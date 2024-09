Wolfsburg E. Frankfurt 53. Hugo Ekitike geht mit dem Ball am Fuß in den Strafraum. Er zieht bis auf die Grundlinie und tanzt dort sogar noch Sebastiaan Bornauw aus. Aus ganz spitzem Winkel versucht er Grabara zu überwinden, allerdings kann dieser den Ball zur Ecke klären. Die anschließende Standardsituation wird nach einem Zusammenprall zwischen Arthur Theate und Maximilian Arnold abgebrochen und das Spiel wird unterbrochen. Nach einer Minute geht es für beide Spieler weiter.

M'gladbach Stuttgart 54. Kommt da noch was vom VAR? Kevin Stöger lässt sich auf der linken Strafraumseite fast ein wenig zu viel Zeit, bleibt dann mit der Hereingabe am Gegenspieler hängen. Dieser soll mit der Hand am Ball gewesen sein, so sehen es zumindest die Zuschauer.

Freiburg Bochum 49. Die Halbzeitansprache von Julian Schuster scheint Wirkung gezeigt zu haben. Die Breisgauer sind wieder das klar spielbestimmende Team und kamen nach nur wenigen Augenblicken fast zum Ausgleich. Dass sie ein mit Rückständen umgehen können, zeigten sie bereits zum Ligaauftakt. Da drehten sie ebenfalls daheim einen 1:0-Rückstand gegen den VfB Stuttgart noch in einen 3:1-Sieg.

Leipzig Union Berlin 54. Kapitän Rani Khedira muss nach der Aktion auf dem Platz behandelt werden und humpelt nun erstmal Richtung Bank.

Hoffenheim Leverkusen 51. Gelbe Karte für Robert Andrich (Bayer Leverkusen)

Bei zwei Zweikämpfen kommt Andrich nicht an die Kugel, beim dritten tritt er dann Geiger von hinten um. Dafür sieht er Gelb.

Leipzig Union Berlin 53. Gelbe Karte für Amadou Haïdara (RB Leipzig)

Für die offene Sohle gegen Rani Khedira gibt es nach abgelaufenem Vorteil für Union noch die Gelbe Karte.

Wolfsburg E. Frankfurt 51. Die Eintracht kommt besser aus der Halbzeitpause und hat einen wesentlich höheren Offensivdrang als noch in Hälfe eins. Aber auch Wolfsburg sucht die Flucht nach vorne.

M'gladbach Stuttgart 52. Die Schwaben zeigen leicht verbesserte Ansätze. Eine Verlagerung auf links lässt Jamie Leweling aber ins Seitenaus klatschen und ärgert sich zu Recht.

Hoffenheim Leverkusen 49. Der fällige Eckstoß landet beim freistehenden Kadeřábek, der zu lange für die Ballverarbeitung braucht. Dadurch stürmen ihm zwei Leverkusener entgegen und trennen ihn vom Ball.

Hoffenheim Leverkusen 49. Über Bülter macht die TSG das Spiel schnell, ehe Tah mit einem langen Schritt zur Ecke klärt.

M'gladbach Stuttgart 50. Nun auch die erste Annäherung für den VfB. Der Ball landet an der Strafraumkante bei Deniz Undav, der Jonas Omlin aus unbequemer Abschlussposition aber nicht wirklich prüfen kann.

Wolfsburg E. Frankfurt 48. Es geht für Kevin Trapp nicht weiter. Wenige Momente vor der Halbzeit hat sich der Torhüter der Frankfurter am rechten Oberschenkel verletzt und bleibt somit in der Kabine. Auch Mario Götze ist nicht mehr mit von der Partie. Für ihn ist Farès Chaïbi gekommen, der auch direkt Gelb gesehen hat. Auf Seiten der Wölfe ist Salih Özcan nicht mehr dabei. Für ihn ist Mohamed Amoura dabei.

Freiburg Bochum 47. Freiburg gelingt beinahe der Blitzstart! Grifo bringt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld in den Strafraum. Dort rutscht der Ball bis an den zweiten Pfosten zu Adamu durch. Aus spitzem Winkel scheitert der Stürmer aus kürzester Distanz aber am glänzend reagierenden Drewes, der den Ball noch irgendwie von der Linie kratzt.

Leipzig Union Berlin 50. Sowohl RB als auch die Eisernen kommen gut aus der Pause. Sicherlich gewinnt das Match bislang keinen Schönheitspreis, allerdings intensivieren beide Seiten ihre Bemühungen.

Hoffenheim Leverkusen 47. Tapsoba will Tella tief schicken, aber deutlich vor dem schnellen Nigerianer wirft sich Baumann auf den Ball.

Hoffenheim Leverkusen 46. Die zweite Halbzeit beginnt. Ohne Wechsel geht es weiter in Sinsheim.

M'gladbach Stuttgart 48. Franck Honorat gibt den ersten Abschluss in Hälfte Zwei ab! Eine Hereingabe von rechts lässt Tim Kleindienst für den Franzosen klatschen, der direkt abzieht und einen halben Meter zu hoch ansetzt.

Freiburg Bochum 46. Weiter geht's! Während die Bochumer personell unverändert auf das Feld zurückkehren, gibt es bei Freiburg bereits die Wechsel zwei und drei. Mit Nicolas Höfler und Matthias Ginter kommt ganz viel Erfahrung. Dafür bleiben Philipp Lienhart und der Ex-Bochumer Patrick Osterhage draußen.

Hoffenheim Leverkusen 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Leipzig Union Berlin 48. Intensiver, wenn auch zerfahrener, Beginn. Union Berlin geht voll ins Pressing und schiebt weit raus. Die Aktionen wirken allesamt etwas wild.

M'gladbach Stuttgart 46. Der zweite Durchgang läuft! In der Halbzeitpause nimmt keiner der beiden Trainer personelle Änderungen vor. Angesichts des bisherigen Spielverlaufs werden bei den Gästen Leistungsträger wie Chris Führich oder Enzo Millot aber sicher noch zu Einsätzen kommen.

Wolfsburg E. Frankfurt 46. Gelbe Karte für Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt)

Chaïbi ist zum Wiederspielbeginn reingekommen und seine erste Aktion führt zu einer gelben Karte. Mit dem Ellenbogen trifft er seinen Gegenspieler im Luftduell und kassiert dafür die Verwarnung.

Wolfsburg E. Frankfurt 46. Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Mohamed Amoura

Freiburg Bochum 46. Einwechslung bei SC Freiburg: Matthias Ginter

Freiburg Bochum 46. Auswechslung bei SC Freiburg: Philipp Lienhart

Wolfsburg E. Frankfurt 46. Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Salih Özcan

Leipzig Union Berlin 47. Berlin bekommt einen Eckstoß auf der rechten Seite. Péter Gulácsi pflückt das Spielgerät nach Diogo Leites Kopfball ganz sicher aus der Luft.

Freiburg Bochum 46. Einwechslung bei SC Freiburg: Nicolas Höfler

Wolfsburg E. Frankfurt 46. Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Farès Chaïbi

Freiburg Bochum 46. Auswechslung bei SC Freiburg: Patrick Osterhage

Wolfsburg E. Frankfurt 46. Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Mario Götze

Freiburg Bochum 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Wolfsburg E. Frankfurt 46. Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Kauã

Wolfsburg E. Frankfurt 46. Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp

Wolfsburg E. Frankfurt 46. Anpfiff 2. Halbzeit

M'gladbach Stuttgart 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Leipzig Union Berlin 46. Beide Trainer verzichten zunächst auf personelle Veränderungen. Berlin in roten Trikots nun von rechts nach links.

Leipzig Union Berlin 46. Weiter geht es in der Red Bull Arena.

Leipzig Union Berlin 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Wolfsburg E. Frankfurt 45. +3 Halbzeitfazit:

Eintracht Frankfurt führt völlig überraschend mit 1:0 in der Volkswagen Arena gegen den VfL Wolfsburg. Omar Marmoush drehte nach rund 30 Minuten den Spielverlauf auf den Kopf und erzielte bisher den einzigen Treffer des Tages. Während die Wolfsburger das Geschehen bis zum Gegentreffer dominiert hatten und bis zu 67 Prozent Ballbesitz aufweisen konnten, ist die SGE nach dem Führungstor besser in die Partie gekommen. Dennoch haben die Frankfurter erst einmal aufs Tor geschossen, wobei dieser Abschluss auch den Weg in die Maschen gefunden hat. Obwohl Wolfsburg keine zwingenden Torchancen hatte, waren die Wölfe das bessere Team. Nun gilt es für Ralph Hasenhüttl, die richtigen Worte in der Kabine zu finden, damit es nicht die zweite Niederlage der Saison gibt. Auch Dino Toppmöller wird nicht sonderlich zufrieden sein, da man den Wolfsburgern viel zu viel Platz gelassen hat und die eigene Mannschaft nur selten aktiv wurde.

