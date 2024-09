Braunschweig Karlsruhe 45. +5 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt die Eintracht Braunschweig mit 1:0 gegen den Karlsruher SC. Die Niedersachsen haben so ziemlich alles geschafft, was sie sich vorgenommen haben. Hinten steht die Mannschaft von Daniel Scherning sicher und mit zwei, drei Umschaltmomenten wurden sie gefährlich. Das Tor fiel allerdings durch eine Einzelaktion von Sven Köhler, in dessen Schuss Ermin Bičakčić noch seinen Fuß hineinhielt. Von den Gästen kommt dagegen viel zu wenig. Die Offensivkraft vergangener Wochen deuteten die Badener erst zum Ende der Halbzeit an. Im zweiten Durchgang muss mehr kommen.

Schalke Köln 45. +3 Halbzeitfazit:

Der 1. FC Köln führt zur Pause der Zweitligasonntagspartie beim FC Schalke 04 mit 2:0. Die Königsblauen begannen zielstrebig und kamen durch Mohr bereits in der 4. Minute zu einer guten Chance. Auf der anderen Seite schrammte nur wenig später Downs knapp an einem Treffer vorbei (9.). Nachdem die Geißböcke in einem unterhaltsamen, weil mit vielen Offensivszenen gespickten Duell für durch Martel einen weiteren Hochkaräter ausgelassen hatten (22.), rissen sie durch einen Strafraumschuss Downs’ in der 25. Minute die Führung an sich; vorausgegangen war katastrophaler Abstoß Heekerens sowie ein Querpass Ljubicics. Die Struber-Auswahl blieb bei zunehmender Spielkontrolle zielstrebiger und legte nach einer verpassten Chance Mainas (36.) in der Nachspielzeit sogar noch das zweite Tor nach: Maina verwertete am Ende eines Gegenstoßes eine Vorarbeit Downs’ (45.+1). Bis gleich!

Braunschweig Karlsruhe 45. +5 Ende 1. Halbzeit

Paderborn SSV Ulm 45. +2 Halbzeitfazit:

Wenig los in Paderborn, das logische Resultat einer ereignisarmen ersten Halbzeit ist ein 0:0-Pausenstand zwischen dem SC Paderborn und dem SSV Ulm. Die favorisierten Paderborner hatten das Spielgeschehen die meiste Zeit im Griff, konnten aber aus mehr Ballbesitz zu selten konkrete Torgefahr erzeugen. Ulm beschränkte sich auf das kompakte Verteidigen und versuchten zu kontern. Damit waren die Spatzen defensiv erfolgreich, offensiv entstand aus den seltenen Kontergelegenheiten kaum Gefährliches. Bei beiden Mannschaften stehen zwar sieben Abschlüsse zu Buche, die meisten davon waren allerdings aus nicht allzu gefährlichen Positionen oder deutlich daneben.

Braunschweig Karlsruhe 45. +3 Da ist nochmal ein Abschluss! Von links rollt das Leder in die Mitte, wo Budu Zivzivadze lauert und direkt flach abschließt. Grill taucht ab ins linke Eck und verhindert den Einschlag!

Schalke Köln 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Paderborn SSV Ulm 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Paderborn SSV Ulm 45. +2 Rösch trifft den Ball bei seiner Flanke von der linken Seite nicht richtig und hebt den Ball über das Tor hinweg ins Aus.

Paderborn SSV Ulm 45. +1 Trotz der Trinkpause gibt es nur zwei Minuten Nachspielzeit. Bei einer Freistoßflanke der Ulmer pfeift Florian Lechner ein Offensivfoul im Gewusel ab.

Schalke Köln 45. +1 Tooor für 1. FC Köln, 0:2 durch Linton Maina

Per Konter legt der FC kurz vor der Pause sein zweites Tor nach! Nach Thielmanns Befreiungsschlag von der rechten Abwehrseite schaltet er durch Maina und Downs blitzschnell um. Der Ex-Hannoveraner gibt zum Eigengewächs ab, bekommt den Ball im Strafraumzentrum aber direkt wieder. Mit etwas Glück schafft er es links am herauslaufenden Torhüter Heekeren vorbei und schießt dann auf die flache rechte Ecke. Dort steht zwar Cissé, kann den Einschlag aber nicht verhindern.

