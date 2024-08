Fürth Pr. Münster 80. Auswechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Philipp Müller

Fürth Pr. Münster 79. Kapitän Lorenz serviert eine weitere Standardsituation gefährlich in die Fürther Box. Erneut hat das Kleeblatt defensiv aber alles unter Kontrolle.

Darmstadt Düsseldorf 81. Gelbe Karte für Paul Will (SV Darmstadt 98)



SSV Ulm K'lautern 78. Einwechslung bei SSV Ulm 1846: Luka Hyryläinen

SSV Ulm K'lautern 78. Auswechslung bei SSV Ulm 1846: Max Brandt

SSV Ulm K'lautern 78. Einwechslung bei SSV Ulm 1846: Jonathan Meier

SSV Ulm K'lautern 78. Auswechslung bei SSV Ulm 1846: Dennis Chessa

Darmstadt Düsseldorf 80. Gelbe Karte für André Hoffmann (Fortuna Düsseldorf)

Wahrscheinlich durch die Menge an Aktionen sieht Hoffmann ebenfalls Gelb. Einen leicht taktischen Charakter hatte sein Foul auch.

SSV Ulm K'lautern 77. Tooor für 1. FC Kaiserslautern, 1:1 durch Boris Tomiak

Tomiak nimmt das Elfmetergeschenk an und trifft rechts unten ins Netz. Ortag fliegt in die falsche Ecke.

SSV Ulm K'lautern 76. Nach einem Kontakt von Reichert, der nichts mit dem Ball zu tun hat, wird ein möglicher Elfmeter für Kaiserslautern geprüft. Das mögliche Foul findet direkt an der Sechzehnerlinie statt. Gäbe es hier Elfmeter, wäre es äußerst unglücklich für Ulm.

Fürth Pr. Münster 76. Ein hoher Ball in die Tiefe landet bei Babis Makridis, der die Kugel jedoch nicht optimal annimmt, sodass Roberto Massimo ihn stellen kann. Zwar spitzelt der eingewechselte Neuzugang die Kugel dann noch weg. Von einem Torschuss ist dieser Ballkontakt aber weit entfernt, den Nahuel Noll mühelos festmacht.

Darmstadt Düsseldorf 78. Gelbe Karte für Aleksandar Vukotić (SV Darmstadt 98)

Vukotić holt sich Gelb fürs Klammern im Kopfballduell.

Darmstadt Düsseldorf 77. Eine Ecke landet auf der Schulter eines Düsseldorfers, woraufhin die Lilien einen Handelfmeter fordern. Das ist aber niemals Handspiel.

Darmstadt Düsseldorf 76. Darmstadt geht mehr Risiko. Dazu gehört auch der 17-jährige Othmane El Idrissi, der aus der Jugend kommt.

Darmstadt Düsseldorf 75. Einwechslung bei SV Darmstadt 98: Othmane El Idrissi

Darmstadt Düsseldorf 75. Auswechslung bei SV Darmstadt 98: Kai Klefisch

Darmstadt Düsseldorf 75. Einwechslung bei SV Darmstadt 98: Fynn Lakenmacher

Darmstadt Düsseldorf 75. Auswechslung bei SV Darmstadt 98: Klaus Gjasula

Darmstadt Düsseldorf 75. Einwechslung bei SV Darmstadt 98: Merveille Papela

Darmstadt Düsseldorf 75. Auswechslung bei SV Darmstadt 98: Matthias Bader

Darmstadt Düsseldorf 74. Vilhelmsson räumt Hoffmann ab und trifft ihn am Kopf. Da hat er Glück, dass er ohne Verwarnung davonkommt.

Fürth Pr. Münster 73. Hildmann bringt die nächsten zwei frischen Spieler in die Partie. Schad und Makridis sollen den Turnaround irgendwie noch erzwingen. Allerdings ist Fürth dem vierten Tor deutlich näher als der SCP dem Anschlusstreffer.

SSV Ulm K'lautern 74. Um Mause auf Seiten von Kaiserslautern entscheidend in Szene zu setzen, braucht es allerdings mehr Feuer in den Angriffsbemühungen der Gäste. Man ist bemüht, ist allerdings nicht zwingend genug.

Fürth Pr. Münster 73. Einwechslung bei Preußen Münster: Babis Makridis

Fürth Pr. Münster 73. Auswechslung bei Preußen Münster: Luca Bazzoli

Fürth Pr. Münster 72. Einwechslung bei Preußen Münster: Dominik Schad

Fürth Pr. Münster 72. Auswechslung bei Preußen Münster: Jano ter Horst

Fürth Pr. Münster 72. Immerhin mal ein Lebenszeichen des Aufsteigers! Bei einer Ecke von links pennt die Kleeblatt-Defensive, woraufhin der Ball irgendwie zu Amenyido gelangt, der aus kurzer Distanz jedoch das gegnerische Tor verfehlt.

Fürth Pr. Münster 71. Für Dennis Srbeny ist es gleichzeitig auch die letzte Aktion. Er macht Platz für Neuzugang Marlon Mustapha.

Fürth Pr. Münster 71. Einwechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Marlon Mustapha

SSV Ulm K'lautern 72. Doppelwechsel bei den Gästen. Markus Anfang schickt nochmal frische Beine aufs Feld. Die Hoffnungen dürften insbesondere auf dem letztjährigen Drittliga-Torschützenkönig Mause liegen.

Fürth Pr. Münster 71. Auswechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Dennis Srbeny

Fürth Pr. Münster 70. Auch beim Eckstoß brennt es lichterloh im Münsteraner Strafraum. Ter Horst klärt nicht weit genug und Meyerhöfer schießt beim Nachschuss Srbeny an, von dem aus das Leder knapp links am Tor der Westfalen vorbei rauscht.

SSV Ulm K'lautern 71. Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Jan Gyamerah

SSV Ulm K'lautern 71. Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Jean Zimmer

SSV Ulm K'lautern 71. Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Jannik Mause

Darmstadt Düsseldorf 71. Bader läuft sich rechts frei, nur um in die Hände von Kastenmeier zu flanken.

Fürth Pr. Münster 69. Müller macht im Zentrum Tempo und bedient Asta am rechten Strafraumeck, dessen strammer Rechtsschuss noch gefährlich aufs rechte obere Eck abgefälscht wird. Schenk klärt mit einer starken Rettungstat zur Ecke.

SSV Ulm K'lautern 71. Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Filip Kaloč

Darmstadt Düsseldorf 69. Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Jona Niemiec

SSV Ulm K'lautern 69. Die roten Teufel brauchen dringend neue Ideen. Die ohnehin starke SSV-Verteidigung hat bis auf die Großchance mit Anpfiff der zweiten Halbzeit nicht sonderlich viel zu tun. Der Ball rollt indes gut durch die eigenen Reihen, die Ulmer spielen die Nummer jetzt sehr kontrolliert.