Hoffenheim Leverkusen 45. +4 Halbzeitfazit:

Nach einer chancenreichen ersten Halbzeit liegt 1899 Hoffenheim mit 1:2 gegen Bayer Leverkusen zurück. Die ersten Minuten gestaltete Leverkusen sehr dominant, ehe Hoffenheim plötzlich durch Berisha den Pfosten traf. Praktisch im Gegenzug vollendete Martin Terrier einen Konter zum 0:1. Danach kontrollierte Bayer 04 die Partie und erhöhte durch Boniface. Allerdings verlor die Werkself bei der dritten zwei-Tore-Führung der Saison erneut den Faden und ließ Mërgim Berisha zum 1:2 treffen. Der vermeintliche Ausgleich wurde wegen Abseits zurückgepfiffen. Darüber hinaus gab es Chancen auf beiden Seiten, wobei die Führung bis hierhin durchaus in Ordnung geht.

Freiburg Bochum 45. +4 Halbzeitfazit:

Der VfL Bochum führt überraschend mit 1:0 in Freiburg. Die Gäste zeigten in der Defensive eine ansprechende Leistung. Auf dem Weg nach vorne blieben sie gegen dominante Breisgauer allerdings fast komplett blass. Kurz vor dem Gang in die Kabinen sorgte Boadu dann aber für den vielumjubelten ersten VfL-Saisontreffer und Miyoshi stellte extrem sehenswert beinahe sogar noch auf 2:0. Aus Sicht des Sport-Clubs ist der Rückstand kaum zu fassen. Schließlich hatten sie alles im Griff und selbst einige richtig gute Möglichkeiten. Da sie diese jedoch ungenutzt ließen, müssen sie im zweiten Durchgang jetzt einem Rückstand hinterherlaufen.

Hoffenheim Leverkusen 45. +4 Ende 1. Halbzeit

Hoffenheim Leverkusen 45. +4 Eine Ecke wird noch ausgespielt. Wirtz und Grimaldo verlieren den Ball bei der kurzen Variante fast, als Wirtz die Kugel plötzlich zum Spanier durchsteckt. Der zirkelt das Leder wunderbar aufs lange Eck, doch Akpoguma hat zwei Schritte zurückgemacht, um den Schuss für seinen Schlussmann mit dem Kopf abzuwehren!

M'gladbach Stuttgart 45. +2 Halbzeitfazit:

Von Beginn an legten die Hausherren hier die höhere Intensität an den Tag und kamen durch konsequentes Pressing zu Chancen. In einer ersten leichteren Stärkephase ging allerdings sofort der VfB in Führung - Deniz Undav staubte nach einem verdeckten Leweling-Abschluss ab. Die Fohlen ließen sich nicht verunsichern und kamen nach nur sechs Minuten per Kopfballtor von Alassane Pléa zum Ausgleich. Der Torschütze musste sofort nach der Aktion verletzungsbedingt vom Platz, doch auch der eingewechselte Nathan N'Goumou setzte gleich offensive Akzente. Stuttgart muss sich steigern, um nicht auch im dritten Saisonspiel sieglos zu bleiben.

Freiburg Bochum 45. +4 Ende 1. Halbzeit

Hoffenheim Leverkusen 45. +2 Mit viel Körpereinsatz trennt Xhaka Kramarić im Strafraum vom Ball. Ein Pfiff vom Schiedsrichter bleibt aus und so kann Leverkusen wieder kontern. Boniface stürmt los, schüttelt Drexler ab, doch scheitert dann unten rechts an Baumann!

Freiburg Bochum 45. +3 Miyoshi gelingt zum Einstand beinahe das Tor des Jahres! Im Mittelkreis landet der Ball bei dem Japaner, der einfach mal direkt abzieht. Der Flachschuss aus riesiger Distanz scheint zunächst mehrere Meter rechts neben das Tor zu gehen. Allerdings hat der Schuss so viel Effet, dass sich der Ball tatsächlich noch nach innen dreht und perfekt im unteren rechten Eck einschlagen würde. Atubolu sprintet jedoch blitzschnell zurück, springt dem Ball dynamisch hinterher und wischt ihn im letzten Moment noch vor der Linie weg.

Freiburg Bochum 45. +1 Zwei Minuten bleiben den Freiburgern noch, um den überraschenden Pausenrückstand zu verhindern.

Wolfsburg E. Frankfurt 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Wolfsburg E. Frankfurt 45. +1 Die letzten Sekunden laufen bereits und alles scheint gelaufen zu sein, bis plötzlich Kevin Trapp anzeigt, dass er Probleme hat. Nach einem Abstoß reißt er sofort den Arm hoch und zeigt an, dass etwas nicht stimmt. Der Ball wird ins Aus gespielt und somit kann der Torhüter der SGE behandelt werden.

M'gladbach Stuttgart 45. +2 Ende 1. Halbzeit

M'gladbach Stuttgart 45. +2 Durch ein Missverständnis in der Stuttgarter Hintermannschaft bekommt Gladbach noch einen Eckball zugesprochen - letztlich ist es Alexander Nübel, der die Kugel ins eigene Toraus köpft. Der Standard wird aber nicht gefährlich.

Freiburg Bochum 45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Hoffenheim Leverkusen 45. +1 Mit Hacke und Tunnel versucht sich Boniface an zwei Hoffenheimern vorbeizukämpfen. Letztlich macht Stach aber den Weg zu.

Leipzig Union Berlin 45. +1 Halbzeitfazit:

Keine Tore in Sachsen - Leipzig und Union gehen mit 0:0 in die Pause. Insbesondere in der Anfangsphase hat RB das Spiel kontrolliert und die Gäste fast gar nicht an den Ball kommen lassen. Abgesehen von ein paar Halbchancen haben die Gastgeber aus ihrem Ballbesitz nichts machen können. Erst nach einer guten halben Stunde - als sich Leipzig eine kleine Auszeit genommen hat - sind die Berliner weiter rausgerückt und haben ihrerseits etwas mehr vom Ball gehabt. Mal sehen, ob und wann in diesem Geduldsspiel Tore fallen. Bis gleich.

M'gladbach Stuttgart 45. Zwei Minuten gibt es in dieser intensiven ersten Halbzeit noch obendrauf.

Wolfsburg E. Frankfurt 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Leipzig Union Berlin 45. +1 Ende 1. Halbzeit

Wolfsburg E. Frankfurt 44. Seit dem Tor ist den Hausherren die Souveränität abhandengekommen. Während man in der ersten halben Stunde das Spiel diktierte und auch dominierte, ist es nun ein eher zäher Kick von den Wölfen. Die Pässe finden seltener den eigenen Mann und auch die Angriffsbemühungen sind nicht mehr so zielstrebig.

Leipzig Union Berlin 45. Leipzig wirft vor der Pause nochmal alles nach vorne. Haïdara schießt links vorbei. Es sieht so aus, als könne sich Union mit 0:0 in die Kabine retten.

Hoffenheim Leverkusen 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

M'gladbach Stuttgart 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Freiburg Bochum 45. Tooor für VfL Bochum, 0:1 durch Myron Boadu

Aus dem Nichts kommt der VfL zu seinem ersten Saisontor! Drewes schlägt einen Freistoß von knapp außerhalb seines Strafraums hoch und weit nach vorne. Auf der rechten Seite verlängert Broschinski in die Mitte zu Bero. Der Slowake leitet schnell weiter zu Miyoshi und der Neuzugang verlagert noch eine Station weiter nach links zu Wittek. Der heutige VfL-Kapitän haut den Ball von links in der Box einfach mal wuchtig in die Mitte. Boadu steht genau richtig, hält den Fuß rein und lenkt den Ball aus kurzer Distanz unhaltbar über die Linie.

Hoffenheim Leverkusen 44. Kurz vor der Pause bekommt Leverkusen wieder mehr Kontrolle ins Spiel. Flanken von Grimaldo und Zuspiele auf Boniface verteidigt Hoffenheim aber resolut.

Freiburg Bochum 43. Ritsu Dōan kommt von rechts im Strafraum zum Abschluss. Allerdings ist sein Versuch zu ungenau und Drewes packt im kurzen Eck sicher zu.

M'gladbach Stuttgart 43. Kevin Stöger stößt nach einem harten Einsteigen von Jeff Chabot einen Schmerzensschrei aus. In der Tat trifft Chabot alles außer den Ball. Dr. Felix Brych entscheidet nicht mal auf Foulspiel, erwischt bislang nicht seinen besten Tag.

Wolfsburg E. Frankfurt 42. Patrick Wimmer wird in den Strafraum geschickt, wo sich der Stürmer erst gegen Tuta durchsetzen kann. Bei seinem Abschlussversuch von halblinker Position und 12 Metern fliegt jedoch noch Robin Koch in den Zweikampf und blockt die Möglichkeit mit einem gestreckten Bein ab. Das sah sehr vielversprechend aus, wenn Koch nicht noch ein Bein dazwischen bekommen hätte.

Leipzig Union Berlin 43. Benjamin Henrichs zieht aus etwas mehr als 17 Metern ab und der Schuss wird zur Ecke abgewehrt. Aus diesem Standard entwickelt sich eine weitere Ecke, aber auch diese bringt nichts ein.

Freiburg Bochum 41. Koji Miyoshi, dem VfL-Neuzugang aus Birmingham, ist bei seinem ersten Einsatz sehr bemüht. Allerdings ist auch der Japaner kein Zauberer und meist in der Defensive beschäftigt.

Leipzig Union Berlin 43. Benjamin Šeško bleibt aus 19 Metern an Diogo Leite hängen.

Leipzig Union Berlin 42. Mittlerweile hat sich Leipzigs Ballbesitz bei 62 Prozent eingependelt. Das ist immer noch viel, aber immerhin hat Berlin jetzt ab und an mal das Spielgerät.

Hoffenheim Leverkusen 42. Nach feinem Dribbling bedient Wirtz im Zentrum Grimaldo, aber dessen Schuss wird geblockt.

Wolfsburg E. Frankfurt 39. Die Ballbesitzphasen von Eintracht Frankfurt werden länger. Nach einem Foul im linken Halbfeld der Wolfsburger gibt es eine Kopfballchance für Omar Marmoush. Niels Nkounkou tritt den Freistoß auf den ersten Pfosten, wo Marmoush angerauscht kommt und zum Kopfball hochgeht. Er lässt den Ball 14 Meter vor dem Tor über den Scheitel ziehen und so fliegt die Kugel in Richtung des rechten Pfostens. Dort steht jedoch Grabara und kann die Kugel festhalten.

M'gladbach Stuttgart 41. Josha Vagnoman leistet sich mit einem zu optimistischen Pass den nächsten Ballverlust. Nathan N'Goumou geht dazwischen, seine Hereingabe aus spitzem Winkel kann jedoch Anrie Chase abfangen.

Hoffenheim Leverkusen 40. Hoffenheim übt weiter Druck aus, spielt wieder beflügelt und muss weiterhin aufpassen, dass sie nicht in einen Konter laufen.

M'gladbach Stuttgart 40. Nach der Sturm- und Drangphase der Borussia hat sich das Spiel nun wieder etwas beruhigt. Die Fohlen sind aber weiterhin die aktivere Mannschaft, Stuttgart liefert bislang noch keinen überzeugenden Auftritt ab.

Leipzig Union Berlin 40. In der beginnenden Schlussphase dreht der Klub aus der Hauptstadt ein wenig auf und versucht zumindest, den Ball auch mal in den Strafraum zu bekommen. Das gelingt (noch) nicht.

Freiburg Bochum 39. Eren Dinkçi betritt das Feld und damit sind die Gastgeber wieder vollständig.

Hoffenheim Leverkusen 39. Gelbe Karte für Martin Terrier (Bayer Leverkusen)

Wofür es die Karte jetzt gibt, ist nicht zu erkennen. Jedenfalls ist sie im Zuge des Abseitstores gezückt worden.

Hoffenheim Leverkusen 39. Schon wieder verhindert eine Abseitsposition ein Tor! Diesmal lässt Hrádecký einen Schuss von Stach nach vorne prallen. Den Abstauber nimmt sich Berisha, der jedoch in der verbotenen Zone stand!

Leipzig Union Berlin 38. Beiden Mannschaften fällt kaum etwas ein und die Fans im Stadion sehen ein momentan sehr zähes Ringen. Das lässt nur auf eine bessere zweite Hälfte hoffen.

Freiburg Bochum 39. Einwechslung bei SC Freiburg: Eren Dinkçi

Freiburg Bochum 39. Auswechslung bei SC Freiburg: Merlin Röhl

Freiburg Bochum 37. Merlin Röhl humpelt vom Feld und wird anscheinend nicht weitermachen können. Eren Dinkçi macht sich bereits fertig für seinen Einsatz. Zunächst geht es für den SC aber in Unterzahl weiter.

Wolfsburg E. Frankfurt 36. Die Fehler bei den Gastgebern häufen sich. Im Spielaufbau möchte Salih Özcan auf Höhe der Mittellinie die Seite verlagern, spielt jedoch in den Rücken von Jakub Kamiński, sodass das Leder ins Seitenaus rollt. Seit dem Gegentor fehlt die Passgenauigkeit, wodurch die SGE besser in die Partie findet.

M'gladbach Stuttgart 37. Gelbe Karte für Julian Weigl (Bor. Mönchengladbach)

Für ein eher harmloses Foul holt sich Julian Weigl die zweite Verwarnung dieser Partie ab.

M'gladbach Stuttgart 36. Tim Kleindienst stellt auch heute wieder unter der Beweis, dass er in Mönchengladbach keinerlei Eingewöhnungszeit braucht. Der eigentliche Stoßstürmer taucht auf allen Seiten auf und ist an fast jeder Offensivaktion beteiligt.

Hoffenheim Leverkusen 37. Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:2 durch Mërgim Berisha

Erst der Pfosten, diesmal klappt es! Von links fliegt die Flanke von Kramarić fast schon in den Rücken von Berisha. Aber mit dem langen Bein und perfektem ersten Kontakt zieht er die Kugel vor sich und kann dann frei vor Hrádecký vollenden!

Leipzig Union Berlin 36. Eieiei! Benedict Hollerbach schießt sich links auf dem Flügel selbst an und lässt eine womöglich gute Konterchance liegen. Zuvor haben die Leverkusen-Bezwinger für Unruhe gesorgt, sodass Péter Gulácsi weit rausgekommen ist und durch einen zu unüberlegten Pass eben beinahe den Konter eingeleitet hätte.

Wolfsburg E. Frankfurt 33. Das Ergebnis lässt keine Rückschlüsse auf den Spielverlauf zu. Wolfsburg war 30 Minuten das spielbestimmende Team, ehe ein schneller Konter zur Führung der Gäste führte. Nun läuft der VfL einem Rückstand hinterher, obwohl man über 60 Prozent Ballbesitz hat und bisher auch deutlich gefährlichere Situationen kreiert hat.

Hoffenheim Leverkusen 35. Gelbe Karte für Alexander Prass (1899 Hoffenheim)

Im Umschaltmoment der Leverkusener läuft Prass Tella in die Hacken. Dafür sieht er Gelb.

M'gladbach Stuttgart 34. Gerardo Seoane stellt aufgrund der verletzungsbedingten Auswechslung von Alassane Pléa ein wenig um. Kevin Stöger spielt nun auf der Zehn, während der eingewechselte Nathan N'Goumou über den linken Flügel kommt.

Freiburg Bochum 35. Merlin Röhl sitzt auf der Mittellinie, fasst sich an das linke Sprunggelenk und muss behandelt werden.

Leipzig Union Berlin 35. David Raum zeigt seinen Kollegen an, dass der Ball rausgeschoben werden soll. Momentan schieben die Leipziger das Spielgerät kurz hinter dem Mittekreis von A nach B.

Hoffenheim Leverkusen 35. Auch Grillitsch gibt einen Schuss aus zweiter Reihe ab, der ebenfalls am Tor vorbeisegelt.

M'gladbach Stuttgart 32. Eine gute halbe Stunde ist rum, mittlerweile hat sich hier ein richtig tolles Bundesliga-Spiel entwickelt.

Hoffenheim Leverkusen 34. Wenn jetzt die ersten Fans von 1899 bereits verzagen, sollen diese bitte an die ersten beiden Spieltage denken. Leverkusen führte jeweils 2:0, nur um es dann nochmal spannend zu machen.

Freiburg Bochum 32. Peter Zeidler ist in seiner Coaching-Zone extrem aktiv. Der 62-Jährige dürfte mit der Defensivleistung seines Teams zufrieden sein. In der Offensive, die nach drei torlosen Pflichtspielen das große Problem ist, bleibt der VfL aber weitestgehend blass.

Hoffenheim Leverkusen 33. Mit einem Distanzschuss will Geiger die Hoffenheimer wieder anmelden. Der rutscht ihm komplett über den Spann und fliegt weit rechts hinaus.

M'gladbach Stuttgart 31. Die Fohlen machen nun ordentlich Dampf, kommen durch den eingewechselten Nathan N'Goumou nach Eckball auch noch zu einer vielversprechenden Kopfballchance. Da wirkt es ein wenig verwunderlich, dass Gerardo Seoane seine Schützlinge zu mehr Ruhe ermahnt.

Leipzig Union Berlin 32. Union Berlin verzeichnet mal eine etwas längere Ballbesitzphase, kann jedoch nichts Richtiges bewirken. Allmählich nehmen kleinere Fouls auf dem Platz zu, doch der Schiri hat alles unter Kontrolle und behält seine Linie bei.

Freiburg Bochum 29. Im Gegensatz zu den ersten beiden Spieltagen sind die Freiburger heute gefragt das Spiel zu machen. Gegen Stuttgart und Bayern lauerten die Breisgauer noch vermehrt auf Konter oder Umschaltsituationen nach hohen Ballgewinnen. Solche Aktionen bieten sich ihnen heute nur selten.

Leipzig Union Berlin 30. In der ersten halben Stunde geht der Plan der Hauptstädter auf. Hinten lassen sie wehr wenig zu, allerdings klappt es mit den angestrebten Kontern noch nicht. Leipzig ist bemüht, zeigt sich hier und da aber zu unkreativ und auch zu ungenau.

M'gladbach Stuttgart 29. Das ist bitter! Alassane Pléa rauscht bei seinem Kopfball zum Torerfolg in hinein und deutet sofort an, dass es für ihn nicht weitergeht.

Wolfsburg E. Frankfurt 30. Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:1 durch Omar Marmoush

Marmoush stellt den Spielverlauf völlig auf den Kopf! In der Vorwärtsbewegung verliert Wolfsburg den Ball und dann geht es ganz schnell. Links wird Hugo Ekitike auf die Reise geschickt und hat viel grüne Wiese vor sich. Nachdem der Franzose in den Strafraum eingedrungen ist, legt er das Leder quer auf Marmoush, der in der Mitte mitgelaufen ist. Dieser schließt nicht sofort ab, sondern springt mit dem Ball am Fuß über den herausgeeilten Grabara hinüber und schiebt anschließend sicher ein. Zesiger versuchte noch zu klären, hatte aber gegen den ballsicheren Marmoush keine Chance.

M'gladbach Stuttgart 29. Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Nathan N'Goumou

M'gladbach Stuttgart 29. Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Alassane Pléa

Wolfsburg E. Frankfurt 28. Die Spielanteile liegen weiterhin auf Seiten der Gastgeber. Noch immer haben die Wölfe 62 Prozent Ballbesitz, allerdings ist die Partie deutlich zerfahrener als zuvor. Immer wieder gibt es Fouls, die den Spielfluss unterbrechen. Dies führt dazu, dass Wolfsburg etwas an Schwung verloren hat.

Hoffenheim Leverkusen 30. Tooor für Bayer Leverkusen, 0:2 durch Victor Boniface

Jetzt hat er seinen Treffer! Wieder ist es abseitsverdächtig! Aus dem Stand spielt Xhaka den Ball auf Boniface, der im Rücken des Gegenspielers startet und dann direkt aufs Tor zieht. Mit einem angetäuschten Schuss lässt er Alexander Prass noch ins Leere rutschen, ehe er wuchtig an Baumann vorbei ins Glück schießt!

Hoffenheim Leverkusen 29. Beim anschließenden Eckball setzt sich wieder Boniface durch, köpft allerdings knapp links vorbei!

Hoffenheim Leverkusen 28. Jetzt ist Bayer 04 wieder in der Offensive, wobei sie sich nicht hetzen lassen. In aller Ruhe zirkuliert der Ball, als plötzlich das Tempo zwischen Terrier und Wirtz erhöht wird. Der Franzose flankt den Ball auf Boniface, dessen Aufsetzer Baumann gerade so zur Ecke kratzen kann!

Freiburg Bochum 26. Der Sport-Club ist hier das klar überlegene Team. Bochum probiert viel, aber ist eigentlich nur noch mit der Defensivarbeit beschäftigt, da die Gäste den Ball auf dem Weg nach vorne einfach immer wieder viel zu schnell verlieren.

Leipzig Union Berlin 28. Xavi Simons versucht es auf der linken Außenbahn mit einem Tänzchen und leitet zentral vor den Sechzehner weiter, wo Kampl den nächsten Übersteiger auspackt. Dann bedient er Amadou Haïdara, der das Leder aus mehr als 22 Metern in die oberen Stadionränge donnert.

M'gladbach Stuttgart 27. Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:1 durch Alassane Pléa

Die Borussia bleibt am Drücker und gleicht aus! Tim Kleindienst leitet die Szene ein. Einen missglückten Klärungsversuch von Josha Vagnoman köpft Kevin Stöger auf die linke Strafraumseite zum völlig blanken Alassane Pléa, der ebenfalls per Kopf zur Stelle ist und einnickt! Anrie Chase hebt dabei das Abseits auf.

M'gladbach Stuttgart 26. Und auch jetzt schnuppert Gladbach schon am Ausgleich! Tim Kleindienst nimmt auf links Fahrt auf und prüft Alexander Nübel. Auch er kann wie zuvor Omlin beim Tor nur nach vorne abwehren, pariert aber auch den Versuch von Alassane Pléa!

Leipzig Union Berlin 26. Gelbe Karte für László Bénes (1. FC Union Berlin)

Klare Sache. Er kommt zu spät und sieht für das ohnehin überharte Einsteigen gegen Kevin Kampl die erste Verwarnung des Spiels.

Freiburg Bochum 23. Im Anschluss an die Röhl-Chance bleiben die Breisgauer dran und kommen durch Ritsu Dōan gleich zweimal zum Abschluss. Patrick Drewes ist beide Male aber wieder auf dem Posten und wehrt sicher ab.

M'gladbach Stuttgart 25. Man muss allerdings auch anmerken: Stuttgart war an den ersten beiden Spieltagen eines von vier Teams, das in beiden Spielen in Führung ging. Als einzige Mannschaft verspielte man die beiden Führungen allerdings im weiteren Spielverlauf.

Wolfsburg E. Frankfurt 25. Gelbe Karte für Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt)

Frankfurt verliert den Ball in der Vorwärtsbewegung im Mittelfeld. Skhiri versucht gegen Maximilian Arnold, die Situation zu klären, allerdings trifft er nur den Gegenspieler. Deshalb entscheidet Osmers auf Foul und gibt die Gelbe Karte.

Hoffenheim Leverkusen 25. Hoffenheim geht großes Risiko, indem sie ihren gewohnten Ball spielen möchten. Bei jedem Ansatz einer Unsicherheit deutet die Werkself bereits an, dass sie mit allen Mann in den Konter gehen würden. Bisher kann die TSG das verhindern.

Leipzig Union Berlin 25. Verrückte Zahl: Während Union Berlin 28 Sekunden benötigt, um den Ball wieder zurückzuerobern, sind es bei den Sachsen gerade einmal 8,5 Sekunden. Bisher kommt Leipzig auf satte 72 Prozent Ballbesitz.

Freiburg Bochum 21. Ein Konter sorgt für die erste Großchance! Rosenfelder fängt den Ball knapp vor dem eigenen Strafraum stark ab und macht sich anschließend mit großen Schritten auf den Weg nach vorne. Der Innenverteidiger steckt knapp vor dem gegnerischen Sechzehner dann perfekt links in die Gasse für Röhl durch. Der 22-Jährige scheitert unter Bedrängnis mit seinem Versuch aus vollem Lauf aber am klasse reagierenden Drewes.

Wolfsburg E. Frankfurt 22. Nach einem starken Flankenwechsel ist es Jakub Kamiński, der das Leder stark mitnimmt. Im linken Bereich des Strafraums möchte er flach in die Mitte hineingeben, jedoch findet er nur die Füße von Koch. Nachdem der VfL den Ball zurückerobert hat, schlägt Kamiński eine Flanke von links auf den zweiten Pfosten. Rund zwölf Meter vor dem Tor gewinnt Patrick Wimmer das Kopfballduell und setzt die Möglichkeit rund einen Meter am linken Pfosten vorbei.

Hoffenheim Leverkusen 23. Hinten muss Hincapié eine flache Flanke klären.

M'gladbach Stuttgart 23. Der Führungstreffer scheint den amtierenden deutschen Vizemeister wachgerüttelt zu haben. Die Schwaben legen nun eine verbesserte Körpersprache an den Tag und sind weiter giftig.

Leipzig Union Berlin 23. Inzwischen attackiert Union Mann gegen Mann und schiebt zumindest mit drei, vier Spielern bis über die Mittellinie hinaus. Dadurch gerät RB etwas früher unter Druck, lässt sich bislang aber auch noch nicht beeindrucken. Die Eisernen spielen hier auch eher ein noch defensiveres 3-4-2-1.

Hoffenheim Leverkusen 22. Für den Moment verlagert sich Leverkusen aufs Kontern. Obwohl die TSG schon mehrere gefährliche Aktionen hatten, sind sie bisher nicht durchs Ballbesitzspiel aufgefallen.

Wolfsburg E. Frankfurt 21. Die Hälfte der ersten Halbzeit ist nahezu vorüber und der VfL Wolfsburg bestimmt das Spiel. Die Gastgeber haben einen Ballbesitz von 67 Prozent und zwei Torschüsse. Die SGE hat noch keinen Versuch aufs Tor gebracht.

Freiburg Bochum 20. Bochum macht das in der Defensivarbeit wirklich ordentlich. Im neuen System machen sie die Räume eng, finden gut in die Zweikämpfe und rücken bei jeder Möglichkeit weit hinten heraus. Dadurch machen sie den Hausherren das Leben durchaus schwer.

Leipzig Union Berlin 21. Langsam aber sicher wird es ungemütlich im Berliner Strafraum. In dieser Szene bricht Loïs Openda rechts durch, lässt drei Mann stehen und prüft Frederik Rønnow aus mittlerer Distanz. Doch letztlich ist der Abschluss zu unplatziert und auch nicht hart genug gewesen.

M'gladbach Stuttgart 21. Tooor für VfB Stuttgart, 0:1 durch Deniz Undav

Stuttgart zeigte in den letzten Minuten eine Steigerung, die Führung kommt dennoch ein wenig aus dem Nichts. Jamie Leweling gibt gegen die Laufrichtung von Jonas Omlin einen verdeckten Flachschuss auf das linke Eck ab. Jonas Omlin wehrt nur nach vorne ab, wo Deniz Undav am schnellsten reagiert und mit einem Wuchtschuss abstaubt!

Hoffenheim Leverkusen 19. Knappe zwei Minuten hat's bis zur Entscheidung aufs Tor gedauert. Den Jubel hat vor allem Xhaka genutzt, um seinem Team neue taktische Anweisungen zu geben.

Wolfsburg E. Frankfurt 18. Tiago Tomás nimmt auf der linken Seite Tempo auf und zieht an der Strafraumkante in Richtung Mitte. Mit rechts sucht er aus halbrechter Position den Abschluss. Sein Schuss ist weder hart noch sehr platziert, sodass Trapp das Leder ohne Probleme fangen kann. Da war mehr drin. Dennoch ein weiterer Annäherungsversuch der Gastgeber.

M'gladbach Stuttgart 19. In den letzten Minuten findet der VfB etwas besser in die Begegnung. Was auch daran liegt, dass die Schwaben im Pressing mehr Mut zeigen.

Freiburg Bochum 17. Wieder wird es bei einem Eckstoß interessant. Erstmals bringt Grifo den Ball von der linken Fahne mit Schnitt zum Tor herein. Am ersten Pfosten verlängert Kübler per Kopf. Dadurch landet die Kugel am langen Pfosten wo sich Boadu und Drewes nicht ganz einig sind. Trotzdem gelingt es ihnen den Ball irgendwie noch vor dem lauernden Adamu zu klären.

Leipzig Union Berlin 19. Nicht schlecht von Kevin Kampl. Nach einem nicht unbedingt notwendigen Übersteiger zieht der gebürtige Rechtsfuß mit links ab und schießt aus 19 Metern drüber.

Hoffenheim Leverkusen 17. Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Martin Terrier

Der Treffer zählt! Beflügelt von den jüngsten Angriffen sind die Kraichgauer zu weit aufgerückt. So können Boniface und Terrier hinter die letzte Kette geschickt werden. Frei vor Baumann legt Boniface uneigennützig ab und Terrier drückt das Leder zu seinem ersten Bundesliga-Treffer über die Linie!

M'gladbach Stuttgart 17. Die Partie wird ruppiger. Alassane Pléa lässt gegen Atakan Karazor das Bein stehen und hätte sich über die zweite Gelbe Karte dieser Partie nicht beschweren dürfen.

Wolfsburg E. Frankfurt 16. Kilian Fischer liegt in der Nähe des gegnerischen Strafraums auf dem Boden und hält sich den Fuß. Maximilian Arnold tritt auf den Ball und bewegt Schiedsrichter Osmers dazu, die Partie zu unterbrechen. Nach einer kurzen Behandlungspause geht es jedoch weiter.

Leipzig Union Berlin 17. ...der Standard wird zur Ecke geklärt. Diese Kurzvariante von links generiert keine Gefahr. Zwar kann Leipzig den zweiten Ball behaupten und nochmal flanken, muss dann aber zurück zur Mittellinie spielen und erneut aufbauen.

Hoffenheim Leverkusen 17. Im Gegenzug erzielt Terrier das 0:1! Das Ding wird aber erstmal wegen Abseits zurückgepfiffen, nachdem Boniface vermeintlich zu früh gestartet war.

Leipzig Union Berlin 17. Freistoß für RB aus halblinken 25 Metern...

Hoffenheim Leverkusen 16. Da wackelt der Pfosten! Hoffenheim ist jetzt richtig drin! Eine Flanke kann Tah zunächst noch blocken, allerdings bleiben die Sinsheimer in der Aktion. Kramarić chippt die Kugel auf den Kopf von Berisha, dessen Kopfball nur ein, zwei Meter weit an den Pfosten springt. Sofort pfeift Schlager jedoch ab, denn Berisha hatte den Arm im Nacken von Gegenspieler Tella.

Freiburg Bochum 15. Freiburg übernimmt hier mehr und mehr die Kontrolle und drängt den VfL hinten rein. Aus dem Positionsspiel heraus finden die Breisgauer aber noch keine Lücken.

Leipzig Union Berlin 15. Unions Fans machen in der Fremde mächtig Alarm und peitschen ihren Klub lautstark nach vorne. Das sollte doch eigentlich Kräfte freisetzen...

M'gladbach Stuttgart 15. Jonas Omlin leitet mit einem schlampigen Pass die erste Chance für den VfB ein! Josha Vagnoman steckt über rechts zu Deniz Undav durch, der im Eins-gegen-Eins gegen den herauseilenden Schweizer Keeper das Nachsehen hat.

Wolfsburg E. Frankfurt 14. Dino Toppmöller scheint noch nicht wirklich zufrieden zu sein mit der Leistung seines Teams. Bisher steht die SGE sehr tief und agiert mit einer Fünferkette. Aus dieser Formation heraus haben die Gäste noch Schwierigkeiten, konstant in die gegnerische Hälfte zu kommen. Allerdings lassen die Adlerträger auch nur wenig zu.

Hoffenheim Leverkusen 15. Die Hausherren bleiben dran und ziehen in Person von Andrej Kramarić gefährlich ab. Zu seinem Pech steht aber Berisha im Weg. Der Schuss ist geblockt und dazu ertönt der Abseitspfiff von Schlager.

Hoffenheim Leverkusen 14. Der nächste Abschluss geht ebenfalls an Hoffenheim. Beim Distanzschuss trifft Stach den Ball aber nicht richtig, wodurch er ungefährlich in die Hände des Torwarts kullert.

Freiburg Bochum 13. Wieder eine Ecke für die Heimelf und wieder macht es Grifo. Dieses Mal findet der Italiener den aus dem Rückraum durchstartenden Dōan fast am Elfmeterpunkt. Der 26-Jährige setzt den Kopfball aber ein gutes Stück links neben den Kasten.

Hoffenheim Leverkusen 13. Zum zweiten Mal schaltet die TSG schnell um. Bülter zieht an Tah vorbei, doch scheitert dann aus spitzem Winkel an Hrádecký. Im Zentrum ärgert sich Berisha, weil er übersehen wurde.

M'gladbach Stuttgart 14. Gelbe Karte für Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)

Die Gastgeber könnten mal umschalten, doch Josha Vagnoman unterbindet den Angriff mit einem heftigen taktischen Einsteigen.

M'gladbach Stuttgart 14. Eine knappe Viertelstunde ist gespielt, klare Torchancen sind bis auf den eher harmlosen Abschluss von Tim Kleindienst noch Mangelware.

Leipzig Union Berlin 13. Loïs Openda! Die 17 der Gastgeber erläuft einen Ball und zieht von der rechten Kante des Sechzehners einfach mal ab. Durchaus knapp rauscht die Murmel am kurzen Pfosten vorbei.

Freiburg Bochum 11. Die erste Ecke für den SC bringt Vincenzo Grifo von der rechten Seite mit Effet vom Tor weg in die Mitte. Die Bochumer passen gut auf und köpfen den Ball prompt aus der Gefahrenzone. Ein Konter entsteht aber nicht, weil Ritsu Dōan bei seinem 100. Bundesliga-Einsatz gut aufpasst.

Wolfsburg E. Frankfurt 12. Rasmus Kristensen muss im eigenen Strafraum ins Laufduell gegen Ridle Baku, das er jedoch nur zur Ecke klären kann. Diese Standardsituation bringt jedoch keine Gefahr, da Cédric Zesiger am ersten Pfosten das Kopfballduell verliert.

Leipzig Union Berlin 12. Leipzig schiebt wirklich an und steht mit allen Spielern in der gegnerischen Hälfte. Union geht aber ca. 30 Meter vor dem eigenen Kasten intensiv drauf und macht die Räume sehr eng.

M'gladbach Stuttgart 11. Bei Stuttgarter Ballbesitz presst Gladbach sehr aggressiv. Selbst Innenverteidiger Ko Itakura befindet sich weit jenseits der Mittellinie, bekommt aber das Offensivfoul gepfiffen.

Leipzig Union Berlin 11. Kein Foul! Und das hat der Unparteiische vollkommen richtig gesehen. Halblinks vor dem Sechzehner hat sich Xavi Simons nach einem normalen, sogar eher leichten, Kontakt mit Janik Haberer zu schnell fallen lassen.

Wolfsburg E. Frankfurt 10. Bisher hat der VfL mehr vom Spiel. Sowohl der Ballbesitz als auch die Angriffsaktionen der Hausherren waren bisher zielstrebiger als die Bemühungen der Gäste. Dennoch sind beide Mannschaften eher darauf bedacht, keinen Fehler zu begehen.

Hoffenheim Leverkusen 11. Leverkusen legt sich den Gegner zurecht, bis Tella sich den Ball im Dribbling zu weit vorlegt. Deshalb geht's mit einem Abstoß weiter.

Wolfsburg E. Frankfurt 7. Nach einem Einwurf auf der rechten Seite wird Patrick Wimmer auf die Grundlinie geschickt. Der Stürmer möchte die Kugel in die Mitte bringen, jedoch wird sein Versuch von Robin Koch zur Ecke geklärt. Jakub Kamiński bringt die Pillea auf den ersten Pfosten, wo das Leder auf den zweiten Pfosten verlängert wird. Dort steht Patrick Wimmer völlig frei und köpft die Murmel aus wenigen Metern deutlich rechts am Tor vorbei. Ein vermeintliches Tor wäre mindestens überprüft worden, da der Stürmer doch sehr abseitsverdächtig unterwegs war.

Freiburg Bochum 8. Bochum setzt den Sport-Club immer wieder ganz früh unter Druck. Dadurch erzwingen sie dieses Mal sogar einen zu ungenauen Befreiungsschlag von Noah Atubolu.

M'gladbach Stuttgart 9. Stuttgart verfügt über eine erste längere Ballbesitzphase. Der öffnende Pass von Angelo Stiller wird aber abgefangen.

Leipzig Union Berlin 8. Weiterhin lässt RB Ball und Gegner laufen. Wann trauen sich die Mannen aus Köpenick zum ersten Mal raus? Selten kommen die Roten Mal auf die Höhe der Mittellinie.

Hoffenheim Leverkusen 8. Auf der anderen Seite landet eine abgefälschte Flanke auf dem Kopf von Tapsoba. Sein Versuch fliegt im hohen Bogen übers Tor hinweg.

Freiburg Bochum 7. Zeidler schickt sein Team heute erstmals im 4-3-3 auf den Rasen. Dabei übernimmt Sissoko die Sechs. Davor agieren Bero und de Wit auf den Achterpositionen. Über den linken Flügel soll Miyoshi für Gefahr sorgen, über rechts Broschinski und Boadu stürmt ganz vorne drin.

Hoffenheim Leverkusen 7. Über links wagen sich die Kraichgauer mal wieder nach vorne. Prass versucht in die Mitte zu flanken, wobei Tella ihn abfälscht. Kurz vor der Grundlinie schnappt sich Hrádecký den Ball, um einen Eckstoß zu verhindern.

M'gladbach Stuttgart 7. Der anschließende Eckball bringt keinen Ertrag. Dennoch, die Elf vom Niederrhein ist in der Anfangsphase die deutlich aktivere Mannschaft.

M'gladbach Stuttgart 6. Da ist der erste Abschluss für die Fohlen! Ein etwas missratener Abschlag von Alexander Nübel wird von einem Gladbacher wieder in die Gegenrichtung gegrätscht. Tim Kleindienst kommt aus halblinker Position zum Abschluss und zwingt Nübel zum Hechtsprung ins Eck!

Hoffenheim Leverkusen 6. Missverständnis bei Tella, der den Ball an Boniface vorbei zu Baumann spielt. Übrigens feiert der Torhüter heute sein 464. Bundesliga-Spiel. Damit zieht er mit Amtskollegen Toni Schumacher gleich.

Wolfsburg E. Frankfurt 5. Nun kommen auch die Gäste erstmals an den Sechzehner der Gastgeber. Über rechts wird Omar Marmoush geschickt, der kurz verzögert und einen Gegenspieler aussteigen lässt. Danach packt die Verteidigung jedoch zu und klärt die Situation über Kamil Grabara.

Leipzig Union Berlin 6. Ex-Leipziger Rani Khedira geht zu beherzt zur Sache und bekommt zu Recht das Foul gegen sich gepfiffen. Rani Khedira spielte von 2014 bis 2017 bei RB Leipzig und stieg mit den Sachsen 2016 in die Bundesliga auf.

Leipzig Union Berlin 5. Allzu viel passiert hier nicht. Leipzig hält das Heft des Handelns in der Hand und lässt die Kugel ganz gut laufen. Berlin steht kompakt und wartet auf seine erste Gelegenheit.

Hoffenheim Leverkusen 5. Der Meister baut bereits großen Druck auf. Nach dem ersten Ballverlust in Folge des Anstoßes ist Hoffenheim nicht mehr in die gegnerische Hälfte gekommen.

Freiburg Bochum 4. Beide Teams legen hier schwungvoll los und suchen ihr Glück in der Offensive. Das ist ein durchaus vielversprechender Start.

Wolfsburg E. Frankfurt 3. Die Hausherren sind um Spielkontrolle bemüht und suchen, sobald sie das Mittelfeld überspielt haben, den schnellen Weg nach vorne. Bisher bleiben sie jedoch noch an den Verteidigern der SGE hängen. Dennoch liegen die Spielanteile deutlich bei den Wölfen.

Hoffenheim Leverkusen 3. ... Den anschließenden Eckstoß schlägt erneut Wirtz in den Pulk, wobei er flach auf den ersten Pfosten spielt, sodass Grimaldo die Ablage vors Tor flanken kann. Im Zentrum herrscht große Verwirrung, ehe der Ball rechts hinaus zu Terrier springt. Der zieht kurzerhand ab und trifft das Außennetz.

M'gladbach Stuttgart 3. Gladbach geht früh drauf und setzt die Gäste unter Druck. Ein erster Steckpass auf Tim Kleindienst wird gerade noch vom jungen Anrie Chase abgegrätscht, dem auch nach seinen Patzern gegen Mainz heute wieder vertraut wird.

Wolfsburg E. Frankfurt 1. Nach wenigen Sekunden gibt es bereits den ersten Abschluss der Wölfe. Nach 20 Sekunden versucht es Mattias Svanberg aus der Distanz. Der unpräzise Abschluss fliegt direkt in die Arme von Kevin Trapp.

Leipzig Union Berlin 2. Erster kleinerer Vorstoß der Hausherren. David Raum spielt den Ball halbhoch in die Gefahrenzone, aber Frederik Rønnow passt auf und fischt das Leder weg.

Hoffenheim Leverkusen 3. Im rechten Halbfeld holt die Werkself einen Freistoß heraus. Wirtz hebt die Kugel an den Fünfer, wo Akpoguma zur Ecke klärt...

M'gladbach Stuttgart 1. Dr. Felix Brych pfeift die Begegnung an! Beide Mannschaften sind sehr gut voneinander zu unterscheiden: Gladbach tritt in weißen Leibchen mit grünen Akzenten an, Stuttgart hat sich den dunklen Auswärtsdress übergestreift.

Hoffenheim Leverkusen 1. Und auf einmal ist Wirtz frei vor Baumann! Einen springenden Ball köpft Drexler zu kurz zurück zum Schlussmann. Wirtz will dazwischenspritzen, aber im letzten Moment grätscht der routinierte Baumann die Kugel weg!

Leipzig Union Berlin 1. Los geht es mit Anstoß RB. Schiedsrichter der Partie ist Sven Jablonski. An den Seitenlinien assistieren ihm Sascha Thielert und Eduard Beitinger. Dr. Florian Exner ist Vierter Offizieller. Katrin Rafalski und Guido Kleve sitzen im Videokeller.

Hoffenheim Leverkusen 1. Bülter wird direkt mal tief gesucht, erreicht das Zuspiel aber nicht, weshalb Hrádecký den Ball aufnehmen kann.

Wolfsburg E. Frankfurt 1. Die Hausherren stoßen an und spielen heute wie üblich in ihren grünen Trikots. Die Gäste sind im ungewohnten Orange unterwegs.

Wolfsburg E. Frankfurt 1. Spielbeginn

Hoffenheim Leverkusen 1. Die Kugel rollt in Sinsheim. Die TSG stößt an und ab geht die wilde Fahrt!

Hoffenheim Leverkusen 1. Spielbeginn

Freiburg Bochum 1. Los geht's! Die komplett in Blau spielenden Gäste stoßen an. Freiburg hält in Rot dagegen.

Leipzig Union Berlin 1. Spielbeginn

M'gladbach Stuttgart 1. Spielbeginn

Freiburg Bochum 1. Spielbeginn

Wolfsburg E. Frankfurt Die Spieler laufen ein und begrüßen die Fans vor Ort. Somit kann es zeitnah losgehen.

Hoffenheim Leverkusen Wirklich sieht die PreZero Arena trotz des meisterlichen Gastes nicht aus. Dennoch werden beide Teams warm empfangen, als sie aufs Feld treten. Es dauert nicht mehr lange!

M'gladbach Stuttgart Auch in Mönchengladbach hat der Herbst Einzug gehalten. Bei Temperaturen um die 17 Grad Celsius scheint aber die Sonne. Die Stimmung auf den Rängen ist natürlich fantastisch, was auch mit dem Geburtstag von Günter Netzer zusammenhängt.

Freiburg Bochum Für die Freiburger ist Bochum der aktuelle Lieblingsgegner. Gegen kein anderes Team konnten sie die vergangenen fünf Ligaspiele in Folge für sich entscheiden. In der Vorsaison hieß es am Ende beide Male 2:1 für die Breisgauer.

Hoffenheim Leverkusen Daniel Schlager feiert heute sein Saisondebüt, durfte in der Vergangenheit aber schon 75 Spiele in der Bundesliga leiten. Heute unterstützen ihn die Linienassistenten Sven Waschitzki-Günther und Arno Blos.

Leipzig Union Berlin In rund zehn Minuten geht es auf dem Rasen zur Sache. Freuen wir uns auf eine intensive Begegnung. Viel Spaß!

Freiburg Bochum Gleich zwei personelle Veränderungen und gleichzeitig Startelf-Premieren gibt es beim VfL Bochum. Myron Boadu und Koji Miyoshi, für den es sogar das Debüt in der Bundesliga ist, beginnen anstelle von Philipp Hofmann und Anthony Losilla.

M'gladbach Stuttgart Gerardo Seoane gab vor dem Spiel ebenfalls die Marschroute vor: "Wir müssen über eine gute Kompaktheit ins Spiel kommen und Fehler zu provozieren. Wichtig ist aber, dass wir unsere eigenen Ansätze auf den Platz bringen. Wir haben Selbstvertrauen nach den ersten drei Spielen, aber wir wissen auch, dass wir viel Energie brauchen". Man wolle zudem Vereinslegende Günter Netzer beschenken, der heute seinen 80. Geburtstag feiert.

Wolfsburg E. Frankfurt Seit nunmehr fünf Spielen wartet Eintracht Frankfurt auf einen Erfolg gegen den VfL Wolfsburg. Der letzte Sieg der SGE stammt vom 10.04.2021, bei dem man mit 4:3 gegen die Wölfe gewinnen konnte. Von den Torschützen Daichi Kamada, Luka Jović, Andre Silva und Erik Durm ist keiner mehr für die Adlerträger aktiv. Der letzte Auswärtssieg liegt sogar ein weiteres Jahr zurück. Am 30.05.2020 gewann Frankfurt letztmals mit 2:1 in Wolfsburg. Seit dem letzten Sieg gab es drei Siege für den VfL und zwei Unentschieden. Wenn man der Statistik Vertrauen schenken darf, wird die Partie nicht torlos enden. Die letzte Begegnung zwischen den beiden Teams ohne Tor stammt vom 19.08.2006.

Freiburg Bochum Bei den Freiburgern gibt es im Vergleich zur Pleite gegen den FC Bayern München nur einen Wechsel. Noah Atubolu kehrt nach überstandener Blinddarm-OP zwischen die Pfosten zurück. Damit erhält der junge Max Rosenfelder weiterhin den Vorzug vor dem wiedergenesenen Matthias Ginter.

Leipzig Union Berlin Nach fünf 2:1-Siegen Unions in Serie, gewann RB Leipzig beide Duelle in der letzten Saison (3:0, 2:0). Die Hausherren sind durch den Sieg gegen Leverkusen das Bundesligateam, das am längsten ungeschlagen ist (seit 13 Spielen). Während Leipzig auf die Fernschüsse der Mannen aus Köpenick aufpassen muss, sollte Union vor allem Benjamin Šeško im Auge haben. Der traf gegen die Berliner in der Vorsaison bei nur 105 Einsatzminuten gleich drei Mal!

Hoffenheim Leverkusen In den ersten Jahren war Hoffenheim eine Art Lieblingsgegner der Werkself. Erst im 12. Aufeinandertreffen gelang der TSG der erste Sieg, womit sie eine kleine statistische Aufholjagd einleitete. Allerdings hat Leverkusen inzwischen wieder vier der letzten fünf Duelle für sich entschieden. Der Meister ist also auch mit Blick auf die Historie der Favorit.

Hoffenheim Leverkusen Im Feld wechselt Xabi Alonso ebenfalls zweifach. Da kommen Nathan Tella und Robert Andrich für Jeremie Frimpong und Aleix García ins Spiel. Außerdem darf Lukáš Hrádecký wieder im Tor starten, nachdem er im Top-Spiel gegen Leipzig gefehlt hatte. Weil er bereits gegen Atalanta Bergamo fehlte, ist der Finne also streng genommen noch seit über einem Jahr ungeschlagen. Dafür sitzt Matěj Kovář erstmal auf der Bank.

M'gladbach Stuttgart Doch gelingt es dem VfB, trotz des anstehenden Highlights in Madrid die Konzentration hochzuhalten? Auch dazu hat der Stuttgarter Coach eine klare Meinung: "Das ist der einzige wirklich sinnvolle Weg, anstatt jetzt hochtrabend zu sagen: 'Auf keinen Fall bitte an Dienstag denken.' Das ist ja wie der pinke Elefant, an den man nicht denken darf."

Leipzig Union Berlin "Leipzig hat eine Mannschaft, die vor Selbstvertrauen strotzt. Sie sind seit 15 Pflichtspielen ungeschlagen. Sie haben eine große Qualität, sind individuell sehr gut aufgestellt. Wir müssen die gesamte Palette mitbringen, um dagegenzuhalten", so Svensson-Vertreter Keyhanfar.

M'gladbach Stuttgart In Mönchengladbach hofft man nach dem Auswärtserfolg in Bochum darauf, zum ersten Mal seit 2022 unter Adi Hütter wieder zwei Siege in Folge einzufahren. Sebastian Hoeneß hat aber natürlich etwas dagegen: "Sie wollen nach dem Start sicher zuhause nachlegen. Wir wollen versuchen, die Aufbruchstimmung zu stoppen."

Hoffenheim Leverkusen Auf zwei Positionen wechselt Pellegrino Matarazzo im Vergleich zur Niederlage in Frankfurt. Grischa Prömel fällt leider langfristig mit einem Kreuzbandriss aus. Deshalb darf Dennis Geiger in der Startelf bleiben, während Florian Grillitsch das Team auffüllt. Außerdem fehlt ausgerechnet Ex-Leverkusener Adam Hložek mit Oberschenkelproblemen im Aufgebot der Kraichgauer. Ihn ersetzt Mërgim Berisha bei seinem ersten Startelfeinsatz nach auskuriertem Kreuzbandriss.

Leipzig Union Berlin Im Vorfeld der Begegnung warnte Marco Rose durchaus eindringlich vor dem Gegner aus der Hauptstadt: "Unter Bo Svensson, da haben wir gegen Mainz Erfahrung sammeln können, sind Mannschaften sehr gut organisiert. Du musst dir Räume und jede Torchance dir hart erarbeiten. Wir müssen auf Umschaltsituationen und Standards aufpassen. Sie spielen mutigen Fußball. Union Berlin war gut organisiert in einer Grundordnung, die sie bereits kennen, mit der Dreierkette in der Abwehr. Sie wirken stabil und eingespielt."