Braunschweig Karlsruhe 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Paderborn SSV Ulm 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Paderborn SSV Ulm 44. Obermair nimmt einen hohen Steilpass von Götze stark auf, schickt Kolbe mit einem Heber ins Leere und hat den Ball rechts vor dem Tor gefährlich auf den Fuß. Er will einen weiteren Haken schlagen, rutscht dabei aber aus und in das Bein von Strompf. Der Unparteiische pfeift Offensivfoul, da wäre deutlich mehr drin gewesen!

Schalke Köln 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins in der Veltins-Arena wird um 120 Sekunden verlängert.

Paderborn SSV Ulm 43. Michel behauptet sich halblinks stark und legt die Kugel zu Zehnter heraus. Dessen Flanke ist deutlich zu hoch geschlagen.

Braunschweig Karlsruhe 43. Nach kurzem Schockmoment geht es für Beide weiter. Sie geben sich die Hand und umarmen sich sogar kurz. Sowas passiert eben!

Braunschweig Karlsruhe 42. Im Kopfballduell rasseln Köhler und Jensen mit den Köpfen aneinander. Beide werden erstmal behandelt.

Braunschweig Karlsruhe 41. Plötzlich die erste Gelegenheit für Karlsruhe! Burnić rollt der Ball am Elfmeterpunkt in die Füße. Allerdings steht er nicht optimal zum Ball, weshalb sein Versuch aus dem Stand knapp über den linken Winkel hinwegfliegt!

Paderborn SSV Ulm 41. Maier bekommt knapp 25 Meter vor dem Tor den zweiten Ball und probiert es aus der zweiten Reihe. Doch er trifft den Ball nicht richtig, so hoppelt die Kugel harmlos Richtung Tor.

Schalke Köln 42. Köln traut sich den Ausbau des Vorsprungs noch vor dem Kabinengang zu, legt in Sachen Direktheit im offensiven Zusammenspiel noch einen Gang zu. Wenn Ljubicic und Co. schnell kombinieren, ist die Schalker Abwehr oft überfordert.

Braunschweig Karlsruhe 39. Gelbe Karte für Nicolai Rapp (Karlsruher SC)

Im Vorfeld des Angriffs hatte Rapp Kaufmann abgeräumt, weshalb er die Gelbe Karte sieht.

Paderborn SSV Ulm 40. Gelbe Karte für Tjark Scheller (SC Paderborn 07)

Krattenmacher nimmt den Ball auf und möchte den Konter einleiten. Scheller hakt nach, unterbindet das und sieht für das taktische Foul die erste Gelbe Karte der Partie.

Braunschweig Karlsruhe 39. Gute Chance für Braunschweig! Halblinks treibt Philippe den Ballvorbei an Franke in den Sechzehner und visiert das lange Eck an. Weiß kann den Ball nicht erreichen, doch die Kugel rollt Zentimeter rechts vorbei!

Schalke Köln 39. Maina sucht Downs! Der Ex-Hannoveraner tankt sich über halblinks temporeich in den Sechzehner und passt flach an Gantenbein vorbei an die mittige Fünferkante. Vor dem lauernden Downs rettet Schallenberg in höchster Not.

Paderborn SSV Ulm 39. Michel flankt von der linken Seite, im Zentrum klärt Strompf mit dem Kopf.

Paderborn SSV Ulm 37. Nun der beste Abschluss der Ulmer. Nahe der Grundlinie kann Krattenmacher von links die Kugel in den Strafraum chippen. Telalović hat sechs Meter vor dem Tor zwar recht viel Platz, die Flanke ist aber minimal zu hoch. Der Neuzugang köpft so drüber.

Braunschweig Karlsruhe 37. Hinten stehen die Niedersachsen weiterhin sehr sicher. Dagegen kann Karlsruhe nicht genügend Tempo ins Spiel bringen. Für den neutralen Zuschauer stellt sich das dadurch ziemlich mau dar.