Darmstadt Düsseldorf 69. Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Danny Schmidt

Darmstadt Düsseldorf 69. Auch die nächste Ecke findet einen Darmstädter, doch dieser Kopfball fliegt im hohen Bogen aufs Tordach.

Fürth Pr. Münster 67. Lorenz schleudert einen Einwurf von rechts wie einen Eckball in den Fürther Strafraum. Die Defensive klärt zwar, aber der zweite Ball landet beim eingewechselten Amenyido, dem die Kugel jedoch 18 Meter vor dem gegnerischen Tor verspringt. Beim Aufsteiger ist seit dem Seitenwechsel vollumfänglich der Wurm drin.

Darmstadt Düsseldorf 68. Kastenmeier verhindert den Ausgleich! Die Ecke erreicht zunächst Hornby, dessen Kopfball aufs rechte Eck von Kastenmeier herausgefischt wird. Kleefisch läuft zum Abstauber an, doch Kastenmeier ist sofort wieder oben, um die Kugel mit der Schulter an den Außenpfosten zu lenken!

SSV Ulm K'lautern 66. Krattenmacher bringt reichlich Impulse mit in die Partie. Der quirlige Leihspieler von Bayern München entzieht sich im Mittelfeld abermals seinen Gegenspielern und versucht es aus der Distanz mit einem Flachschuss. Sein Versuch rauscht knapp am linken Pfosten vorbei ins Toraus.

Darmstadt Düsseldorf 68. Der Spielaufbau ist mächtig schiefgegangen! Hoffmann spielt den Freistoß direkt in die Füße des Gegners, wodurch Darmstadt schnell angreifen kann. Hornby will sich den Ball nochmal auf rechts legen, aber wird von Zimmermann zur Ecke geblockt!

Darmstadt Düsseldorf 67. Für einen Moment setzen sich die Lilien vorne fest, ohne jedoch zum Abschluss zu kommen. Stattdessen baut wieder Düsseldorf auf.

Fürth Pr. Münster 65. Weiterhin spielt aber nur die Spielvereinigung, die nun beinahe sogar das 4:1 markiert. Kirkeskov wird angeschossen und macht die Kugel gefährlich auf das eigene Tor scharf, wo allerdings der Hinterkopf des im Abseits befindlichen Green den erneuten Einschlag verhindert.

SSV Ulm K'lautern 65. Die Anpassungsprozesse der Ulmer an das Unterhaus der Bundesliga nehmen mehr und mehr Form auf. Nachdem man in der ersten Hälfte des ersten Durchgangs den Pfälzern noch hinterhergelaufen ist, ist man nunmehr die spielbestimmende Mannschaft.

Fürth Pr. Münster 64. Sascha Hildmann muss dringend reagieren und vollzieht nun einen Doppelwechsel. Daniel Kyerewaa und Etienne Amenyido sollen frische Impulse in die Partie bringen.

Fürth Pr. Münster 64. Einwechslung bei Preußen Münster: Etienne Amenyido

Fürth Pr. Münster 64. Auswechslung bei Preußen Münster: Joel Grodowski

Fürth Pr. Münster 64. Einwechslung bei Preußen Münster: Daniel Kyerewaa

Fürth Pr. Münster 64. Auswechslung bei Preußen Münster: Jorrit Hendrix

Fürth Pr. Münster 63. Der SCP bekommt keine Sekunde zum Durchschnaufen und kann die Bälle im Moment gar nicht mehr halten. Immer wieder erobert das Kleeblatt die Kugel mit hohem Pressing sofort wieder zurück. Dieses Mal ist es Philipp Müller, der nach dem Ballgewinn 25 Meter vor dem gegnerischen Tor sofort abschließt. Denkbar knapp fliegt der Rechtsschuss über die Querlatte hinweg.

Darmstadt Düsseldorf 64. Lieberknecht bringt mit Hornby einen weiteren Stürmer. Wie die beiden Spitzen ohne Marseiler eingesetzt werden sollen, werden wir sehen.

SSV Ulm K'lautern 63. Gelbe Karte für Filip Kaloč (1. FC Kaiserslautern)

Mit seiner ersten Aktion zieht Krattenmacher die Gelbe Karte gegen Kaloč.

Fürth Pr. Münster 61. Die Adlerträger versinken in der Passivität und Greuther Fürth drängt auf die endgültige Vorentscheidung. Dieses Mal wird Noel Futkeu überhaupt nicht attackiert, kann vom linken Flügel aus nach innen ziehen und dann aus 19 Metern zentraler Position abschließen. Der Rechtsschuss ist jedoch zu hoch angesetzt und rauscht über das Münsteraner Tor hinweg.

Darmstadt Düsseldorf 63. Einwechslung bei SV Darmstadt 98: Fraser Hornby

Darmstadt Düsseldorf 63. Auswechslung bei SV Darmstadt 98: Luca Marseiler

SSV Ulm K'lautern 61. Einwechslung bei SSV Ulm 1846: Maurice Krattenmacher

Darmstadt Düsseldorf 61. An der Spielanlage hat sich noch nichts geändert. So kann Düsseldorf weiter mit viel Ballbesitz punkten. Vielleicht muss Lieberknecht allmählich die ersten Wechsel ziehen.

SSV Ulm K'lautern 61. Auswechslung bei SSV Ulm 1846: Aaron Keller

SSV Ulm K'lautern 60. Nach 60 absolvierten Minuten ist der Aufsteiger auf gutem Weg zum ersten Dreier in der 2. Liga.

Fürth Pr. Münster 59. Es dauert zwar eine ganze Weile, dann hat der Unparteiische sich sein Urteil aber gebildet: Alles ist in Ordnung, der Treffer zählt. Das ist der endgültige Dämpfer für den Aufsteiger, der denkbar schlecht aus der Kabine zurückgekehrt ist. Es bleibt beim 3:1 für das Kleeblatt.

SSV Ulm K'lautern 59. Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Dickson Abiama

SSV Ulm K'lautern 59. Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Richmond Tachie

Fürth Pr. Münster 57. Der VAR schaut sich den Treffer noch einmal an und zitiert Schiedsrichter Hempel zum zweiten Mal am heutigen Tag an die Seitenlinie, um selbst noch einmal draufzuschauen. Liegt möglicherweise ein Foulspiel vor, durch das Jung überhaupt erst so frei zum Abschluss kommen konnte?

Darmstadt Düsseldorf 58. Wie reagieren die beiden Teams? Bleibt Düsseldorf druckvoll oder verlagern sie sich aufs Kontern. Eine klare Tendenz ist noch nicht zu erkennen.

SSV Ulm K'lautern 58. Indes bereitet die Ulmer Bank den ersten Wechsel der Partie vor. Der junge Krattenmacher bekommt letzte Instruktionen und macht sich bereit. Bei Kaiserslautern steht Abiama in den Startlöchern.

