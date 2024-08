Stuttgart Mainz 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Werder Dortmund 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Werder Dortmund 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

E. Frankfurt Hoffenheim 45. +3 Halbzeitfazit:

Eintracht Frankfurt war in der ersten Halbzeit gegen die TSG Hoffenheim in vielen Belangen besser und führt vor heimischem Publikum verdient mit 2:0. Nach einem ruhigen Start mit ersten kleineren SGE-Chancen konterte die Eintracht Hoffenheim im eigenen Stadion eiskalt zur 1:0-Führung aus. Marmoush steckte perfekt zu Ekitike durch, der Baumann umkurvte und ins leere Tor zum 1:0 einschob (24.). In der besten Phase verpassten etwa Marmoush (26.) und Götze (31.) es vorerst, auf 2:0 zu erhöhen. Das gelang Larsson dann in der 33. Minute, eine starke Frankfurter Kombination veredelte der Schwede zum 2:0. Kurz vor dem Pausenpfiff wurden die Kraichgauer zumindest etwas stärker, kamen aber weiter nicht gefährlich vor das gegnerische Tor.

Kiel Wolfsburg 45. +4 Ende 1. Halbzeit

Werder Dortmund 45. Gute Kombination der Gäste! Sabitzer legt rechts raus zu Ryerson, schnell wird die Kugel wieder flach in den Strafraum gespielt. Brandt läuft ein und schließt mit dem ersten Kontakt ab - einen Meter vorbei!

Kiel Wolfsburg 45. +3 Die letzten Sekunden in der ersten Hälfte laufen und Wolfsburg hat noch einen Eckball. Arnold tritt diesen von der rechten Seite auf den zweiten Pfosten, von wo Bornauw das Leder nicht kontrolliert in Richtung Tor abschließen kann.

Stuttgart Mainz 45. +1 Jetzt müssen die Schwaben aufpassen! Mainz wittert nach dem Elfer-Geschenk mehr und wird mutiger. Bringen sich die Stuttgarter um den Lohn ihrer eigentlich starken 1. Halbzeit?

Kiel Wolfsburg 45. +1 Das sah überhaupt nicht gut für Lovro Majer aus und er verließ mithilfe des medizinischen Personals den Innenraum. Gute Besserung an den Kroaten!

Werder Dortmund 44. Der BVB legt sich die Bremer an deren Strafraum zurecht und Ryerson bricht rechts außen bis zur Grundlinie durch. Der Außenverteidiger bringt die Flanke tatsächlich noch rein, doch der zweite Pfosten ist von Schwarz-Gelb nicht besetzt.

E. Frankfurt Hoffenheim 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Stuttgart Mainz 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Kiel Wolfsburg 45. +1 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Salih Özcan

Kiel Wolfsburg 45. +1 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Lovro Majer

E. Frankfurt Hoffenheim 45. +2 Hložeks Schuss wird von Frankfurt geblockt, kurz darauf fliegt Kadeřábeks Flanke hoch über das SGE-Tor hinweg ins Aus. Die Hoffenheimer können kaum für Torgefahr sorgen.

Kiel Wolfsburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Kiel Wolfsburg 44. Lovro Majer rennt parallel zwei Meter vor dem Kieler Strafraum mit dem Ball am Fuß her und wird regelkonform vom Ball getrennt. Magnus Knudsen trifft überwiegend den Ball, aber fällt auf den linken Fuß von Majer, sodass er sofort anzeigt, dass etwas nicht stimmt. Salih Özcan macht sich sofort bereit und wird wohl eingewechselt.

E. Frankfurt Hoffenheim 45. +1 Nun mal wieder die Hausherren! Marmoush dribbelt links in den Strafraum, mit einer einfachen, dynamischen Bewegung legt er sich das Leder auf den rechten Fuß und schießt aus knapp 16 Metern klar am kurzen Eck vorbei.

Bochum M'gladbach 45. +1 Halbzeitfazit:

0:0 steht es zur Pause der Bundesligasamstagspartie zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach. In einer intensiven und temporeichen Anfangsphase kamen die Blau-Weißen bissiger daher und sorgten für frühe Drangphasen. Sie kamen durch Hofmanns Strafraumschuss in der 18. Minute zu einer ersten Gelegenheit. Auch in der Folge waren sie wuchtiger unterwegs als im Vorwärtsgang zunächst ideenlos wirkende Fohlen. Die rissen die Kontrolle daraufhin aber an sich und erarbeiteten sich durch Stöger eine herausragende und eine gute Chance (25., 27.). In der jüngsten Viertelstunde war das Geschehen weitgehend ausgeglichen; weitere klare Abschlüssen blieben aus. Bis gleich!

Werder Dortmund 41. Gelbe Karte für Mitchell Weiser (Werder Bremen)

Weiser sieht die Aktion von Schlotterbeck offensichtlich anders und regt sich tierisch auf, dafür wird er verwarnt.

Werder Dortmund 41. Die Gastgeber fordern Handelfmeter! Ducksch nimmt links an der Strafraumgrenze Tempo auf und flankt halbhoch in die Mitte - Schlotterbeck geht zur Grätsche runter und trifft die Kugel mit dem Ellbogen. Für den Schiedsrichter ist das im Rahmen, weil er seine Körperfläche nicht vergrößert und auch der VAR greift nicht ein.

Bochum M'gladbach 45. +1 Ende 1. Halbzeit

E. Frankfurt Hoffenheim 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Stuttgart Mainz 43. Tooor für 1. FSV Mainz 05, 2:1 durch Nadiem Amiri

Amiri übernimmt den Strafstoß und verwandelt sicher im rechten Eck. Der FSV ist aus dem Nichts wieder im Spiel und nur noch mit 1:2 hinten.

Bochum M'gladbach 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins an der Castroper Straße soll um 60 Sekunden verlängert werden.

Werder Dortmund 40. Brandt nimmt sich aus dem zentralen Mittelfeld heraus mal einen Abschluss aus der Distanz, doch Stage arbeitet von hinten noch leicht mit dem Arm und bringt den Dortmunder dadurch aus dem Gleichgewicht. Der Flachschuss geht deutlich am Tor vorbei.

Kiel Wolfsburg 42. Rechts im Strafraum wird Timo Becker angespielt. Der Mittelfeldspieler legt sich die Kugel einmal vor und zieht aus zehn Metern mit einem spitzen Winkel mit rechts ab. Den Ball trifft er dabei allerdings gar nicht gut und der Abschluss geht einige Meter links neben den Kasten.

