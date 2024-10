Hannover Schalke 96-Coach Leitl tauscht nach der Derby-Niederlage in Braunschweig auf vier Positionen: Dehm ist neuer Linksverteidiger, Leopold läuft auf der Doppelsechs mit Kunze auf und vorne Stürmt mit Tresoldi und Voglsammer ein neues Duo.

Hannover Schalke Bei seinem ersten Pflichtspiel als Schalke-Trainer tauscht van Wonderen den Torwart und entscheidet für Hoffmann anstelle von Heekeren. Außerdem beginnt auch Tempelmann erstmals von Beginn an dieser Spielzeit. In der Abwehr rückt zudem Sánchez als neuer Partner für Innenverteidiger Kalas ins Team.

Pr. Münster Elversberg Mit zwei Siegen im Rücken hat Horst Steffen deutlich weniger Grund zu wechseln als sein Gegenüber. Wahrscheinlich würde er sogar dieselbe Startelf aufbieten, wenn sich Semih Sahin nicht verletzt hätte. Den Mittelfeldspieler ersetzt heute Carlo Sickinger, der nach schwacher Leistung gegen den SSV Ulm nach zwei Einsätzen von der Bank wieder die Chance von Beginn an bekommt.

Pr. Münster Elversberg Sascha Hildmann überrascht mit seiner Startelf. Hólmbert Friðjónsson und Rico Preißinger stehen erstmals in dieser Saison in der Startelf. Yassine Bouchama sammelt sogar die ersten Minuten dieser Saison. Außerdem kehrt Niko Koulis in die erste Elf zurück, nachdem er zuletzt fünf Spiele außen vor war. Dafür sitzen Torge Paetow, Thorben Deters, Joel Grodowski und András Németh zunächst auf der Bank.

Hannover Schalke Einen neuen Mann an der Seitenlinie gibt es derweil auf Schalke: Kees van Wonderen steht vor seinem Debüt als neuer S04-Coach und soll die Knappen in der 2. Liga wieder stabilisieren. Zuletzt erholten die Schalker nach unruhigen Wochen rund um die Trainerentlassung von Karel Geraets immerhin mit vier Punkte aus zwei Spielen, stehen als Tabellen-14. aber nur einen Punkt vor der Abstiegszone.

Pr. Münster Elversberg Die Elversberger auf der anderen Seite sind nach einem schwierigen Start endgültig in der Saison angekommen. Holten sie aus den ersten sechs Spielen (mit Spielen in Magdeburg, gegen Köln und Karlsruhe) nur einen Sieg, feierten sie zuletzt zwei Dreier in Folge. Zuerst wurde die Hertha mit 4:1 abgeschossen, anschließend erarbeitete man sich im Nachbarschaftsduell mit dem 1. FC Kaiserslautern ein 1:0. Jetzt möchte die Elv natürlich den dritten Sieg nacheinander einfahren.

Regensburg Düsseldorf Bei den Rheinländern, die sowohl die beiden Ligamatches in der letzten gemeinsamen Saison 2022/2023 als auch das DFB-Pokal-Zweitrundenduell mit dem Jahn gewannen und die in der Fremde bisher das Optimum von zwölf Punkten einfuhren, stellt Coach Daniel Thioune nach der 0:3-Heimpleite gegen den Hamburger SVgezwungenermaßen viermal um. Anstelle von Hoffmann (Gelbsperre), Friðriksson, Gavory (beide muskuläre Probleme) und Haag (Rotsperre) beginnen Quarshie, de Wijs, Appelkamp und Iyoha.

Hannover Schalke Damit 96 heute wieder sein Heim-Gesicht zeigt, fordert Trainer Stefan Leitl mehr von seinen Stürmern. Mit nur nun Toren aus acht Spielen gehört Hannover neben den Aufsteigern Regensburg und Ulm zu den harmlosesten Teams der Liga. Ähnlich wie beim Heim-Auswärts-Dilemma, ist 96 dafür aber hinten umso stärker und kassierte bisher nur sechs Gegentreffer. Leitl’s Lösung heißt Teamwork: „So wie die vier offensiven Spieler ihren Anteil daran haben, dass wir die beste Abwehr der Liga stellen, so dürfen sich die anderen auch noch mehr ins Offensivspiel einschalten", forderte der 96-Coach.

