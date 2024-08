Magdeburg Schalke 22. Gelbe Karte für Marcus Mathisen (1. FC Magdeburg)



Magdeburg Schalke 21. Der FCM wird gefährlicher! Gegen aufgerückte Gelsenkirchener ist Krempicki Adressat eines Steilpasses in den Sechzehner. Bei freier Schussbahn entscheidet er sich für eine Ablage für Amaechi, findet ihn aber nicht: Cissé rettet in höchster Not.

Darmstadt Nürnberg 20. Lakenmacher dreht sich etwa an der Strafraumkante und will abschließen. Doch mit seinem Standbein gibt er dem Ball versehentlich noch einen kleinen Schubser mit und trifft die Kugel so nicht, schwingt sein rechtes Bein neben dem Ball durch die Luft.

Magdeburg Schalke 20. Gästetorhüter Heekeren unterläuft auch die zweite Magdeburger Ecke; wieder nehmen die Hausherren das Geschenk nicht an. Schalkes Schlussmann vermittelt einen verunsicherten Eindruck.

SSV Ulm Düsseldorf 20. Gelbe Karte für Max Brandt (SSV Ulm 1846)

Ulm fordert Elmeter nach einem angeblichen Handspiel eines Düsseldorfers in der Box. Weisbach pfeift nicht und so entwickelt sich ein Düsseldorfer Konter über Klaus. Diesen unterbindet Brandt per taktischen Foul.

Darmstadt Nürnberg 19. Nürnberg mal mit einem besseren Konter, doch auch bei diesem spielt Schleimer kurz vor dem Strafraum schließlich einen Fehlpass. Bis dato ist das deutlich zu unpräzise in der Vorwärtsbewegung.

Magdeburg Schalke 19. Sylla hat das 0:2 auf dem Fuß! Nach einem Flugball aus dem Mittelfeld hat der Franzose Tempovorteile gegenüber Heber, der ihn aber dicht verfolgt. Im Sechzehner will Sylla den herauslaufenden Reimann aus zwölf Metern mit einem rechten Spannschuss überwinden, bleibt aber an dessen Brust hängen.

Darmstadt Nürnberg 17. Schon wieder Corredor, den die Nürnberger bisher einfach nicht in Griff bekommen. Der Franzose flankt flach und scharf vor das Tor, dort trifft Lidberg die Kugel mit links nicht ganz und schießt deutlich daneben.

SSV Ulm Düsseldorf 17. Die nächste Ulmer Torannäherung. Brandt kommt aus 18 Metern von halbrechts frei zum Schuss. Erst verstoppt er den Ball etwas, dennoch hat er noch genug Zeit, um abzuschließen. Seinen Schlenzer mit links kann der Fortuna-Keeper jedoch erneut parieren.

Darmstadt Nürnberg 16. Reichert pariert Corredors starken Distanzschuss! Halblinks befreit sich der Darmstädter Neuzugang, wird von den Cluberern nicht richtig angegangen und zeiht aus mehr als zwanzig Metern ab. Der traumhafte Schlenzer fliegt gen rechter Winkel, ist aber etwas zu lang in der Luft. So hat Reichert genug Zeit für seine Hechtparade, liegt quer in der Luft und lenkt den Ball über das Tor.

SSV Ulm Düsseldorf 15. Die Rheinländer haben ordentlich Probleme mit dem hohen Anlaufen der Spatzen. Die Ulmer können sich viele Bälle dadurch erkämpfen, wie in dieser Situation: wieder kann Stoll eine hohe Flanke ins Zentrum schicken. Erneut soll der Ball zu Higl, welcher am langen Pfosten einschussbereit steht. Jedoch macht sich Kastenmeier ganz lang und wehrt das Leder ab.

Darmstadt Nürnberg 15. Die erste Viertelstunde geht klar an den Bundesliga-Absteiger. Darmstadt hat zu Beginn durch ein starkes Anlaufen brilliert und zuletzt auch mehr Ballbesitz gehabt. Alle Torannäherungen gehen auf das Lilien-Konto. Wenn der FCN die Kugel hat, gelingt bis dato nicht viel - einige Konterchancen blieben ungenutzt.