Schalke Köln 36. Maina fehlen Zentimeter zum 0:2! Ljubicic taucht dribbelnd auf halbrechts direkt vor der letzten gegnerischen Linie auf und steckt zu Lemperle durch. Der passt an das nahe Fünfereck zu Maina, den er leicht im Rücken erwischt. Maina schließt deshalb mit der rechten Ecke in Richtung rechter Ecke ab. Der Ball verfehlt den Pfosten hauchdünn.

Paderborn SSV Ulm 35. Scheller und Bilbija möchten sich mit einem doppelten Doppelpass nach vorne kombinieren, Reichert ist dazwischen. Sekunden später wird erneut Bilbija gesucht und gefunden, er steht aber im Abseits.

Paderborn SSV Ulm 34. Der Gastgeber mal wieder mit einer längeren Drangphase. Doch im letzten Drittel sind die Aktionen zu statisch und ideenlos oder zu ungenau. So bleibt es eine bisher chancenarme Partie.

Braunschweig Karlsruhe 33. Mit den Fingerspitzen erreicht Grill eine Ecke von rechts und wischt sie über Freund und Feind hinweg.

Schalke Köln 33. Seguins Ausführung der ruhenden Bälle erreichen noch nicht die gewünschte Qualität. Seine dritte Ecke, getreten von der linken Fahne, ist viel zu niedrig angesetzt und wird am ersten Pfosten problemlos durch Maina geklärt.

Braunschweig Karlsruhe 31. Nach der Trinkpause hat sich Braunschweig nicht mehr in der Offensive angemeldet. Das ist ein bisschen riskant, denn so kann Karlsruhe den Ball zumindest ein Stück näher ans gegnerische Tor herantragen.

Paderborn SSV Ulm 31. Chessa zieht von rechts in den Strafraum und schließt von nahe des Strafraumecks ab. Der flache und mittige Schuss bereitet Boevink keine Kopfschmerzen.

Paderborn SSV Ulm 29. Scheller köpft knapp vorbei! Bei einem Halbfeldfreistoß von Obermair lassen die Spatzen Scheller am zweiten Pfosten zu viel Platz. Der Verteidiger köpft knapp links am kurzen Eck vorbei, den hätte Scheller durchaus auf das Tor bringen können.

Schalke Köln 30. Mohr aus spitzem Winkel! Hamache verlagert vom rechten Strafraumeck im hohen Bogen an das linke Fünfereck. Mohr packt einen Seitfallzieher aus, der nach einem schnellen Bodenkontakt etwa einen halben Meter über die lange Ecke fliegt.

Braunschweig Karlsruhe 28. Jaeckel klärt den nächsten Angriff des KSC zum Einwurf. Über den geliehenen Unioner geht noch nicht viel für Karlsruhe.

Schalke Köln 28. Wegen der zweifellos vorhandenen Chancenvorteile der Rheinländer geht der Spielstand nach einer knappen halben Stunde in Ordnung. In der Live-Tabelle rücken sie durch die Führung auf Rang fünf vor, lägen im Falle eines Dreiers drei Punkte hinter Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf.

Paderborn SSV Ulm 27. Krattenmacher wird mit einem hohen Ball rechts in den Strafraum geschickt. Aus sehr spitzem Winkel probiert er es einfach mal aufs kurze Eck, das Boevink recht offen lässt. Den zu unplatzierten Schuss kann kann der SCP-Keeper aber ins Toraus parieren. Die fällige Ecke ist harmlos.

Braunschweig Karlsruhe 25. Allzu viel hat Eichner nicht mit seinen Spielern geredet. Zufrieden dürfte er nicht sein, aber offenbar traut er den Männern zu, dass sie wissen, was zu tun ist.

Paderborn SSV Ulm 25. Trinkpause in Paderborn. Die Hausherren bestimmen das Geschehen weitestgehend, doch der SSV Ulm steht sehr kompakt. So neutralisierten sich die Mannschaften zuletzt, meist bei Paderborner Ballbesitz.

Braunschweig Karlsruhe 24. Tom Bauer pfeift zur ersten Trinkpause des Spiels.