SSV Ulm K'lautern 56. Gelbe Karte für Jannis Heuer (1. FC Kaiserslautern)

Der Neuzugang klammert sich intensiv an Chessa und sieht dafür den gelben Karton.

Fürth Pr. Münster 55. Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 3:1 durch Gideon Jung

Beim anschließenden Freistoß klingelt es erneut und Fürth erhöht auf 3:1. Hrgota chippt die Kugel aus 23 Metern linker Position stark in Richtung zweiter Pfosten, wo niemand Jung auf dem Schirm hat. Völlig frei muss er nicht einmal abspringen, um den Kopfball zielsicher im rechten oberen Eck zu versenken.

Fürth Pr. Münster 54. Gelbe Karte für Jano ter Horst (Preußen Münster)

Schon wieder schalten die Franken schnell um. Ter Horst muss nun zum taktischen Foul greifen, um den nächsten gefährlichen Vorstoß der Hausherren zu unterbinden. Dafür sieht er natürlich die Gelbe Karte.

SSV Ulm K'lautern 53. Nach dem Führungstreffer spielen die Spatzen ihren Stiefel gewohnt weiter. Man steht tief, ist stets nah am Gegner und hat insgesamt eine gute Ordnung. Kaiserslautern tut sich schwer.

Darmstadt Düsseldorf 55. Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:1 durch Aleksandar Vukotić (Eigentor)

Ein Freistoß aus dem Halbfeld bringt den Fortunen die Führung! Appelkamp schlägt das Ding auf den ersten Pfosten, wo Vukotić beim Zurücklaufen den Kopf reinhält und unhaltbar unten rechts trifft!

Fürth Pr. Münster 53. Ein Hrgota-Zuspiel wird nicht entscheidend genug von der SCP-Defensive geklärt, sodass auch Futkeu aus neun Metern noch einmal abschließen kann. Der Rechtsschuss aus der Drehung rutscht ihm jedoch über den Spann und ist ein Fall für die Tribüne.

Darmstadt Düsseldorf 54. Gelbe Karte für Fabian Nürnberger (SV Darmstadt 98)

Für ein Foul an der linken Seitenlinie wird Nürnberger verwarnt.

SSV Ulm K'lautern 50. Unfassbar! Zwei Minuten vor dem Führungstreffer hat Kaiserslautern in Person von Opoku die Riesenchance zum Führungstreffer und plötzlich steht es hier 1:0 für die Hausherren. Der SSV Ulm trifft damit im Übrigen das erste Mal seit fast einem Vierteljahrhundert wieder in der 2. Liga. Willkommen zurück!

Darmstadt Düsseldorf 52. Von den guten ersten Minuten der Darmstädter bleibt wenig. Jetzt macht Düsseldorf Druck. Zunächst über Iyoha, dessen Schuss im Gedränge der nächsten Ecke hängenbleibt. Im Anschluss versucht sich wieder Klaus aus zweiter Reihe, doch verpasst knapp oben rechts!

Fürth Pr. Münster 50. Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 2:1 durch Dennis Srbeny

Durch ein Tor der absoluten Willenskraft stellt das Kleeblatt nun den alten Abstand wieder her und erhöht auf 2:1. Nach einem Müller-Lupfer ins Zentrum nimmt Srbeny im Zweikampf mit Koulis den Ball mit der Brust mit, macht ein paar Meter und versenkt trotz Bedrängnis die Kugel aus zehn Metern mit links unhaltbar für Schenk im langen Eck. Koulis, der eng an Srbeny dran ist, den Angreifer der Franken aber nicht stoppen kann, sieht in dieser Szene gar nicht gut aus.

Darmstadt Düsseldorf 51. Es gibt die zweite Ecke der Fortunen, die Darmstadt nur kurz vor den Strafraum zu Klaus klären kann. Sofort zieht der Angreifer ab, doch jagt das Spielgerät auf die Tribüne.

Darmstadt Düsseldorf 50. Eine Flanke klärt Sergio López vorsichtshalber zur Ecke. Rückblickend ein ziemliches Risiko, weil Jóhannesson nach kurzer Ausführung die Grundlinie hinunter laufen und auf den ersten Pfosten chippen kann. Gjasula ist per Kopf dazwischen.

Fürth Pr. Münster 48. Die Spielvereinigung macht die Partie schnell. Einmal mehr kommt Asta auf dem rechten Flügel durch und kann halbhoch in die Box flanken. Futkeu ist einen Schritt zu schnell unterwegs, versucht am ersten Pfosten aber noch, den Ball per Hacke aufs Tor zu bringen. Das gelingt ihm jedoch nicht.

SSV Ulm K'lautern 48. Tooor für SSV Ulm 1846, 1:0 durch Felix Higl

Im Gegenzug trifft Higl nach einer punktgenauen Flanke von Allgeier auf den zweiten Pfosten zur Führung. Higl setzt sich in der Mitte robust gegen Elvedi durch und behält mit seiner Direktabnahme im Abschluss die Ruhe. Ein wirklich schön vorgetragenes Tor!

Darmstadt Düsseldorf 49. Die Lilien scheinen sich was für die zweite Halbzeit vorgenommen zu haben. Ein Steilpass zu Oscar Vilhelmsson gerät aber zu weit.

SSV Ulm K'lautern 46. Direkt das dicke Ding für Opoku. Nach einem Zuspiel in die Tiefe schüttelt der Flügelstürmer seinen Gegenspieler mit Leichtigkeit ab, verzieht allerdings freistehend vor Ortag. Sein Abschluss von der linken Seite geht am rechten Tor vorbei. Das hätte die Führung sein müssen.

Fürth Pr. Münster 46. Die Teams sind zurück auf dem Rasen. Ohne Wechsel geht es nun mit dem zweiten Durchgang weiter.

Fürth Pr. Münster 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Darmstadt Düsseldorf 46. Ohne Wechselt geht es weiter in Darmstadt.

SSV Ulm K'lautern 46. Beide Mannschaften gehen unverändert in den zweiten Durchgang.

SSV Ulm K'lautern 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Darmstadt Düsseldorf 46. Anpfiff 2. Halbzeit

SSV Ulm K'lautern 45. +5 Halbzeitfazit:

Der 1. FC Kaiserslautern ist über weite Strecken die bessere Mannschaft, der SSV Ulm hat sich aber toll in die Partie zurückgearbeitet und hatte in Person von Rösch und Keller zwei gute Torchancen zum Ende der ersten 45 Minuten. Der Hochkaräter von Keller wäre vom VAR zwar ohnehin geschluckt worden, zeigte aber das spielerische Potential der Spatzen. Insbesondere in der Defensive weiß man zu überzeugen und kann sich dem Druck der roten Teufel elegant entledigen. Beim 1. FC Kaiserslautern ist nach starker Anfangsphase ein leichter Bruch im Spiel zu verzeichnen.

