei zeitweise klarer Überlegenheit und guter Chancen den Ausgleich und kassierten spät die Gegentore zum 0:3-Endstand (87., 90.).

Köln Paderborn Nach seinem siebten Abstieg aus der Bundesliga ist der 1. FC Köln nach neun Spielen im Unterhaus lediglich Mittelmaß. Hatten sich die Geißböcke mit den Unentschieden bei Fortuna Düsseldorf (2:2) und gegen den Karlsruher SC (4:4) sowie dem Sieg gegen den SSV Ulm 1846 leistungs- und auch ergebnismäßig vor der Länderspielpause zweifellos stabilisiert, präsentierten sie sich im Auswärtsmatch beim SV Darmstadt 98 am letzten Freitag in einem katastrophalen Zustand und gingen – vor allem wegen des schlechten Rückzugsverhaltens – mit 1:5 unter.

Nürnberg Regensburg Die Regensburger sind seit inzwischen sieben Zweitliga-Partien gänzlich torlos geblieben und stellten damit einen neuen Vereinsnegativrekord auf. Seit die 2. Bundesliga eingleisig ist, ist der Jahn überhaupt erst das zweite Team, das nach acht Spieltagen erst ein Tor geschossen hat (nach Aachen in 2011/12 mit ebenfalls nur einem Treffer).

Köln Paderborn Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Freitagabend! Der 1. FC Köln will am 10. Spieltag Wiedergutmachung für die jüngste Klatsche in Darmstadt betreiben. Ab 18:30 Uhr zu Gast im RheinEnergieStadion ist der am vergangenen Wochenende erstmals geschlagene SC Paderborn 07.

Nürnberg Regensburg Beim Jahn gab es am letzten Samstag eine 0:3-Heimpleite gegen Fortuna Düsseldorf, bei der mit Leopold Wurm und Bryan Hein gleich zwei Spieler vom Platz geflogen sind, die heute eine Sperre absitzen müssen. Für sie übernehmen Robin Ziegele und Jonas Bauer. Außerdem beordert SSV-Trainer Joe Enochs Alexander Ballas und Dominik Kother für Florian Ballas (nicht im Kader) und Christian Kühlwetter (Bank) in die Startelf. Insgesamt vier Wechsel also bei den Oberpfälzern.

Nürnberg Regensburg Schauen wir uns direkt die Startaufstellungen beider Teams an. FCN-Coach Miroslav Klose ist mit dem 4:0 im Frankenderby natürlich hoch zufrieden gewesen und sieht folgerichtig keinerlei Handlungsbedarf. Er schickt exakt die gleiche Startelf erneut von Anfang an aufs Feld.

Nürnberg Regensburg Der Club möchte den jüngsten Aufwärtstrend bestätigen und an das 4:0 im Frankenderby bei der SpVgg Greuther Fürth anknüpfen. Die Jahnelf kommt da als Gegner grundsätzlich wie gerufen, denn die Oberpfälzer haben mit nur vier von 27 möglichen Punkten die Rote Laterne inne und schossen bei bereits 22 Gegentreffern erst ein einziges Tor in der Saison 2024/25.