Schalke Köln 25. Tooor für 1. FC Köln, 0:1 durch Damion Downs

Downs bringt die Geißböcke mit seiner zweiten Chance in Führung! Nach einem unpräzisen Abstoß Heekerens taucht der FC durch Ljubicic direkt wieder in der halbrechten Offensivspur auf. Der Österreicher spielt einen Querpass an die mittige Sechzehnerkante, den Downs mit dem rechten Fuß in die halbhohe rechte Ecke feuert.

Braunschweig Karlsruhe 23. Inzwischen rückt Karlsruhe wieder weiter nach vorne. Im Zuge einer kurz geklärten Ecke fliegt der Ball zu Jung, der den Ball aus zweiter Reihe über den linken Winkel hebt.

Paderborn SSV Ulm 22. Über links kombinieren sic die Ostwestfalen nach innen. Bilbija legt für Castaneda ab, der es aus mehr als zwanzig Metern mit Gewalt versucht. Der Distanzschuss rutscht ihm allerdings etwas über den Schlappen und segelt so rechts vorbei.

Schalke Köln 24. Wegen der sommerlichen Temperaturen schickt Schiedsrichter Sven Jablonski die Mannschaften für eine Trinkpause an die Seitenlinie.

Paderborn SSV Ulm 21. Nach einem eigentlich eher harmlosen Zweikampf liegt Grimaldi auf dem Boden. Für den Stürmer geht es nach einer kurzen Pause aber weiter.

Braunschweig Karlsruhe 20. Dženis Burnić zieht eine Flanke direkt ins Aus. Das war nichts.

Schalke Köln 22. Martel vergibt aus bester Lage! Infolge eines Einwurfs auf dem tiefen rechten Flügel nimmt Maina den Kopf hoch, sieht den unbewachten Martel an der halblinken Fünferkante und setzt ihn per Flanke in Szene. Martel kann völlig ohne Gegenwehr köpfen, nickt den Ball aber direkt in Heekerens Arme.

Paderborn SSV Ulm 19. Obermair bekommt den Ball auf der rechten Seite zugespielt und hat viel Zeit. Er flankt ins Zentrum, dort steigt Michel sechs Meter vor dem Tor hoch, kann aus dem Luftduell seinen Kopfball aber nicht genau genug platzieren. Links am Tor nickt er das Leder vorbei.

Braunschweig Karlsruhe 19. Für die Eintracht ist es die erste Führung der Saison und allem Anschein nach, tut ihnen diese richtig gut. Seit knapp fünf Minuten findet das Spiel nur in der Hälfte der Gäste statt.

Paderborn SSV Ulm 18. Es ist ein intensives Duell zwischen Paderborn und Ulm. Die Hausherren gestalten das Spiel etwas mehr, auch die Ulmer konnten sich aber bereits annähern. Eine Großchance fehlt allerdings auf beiden Seiten noch.

Braunschweig Karlsruhe 18. Geschwindigkeit kann eine Rolle spielen und damit der kleine Fun Fact: Rayan Philippe hat mit einer Geschwindigkeit von 36.77 km/h gerade einen Zweitligarekord für den schnellsten Sprint aufgestellt.

Schalke Köln 19. Karaman gegen Urbig! Nach Cissés Anspiel behauptet Hamache dem Ball im offensiven Zentrum und verteilt ihn auf die rechte Strafraumseite zum Deutsch-Türken, der aus der Drehung und gut 14 Metern trotz enger Bewachung mit rechts abzieht. Urbig lenkt den wuchtigen Versuch mit der linken Hand über die Latte.

Braunschweig Karlsruhe 16. Sofort will die Eintracht nachlegen, doch der nächste Schuss fliegt weit übers Tordach.

Paderborn SSV Ulm 15. Beim Eckstoß ist der Ball im Gewusel. Schließlich rollt er aus diesem heraus, Hyryläinen reagiert schnell und zieht aus acht Metern ab. Ein Paderborner Bein ist dazwischen.

Schalke Köln 17. Lemperle ist am fernen Fünfereck Adressat einer hohen Hereingabe Thielmanns von der rechten Außenbahn. Der Angreifer erreicht den Ball zwar mit der Stirn, produziert wegen Rücklage aber nur eine harmlose Bogenlampe.