Fürth Pr. Münster 45. +4 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen Fürth und Münster 1:1 und gemessen am Spielverlauf geht dieser Zwischenstand auch in Ordnung. Insbesondere die erste Hälfte des ersten Durchgangs war bei mehreren hochkarätigen Chancen beider Teams komplett ausgeglichen, ehe der erfahrene Zweitligist dank VAR-Eingriff mit einem etwas kleinlichen Strafstoß die Führung übernahm. Der SCP brauchte eine Weile, um sich davon zu erholen, allerdings schaltete das Kleeblatt viel zu früh auf Verwaltungsfußball um, sodass die Adlerträger im Spiel blieben und dann mit einem starken Umschaltmoment ausglichen, bei dem das Drittliga-Traumduo Grodowski/Batmaz erstmals auch seine Zweitliga-Tauglichkeit unter Beweis stellen konnte. Nach dem Ausgleich waren die Münsteraner sogar die bessere Mannschaft.

Darmstadt Düsseldorf 45. +2 Halbzeitfazit:

Die letzte Ecke der Halbzeit bringt nichts ein und auch der Konter der Fortunen verpufft, weshalb es zwischen Darmstadt und Düsseldorf mit einem 0:0 in die Pause geht. Von den Gästen kam etwas mehr Initiative fürs Spiel, weil Darmstadt über weite Strecken einfach hinten dicht machte. Hin und wieder fanden die Rheinländer Lücken im Verbund, scheiterten dann aber an Schuhen. Auf der anderen Seite kamen die Lilien meist mit Standards oder über den agilen Marseiler in Tornähe, blieben ihrerseits jedoch spätestens an Kastenmeier hängen. Das 0:0 geht bei mehreren Halbchancen auf beiden Seiten mit leichtem Plus der Fortuna bislang in Ordnung.

Fürth Pr. Münster 45. +4 Ende 1. Halbzeit

Fürth Pr. Münster 45. +4 Großchance Münster! Bei einer Ecke von links muss erst Noll auf der Linie gegen einen Batzmaz-Kopfball aus vier Metern retten, ehe Batmaz und ter Horst beim Versuch, den Nachschuss noch einmal aufs Tor zu drücken, ineinander rasseln. Auch Noll ist mit der Faust noch zur Stelle und erwischt Batmaz leicht. Der Unparteiische entscheidet aber auf Weiterspielen und beendet damit den ersten Durchgang.

SSV Ulm K'lautern 45. +5 Ende 1. Halbzeit

SSV Ulm K'lautern 45. +4 Wieder Ulm! Rösch zieht vom linken Sechzehnereck aus nach innen und sucht direkt den Abschluss. Seinen schönen Schlenzer kann Krahl zur Ecke lenken, die wiederum nichts einbringt. Ulm wird stärker.

SSV Ulm K'lautern 45. +2 Der 1. FC Kaiserslautern hat in Sachen Torchancen weiterhin das Übergewicht, die Spielanteile sind ansonsten aber gerecht verteilt. Kämpferisch ragen beide Mannschaften heraus.

Fürth Pr. Münster 45. +2 Lorenz sucht Mees mit einem Pass in die Tiefe, aber Noll passt auf und haut den Ball sicher aus der Gefahrenzone.

Darmstadt Düsseldorf 45. +2 Ende 1. Halbzeit

SSV Ulm K'lautern 45. Gelbe Karte für Dennis Chessa (SSV Ulm 1846)



SSV Ulm K'lautern 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

SSV Ulm K'lautern 44. Im Hintergrund wird eine mögliche rote Karte für Chessa gecheckt. Sein Ausführen einer Schussbewegung wird allerdings richtigerweise so bewertet, als dass eine Gelbe Karte ausreichend ist. Statt Eckball für Ulm geht es daher mit Freistoß für die Gäste weiter.

Darmstadt Düsseldorf 45. +1 Eine schicke Minute gibt es extra.

Darmstadt Düsseldorf 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Fürth Pr. Münster 45. +1 Drei Minuten gibt es noch als Nachschlag in diesem lebhaften und unterhaltsamen ersten Durchgang.

Fürth Pr. Münster 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

SSV Ulm K'lautern 43. Dickes Ding für Keller. Die Ulmer spielen sich fußballerisch anspruchsvoll in den Sechzehner der Gäste vor. Am Ende der Ballstaffette landet der Ball bei Keller, der freistehend gegen den stark reagierenden Kaiserslautern-Keeper Krahl scheitert.

Darmstadt Düsseldorf 43. Vom jungen Schmidt ist es bislang ein unglückliches Spiel. Der muss sich noch an die Gangart der zweiten Liga gewöhnen, ist selten zu sehen und verliert auch mal den Ball. Gehört alles zur Entwicklung dazu, aber in dieser ersten Halbzeit ist er eben noch kein Faktor.

Fürth Pr. Münster 43. Die Spielvereinigung muss jetzt wieder etwas mehr für die Partie tun und kombiniert sich durch das Zentrum hindurch nach vorne. Am gegnerischen Strafraum wird ein Massimo-Schuss aus 21 Metern jedoch erfolgreich von der SCP-Defensive geblockt.

Darmstadt Düsseldorf 41. Eine gute Position der Lilien wird abgepfiffen, als Kleefisch vermeintlich zu resolut ins Kopfballduell geht. Da hätte Dr. Robert Kampka auch etwas mehr Leine lassen dürfen.

Fürth Pr. Münster 41. Tooor für Preußen Münster, 1:1 durch Malik Batmaz

Alles wieder auf Null! Der Aufsteiger erzielt den Ausgleich zum 1:1! Nach Balleroberung im Zentrum nimmt Joel Grodowski auf dem rechten Flügel Fahrt auf, dringt in den Strafraum ein und hat dann das Auge für den am zweiten Pfosten einlaufenden Malik Batmaz, der den Ball butterweich serviert bekommt und nur noch den Fuß hinhalten muss. Nichts zu machen für Nahuel Noll.

SSV Ulm K'lautern 40. Chessa bringt den Ball haargenau auf den Elfmeterpunkt, wo Strompf am höchsten steigt. Sein Kopfballversuch landet allerdings über dem Kasten.

Darmstadt Düsseldorf 39. Den Standard schlagen die Lilien wieder auf den Kopf von Vukotić, der trotz seiner zwei Meter ziemlich viel Platz hat. Den Kopfball setzt er aber zu mittig aufs Tor, sodass Kastenmeier sicher hält.

Fürth Pr. Münster 39. Die Spielvereinigung kann kontern, aber Schenk ist beim hohen Ball nach vorne rechtzeitig draußen, klärt erst per Kopf gegen Futkeu und setzt sich dann auch im Zweikampf gegen den nachrückenden Srbeny durch. Starke Defensivaktion des jungen Rückhalts.

Darmstadt Düsseldorf 39. Über Umwege landet eine Flanke hinten links im Strafraum bei Marseiler. Der legt sich das Leder kurz auf den rechten Fuß, zieht flach ab und wird zur Ecke geblockt.