Pr. Münster Elversberg Keinesfalls chancenlos, aber bisher meist ein Tick zu wenig. So lässt sich die bisherige Saison der Adler zusammenfassen. Nur einen Sieg verbucht Münster bis hierhin, womit sie auf dem 17. Platz rangieren. Dazu kommen aber auch zwei achtbare Unentschieden gegen Hannover 96 und den SC Paderborn. Es ist also vieles möglich für die Preußen, allerdings sind sie in den kommenden beiden Spielen fast schon zum Siegen verdammt, denn danach warten Düsseldorf, Karlsruhe und der 1. FC Köln.

Regensburg Düsseldorf Auf Seiten der Oberpfälzer, die lediglich einen der bisherigen elf Pflichtspielvergleiche mit F95 für sich entschieden und die seit knapp 600 Spielminuten auf einen Ligatreffer warten, hat Trainer Joe Enochs im Vergleich zur 0:3-Auswärtsniederlage beim SC Paderborn 07 drei personelle Änderungen vorgenommen. Ballas, Ernst und Hottmann verdrängen Geipl, Ganaus und Kother auf die Bank.

Hannover Schalke Nach der wohl schlimmsten aller möglichen Auswärts-Pleiten bei Eintracht Braunschweig will Hannover 96 heute im Heimsieg gegen Schalke 04 für Wiedergutmachung sorgen. Die Niedersachsen sind das heimstärkste Team der Liga, stehen bei ihren Heimspielen aber aufgrund ihrer eklatanten Auswärts-Schwäche zunehmend unter Druck: Zuhause gewann 96 alle vier Partien, auswärts holte die Leitl-Elf dagegen nur ein Pünktchen.

Regensburg Düsseldorf Fortuna Düsseldorf ist zwar immer noch Tabellenführer, musste vor dem vereinsfußballfreien Wochenende aber die Premierenniederlage in dieser Spielzeit hinnehmen. So unterlagen die Flingeraner nach zuvor fünf Siegen und zwei Unentschieden dem Hamburger SV mit 0:3, wobei das Ergebnis deutlich war als die tatsächlichen Kräfteverhältnisse. Der Vorjahresdritte bleibt dennoch voll im Soll und will heute in die Erfolgsspur zurückkehren, indem er einen Dreier beim Schlusslicht einfährt.

Pr. Münster Elversberg Münster gegen Elversberg, das klingt doch eher nach 3. Liga, wenn nicht sogar Regionalliga! Tatsächlich treffen beide Teams heute zum ersten Mal in der 2. Bundesliga aufeinander. Es ist das Duell zweier Durchstarter, die sich vom Amateurfußball mitten in den Profisport gespielt haben. Dabei hat Elversberg schon das geschafft, woran die Preußen noch arbeiten - die Saarländer etablieren sich bereits in der Liga. Behalten sie also heute die Oberhand?

Regensburg Düsseldorf Der SSV Jahn Regensburg ist nach acht Spieltagen das große Sorgenkind der 2. Bundesliga. Nach dem 1:0-Heimsieg gegen Mitaufsteiger SSV Ulm 1846, mit der die Weiß-Roten auf die 0:2-Auftaktniederlage bei Hannover geantwortet hatten, zogen sie aus den jüngsten sechs Partien nur noch einen Zähler und erzielten keinen einzigen Treffer. Die Jahnelf erscheint zur Mitte der Hinrunde nicht wirklich konkurrenzfähig zu sein – zu diesem Zeitpunkt deutet alles auf die direkte Rückkehr in die 3. Liga hin.

Hannover Schalke Hallo und herzlich willkommen zur 2. Liga! Um 13 Uhr gastiert Schalke 04 mit seinem neuen Trainer Kees van Wonderen bei Hannover 96. Punktet S04 zum Debüt?

Regensburg Düsseldorf Ein herzliches Willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Samstagnachmittag! Das Schlusslicht SSV Jahn Regensburg empfängt am 9. Spieltag den Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf. Das Duell zwischen Oberpfälzern und Rheinländern soll um 13 Uhr im Jahnstadion angepfiffen werden.