E. Frankfurt Hoffenheim 44. Geiger wird nach einer längeren Ballbesitzphase mal ungeduldig und spielt einen deutlich zu steilen Gassenpass, den kann Kadeřábek nicht erlaufen.

Stuttgart Mainz 42. Elfmeter für Mainz 05! Bei einem Angriff der 05er ist Burkardt auf der linken Seite eigentlich bereits wieder auf dem Weg raus auf dem Strafraum in Richtung Eckfahne unterwegs. Nach einem leichten Kontakt von Millot geht der Mainzer sofort zu Boden und bekommt sogar den Pfiff. Ein harte Entscheidung!

E. Frankfurt Hoffenheim 43. Die Adlerträger drängen im eigenen Ballbesitz immer weniger auf Strafraumaktionen, in den letzten Minuten hat Hoffenheim doch etwas mehr Spielanteile gewährt bekommen.

Kiel Wolfsburg 42. Gelbe Karte für Kilian Fischer (VfL Wolfsburg)



Bochum M'gladbach 42. Weigl schafft es auf der rechten Strafraumseite in den Rücken der Heimabwehr und sucht Kleindienst mit einer sanften Flanke. Die ist zu weit geraten, führt nach Medićs Klärungsaktion aber immerhin zu einer Ecke. Auch Stögers Ausführung von der linken Fahne ist eine Angelegenheit für den Leihspieler vom Ajax AFC.

Kiel Wolfsburg 41. Gelbe Karte für Ridle Baku (VfL Wolfsburg)

Nach einer Ecke für Wolfsburg versuchen die Hausherren im eigenen Stadion einen Konter anzusetzen, aber Baku geht regelwidrig dazwischen und springt in seinen Gegenspieler hinein. Für dieses taktische Foul gibt es Gelb.

E. Frankfurt Hoffenheim 40. Bei der Aktion wird sowohl Trapps Aktion gegen Prömel beim etwas zu späten Herauskommen als auch ein Einsteigen von Nkounkou gegen Hložek vom VAR gecheckt. Beides war zu wenig für einen Elfmeter.

Werder Dortmund 37. Werder erkämpft sich die erste eigene Ecke und spielt sie als Variante aus. Doch die Flanke aus dem Halbfeld misslingt und geht auf der anderen Seite des Spielfelds ins Aus - Einwurf BVB.

Stuttgart Mainz 39. Geht's mit dem 2:0 in die Pause? Der VfB Stuttgart scheint mit dem Ergebnis bis hierhin erstmal zufrieden und nähert sich mit viel Spielkontrolle der Halbzeit.

Kiel Wolfsburg 39. Wolfsburg nutzt die Führung aus und hat es alles andere als eilig. Immer wieder nehmen sie das Tempo aus den Angriffen und spielen auf Ballbesitz. Kiel, die es in den ersten 25 Minuten sehr gut gemacht haben, scheinen seit dem Doppelschlag etwas gehemmt und haben den roten Faden in ihren Offensivbemühungen verloren.

E. Frankfurt Hoffenheim 38. Nun mal ein starker Vorstoß der Gäste! Über rechts geht es mal ganz schnell, Prömel wird auf den Weg geschickt. Trapp kommt weit nach außen heraus und zu spät, vor ihm spitzelt Prömel den Ball in Richtung Zentrum. Dort verteidigen seine Mitspieler das aber.

Bochum M'gladbach 39. Gerade Mönchengladbachs Flügelverteidiger Netz und Scally werden von den Hausherren konsequent angelaufen. Viele Anspiele werden geblockt, wobei sich dadurch nicht mehr so viele Eroberungen ergeben wie zu Beginn.

Stuttgart Mainz 36. Gelbe Karte für Atakan Karazor (VfB Stuttgart)

Karazor trifft Hong im Mittelfeld mit gestrecktem Bein und wird daher zu Recht verwarnt.

Stuttgart Mainz 35. Krummes Ding von Amiri! Der Mainzer versucht es aus rund 25 Metern mit einem Distanzschuss, den Stiller mit dem Fuß abfälscht. Der Ball fliegt daraufhin im hohen Bogen aufs Tor und wird für Nübel nochmal heiß. Der VfB-Keeper muss ran und faustet den Ball über die Latte.

Werder Dortmund 34. Gelbe Karte für Niklas Süle (Borussia Dortmund)

Schlotterbeck zerrt Weiser zu Boden, doch die Gelbe Karte sieht Süle, weil er den Pfiff des Schiedsrichters nicht wahr haben will und meckert. Sofort zückt der Schiedsrichter den Gelben Karton und damit sind nun bereits zwei Defensivspieler des BVB verwarnt.

E. Frankfurt Hoffenheim 37. Frankfurt nimmt im eigenen Spielaufbau auch zwischendurch mal etwas Tempo heraus, mit der 2:0-Führung im Rücken bestimmt die SGE das Geschehen.

Kiel Wolfsburg 37. Benedikt Pichler liegt nach einem Zweikampf mit Schmerzen am Boden und hält sich das linke Knie. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es für den Stürmer der Störche jedoch weiter.

Werder Dortmund 33. Gefährlicher Standard der Dortmunder! Groß hebt einen Freistoß nach Foul an Gittens gefühlvoll auf den zweiten Pfosten. Dort kommt Süle auch an den Ball, der Innenverteidiger bekommt das Leder aber weder kontrolliert in die Mitte noch auf den Bremer Kasten.

Bochum M'gladbach 36. In der Vorsaison haben die Fohlen ihren heutigen Widersacher übrigens zweimal geschlagen, hier mit 3:1 und vor eigenem Publikum mit 5:2. An der Castroper Straße schnürt Pléa einen Doppelpack.

Stuttgart Mainz 33. Erste Chance für Mainz! Hong läuft auf dem rechten Flügel ungestört in die Spitze und chippt die Kugel im Rücken der VfB-Abwehr zu Burkardt durch. Nübel eilt sofort aus seinem Tor und kann den Mainzer rechtzeitig abblocken.

Kiel Wolfsburg 35. Gelbe Karte für Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg)

In der Nähe des gegnerischen Strafraums geht Wimmer viel zu übermütig in den Zweikampf und kommt sogar noch zu spät. Er stempelt seinen Gegenspieler und erhält die gelbe Karte.

E. Frankfurt Hoffenheim 35. Bis dato ist das ein enorm starker Auftritt der Hessen. Offensiv haben die Frankfurter immer wieder gute Ideen, um die Hoffenheimer Verteidigung auszuhebeln. Und die Frankfurter Abwehrspieler und insbesondere Trapp erleben ausgenommen des eigenen Spielaufbaus bisher einen recht ruhigen Nachmittag.

Werder Dortmund 30. Bremen überbrückt das Mittelfeld mit einem Heber über Dortmunds letzte Kette - Njinmah ist gestartet, doch Kobel kommt aus seinem Strafraum gelaufen und klärt per Kopf. Dann wird die Aktion wegen einer knappen Abseitsstellung des Stürmers abgepfiffen.

Stuttgart Mainz 31. Mainz kommt nicht hinterher! Stuttgart-Verteidiger Chase stoppt einen Angriff der Mainzer und leitet danach selbst einen Konter ein. Die 05er können Führich nicht aufhalten, woraufhin ein abgeblockter Schuss von Leweling zur nächsten VfB-Ecke führt.

Kiel Wolfsburg 32. Das nennt man wohl einen Doppelschlag! Zwei Möglichkeiten für die Wölfe und schon steht es 2:0 aus ihrer Sicht. In beiden Fällen ist Maximilian Arnold am Tor beteiligt.

E. Frankfurt Hoffenheim 33. Tooor für Eintracht Frankfurt, 2:0 durch Hugo Larsson

Die Eintracht kombiniert sich traumhaft zum 2:0! Marmoush spielt von links quer ins Zentrum, an der Strafraumkante leitet Ekitike mit einem Kontakt auf den hinter ihm gestarteten Larsson durch. Der überrennt die TSG-Kette und taucht frei vor Baumann auf, spitzelt den Ball eiskalt ins linke Eck.

Werder Dortmund 29. Gelbe Karte für Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

Anton verfolgt Njinmah bis zur Mittellinie und ist mit seinem Kontakt am Fuß dann zu spät dran, trifft den Stürmer am Knöchel. Er sieht die erste Gelbe Karte der bisher sehr fairen Partie.

E. Frankfurt Hoffenheim 31. Götze trifft den Ball nicht richtig. Marmoush schickt Nkounkou links an die Grundlinie, von dort bringt der Franzose die Kugel flach vor das Tor. Götze läuft ein und möchte den Fuß hinhalten, trifft die Kugel aber nicht richtig.

Bochum M'gladbach 33. Mönchengladbach scheint verspätet in dieser Partie angekommen zu sein. Der Gast attackiert nun über beide Außenbahnen mit erhöhtem Tempo, findet dort immer größere Räume vor. Der VfL muss erst einmal durchatmen.

Stuttgart Mainz 29. Führich und Undav unternehmen etwas gegen die Langeweile! Undav nimmt nach Vorlage von Führich aus 16 Metern Maß und bugsiert den Ball mit etwas zu viel Rechtsdrall am rechten Alu vorbei.

Kiel Wolfsburg 30. Tooor für VfL Wolfsburg, 0:2 durch Sebastiaan Bornauw

Wieder ist eine Standardsituation der Ausgangspunkt für ein Tor. Aus dem rechten Halbfeld bringt Maximilian Arnold das Leder an den Fünfmeterraum, wo Sebastiaan Bornauw hochsteigt und den Ball links neben den rechten Pfosten platziert. Timon Weiner sieht keine Möglichkeit, zu reagieren, und schaut der Pille nur noch nach.

E. Frankfurt Hoffenheim 30. Die Kraichgauer sind konteranfällig. Wieder soll Marmoush auf den Weg geschickt werden. Der 25-Jährige hätte viel Platz, doch der Pass ist etwas zu steil und rollt ins Seitenaus, ehe Marmoush die Kugel aufnehmen kann.

Stuttgart Mainz 28. Aktuell steht das Spiel fast. Weil Mainz keinen Mut hat und die Stuttgarter in Ruhe lässt, passiert derzeit kaum etwas. Für die Schwaben ist diese "aktive Erholung" bei 2:0 aber voll okay!

Werder Dortmund 26. Werder klärt in letzter Linie aktuell immer öfter zum Eckstoß, bestraft wurde das bisher noch nicht. Groß schlägt Eckball um Eckball in die Mitte, doch der BVB kann noch keinen Profit daraus schlagen.

Bochum M'gladbach 30. Gegen aufgerückte Hausherren treibt Kleindienst den Ball über den linken Flügel nach vorne und gibt auf Höhe des Elfmeterpunkts halbhoch nach innen. Pléa nimmt den Ball an und will dann mit links abziehen. Medić rückt vor und blockt den Schuss.

E. Frankfurt Hoffenheim 29. Bülter wird gesucht und mit einem hohen Steilpass auf der linken Seite gefunden. Aus spitzem Winkel geht der TSG-Stürmer hohes Risiko und drischt volley drauf - allerdings deutlich vorbei.

Werder Dortmund 24. Die Gäste verlagern ihr Spiel jetzt häufiger in die gegnerische Hälfte, Bremen hat das hohe Pressing zurückgefahren und macht stattdessen die Räume vor dem eigenen Strafraum dicht.

E. Frankfurt Hoffenheim 28. Bei den sommerlichen Temperaturen folgt auf die starke Frankfurter Phase die Trinkpause.

Stuttgart Mainz 25. Der VfB verwaltet das 2:0 jetzt etwas mehr und läuft nicht so energisch und offensiv wie zu Beginn der Partie an. Die Schwaben schieben sich den Ball in der eigenen Hälfte durch die eigenen Reihen.

E. Frankfurt Hoffenheim 26. Marmoush verpasst den Frankfurter Doppelschlag! Von links zieht er dynamisch nach innen und zieht aus knapp zwanzig Metern mit einem wuchtigen, halbhohen Schuss aufs kurze Eck ab. Knapp vorbei fliegt der Schuss. Das Außennetz wackelt, sodass einige SGE-Fans im Stadion fälschlicherweise jubeln.

Kiel Wolfsburg 27. Tooor für VfL Wolfsburg, 0:1 durch Maximilian Arnold

Nach einem Foul rund 27 Meter vor dem Tor bekommt Wolfsburg einen Freistoß in zentraler Position zugesprochen. Maximilian Arnold nimmt sich der Sache an und sucht den direkten Abschluss. Sein Schussversuch wird von der Mauer noch abgefälscht und so wird Weiner auf dem falschen Fuß erwischt. Halblinks und knapp unter der Latte schlägt das Leder im Tor ein.

Stuttgart Mainz 22. Bei rund 30 Grad Außentemperatur kommt die Trinkpause von Schiri Gerach für alle Spieler ganz passend. Die Trainer nutzen die Unterbrechung für taktische Anweisungen.

Bochum M'gladbach 27. Wieder Stöger! Der Österreicher nimmt diesmal aus zentralen 20 Metern Maß, schießt mit dem linken Spann in Richtung flacher rechter Ecke. Diesmal rauscht der Ball etwa einen halben Meter am Heimkasten vorbei.

Kiel Wolfsburg 24. Wimmer hat die Führung auf dem linken Fuß! Etwas glücklich kommt Patrick Wimmer im Strafraum an den Ball. Rund 13 Meter vor dem Tor und in halblinker Position dreht sich der Angreifer um seine eigene Achse und schließt aus der Drehung mit seiner linken Klebe ab. Sein strammer und halbhoher Abschluss ist jedoch zu zentral und Weiner kann mit dem linken Fuß den Ball abwehren. Danach wird die Situation geklärt.

Werder Dortmund 21. Langsam bekommt der BVB die eigenen Stärken besser auf den Platz: Schlotterbeck schickt Brandt auf der linken Seite steil, Dortmunds Spielgestalter flankt nahe der Eckfahne auf den ersten Pfosten. Dort steht jedoch nur Zetterer und fängt das Spielgerät sicher ab.

Bochum M'gladbach 25. Stöger mit der Großchance zum 0:1! Netz taucht auf der linken Sechzehnerseite auf, nimmt den Kopf hoch und legt flach zurück für den Ex-Bochumer, der aus 14 Metern auf die flache linke Ecke schießt. Drewes rutscht der Ball durch die Finger, aber hinter ihm klärt Sissoko knapp vor der Linie.

Bochum M'gladbach 24. Wittek krümmt sich nach Honorats unglücklichen Tritt gegen den rechten Fuß am Boden, kann aber ohne Behandlung weiterspielen. In diesem intensiven und harten Match kommt der Unparteiische auch nach 24 Minuten noch ohne Verwarnung aus.

Kiel Wolfsburg 23. In den letzten Minuten häufen sich die kleineren Fouls, sodass der Spielfluss etwas darunter leidet.

E. Frankfurt Hoffenheim 24. Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:0 durch Hugo Ekitike

Die SGE kontert eiskalt im eigenen Strafraum! Nach einem in erster Instanz harmlosen Hoffenheimer Eckstoß taucht Geiger durch einen Steckpass im Strafraum auf, sein Querpass wird aber von Frankfurt abgefangen. Und dann rollt der SGE-Konter über nur wenige Stationen. Links hat Marmoush viel Platz, sein Steilpass für Ekitike ist perfekt getimt. Ekitike umkurvt TSG-Keeper Baumann und schiebt ins leere Tor ein.

Werder Dortmund 19. Ein Standard sorgt für die erste Gefahr von Schwarz-Gelb: Brandt schlägt die Kugel lang rein, Anton legt per Kopf quer und in der Mitte wird Beier am Kopfball gestört. Die folgende Ecke verteidigt Werder ohne Probleme.

Stuttgart Mainz 20. Nach 20 Minuten tritt der VfB mal kurz auf die Bremse und überlässt den Gästen den Ball. Mainz sortiert sich und versucht das Spiel ein wenig mehr vom eigenen Strafraum fernzuhalten.

E. Frankfurt Hoffenheim 22. Hoffenheim hat sich schon lange nicht mehr in Strafraumnähe blicken lassen. Nun machen es die Gäste bei einem Halbfeldfreistoß aber geschickt. Bei der kurzen Ausführung wird Kramarić mit einem starken Doppelpass halbrechts geschickt. Seine flache Hereingabe wird kurz vor dem lauernden Hložek von Frankfurt verteidigt.

Werder Dortmund 18. Dortmund verzeichnet nach rund 20 Minuten 65% Ballbesitz, wenn Bremen den Ball gewinnt, wird es jedoch immer gefährlich, weil die Grün-Weißen mit mehreren Spielern kontern.

Kiel Wolfsburg 21. Kiel wirkt energischer und präziser in den Angriffsbemühungen. Wolfsbureg ist um Kontrolle bemüht, aber schafft es nicht, in die gefährlichen Räume zu gelangen.

Bochum M'gladbach 21. Die Zeidler-Truppe arbeitet weiterhin sehr wirksam gegen den Ball, vor allem der neue Sechser Sissoko überzeugt ähnlich wie in Leipzig bisher auf ganzer Linie. Nach dem guten Auftritt in Sachsen stimmt Bochums Auftakt in den Heimstart.

Stuttgart Mainz 18. Mainz muss jetzt aufpassen, nicht schon komplett auseinander zu fallen. Der VfB ist spielerisch sehr gut drauf und hat spürbar Bock auf mehr und vielleicht sogar ein Schützenfest...?

E. Frankfurt Hoffenheim 20. Bei einem Konter über die rechte Seite könnten sich die Frankfurter durchaus etwas mehr Zug zum Tor zutrauen. Schließlich verzieht Nkounkou aus etwa zwanzig Metern flach rechts neben das Tor.

Kiel Wolfsburg 19. Gelbe Karte für Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg)

Nach einem vermeidlich harmlosen Foul gibt es für Svanberg die gelbe Karte. Er hat Lewis Holtby nach einem Pass vollkommen auflaufen lassen. Danach beschwert sich der 25-Jährige, bevor er abdreht und die Verwarnung akzeptiert.

Werder Dortmund 16. Die Gastgeber machen das bisher sehr ordentlich, während der BVB im Aufbauspiel noch sehr verhalten ist und keine Lücken nach vorne findet. Das schwarz-gelbe Passspiel schafft es derzeit nur selten über die Mittellinie.

E. Frankfurt Hoffenheim 19. Insgesamt ist es ein recht ruhiger Beginn in Frankfurt am Main. Der Gastgeber hat besser in die Partie gefunden, mehr Spielanteile und ist im letzten Drittel gefährlicher. Eine wirklich große Chance hat auch die SGE jedoch noch nicht gehabt.

Kiel Wolfsburg 18. Nach einem etwas langsameren Beginn nimmt die Partie nun an Fahrt auf. Sowohl Kiel als auch Wolfsburg haben das Tempo erhöht und suchen ihren Erfolg im Spiel nach vorne.

Werder Dortmund 14. Can braucht nach einem Zusammenprall am eigenen Sechzehner einen kurzen Moment Pause. Das gibt der Dortmunder Hintermannschaft Zeit, um sich nach der Doppelchance der Gastgeber zu sortieren.

E. Frankfurt Hoffenheim 18. Nkounkou dribbelt mit Tempo gen Grundlinie, flankt aber etwas blind in Richtung Zentrum. So findet er keinen Abnehmer.

Kiel Wolfsburg 16. Timon Weiner muss nun erstmals eingreifen und pflückt eine missglückte Flanke aus der Luft. Über links sucht Tiago Tomás einen Abnehmer in der Mitte, allerdings ist seine Hereingabe viel zu nah ans Tor getreten und so hat auch Weiner seine erste Aktion des Tages.

Stuttgart Mainz 15. Tooor für VfB Stuttgart, 2:0 durch Jamie Leweling

Die Schwaben überrennen die Mainzer und erhöhen auf 2:0! Leweling ist nach einem Abschlag von Torhüer Nübel (!) nach nicht zu halten und knallt den Ball von halbrechts aus 17 Metern unhaltbar unter die Latte. Was für ein Geschoss!

Bochum M'gladbach 18. Hofmann aus der Drehung! Losillas Flanke vom linken Flügel nimmt der Mittelstürmer auf der nahen Sechzehnerseite mit der Brust an, um nach schneller Wendung nach links aus zehn Metern und spitzem Winkel auf die flache rechte Ecke zu schießen. Er verfehlt den Pfosten nur knapp.

Stuttgart Mainz 14. Gegenüber stürmt schon wieder der VfB los. Millot ist nach einem ungewollten Rückpass von Hanche-Olsen frei und zwirbelt den Ball von halblinks am zweiten Pfosten vorbei.

E. Frankfurt Hoffenheim 16. Ekitike hat auf dem rechten Flügel mal ordentlich Platz, doch Stach macht den direkten Weg zum Tor im Laufduell erfolgreich zu. So kann Ekitike es nur aus kurzer Distanz, aber sehr spitzem Winkel versuchen und schießt klar ins Außennetz.

Kiel Wolfsburg 14. Die Schussmöglichkeit von Machino ist die einzige Torannäherung, die es bisher gab. In den letzten Minuten haben die Störche jedoch wesentlich besser ins Spiel gefunden und setzen den Gästen zu.

Werder Dortmund 11. Bremen verpasst die Führung! Ducksch steckt flach durch auf den flinken Schmid und der Mittelfeldmann spielt die Kugel von rechts flach in die Mitte. Njinmah läuft auf Höhe des ersten Pfostens ein und schließt aus rund elf Metern flach ab - Kobel hält und den Nachschuss aus dem Rückraum setzt Stage knapp vorbei!

E. Frankfurt Hoffenheim 15. Einen Hoffenheimer Angriff verteidigt Tuta und schießt dabei Badstübner an. So geht es mit Schiedsrichter-Ball und schließlich Ballbesitz für die Eintracht weiter.

Stuttgart Mainz 13. Kann sich Mainz befreien? Burkardt will mal für etwas Entlastung sorgen und dribbelt von rechts kommend auf den schwäbischen Strafraum zu. Chabot macht die Tür zu und lässt den Mainzer einfach abprallen.

Kiel Wolfsburg 12. Benedikt Pichler verliert auf der rechten Seite seinen Schuh, was ihn allerdings nicht daran hindert, eine scharfe und flache Hereingabe in den Rücken der Abwehr zu schlagen. Shuto Machino steht zentral an der Strafraumkante völlig frei und möchte direkt abschließen. Er trifft das Leder jedoch gar nicht gut, sodass die aussichtsreiche Schussposition verstrichen ist.

Werder Dortmund 10. Beier ist zum ersten Mal durch, aber es ist Abseits! Brandt spielt aus dem Mittelfeld einen Pass durch die Schnittstelle, der Neuzugang startet und taucht halblinks im Strafraum frei vor Zetterer vor. Der Keeper pariert den Schuss, dann geht die Fahne hoch.

Bochum M'gladbach 15. Passlack bewirbt sich für eine frühe Gelbe Karte, indem er den Ball nach einem Foul an Netz zunächst nicht für den Freistoß freigibt. Schiedsrichter Sören Storks wartet aber noch mit dem Einstieg in die persönlichen Strafen.

Stuttgart Mainz 10. Der VfB drängt weiter und will das 2:0. Nach einer scharfen Hereingabe von rechts steigt Stenzel hoch und köpft die Kugel etwas zu weit nach rechts und am Tor vorbei.

E. Frankfurt Hoffenheim 12. Die Hereingabe beim fälligen Freistoß ist sehr lange in der Luft, so können die Gäste Marmoushs Flanke recht locker verteidigen. Auch Nkounkous Flanke sorgt nicht für Frankfurter Torgefahr.

Kiel Wolfsburg 10. Die Partie findet überwiegend im Mittelfeld statt und es gab noch keinen Abschluss. Beide Mannschaften setzen den jeweils anderen frühzeitig unter Druck, sodass nur selten so etwas wie ein geplanter Angriff aufgezogen werden kann.

Werder Dortmund 7. Kobel bewahrt einen kühlen Kopf gegen Schmid, der ihn im höchsten Tempo anläuft. Der BVB-Keeper schlägt in seinem Fünfmeterraum einen schnellen Haken und lässt den Bremer ins Leere laufen - kann man so machen, wenn es klappt!

E. Frankfurt Hoffenheim 11. Gelbe Karte für Tim Drexler (1899 Hoffenheim)

Hoffenheim hat bei den wenigen bisherigen Versuchen offensiv noch nicht die Power der Hausherren gehabt. Nun entwischt Marmoush auf der linken Außenbahn Drexler, der den Ägypter nur mit einer Grätsche aufhalten kann.

Bochum M'gladbach 12. Die Hausherren nehmen das Heft des Handelns in die Hand, sorgen für eine erste Druckphase, die vor allem aus hohen Hereingaben in den gegnerischen Sechzehner besteht. Elvedi und Itakura sind gleich gefordert.

Werder Dortmund 6. Beide Mannschaften versuchen es in den ersten Minuten mit überfallartigem Pressing, doch die Spieler sind im Aufbau sehr konzentriert und leisten sich keinen haarsträubenden Ballverlust.

Stuttgart Mainz 8. Tooor für VfB Stuttgart, 1:0 durch Enzo Millot

Jetzt haben die Schwaben ihr frühes 1:0! Führich hält zunächst nach einem Seitenwechsel von links drauf, scheitert aber an einer Glanztat von Zentner. Millot läuft rechts daneben mit und grätscht den Ball per Abstauber ins Netz.

Stuttgart Mainz 7. Mainz erspielt sich die erste Ecke und pustet beim Eckball von Amiri erstmal durch. Die Flanke des Mainzers verendet bereits am ersten Pfosten bei VfB-Verteidiger Chabot.

Kiel Wolfsburg 7. Maximilian Arnold bleibt verletzt auf dem Boden liegen und sofort machen sich auch zwei Auswechselspieler warm. Für den Kapitän der Wolfsburger geht es erst einmal weiter.

Werder Dortmund 4. Weiser leitet den ersten offensiven Ansatz in Grün-Weiß ein, ist auf der rechten Seite zu schnell für Gittens. Doch der Bremer verliert die Kugel nach einem Doppelpass am rechten Strafraumeck wieder und zieht sich zurück.

E. Frankfurt Hoffenheim 8. Nun auch die erste längere Ballstafette der Kraichgauer. Geiger schiebt schließlich auf den linken Flügel zu Prass heraus, dessen Flanke von Kristensen erfolgreich geblockt wird.

Bochum M'gladbach 9. Sissoko aus der zweiten Reihe! Bochums neuer Mittelfeldmann kann Augenblicke nach einem geblockten Querpass Witteks von links aus mittigen 20 Metern mit dem rechten Spann abziehen. Der Schuss rauscht recht klar links am Ziel vorbei.

Kiel Wolfsburg 6. Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte geht es bei Kiel ganz schnell. Über links wird das Leder auf Höhe des Strafraums getragen und Alexander Bernhardsson sucht seinen Sturmpartner in der Mitte. Seine Hereingabe rutscht ihm über den Schlappen, sodass Freund und Feind verpassen und die Flanke ins Seitenaus geht.

Bochum M'gladbach 8. Omlin wackelt! Der Torhüter der Borussia verlässt nach einer Freistoßflanke von Bochums linker Seite seinen Kasten und fängt den Ball zunächst, lässt ihn dann aber wieder fallen. Daraus kann kein VfL-Akteur Kapital schlagen.

Stuttgart Mainz 5. Frühe Druckphase vom VfB! Undav hat bei der danach folgenden Ecke direkt die nächste Chance: Per Drehschuss will Undav im Rückraum einen zweiten Ball unten rechts einnetzen. Zentner ist wieder zur Stelle und wischt den Flachschuss von der Linie.

E. Frankfurt Hoffenheim 7. Marmoush probiert es mit einer Einzelaktion. Links dringt er mit einer dynamischen Bewegung in den Strafraum ein, schießt den Ball aus spitzem Winkel aber über das Tor.

Werder Dortmund 3. Beier hat sich im Dortmunder Sturmzentrum positioniert, bei den weiten Schlägen aus der Abwehr konnte er jedoch noch keinen Ball festmachen. Jetzt hält Werder die Kugel mal in den eigenen Reihen.

Bochum M'gladbach 7. Die Fohlen präsentieren einen spielerischen Ansatz, bringen über ihren rechten Flügel durchaus schon eine erhöhte Geschwindigkeit auf den Rasen. Honorat ist schon zweimal an die Grundlinie durchgebrochen.

Kiel Wolfsburg 5. Benedikt Pichler versucht im Strafraum der Wölfe an das Leder zu kommen, aber setzt seinen Körper etwas zu ruppig gegen Maximilian Arnold ein, sodass er zurückgepfiffen wird.

Stuttgart Mainz 3. Undav! Der deutsche Nationalspieler lässt es aus der zweiten Reihe krachen und prüft FSV-Torhüter Zentner mit einem Fernschuss. Der Keeper der Mainzer boxt den Ball aufmerksam mit einer Hand über die Latte.

E. Frankfurt Hoffenheim 6. Dennoch gehen die ersten Minuten hier klar an die Adlerträger, die sich auch die zweiten Bälle schnappen und so zu Beginn tonangebend sind.

Stuttgart Mainz 2. Nach einem ersten Vorstoß der Mainzer über Lee geht auch der VfB erstmals in die Offensive. Stiller will im Mittelfeld Tempo aufnehmen und wird von Burkardt gefoult. Danach übernimmt der VfB den Ballbesitz.

E. Frankfurt Hoffenheim 4. In einem recht ruhigen Beginn besitzt Frankfurt aktuell den Ball, hat es im Spielaufbau aber nicht eilig. Über rechts wird schließlich der Angriff gefahren. Götzes Hereingabe bringt noch nichts ein, von der anderen Seite flankt Nkounkou erneut ins Zentrum. Die SGE befindet sich bereits im Strafraum, findet aber nicht entscheidend in Schussposition.

Werder Dortmund 1. Jetzt rollt die Kugel, der BVB stößt an!

Werder Dortmund 1. Spielbeginn

Bochum M'gladbach 5. Die Blau-Weißen operieren bereits in der Anfangsphase mit einer robusten körperlichen Gangart, wollen hier frühe Zeichen setzen. Zudem attackieren sie den Aufbau Mönchengladbachs sehr hoch.

Kiel Wolfsburg 3. In den ersten Momenten sind die Spielanlagen deutlich zu erkennen. Während Wolfsburg versucht, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, möchte Kiel mit einem schnellen Umschaltspiel zum Torerfolg kommen.

Werder Dortmund Die mitgereisten Anhänger aus Dortmund weihen den neuen Gästeblock im Weser-Stadion mit gelbem Rauch ein. Die Wolke breitet sich im Strafraum von Kobel aus, daher wartet man noch mit dem Anstoß.

E. Frankfurt Hoffenheim 2. Florian Badstübner ist der Unparteiische, im Kölner Keller hat Günter Perl einen zweiten Blick auf seine Entscheidungen.

Stuttgart Mainz 1. Jetzt läuft die Partie. Schiri Timo Gerach pfeift an und der FSV stößt an. Die Mainzer gastieren auswärts in dunklen Trikots, der VfB trägt sein bekanntes weißes Heimtrikot mit dem roten Brustring.

Bochum M'gladbach 3. Nach einem weiten Einwurf von der rechten Außenbahn produziert der aufgerückte Mašović aus mittigen 13 Metern einen Fallrückzieher. Der segelt aber nur harmlos, weil tempoarm direkt in die Arme von Gästekeeper Omlin.

Kiel Wolfsburg 1. Die Wölfe stoßen an und sind in ihren bekannten grünen Trikots unterwegs. Kiel trägt Blau.

Stuttgart Mainz 1. Spielbeginn

Kiel Wolfsburg 1. Spielbeginn

E. Frankfurt Hoffenheim 1. Los geht's! Hoffenheim spielt in den blauen Trikots, die Frankfurter Eintracht agiert in den mehrheitlich weißen Heimtrikots.