SSV Ulm K'lautern 39. Gesagt, getan. Kurz vor der Halbzeit schieben die Spatzen nochmal an und werden mit zwei Eckbällen in Folge belohnt. Beide Standards bringen zwar nichts ein, zeigen aber den Willen der Ulmer hier mitzuwirken. Nächster Standard aus dem Halbfeld.

Fürth Pr. Münster 37. Batmaz weicht auf den linken Flügel aus, flankt dann aber etwas zu weit auf den zweiten Pfosten. Mees streckt sich zwar noch, bekommt aber in den Kopfball aus spitzem Winkel nicht mehr ausreichend Kontrolle. Deutlich rechts vorbei.

SSV Ulm K'lautern 36. Der SSV Ulm arbeitet gut gegen den Ball. Nach vorne gibt es durchaus Ansätze, Gäste-Keeper Krahl wurde allerdings noch nicht gefordert. Ulm weiß viele Situationen gut zu verteidigen, würde aber gut daran tun, selbst für mehr Entlastung zu sorgen.

Darmstadt Düsseldorf 36. Der fällige Eckball bringt erstmal nichts ein. Für den Moment setzen sich die Hausherren aber vorne fest, wenn auch die Flanken nicht beim Teamkollegen landen wollen.

Fürth Pr. Münster 35. Mees wird im Zentrum nicht attackiert, verleiht seinem Steckpass in die Tiefe jedoch zu viel Power. Noll antizipiert die Situation gut, ist rechtzeitig draußen und haut den Ball souverän aus der Gefahrenzone.

Darmstadt Düsseldorf 35. Gute Chance für Darmstadt! Jetzt bekommen sie es mal schnell von links über Nürnberger nach rechts gespielt. Da ist Sergio López aufgerückt, der im kurzen rechten Winkel an Kastenmeier scheitert!

Darmstadt Düsseldorf 33. Starke Grätsche von Vukotić, der mit dem resoluten Einsteigen viele Freunde am Böllenfalltor finden dürfte.

SSV Ulm K'lautern 33. Kaiserslautern versucht immer wieder schnell die Tiefe zu attackieren und auf die beiden schnellen Flügelspieler durchzustecken, die sich besonders in 1-gegen-1-Situationen gefallen. Bisher finden die Ulmer die Mittel das zu verteidigen. Die roten Teufel werden aber zunehmend stärker.

Fürth Pr. Münster 32. Nachdem die Adlerträger nach dem Rückstand zunächst völlig abgetaucht waren, gibt nun Kapitän Marc Lorenz ein Lebenszeichen ab. Jorrit Hendrix kann ein Zuspiel im Strafraum mit dem Rücken zum Tor nicht verarbeiten, verliert aber immerhin den Ball nicht, der nach einem Rückpass und anschließender Seitenverlagerung bei Marc Lorenz landet. Der fackelt nicht lange und sucht aus 22 Metern mit links den direkten Abschluss, der jedoch das gegnerische Tor knapp verfehlt. Abstoß Fürth.

Darmstadt Düsseldorf 32. Links bricht Iyoha durch, flankt scharf vors Tor, wo jedoch die Teamkollegen fehlen.

Darmstadt Düsseldorf 30. Eine abgefälschte Flanke landet in den Armen von Schuhen. Das bedeutet, dass sich die Rheinländer für einen Moment zurückziehen, während Darmstadt darauf hofft, dass Marseiler etwas initiieren kann.

SSV Ulm K'lautern 30. Die Spatzen spielen mit dem Feuer. Nach einem Foul gibt es Freistoß für Kaiserslautern aus aussichtsreicher Position. Ritter legt sich den Ball am linken Sechzehnereck zurecht und versucht es direkt. Ortag kann mit beiden Fäusten klären. Der anschließende Eckball bringt nichts ein. Die Standardsituationen für Kaiserslautern häufen sich aber und deren Qualität ist bekannt.

Darmstadt Düsseldorf 29. Gerade kehrt wieder etwas Ruhe ein. Die Hausherren bieten wenig an, Düsseldorf sucht nach Lücken.

Fürth Pr. Münster 29. Wieder kommen die Franken über den rechten Flügel gefährlich nach vorne. Die scharfe Hereingabe setzt der auffällige Futkeu per Kopf aus sieben Metern aber deutlich über die Querlatte hinweg.

Fürth Pr. Münster 27. Beinahe legt das Kleeblatt nun nach. Nach einer Asta-Flanke von rechts wird Massimo sogar noch leicht von ter Horst geschoben und setzt vielleicht auch deshalb den Ball aus gut fünf Metern knapp links am SCP-Tor vorbei. Die Pfeife des Unparteiischen bleibt jedoch stumm. Vertretbar.

SSV Ulm K'lautern 27. Ritter schlägt den dritten Eckball der roten Teufel von der linken Seite an den kurzen Pfosten. Die Ulmer klären zur erneuten Ecke. Beim nächsten Versuch ist Torhüter Ortag zur Stelle.

Darmstadt Düsseldorf 25. Dann ist Darmstadt mal wieder in der Offensive. Der wuselige Marseiler dribbelt in den Strafraum der Gäste, legt quer für Bader, doch bei dem erahnt man schon, dass er eigentlich weiter in der Defensive heimisch ist. Zunächst verspringt ihm der Ball leicht bei der Annahme, dann trifft er das Leder beim Schuss nicht richtig. So nimmt Kastenmeier den Versuch locker auf.

SSV Ulm K'lautern 25. Auf der Gegenseite kommen die Ulmer in Person von Brandt selbst mal wieder zum Abschluss. Sein Distanzversuch landet allerdings nur auf der Laufbahn hinter dem Tor.

Darmstadt Düsseldorf 24. Riedel ist zur Stelle, um Appelkamp aufzuhalten. Ansonsten wäre der Mann in Rot wohl durch gewesen.

Fürth Pr. Münster 25. Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 1:0 durch Julian Green

Routinier Julian Green übernimmt die Verantwortung, guckt Johannes Schenk beim Strafstoß ganz cool aus und bringt das Kleeblatt mit 1:0 in Führung. Als er sieht, dass der SCP-Keeper sich nach rechts bewegt, schiebt er sehr lässig flach in der Tormitte ein.

Fürth Pr. Münster 24. Richard Hempel schaut sich die Bilder ein paar Mal an und entscheidet dann sehr zum Ärger des Aufsteigers auf Elfmeter für Greuther Fürth. Das ist eine durchaus kleinliche Auslegung.

Fürth Pr. Münster 23. Noel Futkeu bleibt nach einem Zweikampf mit Lukas Frenkert im SCP-Strafraum liegen. Der Schiedsrichter entscheidet zunächst auf Weiterspielen, wird dann aber vom VAR an die Seitenlinie zitiert.

SSV Ulm K'lautern 23. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld klärt Higl zur Ecke für Kaiserslautern. Die kurze Variante bringt allerdings nichts ein, weil Hanslik in der Mitte aus dem Abseits kommt. Bisher kommen die Spatzen gegen die Standardsituationen außerordentlich gut klar.

