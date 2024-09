Hamburg Regensburg 23. Kother kommt mit etwas Glück von links in den Strafraum, wo sein Ball zufällig bei Kühlwetter landet. Erst im letzten Moment wirft sich Schonlau dazwischen und verhindert so den Torschuss. Der anschließende Eckball bringt nichts ein.

Hertha BSC Düsseldorf 24. Gelbe Karte für Derry Scherhant (Hertha BSC)



Hertha BSC Düsseldorf 23. Düsseldorf scheint vorerst sehr zufrieden mit der aktuellen Situation und zieht sich zurück. Der Hauptstadtklub findet noch keine Mittel, um Torgefahr heraufzubeschwören, sodass die Partie überwiegend in den weniger gefährlichen Räumen stattfindet.

Fürth Elversberg 24. Erneut setzt sich Hrgota auf der rechten Seite mit seinem Tempo durch und flankt die Kugel von der Grundlinie hoch an den ersten Pfosten. Dort lauert Futkeu, doch Elversbergs Torhüter Kristof klärt vor dem eingelaufenen Stürmer das Leder aus der gefährlichen Zone.

Hamburg Regensburg 20. Der HSV kontrolliert nun das Spiel, leistet sich aber immer wieder mal Fehlpässe im Spielaufbau. Sollte der Jahn diese Fehler ausnutzen, könnte es für die Hansestädter gefährlich werden.

Fürth Elversberg 22. Nach einem tiefen und flachen Pass von der rechten Seite an den Fünfmeterraum auf Schnellbacher, bekommt Asta gerade noch ein Bein dazwischen und klärt die Kugel aus dem Sechzehner.

Hertha BSC Düsseldorf 20. Gelbe Karte für Linus Gechter (Hertha BSC)

Nach einem Gerangel um den Ball fällt Kownacki im Mittelkreis zu Boden. Schiedsrichter Bacher entscheidet auf Foul und gibt dem Berliner die Gelbe Karte. Eine harte Entscheidung gegen Gechter.

Hertha BSC Düsseldorf 19. Die Fortuna ist um Spielkontrolle bemüht und lässt sich bei Einwürfen und nach Fouls viel Zeit. Sofern sie im Ballbesitz sind, gibt es einen langsamen Spielaufbau. Hertha muss den Rückstand noch verdauen und wirkt leicht geschockt.

Hamburg Regensburg 17. In der Anfangsviertelstunde ist im Volksparkstadion schon einiges los. Wieder geht es über Baldé über den linken Flügel. Diesmal findet seine Flanke in die Mitte aber keinen Abnehmer.

Fürth Elversberg 19. Ein Spieler am Boden. Fellhauer bleibt nach einem Zweikampf liegen, fasst sich an den Rücken und muss behandelt werden. Die Trainer nutzen die Behandlungspause für eine kleine Ansprache.

Hertha BSC Düsseldorf 16. Nachdem Hertha in den ersten Minuten die spielbestimmende Mannschaft war, konnte sich Düsseldorf nach rund acht Minuten fangen und fing an mitzuspielen. Der Treffer zum 0:1 war natürlich äußerst schmeichelhaft, da Cuisance ein unnötiges Foul in einer gefährlichen Position zog. Nun laufen die Gastgeber einem Rückstand hinterher.

Fürth Elversberg 18. Hrgota sieht Asta in seinem Rücken und legt die Kugel auf die rechte Seite an die Grundlinie. Asta legt das Leder in den Rücken der Abwehr, doch Elversberg klärt vor Green den Ball aus dem Sechzehner.

Fürth Elversberg 17. Nun bringt die vierte Ecke mal Green von der rechten Seite herein, doch der Standard ist zu unpräzise und Elversberg kontert. Der Zweitliga-Aufsteiger der vergangenen Saison kontert, doch Fellhauer legt sich dann den Ball etwas zu weit vor und Fürth ist wieder im Ballbesitz.