Paderborn SSV Ulm 14. Krattenmacher schiebt den Ball quer in den Lauf zum mittig in den Strafraum gestarteten Chessa, dessen erster Kontakt etwas zu weit nach rechts abprallt. So kann Scheller klären.

Schalke Köln 15. Nach kurzer Ausführung einer Ecke von der linken Fahne bringt Seguin den Ball doch noch hoch in den Sechzehner. Die Flanke ist aber für Freund und Feind unerreichbar und landet im rechten Seitenaus.

Paderborn SSV Ulm 13. Nach einem etwas ungenauen Zuspiel von Klaas kann Bilbija halbrechts im Strafraum nicht auf den eigenen Abschluss gehen. Doch er legt den Ball nach hinten ab, an der Strafraumkante hat Castaneda viel Platz für den Abschluss. In den wirft sich allerdings ein Ulmer herein.

Braunschweig Karlsruhe 14. Tooor für Eintracht Braunschweig, 1:0 durch Ermin Bičakčić

So kann man das mal machen! Nach einem Einwurf von der rechten Seite bleibt Braunschweig in der Szene. Die Kugel springt zu Köhler, der sich gegen zwei Verteidiger durchsetzt, in die Mitte zieht und dann wuchtig ins lange linke Eck einschießt! Ermin Bičakčić ist noch dran, weshalb ihm der Treffer zugesprochen wird. 1:0!

Braunschweig Karlsruhe 13. Beim Kopfball prallt Marvin Rittmüller mit Zivzivadze zusammen, wodurch er schmerzhaft zu Boden fällt. Letztlich steht er aber eilig wieder auf. Eine Behandlung braucht es nicht.

Paderborn SSV Ulm 11. Ulm hat nach einem schnellen Einwurf auf der rechten Seite mal Platz. Krattenmachers schwacher Querpass findet allerdings keinen Mitspieler, da hätte mehr draus entstehen können. Auch die Flanke von Telalović bringt keinen Ulmer in Aktion.

Braunschweig Karlsruhe 11. Viel passiert noch nicht. Die Eintracht ist angesichts der vielen Gegentore um eine sichere Defensive bemüht. Auf der anderen Seite schiebt der KSC auf der Suche nach einer Lücke den Ball hin und her. Ins hohe Pressing geht keines der Teams.

Schalke Köln 12. Die Geißböcke steigern sich! Paqarada passt aus dem linken Mittelfeld mit perfektem Timing hinter die gegnerische Abwehrkette auf die linke Sechzehnerseite. Downs kann den Ball nur unsauber annehmen und verstolpert ihn mit dem zweiten Kontakt in das linke Toraus.

Braunschweig Karlsruhe 9. Im Duell mit Franke geht ein Braunschweiger zu Boden, aber das reicht nicht für einen Strafstoß.

Paderborn SSV Ulm 8. Die nächste Kopfballchance für die Hausherren: Bei einer Flanke von der linken Seite schraubt sich Grimaldi am höchsten, dennoch ist die Hereingabe etwas zu hoch. Unter Bedrängnis kommt der SCP-Stürmer nicht perfekt hinter den Ball und köpft ihn hoch über das Tor.

Schalke Köln 9. Aus heiterem Himmel beinahe das 0:1 Karaman lässt sich den Ball auf der halblinken Abwehrseite abnehmen. Der durch Ljubicic auf die rechte Strafraumseite geschickte Downs hat freie Bahn, scheitert aber am herausstürmenden Schlussmann Heekeren.

Paderborn SSV Ulm 6. Bei einem Paderborner Eckstoß haben die Ulmer den zweiten Pfosten nicht im Blick. Zwei Heimspieler irritieren sich beim Kopfball gegenseitig, sodass Curdas Kopfball aus kurzer Distanz am Ende nicht klar genug auf das Tor fliegt.

Braunschweig Karlsruhe 6. Der KSC versucht früh, Ballkontrolle zu etablieren, während Braunschweig eher den schnellen Weg nach vorne sucht.