Magdeburg Schalke 17. Da war mehr drin für Schalke! Infolge eines Ausrutschers Krempicki dribbelt Sylla durch den halbrechten Korridor und will den durchstartenden Hamache per Querpass in eine Abschlussposition bringen. Das Anspiel erreicht den Franzosen im Rücken; Mathisen kann klären.

Darmstadt Nürnberg 14. Will versucht es mal aus der Distanz, der mittig platzierte Schuss aus etwa zwanzig Metern ist aber eine leichte Aufgabe für FCN-Keeper Reichert.

Magdeburg Schalke 14. Die Sachsen-Anhaltiner verzeichnen leichte Ballbesitzvorteile, schaffen es mangels Genauigkeit im offensiven Zusammenspiel aber bisher kaum in die tiefen Räume. Ihre Vorstöße sind für den Gast recht einfach vorhersehbar.

SSV Ulm Düsseldorf 12. Reichert steckt am linken Flügel durch zu Stoll, der viel freie Wiese vor sich hat. Er schickt den Ball scharf flach ins Zentrum zu Higl, aber bevor der Stürmer an das Leder kommt, ist Kastenmeier da und krallt sich die Kugel. Das war wichtig, denn sonst hätte Higl frei abschließen können.

Darmstadt Nürnberg 12. Sehr aktiv ist bei den Blau-Weißen in der Anfangsphase Neuzugang Corredor. Nun bekommt er den Ball von Lakenmacher zugespielt, dreht auf und schießt aus der zweiten Reihe einen Nürnberger an.

SSV Ulm Düsseldorf 10. Schrompf versucht es aus rund 30 Metern von halblinks mit einem Fernschuss, aber das Leder fliegt nahezu aus dem Donaustadion. Dennoch wissen die Ulmer bislang zu Gefallen.

Magdeburg Schalke 11. Erstmals in der laufenden Zweitligasaison läuft der FCM einem Rückstand hinterher. Schalke springt durch die addierten drei Punkte auf Rang fünf der Live-Tabelle.

Darmstadt Nürnberg 10. Gelbe Karte für Aleksandar Vukotić (SV Darmstadt 98)

Schleimer entwischt auf der rechten Außenbahn Vukotić. Der zieht am Trikot und begeht damit das taktische Foul. Ob das noch weit im Mittelfeld wirklich nötig war, ist fraglich, denn nun ist der Darmstädter Verteidiger 80 Minuten lang vorbestraft.

Darmstadt Nürnberg 9. Der erste wirkliche Abschluss geht auf das Konto der Hausherren. Nürnberger spielt tief zu Lidberg, der sich links im Strafraum etwas Platz verschafft und aus etwa zwölf Metern abschließt. Er trifft die Kugel nicht ganz richtig, so hoppelt das Spielgerät links am Tor vorbei.

SSV Ulm Düsseldorf 8. Nun auch der erste Fortuna-Abschluss! Kownacki bekommt einen Abpraller aus elf Metern auf den Kopf serviert. Den Ball kann er aber nicht druckvoll genug in Richtung Tor bringen. So geht die Kugel deutlich über das Ortag-Tor.

SSV Ulm Düsseldorf 7. Die Spatzen verstecken sich in den Anfangsminuten keineswegs und beginnen aktiv und munter. Düsseldorf tut sich noch schwer und bekommt noch keinen Zugriff.

Magdeburg Schalke 8. Tooor für FC Schalke 04, 0:1 durch Moussa Sylla

Schalke geht mit der ersten Chance in Führung! Nach einer Eroberung im Mittelfeld treibt Karaman den Ball über die halblinke Spur nach vorne und gibt an die seitliche Strafraumlinie zu Sylla ab. Der zieht nach innen und rechts an Hugonet vorbei, bevor er den Ball mit dem rechten Innenrist sehenswert in die obere rechte Ecke zirkelt.

Magdeburg Schalke 7. El Hankouri taucht an der linken Strafraumlinie auf und flankt nach innen. Cissé klärt ins linke Toraus. Die Premierenecke lässt Seguin an die Fünferkante segeln. Dort verpasst S04-Keeper Heekeren, doch kein Magdeburger kann daraus Kapital schlagen.

Darmstadt Nürnberg 6. Die Lilien dürfen aber durchaus zufrieden mit dem Start sein. Nürnberg hat mehr Ballbesitz, doch mit einem aggressiven Anlaufen konnte der SVD bereits einige Ballgewinne verzeichnen. Nürnbergers Flanke von der linken Seite wird von den ehemaligen FCN-Mitspielern abgefangen.