Darmstadt Düsseldorf 21. Etwa 20 Meter vor dem Tor wird Ísak Jóhannesson nicht wirklich bedrängt, weshalb er kurzerhand abzieht. Schuhen steht richtig und hält den Ball fest.

Fürth Pr. Münster 21. Der Aufsteiger überlässt dem gestandenen Zweitligisten nun zunehmend den Ball, zieht sich weit zurück und lauert auf Konter. Fürth tut sich mit dem Ballbesitz aber zunehmend schwer, hinter die Kette der Münsteraner zu kommen.

Darmstadt Düsseldorf 19. Aus einer kleinen Druckphase der Gäste kann sich Darmstadt befreien.

SSV Ulm K'lautern 20. Die Ulmer finden immer wieder spielerische Lösungen, um sich dem Druck der roten Teufel zu entziehen. Mit dem Meistertitel aus Liga 3 im Rücken spielt es sich scheinbar selbstbewusst. Insgesamt ist Kaiserslautern aber die gefährlichere Mannschaft bis hierhin.

Fürth Pr. Münster 18. Das erste Tor liegt weiterhin in der Luft. Insbesondere im Zentrum passiert in diesem bislang sehr kurzweiligen Zweitliga-Match praktisch gar nichts. Beide Teams kennen nach Ballgewinn nur eine Richtung: nach vorne.

Darmstadt Düsseldorf 16. Nächste Chance der Fortunen! Diesmal bekommt Sobottka den Ball halbrechts im Strafraum, zielt aufs linke Eck, doch lässt die Kugel zu weit über den Schlappen rutschen. So rauscht das Leder deutlich links ins Aus!

SSV Ulm K'lautern 17. SSV - SSV. Gegengesänge schallen durch das weite Runde im Donaustation. Die baden-württembergischen Tifosi haben sichtlich gute Laune bei der großen Comeback-Show in Liga 2.

Darmstadt Düsseldorf 15. Wenig später spielt Schuhen den Ball praktisch in die Füße des Gegners und hat Glück, dass es Düsseldorf schlecht ausspielt und sich die Defensive schnell wieder sortiert.

Fürth Pr. Münster 15. Hier geht es wirklich Schlag auf Schlag. Die Fürther sind weit aufgerückt, sodass die Adlerträger mit nur drei Pässen pfeilschnell erneut die Defensive der Franken überwunden bekommen. Im Eins-gegen-Eins mit Noll setzt Mees den Linksschuss aus elf Metern aber knapp links am Tor vorbei.

Darmstadt Düsseldorf 14. Missverständnis zwischen Vukotić und Schuhen! Der Verteidiger schlägt den Ball fast schon aus den Armen des Schlussmanns. Durch die anschließende Ecke kommt Hoffmann zum Kopfball, setzt das Leder allerdings links vorbei!

Fürth Pr. Münster 14. Futkeu tankt sich nach einem Einwurf von links im Dribbling in den Münsteraner Strafraum hinein und gibt dann unter Bedrängnis einen verdeckten Schuss aufs kurze Eck ab. Schenk ist aber rechtzeitig unten und pariert.

SSV Ulm K'lautern 14. Insbesondere die Flügelzange um Opoku und Tachie zeigt sich in der Anfangsviertelstunde sehr aktiv. Bisher hat die starke Spatzen-Verteidigung aber alles im Griff.

Darmstadt Düsseldorf 11. Aus dem Düsseldorfer Anhang fliegen einige Becher in Richtung Marseiler, was den Standardspezialisten aber nicht weiter stört. Er schlägt den Ball weit auf den zweiten Pfosten, wo der hochgewachsene Aleksandar Vukotić deutlich links vorbeiköpft.

Fürth Pr. Münster 12. Auf der anderen Seite serviert Green die erste Ecke der Franken gefährlich in die Box, wo Jung sehr überrascht ist, dass ihm der Ball im Zentrum am Elfmeterpunkt direkt auf den Fuß fällt. Nachdem ihm die Kugel verspringt, bekommt er jedoch noch eine zweite Chance, trifft das Leder beim Rechtsschuss aber nicht richtig. Da war mehr drin.

Darmstadt Düsseldorf 10. Wenig später wird Klaus nach einem Foulspiel ermahnt. Aus dem linken Halbfeld schlägt Marseiler den fälligen Freistoß vors Tor, wo sich aus dem Gedränge ein Eckball für die Lilien ergibt.

SSV Ulm K'lautern 11. Nach einer Hereingabe von der linken Seite ist Kaiserslautern-Keeper Krahl auf dem Posten und macht das Spiel direkt schnell. Über drei Stationen landet der Ball auf der rechten Seite bei Tachie, der in der Mitte Opoku sieht. Sein Abschluss in Rückenlage landet allerdings über dem Gehäuse.

Fürth Pr. Münster 10. Batmaz holt gegen Green den ersten Eckball für den SCP heraus. Lorenz bringt die Kugel aber zu kurz in Richtung erster Pfosten, wo Futkeu mühelos per Kopf klärt.

Darmstadt Düsseldorf 8. Kastenmeier schlägt eine Flanke von rechts mit der Faust weg, als es auf einmal schnell auf die andere Seite geht. Mit einem langen Ball wird Felix Klaus die rechte Linie hinunter geschickt. Vor dem Sechzehner zieht er in die Mitte, visiert das kurze Eck an, doch scheitert zu zentral an Schuhen.

Fürth Pr. Münster 8. Die Spielvereinigung probiert es mit dem nächsten langen Ball ins Zentrum, aber im Luftduell behält Koulis gegen Futkeu die Oberhand und legt per Kopf auf Keeper Schenk ab, der sicher zupackt. Keine Gefahr.

SSV Ulm K'lautern 8. Die roten Teufel zeigen sich sehr griffig in den Anfangsminuten. Zwei Standardsituationen mussten die Spatzen bereits überstehen und suchen ihr Glück selbst in schnell vorangetragenen Konterangriffen. Zur Belohnung gibt es den erste eigenen Eckball, der wiederum nichts einbringt.

Darmstadt Düsseldorf 7. Die Hessen sammeln inzwischen mehr Ballbesitz. In dieser Phase zieht sich Düsseldorf ebenfalls zurück in die eigene Hälfte und wartet ab.

Fürth Pr. Münster 6. Dicke Chance für die Preußen! Nach einem Pass in die Tiefe rutscht die Kugel irgendwie zu Grodowski durch, der es bereits alleine machen könnte. Weil Itter jedoch dran ist, legt er für Lorenz ab, der aus zwölf Metern halblinker Position das leere Tor der Franken nicht trifft. Itter ist allerdings noch leicht dran und fälscht möglicherweise entscheidend ab, sodass dem SCP-Kapitän die Kugel noch entscheidend verspringt.