Schalke Köln 7. Die Königsblauen bringen einen schwungvollen Beginn auf den Rasen. Sie kombinieren nicht nur schnell, sondern auch steil und oft direkt. Dem FC fehlt im Mittelfeld noch der Zugriff.

Paderborn SSV Ulm 4. Zehnter chippt den Ball hoch Richtung Strafraum, dort köpft Reichert den Ball vor die Füße von Bilbija. Der verzieht seinen Distanzschuss klar links neben das Tor.

Schalke Köln 4. Die erste Chance gehört dem Heimteam! Gegen aufgerückte Geißböcke wird Mohr steil in den halblinken Korridor geschickt. Im Sechzehner angekommen, lässt er Heintz ins Leere grätschen und schießt aus zehn Metern auf die kurze Ecke. Gästekeeper Urbig reißt die Arme hoch und sichert den Ball im Nachfassen.

Braunschweig Karlsruhe 3. Eine Flanke von der linken Seite fängt Lennart Grill mühelos ab.

Paderborn SSV Ulm 3. Hyryläinen hat im Mittelfeld etwas Platz, sein für Stoll gedachter Pass ist aber schwach. Stoll kann sich den Ball zurückholen und den Eckstoß herausholen, bei dem Paderborns Keeper Boevnik den Ball aus dem Strafraum boxt. Beim Konter begeht Grimaldi ein Offensivfoul.

Braunschweig Karlsruhe 1. Gleich der erste Abschluss der Braunschweiger! Durch die Mitte können die Hausherren schnell umschalten. Kaufmann wird tief geschickt, zieht aber früh ab und hebt das Leder weit übers Tor!

Paderborn SSV Ulm 1. Los geht's! Beide Mannschaften spielen im Heimtrikot. Paderborn agiert also in Schwarz-Blau, der SSV Ulm in Weiß.

Braunschweig Karlsruhe 1. Tom Bauer gibt den Ball frei, Karlsruhe stößt an und ab geht die wilde Fahrt!

Paderborn SSV Ulm 1. Spielbeginn

Schalke Köln 1. Schalke gegen Köln – der Zweitligasonntag ist eröffnet!

Schalke Köln 1. Spielbeginn

Braunschweig Karlsruhe 1. Spielbeginn

Paderborn SSV Ulm Sonnige 27 Grad warm ist es im ostwestfälischen Paderborn. Angeführt vom Unparteiischen Florian Lechner sind die Mannschaften soeben in die Home-Deluxe-Arena eingelaufen.

Braunschweig Karlsruhe Über die Tartanbahn hinaus betreten die Mannschaften den Rasen des Eintracht-Stadions. Es dauert nicht mehr lange!

Schalke Köln Soeben haben die 22 Spieler die Katakomben in Richtung Rasen verlassen.

Paderborn SSV Ulm Telalović feiert sein Startelfdebüt bei den Spatzen. Der Neuzugang spielte bereits in der Jugend für den SSV und kehrte über einige weitere Stationen - zuletzt Gladbach und die Blackburn Rovers - im Sommer zurück nach Ulm.

Paderborn SSV Ulm Beim SSV Ulm gibt es drei Änderungen im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf. Im Mittelfeld startet Maier anstelle von Brandt. Offensiv laufen zudem Krattenmacher und Telalović statt Higl und Keller auf.

Braunschweig Karlsruhe Geleitet wird die Partie vom 27-jährigen Tom Bauer. Der Mainzer erhält Unterstützung von den Linienassistenten Luca Schlosser und Felix Wagner.

Paderborn SSV Ulm Adriano Grimaldi traf im DFB-Pokal beim Bremer SV doppelt und als Joker in Fürth einmal. Saisonübergreifend wurde er bei den letzten sechs Zweitligapartien stets als Einwechselspieler gebracht, nun darf er wieder von Beginn an ran und verweist Kostons auf die Bank. Es ist die einzige Änderung, die Paderborns Trainer Łukasz Kwasniok vornimmt.