Wolfsburg E. Frankfurt Um den zweiten Saisonsieg einzufahren, nimmt Ralph Hasenhüttl in seiner 4-1-3-1-Formation lediglich einen Wechsel vor. Lovro Majer, der sich in der Partie gegen Holstein Kiel verletzte, wird durch Salih Özcan ersetzt. Dieser nimmt den Platz im defensiven Mittelfeld von Maximilian Arnold ein, der heute etwas offensiver agieren wird und im zentralen Mittelfeld aufläuft. Dino Toppmöller hingegen lässt weiterhin im 3-4-3 spielen und bei der SGE gibt es keine Änderungen zum Spiel von vor zwei Wochen zu vermelden.

M'gladbach Stuttgart Sebastian Hoeneß taucht hingegen in Hinblick auf den Champions League-Auftakt in Madrid auf drei Positionen. Josha Vagnoman, Fabian Rieder und Ermedin Demirović dürfen anstelle von Pascal Stenzel, Chris Führich und Enzo Millot von Beginn an ran. Demirović hat dabei die Chance, seine schwarze Serie gegen Gladbach zu beenden: In acht Spielen gegen die Borussia gelang ihm kein einziger Treffer.

Hoffenheim Leverkusen Leverkusen findet sich in einer ungewohnten Situation wieder. Über ein Jahr lag die letzte Niederlage in der Bundesliga zurück, ehe am letzten Spieltag das Top-Spiel gegen RB Leipzig verloren ging. Grund dafür scheint die sonst so starke Defensive zu sein. In drei Pflichtspielen kassierte der Meister bereits sieben Tore. Gut möglich also, dass die Werkself den Fokus heute etwas mehr auf die Defensive legt - rationaler Rasenschach, statt wütender Revanche.

Leipzig Union Berlin Leipzig läuft im 3-4-2-1 auf und startet mit folgendem Personal: Gulácsi - Klostermann, Lukeba, Geertruida - Raum, Kampl, Haïdara, Henrichs - Simons, Šeško - Openda. Geertruida kommt also zu seinem RB-Pflichtspieldebüt und ersetzt Bitshiabu. Berlin läuft im 3-3-2-2 mit Rønnow - Diogo Leite, Vogt, Doekhi - Rothe, Khedira, Haberer - Bénes, Schäfer - Hollerbach, Skarke auf. Bénes kehrt somit zurück und Rückkehrer Tim Skarke startet erstmals in einem Pflichtspiel für die Eisernen.

M'gladbach Stuttgart Die letzten beiden Heimspiele gegen den VfB konnte die Borussia jeweils mit 3:1 für sich entscheiden. Im Januar diesen Jahres gingen die Fohlen dabei durch einen frühen Doppelpack von Robin Hack in Führung. Im Testspiel gegen Venlo während der Länderspielpause steuerte der Offensivmann drei Treffer zum 4:1 bei - durchaus verwunderlich also, dass er heute wieder mit der Bank Vorlieb nehmen muss. Im Vergleich zum 2:0 in Bochum nimmt Gerardo Seoane keine personellen Änderungen vor.

M'gladbach Stuttgart Zwei Siege zum Saisonstart wären für den VfB natürlich optimal gewesen - vor allem, da schon am Dienstag die Champions League im neuen Modus mit mehr Gruppenspielen als je zuvor startet. Bevor die Schwaben zum Auftakt gleich beim Rekordsieger Real Madrid gefordert sind, haben sie in Mönchengladbach noch die Chance, den ersten Bundesligasieg der Saison einzufahren. Die Bilanz spricht aber eher für die Fohlen.

Leipzig Union Berlin Beide Seiten haben einige Ausfälle zu verzeichnen. Beim Heimteam fehlen neben dem gesperrten Willi Orbán auch Assan Ouédraogo sowie Xaver Schlager verletzungsbedingt. Union muss auf die Verletzten Josip Juranović und Kevin Volland verzichten.

Wolfsburg E. Frankfurt Sowohl der VfL als auch die Eintracht haben einen identischen Saisonstart hingelegt. Während beide Teams das erste Spiel verloren, konnten sie die zweite Partie der neuen Saison erfolgreich bestreiten. Die Hausherren gewannen ihr Duell gegen Holstein Kiel mit 2:0, nachdem man im ersten Match mit 2:3 dem FC Bayern unterlegen war. Die Frankfurter stiegen mit einer 0:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund in die Spielzeit ein, ehe ein 3:1-Erfolg gegen die TSG 1899 Hoffenheim folgte. Somit finden sich beide Mannschaften im Mittelfeld der Tabelle wieder.

Hoffenheim Leverkusen So richtig kann man noch nicht abschätzen, wie die TSG für ein Duell mit einem potenziell wütenden Meister gewappnet ist. Im Pokal setzte man sich mit Ach und Krach im Elfmeterschießen gegen die Würzburger Kickers durch, gegen Holstein Kiel folgte ein enges 3:2, ehe vor zwei Wochen eine 1:3-Niederlage bei Eintracht Frankfurt folgte. Warmgelaufen sind die Kraichgauer also noch nicht wirklich. Bei einigen späten Neuzugängen ist das aber auch wenig verwunderlich.

Freiburg Bochum Peter Zeidler hat mit drei Pflichtspielniederlagen zum Auftakt den historisch schlechtesten Start als VfL-Trainer hingelegt. Dabei haperte es bislang vor allem in der Offensive. Nach drei Spielen steht da immer noch die Null und das obwohl nur fünf Bundesliga-Teams mehr Torschüsse abgaben. Allerdings ist ein schlechter Saisonstart keinesfalls etwas Neues für den Revier-Klub. In der Vorsaison mussten sie bis zum zehnten und im Jahr davor bis zum neunten Spieltag auf den ersten Dreier warten. Trotzdem hoffen alle, die es mit dem VfL halten, natürlich, dass der erste Sieg in dieser Saison früher und womöglich schon heute gelingt.

Freiburg Bochum Der Sport-Club ist durchaus überzeugend in die Saison gestartet. Zwar haben sie nach zwei Begegnungen nur drei Punkte auf dem Konto. Doch das Auftaktprogramm hatte es mit Stuttgart und dem FC Bayern durchaus in sich. Gegen den Vizemeister überzeugten sie auf ganzer Linie und siegten am Ende hochverdient mit 3:1. Auch gegen den Rekordmeister hielten sie sehr gut mit, aber mussten sich am Ende trotzdem geschlagen geben. Gegen Bochum sind sie dadurch heute klarer Favorit und wollen natürlich den zweiten Heimsieg einfahren.

Leipzig Union Berlin Auch die Gäste aus Köpenick können sich über ihren Start in die Saison 2024/25 nicht beschweren. Nach einem 1:1 beim 1. FSV Mainz 05 gab es vor der Länderspielpause einen 1:0-Sieg gegen den FC St. Pauli. Momentan reicht das für Rang fünf – damit sitzt das Team von Trainer Bo Svensson den Hausherren direkt im Nacken. Svensson fällt erkrankt aus und so lässt sein 100. Spiel als Bundesligatrainer noch auf sich warten. Er wird von Co-Trainer Babak Keyhanfar vertreten.

Wolfsburg E. Frankfurt Hallo und herzlich willkommen zum dritten Spieltag der Bundesliga. Ab 15:30 Uhr empfängt der VfL Wolfsburg die Gäste von Eintracht Frankfurt.

Freiburg Bochum Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Länderspielpause. Der SC Freiburg empfängt am dritten Spieltag den VfL Bochum. Anstoß der Partie ist um 15:30 Uhr im Europa-Park Stadion.

Leipzig Union Berlin Die gastgebenden Sachsen starteten mit einem 1:0 gegen Bochum und vor allem einem 3:2 beim eigentlich unbezwingbaren Double-Sieger Bayer 04 Leverkusen perfekt in die neue Saison. Zwei Siege an den ersten zwei Spieltagen holte RB davor nur 2019/20 unter Julian Nagelsmann. Mit sechs Zählern und 4:2 Toren belegt die Mannschaft von Trainer Marco Rose den vierten Tabellenplatz. Rose ist für das heutige Spiel gegen Union gesperrt und somit der erste Coach - seit Einführung der Karten für Trainer im Jahr 2019 - mit zwei Bankverweisen. Alexander Zickler übernimmt für ihn.

M'gladbach Stuttgart Nach der Länderspielpause nimmt die Bundesliga wieder Fahrt auf! Am 3. Spieltag ist der strauchelnde Vizemeister VfB Stuttgart bei Borussia Mönchengladbach zu Gast. Wie gewohnt geht es um 15:30 Uhr los!

Hoffenheim Leverkusen Die Serie ist gerissen! Um 15:30 Uhr empfängt 1899 Hoffenheim deshalb ein Bayer 04 Leverkusen, das nach Revanche sinnt. Herzlich willkommen!