Fürth Pr. Münster 4. Lorenz stibitzt Meyerhöfer den Ball vom Fuß und kann alleine auf das Kleeblatt-Tor laufen. Der Schiedsrichter bremst den Kapitän der Münsteraner jedoch und entscheidet beim grenzwertigen Tackling auf Offensivfoul.

Darmstadt Düsseldorf 4. Wenn man dann in Ballbesitz kommt, möchten die Lilien schnell umschalten. Das wird direkt beim ersten Konter deutlich, der jedoch nicht zum Erfolg führt.

SSV Ulm K'lautern 5. Markus Anfang feiert heute sein Trainerdebüt bei den roten Teufeln und setzt dabei auf ein 4-3-3. Mit Wekesser und Heuer stehen zwei Neuzugänge in der Startelf.

Darmstadt Düsseldorf 3. Mit viel Ballbesitz der Fortuna startet das Spiel. Mit Blick auf die Aufstellung stehen die Darmstädter erwartbar tief hinten drin, üben erst ab der Mittellinie Druck auf den Gegner aus. Dann wird es aber auch richtig eng.

Fürth Pr. Münster 2. Die erste Großchance der Partie gehört den Hausherren. Noll macht die Partie schnell und über die Flügel landet der Ball in der Tiefe beim völlig freien Futkeu, der aus zwölf Metern frei zum Abschluss kommt. Mit rechts will er das Leder links an Schenk vorbei legen, trifft die Kugel aber nicht richtig, sodass der SCP-Keeper per Fußabwehr parieren kann.

SSV Ulm K'lautern 3. Für Ulm geht der Wahnsinn nach dem Durchmarsch aus der Regionalliga Südwest in das Unterhaus der Bundesliga also weiter. Dabei setzt man heute auf ein 3-4-3. Mit Keller stellt lediglich ein Neuzugang in der Startelf.

Fürth Pr. Münster 2. Gelbe Karte für Gideon Jung (SpVgg Greuther Fürth)

Mees nimmt nach hoher Balleroberung auf dem rechten Flügel Fahrt auf und zwingt Jung zu einer Grätsche in misslicher Lage. Der Defensivmann der Mittelfranken kommt dabei den Schritt zu spät und sieht die frühe Gelbe Karte.

Darmstadt Düsseldorf 1. Düsseldorf stößt an. Die Kugel rollt am Böllenfalltor. Und ab geht die wilde Fahrt!

SSV Ulm K'lautern 1. Wir gehen rein in die Partie! Schiedsrichter Robert Schröder hat das Spielgerät freigegeben.

Darmstadt Düsseldorf 1. Spielbeginn

SSV Ulm K'lautern 1. Spielbeginn

Fürth Pr. Münster 1. Anpfiff im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. Das Kleeblatt tritt in den gewohnten grün-weißen Heimfarben an. Die Gäste aus dem Münsterland sind bei ihrem Zweitliga-Comeback nach 33-jähriger Abwesenheit ganz in Schwarz gekleidet. Los geht's.

Fürth Pr. Münster 1. Spielbeginn

Darmstadt Düsseldorf Im Stadion am Böllenfalltor herrscht eine gute Stimmung. Beide Mannschaften treten hinaus aufs Feld. Es dauert nicht mehr lange!

SSV Ulm K'lautern Gleich geht es los. Uns erwartet im Donaustadion eine spannende Begegnung zwischen dem SSV Ulm und dem 1. FC Kaiserslautern. Nach 23 langen Jahren kehrt der SSV Ulm in die 2. Bundesliga zurück und wird direkt eine erste Duftmarke setzen wollen.

Darmstadt Düsseldorf Die DFL schickt mit Dr. Robert Kampa einen erfahrenen Referee zu diesem potenziellen Spitzenduell der 2. Bundesliga. Der 42-jährige Mainzer erhält Unterstützung von den Linienassistenten Jonas Weickenmeier und Martin Wilke.

SSV Ulm K'lautern Markus Anfang feiert heute sein Trainerdebüt bei den roten Teufeln und wird alles daran setzen, erfolgreich in die neue Saison zu starten. Besonders die Stärke bei Standardsituationen, die Kaiserslautern in der letzten Saison als sensationellen Pokalfinalisten ausgezeichnet hat, könnte ein entscheidender Faktor im heutigen Spiel sein. Denn Wörles defensivtaktische Disziplin war ein wesentlicher Faktor für den Erfolg in der letzten Saison und wird auch in der kampfbetonten 2. Bundesliga eine Schlüsselrolle spielen bei den Ulmer Spatzen.

Darmstadt Düsseldorf In der vorletzten Saison trafen Lilien und Fortunen zuletzt aufeiander. Beide Spiele endeten mit einem knappen 1:0 fürs jeweilige Heimteam. Erst behielt Darmstadt dank eines Treffers von Patric Pfeiffer die Oberhand, ein halbes Jahr später erzielte Emmanuel Iyoha das goldene Tor. Heute hoffen wir auf ein wenig mehr Grund zum Jubeln für beide Zuschauerlager.

Darmstadt Düsseldorf Deutlich weniger überraschend fällt die Aufstellung der Fortuna aus. Wie bereits erwähnt, konnten viele Spieler der letzten Saison gehalten werden. In der Sturmspitze herrscht durch die Ausfälle von Pejčinović und Vermeij noch ein bisschen Wild-West. Vieles hat auf Jona Niemiec als Alternative hingedeutet. Daniel Thioune gibt aber lieber Danny Schmidt die Chance. Der 21-jährige war im Sommer aus der Regionallige von der Zweitvertretung des FSV Mainz gekommen.

Fürth Pr. Münster Beide Teams stehen sich heute übrigens zum ersten Mal überhaupt in einem Pflichtspiel im Profifußball gegenüber. Für das einstige Bundesliga-Gründungsmitglied Preußen Münster wird das mittelfränkische Kleeblatt heute somit zum 110. Pflichtspielgegner auf Profiebene. Ein Debüt ist diese Partie überdies für Adlerträger-Coach Sascha Hildmann, der nun in sein erstes Zweitliga-Spiel überhaupt als Trainer geht und ebenfalls erstmals auf Greuther Fürth trifft.

SSV Ulm K'lautern Für den 1. FC Kaiserslautern verlief die letzte Saison in der 2. Bundesliga enttäuschend. Nach einem starken Start und einem zwischenzeitlichen dritten Platz, brachen die roten Teufel komplett ein und fanden sich schnell im Abstiegskampf wieder. Am Ende konnte der FCK den Klassenerhalt sichern und beendete die Saison auf dem 13. Platz mit 39 Punkten. Vor allem die Schwäche in Auswärtsspielen war ein großes Manko. Mit nur drei Siegen und insgesamt 13 Punkten aus fremden Stadien gibt es hier deutlichen Verbesserungsbedarf. Um dies zu ändern, hat der FCK in der Sommerpause gezielt Verstärkungen geholt, darunter Jannik Mause, den letztjährigen Torschützenkönig der 3. Liga. Der Neuzugang sitzt heute zunächst auf der Bank, während der neue Chefcoach Markus Anfang gleichzeitig auf Ragnar Ache verzichten muss.