Braunschweig Karlsruhe Die jüngere Vergangenheit könnte der Eintracht heute Hoffnung spenden. Aus den letzten fünf Duellen konnte der KSC nur eins für sich entscheiden. In der vergangenen Saison konnte Karlsruhe sein Heimspiel gewinnen. Dafür holten sich die Niedersachsen die drei Punkte im Rückspiel zurück. Ohnehin ist die Statistik zwischen beiden Teams in der Gesamtbetrachtung fast ausgeglichen: In 48 Aufeinandertreffen holte Braunschweig exakt einen Sieg mehr als Karlsruhe.

Braunschweig Karlsruhe Beim KSC sitzt der Last-Minute-Neuzugang noch auf der Bank. Luca Pfeiffer ist von den Rivalen des VfB Stuttgart nach Baden gewechselt. Da Christian Eichner seiner Startelf der vergangenen Woche vertraut, ist aber noch kein Platz für ihn in der ersten Elf. Einen ersten Eindruck werden wir aber sicher von ihm bekommen.

Paderborn SSV Ulm Es ist eine Pflichtspielpremiere, der Aufsteiger aus Ulm hat noch keine Partie gegen den SC Paderborn bestritten. Einzig der Vorgängerverein der Paderborner war mal im DFB-Pokal Ulms Gegner, die Ulmer gewannen das Erstrundenduell 1982 mit 3:1.

Paderborn SSV Ulm So geht es für die Ulmer auch darum, nicht zu früh in der Saison die Konkurrenz davonziehen zu lassen. In der Tabelle sind einzig die Braunschweiger mit einer deutlich schlechteren Tordifferenz noch schlechter platziert. Neben den beiden punktlosen Teams aus Ulm und Braunschweig ist der Bundesliga-Absteiger Darmstadt sowie Mitaufsteiger Preußen Münster noch ohne Sieg.

Braunschweig Karlsruhe Zwei Neuzugänge hat sich Braunschweig kurz vor Ende der Transferfrist gesichert. Beide sollen schon heute das Ruder herumreißen. Im Vergleich zur Pleite gegen Köln sind Paul Jaeckel und Sebastian Polter von Beginn an mit von der Partie. Dazu darf Robin Krauße beginnen. Für das Trio lässt Daniel Scherning zunächst Jannis Nikolaou, Walid Ould-Chikh und Johan Gómez auf der Bank.

Schalke Köln Bei den Rheinländern, die mit 75 Schüssen ligaweit die meisten der ersten drei Spieltage abgaben und die seit Anfang Dezember keinen Dreier in der Fremde holten, hat Trainer Gerhard Struber im Vergleich zum 5:0-Heimerfolg gegen Eintracht Braunschweig eine personelle Änderung vorgenommen. Der wegen eines Infekts ausfallende Kapitän Hübers wird durch Heintz ersetzt.

Paderborn SSV Ulm Der Aufsteiger aus Ulm hat bei seiner Zweitliga-Rückkehr in den ersten drei Spielen noch keinen Punkt geholt. Die Spatzen verkauften sich in allen Spielen ordentlich und stehen dennoch ohne Zähler da. Sowohl im Auftaktspiel gegen Kaiserslautern als auch vergangenes Wochenende gegen Fortuna Düsseldorf lag Ulm lange in Führung, verlor jeweils aufgrund eines Doppelschlags des Gegners aber doch noch spät 1:2. Auch das Aufsteiger-Duell bei Jahn Regensburg verlor der SSV mit nur einem Tor (0:1), die ersten Spiele verliefen also äußerst unglücklich. Beim Pokal-Highlight gegen den FC Bayern blieb bei der 0:4-Niederlage eine Überraschung aus.

Braunschweig Karlsruhe Der KSC schwankt dagegen zwischen Halligalli und konzentrierter Ruhe. Zum Saisonauftakt drehten sie ein 0:2 gegen Nürnberg zum 3:2-Erfolg, danach folgte ein 0:0 gegen Düsseldorf, ehe die SV Elversberg ebenfalls mit 3:2 niedergerungen wurde. Vielleicht kehrt nun wieder Ruhe ein, worüber sich der heutige Gegner sicher freuen würde. Allerdings sind die ambitionierten Badener eher darauf aus, auf einen der Aufstiegsränge zu klettern.