Kiel Wolfsburg Bei den Gästen aus Wolfsburg gibt es keine Veränderung zur Vorwoche. Bei den Hausherren gibt es zwei Veränderungen zur Vorwoche.

E. Frankfurt Hoffenheim 1. Spielbeginn

E. Frankfurt Hoffenheim Heimauftakt bei etwa 30 Grad und Sonne in Frankfurt, da ist die Stimmung im Frankfurter Waldstadion natürlich prächtig. Es ist angerichtet!

Bochum M'gladbach 1. Bochum gegen Mönchengladbach – Durchgang eins an der Castroper Straße läuft!

Bochum M'gladbach 1. Spielbeginn

E. Frankfurt Hoffenheim Auch TSG-Coach nimmt nach dem 3:2-Auftaktsieg gegen Holstein Kiel eine Änderung vor. Grillitsch fehlt aufgrund muskulärer Probleme aus, Geiger rückt für ihn in die Startformation.

Bochum M'gladbach Soeben sind die Mannschaften die Treppen zum Spielfeld hochgegangen.

Werder Dortmund Beide Teams sind da und haben sich um den Mittelkreis versammelt. Die Bremer Fans gedenken dem verstorbenen Willi Lemke, in der Kurve ist eine Choreo zu sehen.

E. Frankfurt Hoffenheim Bei der Frankfurter Startelf gibt es im Vergleich zum 0:2 beim BVB nur eine Änderung. Nkounkou spielt anstelle von Chaïbi.

Stuttgart Mainz Bevor in Stuttgart gleich der Ball rollt, gedenkt der VfB dem kürzlich verstorbenen Christoph Daum mit einer Schweigeminute. Im Jahr 1992 wurde Stuttgart mit Daum als Trainer Deutscher Meister.

E. Frankfurt Hoffenheim Zudem wurde es für beide Klubs gestern in der Europa-League-Auslosung spannend. Hoffenheim hat in der Ligaphase mit unter anderem Tottenham, Olympique Lyon, dem FC Porto und Dynamo Kiew schwere Gegner und prominente Namen zugelost bekommen. Frankfurt trifft ebenfalls auf Lyon und hat dazu Auswärtsspiele bei der AS Rom und Besiktas Istanbul.

E. Frankfurt Hoffenheim Beide Vereine sind am gestrigen Deadline Day noch aktiv geworden. Frankfurt verpflichtete Mo Dahoud ablösefrei von Brighton & Hove Albion, für den 28-Jährigen ist es die vierte Bundesliga-Station. Die TSG gab erst heute die Verpflichtung des brasilianischen Innenverteidigers Arthur Chaves bekannt.

Stuttgart Mainz Beim VfB setzt Trainer Sebastian Hoeneß im Sturm wieder auf Deniz Undav, der im Pokal zuletzt nur als Joker auflief. Seinen Platz auf der Bank übernimmt Neuzugang Ermedin Demirović. Hinter der Sturmspitze der Schwaben laufen zudem Enzo Millot und Jamie Leweling neu auf.

Stuttgart Mainz In seiner Aufstellung nimmt Mainz-Coach Bo Henriksen heute zwei Wechsel vor: Innenverteidiger Bell sowie der offensive Mittelfeldspieler Hong rücken für Leitsch und Onisiwo in die erste Elf.

Kiel Wolfsburg In der vergangenen Saison holte der VfL Wolfsburg 15 Zähler auf fremden Plätzen, womit man Platz zwölf in der Auswärtstabelle belegte. Demgegenüber steht jedoch auch nur eine schwache Heimbilanz der Kieler. Im Aufstiegsjahr holten die Störche den Großteil (39 Zähler) ihrer 68 Punkte in Stadien, die nicht Holstein-Stadion hießen. Demzufolge dürfte dies eine spannende Partie werden.

Werder Dortmund Der BVB in Bremen - das scheint den Schwarz-Gelben zu gefallen: Die letzten vier Gastspiele im Norden konnte Dortmund für sich entscheiden! Zuletzt gastierte das Team aus dem Ruhrpott im März 2024 in Bremen und Werder konnte das 1:2 trotz langer Zeit in Überzahl nicht für sich entscheiden. Sabitzer hatte kurz vor dem Seitenwechsel die Rote Karte gesehen, auch unter dem neuen Cheftrainer Nuri Sahin spielt der Österreicher von Beginn an.

E. Frankfurt Hoffenheim Zu Hause ist Frankfurt gegen die Hoffenheimer gar seit acht Spielen ungeschlagen, gegen keinen anderen Bundesligisten kann die SGE aktuell eine solche Bilanz aufweisen.

Stuttgart Mainz Die Statistik und Vorzeichen sprechen klar für den VfB: Die Gastgeber sind seit mittlerweile zwölf Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen und konnten zudem sechs der letzten acht Duelle mit Mainz 05 ebenfalls gewinnen. Den letzten Sieg der Mainzer in Stuttgart gab es vor über fünf Jahren: Im Januar 2019 gewinn der FSV mit 3:2 und jubelte damals noch über Tore von Robin Hack und Jean-Philipp Mateta.

E. Frankfurt Hoffenheim In den vergangenen Jahren lag Hoffenheim der Eintracht. Von den letzten 14 Duellen gewannen die Hessen neun, dreimal teilten sich Adlerträger und Kraichgauer die Punkte und nur zweimal ging die TSG als Sieger vom Platz. In der vergangenen Spielzeit gewann Frankfurt beide Duelle mit 3:1.

Kiel Wolfsburg Seit gestern Abend ist das Transferfenster geschlossen. Sowohl Holstein Kiel wie auch der VfL Wolfsburg sind am letzten Tag noch einmal aktiv geworden. Während die Hausherren mit Hólmbert Aron Fridjónsson einen Angreifer verloren haben, kommt Dominik Javorcek zur Stabilisierung der Abwehr zu den Norddeutschen. Auch die Gäste zeigten sich noch aktiv. Mit Denis Vavro und Konstantinos Koulierakis wurden zwei Innenverteidiger verpflichtet, um die Lücken von Maxence Lacroix und Moritz Jenz zu stopfen, die den Klub verlassen haben. Unter der Woche holte man ebenfalls noch Salih Özcan von Borussia Dortmund für das defensive Mittelfeld.

E. Frankfurt Hoffenheim Hoffenheim bekam zum Auftaktspiel einen deutlich einfacheren Gegner und empfing zu Hause den Bundesliga-Neuling Holstein Kiel. Kramaric brachte die TSG früh auf die Siegerstraße, doch die KSV blieb in Durchgang zwei dran. Kramaric blieb allerdings Hoffenheims Torgarant und führte mit seinem Dreierpack die Kraichgauer zum 3:2-Heimsieg.

Werder Dortmund Beim BVB tat sich nach dem 2:0 gegen Eintracht Frankfurt viel auf der Abgabeseite: Mouukoko (Nizza), Öczan (Wolfsburg), Coulibaly (Brest) wurden transferiert und auch Haller hat die Dortmunder in letzter Sekunde nach Leganes verlassen. Die Gäste wechseln ebenfalls doppelt in ihrer Startelf, denn Adeyemi und Malen werden durch Beier und Gittens ersetzt. Für den Neuzugang von der TSG Hoffenheim ist es das Startelfdebüt in Schwarz-Gelb. Stürmer Guirassy ist wieder ins Training eingestiegen, er ist jedoch nicht mit an die Weser gereist.

Bochum M'gladbach Bei der Elf vom Niederrhein, die in der Vorsaison beide Vergleiche mit dem VfL für sich entschied (1:3 und 5:2) und die gestern Koné zur AS Roma verkaufte, stellt Coach Gerardo Seoane nach der 2:3-Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen ebenfalls einmal um. Sander bekommt den Vorzug vor Reitz (Bank).

Stuttgart Mainz Der FSV Mainz startete seinerseits mit einem 1:1-Unentschieden gegen Union Berlin in die neue Spielzeit und buchte sein Ticket für die 2. Pokalrunde mit einem knappen 3:1-Sieg nach Verlängerung gegen Wehen Wiesbaden. Im Schwabenland sind der FSV und Trainer Bo Henriksen nun beim enorm heimstarken VfB gefordert. „Wir haben Respekt, aber keine Angst“, sagte Henriksen zu den Aussichten seiner 05er.

Werder Dortmund Werder teilte beim Gastspiel in Augsburg leistungsgerecht die Punkt: Beide Teams konnten nach mehreren turbulenten Phasen im Spiel mit dem 2:2 leben. Im Vergleich zum ersten Saisonauftakt gibt es bei Bremen zwei Veränderungen, weil Veljković wegen Fußprobleme nicht dabei ist und Topp auf die Bank rotiert. Neu im Spiel sind damit Jung und Njinmah - der Stürmer sowie Bittencourt und Ducksch haben eine Dortmunder Vergangenheit.

Bochum M'gladbach Auf Seiten des Ruhrpottklubs, der lediglich eines seiner letzten acht Heimspiele gewann und der zum Transferschluss mit Miyoshi (Birmingham City FC) noch einen Mittelfeldspieler verpflichtete, hat Trainer Peter Zeidler im Vergleich zur 0:1-Auswärtsniederlage beim RB Leipzig eine personelle Änderung vorgenommen. De Wit verdrängt Daschner auf die Bank.

E. Frankfurt Hoffenheim Frankfurt musste am ersten Spieltag im ersten Topspiel der Saison gegen Borussia Dortmund ran. Die SGE schlug sich wacker und hielt lange das torlose Remis, doch Joker Jamie Gittens beendete mit einem späten Doppelpack die Frankfurter Hoffnungen auf einen Auswärtspunkt in Dortmund.

Bochum M'gladbach Borussia Mönchengladbach steht nach dem 1. Bundesligaspieltag ebenfalls noch ohne Punkte da. Bei der Saisoneröffnung gegen Meister Bayer Leverkusen kämpften sich die Fohlen nach einem 0:2-Rückstand trotz spielerischer Unterlegenheit durch Treffer Elvedis (59.) und Kleindiensts (85.) zunächst zurück, kassierten tief in der Nachspielzeit durch den erfolgreichen Nachschuss einer umstrittenen Strafstoßentscheidung aber noch das Gegentor zum 2:3-Endstand.

Kiel Wolfsburg Beide Teams haben am ersten Spieltag eine 2:3-Niederlage hinnehmen müssen. Während die Gastgeber der TSG 1899 Hoffenheim unterlegen waren, hatte der VfL Wolfsburg zum Auftakt den FC Bayern am Rande einer Niederlage. Am Ende setzte sich der Rekordmeister jedoch durch. Obwohl die Ergebnisse am Ende nicht ganz zufriedenstellend waren, haben beide Teams eine starke Leistung gezeigt. Heute soll es besser gemacht werden.

Bochum M'gladbach Der VfL Bochum, durch eine 0:1-Auswärtsniederlage bei Zweitligaaufsteiger SSV Jahn Regensburg als einziger Bundesligist in der 1. Runde des DFB-Pokals ausgeschieden, ist auch in die Bundesligasaison 2024/2025 mit einem Misserfolg gestartet, ging doch das Gastspiel beim RB Leipzig mit 0:1 verloren. Beim Vorjahresvierten präsentierten sich die Blau-Weißen über weite Strecken als mutig, bissig und widerstandsfähig; mit etwas mehr Glück wäre ein einfacher Punktgewinn möglich gewesen.

E. Frankfurt Hoffenheim Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Bundesliga-Samstag! Die Frankfurter Eintracht will die ersten Punkte gegen die am ersten Spieltag siegreiche TSG Hoffenheim holen. Zur klassischen Bundesliga-Zeit um 15:30 Uhr geht’s los.

Stuttgart Mainz Nach einer ereignisvollen Woche mit einem Pflichtsieg im Pokal bei Preußen Münster und der mit Spannung erwarteten Champions-League-Auslosung geht’s für den VfB Stuttgart heute mit dem Bundesliga-Alltag weiter. Der VfB trifft beim ersten Heimspiel der neuen Saison auf Mainz und will gegen die 05er Wiedergutmachung für die Auftakt-Niederlage in Freiburg.

Kiel Wolfsburg Hallo und herzlich willkommen zum ersten Heimspiel von Holstein Kiel in der Bundesliga. Ab 15:30 Uhr ist der VfL Wolfsburg im Holstein-Stadion zu Gast.

Werder Dortmund Herzlich willkommen zum 2. Spieltag der Bundesliga! Um 15:30 Uhr empfängt Werder Bremen im heimischen Stadion Borussia Dortmund.

Bochum M'gladbach Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Der VfL Bochum empfängt zur Heimpremiere Borussia Mönchengladbach. Der Ruhrpottklub und die Elf vom Niederrhein stehen sich ab 15:30 Uhr auf dem Rasen des Vonovia-Ruhrstadions gegenüber.