SSV Ulm Düsseldorf 4. Und schon wieder die Gastgeber! Nach einem weiten Einwurf von links kommt Kolbe von halblinks aus 16 Metern zum freien Abschluss. Aber auch diesen zu zentral getretenen Schuss kann Kastenmeier parieren.

Darmstadt Nürnberg 4. In einem intensiven Beginn mit vielen harten Zweikämpfen gibt es vorerst keine gefährliche Strafraumaktion. Corredor holt einen Freistoß auf dem linken Flügel heraus. Paul Will darf diesen in den Sechzehner bringen, dort begeht Lakenmacher aber ein Offensivfoul.

SSV Ulm Düsseldorf 2. Die Ulmer nähern sich das erste Mal zaghaft in Richtung Fortuna-Tor an. Doch die flache Hereingabe von Chessa über die linke Grundlinie kann Kastenmeier abfangen.

Magdeburg Schalke 4. Die ersten Momente kommen zerfahren daher, sind von vielen Zweikämpfen und Ballbesitzwechseln im Mittelfeld geprägt. Die Stimmung ist bei bestem Wetter wie immer hervorragend.

Darmstadt Nürnberg 1. Los geht's! Die Nürnberger spielen in Rot, der Gastgeber läuft im blauen Heimtrikot auf.

SSV Ulm Düsseldorf 1. Auf geht es in Ulm! Die Fortuna-Spieler tragen heute einen Trauerflor aufgrund des schlimmen Anschlags in Solingen am Freitag.

Darmstadt Nürnberg 1. Spielbeginn

SSV Ulm Düsseldorf 1. Spielbeginn

Magdeburg Schalke 1. Magdeburg gegen Schalke – Durchgang eins in der Avnet-Arena ist eröffnet!

Magdeburg Schalke 1. Spielbeginn

Darmstadt Nürnberg Am Böllenfalltor scheint bei etwa 20 Grad die Sonne - perfektes Fußballwetter. Die Teams sind eingelaufen, es kann also in wenigen Momenten losgehen.

Magdeburg Schalke Soeben haben die 22 Akteure bei strahlendem Sonnenschein den Rasen betreten.

Darmstadt Nürnberg Auch beim Club kehrt Reichert zwischen die Pfosten zurück, Mathenia stand beim Pokalduell in Saarbrücken im Tor. Dazu gibt es vier Änderungen bei den Feldspielern. Neben Neuzugang Justvan drängen Danilo Soares, Lubach und Castrop in die Startelf. Ševčík und Okunuki müssen dafür auf die Bank weichen, Valentini fehlt aufgrund muskulärer Probleme und Jander ist nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Schalke in der Liga noch gesperrt.

Darmstadt Nürnberg Im Vergleich zum erfolgreichen Pokalspiel bei Teutonia Ottensen nimmt SVD-Trainer Torsten Lieberknecht drei Änderungen in der Startelf vor. Schuhen wird wieder das Tor hüten, nachdem Niemczycki - wie inzwischen bei vielen Vereinen üblich - im Pokal den Vortritt bekommen hatte. Defensiv verändert Lieberknecht ansonsten nicht viel, vorne laufen Corredor und Lidberg anstelle von Marseiler und Vilhelmsson auf. Die beiden Neuzugänge feiern ihr Startelfdebüt für Darmstadt.

SSV Ulm Düsseldorf Die Begegnung im Donaustadion wird geleitet von Schiedsrichter Eric Weisbach. Der 27-jährige Hallenser feiert gleich seine Premiere in der 2. Bundesliga. Wir wünschen ihm gutes Gelingen!

Darmstadt Nürnberg In den Reihen der Lilien spielt heute Fabian Nürnberger und trifft nach der vergangenen Bundesliga-Spielzeit mit Darmstadt nun erstmals auf seinen Ex-Verein. Noch beim letzten Duell zwischen SVD und FCN spielte Nürnberger in den roten Farben, insgesamt machte er 108 Spiele für den Club.