Schalke Köln Auf Seiten der Gelsenkirchener, die seit März 2016 auf einen Ligasieg gegen den FC warten (seitdem fünf Niederlagen, fünf Unentschieden) und die seit dem 20. Januar kein Heimspiel mehr verloren haben, stellt Coach Karel Geraerts nach dem 2:2-Auswärtsunentschieden beim 1. FC Magdeburg zweimal um. Gantenbein und Schallenberg verdrängen Sánchez und Aydın auf die Bank.

Paderborn SSV Ulm Am Freitagabend übernahm Fortuna Düsseldorf mit einem 1:0-Heimsieg gegen Hannover die Tabellenführung von Paderborn. Auch Fürth, der HSV und Magdeburg zogen während der Freitag- und Samstagspiele an Paderborn vorbei. Mit einem Sieg würden die Ostwestfalen die Spitze wiedererobern, wenn der KSC im Parallelspiel nicht höher gewinnt.

Braunschweig Karlsruhe 13 Gegentore nach nur drei Spielen? Das kann kein gutes Zeichen sein. Der Start in die neue Saison verlief für die Eintracht Braunschweig absolut miserabel. Fünf Gegentore schluckten sie zum Auftakt auf Schalke, drei waren es gegen den 1. FC Magdeburg und erneut fünf beim 1. FC Köln. Zuletzt erzielten die Niedersachsen nicht mal einen eigenen Treffer. Umso brenzliger ist die Lage so früh in der Saison und umso wichtiger wäre ein Erfolg kurz vor der Länderspielpause.

Schalke Köln Der 1. FC Köln steht ebenfalls bei vier Punkten, doch bei ihm ist die Tendenz positiv. Waren die Geißböcke im saisoneröffnenden Heimspiel gegen den Hamburger SV mit einer 1:2-Heimniederlage unter Wert geschlagen worden und hatten bei der SV 07 Elversberg nach Führung und Rückstand nur ein 2:2-Remis erreicht, feierten sie im jüngsten Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig ein 5:0-Schützenfest.

Paderborn SSV Ulm Nach dem perfekten Saisonstart mit drei Siegen in drei Pflichtspielen – neben dem 4:0-Pflichtsieg gegen den Bremer SV im DFB-Pokal die Erfolge bei Hertha BSC (2:1) und gegen Bundesliga-Absteiger Darmstadt (3:1) – ließ der SC Paderborn vergangenes Wochenende in Fürth erstmals Punkte liegen. Die Ostwestfalen begannen stark, doch verpassten es, in der ersten Halbzeit die Führung zu erzielen. Stattdessen machte Greuther Fürth in Halbzeit zwei das 1:0, das Grimaldi kurz vor Schluss konterte. Trotz des 1:1-Unentschiedens blieb der SCP Tabellenführer.

Schalke Köln Der FC Schalke 04 hat einen durchschnittlichen Start hingelegt, verfügt er nach drei Spieltagen doch über vier Zähler. Infolge des 5:1-Kantersieges im Auftaktspiel gegen Eintracht Braunschweig verloren die Königsblauen beim 1. FC Nürnberg nach Führung in Unterzahl unglücklicherweise mit 1:3; am vergangenen Sonntag ergatterten sie beim 1. FC Magdeburg ein 2:2-Unentschieden. Nach Syllas frühem Führungstor (8.) geriet S04 in der Schlussphase der ersten Halbzeit durch einen gegnerischen Doppelschlag in Rückstand, der in der 76. Minute durch Karaman egalisiert wurde.

Braunschweig Karlsruhe Abstiegsängste treffen auf Aufstiegshoffnungen. Und das schon am 4. Spieltag! Die Eintracht Braunschweig empfängt um 13:30 Uhr den Karlsruher SC. Herzlich willkommen!

Paderborn SSV Ulm Einen guten Mittag und herzlich willkommen zum Zweitliga-Sonntag! Der SC Paderborn will die Tabellenspitze zurückerobern und ist gegen den noch punktlosen Aufsteiger SSV Ulm klar favorisiert. In der Paderborner Home-Deluxe-Arena ertönt der Anpfiff um 13:30 Uhr.