Hertha BSC Düsseldorf 16. Gelbe Karte für Ibrahim Maza (Hertha BSC)

Maza geht im Mittelkreis in den Zweikampf und kommt dabei viel zu spät. Am Ende tritt er seinem Gegenspieler auf den Fuß, was die Gelbe Karte nach sich zieht.

Fürth Elversberg 15. Nächster Abschluss für die SVE! Erneut kommen die Saarländer über die linke Seite durch. Nach einem Pass ins Zentrum zieht Damar aus rund 16 Metern halblinker Position ab. Er visiert das obere rechte Eck an, doch Noll streckt sich, ist da und pariert den Schuss mit beiden Händen.

Hamburg Regensburg 14. Tooor für Hamburger SV, 2:0 durch Robert Glatzel

Das geht zu leicht! Baldé nimmt nach einem Steilpass über die linke Seite fahrt auf, überläuft Ziegele locker und passt links vom Strafraum scharf an den ersten Pfosten. Dort läuft Glatzel ein und schiebt aus kurzer Distanz flach ins untere linke Eck ein.

Hamburg Regensburg 11. Der HSV ist hier nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen, doch die Rothosen sollten nun gewarnt sein, dass die Gäste bei eigenen Fehlern sofort zur Stelle sind und diese konsequent ausnutzen.

Fürth Elversberg 13. Mal wieder die Gäste. Baum setzt sich auf der rechten Seite im Dribbling gegen seinen Gegenspieler durch und passt das Leder flach an den Fünfer. Schnellbacher enteilt seinem Gegenspieler, doch die Kugel bleibt gerade noch beim Fürther Jung hängen.

Hertha BSC Düsseldorf 13. Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:1 durch Dawid Kownacki

Mickaël Cuisance begeht ein nahezu dummes Foul rund 25 Meter vor dem Tor und in halblinker Position. Ísak Jóhannesson hebt den fälligen Freistoß mit Gefühl vors Tor. Rund acht Meter vor dem Kasten kommt Dawid Kownacki völlig frei mit dem Fuß an den Ball und versenkt das Leder im rechten Winkel. Tjark Ernst kann nicht reagieren und schaut dem Ball nur noch hinterher.

Hertha BSC Düsseldorf 12. Nach einem schnellen Doppelpass mit Mickaël Cuisance kommt Jonjoe Kenny beinahe wieder auf die Grundlinie. Dieses Mal läuft ihn jedoch Tim Oberdorf ab, sodass das Leder ins Aus rollt. Dennoch laufen viele Angriffe der Hausherren über die rechte Seite.

Fürth Elversberg 12. Nach einem Foulspiel von Sickinger an Hrgota bekommen die Hausherren einen Freistoß rund 33 Meter rechts vor dem Tor. Green bringt die Hereingabe herein, doch erneut stehen die Saarländer gut und schlagen das Leder lang und hoch aus dem Sechzehner.

Hertha BSC Düsseldorf 10. Die Fortuna scheint sich gefangen zu haben, da die Gäste nun länger in Ballbesitz sind. Das Team von Thioune lässt die Kugel laufen und Hertha rennt hinterher.

Hamburg Regensburg 8. VAR-Entscheidung: Das Eigentor durch D. Hadžikadunić (Hamburger SV) wird nicht gegeben, Spielstand: 1:0

Schonlau spielt vor den Sechzehner einen fatalen Fehlpass. Kühlwetter passt den Ball scharf von rechts an den zweiten Pfosten, wo Kother wartet, doch Hadžikadunić netzt beim Klärungsversuch ins eigene Netz ein. Allerdings lag eine Abseitsposition vor und der Unparteiische nimmt den Treffer wieder zurück.

Fürth Elversberg 10. Die ersten zehn Minuten sind um. Die Gastgeber machen das Spiel und setzen sich immer wieder in der gegnerischen Hälfte fest, kommen bisher aber noch nicht gefährlich vors Tor. Die SVE konzentriert sich erst einmal auf die Abwehrarbeit.

Hertha BSC Düsseldorf 7. Fortuna Düsseldorf hat starke Probleme mit dem hohen Pressing der Hauptstädter. Am eigenen Sechzehner werden die Düsseldorfer angelaufen und kommen somit überhaupt nicht zu einem ruhigen Aufbau. Das führt dazu, dass die Hertha sich den Ball zurückholt und das Tempo herausnimmt. Danach sind es hohe Pässe aus der Abwehr heraus, die das Leder in die Nähe des gegnerischen Strafraums bringen. Torgefahr gab es bislang jedoch noch nicht.

Fürth Elversberg 7. In der siebten Minute gibt es schon die dritte Ecke für die Gastgeber. Erneut flankt Massimo den Ball mit dem linken Fuß scharf vors Tor, doch die Saarländer stehen gut und köpfen das Leder aus dem Sechzehner.

Hamburg Regensburg 5. Fast das 2:0! Königsdörffer kann sich auf der linken Seite durchsetzen und läuft die Grundlinie runter. Kurz vor der Tor passt er an den ersten Pfosten zu Richter, der den Ball aber nicht richtig erwischt und Gebhardt begräbt den Ball unter sich.

Hertha BSC Düsseldorf 4. Die Fiél-Elf startet sehr konzentriert in die Partie. Die Gäste werden frühzeitig unter Druck gesetzt, sodass Düsseldorf gar keinen ruhigen Spielaufbau betreiben kann. Somit gehen die ersten Minuten an den Gastgeber.

Fürth Elversberg 4. Ecke für das Kleeblatt. Massimo bringt den Ball von der rechten Seite hoch und lang ins Zentrum. Hrogota läuft ein und will das Leder oben links aus rund acht Metern ins Tor schießen. Im letzten Moment wird der Fürther am Abschluss gehindert.

Hamburg Regensburg 3. Gelbe Karte für Ransford Königsdörffer (Hamburger SV)

Der Torschütze kommt gegen Kühlwetter zu spät und sieht gelb.

Hertha BSC Düsseldorf 2. Hertha setzt den ersten Akzent nach vorne! Über rechts wird Kenny bis auf die Grundlinie geschickt, von wo der Engländer direkt in den Strafraum flankt. Seine scharfe Hereingabe findet jedoch nur den Kopf von Oberdorf, der die Situation klärt.

Fürth Elversberg 2. Die Elversberger kommen gleich über die linke Seite durch und der Ball kommt auf Schnellbacher. Er zieht in den Sechzehner und schießt das Leder mit dem rechten Fuß aufs Tor Er visiert das obere rechte Eck an - drüber!

Hamburg Regensburg 1. Tooor für Hamburger SV, 1:0 durch Ransford Königsdörffer

Traumstart für Hamburg! Elfadli kommt durchs Zentrum und verlagert das Spiel auf die linke Seite. Dort hat Dompé Zeit zum flanken und findet kurz vor dem Fünfer Königsdörffer. Der wird komplett allein gelassen und köpft zur Führung ein.

Hamburg Regensburg 1. Der Ball rollt! Der HSV stößt an.

Hamburg Regensburg 1. Spielbeginn

Hertha BSC Düsseldorf 1. Die alte Dame stößt an und tritt in den üblichen blau-weißen Trikots auf. Die Gäste aus Düsseldorf sind in Rot gekleidet.

Hertha BSC Düsseldorf 1. Spielbeginn

Fürth Elversberg 1. Los geht's! Elversberg stößt an.

Fürth Elversberg 1. Spielbeginn

Hertha BSC Düsseldorf Die Spieler laufen ein und das komplette Stadion singt die Vereinshymne der Hertha. Somit kann es in wenigen Minuten losgehen.

Fürth Elversberg Chefcoach Steffen muss nach der schweren Verletzung von Le Joncour im Spiel gegen den SV Darmstadt verletzungsbedingt wechseln. Der Verteidigiger hatte sich im Spiel gegen die Hessen eine schwere Ellenbogen-Verletzung zugezogen. Für ihn beginnt heute Rohr von Anfang an. Zudem ersetzen Sickinger und Petkov, Sahin (angeschlagen) und Feil (Bank) in der Anfangsformation.

Hamburg Regensburg Doch gegen den HSV erwarten die Oberpfälzer eine schwere Partie. „In den letzten Spielen haben sie gezeigt, was für eine enorme Qualität sie besitzen. Im zunächst ausgeglichenen Heimspiel gegen Preußen Münster sind sie immer zu gefährlichen Aktionen gekommen. Die Box ist immer gut besetzt und die Flanken präzise. Mit ihrer Qualität machen sie dann die Tore. Der HSV ist sehr flexibel, jeder Ballgewinn wird genutzt, um nach vorne zu spielen“, so Enochs über den heutigen Gegner.

Hertha BSC Düsseldorf Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel fanden beide Trainer lobende Worte für den jeweiligen Gegner. "Hertha hat top individuelle Spieler, die uns sehr, sehr fordern werden. Wir bekommen es in der Hauptstadt mit einem Gegner zu tun, der sehr flexibel und dynamisch ist und uns insbesondere in den Räumen vor viele Probleme stellen kann", stellte Thioune klar. Auch Fiél lobte den Gegner und betonte, dass "in der Düsseldorfer Mannschaft richtig viel Qualität steckt. Vor ein paar Monaten haben sie noch in der Relegation um die Bundesliga gespielt, das darf man nicht vergessen." Dennoch freue sich der Übungsleiter der Hertha auf die Partie gegen die Fortuna.

Fürth Elversberg Fürths Cheftrainer Zorniger wechselt gegenüber dem 4:0-Sieg gegen Jahn Regensburg seine Startelf auf einer Position. Für Meyerhöfer beginnt heute Bansé in der Verteidigung. Meyerhöfer steht wegen einer Wadenverletzung heute nicht im Kader.

Hamburg Regensburg Jahn Regensburg schaffte den direkten Wiederaufstieg über die Relegation gegen den SV Wehen Wiesbaden. Von den Aufsteigern legten die Rot-Weißen zwar den besten Start hin, doch drei Punkte nach vier Spielen sind zu wenig. Dafür feierte das Team von Cheftrainer Joe Enochs einen Erfolg im DFB-Pokal, wo man den Bundesligisten VfL Bochum mit 1:0 schlug.

Hertha BSC Düsseldorf Das Spiel zwischen Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf hat nahezu eine Torgarantie. Zuletzt gab es ein torloses Aufeinandertreffen der beiden Teams am 4. Oktober 1994. Seither traf man zwölf Mal aufeinander, bei denen lediglich am ersten Spieltag der vergangenen Saison nicht beide Mannschaften ein Tor erzielen konnten. In den restlichen elf Partien trafen sowohl Hertha BSC als auch Fortuna Düsseldorf mindestens einmal. In der vorherigen Spielzeit konnte übrigens Fortuna zuhause gegen die Hauptstädter gewinnen, ehe man sich in der Rückrunde mit 2:2 trennte.

Fürth Elversberg Die SV Elversberg steht mit fünf Zählern auf dem zwölften Rang in der 2. Bundesliga. Die Mannschaft von Chefcoach Horst Steffen verlor von den ersten vier Zweitligaspielen nur eins. Nach zwei Unentschieden zu Beginn gegen den 1. FC Magdeburg (0:0) und gegen den 1. FC Köln (2:2), gab es am dritten Spieltag eine knappe 2:3-Niederlage gegen den Karlsruher SC. Vor der Länderspielpause gelang dann der erste Sieg. Die Saarländer gewannen klar mit 4:0 gegen den SV Darmstadt 98. Auch im Pokal setzte sich die SVE souverän mit 7:0 gegen den Oberligisten VfV 06 Hildesheim durch.

Hamburg Regensburg Nach dem 4:1-Sieg gegen Aufsteiger Preußen Münster nimmt Baumgart lediglich zwei Veränderungen an seiner Startelf vor. Anstelle von Karabec und Pherai spielen heute Schonlau und Richter von Beginn an. Vor der Länderspielpause verlor der Jahn mit 0:4 gegen Greuther Fürth. Dennoch verändert Joe Enochs seine Anfangsformation nur auf einer Position. Als Rechtsverteidiger beginnt heute Ziegel anstelle von Saller. Saller ist mit Problemen an den Adduktoren angeschlagen und steht nicht im Kader.

Hertha BSC Düsseldorf Sowohl Cristian Fiél als auch Daniel Thioune nehmen keine Veränderungen zur Partie vor der Länderspielpause vor. Folgerichtig haben sich auch die Formationen nicht verändert. Während die Gastgeber mit einem 4-3-3 auftreten, spielt Düsseldorf in einem 4-4-2-System.

Hamburg Regensburg Der Hamburger SV hat sich den Start in die neue Saison sicherlich anders vorgestellt. Das Team von Cheftrainer Steffen Baumgart gewann von den ersten vier Ligaspielen nur zwei, eins ging verloren und eins endete unentschieden. Damit stehen die Rothosen mit sieben Zählern auf dem achten Rang. Dem Coach stehen beim heutigen Heimspiel fast alle Spieler zur Verfügung. „Bis auf Bakery Jatta sind alle Spieler am Start und haben die Möglichkeit, im Kader zu sein oder zu spielen. Wir haben aktuell den großen Luxus, dass die Jungs einsatzbereit und gut drauf sind“, so der 52-Jährige.

Fürth Elversberg Die SpVgg Greuther Fürth ist in dieser Saison noch ungeschlagen und steht mit acht Zählern auf dem sechsten Rang in der 2. Bundesliga. Nach einem 3:1-Sieg zum Auftakt gegen Preußen Münster, gab es danach ein 1:1-Unentschieden gegen den 1. FC Kaiserslautern. Anschließend holte das Team von Cheftrainer Alexander Zorniger auch ein 1:1-Remis gegen den SC Paderborn. Zuletzt vor der Länderspielpause siegten die Franken mit einem klaren 4:0-Erfolg gegen Jahn Regensburg. Neben den Spielen in der 2. Bundesliga blieben die Fürther auch im DFB-Pokal ungeschlagen. In der ersten Runde setzte sich die SpVgg mit 2:0 gegen den TSV Schott Mainz durch.

Hertha BSC Düsseldorf Fortuna Düsseldorf hat die große Enttäuschung der letzten Saison gut überwunden und ist gut in die neue Spielzeit gestartet. Mit drei Siegen und einem Unentschieden, das gegen den aktuellen Tabellenführer Karlsruher SC entstanden ist, können die Düsseldorfer sehr zufrieden sein. Hertha BSC hingegen startete mit einer Niederlage und einem Unentschieden in die Saison 2024/25, ehe man sich fing und vor der Länderspielpause zwei Erfolge in Folge feiern konnte. Damit konnte ein Fehlstart vermieden werden, jedoch müssen die Hauptstädter weiterhin punkten. Mit Fortuna steht natürlich ein Hochkaräter der alten Dame gegenüber.

Fürth Elversberg Herzlich willkommen zu den Sonntagsspielen des fünften Spieltages in der 2. Bundesliga in der Saison 2024/25. Um 13.30 Uhr trifft die SpVgg Greuther Fürth auf die SV Elversberg. Schiedsrichter Eric Weisbach leitet die Partie.

Hertha BSC Düsseldorf Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagskracher der 2. Bundesliga zwischen Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf. Ab 13:30 Uhr rollt der Ball im Olympiastadion von Berlin beim Duell der beiden Aufstiegsaspiranten.