Darmstadt Nürnberg Ein Wiedersehen mit dem Ex-Klub gibt es heute für zwei Spieler. Julian Justvan wurde letzte Saison von der TSG Hoffenheim an den SV Darmstadt verliehen und spielt nun beim FCN. Erst Anfang dieser Woche wurde der Transfer nach Nürnberg verkündet und heute steht Justvan bereits in Kloses Startelf.

SSV Ulm Düsseldorf Während die einem aus dem Keller wollen, möchten die anderen sich unbedingt wieder im oberen Teil der Liga bewegen. Nach dem 2:0 in Darmstadt und dem 0:0 gegen den KSC soll heute der nächste Dreier für die Thioune-Mannschaft folgen. Nach der bitteren Pokalschlappe gegen Dresden gab es jedoch gute Nachrichten zu vermelden: der polnische Angreifer Dawid Kownacki wurde aus Bremen zurückgeholt. Bereits 2022/2023 spielte der Stürmer in Düsseldorf und erzielte 16 Tore bei 11 Vorlagen. In der vergangenen Saison kam Kownacki in Bremen nur auf 364 Minuten Spielzeit. Ob der Angreifer also eine Soforthilfe für die Fortunen sein kann? Wir werden es gleich beobachten können.

Darmstadt Nürnberg Der Club trifft auf einen kleinen Angstgegner. Vor dem einjährigen Bundesliga-Intermezzo der Darmstädter waren die Franken in neun Zweitliga-Duellen gegen die Lilien nur zweimal siegreich (2U, 5N).

Darmstadt Nürnberg In der ersten Runde des DFB-Pokals am vergangenen Wochenende setzten sich beide Klubs durch. Zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem Pokal-Schreck 1. FC Saarbrücken kam es über 90 und 120 Minuten nicht zur Entscheidung (1:1). Im Elfmeterschießen waren die Cluberer cooler, Lubach schoss den FCN in Runde zwei. Der SV Darmstadt 98 hatte mit dem Regionalligisten FC Teutonia Ottensen Losglück und meisterte die Aufgabe weitestgehend unspektakulär mit einem 3:1-Sieg.

SSV Ulm Düsseldorf Nach der deutlichen 0:4-Niederlage gegen den deutschen Rekordmeister war man allerdings gar nicht so unzufrieden im Lager der Schwarz-Weißen. Lange Zeit hielten die Spatzen gut dagegen, aber gegen die individuelle Klasse der Münchner war am Ende auch verdientermaßen nichts zu holen. Viel schwerer wiegte die Verletzung von Stammkeeper Christian Ortag. Dieser musste noch vor der Halbzeit mit einer Gehirnerschütterung ausgewechselt werden. Der Torhüter scheint soweit aber wiederhergestellt zu sein und kann heute wieder von Beginn an zwischen den Pfosten stehen. Nach zwei unglücklichen Niederlagen zum Start in die Spielzeit (1:2 gegen Kaiserslautern und 0:1 gegen Regensburg) sollten heute unbedingt Zähler geholt werden, wenn die Ulmer sich nicht direkt im Tabellenkeller festsetzen wollen.

Magdeburg Schalke Bei den Gelsenkirchenern, deren Offensive mit sechs Treffern die beste der ersten beiden Zweitligaspieltage war, stellt Coach Karel Geraerts nach dem 2:0-Auswärtserfolg im DFB-Pokal beim VfR Aalen viermal um. Pokaltorhüter Heekeren, Cissé, Seguin und der erst unter der Woche vom Valenciennes FC verpflichtete Hamache beginnen anstelle von Hoffmann, Wasinski, Bulut (allesamt auf der Bank) und Schallenberg (Gelb-Rot-Sperre).

Darmstadt Nürnberg Der Club hat ebenfalls das Auftaktspiel verloren, beim Zweitliga-Debüt vom neuen Trainer Miroslav Klose verloren die Nürnberger beim KSC mit 2:3. Karlsruhes Zivzivadze konterte mit seinem Dreierpack die 2:0-Führung des FCN. Das erste Heimspiel war dann aber ein Erfolg, Nürnberg schlug Schalke mit 3:1. Gegen die Knappen geriert der Club selbst in Rückstand, doch nutzte die Überzahl nach Schallenbergs höchst umstrittener Gelb-Roten Karte zur 2:1-Führung und machte kurz darauf - selbst zu zehnt - den Deckel drauf.

Magdeburg Schalke Auf Seiten der Sachsen-Anhaltiner, die den letzten Vergleich mit S04 Ende Februar vor eigenem Publikum mit 3:0 für sich entschieden und die heute im Falle eines Sieges mit mindestens zwei Toren Vorsprung die Tabellenspitze übernähmen, hat Trainer Christian Titz im Vergleich zur 1:2-Auswärtsniederlage im DFB-Pokal bei den Kickers Offenbach zwei personelle Änderungen vorgenommen. Krempicki und Amaechi nehmen die Plätze Burcus und Teixeiras (beide nicht im Kader) ein.

SSV Ulm Düsseldorf Ein Blick auf die Aufstellungen der beiden Teams. Bei den Ulmern ändert Thomas Wörle seine Startformation im Vergleich zum Bayern-Spiel auf einer Position. Aaron Keller rückt nämlich für Maurice Krattenmacher auf den linken Flügel. Bei der Fortuna gibt es sogar zwei Wechsel. Tim Oberdorf und Neuzugang Dawid Kownacki ersetzen Jordy de Wijs und Tim Rossmann.

Magdeburg Schalke Der FC Schalke 04 steht in der 2. Runde des DFB-Pokals, gewann beim fünftklassigen VfR Aalen nach einer durchwachsenen Leistung mit 2:0. In der 2. Bundesliga folgte dem 5:1-Kantersieg zum Auftakt gegen Eintracht Braunschweig eine 1:3-Auswärtsniederlage beim 1. FC Nürnberg. Beim befreundeten Klub aus Franken kassierten die Königsblauen nach Cissés Führungstor (45.+1) eine unberechtigte Gelb-Rote Karte gegen Schallenberg (45.+4); die Partie ging in Unterzahl nach der Pause verloren.

Darmstadt Nürnberg Die Lilien haben nach dem Bundesliga-Abstieg in einem schwierigen Auftaktprogramm einen Fehlstart hingelegt. Im Auftaktspiel verloren sie zu Hause unter anderem durch das Eigentor von Neuzugang Vukotic gegen Fortuna Düsseldorf 0:2, am zweiten Spieltag musste man trotz früher Führung eine 1:3-Niederlage gegen den aktuellen Spitzenreiter aus Paderborn hinnehmen.

Magdeburg Schalke Der 1. FC Magdeburg erlitt am Montag im DFB-Pokal den ersten Rückschlag der Saison: Bei den Kickers Offenbach aus der Regionalliga Südwest unterlag die Titz-Truppe mit 1:2. In ihre dritte aufeinanderfolgende Spielzeit im nationalen Fußball-Unterhaus ist sie durchaus erfreulich gestartet: Nachdem es gegen die SV 07 Elversberg trotz klarer Chancenvorteile nur zu einem 0:0-Heimremis gereicht hatte, setzte sich Magdeburg bei Eintracht Braunschweig dank der Treffer Kaars' (13., 55.) und Gnakas (59.) verdientermaßen mit 3:1 durch.

SSV Ulm Düsseldorf Nach dem phänomenalen Durchmarsch aus der Regionalliga bis ins Unterhaus wollen die Ulmer heute den ersten Sieg in der noch jungen Saison feiern. In den ersten beiden Ligaspielen und auch im Pokal gegen die Bayern gab es nichts zu holen für die Mannen von der Donau. Auch bei der Fortuna sah es im Pokal nicht besser aus. Gegen Drittligist Dresden schied die Elf von Daniel Thioune verdient aus. Besser hingegen lief der Start in die Liga. Vier Punkte stehen aus den beiden Partien in der Tabelle. Dementsprechend klar sind die Rollen in diesem Duell verteilt.

Darmstadt Nürnberg Hallo und herzlich willkommen zum Zweitliga-Sonntag! Der punktlose Absteiger SV Darmstadt 98 empfängt Kloses 1. FC Nürnberg, um 13:30 Uhr geht's am Böllenfalltor los.

Magdeburg Schalke Ein herzliches Willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Sonntagnachmittag! Der 1. FC Magdeburg fordert am 3. Spieltag den FC Schalke 04 heraus. Sachsen-Anhaltiner und Gelsenkirchener stehen sich ab 13:30 Uhr auf dem Rasen der Avnet-Arena gegenüber.