Fürth Pr. Münster Der SC Preußen Münster schaffte den Durchmarsch in die Zweitklassigkeit allen voran wegen der Heimstärke und fuhr vor heimischer Kulisse 41 Punkte ein – ligaweiter Bestwert. Auswärts hingegen waren die Adlerträger in der 3. Liga lediglich die sechststärkste Kraft. Gerade einmal 26 Zähler holte die Hildmann-Elf aus den 19 Drittliga-Gastspielen der Saison 2023/24.

Darmstadt Düsseldorf Um die Aufstellung von Torsten Lieberknecht war im Vorfeld viel spekuliert worden. Wird es wieder eine Dreierkette hinten oder doch die Viererkette früherer Zweitligazeiten? Es sieht nach der Dreierkette mit Riedel, Gjasula und Aleksandar Vukotić aus, ansonsten lässt der Aufstellungsbogen ein bisschen Raum für Spekulationen. Nürnberger oder Bader dürften von den Außen auf die Zehnerposition gezogen werden. Mit Marseiler und Oscar Vilhelmsson bleiben so aber nur zwei klare Offensivspieler, was im ersten Heimspiel der Saison zumindest mal die Augenbrauen hochzucken lässt.

SSV Ulm K'lautern Nach 23 langen Jahren kehrt der SSV Ulm in die 2. Bundesliga zurück und will direkt ein Zeichen setzen. Der SSV Ulm konnte in der vergangenen Saison 2023/24 die 3. Liga dominieren und sich mit 77 Punkten und einer beeindruckenden Tordifferenz von +27 den Aufstieg sichern. Trotz des Verlustes ihres überragenden Offensivakteurs Leo Scienza an Heidenheim setzt Ulm auf eine Mischung aus talentierten, jungen Spielern wie Maurice Krattenmacher und Laurin Ulrich. Auch wenn diese, ebenso wie der Großteil des Kaders, über keine Erfahrung in der 2. Bundesliga verfügen, hat Trainer Thomas Wörle bereits bewiesen, dass er eine unerfahrene Mannschaft mit dem Durchmarsch aus der Regionalliga Südwest in die 2. Bundesliga zu großen Erfolgen führen kann.

Fürth Pr. Münster Die Mittelfranken wollen zum Saisonauftakt ihre Heimstärke auf den Platz bringen. In zehn der letzten 15 Zweitliga-Spielzeiten glückte der Spielvereinigung im ersten Heimspiel der Saison ein Sieg (zwei Remis, drei Niederlagen). Überhaupt holten in 2023/24 nur St. Pauli (38) und der Hamburger SV (36) noch mehr Punkte vor heimischer Kulisse als Greuther Fürth (34). Aktuell ist das Kleeblatt seit vier Zweitliga-Heimspielen in Folge ungeschlagen (zwei Siege, zwei Remis).

Darmstadt Düsseldorf Trotz großen Kampfes hat die Fortuna den Aufstieg in der Relegation verpasst und im Sommer auch Top-Scorer Christos Tzolis ziehen lassen müssen. Der Ersatz wurde in Pejčinović und Vermeij gefunden, allerdings fallen heute Beide aus. Auch Mittelfeldtalent Noah Mbamba ist noch zum Zuschauen gezwungen. So konnte Düsseldorf seinen Kader zwar zusammenhalten, allerdings fehlen noch zwei, drei Kräfte, die neuen Schwung und mehr Breite für den Aufstieg bringen.

Fürth Pr. Münster Für die SpVgg Greuther Fürth startet heute die bereits 28. Spielzeit in der eingleisigen 2. Bundesliga. Das Kleeblatt ist damit wieder alleiniger Rekordhalter vor dem FC St. Pauli, der durch seinen Bundesliga-Aufstieg bei 27 Spielzeiten im Unterhaus des deutschen Fußballs stehen bleibt. Für Preußen Münster ist es hingegen erst die dritte Saison in der eingleisigen 2. Bundesliga. Von den 18 aktuellen Zweitligisten unterbietet diesen Wert nur die SV Elversberg, die nach dem Klassenerhalt bereits gestern in ihr zweites Jahr gestartet ist (0:0 in Magdeburg).

Fürth Pr. Münster Auch bei den Münsteranern kam es im Zuge des überraschenden Aufstiegs zu einem unvermeidlichen Umbruch im Kader. Dabei glückte dem SCP so mancher Coup auf dem Transfermarkt. Coach Sascha Hildmann beordert mit Johannes Schenk, Mikkel Kirkeskov, Lukas Frenkert, Jorrit Hendrix und Joshua Mees insgesamt fünf Neuzugänge in seine erste Startformation der Saison 2024/25.

Darmstadt Düsseldorf Nach einem Jahr, in dem die Lilien schlicht nicht konkurrenzfähig waren, stellt sich die Frage, wie weit es in der 2. Liga nun wieder nach oben geht. Der direkte Wiederaufstieg wäre schön, bei den Offiziellen klingt es aber so, als wäre man mit den Top-6 bereits einverstanden. Grund dafür sind auch die vielen Zu- und Abgänge, die vermutlich ein wenig Zeit brauchen, um sich zu finden.

Fürth Pr. Münster Bei den Mittelfranken blieb Alexander Zorniger zwar der Cheftrainer. Ein personeller Umbruch blieb allerdings nicht aus. Umso spannender ist die Frage, wo die Spielvereinigung, die kein einziges ihrer sieben Testspiele verloren hat und sogar gegen Bundesligisten wie St. Pauli (3:1) und Freiburg (2:2) starke Ergebnisse erzielte, konkret steht. Mit Nahuel Noll, Roberto Massimo und Noel Futkeu stehen gleich drei Sommerneuzugänge heute in der Startelf.

Fürth Pr. Münster Gerade einmal 15 Monate ist es her, da hießen die Gegner von Preußen Münster in der Regionalliga West noch Bocholt, Kaan-Marienborn oder auch Rödinghausen. Zwei Aufstiege später trifft das einstige Gründungsmitglied der Bundesliga nun in Form von Greuther Fürth auf einen gestandenen Zweitligisten, der im Unterhaus des deutschen Fußballs letzten Sommer auf Rang acht landete.

SSV Ulm K'lautern Herzlich willkommen zum Saisonauftakt in der 2. Liga. Am 1. Spieltag treffen der SSV Ulm 1846 und der 1. FC Kaiserslautern um 13:30 Uhr im Donaustadion aufeinander.

Fürth Pr. Münster Guten Tag und herzlich willkommen aus dem Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. Hier empfängt die SpVgg Greuther Fürth heute um 13:30 Uhr Preußen Münster im Rahmen des 1. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga.